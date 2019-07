Hoy por Hoy (01/07/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las seis y las diez en Canarias

el resumen de la actualidad de este intenso lunes con Isabel Quintana Isabel muy buenos días

Voz 0824 00:11 la Toni buenos días la vicepresidenta del Gobierno en funciones mantiene que no se plantea ningún escenario que no sea la investidura de Pedro Sánchez durante este mes de julio Carmen Calvo ha estado en Hoy por hoy y ha asegurado que su intención sigue siendo un gobierno en solitario y le ha pedido a los partidos que tenga la intención de apoyarles que lo hagan ya

Voz 0376 00:26 nosotros no vamos a movernos de esta posición porque si no movemos de esta posición a quienes quieran obstruir a quienes no estén por la labor de ser responsable les estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla el escenario de la gente contempla que aquí no de vacaciones aquí no te puede dejar cosas para septiembre para más adelante

Voz 0824 00:48 desde Podemos le recuerdan al Partido Socialista que siguen esperando una propuesta formal para poder negociar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez Noelia Noelia Vera supo

Voz 3 00:55 portavoz no hay una propuesta formal por el que tiene que liderar el candidato a presidente porque el que tiene que liderar estas negociaciones no estamos a la espera de que Pedro Sánchez los haga una propuesta formal detallada de programa de equipo de gobierno en completo que es lo que estamos deseando para que no podamos ha de poner a trabajar lo antes posible pero de momento vamos a ir a escuchar a ver

Voz 0824 01:21 en Bruselas los líderes comunitarios intentan alcanzar un acuerdo de último minuto después de todo una madrugada de negociaciones y encuentros bilaterales los socialdemócratas acaban de ofrecerle a los populares que un representante de su grupo quien presida el Consejo Europeo corresponsal comunitaria Griselda Pastor ahora si el acuerdo parece encaminado y según han confirmado a Kiefer

Voz 0738 01:39 Fuentes diplomáticas la presidencia de la Comisión está asegurada para el socialdemócrata Franz Timerman un acuerdo posible tras cambiar el resto del reparto ofreciendo si al Partido Popular la presidencia del Consejo Europeo un cargo que podría ocupar una mujer es búlgara cristalina el IVA es presidenta del banco ya Ali fue comisaria en esta legislatura aunque renunció al cargo tras varios meses de tensa relación con el entorno más cercano a Jean Claude Juncker el tema no está aún cerrado porque los liberales consideran que es poco lo que les queda podrían pedir que se dividieran el mandato de la presidencia del consejo en dos años y medio para cada partido un tema que siguen discusión ya en estos momentos

Voz 5 02:38 al juez le acusa según la Fiscalía de un acuerdo corrupto en dos mil dieciséis con el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la jueza Victoria Rosell a la que sustituía al ser elegida como diputada Unidos Podemos por la provincia de Las Palmas el acusa de prevaricación judicial cohecho revelación de secretos negociaciones pero

Voz 1995 02:54 vida que le piden hasta trece años y medio

Voz 6 02:57 yo de prisión e inútil e inhabilitación como juez once

tres diez y tres en Canarias

continúan los trabajos por cuarto día consecutivo en el incendio que ha arrasado ya más de tres mil hectáreas entre Madrid y Toledo el fuego está contenido en su avance pero no controlado ni estabilizado todavía queda mucho por hacer en la zona pero los profesionales hoy son más optimistas en el centro de mando está nuestro compañero Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:23 buenos días no paran los medios aéreos de lanzar agua sobre los dos focos activos que son visibles desde este centro de mando en Peña cenicientas las labores de esta mañana están siendo muy efectivas la meteorología está ayudando viento ligero humedad relativa muy alta y las temperaturas subiendo pero no de la manera de las últimas jornadas un incendio forestal que hoy afronta su cuarta jornada Se están combatiendo contra un incendio forestal que como señala Agustín de la Herrán jefe de bomberos de la Comunidad Autónoma es un incendio muy difícil

Voz 7 03:54 asaltado muchas zonas no dejaba quemado por completo la zona por la que pasaba dejaba mucha zona verde detrás es muy difícil meter los medios porque están arriesgando mucho y es muy difícil también trabajar porque tienes el fuego la espalda muchas veces estamos ahora ya en una situación en la que el estamos ganando la partida el incendio oí y ahora el trabajo es básicamente localizar un humo ir a por él

Voz 0089 04:16 Red capítulo hemos los datos Virginia los dos Frère

Voz 1995 04:19 desde este siniestro están confinados

Voz 0089 04:21 control se debe producir en las próximas horas la extinción completa todavía va a tardar bastante tiempo

gracias Alfonso hoy en la capital lo venimos contando desde hoy no hay multas en Madrid central una medida que ya ha provocado varias movilizaciones la última protagonizada esta mañana por activistas de Greenpeace el alcalde José Luis Martínez Almeida Se refería señala

Voz 8 04:39 esta hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo actuaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues los no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

al tiempo libre achaca al medida esta protesta veintisiete grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 10 05:22 con Toni Garrido son como la lluvia

