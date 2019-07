Hoy por Hoy (02/07/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias en la Cadena SER

Voz 0027 00:23 hola muy buenos días Pedro Sánchez acordará hoy con Meritxell Batet la fecha de su sesión de investidura en el Congreso según fuentes socialistas Sánchez se inclina por El veintitrés de julio porque dicen es la opción que menos problemas daría en caso de que la investidura fuera finalmente fallida España terminara abocada a una repetición electoral lo que tienen claro los socialistas o al menos eso dicen en público es que no habrá segunda vuelta en septiembre o gobierno en julio o elecciones Isabel Celaá ministra portavoz

Voz 2 00:51 estamos trabajando profundamente para que la investidura sean julio y como dice el presidente no en agosto no en septiembre por una razón porque queremos que el país funcione desde

Voz 1473 01:02 para eso necesito que la derechos abstenga Hay tanto

Voz 0027 01:04 Pepe como ciudadanos siguen en el nuevo o bien que Unidas Podemos les apoye los morados siguen exigiendo un gobierno de coalición estando ellos en el Consejo de Ministros tratan de espantar los miedos que argumentan en el PSOE para negarse lo empezando por Catalunya la formación de Iglesias siempre decía en referéndum allí habla de presos políticos pero según la portavoz de Podemos Noelia Vera ellos serán leales a lo que firmen con el SOE

Voz 3 01:26 cada uno tiene sus posiciones con respecto equis temas y no vamos a pensar igual siempre en todo pero bueno entiendo que compartimos gobierno eso implica tener una lealtad con el proyecto político que firme hemos y que compartamos desde desde un Gobierno

Voz 0027 01:37 dónde va a estar hoy la noticia y donde no saben todavía si iban a tener gobierno es en Murcia

Voz 4 01:41 yo como secretario general estoy aquí porque hay un presidente regional que ha pedido ayuda a la dirección nacional

Voz 0027 01:48 es el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea al rescate de su candidato murciano Fernando López miras hoy se vota la investidura de López miras no la tiene garantizada a sus votos y los de ciudadanos necesitan sumar los de Vox para llegar a una mayoría en segunda votación que será el jueves les bastaría con la abstención pero de momento no tienen garantizada ni una cosa ni la otra porque los ultras exigen derogar parte de la ley LGTB y sobre todo exigen firmar un pacto a tres con Ciudadanos lo mismo que en Madrid

Voz 0125 02:18 no podemos apoyar a nadie en la investidura puesto que no hemos llegado a un acuerdo firmado por las tres partes con nadie nuestra condición era el punto del compromiso es que hubiera un acuerdo que se firmará por las tres partes la pertenencia muy clara

Voz 0027 02:34 el Rocío Monasterio box le ha dado a ciudadanos hasta las dos de esta tarde para que se sienten con ellos y firmen ese pacto a tres el presidente de la Asamblea de Madrid tiene que convocar hoy el pleno de investidura no está claro todavía qué hacer porque puede convocarlo con la popular Diaz Ayuso como candidata a pesar de que no ganó aquí a pesar de que no tiene los apoyos suficientes F puede convocarlo con el socialista Gabilondo que sí ganó pero tampoco parece que tenga los apoyos suficientes o puede convocarlo incluso el pleno de investidura sin candidato a la investidura para que se pone en marcha la cuenta atrás hacia una hipotética repetición electoral en la Comunidad de Madrid y en Estrasburgo hoy se constituye el Parlamento Europeo la sesión empieza a las diez de esta mañana todavía no sabemos quién va a presidir la Cámara

Voz 6 03:22 sí

Voz 0027 03:22 lo que sí sabemos Isabel Villar buenos días

Voz 1473 03:25 días es quién no se va a sentar hoy en el Europarlamento

Voz 0027 03:27 es Carles Puigdemont si ni él ni Toni Comín la justicia

Voz 1473 03:30 Pepe ha rechazado las medidas urgentes que pedían para estar hoy en la sesión constitutiva de la

Voz 0027 03:34 la mano revés de la justicia europea a la defensa de de pulmón la fiscalía investiga el ataque informático al correo electrónico del juez del Supremo Manuel Marchena y a otros miembros del alto tribunal

Voz 1473 03:44 el ataque lo ha reivindicado un grupo Anonymous Catalonia que ha publicado correos de Marchena en Twitter Se están analiza analizando esos tuits investiga cuántos magistrados fiscal San hackeadas

Voz 1 03:54 opuesto los coches eléctricos los nuevos tendrán que hacer ruido por ley ha entrado en vigor la normativa europea que obliga a los coches eléctricos nuevos a simular ruido por lo menos un volumen similar al de un motor normal para alertar

Voz 1473 04:13 peatones ciclistas esto los nuevos los coches que ya están circulando tienen dos años para incorporar el sistema de sonido

Voz 0027 04:18 esta mañana les vamos a contar en Hoy por hoy la historia de Mauro un niño de un año y medio que acaba de recibir un esperadísimo trasplante de médula el niño tiene una enfermedad rara que afecta a su sangre subida era muy muy complicada llevaban meses implorando que apareciera un donante compatible por fin ha aparecido ese donante Le han practicado el trasplante y ahora toca confiar en que el cuerpo del pequeño Mauro la médula de su durante tengan feeling como dice el padre del niño padres llama Raúl hemos hablado con él gracias al donante anónimo que ha cambiado la vida de su hijo

