Hoy por Hoy (01/07/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 qué tal muy buenos días no hay acuerdo en Bruselas trece horas llevan los líderes negociando el reparto de poder en las instituciones comunitarias trece horas toda la madrugada y los populares se niegan a aprobar el tablero de juego que habían decidido previamente cuatro países alemán Ania Francia Holanda y España que convertiría al socialdemócrata Timerman en presidente de la Comisión Europea los populares se han negado dejando en evidencia nada más y nada menos que Angela Merkel que había bendecido ese reparto así que lo primero esta mañana es irnos hasta allí Griselda Pastor trece horas después dónde estamos exactamente

Voz 0738 00:50 bueno pues pendientes de una reunión definitiva annus dicen Argentina ocho que no empieza porque en estos momentos los más críticos del Partido Popular Europeo están reunidos con Angela Merkel el resto los espera ya en la sala con voluntad de llegar a un acuerdo pendientes dicen de ver cuándo se empieza con esta reunión y sobretodo de si esta es la cita definitiva hay que volver el próximo quince de julio

Voz 1727 01:15 el bloqueo padece la palabra que define el arte de la política contemporánea bloqueo para definir la política que significa justamente lo contrario arreglar desbloquear facilitar la vida y la convivencia Pepa Bueno

Voz 1727 01:47 es lunes es uno de julio ya estamos en el Palacio de los priones de carbón en la provincia de Sevilla la sede permanente de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona se inauguran aquí los cursos de verano la encargada de hacerlo es la vicepresidenta Carmen Calvo te vamos a preguntar por esa increíble entrevista que el nuncio del Papa España en su Frattini le ha dado a Europa Press en su despedida en la que Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:12 muy buenos días este diplomático porque es el envasado

Voz 1727 02:15 por del Vaticano en nuestro país llega a decir que el Gobierno ha resucitado a Franco

Voz 1727 02:33 ya está ahora sigue activo el incendio entre Madrid y Toledo que ha quemado ya tres mil trescientas hectáreas Alfonso Ojea tú estás en el puesto de mando del incendio cómo está la situación ahora mismo buenos días

Voz 0089 02:45 qué tal buenos días Pepa estamos efectivamente en el puesto de mando de la localidad de cenicientas los medios aéreos ya están en vuelo para seguir realizando continuas descargas en la zona de Peña cenicientas el monte que da nombre a esta localidad aquí es donde está el principal problema el principal frente porque el otro frente que existía el Frente Este que asolaba los alrededores de la localidad madrileña de Cadalso de los vidrios en las

Voz 0089 03:10 en cuanto a este en el humo evidentemente inunda toda la localidad creen tanto los bomberos como la UME que en las próximas horas con la ayuda de los medios aéreos que como digo ya están en vuelo podrán contener las llamas por tercer día consecutivo este incendio Pepa sigue asolando las

Voz 0027 03:33 el incendio que empezó el miércoles en la ribera del Ebro está ya controlado lo han conseguido por fin esta noche después de que hayan ardido cerca de seis mil euros

Voz 1727 03:40 en Baleares la socialista Francina Armengol tomará hoy posesión como presidenta autonómica allí en Murcia se inicia el pleno de investidura del candidato del PP de Fernando López miras

Voz 0027 04:08 oficialmente lo que entra en vigor es una moratoria hasta el treinta de septiembre pero en la práctica eliminar las sanciones suponen liquidar esta zona de bajas emisiones contaminantes

Voz 1727 04:16 y sobre transportes láser les cuenta esta mañana que Renfe llega a Francia al consejo de administración de la empresa va a debatir hoy una propuesta para operar las líneas entre Lyon y Marsella Ilion y Montpellier enseguida lo ampliamos en el deporte la selección española sub veintiuno ya es Penta campeona de Europa Sampe buenos días

Voz 1161 04:37 buenos días Pepa cinco Eurocopas conseguidas en mil novecientos ochenta y seis mil novecientos noventa y ocho dos mil once dos mil trece y éste de dos mil diecinueve logrado ayer en Udine sobre Alemania dos uno en la final el jugador del Nápoles sabían Ruiz elegido además mejor futbolista del campeonato y autor del primer gol anoche

Voz 4 04:52 no estábamos ahí que que hace no da un infarto todos

Voz 5 04:54 córner de ellos pero bueno no

Voz 3 04:57 pues lo hemos podido quince a las doce y media habrá

Voz 1161 04:59 a poco reconocimiento a los campeones en la sede de la Federación en Las Rozas

Voz 7 05:18 buenos días Pepa en otras zonas del país ahora mismo cuesta mucho más eh aguantar ese calor en Madrid por ejemplo veintiséis grados veinticinco en Barcelona veintitrés en Valencia todavía va a hacer bastante calor esta tarde por tanto en la sombra va a seguir siendo la mejor solicitada pero vamos a rozar aún esos cuarenta grados en zonas del Tajo it de ley pero ya no van a ser los cuarenta y tres cuarenta y cuatro de días atrás bastantes nubes bajas en las costas sobretodo las cantábricas y en el norte del Mediterráneo Pepa con algunas nieblas ya atención con las tormentas que van a ir cayendo esta tarde en el centro del país sobretodo las dos Castillas Madrid Aragón Navarra y La Rioja alguna de esas tormentas con bastante viento Iván hacer bajar un poquito las temperaturas allí donde vayan descargando

