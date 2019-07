Hoy por Hoy (02/07/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias Isabel Quintana muy buenos días hola buenos días

Voz 0824 00:08 la Seguridad Social alcanza su récord histórico con diecinueve millones y medio de cotizantes el paro registrado ha caído en junio en casi sesenta y cuatro mil personas y el total se queda ligeramente por encima de los tres millones son datos buenos pero más flojos que los del años de años anteriores Rafa Bernardo

Voz 1762 00:24 aunque los datos de junio son buenos han sido menos buenos que los del año pasado por ello de los dos hitos que estaban al alcance de la mano sólo se ha cumplido uno los setenta y cinco mil afiliados más que aportó el mes pasado han servido para batir el récord histórico de cotizantes ocupados diecinueve millones quinientos diecisiete mil suya mientras la bajada del paro de sesenta y tres mil personas no ha sido en cambio suficiente para dejar el total de desempleados por debajo de los tres millones se quedó en tres millones quince mil con todo el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas la ocupación subido subieron la mayoría de los sectores sobre todo en los más ligados a la temporada turística y la protección social sube y el sesenta por ciento de los parados ya tiene acceso a prestaciones subsidio

Voz 0824 00:59 el presidente de la patronal celebra estos datos y cree que aunque todo es pocos son buenas noticias los sindicatos también consideran positivo que se siga creando empleo

Voz 2 01:07 pero recuerdan que los puestos que se generan son de muy

en Hoy por hoy han estado Antonio Aramendi CB Unai Sordo Comisiones Obreras y Pepe Álvarez UGT

Voz 3 01:16 vamos por buen camino es decir todo es poco pero creo que hoy es un día para bueno pues para para absorber

Voz 4 01:22 yo poquito es una buena noticia pero hay que relativizar la porque insisto el empleo de baja calidad está ralentizando en la creación de empleo es que el país tiene

Voz 3 01:30 problema muy querido desde el punto de vista de la calidad del empleo las las sociales vamos a batir records históricos y a la vez el sistema no cubre las densidades para pagar las pensiones

Voz 0824 01:41 en Murcia a esta hora está previsto que comience la Asamblea regional el debate de investidura de Fernando López miras el candidato del Partido Popular investidura que no tiene garantizada porque además de sus votos y los de Ciudadanos necesita los de Vox para alcanzar la mayoría absoluta o su abstención para la mayoría simple en la segunda votación de momento la formación de ultraderecha se mantiene en el no en la Asamblea esta Juanjo Asensio

Voz 1197 02:03 Fernando López miras le complica la investidura en la votación prevista para esta tarde ya que Vox sigue manteniendo que votará no al candidato popular debido a que Ciudadanos sigue con su veto hacia los de Santiago Abascal desde Bush insiste en que para apoyar López miras la formación naranja debe suscribir el acuerdo al que lleguen con el PP algo a lo que no están dispuestos a hacer desde Ciudadanos en breve está previsto que se inicie la segunda sesión del debate de investidura con la intervención de los grupos parlamentarios y ya esta tarde será cuando tras la réplica del candidato popular se proceda a la votación que no tiene asegurada Fernando López miras de cumplirse el guión previsto se convocaría una segunda votación para el jueves por la tarde en la que la abstención de Vox permitiría López miras ser investido presidente de la Región de Murcia con el apoyo de su partido y ciudadanos algo que tampoco tienen claro en la bancada popular

si hoy se conocerá la fecha del debate de investidura para la presidencia del Gobierno la va a anunciar la presidenta del Congreso Meritxell Batet después de hablar con Pedro Sánchez esta mañana hablarán por teléfono porque el presidente del Gobierno en funciones está en Bruselas con las negociaciones de último minuto para elegir a los nuevos cargos comunitarios que ayer volvieron a fracasar retoman dentro de una hora diez y tres nueve tres en Canarias

Voz 0821 03:08 en Madrid el paro bajó en el mes de julio casi un dos por ciento respecto al mes anterior eso supone seis mil quinientos veintitrés parados menos en la Comunidad ampliamos estos datos con Ángeles revuelo

Voz 6 03:18 en total en la Comunidad de Madrid se registraron trescientos treinta y cuatro mil seiscientos dos desempleados menos en el mes de junio por sectores los que más paro han registrado son los de servicios con más de doscientos sesenta mil desempleados e Industria en el que se superan los veinte mil a la vez los datos de la Seguridad Social presentan también un ligero ascenso la región ganó nueve mil ochocientos treinta y ocho afiliados lo que supone un cero coma tres por ciento con respecto al mes anterior así la cifra la cifra global de cotizantes en la región Se sitúa en más de tres millones de personas

