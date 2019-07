Hoy por Hoy (01/07/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho

Voz 1727 00:02 Arias

Voz 3 00:17 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 en seguida entrevistamos aquí en Hoy por hoy a la vicepresidenta del Gobierno en funciones a Carmen Calvo que va a inaugurar los cursos de verano de la Universidad de Pablo de Olavide en en su sede permanente de Carmona en Sevilla desde donde hoy estamos haciendo el programa pero antes Aimar hay noticia trágica en Afganistán

Voz 0027 00:43 sí once personas entre ellas nueve niños acaban de morir en Kabul capital del país sesenta y seis han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en una zona de alta seguridad la explosión se ha producido un intercambio de disparos en el interior de un edificio aunque por ahora no está claro quién o quiénes están detrás de ese ataque aquí en Europa mañana de ojeras tremendas en Bruselas los líderes europeos siguen negociando allí a esta hora quince horas de negociación para intentar pactar los principales cargos comunitarios no hay consenso los socialdemócratas mantienen su apuesta por el holandés Frans Timerman para la presidencia de la Comisión Europea pero según informan a esta hora fuentes de la delegación española Pedro Sánchez ve complicado el acuerdo en Chipre se investiga el objeto que se ha estrellado esta madrugada al norte del país según asegura la agencia Efe a esta hora se cree que puede ser un misil o un dron pero muy grande tendría que ser el dron porque la explosión se ha escuchado a veinticinco kilómetros de distancia en la ciudad de Nicosia aquí en España activistas de Greenpeace cortan a esta hora una de las principales calles del centro de Madrid la calle Alcalá a la altura de Cibeles en protesta por el desmantelamiento desde hoy de la zona de bajas emisiones contaminantes Madrid central allí está Carolina Gómez buenos días

Voz 5 01:56 qué tal buenos días hay dos carriles cortados de acceso a Gran Vía por Cibeles diez activistas sentados y unidos por los brazos con bloqueado eres que impiden a la policía levantar los del suelo el portavoz Alejandro Fernández dice que no se irán hasta que al mira no lo reciba

Voz 6 02:06 estaremos aquí hasta que el alcalde Almeida a ceder a reunirse con nosotros una reunión que de momento no se ha producido Madrid entrada demostrado ser positivo desde el momento en que se empezó a implantar con multas mayo y junio han registrado los valores contaminación más bajos de la última década

Voz 5 02:21 la Policía Nacional mantiene retenidas a diez activistas que iban con las pancartas algunos ciudadanos que pasan por aquí les aplauden

Voz 0027 02:27 en Canarias dentro de una hora empieza el juicio al juez Salvador Alba es el hombre el juez al que la fiscalía acusa de haber cometido todo tipo de delitos para perjudicar a la juez hay diputada de Podemos Victoria Rosell ha dicho la Fiscalía pide para él para el juez Alba diez años de cárcel y veintinueve de inhabilitación por delitos de prevaricación judicial cohecho falsedad y revelación de secretos en Bilbao primero de los catorce días de huelga convocados por los trabajadores del aeropuerto para este verano los sindicatos reclaman un aumento de la plantilla hay que se reduzcan las cargas trabajo Radio Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 02:58 qué tal el balón según fuentes de AENA a Madrid es el destino más afectado aunque también se han anulado vuelos a Barcelona París Amsterdam Frankfurt Múnich hasta el momento han sido veinte vuelos cancelados pero podrían llegar a la treintena en el día de hoy el motivo la huelga de veinticuatro horas convocada por el comité de empresa que denuncia

Voz 7 03:14 el aumento de la carga de trabajo y la falta de medidas de negociación

Voz 3 03:22 en la Cadena Ser

Voz 1727 03:30 a las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 8 03:36 hola qué tal muy buenos días en verano desde luego puede pasar cualquier cosa pues como que te inviten

Voz 9 03:41 en una playa maravillosa por ejemplo basta llevar el biquini del año pasado aprovecha las mejores ofertas de las rebajas de El Corte Inglés en esos días de playa o piscina no pueden faltar los bañadores que mejor te sientan los de Dolores Cortés Tommy Hilfiger triunfo Street Pass Mar Red Point Iván Ana Moon hasta con un treinta por ciento de descuento para los demás planes un cincuenta por ciento en una selección de corsetería de Play Tex extremo Dean pasea nata irse ante él en ropa interior de marcas como eslogan varias y Pecado original para dormir con estilo y comodidad fuera de casa habló con un pijama o camisón de énfasis por diecinueve con noventa y nueve euros veintinueve con noventa y nueve y complementa todos tus planes con una selección de calzado de Gloria Ortiz Lodi Geox Wanderers hispánicas y Callahan con un treinta por ciento de descuento hasta el treinta y uno de agosto los mejores precios en las rebajas de El Corte Inglés arriba el verano abajo los precios manera volvemos feliz día adiós

Voz 10 04:45 capítulo hola cariño una hucha que el camión de mudanzas en la puerta mudamos porque no mudamos con Pepa planos que no que Pepa pasa la noche Isona no lo ha dicho nadie no lo ha dicho Ortega la valla

Voz 11 05:04 encanta temen me encanta la Liga Ten Bel Pepa una relación

Voz 12 05:12 contigo Julia de Alicante una relación tema Aubry arroba arte

Voz 11 05:29 un beso grande un veto

Voz 7 05:31 besos también de Antonio en Motril

Voz 12 05:38 alegre

Voz 4 05:43 señoras y señores muy buenos días bienvenidos al Hoy por Hoy de la Cadena SER Hoy por Hoy soy un eslabón más en la larga cadena de radio que hacen los compañeros que las

Voz 7 05:57 Rafael de Alcalá de Guadaíra yo te estoy viendo Pepa ahora en Cannes

Voz 4 06:05 hola soy Amparo de Alicante pero las cosas no son como yo las quiero y me encantaría volar en tu ciento

Voz 12 06:15 Evo

Voz 13 06:18 quiero ser tu cielo tu infierno tus ojos tu alma tu llanto tu agrado tú frío tu juego tu piel adjetivo