Voz 1727 07:16 son las ocho y siete horas y siete en Canarias parece que no sólo en España nos cuesta pasar del bipartidismo a un escenario multipartidista donde son necesarios acuerdos a muchas bandas donde no hay uno que gana todo y otro que pierde todo sino muchos intereses a conjugar en medio Éste había sido hasta ahora al menos el arte europeo conjugar intereses diversos veremos si en Europa como en tantos otros sitios populares y socialdemócratas cuando ya no tan sólo son capaces de armar un acuerdo porque llevan trece horas negociando hasta el momento no se ha producido volvemos a la capital comunitaria con Griselda Pastor hola de nuevo hola muy buenas nos decías en la portada que están reunidos los populares con Merkel a quién han desairado porque ella había bendecido el acuerdo a cuatro de Osaka

Voz 9 08:11 yo diría que en este momento es que no apoyará a los es una decisión de cada primer ministro no es una después que para ya no existes Verba

Voz 0738 08:23 lo que existe en este debería ser el vicepresidente del Partido Popular el prohibirlos incineraciones justo al terminar esta reunión declaraciones a las que poco más se añadía el propio presidente del Europarlamento candidato FAR el presidente de la Comisión sólo presidente Antonio Tajani insiste en que el precedente es que el que gana preside la Comisión Europea que esta es la posición del Partido Popular porque Merkel nos han dicho en la puerta de su sede no representa al PP sino que habla en nombre de Alemania usar que aquí estamos tantas horas después parece que el acuerdo en esta cita puede ser imposible

Voz 1727 09:02 hiciese imposible el acuerdo en esta cita Griselda que pasa ser remiten se vuelven a convocar una nueva cumbre en este mes de julio

Voz 0738 09:10 no sabemos pesa desde hace algunas horas sobre la misa está la la fecha del día quince de julio y el quince porque el domingo catorce es fiesta en Francia como sabéis el quince porque antes de la segunda sesión del Parlamento Europeo por ver si esta misma semana elegirá a su presidente sin acuerdo en este Consejo aussie decidirán apartarlo todo y esperar a ver qué pasa con los gobiernos posición a la que también se opone el partido

Voz 1727 09:38 el Europeo dispuesto a elegir

Voz 0738 09:41 presidente del Europarlamento sin tener que haber cerrado aquí ningún acuerdo hay bastante malestar entre las filas socialistas hemos podido hablar hace pocos momentos con algunos de los negociadores que insiste en que Timerman es la propuesta que está sobre la mesa yeso va a ser así aunque hoy no se obtenga el consenso

Voz 1727 10:00 gracias Griselda con cualquier novedad nos piden paso

Voz 0738 10:04 hasta ahora hasta ahora cuando los

Voz 1727 10:06 líderes levante la cabeza de la bronca del reparto del poder volverán a encontrarse con Matteo Salvini sugestión de la frontera del mar después de deteriora la capitana caro la raqueta de el Sea Watch ahora amenaza a la ONG española o penal que este domingo ha tendido a medio centenar de inmigrantes que llevaban tres días en una lancha de madera en una embarcación de juguete como casi todos mucho más complicada no obstante sigue siendo la situación de la capitana del siglo VIII detenida el sábado

Voz 2 10:38 político que estado con el primer ministro contó

Voz 1727 10:41 la acusa de estar haciendo chantaje político por saltarse las ordenes italianas y atracar en el puerto de Lampedusa para que los cuarenta y dos inmigrantes que llevaba a bordo pudieran bajar a tierra hoy declara ante el juez corresponsal en Roma Joan Solés buenos días

Voz 5 10:55 buenos días Pepa el ministro del interior Matteo Salvini ha pedido el ingreso de la capitana Carol raqueta en prisión pero las autoridades judiciales sólo han autorizado el arresto domiciliario en una vivienda de la isla de Lampedusa Salvini ha pedido que sea acusada de tráfico de inmigrantes de desobediencia de acto criminal de violencia contra naves de guerra por haber sorteado dos unidades navales de la Guardia de Finanzas pero tras su declaración hoy ante los fiscales de Sicilia es posible incluso que quede en libertad porque las leyes internacionales del mar tienen un rango superior no está claro que la capitana las hubiera violado la odisea del así Watch Por otro lado está generando una nueva crisis en las relaciones exteriores de Italia con Alemania con Holanda y con la Unión Europea ya bastante deterioradas con el procedimiento de infracción por déficit excesivo son numerosas las personalidades que han criticado la actitud y el comportamiento de Salvini conté desde el presidente federal de Alemania al primer ministro de Luxemburgo o al ministro de Exteriores de Holanda

Voz 1727 11:57 Soles gracias a vosotros buenos días a Italia se va a retirar después de despedirse mañana oficialmente de su cargo el Nuncio Apostólico en España se llama Renzo Fratini lleva setenta tiene setenta y cinco años y lleva una década como representante del Papa en nuestro país su despedida Se hará oficial como les digo mañana pero él ya ha despedido a lo grande Frattini deja a España con una entrevista polémica en la que entre otras cosas acusa al Gobierno socialista de resucitar a Franco con su decisión de sumar lo del Valle de los Caídos Isabel Villar buenos días

