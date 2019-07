Hoy por Hoy (02/07/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

cómo están esta mañana vamos a despejar la primera de las incógnitas de cara a la investidura de Pedro Sánchez que es la fecha la fecha en la que se va a celebrar la votación o por lo menos la primera votación veremos cuánta eso sí que en fuentes socialistas aseguran a la SER que ahora el presidente en funciones se inclina por el veintitrés de julio pero bueno la fecha concreta la conoceremos a lo largo de la mañana y esa fecha es fundamental porque a partir de entonces en caso de que esa votación sea fallida comenzarán a correr dos meses antes de que se convoquen nuevas elecciones de repetirse nos colocaría hemos ya IL diez de noviembre el cuándo es el va a comunicar hoy el presidente en funciones a la presidenta del Congreso Meritxell Batet por teléfono porque el Sánchez sigue negociando en Bruselas el reparto de cargos en las instituciones comunitarias el reloj aprieta el Gobierno ya avisa a Unidas Podemos se que quieren una investidura sin segundas vueltas en septiembre

Voz 3 01:16 estamos trabajando profundamente para que la investidura sean julio y como dice el presidente no en agosto septiembre por una razón porque queremos que el país funcione desde ya

Voz 4 01:26 de luego nosotros queremos asumirla nuestra que es investir al presidente cuanto antes mejor ahora en julio

Voz 0027 01:32 intentan presionar a los de Pablo Iglesias para que rebajen su exigencia de entrar en el consejo de ministros pero cuando

Voz 5 01:39 te das cuenta de que el advertencia de Rivera irreal pues espero que entienda Iker recuperó ese mensaje de con Rivera no que empiece ya a revertir esta situación realice una situación que se está dando en las comunidades autónomas en los municipios que es tener gobiernos de coalición entre Ciudadanos la multa deciros

Voz 0027 01:56 que se olvide que con su abstención no cuente Pablo Casado José Manuel Villegas

Voz 6 02:00 pero lo que no puede pretender es que el líder de la oposición de facilita

Voz 0027 02:03 la investidura a aquel que ahora está más preocupado

Voz 6 02:06 yo Otegi se blanqueo o el que Zapatero sea el mediador con los independentistas otro

Voz 1089 02:09 ya tenemos claro que nunca vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva ni con el voto a favor Nicole ascensión con un Gobierno presidido por Sánchez

Voz 0027 02:17 les vamos a contar hoy como a partir del momento en el que bate esta mañana anuncie la fecha de la investidura el presidente en funciones tiene previsto convocar una nueva ronda de contactos en los próximos días con los trescientos partidos y más allá de la fecha de la fecha a la investidura el otro dato fundamental que vamos a conocer esta mañana es el del paro registrado en junio si este junio se ha comportado más o menos igual que el de los últimos años esta vez el paro el paro registrado puede quedar o rozando los tres millones de personas e incluso bajar de esa barrera psicológica por primera vez desde dos mil ocho

Voz 1 02:54 y esta madrugada en Hong Kong

Voz 4 03:07 buenos días miles de jóvenes han ocupado el Parlamento durante tres horas para protestar por la ley de extradición y coincidiendo con el XXII aniversario desde que Hong Kong dejó de ser una colonia británica

Voz 7 03:16 este fin the sopa

Voz 0821 03:21 la gobernadora de la ciudad ha condenado lo que

Voz 4 03:23 según dice han sido unos actos vandálicos y escuchen la respeto

Voz 0027 03:25 esta de Tram a Irán esta madrugada después de que Teherán anunciara ayer que ha superado ya el límite de uranio enriquecido fijado en el acuerdo nuclear el acuerdo que por cierto el propio Trump rompió hace un año

Voz 0821 04:01 así es eso es lo que dicen los agentes forestales en Toledo donde se originó el fuego el único foco activo ahora es empeña cenicientas donde llevan trabajando toda la noche los medios terrestres espera que a lo largo de la mañana pueda darse el incendio por controlado con la reincorporación de los medios aéreos se han quemado tres mil trescientas hectáreas dos mil quinientas de ellas en Madrid ochocientas en Toledo

Voz 0027 04:25 el Mundial femenino y la Copa América entran hoy en su recta final Sampe buenos días buenos días Aimar ambas

hora catorce vive de vivir la vida de la actualidad al último minuto

Voz 1293 04:46 va a ser un rival muy duro porque tiene jugadores muy desequilibrante porque el colectivo individual son muy fuerte porque son locales

Voz 1161 04:53 mañana las otras semifinales en el Mundial femenino Holanda Suecia y en Copa América Chile Perú

Voz 8 05:00 y de la ola de calor Luis Pérez buenos días buenos días Aimar de la ola de calor ya no queda ni la espuma un bueno nos queda en algunos arrestaron Nos queda un poquitín de de temperatura elevada ahora mismo en el sur del Mediterráneo todavía cuesta dormir por ejemplo en Murcia tenemos ahora mismo veinticinco grados de temperatura pero en el resto del país poco a poco se va apaciguando esa temperatura esta tarde hará calor pero la que toca XXXI seis XXXVII grados en el Tajo y el Guadiana en el Ebro en el interior de Cataluña pero no los cuarenta y pico de la semana pasada hizo cuidado está pobres no está mal Abed XXXVI al que le toque trabajará al sol la verdad que lo va a pasar bastante mal ir tormentas esta de cuidado y las dos Castillas sobre todo en Castilla La Mancha el Inter Dior de Murcia y de la Comunidad Valenciana y hoy en el Sistema Ibérico en las montañas del norte de Cataluña aunque estemos a más

