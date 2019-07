Hoy por Hoy (02/07/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho la siete en Canarias

Voz 3 00:16 la Cadena SER

Voz 0027 00:23 más numeritos buenos días la mañana empieza con la expectación ante dos datos que vamos a conocer de forma inminente el primero el dato del paro que puede marcar un hito en los últimos años el paro registrado en junio cae de media en torno a noventa mil personas si eso sucede hoy España bajaría de los tres millones de parados por primera vez desde dos mil ocho puede alcanzar además el número máximo de cotizantes ocupados de la serie histórica sabremos dentro de una hora y también hoy vamos a conocer la fecha de la votación de investidura de Pedro Sánchez fuentes del entorno del candidato en los aseguran que Sánchez se inclina por el veintitrés de julio

Voz 3 00:58 España no se puede para España necesita un gobierno en el mes de julio agosto septiembre octubre

Voz 0027 01:06 en el mes de julio una vez que hoy Batet confirme la fecha de la votación Sánchez volverá a convocar una ronda de contactos para confirmar exactamente con qué apoyos cuenta para la investidura ISIS encamina o no a una primera votación fallida para votación fallida la que todo apunta va a tener lugar hoy en Murcia el candidato del PP a la Presidencia autonómica López miras se somete a la investidura y allí como en Madrid Vox está exigiendo a cambio de sus necesarios votos que Ciudadanos firme un acuerdo a tres y aseguran que no es un órdago que es el partido de Rivera no pasa por el aro no habrá Gobierno de derecha en el caso concreto de Madrid box le da de plazo ciudadanas está hoy a las dos de la tarde

Voz 4 01:42 nosotros para apoyar a la señora Diaz Ayuso pues ten

Voz 1468 01:45 necesitamos la firma previa de Ciudadanos

Voz 4 01:48 ponemos pocas condiciones pero desde luego las cumplimos

Voz 0027 01:51 lo que se iban a firmar esta mañana C's y PP es una declaración en el Congreso pidiéndole a Pedro Sánchez que el PSOE no se sirva de los votos ni de la abstención de Bildu para gobernar Navarra

Voz 3 02:02 a este fin

Voz 0027 02:06 Stella jefa del gobierno de Hong Kong que esta noche ha tachado de vandalismo y de violencia extrema las protestas de los manifestantes la mayoría jóvenes que ayer tomaron el Parlamento de la ciudad Isabel Villar

Voz 5 02:16 sí justo cuando se cumplían veintidós años desde que Reino Unido devolvió a China la soberanía sobre Hong Kong

Voz 6 02:24 miles de jóvenes rodearon el Parlamento

Voz 5 02:25 que unos centenares consiguieron entrada a la Cámara la policía cargó contra ellos con porras y gases lacrimógenos y la crónica que este martes se completa con dos amenazas por un lado esta Trump a Irán les ha advertido esta madrugada de que están jugando con fuego después de que Teherán reconociera ayer que ya ha superado el límite de uranio enriquecido del acuerdo nuclear de dos mil quince unos

Voz 0027 02:50 la del vicepresidente italiano Matteo Salvini a la ONG española proactiva LIC Salvini al Gobierno español que o retira a Il del Mediterráneo el barco de rescate Open Arms o lo retira Italia Rafa Nadal debuta hoy en el torneo de Wimbledon Sampe

Voz 1161 03:09 no antes de las cinco de la tarde japonés súbita viniendo de la temporada de tierra hay que adaptarse al ayer

Voz 7 03:14 creo que ha ido mejorando cada día cada mes siendo un poquito mejor es un torneo un tanto espeso

Voz 5 03:19 todo el hecho de que llegas al torneo sin haber jugado

Voz 7 03:21 los partidos competitivos antes

Voz 1161 03:24 la misma hora Pablo Andújar se enfrentará al kazajo Kukushkin antes desde las doce y media Albert Ramos al estadounidense Steve Johnson en el cuadro femenino tres más a las dos de la tarde Garbiñe Muguruza con la brasileña Haddad desde las tres y media los otros dos Carla Suárez con la australiana Stosur Paula Badosa con la rusa Flint

Voz 0027 03:41 lo va a hacer hoy Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 1884 03:43 el mar una jornada de calor pero bastante soportable en cualquier caso la sombra va a seguir estando muy solicitada las próximas horas vamos a llegar hasta los XXXVI XXXVII

Voz 8 03:53 los de máxima en algunas zonas del norte del Guadalquivir

Voz 1884 03:56 el Guadiana Tajo el Ebro o el interior de Cataluña cerca del Mediterráneo además de Canarias una sensación de bochorno destacable cuidado con las tormentas esta tarde en el este de Castilla La Mancha el interior de Levante en el sistema Iberia

Voz 9 04:09 con más o menos desde La Rioja hasta Teruel

Voz 1884 04:12 Pirineo catalán así como en el interior de Cataluña avanzada la tarde alguna de esas tormentas Aimar fuerte y con granizo esta mañana algún chubasco en Navarra y en Euskadi y en Canarias bastante alisios además de esas rachas de viento fuertes en zonas de tormenta

Voz 0137 04:29 Ana Uslé buenos días muy buenos días hunda clave para estas vacaciones dijo kilos Sofía ya verás cómo eres mucho más feliz

Voz 8 04:38 yo el otro día estuve fuera con la familia llegar a casa

Voz 0137 04:40 esa me di cuenta de que tenía la cartera pero la tarjeta no estaba dentro primero me lo tome con filosofía y la busque como una loca por todos lados pero decidí tomarme la vida con Condi kilos Sofía a la tarjeta desde la App del Santander buscar la tranquilamente al final resulta que estaba en la chaqueta filosofía la filosofía digital

Voz 8 05:00 del Santander como cuando ir donde quieras

Voz 3 05:06 en la Cadena Ser por hoy con Aimar Bretos ocho y fin

Voz 0027 05:15 lo de la mañana siete y cinco en Canarias la llamada que le va a hacer en cuestión de horas Pedro Sánchez este Bruselas a la presidenta del Congreso Meritxell Batet va a ser poco más que protocolo porque obviamente a estas alturas en La Moncloa ya se han decantado por una fecha concreta para el debate de investidura IT dicen Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 05:31 buenos días Aimar el equipo del presidente se incline por dejarlo