Voz 5 04:50 conoce la verdad quince edad verdad que desde aquí dale millón Vega te vas no hay palabras para agradecerle entre vuelve también en pequeña que yo estoy en aislamiento Monés no podemos salir de la habitación de hecho aquí no vamos lleva treinta o cuarenta Haditha logró

Voz 0027 05:11 en los deportes Luis de la Fuente lamenta que en los recientes campeones de Europa sub veintiuno no tengan sitio en equipos de la Liga española

Voz 1161 05:17 lo reconocía anoche en El Larguero jugadores destacados del campeonato como Daniel polvo en el Dinamo de Zagreb Fabián Ruiz en el Nápoles Pablo Fornells recién fichado por el West Ham

Voz 7 05:25 de desde cuando hay jugadores de este nivel que tiene que marcharse en la Liga española jugar fuera y los que no lo entiendo entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan

Voz 1161 05:38 el próximo en marcharse será Ceballos no cuenta para Zidane y equipos como el Milan no el Tottenham son sus posibles destinos para una cesión

Voz 0047 05:44 a Luis

Voz 0027 05:47 Pérez buenos días buenos días poco a poco se va

Voz 0047 05:49 a desinflando esa temperatura de los últimos días aunque todavía hablaremos de calor hoy de XXXV a XXXVIII grados en el tajo en el Ebro el interior de Cataluña el interior de Mallorca o incluso en el Valle del Guadiana eso sí esas mismas temperaturas elevadas ayudarán a que crezcan tormentas esta tarde las más fuertes en las provincias de Albacete y de Cuenca en el interior de Murcia y de Valencia así como en el Sistema Ibérico y el norte de Cataluña nubes bajas pegadas al sur del Mediterráneo a Canarias allí con bastante al inicio y otras nubes más densas esta tarde en el Cantábrico alguna racha de viento también será fuerte en esas zonas de tormenta del interior del país

hoy por hoy

Voz 0027 07:26 siete y siete de la mañana seis y siete en Canarias en dos horas el Ministerio de Trabajo va a publicar los datos del paro registrados en el mes de junio que son mes que suele ser bueno por las contrataciones de verano así que si las en la tendencia de los últimos meses de junio se mantiene también este año el desempleo sido bajando las cifras de hoy pueden llevarnos a tiempos anteriores a la crisis incluso Rafa Bernardo

Voz 1762 07:47 junio es un mes favorable para el empleo con crecimientos de afiliación que en los últimos años han estado en torno a los noventa mil cotizantes con caídas del paro incluso superiores ir de repetirse las cifras este año la tendencia va por ahí podrían alcanzarse dos hitos el primero quedar por debajo de los tres millones de parados registrados por primera vez desde dos mil ocho y el segundo alcanzar el número máximo de cotizantes ocupados de la serie histórica que en estos momentos es de diecinueve millones cuatrocientos noventa y dos mil ISE alcanzaron en julio de dos mil siete los últimos datos de trabajo hasta los de hoy osea los de mayo dejaban la cifra global de parados registrados en tres millones setenta y nueve mil el número total de cotizantes ocupados en diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil

Voz 0027 08:26 los datos concretos os vamos a conocer a las nueve dela mañana ya las once en Bruselas los líderes europeos retoman la cumbre que dejaron ayer a medias incapaces de cerrar un acuerdo para repartirse los principales cargos europeos que hay que renovar el problema es que los populares europeos han revelado contra Angela Merkel se han rebelado también contra el pacto que ella aceptó que les daba a los socialdemócratas la presidencia de la Comisión Europea a cambio de que un conservador ver presidiera el Europarlamento hoy antes de que se reúnan los líderes europeos al completo a las once ellos los del PP europeo se van a reunir por su cuenta para ver cómo apagan esa rebelión interna corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 09:02 la rebelión en el Partido Popular tiene que ver es evidente con la debilidad de Angela Merkel pero la cerilla que ha encendido este foco está muy vinculada con lo que los populares consideran prepotencia europea de Macron osea que esta mañana en la dirección del Partido Popular tiene una reunión urgente antes que se vuelve a reunir el consejo una reunión a la que asistirán Merkel Culio entorno de alguna forma acusa al presidente de su partido de no haber gestionado esta crisis interna vamos a ver qué pasa porque además hay protagonismos que aquí entorpecen también a su manera estas negociaciones como el de Borisov primer ministro búlgaro que parece sí ha opuesto directamente a que la mujer que podría llegar a presidenta del Consejo que es popular yo ya está en el Banco Mundial presidiendo cristalinas lleva pueda asumir el puesto