Voz 10 12:31 buenos días dice Frattini que detrás de esta decisión emotivo

Voz 1727 12:34 los ideológicos y que sólo se ha conseguido enaltecer al dictador si en una entrevista con Europa Press

Voz 10 12:39 Putin y rompe la neutralidad que había mantenido el Vaticano hasta ahora sobre este asunto dice sinceramente y tantos problemas en el mundo y en España porque resucitar lo yo digo que han resucitado a Franco según Frattini dejarlo en paz era mejor y asegura que no ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil una guerra civil dice también el nuncio que tras el proyecto de la exhumación hay motivos sobre todo políticos e ideológicos una ideología dice de algunos que quieren de nuevo dividir a España el representante del Papa en España llega a decir en esta entrevista con Europa Press a Franco algunos lo llaman dictador algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil no continúa hemos peleándonos sobre si tenía razón o culpa

Voz 1727 13:17 pues este es el mundo que tenemos en Estados Unidos los lectores del New York Times nada menos que el New York Times ya no podrán verlo a través del humor gráfico del periódico decidió el mes pasado que a partir de hoy no publicará más viñetas satíricas en sus páginas de Internacional por la polémica que de degeneró una de ellas con el presidente Trump y con el primer ministro israelí Netanyahu despidió a los dibujantes se disculpó desde hoy apagón humorístico en sus ediciones internacionales no es el único periódico que ha hecho lo mismo corresponsal Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:53 buenos días el último viñetitas despedido por hacer una caricatura incómoda se llama Michael haber colaboraba con un grupo de periódicos The New Brunswick en Canadá desde hace diecisiete años prescindieron su contrato después de una viñeta en la que ve a Donald Trump en un carrito de golf preguntando a dos personas si puede jugar ahí esas dos personas son los cadáveres de Óscar y Valeria Martínez los migrantes salvadoreños que murieron ahogados

Voz 1027 14:16 es cruzando el río Grande la semana pasada

Voz 1510 14:18 a organizaciones de caricaturistas condenan la decisión de este grupo de comunicación canadiense igual que la del New York Times que a partir de hoy no publicará viñetas políticas en ninguna de sus ediciones esta decisión la tomo a principios de junio El periódico tras la publicación de una viñeta satírica en la que se ve a Benjamín Netanyahu dibujado como un perro guiando a Donald Trump ciego las críticas estallaron dentro y fuera del periódico comparando el dibujo con la propaganda nazi terminó con un editorial del periódico pidiendo perdón con el despido de dos colaboradores dibujantes con la decisión de suprimir todas las viñetas política

Voz 1727 14:54 de modo y manera Manuel Jabois buenos días

Voz 1389 14:57 buenos días que hoy el mundo es un poco más pequeño

Voz 1727 15:00 no y además más ciego el sabes que va

Voz 1389 15:02 qué va a pasar dentro de unos años cinco diez tres no lo sé pero dentro de unos años volverán las viñetas políticas en los pareciera un avance nos parecerá un derecho conquistado los habremos olvidado de lo que ha ocurrido esto esto suele esto suele pasar demasiadas veces no es raro encontrar un periódico en el que el sus viñetas sean las mejores columnas de opinión en resumen la actualidad con unos pocos rasgos pero si hay algo definitivamente más raro que es encontrar un periódico en el que las viñetas no sean su mayor como ariete de la libertad de expresión el espacio que más tolerancia exige de El Periódico también del lector el lugar en el que normalmente se necesita más inteligencia que significa cederlo pues cederlo entre otras muchas cosas también es decirle por culpa de unos pocos a la mayoría de tus lectores que no están preparados para entender ni para tolerar ni para reírse de

Voz 1727 15:56 la viñeta me pregunto qué parte del cerebro si esto se perpetúa qué parte del cerebro dejará de funcionar son parte esencial claro seguro Jabois un beso buenos eso son las ocho y dieciséis siete dieciséis en Canarias

Voz 11 16:13 en Hyundai pensamos que el movimiento

Voz 1727 16:15 está cambiando puesto durante los Monteys

Voz 11 16:18 si cambia esto antiguo coche nuevo tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos

Voz 1727 16:24 cambia con las Day sólo durante el mes de julio descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco Cetelem S A o consulta condiciones seño punto

Voz 2 16:35 ta

Voz 12 16:53 aviso de Page Stone parece noventa y uno por ciento de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos

Voz 13 16:58 no es ésa en las medidas acuérdate sólo de estas treinta tres cuarenta treinta días para aprobar los tres años de protección ante daños y cuarenta mil kilómetros de duración mínima garantizados solicita la triple garantía Brixton el todo riesgo de tus neumáticos informa Intyre texto pueden triple garantía punto es

Voz 2 17:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 17:25 ya está ahora la sede les adelanto una noticia los detalles de ese desembarco que Renfe prepara en Francia la empresa pública quiere hacerse con las líneas que unen varias ciudades del país vecino que conecta el guión como en Pelé por ejemplo con Marsella información de Javier Ruiz buenos días Javier

