Hoy por Hoy (03/07/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 3 00:28 muchos socios comunitarios han elegido como jefe Fucka

Voz 0027 00:30 duro jefe de la diplomacia europea yo creo que este acuerdo demuestra que España ha vuelto y España ha vuelto acreditada con experiencia diez años que un español no encabezaba ninguno de los polos de poder europeos bueno ahora lo hará Borrell tras el acuerdo que han sellado los Veintiocho en Bruselas y que les garantiza a los conservadores el control de la Comisión Europea la va a dirigir la alemana Ursula von der Leyen una mujer muy cercana Merkel su hasta ahora ministra de Defensa la francesa Christine Lagarde hasta ahora directora gerente del FMI se pone al frente del Banco Central Europeo el liberal belga Sears Michel va a dirigir el Consejo Europeo como decimos el socialista español Josep Borrell liderará la política exterior por lo tanto un reparto paritario en cuanto a género

Voz 3 01:13 un reparto equilibrado también a nivel

Voz 0027 01:16 Zico pero un reparto que desde luego no les da a los socialdemócratas aquello a lo que aspiraban quiera que su candidato Timerman presidiera la Comisión Europea el brazo ejecutivo de la Unión Europea aquí encajadas las piezas de la gobernación comunitaria Pedro Sánchez vuelve a España tiene por delante tres semanas para conseguir que los votos que necesita para su investidura investidura que comenzará el veintidós de julio en unos minutos les vamos a contar la propuesta que le hace hoy Pablo Iglesias a Sánchez les reta a que sí es verdad que si la principal pega del PSOE para incorporar a Podemos a un gobierno de coalición es que esa presencia de Podemos es pan daría

Voz 1985 01:54 otros potenciales socios innecesarios socio

Voz 0027 01:57 sí es verdad eso bíceps vemos que lo intenten que lleven a la investidura el veintidós de julio una propuesta de gobierno de coalición Easy ahí no prospera Si una vez intentado no consiguen los apoyos entonces en ese momento Podemos se compromete a variar su posición para un nuevo intento de investidura es miércoles tres de julio día de luto en Rute el pueblo de Córdoba en el que un hombre mató ayer a su mujer a martillazos supuestamente lo ha confesado el mismo tras el crimen huyó a Madrid con sus dos hijos pequeños de seis y diez años y terminó entregándose a la policía a los niños están ahora a cargo de la Fiscalía la consejera andaluza de Igualdad Rocío Ruiz ha confirmado que no había denuncias previas

Voz 4 02:40 muy al rechazo más absoluto y mis condolencias a todas las familias las mujeres no denuncian tenemos que llegar a ellas para apoyarla para que denuncien para asesorarles

Voz 0027 02:50 en la Audiencia de Barcelona en el juicio por la violación en grupal de Manresa hoy está previsto que declare la víctima una chica que entonces tenía catorce años según la Fiscalía los seis acusados la violaron por turnos mientras ella estaba borracha en un botellón la fiscalía da eso por probado la violación de los seis pero les acusa de abusos sexuales no de agresión sexual Radio Barcelona Jaume día bon día

Voz 3 03:11 eso pese que el propio Ministerio Fiscal expone el relato de esta víctima en su escrito asegura que estos

Voz 5 03:17 sicos la violaron primero uno por uno y luego en grupo mientras un séptimo miraba después que ayer los acusados lo negaran todo incluso alguno alguno negara ni siquiera a conocer a la víctima hoy sigue el juicio con la declaración de la vida

Voz 0027 03:28 pero también hay de distintos testigos que serán claves para saber exactamente qué es lo que pasó en Italia

Voz 0027 03:42 Albini dice que va a expulsar del país a Caro la raqueta la capitana del barco de la generó Nigel West detenida el sábado Ike ayer a última hora quedó en libertad según el juez Raquel no cometió ningún delito al saltarse la orden de puertos cerrados de Salvini y al desembarcar en uno de esos puertos a cuarenta inmigrantes dice el juez que está activista actuó siguiendo el deber de salvar vidas en el mar

Voz 2 04:10 de antes de los deportes

Voz 7 04:18 Mónica Naranjo va a dar hoy el pregón del Orgullo LGTB dos mil diecinueve en Madrid el mayor de España empieza ese pregón a las ocho de la tarde en la plaza Pedro Zerolo de la capital sobre la música de Mónica Naranjo Sampe los jugadores argentinos se han quejado del arbitraje en la derrota ante Brasil

Voz 1161 04:39 dos ceros sobretodo en dos jugadas en las que reclamaron penalti que el bar no revisó Messi visiblemente molesto

Voz 1293 04:45 que se ha cobrado la Copa América yo nunca haré una cosa increíble la bueno algo con este tipo de arbitraje igual no creo que haya nada porque maneja todo Brasil así que no muy complicado