Voz 0027 05:33 la dentro de tres semanas si todavía Fuentes de

Voz 1468 05:36 tire del Gobierno apuestan por el veintitrés de julio aunque las últimas horas otras personas del entorno del presidente no descartaban que Sánchez sorprenda no lo hacia alguna vez lo adelante a la semana que viene en cualquier caso han pasa dos meses desde las elecciones la negociación sigue bloqueada el presidente no ha logrado aún los apoyos necesarios para ser investido y el Ejecutivo amenaza con convocar de nuevo elecciones generales en noviembre el presidente necesita ciento setenta y seis votos mayoría absoluta en la primera votación o más si es que no es es decir mayoría simple en una segunda votación la clave sigue siendo Unidas Podemos que suma con el PSOE ciento sesenta y cinco diputados pero no es suficiente Pablo Iglesias exige Aimar entrar en el Gobierno

Voz 0027 06:14 aquí lo que está claro es que después de que hoy Batet confirme esa fecha de la investidura Sánchez va a convocar una nueva ronda de consultas con los líderes de los demás partidos

Voz 1468 06:22 si inicia otra vez la ronda de conversaciones con todos le dará otra vez la oportunidad a Unidas Podemos de aceptar su oferta de entrar en el Gobierno en diferentes niveles de la Administración pero no en el Consejo de Ministros porque no se fían de la formación morada Unidas Podemos aseguraba anoche a La Ser que aún confía en que Sánchez abra con ellos una negociación honesta y completa para acordar un Gobierno conjunto no creemos que cometa la irresponsabilidad de convocar otra vez elecciones si no hay acuerdo decían PP y Ciudadanos siguen anclados en el no y los nacionalistas de Esquerra Junts per Cataluña Bildu y PNV prefieren abstenerse y favorecer un gobierno progresista antes de investir a Pablo Casado como presidente del Gobierno

Voz 0027 07:01 Nieves gracias gracias en un minuto la negociación entre PP Ciudadanos y Vox que hoy tiene noticia pero antes decíamos que la fecha de la investidura de de esa conversación protocolaria entre Sánchez y Batet se va a celebrar por teléfono porque el presidente en funciones siguen Bruselas en esas negociaciones enquista Dimas parece para el nombramiento de los altos cargos comunitarios Griselda Pastor buenos días

Voz 0137 07:23 hola muy buenos días a las once de la mano

Voz 0027 07:26 en agresión la se vuelven a reunir allí los presidentes los primeros ministros ahora que ya han dormido a ver si se solventan algo pero antes en cuestión de unos minutos se va a celebrar una reunión del PP europeo que puede ser dinamita pura porque a Merkel salido de las manos completamente el control de su familia política

Voz 0738 07:41 exactamente la dirección del Partido Popular intenta esta mañana reconducir la revuelta pero el mensaje que les llega desde Estrasburgo donde ayer se reunió su grupo parlamentario es de rechazo total a Timerman cuya candidatura sigue sobre la mesa aunque Merkel advierte que no puede aprobarse contra los países del Este la escuchamos Hot público y no podemos tomar una decisión que divide Laughlin por cinco años dice advirtiendo que no puede votar contra el bloqueo total de los países del Este que lidera en Hungría y Polonia en coalición en estos momentos con Italia una contradicción el mensaje de estas pasadas elecciones cuando Merkel negaba y su partido también acuerdos con la extrema derecha pero que en la práctica de momento marcará esta mañana la reunión del Consejo

Voz 0027 08:26 eso en Bruselas en Estrasburgo esta mañana se constituye el Parlamento Europeo sin Puigdemont ni Toni Comín en los escaños por la justicia europea ha tumbado la última maniobra jurídica de estos para intentar forzar a la Eurocámara que les reconociera como eurodiputados Isabel

Voz 0202 08:41 si el Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado las medidas cautelares que pidieron Putxet Toni Comín para sentarse hoy en el Europarlamento ninguno de los dos vino a Madrid a acatar la Constitución y la Junta Electoral no los incluyó en la lista de eurodiputados españoles que envió al Parlamento que no aparecen en esa lista es indiscutible según el presidente

Voz 1321 08:59 el Tribunal Europeo por tanto ni Puigdemont

Voz 0202 09:01 Coming han sido declarados diputados electos un varapalo para el ex president que dice ahora que era difícil conseguir esas medidas cautelares continuaremos ha escrito en su cuenta de Twitter su abogado ha anunciado que recurrirá

Voz 0027 09:14 por lo tanto sin esa inmunidad parlamentaria que les daría el acta de europarlamentario S A pesar de que las plataformas independentistas han convocado hoy una concentración frente a la sede del Europarlamento en Estrasburgo no parece probable que esta mañana se dejen ver por allí puesto y comen porque Estrasburgo es Francia pulmón no ha pisado suelo francés desde que se fugó de España por miedo a que allí sí lo detengan y lo extradita en una derivada más Ana Terradillos buenos días

Voz 1468 09:38 qué tal cómo estás buenos días la fiscalía Ana esta investigar

Voz 0027 09:41 todo el ataque informático los ataques informáticos a los correos electrónicos de los jueces que instruyen el juicio del proceso empezando por el presidente Manuel Marchena que una cuenta llamada Anonymous Catalunya está filtrando sus emails la Fiscalía ha pedido el CNI y que investigue qué está pasando

Voz 1468 09:56 sí una cuenta que existe que de momento lo que ha dicho se corrobora con la realidad y que efectivamente ha hecho investigará fiscalía ha hecho investigar a la Brigada de Seguridad Informática y también al Centro Nacional de Inteligencia que coordine y que tiene que enviar un informe a los otros dos a la Fiscalía y a la policía de momento dos ataques el sábado y ayer lunes y eso que el CNI y había alertado a los miembros del Supremo que no utilizasen sus ordenadores como en todos los delitos Aimar Se puede investigar de oficio

Voz 1321 10:22 pero lo cierto es que para poder investigan un presunto

Voz 1468 10:24 delito contra la intimidad hace falta la denuncia de la atacado o atacados que de momento pues no ha llegado es la única fórmula me cuenta la policía para buscar conexiones es de sentido común y también dirimir cómo ha sido ese hackeo de momento lo que ha hecho el CGPJ es comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos esta brecha de seguridad la califican así el Centro de Documentación Judicial también ha acordado ha recordado a los miembros de la carrera judicial bueno esos protocolos de seguridad que deben adoptar antes de usar ese ordenador veremos a ver cómo acaba esto

Voz 0027 10:56 veremos Ana gracias hasta luego el noventa y uno por ciento

Voz 11 11:03 tories que cuando van a cambiar los neumáticos no

Voz 12 11:06 esa las medidas acuérdate sola de estas treinta tres cuarenta treinta días para aprobar los tres años de protección ante daños y cuarenta mil kilómetros de duración mínima garantizados solicita la triple garantía Brixton el todo riesgo de tus neumáticos informa Intyre First texto pueden triple garantía punto es

Voz 13 11:22 a Saavedra ha habido ya le llega susto

Voz 14 11:32 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte euros con Poyato con porque el extra de verano

Voz 15 11:44 ya está a la venta iba a Haidar

Voz 3 11:49 a falta que no falte todo Tura

Voz 14 12:01 la gazpacho y salmorejo don

Voz 0027 12:05 Simon ahora en base ecológico Don

Voz 14 12:07 Simón cuida de ti

Voz 3 12:10 tal Aimar Bretos

Voz 0027 12:18 ocho y doce de la mañana siete y doce en Canarias todo apunta a que hoy vamos a asistir a una demostración de fuerza por parte de Vox en su negociación con PP y Ciudadanos tanto en Madrid como en Murcia las dos comunidades en las que se está fraguando un gobierno de las tres derechas para evitar que gobierne el PSOE ganó en las autonómicas en ambos casos en Murcia hoy se celebra la primera votación de investidura de Fernando López miras candidato del PP a la reelección en Madrid hoy el presidente de la Asamblea autonómica tiene que convocar la fecha del debate de investidura en los dos escenarios Vox amenaza con hacer saltar todo por los aires y ciudadanos se sigue resistiendo afirmar explícitamente con ellos un acuerdo de gobierno en esta semana en la que se celebra el Orgullo LGTB escuchen el voto de qué partido están implorando PP y Ciudadanos Rocío Monasterio líder de Vox en Madrid

Voz 0137 13:10 madrileños no tenemos por qué ver fiesta

Voz 16 13:13 las en qué sede ni quiere la dignidad de la persona que se exhiban de forma eh poco decorosa así Sagan actos de explícitos sexuales en la calle en horario diurno cuando una madre padre puede salir con dos niños no tiene porqué del portal de su casa no tiene por qué encontrarse con este espectáculo y no creo que para este colectivo e sea bueno e una visión denigrante ha sido una caricatura que muchos no comparten y eso es lo que ha promovido las fiestas del Orgullo Gay nuestro

Voz 0027 13:50 lo que dicen íbamos a lo que hacen y desde las instituciones en la Comunitat Valenciana en Les Corts que es el Parlamento autonómico Vox ha pedido datos personales de los activistas LGTB que dan charlas en los colegios Radio valenciana Duran bon día Vania Yves espera que la Mesa de la Cámara se niegue a tramitar esa información muy muy sensible que está pidiendo

Voz 0131 14:09 así es con toda probabilidad la cámara va a rechazar esa propuesta de Vox que dice así nos preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos piden así los nombres de los miembros de colectivos LGTB y que hayan impartido charlas en colegios que se precise también su formación o si tienen antecedentes penales la formación ultraderechista pide también información sobre violencia de género que ellos llaman intrafamiliar para que incluya agresiones cometidas por mujeres contra hombres Compromís ve la propuesta un intento de fomentar el discurso de odio contra el colectivo LGTB Ana

Voz 0027 14:43 Macias

Voz 3 14:49 te imaginas tener el mejor simple

Voz 5 14:52 pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada

Voz 17 14:56 a una humilde desde doscientos cincuenta euros al mes sin entrar hay con mantenimiento incluido renting ofertado por Alfred de España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informa te mini punto es

Voz 18 15:07 eh buscador del ahorro ahorrarnos esperar cinco años aquí el Iphone que tanto desean baje de precio ahorrar

Voz 5 15:14 es porque sólo el uno y dos de julio tienes todos los iPhone a precio de oro

Voz 18 15:19 sí sí como la oyes a precio de coste dato prisa sólo el uno y dos de julio buscadores del ahorro venida Phone House

Voz 19 15:29 a otra con horario hasta un cincuenta por ciento

Voz 11 15:31 visión oficial y conserva todas las garantías del fabricante acto revisión oficial en alto ahí llega

Voz 20 15:36 a veinte euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante

Voz 5 15:40 eh

Voz 11 15:42 condiciones auto punto es Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español hoy por hoy

Voz 0027 15:48 el boleto justo el día en que se cumplían veintidós años desde que de Reino Unido le entregó a China la soberanía de Hong Kong justo ese día la excolonia británica vivió ayer una de esas crisis políticas más importantes

Voz 5 16:00 sí

Voz 21 16:02 sí

Voz 0027 16:04 miles de jóvenes tomaron el Parlamento decenas casi cientos de ellos consiguieron entrar en él sin que la policía se lo impidiera ha sido después de que empezaran las duras cargas de antidisturbios esta madrugada cuando el Gobierno chino ha condenado enérgicamente dice en un comunicado lo que está sucediendo en Hong Kong y pide al Gobierno de la ciudad que restaure el orden Aida Bao

Voz 0137 16:25 buenos días unos disturbios que han provocado cincuenta y cuatro heridos y que se producen porque los manifestantes tienen miedo a que el Gobierno de Hong Kong termine aplicando la ley de extradición a China una ley que haría que los sospechosos de haber cometido un delito sean juzgados por tribunales chinos controlados por el Partido Comunista

Voz 5 16:42 miles de personas rompieron los cristales del Parlamento

Voz 0137 16:45 saltaron la valla metálica destrozaron despachos colgaron banderas y pintaron con spray el hemiciclo y la policía no ha hecho nada dentro de la Cámara por miedo a una avalancha la jefa de Gobierno Carrie Lam ha condenado esta noche la violencia y ha asegurado que su Gobierno ya ha dejado en suspenso de forma indefinida el polémico proyecto de extradición la incógnita está ahora en cómo va a reaccionar a todo esto el Gobierno de Pekín más allá de ese comunicado del que hablamos de momento el presidente trampa ha opinado esta noche desde Washington que los manifestantes sólo están pidiendo democracia

Voz 9 17:21 soy Gabriel de Glass tienes un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano en treinta minutos reparamos tu Luna nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 22 17:31 claro ya cargó repara

Voz 0027 17:36 escuche en la normativa europea que acaba de entrar en vigor y que es muy curiosa pero que tiene su lógica los coches eléctricos van a estar obligados a hacer ruido a partir de dos mil veintiuno todos los coches eléctricos o híbridos tendrán que emitir un ruido de un volumen equivalente al de un motor de combustión porque se estaba demostrando que el silencio de estos coches eléctricos aumentaba el número de atropellos hay daba buenos días buenos días la norma hace aplicar

Voz 0137 18:00 desde este mes en los coches tanto turismos como comerciales de Nueva homologación y a partir de julio de dos mil veintiuno se extenderá a todos los vehículos que circulen por Europa el ruido lo decidirán los fabricantes pero tendrá que estar entre los cincuenta y seis y los setenta y cinco decibelios no se podrá desactivar de forma manual también funcionará cuando circulemos a menos de veinte kilómetros por hora o marcha atrás Europa aplica la norma porque dice que los coches eléctricos se hacían casi invisibles para los peatones más vulnerables como las personas con discapacidad visual o los ciclistas los ciclistas y que el sonido aumentará ahora su seguridad

Voz 0027 18:34 gracias Andrea Villoria y les contamos hasta ahora la historia de Mauro

Voz 23 18:38 un niño de año y medio de modelo

Voz 0027 18:40 Alba que tiene una enfermedad rara que Le estaba provocando hemorragias constantes una vida muy complicada saliendo y entrando cada tres cuatro días del hospital para recibir transfusiones de plaquetas bueno Mauro acaba de volver al hospital pero porque han encontrado un donante de médula osea compatible que le puede arreglar la vida

Voz 24 18:56 cuatro días antes no nos comunicaron que era complicado porque llevamos mucho tiempo y a la cuando en criticar de de cordón umbilical del donante un poquito menos compatibilidad cuatro días después no llaman diciendo que había donante compatible la verdad que fue un subido

Voz 1508 19:12 con subidón porque Raúl llevaba cinco meses buscando un donante de médula para su hijo

Voz 24 19:17 de verlo todo negro a a veces Gallizo y yo no esté la verdad quince será hombre estará muy bien es verdad que desde aquí darle un millón de palabras para agradecerle que les para devuelve a la verdad sé que FAPAE Mauro porque yo estoy en ahí también Manel no podemos salir de la habitación de hecho aquí no vamos lleva treinta o cuarenta de ítalo

Voz 1508 19:42 en ese periodo serán claves las dos primeras semanas porque en ese plazo el equipo médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla comprobará si el cuerpo de Mauro absorbe bien las células madre del donante las hace suyas

Voz 24 19:53 iremos pidió Pérez mañana un vi Miño completamente nuevo

Voz 1508 19:58 aun así la Familia de Mauro no olvida que otro siguen esperando por eso piden a quién tenga más de dieciocho años y menos de cuarenta que ese informe porque donar es fácil puede cambiar la vida a quién la tiene muy dice

Voz 1321 20:09 con la familia de Mauro hablado Marisol Rojas

Voz 0027 20:12 a las ocho y veinte de la mañana a las siete y veinte en Canarias

Voz 1915 20:25 qué tal muy buenos días hoy podría darse por controlado el incendio de Cenicienta todavía no está controlado ni extinguido pero sí Se prevé que puedan controlar a lo largo de esta mañana por el momento siguen activos algunos focos en Peña hacen cientos y acaban de incorporarse los medios aéreos a los trabajos vamos a conocer la última hora Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 20:44 qué tal buenos días los dos focos más activos de Peña y cientos han sido ya apagados sofocados durante la noche por las unidades de bomberos y también de la Unidad Militar de Emergencias la situación ha mejorado mucho con respecto al día de ayer pero aún el incendio sigue activo Hinault controlado los helicópteros y los hidroaviones de la la A cuarenta y tres ya han comenzado a operar ya están en vuelo a lo largo de esta jornada el incendio va a quedar controlado desde esta situación de control vamos a entrar

Voz 0514 21:12 en fin en la fase de extinción trescientos cincuenta efectivos ya están sobre el terreno

Voz 8 21:19 gracias Alphonse hoy en la capital hoy es el segundo día sin multas en Madrid central la primera jornada deja datos preocupantes sobre el tráfico rodado ha aumentado un seis y medio por ciento en la M treinta y un cinco por ciento en la almendra central de la capital la estación mediadora de la calidad del aire de la calle del Carmen la de aquí del centro ha registrado un aumento de los niveles de contaminación el socialista Pepu Hernández lamentaba la situación

Voz 25 21:42 creo sinceramente que es un mal día para Madrid un día muy triste nos están acostumbrando jugar demasiado con las palabras cuando dicen no Rober timos Madrid central están revirtiendo Madrid central porque se levanta las sanciones por lo tanto se puede circular no atienden absolutamente no hay ninguna razón justificada se puede mejorar sepuede controlar Madrid central sin necesidad de pagar las sanciones

Voz 8 22:03 si el alcalde José Luis Martínez Almeida respondía yo les recomendaría a la izquierda

Voz 0502 22:08 Elizarza que nos dejara trabajar no voy a apelar ni siquiera a eso de los cien días de gracia porque eso para la izquierda le es absolutamente indiferente pero sí les voy a decir que por favor que acepten el resultado de las urnas que acepten el mandato democrático en los programas tanto el Partido Popular de ciudadanos como de Vox había medidas relativas a Madrid central que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas

Voz 8 22:34 el Ayuntamiento de Madrid dice que si ha aplicado esta moratoria que es porque hay que arreglar el sistema de sanciones pero lo cierto es que la SER ha tenido acceso a un informe municipal qué hacer

Voz 1468 22:45 para que todos los problemas que había con las cámaras

Voz 8 22:47 ya estaban resueltos la semana pasada el veinticuatro de junio concretamente el martes dos de julio y pendientes seguimos de la ronda de reuniones en la asamblea para elegir candidato a la investidura titulares con Ángel R

Voz 0027 22:59 hoy continúan las negociaciones la Asamblea de Madrid

Voz 0877 23:02 era investir a un candidato a la Presidencia regional el presidente de la Cámara Juan Trinidad se reúne con los candidatos de más Madrid ciudadanos PP el Partido Socialista ayer lo hizo con Isa Serra de Unidas Podemos ir Rocío Monasterio

Voz 8 23:12 el Vox el Estado indemnizará a un periodista por los golpes que recibió en marzo de dos mil catorce durante la manifestación Jaque al Rey la Audiencia Nacional establece que los daños que sufrió a causa de esos golpes fueron consecuencia de la actuación policial

Voz 0877 23:24 más de seis mil estudiantes se presentan hoy a la convocatoria extraordinaria de la ABAO la antigua selectividad las pruebas se celebran en todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid iban a durar hasta el jueves los resultados se van a dar a conocer el día

Voz 8 23:35 EFE El Museo del Prado el Reina Sofía y el Thyssen aumentan el número de visitantes en el primer trimestre del año de dos mil dieciocho El Prado el más visitado recibió este año más de un millón y medio de visitantes es un ocho por ciento más que el año anterior

Voz 19 23:49 los de postes

Voz 15 23:53 en Hoy por hoy

Voz 6 23:56 el Real Madrid sigue aligerar su plantilla San

Voz 8 23:58 buenos días buenos días Virginia una condición obligada

Voz 1161 24:00 letras el fuerte desembolso económico en contrataciones y la densidad de la plantilla confirmada ayer la venta de Kovacic al Chelsea por cuarenta y cinco millones de euros hoy pueden hacerse oficiales las de Theo Hernández al Milán y la de Borja Mayoral a la Real Sociedad en unos días se concretará la de Ceballos al que pretenden Milan Tottenham no tiene sitio en la plantilla el reciente campeón de Europa sub veintiuno su seleccionador Luis de la Fuente no lo entiende

Voz 0216 24:21 me duele cuando hay jugadores de este nivel que tienen que marcharse de la Liga española jugar fuera yo no lo entiendo no entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan

Voz 1161 24:33 en marcha sigue la del Atlético por resolver está a la salida de Griezmann al Barça o el anuncio del fichaje del portugués Joe Félix por ciento veintiséis millones confirmados ayer el traspaso de John Martín Salmond y las cesiones de Ibáñez y ver al San Luis

Voz 0027 24:45 Mercedes Renzo Madrid Le afiliados

Voz 26 24:47 de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta vamos

Voz 0605 24:56 ver cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas DGT María Herrero buenos días hola buenos días Virginia pues todavía muy saturadas algunas entradas a la capital sobre todo la dados por un accidente en Alcalá de Henares también la A42 en Parla la A6 desde Las Rozas hasta ayer la zona ahora abarca también en la M40 encontramos muchas dificultades sobre todo en el tramo habitual de Vallecas a Coslada también en el barrio de La Fortuna hay Pozuelo todo en sentido norte

Voz 8 25:18 si miramos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Charo Alcázar buenos días qué tal muy buenos días Virginia no sigue ocupando un accidente tras de La Coruña poco antes de conectar con la Glorieta del Cardenal Cisneros de salida de tres carriles están ocupando dos así que ya se pueden imaginar las retenciones no sólo superan la plaza de Cristo Rey también la avenida de Islas Filipinas por tanto se convierte en el punto más complicado a esta hora de la mañana en toda la ciudad mientras tanto en aumento entradas como la M607 la salida por la A dos desde Avenida de América o la conexión de Delicias con la glorieta de Atocha gracias Haro íbamos con la previsión del tiempo Luismi Pérez qué tal buenos días buenos días despierta el martes contempla

Voz 1884 25:58 la tiras un poquito más suaves que los últimos días se ha dormido mejor en gran parte de la comunidad aunque esta tarde hablaremos de calor calor soportable XXXV treinta y seis grados de máxima sobre todo en el extremo sur de la región bastante Sol hasta entrada la tarde después se formarán nubes que acabarán dejando algunos chubascos y como pasó ayer sobre todo en la zona del Corredor del Henares a últimas horas de la tarde algún chaparrón también entrará por el sur de la comunidad poca cantidad de agua en cualquier caso

Voz 27 26:28 hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GL de Mercedes un SUV con un diseño completamente renovado y equipada con el sistema de inteligencia artificial en la X para que llegue sin problemas al final de ese camino y con siete plazas para que no lo recorra sólo nuevo en expresión de Interior

Voz 14 26:50 Mercedes Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 9 26:55 más información en el novecientos catorce dos mil cuatro y en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es

Voz 1 27:00 llega la Semana que la climatización del ICO de sólo hasta este sábado ventilador de techo con foco por solo veintinueve con noventa y cinco euros rico de precios bajos todos los días

Voz 9 27:11 durante muchos X Men llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre en CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra tu futuro laboral

Voz 28 27:33 la te dice que esto ahora de sexto sentido tiene ocasiones veo ofertas dos por uno

Voz 19 27:42 plazas graduadas más sol graduadas por sólo setenta euros

Voz 28 27:47 almacenes óptica al punto com sólo implicando no sólo grandes ópticas

Voz 0419 27:53 a últimos días para disfrutar de la kitsch muy Billy Elliot con entradas gratis para niños con cada entrada de adulto una gratis para un menor de dieciséis años y hasta dos menores más que un cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el domingo catorce compra ya tus entradas para la Wii en entradas punto com El Corte Inglés y Billy Elliot punto es

Voz 19 28:13 de con sextos en dio en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa tenso LOPD ical punto com

Voz 29 28:23 yo elijo gustar pero también el hijo ahorrar y comparar y disfrutar y cambiar yo elijo las rebajas de Plaza Norte dos

Voz 30 28:31 llegan las rebajas de Plaza Norte dos con más propuestas más diseño más ahorro porque tú eliges gustar Penny disfruta de las mejores rebajas Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 0419 28:45 necesitas ayuda con tus padres este verano quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos idea o la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores B

Voz 8 29:00 el Ayuntamiento de Madrid sólo va a pagar quince días más de la pensión de los desahuciados de la calle argumentos a once en el famoso edificio

Voz 0825 29:06 ha comprado por un fondo buitre en Lavapiés Manuela Carmena llevaba abonando el pago cuatro meses tenía previsto seguir haciéndolo hasta que se les encontrará una solución habitacional el nuevo consistorio ha dicho basta los afectados se reunían ayer con responsable de Bienestar Social que sólo les garantiza el pago desea alojamiento como decimos durante dos semanas más con las maletas en la mano PP Rossi dos vecinas desahuciadas entraban en la reunión finalmente eso es sólo dos semanas Pepi asegura que para ella

Voz 1468 29:35 el sufrimiento quince de andar sufrimiento

Voz 8 29:39 esto es una agonía esto es quince días pues eso ya esa hoy estábamos sufriendo porque no sabíamos íbamos dormir en cama bueno quince días más veremos lo que pasa tenemos ahora mismo veintitrés grados en el centro de Madrid

Voz 3 30:04 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:10 bueno delitos ocho y media a siete y media en Canarias Caixabank

Voz 0137 30:14 patrocina este espacio a la esperanza

Voz 0027 30:17 hacer la fecha del debate de investidura que la presidenta del Congreso Meritxell Batet va a anunciar hoy después de hablar por teléfono con Pedro Sánchez a la espera de conocer esa fecha también el dato del paro registrado en junio que se va a hacer público en media hora y que puede traer todo apunta noticias muy positivas en términos de empleo hoy otra de las noticias importantes de este martes va a suceder en el Tribunal Constitucional el pleno empieza a analizar si avala o no la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña la aplicación de dos mil diecisiete Javier Álvarez buenos días

Voz 0689 30:45 buenos días una cuestión Aimar que está incluida como dices en el orden del día pero que no es seguro que pueda comenzar a debatirse porque hay otros asuntos antes que son más antiguos pero si se trata sin duda de una de las mayores desafíos para el tribunal porque van a sentar las bases para fijar los límites en la aplicación de ese artículo ciento cincuenta y cinco los magistrados tiene sobre la mesa los argumentos de queja de Podemos y del Parlament de Cataluña pero el propósito de los jueces es ir más allá incluso de estas reclamaciones porque debe analizar la dimensión constitucional de un artículo aplicado por primera vez en democracia con unas consecuencias que todos sabemos jurídicas y políticas de incuestionable trascendencia en principio la ponencia relata dada por la magistrada Encarnación Roca avala la constitucionalidad de los aspectos más importantes de esta norma como fueron la disolución del Parlament o la convocatoria de elecciones sin embargo el debate más discrepante considera que algunas de las medidas pasadas de las medidas adoptadas por el Gobierno pudieron incurrir en un error constitucional por ejemplo en la suspensión de los mandos de los Mossos d'Esquadra otro asunto que puede contener también tintes de inconstitucionalidad es la medida de suspensión de los cargos parlamentarios la propuesta en principio sería avalar la suspensión de los cargos administrativos pero no de los parlamentarios en Haro

Voz 0027 32:00 Javier gracias buenos días serias en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias continúa el juicio a Santiago Alba que es el juez acusado de maniobrar y cometer una ristra de delitos para perjudicar la jueza y diputada de Podemos Victoria Rosell leves tenía pide diez años de cárcel para Alba hizo ayer en el juicio escuchamos al principal testigo del caso que es un empresario que asegura que ese juez le presionó para que se sumara a un complot contra Rosell dice el empresario que el juez Alba uso va técnicas propias del Chicago de los años treinta Ser Las Palmas Agustín Padrón buenos días hola

Voz 32 32:31 buenos días del empresario es Miguel Ángel Ramírez presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y en aquel momento máximo responsable de Seguridad Integral Canaria en una empresa que era investigada por el juzgado que llevaba Rosell por un presunto fraude a la Seguridad Social

Voz 0789 32:44 Salvador Alba sustituyó a Rosell cuando éstas

Voz 32 32:47 se presentó a las elecciones por Podemos en la provincia de Las Palmas en dos mil quince Ramírez se reunió a solas con Alba en su despacho en el juzgado grabó la conversación asegura en su declaración ayer que Alba sólo buscaba Pérez perjudica a la diputada

Voz 3 33:01 yo estaba ante una persona que estaba actuando como si actuaba en los años treinta en Estados Unidos sea una auténtica mafia eso así es como me encontré

Voz 32 33:13 el juicio continúa hoy y esta tarde está previsto que declare la propia Victoria Rosell

Voz 0027 33:17 gracias Agustín noticia que hemos conocido hace unos minutos Un juez de Girona enviado a prisión a un hombre acusado de violar a una niña de trece años el día de San Juan el individuo ya fue condenado por algo prácticamente idéntico otra agresión sexual muy parecida hace diez años

Voz 0931 33:32 el hombre iba en bicicleta a plena luz del día vio a la niña la siguió hasta su portal y cuando la menor abría la puerta la agarró le tapó la boca y la violó en el rellano la menor ha identificado a este hombre en la rueda de reconocimiento y por ello el juez lo ha enviado a prisión a la espera que empiece el juicio el hombre a tener antecedentes por lo mismo fue condenado por otra violación en dos mil nueve

Voz 0514 33:49 por la que cumplió seis años de cárcel hoy en Manresa por cierto empieza el juicio contra seis jóvenes acusados de abusar sexualmente de otra menor pasó hace tres años les piden entre diez y doce años de prisión

