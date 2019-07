Hoy por Hoy (01/07/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son es diez las nueve en Canarias

Voz 0824 00:06 el Gobierno español va a presentar una queja formal por las palabras del nuncio del Papa en España lo acaba de confirmar en Hoy por hoy la vicepresidente del Gobierno en funciones después de que Enzo Fratini asegurar en una entrevista en Europa Press que a Franco algunos lo llaman dictador algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil no continuemos dijo el nuncio peleándonos sobre si tenía razón o culpa Carmen Calvo cree que es absolutamente improcedente

Voz 2 00:30 aceptable sobre todo viniendo de un diplomático

Voz 3 00:32 yo con el nuncio tenido alguna conversación difícil y el conocimiento que tengo de su posición no me ha extrañado pero desde luego va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español a lo largo del día de hoy mañana como como un más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formal del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido en los contenidos con los que se ha movido el nuncio impropios absolutamente impropio de cualquier legación

Voz 0824 01:04 diplomática también se ha referido Carmen Calvo en la SER a las negociaciones en Bruselas para los nuevos cargos comunitarios la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha dicho que han cambiado los tiempos y que debe haber una cultura de negociación negociaciones que continúan a esta hora en Bruselas después de haber estado reunidos durante toda la madrugada Pedro Sánchez mantiene su apuesta para que el socialista francés France Timerman sea el nuevo presidente de la Comisión pero reconoce que el acuerdo con los populares está complicado corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:31 complicado sí pero de momento insisten porque no están dispuestos a marcharse Jackie parece sin acuerdo sería una derrota horrible para los cuatro jefes de Gobierno que han diseñado las bases de este pacto por esto y de momento en la reunión se insiste a las nueve han entrado sin posibilidad de acuerdo pero sobre la mesa hay ahora una fórmula que podría dar a los populares finalmente la presidencia del Consejo Europeo si aceptan que el socialista Timerman se vaya a la Comisión Europea como presidente

Voz 0824 02:40 con con cientos de miles de personas vuelven hasta ahora salir a la calle para protestar contra la excesiva injerencia de Pekín hoy se cumplen veintidós años desde que el Reino Unido traspasó la soberanía de la ciudad a China los manifestantes siguen pidiendo la retirada completa de la polémica ley de extradición que sigue paralizada diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1995 02:58 estamos

Voz 1 03:02 el Real Madrid

Voz 0821 03:05 en Madrid la Policía ha acabado de desalojar la protesta de varios activistas de Greenpeace en Cibeles que se han encadenado y cortado varios carriles de la calle Alcalá protestan contra la medida del nuevo Gobierno del Ayuntamiento de la capital que desde hoy levanta el sistema de multas de Madrid central allí está Carolina Gómez buenos días

Voz 4 03:20 qué tal buenos días Lucini ahora inmediata durado la protesta de Greenpeace la Policía Nacional acaba de proceder al desalojo de los activistas que han tratado de oponer resistencia la organización asegura que va a continuar con las protestas hasta que admira se reúna con ellos defienden Madrid central porque ha reducido dicen la polución a máximos en los últimos diez años y la contaminación provoca treinta y ocho mil muertes anuales

Voz 0821 03:49 la medida recordamos entra hoy en vigor es una moratoria de tres meses hasta el treinta de septiembre y ahora volvemos a estar en la fase informativa es decir habrá avisos pero no multas también esta mañana ha tenido lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la capital un pleno breve de apenas cinco minutos presidido por el alcalde José Luis Martínez Almeida que servía para hacer oficial la renuncia de Manuela Carmena

Voz 5 04:10 Nos quedamos centrados ahora renuncia doña Manuela Carmena Castrillo Concejal grupo municipal Mar Madrid dirigir hemos el escrito correspondiente a la Junta Electoral de Zona para estoy el nombre la credencial del candidato a la candidata calla de cubrir la vacante producida

Voz 0821 04:23 recordamos también que hoy se ha reforzado el transporte público porque la recomendación sigue siendo no circular por el centro con vehículos contaminantes contaminante sólo es una recomendación y hoy continúa la alerta amarilla por altas temperaturas en toda la comunidad se alcanzarán los treinta y siete grados de momento tenemos veintisiete en la capital

Voz 2 04:39 no amaina el viento en el sureste por lo que los trabajos de extinción de este incendio entre Cadalso y cenicientas del que todavía estamos pendientes podrían ser hoy más fáciles de momento el fuego está contenido en su avance en sus dos focos yo esté pero no estabilizado ni controlado

Voz 1995 05:43 los hay una cosa no no no es el humo de los incendios no es es la renta