Voz 1995 05:24 afina recibirlos un día como hoy es una alegría grande pero luego con el tiempo cansan son

Voz 10 05:30 Nuestros cuerpos especiales tienen el

Voz 1995 05:33 el alcalde de provincias la agria del votante de un pueblo con Mary la capacidad de sorprender de un candidatos impartir independientes del sentido común liberados también la veracidad de dos dientes de sentido mensaje pasa que no estaba haciendo la goma ya al final de temporada tengo que respirar más profundamente antes de empezar también sabes que vas a que voy como estos un texto José Tomás espera Drago la otra respiro profundamente no sepa recitar como que encuentra me voy vaya tienen el alcalde de provincias la alegría del votante que un pueblo con Mary la capacidad de sorprender de un candidatos impartir independientes el sentido común liberados el sindicato de la realidad van por libre abriendo nuevos caminos en la selva del humor conquistadores de risas aventureros el chiste dan la vuelta al mundo como Magallanes y moverse de los estudios hoy por hoy porque ellos el cuerpos especiales recibirá pero el aire

Voz 0836 06:37 eso mejor

Voz 1995 06:38 bueno cómo estáis o por perfecto que estáis haciendo aquí Jeannie nada yo también venga

Voz 0460 06:45 no yo indignado tiene carné Almeida pero pienso luchar ahora el ático

Voz 1995 06:49 para poner a cabo os escucharé Madrid unas declaraciones del alcalde de Madrid vale porque hay manifestaciones en Madrid porque acaban de cortar las multas en Madrid

Voz 0460 07:00 la tienes que poder estar más o menos de acuerdo con ellos

Voz 1995 07:02 pues yo te voy a poner ahora las declaraciones de Martínez Almeida para que todo el país

Voz 0460 07:08 sí así si luego tú ya te indigna a aclarar si ya toca

Voz 1995 07:11 vale entonces a las manifestaciones que esta mañana mucha gente ha secundado contra la medida de acabar con la central Martínez Almeida Cajamadrid Madrid

Voz 8 07:21 esto hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo actuaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues los no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

Voz 0460 07:36 es que el otro poco tonto a lo mejor porque si tuviera tiempo libre al medidas encadenada como hacen ellos tres que yo lo achaca al tiempo el libro es que muy fuerte la manifestación inmovilización de Ciudadanos de su ciudad contra una medida que acaba de tomar claro pero que son tus jefes es como si viene tu jefe te pone a tu lado no te estás en ordenador ese pone a tu lado porque oye últimamente pues no está muy de acuerdo con cómo estará haciendo las cosas decisión cadena viene y se pone a mirar lo que hacen que tenemos tiempo libre jefe damos aquí vigilando nos eh tocando no ahí el jefe puede hacer lo que quiera no empezamos

Voz 1995 08:13 oye también

Voz 0460 08:16 en desacuerdo con lo que pida a un ciudadano pero despreciar lo que pide un ciudadano un votante que es el que te paga el sueldo pero hasta donde podríamos llegar usted pero el día a día

Voz 1995 08:27 bueno yo no estaba sometido que teniendo costos tiempo libre como Days

Voz 0460 08:36 pero yo podría haber y donde ha sorprendido qué hora era es que

Voz 1995 08:39 esto entonces no teníamos empezaba a las nueve que era cuando dejan de buscar el es recuerdo que en algunas zonas de Madrid desde hace quince años los coches tienen prohibido circular hoy pueden circular porque no haber ningún tipo de medida ningún tipo de multa ningún tipo de consecuencia que tú vuelvas a ocupar con tu coche calles que llevan quince años puede cerradas al Preciados Arenal llame multas yo me he traído un termo con

Voz 0460 09:05 Capote y el estoy echando las palomas muy bien que porque a ver si todo a ver si no hace lo mismo pero yo lo único que te cinco de aparcar en pasos luego lo es que recoger ten cuidado con lo que lo limpias Yo no te pido choque pasarlo hola la palomas y con chapapote me queda una foto para Instagram preciosa preciosa informó almohadilla nunca más has sufrido mucho calor eso sí es posible

Voz 11 09:28 desde vivida estos días estos minutos

Voz 0460 09:31 te debo decir que he tenido visita en casa no ha visitado nada

Voz 1995 09:34 ha quedado espérate

Voz 0460 09:37 a tu vieja gente a verte inglesa ha sacado no pero pero te estoy diciendo totalmente en serio que ellos querían salir si tú no estás tan sólo Iñaki que a esa habitación que alquila Le llamas visitas eh entre de verdad que hasta dormir en mi cama osea que no ha sacado

Voz 12 09:57 pero no le he dicho aire acondicionado a tope e Iker nos traían comida a casa