Voz 1027 17:41 qué tal buenos días Pepa es una decisión empresas

Voz 1727 17:44 el importantísima que va esta misma tarde al consejo de administración de Renfe

Voz 1553 17:49 son dos nuevos trayectos con los que Renfe pretende competir en Francia en ciudades del tamaño de Valencia o de Sevilla y con mercados de unos dos millones de pasajeros cada uno el plan de Renfe es operar dos servicios al día en el tramo Lyon Montpellier cinco servicios a día en el tramo Lyon Marsella con los tangos de los que ya dispone la compañía con capacidad para entre cien y quinientos viajeros cada uno según los cálculos internos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser Renfe llegaría rentabilidad con un cincuenta por ciento de ocupación de esos trenes el desembarco de Renfe es clave en la estrategia de internacionalización de la compañía llega justo antes de que operadores extranjeros empiecen a competir y operar aquí en España

Voz 1727 18:30 de qué plazos estaríamos hablando Javier cuando pueden estar en marcha estas líneas operadas por Renfe

Voz 1553 18:36 pues el primer paso será esta tarde pasa como decías por pedir licencia para operar en Caixa galo yp por aprobarlo en el Consejo de Administración y en segundo lugar Renfe pretende crear una filial en París donde va a coordinar certificados de seguridad licencias contratos y en tercer lugar comenzaría el despliegue de trenes en un plazo máximo de año y medio según los planes de la compañía es decir las operaciones estarían ya en marcha en diciembre de dos mil veinte ese despliegue de Renfe es importante porque es el primero

Voz 3 19:07 primero esto París siguiente objetivo para lograr la conexión con España plenamente operada por la compañía española

Voz 1727 19:14 déjame hacerte insiste en la conquista ferroviaria de Francia un abrazo buenos días hasta ahora

Voz 14 19:23 que imagino es tener el mejor ha sido un full sí verdad

Voz 15 19:27 pero te imaginas tenerlos sin pagar entrada

Voz 16 19:31 ahora tu Miri desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrar hay con mantenimiento incluido renting ofertado por Alfred de España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informa mini punto es

Voz 17 19:43 soy Gabriel de Class tienes un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano y en treinta minutos reparamos tu Luna nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 18 19:53 claro claro

Voz 0738 19:56 le para

Voz 1950 19:58 sabes dónde están los mejores cruasán

Voz 1727 20:01 qué plaza siempre tienes hombre

Voz 17 20:02 verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres o cuatro cien reservar actúe a la ciudad con tu Arona tú Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 1727 20:20 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 19 20:26 hoy por Hoy Madrid Virgilio Sarmiento

Voz 20 20:33 qué tal buenos días tenemos veintiséis grados ahora mismo en el centro de la capital es el cuarto día de trabajo en el incendio que ha arrasado ya más de tres mil trescientas hectáreas entre Cadalso Cheney si parte de la provincia de Toledo hoy continúan las altas temperaturas seguimos en alerta amarilla por calor pero amaina el viento así que los efectivos se muestran optimistas aunque queda mucho por hacer allí ya incorporado los medios aéreos en el centro de mando para la extinción está nuestro compañero Alfonso Ojea enseguida vamos a conectar con él pero hoy lunes también comienzan tres meses de moratoria de las multas de Madrid central una moratoria que supone el retroceso en el plan contra la contaminación del Gobierno de Carmena ya que volvemos a la fase meramente informativa Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 21:15 buenos días desde hoy se puede acceder a todo Madrid central incluidas las a PRS vuelve al periodo informativo donde los conductores recibirán una notificación en casa de que están accediendo a una zona de bajas emisiones pero no serán sancionados la moratorias es tener al menos hasta el treinta de septiembre mientras el Ayuntamiento elabora nuevo proyecto el consistorio confía en que la gente sea responsable ellos el transporte público para que no se produzcan atascos y se ha reforzado le las líneas de la EMT Borja Carabantes delegado de Movilidad

Voz 21 21:41 bueno pues hemos dotado de mayo transporte público es abrimos en concreto un siete por ciento las capacidad los autobuses de la EMT decisivamente para que las personas que han acudido al centro de transporte público

Voz 0393 21:52 Almeida sigue adelante con la moratoria a pesar de la fuerte oposición externa e interna a este viernes a miles de personas han que estaba en contra el cierre de Madrid central en Madrid dos semanas después de la investidura del nuevo alcalde es uno de julio aún sin gobierno en la Comunidad

Voz 20 22:11 Madrid y siguen las negociaciones para lograr una investidura repasamos esta y otras noticias en titulares

Voz 0393 22:19 PP y Ciudadanos Si Vox e negocian in extremis de momento el único que ha confirmado que presentará su candidatura es Ángel Gabilondo el presidente de la Asamblea Juan Trinidad comienza esta tarde la ronda de contactos con Podemos y Vox el plazo para convocar la fecha de investidura termina

Voz 20 22:32 mañana continúan los actos de celebración del Orgullo LGTB y hoy se inauguran las Jornadas Madrid Sami dos mil diecinueve en las que abra en la que se hablará de derechos humanos mañana se dará el pistoletazo de salida a las fiestas con el pregón en Chueca podemos va hoy