Voz 1161 04:55 tampoco les sonrió la fortuna con un palo de Agüero y otro del propio Messi marcaron Gabriel Jesús

Voz 1985 05:00 la primera intervino en la segunda los brasileños se jugarán la fina

Voz 1161 05:02 tal el domingo en Maracaná ante sugerente y contra el ganador del Chile Perú que se disputa la próxima madrugada desde las dos y media

Voz 0027 07:03 Thierry siete de la mañana seis y siete en Canarias hoy vemos a conocer la respuesta del Partido Socialista a esa pseudo propuesta de Pablo Iglesias ese artículo en La Vanguardia en el que le plantea a Sánchez un ligero cambio de posición de Unidas Podemos respecto a la investidura dijeron ligerísimo viene a decir es intentemos primero una investidura ahora en julio

Voz 2 07:24 de un gobierno de coalición Easy

Voz 0027 07:27 es verdad que no salen los datos porque como nos dices Pedro Sánchez sería complicado buscar nuevos apoyos teniendo unas a nosotros dentro del Gobierno entonces nosotros cambiaremos de posición Illa replantear y hemos lo de pedir ministros de de ese gobierno es lo que le dice Iglesias a Sánchez en ese artículo veremos cuál es la respuesta del PSOE a nivel autonómico el órdago de Vox intentando que Ciudadanos de negociar con ellos CIO Si en Madrid y Murcia ese órdago está bloqueando las investiduras de los dos aspirantes del PP en en ambas comunidades el presidente de la Asamblea de Madrid ha convocado para el diez de julio un pleno de investidura aunque sin candidato lo ha hecho tras constatar que ni el ganador de esas elecciones Ángel Gabilondo mil la popular diez Ayuso tienen por ahora los votos suficientes para salir elegido en Radio Madrid

Voz 1985 08:16 en línea Sarmiento buenos días buenos Díaz Juan Trinidad

Voz 1915 08:23 esto porque Vox insiste en no dar su apoyo al uso si Ciudadanos no se sienta también con ellos a negociar ciudadanos piden más tiempo además se niega a dar los tres votos que le faltan a Gabilondo para ser investido valoraban anoche la situación Íñigo Errejón de más

Voz 11 08:36 Madrid e Isabel Serrano de Unidas Podemos

Voz 12 08:39 danos que parece preferir pactar con Vox pero que de momento no quiere hacerse la foto retuerce el reglamento de la Asamblea y nos obliga a ir una investidura en la que perderemos el tiempo porque es una investidura sin candidato a pesar de que hay una mayoría en la Cámara está clarísimo porque estaba haciendo esto y es continuar y alargar su paripé lo único que van a hacer es de llevarnos a Yemen segunda investidura en la que se pondrán de acuerdo las tres derechas porque comparten un proyecto político

Voz 1915 09:06 ambos apoyan a Gabilondo continúa pues el juego político sino surge esta semana candidato todo apunta a una segunda vuelta

Voz 11 09:12 ya en septiembre en Murcia el cambio

Voz 0027 09:14 todo el PP a la reelección Fernando López miras tiene básicamente el mismo problema que su compañera de partido en Madrid Isabel Diaz Ayuso leyes con el mismo problema no con la diferencia de que él ya ha perdido una primera votación fue ayer perdió esa votación Vox votó en contra de su investidura porque Ciudadanos se niega a firmar con ellos según documenta tres comenta tres que pide el partido de Abascal Juanjo Asensio Radio Murcia buenos días

Voz 1197 09:36 buenos días pues Vox cumplía su amenaza de votar en contra de un gobierno de coalición Ciudadanos Partido Popular en esta comunidad autónoma ya que acusaba la formación de Albert Rivera deseada

Voz 1985 09:44 sirve tanto los en las negociaciones los de Santiago Abascal

Voz 1197 09:47 lo tienen claro en curso consideran imprescindible un acuerdo a tres bandas el PP ayer intentó en todo momento obtener el apoyo de Vox Ile tendía la mano continuamente López miras les advirtió de que su voto en contra supondría dar dar alas a la izquierda en la Región de Murcia

Voz 13 10:00 a su negativa señorías a mi investidura tiene como consecuencia dará alas dar esperanza a la izquierda la Región de Murcia señoría tengo mi voluntad y mi compromiso dignificar y legitimar cada uno de los votos que ustedes han conseguido

Voz 1197 10:15 mañana por la tarde tendrá lugar la segunda votación donde López miras necesitaría mayoría simple a Ciudadanos y la abstención de Vox Mientras tanto el PP seguirá negociando con los de Santiago Abascal para sacar adelante

