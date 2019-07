Hoy por Hoy (02/07/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 a medio día las once en Canarias hoy hora doce de una intensa mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días vamos a empezar con una última hora desde Zaragoza al menos dos personas los trabajadores han muerto y un tercero resultó herido mientras procedían a las labores de limpieza de una cuba de la empresa Bodegas Panizo a esta hora se investigan las circunstancias del suceso ganas aquel borró hoy

Voz 1 00:25 ha sido en torno a las diez de la mañana a José María Andrés es el gerente de Bodegas paliza

Voz 2 00:30 la clase subastó pero hemos tenido que no puedo confirmar no puedo explicar nada no no una subcontratada

Voz 1 00:40 al parecer dos de los trabajadores de nacionalidad rumana de cuarenta y cuatro y treinta y tres años han fallecido como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos el tercero de nacionalidad española está en estado grave ha sido trasladado en un helicóptero del Servicio de Emergencias uno uno dos al Hospital Miguel Servet de Zaragoza

Voz 1018 00:56 gracias Ana es lo último en lo político Se acabaron las dudas el debate para la investidura de Pedro Sánchez comenzará el lunes día veintidós justo hasta ahora según ha anunciado la vicepresidenta el Congreso Meritxell Batet tras conversar telefónicamente con el candidato y subrayar que no está sobre la mesa la opción de una nueva convocatoria electoral en otoño Javier Carrera

Voz 0866 01:12 si marcaba el calendario la presidenta de la Cámara asegurando que se ha querido dar tiempo para que el calendario para que el candidato socialista tenga la oportunidad de hablar con los

Voz 1995 01:21 ciento grupos parlamentarios y garantizar así su Invest

Voz 0866 01:23 dura el debate arrancará con la intervención de Sánchez a las doce de la mañana de este lunes así lo comunicaba Meritxell Batet

Voz 3 01:30 el debate de investidura se inicia con la intervención del candidato con Pedro Sánchez Pérez Castejón el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas el debate continuará el martes veintitrés de julio cuando se llevará a cabo precisamente la primera votación

Voz 0866 01:47 de fracasar el primer intento la segunda votación que sólo requiere más y es que no es tendrá lugar el jueves veinticinco de julio deslizaba Batet la fecha elegida de una hipotética repetición electoral no se ha hablado decía de esa

Voz 1018 01:58 posibilidad ya tenemos las primeras críticas la portavoz de Podemos Irene Montero la mente a través de Twitter que al menos a su cúpula presidente de la Cámara no le ha comunicado a la fecha de la investidura que ya considera fallida desde Ciudadanos Sabe Rivera acusa Batet de actuar al servicio de los intereses del PSOE y anticipa que si Sánchez se llama paro otra ronda de conversaciones no va acudirá Adrián Prado

Voz 0470 02:16 si el líder de Ciudadanos cree que llevamos más de dos meses perdidos y que Sánchez no está cumpliendo con su trabajo hasta ahora dice no han movido un dedo para recabar apoyos Rivera piensa que el presidente en funciones con la ayuda de Meritxell Batet está bloqueando el país

Voz 0040 02:27 creo que puede poner en marcha esto en este momento lamentablemente es el señor Sánchez que tiene el mandato del Rey yo si hubiera tenido su mandato mira puesto trabajar desde el minuto uno llevamos dos veces perdido la señora Batet ha demostrado hoy pues eso que está al servicio del Partido Socialista a todos los españoles perder otro mes casi irnos a casi tres meses después de las elecciones porque tenemos un dedo no nos parece poco

Voz 0470 02:48 Jordi Ribera dice que no tiene nada más que hablar con Sánchez más allá de las tres ocasiones en las que ya le ha trasladado su postura cierra la puerta por tanto la posibilidad acudir a una nueva ronda de contactos

Voz 1018 02:57 la ministra de Trabajo en funciones Magdalena Valerio apuesta por la estabilidad política para estimular la creación de empleo lo ha dicho tras conocer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a julio que marca un récord de cotizantes desde el año dos mil siete y deja la cifra de parados prácticamente en la barrera de los tres millones Rafa Bernardo

Voz 4 03:13 sesenta y tres mil parados menos setenta y cinco mil afiliados más en junio llevan el total de cotizantes ocupados son máximo histórico por encima de los diecinueve millones y medio de del total de parados a tres millones quince mil el nivel más bajo en más de una década el Gobierno está satisfecho vincula la mejora en el empleo con la constitución de un gobierno a los sindicatos les preocupa la precariedad Magdalena Valerio ministra de Trabajo Pepe Álvarez UGT

Voz 5 03:32 muchos retos por hacer para que mejore el empleo y para eso le vendría muy bien a este país que se consiguiese un gobierno estable

