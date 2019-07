Hoy por Hoy (02/07/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 muy bien desde la comparecencia en estos momentos se produce la comparecencia conectamos en directo Isabel Quintana buenos días vamos al Congreso de los Diputados

Voz 2 00:14 el tema de la fecha de la investidura después de hablar con él he tomado la decisión de que el debate de investidura se inicia con la intervención del candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas a las cuatro de la tarde se reanudará la sesión con la intervención de los grupos parlamentarios de mayor a menor el debate continuará el martes veintitrés de julio cuando se llevará a cabo precisamente la primera votación si el candidato no obtiene la mayoría absoluta la votación subsiguiente como todos ustedes saben se produciría cuarenta y ocho horas después es decir el jueves veinticinco de julio

Voz 3 00:55 muchas gracias Si queda a su disposición

Voz 1995 00:59 breve comparecencia Isabel Quintana las fechas el veintidós de julio

Voz 1995 01:25 defendemos a France Timerman como presidente de la

Voz 4 01:27 misión eh estamos también dispuestos a que sea el presidente del Parlamento Europeo y por tanto creo que a partir de esos dos pilares de Timerman se debe ver pues estamos dispuestos a hablar con las familias

Voz 1995 02:00 sabe que Angela Merkel se haya negado a pasar

Voz 0738 02:03 a votación el nombre de France Timerman contra la voluntad de los países del Este es decir que no quiere marginar a los países más euroescépticos de la Unión Europea una contradicción con los mensajes de la campaña electoral en la que se decía que no se puede pactar con la ultraderecha pero que en estos momentos está marcando las negociaciones para la elección de los presidentes de las instituciones

Voz 0824 02:24 del Ministerio de Exteriores pide a la Justicia que cierre las delegaciones de la Generalitat catalana en Berlín Londres y Ginebra la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya una medida cautelar para hacer para que cese la actividad en estas oficinas porque consideran que están al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional Álvaro Zamarreño bien

Voz 0116 02:42 petición de Exteriores al Tribunal hacen constar que las delegaciones en Berlín Londres y Ginebra persiguen un fin inconstitucional para crear estructuras de estado al servicio de un proyecto de transición nacional secesionista y eso arrastra un grave perjuicio para la política exterior de España así llegamos a las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 0821 03:04 y continúan también las negociaciones en la Asamblea de Madrid para la próxima investidura hoy continúan reuniones del presidente de la Asamblea con los grupos tras su encuentro de ayer con Unidas Podemos y con Vox por la mañana más Madrid y Ciudadanos por la tarde serán el PP y el PSOE los que se encuentre con el Íñigo Errejón ya ha pedido a ciudadanos que preste tres votos para investir a Gabilondo Carolina Gómez buenos días

Voz 1491 03:25 buenos días no hay más opciones que el trágala de Vox convocar elecciones hola vía de los tres votos los tres votos que el candidato de más Madrid pedía Ciudadanos para poder investir Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón tan sólo tres votos

Voz 0799 03:38 para desbloquear la situación con tres votos de Ciudadanos se puede permitir un gobierno de regeneración la había tres la vía de los tres votos es la única vía que asegura desbloqueo sin tener que tragar con el chantaje de Vox

Voz 1491 03:54 Errejón asegura que no exigir a formar parte de ese gobierno si eso supone un impedimento para que haya regeneración en Madrid gracias

y recuerden la noticia con la que habríamos a este boletín la presidenta del Congreso Meritxell Batet acaba de anunciar que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebrará el veintidós y veintitrés de julio sino consigue los apoyos necesarios a la primera votación la segunda se celebraría el jueves veinticinco

Voz 1995 05:35 Toni Garrido es curioso que hoy se cumplen cuarenta años de la córnea comercialización de walkman el pasado a cuarenta años es decir el hombre fue a la luna tardó diez años en inventar un aparato para poder escuchar música andando sobre por diez por prioridades el caso es que hace cincuenta años el mundo entero miraba la luna un acontecimiento que luego como todo va tan rápido pues parece que hicimos en su día imagínense el hombre llega la luna no había nada más importante era Aíto se del siglo XX hombre Italia llegada de siglos a la luna iba a ser la primera vez que el ser humano pusieron pie en ese satélite tan desconocido hubo un hombre que miraba cielo más concentrado que otros mucho más concentrado que otros porque era imprescindible Comisión establecer las comunicaciones entre Houston el Apolo XI Carlos González pintada muy buenos días hola buenos días es un placer volver a saludarle porque estuvo usted aquí hace hace ya un año no