Voz 11 06:24 volvía rico Diego A Coruña

Voz 8 06:33 un fuerte abrazo yo

Voz 11 06:35 me encantaría seguir Pepa le encantaría ser ven en Alicante gracias a todos para acompañarnos durante tantas mañana

Voz 8 06:50 Clamores desayunos las hemos preparado a los políticos estos años Pepa

Voz 11 06:56 me encanta soy Lele de Málaga y me encantaría saber ceder Ancona

Voz 12 07:07 con la Pepa de Berta esto ya

Voz 8 07:12 no tiene esto no lo que parece

Voz 9 07:19 hola Pepa soy Ángel estoy aquí pidiendo que hoy encarna

Voz 4 07:34 el sol sale un bolso muy fuerte de Pau de Castellón

Voz 12 07:41 tú

Voz 4 07:43 todos sabemos que sin los oyentes sin ustedes nuestro trabajo no tendría sentido Pepa Bueno

Voz 12 08:02 era era despedido en este momento

Voz 1727 08:08 inmediatamente muchas gracias Dani muchas gracias a todos que moción tener aquí delante a oyentes a los que hemos escuchado cero opinar a lo largo de de estos años a todos les esperó en Hora Veinticinco a partir del mes de septiembre Bonig que están aquí con Ángels Barceló e por la mañana también hay en la SER que pitos escuchando lo que tenemos que decirles escuchándoles a ustedes que es lo más importante muchas gracias de verdad a todos estamos en Sevilla bien fresquitos en el la casa palacio de Los Briones de Carmona la sede permanente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla hoy empiezan los cursos de verano son diecisiete ediciones que hacen que esta universidad asume más de seiscientos cursos han participado casi seis mil docentes y personalidades huy importantes de la investigación de la cultura del política del periodismo desde el año dos mil tres han pasado por aquí quince mil estudiantes que han aprovechado el verano para formarse y nosotros también vamos a aprovechar esta ahorita de radio que tenemos por delante para aprender porque es nuestro tercer año en esta universidad en esta Universidad de Verano Vicente Guzmán ex rector de la Pablo de Olavide muy buenos días

Voz 14 09:19 buenos días Qatar tienen una oferta amplia como siempre

Voz 1727 09:22 muy pegadito muy pegadito a al mundo contemporáneo no la actualidad exactamente sino al mundo contemporáneo con qué criterios se seleccionan los cursos para para convocar a la gente en verano con calor a seguir formándose cuando han terminado los cursos académicos normales

Voz 15 09:40 pues el criterio que acabas de decir perfectamente no son cuestiones que creemos que más allá de la actualidad el momento con un problema ITA más que que nos afectan como persona que intentamos que tengan siempre una continuidad y una presencia en la formación llene la transmisión de reconocimiento a las personas de todo aquello que pueda interesar porque más allá del momento concreto no sirve para mejorar como persona para obtener un mejor criterio sobre problemas sobre cuestiones actuales sobre cuestiones transversales de de los problemas que tenemos como persona pues eso tiene lugar tiene sitio en los curso de Carme

Voz 1727 10:17 en el mundo académico se echan luces largas no se trata de de de mirar con profundidad los grandes asuntos y sin embargo vivimos en un mundo instantáneo donde lo que cotiza es lo lo inmediato lo que se consigue ya lo que se reflexiona ya si es que se puede reflexionar ya cómo hacer convivir esos hijos tan distintos

Voz 15 10:39 pues en la universidad fundamentalmente lo que nos interesa es la formación la formación de de personas más que Ciudadanos no me gusta parada ciudadanos y me gusta mala para habrá personas porque todos tenemos esa condición de persona de Ciudadanos es más discutible desgraciadamente in para formar personas las luce tienen que hacer larga porque tú tienes que darle las personas capacidad de conocimiento capacidad de evaluación capacidad de pensamiento crítico nosotros hemos que se estar en darles esas herramienta las aplicarán en el momento concreto porque en la actualidad manda muchas veces tienes que formar una opinión por decir algo digamos de manera casi sorpresiva porque de esto es tan cambiante que requiere muchas veces esas opiniones pero para poder en el momento concreto tú poso tu formación tu capacidad de reflexión tiene que estar digamos formada con con solidez de esas esa formación sólida es la que da la universidad con continuidad y nosotros pensamos en darte una formación como persona hay que te sirva para siempre era puedas ir eh amor dando conforme cambia la circunstancia y que en el caso concreto puedas opinar pero la universidad más de luces largas que de luces

Voz 1727 12:00 se lo que pasa es que vivimos en un mundo de luces cortas por ejemplo otra contradicción rector en la que se encuentra muchos universitarios muchas familias padres y madres a la hora de decidir y si decide el alumno siempre claro qué carrera hace pero se lo plantea las familias es una discusión habitual esa carrera no la hagas porque hay no hay salida no he cómo resolver esa contradicción de un mundo que ofrece un empleo escaso y precario y que por lo tanto cuando se toma la decisión Se piensa con luces largas vitales en el día siguiente de determinar la carrera de tener el grado pero por otra parte la necesidad de formar a la gente en el lo que les apasiona en aquello en lo que van a ser mejores independientemente de cómo vaya el mercado laboral