Voz 1697 05:57 hoy es el último día

Voz 1995 05:58 la declaración de la renta y hace tres días el veintisiete de junio llegó el día de la liberación fiscal es decir el último día que trabajamos para cumplir con nuestras obligaciones tributarias después de ciento setenta y ocho días trabajando para el Estado a partir de hoy lo que ganamos nos lo quedamos no sé si eso es lo que nos cuenta por qué entre el

Voz 8 06:19 ya no es exactamente subiré liberación fiscales un término acuñado por el cine

Voz 9 06:27 civismo que no es amigo de los impuestos su amigo de de la

Voz 1995 06:31 el hacinamiento del Estado cada vez en estar más estrechito contribuyen a un discurso cada vez más extendido en contra de los impuestos con este calendario tan llamativo pues según ellos los españoles destinamos ciento setenta y ocho días al año media a costear las necesidades del Estado pero las necesidades del Estado queridos amigos son también las más tres de nuestros impuestos sale los con Ellos mis hijos sigan yendo al colegio bueno dejaron de ir a los hospitales las ayudas a la dependencia desempleo las carreteras los parques los cuerpos de bomberos que apaga los incendios y también el sueldo de los técnicos de Hacienda Carlos Cruzado muy buenos días buenos días usted confiesa en cualquier ambiente que trabaja en en Hacienda o estos días justo hoy es mejor mantener un perfil bajo

Voz 10 07:20 bueno presumir de yo quizá no es lo más conveniente estas días aunque es cierto que los ciudadanos cada vez pues entienden manda nuestra función desde luego son más conscientes de que bueno de los impuestos son ese tributo que tenemos que pagar por una sociedad civilizada no como decía un juez de los Estados Unidos el el pasado siglo esto de la liberación fiscal se puede ver de otra manera no podemos decir que a partir de ahora y hasta final del año bueno vamos a poder gozar a poder tener esos beneficios que nos dan los servicios públicos sin tener que pagar no caga durante durante el año el día a día mes a mes pagamos impuestos Si como decías al principio pues disfrutamos de un estado de bienestar que es el que contempla nuestra nuestra Constitución no bueno soy oficial

Voz 1995 08:07 Iker los que es el presidente del sindicatos de Técnicos de Hacienda el artículo treinta y uno de la Constitución Española dice que que no está mal empezar lunes leyendo en situaciones Patón calen buenos y debemos hacerlo todo el lunes un artículo lune programa

Voz 10 08:22 uno

Voz 1995 08:22 el Rey dice concretamente el XXXI todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que ningún caso tendrá alcanzado con Fish catorce fueron consenso ampliamente aceptado pero desde hace unos años es difícil encontrar un político que hable bien de los impuesto sea del color que sean en dos mil tres por ejemplo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que hoy vuelve a los titulares después de algún tiempo en dos mil tres afirmó que bajar impuestos es de izquierdas en esta última campaña electoral sólo es hablada bajarlos para devolver el dinero a los bolsillos de los españoles así lo decía el líder de la oposición

Voz 2 09:06 es como si él no fuera político y quitemos a los políticos

Voz 8 09:10 la mano de nuestro bolsillo

Voz 1995 09:14 es quitemos unos pues tire estos yo que soy fontanero así les pesaba el el otro lío segundos bueno el la otra oposición sí

Voz 2 09:24 el bolsillo de las clases medias y las familias

Voz 1995 09:28 así lo hacía la candidata Europa menos dinero al bolsillo de todos los españoles ni siquiera desde la izquierda se hablaba bien de los impuestos noventa y ocho por ciento de los ciudadanos ciudadanas que pagar del Neuromante de impuesto y Carlos desde la Agencia Tributaria se echa de menos que los políticos que afirman serlo y los que no que también lo son menos que Se exigente que se encarga de administrar el dinero público también haga pedagogía sobre para qué sirve el dinero público que se recauda

Voz 10 09:56 pues sí desgraciadamente esa falta de pedagogía por parte de la clase política que ha afectado a todo el a todo el ámbito político como recordadas no con esa frase de bajar impuestos es de izquierdas o con la célebre de dinero mejor en el bolsillo de los ciudadanos todo esto desde luego lo que no hace es mejorar la conciencia fiscal de los ciudadanos que en España por cierto está muy por debajo de la de no sale no sólo de los países nórdicos de de Europa sino en general de todos los países europeos de Estados Unidos aquí desgraciadamente todavía bueno no queda tan mal el presumir de no pagar impuestos no cosa que en otros países es es impensable desde luego hacerlo aditivos tienen su cuota de responsabilidad con todas estas afirmaciones