Voz 0027 10:07 la mirada de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 10:09 hoy será un día agónico en Bruselas hoy continúa la cumbre más larga de la historia de momento empatada con la que alumbró el euro en mil novecientos noventa y ocho en ella los gobernantes europeos deben seleccionar los directivos de las instituciones para esta legislatura y hacerlo por consenso en caso contrario mañana el Parlamento Europeo elegirá a su presidente y condicionará así la posibilidad de que se configuró un paquete armónico de nombramientos consensuado equilibrado para todas las instituciones Parlamento Consejo Europeo y Comisión Europea eso sí seria una novedad institucional si la Cámara dobla el brazo a los primeros ministros nunca sucedió es urgente pues que decidan para evitar el desorden o un nuevo orden todavía demasiado incierto es urgente que decidan sobretodo también por otras razones de orden mundial en la cumbre del G veinte en Osaka el mandatario norteamericano y el chino firmaron una tregua comercial ya conocemos al trompo sólo hace este tipo de concesiones Si pretende concentrarse en propinar otros zarpazos por eso Europa debe estar preparada con todas las instituciones a punto para sortear nuevas agresiones del antiguo aliado yo otros dramas también que pueden perjudicar la como Brexit a cargo del talibán más fanático

Voz 1 11:42 Boris Johnson harta arte llevar

Voz 9 12:29 buenos días que los dos sorteos del triple la de los números premiados han sido

Voz 10 12:35 en el sorteo de la mañana

Voz 9 12:59 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son gran día siete trece de la mañana

Voz 0027 13:12 las seis Si trece en Canarias es notica de esta madrugada Trump amenazadas las claras a Irán después de que Teherán hiciera público ayer que ha superado el límite de uranio enriquecido que fijaba el acuerdo nuclear de dos mil quince fue el propio Trump quién abandonó el año pasado ese acuerdo pero ahora

Voz 15 13:27 me lo dicen que pueden ser nombres

Voz 0027 13:32 ahora el presidente de Estados Unidos Trump amenaza a Irán le dice está jugando con fuego informa para la SER desde Teherán mil qué tal

Voz 0887 13:40 la Agencia Internacional de la Energía Atómica lo confirmó ayer por la tarde Teherán ya acumula más uranio enriquecido de que el acuerdo nuclear le permite porque Irán considera que el resto de firmantes no cumple con su parte del pacto atómico hemos sido totalmente transparentes con lo dicho subrayó ayer el ministro de Exteriores iraní Javad Sharif refiriéndose en los últimos meses en que su Gobierno ha ido advirtiendo de sus intenciones el objetivo de Irán es presionar a la Unión Europea para que con fronteras fuertes sanciones que Estados Unidos impuso hace un año el viernes pasado Bruselas activó IMS Tex un sistema que debe permitir a las empresas europeas comerciar con las iraníes sorteando las sanciones

Voz 16 14:13 Irán argumenta que este sistema es un primer paso positivo

Voz 0887 14:15 copia de insuficiente pues no le permite exportar petróleo su principal fuente de riqueza Ibiza que sigue sancionada por Washington en consecuencia además de la reducción de uno de sus compromisos nucleares materializada ayer el Gobierno iraní podría emprender nuevas medidas de presión a partir del próximo

Voz 16 14:30 el domingo Europa ha lamentado el paso dado por Irán aunque no prevé imponer sanciones a corto plazo con todo la posibilidad de que Irán fabrique una bomba nuclear sigue lejos tan lejos como parece estar la diplomacia en esta escalada de tensión

Voz 17 14:47 te imaginas tener el mejor asiento si verdad

Madrid

Voz 0027 15:55 más delitos en la SER les venimos contando la historia de una niña con necesidades especiales que ha sufrido una experiencia tremenda en un campamento de verano un día un ya estuvo Inés en ese campamento la echaron tras la primera noche porque las mías con las que compartía habitación se quejaron a sus padres de que no querían compartir habitación con esa niña con necesidades especiales esos padres en lugar de convencer a sus hijas se quejaron al campamento la dirección y la dirección del campamento en lugar de hacerles entrar en razón llamó a la familia de la niña Inés le dijo que o dormía la niña sola con los monitores alejada del resto de cribas obsesiva su casa Judith Arroyo

Voz 0159 16:31 la empresa ofreció que la niña durmiera con la monitora apartada de sus compañeras una propuesta que indignó a su madre Carolina Gómez que ha estuvo anoche en Hora veinticinco

Voz 22 16:39 entonces le dije que como que eso era discriminación y que como se pensaba que iba a mi hija cuando esta niña que dormía con una profesora y no con los demás niñas que me negaba exigen una solución que me daban que yo no la quería él que iba a recoger a mi hija

Voz 0159 16:52 ahora Carolina se plantea denunciar porque Inés es una niña normal que sólo necesita que le hablen un poco más despacio pero el trato de sus compañeros de campamento le ha hecho daño

Voz 0738 17:01 posibles la pobre mil sí que la culpa suya

Voz 22 17:04 que no consiguen ser normal del campamento asegura que tiene

Voz 0159 17:06 más niños con necesidades especiales aunque Carolina no cree esta versión

Voz 22 17:10 lo desconozco porque de hecho la coordinadora cuando yo fui a recoger a Inés me dijo que ella no estaba allí pero citaba saquen llega a este tipo de niños

Voz 0159 17:18 otras empresas de campamentos en el resto de España se han solidarizado con Inés sí han querido ofrecerle una plaza para pasar estos días de verano