Voz 15 12:47 miedos en la primera que la Universidad es mucho más que una gran escuela de empleo se para eso tenemos ya la formación profesional y otros niveles educativos la universidad tiene que ocuparse de la formación del de la creación del pensamiento a nosotros creamos conocimiento a través de la investigación y lo transmitimos a través de la formación y eso va mucho más allá de la obtención de un empleo en concreto no que formar filósofo tenemos que forma historiadores tenemos que formar gente con capacidad de Humanidades tenemos que formar gente con capacidad en ciencias sociales que uno piensa pues aquí pero son absolutamente necesarios para que era sociedad siga existiendo y pueda evolucionar razonablemente haciendo Ocean Mahmud temas igual entonces la empleabilidad no debe ser el mayor criterio uno aunque yo que yo diga son extraños no debe ser mayor criterio que uno tenga en cuenta cuando elija una carrera tienen que tener en cuenta hacer algo que sea útil a la sociedad con empleabilidad res grandes transformaciones sociales no dependen de que la carrera que se estudie o que el el pensador que tiene esa idea tenga un empleo de detener como ejemplo básico los filósofos pero a la vez esto es cierto que estamos en un mundo muy cambiante y que la Universidad tiene que ser capaz de dar respuesta a los retos del presente del futuro y para eso tiene que cambiar también y adaptar las titulaciones y la formación que realiza incluso la investigación a los retos que presenta la sociedad el momento en el momento futuro pero eso tiene que está vinculado a una empleabilidad la universidad yo siempre pongo el ejemplo del Derecho de la Universidad no forma jueces ni abogados ni fiscales de la universidad forma jurista gente con capacidad de pensar en derecho de de resolver los grandes problemas que muchas veces se presentan de momento actual cuando tiene que pensar sobre los grandes problemas que tiene pendiente por ejemplo el Tribunal Constitucional es no hace falta pensar cómo has de pensar como jurista y la Universidad crea juristas después se perfecciona en jueces fiscales abogados se concretan pero la empleabilidad yo lo digo con toda no debe

Voz 14 14:55 el principal criterio para ver una carrera además de momento parece que el algoritmo decide por nosotros pero pensar no piensa por nosotros

Voz 1727 15:03 por eso incluso carreras de esas que se dice en Lugo donde trabajará filosofía las humanidades en general en general empiezan a ser más necesarias que nunca porque que a huir todo un cuerpo jurídico filosófico en todos los órdenes en el nuevo mundo en el que nos movemos que parece que no tiene reglas no El Mundo el mundo virtual e vivimos ya ahí pero sin reglas porque las reglas son analógicas

Voz 15 15:28 el principal reto que tenemos con con problema acabas de plantear los algoritmos deciden por nosotros pero no piensan ir alguna vez puede ser que lleguen a pensar pero entonces necesitaremos eh personas con una gran capacidad de conocimiento ético para tomar las decisiones si del gran problema que subyace en la digitalizar acción en la aparición de la inteligencia artificial es el problema ético y el problema ético no es un problema como he dicho antes que dependa de la empleabilidad depende de tener personas capaces personas formadas y que cuando llegue el momento sean capaces de guiarnos para qué pasos son los que tenemos que dar pasos son los que nos tenemos que dar

Voz 1727 16:07 rector cómo está afectando a la universidad española la inestabilidad política en la que estamos viviendo

Voz 0658 16:13 pues a la universidad española

Voz 15 16:15 a la inestabilidad política le afecta y afecta desde hace ya bastantes años no no es que ahora el problema que haya con la formación de gobierno con la elección del presidente del Gobierno no está afectando

Voz 1727 16:29 las comunidades también no es también

Voz 15 16:32 que la competencia en materia de universidades está transferida a las trágicas para todas las edades Autónomas pero no un problema actual problemas del momento concretó la inestabilidad política que venimos arrastrando desde hace diez doce quince años está significando una parálisis para decisiones importantes de la universidad por ejemplo la reforma de la Ley Orgánica de Universidades y la reforma de las leyes de universidades autonómicas que es imprescindible para que la universidad pueda afrontar los retos de presente de futuro y dar respuesta en términos de Investigaciones de formación eso Nestares el espera esta fundamentalmente afectando a dos problemas básicos el primero es la evolución de las titulaciones universitarias porque no hace falta cambiar ni mucho menos todas las titulaciones hace falta transformar algo y en segundo lugar en la hembra la acción en lo que se llama I más D más que España sigue siendo un país que está por debajo de la media de la OCDE en inversión de investigación desarrollo e innovación la universidad revistas más del setenta y cinco por ciento

Voz 14 17:37 de investigación en España

Voz 15 17:38 si no se afronta este problema con rapidez y esa parálisis en materia de investigación se acaba la Universidad tendrá un problema importante a España como país tendrá un problema importante por no poder atender los retos de la investigación necesaria

Voz 1727 17:54 vamos a hablar enseguida con las protagonistas con algunas de las protagonistas del curso mujeres en el conocimiento la ciencia y la tecnología que se inaugura también aquí esta mañana en en esta universidad deberá no la universidad se aplica el cuento porque estamos acostumbrados a escuchar grandes discursos por la igualdad en muchos ámbitos no sólo en el universitario pero luego cuando rascarse en la vida interna de la universidad te encuentras el mismo techo de cemento que en otros órdenes en otros espacios en otras instituciones se aplica el cuento de la igualdad

Voz 15 18:24 la niebla la universidad se aplica cuento de guarda procura explicárselo derribar determinadas inercias que vienen de muchos años atrás no siempre fácil pero la universidad como foro digamos de progreso como foro de desarrollo tiene que está a la cabeza en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres yo creo que la Universidad de la Universidad Pablo Olavide lo quiera hacer ir a través de los cursos de verano por ejemplo en su programación Cebé como hay pues un porcentaje importante que más del quince veinte por ciento de los cursos que tienen que ver con temas de igualdad y de prevención o de lucha contra la violencia yo de género a la universidad tiene que aunque cueste trabajo vencería inercia Universidad tiene que ser líder en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser sobre todo líder en la erradicación de la violencia de de nombre controlamos

Voz 1727 19:16 el rector rector de la Pablo de la vida Vicente Guzmán floja gracias un año más eh y enhorabuena por estos cursos que tienen muchos alumnos no

Voz 15 19:24 de cuántos buenos nosotros cada año tenemos como unos ochocientos ochocientos épico estudiante que que es bastante primero en cuenta que quede lo hacemos en una fecha en la que ya la gente está pensando también en irse de vacaciones ha para nosotros tener ochocientos ochocientos cincuenta estudiantes todo baño las ediciones es un un indio

Voz 14 19:45 desde Egipto importante vacaciones de pensar lector gracias muchas gracias a vosotros

Voz 17 19:50 sí

Voz 18 19:56 BBK con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 4 20:01 Marca el noventa y uno cinco veintidós veintiséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 19 20:11 hoy lunes encontramos toda la actualidad del deporte desde las tres en SER Deportivos y no te pierdas nuestra barra libre que es la tertulia más gamberra con todas las noticias del fútbol del fin de semana SER Deportivos