Voz 0027 05:49 déjanos fantasear queda hace el fin de semana como cómo pintan las cosas para el

Voz 8 05:52 de visto desde ahora que queda muchísimo que da ciencia ficción casi calor en el Mediterráneo y tormentas entrando el domingo por muchas zonas del país hasta las siete Luis hasta luego

Voz 0027 06:52 dieta aprieta aquí en España prietan Bruselas también donde hay mucha prisa hay mucha oscuridad como cantan los Fanta cuatro David de la Fuente buenos días

Voz 1621 06:59 eh bueno en Aimar buenos días Isabel II se ha todas con tan tan se fía Los cuatro Fantásticos los Fanta cuatro este grupo alemán que celebra treinta años y que podrían ser el reflejo de Merkel Sánchez Macron con el holandés Rutte quedan sumir a Europa en la oscuridad con sus sushi su pacto del sushi que leo en la prensa alemana el a la espera de que se produzcan novedades en Bruselas a la espera de que veamos la luz en el túnel como reza esta canción aquí en España si podríamos esperar unos datos del paro más luminosos los vamos a analizar con Unai Sordo con Pepe Álvarez y con Antón

Voz 0027 07:35 bueno Aramendi en nuestra mesa de análisis

Voz 0027 08:02 estrena ahora HBO o como diría Pepa

Voz 1621 08:05 ah bueno HBO

Voz 2 08:07 ha hecho lo mismo

Voz 0027 08:16 no tienen ya lo saben la barra libre política abierta para dar el asunto creyeran hoy vamos a conocer el dato del paro

Voz 1621 08:21 estrado en junio sólo estamos contando así que hoy queremos que nos cuenten si han encontrado empleó para este verano se ese trabajo es fijo o temporal en qué condiciones o si por el contrario se han quedado sin tras

Voz 0027 08:31 Hoeness mandan un audio por favor que queremos escuchar

Voz 1621 08:34 Carles un audio al seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis lo que sí sabemos es que ha sido un mes malo el de junio para la venta de coches así que si alguien está retrasando la compra de un nuevo vehículo que nos lo cuente también por qué política empleo automóviles al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 2 08:57 no

Voz 0027 09:00 empieza hoy por hoy con Nacho Sánchez con Roberto en la técnica con Andrea Villoria en la producción se quedan con Isabel Villar

Voz 13 09:21 o bien

Voz 2 09:25 Miguel decir que con este calor abrasa tu cabeza no lleva días sin la playa

cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 10:08 por teléfono entre Bruselas y Madrid Sánchez y Batet fijarán hoy la fecha de la sesión de investidura del candidato socialista

Voz 0027 10:14 creo que mi deber como

Voz 16 10:15 el presidente en funciones del Gobierno de España es estar en el Consejo Europeo defender los intereses de España tratar de conciliar lo con mi doble condición también de candidato a la Presidencia del Gobierno y cumplir con los plazos que me he dado de que haya una investidura en el mes de junio

Voz 4 10:30 hoy sabremos qué día del mes de julio una vez se conozca la fecha el presidente en funciones volver a citar a los líderes del resto de partidos para intentar conseguir los votos que necesita y que aún no tiene para esa investidura porque con Unidas Podemos el problema sigue estando donde estaba reclaman un sitio en el Consejo de Ministros que el PSOE no les quiere dar por eso en las últimas horas los morados han intentado espantar los miedos que deslizan en el PSOE para negarse a ese gobierno de coalición empezando por Cataluña es probable que en otoño se conozca la sentencia del Princess de estar en el Gobierno los de Iglesias garantizan lealtad a los socialistas Noelia Vera es la portavoz de la ejecutiva

Voz 17 11:04 otra posición que hay que llegar a una solución dialogada es importante en estos tiempos más que nunca a dialogar sentarse a tenemos que poner en con

Voz 8 11:11 según lo que lleva acuerdo va a permitir

Voz 17 11:14 a que se solucionen los problemas de la gente en el país más pronto que tarde eso está claro cada uno tiene sus posiciones con respecto equis temas y no vamos a pensar igual siempre en todo pero bueno entiendo que compartimos gobierno eso implica tener una lealtad con el proyecto político que firmamos y que compartamos desde desde un Gobierno

Voz 4 11:30 si no hay acuerdo con Podemos a Sánchez sólo le quedaría mirar a su derecha pero tanto PP como ciudadanos y se niegan a facilitar la investidura de hecho la última vez que Sánchez citó Albert Rivera en La Moncloa el líder de Ciudadanos ni siquiera fue dentro del partido hay una corriente crítica que en última instancia no vería mal una abstención pero la ejecutiva naranja ha vuelto a ratificar este lunes su veto al candidato socialista Javier Carrera

Voz 0866 11:51 no hacer mella los llamamientos internos y externos en la posición de la dirección que mantiene el no a la investidura ni por activa ni por pasiva decía ayer José Manuel Villegas apoyará a ciudadanos un gobierno presidido por Sánchez considera el secretario general de la formación que el líder socialista ya tiene decididos quiénes van a ser sus socios y que las peticiones para facilitar la investidura son cortinas de humo dice Villegas y un intento de blanquear su posición

Voz 1089 12:19 pero está claro que efectivamente es teatro teatro malo y que todo el mundo sabe que aquí Sánchez va a pactar con Podemos y que si hace falta algún voto lo va a tener de los nacionalistas y de los separatistas

Voz 0866 12:30 Villegas pide a Sánchez que acelere el proceso para comenzar el trabajo de oposición mientras surge a la presidenta de la Cámara a convocar un Pleno de control al Gobierno en funciones ante lo que considera una parálisis innecesaria del Congo