Voz 1 03:48 hijo y una hija pendientes todavía de la

Voz 0821 03:50 las labores de extinción en el incendio de cenicientas todavía quedan algunos focos activos pero los profesionales sobre el terreno confían en que a lo largo de las próximas horas pueda ser al menos controlado Carlos Novillo es el director general de Emergencias Madrid uno uno dos

Voz 1035 04:03 en las últimas horas han tenido éxito pues las tácticas de extinción que se han empleado para dar e intentar dar por extinguido uno de los focos que teníamos en en Peña cenicientas que era el que más problemas había dado durante el día se decidió por la noche que los vecinos regresan a sus casas los veintisiete vecinos que continuaban evacuados tanto de Cadalso de los Vidrios como de la Encinar del Alberche ya han podido regresar con total normalidad a sus hogares

Voz 0821 04:29 y una cosa más los profesores que se presentaron a las últimas oposiciones

Voz 7 04:33 maestro de inglés se concentran este martes para exigir a la Consejería de Educación que se repita parte de la ejercicio práctico entienden que hubo deficiencias en la prueba de listening Ike las preguntas no estaban ajustadas al temario la protesta coincide con el día en que se van a conocer las notas más calor para este martes al menos en menos sofocante que en los últimos días de cara a la tarde con alguna tormenta harán sur de la comunidad

Voz 8 05:00 hijos de rock and roll jóvenes que no escapar quién debido al golpe de batería

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:26 S

Voz 1995 05:44 cinco minutos una hora menos en Canarias el barco de rescate operarán ha vuelto a ser noticia tras rescatar del pasado domingo una embarcación de madera con unas cuarenta personas que navegaban en aguas maltesas El ministro de Interior italiano Matteo Salvini amenace directamente a la ONG Open Arms de aplicar el mismo trato si deciden entrar en aguas italianas para suplir un hace pocos días a la embarcación alemana de escucha

Voz 10 06:07 esta ver sola Liber verso el mar Mediterráneo Maxi multa secuestro del implicaciones divierto del ingreso en el EHAK territorial y en caso de Vicenza arresto

Voz 1995 06:20 es una amenaza directa Ricardo Gatti es el jefe de misión de Lo Pelat que no atiende tiene desde el barco Ricardo muy buenos días

Voz 11 06:27 hola muy buenos días no creemos que

Voz 1995 06:30 salir hacia muy amante de la radio española pero por si acaso está escuchando este programa ahora qué respuesta se puede dar de las amenazas del ministro de Interior italiano Matteo Salvini

Voz 11 06:39 buenas tardes pues siguen el mismo patrón entre de esas viniese se así muy muy muy vulgar muy agresiva no luego también pasó una cosa que no reflejan luego la realidad de los hechos porque ya se está demostrando que todas las a haríamos las amenazas también que había dado contra bueno pasar a nivel a nivel penal y llega al van van vamos menguando no entonces estamos acostumbrados a ello no les damos como más peso esto evidentemente se refleja en la que uno

Voz 12 07:18 a es no o de pasteles

Voz 1995 07:21 dónde os encontráis ahora mismo

Voz 11 07:23 ahora el ese con tramos siempre al sur de está a cincuenta millas al sur de la navegando un rumbo sur

Voz 12 07:32 el sureste

Voz 1995 07:35 que la la situación desde luego no es uno es la más favorable episodios como el que estáis viviendo como el que vivió la embarcación así tres cuya capitana Carola ha sido detenida no son muy esperanzadores sí que os puede ocurrir

Voz 1995 09:31 claro Ricardo Gatti jefe de misión del Open Arms a cuarenta millas de la andaluza Ricardo gracias por atendernos toda la suerte del mundo muchísimas vamos a saludar como todos los martes a Nacho Carretero y Abruzzo muy buenos días buenos días un par de ocasiones Gonzo se trata ya no solamente de impedir que el Mediterráneo se convierta en una fosa sino en este caso las autovías de de eliminar a los testigos a gente que pueda dar

Voz 2 10:00 fe de lo que está ocurriendo al Mediterráneo si esa es la sensación que tiene prácticamente todas las las ONGs y las personas que trabajan en en zonas de fronteras y entornos de pasos complicados para los migrantes el problema no es rescatar migrantes el problema es ser testigo de lo que en este caso la la Unión Europea y los países del sur de Europa están impidiendo o están facilitando que es la muerte de de los migrantes al impedir que haya una política decente de rescate en el mar el Recre tras recordar que quien está en este caso incumpliendo la normativa no es ni calor ni Carlota Watch ninguno sino que es el propio Estado italiano este el artículo noventa de hecho de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de Marques del año ochenta y dos es clarísimo y es que cada Estado debe exigir al capitán de un buque que lleves el pabellón que siempre que pueda de rescate a ajeno de que puede estar en peligro que preste auxilio a toda persona que se encuentra en peligro en el mar el da igual si son refugiados y migrantes que sea lo que sea son los Estados los que están obligados después a a recuperar va a permitir que esa gente desembarque en sus países y hay determinar el estatus jurídico que tenga cada uno lo que está pidiendo en este caso Salvini el Italia es que las ONGs incumplan con una normativa internacional como decía en la persona con la que acabas de hablar de Open Arms al final esto no son más que que avisos para asustar porque ningún activista ni ningún miembro de estas ONG sacaba estando en la cárcel y esto ha pasado desde la gente de ópera hecho incluso con con Helena Maleno que trabaja con los migrantes que intentan cruzar el Estrecho