Voz 7 06:40 hay más horrendos en año y nos dejó a todos impresionado

Voz 1995 06:42 muchas gracias Carlos González ha trabajado en la NASA durante cuarenta y tres años fue jefe de operaciones y subdirector del complejo de comunicaciones espaciales en Robledo de Chavela lugar que está cerca de Viciano por cierto de seis está muy cerca sonando hasta los más cerquita todo bien para lleno de momento se empieza a trabajar allí en el año sesenta y ocho justo antes de que se lanzará el Apollo siete sea usted ha visto todos los apoyos casado los los

Voz 7 07:08 poblados todos

Voz 1995 07:11 recuerdan no eh

Voz 7 07:13 sorprendentemente conforme va pasando el tiempo parece que como los recuerdos este tienen que ir olvidando y no es así no no no es cierto ha la claridad hay ciertas cosas que sí que las ves mucho más claras y que además al recapacitar sobre lo que ocurrió lo ves de otra manera entonces eso sí importan está sonando el teléfono

Voz 1995 07:32 donde Carlos porque alguien está oyendo la radio está llamando te estoy oyendo la radio bueno toda la historia la extraordinaria historia de un técnico español de la NASA en la preparación del espacio se resumen un libro se llama el gran salto al abismo que Jesús Sánchez Jesús Sáez carreras escritos usted porque esos Le escuchó contar esta historia ya que dio plasmaron libro verdad

Voz 7 07:54 bueno es es un poco sorprendente cómo cómo nace el libro como y como Se cómo crece y cómo se termina yo había dado un par de conferencias en Cartagena pero Jesús nunca había asistido a ella sin embargo meollo a través de un podcast de de una emisión de radio de radio Gavà que es la fábrica de la ciencia entonces como él es un interesado en la ciencia pues le gustó el pocas dijo este señor tiene cosas interesantes que decir después oyó otro podcast de otro de otra cosa diferente hable de la carrera espacial del Apolo XI del Apolo XIII en fin sí pensó que a lo mejor era una buena ayuda a escribir un libro para pues relatando estas cosas de la carrera espacial pero además un poco conjuntado con como yo lo había vivido llamó por teléfono y me dijo Tenemos que vernos yo dije que no yo digo mira el libro no quería usted yo no quería yo a ver yo cuando me jubile lo que quería era divulgar para digo por lo que quería era hacer algo que la gente no tuviera que pagar para para enterarse de las cosas yo por eso Gremi página web colgué allí Mis mis escritos yo lo el libro nunca mucha gente no lo había hecho dije

Voz 1995 09:08 no

Voz 7 09:08 al final Jesús vino a verme desde Cartagena y me convenció eso es un gran vendedor

Voz 1995 09:15 ojalá un bestseller

Voz 7 09:17 el gran salto

Voz 1995 09:19 del mismo habló mucho de cómo cómo estaba la luna hace cincuenta años pero como estaba España hace cincuenta años es que también recuerdos tan claros como de su hazaña

Voz 7 09:30 eh tengo recuerdos peculiares de aquella época recuerdo todavía muchas calles de Madrid empedradas

Voz 6 09:38 con rieles de tranvía

Voz 7 09:41 ah claro con en algunos sitios donde la cosa más moderna con las líneas eléctricas de los toros reduces recuerdo carros tirados por caballos bajando los barriles de cerveza

Voz 1995 09:55 esta se fija en nosotros porque no hay ruido no hay contaminación lumínica porque es un aeropuerto a cincuenta kilómetros de de Robledo de Chavela citadas las condiciones

Voz 7 10:05 que si la verdad unas condiciones de subdesarrollo

Voz 1995 10:09 días para que la NASA llegue y ponga su nueve exactas

Voz 7 10:11 te subdesarrollo yo creo que estamos en vías de eres

Voz 1995 10:14 días de vale pero ya teníamos unas

Voz 7 10:17 infraestructuras adecuadas como para que Nasa dijera oye mira en España yo Vitale buenos hay unas carreteras razonables hay un aeropuerto internacional importante y sobretodo la universidad la no yo ya en aquella época era tenía tenía un empaque que no tiene hoy y luego había dos cosas fundamentales estabilidad política cambio pese todo claro

