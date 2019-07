Hoy por Hoy (03/07/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 muy buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

más que esta mañana Viena hoy por hoy el futuro Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea que Josep Borrell primera entrevista después de que se haya confirmado que el todavía ministro de Exteriores en funciones Espanyol Borrell va a liderar la política exterior europea yo creo que este acuerdo demuestra que España

Voz 1722 00:41 bueno yo España ha vuelto proponiendo a una persona acreditada con experiencia les una persona que representa al sur de Europa que hacía mucho tiempo que no se veía representado digamos en la arquitectura de los principales puestos institucionales de la Unión Europea

Voz 0027 00:55 principales puestos institucionales que por primera vez en la historia van a estar liderados por mujeres dos mujeres la ministra de Defensa de Merkel Ursula von der Leyen va a revelar a va a relevar a Juncker al frente de la Comisión Europea

Voz 2 01:10 estos jardines o no quiere que dice que

Voz 0027 01:14 Von der Leyen es una buena candidata con un gran conocimiento de Europa y la hasta ahora directora gerente del FMI Christine Lagarde va a presidir el Banco Central Europeo ocupará el puesto de Mario Draghi Von der Leyen es Alemania Lagarde es francesa el eje franco alemán por tanto vuelve a quedarse con el poder europeo pero sobre todo quién se lo queda es el PP el grupo conservador que retiene para sí los principales cargos de poder comunitario se han desvanecido portando en las últimas horas las posibilidades de que un socialdemócrata recuperara la presidencia de la Comisión Europea después de quince años y aquí en España noticia de esta mañana Pablo Iglesias mueve algo mínimamente su posición en las negociaciones para la investidura que estaban bloqueadas porque Pedro Sánchez no quiere darle a Podemos ministerios a cambio de sus votos yp Podemos no quiere darle a Pedro Sánchez sus votos sino es a cambio de ministerios bueno pues en un arte lo que publica Pablo Iglesias hoy en La Vanguardia les reta a Sánchez a que sí es verdad que su principal pega para incorporará podemos a un gobierno de coalición es que esa presencia de Podemos espanta haría a otros potenciales innecesarios socios porque juntos no suman si es verdad que esa es la principal pega de Sánchez Iglesias que lo intenten que lleven a la investidura del veintidós de julio una propuesta de gobierno de coalición si sale estupendo is sino Si una vez intenta desgobierno coalición no consiguen los apoyos en ese momento Podemos se compromete a variar de posición no dice exactamente hacia dónde se lo intentaremos preguntar esta mañana esta mañana también conoceremos qué opina de todo esto el Partido Socialista cuáles son sus primeras impresiones y les contaremos cómo Vox sí está empezando a cumplir sus amenazas no habiendo obtenido la mayoría absoluta en Murcia ha votado en contra de la investidura de López mira del Partido Popular porque las Abascal dicen que van a seguir votando en contra mientras Ciudadanos se siga negando a negociar un pacto a tres con ellos

Voz 3 03:05 se ha negado a sentarse siquiera hablar cuanto no el abierto desprecio adiós a sus ideas y a sus votantes

Voz 4 03:19 buenos días el presidente de la Asamblea madrileña ha fijado la fecha de un pleno de investidura pero sin candidato porque Vox todavía no ha confirmado su apoyo Isabel Diaz Ayuso la razón la misma que Murcia la negativa de Ciudadanos a sentarse a negociar en público con el partido de ultraderecha

Voz 0027 03:41 estos aplausos rompieron anoche el minuto de silencio con el que los vecinos de en Córdoba mostraron su repulsa nuevo crimen machista un hombre de cuarenta y dos años que ha matado presuntamente a su mujer a martillazos y después ha huido en coche con sus dos hijos de seis y diez años

Voz 4 03:54 el individuo ha entregado horas más tarde en una comisaría de Madrid no constan denuncias previas por parte de ella

Voz 0027 03:59 quién Italia

Voz 2 04:04 esperaban la salida de los

Voz 0027 04:05 juzgados de la capitana del carro la raqueta que ha quedado finalmente libertad después de tres días en los calabozos por haber desembarcado a un grupo de inmigrantes sin permiso la juez

Voz 4 04:15 desde que la capitana cumplió con su deber de salvar vidas

Voz 0027 04:18 no les vamos a contar esta mañana como Salvini el vicepresidente Salvini ha montado en cólera cargando contra la justicia de su país y en Rusia las autoridades están investigando cómo han podido morir catorce tripulantes de un submarino militar teóricamente por un incendio

Voz 4 04:33 todavía no están claras las causas del accidente un accidente del que el Kremlin informó un día después el submarino realizaba tareas de investigación

Voz 0027 04:44 en los deportes Sampe buenos días gracias a Brasil es el primer finalista de la Copa América

Voz 1161 04:48 tras el dos cero de esta madrugada Argentina la de Leo Messi que jugó mejor pero no tuvo premio el propio Messi estrelló el balón en el palo con el uno cero antes lo había hecho el Kun Agüero marcaron Gabriel Jesús en la primera incriminó en la segunda y los brasileños juegan

Voz 0931 05:00 la final el domingo en Maracaná ante su gente

Voz 1161 05:02 ganador del Chile Perú que se disputa la próxima madrugada desde las dos y media el perdedor disputará ante Argentina el próximo sábado el tercer y cuarto puesto y Estados Unidos también es ya finalista del Mundial femenino para ganar anoche a Inglaterra

Voz 0931 05:12 por dos a uno y les de las nueve segunda semifinal Holanda

Voz 1161 05:15 es decir

Voz 2 05:18 qué tiempo va a hacer este miércoles Luismi Pérez buenos días buenos días Aimar

Voz 5 05:22 Art pues más o menos una repetición de la jugada de lo que tuvimos ayer por tanto después de la noche Cathay de algunas tormentas de hecho todavía algunos chubascos en la zona de Navarra