Voz 1995 10:02 vale muy bien a ver en Madrid ahora tenemos veintinueve grados Se espera alcanzar pues comparaban ayer fresco fresco unas gafas los treinta y seis a dos recuerden que hay un incendio pavoroso en las inmediaciones de Madrid en San Martín de Valdeiglesias vamos la invidentes compañeros destacados en el puesto de mando parece que ese incendio las dentro de pocas horas era controlado pero si os parece claro estamos dando con desconocimiento vamos a saludar a la persona que ha estado en el sitio

Voz 1 10:28 más caliente del planeta

Voz 1995 10:33 estos de blogs le aplauden todo vamos a recibir atraída amén grano que es de mujer que estuvo en el lugar más caliente del planeta Zaira muy buenos días

Voz 13 10:44 buenos días donde está el desierto Beirut está en la provincia de Kerman que esto es el interior de una muy desértica es muy larga que hace muchísimo calor donde no hay humedad y ahí es donde en dos mil cinco la NASA identificó la temperatura más alta en superficie jamás registrada en el planeta Tierra

Voz 1995 11:10 cuál es cuál es esa temperatura

Voz 13 11:13 pues esa temperatura según el satélite de la NASA alcanzó los setenta grados claro muy graves

Voz 1995 11:21 era era eso ya Pires sacar la silla a la puerta como es el lugar toro imagino desértico no hay absolutamente nada Mascarell

Voz 13 11:31 nada más y nada de hecho bandida no

Voz 0460 11:34 el mico

Voz 13 11:37 yo no lo vi yo creo que no y además me lado unas más no lo que tardó en llegar

Voz 11 11:44 lo que bajón

Voz 13 11:48 pero bueno después de estar allí yo fui para un reportaje no yo estaba trabajando Millán sí que en invierno cuando las temperaturas son tan tan extremas hay como una lagartija una especie de araña una hija saltamontes y eso era tiene

Voz 11 12:07 pero pero

Voz 0460 12:08 pero un individuo de cada especie y luego ya cuando llega el calor la veja El saltamontes la Araña y tal quedan que en la puerta el desierta ya a un sitio más fresquita no como es el viaje como es el viaje hasta ese desierto

Voz 11 12:23 pues sí

Voz 13 12:24 yo bueno desde Teherán hasta Germain en avión entonces una vez sacaré Se llegas a termal que ya provincia cogemos un coche con dos guía iban ellos dimos pues como yo si no recuerdo mal sandía a la a la una de la madrugada en lo que te llega a al pueblo más próximo a ese es cierto que hay es un es una ciudad es un pueblo de unos me queden cuando muy pocos habitantes que es tremenda la la la temperatura allí también durante todo el año y a partir de ahí ya hay una carretera que lleva a la nada que

Voz 0460 12:58 como

Voz 13 12:59 al al cabo en las cuatro horas no estamos hablando de desierto a través a través no es el desierto de dunas no los ingleses

Voz 0460 13:06 está poniendo apetecible eh

Voz 12 13:08 yo era la nada trescientos kilómetros ciudad de vacaciones o sea que para para

Voz 0460 13:13 la estén ese pueblo comprase castaña si seguís

Voz 13 13:18 nos ayudamos

Voz 0836 13:21 sí me en la sombra

Voz 13 13:23 hay una opera va fantástico cogimos mucha agua cargamos los dos coches con un montón de de cazas de agua y empezamos a conducir hasta el punto digamos que los días me habían entrado jamás allí porque sí que eran experimentados que acentúe pues no en agosto que fue cuando yo fui porque está prohibido pero sí que centros por la zona pronuncie punto digamos que geolocalizado por la NASA donde sin con con difieren chicos se temperaturas pues me habían estado no entonces

Voz 1995 13:52 me dijeron bueno vamos a periodistas

Voz 13 13:55 Nos encargado íbamos está ahí pero nunca hemos estado entonces bueno que nos con dos coches

Voz 11 14:00 puede que algunos en el otro lado calor

Voz 13 14:04 nada hasta llegar a ese punto que que sí que son tres o cuatro horas hasta llegar a a es de punto en particular

Voz 0460 14:10 el viento hay un grados grados pero es cierto y es un extremo quiero confirmar que incluso en esa zona a setenta y un grados las madres de esa zona cuando sales a cenar por la noche te dicen habría T

Voz 13 14:26 yo no puedo confirmar esta información

Voz 0460 14:28 el idioma extraída

Voz 13 14:31 no

Voz 1995 14:32 Menbrado gracias por contarnos algunas algunas claves de uno de los lugares o el lugar donde se ha registrado la gente te da setenta grados

Voz 0460 14:42 Zaida muchísimas gracias

Voz 13 14:44 ya dos de otros cuando uno siembra

Voz 1995 14:47 estas son la sombra Encina hacemos una pausa

Voz 10 14:56 el único seísmo fue es el seísmo con el que ahorras que sí

Voz 1622 15:01 yo directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 6 15:09 el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 26 19:54 muy bueno

Voz 1995 19:58 tres años que llevo diciendo e Iván Ferreiro que vuelva a tres iba muy bien