Voz 1995 10:41 oiga

Voz 7 10:43 sin duda claro eso

Voz 1995 10:45 Mobile que le venía bien a ellos pero que no hubiera movimiento si después de tanto tiempo de la NASA para usted ha vivido en la primera línea de batalla la primera línea de frente usted vio la evolución científica y tecnológica más extraordinaria del ser humano en toda su historia a los cuarenta y tres años que trabaja la NASA suponen en mayor conoció a decir nunca se ha producido tanto conocimiento en la historia el ser humano como esos años trabaja la NASA yo usted estaba en la primera línea usted realmente era consciente de lo que estaba viviendo no

Voz 7 11:18 sí pero no imposible yo cuando llegué al al principio vi el tipo de equipo en el que yo tenía que trabajar me sorprendió muchísimo porque aquello no era un equipo que podías encontrar en una tienda electrónica al uso era algo de p de alta tecnología sí sí que hay una cosa muy importante durante el proyecto Apolo NASA tenía muchísimo dinero muchísimo pero yo creo que cuando el presidente Kennedy hace su discurso al Congreso les pide dinero para ir a la Luna pues la cantidad de dinero que le que le aportan es una cantidad increíble es casi el cuatro por ciento del presupuesto total

Voz 1995 11:59 me permites una pregunta que tengo que hacer llegar habla usted Inés yo lo empezó a hablar de dinero eh bueno Carlos

Voz 7 12:04 vamos a ver el mundo que lo mueve usted no nos enero

Voz 1995 12:07 era bueno el sexo y el dinero que no estaba en la NASA Pedro en enero prevean van usted la época al hemos en pesetas porque hay que hablar hay que empezar a hablar en pesetas quiero hablar aquí en euros a la a la audiencia la radio ya que está escuchando la radio no pesetas apaga cuántas pesetas al mes cobra

Voz 7 12:29 no lo recuerdo muy bien

Voz 1995 12:31 hay que decir siempre de la época el horror recuerdo convivía como bueno lo recuerda Carlos ha subido usted un hombre a la Luna como no se va a abordar el salario del sueldo

Voz 7 12:39 de verdad a hablar de estas cosas no esto que era preguntarme de mi edad y además no usted hablar de mi vida pues ya

Voz 1995 12:47 usted ha dicho Kennedy dio mucho dinero pero esto hemos dicho

Voz 7 12:50 a la NASA no a mí como parte de la NASA usted cobraba bien bueno nuestro sueldo era razonablemente razonablemente bueno digamos que estaba por encima de la media de las empresas líderes del país

Voz 1995 13:05 van a Ramos otros compramos cobramos

Voz 7 13:08 más que un técnico de M

Voz 1995 13:10 de IBM cobraba más que un ministro

Voz 6 13:13 sí por favor un jugador de fútbol

Voz 1995 13:17 poco que estamos hablando de gente y entonces no cobraban tanta cien mil mil pesetas de aquella época si diecisiete mil como mucho ya hemos sacaba fíjate que nada conseguido sacar lo que ya Irán tiene hijos sí sí cuando estás hijos decían hoy mi padre que trabaja Papa que trabajan la NASA porque eso era un usted por la calle le saludaban nada yo procuraba realmente no es así porque

Voz 7 13:50 la gente tiene poquísimo conocimiento que tenemos una estación en a cincuenta kilómetros de Madrid que es una este jueves más importantes del mundo

Voz 1995 13:57 se puede visitar que además lo lo hacen de una manera pedagógica con vídeos para que los Knicks una visita fan drástica con niños por cierto sí sí además hacen

Voz 7 14:05 los talleres en los que enseñan a los niños a hacer cohetes con con botellas de agua sea está francamente bien hecho pero vamos en aquella época además la gente de los alrededores denominaba aquello la base vamos a la base nosotros lo llamamos la estación tres cuando a mí me preguntaban en Madrid donde trabajas yo decía en la estación de Robledo me decían ellos no sabía acudieron una estación de metro que se llamará Robledo