Voz 0393 22:45 en Alcalá de Henares por el supuesto pucherazo en las primarias ha denunciado a la formación la candidatura que obtuvo más del sesenta y cinco por ciento de los votos en el proceso interno y que fue

Voz 20 22:53 validada y hasta el uno de septiembre estará abierta al público la muestra Madrid ciudad educadora una exposición que pueden ver en el Museo de Historia en la calle Fuencarral de la capital y que narra la historia de la educación pública en Madrid desde mil ochocientos noventa y ocho a mil novecientos treinta y ocho la evolución de los logros educativos

Voz 1 23:10 de postre hoy por hoy

Voz 20 23:17 esta puede ser la semana de la salida definitiva del francés Griezmann Sampe buenos días

Voz 1161 23:21 buenos días Virginia a partir de hoy se puede hacer oficial el fichaje del delantero galo por el Barça desde el uno de julio desciende su cláusula de doscientos millones a ciento veinte Atlético Madrid Barça ya han estado negociando estos últimos días

Voz 3 23:32 para que los catalanes pagan algo más de esos ciento veinte de no

Voz 1161 23:34 va cláusula a cambio de poder hacerlo en varios plazos los rojiblancos regresan al trabajo el próximo jueves sin confirmar todavía alguna de sus llegadas como las del mexicano Herrera desde el Oporto el de Joao Félix desde el Benfica o el lateral derecho Lodi desde el Paranaense según siguen trabajando eso sí en las operaciones de Rage Mario Hermoso un lateral derecho si son oficiales las llegadas del central Felipe desde el Oporto y el medio centro marcó Llorente desde el Real Madrid y precisamente el Real Madrid ha solicitado jugar las primeras jornadas de la próxima Liga a domicilio por las obras del Bernabéu el jueves se sorteará el nuevo calendas

Voz 20 24:06 yo

Voz 0605 24:22 buenos días de nuevo pues mañana muy complicada es en todos los accesos destacamos la A42 en Parla también mucha saturación en las seis en Torrelodones y en la zona de Las Rozas ya para salir de Madrid también problemas en la A tres en Rivas helados ha causado un accidente a la altura de Canillejas también mucha saturación en todas la M40 en sus tramos habituales en sentido norte y en la M cincuenta el Alcorcón hacia las seis y en la zona de Fuenlabrada en ambas direcciones

Voz 20 24:44 si miramos también al centro de la ciudad porque parece ser acabamos de conocer que retenciones en Cibeles por la protesta de varios activistas encadenados por Madrid Central dos de los tres carriles de subida están cortados cuéntanos Charo Alcázar buenos días efectivamente buenos días Virginia y cortes y desvíos

Voz 0121 24:58 en esta parte de la plaza de Cibeles así que ténganlo en cuenta donde ya se están produciendo retenciones en el tronco central del Paseo de Recoletos en ese sentido sentido Cibeles y también en el entorno de la Glorieta de Atocha y Plaza de Colón

Voz 7 25:13 íbamos también con la previsión del tiempo Luismi

Voz 20 25:16 el buenos días buenos días empezamos Juli

Voz 7 25:18 lo con temperaturas rondando los veinticinco grados ahora mismo en muchos puntos de la Comunidad de Madrid esta tarde todavía calor pero un poquito menos que el fin de semana vamos a rozar los XXXVIII XXXIX grados sobre todo cerca del Tajo atención esta tarde aparecerán tormentas las primeras en Somosierra y a últimas horas de la tarde se extenderán sobretodo a la zona del Jarama hacia el este chubascos que no dejarán demasiada agua pero sí rachas de viento destacables iban a hacer que bajen un poco las temperaturas a lo largo de esta tarde y esta próxima noche

Voz 23 25:49 hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GL de Mercedes con sus con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en X para que llegue sin problemas al final de ese camino

Voz 1389 28:46 fin de semana tres mil trescientas hectáreas entre Madrid y Toledo en Cadalso en cenicientas ahí está nuestro compañero Alfonso Ojea qué tal está la situación buenos días

Voz 1027 28:54 buenos días de nuevo el helicóptero demando ya

Voz 0089 28:56 dado el vuelo para determinar las primeras luces del día las zonas abatir en general la situación hoy es mejor Virginia que ayer ahora mismo hay un cincuenta por ciento de humedad ambiental viento calmado y una temperatura que no supera los veintitrés grados son mejores condiciones que las de las jornadas precedentes los vecinos lamentan esta destrucción de una zona claramente privilegiada lo medioambiental

Voz 29 29:19 lo peor también pendientes de tanto

Voz 0393 29:22 como ha habido Dida Román que lo más importante así que todas las indica

Voz 0089 29:28 el humo continúa presente en esta localidad un humo blanquecino denso con ese olor inconfundible característico a madera quemada a un desastre

Voz 20 29:38 gracias Alfonso seguiremos pendientes de esta incendio desde luego ahora mismo tenemos veintiséis grados en el centro de la ciudad y más calor para esta jornada de lunes continúa hoy por hoy en la Cadena SER buenos días