Voz 1995 10:44 debería serlo aquí también en el otro día van esto hablando con un técnico de Hacienda con el presidente el sindicato de técnicos designaba ese raro pero el otro día los datos nos decían que el veintiséis y el veintisiete por ciento de los españoles es conocía la finalidad de los impuestos pero el otro día la semana pasada estuvo aquí Salvador Sobral el cantante portugués que ganó Eurovisión sí no yo qué raro ponerle a un trigo Hacienda una un tema de ellas tan bonito ganador de Eurovisión como este pero

Voz 11 11:12 de debe

Voz 1995 11:18 ya saben todos ustedes aquí estamos hablando pues bien poco después de ganar Eurovisión y conquistar el corazón de los europeos él tuvo que cambiarse el suyo se sometió a un trasplante de corazón vinos dijo algo muy interesante

Voz 12 11:30 de esos ciudadanos que dice no yo pongo dinero para los parques que suelen construí a los hospitales público yo a mi me gusta creer eso porque yo vivía en el hospital y al final seis meses y la cuenta que tenía que pagar el veinticinco euros os hay que yo viví de del contribuyente

Voz 8 11:48 así expresaba que salvó su vida gracias a impuestos

Voz 1995 11:53 este tipo de mensajes deberían ser no se debería utilizarlos ustedes con con grandes titulares en la prensa para que cale más lo necesario de los impuestos

Voz 10 12:03 debería ser así sin duda hay que recordar siempre que bueno uno el gasto en sanidad supera los setenta mil millones de euros el gasto en educación pública supera los cincuenta mil Todo esto es lo que tenemos que sumar no ir entonces seremos conscientes de cómo ese ese impuesto sobre la renta que hoy finaliza su campaña pues tiene este este efecto no es verdad que en España ha no hay tradición de por parte de los ciudadanos de de tener ese interés por saber a qué en que se destinan al que se destinan nuestros impuestos no y eso puede ser una de las explicaciones por la que bueno tenemos esa conciencia fiscal tan tan laxa no en otros países desde luego en los anglosajones los ciudadanos siguen con mucho interés el debate presupuestario aquí también es cierto que quizá pues muchos ciudadanos y durante mucho tiempo se ha pensado que cuando nos estaban dilapidando en parte pues esos esos ingresos pues se estaba cayendo directamente la corrupción no esto esto es algo que ha ocurrido que desde luego es responsabilidad de la de la clase política él el acabar con esto el luchar contra la corrupción el dotar de transparencia las cuentas públicas en España la la Ley de Transparencia tiene apenas unos años frente a la transparencia en todos los países europeos los que lleva décadas estos fundamental es fundamental para para dar ese ejemplo para hacer esa pedagogía para que los ciudadanos sean conscientes de lo que dice ese artículo treinta y uno uno de la Constitución y en definitiva cuál es el objetivo de la recaudación de impuestos que es el el tener lo suficiente para prestar esos servicios públicos y también no lo olvidemos el servir de elemento redistributivo de rentas y de riqueza el artículo treinta y uno habla del principio de progresividad que he estaba tan fuera de moda hasta hace poco que está volviendo otra vez a plantearse por parte por parte de las organizaciones internacionales el curiosamente el Fondo Monetario Internacional en en el su Monitor Fiscal del año dos mil diecisiete finales de dos mil diecisiete Llanos dice que que ese concepto progresista dad vinculado a la a la falta de crecimiento de la que se ha hablado mucho tiempo pues no es real no real la progresividad no no limita él el crecimiento y lo que sí lo limita es la la desigualdad

Voz 1995 14:21 semana la de sociales que desde luego hay que

Voz 10 14:23 combatir también con los impuestos

Voz 1995 14:26 el club por ciento de los españoles considera que en este país de impuestos un treinta y cuatro por ciento considera que pagamos más que otros países europeos no que según Eurostat el tipo medio de impuestos sobre la renta en España es del veintiuno coma tres más bajo que el de Alemania que es del treinta y nueve considere que que en Francia que es veintiocho con siete que en Italia que es el XXXI que en Bélgica que es el XXXIX incluso en el Reino Unido que es del XXIII el IVA es bastante parecido el dieciocho por ciento en Alemania y el XXII en Italia vamos a hacer una pequeña pausa a mencionó en varias ocasiones Carlos eh los sajones norte Europa bueno vamos a viajar siempre es una cosa muy agradable en general este año huyendo del calor íbamos a conocer cómo funcionan las cosas en el paraíso de los impuestos a ir a gente vas por la calle de da el dinero toma para en Cerdán

