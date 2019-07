Hoy por Hoy (01/07/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:12 perdone qué tal buenos días el Gobierno español va a presentar una protesta formal ante el Vaticano por las declaraciones de su embajador en nuestro país el nuncio Renzo Fratini a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy la vicepresidenta Carmen Calvo calificaba de inaceptables las palabras de este diplomático

Voz 3 00:25 el comportamiento ha sido absolutamente improcedente e inaceptable las dos cosas a lo largo del día de hoy mañana como más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido en los contenidos con los que se ha movido el nuncio impropios absolutamente impropio de cualquier legación diplomática

Voz 1018 00:50 Podemos según una entrevista con la agencia Europa Press el nuncio afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez está resucitando a Franco Éste es el sonido de esas declaraciones acaba de conseguir las

Voz 4 00:58 sinceramente hay tantos problemas en el mundo el hispano porque dar yo digo han resucitado Franco no creía en la resurrección en este caso no va resucitando para a ver la mayoría de la gente de los políticos esa tiene esta idea porque Amparo

Voz 1018 01:29 ni siquiera la vicepresidenta también ha reiterado que la estrategia del Gobierno en funciones pasa por someter a Pedro Sánchez a la investidura del Congreso durante el mes de julio no vamos a movernos de esa idea ha dicho en términos muy similares ha expresado hace unos minutos la portavoz Isabel

Voz 5 01:42 que nuestra voluntad es que en la investidura sea en julio Íbamos estamos trabajando profundamente para que la investidura sean julio y como dice el presidente no en agosto septiembre por una razón porque queremos que el país funcione desde ya y desde luego hay elementos suficientes encima de la mesa como para apoyar

Voz 1018 02:03 bueno pues el líder del PP Pablo Casado insiste en su negativa a facilitar la investidura de Sánchez no es su papel y así lo ha solemne izado con Aznar como testigo en la escuela de verano de FAES en El Escorial

Voz 6 02:12 siempre estaré dispuesto ayudar en esa tarea de fondo que es la que verdaderamente importa pero nada ni activa ni pasivamente para que el Partido Socialista sigue igual que rota me mataré a nadie el partidos muy clara reconstruir el pilar derecho de nuestro sistema señalar el camino

Voz 7 02:31 para la reconstrucción del Pilar Izquierdo animando a que sea

Voz 1018 02:36 en las últimas horas ha producido movimiento estratégico de En Comú Podem que renuncia a la exigencia de un referéndum sobre eh Catalunya Paul rumbo

Voz 0225 02:46 sí es un elemento que los Comunes catalanes llevaban en su programa electoral pero que ahora no incluyen en un documento de veinticinco puntos que le proponen al PSOE dicen que es un documento propio pero coordinado con Unidas Podemos como gesto de predisposición hacia los socialistas sigue están a favor de retomar el diálogo entre Gobierno y Generalitat que se rompió después de la declaración de Pedralbes ese sería el lugar opinan para hablar del encaje entre Catalunya y España la confluencia aprovecha para recordarle al PSOE que en el pasado defendió el derecho a la autodeterminación de los pueblos

Voz 1018 03:18 hora doce tres minutos quince horas ininterrumpidas noche incluida llevan reunido los jefes de Gobierno de Estado de la Unión Europea y nadie sabe si la cosa puede ir para largo o terminar en cualquier momento cansancio puede mucho pero más todavía los intereses para conseguir los puestos de gobierno en los organismos comunitarios sigue enquistada la opción que parecía más viable la de socialdemócrata holandés Frans Zimmerman como nuevo presidente de la comisión pactada previamente por Alemania Francia Holanda en España pero se está viviendo algo parecido a una rebelión del Partido Popular Europeo contra la canciller Merkel en esas estamos y además sin dormir Griselda Pastor a pesar de todo buenas tardes

Voz 0419 03:50 hola muy buenas tardes pues sí aquí hemos vivido esa rebelión del Partido Popular Europeo que ha bloqueado el Consejo y la razón por la que estamos a estas horas a que aunque el ambiente ha cambiado y el socialista France Timerman parece contar ya con los votos necesarios entre los jefes de Gobierno para ser presentado ante el Parlamento Europeo como candidato a esa la codiciada Presidencia de la Comisión Europea aunque el voto de los diputados populares depende todavía de los últimos flecos de un reparto en el que el PP puede obtener la otra institución importante para los gobiernos el Consejo de la Unión una presidencia en discusión con los liberales y que podría acabar dividida en dos mandatos aunque como tú has dicho esto aún no ha terminado ya aquí seguimos esperando

Voz 1018 04:35 si seguimos contándolo gracias Griselda tres conexiones rápidas la primera desde cenicienta donde está el puesto de mando de los equipos que luchan contra el incendio desatado entre Toledo y Madrid más de tres mil hectáreas arrasadas parece que empieza a estar perimetral Alfonso Ojea

Voz 0089 04:48 así es dos pequeños focos siguen activos en Peña cenicientas es el frente oeste de este incendio el Este situado en la localidad madrileña de Cadalso menos vidrios permanece controlado de cualquier modo las llamas están confinadas su control será un hecho en las próximas horas hizo su extinción atención va a llevar varios días Carlos novillos el director general de Emergencias de la Comunidad Autónoma madrileña

Voz 8 05:08 el incendio tiene un perímetro muy irregular con Conde

Voz 1995 05:12 distintas zonas por tanto esperanza

Voz 1018 05:14 horas al aeropuerto de Bilbao ha tenido que suspender una veintena de operaciones por la huelga del personal que protesta por la falta de medios para desarrollar su trabajo Óscar Gómez

Voz 1646 05:23 sí justo ahora están llegando al hall del aeropuerto en la zona de salidas los trabajadores manifestándose con sirenas y con bocinas por lo demás la tranquilidad es relativa en el aeropuerto de Bilbao porque la vuelta estaba convocada desde hace días y las compañías han ido tomando medidas han reubicado viajeros tiene el mayor de los casos están sufriendo retrasos otros han sido enviados a sus destinos en autobús sus hoteles ha dado vuelo para otro día de momento se han cancelado doce vuelos en total seis operaciones de salida y seis de llegada a destinos como Madrid Barcelona París Amsterdam Monique habrá todavía algunos más en total van a ser veinte los vuelos que se cancelarán a lo largo de la familia etc el ayuntamiento cambió

Voz 1018 06:04 hoy la movilización de los pensionistas son el Lamberto

Voz 1628 06:08 se nota algo menos de gente ya en verano pero siguen llegando y tras año y medio de concentraciones los pensionistas vascos tienen clara su postura y mantienen su idea de seguir haciendo ruido hasta que todas las promesas se cumplan su mensaje es el mismo pensiones dignas pensión mínima de mil ochenta euros y que se blinde en la Constitución todavía sin gobierno dicen los políticos ahora están a otra cosa pero no es lo vamos a poner fácil