Voz 7 20:21 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 0658 20:31 cuando lo exprime y no es una prioridad esta semana estoy rodando últimas escenas de Cuéntame mayores colgado esto me debían ser las tres menos cuarto refuerzo hay pocos que las mejores respuestas están en la segunda pregunta pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es un golfo la respuesta muy profesora tengo que creerlo dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puede discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi quitan cantada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse de uno mismo

Voz 9 21:29 en la Ventana se abre Frantino saca el Choir de las lástima

Voz 0658 21:34 la séptima temporada con Carlo

Voz 4 21:45 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí

Voz 20 21:50 cuántos Solís estáis todos a una estamos qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 21 22:13 no

Voz 7 22:19 para que hora quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu prefieres la hora de comer

Voz 9 22:25 en streaming o bajo demanda tú pones la hora activa seguir El Larguero en nuestra Estaràs al día

Voz 0658 22:32 toma el control de la sé lo que quieras cuando dato quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 22 22:46 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0658 23:00 hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repuntando carburantes Premium a un precio más bajo vienen las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor encuentra la mejor calidad a menor precio más información y estaciones adheridas en Repsol punto es

Voz 23 23:19 dignidad de frío menos

Voz 24 23:26 ya están aquí las rebajas de El Corte Inglés con vestidos para mujer con un cincuenta por ciento de descuento del veintiocho de junio al treinta y uno de agosto arriba el verano abajo los precios

Voz 23 23:36 te bajas del Corte Inglés

Voz 9 23:39 el Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando por eso durante los seis Si cambies tu antiguo coche nuevo tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos cambia con las ahí sólo durante el mes de julio descuento sujeto a financiación ofrecida

Voz 14 23:56 el Banco Cetelem miseria hubo consulta condiciones Ñ Day punto es

Voz 25 23:59 llegan las rebajas a conforma descuentos de hasta el setenta por ciento en más de diez mil artículos para que renueve es tu casa al mejor precio sólo hasta el dieciocho de julio e incorporaba hay conforma junto eh

Voz 26 24:09 sí

Voz 27 24:12 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 23 24:17 Pepa Bueno

Voz 20 24:22 no

Voz 1727 24:43 le preguntábamos al rector de la Pablo de Olavide cómo afronta la Universidad el mundo académico que habitualmente echan luces largas a a la vida y al conocimiento como iba a afrontar y cómo afronta ya revolución tecnológica bueno pues no se lo van a creer ustedes pero resulta que la revolución tecnológica que se está produciendo en un momento en el que en la mayoría de los países occidentales la igualdad está como mínimo reconocida legalmente la revolución tecnológica sigue siendo cosa de hombres por eso es tan oportuno no de los cursos de la Olavide de este verano mujeres en el conocimiento la ciencia y la tecnología ha mirado está Amparo Rubiales buenos días buenos días Pepa que será este programa sigan para Rubiales cada verano que estudió presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide pero parece mentira que tengamos que decir esto que estamos diciendo se estaba construyendo un mundo nuevo las mujeres vuelven a estar ausentes del puente de mando en el en este caso la revolución tecnológica efectivamente el el a Pablo

Voz 14 25:48 David de Consejo Social que que en el ceniza es tu curso Bellea del cuarto como tú bien sabes que dedicamos siempre a temas de igualdad tema de feminismo eh pues este año cuando pensamos que había que dedicar sólo a la ciencia porque efectivamente de la la inteligencia artificial lo ritmo buenas el masculinos y el futuro no lo van a volver a hacer los hombres a mí eso me lo enseñó una de las directoras de este curso Adela Muñoz que sabe muchísimo de eso que tiene un libro que yo un artículo que os recomiendo en el paisaje de poco se llama el género de los algoritmos Iker es impresionante como la inteligencia artificial la tecnología el futuro van a venir marcó al pensamiento por los hombres edad decidió mío llevamos peleando contra el patriarcado veinte siglos ahora vamos a tener que seguir la nueva tecnología puede todo eso vamos a hablar en un curso que tanto Adela Muñoz como Blanca Rodríguez han han codirigido que nos traiga la mejora científica de este país Icon combinamos con mujeres que nos dedicamos de todo el conocimiento del pensamiento y de eso también sabe mucho Clara que ahora la entrevistara

Voz 1727 26:55 Adela Muñoz es también coautora del libro de que también es coautora Clara Grima y que se titula Se titula Mujeres de ciencia que tengo encima encima de la mesa con una pinta estupenda aclara Grima buenos días

Voz 26 27:09 que qué tal

Voz 1727 27:10 pero yo muy bien

Voz 26 27:13 como fresquito que está muy bien

Voz 1727 27:15 es profesora de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla es divulgado hora de esto que que anunciaba Amparo Rubiales pero de clara cuando hemos investigado sobre tu personalidad tu carrera Nos gusta esta descripción que tú misma le confesaba a una compañera Marisol Rojas el otro día decías qué puede llorar con él Guernica pero que también se emociona con los algoritmos de Google como se emociona una cosa este hombre por favor tiros cómo es eso

Voz 26 27:44 pues muy grave me pare esa comparación siempre Lago porque todo vemos del Guernica nos emocionamos tú lo piensan y el Guernica está hecho con un lienzo con pintura blanca y negra en distintos Ter navidades pues se de una cosa muy simple alguien que se atrevió hace algo diferente pues y que tenía un sentimientos prefiere como era Picasso pues ha conseguido hacer una obra de arte un poco eso es el algoritmo de Google no lo que pasa es que con los algoritmo con todo esto del que no controlan y tal está aún pues prestigiar esto es prestigiar tiene mala prensa pero el algoritmo de Google si lo piensas es algo que se ha hecho con una matemática muy simple o sea que la pintura que sea utilizado por así decirlo es muy simple que bueno muy simple una matemática de primero curso de de cualquier carrera científico técnica como una herramienta muy simple puede Page y Sergey Brin que solos a los creadores de Google han hecho una obra de arte una obra de arte que si tú busca cualquier término de búsqueda en en Google te da la respuesta te da la búsqueda del resultado en menos de un segundo ya buscado entre miles de millones de resultados menos un segundo porque te lo pueden la pantalla no sé cuánto ha encontrado en cero coma treinta y seis segundo no que yo siempre digo digo fuera mío pondría al final para que habías encontrado lo ha ordenado eso es parece magia pero son un eso es la es la belleza de las matemáticas no hacer una obra de arte que que que en Nimes Yves me sirve cuando me paro porque no me para cada beca una búsqueda en Google dio llevé ejercita código pero maravilla no