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:18 dentro de una obra vamos a entrevistar en Hoy por hoy a la vicepresidenta del Gobierno en funciones a Carmen Calvo estará aquí con nosotros en el Palacio de los priones en Carmona en Sevilla inaugurará la vicepresidenta los cursos de verano de la Universidad Pablo Olavide y antes pasará por los micrófonos de la SER y no hay novedad de la larguísima Lima negociación en la que continúan a esta hora trece horas y media después los líderes europeos para pactar los principales nombramientos comunitarios pero donde hay noticia a esta hora es en Madrid Aimar

Voz 0027 30:49 sí porque activistas de Greenpeace acaban de cortar el tráfico en el centro de la ciudad cerca de de Cibeles en plena hora punta en protesta por la decisión del Ayuntamiento de la capital de empezar a desmantelar desde hoy la zona de bajas emisiones Madrid central cortesía del Gobierno de PP y Ciudadanos que nació gracias a Vox hoy se quitan las multas así que quien quiera independientemente de lo que contamine su coche va a poder circular por todo el centro de la ciudad en protesta por eso Greenpeace está cortando a esta hora la calle Alcalá cerca de hoy es el último día para presentar la declaración de la renta ojo rezagados hizo hoy también entra en vigor el nuevo decreto el pan que entre otras muchas cosas va a bajar teóricamente el precio del pan integral la porque hasta ahora el pan de trigo que es el pan común pagaba un IVA súper reducido el cuadro en el integral llevaba un IVA del diez por ciento Arellano baja también al cuatro por ciento el integral Enrique García portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios

Voz 0093 31:42 se trata de promociona en el consumo de alimentos más saludable el pan integral desde el punto de vista nutricional lo es ir no parece muy positivo que tenga la misma calidad el pan común que un bien de primera necesidad

Voz 0027 31:57 los alumnos de segundo de Bachiller que no aprobaron a la primera la que es la selectividad hoy se enfrentan a la repesca prácticamente en toda España en doce comunidades salvo en Navarra donde ya se celebró esa segunda oportunidad salvo en Andalucía Aragón Cataluña y Murcia donde la repesca se mantiene en septiembre

Voz 1727 32:33 de alimentos

Voz 5 32:39 ahora la opinión

Voz 1727 32:40 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos

Voz 5 32:43 ya es a todos los periódicos el país y el mundo de ayer los líderes políticos españoles pudieron encontrar resumidas todas las razones por las cuales deberían ponerse el acuerdo ahora descartar unas nuevas elecciones en otoño razones aplastantes pensando los españoles o pensando en sí mismos a elegir o dicho de otra manera por respeto ciudadanía puesto que es un escándalo la acumulación de asuntos pendientes o porque unos nuevos comicios no resolvería nada en el país se repasara la lista de reformas cruciales aplazadas expedientes fundamentales olvidados órganos del Estado pendientes de renovación cargos no cubiertos etcétera no se sabe que impresiona más si la cantina la importancia de los asuntos que están esperando o la irresponsabilidad de quienes asisten impávidos a este desastre y a nuestros líderes y partidos no les motiva lo suficiente el respeto a su trabajo y a la sociedad la encuesta preelectoral del mundo debería ayudarles a ciudadanos ya podemos porque perderían votos al PP y al PSOE porque aunque crecieran no conseguirían alterar nada relevante en tres meses estaríamos en las mismas y así sucesivamente hasta que se hiciera real el ensayo de la lucidez de Saramago y la abstención sea cuñada de la política nacional así está el panorama si la investidura y la gobernabilidad están imposibles de los siguiente ni hablamos los acuerdos entre bloques antagónicos imprescindibles para abordar reformas que exigen mayorías reforzadas eso es ciencia ficción pero

Voz 25 34:10 urgente ahora es salir de la Cavero Presse

Voz 5 34:12 del Ibex se dice pues seguro que sí pero en este caso no presiona sólo el Ibex también lo hace el ser

Voz 1 34:18 IFOP

Voz 1727 36:27 a las ocho y treinta y seis minutos de la mañana siete y treinta y seis en Canarias mañana de lunes especial en Hoy por hoy porque estamos en Carmona en el precioso patio de él palacio de Los Briones con fresquito diecinueve grados a treinta y cinco kilómetros de Sevilla capital el mundo está al revés también en esto de las temperaturas lo estamos comprobando acompañada de Ángel Munárriz periodista de Info Libre buenos días muy buenos Pepa Antón Losada Bos días

Voz 0199 36:53 dos días protestas en Coruña

Voz 1727 36:56 y qué temperatura tienes puso aquí estamos fresquitos

Voz 24 36:59 estamos a doce trece grados todavía o quince una cosa así todos de Antonio Zarzalejos buenos días hola muy buenos días Pepa en Madrid en Madrid

Voz 1727 37:09 achicharrado ellos no pues

Voz 24 37:12 estamos con veinti veinticinco veintiséis

Voz 1027 37:14 a dos Si en Madrid central complicado de de transitar eh

Voz 33 37:21 de llegar Hoyo que bueno lo había solamente un carril

Voz 1027 37:25 para entrar en la zona de Alcalá Gran

Voz 33 37:28 día a día

Voz 1027 37:30 gente de Greenpeace que digamos que que cortando uno o dos carriles no sé si en este momento ahora ya ya está cerrado completamente pero pero si lo que ocurre es que sea paliado la situación porque no hay vehículos de traslado de estudiantes a los colegios y eso merma la circulación pero prácticamente es una desaparición de Madrid central porque al no haber multas de cualquier disuasión pues no funciona hay esto se ha convertido se a un paso atrás impresionante no

