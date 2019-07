Hoy por Hoy (02/07/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

sí como Bretos y la Seguridad Social acaba de registrar un récord histórico de cotizantes ocupados alcanzado los diecinueve millones quinientos diecisiete mil seiscientos el paro paro registrado en junio ha bajado pero sigue mínimamente por encima de la barrera psicológica de los tres millones de desempleados Rafa Bernardo buenos días buenos días

Voz 3 00:44 sí como decías con los setenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro cotizantes ocupados que suma el asegura social en junio el total de afiliados alcanza esos diecinueve millones quinientos diecisiete mil superando el anterior máximo histórico que era de julio de dos mil siete encuentro el paro registrado bajó en junio a sesenta y tres mil ochocientos cinco personas y eso deja el total de desempleados registrados en tres millones quince mil seiscientos ochenta y seis lo ampliamos en unos minutos antes más noticias Isabel Villar

Voz 0028 01:08 sí en Francia lo en los Pirineos franceses los equipos de rescate buscan a un montañero vasco de cuarenta y seis años que lleva tres días desaparecido se llama Rafael castaños y nunca llegó al refugio que había reservado para pasar la noche ha sido su familia en la que avisado de su desaparición Euskadi Isabel Léon

Voz 0821 01:22 este vecino de Santurtzi empleado de banca es un apasionado del monte donde suele hacer incursiones habituales casi siempre en solitario aprovechando los fines de semana es lo que hizo el sábado cuando dejó su coche en un parking de Peret pero no llegó al refugio donde tenia la reserva el aviso fue dado ayer por su familia lo que obligó a activar una búsqueda aérea todavía sin resultados que se va a reactivar esta mañana

Voz 0028 01:44 el Estado tendrá que indemnizar a un periodista por los golpes que recibió de los antidisturbios cuando cubría una manifestación en Madrid hace cinco años según la Audiencia Nacional los daños que sufrió el reportero fueron consecuencia directa de la actuación policial

Voz 0055 01:57 el Ministerio de Interior Dane de Interior tendrá que pagarle casi dos mil euros Alberto Pozas el agresor fue identificado pero la falta había prescrito ha sido ahora la Audiencia Nacional la que reconociendo una indemnización de mil setecientos euros que interior tendrá que pagar al periodista golpes grabados por eldiario punto es Durante la concentración Jaque al Rey en Madrid en dos mil catorce de uno de los antidisturbios en la nuca en el codo rompiendo el portátil con el que trabajaba el periodista

Voz 0028 02:23 Is sobre las manifestaciones de los ciudadanos de Hong Kong que piden más libertad policial y que ayer llegaron a tomar el Parlamento hemos hablado en la SER con Rafael Bueno ex director de política y sociedad de Casa Asia y cree que Pekín no consentirá intervenciones extranjeras en esta crisis

Voz 4 02:37 se esto es que paga China es un tema muy sensible tema también doméstico no van a permitir ninguna injerencia desde desde fuera porque para ellos no tiene tiene desde hace más de hostilidad un tal admiración que supieron desde Occidente y no no creo que permitan que que desde fuera excelente intervengan en una también

Voz 0027 03:09 buenos días Rosa Márquez hola qué tal muy buenos días

Voz 6 04:15 en el capítulo de hoy lo que Pedro Sánchez tiene que gestionar hoy la fecha de la investidura son las consecuencias de los actos del sofá

Voz 0055 04:21 Alice lo ciudadano obsceno

Voz 2 04:24 ergo de primera mano qué hace cada uno a su país

Voz 7 04:29 que ruede claramente se puede ver intentar que Ciudadanos tengas me mire mire a su país mire al progresismo que todo no vean como error catastrófico

Voz 6 04:48 laberinto que se resume en el hecho de no poder hacerlo

Voz 7 04:50 ves lo que España necesita recordar como mucho plomo

Voz 8 05:01 sé muy bien que mi posición hoy hoy por hoy

Voz 9 05:03 hoy es más débil que la del Partido Socialista fatal

Voz 8 05:06 tema cambiemos tiempo que tarda

Voz 7 05:10 eres Sánchez intenta hacernos creer el tiempo que haga falta muy duro con la crisis económica

Voz 0055 05:21 ser parte de un Gobierno que defienda la libertad

Voz 2 05:27 nunca vamos a apoyar jamás pues pasiva y activa ni pasivamente un gobierno presidido canciones

Voz 5 05:35 escuchar de estas una propuesta clara y escuche lo que la llega opina

Voz 7 05:43 yo confío en que los partidos damos treinta y cinco días y treinta y cinco noches esperando a que se reúnan con nosotros

Voz 2 05:52 todos los que estamos negociando un acuerdo con el Partido Popular que aún no está cerrada

Voz 7 05:56 se se les hace falta pasar el verano para ir a consultar a Macron que tienen que hacer ciudadanos tiene que resolver una crisis interna un tiempo para que se aclare creo que es tiempo gobierno compartido que coalición

Voz 0055 06:18 con nuestra izquierda que subidos podamos unidos podamos no suma

Voz 5 06:26 esa es nuestra posición nosotros dejamos balacera cuánto tiempo vamos a tener que estar los demás también Blair debilidad en otra pretensión de llegar a acuerdos