Voz 1 17:27 reivindicación política disfruta

Voz 0027 17:29 de también artes son tres de las muchísimas dimensiones que tiene el orgullo LGTB para potenciar la última la del arte la artística el Museo Reina Sofía de Madrid ha organizado una programación que es toda una declaración de principios se titula hablamos por nuestra diferencia Marta García

Voz 1513 17:46 el beso en la sombra voces situadas por un pasado inconcluso nació de unos talleres con la Fundación veintiséis de diciembre dedicada a los cuidados de mayores LGTB una pieza de teatro testimonio de documento interpretada por ocho narradores anónimos de cincuenta y cinco a setenta y cinco años que se dirigen al público para contar la historia de sus afectos en un momento de la historia en que fueron marcados perseguidos una obra de teatro que dirige Luis Luque

Voz 1867 18:13 yo escogen su micrófono que cuentan sus primeras veces sus primeras historias damos la primera vez que se besaron en un sitio oculto se los primeros besos de de esta gente estas generaciones han sido quesos contaminados por la culpa

Voz 1513 18:27 dice Luis Luque que cuando nombras tu vida la estás dotando de dignidad y que hay cosas que no se pueden reprimir

Voz 1867 18:33 el amor es el agua el agua aflora inicialmente por cualquier rendija ahí si tiene que subir de forma tu queda suben

Voz 23 18:41 en un día

Voz 0027 18:49 sí dientes Danny De la Fuente en menos de dos horas vamos

Voz 12 18:55 a conocer el dato del paro registrado en junio una buena noticia desde Alicante Julián con seis años

Voz 24 19:02 estoy dispuesto sin fin de contratos basura de doce horas cobrando cuatro acaba de encontrar trabajo en La Rioja estable con un sueldo decente donde las horas separado ha tenido que dejar desamores a su hija y Asturias pero Logroño no está tan lejos teniendo estabilidad económica las distancias es salvar a zancadas ojalá los datos del paro sean tan buenos como en mi casa ojalá

Voz 12 19:26 una mala noticia desde Palma Lola Lance cultos

Voz 25 19:28 son para la que trabajo que vende productos de juego cuyas fotos dijo vendemos personas ciegas y han recibido después de que llevo treinta

Voz 26 19:37 pero un años trabajando que no soy de Iker hecha del kiosco que yo regentaba en el Corte Inglés después de que yo me quejaba domingo cómo funciona de que están vendiendo en estos productos estancos gasolineras correo en fin gente que no tiene ninguna discapacidad nos está quitando el pan de la boca alusivos después de eso han deciros que yo no soy rentable en ese quiosco me han puesto en otro lo que no se grande absolutamente nada no entiendo las decisiones de esta institución muchas gracias a las

Voz 0027 20:10 siete y veinte de la mañana seis mil veinte en Canarias

Voz 1 20:17 Madrid

Voz 0125 20:21 qué tal muy buenos días veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital la primera jornada de Madrid central sin multas ha estado protagonizada por atascos por un incremento de más del seis por ciento en los niveles de contaminación del centro de la ciudad ha sido revelan los datos Javier Jiménez Bas

Voz 0887 20:36 con la moratoria el tráfico en hora punta aumentó dentro y fuera de Madrid central de espetó cualquier lunes del año la única estación medidor hora dentro de ese perímetro tal de la plaza del Carmen se disparó a setenta microgramos de NO2 superando con creces el máximo permitido así que atascos y congestión en el día en el que el alcalde Martínez Almeida culpó a la oposición de no aceptar los resultados electorales y a los ecologistas que cortaron por la mañana la Gran Vía de tener demasiado tiempo libre

Voz 1862 21:03 por favor que acepten el resultado de las urnas y que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas yo siempre he dicho que en vídeo una cosa de estos piquetes la cantidad de tiempo libre que tienen pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenarnos lamentablemente como hacen ellos

Voz 0887 21:19 el Gobierno de la derecha asegura que no han acabado con Madrid central que eso es un bulo que esta moratoria busca resolver los problemas técnicos del sistema de cámaras instaladas por el Ejecutivo de Carmena problemas que según un informe de movilidad elaborado por el propio Ayuntamiento ya que da nombre sueltos el pasado veinticuatro de junio

Voz 0125 21:39 el Ayuntamiento de Madrid además va pagará a las familias desahuciadas en humos a once quince días más de pensión los vecinos afectados junto a miembros del colectivo bloques en lucha se reunían ayer con el delegado de Familia y Bienestar Social José Aniorte para pedirle que no les dejen en la calle Ángeles recelo buenos días

Voz 16 21:55 buenos días con las maletas en la mano Pepis Rossi dos vecinas desahuciadas entraban en la reunión finalmente el Consistorio ha cedido solamente les pagará quince días más en de alojamiento pero sin ofrecer otra solución Eduardo Gutiérrez ex portavoz del colectivo bloques en lucha vamos a escuchar a Pepi que asegura que para ella siguen