Voz 0027 05:30 de La Rioja Soria Burgos Euskal

Voz 5 05:32 vi en algún punto de Guadalajara esta tarde volverán a la carga las tormentas ese espectáculo pirotécnico natural en gran parte del norte peninsular cuidado hoy en el norte de Castilla y León especialmente las Merindades de Burgos y en la Montaña Palentina allí Aimar esta tarde granizadas o pedrisco otro chubascos caerán en el Pirineo y en zonas del Sistema Central cerca de las costas nubes bajas y en Canarias bastante alisios que va a mantener el ambiente fresco el viento bastante fuerte

Voz 0027 05:59 esas nubes enganchadas el norte de las islas

Voz 2 06:01 gracias Luismi estará siete hasta luego

Voz 2 06:37 la fuente que el reparto de cargo

la fuente que el reparto de cargo

buenos días egun on Aimar buenos días a toda Asia todas con Pupi POYS son en esta semana de orgullo y en esta mañana fresquita en algunos puntos de España en los que han caído algunas gotas entrevista en Hoy por hoy sobre política nacional europea e internacional a Josep Borrell y mesa de análisis con los mismos asuntos hoy con Cristina Monge Mariola Urrea inodoro León Gross a partir de las diez de las nueve en Canarias y después de que va cruzándose explique qué es eso de ser pobre llegar lejos que leo en la pizarra de Toni Garrido y compañía después llegan los escépticos para hablarnos del ibuprofeno que es lo que me he tomado esta medianoche antes de venir a la radio por cierto ya saben que ha prohibido la venta sin receta del ibuprofeno seiscientos haciendo entrar en pánico a muchos sean muchas hoy José Miguel Mulet y Luis Alfonso Gámez suena desmontar todos los mitos entorno a esta pastilla mil

Voz 2 07:47 los detalles de tu vida

y a las once que ya las once a las diez en Canarias vamos a entrevistar a Ferran Adrià que es uno de los chefs más innovadores del mundo el mejor los Garzón nos van a recordar o elevan a recordar más bien algunas y algunos los derechos LGTB ICO antes de que arranquen oficialmente las fiestas del Orgullo en Madrid esta tarde con la lectura del pregón

Voz 1293 08:28 eh bueno barra libre esta mañana tiene demolido

Voz 0027 08:33 la nacional europea lo que quieras la macedonia con

Voz 6 08:36 en fruta de cargos en las instituciones europeas si alguno o alguna Se anima a valorar ese reparto tienen nuestro Whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y como ayer no pudimos escuchar sus reflexiones políticas y las hay y la sabía lo hacemos hoy

Voz 0027 08:51 tienen la macedonia nacional

Voz 6 08:54 esa puerta que parece abrir Pablo Iglesias esa fecha de investidura ya marcada en nuestros calendarios nos pueden mandar un audio que queremos escucharles con su opinión al seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 0027 09:15 a todos nos gusta seis y nueve de la mañana cinco y nueve en Canarias se quedan con Isabel Villar

Voz 7 09:20 sí con Roberto Mahan y Nacho Sánchez en la técnica y en la producción

Voz 1 10:13 en la Cadena SER Hoy por

Voz 11 10:21 Buddy con

Voz 0027 10:24 tus

Voz 12 10:26 que con situaría bienvenido sea

Voz 13 10:28 todos dan trabajo a los nuevos bueno

Voz 14 10:32 yo actúo al norma de las

Voz 7 10:34 otro idiomas el todavía presidente del parlamento europeo Antonio Tajani inauguraba la nueva legislatura europea una legislatura con dos mujeres conservadoras al frente de dos de las principales instituciones son la alemana Von der Leyen que se hará cargo de la Comisión Europea y la francesa Christine Lagarde que dirigirá el Banco Central finalmente han sido los conservadores los más votados en las elecciones quiénes se han hecho con la joya de la corona en el reparto de cargos en Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor es la

Voz 0738 11:01 primera vez que hay dos mujeres para ocupar los puestos de poder en la Unión Europea aunque esta designación sin precedentes Se hace preservando el poder del Partido Popular al que están vinculadas sobre todo el pacto franco alemán

Voz 0027 11:15 sí

Voz 15 11:17 el fotos que hemos

Voz 0738 11:20 ha elegido a dos hombres y dos mujeres para los principales puestos de poder en un perfecto equilibrio de género porque como se sabe Europa exmujer dice Donald Tusk tras explicar que Merkel no ha podido votar por su propia propuesta por imposición del SPD alemán un problema que puede complicar la aprobación del Parlamento el día dieciséis a esta futura presidenta de la Comisión ya que los socialistas europeos consideran citamos textualmente decepcionante el reparto final

Voz 7 11:55 quédense por tanto con este nombre Ursula von der Leyen porque como decimos ella será la encargada de mover los hilos políticos en Europa es alemana lleva quince años como ministra allí es el delfín de Angela Merkel corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 8 12:08 la futura presidenta de la Comisión Europea es uno de

Voz 0391 12:10 los principales apoyos de Merkel en el Gobierno él en la canciller hasta en los peores momentos hace unos años su nombre sonó con fuerza como sustituto de Merkel con der Leyen es una europeísta convencida nació en Bruselas ha vivido en diferentes países habla con gran fluidez inglés y francés y cuenta con gran experiencia internacional además su papel ha sido decisivo en el proyecto de defensa europeo la presidencia de la Comisión supondrá coronar una carrera vinculada a cargos políticos en la CDU desde que tenía cuarenta y tres años es doctor en medicina está casada y tiene siete hijos desde dos mil trece ocupa la cartera de Defensa la primera mujer en hacerlo sugestión ha estado salpicada de distintos escándalos los que ha salido indemne aunque con su popularidad seriamente dañada su capacidad de trabajo y claridad de ideas son sus principales bazas aunque sus críticos la ven demasiado individualista