Voz 1995 14:32 sí

Voz 7 14:33 tener una idea de lo que la gente sabía del tema

Voz 1995 14:35 pues más poco extensión de correspondencia Robledo de Chavela correspondencia eso potencialidad poniendo un poco más lejos y ahora que dice de ahora que dicen que va a que van a volver precisamente lo que les interese Nos cuenta muy bien Javier Gregory hombre les interesa una serie de de recursos que solamente puede localizarse en en la luz usted estaría en condiciones de ponerse otra vez a los mandos otra de de Houston

Voz 7 15:05 no me importaría si fuera necesario eh yo en aquella época por ejemplo hubiera ido al alumno sin pensarlo se me lo hubieran propuesto ahora por supuesto no lo haría

Voz 1995 15:15 pero usted dice Carlos coge el petate y eso que no vamos a usted

Voz 7 15:18 al alumno ahora no en aquella época se hubiera ido sin pensarlo se pero

Voz 1995 15:23 Nos también que iba a pasar más entonces por eso

Voz 7 15:25 algunos joven ni un poco inconsciente si para hacer ese tipo de cosas hay que estar un poco pirado yo ahora no ahora no ahora ya tengo mucha experiencia y estoy algo menos pira

Voz 1995 15:38 que vaya a los chavales a esos son chavales claro que vaya a la bueno el gran salto al vacío es un libro ya necesario Carlos además hiló dice muy bien ha decido dedicar su vida a divulgar a compartir toda la experiencia que durante cuarenta y tres años acumuló trabajando en en la NASA esa historia plasmada en ese libro gran salto al al vacío si tienen oportunidad oportunidades que es muy recomendable y luego además es muy raro porque está lleno de vacas anda lo de Robledo de Chavela vacas si huele aquello a mí me miro cómo huele todo lleno de un prado con con vacas al lado de las antenas gigantescas es su sitio maravilloso si pueden ir de verdad iban con niños perfecto Carlos González Pintado jefe de operaciones y subdirector del complejo de comunicaciones espaciales de Robledo de Chavela siempre un placer

Voz 7 16:34 yo procuraba cuando salir al trabajo cambiar el chip y en mi casa yo hacía mi vida familiar no hablaba de mi trabajo hablaba lo menos posible recuerdo que una vez mi niña pequeña Sara eh en el colegio pues preguntaron a los niños que trabajan vuestros padres mi hija Se levanta hoy dijo mi padre manda cohetes a la alumno

Voz 1995 16:57 la reacción del resto de los niños ida la profesora que luego me dijo

Voz 7 17:02 ten cuidado con tu hija que hizo una cosa

Voz 1995 17:04 entonces su padre mandaba cohetes a la luna Sara tenía razón Carlos no muy grande ha sido un placer increíble trazos

Voz 32 23:51 todos los periodistas

Voz 0763 23:57 aquel fue el primero en incorporar el insulto al discurso político carroña pura basura pura para mí es un incompetente

Voz 6 24:06 he perdido la madre que lo parió aquí todo respeto y no es insultar

Voz 1995 24:17 con todos mis respetos es usted un hijo e Gil fue el primero presumir en público y animosa discurso de tolerancia dominio de la

Voz 6 24:30 le da la seis la Vlad al David Bisbal iba

Voz 1995 24:42 sí fue el primero en mostrarse ante la sociedad como un gran amante de los animales no sólo de los mamíferos

Voz 33 24:48 con Julia ya llama Ajuria igual que el conductor les llama ya estoy acá no todavía no

Voz 1995 24:59 no por adelantarse se adelantó a su propio futuro

Voz 34 25:04 yo soy que ante eso después me van a meter la carrera seguro puede desembocando va todo

Voz 1995 25:07 pues no los responsables este documental viernes escena en HBO son Enric Bach entre Justin muy buenos días

Voz 1894 25:16 Toni buenos días bueno placer si en primer lugar en oro

Voz 1995 25:19 bueno yo creo que después de Juego de Tronos el vacío quedó en la SER y lo va a llenar precisamente Jesús Gil y Gil ojalá ojalá veremos bueno hay hay más trama en lo de Jesús Gil que que jóvenes no sé si no se queda corta Jesús Gil en la verdad que podía competir

Voz 1894 25:36 con con o sin problema

Voz 1995 25:38 después de hacer el el documental después de este intenso trabajo este es indisposición de poder explicar de poder contarle a alguien como era Jesús Gil y Gil quiénes Jesús Gil y Gil

Voz 1894 25:52 sigue siendo una cosa muy difícil yo creo que era un personaje tan complejo que para una persona quizás nacida pues a mediados de los noventa o un extranjero pues sigue siendo una tarea harto complicada