Voz 0027 22:13 sufrimiento quince días

Voz 0047 22:16 esto es una agonía esto es quince días o exceso ya alza hoy estábamos sufriendo porque no sabíamos si íbamos dormir en cama en la pensión bueno quince días más

Voz 16 22:29 veremos lo que pasa piden al ayuntamiento que les den una alternativa como por ejemplo la cesión de una vivienda pública de Madrid

Voz 0047 22:37 es martes dos de julio y seguimos pendientes del incendio en ceniza

Voz 0125 22:40 vientos se lo contamos en titulares ha estado

Voz 16 22:43 la comienzan las labores de extinción en el incendio de cenicientas que ya arrasado dos mil quinientas hectáreas en la Comunidad de Madrid hoy se va a seguir trabajando en el foco activo con descargas de agua con medios aéreos para intentar dar el incendio por controlado

Voz 0125 22:54 siguen las negociaciones en la Asamblea de Madrid para investir un candidato a la presidencia el presidente de la Cámara Juan Trinidad se reunió ayer con UDEF con Unidas Podemos y Vox y hoy lo hará con el resto de partidos policía

Voz 16 23:04 el Estado tiene que indemnizar a una periodista un periodista por los golpes que recibió en la manifestación Jaque al Rey en marzo de dos mil catorce la Audiencia Nacional establece que los daños que sufrió fueron consecuencia directa de la actuación policial

Voz 0125 23:14 en deportes el Real Madrid confirma la venta de Eco básica el Chelsea cuarenta y cinco millones de euros hoy pueden hacerse opciones oficiales las DT

Voz 1473 23:22 Fernández al Milán y la de Borja Mayoral a la Real

Voz 0125 23:25 sociedad

Voz 1473 23:33 segundo día sin multas en Madrid central vamos a ver cómo se circula por la ciudad centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Alcázar buenos días al muy buenos días Virginia bueno en principio en el interior de la ciudad en la zona centro ya vamos a empezar a destacar el entorno de la Glorieta de Atocha con circulación muy intensa en ese eje llamado Prado Recoletos sentido norte también la Gran Vía sobre todo en la M30 en el recorrido Méndez Álvaro Puente de Ventas donde los vehículos van a un ritmo muy pausado en sentido norte y también al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 0125 24:06 si miramos también a las carreteras de la Comunidad DGT

Voz 0125 27:35 la falta de personal ha dejado sin servicio la piscina infantil de la Mina en el barrio de Carabanchel desde el pasado jueves no tienen socorrista y la situación está afectando a numerosas familias y a los campamentos urbanos que había allí previstos Laura Pertierra la asociación vecinal pradera

Voz 33 27:50 eso Terol denuncia la situación la piscina infantil está cerrada desde el jueves veintisiete de junio debido a la falta de contratación del personal de socorro esta situación tendría que estar resuelta desde el pasado mes de mayo Antonio Méndez coordinador del campamento urbano asegura que no son los únicos afecta

Voz 34 28:07 dos estamos se del mes de mayo ahora lo que solucionar el tema tiene unos problemas de contratación Nunca Máis ningún otro pleno en la piscina está en condiciones para lanzarse también ha hecho una reforma llegar muy bien estoy encontrando junto rancho perrita para detener

Voz 0125 28:26 si la situación no cambia elevarán su denuncia al acceder

Voz 33 28:28 la acción de asociaciones de vecinos el Ayuntamiento de Madrid todavía no ha ofrecido su versión sobre estos problemas que afectan a familias muchos campamentos urbanos

Voz 0125 28:37 sí Comisiones Obreras pide que la policía vigile también en Metro de Madrid tras los últimos incidentes en el suburbano el último una presunta agresión sexual sufrida por una trabajadora ayer a primera hora de la mañana en la estación de Tetuán Juan Carlos de la Cruz Comisiones Obreras

Voz 34 28:51 sí hay estaciones que tienen reiteradamente este tipo de situaciones deberían verse reforzado no supo como compañeros y también hay que tener en cuenta que Metro de Madrid si es una ciudad subterránea no creo que la vigilancia policial dentro de Madrid sería importante que el se plantearan y de una vez por todas pues la policía también pueda patrullar dentro del metro de Madrid no

Voz 0125 29:14 y un apunte más más de seis mil estudiantes se presentan este martes dos de julio a la convocatoria extraordinaria de la evaluación de acceso a la universidad la Eva aula antigua selectividad que antes se celebraba en septiembre desde dos mil dieciocho Se adelanta al mes de julio las pruebas se celebran durante tres jornadas hasta el próximo cuatro de julio en las seis universidades públicas madrileñas quedando el bien

Voz 1473 29:34 es día cinco para incidencias exámenes coincidentes tenemos ahora mismo veintidós grados en el centro de la ciudad imprevisión de calor aunque con algo de respiro con un par de grados menos en las temperaturas máximas llegamos a las siete y media continúa