Voz 8 15:12 vamos a Finlandia nueve segundos no se vayan

Voz 1995 19:16 más grande Carlos Cruzado que extécnico de Hacienda presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda sin embargo bueno

Voz 26 19:24 una curiosidad

Voz 1995 19:26 el personal Carlos su trabajo deberán pizza

Voz 26 19:29 hoy o acaba hoy

Voz 10 19:31 bueno el trabajo es diario no empieza y acaba hoy

Voz 1995 19:35 hoy empiezan a mirar coreaba cada uno ha puesto la renta lo que da la mama lo que ha querido está el programa PADRE muy señor mío pero su trabajo es hasta hoy hoy ya es cuando empieza la intensidad

Voz 10 19:47 bueno como de como decía la intensidad es esa diario no de hecho este año en la en la campaña de renta en el en ese borrador se han hecho más recordatorios que nunca al respecto de personas con con bienes en el extranjero de las que ya tiene información agenciatributaria de personas que ha rindan sus sus inmuebles sostiene anunciados a través de algún portal en Internet todo esto hace que intenta eh que que bueno que la gente digamos cumpla voluntariamente sin necesidad de que la inspección tenga que que trabajar no se intenta hacer ese cumplimiento voluntario pues cada vez más ágil y cada vez más más eficaz no sin necesidad de tener que lo bueno acudir la inspección cree que lo tiene que hacer por supuesto y que y que debería centrarse más en en las grandes bolsas de fraude no la declaración de la renta o y acaba la campaña hay que recordar que que casi el noventa por ciento de ochenta y cuatro por ciento de los rendimientos o de los ingresos del Impuesto sobre la Renta provienen de de trabajadores y pensionistas de rendimientos del trabajo apenas un nueve por ciento de los rendimientos de capital y un siete por ciento de las actividades económicas por tanto es cierto que el impuesto de la renta en cuanto a su recado hace recaudación podemos decir que que está sujeta sobretodo para los trabajadores

Voz 1995 21:08 el ustedes que también son trabajadores que viven en la primera línea de de lo que opinamos sobre el bien común sobre sobre lo que tenemos el patrimonio que hemos que durante todos qué opina por ejemplo de sea noticia que conocimos hace unos días que nos llegaba de Estados Unidos ante un grupo de veinte súper millonarios reunido se han dicho hoy queremos pagar más impuestos una carta que publicaba la prensa ahí ello Soros cofundador de Facebook la heredera de de Disney que hemos tributar más porque queremos fortalecer la libertad la democracia no puede haber nada más patriótico queso ustedes ese tipo de noticias como las interpreta

Voz 10 21:44 bien este es otra otra muestra del diferencial que no sólo en conciencia fiscal de los ciudadanos digamos del común de los ciudadanos el no en lo que se refiere a estos hasta las fortunas viene ocurriendo en Estados Unidos y ocurra en España esto no es la primera vez lleva cuando se hablaba de de liquidar de rebajar el impuesto de sucesiones hubo otro manifiesto de ver grandes fortunas americanas que que en que plantea Habana el que esto no se llevara a cabo no ahora hablan de un impuesto del uno por ciento sobre la riqueza cuando aquí en España Éste es un plan también toques muy muy discutido y muy debatido no cuando se restableció el impuesto de patrimonio en España pues lo que vimos en los medios fue a grandes fortunas españolas quejándose de de este impuesto es otra diferencia el adelante tenemos con respecto a otros países donde desde luego el el sistema tributario se ve como necesario para el mantenimiento del Estado no

Voz 2 22:42 porque los esto un pueblo sino también un brindis al sol un poco yo digo como experto Ignacio enseguida no yo quiero

Voz 10 22:52 eh en ese sentido está bien pero si realmente quiere

Voz 2 22:57 pagar más colaborar más la sociedad no estarán donde están ahora

Voz 10 23:02 bueno es un gesto desde luego pero es un gesto que que es bienvenido no estos gestos cuando son al contrario como desgraciadamente vamos viendo en España en en estos años pues digamos que que bueno que no son tan positivos no es cierto que él sistema tributario es el que tienen en buena Mancera llegar esos recursos se acerque sobre todo el sistema sea justo hay que recordar que los españoles casi un noventa por ciento en ese barómetro fiscal también lo tienen que el sistema manos justo que no paga más que más tiene no en ese sentido pues bien esos gestos yo yo creo que son positivos no

Voz 1995 23:39 bueno vamos a usted Carlos a varias veces el ejemplo del norte de Europa nos vamos hasta ella Finlandia por ejemplo eh que es el país con el mejor sistema público de Educación del planeta líder las encuestas que mide la felicidad de los ciudadanos una de las naciones más igualitaria del mundo nos escucha Table deidad INEN que es catedrático de Política Mundial en la Universidad de Helsinki Nos esa tienes ahí debo muy buenos días