Voz 35 26:05 aunque cree que es muy reconocible también desde desde fuera es curioso porque arranca casi de que es la futura ejecutiva de HBO que es de Eslovenia reconoce fácilmente

Voz 1995 26:21 interesante desde tú eres inglés yo recordaba te he escuchado decir que hiciste un documental Muerte León porque no entendías nada es la misma motivación las que te lleva a hacerlo de Jesús Gil y Gil

Voz 35 26:33 pues un poco para era realmente la primera conversación que tuvimos Enric Millo hace cuatro años antes de hacer León juntos y me habló de de Jiri india es curioso que Lal King describiera Agir y parece Fazio pero no lo es entonces eso es que pensamos en esos momentos hace falta una seria para explicarlo no

Voz 1995 26:59 han pasado quince años Jesús Gil murió en mayo de dos mil cuatro Se abre hoy a quince años de de su fallecimiento problema pasaba el tiempo suficiente pero la actualidad internacional parece devolvernos recuerdos del del pasado es un buen momento para para revisar la figura de de Jesús Gil y Gil

Voz 1894 27:16 muchísimo es un es un momento yo creo muy idóneo cuando empezamos a hablar hace cuatro años ya lo era porque en España ya vivíamos un probablemente una emergencia de una nueva política hay una crítica al establishment político poco a poco pues nos ha dado la razón en ese sentido no porque fíjate con empezamos a hablar de esto ni Donald Trump presidente de Estados Unidos

Voz 1995 27:36 ni parecía posible que alguien como Donald Trump pudiera ser presidente de Estados Unidos

Voz 1894 27:41 no ni mucho menos pero no no no es el único eh cuando has y mencionaba a lo que lo que lo que decía nuestra productora ejecutiva Jaca en todos los países de Europa del Este hay hay figuras de empresarios metidos a política no y que de alguna manera intentan romper con no sólo con con el está

Voz 1995 27:57 Krishna en China también con la corrección política no y son

Voz 1894 28:00 figuras que son muy reconocibles en todos lados yo creo que eso es lo que hace lo que hace que tenga vigencia la serie la hemos hecho con ojos del presente mire para entender el presente también no sólo para entender o pasado

Voz 1995 28:11 vamos a hacer una pequeña pausa breve pero antes Justin un adjetivo para Jesús Gil

Voz 35 28:19 cuál sería

Voz 1995 28:21 Brown fácilmente fascinante fascinante

Voz 1894 28:25 la la palabra con lo bueno y lo malo yo en tu caso Enric pues yo siempre es una palabra que es extraordinario en el sentido de que el nombre fuera de lo ordinario

Voz 1995 28:36 normal si extra ordinario quizás separado también de gimnasia correcta a Jesús Gil y lo hacemos esa base enseguida volveremos

Voz 43 33:44 una persona de una persona visionarios

Voz 0763 33:47 les hubiera gustado como balas

Voz 43 33:50 si una persona capaz antisistema

Voz 0763 33:53 complicado salvador de nada

Voz 5 33:57 no actúan maternales voy a dejarlo también eh

Voz 1995 34:05 Gil de repuestos para coches a finales de los años cincuenta presidir un club de fútbol de Primera División a triunfar en la construcción fundar su propio partido y convertirse en alcalde de Marbella con mayoría absoluta polémico excéntrico carismático que se convirtió en un personaje clave de la opinión pública en los noventa probablemente sea el villano más querido de España todo hace prever que el nuevo documental de HBO que se estrena el próximo domingo te exige viernes es el domingo el pionero va a abrir el debate va a reabrir el debate sobre esa figura tres lustros después de su muerte si quieren ustedes pedir responsabilidades por ello aquí están los ex responsables ese ritmo aquí Justin Webster el próximo domingo os vais a convertir en el epicentro de la de la polémica hilos sabes en DEC

Voz 1894 34:50 bueno ya veremos no espero que la gente valore el trabajo y que también se lo pasé bien obviamente son cuatro episodios se iban a emitir cada domingo entonces habrá que esperar probablemente hasta el veintiocho de julio para formarse una opinión completa sobre la serie no