Voz 0125 29:49 hoy por hoy en la SER

son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 0027 30:09 con Aimar Bretos la presidenta del Congreso Meritxell Batet anunciará hoy la fecha del debate de investidura el presidente en funciones Pedro Sánchez que está en Bruselas en esa cumbre en esa segunda parte de la cumbre paralizada ayer en la que se negocia el reparto de los cargos de las instituciones europeas Sánchez va a llamar desde Bruselas a la presidenta del Congreso bate para pactar con ella o por lo menos para dar la apariencia de que pactan esa fecha de la investidura Rafa Muñoz buenos días qué tal buenos días algunos periódicos abundan ya fechas concretas e incluso una posible repetición de elecciones estancias no consigue los apoyos necesarios

Voz 16 30:40 eso es El País dice que la primera votación podría ser la semana del dieciséis del veintitrés de julio el objetivo del Gobierno escribe Anabel Díez en El País es asegurarse un domingo de noviembre en caso de que se tuvieran que repetir esas elecciones el editorial del mundo culpa Pedro Sánchez el bloqueo y asegura que se ha limitado a cumplí

Voz 12 30:58 es la parte cosmética de su obligación constituye

Voz 16 31:01 Donald organizando rondas de consulta de cara a la galería sólo la rendición de Iglesias provocada por un pánico electoral permitiría desatascar la investidura de Pedro

Voz 0027 31:10 también leemos en El Mundo que el equipo económico de Rajoy pide consenso pide un gobierno estable miembros del núcleo duro de el del que fue el Gobierno el ex presidente Rajoy avisan del riesgo que supondría empujar a Sánchez a un pacto con Unidas Podemos esto es literal Sánchez entre la investidura y la censura así titula hoy José Antonio Zarzalejos su artículo en el Confidencial

Voz 16 31:31 más que una investidura Sánchez parece que se va a enfrentar a una moción de censura en dos sentidos según Zarzalejos o Unidas Podemos le regatea el voto y les reprueba por no haber acordado un gobierno de coalición os sale investido con la misma mayoría que le leído la presidencia el uno de junio del año pasado dice Zarzalejos que Sánchez no se fía de los independentistas no entra en los planes pactar con Iglesias irse contradice al pedir la abstención de las derechas ya que no les ha dado nada a cambio así que todo apunta a una teatralización que busque echar sobre las espaldas de las derechas su entendimiento con los separatistas o bien convocar unas nuevas elecciones con la esperanza de que se descoyuntar ven en ellas tanto Rivera como iglesias lo que resultaría más que probable dice Zarzalejos Enric Julian escribe La Vanguardia que el eslabón más débil de los bloqueos tanto en Europa como en España está siendo ciudadanos la presión sobre Ribera aún no ha terminado

Voz 0027 32:22 aquí cuenta Cristina de la Hoz en el Independiente que el PP teme un tamayazo de Ciudadanos en Madrid que haga presidente Ángel Gabilondo

Voz 16 32:30 los populares madrileños hablan de un tamayazo de cuatro en vez de a dos lo que supondría que cuatro parlamentarios naranjas críticos con la política de pactos podrían votar a favor de una hipotética investidura del candidato socialista los escenarios están tan abiertos que fuentes de Ciudadanos no descartan que Aguado se proponga asimismo en la investidura durante la reunión que esta mañana va a mantener con el presidente de la

Voz 0027 32:51 Lea sobre Madrid el New York Times destaca que la capital de España va en dirección contraria al resto de Europa al eliminar la zona de bajas emisiones de Madrid central Danny De la Fuente

Voz 12 33:01 artículo de Rafael en el que recuerda que los gobiernos locales de toda Europa llevan una década introduciendo leyes que restringen el acceso de vehículos a las áreas centrales de muchas ciudades en un esfuerzo por mejorar la calidad del aire pero a partir de este lunes Madrid se dirige en dirección opuesta por un nuevo alcalde conservador que se ha hecho con el poder gracias a la ultraderecha nacionalista de Vox Almeida y sus aliados leo en un afán por deshacer todo el legado de Manuela Carmena puede hacer de Madrid la primera ciudad en toda Europa que revierte medidas para frenar la contaminación y recuerda el New York Times que ahora Madrid podría enfrentarse a nuevas multas comunitarias por no reducir esos objetivos de eliminar los gases contaminados

Voz 0027 33:38 y también lo destaca el Handelsblatt en Alemania

Voz 12 33:40 si un periódico influyente alemán Madrid la ciudad que quería convertirse en ciudad eléctrica e innovadora ve ahora amenazado su futuro por un cambio de Gobierno que pone en tela de juicio todo lo logrado hasta ahora escribe Sandoval Owen durante estos años el Ayuntamiento ha ido ofreciendo ideas para reducir la contaminación en la ciudad vehículos compartidos carriles bici peatonalizaciones pero desde las elecciones municipales el nuevo alcalde conservador pretende revertir las cuando Madrid concluye era un ejemplo para el mundo en electrón movilidad

Voz 0027 34:08 también en la prensa extranjera las palabras las polémicas palabras del nuncio del Vaticano en España

Voz 12 34:12 Le Figaro se hace eco de las denuncias del Gobierno al Vaticano por injerencia en la exhumación de Franco de la entrevista de Carmen Calvo en la Cadena Ser también cuenta a este diario francés que de no va a poder tomar posesión hoy de su cargo en el Parlamento