Voz 13 11:39 no sí que es política no decía Ricardo penal es política que hace Salvini es política que hacen este tipo de políticos de de intimidar por hacer un poco de abogado del diablo por salirnos Ball discurso creo que también se hace política cuando se critica la Unión Europea de inactividad absoluta yo creo que hay mucho margen de mejora muchísimo eh debate que se admite pero en la Unión Europea rescata inmigrantes la armada española rescata inmigrantes todas las semanas por cientos hay eso no es noticia ni aparece ningún lado ni se habla de ello y creo que también se está haciendo política cuando se invisibilizan a eso eh que hay mucha mejora pero que la Unión Europea no está de brazos cruzados y además no encarcela a activistas acusándolos de traficantes de de inmigrantes sino que hace política de hacer ruido para intimidar los bueno pues razones electoralistas como la de Salvini pero que no está encarcelado a a gente como operan los entonces yo creo que hay muchísimo margen de mejora que hay Sin sentidos como lo que está pasando en Italia pero que que sobre todas las cosas ahí hay política hay hay ruido

Voz 1995 12:43 por supuesto pero hay una capitana de barco detenida en Italia en estos momentos es la realidad

Voz 13 12:49 exacto y Helena Maleno estaba en Marruecos también acusada yo creo que hay herramientas políticas de intimidación que al final acaban en nada por suerte pero que por supuesto es lo que lo que admite debate lo que hay que cambiar con urgencia que alguien que salga al mar a rescatar inmigrantes no tenga que pasar por ese proceso

Voz 14 13:50 burka cómodos

Voz 1995 13:52 ya no puede haber nada más opuesto que lo hayamos hecho lo hayamos normalizado y que sea polémica habla de quiénes somos nosotros serán los segundos

Voz 15 14:13 me retuvo el dibujo Internet

Voz 16 14:16 bueno informa tus neumáticos en la Red Ford que elige entre primeras marcas continental Estolkin descubre nuestros precios imbatibles quién es la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros con otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación de de preocuparse

Voz 17 14:37 con con Hoy por hoy

Voz 1995 14:40 a través de Facebook

Voz 18 14:43 tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy

Voz 20 14:58 mi ficha de vuelta a casa

Voz 1995 15:05 a hablar al ruido a las ocho La siete en Canarias bien de la radio

Voz 21 15:16 he escuchado hoy ante explicación

Voz 1995 15:19 compuesto

Voz 5 15:34 los relatos tanto los técnico de sonido

Voz 22 15:45 eh eh

Voz 1995 16:10 quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu prefieres la hora de comer

Voz 20 16:15 tiene streaming o bajo demanda tú pones la hora activas seguir el Larguero en nuestra estará hasta el día toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 15 16:32 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1995 19:19 Burger King Burt Quini es en sí mismo una palabra interesante la mezcla de burka y biquinis simboliza algunos de los conflictos que todavía no hemos logrado resolver como como sociedad problemas de carácter religioso cultural social deportivo el Burkina es un símbolo lo que ocurre es que no sabemos si es un símbolo de integración o es justo lo contrario la muestra de que somos incapaces de vivir en sociedad con noche con gozo vamos a seguir repasando los entresijos de la actualidad que esta vez nos llevan hasta la ciudad francesa de Grenoble allí sus piscinas públicas son el escenario de una batalla que tiene a la prenda al Burkina como protagonista desde hace unos días un grupo de mujeres están llevando a cabo distintos actos de desobediencia civil lanzándose

Voz 14 19:59 el agua con esa pena para reclamar poder portar ese bañador

Voz 1995 20:02 integral las piscinas públicas nos vamos hasta Francia corresponsal de la cadena SER Carmen Vela muy buenos días bueno él Burckhardt y digo en sí mismo ya es interesante incluso el término existe una ley que impide en Francia poder bañarse con prendas como el Quini en piscinas públicas