Voz 16 13:05 Sánchez ya tiene la fecha

Voz 7 13:06 de la investidura el veintidós y veintitrés de julio pero lo que no tiene todavía son apoyos para ganar el candidato socialista se pondrá a trabajar en ellos a partir de la próxima semana con una nueva ronda de contactos con el resto de líderes en el equipo del presidente están convencidos de que Unidas Podemos tendrá muy difícil explicar que vayamos a unas nuevas elecciones sino dar marcha atrás en su exigencia de un gobierno de coalición

Voz 17 13:27 para el Partido Socialista impensable pensar en una convocatoria electoral cuando ha sido la formación política que hagan aulas

Voz 4 13:33 lesione y que por tanto el recto no puede útil

Voz 17 13:36 dar sus votos para bloquear

Voz 7 13:38 y en ese bloqueo al que aludía la ministra de Hacienda en funciones Rafa Muñoz buenos días

Voz 0027 13:41 qué tal Isabel en ese europeos empiezan a mover algunas

Voz 7 13:44 yo soy Pablo Iglesias se abre a cambiar la posición que ha tenido su partido hasta ahora sea exigencia de ministerios siempre que Pedro Sánchez se presente a la investidura de julio para gobernar en coalición con ellos si la investidura no sale porque ese pacto con Podemos espanta a los demás socios necesarios entonces dice Iglesias reconsiderara su posición

Voz 1772 14:02 si en un artículo de opinión en La Vanguardia Iglesias insiste en formar una coalición dice pensamos que lo más sensato para sacar adelante la investidura es lograr un acuerdo integral de gobierno pero según Iglesias y esto no sale adelante entonces nos comprometemos a revisar nuestra posición el líder de Podemos no comparte las tesis del PSOE de que un gobierno conjunto espantar y al resto de partidos que podrían apoyar la investidura pero considero asegura que merece el beneficio de la duda así que la postura de Iglesias SS poner a prueba los apoyos de un gobierno PSOE Unidas Podemos en una primera investidura insinuó sale adelante cambiar esa estrategia aunque no aclaran si pidiendo contrapartidas sobre Cataluña otro de los puntos calientes los

Voz 0931 14:43 morados dejan claro que no van a poner líneas rock

Voz 1772 14:46 las que será el PSOE quien lleve la voz cantante

Voz 7 14:49 y con quién no puede contar Sánchez es con las derechas Albert Rivera directamente ni siquiera va a acudir a la nueva ronda de negociaciones en la Moncloa Adrián Prado

Voz 0019 14:57 los líderes del PP Ciudadanos coinciden en los reproches

Voz 18 15:00 Sánchez Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quien no sabe adónde va ha intentado gastar estos dos meses en proyectar la responsabilidad que el tiene en los que no tenemos esa responsabilidad que Sánchez tienen obliga

Voz 19 15:14 son constitucional que no está cumpliendo que es negociar

Voz 0027 15:16 poner en marcha un gobierno Le pido que no pierda más

Voz 19 15:19 el tiempo que no marea la perdiz creen que no ha hecho absoluta

Voz 0019 15:21 mente nada para conseguir apoyos y por eso le instan a que mueva ficha y el tiempo le recuerdan que ellos no van a

Voz 0027 15:26 deleitar la investidura sin embargo discrepan en la foto

Voz 0019 15:29 de actuar mientras que el líder de Ciudadanos cierra la puerta a participar en una nueva ronda de consultas asegura que no tiene nada nuevo que decir la Sánchez casado si acudirá a la reunión porque es su obligación dice porque elevan el sueldo avisando eso sí de que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía el líder de los populares deja así claro que no les pueden pedir la abstención para que el PSOE siga haciendo lo mismo

Voz 7 15:51 dos de los gobiernos autonómicos que el PP quiere conservar gracias a la suma de Ciudadanos y Vox están ahora mismo en el aire son los de Madrid Murcia empezamos por esta última Juanjo Asensio buenos días

Voz 1197 16:00 hola qué tal muy buenos días allí Vox ha votado en contra

Voz 7 16:03 la de la investidura del popular Fernando López miras porque Ciudadanos se niega a negociar con ellos su apoyo dicen que se sienten ninguneados por los naranjas y que si de aquí al jueves cuando se celebra la segunda votación no hay cambios volverán a tumbar el Gobierno de López miras

Voz 1197 16:16 así es los votos en contra de Vox PSOE Podemos tumbaba en la primera votación de la investidura del candidato popular Fernando López miras a la presidencia la comunidad Vox cumplió su amenaza de votar en contra de un gobierno de coalición PP Ciudadanos ya que acusaba la formación de Albert Rivera de seguir vetando los en esas negociaciones los de Santiago Abascal consideren imprescindible un acuerdo a tres bandas el PP ayer lo intentó en enumerar les ocasiones tendiendo la mano a Vox Illes advertía de que su voto en contra supondría dar alas al izquierda en la región de Murcia escuchamos a Fernando López miras

Voz 0027 16:43 su negativa a mi investidura tiene

Voz 20 16:46 como consecuencia dar alas dar esperanza a la izquierda de la Región de Murcia señoría tenemos en mi voluntad y mi compromiso dignificar y legitimar cada uno de los votos que ustedes han conseguido

Voz 1197 16:58 mañana por la tarde tendrá lugar la segunda votación donde López miras necesitaría mayoría simple la ascensión de Vox en este caso junto con el apoyo de Ciudadanos

Voz 7 17:06 y en Madrid Ginés Sarmiento buenos días qué tal bueno

Voz 14 17:08 sí allí la popular Isabel Diaz Ayuso tiene una semana

Voz 7 17:11 para amarrar el apoyo de Vox a su candidatura el problema está otra vez en el veto de ciudadanos a sentarse en la mesa de negociación con los ultras y firmar un documento con ellos la fecha de la investidura ya está fijada para el día diez aunque el presidente de la Asamblea Regional no ha propuesto candidato así que el pleno de investidura sin saber por ahora a quien toca embestir