Voz 1995 35:05 cómo cómo es ido transformando tu opinión porque es verdad que todos tenemos difícil no tener una imagen la que sea sobre Jesús Gil una imagen Saura de simplificada idea formada por los medios como evolucionando la imagen Enrique tú tenías de del personaje desde el origen del proyecto hasta ahora

Voz 1894 35:22 bueno pues ha sido el camino de la caricatura que yo recordaba de Jesús Gil de de de mí de mis tiempos de adolescente de ver un personaje que no entendía que era gracioso pero que yo no acaba de entender porque ese señor era presidente de un club de fútbol también al alcalde una ciudad llevaban la publicidad y todas estas cosas no a tras obviamente dos años de intenso trabajo pues entender y comprender la complejidad del personaje no con todas sus luces y sombras que yo creo es lo fascinante no de un personaje así no no no es blanco y negro

Voz 1995 35:50 Justin el título es bastante explícito el pionero en que fue pionero Jesús Gil

Voz 35 35:55 pues fue pionero en en muchos casos las cosas que que para empezar a que se en lo político en ese póquer de populismo para pionero en en en muchos casos del deporte con por saber y poder también crease un personaje mediático quizás eso es lo fascinante porque hablando de gira a principios de hablando con mucha gente sobre recto la la superficialidad de de la impresión era mucho más inteligente como au listo creativo de en su ver a han que que parecía peros de este este personaje mediático sabía manejarlo perfectamente y esto es muy actual

Voz 0116 36:48 yo creo que también es Eslovaquia lo hemos hecho ante los países tienen algo parecido que es fue hasta asfixia tiene la hemos tenido empresarios de corte político e incluso yo creo que de todos los tiempos Jesús Gil yo lo yo puedo imaginar fácilmente como un hermano por supuesto y con la toga de también seno cuando uno piensa Jesús Gil piensa claro

Voz 1995 37:14 por similitudes voraz por afinidades en Silvio Berlusconi si con su el vicepresidente uno piensa lógicamente Donald Trump es decir empresarios de éxito personajes carismáticos polémicos no con chándal otro con guayabera con una cadena al cuello lo estés probablemente coincidían en su modelo económico

Voz 0763 37:42 que nuestro modelo de gestión es que la filosofía de la empresa aplicada a la administración pública

Voz 1995 37:50 los tres coinciden ese modelo una pregunta directa Justin cómo sería este país si Jesús Gil que hubiera tenido Twitter

Voz 35 38:00 para esto sí sería muchísimo más y mucho más presente que Donald Trump es que utilice iría

Voz 1995 38:12 tope a tope Barça que Twitter sería una herramienta Chad casi tenemos que alegrarnos

Voz 35 38:18 no no no no ya

Voz 1894 38:20 a mi a mi el hijo de Jesús Gil me dijo que si hubiera tenido un asesor de prensa probablemente al segundo día se hubiera tirado por el balcón

Voz 1995 38:27 seguro seguro del personaje claro más allá de la caricatura más allá de las de los exabruptos y esas declaraciones Marbella sigue pagando a día de hoy las consecuencias de la gestión de Jesús Gil

Voz 1894 38:38 por supuesto por supuesto Marbella aún arrastra una deuda muy grande con la Seguridad Social que recortar y obviamente las consecuencias que ha tenido el urbanismo se practicó durante la década de los noventa principios dos de los dos mil aún no está resuelto es decir se construyó sin un Plan General vigente con unos convenios que prometían legalizar muchísimas viviendas ahí en el futuro y que aún a día de hoy no está la situación resuelta

Voz 1995 39:03 interesante no tenéis salvando todas las distancias no tiene nada que ver los personajes pero una de las polémicas recientes es que series sobre sobre narcotráfico con Pablo Escobar la de narcos pues ayudan a blanquear el personaje no tenían a un señor en señor asesino no tenéis sí sé que no es vuestra responsabilidad vosotros habéis hecho un ejercicio periodístico con un personaje fascinante esta si es gasolina

Voz 35 39:32 habilidades pero pero

Voz 1894 39:35 bueno Enric que que que en ningún caso nosotros pretendemos hacer esto pero sí que es verdad que de alguna manera para entender la fascinación que Gemma

Voz 0116 39:43 pero en esa época

Voz 1894 39:45 hay que mostrarla no para entenderla lo difícil que era incluso para el propio pueblo para al espectador de ver que que de alguna manera era un personaje que le seducía por un lado y por otro lado le generaba mucho respeto no y la asustaba hasta cierto punto entonces esa complejidad es la que tratamos de demostrar en una serie no