Voz 0821 12:44 eso también descarta abstenerse en la investidura

Voz 4 12:46 desde el PP Pablo Casado ha recibido en las últimas horas el apoyo del ex presidente José María Aznar que lanzaba este mensaje a Pedro Sánchez

Voz 18 12:52 lo que no es en la lógica institucional es echar sobre los demás la propia responsabilidad de conseguir esa mayoría ni exigida rollos gratuitos ni afirmar al mismo tiempo una victoria electoral de largo men

Voz 1161 13:05 tres advierte con nuevos elecciones

Voz 4 13:08 precisamente los líderes de PP y Ciudadanos van a firmar hoy una declaración para pedir que el PSOE no acepte los votos de EH Bildu en Navarra a la socialista María Chivite le basta con su abstención para llegar a la presidencia pero insisten casado y Rivera en que el Gobierno autonómico no puede depender de la izquierda abertzale de ahí ese documento que van a firmar junto al presidente de Unión del Pueblo Navarro el partido con el que se presentaron en coalición en la Comunidad foral pero lo que no veremos es una foto a tres lo van a firmar cada uno por su lado Adrián Prado

Voz 0866 13:33 casado y Rivera aumentan la presión sobre Sánchez ambos junto al presidente de UPN Javier Esparza van a firmar hoy en el Congreso una declaración por la dignidad de las instituciones navarras y españolas el objetivo insiste en evitar que en Navarra haya un gobierno del Partido Socialista que dependa de los nacionalistas y de Bildu ayer mismo el líder del PP recalcaba de esta manera la importancia de lo que está pasando en la Comunidad Foral

Voz 19 13:54 la hora de la verdad fue la hora del Estatut la hora de la verdad fue la hora de la crisis la hora de la verdad fue el golpe contra la libertad en Cataluña y la hora de la verdad es hoy Navarra a pesar de que lo

Voz 0866 14:05 qué tipos común hoy no vamos a ver una foto conjunta de los presidentes de los tres partidos que integran la coalición navarra suma PP Ciudadanos y UPN la firma de esa declara acción Se va a hacer por separado primero será Rivera quien firmó el documento junto Javier Esparza y una hora más tarde lo hará Pablo Casado una situación que ha sorprendido en las filas populares que no entienden la actitud del líder de Ciudadanos que no ha querido esa foto a tres

Voz 4 14:29 esta mañana a las diez se constituye en Estrasburgo el Parlamento Europeo salido de las elecciones del veintiséis de mayo y no estarán allí sentados ni Carles Puigdemont ni Toni Comín los dos llevan más de un año fugados en Bruselas no vinieron a Madrid a acatar la Constitución eso la Junta Electoral no incluyó sus nombres en la lista de eurodiputados españoles ellos fueron a la justicia europea que hoy les deja fuera de la Cámara aunque sin estudiar todavía el fondo del asunto el abogado de Puigdemont ya anunciado recurso Pilar Velasco

Voz 1743 14:55 ni Push the money Toni Comín tomarán posesión del acta de europarlamentarios como pretendían el presidente del Tribunal Europeo ha rechazado la petición de cautelares y considera que no acataran la Constitución de manera presencial y por tanto la Junta Electoral Central no remitiera sus nombres a Bruselas es un asunto que deben resolver las autoridades nacionales no hay ninguna razón asegura para que Parlamento Europeo decida sobre sus escaños y en cuanto a Junqueras el Supremo ha decidido resolverlo mediante una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo los jueces preguntan si las garantías de los eurodiputados incluyen la libre circulación por el territorio europeo lo que implicaría que Junqueras pudiera salir de prisión a recoger el acta Isère eurodiputado si es así la sala pregunta también si está obligado a levantar la prisión de manera autor

Voz 4 15:37 mágica terminado el juicio del pluses en el Supremo a la espera de sentencia el foco se pone ahora en el constitucional que va a estudiar por primera vez los efectos las consecuencias de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña son los recursos de amparo que presentaron en su momento Unidas Podemos y también el Parlamento autonómico Javier Álvarez

Voz 0027 15:54 no es seguro que en este pleno de tres días les de tiempo a llegar a una conclusión pero el inicio del debate ya tiene su trascendencia constitucional los magistrados reconocen que el pleno va a ir más allá de las reclamaciones de Podemos sobre el propio Parlament porque deben analizar la dimensión constitucional de este artículo aplicado por primera vez en democracia con unas consecuencias jurídicas y políticas de incuestionable trascendencia la propuesta redactada por la magistrada Encarnación Roca avala la constitucionalidad de los aspectos más importantes de la norma como la disolución del Parlament o la convocatoria de elecciones pero mantiene el debate y la incógnita sobre algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno que podrían incurrir en un error constitucional por ejemplo en la suspensión los mandos de los Mossos d'Esquadra o la suspensión también de los cargos parlamentarios en este sentido la discusión de estos días pasados ha sido ofrecer el apoyo a la suspensión de los cargos administrativos pero no la suspensión de los cargos parlamentarios en todo caso la discusión técnica comienza ahora para que el Tribunal de Garantías defina el alcance temporalidad del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 20 16:59 hasta el diez de julio todos los helados días setenta por ciento de descuento es la segunda

Voz 1 17:03 mira como el bombón chocolate igualmente

Voz 20 17:05 cincuenta y uno segundo sólo en plaza de

Voz 1 17:08 viaje

Voz 21 17:10 por espero que disfrutéis de estas maravillosas playas a sólo cinco minutos de la casa encontraréis una cala preciosa os dejamos dos bicicletas para que os acerquéis hasta allí

Voz 1 17:20 en Airbnb miles de hogares para alquilar dónde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa este verano con Airbnb reserva un hogar para tus vacaciones

Voz 2 17:30 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 22 17:34 hace poco más de un año de este momento

Voz 7 17:37 a Froome

Voz 4 17:40 mi tío Donald Trump daba por roto el acuerdo nuclear firmado entre las potencias occidentales e Irán en dos mil quince por el que Teherán se comprometía a reducir su programa nuclear el presidente de Estados Unidos reventó ese consenso internacional y ahora que Irán ha superado el límite de uranio enriquecido les advierte de que están jugando con fuego Andrea Villoria buenos días buenos días sí dice el presidente

Voz 1 18:04 Irán

Voz 4 18:05 a qué está jugando y que es con fuego la Casa Blanca asegura que mantendrá presión máxima sobre el país que hasta hasta que ponga fin a sus ambiciones nucleares algo que no contemplan enteran el Ministerio de Exteriores iraní asegura que han sido totalmente transparentes

Voz 1100 18:19 te vamos a tope le puedo decir que a esas de libro

Voz 4 18:23 que hace meses que avisaban que están en todo su derecho que van a enriquecer aún más las existencias de uranio a las advertencias de Trump eran responde con otra

Voz 1 18:33 nunca amenace

Voz 4 18:34 es aún iranís dice el ministro de Exteriores la ONU pide contención su secretario general dice estar preocupado idea eran que se ciña al acuerdo gracias Andrea yo en Sicilia hoy sabremos la decisión del juez sobre la capitana del Bosch detenida el sábado tras saltarse el bloqueo de la política de puertos cerrados de Salvini Carol Raquel convertida ya en icono de la defensa de los derechos humanos se puede enfrentar a una pena de hasta diez años de cárcel por atracar en el puerto de Lampedusa con cuarenta y dos inmigrantes rescatados a bordo corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 19:08 la Fiscalía de Sicilia comunicará hoy se ordena el ingreso en prisión de la capitana de la así como había pedido el ministro del Interior Salvini si ordena su puesta en libertad y en tal caso Salvini anunciado a bombo y platillo su expulsión inmediata de Italia o bien si mantiene su arresto domiciliario hasta la conclusión de la investigación judicial que parece la decisión

Voz 1 19:29 más probable los suministros

Voz 23 19:32 tras tener el ex suegra es decir

Voz 8 19:34 como Kosovo de Sandro un bikini nuestro ministro del Interior debe por ahora reprimir

Voz 0946 19:41 Carol Raquel de treinta y un años está acusada de tráfico de inmigrantes por el rescate de náufragos hace tres semanas de desobediencia a la autoridad italiana por haber ingresado en sus aguas territoriales a pesar de la prohibición expresa del ministro del Interior ideó un surrealista delito de violencia contra naves de guerra por haber sorteado las patrulleras de la Guardia de Finanzas que intentaron impedir el desembarco de los náufragos en el puerto de Lampedusa

Voz 5 20:06 no avalaban Kina per boom Vardar incluso ser suman a

Voz 8 20:11 Marciar las ha comentado la portavoz en Italia Giorgio di sobre Bartra que así Watch que dirigió

Voz 1 20:17 la capitana

Voz 25 20:36 Melbourne divisiones Pipol

Voz 26 20:40 los Nacha allí

Voz 27 20:43 sigue temblando

Voz 2 20:52 esto

Voz 29 21:18 Lucy impresión de tela

Voz 22 21:19 que venías un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificado

Voz 29 21:37 el pasar a la historia es el referente para no repetir errores que tienes tú

Voz 22 21:43 el primer no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis no os habéis enterado que esto que nos arruinó culturalmente

Voz 29 21:50 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 1 21:54 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 29 21:57 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podía ser yo porque no estoy aquí

Voz 22 22:07 y qué estas haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 4 23:27 tras varias semanas de tiras y aflojas Alcoa allí el fondo suizo parte han llegado a un principio de acuerdo para cerrar la venta de las plantas de A Coruña ya Avilés la empresa el fondo seguirán trabajando hasta finales de este mes para establecer las garantías de la operación Karlos Sevilla

Voz 1645 23:41 la empresa y el fondo inversor han acordado cerrar la venta de las plantas esta semana y ampliar hasta el treinta y uno de julio el plazo para que los compradores presenten las garantías de financiación necesarias

Voz 1 23:51 esta semana se concretaría la compraventa

Voz 33 23:53 mi durante este mes acabarían de concretar las de hacer realidad las condiciones que en esa compraventas

Voz 1645 24:01 eh eh Raúl Blanco secretaria general de Industria los sindicatos conocerán los detalles de la venta este miércoles dicen que es un acuerdo entre empresas y rechazan las exigencias de Alcoa para que lo ratifiquen

Voz 29 24:11 la ministra lo ha dejado muy claro esta mañana que no se iba a pedir que ratificar pues nada espero que se mantengan firmes

Voz 1645 24:17 palabras del presidente del comité de empresa en Avilés entre las plantas asturiana gallega trabajan casi setecientas personas el cuarenta y tres por ciento de la plantilla podría ser despedida en caso de que no se firme la venta de las FARC

Voz 0821 24:28 Soria y una investigación de varias universidades

Voz 4 24:30 madrileñas acaba de demostrar que uno de los para de los plásticos biodegradables que más se utilizan en el mundo también es tóxico

Voz 0821 24:37 Javier Gregory los plásticos biodegradables

Voz 0866 24:39 es decir aquellos que pueden ser degradados por microorganismos en la naturaleza están siendo utilizados ahora como alternativa para evitar la gran acumulación de residuos de plástico tradicional en el medio ambiente sin embargo un nueva investigación publicada en la revista Science Is realizada por dos universidades de España la Autónoma de Madrid filete Alcalá de Henares advierte que tampoco son una posible solución porque también liberan durante su proceso de degradación no plásticos que producen efectos tóxicos sobre organismos de los ecosistemas acuáticos además este tipo de contaminación se traslada a la cadena trófica por lo tanto también puede llegar a afectar a los seres humanos los plásticos son fragmentos cuatrocientas veces más finos que el grosor de un cabello humano hoy en el mundo se producen cada año más de trescientos millones de toneladas de plástico

Voz 1 25:33 de postre

Voz 34 25:36 en Hoy por hoy

Voz 22 25:41 la Copa América vivirá esta noche una final anticipada

Voz 1161 25:44 en la primera de las semifinales desde las dos y media de la madrugada en el estadio mira Brasil Argentina con prácticamente todo en contra de los argentinos y un comienzo de más irregular son no son los favoritos aunque se quedan cerca porque es importante porque eso no se sé

Voz 1293 25:57 nada porque es Brasil siempre es un rival especial pero como hay que reciben creo que va a ser un partido muy muy igualado por Podemos está dando otra Copa América que todos los partidos son muy parejo que difícil sacar ventaja yo creo que va va a ser

Voz 1161 26:10 algo parecido a la segunda semifinal enfrentará mañana Chile Perú en cuanto al Mundial de fútbol femenino también se disputará esta noche otra final anticipada desde las nueve el Estados Unidos Inglaterra en Lyon las dos selecciones que se han mostrado más potentes en el campeonato las estadounidenses son el equipo más goleador del en Cuenca campeonato con veintidós las inglesas las menos goleadas con sólo uno encajado y mañana la otra semifinal Holanda Suecia en casa anoche pasaba por Larguero el seleccionador recientemente campeón del Europeo sub veintiuno Luis de la Fuente reivindicaba el grupo que ha llevado el título y sus problemas para jugar en la competición española cuando eh

Voz 35 26:42 jugadores de este nivel que tienen que marcharse de la Liga española jugar fuera yo no lo entiendo juventino entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan

Voz 1621 26:54 prácticamente recién aterrizado tiene aún que asimilar el qué

Voz 1161 26:57 han conseguido todavía no soy consciente

Voz 35 26:59 de de de digo moleste de la ciencia y humildad de la impotencia es lo que hemos hecho eh yo creo que cuando pasan las semanas eso y tengamos tiempo para darnos cuenta de ello pues pues evidentemente seremos consciente de de a Guti pero que ha sido muy muy muy importante

Voz 1161 27:14 como reciente campeón de Europa es que le llovían ofertas pero él lo tiene claro

Voz 35 27:18 yo estoy donde quiero estar y además estoy muy a gusto y ahora mismo quiero estar aquí en la Federación Española de Fútbol desempeñando este trabajo a corto plazo me preocupa ya estoy pensando los precios que tenemos es septiembre preparando la próxima Eurocopa pero además insisto mirando de reojo los JJOO aunque tenía el Athletic he sido jugador del Athletic ha sido delegado he sido entrenador en categorías inferiores estado dieciocho años en en las de mentiría si dijera que no me gustaría algún día entre unas Athletic que sí me gustaría por supuesto

Voz 1161 27:45 del mercado de jugadores ayer se confirmaba la salida de como si el Real Madrid al Chelsea por cuarenta y cinco millones de euros hoy pueden ser oficiales las de Theo Hernández al Milán y la de Borja Mayoral a la Real Sociedad y todavía llegará un centrocampista más durante el verano de la terna formada por Pogba Ericsson iban de Beck en el Barça se siguen dando pasos en la contratación de Griezmann que podría concretarse la próxima semana ahí desde el entorno de Neymar se comenta que hoy se reunirá el padre del jugador con representantes del club culé y sorpresa ayer en la presentación del Oporto en la que reapareció Iker Casillas con todo el plantel aunque no participó en el primer entrenamiento de la pretemporada sigue bajo vigilancia médica además en la Copa de África hoy se cierran los dos últimos grupos que decidirán las últimas ocho selecciones que pasa en octavos cuatro de esos grupos y las cuatro mejores terceras desde las seis de la tarde el grupo F con el Benin Camerún Guinea Bissau Ghana y a las nueve de la noche el grupo E con los partidos Mauritania Túnez y Angola Mali clasificadas ya para octavos Egipto Uganda Madagascar Nigeria Argelia Senegal Marruecos y Costa de Marfil además del resto en Wimbledon pasaban ayer Granollers Bautista Verdasco y Feliciano López hoy tres partidos con españoles en el cuadro masculino Albert Ramos en el horario de la mañana ya en el de la tarde Pablo Andújar debuta Rafa Nadal ante el japonés súbita otros tres en el femenino desde las dos Garbiñe Muguruza y desde las tres y media jugarán Carla Suárez ante la australiana Stosur Paula Badosa con la rusa Flynn en el Eurobasket femenino desde las ocho y media de la tarde el partido Italia Rusia el ganador de este encuentro se enfrentará a España el próximo jueves en los cuartos de final del campeonato

hoy por hoy con Inma boletos

Voz 0027 30:13 se acaban de despertar sepan que esta mañana vamos a conocer la fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez sin que el candidato a la reelección tenga todavía los apoyos necesarios por lo que nos aseguran fuentes del entorno de Sánchez a esta hora al menos la idea del Gobierno es dejaros celebrar esa investidura dentro