Voz 0027 10:25 eso investido gracias Juanjo siete y diez de la mañana cuatro meses después de que Francisco González dejara la presidencia honorífica del BBVA el caso Villarejo acaba de salpicar a algunos de los altos cargos que trabajaron a las órdenes de González cuando dirigía al banco empezando por el ex consejero delegado Ángel Cano y también el ex jefe de seguridad de la entidad el juez que los ha imputado investiga el encargo de Villarejo del banco a Villarejo que pinchar teléfonos de empresarios políticos periodistas Miguel Ángel Campos

Voz 1552 10:53 entre los nueve imputados por cohecho y revelación de secretos que comparecen entre el cuatro y el cinco de julio allí empleados de Rafael Redondo el antiguo abogado de Villarejo que suscribió los contratos de espionaje con la entidad y ex trabajadores del banco a quién es el propio BBVA señaló ante el juez como las personas con autorización para disponer de las cuentas desde las que ser en los pagos por más de cinco millones al ex comisario Villarejo entre ellos se encuentra el ex consejero delegado de la entidad Ángel Cano o el ex jefe de seguridad de este banco Julio Corrochano el BBVA siendo presidente Francisco González contrató en dos mil cinco el comisario Villarejo para espiar a políticos empresarios y periodistas durante el mandato de Zapatero con el objetivo de desbaratar un supuesto intento de Sacyr por ocupar la dirección de la entidad

Voz 0027 13:10 Conde Aimar Bretos ahora que el mayor ayuntamiento de España el de Madrid ha revertido la mayor medida anticontaminación de ese Ayuntamiento que es Madrid central escuchen este dato diez mil personas mueren cada año por la contaminación atmosférica en España lo dice un informe de trece experto los de la Fundación Alternativas Javier Gregori

Voz 0882 13:31 en España las muertes por contaminación del aire multiplican ya por ocho a las de los accidentes de tráfico según el Informe de Sostenibilidad en España dos mil diecinueve realizado por trece expertos para la Fundación Alternativas en nuestro país la contaminación atmosférica provoca ya como mínimo cada año la muerte de diez mil personas y además un gasto sanitario en Europa de uno coma dos billones con b de euros además el aumento del calor empeorará todavía más este grave problema como advierte Cristina Linares investigadora del Instituto de Salud Carlos III de Madrid

Voz 19 14:03 tenemos una combinación mortal que hará incrementar de forma bastante importante tanto la mortalidad como los ingresos por causas circulatorias y respiratorias

Voz 0882 14:14 Informe anual sobre Sostenibilidad en España también denuncia el impacto negativo de la contaminación acústica en concreto según datos de la OMS al menos cien millones de personas en la Unión Europea están afectadas por el ruido ya han perdido uno coma seis millones de años de vida por este problema medioambiente

Voz 0027 14:30 a las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto en Canarias el Gobierno ruso ha tardado todo un día en informar de que al menos catorce marineros suyos han muerto en un incendio dentro de un submarino militar el accidente ha ocurrido en aguas territoriales rusas mientras el aparato estaba haciendo supuestos trabajos de investigación informasen Hyde Nadj el Ministerio

Voz 0744 14:50 en defensa de Rusia ha informado que los tripulantes fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono tras inhalar el humo que se originó el incendio que de momento a unos ha esclarecido su origen el accidente informan las agencias de noticias rusas tuvo lugar en aguas territoriales de ese país cuando los catorce tripulantes del aparato sumergible de la armada rusa

Voz 0027 15:09 diseñado para la investigación del fondo marino

Voz 0744 15:11 intentaban apagar un incendio a bordo de la embarcación la estrategia hermética del Gobierno ruso quién informó del accidente Un día después recuerda a la que adoptó en agosto del año dos mil cuando optó por llevar en secreto lo que posteriormente se convirtiera en el peor accidente de la historia en aguas rusas a día de hoy las causas reales del hundimiento de a que el submarino nuclear Kursk aún no se han esclarecido un accidente que dejó ciento dieciocho muertos

Voz 0027 15:37 y en Italia el Vaticano va a abrir dos tumbas de su cementerio para comprobar si ahí está la clave del crimen más famoso del país la desaparición de dos chicas adolescentes hace más de treinta años la familia de una de ellas recibió un anónimo ponía buscado donde indica el ángel y creen que el cuerpo de la joven puede estar en una tumba de ese pequeño cementerio dentro de la Santa Sede corresponsal en Italia Joan Solés

Voz 0946 16:02 la justicia italiana archivado hasta ahora todas las investigaciones sobre la desaparición en mil novecientos ochenta y tres de las dos jóvenes Emmanuel a Orlandi Mirella Gregori las dos de quince años entonces nunca se han probado las implicaciones de los servicios secretos de la antigua Unión Soviética de la mafia o de posibles extorsionadores queda la hipótesis desde una presunta corrupción de las dos menores un giro de prostitución en la que estarían implicados no jerarcas eclesiásticos cardenales arzobispos o señores sino quizás altos cargos de la administración vaticana la inspección de las dos tumbas del cementerio tectónicos del Vaticano en el lateral izquierdo de la basílica de San Pedro el jueves de la semana próxima podría confirmar esta sospecha