Voz 1727 38:05 el mundo entero mira hoy hacia Madrid dice El tema del tráfico en las grandes capitales en los núcleos urbanos grandes del tamaño de la capital de España es un debate abierto y viví Simó Antón en el mundo entero y mira por dónde estamos en regresión en nuestro país

Voz 0199 38:21 pues efectivamente no yo creo que lo que ha sucedido este este fin de semana Madrid estas concentraciones con tanto eco popular en contra de la vuelta tras el central demuestra dos cosas una hasta qué punto la la ecología y los argumentos ecológicos y las políticas la sostenibilidad medioambiental se han convertido en algo ya habitual en nuestra agenda hay que además preocupa inmoviliza a a mucha gente que parece que el asunto de de Madrid central va a ser uno de los símbolos del nuevo equipo de gobierno del Gobierno de las tres de derechas en Madrid en Madrid no parece que vayan a dar marcha atrás en ninguno de estos momentos a pesar de la presión popular que se pueda ejercer para para no escuchar testimonios como el que acabamos de José Antonio no en las dificultades para acceder a Madrid central

Voz 1727 39:10 fíjate no sólo la presión popular El a las instituciones comunitarias tendrán que presentar un plan alternativo demostrar ante Bruselas que funcione porque esto forma parte ya de una normativa europea no no sólo es la presión popular es responder a las directrices europeas no sólo sedes articula Madrid central la gran apuesta del Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena es que quedan sin efectos las Zonas de Especial restricción que había impulsado el PP de Ana Abbott ella es que es regresar muy atrás en el tiempo y además es que los

Voz 1027 39:43 los que ha adoptado el Partido Popular porque una parte y por otro con Ciudadanos son contradictorios punto cuarenta y cuatro de que coincide en los dos documentos pues Ciudadanos y el PP proponen revisar aunque estableciendo esta moratoria de multas Xbox lo que o directamente suprimir yo me pregunto cómo el alcalde va conciliar esos dos pactos que son contradictorios me da la impresión me da la impresión de que sea improvisado muchísimo que la situación de Madrid central va a ser irreversibles es decir que septiembre llevado Vera implantar no solamente por la presión europea sino por el sentido común porque además en Madrid central se ha invertido mucho dinero hoy ya no es reversible las aceras son de otro tamaño la digamos el el la lo que es el canal de de circulación es más restringir

Voz 3 40:39 pero toda la ciudad ha cambiado morfológica

Voz 1027 40:42 qué ha cambiado esta zona por lo tanto todo eso no es reversible se podrá mejorar pero no se pueden y se debe suprimir esta sensación

Voz 1727 40:49 desde ya vi que tenemos en las últimas horas con el tema del tráfico por ejemplo alcanza también a la Iglesia católica cuarenta años después de aprobar una Constitución en este país el nuncio del Papa despidiéndose de España algo grande o en esa entrevista en Europa Press en la que llega a decir que el Gobierno ha resucitado a Franco o por ejemplo literal Leo literal a Franco algunos lo llaman dictador algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil que ha solucionado un problema no continuemos peleándonos sobre si tenía razón o culpa concluye el nuncio embajador un diplomático y que por lo tanto están ustedes cómo tienen que cuidar la no injerencia en los asuntos de un país y si hay un asunto de un país es la memoria de la dictadura sin ninguna duda Ángel Munárriz a quién habíamos invitado esta mañana a Hoy por hoy que la Universidad de de la Pablo de Olavide de verano en Carmona es autor de un libro que va camino de convertirse en un bestseller porque va por la tercera edición en cuanto tiempo

Voz 3 41:52 puede tenerlo desde finales de poco tiempo y que este tipo

Voz 1727 41:54 la Iglesia SA dinero y poder de la multinacional vaticana en España que publica Akal con tú has podido me imagino para hace del libro a investigar a realizar la figura del Nuncio

Voz 3 42:07 la figura de este anuncio en particular no la figura del nuncio a veces por el ensañamiento histórico entre entre España Estado español y la Iglesia menudo olvidamos que un no deja de ser el primer diplomático en un estado extranjero el anuncio tiene todas las trazas de una injerencia en un estado en una cuestión interna y además muy delicada y sobre la que la Iglesia debería ser prudente y porque lo digo cuando uno rastrea el origen de los actuales privilegios de la Iglesia católica en España terminan desembocando en mil novecientos cincuenta y tres en el concordato en su complicidad estructural con el franquismo por la que a día de hoy la iglesia a diferencia de lo que ha hecho en Alemania en Italia sobre las

Voz 1027 42:47 persecución costales en alguna

Voz 3 42:49 todos los latinoamericanas aquí en España en cambio jamás ha pedido perdón

Voz 1727 42:54 que además de eso se permita un mensaje que ya no es ni siquiera equidad