Voz 1 30:28 de tres semanas Nieves Goicoechea pero sí

Voz 1468 30:31 sí se inclina por el veintitrés de julio es la fecha que generan más consenso interno porque las otras probables en nueve el dieciséis o el treinta de julio presentan más complicaciones en caso de una investidura fallida nuevas elecciones generales una vez que le comunique hoy por teléfono al presidente del Congreso la fecha definitiva de la investidura comienza a correr el reloj parlamentario para un segundo intento de investidura en septiembre el plazo máximo serán dos meses en el Gobierno en el partido se insiste en que hay que trabajar profundamente para que en julio Pedro Sánchez pueda ser investido

Voz 0821 31:02 una vez que se conozca hoy la fecha al presidente

Voz 1468 31:04 de inicia una segunda ronda de contactos para comprobar si Unidas Podemos rebaja su pretensión de conseguir una vicepresidencia o varios ministerios si el PP y Ciudadanos están dispuestos a abstenerse para favorecer un gobierno socialista Pablo Casado y Albert Rivera han dicho una y otra vez que votarán en contra sin embargo los nacionalistas del PNV Esquerra e incluso Junts per Catalunya manejan abstenerse antes de favorecer un Ejecutivo de centro derecha

Voz 0027 31:33 en Estrasburgo esta mañana constituye el Parlamento Europeo sin Puigdemont ni Toni Comín en los escaños porque la justicia europea ha tumbado su última maniobra jurídica para intentar forzar a la Eurocámara a que le reconociera como eurodiputados así que sin esa inmunidad parlamentaria queda el acta de diputado a pesar de que las plataformas independentistas han convocado hoy concentraciones allí frente a la sede del Europarlamento en Estrasburgo no parece probable que esta mañana se dejen ver por allí Toni Comín porque Estrasburgo de Francia protección no ha pisado suelo franceses de que se fugó de España por miedo a ser detenidos y la Fiscalía ha abierto una investigación por el ataque informático a los correos electrónicos de varios miembros del Tribunal Supremo el juez Marchena que preside el juicio del proceso una cuenta de Twitter llamada anónimos Catalonia se jacta de haber pirateado esos mails y la Fiscalía ha pedido ya al CNI y que investigue quién está detrás de esos ataques Ana Terradillos

Voz 0125 32:24 la Unidad contra el Crimen informáticos está coordinada ya con la Brigada de Seguridad Informática y más concretamente con la Unidad de Seguridad Lógica que depende de esta brigadas están analizando los tuits publicados en esa cuenta para confirmar la gente

Voz 0821 32:37 visión a los emails cuántos magistrados

Voz 0125 32:40 y fiscales ha llegado ambos Policía Fiscalía esperan además un informe que tiene que elaborar el Centro Nacional de Inteligencia como prácticamente en todos los delitos Se puede investigar de oficio pero lo cierto es que para poder investigar un presunto delito contra la intimidad hace falta la denuncia de la víctima del atacado de momento el juez Marchena en ninguno de los fiscales ha interpuesto estas denuncias fuentes policiales subrayan a la SER que si se presenta denuncia Se podrán rastrear los ordenadores para estudiar conexiones y corroborar si los emails sean hackeado con algún tipo de virus o desde un aviso de seguridad falso por ejemplo

Voz 0027 33:14 la información de las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 5 33:18 pues hasta ahora ya primera retenciones para entrar a Madrid a Torrejón a cuatro Pinto a cuarenta y dos Parla en Barcelona un vehículo averiado en la Ronda Litoral crea tráfico lento en el puerto en sentido Nudo Trinidad al cortar un carril en Toledo densa la A42 desde Illescas en sentido a la comunidad vecina de Madrid en Albacete precaución por un desprendimiento que corta una secundaria en Paterna del madera y además tres vías secundarias continúan cortadas por la cercanía el incendio forestal entre Madrid y Toledo

hoy por hoy

Voz 0027 34:56 abrimos la Mesa en la Comunidad de Madrid donde los bomberos llevan toda la madrugada trabajando para apagar el último foco de incendios de cenicientas hoy mismo esperan darlo por controlado con más de tres mil hectáreas arrasadas es ya el incendió más grande en la región de lo que llevamos de siglo Virginia Sarmiento buenas ideas

Voz 0821 35:11 buenos días los terrenos están incluidos en la Red Natura dos mil de especial conservación en Cadalso de los Vidrios hice diciendo sólo único foco activo sigue ahora en esa zona empeña Phoenix cientos donde medio millar de profesionales han estado trabajando toda la noche hoy podría darse por controlado el fuego Luis Serrano portavoz del uno uno dos

Voz 38 35:27 la verdad que creemos que esta es la noche definitiva La ventana de oportunidad para poder terminar los trabajos en ese único con codos la valía tenemos fue focos activos con el fin de que a lo largo de la mañana de este día que comienza con Van Gaal el incendio por controlado

Voz 0821 35:43 los cuarenta y tres vecinos de una urbanización cercana que habían sido desalojados han pasado ya esta noche en sus casas y aunque la investigación para determinar el origen del fuego todavía está en curso desde la Dirección General de Política Forestal de Castilla La Mancha reconocen que hay indicios para pensar que no han sido causas naturales

Voz 0027 36:01 la Asociación de la Prensa de Andalucía denuncia las maniobras de algunos partidos políticos a la hora de renovar el consejo de Canal Sur en la radiotelevisión pública andaluza en lugar de elegir a profesionales de los medios eso a expertos en comunicación esos partidos han recolocado ahí en el consejo a políticos que se habían quedado sin cargo o fuera de las listas Elena Carazo buenos días