Voz 0836 20:04 es muy buenos días qué tal estáis encantado

Voz 1995 20:07 el de saludarte como como siempre

Voz 0836 20:09 pistas tu casa en esta época del año la pistola pisó todas las semanas me cuesta me he puesto a pisar mi casa perdidas es que ahora las giras son ir a tocar volver a casa ir a tocar volverán a casa pero yo no sé si mi casa es el escenario o el sitio donde vivo

Voz 1995 20:24 eso perdona Belén mentó Elton John que da igual donde toque que vuelve a dormir a su casa

Voz 0836 20:28 sí sí sí también Van Morrison un avión Il toca una hora para poder ir a dormir a casa es en el aeropuerto puesto que a las siete de la tarde si lo cierran a las nueve

Voz 0460 20:38 entonces esto habrá cambiado un poco porque antes era aunque estuviera en su casa nunca tocaba allí ahora cambiado ahora toque donde toque duerme en su casa antes aunque estuviera en su casa nunca dormía en ella el lo tenía por contrato también venían a buscarle en algunos días que no tenía con cierta de John hoy en Manchester igual ya no es nuestro caso

Voz 27 21:02 no no yo no soy muy serio una persona miseria todas me Calafell se persigue decir muy serio muy serio muchacha que lo queréis para tu hija muy maduro muy maduro

Voz 0460 21:15 peinando canas claro que tocando por las casas Ferreiro se ha convertido de forma progresiva canciones

Voz 1995 21:21 canción en una figura imprescindible la música en el pop español de los últimos veinte veinticinco años creo una militante comunidad de fieles al frente de los piratas y una carrera en solitario que le ha convertido en uno de los mejores autores de canciones en castellano sin duda sería si estáis viendo de una gira el último disco de casa que compagina además con un homenaje Golpes Bajos titulaba hace una recaben toda en el caso de la gira de Casillas tres años con ese disco y con esa giro

Voz 0836 21:46 sí sí se iba alargando la verdad entonces lo pero ha sido una verdadera gozada no yo creo que es pues creo que es la mejor gira que he hecho en toda mi vida no y bueno pues he decidido que el treinta y uno de octubre la la termino terminaremos en casa digo no porque a veces las giras empieza a uno no sabe cuándo acabar no pero en este caso he decidido ponerle un punto final no la verdad estoy muy agradecido no porque creo que para para un disco para un músico pues el hecho de que sigan llamando a tocar y que los conciertos funcione pues es el la mejor respuesta posible no

Voz 0460 22:22 oye iban Choi Dani Dani Mateo yo tengo llamado

Voz 0836 22:25 se ha dado cuenta

Voz 0460 22:28 oye cuando cuando sabes que tienes que ponerle fin a un espectáculo yo soy como soy catalán

Voz 1995 22:33 preguntas algo concreto da si que yo como sí

Voz 0460 22:36 catalán yo tengo un problema con eso entonces mientras dan los a largo esa es mi criterio que mientras que monedas yo sigo con ella que hago así lo muevo y no cae digo hasta aquí pero eso no no me con no me hace muy artista no

Voz 0836 22:53 yo creo que que ya va siendo hora de que los artistas podamos ganar dinero también podamos decir que también trabajamos un poco por dinero creo que no pero se puede trabajar por otra cosa espera pero me perdí aquí bueno sólo si si eres músico parece que no sabes parece que si trabajas dinero eres un vendido un artista un artista corrupto no que la gente me claro yo respecto lo que tu dices pues mira llevo tres años precisamente que el bolsillo haciendo Clean incluyen y también ayuda no tal y como están las cosas me refiero que que yo necesito para poder parar para escribir otro disco necesito tener un un dinerito tal y como fiscalizados los artistas es un poco putada no porque estas dos años escribiendo en tu casa y eso no cuenta como trabajo no el verano que toca si ganas dinero suele te cuentan ese dinero que ganas como es trabajar al año en este es el final a nivel de impuestos es un plano Hong bastante gordo no

Voz 1995 23:50 no recuerdo que hoy acaba el plazo para presentar la venta todavía

Voz 0836 23:53 es muy doloroso es un día muy doloroso

Voz 1995 23:57 Iñaki todo bien que te vio me puedo ir yendo

Voz 28 24:00 por una cosa

Voz 1995 24:01 me llamó un amigo iban estoy pensando que ahora empiezan todas las fiestas en tu tierra las fiestas y música en directo no se conciben sea yo creo que es quizá en todos sitios en España porque la música está muy arraigada de muchas formas de muchas maneras pero concretamente en Galicia sino una verbena sin una orquesta no hay fiesta

Voz 0836 24:22 no y además piensa que tenemos como muchísimas parroquias no llevo ejemplo vivo en Gondomar no en el municipio de Gondomar

Voz 1995 24:29 al

Voz 0836 24:30 yo creo en Gondomar debemos ser cincuenta parroquias no entonces es empieza el verano en ese valle maravilloso en el que vivo yo creo que todos los fines de semana hay por lo menos costoso tres fiestas no y luego en Galicia hay una gran tradición con las tanto con las orquestas de municipales de que que que son padre José iban creando pues el saxofón el trombón el tambor lo que sea y luego pues lo que se llaman las orquestas de pachanga que yo adoro personalmente no creo que la música en Galicia es importantísima