Voz 0390 20:21 bueno hay reglamentos municipales que obligan a respetar ciertos atuendos dos o tres piezas pero no por ejemplo bermudas justifica con la higiene de las Bermudas eh Espar impedir que los chicos chicas no se pongan los mismos pantalones que usan en la calle en muchas piscinas exige el uso de gorro para cubrir el cabe yo pero la moda camisetas CRA contra el sol no están prohibidas por ejemplo a mí me me dan igual de repelús Se también cuando las veo en la playa y el Quini por extensión esta prohibido en la mayoría de los sitios públicos pero en la ciudad de REM el defensor del francés y franceses instó el año pasado una piscina privada que había prohibido a una mujer bañarse en Burkina a que modificar su reglamento interno para evitar que fuera de es discriminar todo el Consistorio levantó el veto al Burchoni ni por ahora creo que es la única ciudad que lo ha hecho sin que se hayan registrado problemas de seguridad ni de higiene ni altercados sociales de ningún tipo

Voz 1995 21:19 ha visto porque claro la camiseta el ICAA a diferencia de Ortuño tiene carga ves aprenda fea pero no tiene ningún tipo de de carga

Voz 1 21:29 el a veces la ponemos nosotros

Voz 1995 21:32 sí sí pero no hay ningún tipo de connotación religioso cultural es una camiseta el de Caldas ya estaba ahí unos niños ponen cada uno puede tener sus reparos no no tenemos Burchoni tiene otro tipo de implicaciones que forma parte del colectivo de mujeres que está realizando esas protestas

Voz 0390 21:47 bueno el colectivo de mujeres fueron siete mujeres para ser exactos sólo en una piscina pública en dos ocasiones en todo un año

Voz 31 21:56 es decir que que hay que limitar

Voz 0390 21:59 no es una polémica generalizada esta polémica la han extendido los políticos en realidad ha sido una cosa muy minoritaria para que veamos eh es la dimensión de la noticia no porque hay diez mil piscinas municipales en Francia sólo ha ocurrido este año en una es decir que si en España no tenemos una manada en cada ciudad en Francia tampoco hay militantes musulmanes que es obedezcan la ley en cada pueblo o ciudad yo creo que hay que que hay que ser claros no

Voz 1 22:27 el problema de de estas mujeres

Voz 0390 22:30 que fueron siete es que dijeron inspirarse nada menos que en Rosa Parks que fue un mito de la lucha por los derechos de la población negra en Estados Unidos eso es una exageración como vemos porque en Francia pues no

Voz 32 22:42 no hay ninguna el límite

Voz 0390 22:44 esta acción en general a la libertad no pero bueno pues a esto justamente es una muestra de Canfranc y libertad de que hay personas que creen que me estará viendo la misma la misma lucha que Rosa palo

Voz 1995 22:58 sí bueno es un asunto interesante cuál es cuál dirías Carmen que es el pensamiento de la mayoría de de de los franceses francesa sobre esta cuestión

Voz 0390 23:06 bueno la mayoría de los franceses realmente no se mete en estas cuestiones como digo es una una polémica limitada a los políticos y los políticos más exagerados ya algunos editorialistas

Voz 31 23:19 que tratan de unos de

Voz 0390 23:22 amena de de de advertir advertirles del peligro que viene de un supuesto islamismo activo y otros pues es realmente se lo toman a la ligera hay miles es quizá lo mejor porque porque es muy minoritario y no hay que exagerar seguramente si hablamos de ello le damos más importancia de la que tiene no

Voz 1995 23:44 mucha gente

Voz 0390 23:47 si hay una encuesta yo no la conozco se se mostrarán por la libertad en todos los sentidos supongo yo no estoy calor también es verdad que meterlos

Voz 1995 23:56 vamos a la piscina hay puntas vamos a refrescar Carmen Vela

Voz 33 24:00 corresponsal de la Cadena SER en París muchísimas gracias de nada tema que tiene muchas aristas pero que esta esta polémica puede se puede abordar sin

Voz 1995 24:13 donde tiene una mirada poliédrica de lo que supone que una camiseta de Liga si es por medidas de Gene tenga los mismos problemas como Luca desde luego no tiene esa connotación Nacho exacto es que no

Voz 13 24:24 estamos todos sabemos en realidad de qué se está hablando de tras esta polémica todos sabemos que si un político lo pone encima de la mesa tiene esas connotaciones a mí particularmente no me gusta nada ni el hiyab ni el burka ni ningún símbolo que al final lo ha decidido un hombre que significa sumisión para la mujer lo que pasa que he tenido la oportunidad o la suerte de estar en países donde se utiliza este tipo de prendas e ir en playas piscinas y la mayoría mujeres no tienen Quini porque Kimi es una prenda que hay que comprarse bañan vestidas y yo he visto niñas y chicas dañándose en pleno verano en playas árabes musulmanas con jerseys de lana con vaqueros con abrigos casi mientras su novio su padre au su compañero está en bañador