Voz 27 24:03 con la Ia que bien voto finés muy muy muy muy bien saludo Cinto

Voz 1995 24:10 no nos entienden la audiencia Álamos contiguo hace ya algún tiempo ya quedó claro que hoy es la forma de saludarlos e ustedes los ciudadanos finlandeses sufre una carga impositiva el treinta y nueve por ciento es una de las más altas del mundo se bien con los impuestos

Voz 27 24:25 bueno como en todo hay ciertas diferencias según tu ubicación ideológica a la derecha le gustan menos a izquierda normalmente le gustaba un poco más depende también de tu estatus y clase social pero en promedio si te suele pensar que pagar los impuestos contribuye a buenos servicios públicos ir por eso aunque no te guste les paga sin quejan demasiado

Voz 1995 24:56 por ejemplo como se dice en fines la factura la quiere con IVA o sin IVA

Voz 27 25:04 qué hizo la médula Un trabajador un cliente un consumidor común y corriente pocas veces a lo hice no es tan común hay ciertas profesiones como médicos citábamos que se convierten en empresas privadas individuales o algo similar el hueco pueden dejar de pagar IVA otra otros impuestos de ciertas cosas que comprando hay trucos que es el te gusta pero no es tan común todo es un poco más regulado que España digamos

Voz 1995 25:42 todas las demás en España se calcula que es escamotear Hacienda junto a setenta mil millones de euros que deberían estar en las arcas públicas y no lo están tiene usted es algún tipo de problema con el fraude fiscal

Voz 27 25:54 ultimamente este ha hablado

Voz 0231 25:56 te de fraude fiscal

Voz 27 25:58 dos de las empresas que a través de diferentes mecanismos que no son legales sea por precios de transferencia cuando una empresa vende a otra empresa ahí sí son propiedad de una tercera empresa pueden fijar los precios de las fiesta especialmente si la empresa o la empresa matriz está fuera de Finlandia que paguen muy pocos impuestos hay paraísos fiscales en este juego toda esa cama de legalización financiera existen Finlandía también

Voz 1995 26:32 sea tienen tienen ustedes Netflix

Voz 27 26:36 también tenemos Netflix para ese sí paga tan pocos impuestos comunes pandemias no está en todo el mundo

Voz 1995 26:44 en España conocimos ellos lo llaman que es una forma maravillosa el uso del lenguaje también nos deja muestras gloriosas Ésta es una de ellas es lo llaman política fiscal agresiva que es una cosa maravillosa conocimos hace pocos días Kenneth Lex pagó en España poco más de tres mil euros lo mismo básicamente que un empleado medio bajo el lo sabe mejor Carlos que nadie pagó en España tres mil euros en impuestas al final de del ejercicio pasado fila Pepe Finlandia permite que las empresas que operan grandes compañías mundiales que operan en su territorio tributen en paraísos fiscales ya sé que no son paraísos fiscales porque debutan en la anda que no lo son pero que tributen otros

Voz 10 27:20 países con medidas fiscales mucho más ventajosas para ellos si es pasa en el

Voz 27 27:29 el Gobierno especialmente el gobierno anterior tuvo una política muy fuerte para dar incentivos para inversionistas extranjeros en Finlandia el argumento era que si tras

Voz 28 27:44 qué tipo de

Voz 27 27:46 planea sin una agresiva de impuestos a lo hacer un país atractivo para inversión internacional entonces si hay varios mecanismos uno de los trucos más famosos es que tú eres una empresa de distribución de electricidad más préstamos de empresa matriz fuera y los préstamos tienen tantos intereses que ganancias en Finlandia es casi cero final lo paga

Voz 1995 28:16 lo cuente Del Bosque este programa al oye mucha gente no nos cuenta sistema que a ver si vamos a tener olió tengo es catedrático de Política mundial en Helsinki país que está orgulloso de su sistema ahí es dicen el mejor del mundo tengo muchísimas gracias

Voz 10 28:32 ya muchísimas gracias

Voz 1995 28:35 placer e Carlos volvemos usted es verdad que hace falta mucha pedagogía y eliminar y lo hacemos los medios esa eso eso ir contando VRAE hoy dejamos de pagar al Estado para dedicarnos a nosotros mismos eso noticias que enturbia un poco la realidad que no es así que que no tiene nada que ver con hasta cuál cada uno paga para el Estado y a partir de cuando paga cobra para una misma