Voz 1995 03:41 muchas personas que han encontrado

Voz 6 03:44 empleo o este mes con toda seguridad unos consideran que han encontrado un empleo es que el país tiene un problema muy serio desde el punto de vista la calidad

Voz 4 03:53 el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas la ocupación ha crecido en casi todos los sectores en especial los vinculados al turismo y la protección social aumenta y alcanza ya el sesenta por ciento de los desempleados

Voz 1018 04:04 hora doce y cuatro el presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera de Compromís va a llevar a la Fiscalía y la petición de Vox de hacer pública la relación de personas que ofrecen conferencias sobre sexualidad LGTB y en los colegios entiende que afectan a la privacidad y que puede constituir un delito de odio Ana Durán el grupo parlamentario de Vox que tiene diez de las noventa y nueve diputados de la Cámara autonómica valenciana pidió ayer por escrito que se le facilitaran los datos personales de los miembros de colectivos LGTB y que habían dado charlas cursos en colegios incluso se preguntaba por sus antecedentes penales hoy la Mesa de la Cámara ni siquiera admite a trámite esta petición presidente que es Enric Morera da un paso más anuncia que llevará el documento a la Fiscalía porque cree que su contenido puede ser constitutivo de un delito de odio porque trata de comenzar una causa general contra un colectivo de personas sólo por su orientación sexual el gracioso nadie preguntarán ustedes seguro que te lo pregunto su también Tony qué está pasando en Bruselas que sabemos esa nuevo la reunión de jefes de Estado o de Gobierno comunitarios en busca de un acuerdo casi imposible pero seguro que no imposible al final para renovar los principales puestos de los organismos comunitarios Se las cosas tal y como quedaron ayer después de quince horas de negociaciones o no Griselda Pastor

Voz 0419 05:15 de momento se mantienen exactamente igual como las dejaron con Timerman si el candidato socialdemócrata de candidato in péctore a la presidencia de la Comisión pero por el momento porque hay que decir que la entrada en el plenario de los gobiernos se retrasa la una porque no hay el consenso suficiente mientras Sánchez advierte que no aceptará el veto de los países antieuropeos

Voz 1018 05:39 por el momento digo seguimos que lo que pasa en Bruselas se queda en Bruselas hay algo nos enteramos porque el minuto a minuto bueno lleva dos días Griselda sólido no estoy pero si hasta ahora era hacia el Griselda algunas cuestiones más que apuntamos rápidamente con Raquel García y Carlos Lage

Voz 7 05:57 hacía del Estado pide el cierre de las delegaciones catalanas en Berlín en Londres y en Ginebra consideran que está al servicio de un proyecto sección secesionista inconstitucional

Voz 1018 06:05 con una mujer herida grave tras la caída de una farola cuando da

Voz 8 06:08 va marcha atrás con su furgoneta en la Puerta del Sol de Madrid la víctima de sesenta años ha sufrido un traumatismo

Voz 7 06:13 bueno encefálico baja la llegada de turistas internacionales a España tras ocho meses al alza el dato cayó un uno coma seis por ciento en mayo el gasto medio por persona subió hasta los mil treinta euros a pesar de que la pena

Voz 8 06:23 el alza el IBEX35 cotiza a esta ahora en negativo ligeras pérdidas en las bolsas de Frankfurt París

Voz 1018 06:28 puesto quieres algo más luego de vamos a esperar que luego te escuchamos intensas hasta luego seguimos

hoy hora doce

Voz 9 06:43 en la Cadena Ser

Voz 1018 06:45 hoy por hoy con

Voz 1995 06:50 es difícil hacer Bruselas y diecisiete minutos una hora menos en Canarias Learning enseñanza en la cumbre

Voz 10 06:57 es el título del plan apoyado por las

Voz 1995 06:59 San súper iniciado una iniciativa del fundador de Facebook y su mujer Priscilla Chan iba a ser el futuro de la educación clases personalizadas que se adaptan al alumno se implantará en trescientos ochenta colegios setenta y dos mil alumnos participaron el Sami participan en San Hilario pero resulta que la cosa no funcionó que lo que iba a ser la gran apuesta por la educación de la gran plataforma mundial es un fiasco qué Cantero director de contenidos el país Reggina Jaime muy buenos días cómo estáis la plataforma presenta así vamos a escuchar un segundo JEME se presenta así lo plataforma

Voz 11 07:41 el estudiante y aprende de manera diferente y todos los estudiantes deberían poder alcanzar todo su potencial presentamos la plataforma Summit Livni una herramienta gratis online que en poder el aprendizaje personalizado en cualquier aula los estudiantes pueden establecer sus objetivos para el colegio la universidad más allá de aprender a conectar cada objetivo con sus acciones diarias con el apoyo de su profesión Hitchens estos fenómenos GM