Voz 0027 34:24 sobre las palabras del anuncio que acusaba al Gobierno de resucitar a Franco con su intención de de sumarlos sobre esa palabra es durísimo editorial hoy el que publica el diario El País no había tanto con el anuncio que también sino con el silencio del Vaticano dice el país no bastaría con que Roma quisiera dar por zanjado el asunto con la sabía el diplomático puesto que su cese estaba decidido ya antes de que hiciera estas declaraciones pero la injerencia de monseñor Fratini ha sido tan inexcusable que exige una comparación específica por parte del Vaticano a fin de restablecer la confianza entre las partes de restaurar la credibilidad de la posición de neutralidad que Roma ha venido manifestando sobre este tema hasta ahora por lo menos la contención demostrada por la diplomacia española evitando recordar que esa neutralidad resulta extraña cuando se refiere un dictador que se sirvió precisamente de la iglesia para dar cobertura a una guerra civil y una interminable represión no puede recibir en contrapartida las consideraciones de un jefe de delegación que primero no le corresponden pero que además parecen orientadas a crear el problema del que fingen alerta este es el editorial del país en Estados Unidos el New York Times abre esta hora Sud con una foto de la congresista demócrata Alexandre hago caso Cortés que se ha ido a Texas a visitar los centros de detención donde se hacinan los inmigrantes que cruzan la frontera este fin de semana han muerto allí dos personas este grupo de congresistas que ha entrado en esos centros asegura que allí se violan los derechos humanos corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1473 35:52 buenos días su nombre hondureño de treinta años murió el domingo pasado tras pasar un mes en un centro de detención en Texas otro salvadoreño de cuarenta y tres murió el sábado en las mismas condiciones los agentes de migración no han revelado todavía las causas de las muertes ante las reitera las denuncias sobre las condiciones terribles de estos centros de detención para inmigrantes un grupo de congresistas del caucus hispano ha visitado dos de ellos orejas

Voz 30 36:19 de hecho

Voz 1473 36:22 el congresista Joaquín Castro cuenta que en el único baño que hay para una celda con decenas de personas no funciona el agua del grifo y los agentes les han dicho a los migrantes que beban del retrete llevan semanas sin ducharse en el paso hay celdas de treinta y cinco personas en las que se hacinan más de ciento cincuenta hombres están tan saturadas que no se pueden tumbar en el suelo para dormir porque no cabe a mi hija la congresista Alexandre ocasionó cortes denuncia que esta situación no sólo trata de emigrantes encerrados en campos de concentración sino que están en juego los valores de este país y si está presidente autoritarias piso

Voz 1 36:59 daba a acabar con ellos al menos

Voz 1473 37:02 veintiséis adultos y seis niños han muerto en estos centros de detención durante la Administración de Donald Trump

Voz 1 37:07 sí

Voz 12 38:21 es una película cualquiera además es el mejor estreno que ha tenido en X con una película más de

Voz 0027 38:25 treinta millones de usuarios distintos

Voz 12 38:27 dieron sólo durante el primer fin de semana se llama Etterbeek criminales en el mar con Jennifer Aniston y Adam Sandler y este es el momento polémico

Voz 1 38:35 el acontecer cuando llegáramos mejor nos vamos en yate verdad gracias de nada

Voz 12 38:47 a Málaga y son recibidos por un gitano tocando la guitarra una gitana con vestido de lunares bailando flamenco banderas de España por todos lados y un autobús que pone Gonzales Tour con ese en vez de con zeta y un autobús por cierto sin aire acondicionado y como de los años cincuenta Leo en The Gardian destacado en su web además que Arturo Bernal el director general del departamento de Turismo de la Costa del Sol está sorprendido por este retrato y acusa a los cineastas de falta de investigación invita a la productora Happy Madison a que venga vea como es Málaga donde no se ha rodado ninguna escena por cierto la mayoría en Italia y Fátima Oliva portavoz de Turismo también de la Costa del Sol recuerda que Málaga no tiene unos sino XXXVII

Voz 0027 39:26 deseo si dos historias que publica hoy El País la primera la increíble historia de cómo se descubrieron tres campamentos romanos en León fueron varios aviones militares Estados Unidos los que durante la Guerra Fría encontraron esos restos arqueológicos mientras espiaba en la superficie de la península si el Ejército

Voz 16 39:41 Erika no estaba realizando un estudio fotograma métrico que sirve para ubicar objetos en el espacio hirieron sin saberlo con tres asentamientos militares del siglo I antes de Cristo uno de ellos por ejemplo con capacidad para seis mil legionarios y más de once hectáreas de extensión las fotografías se tomaron en mil novecientos cuarenta y cinco pero no ha sido hasta ahora gracias a la tecnología

Voz 1985 40:02 no se ha podido confirmar que se trata de asentar

Voz 16 40:05 vientos romanos que siguen ocultos bajo tierra y escuchen

Voz 0027 40:07 esto dos institutos españoles han tenido que sortear las matriculas de honor entre sus alumnos porque muchos de ellos habían conseguido el máximo reconocimiento

Voz 16 40:16 sí lo lo hemos en el país el azar ha sido el que ha decidido que alumnos de diez serán premiados con la gratuidad en su primera matrícula de la universidad ha ocurrido en un instituto de Asturias y en otro en Cáceres en este último por ejemplo Aimar siete alumnos han sacado la máxima nota pero sólo cuatro han podido