Voz 16 16:45 o desmentir la de una vez treinta y cinco años después de la desaparición de las dos adolescentes el mundo un tablero con millones y millones de metros cuadrados en cuántos de ellos quieres jugar

Voz 20 16:59 no hubo BMW x uno disfruta de toda la versatilidad y caracter X desde veintinueve mil novecientos cincuenta euros con mantenimiento incluido financiado con BMW bancas del treinta y uno de julio fue elige el nuevo BMW x uno

Voz 16 17:12 ahora modesto te gusta conducir mirándolo de la alarma que hay que cerrarlo en nada nos vamos de vacaciones pero mira en la web de Securitas Direct lo puedes calcularon le instalan el mismo día

Voz 3 18:33 oye gentes Danny De la Fuente sobre la macedonia europea que les decían

Voz 0027 18:36 las a las seis bandera buenos dieras Dane buenos días

Voz 10 18:39 hay más Ramón de Castle esto no me resisto a opinar sobre tu Macedonia Daly con sabor amargo porque si no recuerdo mal la Christine Lagarde recomendó subir por muchos años más la jubilación pues creo que estas cosas no tenga ratillo al causa una llevar por lo tanto una macedonia un poco amarga gracias Ramón mide político nacional buenos días

Voz 26 18:59 hola buenos días Carmena desde Madrid no entiendo este afán de los políticos Pablo Iglesias por un lado en el Gobierno central ahí tratando de sacar sacar sacar ya lo hiciste otra vez Iberia lo que se consiguió tener a Rajoy cuatro años venga hombre por otro lado en la Comunidad de Madrid Aguado de ciudadano pero a que aspira hais lo quiere un gobierno de retroceso en Madrid con Ángel Gabilondo te estás planteando que lo que tiene que salir es un gobierno con voz no lo comprendo beso

Voz 3 19:31 ves hoy a los que no volverían a votar si hay repetición Marga Barcelona no ir a votar

Voz 27 19:36 sí yo también estoy muy harta eh esto es impresentable parece que tengamos que votar hasta que salga lo que ellos les conviene que salgan no pero bueno yo cada día voy a buscar el pan y no me quejo pues como si cada día me tocara votar es que tampoco pasa tanto por ir a votar bueno espectro del voto rogado que ya es muy penoso lo que pasa aquí tenemos un partido que durante muchísimos años está en el poder parece muchísimo de Pepe

Voz 12 20:02 queremos continuar siempre por Stella o no estábamos hartos de la corrupción no estábamos hartos

Voz 27 20:07 de la matraca independentista y de que los partidos que también en Madrid están beneficiando del contra la matraca independentista pues no yo no me voy a cansar de ir a votar hasta que logre que se nos respete de una vez y que el Gobierno sean transparentes y pro o de corrupción porque es nuestro dinero

Voz 0027 20:24 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 11 20:34 qué tal buenos días hoy van a continuar las altas temperaturas en la comunidad tras esta noche de ligero respiro ahora mismo tenemos veintidós grados en el centro de la ciudad donde afrontamos el tercer día sin multas en el área de Madrid central la segunda jornada de la moratoria como la primera ha vuelto a registrar

Voz 1915 20:49 un aumento considerable de los índices de contaminación

Voz 11 20:52 en la ciudad el alcalde y la vice alcaldesa Almeida Villacís además continúan con la descarnada iniciación y además ayer acudían a revertir otra de las medidas anticontaminación del Gobierno de más

Voz 0027 21:02 no

Voz 11 21:02 acudían a las labores de de es peatonalización de la calle Galileo Ángeles revuelo buenos días

Voz 3 21:08 buenos días Virginia pues si Madrid central estuvo muy presente ayer en esa visita de Almeida Villacís a la calle Galileo los periodistas le preguntábamos al alcalde que iba a hacer ahora para luchar contra la contaminación los respondía que iban a estar comprometidos con la mejora de la calidad del aire

Voz 28 21:22 lo que nos sentimos ligados y lo tenemos claro es a luchar por una mejor calidad del aire con medios más eficaces más contundentes más eficientes y que protejan de verdad al asegurar malagueños

Voz 3 21:33 mientras los operarios del Ayuntamiento retiraban las macetas Yvancos que había en la calle vecinos que no querían esos elementos hay aplaudían la medida del alcalde otros en cambio se mostraban en contra

Voz 29 21:44 esta es vale

Voz 3 21:50 desde el Consistorio afirman que cuentan con el correspondiente informe técnico y que la retirada de los maceteros no tiene ningún coste