Voz 7 06:39 es tiempo de poner por delante lo que no puedo

Voz 0055 06:44 hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen

Voz 7 06:50 pues es pacto que vimos en el dos mil dieciséis Se revalide ahora con el paso del tiempo

Voz 1 07:07 a esta hora con Rafa Bernardo hola de nuevo Rafa grados vamos a

Voz 0027 07:10 ampliar los datos del paro de afiliación a la Seguridad Social

Voz 10 07:14 drives Research el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información y recuerda que tienes toda la actualidad del mercado laboral en Research punto Randstad

Voz 0027 07:27 punto es o quizá mejor le damos la vuelta a Rafa porque la noticia está en la filiación hay récord históricos de personas trabajando ahora mismo

Voz 3 07:33 así teníamos a las puertas verdad dos récords a este mes de junio ya al final se ha cumplido solamente uno porque dato sido bueno los datos han sido peores que los de las últimos genios pero con todo uno ha dado para batir ese récord el récord de afiliación a la Seguridad Social la subida de setenta y cinco mil quinientas ochenta y cuatro personas en de cotizantes ocupados en junio ha permitido superar el anterior récord de julio de dos mil siete y ahora tenemos diecinueve millones quinientos diecisiete mil seiscientos noventa y siete cotizantes ocupados una marca que no se había alcanzado nunca en la SER histórica el otro dato el de paro registrado el paro ha bajado en junio pero ha bajado en sesenta y tres mil ochocientos cinco personas lo que no ha sido suficiente para traspasar ese límite de los tres millones de parados que llevamos sin estar por debajo de esa de esa cifra desde finales de dos mil ocho

Voz 0027 08:23 esa enorme barrera psicológica nos quedamos en tres millones

Voz 3 08:25 los quince mil probablemente si los datos son bien Julio Se súper enseguida

Voz 0027 08:31 cómo ha evolucionado el paro por Comunidades Autónomas Rafa

Voz 3 08:34 pues el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas pero si tuviéramos que destacar unas en las que ha bajado especialmente el señor haríamos a Cataluña con trece mil ochocientos diecinueve parados menos Castilla y León siete mil ciento noventa sesenta y nueve perdían a Madrid con seis mil quinientos veintitrés parados

Voz 0027 08:49 por territorios por sectores lo mismo

Voz 3 08:52 acción ha crecido en junio en la mayoría de los sectores pero si tuviéramos que destacar algunos son la hostelería treinta y siete mil afiliados más las actividades sanitarias y servicios sociales con treinta y dos mil casi afiliados más y el comercio con veintiocho mil bastante estación alto vamos a hablar de

Voz 0027 09:04 los contratos qué tipo de contratos cuántos contratos en firme

Voz 3 09:08 pues han firmado en junio algo más un poquito más de dos millones de contratos esto es un descenso del dos con veintisiete por ciento sobre el mismo mes de dos mil dieciocho

Voz 0027 09:15 el descenso es especialmente acusado en los contratos

Voz 3 09:18 indefinidos porque se han firmado ciento setenta y cuatro mil que es un nueve con setenta y cinco por ciento menos que en el mismo mes del año anterior con esto sólo el ocho coma sesenta y siete por ciento de los contratos firmados en junio son indefinidos aunque hay que decir que haya aquí un efecto estadístico pide se anuló hace unos meses el contrato de emprendedores que era ese con el el gesto puso en marcha claro con la reforma laboral cuenta como indefinido aunque tiene un tenía un despido gratis durante el primer año entonces hasta que de alguna forma se compense ese efecto

Voz 0027 09:46 año pasado había contrato de emprendedores este año no hay

Voz 3 09:48 no se podrá ver exactamente si la contratación indefinida indefinida está realmente cayendo no

Voz 0027 09:53 estamos hablando el quiénes trabajan vamos a hablar quiénes están en el paro de quienes reciben la prestación el subsidio de desempleo aumenta el número de parados con esa protección

Voz 3 10:02 comenta sobre todo el porcentaje que es al final lo que importa no la tasa de cobertura que es de todos los parados que trabajaron anteriormente portado tienen derecho a las prestaciones cuántos están cubiertos por esa esa protección social esto sigue aumentando ya ese alcanza el sesenta por ciento de la tasa de cobertura sesenta por ciento de los desempleados que trabajaron antes te

Voz 0027 10:21 el acceso o a la prestación o el subsidio esto es cuota

Voz 3 10:24 los puntos más que hace un año Antonio Aramendi buenos días

Voz 0027 10:27 muy buenos días presidente de la patronal CEOE su análisis de estos datos la Seguridad Social en más hoy máximos históricos diecinueve millones y medio de personas trabajando diciendo de millones y medio de afiliados