Voz 33 34:02 esta es que con My box de Caixa Bank también puedes incluir tu seguro de salud es que ahora además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental o anual gratuito y acceso al programa es la salud y bienestar informa que en Caixabank punto

Voz 0027 34:19 es Caixabank escuchar hablar Pacer

Voz 19 34:26 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 34:28 buenos días Aimar buenos días a todos cuando Meritxell Batet anuncie esta mañana la fecha del debate de investidura seguramente el día veintidós de julio nos lanzaremos en tromba sobre el calendario para marcar la secuencia previsible o al menos muy probable primera votación fallida al día siguiente día veintitrés plazo para elegir presidente hasta el veintitrés de septiembre nuevas generales diez de noviembre cuando si llegamos a este punto lo haremos chamuscado con todos los partidos enfermos o convalecientes pero hay un vistazo a calendario que resulta muy

Voz 0027 35:00 aleccionador un vistazo al veintiocho

Voz 0789 35:02 Bill hace apenas dos meses cuando la participación en las elecciones generales alcanzó el setenta y seis por ciento nueve puntos más que el anterior cita de dos mil dieciséis la ciudadanía detectó la importancia del bonito que vivía el país llenó las urnas con votos de esperanza de exigencia era una España democráticamente caliente con todos los excesos de la polarización desde luego pero con una vitalidad que hoy se ha esfumado este país ciclotímico que pasa de la exaltación al abatimiento solos activa altísimas temperaturas en cuanto el independentismo catalán ha perdido un poco de protagonismo o nos hemos acostumbrado a él Vox ha perdido algo de gas podemos dan menos miedo la política ha perdido burbujas la subida debido cargar Sánchez propuestas ambiciosas con invitaciones a participar en proyectos transformadores pero no es eso lo que hizo prefirió esperar a que le fuera ofrecido el tributo que a su juicio le corresponde entre unos y otros en dos meses sólo dos meses hemos dilapidado un gran capital de ilusión colectiva y hemos entrado en tiempo muerto un tiempo muerto tan muerto que Yagüe le

Voz 35 36:17 dentro de mí

Voz 0789 36:17 muy pocos minutos a las nueve conoceremos los datos

Voz 9 36:20 los del paro en nuestro país con Randstad Research el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos

Voz 5 36:30 perdón BMW Serie uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 17 36:35 que tienes un BMW Serie uno en Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el treinta y uno de julio BMW Serie uno 1M Sport descubre lo en la red de concesionarios BMW o el DNI Pinto ex pero gusta conducir

Voz 5 36:51 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 3 36:58 cincuenta y seis mil setecientos

Voz 5 37:03 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido tres hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 0419 37:29 maravilla es capaz de la playa cima bueno bueno bueno en el último que les quedaba y es que las rebajas de peajes el cincuenta por ciento de descuento impago en tres meses encuentras un precio mejor que además pues reservas de más de mil euros te llevas un Google método rival verano abajo los precios financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 36 37:56 sesenta y seis millones con el bote de Euromillones para Juan un master un master en robótica o algo así el que él elija un apartamento que le pille cerquita del Master y todos los vuelos que quiera para venir a vernos en nosotros también iremos claro todo el rato no podrás parar de pensar en cómo repartirlos sesenta y seis millones del bote de Euromillones este martes dos de julio sesenta y seis millones Juega Euro Millones

Voz 9 38:18 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 37 38:24 Páramo bueno sí

Voz 0027 38:26 días buenos días Aimar verdad que

Voz 37 38:29 que las cosas no nos salgan bien nunca debes frustra arte igual que no debes frustra arte cuando siendo un buen conductor pagas más por cualquiera de tu seguro de coche en este caso lo que hay que hacer es mutua lleva tu seguro de cuchara mutua y te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el apuntó es vamos mutua te importa

Voz 0027 38:59 con Lucía Méndez periodista el mundo Lucía buenos días

Voz 1321 39:02 buenos días Aimar Ignacio Ruiz Jarabo ex director

Voz 0027 39:04 hacia Tributaria buenos días buenos días Ci Luis Alegre profesor de Filosofía de la Complutense de Madrid muy buenos días Ruiz buenos días Aimar y Meritxell Batet presidente del Congreso está de camino ahora mismo al hotel de Madrid en el que a las nueve tiene un acto va a presentar al president de la Comunitat Valenciana Ximo Puig así que por lo menos hasta que termine ese acto en principio pues no no se va a producir la esperada llamada de teléfono entre Batet y Pedro Sánchez en la que se va a confirmar esa fecha la fecha de la investidura del debate de la votación veremos si primera o o definitiva no Goicoechea a las ocho que el entorno del presidente ha puesto ahora mismo por dejar la investidura eh para dentro de tres semanas para el martes veintitrés pensando sobre todo en que es la opción que que menos inconvenientes presentaría para celebrar en el hipotético caso de que hubiera celebrarlas unas nuevas elecciones en el mes de noviembre en el caso de que finalmente esta investidura resulte fallida y no haya forma de enderezar lo los dos meses que empezarían a correr a partir de ese momento Lucía te pregunto por la información que maneja es tu a esta hora de verdad hay alguien en el panorama político español que está que está contemplando de verdad esa opción ahora mismo la de un nuevo bloqueo tal que impida una investidura quizá no ahora en julio pero a una mala en en septiembre

Voz 1321 40:19 pues hombre Aimar si el presidente del Gobierno está pensando en poner el debate de investidura según los cálculos de unas hipotéticas elecciones pues ya están no se hable más es decir seguramente esto lo están contemplando todos en este momento que a día de hoy no hay ni un solo dato ni un solo indicio ni un solo hecho ni una sola declaración ni una sola actuación ni una sola iniciativa que nos permita pensar que Pedro Sánchez tiene más votos que los de su propio grupo parlamentario y son ciento veintitrés es decir Byron en el día de hoy sí mañana pasado o la semana que viene hay alguna novedad pues ya lo contaremos pero en el día de hoy Pedro Sánchez va a fijar un debate de investidura sin tener más que ciento veintitrés votos Ésta es la realidad por tanto por por por extraño que parezca hay desde luego yo no sé vosotros pero yo la noche electoral el último escenario que contemplaba era el que estamos dos meses después es decir acordaros que todos dijimos aquello de ahora no es hacer con perdido de estabilidad ya sea vamos a aprender que no vamos a decir nada porque no