Voz 34 25:11 eh dices bueno

Voz 13 25:14 es que es increíble que tengan que bañarse estas niñas vestidas por eso interpreto el Quini por ser un poco benévolo como un intento de aproximación decir bueno pues no va a ir con seis de lana la piscina pública por lo menos está yendo con un que como un paso intermedio ahí quiero ver el lado positivo y en todo caso la alternativa cuál es y tú prohibe es ir así a estas chicas estas mujeres hay que ser pragmáticos yo entiendo que se pueda prohibir en un país occidental pero cuál es la alternativa es que se queden en casa

Voz 1995 25:41 pero se van a quedar en casa sin sitio

Voz 13 25:43 tú les obliga a seguir en bikini te puedes

Voz 1995 25:46 prohibir porque recordemos que Ayuntamiento esa ciudad utiliza la excusa de la higiene no de la libertad religiosa no no no es lo que tu dices sobre la libertad o no sino de la higiene no de no utilizar ese tipo de prendas en donde se va a los demás es un asunto insisto goza es un asunto que tiene más enjundia de la que parece

Voz 2 26:08 sí porque es lo que lo que hablábamos desde el principio porque tiene connotaciones yo recuerdo que es la primera vez que hubo una vez que que el Burkina salta desde Francia a la opinión pública europea coincide con el año dos mil dieciséis poco después de los atentados de de Niza es decir cuando hay una sensación calientes respecto a algún colectivo por este acto terrorista en aquel momento lo que decía ticos aprovechan para intentar señalizar en cualquier momento si lo que lo que marca aquí yo creo que la diferencia entre aposta apoyar o criticar la medida es pensar en al final en en la libertad individual eh yo creo que cualquier mujer musulmana que decida ir con Kimi a una piscina o una playa lo decide de forma libre e individual bueno no sé si se lo marca su religión al final la religión es una decisión que uno toma libremente puede estar de acuerdo o no con las consecuencias que para una mujer puede tener pero yo he escuchado también a muchas mujeres musulmanas defender su derecho a llevar el velo el Burkina y en el caso que que que nos ocupa ahora pero al tener ellas una decisión individual sobre su propia religión el impedir que vayan a un lugar público con una ropa que ellas mismas determinan qué quieren llevar porque se lo impone una religión que ellas procesan quiénes somos nosotros para decidir si esa mujer es musulmana por obligación o por devoción lo que sí estamos haciendo Si impedirnos el uso de Burkina en espacios públicos es que ejerza una consecuencias de su religión en un lugar donde los demás y podemos hacerlo dominó yo estoy de acuerdo con con esto y yo creo que vamos a ser honestos no fue hace tantos años que pase

Voz 35 27:50 los puedas europeas también

Voz 2 27:53 este hoy en día la moda ha cambiado

Voz 35 27:55 mucho de vestirse para la Play la piscina yo yo creo que si aceptamos que hay personas dentro nuestro país donde culturas no podemos decir que está como nosotros hasta este miento puede representar libertad representa todo lo contrario pero yo creo que en un poco flexibles se sentirá Virgen de la vida pública Hay las piscinas de las playas también me parece un poco absurdas unos años había una polémica en playas un poco lo mismo algunas sino aquí somos cristianos aquí vamos en topless y me parece también bastante absurdo este acuerdo no

Voz 2 28:32 pero es el mismo debate El del del torneo desde hace años o décadas ir del Kimi de ahora según seguramente los que criticaban o las mentalidades formas de entender la vida y el mundo que criticaban el topless en aquellos momentos critican hora de Burkina están un poco la diversidad

Voz 1995 28:49 Banzo defender la cirugía cristiana en pelotas

Voz 2 28:52 en fin que es fiel pierde pierda actualidad complicado ojo que al que se adora cuando va a una iglesia está ahí de doble lo que aquello que las que las interpretaciones son tan particulares como las decisiones sobre qué religión profesa las consecuencias de esa religión quieres llevarte

Voz 13 29:10 tu vida personal si yo creo que la la línea está entre efectivamente Yeste de acuerdo con lo que estás diciendo cómo como a actúa decir a alguien como tienen que ir vestido luego el el interpretar esa simbología como lo que es que para mí no es más que una simbología machista ultra machistas

Voz 2 29:25 sea de sumisión de las mujeres tengan que ir cubierta

Voz 13 29:27 las sumisas que un tipo se esté bañando en den si quiere que una mujer al lado su hijos una voy a tenga que ir con un jersey de lana de cuello al tobillo Si eso es libertad individual bueno pues yo no estoy de acuerdo lo que bueno en el contexto de una chica pues yo también he conocido chicas que siendo españolas hijas de musulmanes pues han decidido ponerse el hiyab ellas mismas bueno está bien y cómo voy yo a meter en eso pero lo que desde luego me parece fuera de debate es que ese símbolo es un símbolo machista y de sumisión para la mujer y que es que esos valores no son valores que compartamos aquí