Voz 1727 29:10 el qué puta maravilloso y morir

Voz 26 29:12 porque tú esto ya esté matemáticas había muchas mujeres la carrera había paridad es más o menos cuando yo estudia si yo que suma mayo de lo que parece pero yo no notaba un sesgo de género la carrera de matemática no es compensación no tenga en cuenta que la matemática entonces cuando yo empecé estudió matemáticas y el ochenta Hay no debería decirlo pero vamos y el veintinueve era básicamente la saliva o una de las salidas más importante era la voz enseñar matemáticas a entonces había muchas mujeres sin embargo los último veinte año en el que la carrera de matemática ya no se mira como una carrera eminentemente docente ha sino también de cómo tú estabas diciendo no de inteligencia artificial ingeniería de datos curiosamente cuando la matemática empiezan a ser parte del puerto alemán de puesto de mando que tú comentabas ha empezado a defender está bajando del cincuenta al ven el treinta de veinticinco en teoría porque todas las mujeres

Voz 1727 30:05 estuvieron una vocación docente en innata no que les vengan el en el

Voz 26 30:09 código genético sino porque la docencia es compatible con la segunda jornada laboral de su no sé si evidentemente debe ser algo cultural pero es una cosa a mí me da mucho mucho hay que empezar las matemáticas hacer la dueña del mundo como merecen porque siempre empiezan a esa a veces las mujeres en la carrera de Matemáticas es como si no saber si me van a pureta pero es como si nos diera miedo poder

Voz 1727 30:33 eh evitar que eso ocurra y empieza muy pronto no empieza muy pronto y apela no solo a la escuela sino a la familia de la sociedad en conjunto sí sí

Voz 26 30:44 es que las sillas sólo decís todas las científico

Voz 1727 30:46 las que no hay niñas por favor insistió desde los medios que no hay niña las carreras científicas la he tenido en esta ciencia enológica perdón Kroos m enfadan los sociólogos los historiadores que son científicos sociales en el en las tecnológicas cree niñas insistir

Voz 16 31:00 esto empieza muy pronto la elección

Voz 26 31:03 es muy pronto yo tengo que decir que hay un poco me me en poco me un poco me me me negaba este reavivar hasta que empecé a divulgar sus dos mil diez Hay a la jaula ir a la realidad y es increíble a partir de tercero de Primaria ahí las niñas ya no

Voz 16 31:19 son ocho años más o menos lleno al principio

Voz 26 31:22 hay hay niños y niñas sea gente allí escuchándote iba a partir de Primaria ya la niña han paso atrás no sé por qué

Voz 1727 31:30 Ángel Munárriz me decía yo tengo una niña de qué edad

Voz 8 31:33 ante terceros sea que voy a hacerte una pregunta para ver vital directamente la respuesta en provecho propio

Voz 26 31:41 qué hacemos al respecto pues yo creo con una solución que que se podría hacer para conseguir que las mujeres acercar sobre todo la tecnología que tenga que ver con la informática es de tiene que es una medida muy gorda pero habría que hacerla con ellos se dictadura de Educación Cultura y Deportes parece que me voy a hablar pero yo yo soy foco de hablar a enseñar a programar en el aula como asignatura obligatoria desde sea de primero de Primaria todos los niños y niñas tienen que aprender a programar por ejemplo porque ninguna niña te dice que leer es cosa de niños porque ella en la han enseñado a leer como parte de su educación no mientras que la programación se deja como una tarea extraescolar o algo así no no señora programa y lo que es fundamental y lo digo absolutamente muy seria es referente femenino no hay referente femenino tú si busca programado hora o algo pues eso bueno se busca programador en inglés o algo sale un tío con capucha forjaron cuartos muy oscuro que no sé por porque se ponen capuchas ya están encerrando mujer pero bueno es toda la imagen de de un tipo oscuro cuando hay una persona una chica en algún pues por ejemplo la trilogía de Stieg Larsson no que hay unas es Lisbeth Salander pues es una chica oscura con un pasado tormenta sospechosas sospechosas de hechos y no no no sé yo tengo Adela Muñoz yo tengo una compañera América me Romero que es un es un cascabel es importantísima

Voz 28 33:01 hay muchísima gravísima y exigiría

Voz 26 33:03 la informática habrá gente preguntarle superior

Voz 1727 33:06 tendencia tiene para el futuro esto que hablan esta señora es decir que esta que importante no sólo en términos de paridad el que las el que las niñas las jóvenes decidan carreras tecnológicas porque es tan importante porque estamos diseñando un mundo nuevo o no

Voz 26 33:19 efectivamente pues que se eh pues efectivamente pues es muy importante por lo que es el mismo que estaba hablando en paro y tú fue que las carreras extrema en la que se llama ciencia tecnología ingeniería matemáticas van a ser la Sala I les más demandaban de hecho ya pues no sé si es el diez por ciento el producto interior bruto aquí en este país que es mucho eh viene de profesión directamente insinuó que solo

Voz 1727 33:42 día el ladrillo y ahora el turismo ha llegado a ese precio

Voz 26 33:45 que ahora son profesiones vinculadas directamente a las matemáticas y luego las profesiones más demandadas las mejor remuneradas van a tener que ver con esta área entonces la otra vez la brecha de género en sueldo base muy grande por otra parte los algoritmos y la inteligencia artificial aprendan de lo sea eh aprenden lo que hace los humanos y la hace sólo hombres pues otra vez como tener Ausejo de género muy importante en los algoritmo que van a tomar decisiones sobre nuestra vida