Voz 1694 25:00 como tú dices también en toda España no pero

Voz 0836 25:02 pero en Galicia hay una gran tradición no de de de músicos para para animar las fiestas de hecho yo empecé a apreciar la música en directo digamos mucho más en este tipo de orquestas que es lo que eran conciertos digamos más culturales no pero pero la pachanga hay orquestas son imprescindibles imprescindible si es el primer contacto que tiene un chaval aquí con la música

Voz 1995 25:29 Naciones suenan en esa pachanga

Voz 0836 25:32 pues me gustaría pensar que sí la verdad es que últimamente cómo estoy de gira no me da tiempo fiestas no pero lo años ochenta su clásico de algunas orquestas eh pero muchas muchas veces

Voz 0460 25:43 pero cuando se ponen con el tema años presentaba una en polémicas pero todo hay que ser de Atxaga

Voz 0836 25:53 que ser pachanga iban a eso

Voz 0460 25:56 Ivana sonando en esas fiestas y algunas veces según lo que ha debido interpretadas por el propio Iván que es que bajar del escenario dependo de Laura no depende

Voz 0836 26:05 la verdad es que no me han coincidido pero me encantaría estar en un día de eso si no he tocado por la orquesta yo yo de hecho mira mi carrera la empecé gracias a a Pablo Vidal que era guitarrista del Club Naval que era uno de esos grupos que tocaban en fiestas no oí fue Pablo Vidal el que me enseñó a grabar el que me enseñó acordes se que me enseñó cómo funcionaban las cosas yo recuerdo ir a verlos mucho no hay dependiendo en donde tocaran ellos pues era como si tocaban a un sitio más piquillo pues hacían más Julio Iglesias más eh todas estas cosas no y si les tocaba pues es una cosa de pueblo pues será derepente devoran otra vez y todas esas cosas no yo aprendí mogollón de de sobre todo el respeto a la música y las canciones no han para mí la palabra pachanga no es una palabra ofensiva sino todo lo contrario es una palabra de respeto no es gente que vive que hace que la gente se convierta que la gente baile que la gente se emocione

Voz 0460 26:56 para mí sino es esquivado una lata de cerveza interpretando el devora me otra vez y no eres artista me da igual que haya estado en el Madison Square

Voz 1995 27:05 ya hay has aguantado un bingo de una hora estoy yo que diciendo uno de los mejores de turistas en castellano iba bien pero claro estoy leyendo la letra de desbordamiento vez hay vende a mí otra vez vende eh ven castiga me con tus deseos más que el vigor lo guarde para ti

Voz 0460 27:21 por lo guardó para vigor que es donde ésta es de dónde es

Voz 0836 27:27 ahora me atrae decidieron los reglas de metales que que le obligaría

Voz 0460 27:31 el propio delegado metió en la boca me sabia tú

Voz 1995 27:34 su cuerpo desesperan mis ganas

Voz 0460 27:36 por eso esta noche en julio y con un calimocho eso te entra como cuchillos mantengamos a hacer una pequeña pausa no por nazis y por favor para padres aquí la gente se está abrazando

Voz 1995 27:50 son las kleenex gracias por poner moderación a todo esto volvemos en unos

Voz 9 28:04 hoy por hoy con Toni Garrido me gusta Franco Battiato nos gusta más Franco Battiato o la Cadena Ser Franco Battiato

Voz 29 28:17 me perdone Dielo pienso yo de la AGE

Voz 4 28:27 entre caballero que tenía que he dicho que te gusta más la Cadena SER lúdico

Voz 9 28:36 lo que más gusta

Voz 15 28:41 sí

Voz 1995 32:33 Bilbao vuelve Páramo con lo suyo páramos muy buenos días Haro con mis pero

Voz 28 32:37 decías os acordáis verdad los mayas

Voz 1995 32:39 no íbamos a estar el fin del mundo el efecto dos mil

Voz 28 32:42 ni la que el meteorito la gripe aviar bueno bueno quede predicciones alguna cierta bueno ahí está lo mismo pasa con Juanjo y todos sus dispositivos seguirán funcionando it usa aplicaciones también y ahora que nos han puesto en lo peor estás dispuesto a quedarte con lo mejor

Voz 1995 32:57 pues ya sabes hay que unirse al movimiento yo estoy con Hawai

Voz 1995 33:11 las canciones de Iván Ferreiro son tan reconocibles como su propia voz otrora pirata asumir hoy después de una carrera en solitario que ya dura más de quince años Irán se ha consolidado como una referencia ineludible de la música española en eso que algunos llaman indie que probablemente sea únicamente estos días Iván está dando los últimos conciertos de la gira de su último disco con canciones como casa canciones propias casas y al mismo tiempo sigue recuperando los temas uno de los grupos destruida los golpes bajos de Germán a quienes homenajeó en un disco de versiones llamado cena recalentado