Voz 2 30:02 queremos llegar no no creo que no es lo mismo o no o o no tiene la misma libertad una mujer que lleva al Burkina la playa en Arabia Saudí que si la lleva en francés y ser un ejemplo que también utilizar cuantas mujeres españolas francesas ya nacidas en países europeos de religión musulmana optan libremente por procesar esas reeligió por vestir o aplicara a su a su vida diaria las consecuencias son las implicaciones imposiciones de esa religión ir recuerdo que en el momento del debate importante en el año dos mil dieciséis el Alto Comisionado de Naciones Unidas para derechos humanos salió a defender la libertad que tienen estas mujeres de poder llevar el Burkina e incluso instó al Consejo de Estado fe francesa que retirase la prohibición de de que se utilizasen las en las playas Easy Nacho estamos todos de acuerdo de que es una prenda que lo que demuestra es un asumir una sumisión es el no considerar igual a un hombre que una mujer y eso es la aplicación de una en este caso de una religión pero insisto me parece que sería ser igual de religiosos motos sentido el impedirles es que vayan con con esa prenda que insisto en principio en principio deciden llevar de forma libre y como decías antes es que sino cuál es la opción que no puedan ir a la piscina por ser musulmana tienes menos derechos de usar una piscina pública que los ateos o cristianos o evangelistas de tu comunidad

Voz 1995 31:29 bueno en unos segundos vamos a incorporar a esta conversación periodista político de Le Monde experto en temas sobre la mismo en Francia porque es un debate interesante insisto y como si porque hay mucho atrás y está bien que al hemos estas cosas eran unos segundos algunos no tienen lo que hay que tener para U

Voz 0598 32:33 sin prisas las cosas se ven de otra forma

Voz 5 32:39 la actualidad Illán Barcelona y Nasser

Voz 1995 36:42 pues seguimos en conversación con Nacho Carretero y con Gonzo cuando de la polémica sobre el uso de esa pena en Burkina y que también tiene una arista deportiva porque en Decathlon en Francia empezaron a vender la elegí ya Atlético tres gente que eso sería normal izar el uso no en fin hay muchas aristas y todas ellas interesantes es el Burkina ningún síntoma de que vamos en el buen camino a la integración pues a lo mejor es todo lo contrario es difícil saberlo bueno queremos introducir en esta conversación al francés Abel Mestre expedita político el diario Le Monde experto en asuntos que tienen que ver sobre el laicismo en este diario Abel muy buenos días es curioso oí comparte contigo la reflexión el Burkina y sería un buen ejemplo integración y al mismo tiempo todo lo contrario

Voz 44 37:31 es una una una pregunta muy interesante de cara pero el França es considerado como una muestra de Teherán que la no integración de los musulmanes franceses porque son franceses no debemos olvidarlo en ahí en realidad en el Sinaí es este texto para cohesionar la la eficiencia de la ley de mil seiscientos cinco sobre la laicidad en Francia

Voz 1995 38:09 porque el asunto tiene que ver solo única y exclusivamente con la libertad religiosa

Voz 44 38:14 es esa cosa ir el principio de laicidad Chipre garantiza la libertad de creer o no sé pero también ganar garantiza imponer instado la neutralidad sobre asuntos pues la cuestión es es ambivalente es el primero primero saber si las piscinas piscinas de los municipios son emanaciones del Estado que deben está neutro neutro de euros o si se puede ir vestido como lo que harás con las hombres con era espetó a las condiciones de higiene y todo de genérico

Voz 1995 38:55 es que no lo vimos venir es decir que la piscina fuese la última frontera sobre la laicidad esta esta no

Voz 35 39:00 con el recuerdo es verdad porque recordó debates que en Francia también tuvieron lugar sobre acceder a una entidad bancaria con el hiyab bueno más bien con el kit con él Gorka hacerse la foto para el Documento Nacional de Identidad

Voz 45 39:14 sea de repente eso es simbología esa costumbre como quieras llamarlo choca con ciertas cosas que tenemos que decidir o no queda más remedio que decidir entre el respeto o el ser flexibles y adaptarnos a eso o decir oye me da igual lo que lo que tú Profés es esto se hace así aquí con los motivos

Voz 1995 39:36 pero Torico Javier hablaba de esa ley de mil novecientos cinco sobre el principio de policía muy asentado en en Francia

Voz 44 39:44 sí pero al mismo tiempo este asunto de la laicidad

Voz 1995 39:47 partido también en un asunto en una batalla abierta política entre la derecha y la izquierda en qué momento se politice a también todo esto