Voz 10 28:57 correcto así es la verdad es que estas estas campañas como como como tras que que se hacen por parte de las empresas esa responsabilidad que hablábamos de de los políticos pues hay que compartirla o desgraciadamente se comparte conciudadanos con empresas oímos continuamente esas campañas del Día sin IVA empresas que ofrecen el Día sin IVA y que sin duda pues esa publicidad está pues intentando tirar de esa de esa poca pocas ganas no de pagar el IVA que quizás se piensa que tienen los ciudadanos aunque sí lo que vamos es a la a ese barómetro fiscal otra vez a la a la opinión de los españoles vemos que mayoritariamente son partidarios de de de tener mejores servicios públicos aunque eso conlleve el el pagar más impuestos son mayoritarios los ciudadanos que se encuadra en este grupo por eso a veces también la las propuestas políticas las las las opiniones políticas difieren a veces de lo que piensan la mayoría de los ciudadanos no con independencia de que

Voz 0824 30:00 su posicionamiento sea más a la derecha

Voz 10 30:02 más a la izquierda yo diciendo que hay un consenso entre los ciudadanos respecto del Estado de bienestar de ese Estado social que establece nuestra Constitución y que bueno debería movernos debería mover a los políticos a a girar y a cambiar en esa demonización de los impuestos que desde luego es muy negativa y los efectos pues pues son ese mayor nivel de de fraude de economía sumergida que tenemos en España

Voz 1995 30:28 Carlos hace poco hablamos con un con un doctor de Andalucía que publicó una carta Abidal en la cala de la experiencia con un paciente que llegó en helicóptero con un infarto

Voz 9 30:39 ha dado la vida estuvo en la mesa de

Voz 1995 30:43 quirófano buena afinación recuentos y más salía que toda su estadía en el hospital costó más o menos medio millón más o menos entre el traslado los cuidados no sé cuántos turnos de enfermeros el arroz que al final cuando salía por el hospital el señor muy enfadado se dijo el doctor dijo es una vergüenza le dijo eh textualmente seguro que conoce esa carta es una vergüenza que con lo que pagamos impuestos tengamos que compartir habitación que al médico se quedó claro es que usted hubiera muerto no bueno mal es que usted hubiera muerto y los servicios que costaron medio millón de euros en fin tenemos mucho que hacer mucho mucho que trabajar y desde los medios tenemos que también poner nuestro nuestro grano de arena sino nuestro abrazo para ayudar a que gente como Carlos tenga el trabajo más sencillo Carlos Cruzado pesadilla del defraudador aliado del estado del bienestar técnico de Hacienda muchísimas gracias

Voz 10 31:33 las como buen trabajo

Voz 29 31:36 el sí

Voz 1995 36:59 es la hora de bajar el balón al césped y empezar a correr por la banda para dar el mejor centro nuestro rematadores titulares que una introducción todo exagerada mi gusto vamos a saludar a Jordi Martí y Antón Meana Jordi como siempre en Barcelona muy buenos días buenos días Phantom miran aquí en Madrid muy buenas buenos días a todos vosotros de vacaciones y sólo por el deporte nunca para así no es una cosa en la Copa si no se evalúa esto es el beige ley

Voz 0231 37:25 no Jordi esto no pasa nunca ya es que esto no para

Voz 0985 37:28 no es verdad es es el único sector que que no da tregua

Voz 0231 37:31 mi padre últimamente parece que la política tampoco por lo que escuchaban por lo que que parece que tampoco entiendo la política el deporte pero el deporte es increíble aparte siempre gana alguien siempre asciende a alguien siempre sale algo bien bueno es igual que la política una ventaja verdad pese parece bastante bien

Voz 0985 37:47 los fichajes Antón también los fichajes a parte de la competición los fichajes en Almond en cualquier momento te al teléfono te dicen que en Aymar está más cerca o más lejos ponte a correr con chancletas

Voz 1995 37:58 vale ya de las últimas horas nos quedamos con la victoria de la selección sub veintiuno campeona de Europa ayer en Italia frente a Alemania

Voz 41 38:04 dos a uno nos han hecho Mario Torres

Voz 1 38:07 hola campeones de Europa

Voz 1697 38:10 el segundo Samira Duan vísperas

Voz 1995 38:12 Brasil Argentina en plenas semifinales de la Copa América

Voz 8 38:15 P difícil ser un favorito cuando seis Argentina no y más en una situación en que

Voz 1995 38:21 a esta Copa América el tercero como bien señala Jordi Martí tiene que ver con este eso

Voz 42 38:26 mira que preside

Voz 1995 38:28 este otro que me encanta fíjate que gráfico todo eso tuvo ante sí este sonido precede a