Voz 0821 36:21 buenos días Aimar si la mayoría de los perfiles presentado por PSOE PP y adelante Andalucía son cargos del partido político que se han quedado fuera del puesto que ocupaba en una vez que han pasado las elecciones con nombres como el ex diputado socialista Antonio Pradas o la popular Mariví Romero o el secretario de Organización de Izquierda Unida Francisco Javier Camacho sólo Ciudadanos y Vox han apostado por nombres relacionados con los medios de comunicación la renovación del consejo de administración de la RTVA llega tras cinco años de bloqueo pero los partidos tendrán que seguir negociando porque la propuesta presentadas no cumplen con la paridad el miércoles aprobarán los nombramientos en el pleno del Parlamento desde la Asociación de la Prensa el Sevilla han emitido un comunicado en el que califica la propuesta de falta de respeto a la profesionalidad y dignidad del periodismo así como a los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza y un fraude a los ciudadanos

Voz 0027 37:09 Vox ha pedido en las Cortes valencianas documentación datos personales sobre los activistas LGTB y que dan charlas en los colegios por las aulas pasan todo tipo de personas gente que fomenta el deporte gente que da la dieta sana lo que sea pero a Vox lo que le interesa son los datos personales de los activistas LGTB que dan charlas en los colegios entre ellos por ejemplo el certificado de penales Ana Durán bon día

Voz 0131 37:33 bon dia con toda probabilidad hoy la Mesa de la Cámara autonómica va a rechazar esta petición de Vox el partido ultraderechista justifica textualmente así la petición nos preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos así que piden los nombres de esos activistas LGTB y que hayan participado en charla Soent en Confer gracias en estos colegios si tienen antecedentes penales y cómo se ha adjudicado la celebración de los cursos además no se queda ahí la formación ultraderechista también quieren información sobre violencia de género que ellos llaman violencia intrafamiliar que incluye agresiones cometidas por mujeres contra hombres el portavoz de Compromís en Les Corts Fran Ferri ha anunciado que se opondrán a esta propuesta que sólo busca fomentar el odio hacia las personas LGTB

Voz 0027 38:15 gracias Ana la fiscalía de Barcelona pide hasta nueve años de cárcel para tres jóvenes acusados de pegarle una brutal paliza a una pareja gay a uno de ellos de hecho de golpearon con un casco hasta que lo dejaron inconsciente yo amo filón día Bondi

Voz 0931 38:28 el juicio ha empezado pero finalmente se ha tenido que aplazar porque uno de los acusados ha culpado a otro con un vídeo que hasta ahora el Tribunal no había visto pasó en octubre de hace tres años según la Fiscalía la pareja que recibió las vejaciones

Voz 4 38:39 palizas estaba descargando su coche mientras los

Voz 0931 38:42 dos empezaron a increparle a gritos de no te escondo te vamos a matar maricón de mierda a partir de aquí uno de los tres

Voz 0027 38:47 se marchó los otros dos les empezaron a perseguir hasta el

Voz 0931 38:50 portal les pegaron puñetazos y golpes con el casco por la espalda también uno de ellos como decías quedó inconsciente esta Esther al relato hasta ahora pero por sorpresa ayer uno de los acusados presentó un vídeo en el que el otro confiesa ser el único agresor este mismo además pidió ser sometido a una prueba pericial porque asegura que sufre hiperactividad el Tribunal acepta estudiar los dos las dos peticiones con lo que el juicio queda aplazado hasta el mes de

Voz 0027 39:14 Bofill gracias buenos días siete menos veinte de la mañana seis menos veinte en Canarias la Comisión Europea investiga si las ayudas que España ha dado la fábrica de Peugeot Citroën en Vigo son legales sonó Bruselas sospecha que esa subvención de más de veinte millones de euros a la planta puede violar las normas europeas de la competencia Galicia Jaime López dos días

Voz 0846 39:35 dos días el grupo PSA hasta invirtiendo quinientos millones de euros en nuevas líneas de producción en mejoras en su fábrica de digo en dos mil diecisiete España notificó a la Comisión que deseaba conceder ayudas públicas a este proyecto por un total de veinte millones de euros Bruselas duda de que las ayudas se ajusten a todos los criterios que exige la Unión Europea para permitir que los Estados den ayudas públicas las regiones más desfavorecidas para impulsar su economía la Comisión investigará meticulosamente si las ayudas son realmente necesarias para que Peugeot inviertan procesos verdaderamente innovadores en Vigo iban a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia a la dirección de Citroën en Vigo dice que se trata de un proceso habitual

Voz 0027 40:15 también hay en Galicia una noticia trágica un buzo ha muerto arrollado por una lancha que se dio a la fuga en Portonovo en la provincia de Pontevedra el hombre estaba haciendo pesca submarina cuando la embarcación Le pasó por encima y lo mató Jaime

Voz 0846 40:28 una embarcación de color blanco es todo lo que sabes investiga el suceso el submarinista de treinta y seis años llevaba la boya de señalización obligatoria cuando se practica pesca submarina ocurrió a la altura de punta caddie Castro en Augas de San Asensio sobre las seis de la tarde varias personas que navegaban por la zona alertaron a ciento doce que movilizó a los servicios sanitarios de urgencia ya que el submarinista estaba en parada cardio respiratoria sobre unas rocas el cero sesenta y uno envió al lugar una UVI móvil cuyos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de buceador

Voz 0027 41:05 en Pamplona ya está ya en la la cuenta atrás sacian los San Fermines ya al pañuelo y Coro rojo prepara la ropa blanca también cinco días Ramón Ugarte buenos días muy buenos días Aimar el dispositivo de seguridad importante también preparado y además este año con novedad con agentes de Estados Unidos Italia para atender los delitos que afecten a los ciudadanos esas nacionalidades