Voz 1193 10:39 yo creo que que lo han explicado muy bien yo creo que es una buena noticia yo creo que tenemos que estar satisfecha osea nunca todos los poco porque yo creo que lo ideal sería que lógicamente no hubiera absolutamente para una España pedía creo que son buenas noticias así estoy yo creo que nos tiene que animar a pensar que nuestro país pues pues merece la pena o no que realmente está ya el límite de los tres millones de parados tres niños quince mil que yo creo que realmente estamos en esas cifras de dos mil ocho o el poder de pensar que ya estamos diecinueve millones de personas trabajando que nueve millones de esas diecinueve son mujeres cuando pensamos y vemos que ha bajado como habéis dicho en todos los sectores pero todos los territorios en una absolutamente todas las edades de una forma homogénea el efecto de igualdad mujeres pues no pues yo creo que vamos que vamos por buen camino es decir todos poco insisto pero pero creo que que que hoy es un día para bueno pues para para sonreír un poquito

Voz 0027 11:45 cuando en octubre se baila el sol se vayan los turistas que que nos va a quedar de esta ola de afiliación

Voz 1193 11:52 bueno yo creo que hay una cosa que tenemos que tener Desire es verdad España tiene un porcentaje altísimo del turismo somos en los países con más atractivo del mundo en el turismo nos vienen a visitar ochenta y dos millones de personas todos los años de yo creo que es un dato por tanto hay una parte muy importante de todo estos datos durante pero no que es trabajo estacional ese trabajo estacional que que no tiene pues no o no debería tener absolutamente en aquel conato de calidad posibilidades

Voz 11 12:21 seguir estando ahí porque cuando viene

Voz 1193 12:24 gente pues habrá más empleo cuando vinieron a menos yo creo que ya alguien elemento pues está claro que nosotros vamos a tener trabajando insistimos siempre y lo hablamos los sindicatos yo creo que diría lo mismo hablamos de formación hablamos de tu

Voz 11 12:37 críticas activas ya que hablamos especiales

Voz 1193 12:40 mente yo ahí lo dijo permanente de la lucha contra la economía sumergida yo creo que es clave especialmente para el que hay un empleo estable y bueno es más potente que por ejemplo es fundamental pues se crecimiento la industria de nuestro país que en su día cuando hablábamos del XX evidentemente significaba que un año veinte el veinte por ciento del PIB fuera suelo industrial junto con el sector eléctrico se y medio todavía queda bastante trabajo puedo hacer para conseguir estos estos elementos que son los que conseguirían un trabajo vamos a llamarle menos estacional

Voz 0027 13:17 sin Aramendi no parece que la subida del Salario Mínimo novecientos euros allá destruido mucho empleo no que es lo que se vaticino por parte de algunos empresarios de muchos empresarios

Voz 1193 13:26 bueno yo lo dije claramente que al mes siguiente cuando cuando sube el paro o ahora cuando bajó yo creo que no es un momento de deberes no ver que se ha subido no yo creo que son series más largas las que pueden hacer valer a este este dato podido sinceramente nosotros tenemos claro que los salarios deberían asumir sería bueno para todo pero también hay que ver la importancia de la productividad cotidiano Saprissa no pero bueno eso yo creo que todavía es muy prematuro tanto para decir que sí que era un problema como podéis decir que aquí que el Banco de España tenga que pedir perdón es decir yo creo que hay un punto medio donde vamos a esperar a la serie con tranquilidad y entonces ahí hay cierta terminamos

Voz 0027 14:17 ser el la ficha de debate de investidura cree que los partidos tienen que hacer esfuerzos para que nos vayamos de vacaciones ya con un Gobierno constituido y León funciona

Voz 1193 14:27 bueno yo llevo dos meses diciendo lo mismo pero yo a ver yo creo que que la clase política tiene la responsabilidad de diez darnos esa estabilidad en España yo lo he dicho desde el primer día pienso que los españoles hemos votado moderación y ahí lo dejo es decir yo creo que que son responsables si no se llega el momento donde vamos a vamos a ver qué pasa bueno vamos a ver de la presidenta del Congreso que fecha

Voz 0027 14:54 no sé si será ahora el que

Voz 1193 14:56 hombre en noviembre sobrero nosotros lo hemos trabajando nosotros estamos sentados en nuestras mesas también el diálogo social con los sindicatos con los trabajadores desde luego para nosotros no

Voz 0027 15:10 las claras señor Garay ciudadano eso PPS tienen que abstener para que deje de haber un gobierno en funciones

Voz 1193 15:16 nosotros pensamos haber yo creo que el diálogo entre los partidos debería ser la la lógica nosotros pensamos yo lo he dicho claramente que podía del Gobierno de los partidos claramente o que podía haber unas abstenciones dicho eso son cosas llama la negociación donde bueno pues que se pidan cosas no se pidan pues no sé como los no Tobias no es choque que lo se lo digo porque ya

Voz 11 15:41 de momento de dónde puesto lo que la ciudadanía

Voz 1193 15:44 nos sentimos un poco perplejo de las cosas que estamos bien digamos que en sillas de cómo se amplían las sillas sonó como uno está dos años de otro y sinceramente son cosas que no estábamos acostumbrados a ver pero bueno vamos a ver vamos a ver cuando acaba ir nosotros seguimos ese normalidad porque el día a día en las empresas el empleo que los pedidos eso eso siguen con esa normalidad hace enorme vosotros me dije

Voz 12 16:15 el diario y entonces pues sinceramente

Voz 1193 16:17 y lo que queremos es no sé que es una forma yo creo que que lo arregle hoy ocupamos elecciones otra vez y ya está pero pero ya que lo arreglen

Voz 0027 16:26 el presidente de la patronal gracias por estar buenos días

Voz 1193 16:30 a vosotros Unai Sordo buenos días

Voz 0027 16:33 hola buenos días secretario general de Comisiones Obreras Pepe Álvarez muy buenos días hola buenos días Secretario General de UGT qué lectura hacen los sindicatos de estos datos que acabamos de conocer el del paro registrado que baja pero se queda rozando la barrera de los tres millones pero rozando lo por encima no por debajo sobre todo de la Seguridad Social que marca ese máximo histórico diecinueve millones y medio de personas ahora mismo contratadas en España señor sordo

Voz 1663 16:56 bueno pues en primer lugar que se sigue creando empleo lo cual siempre es una buena noticia pero que es verdad también que se está desacelerando esa creación de empleo es el peor mes de junio en los últimos cuatro años a la economía española sigue generando empleo de muy baja calidad en nuestra opinión porque hay una serie de reformas que están incidiendo en ese empleo de baja calidad pero bueno es una buena noticia lo que eso también es que la diferencia que tiene la economía española que si creando empleo por encima de otras europeas en nuestra opinión tiene que ver con la mejora de los salarios y tiene que ver precisamente con la mejora de esos salarios más bajos no por tanto una buena noticia pero hay que relativizar la porque vivos e insisto el empleos de baja calidad hice está ralentizando la creación de empleo y por otro lado

Voz 0027 17:47 junio se investiguen Inditex

Voz 1663 17:49 el estacionalidad muy importante porque bueno pues crea muchos puestos de trabajo vinculados a las actividades de verano no

Voz 0027 17:55 esta desaceleración en la contratación el apuntaba el el señor sordo en quiere decir que estamos llegando Pepe Álvarez a los límites de la economía española en cuanto a creación de empleo por arriba de paro estructural por debajo

Voz 11 18:09 bueno yo espero que no pero en todo caso a mi madre la impresión de que muchas personas que han encontrado empleo o este mes el mes pasado con toda seguridad no encuentran un empleo es que el país tiene un problema muy serio desde el punto de vista la calidad el empleo muy nosotros lo tenemos que poner de manifiesto pero sólo son los tres millones de personas que están en el desempleo sino que además de los tres mil personas que están en el desempleo son en muchos casos las personas que están súper empleadas hablamos de en torno a seis millones de personas que están en el Salario Mínimo Interprofesional lo Córdoba jueves condicionaría a mi me parece que a eso no se lo puede llamar empleos si además tenemos en cuenta que la duración pues no tiene nada que ver con las la la el trabajo estacional no duran el tiempo que dura el la la temporada turística a muchísimo menos días menos de un mes la mayoría después hay otras prueba evidente de que el empleo que creo que se está creando es de poca calidad que es que las otras a las uvas sociable vamos coros histórico ya que el sistema no cubre las necesidades para pagar las pensiones que lo que se pero también hay una calidad muy bajaron el el empleo seguramente que si estuviéramos haciendo las cuentas y estuvieron músico dando el empleo en relación a una jornada completa pues estaríamos en situación de desempleo mucho más alta por eso yo creo que hay un súper empleo importante que se ha de tener en cuenta

Voz 0027 19:48 Pepe Álvarez Unai Sordo secretarios generales de UGT y de Comisiones gracias a ambos prestar esta mañana con nosotros en la SER buenos días

Voz 1193 19:55 Diez

son las ocho las

siete en Canarias

Hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 0055 22:27 tres cosas hay en la vida si salud dinero y Ser y quién tenga esas tres cosas que de verdad que si no podemos aquí no pero podemos dar gratis para todo el mundo

Voz 2 22:47 Tina venga siempre te regala haremos la paz salud

Voz 1321 23:10 cuenta con la SER

Voz 2 23:14 pase lo que pase

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 22 25:14 Aimar Bretos de cara

pero hay veinticinco de la mañana ocho y veinticinco en Canarias

Voz 23 25:46 Elia en Hoy por hoy

Voz 0027 25:48 no sé si habéis podido escuchar esta mañana las palabras de Rocío Monasterio las líder de Vox en Madrid sobre

Voz 23 25:55 el orgullo e el el Orgullo LGTB que

Voz 0027 25:58 el Madrid celebra del próximo fin de semana le preguntaban a Rocío Monasterio en la contra CV ella contestaba así

Voz 0738 26:05 los madrileños no tenemos porqué ver fiestas en que se ni la dignidad de la persona que se exhiban de forma eh poco decorosa así Sagan actos de explícitos sexuales en la calle en horario diurno cuando una madre padre puede salir con dos niños no tiene por qué del portal de su casa no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo no creo que para este colectivo e sea bueno una visión denigrante idea ha sido una caricatura que muchos lo comparten y eso es lo que ha promovido las fiestas de los

Voz 0055 26:44 yo voy el orgullo como una caricatura denigrante de los homosexuales que uno puede despachar esto que digan lo que quieran y que les escuchen quienes quieran pero es que que la mujer que que dice estas palabras es la líder de un partido que ahora mismo tiene cogidos por los votos a PP y Ciudadanos no sólo la Comunidad de Madrid también en Murcia

Voz 0027 27:02 las plazas amenaza con no darle su apoyo si entre otras cosas no se deroga la parte sustancial de las leyes contra la homofobia que se han aprobado tanto en Madrid como en Murcia Luis no

Voz 12 27:13 a mí me parece bien extremadamente graves estas declaraciones de hecho me parece me parece estremecedor que ahora ya no lo ven los carnés de buenos españoles sino que ahora repartan los carnés de las personas dignas osea es una es una celebración de de la diversidad de la de la pluralidad de la posibilidad de de vivir con con modos de vida alternativos sin digamos la receta tradicional de de Rocío Monasterio

Voz 24 27:38 debe convertirse en una en una opción de vida

Voz 12 27:40 tan legítima como como cualquier otra pero una entre entre otras en ese sentido yo creo que que es una parte del compromiso con la libertad de los niños precisamente con la libertad de los niños y las niñas que desde pequeños crezcan viendo que hay que hay una diversidad y la pluralidad enorme de de formas de vida entre las que van a poder elegir cuando cuando sean cuando sean mayores reproducir la receta tradicional

Voz 24 28:05 o elegir o construir un modo

Voz 12 28:07 lo de vida nueva yo creo que esto es lo que lo que se celebra todo este todo este planteamiento de no pueden ver los niños me parece una cosa extraordinariamente inquietante de un fundamentalismo de un fundamentalismo religioso que en último término se basa en la convicción de que hay

Voz 24 28:22 un único modelo de vida un único modelo de vida válido ir realmente

Voz 12 28:28 es estremecedor porque nosotros no estamos impugnando su modelo de vida sin embargo ellas sí que es derecho

Voz 24 28:34 eso a impugnar nuestro modelo a nuestro modelo de vida

Voz 12 28:37 ni siquiera como un modelo posible

Voz 24 28:41 eh que que cualquiera tiene derecho a seguir construir uno propio

Voz 0027 28:44 Ignacio no yo suscribo cien por cien

Voz 24 28:47 las palabras de Luis no lo que pasa es que yo creo que no hay que no hay que asustarse porque diga esto Rocío Monasterio vamos alguien de Vox porque probablemente insisto que después de haber suscrito cien por cien no me ha dicho Luis Luis y yo sabemos como todos que hay un porcentaje de sociedad española que ha respecto piensa como voy a hacer yo no con lo cual pues yo creo que es muy representativo de un cierto porcentaje española que todavía no ve las cosas como como las como las ve Luis au yo suscritos palabras no por tanto yo creo que lo único que se pone de manifiesto una estériles que bueno que la opinión mayoritaria sociedad española respecto no es unánime y que eficiente hay un hay un porcentaje socia española que no ve las cosas como lo vemos la mayoría no Ike cree que efectivamente que en las fiestas del Orgullo pues hay algún tipo de exceso

Voz 8 29:37 hago

Voz 24 29:39 yo creo que insiste va a mi a mí no me sorprende que Bush en un Estado de derecho

Voz 12 29:44 está ya previsto cómo se resuelven las cosas que no son unánimes

Voz 24 29:47 es se resuelven dando libertad a cada uno estoy de acuerdo desarrollar su modo de vida como considera oportuno así pero estoy de acuerdo contigo lo que digo es que a mí no me sorprende me escandaliza que bueno pues que Vox se haya hecho eco de lo que

Voz 0055 30:00 mira respecto una parte la sociedad española

Voz 24 30:02 ya pero sí que ha cambiado una cosa importante

Voz 25 30:05 y es que hasta hace relativamente poco eh

Voz 12 30:09 es verdad que en una actitud hipócrita pero en cierto modo como decía aquél la hipocresía

Voz 25 30:13 tributo que que el vicio tiene que

Voz 12 30:16 pagar a la virtud es decir modo de un modo un tanto hipócrita no se atrevían a decir estas está hacer estas declaraciones tan abiertamente discriminatorias y hostiles hacia distintos modos de vida esto ha cambiado de repente nos encontramos con representantes públicos en instituciones públicas que hace que es el legitime y que se legitime desde el punto de vista ya digo de la expresión de la expresión pública estos comportamientos y esto tiene efectos si tiene efectos las agresiones tiene efectos en el en el acoso que se vive que se vive por la calle todo esto tiene efectos el que haya cargos públicos que de repente pongan voz

Voz 24 30:55 a esto que hasta ahora estaba pues más o menos a

Voz 12 30:58 botado en el ámbito de los comentarios privados me para

Voz 24 31:01 ABC de una extrema gravedad ha pues no mire yo ahí sí que no estaba de acuerdo contigo en todo menos en esto último yo creo que que los políticos y los partidos tienen que ser un fiel reflejo de lo que es la sociedad ahí sí en la sociedad hay un porcentaje pequeño de acuerdo que opina así pues a mi me parece muy bien que hay un partido que que que se haga eco de lo que piense ese porcentaje la sociedad a mí me parecía insisto que por otra parte que decirte que que lo ha dicho de una forma educada estando en desacuerdo con lo que ya he dicho lo ha dicho de una manera educada es decir que que hay no ha habido agresión ni física ni verbal no pues no

Voz 25 31:33 yo diría yo diría que sí yo diría que

Voz 12 31:36 ha planteado la diversidad como un atentado a la dignidad de las personas

Voz 24 31:41 a lo que ella entendía que eran excesos excesos respecto a no ha criticado el hecho en sí mismo de la diversidad sino lo que ya digo que no pero no no no no no

Voz 1321 31:50 yo creo que lo que lo que la palabra clave es la dignidad es lo que dice Phil tú no puedes considerar que la dignidad de las personas depende de lo que dice Rocío Monasterio bajo ningún concepto no en el sentido siquiera Cristiano supuestamente que su que supuestamente ella pueda defender pueda manifestar ese sentimiento yo creo que yo creo que las palabras de Rocío Monasterio tienen una explicación politica qué tiene que ver con la denominada guerra cultural que tiene que ver con con el momento complejo que está viviendo el partido Vox es su parte todo nuevo que nació efectivamente para probablemente como dice Ignacio para defender las instituciones esa esa cierta forma de entender ellos la la vida que mientras no la impongan a los demás pues efectivamente pueden defenderla eh además cuando era quieren imponer a los demás es verdad que hay un porcentaje de la población española que puede pensar eso pero es verdad que es un porcentaje muy pequeño que es un porcentaje muy pequeño que digamos las conquistas en materia de tolerancia de diversidad de pluralismo que que que ha hecho la sociedad española desde que empezó es decir acordados en fin en el año dos mil cinco hubo manifestaciones en Madrid de encabezadas por dieciocho obispos y en la dirección del Partido Popular a la cabeza en contra del matrimonio gay luego el Partido Popular ha ido en consonancia con lo que ha visto que es el sentimiento mayoritario de la sociedad española cambiando su posición yo yo creo que por por referirnos a lo que está pasando ahora mismo

Voz 0055 33:41 hombre de Madrid y yo creo que

Voz 1321 33:44 las exigencias de Vox para para votar a Isabel Díaz

Voz 0055 33:49 Yuso como presidente de la Comunidad de Madrid son exigencias inasumibles por parte de Ciudadanos por parte del Partido Popular soprano por si hay alguien que no se esas cosas que tienen que ver con esto

Voz 0027 33:59 la Comunidad de Madrid ahora mismo hoy termina la ronda que el presidente de la Asamblea autonómica iniciado con los distintos partidos antes de convocar el debate de investidura eh ahora mismo no hay ningún candidato con los votos suficientes como para presentarse con garantías ese debate de investidura entonces hoy lo que va a tener que decidir el presidente de la Asamblea autonómica que es de Ciudadanos por cierto llegó ahí gracias a los votos de PP y de Vox

Voz 24 34:26 ese presidente va a tener que decidir si convoca un debate de investidura con el candidato

Voz 0027 34:33 lo que ganó las elecciones que es Ángel Gabilondo a pesar de que no tiene los apoyos suficientes o con el candidato que potencialmente parecía que iba a tener los apoyos pero que de momento no los tiene que es Isabel Diaz Ayuso del Partido Popular tiene una tercera opción porque el Estatuto de la Comunidad de Madrid permite que se convoque un debate de investidura sin candidato que será un debate en el que cada uno firmaría posición pero permitiría que empezará a computar el tiempo para una repetición electoral esa opción está sobre la mesa a que no se puede descartar pero ahora mismo la opción García más viable crear la de Isabel Diaz Ayuso del Partido Popular con los votos de Ciudadanos y con los votos también de Vox parece que hace aguas porque Vox dice señores de ciudadanos o ustedes antes de hoy a las dos de la tarde se comprometen con nosotros a firmar un documento a tres no un documento de PP conciudadanos después ya va el PP consigue por detrás los votos de Ciudadanos puede decir que no ha pactado con Bono un documento a tres o se comprometen a eso eh en cuatro horas y media que quedan hasta las dos de la tarde o no hay un acuerdo para la investidura

Voz 25 35:37 de Aimar que que yo creo que

Voz 12 35:40 no comparto plenamente la interpretación que hace desde el de el Estatuto de la Comunidad de Madrid es verdad que si el presidente de la Asamblea se encuentra ante la imposibilidad de proponer candidato porque nadie quiere presentarse tiene la capacidad de convocar el pleno sin candidato presentes el caso

Voz 0027 35:59 en caso de que haya alguien que quiera Ignasi Gabilondo ha dicho

Voz 12 36:02 a Aguere presentarse el seguro el presidente de la Cámara no tiene capacidad más que más que comer más que quebrando la ley no tiene capacidad de convocar el pleno sin candidato eso sólo lo puede hacer efectivamente para poner en marcha el reloj y evitar un bloqueo sólo lo puede hacer sin no hay ningún candidato dispuesto a hacerlo pero es que ahora mismo lo hay de hecho está el candidato que más votos saco el candidato que junto con más Madrid suma cincuenta y siete cincuenta y siete votos cuando el Partido Popular y Ciudadanos suman cincuenta y seis es un candidato que está dispuesto a a presentarse