Voz 14 17:29 es la decisión que ha tomado el diputado de Ciudadanos Juan Trinidad presidente de la Asamblea convocar ese pleno para el diez de julio pero sin candidato tras comprobar que ni la popular Ayuso ni el socialista Gabilondo cuentan con los apoyos necesarios para ser investidos Vox no dar apoyo Ayuso si Ciudadanos no negocia con ellos Ciudadanos no accede pero tampoco quiere dar los tres votos que le faltan a Gabilondo valoraban anoche la situación Íñigo Errejón de más Madrid e Isabel Serra de Unidas Podemos

Voz 21 17:52 de esta manera lo que hace es colocar la presidencia de la asamblea a favor de los intereses de un partido político que Ciudadanos no se decida o no se atreva a hacer una foto con los que desea que sean socios ya grave que además nos haga a todos perder más tiempo retorciéndose el reglamento es doblemente grave

Voz 1693 18:09 es una vergüenza que el presidente de la Cámara Juan Trinidad Nos esté llevando a una investidura sin candidato sin candidata cuando hay una persona que es la que más apoyos ha recabado que es Ángel Gabilondo

Voz 14 18:20 continúa pues el juego político queda una semana para seguir negociando y encontrar un candidato o todo apunta a una segunda vuelta ya en septiembre

Voz 25 19:25 las banderas Yus

Voz 4 19:27 pero bueno venir es un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado y me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 1804 19:45 hasta aquí la historia es el referente para no repetir errores que tiene todo a Fernando VII

Voz 2 19:51 no lo que tenemos todos los español lo que pasa es que el resto no lo sabéis enterado que escampe Nos arruinó culturalmente pero lo que nos hace diferentes

Voz 0931 20:00 es la capacidad de pincha porque es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 1804 20:05 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar

Voz 4 20:12 podría ser yo porque no estoy haciendo nada

Voz 2 20:15 y qué estás haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1804 20:21 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 26 20:30 qué edad tiene ciento nueve años pero me considero aquí

Voz 27 20:37 cuál es su secreto me baño cada mañana desnuda como no hay ningún otro Secret y yo para sentirse joven

Voz 26 20:51 no Baños se desnuda en el río cara mañana también hay agentes secretos pero estemos dejando de lado prestando una ciencia tuvo entre de nuevo en el río acaso

Voz 8 21:04 se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao

Voz 28 21:07 hola de la Ser tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés

Voz 0027 21:13 oye toma el control de la SER

Voz 28 21:15 lo que quieras cuando tú quieras

Voz 8 21:19 descarga de nuestra aplicación

Voz 29 21:26 cuenta con las eh

Voz 0027 21:28 sí

Voz 4 21:37 la capitana del ha pasado la noche en libertad la detuvieron el sábado ha estado tres días bajo arresto domiciliario por desobedecer la política de puertos cerrados de Salvini y desembarcar a un grupo de cuarenta inmigrantes en el puerto de Lampedusa ahora el juez la ha dejado libre porque entiende que lo único que hizo fue cumplir con su deber de salvar vidas una decisión judicial que ha enfadado mucho al vicepresidente italiano corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 22:01 nada más conocerse que el Tribunal de Greene dejaba en plena libertad la capitana de la sí Watch Kahlo Raquel el ministro del Interior Salvini declaró que ese avergonzada de los magistrados que han considerado que la capitana y su tripulación al contrario de las afirmaciones de Salvini no son

Voz 30 22:17 pues sí sólo de secuestrar secuestrar a mí criminales son Bolelli forajidos Poncela ella es una zona son piratas ni toca cojones ni cobardes

Voz 0946 22:32 la resolución de los magistrados reconoce que las así Watch cumplió con su deber de salvar vidas de náufragos y que los trasladó a Italia porque ni los puertos de Libia de Túnez

Voz 0027 22:42 son seguro y a China se le acaba la paciencia

Voz 7 22:45 ya

Voz 4 22:48 el asalto estudiantil al Parlamento de junco honesto

Voz 7 22:51 lunes ha encolerizado a Pekín que pide al Gobierno autónomo de la ciudad que restablezca el orden social lo antes posible el Gobierno chino Daniel Luis considera estas protestas un desafío sin ambages

Voz 31 23:00 si el Gobierno H Jinping no se ha mordido la lengua ante la ocupación del Parlamento hongkonés este pasado lunes en un comunicado de la oficina para Asuntos de Hong Kong del Ejecutivo de Pekín señala que el incidente ha supuesto una grave violación de la ley que

Voz 0027 23:13 G el estado de derecho y los intereses fundamentales

Voz 31 23:16 de este territorio además insta a la policía y al Gobierno hongkoneses a llevar a los culpables ante la justicia impide restablecer el orden social cuanto antes igual de contundente ha sido en este sentido el portavoz del Ministerio de Exteriores chino que Swann

Voz 8 23:30 son vamos hutu

Voz 31 23:32 que han manifestado que el ataque al Parlamento un acto vandálico que viola el orden público en el que sin duda es el mayor desafío político de la historia reciente de Hong Kong

Voz 7 23:41 con bastante retraso y tras un largo proceso legislativo Francia acaba de cambiar la ley para prohibir castigos físicos a los hijos y también a los alumnos París se suma así a otros cincuenta y cinco países entre ellos España que ya habían prohibido las bofetadas en el entorno familiar ir amén a las escuelas Ángel Carreño