Voz 12 08:03 fenomenal todo lo que yo hubiera Ballan podrá

Voz 13 08:05 suena suena fenomenal sólo fenomenal

Voz 12 08:08 bueno yo creo que que la la promesa del mito donde aunque que es volver a ese mantra de la de la formación personalizada tienen problemas no que es que basa todo en que la alud del alumno ante la pantalla y sobre todo con una un modelo que hace que el profesor solamente tenga tutorías una vez a la semana que es es el el gran debate no sea suficiente Verón profesor una vez a la semana para que un niño de doce años tengo una formación adecuada

Voz 1995 08:34 hay un punto en el que que el discurso es fantástico pero viene después la realidad y la realidad es que no funciona no sólo no tiene nada que ver con lo que hacen los niños en el colegio

Voz 12 08:45 ay si hay tres tipos de críticas a la primera la que me tiene que ver con esto no con un tiempo excesivo delante de la pantalla con modelo un modelo educativo en el que el principal referente o sea eso sea la la luna pantalla el segundo que son los contenidos ha habido problema alguno ya publicado en varios sitios bastante divertido de que aparecen contenidos vamos a decir poco adecuado vamos a dejarlo ahí el tercero que tiene que ver con la privacidad no con que que que nos parece a todos no que nuestros hijos se eduquen monitorizado por el mayor monopolio de la información del del mundo

Voz 1995 09:16 este es otro clavo en el ataúd de Facebook

Voz 12 09:19 bueno pues eso parece no es para que lleva de temporada el el el pobre con compone entre comillas en la que nada alevín en la que todo lo que intenta parece sospechoso de estos esto un proyecto que no inició el coge ya iniciado lo empieza a apoyar desde que desde que el entró pues parece que las cosas no Martens excesivamente bien

Voz 1995 09:38 estoy toda la necesidad de que todo lo que haga sea rentable en teoría ellos afirman de que no están haciendo esto por dinero pero detrás sabes lo que hay es un gran modelo de negocio basado de la educación

Voz 12 09:47 claro él él en estos un poquito de la crisis vamos a salir de la de la de la ONG o proyecto que tiene con su mujer pero la la duda que hay es este proyecto dentro de unos meses podía ser absorbido por Facebook esta es una de las cosas que que ocurre iremos aunque no tengan retorno directo económico sí que tiene vamos a vivir el formar la conducta hace un hábito que hace estar dedicándose a la pantalla no cuantos más horas de pantalla más dedicará como adulto que dedique como adulto pues el señor Zuckerberg espera que muchas de ellas se dedique a ARCO sistema Facebook

Voz 1995 10:20 claro porque además todos los datos a la hacia todos los datos todos los historias de búsqueda todo lo que ellos ven va a quedar en manos de de la multinacional de forma que Facebook va a saber qué es lo que interesa ver a los niños mientras creen estar estudiando hay buenos ejemplos haber debemos hablar de la Khan Academy por ejemplo hace poco aquí España se dio el Princesa de Asturias de Cooperación a la Khan Academy que ofrece poco más o menos lo mismo educación online porque hay tantas diferencias entre la Khan Academy este proyecto de Suker

Voz 12 10:49 pues yo creo que el que la la la principal diferencia es que existe poquito lo libera a alguien del mundo de la educación de pedagogos y gente con una visión desde el mundo educativo o la lidera un gigante non basada cuyo negocio se basa la información no ha no no tenemos ninguna prueba para decir Facebook está monitorizado los niños la en un futuro hacer cosas esto es esto es una visión tópica que no tenemos pruebas para afirmarlo pero desde luego parece no que que que podía ser sospechoso esta hacer todo gratuito pero monitoriza todo lo que haces

Voz 1995 11:25 es muy la línea de Facebook y eso vamos a ser una estos

Voz 12 11:28 sí sí sí pero eso de Sucre Pérez todas estas grandes compañías tienen un objetivo claro que es ser capaces de llegar a la gente cada vez más joven no escapar llegar alguien mucho más joven que es más capaz de forma soportan su comportamiento ir es más tapada analizar esos comportamientos futuros entonces Ésta es la gran guerra hoy de las gentes tecnológicas no podemos llegar a gente cada vez más joven

Voz 1995 11:49 pues debemos estar haciendo porque ante esas trampas setenta y dos mil alumnos trescientos sesenta que que que cayó mucha gente Santa hay que estar muy atentos igual ver en este caso al libro por favor de ustedes libros a sufrir ya que estamos en verano de ustedes quisiera es más fácil que aprendan que si les dan una pantalla que no digo que la pantalla no no se puede utilizar Jaime García Cantero director de Contenidos el país retina como siempre Jaime un abrazo gracias

Voz 12 12:16 un abrazo gracias

Voz 9 12:20 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