Voz 11 21:58 y otra de las consecuencias del nuevo color político en el Gobierno según los activistas de vivienda en Madrid es el endurecimiento de las actuaciones en los casos de desahucio ayer se lleva a cabo un alzamiento en el distrito de Latina una familia que llevaba cuatro años pidiendo en alquiler social al fondo buitre dijo que compró su casa a la vez que solicitaban vivienda social también en el Ayuntamiento y la Comunidad Lidia es esa madre de familia con dos niños de nueve y once años el menor con una discapacidad del treinta y siete por ciento que estaban dentro de la casa cuando llegó la policía estaban en el tren

Voz 30 22:29 se han asustado mucho yo estaba muy asustada que había cincuenta y seis cincuenta y siete policías ocho furgonetas y dos coches han sido madre mía muy Palau

Voz 11 22:42 el terrorismo creo que hay otro desahucio el de coral de veintiún años con un bebé de ocho meses fue aplazado también ayer en Embajadores es miércoles tres de julio repasamos otras noticias en titulares con Ángel de recelo

Voz 3 22:56 el presidente de la Asamblea de Madrid Juan Trinidad convocado un pleno investidura sin candidato para el próximo diez de julio ayer Ayuso del Partido Popular y Gabilondo el Partido Socialista

Voz 0027 23:04 propusieron como candidatos ambos sin tener mayoría

Voz 3 23:07 absoluta garantizada el incendio forestal declarado

Voz 11 23:09 en la sierra suroeste de la Comunidad ya está controlado pero no extinguido ayer por la mañana se lograba su control y se procedía a reducir el número de efectivos hasta doscientos veinte personas la masa quemada es de casi dos mil ciento ochenta hectáreas

Voz 3 23:22 a partir de hoy hasta el domingo por la noche se van a cortar al tráfico calles de la capital con motivo de la celebración del Orgullo LGTB dos mil diecinueve el sábado día de la manifestación los cortes afectarán al paseo del Prado la plaza de Cibeles el paseo de Recoletos y la plaza de Colón

Voz 11 23:35 y en deportes el Atlético de Madrid vuelve mañana al trabajo con caras nuevas entre ellas el mexicano Héctor Herrera y el central Felipe ambos fichados del Oporto que llegan hoy a Madrid y que estarán a las órdenes de Simeone vamos a ver cómo se circula a esta hora primero en la capital centro de pantallas Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:58 qué tal muy buenos días Virginia bueno debido a los preparativos del orgullo recordará a los oyentes que sigue cortada a los vehículos privados la calle Alcalá entre las plazas de la Independencia Cibeles hay un vehículo averiado en la M30 a la altura de la avenida del Mediterráneo sentido sur esto

Voz 11 24:15 copando el carril derecho en la calzada central aunque real

Voz 1322 24:17 entre lo peor es en sentido contrario donde ya ha dado el pistoletazo de salida en la hora punta entre Méndez Álvaro y ventas sentido norte en ambas calzadas también en las entradas por Santa María de la Cabeza prolongación de O'Donnell

Voz 11 24:30 así como están las cosas en las carreteras de Madrid María Herrero DGT buenos días

Voz 0268 24:34 hola buenos días pues cada vez vemos más complicaciones en las entradas a la capital sobre todo en los accesos de Suria aparecen ya en la A6 las retenciones desde Las Rozas además en la M40 saturación en todos los tramos habituales en sentido norte Johnson

Voz 0055 28:39 zas es la segunda sentencia del Tribunal Superior que da la razón a los afectados aunque en esta ocasión marca el camino a muchos otros ya que rectifica uno de los pocos casos en los que la Comunidad de Madrid había salido victoriosa en esta segunda sentencia los jueces son todavía más explícito reiteran que el Gobierno regional en dos mil trece entonces con Ignacio González al frente incumplió la norma para hacer caja con su parque de vivienda pública casi tres mil viviendas declaradas innecesarias para poder venderlas han fondo buitre y explican que esta decisión quebró la protección social textualmente dicen de los más desfavorecidos que tenían derecho a esta vivienda pública

Voz 0027 29:13 terminamos con música

Voz 11 29:27 esta misma tarde noche comienza la celebración del Orgullo dos mil diecinueve con el pregón de las fiestas a cargo de la cantante Mónica Naranjo en el barrio de Chueca será en la Plaza Pedro Zerolo esta misma tarde tenemos veintidós grados ahora mismo en el centro de Madrid continúa hoy por hoy en la SER