Voz 0027 36:39 por su murió

Voz 12 36:41 pleno la opción de convocar el pleno sin candidato no la tiene el presidente encima de la mesa

Voz 0027 36:46 explica Cristina de la Hoz hoy en el Independiente que hay y hay serias dudas en el PP de que en caso de que se intentara un debate de investidura con Ángel Gabilondo algunos de los diputados de Ciudadanos no terminarán votando a Gabilondo en la repetición de sabes del hallazgo

Voz 1321 37:06 sabes lo que pasa Aimar que como no tenemos nada práctico que llevarnos a la boca pues partidos si los partidos se dedican a conspiraciones me parece una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular decir que voy a ver otro tamayazo como si un tamayazo fuera algo que se puede repetir tranquilamente sin que pase en fin me me me me parece tremendo esto que está pasando en los partidos de verdad en lugar de dedicarse a lo que se tienen que dedicar se dedican

Voz 0055 37:35 buscar conspiraciones el partido de enfrente o a los

Voz 1321 37:37 ayer el presidente Aznar tuvo una intervención en El Escorial en mi opinión acertadísimo hablando de que ya estaba bien de jovencitos tácticos por parte de los partidos que exactamente eso es lo que estamos a escucharlo

Voz 8 37:50 Nuestro en la lógica institucional es echar sobre los demás la propia irresponsabilidad de conseguir esa mayoría ni exigida rollos gratuitos ni afirmar al mismo tiempo una victoria electoral de largo mientras advierte con nuevas elecciones los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones tenga que negociar que negocio

Voz 0055 38:22 en este caso se refiere concretamente pero perdona pero puede ser aplicable a este caso también también porque efectiva

Voz 1321 38:28 mente cuando el presidente Aznar

Voz 24 38:31 el que se ha declarado ganadores

Voz 1321 38:33 las elecciones debe buscar los apoyos bueno osea C's y PP dicen vamos a pactar un gobierno no oiga usted no va a pasar un gobierno porque usted no tiene los votos va a pactar un gobierno o pasta usted convoca o no tiene usted gobierno es decir vamos va va vamos a es decir yo creo que que Ciudadanos tiene también ese problema que no quiere asumir eh que depende de Vox y además tiene otro problema que es que le ha surgido una crisis interna una crisis interna derivada de su pacto con los de de su entendimiento con esa fuerza política es decir tanto el el tema Valls como la más este Toni Roldán tiene que ver exactamente mucho con ese con esa alianza entonces se encuentra en una situación muy complicada porque no puede ceder ante voz por otra parte Vox con toda la razón se considera engañada esclavos le han engañado es que el Partido Popular le ha engañado Vox tiene que pensar si es exactamente la muleta del Partido Popular si lo que quieren sino que si su existencia va va va su el objetivo de su existen de engordar al Partido Popular

Voz 0027 39:39 pero cuál es la alternativa a boxes puede permitir facilitar aunque por quedarse de brazos caídos un gobierno socialista en la Comunidad de Madrid o en la región de Murcia

Voz 1321 39:48 que eso no va a ser así lo único que va a provocar nuevas elecciones Aimar no va a haber un gobierno alternativo socialista en Madrid porque ahora hablando no haga habiéndolo elevan a votarlo

Voz 0055 39:58 ver en Murcia si es porque Ciudadanos ahí

Voz 0027 40:00 lo que sino sale López miras del Partido Popular ellos empiezan a negociar con el Partido Socialista igual Sirera orbitan unas

Voz 1321 40:07 yo creo que lo que ellos pueden obliga lo que ellos pueden provocar unas nuevas elecciones en ningún caso un gobierno alternativo

Voz 24 40:14 creo que crees que el Partido Popular está flanqueado por dos por dos opciones que tuvo ganas dos es decir ciudadanos tiene que asumir claramente que si quiere gobernar con mayoría de centro derecha necesitar los votos de Vox chico se ha elegido esta opción pues pues quítate quítate los complejo no Vox está muy bien que no se deje engañar pero voz también tienen que saber que ha es muy minoritaria que puede puede efectivamente influir algo pero no puede imponer unas condiciones a los dos socios mayoritarios de la posible coalición parlamentaria no quién hombre Bosch tiene la tentación que tiene y está muy bien que no se deje engañar pero tampoco puede imponer los programas de gobierno entonces mienta vos no rebaje las pretensiones que ha puesto ahora antes no pero ahora así encima de la mesa inocentes ciudadano no asuma que su estrategia es la que

Voz 0027 40:59 ha decidido pues

Voz 24 41:01 el Partido Popular tiene un problema en dos minutos

Voz 0027 41:04 contamos que el abogado de Puigdemont acabo de decir en Cataluña que el ex president catalán fugado de la justicia española está a una hora del Europarlamento que se está planteando aparecer hoy allí esa mañana a pesar de que eso es suelo francés que a pesar de que ha evitado hasta ahora pisar Francia por entendemos temor a que a que lo detenga sólo contamos ahora