Voz 1621 41:26 sí además de franceses como ya había otros años sin hay otra novedad Unidades de Caballería de la Policía Nacional escuchamos a José Luis Errasti delegado del Gobierno también va a haber policía uniformada

Voz 39 41:37 italiana además de gendarmes franceses como otros años dentro del proyecto de cooperación internacional de las comisarias europeas en San Fermín se trata de ofrecer la mejor acción

Voz 0027 41:47 es posible ir bueno como decía Aimar

Voz 1621 41:50 otros años había agentes franceses andan veremos italianos y estadounidenses Ramón un abrazo un abrazo

Voz 40 41:58 me viene con una semana me veía una ante

Voz 0027 42:10 Oscar Valeria el hombre y su hija de poco más de un año ahogados en el Río Bravo cuando intentaban pasar de México a Estados Unidos la semana pasada Óscar invalide acaban de ser enterrados en su país en El Salvador la fotografía de sus cadáveres en el agua se ha convertido ya en un símbolo de las caravanas inmigrantes informa desde el Salvador para la SER Asier Vera

Voz 10 42:29 los cuerpos de Óscar Martínez que su hija de un año y once meses ya descansan juntos eternamente en El País que les vio partir el tres de abril este lunes se celebró en el cementerio la Bermeja de San Salvador el entierro de Óscar Valeria en una ceremonia privada en la que no se permitió la entrada a los medios ambos féretros fueron enterrados juntos en un Michel terráqueo a petición de la familia ninguna pared separa uno del otro por lo que la familia los ha querido sepultar tal como fallecieron en el río Bravo unidos el féretro de la niña permanecerá siempre encima del de su padre durante el sepelio al que han acudido decenas de personas la viuda y madre de la niña Tania Ábalos ha visto cómo sus sueños de una vida mejor en Star los Unidos acababan bajo tierra tras un largo viaje entre dos meses y más de tres mil kilómetros su desesperación ante la tardanza para conseguir un visado los empujó al río Bravo que engulló a Suiza y su marido y con ellos la esperanza de iniciar una nueva vida por los que alientan desde el cielo se leía en una gran pancarta situada frente a las tumbas un aliento dirigido a la madre y la abuela de Angie Valeria que lo perdieron todo en el fatídico viaje que concluyó este lunes en la fosa de un cementerio

Voz 0027 43:45 el retrato más famoso de la pintura la Mona Lisa cambia de ubicación por horas temporalmente mientras dure la reforma que van a ser unos meses en el Louvre de La Habana huérfana modere el cuadro a una sala distinta a una vitrina climatizada para garantizar su conservación su seguridad Pascual Donate buenos días buenos días

Voz 1 44:06 a que mide setenta y siete centímetros por cincuenta y tres se mude a una sala con cuadros enormes pintados por Rubens una sonrisa pequeña medio de gigantes pero una sonrisa que empequeñece todo lo que le rodea porque siete de cada diez visitantes reconocen que el principal motivo por el que entran en el Louvre es para verla

Voz 1684 44:24 sala elegida según los responsables del museo será capaz de absorber la María de visitantes que Saúl pan cada día frente a la obra de Da Vinci para hacer una foto con el móvil se mantendrán las mismas medidas de seguridad para que las miles de turistas no dañen el retrato la Gioconda volver a sus a la a la sala de los Estados en octubre cuando acabe la reforma no es la primera vez que la Mona Lisa se muda por obras ya lo ha hecho antes dos veces

Voz 1 44:45 esa aunque es como una reina encerrada en su castillo porque debido a su fragilidad no puede salir del museo tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 1 45:31 en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad aunque duela por eso te decimos que la revisión oficial Midas es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu Titan Midas punto es el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 43 45:53 a y el de como

Voz 1100 46:03 José María Izquierdo buenos días buenos días Aimar sabido es que uno uno aprecian lo que tiene hasta que lo pierde pues vamos a enterarnos madrileños con el castellano andalucista acusó Luis Martínez Almeida adiós Manuela Carmena adiós que tantos decir que usted vivo Bush y que hoy ya añoramos así de injusta humana pienso que aún estamos a la espera de que no llegue a la Comunidad según bañar Isabel Diaz Ayuso la meritoria escribir yo pecas la perrita de Esperanza Aguirre gran pareja supongo muy similares a los jóvenes fichajes del perdedor Prim pollo Casado que ustedes disfrutarán en sus respectivas ciudades y comunidades quitar Madrid central de un plumazo sino en menor estudio no ya serios detallado es que ni siquiera ha hecho a vuela pluma cuando está en juego la salud de los ciudadanos retrata bien la catadura moral que me ha impulsado tal medida de su partido de sus socios era ayuntamientos aunque intente escaparse por las esquinas Begoña Villacís que Ciudadanos es tan responsable como el PP de los pulmones de los madrileños vamos a ver muchas pasadas ya las suyas propias habrá que sumar las ocurrencias patriótica de los Arribes representantes de bonus como ya se va viendo en Andalucía y pronto estarán presentes en el resto del país es lo que tiene que destapar la vasija donde estaba encerrado el genio malo

Voz 1 47:29 es cierto

Voz 1621 47:34 la gente están y De la Fuente a las nueve de la mañana las ocho en Canarias vamos a conocer el dato del paro registrado en junio hemos preguntado si han encontrado empleo si han perdido su trabajo en qué condiciones y tenemos que agradecer a los oyentes que se han animado damos una primera bienvenida buenos días