Voz 5 41:26 podemos decir nada

Voz 1321 41:27 porque resulta que pasa lo que pasa ahí bueno en realidad yo creo que los la dirigencia y los jefes de los partidos españoles los de los partidos españoles se están comportando con una grave irresponsabilidad para el país se están en fin están yo creo burlándose de los ciudadanos los ciudadanos hicieron su trabajo al votar los líderes políticos no están haciendo suyo yo aquí yo aquí creo que no se puede buscar ni un culpable es decir yo creo que los responsables son todos porque son todos los que tienen el mandato ciudadano de encontrar un acuerdo porque la gente ha votado lo que ha querido lo que ha votado es que tienen que llegar a un acuerdo

Voz 0027 42:07 la principal recae en el candidato

Voz 1321 42:10 sin duda no hombre sin duda por supuesto naturalmente pero es verdad es verdad que el resto de los partidos tampoco está muy por la labor de colaborar en eso es verdad que Pedro Sánchez está de brazos caídos cosa que para un candidato que se va que se va a someter a la investidura no está mal bueno no está de brazos caídos está arreglando los problemas de Europa de el Mercosur en estos días en lugar de buscar votos para su investidura hijo yo entiendo las razones que tienen todas las personas que están es decir todos los dirigentes y todos los líderes políticos pero también entiendo que los ciudadanos tienen muchos motivos para para primero para exigir después para criticar para censurar su actuación sobre todo oye es que no están trabajando Aimar es que el Congreso está vacío es que lo lo los partidos políticos los líderes políticos exactamente qué es lo que están haciendo en este momento no están trabajando no están cumpliendo con su deber y qué pasa cuando tuyo yo no vamos a trabajar qué pasa pues

Voz 0027 43:13 a mí que no me pagan quienes suspenden de Pedro sueldo no

Voz 1321 43:15 pues en fin la los ciudadanos tienen derecho a exigir que otra trabajan o no sería

Voz 8 43:23 es imprescindible tomar otras medidas como estudios

Voz 1321 43:25 eso

Voz 23 43:26 yo yo coincide básicamente con lo que está diciendo Lucía no me parece me parece una una frivolidad que

Voz 38 43:33 que se esté poniendo encima de la mesa ya la repetición de elecciones el la la repetición de las elecciones cuando el resultado en principio lo previsible es que fuese muy parecido pero probablemente con menos con menos participación seguimos actuando políticamente como si la época de en las mayorías absolutas no hubiera terminado si es que es el momento de asumir que ya no va a haber mayorías absolutas que ahora toca compartir compartir el poder entre entre fuerzas más o menos afines que puedan compartir un programa que se se distribuían el poder de la forma que les corresponda cada uno según según los votos según los votos obtenidos a mí lo que me resulta especialmente inquietante es que en todo este carrusel de pactos autonómicos municipales Si generales no están volviendo en ningún sitio ninguna línea roja programática que decir que es que estamos discutiendo exclusivamente de puestos de sillones de consejerías de concejalías de ministerios pero pero si ahora mismo preguntara cuáles son las líneas política has de bloqueo cual políticas que impiden la conformación de un Gobierno municipal autonómico o nacional es que realmente no lo sabríamos decir que creo que esto es lo que lo que genera un un hartazgo y una hay una desazón completa por parte por parte de los ciudadanos no que decir que estaríamos dispuestos a entender algo así como como discrepancias políticas insalvables pero no estamos dispuestos a entender por lo menos no resulta incomprensible lo que toda la discusión gire efectivamente en torno a distribución de de sillones con nombres propios

Voz 0027 45:13 sí bueno déjame

Voz 0789 45:14 pero que manifieste que quiero que el oyente sepa que fue una gran alegría acudir a la Gran Vía y colaborar con Pepa Calvo anterior en relación con

Voz 0027 45:27 con con lo que está ocurriendo bueno pues

Voz 0789 45:29 creo que si nos fijamos eh volvemos la vista cuatro años atrás no difiere mucho lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora con lo que hizo en dos mil quince y dos mil quince que tenía mucho menos diputados llegó a un acuerdo con Ciudadanos sumando los dos sub grupos parlamentarios prácticamente eran los que tenía ahora ciento veintitrés ya hay separó esperando que la presión mediática y social doblara doblar el pulso a Podemos no bueno pues ahora no lo ha hecho falta ese primer acuerdo porque ya disponen los ciento veintitrés ya está esperando que la presión social y mediática dobló el pulso viene a Podemos bien a PP y Ciudadanos no Ortiz yo creo que que hay bastantes semejanzas en este dos mil diecinueve con lo que hizo Pedro Sánchez en dos mil quince cuál es la gran diferencia yo creo que en esta ocasión lo que no va a dejar escapar si no consigue que la presión social y mediática doble el puso a unos a otros lo que no creo que deje escapar Pedro Sánchez es la segunda vuelta es decir la investidura en septiembre no antes del de de los dos meses

Voz 0027 46:30 la insistiendo el Gobierno en que en que ellos no contemplan este escenario que ellos dicen una única votación un único debate en julio que no hay segunda vuelta en septiembre como Juan o elecciones

Voz 0789 46:40 claro es que si no dijera esto no habría presión social y mediática no lo cual lógicamente tienen que decirlo así yo estoy convencido que no va a dejar escapar esa segunda oportunidad no

Voz 0027 46:49 oye Lucía publica Julien El Mundo que miembros muy destacados de

Voz 23 46:52 el Gobierno Rajoy equipo económico Rajoy que ha abogado

Voz 0027 46:56 por un gobierno de consenso lo que sea eso un gobierno moderado para preservar dicen las políticas económicas porque dicen sería un error empujar a Sánchez dejarle solo la opción a Sánchez de echarse a los brazos de Podemos esto es lo que dice es según publica hoy El Mundo destacadísima es personas el equipo económico de Rajoy hay alguien en el PP en la actual dirección del PP dispuesto a

Voz 5 47:20 a plantearse siquiera alguno no