Voz 1727 34:11 Clara Grima Amparo Rubiales dos referentes las eso suben once escuchan dice yo quiero ser eso

Voz 8 34:19 creada Youtube tienen más

Voz 14 34:21 las este Consejo Social que hace ocho cursos de cuatro años a los que tú participas diariamente hemos ido viendo todos los temas que afectaban a mujeres hemos llega este año a uno que está que está pero que este año vamos a analizar qué decir que estamos sacando arriba a flote lo vamos a seguir marcando el futuro Francia Pepa

Voz 1727 34:42 gracias gracias a Ci sagrado

Voz 29 34:47 llegan las vacaciones y las dudas de si las ruedas aguantarán el peso de un maletero hasta arriba pues ya te decimos que con dos patitas al neumático para quedarte tranquilo no vale

Voz 8 34:56 Hermida siempre decimos la verdad aunque duela por eso te ofrecemos neumáticos Continental doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis noventa y uno V por sesenta y dos con noventa y cinco euros consulta tu presión Midas punto es Cari

Voz 0419 35:08 venga de las rebajes y si me haces de maravilla oír a esta escapada en la playa me ha parecido muy encima miras te ejercito justo de Mestalla bueno bueno bueno esto crucero en el último que les quedaba y es que las rebajas de Viajes el Corte Inglés al cincuenta por ciento de descuento impago en tres meses si encuentras un precio mejor igual que además por reservas de más de mil euros que lleva Sun Google Home ni yo creo por proveer método rival verano bajo los preciosa financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 7 35:38 sabes dónde están los mejores cruasán que plaza siempre tienes hombre en verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres o cuatro sin reservar acto y a la ciudad con tu tu Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 8 35:57 esta es la ira

Voz 30 36:00 así entiende y recuerda mejor prueba con Toni siente la vida que no hace falta ver Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 31 36:14 a gusto

Voz 32 36:23 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la OMC el quince de agosto veinte millones de euros veinte premios de cien mil euros comprar ya porque el extra de velar

Voz 3 36:35 sí ya está a la venta iba aislada

Voz 33 36:40 tú

Voz 1022 36:42 soy Gabriel de Caracas tiene un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano en treinta minutos reparamos tu Luna nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 8 36:53 claro que tengo un dolor terrible yo uso distraen sentí dentro de laboratorios viñas es una solución dental en Strike que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes y encías lea las instrucciones de este médicamente consulte a farmacéutica

Voz 4 37:14 por lo tanto

Voz 0658 37:19 por que lo necesito conduce hongos por ciento noventa euros al mes punto por doscientos cinco por doscientos treinta euros al mes con todo incluido estrena coche

Voz 4 37:28 para cuatro años oferta Volkswagen renting consulta condiciones en

Voz 34 37:41 si la Cadena SER

Voz 20 37:44 el PP

Voz 12 38:03 mañana

Voz 1727 38:03 ese en Hoy por hoy esperando la vicepresidenta del Gobierno que está llegando a este set de la Cadena SER en el patio precioso patio de la casa palacio de Los Briones en Carmona para hablar de gobernabilidad para hablar de lo último de de la sorpresa que provocó ayer esa entrevista del Nuncio Su Santidad en España al embajador del Vaticano en nuestro país a propósito de la exhumación del cadáver de de Franco hizo su opinión sobre lo que eso significa y lo que debería hacer el Gobierno Carmen Calvo buenos días

Voz 26 38:36 es día

Voz 1727 38:38 hacia son una injerencia las palabras del nuncio del Papa en España en esta entrevista que ayer le concedió a Europa Press

Voz 4 38:47 evidentes

Voz 16 38:49 en fondo y en forma primero porque un embajador que es lo que es el Nuncio de la Santa Sede que es otro Estado diferente del nuestro nuestro país tiene que estar en en las reglas de comportamiento de las relaciones diplomáticas no que es no entrar en los asuntos internos de un Estado mucho menos en un tema en este caso ya hablamos del fondo tan en fin importante estado como se trata de trasladar el de exhumar los restos de Franco no me estará añado yo con el nuncio tenido alguna conversación difícil eh por el conocimiento que tengo de su posición no me ha extrañado pero desde luego va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español Álvaro

Voz 1727 39:37 Cano para ver una queja formal sí

Voz 16 39:39 lo largo del día de hoy mañana como como más tarde el el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido en los contenidos con los que se ha movido el nuncio propios absolutamente impropio de cualquier legación diplomática hay mucho más en un asunto como este que les afectan muy directamente dado que los restos de Franco están en una basílica no

Voz 1727 40:10 la vicepresidenta y José Antonio Zarzalejos apuntaba a las ocho y media que hay una especie de

Voz 36 40:15 en fin de de desorden

Voz 1727 40:18 además lo de alguna manera en el Vaticano que el propio Papa llamaba hace sólo unos días al orden a sus embajadores por el mundo porque había opiniones discrepantes el Gobierno valora que esta es la opinión del nuncio y no la del Vaticano

Voz 16 40:29 eh mira yo no voy a entrar en los asuntos internos o Vaticano como como debo y como me corresponde pero sí que es verdad que yo he podido comprobar que hay una opinión clara del secretario de Estado del propio el Vaticano que es la de no obstaculizar la exhumación de los restos del dictador sí que entiendo que los los elementos que ha puesto sobre la mesa el nuncio oí yo también diría que la colaboración necesaria de la propia Iglesia católica en España que es necesaria repito para cumplir una ley el Lucio se ha manifestado en contra de una ley del Estado español del Parlamento de nuestro país del Gobierno legal y legítimo de España eso es lo que ha hecho el nuncio ayer porque la exhumación de Franco es el cumplimiento la ejecución de una ley no es otra cosa así que espero que el Vaticano y de alguna manera ponga las cosas en su sitio se cumpla lo que acordamos si es que no va a haber obstaculización al momento en el que la exhumación se pueda producir que depende Por otro lado de que el Tribunal Supremo entre al fondo del asunto definitivamente así que la la el comportamiento ha sido absolutamente improcedente e inaceptables las dos cosas