Voz 14 23:57 los responsables de esta proposición de ley cifró en ochenta y siete por ciento el número de niños que sufren castigos físicos psicológicos en los hogares y los colegios prácticas condenadas por la ONU pero que gozan Truman respaldo entre una buena parte de la sociedad francesa tras varios intentos fallidos la Asamblea Nacional y el Senado han sacado adelante esta legislación se busca que la autoridad parental dicen sus autores se ejerza sin violencia concretamente estas palabras quedarán reflejadas en el artículo del Código Civil que se durante los casamientos Laicos en Francia así como la primera página del carné sanitario de los menores además esta ley pretenden poner en marcha campañas de informar yo ir pautas a los profesionales médicos sobre cómo debe ser su actuación ante posibles casos de lesiones

Voz 7 24:35 para contribuir en una buena educación de los chavales la Biblioteca Nacional acaba de abrir parte de sus archivos a alumnos y profesores de ESO Bachillerato los documentos están colgados en el portal donde además de consultarlos también se podrá elaborar y compartir contenidos Adela Molina seiscientos documentos de la Biblioteca Nacional están disponibles por ahora en este portal que se llama BN escolar con el que docentes y alumnos podrán hacer cosas como estas que explica Ana Santos directora de la Biblioteca

Voz 32 25:01 pues que va a poder estudiar el Siglo de Oro a través de las colecciones de la Biblioteca Nacional se va a poder estudiar la Semana Trágica de Barcelona por ejemplo a través de la historia de la prensa se va a poder estudiar la imagen de la mujer a través de la publicidad

Voz 7 25:17 la idea es que los contenidos se vayan ampliando Ike también los usuarios compartan sus propios materiales la directora destaca además otra de las ventajas que supone disponer

Voz 14 25:26 de los fondos de la Biblioteca Nacional para aprender

Voz 32 25:29 estancia de llegar a la fuente a la fuente verdadera que aporta una información real no esto que otra vez se que otras veces se buscan Google se coge se corta Sepe gases vuelve a cortar y pegar al final no sabemos qué es aquello

Voz 7 25:43 la herramienta orientada sobre todo a Secundaria está disponible desde ayer en la web de la Biblioteca Nacional un minuto y los deportes

los deportes en Hoy por hoy

Voz 25 26:10 es decir eran

Voz 1804 26:44 los deportes en Hoy por hoy

Voz 4 26:52 Brasil y Estados Unidos son los primeros finalistas de la Copa América y el Mundial femenino Sampe

Voz 1161 26:56 de los brasileños tras vencer hace apenas hora y media Argentina en el Mineiro dos cero goles de Gabriel Jesús en la primera parte y deprimido en la segunda fase también de Gabriel Jesús Argentina jugó mejor pero no obtuvo premio un palo de Agüero en la primera parte de Messi en la segunda lo impidieron no terminaron conformes además los argentinos con la actuación del colegiado ecuatoriano Messi

Voz 1293 27:14 sí porque te da bronca porque nosotros estamos jugando contra así que tiene grandísimos jugadores siendo local toda la una boludez iban para hecho tarjeta para nosotros eso no pueda aclara que nunca dejaron al haber Alvar nunca revisaron en esta Copa se cansaron de cobró les de mano Boluda Fuller luego peinar el pelo tú y yo ni siquiera afrontaba

Voz 1161 27:35 pero no sólo enfado con la labor arbitral también con el juego desarrollado que no es de premio

Voz 1293 27:39 la verdad que bronca no la bronca porque creo que hicimos un gran partido con una fuerza muy grande no era para que termine esta manera creo que hice no fueron superó a nuestros pero se encuentran con el primer gol después el segundo a una contra donde no cobra el penalidad ante

Voz 1161 27:56 Brasil se jugará su Copa América en el próximo domingo desde las diez de la noche ante el ganador del Chile Perú que se disputa la próxima madrugada el verdadero del perdedor jugará un día antes el tercer y cuarto puesto frente a Argentina ya está en la final pero en el Mundial femenino la selección de Estados Unidos las grandes favoritas que tuvieron que luchar mucho para imponerse a Inglaterra dos a uno con los goles de presi al ex Morgan buscarán el domingo en León su cuarto Mundial ante el ganador del Holanda Suecia la segunda semifinal que se disputa esta noche desde las nueve en casa el mercado de fichajes no para Sarabia se despedía ayer del Sevilla rumbo el París Saint Germain que deja dieciocho millones en taquilla le despedía el presidente José Castro

Voz 1795 28:28 el jugador ha aportado todo lo posible para que para el club sea una cantidad mayor por lo tanto nosotros estamos totalmente satisfecho de de la operación evidentemente no de que se vaya Pablo pero si el trato el rendimiento la profesionalidad yo quiero es si la Pablo que el Sevilla Fútbol Club siempre será su casa

Voz 1161 28:47 en estos días han sonado los madridistas REC y los caballos aunque lo de este último lo negaba Monchi nosotros

Voz 1795 28:53 Ceballos a día de hoy salvo que el presidente ha hecho que yo supiera poniendo de Utrera no hemos hecho ninguna gestión Fer sección por tanto nunca ha sido un objetivo del del Sevilla en Juan

Voz 0931 29:06 nunca han llegado Jordán Diego Carlos ida

Voz 1161 29:08 en el próximo movimiento será el fichaje del central cunde que llegaba anoche a Sevilla para afirmar hoy en Atlético de Madrid espera hoy la llegada a Madrid del mexicano Héctor Herrera I del central Felipe ambos ex del Oporto y que ya estarán a las órdenes de Simeone desde mañana que comienzan la pretemporada ya hoy vuelve el primero de los equipos en Primera el más madrugador es el español que desde las seis de la tarde realizará el primer entrenamiento con Borja Iglesias que está cerca de salir al Betis y con el debut de David Gallego en el banquillo mañana aparte de Atlético Madrid también volverán al trabajo el Athletic el Leganés el Sevilla del resto en Wimbledon Rafa Nadal tendrá que enfrentarse en próxima ronda al especialista Kyrgios os lo que quiere el de su vida no me molesta que haga lo que les apetezca no ellos algo jugar un partido que se que es difícil yo pienso en tenis en ninguna otra cosa no ayer ya hizo de las hoy regalando el cuarto set con golpes entre las piernas saques bajos