Voz 44 39:54 sí claro porque es es muy irónico porque al principio la laicidad

Voz 0824 40:00 es un combatiente

Voz 44 40:03 ir desde el once de septiembre de dos mil uno la derecha ir más sobretodo sobre todo la extrema derecha ha cogido el tema de la laicidad para atacar a los franceses insumos el deshielo que toma muy un combate histórico de la izquierda lectoras de los pueblos Tarbes lo cambian paga a tener un arma de legalidad con gran la parte de de los franceses pero hay más que que la batalla entre la derecha y la izquierda sobre el asunto sobretodo es una batalla intensa a la izquierda porque él me

Voz 1995 40:43 el alcalde

Voz 44 40:45 es un alcalde de que ese fue Kiki fui dirigido con una unión de todas las izquierdas muy diferente pasitos muy diferente diferentes que están muy fraccionado muy fraccionado sobre el tema de la laicidad es decir que hay uno unos partidos como la fosa si son lo están por una laicidad estricta ser la ex chica otros partidos como los toros Xisca cosquillas tono perdón o los ecológico tú los Verdes que están para incansable a favor de una laicidad más tardía está más norteamericana sabes va a dónde se puede a aceptar todo lo de toda la gente como quieras lo hiciese como eso es un asunto muy diferente muy activo Chávez porque

Voz 1995 41:38 es peligroso Isabel claro escucho y pienso en los grados de laicidad Sí Se Puede ser con muy laico un poco laico bueno algo laico es decir si laico ortodoxo una entrada Oltra laico claro

Voz 44 41:57 sí

Voz 1995 42:00 pero no crees que también aquí hay un tema hacer centros centro cien coma identitario

Voz 13 42:05 el que en Francia también inmigratoria que en Francia también tienen muchísimo peso de de de asimilación a la idea de ser francés que también hay un debate no sólo religioso sino también identitario inmigratorio

Voz 44 42:19 que es un debate muy perversos porque hay otra vez las mujeres tengo nobles de las piscinas de conoce son francesas son ciudadanas de la República francesa el deben tener el mismo los mismos derechos y los mismos deberes que los otros franceses ir con la estigmatización de los musulmanes hay una creando un dos dos maneras de estas franceses de esas fronteras

Voz 1995 42:53 no no

Voz 44 42:54 una manera unos republicana clásica y ortodoxa como dijiste o la nueva manera con una desde una visión más hacías macho indicada que se eso creen si un asunto dicen táctil de invito antagonismo es un

Voz 3 43:17 también cancha es una plancha claro claro que es un pacto

Voz 1995 43:22 Abril es que vuelvo al principio un asunto Kinney parece una anécdota menor en una piscina nuestra corresponsal parece bueno es una anécdota de siete mujeres una piscina pero en el fondo encierra algunas de las grandes preguntas que como sociedad debemos controlar y como individuos que vivimos en sociedad debemos tener una posición sobre eso parece muy banal pero detrás del Burkina y se encierra mucho de los de los asuntos que están realmente tensionado nuestra nuestra forma de vivir Abel un verdadero placer hablar contigo muchísimas gracias y lo siento para mí castellano infinitamente mejor que Nuestros francés la verdad muchas gracias Abel en este diario muchísimas gracias me insisto es un asunto muy interesante estamos pendientes por cierto de la comparecencia de la presidenta del Congreso Meritxell Batet que supuestamente va a comparecer en los minutos así que hacemos un alto en el camino y seguimos

Voz 37 44:21 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:35 con Toni Garrido vamos por otra polémica al Dalai Lama el líder espiritual y político del Tíbet territorio del que está exiliado desde mil novecientos cincuenta y nueve premios Nobel de la Paz en el ochenta y nueve no descarta reencarnarse en una mujer eso sí la mujer guapa en las inmortales palabras de mecano hay Dalái es un terreno de minas este de la multiculturalidad da pero tenemos que abordar porque quizá estamos ante el precipicio por el que desarrollarnos con una opinión incorrecta la boca sobre lo que podamos opinar sobre este señor pero lo ha dicho él sin arrancar no puede ser que pero bueno pero bien noche de tres años se supone que es un hombre lleno de sabiduría líder del budismo la religión de la bondad de la alegría de Nirvana del poco apego a los bienes y lo valores terrenales pero en fin creo que ayudarnos a a poner estas declaraciones contexto Eva muy buenos días muy bueno hay que añadir que Nacho Carretero tú has estado en el Tíbet si es que ya hacía rato que nos hemos presentado bien te gusto me gusta el Tíbet sí

Voz 13 50:45 pero antes de que empiece habla Areba yo de Joaquín una pincelada yo soy bastante crítico con un sistema que me parece

Voz 45 50:51 hacía con un señor que no con un clero que se mezcla con el Gobierno y que al final es un señor que se perpetúa en el poder mediante la reencarnación imagínate presidente un primer ministro diciendo que bueno