Voz 1995 40:02 cuando digo que los vuestra responsabilidad Justin es que creo que está más en los medios eh creo que nosotros ponéis son personajes centro y los medios luego lo construimos a nuestro antojo adelante adelante ya sin es

Voz 35 40:17 a lo mío y o de de la serie realmente es nuestra relación con con una personaje entonces esto incluso pase que se hizo en Madrid hace poco la reacción de la audiencia era fascinante entonces muchos risas en ciertos momentos a su seductora de geles muy ve gente hiper es una es una relación que hay que entender que hay que como experimentar lo vivirlo quizás es lo que se le llamaría en inglés no es como un relato con advertencia

Voz 1995 40:54 vale es que digo esto porque él mismo era consciente de su capacidad de manipular los medios él decía esto

Voz 0763 41:01 a mí me llaman los medios el día que dejen de llamarme a lo mejor ya estoy perdido

Voz 1995 41:06 él sabía de su poder para con los medios de de formar y construir una realidad en torno a un relato que no tenía por qué coincidir con con lo que exactamente estaba estaba ocurriendo participa la familia llevan muchos familiares muchos seres cercanos habéis hablado con tres de sus hijos con dos hermanos conviven Ellos ya conocen el resultado de la serie si si ellas la vieron que impresiones tiene bueno pues

Voz 1894 41:32 cosas que le gustaron mucho y otras que no les gustaron obviamente porque bueno de forma parte de la complejidad de la vida de su padre no trae recuerdos buenos de algunas partes de la serie y otros las trae recuerdos muy dolorosos cosa que es comprensible por otro lado no bueno yo creo yo pero hay que decir que ellos han han han respetado mucho nuestro trabajo nuestra independencia Hay evidentemente nosotros hemos tenido la cortesía cómo no de de enseñarles a sería antes que a nadie pero digamos que hemos mantenido nuestra independencia y creo que eso es de es de valorar y agradecer a de agradecérselo a ellos también

Voz 1995 42:05 es una serie documental que que de aquí sale una serie

Voz 1894 42:09 probablemente pero para que si tenemos el personaje real para que hacer una eficaz

Voz 1995 42:13 creemos creemos que la realidad bien

Voz 1894 42:15 contadas supera siempre la ficción entonces no entiendo por qué hay que hacer series de basadas en historias reales si las historias reales ya existen hoy están documentadas además Radio visualmente

Voz 1995 42:26 bueno contaras eh claro

Voz 35 42:28 son dos años de trabajo para hacer este tipo de de de cosas que se llama documentado un archivo contado a través de los personajes no no hay no hay voces no no es que se siente mucho más como una serie de ficción Pere no tiene nada de ficción de Essex es un es un es un subgénero digamos que que no somos militantes en estoy creer que estén tiene muchos muchas posibilidades no solamente para atrae audiencias para también para no se culturales para entender el mundo no

Voz 1995 43:02 ojalá algunos de los episodios fueran de de ficción se estrena el próximo domingo el pionero Jesús Gil aunque nos cueste reconocerlo parte de lo que somos se une ahora una manera de reconocer a ese personaje en en eso estamos todos los demás son producto de su tiempo desde país del exceso de la dictadura qué pasó de democracia sin apenas un periodo de civilización entremedias sin pocos personajes explican bien también este país con Jesús Gil Enric Back Justin Webster el próximo domingo se estrena agosto documental enhorabuena y gracias nada digan y un placer

Voz 44 44:02 eh

Voz 1995 50:04 llega el momento de recibir al hombre que donó parte de su pelo Donald Trump el mismo que me dijo Tony tú la SER te jubilan la persona que en plena ola de calor lleva nueve quita porque dice que por las tardes refresca es nuestro es lista

Voz 52 50:24 mira que mira que yo te veía eh nueve cero dos

Voz 1995 50:27 dos catorce sesenta sesenta

Voz 0763 50:32 hoy que bosquejo con polémica

Voz 1995 50:35 es fácil se un par de canciones esa lo de y les pedirles es muy sencillo nosotros ponemos tengo una canción básicamente similares en Youtube Google una palabra rara de una canción que te suena el algoritmo es tan listo que descubre la sensata por ejemplo si tú pones Tiscali cómo suena escala en Youtube el algoritmo te recomienda esta canción nueve cero dos catorce sesenta sesenta mientras ustedes nos llaman nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a a los errores de Trip Advisor de parecen si perfecta qué quieres que que que hemos eh