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:07 hoy por hoy

Voz 0027 30:09 Manuel hechos volvamos a conocer el nuevo barómetro del CIS el del mes de junio incluye intención de voto puede ser un termómetro todavía muy prematuro pero un termómetro de hacia qué escenario nos encaminamos en caso de que no prosperara una investidura ni la prevista para dentro de tres semanas ni otras votaciones boticas en los dos meses que empezarán a contar a partir de entonces hoy en La Vanguardia Pablo Iglesias mueve ligeramente ficha le plantea a Pedro Sánchez algo parecido a un pacto le viene a decir si de verdad tu problema para un gobierno de coalición es que juntos no sumamos nuestra presencia en ese gobierno espanta haría otros potenciales aliados promovemos lo vayamos a la investidura del veintidós de julio con la propuesta de un gobierno de coalición is si no prospera entonces ya sí yo acepto variar mi posición probamos otra cosa So viene a decir Iglesias en ese artículo lo vamos a analizar a lo largo de la mañana pero antes leíamos eh para este el resumen de prensa con mucho interés esta mañana en el país el análisis de Xavier Vidal Folch sobre el reparto de poder que se firmó ayer en Bruselas hemos dicho parque vamos a resumir nosotros el artículo si podemos hablar con vida el folk Xavier bon día hola qué tal como está la primera valoración de la que más de cerca nuestro Josep Borrell va a estar aquí en Hoy por hoy a las ocho y media su primera entrevista después de que se conociera que va a ser el próximo jefe de la diplomacia europea no es una gran noticia para España en cuanto a peso de poder en el esquema europeo

Voz 1985 31:30 desde luego que lo es quizá la mejor noticia no sólo para España sino para Europa porque es de los cinco candidatos lanzados por el Consejo Europeo ayer es el más experimentado justamente en la tarea que va a realizar no pero para España es importante

Voz 40 31:47 de les eh

Voz 1985 31:49 en términos más bien de influencia idea intentar modular un poco el futuro de las de las políticas

Voz 3 31:55 de la de la Unión Basque de intereses aquello concreto del

Voz 1985 31:59 del día a día no Borrell si tiene la posibilidad de influir porque porque eh es un político muy experimentado no sólo en cuestiones de relaciones exteriores sino también en política económica como en esta ocasión vamos a tener a una presidenta según todo parece indicar de la Comisión Europea que va a tener menos sensibilidad social que el precedente presidente Jean Claude Juncker es muy importante que ese contrapeso

Voz 0027 32:31 las de Ursula von der Leyen que va a ser la la próxima presidenta de la Comisión Europea Si no hay un susto en la tramitación parlamentaria quiénes Ursula von der Leyen porque es una perfecta desconocida fuera de Alemania ahí es la la ministra de Defensa y además allí le persiguió un escándalo por un supuesto plagio de su tesis

Voz 1985 32:49 sí que en realidad ha sido eso la ministra de Defensa fue en su momento eh la candidata a suceder a Angela Merkel no lo fue justamente por ese por ese escándalo todavía no resuelto del todo de de la copia de la tesis doctoral pero pero claro tampoco es que hayan destacado como gestora no está acabado como parlamentaria europea se ha roto el principio Se roto o por lo menos no se ha cumplido el espíritu de en fin de los candidatos electorales el triunfantes eh en las elecciones al Parlamento Europeo recientes y además no tiene un gran perfil porque por el que haya podido pasar a la historia hasta el momento no yo intentaba recoger intento recordar en la en fin el análisis que hago y en el país que la última vez que las Fuerzas Armadas democráticas alemanas han tenido una relevancia pública y han sido noticia para bien fue en mil novecientos noventa y nueve cuando el verde Joschka Fischer se comprometió a acabar con años de aislacionismo defensivo militar de Relaciones Exteriores dijéramos incorporando la defensa es decir enviar ejércitos fuera eh y unidades militares fuera de la del propio territorio nacional e por una causa muy justa que era la guerra de los Balcanes y más concretamente la liberación de de Kosovo y las fuerzas de las fuerzas de la dictadura militar he y desde entonces francamente

Voz 41 34:32 el el Madrid el Ministerio

Voz 1985 34:35 defensa los ha dado

Voz 0027 34:38 además en la periferia

Voz 1985 34:40 eso no es un buen síntoma también es verdad que que exige que queda un libro con páginas abiertas no ya a lo mejor pues eh tenemos sorpresas pero pero no es un buen indicio para empezar porque es mucho mejor empezar con candidatos experimentados y además pasados por el filtro de las elecciones

Voz 0027 35:00 esa experiencia y sin ese filtro de las elecciones sino son los candidatos que encabezaban las listas que los ciudadanos votaron de imponer es el tándem Alemania Francia a la hora de repartir el poder no la Comisión para una alemana el BCE