Voz 0231 38:43 qué tal mío no me gusta me gusta está grabado en directo en el Metropolitano o está grabado en directo en el Camp Nou pero es muy gráfico

Voz 1995 38:50 a que ellos en esto

Voz 0985 38:53 este sonido Toni estos eximido de caja registradora que todos tenemos en mente de cuando íbamos los colmados ya nada tiene que ver con estas grandes traspasos transacciones financieras que alcanzan valores de doscientos doscientos cincuenta y trescientos millones esas cajas registradoras Llanos quedaron antiguas eso eh

Voz 1995 39:12 sí cuando tiene razón Jordi la tienes y yo antes de empezar a hablar de de los traspasos y es verdad que ya estamos de hecho muchos de los chavales ayer que consiguieron el campeonato hoy son noticia por las pretensiones de clubes de de todo el mundo pero os voy a poner el ejemplo de la NBA ayer comenzó hace poquitas horas comenzó el mercado en seis horas ya hay media docena de grandes estrellas de la NBA que han cambiado equipo yo me pregunto Jordi a mí me pasa que ya no sé quién juega en qué equipo sayo con la NBA es difícil pero no creemos un poco el riesgo de que con tanto cambio Neymar arriban Inma cuajo empecemos a desnaturalizar a los equipos y seamos ya simplemente seguidores de jugadores concretos porque es difícil saber ahora mismo cuál es la alineación titular de un equipo de la NBA

Voz 0985 39:56 y sobre todo yo creo que el aficionado quieren su once de gala reconocer la gente próxima a gente de su factoría agente de su masía agente de sus categorías inferiores para mí este es el asunto central por lo menos para mí para mí el sentimiento de vinculación al fútbol lo es también a partir de que hayan mi once gente de la casa gente criado en las categorías inferiores por eso Toni estos días estoy muy contento porque España ha conseguido ganar el Europeo pero también tengo un poso de tristeza al ver que ningún jugador del Fútbol Club Barcelona de las categorías inferiores ha servido para nutrir a esta selección sub veintiuno

Voz 0231 40:31 sí y es una pena Daniel mostraban la cantera del Barça se tuvo que marchar cuando era juvenil al Dínamo de Zagreb y ayer fue el autor del segundo gol con una vaselina preciosa

Voz 2 40:39 eran pido lo que tu dices porque fíjate

Voz 0231 40:42 clubes que poco a poco van repescado a los suyos ayer por la noche hizo oficial el Celta el fichaje de Denis Suárez la alegría en Vigo es tremenda primero por lo bueno que es Denis y segundo porque uno de los suyos vuelve a casa para triunfar a pequeña escala pasado en Gijón el Sporting ha repescado a Javi Fuego ya en el último tramo de su carrera pero vuelve la casa a retirarse y es verdad que ya no reconoce a los equipos a la gente le gusta ver a los suyos con su camiseta y eso es bonito

Voz 1995 41:08 hizo estoy en dificulte con algo con lo valores violencia es serio identidad pero si ese grupo cambia todos los años Isabel además que cambia simplemente en función de intereses que no tienen que ver con nunca lo tienen pero yo creo que la oficina o quiere sentir que le están mintiendo bien que tiene que ver con unos valores con una identificación con un Gruber cuando sólo dinero Jordi NBA

Voz 0985 41:30 por lo menos en el Barcelona yo tengo que decir que estoy muy orgulloso de que se haya preservada algo que es el estilo el estilo del Barcelona su forma de jugar es reconocible Illa identifica le identifica llamarle Down Blues le da un plus porque le va a ser muy difícil a Barcelona en los tiempos financieros que corren ir a buscar cada vez más a estrellas cada vez a los Park a los Madrid les va a resultar Toni más difícil ir a pescar en mercados que están controlados por el PSC por el Chelsea por los magnates rusos por los petrodólares por lo tanto hacer una apuesta por los de casa es lo que te va a hacer sostenible deportiva y económicamente

Voz 0231 42:05 es muy difícil mantenerlos ayer por ejemplo jugó la final de la sub veintiuno Carlos Soler que es una de las banderas del Valencia sigue en el Valencia pero el mejor del torneo Fabián canterano del Betis desde el año dos mil cinco se tuvo que marchar del año pasado al Nápoles porque el equipo italiano pagó una barbaridad porel es difícil mantener a los tuyos se cambian muchas caras año año la gente pierde un poco la perspectiva de quien es mi lateral derecho en mi delantero y quién va a jugar en el medio al año que viene