Voz 1727 41:47 ha hablado con él

Voz 16 41:49 no eh yo he dicho que tenido alguna conversación difícil con él justo por por esto que ahora ya con su entrevista conoce todo el mundo y que yo conocía de antemano la posición que el mantienes la que deja ver la que no debe tener porque el hijo de retener ninguna posición más allá que las instrucciones que reciba de su estado en las que recibe su estado son las que en algún momento no los desde el Gobierno ha hecho pública la de no obstaculizar naturalmente no entrar no entrar a un debate que España como país democrático ha resuelto en su Congreso de los Diputados como una le

Voz 1727 42:27 qué tal la situación ya que estamos al margen de este episodio como va por ejemplo el asunto de Libby del pago del IBI de las inmatriculaciones de la Iglesia esto cómo va porque esto tenía un calendario de aplicación el Gobierno había cambiado el nuevo Gobierno que salir de la moción de censura le había dicho a la Iglesia que se iba a cambiar

Voz 16 42:43 bueno nosotros ya les hemos enviado a la Conferencia Episcopal recibía el presidente de la Conferencia Episcopal para decirle que estos eran los acuerdos que habíamos alcanzado en el Vaticano en Roma que por nuestra parte la Conferencia Episcopal ya tiene las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse con la Conferencia Episcopal con la Iglesia católica para ver todo el tema de la fiscalidad de la Iglesia católica en nuestro país la Iglesia católica nuestro país tiene que pagar impuestos pues como lo hace en Italia o en Francia cuyas conferencias episcopales estuvieron en un determinado momento no solamente por la labor sino que en algún caso fue un paso directo de ellas para no estar fuera de la fiscalidad que es justicia injusticia social nunca mejor dicho para para las sociedades en las que los eh el Estado Vaticano esta así que esperamos que la Conferencia Episcopal nombre a las personas que de su lado tienen que sentarse a hablar de esto y ellos lo saben por eso me resulta todavía mucho más incomprensible e final con esta entrevista que ha querido dejar nada más y nada menos que el embajador del Estado Vaticano en España

Voz 1727 43:56 puede quitar los auriculares vicepresidenta que hemos

Voz 36 43:59 pero todo esto para que pueda estar eh

Voz 1727 44:02 eh sido más line media que se creía que se le caían por por rematar que tenemos que hablar de otros asuntos que quién dudaría de que el cadáver de Franco salga del Valle de los Caídos saldrá

Voz 16 44:14 bueno eh hay que mantenerse la expectativa respetuosa lo que ordena nuestros tribunales en este caso el Tribunal Supremo pero yo creo que en buena lid lo que el gobierno está haciendo es ejecutar una ley que la querido sin ningún voto en contra el Congreso de los Diputados de este país que nos han pedido los organismos internacionales nada más y nada menos que Naciones Unidas y el propio Parlamento europeo que en la primavera pasada votó justamente a favor de que no existiera ningún dictador en las democracias europeas en altecillo como está Franco en nuestro país que ha sido la decisión también de un gobierno con la modificación de la Ley de Memoria Histórica que no estamos delante de una circunstancia que no sea la que corresponde con dignidad a una sociedad democrática sí que yo entiendo que el Tribunal Supremo eh que interpreta con arreglo al a las circunstancias sociales la leyes para eso están los tribunales y también el Supremo de manera en fin jerárquicamente superior entienda que estas son las circunstancias cuarenta años de democracia e el dictador no puede estar en un lugar público en un lugar de enaltecimiento y en un lugar donde se puedan estar evidentemente rindiendo honores esto está fuera de lo que cualquier democracia tiene que hacer y de de hacer

Voz 1727 45:40 titula hoy La Vanguardia con algo que en algún momento hemos contado en la SER el PSOE aduce catalán ya para habitar a Podemos en el Gobierno dice el periódico los socialistas no quieren ministros que defiendan un referéndum consideran que no debe haber discrepancias en un asunto fundamental como este que recuerdan con horror el tripartito de Pasqual Maragall es esta la razón por la que el Partido Socialista la conveniencia de un gobierno de coalición

Voz 16 46:03 yo creo que es fácil o en fin todos complejo en la política ahora en este país y en cualquier otro en el mundo no son tiempo de cambios y los cambios siempre que administrarlo con criterios también diferente en la complejidad es obvia pero nosotros fuimos a una moción de censura ya advertimos allí que queríamos gobernar solos el tiempo en fin que pudiéramos determinar no hemos gobernado con el evidente cuota mayor de responsabilidad de nuestros ochenta y cuatro escaños y del Gobierno y lo hemos hecho apoyándonos en la izquierda que representa Unidas Podemos se ha sido bastante eficiente la colaboración en menos de un año antes de entrar en funciones hemos sacado adelante algunas decisiones importantes con sus eh valiosa ayuda los resultados electorales nos colocan muy por delante del siguiente del segundo pero también del tercero pero evidentemente desguaces insuficiente insuficiente pero insuficientes también con los escaño de Unidas Podemos insuficientes también con esos escaño si come esa mayoría alcanzar una estaba irá evidentemente de mayoría absoluta yo creo que nada habría que que poner ya sobre este debate pero no alcanzando esa mayoría nosotros tenemos que hablar con otros grupos parlamentarios también y lo vamos a tener que hacer para la investidura y naturalmente para el trabajo de toda la legislatura esto es razonable lo que estamos proponiendo obedece a esta razón a que los datos no dan y que además no hay alternativa por lo tanto estamos haciendo algo que ya hemos ensayado en la política española dirigirnos a todos y que todos los grupos parlamentarios en el debate de investidura le trasladen de manera también eh

Voz 1727 47:56 secta a la ciudadanía

Voz 16 47:58 cómo piensan ello que un país como el nuestro después de una legislatura muy particular la que ya termino vamos a afrontar cuatro años que necesitamos para trabajar intensamente todos coordinados todo las nuevas administraciones que sean formado el ámbito local en el ámbito autonómico cúmulo Europa que va arrancar al mismo tiempo que tenemos cuatro años muy interesantes porque todo el mundo va a tener que trabajar porque no va a haber excusa porque nadie va a estar en precampaña electoral de nada vamos a dirigir a todo esto no forma parte de ninguna forma la estratégica extraña de alguien que tiene los escaños que tiene que asume la responsabilidad que queremos tener