Voz 3 42:58 estantes sino más bien que conecta con las corrida

Voz 1727 43:00 te más reaccionaria Aimar revisionista sobre las

Voz 3 43:03 figura de Franco es directamente inaceptable desde mi punto

Voz 1727 43:06 evita Zarzalejos

Voz 1027 43:07 bueno vamos a ver yo creo que en el tema de Franco de la exhumación de Franco la Iglesia si está concernida está concernida por qué Franco éste ha exhumado en una basílica que goza según los acuerdos de entre el Estado y la Santa Sede de mil novecientos setenta y nueve dio inviolabilidad lo tanto si está concernida hasta tal punto lo que la vicepresidenta que el nuevo estará con nosotros pues visitó al secretario de Estado para Pietro paró Lin para clarificar cuál va a ser o cuál sería la postura de la de la Santa Sede dicho esto y aunque esté concernida la Iglesia en este caso de de

Voz 1727 43:49 Vardar silencio a través

Voz 1027 43:52 de su representante en España que es enuncia efectivamente un cargo diplomático que representa al Vaticano como Estado soberano el silencio es aconsejable por dos razones primero porque la Iglesia tendrá una responsabilidad responsabilidad cuando el Supremo si hay una sentencia favorable a la decisión del Gobierno la esgrima para que el prior de Valle de los Caídos permite la la la exhumación o para negociar con el Gobierno de futuro los términos en los que pueda hacerse efectiva esa exhumación se reitera la decisión por lo tanto lo más prudente hubiese sido que si hubiese cayó

Voz 1727 44:31 dado sobre este asunto y tenía

Voz 1027 44:34 algo que decir decir simplemente yo me remito a la decisión de la Santa Sede y la decisión sobre todo el Tribunal Supremo todo lo demás sobraba

Voz 0199 44:42 lo interesante es porque no sacado esas esa es la la Perú claro esa es la pregunta

Voz 1027 44:46 porque de perdidos al río Antón setenta y cinco años se va hecha su cuarta Espadas

Voz 0199 44:51 bueno yo yo como seminario como ex internos en el seminario de Mondoñedo puedo decirte que la Iglesia no funciona si casi todo lo nada de lo que sucede sucede por casualidad de perdidos al río todas la mi pero la pregunta es por qué a hacer una entrevista para encargarse directamente pues los últimos meses

Voz 1027 45:11 el éxito totalmente indisciplinado

Voz 0199 45:13 te diplomacia vaticana bueno la pregunta es saca o sea no saca dado responde a una actitud puramente individual como decía José Antonio Bueno

Voz 1727 45:22 nombre de quién hablan efectivamente

Voz 0199 45:24 da que me voy pues me voy a lo grande o realmente estamos asistiendo a algún tipo de corrección en la posición de la Iglesia católica seguramente a presión de la Iglesia española no todos lo interesante aparte de analizar las palabras es ver cómo va a reaccionar el Vaticano si es que va a haber algún tipo de reacción algún tipo de corrección algún tipo de matiz algún tipo desautorización por parte de Roma a lo que ha dicho luce existe una entrevista que lo sorprendente es la pregunta interesantes porque no sacan puede que la Ellis estemos muy disciplinada pero con diferencia sigue siendo la organización burocrática más disciplinado del mundo

Voz 1027 46:01 bueno pero de todas formas entonces reconocerlas conmigo que el propio Papa ha tenido que llamar la atención a los anuncios en una reunión con ellos diciendo la pasada semana pasada oiga ustedes no me critiquen ustedes que son ustedes representantes papal de representantes del Estado Vaticano por lo tanto

Voz 1727 46:17 en este momento la Iglesia esta manga

Voz 1027 46:19 no es decir la disciplina de la Iglesia que otrora fue verdaderamente ejemplar casi paradigmática pues ahora no lo es por eso digo que a mí me son que esto

Voz 1727 46:29 hace hablará del de hablar Ángel sí

Voz 3 46:31 es evidente que la frecuencia en la que emite la jerarquía católica española especialmente al sector duro que parece todavía está Ari tener marchamo de la de la etapa Rouco te digamos que suena diferente no el tono franciscano ya sea yo herramienta que planteaba la actual Papa con un discurso mucho más abierto este tono con el que se anuncio no suena digamos en sintonía con el discurso papal dicho lo cual no solamente es inapropiado por el tema que aborda el tono en el que lo aborda el Nuncio en mi opinión debido a la relación que tiene la Iglesia con el Estado español del que depende económicamente en primer lugar es decir el nivel de entrenamiento institucional que tienen la Iglesia con el Estado la asignación de recursos públicos anuales que percibe del Estado español aconsejaría una actitud más modesta a la hora de referirse a cuestiones de Estado

Voz 1727 47:17 Iniesta de la exhumación de Fran como una cuestión de ETA

Voz 3 47:20 la independientemente de cómo decían Zarzalejos por supuesto de concierne a la Iglesia no en vano un mausoleo custodia buena congregación religiosa que alberga un dictado una cuestión única en el entorno europeo pero en esta cuestión concreto teniendo en cuenta lo que le debe la Iglesia al Estado que mucho más que lo que el Estado debe la Iglesia aconsejaría prudencia y humildad

Voz 1727 47:38 prudencia y humildad nosotros también ocho cuarenta y siete siete siete Canarias