Voz 26 33:52 tú que del muchas tampoco poco cien Tim leyendo reto ido está en el aire y vida hay lío a vendía que pienso es pensar

Voz 1995 34:17 hasta terminará en casa en el Teatro García Barbón en Vigo el próximo treinta y uno de octubre y algo de justicia poética

Voz 10 34:24 sí la verdad es que es que no he tocado en Vigo casi de la parte de la gira no entonces cuando estábamos pensando en ponerle un fin me parecía que era la manera más justa y hermosa y poética no determinar la más en el Teatro García Barbón uno horas

Voz 0836 34:42 a Fundación no comprado por esas por un banco no pero pero es uno de los teatros más bonitos

Voz 1995 34:48 en España hay un sitio donde

Voz 0836 34:51 creo que va a ser precioso tocar esto no

Voz 1995 34:53 después de tres años con con la gira cuando sabes qué canción te va a acompañar ya para siempre te has pasado tres años dando vueltas girando de las que tocas ahora de ese repertorio cuentas van a ser amigas ya para siempre pues va varias varias también es cierto que tengo mucho repertorio Naomi

Voz 0836 35:13 por ejemplo hace poco hemos recuperado por ejemplo fecha caducada de piratas no te hacía quince años sin ahora tocaba no y luego una de las canciones que distribuidas de ellas aunque aunque las amado mucho y las olvidas el veinte hay un día que por lo que sea en la recuerdas no entonces lo yo creo que lo bonito es que esta canción estamos escuchando el pensamiento circular acompañar siempre no igual que igual que Tourné va a acompañar siempre no pero luego hay otras que van y vienen no hay inca gira de pronto pues me vuelvo a a escuchar canciones no hay y piense en joder cómo me olvidaba como olvidado de esta no es maravilloso eso cada año tienes un disco nuevo con diez doce catorce temas nuevos que van quitando el espacio a otras no pero pero siempre vuelves a al hay algunas a las que siempre vuelve

Voz 1995 36:06 curiosa relación de los músicos con sus canciones vamos con un caso paradigmático tú lo menciona bastantes años ochenta

Voz 26 36:16 Nos

Voz 1995 36:20 que hablarles de uno con seis canciones es una cosa muy muy personal pero en este caso insisto iban es paradigmático hasta que tú no escuchas esta canción en boca de otra

Voz 11 36:28 sí sí

Voz 1995 36:29 no te das cuenta de la grandeza de de un tema que durante años ha dicho no lo voy a tocar os pongáis como fue un éxito si no voy a tocarla

Voz 0836 36:36 también los a veces somos unos capullos horas que hacemos canciones o Anido acuchilló abortiva sí sí yo yo soy bastante Capullo también con esas cosas no oí de una forma habíamos cogido manía pero ya Jean piratas somos masía años ochenta también es un poco también como llegan a veces las canciones a los discos no a veces tú tienes como tú lista de canciones preferidas si en esa época en esa época hagas compañía se metían demasiado en el repertorio sabes había había elementos subversivos en las compañías que querían dirigir tu carrera no iba esta vez es con que te digan que con que algo tiene que ir aunque tengan razón

Voz 10 37:17 es

Voz 0836 37:19 para que tú digas que ahí no hay en el caso daños ochenta la tu de muy apartada y ahora en la verdad es que en ató con los conciertos y es una es un momento de los buenos no de los muy emocionantes

Voz 1995 37:30 es que ellos ochenta corrígeme está dedicada a un directivo precisamente de esas dedicada inspiraban asumen como definido tú has vuelto a encontrarte con esa persona después intuía sí sí sí sí

Voz 0836 37:41 de hecho cuando contesta Historia para la conté Arantxa Moreno y la y la publicó me llamó por teléfono a este señor que que en el fondo Le tengo un montón de cariño me refiero que puede que sea una de las personas en las que más que había estado en Mi vida no pero gracias a Dios los años pasan hoy aprendemos a relativizar no y la verdad es que me lo he encontrado en varias ocasiones siempre nos hemos Un buen abrazo no ahí tenemos palabras amables no ese tras escapar la risa al final sí sí sí porque me dice grande como le comentaba o no pero pero sí que es cierto que que también Javier con los años uno aprende también eso a a saber que que algunos enemigos no son tan enemigos noi y que Ikea algunas de temporadas con alguien porque eres muy distintos a persona lo que sea no pero pero bueno yo con la edad cada vez que otro llevarme mejor con todo el mundo no creo que que es una cuestión de de inteligencia no pero que llevarse bien con la gente sino que es tiene inteligencia no con los verdaderos malos no pero realmente que un tipo te haya elegido una canción no te haya presionado con la canción no es un malo de los galos malos de verdad hacen cosas mucho más dañinas a la sociedad