Voz 4 30:03 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:07 en la Cadena Ser

Voz 4 30:13 Iglesias propone a Sánchez intentar la investidura con un acuerdo de gobierno de coalición si no sale adelante en julio Se abre un cambio en esa exigencia que siempre han mantenido los morados de entrar en el consejo de ministros en un artículo que hoy publica en La Vanguardia el líder de Podemos recuerda que Sánchez le he dicho varias veces que no pueden llegar a un acuerdo de coalición porque les sería casi imposible lograr los apoyos suficientes para sacar adelante la investidura privilegiadas cree que si es posible y pide intentarlo este mes a cambio Nos comprometemos escribe a revisar nuestra posición sobre un gobierno de coalición si fracasa ese primer intento de investidura si finalmente Sánchez consigue los apoyos para gobernar ya sabe que no podrá contar en su Gobierno con Josep Borrell el ministro de Exteriores en funciones se va a Bruselas para ocupar el puesto de Alto Representante de la Política Exterior comunitaria con Borrell hablaremos esta mañana en Hoy por Hoy a partir de las ocho y media será la primera entrevista que conceda un medio desde que le han elegido para ser jefe de la diplomacia europea las olas de calor extremas como la última que acabamos de tener una hora diez veces más frecuentes en España que a principios del siglo XX Javier Gregory

Voz 6 31:18 la reciente ola de calor que ha afectado a España ha sido la más extrema de los últimos cuarenta años según concluye un estudio elaborado por Aemet la Agencia Estatal de Meteorología otros de informe oficial también advierte que las olas de calor son cada vez más frecuentes y más intensas en nuestro país porque su periodo de retorno se ha reducido a una cada diez años en el caso de las más extremas como explica Beatriz Bella portavoz de Aemet

Voz 34 31:43 de las olas de calor lo que podemos decir es que se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 6 31:53 este informe de Ahmet también advierte que este aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor en nuestro país es consecuencia directa del cambio climático

Voz 4 32:01 hoy sigue el calor por encima de los treinta y cinco grados en el centro del país y el Valle del Ebro por la mañana sol en toda España y tormentas por la tarde en los Pirineos y el norte de Castilla y León DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 35 32:14 adiós a esta hora encontramos ya intensidad para entrar en la capital madrileña dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto A42 en Parla en Barcelona también en la ronda B10 la zona de Poblenou hacia el Llobregat en Guipúzcoa tenemos que hablar de un accidente en Lasarte Oria en la Nacional uno sentido Madrid en Valencia está cortado el ramal de la V30 en la entrada al puerto por un camión averiado en Castellón otra avería de un camión de mercancías peligrosas en la AP7 en Torreblanca sentido Alicante sentido sur y mucha precaución hasta ahora por la niebla en Lugo y Burgos

Voz 0027 33:30 España abrimos la Mesa en Cataluña Joan Bofill bon dia atención Bofill estás por ahí bueno y abrimos la Mesa contándoles la decisión de la Fiscalía que acusa de un delito de abusos sexuales y no de agresión a seis jóvenes a los que están juzgando por una supuesta violación grupal en Manresa a una chica de catorce años durante un botellón ella estaba borracha en una caseta se tornaron supuestamente según cuenta a la Fiscalía se turnaron durante quince minutos cada uno para el violando los seis a Fiscalía de sopor acreditado pero les acusa de abusos sexuales y no de agresión porque sostiene el Ministerio Público no hubo violencia ni intimidación porque la chica no era consciente al estar borracha

Voz 0931 34:31 pues sí pese al duro relato de los hechos que hace el propio fiscal de esa noche del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis como dices Se les acusa por abuso y no por agresión sexual el relato es que esta noche siete jóvenes fueron a una nave industrial abandonada en la que había una fiesta en esa fiesta estaba un adolescente de catorce años que ya conocían y uno de ellos el halló a una sala Illa viola luego llama al resto de sus amigos venga ahora te toca a ti quince minutos cada uno Hinault tardes primero uno por uno luego seis en tromba

Voz 14 35:00 mientras el séptimo Se masturbaba mirando

Voz 0931 35:03 estoy dice la Fiscalía basándose en el relato de la víctima pero acusa seis de ellos de abuso y al séptimo simplemente de omisión de socorro les pide entre diez y diecinueve años de prisión el máximo al que instigó la agresión porque amenazó con una pistola el resto para que no contara nada ayer declararon los siete lo negaron todo hoy sigue el juicio con la declaración de la víctima también de su amiga de distintos testigos que serán claves para saber exactamente qué es lo que pasa

Voz 0027 35:27 eso en Cataluña en la Comunitat Valenciana el presidente de Les Corts Enric Morera el presidente de la Cámara autonómica no sólo se niega a tramitar la petición de Vox que quiere conocer datos personales sobre los activistas LGTB que dan charlas en los colegios datos por ejemplo sobre esos informes de penales el presidente Les Corts no sólo no tramita esa petición sino que además va a llevar esta petición a la Fiscalía por si el partido ultraderechista hubiese cometido un delito de odio y discriminación anota Talens día

Voz 1510 35:55 bon día Enric Morera cuenta con el respaldo de los demás grupos parlamentarios excepto Vox afirma que no va a permitir que se abra una causa general contra un colectivo de personas y entidades por una cuestión de sexual ya efectiva protegida constitucionalmente ir los tratados internacionales por su parte Vox considera que Morera está en su derecho de recurrir a la Fiscalía pero destaca que lo que ha pedido son los certificados penales de cada una de las personas que están trabajando con menores dice que le preocupa en manos de quién está en esos niños el adoctrinamiento que puedan sufrir