Voz 1985 35:12 era una francesa ha sido un poco descarado e ha sido como una eh en fin a mí tampoco me gusta poner siempre en notas para el pesimista y menos a a estas horas pero ha sido poco descarado la lucha por el poder porque con mal estilo eh es decir es la canciller Merkel es que tiene una rebelión pero vas diciendo los Spitz en cantidad de eso los candidatos electorales pues es muy importante lo era mientras podía defender a Manfred Weber el suyo luego cuando se dio cuenta de que no podía pues Solbes dos DVD de se olvidó defendernos encaminen los franceses una vez una vez San según ha asegurado el pues el puesto en el Banco Central Europeo para Christine Lagarde pues se han olvidado de todas las demás de todas las demás cosas

Voz 0027 36:05 por cierto Lagarde con la que es crítico porque dices que lo los presidentes de los bancos centrales de cada país se van a encontrarse encima de ella en el BEC a una persona que no tienen tanta formación económica como ellos

Voz 1985 36:16 eh formación económica tiene mucha la adquirido por la práctica ellas abogada es jurista de origen es una tipa vamos a decir Pirlo claramente es una tipa formidable e independientemente de del sesgo que pueda tener ideológico etcétera es decir que es un personaje mundial ha hecho una labor en el frente en el fueron el Fondo Monetario Internacional bastante apreciable no tan innovadora como su desgraciado antecesor digo desgraciado por sus cuestiones personales

Voz 0027 36:46 Strauss-Kahn ostras Dominique Strauss Kahn pero

Voz 1985 36:48 fue un un un un director gerente del Fondo Monetario Internacional excelente que cambió eh el Fondo Monetario Internacional era aquel que te prestaba Si digamos cuando cuando ya estabas ahogaba primero hago Gate y luego ya te presentaré IS era la fin para para resumir un poco a lo bruto no a Strauss Kahn con gran economista al frente que se llama que ahora está en el Peterson Institute Olivier Blanchard dieron un giro keynesiano de políticas expansivas de Noa ahora al personal de no hacerla él es decir las políticas de austeridad excesivas etcétera ella no ha roto este este fin esta esta tendencia pero pero en cambio no ha acabado de profundizar la tenemos ahora un Fondo Monetario Internacional que apuntaba muy bien pero que ahora está un poco bipolar

Voz 11 37:42 en el centro en las oficinas

Voz 1985 37:45 de centrales en en Washington es es es eso exige mucho la línea Strauss-Kahn pero en el terreno

Voz 16 37:54 las delegaciones las misiones line

Voz 1985 37:57 pero ahí sea sólo se acuerdan de de apretar al pobre entonces esto no no lo no lo ha resuelto eso es una cosa pero de todas bares un personaje formidable ahora eh para ser banquero central tendrá que apoyar mucho eh por sobre todo para que les respete sus pares porque hay ya es todo está lleno de colmillos afilados entonces tenemos una cúpula del Banco Central Europeo por primera vez desde mil novecientos noventa y ocho en el cual ninguno de los dos principales cargos ni ella ni el vicepresidente del Espanyol Luis Leguina dos son expertos específicamente en política monetaria política monetaria es una cosa que me en fin el ABC es muy sencillo pero para discutirla para argumentar la para esto hay que saber mucho hay que como todo como el golfo como en todas las cosas complicadas hay que saber mucho las Nick al Betis muy me temo que en este sentido o verdaderamente hace un un doctorado

Voz 16 39:00 que que que no es excluir hable porque es una tipa muy listo

Voz 1985 39:03 esta es muy rápido o vamos a tener un BCE de peor calidad lo cual es un poco un Banco Central Europeo de calidad e lo cual es un poco preocupante porque volverá la

Voz 0027 39:15 crisis hablando de los en candidato y terminamos hablando de golf Vidal Folch gracias

Voz 3 39:21 habrá un abrazo vosotros de los oyentes

Voz 2 40:29 Aimar Bretos esta mañana el país

Voz 0027 40:32 serio el interior ha ordenado a los directores de las cárceles que extremen el control para detectar posibles casos de malos tratos

Voz 3 40:38 a los presos Rafa Munich Instituciones Penitenciarias insta a remitir a los juzgados todas las denuncias de los internos por agresiones incluso aunque no conste lesiones interior recoge así una recomendación que ya le hizo el Defensor del Pueblo en dos mil catorce en su último informe reclama además que se instalen cámaras de vigilancia allí donde se cheque

Voz 0027 40:57 eso sí confidencial se hace eco hoy de los otros Riders en los que que no ocupan espacio los medios de los que nadie habla no son los repartidores a domicilio del globo de Delibes son camioneros

Voz 3 41:08 sí un sector que lleva años registrando las mayores cifras de muerte por accidente laboral debido a la precariedad y la presión empresarial a la que están sometidos Ana García por ejemplo es camionera cuando es

Voz 0882 41:18 llevo trabajando de autónoma algunas empresas le llegaron a propone

Voz 3 41:21 por manipular el dispositivo que registra los kilómetros recorridos y el tiempo de actividad o descanso de los conductores dice la empresa me aseguró hoy y mañana tienes que estar a que hasta ahora