Voz 53 51:18 mira la gente ha ido a verla alguna de las maravillas del mundo siempre tiene algo que decir sobre maravillas concretamente sobre el Coliseo

Voz 1995 51:26 la Roma te refieres al anfiteatro romano construido en el siglo I que es uno de los monumentos más famosos de la Antigüedad clásica Patrimonio de la Humanidad y una de las nuevas Siete Maravillas del mundo moderno

Voz 53 51:37 sí SBS María Villa maravilla bueno diríamos que sería una de las siete que es también es verdad que si te cosas que están bien

Voz 1995 51:45 la primera la primera dice Daniel Martínez

Voz 53 51:47 es simplemente dice no sé me parece que más bonito por fuera pues es verdad que por dentro está Torre Daniel Alfonso

Voz 1995 51:57 coliseos es decir de fuera

Voz 53 52:00 para Alejandro Folch se ve que llevaba mucho dentro la la fiesta patria dice es una plaza de toros a medio construir además se empeñan y compre mucha figuritas de la plaza medio hecha muy disgustado porque no hemos visto ninguna corrida

Voz 1995 52:13 Molina no vamos a de chistes ocho Te1 más

Voz 53 52:18 Hernán dice una ruina literalmente

Voz 1995 52:22 luego hay uno que sabe que

Voz 53 52:23 tocó el palo selfie porque dice por Laguna dice mucha piedra y la gente te mira mal cuando te sacas fotos haciendo una trampa

Voz 1995 52:29 de trapo y la siguiente me encanta

Voz 53 52:33 Gustavo Osvaldo dice un icono trillado un ambiente demasiado caótica que es así

Voz 1995 52:39 haikus Vega un monumento mandamos monumento

Voz 53 52:44 es uno que se me ocurre ya que es la Torre Eiffel

Voz 1995 52:47 tú te refieres Torres belga que construyó el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel para la Exposición Universal de mil ochocientos ochenta y nueve en París y que podría decirse que es el monumento más representativo de Francia

Voz 53 52:59 ese sí sí sí pero César Conde dice el mejor lugar de la faz de la tierra hasta aquí bien pero luego dicen pero está mejor la catedral de Jaén por lo tanto una estrella

Voz 1995 53:10 ellos todo en Jaén se queda muy difícil comparar los dos sí sí y qué más

Voz 53 53:19 yo Joe Alcaraz dice fui con la ilusión de ver la Torre Eiffel para el final fui a comer un duro aún Paqui de las Quino no las recomiendo no tiene nada interesante para comer los camareros son muy antipáticos y los franceses sólo saben decir

Voz 1995 53:31 pero no me queda claro la críticas de la tú o el

Voz 53 53:34 no es que estas han este es el en la secta de turistas que van a comer a los sitios la igualdad da igual el sitio que tú elija esa gente que se mete con la comida del sitio

Voz 0763 53:44 ya ya no les gustan y una

Voz 1995 53:46 Moix a eso BH hace una crítica demoledora

Voz 53 53:48 la dice amasijo de hierro oxidado y sucio maloliente con colas interminables los accesos a la torre están totalmente desatendidos manteros cada cinco metros atosigar con sus figuritas rumanos pidiendo de forma agresiva casi intimidatoria todo sucio y oliendo a orines recomendable ir en grupo por falta de seguridad

Voz 1995 54:08 estás en lo presidió cesen al grito este peligroso de de París bueno dejamos de hacer críticas íbamos a lo concerniente venga vamos al COI Nos llama José muy buenos días José

Voz 40 54:20 hola buenos días Toni y compañía es bastante sencillo

Voz 54 54:25 yo tuviera una palabra y con esa palabra

Voz 1995 54:29 tú a Google una canción tú no puedes ir a casa y si yo digo por ejemplo José Espiga como es Olaia speaker

Voz 40 54:44 me refiero a Blair despegues como El explorador me vienen a la cabeza es más José es más

Voz 1995 54:57 online Spiegel habla es peguen ahí no sé si Leo Messi p

Voz 40 55:04 yo no si te estábamos hablando

Voz 31 55:08 la sí