Voz 0027 36:27 gracias Ana un juzgado de Almería investiga la muerte de un joven en un centro de menores después de haber sido reducido y atado supuestamente durante media hora por un incidente violento Andalucía Javier Romero buenas ideas

Voz 38 36:38 sí qué tal buenos días el centro de menores de Oria concretamente y es el Juzgado de Primera Instancia de Porsche en la que se ha hecho cargo del caso para esclarecer lo ocurrido y se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia el fallecimiento tuvo lugar pasadas las tres de la tarde después de que se la aplicaron protocolo de contención en medio de una actuación agresiva iré violencia dice la propia Consejería de Justicia el joven sufrió un ataque al mientras aplicarle dicho protocolo con todo desde la juntas están recabando datos para disponer de la información completa de lo ocurrido así como que es está aún todavía como decimos a la espera de lo que determine la autopsia además han apuntado que existen protocolos de contención que cumplen la normativa de la ley del menor que establecen cómo actuar en un caso de este tipo y sirven como una especie de guía para centros como el de tierras de Oria añadiendo que la investigación judicial será Luck

Voz 8 37:22 que diga si sean de de seguido bien dos dichos procedimientos gracias

Voz 0027 37:27 Javier en Madrid Virginia Sarmiento muy buenos días

Voz 14 37:30 la la enarboló la nueva sentencia del de

Voz 0027 37:33 el Superior de Justicia de Madrid declara ilegal la venta de casi tres mil viviendas públicas a un fondo buitre pero en este caso lo importante además de la decisión obviamente lo importante es lo que dice la sentencia dice que la operación quebró la protección social de las personas que vivían en esas tres mil viviendas públicas que terminaron en manos de de un fondo buitre

Voz 14 37:53 así es la sentencia a la que ha tenido acceso la SER dice textualmente que se quebró la protección social de los más desfavorecidos dando la razón a los inquilinos afectados Alejandra Jacinto es abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 0391 38:05 vez que consigamos que Cifuentes reacia afirma

Voz 39 38:07 que te unas premio confirme que la vivienda social de la Comunidad de Madrid que nunca debió dejar de ser social habrá que pensar en quién repara el daño de los centenares de familias que han sido desahuciadas estos años por parte de los fondos buitre

Voz 14 38:23 la venta se produjo en dos mil trece durante el Gobierno de Ignacio González la sentencia ratifica el fallo que en su día daba la razón

Voz 0027 38:28 nada comenta gracias Virginia seis y XXXVIII de la mañana cinco y treinta y ocho en Canarias allí esta noche han desalojado un avión con ciento ochenta pasajeros en el aeropuerto de Fuerteventura por un aviso de bomba falso un buen susto Agustín Padrón buenos días

Voz 1197 38:42 hola buenos días una alerta que se activaban sobre las nueve una fuerte de la noche cuando se encontró una nota de papel en la que se alertaba de la existencia de un artefacto en el interior

Voz 0931 38:50 ese avión que iba a despegar de Fuerteventura

Voz 1197 38:53 con destino a Santiago de Compostela la fuerza de seguridad y el aeropuerto de Isla en la nave como medida de seguridad desalojaron a todo el pasaje en la pista y cuando los agentes comprobaron que se trataba de una falsa alarma se decretó el fin de la emergencia y el aeropuerto volvió a su operatividad normal es decir volvieron de nuevo a salir lo vuelos a eso de las diez y cinco de la noche una hora después

Voz 0027 39:15 gracias Agustín vamos a oler a Cataluña porque la familia real de Qatar

Voz 1197 39:18 ha sufrido un robo en la habitación de un hotel de Van

Voz 0027 39:21 Celoni en la que se alojaba ahí no ha sido fuego treinta mil euros en dinero y joyas bueno para la familia real de Qatar claro treinta mil euros Jean tampoco es lo mismo que para Iván

Voz 0931 39:31 seguramente no pero es un botín que para más inri además estaba cerrado en una caja fuerte de la habitación del hotel monumento un hotel de lujo en pleno Paseo de Gràcia en plena luz del día la puerta no estaba forzada y el robo sucedió cuando esta familia real estaba haciendo turismo por la ciudad el pasado sábado llegaron hacia las nueve de la noche a la habitación es encontraron caja fuerte vacía se sospecha así que los ladrones sabían dónde buscar a qué hora también hacerlo así que se están revisando las cámaras de seguridad del hotel la habitación continúa precintada para trabajar en la obtención de pruebas este robo recordemos se produce sólo días después de la muerte también en Barcelona de un alto cargo del Gobierno de Corea del Sur por un golpe sufrido cuando un ladrón la arrancó el bolso subida a uno

Voz 0027 40:11 Joan gracias buenos días buenos días y cerramos la Mesa de España en Castilla La Mancha lo Gómez muy buenos días hola buenos días porque el dueño de una empresa de transportes de Ciudad Real dice que se niega a retirar la imagen de una chica desnuda de sus camiones a pesar de que se lo ordena un juez al juez que considera que esa imagen de sexista dice el empresario que la sentencia le parece absurda que no va a quitar esa imagen porque hasta ahora nadie se había quejado

Voz 0867 40:37 sí dice el propietario a que no voy ofensiva dicha imagen asegura que nunca ha recibido ningún tipo de queja por llevarla empezando por su propia mujer que es conductora de camiones y jamás se ha quejado nos ha contado

Voz 40 40:46 pues porque es antigua genio con mi mujer conduce camiones perfectamente factible porque yo no entiendo porque estoy haciendo cada una mujer yo no veo que está haciendo por llevar una foto ahí porque además que tampoco sirve nada

Voz 0867 41:00 ha explicado que su primera idea era haber puesto una imagen de la Virgen del Pilar en homenaje a su madre pero que en lugar de esto colocó una mujer desnuda va a recurrir la sentencia aunque afirma que acatará el final sea cual sea el resultado porque lo que quiere es seguir trabajando con normalidad