Voz 13 51:06 próximo guapos reencarnación y luego al lo ves

Voz 1995 51:08 son Ana Ana Botella fue eso

Voz 13 51:11 el giro allí ves lo ves pues ves los templos ves los monjes ves esa vida que llevan y luego que es un campesinado con unas carencias brutales completamente esclavizados por las supersticiones y por los rituales budistas es un sistema bastante cruel que tiene mucho romántico mucho de bonito pero que es bastante bastante atrasado en mi opinión

Voz 1995 51:31 sí medieval pues bueno cuéntanos donde dijo a donde hizo esas declara

Voz 57 51:35 pues las hizo en una entrevista con la periodista de la BBC Rising Ibai da by Diane Nathan que es de origen indio en la India por cierto están los campamentos de refugiados tibetanos más importantes la periodista quiso recordar unas declaraciones suyas de dos mil quince en las que decía esto mismo que si el nuevo Dalai Lama cuando él pasase a subsiguiente viva vida resultaba ser mujer

Voz 1995 51:54 pues que tendría que ser retráctil pues claro que sí

Voz 1 51:57 pero le estaba dando la opción de matizar Aristóbulo dijo en dos mil quince mil tú en fin que opina ahora de cinismo porque claro pues no dijo que brutos hoy no no dijo eso se reafirmó con entusiasmo pero si viene una Dalai Lama debería ser más atractiva porque estoy en una cabra muerta en la gente no lo quitar pero usted me entiende que muchas mujeres cincuenta este comentario ofensivo Si alguien se queja igual tendría algo de dinero bueno pues no no lo arreglo como un choque de trenes dónde vas Dalai

Voz 57 52:37 la periodista le lanza un bote salvavidas con la siguiente pregunta

Voz 1 52:41 muchas mujeres dirían que esto supone justificar a las mujeres que creo que se trata es de quién eres por dentro a que sí yo creo que las dos la belleza verdadera es la del interior eso es verdad pero somos seres humanos las apariencias también son importantes

Voz 1995 52:54 pues no no sea

Voz 1 52:57 no se agarró al bote salvavidas no profirió otras opiniones que casan mal con los postulados de la izquierda multicultural como que él es un admirador de la Unión Europea pero que Europa debe ser para los europeos que hay que mantener en Europa el Ike cuidadito con convertir nuestras viejas naciones en países musulmanes el país europeo no puede ser musulmán es imposible ni africano también es imposible Valhalla bastante tranquilizó

Voz 57 53:23 lo que dijo fue que Donald Trump no tiene oral ese es el único momento de la entrevista en la que respiramos pero la pregunta claro porqué tenemos la necesidad de que el líder espiritual de un territorio que se rige por mitos ancestrales una monarquía feudal teocrática absolutista apoye las opiniones de la progres

Voz 1995 53:38 sí a europea ni su biografía ni su cargo institucional tiene nada que ver con nosotros correcto pero vamos poco porque como surge de dónde vino el Dalai Lama y cómo se convierte realmente este líder moral en alguien por

Voz 13 53:53 que por elecciones no

Voz 1 53:54 no desde luego pues mira se llamaba

Voz 1995 53:57 me gusta la idea de si hiciéramos esto es decir los pródigo por reencarnación votamos una vez fíjate que nos ahorramos el espectáculo

Voz 1 54:05 bueno Tenzin Gyatso es el decimocuarto Dalai Lama nació con el nombre del Amo obtendría en mil ochocientos y XXXV en la frontera de Tibet con China en una familia que ni siquiera hablaba tibetano fue reconocido como reencarnación del décimo tercer Dalai Lama cuando tenía dos años y asumió sus responsabilidades políticas con quince años después de que China incorporada a su territorio

Voz 45 54:25 sí

Voz 1 54:25 de este país del Himalaya en el año cincuenta y nueve durante el alzamiento del Tíbet contra China el Dalai Lama huyó a India con ayuda de la División de Operaciones Especiales de la CIA

Voz 1995 54:35 en el exilio desde

Voz 1 54:36 entonces estamos ante un señor de ochenta

Voz 1995 54:38 es años que es practicamente un Dios desde los dos años gobierna de forma absoluta desde los quince bueno

Voz 1 54:44 hasta dos mil once en dos mil once traspasó sus poderes políticos pero claro la autoridad moral la sigue teniendo ahora con esta edad se habla ya claro de su propia reencarnación Él ha declarado que es su próxima vida es un asunto que sólo le concierne a él y que cuando tenga noventa años más o menos se decidirá si hace falta otro Dalai Lama porque igual él no tiene interés en reencarnarse en otra persona ya sea esta atractiva

Voz 1995 55:08 se puede elegir tu que es esta noche se puede elegir te dices

Voz 34 55:12 me parece Mecano

Voz 1 55:15 encadenarse en cosa que por cierto tú dices permite