Voz 0985 42:31 oiga señor Meana perdona o cosa así nos ha precedido en el uso de la palabra al señor Carlos Cruzado si eh Un técnico de Hacienda y azote del fragor han sido los señor porque también nos ha ayudado mucho en la Cadena Ser a seguir los casos de Messi los casos de Cristiano etcétera etcétera y sin su ayuda no hubiera sido posible comprender que también el fraude en el mundo la red lo digo Toni porque cuando eh Meana habla de Nápoles y que pagó treinta millones por Fabián debemos decirlo todo se va a imponer una fiscalidad en Italia de tan baja tributación que va suponen el auténtica amenaza para retener a los fichajes en el fútbol español ya lo dejó eh cuidado con este asunto sigamos la pistas a usted que es un buen sabueso vaya viendo si se produce un mayor tés Pío de fichajes y de jugadores a Italia en relación España

Voz 0231 43:20 sí habrá que estar atento lo avanzaba Jordi la semana pasada en El Larguero y es uno de los miedos que tiene la Liga de Javier Tebas no que la baja fiscalidad en Italia pueda hacer que la fuga de talentos al calcio sea mayor

Voz 1995 43:31 pero no lo digo por poner sobre la mesa no ocurría en España cuando llegó Beckham la ley Beckham que hizo que la fiscalidad española y eso permitió traerá muchos galácticos y demás

Voz 0985 43:43 ese sacó Malisse sacó el oigo que la pega es que en el conjunto de la de de Europa de la Unión Europea no haya en por ejemplo en temas de fiscalidad una política común para todos porque sino hay una política común para todos también en fiscalidad se producen desequilibrios de agravios

Voz 0231 43:58 sí que todos queremos que los futbolistas paguen impuestos bien pagados pero como dice Jordi sin no compite en igualdad en el mercado que tú estás te pueden robar jugadores sencillamente porque en el país en cuestión como le pasó ha pasado a Cristiano en Italia paga menos impuestos por ley que en España

Voz 1995 44:14 vale el día que lo tuvieran todo es igual

Voz 0231 44:17 si quieres pero que sean todos iguales interesante

Voz 1995 44:19 es interesante es importante porque altera la competición es cuando lo que hace es alterar una competición que debería ser ya que tienen con una gran Liga hay siempre aparece además el fantasma de una una única Liga Europea pues claro sin condiciones iguales igualitarias pues parece que el juego nuevas en justo e Antón llama Dame nombres de a quién va a fichar el Madrid ahora que os vais a ella en unos días vais a estar de gira le Palacín

Voz 0231 44:41 el mediocentro Zidane quiera Pogba el Madrid prefiere a Eriksson del Tottenham en el medio estaban de Beck del Ajax son las tres opciones para el centro del campo pero es con el Madrid más que las compras están las salidas las ventas por ejemplo tiene que sale en los próximos siete días Dani Ceballos la estrella de la sub veintiuno no cuenta para Zidane él quiere está en ir cedido Zidane quiere que le traspasen yo creo que al finalmente conseguirán Dani salirse con la suya pero el equipo el Milán ya que hablamos de Italia en el Madrid solamente falta como gran fichaje el mediocentro que pide Zinedine Zidane para reforzar esa demarcación tengan a mano

Voz 0985 45:19 tengan el grillo preparado por lo que pudiera pasar dice Antón Meana que Zidane no quiera Ceballos pero le quiere Florentino está dispuesto Florentino a venderá Ceballos

Voz 0231 45:31 no el el problema es que Zidane no va a poner a Ceballos no le va a poner Ceballos tienen un enfrentamiento directo con el entrenador entonces el Madrid mínimo mínimo mínimo va a ceder a Ceballos seguro esta semana Ceballos no se va a subir en el avión la semana que viene a la pretemporada no porque lo diga yo sino porque él no quiere trabajar con Zidane tiene una relación personal vamos a decir fría

Voz 27 45:51 ya

Voz 1995 45:52 la sociedad es tiene ese avión Jordi hay overbooking porque ya hay mucha gente bodas plazas pasaje viaja ahí el local no hay plaza

Voz 0985 46:02 pero oiga señor Garrido digámoslo todo es que nos Zidane no quiere saber nada de Ceballos que ha sido uno de los líderes de otra selección campeona porque antes decía claro Antón que es listo dice que o mejoras y lo Fabián a su altura también estaría al tema de Ceballos eh bueno ahí dejo esa contradicción eh

Voz 1995 46:16 bueno vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con el hombre que más sabe de fichajes y que yo creo que su teléfono desde esta mañana el primer sonido que hemos puesto el primero

Voz 34 46:31 hoy fue hoy con Toni Garrido este siempre hoy esté sus alegrías sus tres suelos éxtasis