Voz 0460 38:56 mira yo tengo una teoría de que en el fondo en este tema de las peticiones de canciones y cuando una cantina gustaba tanto y te la tienen siempre hay un punto de postureo es decir queda bien tocarla con cara de Air ya en hayan tenemos que hacer la que queréis siempre y tal pero en el fondo tiene que haber unos

Voz 0836 39:15 cuyo porque eso es muy difícil y al final las

Voz 0460 39:17 colocando una canción ahí en el imaginario

Voz 0836 39:21 eso implica que si me estoy estoy de acuerdo pero ese postureo también tiene que ver con la juventud sabes pues yo ahora ya soy un hombre mayor

Voz 1995 39:28 ahí hay un hombre mayor un hombre mayor señor Saa ese los niños me dicen para es enorme

Voz 0460 39:35 a la hora eso es otra cosa iban en su nombre mayor lo del señor ganárselo

Voz 0836 39:40 yo la verdad es que tocó tocó años ochenta con mucho orgullo no y además me encanta que la gente empieza a cantar y a mí me toca la patata no ya hace hace un buen rato que me he dejado de ciertas tonterías no hay hijo de Versina canción gusta pues hay que estar orgulloso de ella no tan tampoco es tan fácil hacer canciones que le gusten a los demás estoy suele aprender

Voz 0460 39:59 es un mil a grito colocando una canción de estas que ya la gente sabe la canción pero incluso olvida el autor

Voz 0836 40:05 o sea la gente la canta suele decir

Voz 0460 40:07 sí es como una pero este tío eso es muy difícil o como cuando cambia es un

Voz 12 40:12 la manera de de entonar la canción que estás tú cantándola en conciertos

Voz 0460 40:16 así sino es que los hombres

Voz 0836 40:19 Solbes pregunta la Calamaro pregunta primero

Voz 12 40:22 no de barricada que fui yo bueno dije drogas como cuando las canciones contra lo bien

Voz 0460 40:29 es verdad yo fui a ver a Dylan y me enfadé muchísimo con él estuvo a punto de decir lo que pasa es que no te hablo pues quieres cantar bien buenas noches

Voz 0836 40:40 sin embargo también tenemos que aprender a eso no yo el otro día me fui a ver a Calamaro hay algo tan Icon hoy a mí me encanta esa forma Andrés de cambiar la melodía sabes me parece mágico noi y me parece que es una forma de de que de que el intérprete pueda asumir su canción y pueda disfrutarla también no ayudándole ciertos cambios de hecho yo ahora estáis poniendo el pensamiento circular y creo que ya estoy cantando un poco

Voz 1995 41:05 distinta

Voz 0836 41:08 todo esto sin olvidar la letra porque tú conjunto tú sabes de memoria más letra que lo contenido en una novela no no no yo llevo yo llevo o lo que sea un pronta

Voz 41 41:20 la llegada una edad llegado nada

Voz 0836 41:23 para que el Alzheimer llegue más tarde el Aida Diva no hay que memorizar demasiado sea esa hay que nada mejor que tener una pantallita delante con el texto no

Voz 0460 41:32 es público

Voz 0836 41:34 lo que súper curioso es que me acuerdo de los acordes me acuerdo de todas esas cosas que debería ser más difíciles pero los textos es que también a mi se me va la olla escribo demasiado texto siempre son dos o tres páginas no

Voz 42 41:44 lo que empezar a ahorrar no

Voz 0836 41:47 a repetir más conviene a la barbacoa la barbacoa

Voz 42 41:49 Paco como me gusta lo largo a funcionan siempre

Voz 0836 41:52 tienes es tienes el recurso de poner cara de emocionado y hacer así con el micro y con nosotros pero a veces en la saben y ella se porque esto no son muy largas es ese me refiero hay hay canciones como Turner como Tourné que me sigue sorprendiendo que todos en la sepan que me me la sé no y eso que no

Voz 12 42:08 eh repiten sabes que yo fui el primer concierto de una gira de Manolo García cantó un tema en la segunda estrofa se perdió y la gente la empezó a cantar como más alto como siendo joder Manolo en la siguiente en el siguiente destacaría musical dijo joder qué nueva claro claro claro salió el paso

Voz 0460 42:25 hay algo más bonito que fue ver aún no voy a decir el cantante pero olvidarse de la letra claramente por la cara y con el micro y que nadie la cantara

Voz 27 42:35 precioso instrumental de o pobre Bustamante

Voz 0836 42:38 el hombre me está dando una pena

Voz 10 42:41 la saber quiénes

Voz 1995 42:43 no no lo es no es bueno iban hace muy bien sus canciones y hace muy bien las canciones de otros los tres años trató de imponer una amenaza Golpes Bajos una nave las grandes grandes bandas que no sé si hemos colocado en el sitio correcto porque les metió dos mismo saco movida da igual de donde sea da igual la procedencia el origen del estilo los metió todos en el mismo saco cuando tienen poco que ver y golpes bajo concretamente de las que deberíamos destacar muchísimo más cabeceros