Voz 1727 48:37 van a dirigir a ellos en julio la semana pasada se dijo si hay dos votaciones serán en julio sino elecciones suena un poco amenaza sólo confirmará vicepresidenta que van a intentar que no es otra que la investidura o la convocatoria de elecciones en julio

Voz 16 48:51 es que yo creo que lo razonable es que quién quiera apoyarnos con un sí para converger en políticas con nosotros en políticas sociales en restitución de derechos en recomposición de un país que ha salido y que está saliendo de una crisis no sólo económica donde se han roto muchos equilibrio equilibrio del mundo rural de la ciudad desequilibrio entre pobreza y riqueza tenemos zonas de pobreza importantísimas empezando incluso por nuestros menores quienes quieran apoyar en eso definitivamente quienes asuman la parte de responsabilidad que les corresponde no obstaculizando que España tenga un gobierno pues ahora en el mes de julio nosotros no nos planteamos otro escenario más que un el gran debate un debate de sustancia para que los españoles y las españolas entiendan adónde nos queremos diría

Voz 1727 49:39 en los siglos celebra el el

Voz 16 49:41 bueno nosotros pensamos que el trabajo que tenemos que hacer desde luego nosotros como grupo parlamentario socialista como gobierno socialista es encontrar soluciones para que los ciudadanos sientan que su sistema funciona que cuando ellos han votado cuatro veces en veintiocho días su trabajo que ya lo han hecho forma parte del trabajo que ahora nos toca hacer a nosotros y como le decía antes es importante que ese debate de investidura eh sea seguido ya sé que estamos en pleno verano en un país donde el verano es como es exhausto de Puyol y un país que ha estado durante veintiocho días votando cuatro veces pero creo que no podemos infravalorar rebajara la nada el debate en sede parlamentaria el debate donde todo el mundo sin ningún tipo de ambages Se va a dirigir a los escaños pero también a la opinión pública y donde todo el mundo sabe que quiere cada quién y cómo lo quiere sobre qué se quiere apoyar definitivamente con su voto a que sentencian a este país Cedrés que es muy importante no lo rebajen no sólo en términos mediáticos llevemos lo ha donde los ciudadanos han llevado al

Voz 1727 50:50 trescientos cincuenta diputados y diputadas tenemos que terminar confirma que el Gobierno quiere tener gobierno en julio en julio de decimos que si no habría convocatoria electoral usted no lo dice pero digo yo no me no me lo desmiente

Voz 16 51:02 no no es que nosotros no vamos a movernos de esta posición porque si no movemos de esta posición a quienes quieran obstruir a quienes no estén por la labor de ser responsable les estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla el escenario de la gente contempla es que aquí no vacaciones aquí no te puede dejar cosas para septiembre para más adelante

Voz 28 51:24 los ciudadanos han hablado y han afinado mucho señora bueno los ciudadanos han afinado

Voz 16 51:29 muchísimo han botó una cosa en su ayuntamiento otro en su comunidad autónoma otra para Europa les hemos pedido que reflexionen EGEDA filial el tiempo que nos quedamos en tiempo termino pero sí querría saber su opinión sobre el bloqueo que se está produciendo hoy en Europa

Voz 1727 51:44 en de mismo español el bloqueo de la política

Voz 16 51:47 lo que estamos viendo está ocurriendo en Bruselas esta madruga

Voz 1727 51:49 nada

Voz 16 51:51 es que creo que han cambiado los tiempos es que creo que ya no puede haber derrotas Victoria más que las queda en las urnas a partir de lo que dan las una ni derrotan y Victoria lo que tiene que haber es cultura de colaboración no puedes sentirte derrotado ni vencedor porque tenga que ceder algo a tu adversario que por cierto en democracia los adversario forman parte de la libertad de lo que han querido los ciudadanos un cambio de cultura política porque los ciudadanos se merecen que el sistema funcione es un cambio de mentalidad de capacidad aquí en Europa y en cualquier sitio se tiene que acabar lo de vencedores y vencidos

Voz 1727 52:28 gracias vicepresidenta el y ante ese cambio

Voz 16 52:32 en suerte para usted también gracias

Voz 37 52:37 sabemos que en verano es mejor dedicar tiempo les conoce importantes jugaré en la piscina con tu hijo que te India Guadilla activo a los canales digitales de Bankia paga Osaka tierno sin tarjeta pero espera que coja

Voz 17 52:56 Bankia

Voz 18 53:04 conecta con Hoy por hoy

Voz 4 53:07 la gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy que apela ser

Voz 8 53:18 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 38 53:22 la compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte

Voz 8 53:34 las miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos

Voz 38 53:37 los males que sus fusiles a pesar de la Tate o tal vez porque existe usted puede contar conmigo

Voz 8 53:47 si otras veces me encuentra huraño sin motivo

Voz 38 53:50 no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar es tan lindo saber que usted existe contigo

Voz 8 54:04 decir aunque esté hasta dos con que este hasta cinco no ya para que acuda apresuró

Voz 39 54:10 la sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo haga

Voz 1727 54:19 hemos un trato

Voz 30 54:20 Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres

Voz 8 54:23 Katrina según el plan de estímulo hola soy Ángel y estoy haciendo el máster de periodismo

Voz 30 54:30 se aprende periodismo acción yo puedo

Voz 8 54:33 Sirte en la escuela punto el País punto com

Voz 30 54:38 Le

Voz 40 54:38 está la naturaleza es lo que más me gustan hoy al jilguero la avutarda si eso que uno trompetero hoy ahí es un locutor de la cadena saben hacer locutor de la SER sí que tengo la radio puesta a Cadena SER también me relata

Voz 8 54:53 la Cadena SER natural red radio natural sea la traducción en el palo

Voz 7 55:07 el punto y Perry Pérez buenos días buenos días Pepa Bueno