Voz 0027 41:32 ya verás si te da tiempo si le arrebate este sugieren

Voz 3 41:34 que te las apañan para que no figure así que te

Voz 1985 41:37 puede trabajando veinticuatro horas seguidas si es lo

Voz 3 41:40 qué quieren denuncia esta camino el dato del paro registra

Voz 0027 41:42 dado que conocíamos ayer se traslada hoy a casi todas las portadas de la prensa nacional pero también aparece en la internacional decía la semana pasada Teodoro García Egea el secretario del PP no podemos jugar al juego de las sillas con los gobiernos pues el Financial Times afirma que es precisamente

Voz 3 41:57 de jugar al juego de las sillas lo que hace con el empleo en Spa

Voz 0027 42:00 ya si el juego de las sillas musicales en España con el

Voz 3 42:03 empleo hoy trabajas tú mañana yo la ardua recuperación económica ha alcanzado un hito después de que el número de personas empleadas haya superado finalmente los niveles previos a la crisis pero otras estadísticas presentan un panorama más sombrío de los efectos de una década de crisis de recortes y de reformas y esos efectos y millones de trabajadores el desempleo sigue siendo el segundo más alto de toda la Unión después de Grecia el trabajo temporal aumenta demasiado con sueldos bajos personas sobre cualificadas trabajando por horas y cobrando una miseria

Voz 0027 42:32 la prensa alemana hoy durísima con los diputados del partido del Brexit que ayer en el Europarlamento se pusieron de espaldas cuando sonaba el himno europeo

Voz 0027 44:47 ocho menos cuarto de la mañana siete menos cuarto en Canarias Argentina se queda fuera de la final de la Copa América pese a jugar mejor

Voz 1161 44:53 el brasileño hombre fue superior a la albiceleste durante los noventa minutos con dos palos uno otro de Messi pero no en premio fueron

Voz 16 45:00 más certeros los brasileños con los goles de Jesús

Voz 1161 45:02 primera parte ingirió sino en la segunda fase también de Gabriel Jesús ese acierto junto a un arbitraje favorable a los locales son los factores de que la canarinha está en la final Messi muy molesto clama la Conmebol

Voz 1293 45:14 se cansaron de cobrado otra Copa América no fueron nunca lo haré una cosa increíble la Conmebol arraigo con este tipo de a Henok igual no creo que haya nada porque maneja tengo Brasil así que

Voz 1161 45:24 rico pero no sólo achaca a esta semifinal según Messi ha sido tónica del torneo

Voz 1293 45:28 en esta Copa se cansaron de cobró Luis S de mano Boluda fue lo penal he pegado tú y yo

Voz 0027 45:33 sí

Voz 1161 45:34 Brasil se jugara su Copa América en Maracaná el próximo domingo desde las diez de la noche ante el ganador del Chile Perú que se juega la próxima madrugada y el perdedor disputará un día antes el tercer y cuarto puesto frente a Argentina ya está en la final del Mundial femenino la selección de Estados Unidos las grandes favoritas tuvieron que luchar mucho para imponerse a Inglaterra

Voz 1985 45:51 dos uno con los goles de presi Alex Morgan el buscarán

Voz 1161 45:54 tengo en León su cuarto Mundial ante el ganador del Holanda Suecia la segunda semifinal que se disputa esta noche desde las nueve en casa los equipos de Primera empiezan ya a sus pretemporadas hoy vuelve el más madrugador el español que desde las seis de la tarde realizará el primer entrenamiento

Voz 12 46:05 con con Borja Iglesias que está cerca de salir al Betis

Voz 1161 46:08 el debut de típica David Gallego en el banquillo mañana volverá al trabajo Athletic Leganés Sevilla y Atlético de Madrid este último se espera hoy con la llegada a Madrid del mexicano Héctor Herrera el central Felipe ambos desde El Oporto y que estarán ya a las órdenes de Simeone desde mañana del resto muy medios Rafa Nadal tendrá que enfrentarse en próxima ronda al especialista Kyrgios que haga lo que quiera de su vida no me molesta te haga lo que les apetezca no salvo jugar un partido que se que es difícil yo piensan tenis no pienso en en ninguna otra cosa no Cayo Garbiñe Muguruza ante la número ciento veintiuno del mundo decepcionada se va a tomar un descanso

Voz 45 46:39 Najwa una temporada también es dejar a un relato tomarse unos días de descanso y ver que cuando sienta dadas las gradas volver a jugar pues

Voz 10 48:07 no no yo voy ya provocado las cuentas

Voz 0027 48:22 y un verano más libreros de toda España Nos recomiendan en Hoy por hoy un libro para cada día de este verano esta mañana desde Ciudad Real