Voz 0836 43:16 a golpes es espectacular en la verdad es que pero bueno también ahora todo es indie sabes todo lo que no sea flamencos indie no soy yo creo que hicimos un poco eso lo mismo con la movida no pero bueno yo ya tenía una pequeña si escaños he tenido una deuda a una deuda con golpes tenía no creo que que es esa banda queme joder me inspiro y me llevó al cielo muchas veces no hay buena aprovechando que toma Pablo Novoa en la banda Isabel Torres tan raros pues aproveche pactar esto no

Voz 1995 43:50 y claro también hay mucha gente Iván ha hecho las canciones de otros con golpes bajos pero también hay otra gente que ha tomado las canciones de de Iván las ha hecho suyas las dotado a hacerlos el caso de Sergio Dalma es el caso de Rafael

Voz 43 44:16 eh

Voz 0460 44:27 somos muy muy falsa pero está muy Falcón Grammy esto es lo máximo que se puede alcanzar como artista es que te cante Rafael pero oír tu letra en voces Rafael

Voz 1995 44:37 cómo te sientes

Voz 0836 44:38 fue un subidón porque porque eso me me pidieron que hiciera una canción idealmente Rafael fui a hablar con él qué quieres que haga y me dijo no quiero esto no quiero esto otro sólo me dijo lo que no quería no vino quería como una canción típica Rafael no muy la verdad es que me puse a escribir la canción con con Mikko pasto Ariza y Mandela maqueta me contestaron como los veinte minutos y estuve pues esperando unos meses a que estudiara la grabación cuando llegó pues llora dice que es que os diga que esto es una situación muy flipante no

Voz 1995 45:13 le pasó lo mismo con con con Sergio no

Voz 0836 45:16 con Sergio Dalma que es un tipo que que me cae increíble que me encanta como canta no el idealmente que estos grandes cantantes pues acepten una canción mía

Voz 1995 45:25 premiado el premio gordo es lo que te decía

Voz 0836 45:27 a mi me da igual

Voz 1995 45:30 porque esto es ver a ver tú vete tú fíjate tú tienes mía sino por quién paga y quién pagaría si van

Voz 11 45:58 para que te versionar una canción que yo he leído amigos

Voz 0836 46:04 me encantaría ayuda además Giulio me refiero supongo que es una de esas personas que que a nivel de corrección política ahora mismo ese es su forma de tratar a las mujeres y todo eso no es precisamente lo que más admiro del mundo del no pero que es el último de una de una estirpe no el último al que le permitimos ciertas cosas no realmente Julio Iglesias ha cantado canciones de compositores espectaculares sí pero me encantó me encantaría que antes de que nos abandone pues cantar una canción mía

Voz 1995 46:33 será dentro de mucho tiempo último

Voz 0460 46:36 pero tú no y además ha tenido descendencia como para ya versiones bueno

Voz 28 46:41 quedan algunas fechas para escuchar las canciones de casa el último disco de Iván Ferreiro

Voz 1995 46:44 el seis de julio en coro el once en A Coruña tres de agosto en Burriana en once en Torrelavega buenas muchas fechas ya saben que el treinta y uno de octubre sacaba a casa de su casa en el teatro Fundación antiguamente García ponen viva Iván muchísimas gracias un abrazo enorme

Voz 0836 47:00 muchísimas gracias a vosotros un placer estar con vosotros

Voz 10 47:02 oye Julia te escuche por Dios

Voz 0836 47:06 te mire se queme que

Voz 44 47:11 sí la luna tuyos expectantes a que pase algo un cometa

Voz 2 47:23 vaya a ir a gritos que pienso pues el tipos

Voz 10 47:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido de cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 20 48:06 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual se llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 15 48:18 sí

Voz 10 48:26 hoy por hoy a través de Facebook pelícanos tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quieras eh

Voz 32 48:39 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1995 48:45 Billy el compás la porque me dijeron que acá bebía mi padre un tal Pedro para

Voz 17 48:50 mi madre me lo dijo yo le prometí que vendría verlo en cuanto ella pudiera le apreté sus manos en señal de que lo haría pues ella estaba

Voz 45 49:00 morirse yo en plan de prometer lo no dejes de ir a visitarlo me recomendaron ya fatal

Voz 1995 49:07 otro modo

Voz 17 49:08 este otro estoy segura de que le dará gusto conocerte entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría de tanto decírselo se lo sé que diciendo aún después que a mis manos costó trabajo zafarse de esos malos puertas

Voz 1995 49:23 todavía antes me había dicho

Voz 10 49:26 no voy a pedirle Naza exigen de lo nuestro lo que estuvo obligado a dar vi nunca perdió

Voz 33 49:33 que lo pido que hemos tu hijo

Voz 1995 49:36 lo caro así lo haré

Voz 46 49:40 la

Voz 33 49:41 el uno pensé con mi promesa hasta que hora pronto comencé a quién ese sueño

Voz 10 49:47 los darle pueblo a las ilusiones de este modo se me fue formando junto al rededor de la esperanza que era quiere señor