Voz 1 45:10 va a picar las cautelares para forzar al Europarlamento a entregarle el acta

Voz 12 45:15 sí había la duda pese a ello que Puigdemont apareciera en en

Voz 0931 45:19 Estrasburgo frente al Europarlamento porque hay convocada una manifestación independentista el abogado Gonzalo voy a que está con el expresident Ramón acaba de asegurar como decías aquí en Ser Catalunya que están atención a metros del Europarlamento

Voz 31 45:30 por eso te cerquita estaré de metros de donde se va a celebrar el que es el fiel

Voz 0931 45:35 el Europarlamento está en Estrasburgo que eso es Francia como sabéis pero forma parte de la región de Alsacia una parte que tiene parte francesa alemana se pregunta que es dónde están exactamente en Francia

Voz 0027 45:47 o en Alemania estarán la Paral amañadas Borg

Voz 31 45:50 estamos en Alsacia ala para la Baña que en Alsacia no sé qué más claridad Klein quiere que les diga

Voz 12 45:58 bueno que estará en alza hacia el tema es que en Alemania Demonio

Voz 0931 46:00 el recorrido recordemos por el Tribunal de Schleswig Holstein que lo extraditados sólo por malversación con lo que ya Arenas retiró la euroorden ahora voy le vuelve a retar

Voz 31 46:07 anunció Llarena quisieron emitirlo euroorden nosotros estaríamos encantados de hecho hace más de una semana se Lockerbie que lo haga

Voz 0931 46:16 bueno pues a partir de aquí juego del gato y el ratón a ver dónde está Damon hay en marcha ya una protesta de unos seis mil independentistas que están frente a las puertas de la Europarlamento pero el acto central de la es a las doce dicen que van a tomar la decisión de ese entraron no frente a las puertas de Estrasburgo de este Europarlamento es ahora

Voz 0027 46:33 bueno gracias Bofill si os parece vamos a pasar ya las adivinanzas optar ya cuando aparezca que aparecía lo comentaremos vamos a Andalucía Elena Carazo muy buenos días Elena estás ahí verdad sí eh la Asociación de la Prensa de Sevilla Elena está denunciando que los partidos políticos han recolocado en el nuevo consejo de Canal Sur a políticos que se han quedado sin cargo tras las elecciones que iba en las listas no han tenido éxito los han colocado en ese consejo en lugar de elegir a profesionales de los medios y expertos en comunicación cuál es exactamente Elena el perfil de los nuevos consejeros para dirigir la Radio Televisión Pública andan

Voz 0534 47:13 bueno pues la mayoría de los perfiles presentado por PSOE Partido Popular y adelante Andalucía son cargos del partido político que como decías se han quedado fuera el puesto que ocupaban una vez que han pasado las elecciones con nombres como el ex diputado socialista Antonio Pradas la popular Mariví Romero o el secretario de Organización de Izquierda Unida Francisco Javier Camacho sólo Ciudadanos y Vox han apostado por nombres relacionados con los medios de comunicación la renovación del consejo de administración de la RTVA llega tras cinco años de bloqueo pero los partidos todavía Aimar van a tener que seguir negociando porque las propuestas que han presentado no cumplen con el criterio de paridad el miércoles mañana se aprobarán los nombramientos en el pleno del Parla

Voz 1321 47:52 pintor periodista Juande Mellado será elegido director genera

Voz 0534 47:54 al de la RTVA Rafael Porras presidente del consejo de administración y Antonio Checa presidente del Consejo Audiovisual de de la Asociación de la Prensa de Sevilla Aimar lamentan que los partidos hayan optado por reincidir en los comportamientos erróneos y perversos del pasado

Voz 0027 48:09 en Rafael Rodríguez presidente precisamente de la Asociación de la Prensa de Sevilla buenos días

Voz 1193 48:13 qué tal buenos días Aimar dejó años de bloqueo y esto ahora

Voz 11 48:17 claro es más de más de lo mismo estamos hartos de denunciar que la esa públicas la radiotelevisión pública Andalucía que es totalmente necesaria siendo pública de verdad pues sigue estando totalmente politizada no es normal que después de tantos años de bloqueo como ha contado amenazó pues vuelva a reincidir a lo mismo se vuelvan a meter apolíticos descolgados que no han ocupado cargos en las elecciones que que han quedado fuera o apolíticos Juan cargos orgánicos o incluso a personas que van a cobrar por la RTVA iban es trabajar para el partido es decir que los partidos ahorrar el dinero mire usted no se existe un consejo de administración de la RTVA que nosotros ojo decimos que no debe de existir porque la comisión parlamentaria de la RTVA que es quién controla realmente a la radiotelevisión pública de Lucía Pérez es si existe el Consejo de Ministros en vamos a profesionalizar rudo politizar la nuevas reproducir lo mismo que el Parlamento así no vamos a ninguna parte no

Voz 0027 49:10 Rafael Rodríguez presidente de la Asociación de de la Prensa de Sevilla gracias muy buenos días

Voz 11 49:15 un abrazo Aimar

Voz 32 49:20 no