Voz 2 41:29 esta noche hemos conocido un informe oficial del Gobierno de Estados Unidos que reconoce que la situación en los centros de retención de inmigrantes en la frontera sobretodo

Voz 0027 41:38 has es una bomba de relojería lo dice literalmente el informe hasta ahora el la la denuncia lo que pasaba lo hacía en abogados de los inmigrantes que están dentro de esos centros lo hacían también congresistas demócratas como Alessandra o casi Cortez que esta semana ha entrado en uno de esos centros dice que le han contado las inmigrantes que los guardas de los centros les dicen que si tienen que por ejemplo que beban agua de los retretes bueno ya no son denuncias de abogados ya no son denuncias de o de R de demócratas de opositores digamos no ahora es el propio gobierno los inspectores de la Administración quienes reconocen que eso es una bomba de relojería corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 42:16 buenos días los inspectores del Departamento de Seguridad Nacional alertan de la peligrosidad de mantener a miles de personas detenidas durante semanas incumpliendo el periodo máximo de setenta y dos horas que permite la ley en condiciones insalubres idea hacinamiento graves hasta el punto de que los migrantes pasan días y noches de pie en las celdas porque no caben los seis sectores coinciden con las denuncias de las abogadas y de los congresistas ni los adultos negros niños tienen acceso a duchas ni a comida caliente durante semanas la falta de higiene ha provocado brotes de diferentes enfermedades que ha mantenido a familias enteras encerradas en cuarentena la desesperación de los detenidos era tal que cuando vieron a los inspectores empezaron

Voz 4 42:55 golpear las ventanas de las celdas pidiendo ayuda

Voz 1510 42:58 esto se tuvieron que ir de las instalaciones dicen para no provocar un altercado mayor los inspectores piden acciones inmediatas al Departamento de Seguridad Nacional describen esta crisis humanitaria literalmente como una bomba de relojería la administración denuncian la falta de recursos las Cámaras aprobaron la semana pasada una partida de cuatro mil quinientos millones de dólares para mejorar la situación en la frontera pero el presidente Donald Trump todavía no ha dicho si va a ratificarla o vetarla porque no incluye la financiación que pide para construir el muro

Voz 0027 43:33 siempre me unido a la policía de Londres está intentando identificar un cadáver el cadáver de un hombre que cayó de un avión sobre el jardín de una casa es un polizón que se había escondido en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Kenia un inmigrante

Voz 0931 43:49 Pascual Donate buenos días buenos días durante la maniobra de aproximación al aeropuerto de Egipto los aviones abren su tren de aterrizaje sobre el barrio de Klaas y por eso el cuerpo cayó en el jardín de una casa a algunos vecinos escucharon el golpe pero jamás imaginaron que se trataba de un cadáver sí porque el polizón ya estábamos

Voz 18 44:09 no hay muy esto estaban que ver

Voz 0931 44:12 Daniel Martin experto en climas extremos dice que es imposible que sobreviviera al vuelo porque lleva semanas aclimatarse a la altura del Everest que es el límite humano y el polizón sobrepasa altura en minutos además vestido con ropa de calle tuvo que soportar durante las nueve horas que dura el viaje de Nairobi a Londres temperaturas bajo cero similares a las del Polo Sur no es la primera vez que ocurre un caso como como este en el entorno del aeropuerto de Heathrow hace cuatro años el cuerpo de otro polizón cayó sobre el tejado de una casa

Voz 8 44:55 a su izquierda

Voz 2 45:09 José Mari Izquierda buenos días buenos días Aimar

Voz 1100 45:12 al parecer esta ola de calor de la que tanto hablamos todos aunque sólo la sufre unos pocos mayormente en los que trabajan tesoro a Sol hubiera ablandado el cerebro de toda la clase política y con los esos fritos andan por dar los como pollo sin cabeza por lo pronto vamos a una sesión de investidura para presidente del Gobierno a partir del día veintidós sin que aún separa unos cuantos votos llevó a Sánchez en la vaca el presidente en funciones calla Iglesias presiona el pim pollo casado va a lo suyo y el menguante Rivera antes una persona educada que el asiento las citas hoy se ha convertido en un macarra insoportable de esos de pardillos la boca que escupen al tiempo el hueso de la aceituna negarse hablar con Sanz es sin más la demostración de que este chico caído de lleno en el puro esperpento pero hay más que Pousa aprieta aunque este Ojo duda que ahogue y sus socios que eso es lo que son socios de gobierno PP y Ciudadanos tendrán que retratarse para hacerse con Murcia y sobre todo Madrid veinte mil millones de presupuesto todas las fuerzas vivas osea los de los dineros esperando gol halcones a que vuelvan a ganar los suyos así que en esas estamos viendo cómo se entretienen les insulta vamos Ruiz

Voz 8 46:34 tierna son guapa Sondhi

Voz 43 46:37 yen da la yen son graciosas Innocence van discursos Burkina estima bar son meses ya cultura Universitat

Voz 2 46:53 oyentes Danny De la Fuente

Voz 6 46:55 tenemos a una alemana Ursula von der Leyen tenemos aún catalán Josep Borrell pero los oyentes tienen fijación por la francesa en el reparto de cargos en Europa

Voz 44 47:04 los Jose desde Barcelona nos quejamos de Las Meninas tres seis Ingvar de recortes que nos aplican la de derecha izquierda miren no pero en este caso de la forma a la Generalitat la derecha y encima señalar como te sabe el Banco a la que dijo que los pensionistas en pocas palabras que que se tenían que morir pronto señores lo tenemos crudo

Voz 6 47:30 deciden con José muchos y muchas de ustedes así que vamos a dejar a Christine Lagarde sobre Europa sobre España buenos días