Voz 0027 40:33 recibir esa matrícula gratuita si por sorteo gracias Rafa ocho menos veinte de la mañana siete más veinte en Canarias

Voz 10 42:45 no

Voz 9 43:13 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 43:18 los recientes ganadores de Europa sub veintiuno tienen problemas para jugar en la Liga española

Voz 1 43:26 buenos días muy buenas Aimar es uno de los males de nuestro fútbol no confiar en el producto nacional

Voz 1161 43:31 es y más en el que viene de fuera aunque haya demostrado

Voz 1 43:33 menos o nada es el caso de jugadores destacados el Europeo

Voz 1161 43:36 los sub veintiuno que terminó el domingo Daniel en el Dínamo de Zagreb Fabian Ruiz en el Nápoles Meré en el Colonia o Aron en el Mainz tuvieron que emigrar recientemente por los formal ha firmado por el Huesca y es algo que el seleccionador español Luis de la Fuente no entiende reconocía anoche en El Larguero

Voz 7 43:51 me duele cuando hay jugadores de este nivel que tienen que marcharse de la Liga española jugar fuera yo no lo entiendo me entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan

Voz 1161 44:04 habrá más porque está muy cerca la de Dani Ceballos no cuenta para ciudad en el Real Madrid aunque el club no quiere perderle la pista y maneja una cesión a alguno de los que más se ha interesado por él como el Milán o el Tottenham en cuanto lo personal propio de la Fuente seguirá en la Federación pese a que puedan llegar llamadas

Voz 7 44:18 vamos yo estoy donde quiero estar y además estoy muy a gusto ir ahora mismo quiero estar aquí en el Real Federación Española de Fútbol desempeña este trabajo a corto plazo lo me preocupa ya estoy pensando los precios que teníamos en septiembre petando la próxima Eurocopa pero además insisto mirando de reojo los Juegos Olímpicos aunque es el que llega el Athletic yo he sido jugador del Athletic ha sido delegado he sido entrenador en categorías inferiores estado dieciocho años en hace mentiría si dijera que no me gustaría algún día entrenar Athletic pues sí me gustaría por supuesto

Voz 1161 44:45 además en la Copa América tanto la Copa América como el Mundial femenino afrontan desde hoy las semifinales en Copa América a las dos y media de la madrugada Brasil Argentina en el estadio Mineiro en el que los brasileños fueron vapuleados por Alemania en el Mundial con el siete uno tres surgidos desde aquellos son favoritos ante una Argentina que va de menos a más y que tiene a Messi

Voz 1293 45:01 nada es importante porque es una semifinal porque es Brasil siempre es un rival especial pero como hay que reside en creo que va a ser un partido muy muy igualado por cómo se está dando otra Copa América que todos los partidos son muy parejos que difícil sacar ventaja ahí creo que va va a ser algo parecido tamén

Voz 1161 45:16 la segunda semifinal enfrentará mañana a Chile y Perú en cuanto al Mundial de fútbol femenino también se disputa esta noche otra final anticipada a las nueve el Estados Unidos Inglaterra en guión las dos selecciones que han mostrado más potentes en el campeonato las estadounidenses son el equipo más goleador con veintidós las inglesas las menos goleadas con sólo uno encajado y mañana la otra semifinal Holanda Suecia del mercado de fichajes ayer se confirma la salida de Almería el Chelsea por cuarenta y cinco millones de euros hoy pueden ser oficiales las de Theo Hernández al Milán y la de Borja Mayoral a la Real Sociedad y todavía que llegaría un centrocampista más de la terna formada por Pogba Ericsson o ve en el Barça se siguen dando pasos en la contratación de Griezmann podría concretarse la próxima semana hay desde el entorno de Neymar Se comenta que hoy se reunirá el padre del jugador con representantes del club culé además la de África hoy se cierra en los dos últimos grupos que decidirán las últimas ocho selecciones que pasa a octavos cuatro de estos grupos y las cuatro mejores terceras desde las seis de la tarde del F con el Benin Camerún y el Guinea Bissau Ghana y a las nueve de la noche en el grupo E Mauritania Túnez y Angola Mali del resto en Wimbledon pasaban ayer Granollers Bautista también pasaba Verdasco y Feliciano López hoy tres partidos con españoles en el cuadro masculino Albert Ramos en el barrio de la mañana ya en la tarde de Pablo Andújar debuta también Rafa Nadal ante el japonés Shuyie tal como llega creo que he ido mejorando cada día siendo un poquito mejor es un torneo en tanto tal todo el hecho de que llegas al torneo sin haber jugado

Voz 15 46:35 los partidos competitivos antes

Voz 1161 46:38 tres más en el femenino a las dos Garbiñe Muguruza desde las tres y media jugarán Carla Suárez ante la australiana Stosur Paula Badosa con la rusa Flynn en el Eurobasket femenino desde las ocho y media Italia Rusia el ganador de este partido se enfrentará a España el jueves en los cuartos de final

Voz 19 46:54 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande