Hoy por Hoy (03/07/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 a las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:21 hola muy buenos días Josep Borrell en la SER el próximo jefe de la diplomacia europea va a estar aquí en Hoy por hoy en unos minutos a partir de y media va a ser su primera entrevista después de que ayer los presidentes y primeros ministros de toda la Unión Europea pactaran que Borrell sea el futuro alto representante para la política exterior comunitaria yo creo que esto

Voz 2 00:40 cuerdo demuestra que España ha vuelto y España ha vuelto eh proponiendo a una persona acreditada con experiencia en un puesto vital para los próximos cinco años de la Unión Europea como es la política exterior y la política de decir

Voz 0027 00:54 vamos a analizar esta mañana la elección de Borrell y el resto de nombramientos que se han pactado entre los líderes comunitarios empezando por el de mayor peso la candidata a la presidencia de la Comisión Europea

Voz 3 01:05 de apuntes aquí abajo

Voz 0027 01:07 esta mujer Ursula von der Leyen hasta ahora ministra de Defensa de Merkel y que si no hay sorpresas en la tramitación en el Europarlamento se va a convertir en la primera presidenta mujer de la Comisión Europea de la historia eso sí día Chris Hoy para quienes aspiraban a que los socialdemócratas pudieran recuperar después de quince años el poder del brazo ejecutivo de la Unión que seguirá en manos del PP europeo una decepción total recorre el grupo socialdemócrata en el Europarlamento grupo que se va a intentar vengar políticamente hoy dentro de unas horas el eslovaco entrar ahora Griselda Pastor y analizaremos la ficha que mueve Pablo Iglesias hoy de cara a la investidura en un artículo en La Vanguardia Iglesias Le propone a Pedro Sánchez un pacto que en el fondo tiene algo de reto le viene a decir si de verdad para vosotros socialistas el gran problema de hacer moderno coalición con Podemos es que juntos no suman mayoría y que el hecho de que podemos tenga ministros espanta haría a otros potenciales innecesarios socios compró hemos si es verdad vayamos a la investidura del veintitrés de julio con una propuesta de gobierno de coalición Pizzi realmente no conseguimos entonces los apoyos necesarios podemos cederá y entonces sí cambiará su posición que hasta ahora ha sido es de exigir ministerios esto es básicamente lo que plantea Iglesias hoy sabremos qué opina el PSOE se está abierto a valorarlo descarta de plano estaremos en Madrid y Murcia donde el PP te está viendo cómo es el empiezan a atragantar las investiduras autonómicas porque Vox ya no de gala nada después de cómo lean trampear pulgares en en los ayuntamientos es miércoles tres de julio y hoy declara en la Audiencia de Barcelona a la chica que con catorce años fue víctima de una supuesta violación en grupo en Manresa durante un botellón la fiscalía da por acreditado que seis jóvenes se turnaron para ir violando hora de en una caseta pero les acusa de abusos sexuales no de agresión sexual Isabel Villar

Voz 4 02:59 los abogados de las chicas si consideran que fue violación agresión sexual al entender que la menor fue intimidad y sometida mediante violencia a la Fiscalía pide penas de entre diez y dos años de cárcel los abogados de la víctima entre quince y veinte para cada agresor

Voz 0027 03:13 como ya pasa en España Francia acaba de prohibir por ley cachete Ara a los hijos ya a partir de ahora

Voz 4 03:18 las bodas francés hace valer la advertencia de que la autoridad parental se ejerce sin violencia física físico

Voz 0027 03:23 según los autores de esa proposición de ley que acaba de aprobar el Parlamento francés el ochenta y siete por ciento de los niños sufre ese tipo de castigos por parte de sus padres con argumento educativa Brasil se meten su final de Copa América con polémica arbitral Sampe

Voz 1161 03:42 derrotando Argentina dos cero con goles de Gabriel Jesús incriminó y dos jugadas en las que los argentinos reclamaban penalti en las que no intervino el bar Messi acusa la Conmebol de dirigir el arbitraje bajo el escudo brasileño

Voz 5 03:51 estoy cansado cobrado es en esta Copa América pero nunca lo haré una cosa increíble Halle la comedia algo con este tipo de arbitraje igual no creo que haya nada porque maneja todo Brasil así que no me complicado

Voz 1161 04:02 tampoco les sonrió la fortuna con un palo de Agüero y otro del propio Messi y los brasileños jugarán la final lo el domingo en Maracaná contra el ganador del Chile Perú que se disputa la próxima madrugada desde las dos y media

Voz 3 04:11 ah

Voz 0027 04:14 previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 3 04:16 buenos días Aimar pues los dos elementos típicos de verano a los vamos a tener hoy calor no extremo pero sí algo más intenso que ayer va a subir la temperatura sobretodo en el Cantábrico y en zonas del Ebro y el Tajo y el Guadiana el Ebro Tajo y Guadiana de XXXV a treinta y ocho grados y el segundo elemento son las tormentas que van a ir descargando ya caen algunas entre Euskadi barra ahora mismo también en algún punto de La Rioja y de la provincia de Soria y Guadalajara así como en Zaragoza esta tarde las tormentas más fuertes en las montañas cantábricas y Castilla y León cuidado Aimar en el norte de Castilla y León con las granizadas pedrisco y en el Pirineo catalán y al interior de Galicia también algunos chubascos en Canarias nubes bastante abundantes por el alivio y el viento que también esta tarde va a soplar bastante fuerte de bochorno en el caso del Ebro gracias es mi son las ocho y cinco las siete cinco en Canarias

Voz 6 05:05 Page está un paraíso noventa y uno por ciento de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos no cesa las medidas

Voz 7 05:11 acuérdate sólo de estas treinta tres cuarenta treinta días para aprobar los tres años de protección ante daños y cuarenta mil kilómetros de duración mínima garantizados solicita la triple garantía Brixton el todo riesgo de tus neumáticos informa tinto taller First en triple garantía punto es

Voz 8 05:25 abordo del transbordador espacial aproximándose a nuestro destino en tres

Voz 9 05:29 dos uno

Voz 10 05:31 estamos a puntito de sumergir los pies en un increíble mar turquesa que el momento más emocionante misión la tierra porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo Natalia viajes las vueltas dan mucha vida

Voz 1 06:05 te imaginas tener el mejor supo si verdad

Voz 3 06:09 pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada

Voz 11 06:12 a una humilde desde doscientos cincuenta euros al mes próximo entrada y con mantenimiento incluido

Voz 3 06:18 renting ofertado por el de España para pedidos hasta el treinta y uno de julio informa mini punto es

Voz 10 06:24 llevo veinticinco años dando clases de geografía enseñándoles a los adolescentes que Mela alega su afluentes del Ebro y que un Golf nos lo que ellos piensan llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas y ahora

Voz 12 06:37 ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón de la Amazonia

Voz 3 06:43 desde julio sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con veinte millones disfruta de las vacaciones que sean presa ya esté Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 1 06:57 en la Cadena Ser

Voz 0027 07:03 más día de digestión política hoy en Bruselas Griselda Pastor muy buenos días hola muy buenos días para algunos de una digestión más pesada que para otros llevamos con las claves del reparto de poder para empezar algo histórico dos mujeres al frente de los máximos organismos de la Comisión el Banco Central Europeo la Comisión Europea para las dos mujeres las dos están vinculadas al Partido Popular y sobre todo las dos son fruto del pacto francoalemán que termina imponiéndose de nuevo exenta

Voz 0738 07:32 exactamente sí porque tras anunciar que el resultado electoral daba la gobernabilidad a liberales y socialistas para reducir el poder del PP un pacto entre Macron y Merkel permite finalmente a este partido mantenerse muy bien aunque eso sí nombrando a dos mujeres para la presidencia de la Comisión y el BCE confirmando la renacionalización del poder en la Unión lo que le da a Josep Borrell la política exterior escuchamos al presidente Sánchez

Voz 1722 07:57 el Alto Representante va a recaer en la figura de Pepe Borrell como se pueden imaginar estoy muy contento es una persona que representa al sur de Europa que hacía mucho tiempo que no se veía representado digamos en la arquitectura de los principales puestos institucionales de la Unión Europea

Voz 0738 08:12 está tan satisfecho Pedro Sánchez que se ha olvidado que Burriel sustituye a una mujer italiana no lo que lo que le ha servido para ignorar la profunda decepción en su grupo europeo

Voz 0027 08:22 el grupo europeo que decíamos que hoy ese va a intentar vengar de alguna manera a los socialdemócratas en el Europarlamento europeo gran intentar tomarse la revancha política apoyo hacia los países del Este que al final acaban sido quiénes han vetado a Timerman al candidato socialdemócrata a la Comisión que van a hacer

Voz 0738 08:39 exactamente esta es la razón del enfado de momento hoy lo que iban a es cambiar un poco las cartas proponer a un italiano para presidir el Europarlamento en lugar del candidato búlgaro que habían pre designado los gobiernos lo que supone un varapalo para los gobiernos de los países del Este que pierden totalmente su representación en los altos puestos castigados por haber bloqueado al candidato socialdemócrata que les abrió expediente como comisario por vulnerar los derechos fundamental

Voz 0027 09:08 Cristiano hay alguna posibilidad de que los nombramientos de la presidenta de la Comisión Von der Leyen o incluso el de Borrell terminen en callando en el Europarlamento Bono

Voz 0738 09:19 bueno el equilibrio histórico de género pretende justamente evitar esto no escuchamos al presidente Tusk

Voz 3 09:25 que la hemos elegido dos mujeres y dos hombres

Voz 0738 09:31 en un equilibrio de género perfecto Europa es mujer dice reforzando que que las dos mujeres aquí tienen el objetivo de intentar evitar exactamente como se decía que el Parlamento diga no el día dieciséis está por ver y eso depende mucho de lo que pasen los grupos políticos del Parlamento Europeo y especialmente dentro del socialista lo que le da una enorme responsabilidad a Iratxe García que sabéis que preside que preside este grupo hoy por primera vez

Voz 0027 09:58 este más de veinte años como Griselda gracias buenos días buenos días Pedro Sánchez utilizó ayer en Bruselas el ejemplo de sus negociaciones con populares con liberales europeos para enviarle este regado que van a escuchar a Albert Rivera que ha anunciado que no acudirá a la nueva ronda de contactos que piensa convocar Sánchez antes de la investidura no deja de ir

Voz 3 10:18 más llamativo que en España el que se dice que es el mayor representante de ese partido liberal

Voz 13 10:24 o sea capaz no de llegar a acuerdos con miga

Voz 3 10:27 sino ni tan siquiera detener un mínimo decoro institucional

Voz 0027 10:32 con la presidencia del Gobierno Presidencia donde hoy van a leer suponemos en detalle el artículo que publica Pablo Iglesias en La Vanguardia que supone un ligero movimiento en las negociaciones para la investidura Nieves Goicoechea buenos días buenos días en qué consiste exactamente esa propuesta de Podemos

Voz 1468 10:48 bueno la propuesta es la de siempre gobierno de coalición lo que propone hoy Iglesias es que Pedro Sánchez haga suya esa propuesta esa propuesta de gobierno de coalición la someta a votación en el Congreso el día que se presente como candidato a la Presidencia del Gobierno el día del debate de investidura que el Congreso vote sí o no a que haya ministros de Podemos dentro del Ejecutivo de esta ahora dice en su artículo se demostraría si es verdad o no como dice el PSOE que el gobierno de coalición no contaría con los apoyos necesarios dentro del Congreso fuentes de Podemos aseguran que sí que saldría adelante seguro con las abstenciones de otros grupos como el PNV Esquerra Compromís si el Congreso rechaza ese gobierno de coalición Iglesias dice en su artículo que revisaría suposición pero sólo en ese caso en el caso de que se vote esa propuesta es verdad Aimar también que fuentes de Podemos admitían anoche que harían todo lo necesario para evitar que vuelva a la derecha en caso de que haya

Voz 0027 11:39 una investidura fallida Pablo Iglesias

Voz 1468 11:41 llamó a Pedro Sánchez para informarle de que publicaría hoy esta propuesta según confirmaron anoche en la formación morada en Cataluña aboga por abrir diálogo institucional entre partidos y sociedad civil no usa ni una línea para hablar del referéndum pactado por lo tanto Aimar el tono es más suave asumimos que nuestro peso no permite que nuestras propuestas sean líneas

Voz 0027 12:04 has y en el PSOE Inma Carretero buenos días alguna primera valoración

Voz 0806 12:08 sí tenemos ya una primera reacción de la cúpula del Gobierno nos dicen Aimar que el artículo de Pablo Iglesias responde a su táctica de llevarlo todo como un juego y que esto no es un juego eso responde a la Cadena SER un destacado miembro del Ejecutivo que añade que el compromiso de Pablo Iglesias con que haya un gobierno pronto es escaso que está primando sus asuntos de partido sin más así que no ven que el planteamiento de Iglesias suponga un punto de inflexión en la actual situación de bloqueo porque son muy claros en el equipo de Sánchez insisten en que no van a incorporar al ministro

Voz 1915 12:38 los morados ni ahora ni cuando el plazo de la selección

Voz 0806 12:41 en ese apriete pero sostienen que hay margen en los distintos puestos intermedios a ocupar un margen que lamentan que hasta ahora ni siquiera ha querido explorar Iglesias como tampoco ha estado dispuesto dicen a una negociación programática así que la prioridad ahora es desbloquear la situación y abrir una negociación en serio eso sostienen con la fecha ya fijada a los socialistas van a redoblar la presión responsabilizando a quienes bloqueen del riesgo de repetición electoral

Voz 0027 13:07 gracias Inma ir en paralelo a la investigó a nacional discurren las negociaciones para las investiduras autonómicas en Murcia Vox bloqueó ayer la primera votación para investir al candidato del PP a la reelección que es Fernando López miras dicen en que o ciudadanos negocie directamente con ellos un acuerdo a tres o no hay investidura veremos qué pasa mañana en esa segunda votación en Murcia en la Comunidad de Madrid la situación de bloqueo de PP Ciudadanos y Vox a derivado en que se ha convocado para la semana que

Voz 14 13:35 viene el debate de investidura de nadie un debate de investidura sin candidato el reglamento de la Asamblea de de la Comunidad de Madrid Lepper

Voz 0027 13:45 cite al presidente de la Cámara que si después de consultar con los partidos no puede proponer un candidato a la presidencia porque nadie quiere que resulta imposible le permite el reglamento convocar ese debate de investidura desierto para que cada grupo exponga su posición ahí empiece a correr el reloj para una hipotética repetición electoral eso ha hecho el presidente de la Asamblea que es decir la danos pero si había un candidato que quería ser propuesto que es quién ganó las elecciones y que de momento a falta de que PP Ciudadanos y Vox digan otra cosa es quién más apoyos reales aglutina aunque no llegan a la mayoría se antes Ángel Gabilondo del PSOE señor Gabilondo buenos días

Voz 0175 14:20 hola buenos días le ha explicado

Voz 0027 14:22 yo a usted el presidente de la Asamblea por qué no le propone de candidato a la investidura aunque sea para que la pierda porque de momento tiene sesenta y cuatro votos sesenta y siete sería la mayoría

Voz 0175 14:31 bueno en la Reunión no yo su posición final pero si yo ya deduzca de sus argumentos que iban en esa dirección tenía que proponer eso dice el reglamento aunque habla de sino pudiera proponer a nadie pues podría ser ese tipo de investidura lo que ocurre es y candidato pero el recuerdo es que sí creo yo que podría haber puesto al no yo tenía teniendo más votos más diputados más apoyo sesenta y cuatro es cierto no son los sesenta y ocho ese precisa para garantizar que las se apoyada no pero yo también creo en la democracia parlamentaria sigue parlamentario no sólo la escenificación de resoluciones adoptadas fuera de allí no sino que también el debate los argumentos la es de liberación la decisión la votación pues existe realmente pues tanto yo esperaba y espero que en este espacio también se puede incrementar por otra parte yo creo que ahí la discrecionalidad por parte del presidente que yo respeto pero estoy en las redes que habla de una cierta arbitrariedad hay una molestia en algunos ámbitos porque verdaderamente no se ha hecho una propuesta que se podría haber hecho parece que se está esperándonos no esperanto Insua coincide con la propuesta de Ciudadanos era esperar para encontrar el acuerdo entre el PP Ciudadanos creo que pos eso es lo que yo entiendo pero me parece que esto está esto de cuidar de hacer crecer a Vox y la verdad es que me preocupa ahí no me gusta en absoluto

Voz 0027 16:06 Ángel Gabilondo gracias buenos días

Voz 0175 16:08 hola buenos días sobre precisamente

Voz 0027 16:10 la Fiscalía del Tribunal Supremo no considera que haya delito en el discurso de este partido político contra los musulmanes

Voz 15 16:21 luego el el el IVA el progreso el Espanyol de la democracia el enemigo de la familia el libro de la vida es enero vino sellaba vació islamista no tenemos unos meses Javier

Voz 0027 16:35 lotera Smith la plataforma musulmanes contra la islamofobia le denunció por un delito de odio pero el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas lo archiva dice que este discurso de Ortega Smith puede ser abominable repulsivo y hasta en algunos puntos delirantes literal pero que no constituye delito de odio porque no incita a nadie a cometer hunden quitó contra los musulmanes sobre el odio al diferente el vicepresidente italiano Salvini ha montado en cólera en las últimas horas contra la jueza es una de las fuerzas de su país por haber puesto en libertad a la joven alemana Carol raqueta que es la capitana del barco de rescate si Watch que este fin de semana desembarco sin permiso en un puerto italiano a cuarenta inmigrantes Salvini pedía cárcel para es activista pero la jueza no sólo no la envía a prisión sino que en su auto dice que la capitana del y actuó cumpliendo un deber el de salvar vidas en el mar corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 17:25 nada más conocerse que el Tribunal de dejaba en plena libertad la capitana de la sí Watch Kahlo Raquel el ministro del Interior Salvini decano que sea avergonzada de los magistrados que han considerado que la capitana y su tripulación al contrario de las afirmaciones de Salvini no son

Voz 3 17:41 pues trato secuestradores una micro

Voz 16 17:45 nadie ni forajidos

Voz 3 17:49 ella es un abuso

Voz 16 17:50 buena son piratas ni toca cojones ni cobardes Millás

Voz 0946 17:56 la resolución de los magistrados reconoce que las así Watch cumplió con su deber de salvar vidas de náufragos que los trasladó a Italia porque ni los puertos de Libia ni los de Túnez son seguros

Voz 16 18:12 tenemos precios bajos de neumáticos todo el año

Voz 18 18:14 compra tus neumáticos Michelín de turismo a cuatro por cuatro su o moto ignore auto llega T hasta sesenta euros en cheques carburante hoy con otras experiencias

Voz 16 18:25 condiciones en auto punto es no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 3 18:30 perdón es el BMW Serie uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 11 18:35 porque tienes un BMW Serie uno M Sport desde sólo veintidós mil ochocientos euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando convenio de banca hasta el treinta y uno de julio BMW Serie uno M Sport descubre lo en la red de concesionarios BMW o en BMW punto

Voz 19 18:49 te gusta conducir el país

Voz 20 18:52 en la colección crímenes reales veinticinco libros de auténticos casos reales protagonizados por tipos que parecía muy normales siempre saludaban y en general eran buenos vecinos el domingo siete el impostor de Javier Cercas por sólo cinco con noventa y cinco euros con el país

Voz 21 19:09 en Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando por eso durante los Monteys cambies tu antiguo coche nuevo tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos cambia con las Day sólo durante el mes de julio descuentos sujeto a financiación ofrecida

Voz 18 19:26 el Banco Cetelem desea o consulta condiciones en Taiz punto es

Voz 19 19:30 este simple y este sin sus alegrías sus triste eso es esta subida

Voz 22 19:37 de hecho en nuestras eso supiesen los tuyos hora

Voz 19 19:40 el seguro de decir que lucía qué les liberará de todos los gastos funerarios El día tienen estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta las bases la producción Santero sea punto de es Santa Lucía está muy cerca estoy seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 0027 20:00 ocho y veinte de la mañana siete y veinte en Canarias

Voz 23 20:05 el Madrid

Voz 1915 20:11 qué tal muy buenos días habrá pleno pero de momento sin candidato para ser investido presidente de la comunidad es la decisión que toma va a última hora de la tarde de ayer Juan Trinidad el diputado de Ciudadanos que preside la Asamblea tras terminar la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios y comprobar que ninguno reúne los apoyos necesarios el pleno se celebrará el próximo diez de julio Ayuso no consigue el apoyo de Vox que senyera hasta que Ciudadanos se siente también con ellos a negociar ciudadanos se sigue resistiendo también se niega rotundamente a dar los tres votos que le faltan a Gabilondo que tiene sesenta y cuatro que es ahora mismo el que más apoyos tiene a él al socialista Ángel Gabilondo acabamos de escucharla en Hoy por hoy

Voz 0175 20:50 perdón es que sí creo yo que podría haber pues todavía no yo tenía Bendodo más votos más diputados más apoyo sesenta y cuatro es cierto que no son los sesenta y ocho ese precisa para garantizar que las apoyada no

Voz 24 21:08 la izquierda insiste

Voz 25 21:09 en que debería ser designado como candidato al será además la lista más votada Íñigo Errejón más Madrid a Serra Unidas Podemos decían esto ciudadanos que parece preferir pactar con Vox pero que de momento no quiere hacerse la foto retuerce el reglamento de la Asamblea y nos obliga a ir una investidura en la que perderemos el tiempo porque es una investidura sin candidato a pesar de que hay una mayoría en la Cámara

Voz 26 21:29 está clarísimo porque estaba haciendo esto y es continuar y alargar su paripé lo único que van a hacer es llevarnos a segunda investidura en la que se pondrán de acuerdo a las tres derechas

Voz 25 21:40 porque comparten un proyecto

Voz 27 21:42 político

Voz 1915 21:44 así las cosas sigue entonces el escenario abierto todavía en este mes de julio apunto de las vacaciones de verano y en caso de que no hubiera acuerdo podrían convocarse nuevas elecciones en cuanto se cumpla el plazo eso sí que termina el próximo diez de septiembre es miércoles tres de julio repasamos otras noticias en titulares con Ángeles

Voz 1893 22:05 desde el pasado veintisiete de junio no hay aire acondicionado en la residencia de mayores de Usera desde la Plataforma de Familiares

Voz 3 22:11 residentes piden a la Consejería de Política

Voz 1893 22:13 sociales que lo arreglen de momento los afectados no han obtenido ninguna

Voz 1915 22:17 puesta el incendio forestal de Cadalso de los Vidrios y cenicienta ya ha sido controlado pero todavía no extinguido hoy siguen trabajando en la zona medios aéreos y terrestres ayer por la mañana se reducía el número de efectivos hasta doscientas veinte personas por la buena evolución de las labores de extinción

Voz 1893 22:32 la Fundación Alternativas asegura en un informe que las políticas anticontaminación como Madrid central son fundamentales para asegurar la calidad del aire en las ciudades el documento señala también la importancia de la Transición ecológica en las grandes urbes en el ámbito

Voz 1915 22:44 cuál comienzan los cortes de tráfico en la capital con motivo de la celebración del Orgullo dos mil diecinueve hoy miércoles se van a cortar varias calles desde el centro de es de las seis de la tarde hasta las doce de la noche ahora mismo ya hay algunas vías cortadas como en la plaza de la Independencia en la calle Alcalá

Voz 3 23:06 en Hoy por hoy

Voz 1915 23:09 los equipos de Primera ya van regresando los primeros serán mañana el Atlético de Madrid y el Leganés Sampe buenos días

Voz 0027 23:14 buenos días Virginia a los rojiblancos con varias caras nuevas

Voz 1161 23:17 Ellos el mexicano Héctor Herrera y el central Felipe ambos fichados del Oporto que llegan hoy a Madrid estarán desde mañana a las órdenes de Simeone además marcó Llorente y a la espera de la confirmación del portugués yo Félix y la llegada el lateral izquierdo brasileño Lodi también volverá mañana al trabajo Leganés de momento con los fichajes de Silva Juan Muñoz al Getafe y el Real Madrid lo harán el próximo lunes buenas noticias para el Rayo que seguirá jugando en el estadio de Vallecas tras renovar el convenio de cesión con la Comunidad por los próximos veinte años prorrogable por otros diez más y el club se compromete a que el equipo femenino también disputen

Voz 9 23:44 los partidos en el estadio del madrileño Fernando

Voz 1161 23:47 Verdasco se juega hoy no antes de las tres y media de la tarde su paso a la siguiente ronda de Wimbledon su rival el británico caída

Voz 9 23:52 Moon

Voz 3 23:54 Mercedes Red Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1915 24:04 vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas DGT María Herrero buenos días

Voz 0806 24:09 hola buenos días de nuevo pues seguimos con mucha saturación en todos los accesos a la capital sobre todo como siempre por las seis desde Las Rozas ya hasta la zona Aravaca de la M40 sigue también muy complicada en todo su recorrido todos sus tramos habituales sobre todo destacamos esta zona de Pozuelo también Valdemar de todo en sentido norte mucha atención también en la M cincuenta en Boadilla del Monte muchos problemas en dirección a las seis

Voz 1915 24:30 cómo están las cosas en el centro de pantallas de la capital Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 24:34 qué tal se ha ido complicando el norte de la ciudad el nudo de Colmenar y el Nudo Norte y esto es debido a las entradas por la M seiscientos siete y m once y la salida por Castellana Sinesio Delgado Maite hay que seguir destacando otra salida es la de Avenida de América sentido carretera de Barcelona con retenciones también la carretera de La Coruña a su paso por la glorieta de Cardenal Cisneros en el enlace con Princesa Plaza de Cristo Rey y sobre todo la M30 la parte oeste desde el estadio Vicente Calderón al otro lado de este Méndez Álvaro hasta el nudo de Manoteras

Voz 1915 25:06 pues tenemos veintidós grados en el centro de Madrid ahora mismo y cuál es la previsión del tiempo para hoy Luismi Pérez buenos días

Voz 28 25:12 días miércoles que se presenta más bien tranquilo en gran parte de la región después de las tormentas que hemos tenido esta noche pasada gran parte de la mañana del medio día el sol será dominante podrá ir calentando más o menos como ayer hasta los treinta y cuatro treinta y cinco grados en muchas zonas de la región un poquito más incluso en el extremo sur hacia el tajo avanza

Voz 3 25:32 la tarde crecerán algunas tormentas en la cara norte

Voz 28 25:34 de Guadarrama básicamente y cuando se vaya haciendo de noche algún chubasco disperso sobre todo en el centro y en el norte de la comunidad esta tarde además en algún momento el viento del sudeste irá apretando

Voz 29 25:46 hay un camino para llegar lejos en habita que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo gel de Mercedes un SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en la X para que llegue sin problemas al final de ese camino

Voz 3 26:03 las plazas para que recorra solo

Voz 10 26:08 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 0027 26:13 más información en el novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 16 26:15 hoy en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es

Voz 30 26:18 necesitas ayudas cuántos para tres este verano quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan

Voz 31 26:23 en las manos de la empresa líder de Coín

Voz 30 26:26 a dos a domicilio para personas mayores que yo

Voz 13 26:31 quiero decir que estos ahora tengo un sexto sentido en ocasiones veo cartas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa ACI sólo óptica al punto com sólo complicando asesorado grandes ópticas

Voz 6 26:50 durante muchos años me ha llamado la atención este sonido a mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre en CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra Tu futuro laboral

Voz 13 27:12 Nico un sexto se dio en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa Thiem sólo óptica el punto com

Voz 32 27:23 este señor está para

Voz 33 27:25 picando el TRAM killer servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de esos alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 32 27:47 te once ruina que tranquilos

Voz 0027 27:49 está

Voz 34 27:51 llega el verano

Voz 3 27:54 el menos que

Voz 35 27:56 el clima aire acondicionado de Iberdrola pase lo que pase podrás estar seguro de que no pasará escaló nosotros nos encargamos de todo que disfrutará de diez años de garantía total equipos más eficientes y sostenibles y además con wifi integrado informa ten Iberdrola punto Es ponen novecientos veintidós cuarenta y cinco XXII Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 16 28:17 acaba de salir una hora más King no es verdad ya hay otro ahí si cada vez hay más ahorrará

Voz 31 28:22 en ahorra más seguimos abriendo a supermercados para que te hagas pandilla

Voz 27 28:26 bueno ahora más que nunca porque mañana

Voz 31 28:29 primos de nuevo en la calle Reyes Católicos diez

Voz 27 28:31 ocho en Alcalá de Henares ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 37 28:57 y este miércoles arranca oficialmente

Voz 1915 28:59 el Orgullo dos mil diecinueve esta tarde Pregón a cargo de Mónica Naranjo en la plaza de Pedro Zerolo recuerden la EMT va a reforzar los búhos a partir de esta noche ojo también a los cortes de tráfico desde hoy y hasta el domingo durante todo este tiempo se van a prolongar estas fiestas continúa en nada Hoy por Hoy en la Cadena Ser veintidós grados en el centro de la ciudad

Voz 1 30:04 en la Cadena Ser

Voz 23 30:07 bien

Voz 0027 30:10 más pelitos son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa patrocina este espacio

Voz 3 30:19 vamos a entrevistar en unos minutos

Voz 0027 30:20 futuro Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell que está ya aquí en la SER pero antes les contamos con una investigación conjunta de los periódicos The Gardian el New York Times están publicando ahora mismo demuestra que China está espiando los teléfonos móviles de los turistas que visitan determinadas zonas del país Rafa Benítez

Voz 1772 30:40 y más concretamente sin ya en una de las cinco regiones autónomas de China que cada año visitan cien millones de turistas según esta investigación los policías de frontera están instalando de forma secreta una aplicación en los móviles de estos viajeros que rastrea sus datos correos electrónicos fotos mensajes y hasta las llamadas los turistas tiene que dejar sus móviles desbloqueados a los agentes fronterizos les instalan ese Software hice lo devuelven pasados unos minutos Pekín lleva tiempo restringiendo las libertades de

Voz 0027 31:08 población musulmana en Xingjian alegando que Kiev

Voz 1772 31:11 en sofocar una supuesta radicalización islámica se han instalado cámaras de reconocimiento facial en las calles y en las mezquitas y lo último es espiar los móviles de esos turistas que cruzan la frontera las autoridades chinas de momento guardan silencio

Voz 38 31:26 sabes que con My box de Caixabank también puede incluir tu seguro de salud es que ahora además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental un chequeo anual gratuito y acceso al programa es la salud y bienestar informa que en Caixabank punto

Voz 0027 31:42 es Caixabank escuchar hablar

Voz 39 31:45 hacer

Voz 0027 31:50 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 13 31:52 buenos días Aimar buenos días a todos ya tenemos una nueva cita con la nada el día veintidós en el Congreso para la investidura de Sánchez el día diez en la Asamblea de Madrid para la investidura de nadie dos solemnidades que si las cosas siguen están hoy serán una manera bastante tonta de perder el tiempo en el caso de Madrid de forma manifiesta el presidente del Parlamento ha dejado claro que un debate de investidura es una simple formalidad para rubricar lo que ya se lleva decidido no es un acto político en el cual el resultado pueda depender del cruce de argumentos así que da una semana de margen a las tres derechas para que se pongan de acuerdo yo creo que lo harán imagino felices vacaciones ya está Setién pero ya en el Congreso el día veintidós por lo menos severa salvar las apariencias porque Sánchez pronunciara su discurso los días veintitrés y veinticinco se votarán en este caso yo no veo solución pero quedan veinte días osea dos eternidad de políticas puede pasar cualquier cosa por cierto me parece muy irritante el mercadeo que está utilizando Navarra moneda de cambio Navarra merece ser tratada con respeto su complejidad estructural tiene que ser gestionada por los navarros como dicen su voluntad o incluso sus contradicciones sin que se lancen sobre ella todos los patriotismo desatados una especie de manada política que la mano sea como si fuera una comunidad objeto

Voz 40 33:18 elegancia y deportividad agilidad potencia dice que lo puedas tenerlo todo descubren nuevo Pello quinientos ocho SW hija de mirar la carretera con su precisión la sangre fría equipado con la caja de cambios automática de ocho velocidades vela conocerlo del cuatro al seis de julio y las puertas abiertas de Tello

Voz 41 33:41 Páramo muy buenos días hola qué tal buenos días Aimar acabo de recibir fíjate la renovación del seguro de coche y estoy desconcertado porque desconcertante es no tener multas pagar de más a que te suena verdad bueno no pasa nada lo que hay que hacer es mutuo arte que es llevar tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio sea cual sea el teléfono llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción mutua punto es

Voz 13 34:09 ambos motu ate en Hoy por hoy

Voz 0027 34:16 ocho y treinta y cuatro de la mañana siete y treinta y cuatro en Canarias Josep Borrell ministro exteriores en funciones futuro jefe de la diplomacia europea buenos días hola buenos días y enhorabuena

Voz 9 34:28 bueno usted cuando haya pasado Jilin por el Parlamento Europeo es el totalmente el que tiene la última palabra esto es sólo ha propuesto pero eso

Voz 0027 34:35 dan sorpresas en la tramitación

Voz 9 34:38 ah y los Jiri el Parlamento Europeo no son una formalidad con un examen que hacer Parlamento Europeo les capacidad de conocimiento de los candidatos no sería era yo he visto rechazar a candidatos en el Parlamento Europeo y además por respeto al Parlamento Europeo que insisto es el que tiene la última palabra gracias por la felicitación gracias al presidente del Gobierno gonna confianza gracias al Consejo Europeo por una propuesta pero es una propuesta que va a tener que Pérez

Voz 0027 35:07 tercer y campaña ahora en Europa en las próximas semanas

Voz 9 35:10 no no campaña no no se trata de conseguir votos se trata de pasar un examen

Voz 0027 35:15 qué supondría en caso de pasarlo entendemos hablemos sea siempre dando por eso por hecho que supondría para España a ocupar la alta representación para la política exterior de la Unión Garda tú a tú

Voz 9 35:27 Tirso Elena que dijo detrás una grandísima tarea de un gran un gran recuerdo pero para España con significa tener algún español pero lo importante es que la función se haga en beneficio del proyecto europeo

Voz 0027 35:43 ya va a ocupar este cargo

Voz 9 35:46 evidentemente algo que para quién exteriores de un país que ha dedicado prácticamente su vida política la construcción europea o buena parte de ella naturalmente es algo que rellena de esa siente uno muy honrado oí al buque lógicamente les satisface la sevillana donde creería todo lo contrario

Voz 0027 36:08 no debe estar su su nombre en en la negociación encima de la mesa fue desde el principio o una vez que cayó Time

Voz 9 36:14 pues no lo sé no sólo ha dicho el precio

Voz 0027 36:17 del Gobierno

Voz 9 36:19 pues no no hemos tenido ocasión de hablar yo estaba en Panamá acompañando a los Reyes en el quinientos aniversario de la inauguración de la elevación de la de la construcción de la Ciudad de Panamá y idea era establece inauguración como si de ellos del nuevo presidente de la República francamente no intercambiamos muchas mucha información durante el proceso no hay muchos

Voz 0027 36:42 europeístas leemos hoy a muchos un tanto decepcionados porque al final la negociación esta larguísima negociación haya decantado de nuevo por el pack franco alemán con el BCE para Francia para una francesa Icon la Comisión Europea para Alemania o para una candidata alemana la la ministra de Defensa de Merkel entiende usted esa esa decepción

Voz 9 37:03 pues francamente no pero que me basta ya está tomada la decisión después de dos reuniones maratonianas hasta vamos de veinte horas seguidas de eso no puede durar eternamente el Partido Popular tenía los votos que tenía en el consejo empírico el nombramiento de Timerman que España apoyó con todas sus fuerzas ese que presidente del Gobierno planteó una propuesta en la que estaba Time hermanos como presidente de la Comisión no había ningún puesto a ningún español por lo tanto no se puede decir que hayamos ido a defender los intereses del pasaporte otra nacionalidad siendo los intereses al grupo socialista que representaba Pedro Sánchez presidente de permiso de Portugal señor Costa pero el Partido Popular rompió el pacto al que habían llegado y no apoyó la propuesta

Voz 0027 37:57 qué significa que el el grupo popular no haya seguido a Merkel o haya decidido decir no eso que Merkel pacto en Osaka nosotros no lo queremos para nada

Voz 9 38:07 pues significa que no estaba de acuerdo

Voz 0027 38:12 y cuando hablo con Sánchez como le vio más alegre por su nombramiento o resignado por eso resultado discreto para los socialdemócratas

Voz 9 38:22 yo creo que el presidente del Gobierno que actuaba no como presidente del Gobierno de España sino como negociador al que la los Social Demócratas en el Parlamento Europeo le habían encomendado que ya va a ser a negociación puso todo su empeño y toda su energía lo lo había conseguido el acuerdo ahora que había llegado con los principales líderes europeos naturalmente no debía estar muy satisfecho porque ese acuerdo no se rompiera no pudiera ver la realidad no no pudiera llegar al final

Voz 0027 38:52 conoce usted su futura jefa a la todavía ministra de Defensa alemana que va a ser si pasa el examen del Europarlamento la la presidenta de la Comisión la alemana Von der Leyen

Voz 9 39:02 no la conozco personalmente la he saludado en alguna ocasión pero no puedo decir que la conozcan en el sentido de haber trabajado juntos Gober compartirlo

Voz 0027 39:12 herencias de cómo va a poder ser ese ese trabajo conjunto a partir de ahora

Voz 9 39:16 ya le digo primero hay que pasar el Jirí ella también

Voz 0027 39:19 le veo muy prudente

Voz 9 39:21 yo creo que en las cosas son como son por respeto al Parlamento europeo que es quien tiene la última palabra quiénes propuesto no puede actuar como si ya estuviera dispuesto

Voz 0027 39:32 entiende que puede ser frustrante para muchos europeos que al final nos vaya a gobernar desde la la ejecutiva de la Comisión de de Europa que es la Comisión alguien a quién no hemos votado y adquieren muchos grados no conocíamos ni siquiera habíamos oído hablar de de la ministra de Defensa alemana los candidatos que que hicieron campaña que vimos en debates y demás queden por el camino entiende usted esa decepción de los ciudadanos

Voz 9 39:56 seguramente el intento de democratizar y politizar la habita en política en Europa la redundancia politizar la vida ética pero si es de lo que se trata de hacer más visible más perceptible de qué se trata quiénes quién quién hace que en Europa es necesario porque lo contrario los ciudadanos no se siente motivado a participar pasaba por este esta idea de que bueno quien quiera ser presidente de la Comisión que lo diga presidente como tal y que recupere que tenga votos para ello bueno estar en la idea esta idea España la apoyado con todas sus fuerzas y el Partido Socialista y el gobierno socialista también también pero hay otros que no lo han apoyado y que tenían más votos en el Consejo Europeo de la próxima vez los ciudadanos tienen la oportunidad de apoyar con más fuerza a los candidatos que se presenten como como eso como candidato los a presidir la Comisión de igual que aquí en las elecciones nacionales los candidatos a presidir el Gobierno se presentan como tales no

Voz 0027 40:59 su cargo su futuro cargo que tiene una gran dificultad y es que las decisiones de política exterior por lo menos hasta nuevo aviso se toman por unanimidad eso complica mucho las cosas usted de hecho ha sido crítico con eso le preocupa tener las manos atadas

Voz 9 41:13 no decir con por unanimidad con veintiocho países bueno quizá para entonces ya sólo siete siguen siendo muchos es muy difícil claro he visto algo de mi experiencia en Europa y muy en particular este año en el Consejo de Asuntos Exteriores es muy es decir sería bueno que aceptásemos decidir por mayoría calificada es decir por un grupo suficientemente importante de países pero en política exterior no es como en política comercial sea Mercado Interior fondos estructurales no estamos decidiendo unos euros más o menos luego una tarifa sobre tomate hubo estamos decidiendo de la paz y la guerra estamos decidiendo de cosas bastante más trascendentales los otros temas no sean importantes pero la política exterior la proyección exterior de Europa en el mundo se plantea hoy en términos cada vez es más conflictivos dirigió a que a la gente que algunos país te digan oiga yo no me embarcó en algún lo que yo no me quiera embarcar no me va usted imponer porque hay una mayoría algo en lo que yo no no crean no quiero es comprensible que sea así pero si queremos avanzar en la construcción de una Europa más integrada y más política la verdad que compartir más la capacidad de acción conjunto ahí está claro que la unanimidad es siempre una fuente de bloqueo

Voz 0027 42:32 que como futuro jefe de la diplomacia europea uno de los principales retos a los que se va a enfrentar es la situación ahora mismo en Irán y con Teherán con Washington al además enfrentados existe una posibilidad real de

Voz 9 42:43 un conflicto bélico mire como jefe de la diplomacia europea como usted amablemente me llama No hablaré hasta que vieron entonces le pregunto

Voz 0027 42:51 de momento como ministro español de Asuntos Exteriores en funciones existe una posibilidad cree usted de de un conflicto bélico en Irán

Voz 9 42:58 espero que no creo que no creo que se impondrá la cordura y no la iba a decir la sangre no llegará al río pero es una mala es la mala referencia que a las cosas no ir a la peor se puede salvar

Voz 0027 43:10 desde el acuerdo nuclear eso ya Europa

Voz 9 43:13 esto es papel mojado hemos estado haciéndolo todo lo que se ha podido para ello de momento Irán no lo ha roto no lo ha roto pero ha anunciado que a enriquecer uranio por encima de los límites marcados por cuestiones por cuestiones técnicas no creo que hay una voluntad armamentística no predeterminada es decir así pues yo también no

Voz 0027 43:35 por lo tanto que rotos de momento eso sí empieza un año extra persigue pensando que Trump en ocasiones a

Voz 9 43:40 la denunciada lo ha denunciado que Trump en ocasiones

Voz 0027 43:43 actúa como Cowboy en política internacional

Voz 9 43:46 bueno yo no de calificado como tal nunca al presidente de los Estados Unidos que es el presidente de los Estados Unidos

Voz 0027 43:53 dijo no que Estados Unidos en Venezuela había actual algún Cowboy avisándolo el cuidado que que desenfundó lo hace un par de meses

Voz 9 43:59 es concretamente lo que dije que ver es que a veces se explica la diplomacia de cowboy que es una metáfora para referirme a cuando yo era pequeño y veía las películas de Cowboys que entraba en el salón a punto de desenfundar no pero nunca ha hecho ninguna calificación el presidente tras han pasado cinco meses este que España reconoció aguardó como prescinde Venezuela fue un paso en falso no yo creo que fue lo que tocaba es decir no que se lo venimos diciendo desde hacía mucho tiempo presidente Maduro que todavía está al frente de un Gobierno que eran reconoce quería una legitimidad democrática porque había sido elegido en unas elecciones que reconocía hemos estas deducciones llegaban a su fin ya había sido elegido después en otras elecciones que no reconocidos en el momento en que entrase en un periodo de su mandato que derivaba de estas segundas elecciones que es lo que era el diez de enero la Unión Europea había dicho que para nosotros en la medida en que no reconoce las elecciones no reconoce legitimidad al parecer ese momento entrábamos en una fase distinta de nuestras relaciones con Venezuela

Voz 0027 45:13 Paris la fase ahora mismo me refiero White parece muy debilitado

Voz 9 45:18 no ha conseguido videncia ha conseguido hacerse con el control de la administración del territorio el Ejército pero las reconocemos como un presidente de cómo se puede decir él como un presidente en funciones pero un presidente con un encargo específico y el encargo de convocar elecciones presidenciales

Voz 0027 45:39 confía en que vaya a poder hacerlo evidentemente

Voz 9 45:42 sí sí no tienen el control del país de la Administración no lo va a poder hacer pero para eso están las instancias internacionales hay una negociación en curso porque no me alegro mucho de que haya sido Noruega quién haya impulsado yo roto la situación de bloqueo porque nadie quería hablar con nadie y esas cosas pues al final se acaban hablando hay una negociación en curso que se ha interrumpido o el desgracia la desgraciada muerte de un oficial de la ejército que fue detenido un día siete días después llegaba al tribunal en unas condiciones es algo muy grave a grave es que murió in situ

Voz 0027 46:23 qué pues bueno desde luego

Voz 9 46:26 seguro en tras sano en un cuartel de la Policía que después se muere sentado en una silla de ruedas algo ha pasado verdad tuve ocasión de llamar al embajador en Venezuela y hacerle patente toda nuestra protesta y todo nuestro exigencia de que se aclare lo que pasó me comunicó sí lo ha hecho público el Ministerio hoy que dos oficiales de la de la poesía venezolano habían sido detenidos acusados de homicidio o sea que algo pasó queremos saberlo sobrevuela estas zonas crecer cosas que hacen inviable el mantenimiento de la actual situación

Voz 0027 47:02 a Borrell que sintió ayer cuando vio a los diputados a los eurodiputados del Partido del Brexit poniéndose de pie pero dándose la vuelta ir dando la espalda a la Cámara cuando sonó el himno de Europa

Voz 9 47:14 y no lo digo Ojos que no ven corazón que no siente

Voz 0027 47:20 seguro que después ha visto las imágenes y bueno

Voz 9 47:23 han contado pero pero bueno pues uno siente la lógica tristeza porque hay ciudadanos en el Reino Unido que manifiestan física de una manera muy explícita su rechazo seguir formando parte perdería europeo usted cree que

Voz 0027 47:39 bueno Unido termina dos mil diecinueve fuera de la Unión Europea

Voz 9 47:43 todo depende de quién gane las las operaciones para ser el nuevo líder bueno nuevo presidente del Gobierno nuevo premian

Voz 0027 47:52 el próximo líder de los tories a pasar directamente a la iniciativa británico

Voz 9 47:57 todo setenta mil personas más o menos si no me equivoco que son los militantes del Partido Conservador en elegir directamente al al líder de su partido sino directamente al presidente del Gobierno nos parecería un poco para la cultura política británica si funciona sí es el Jon pues muy probablemente porque de aquí el treinta y uno de octubre francamente veo difícil que alguien pueda sacar de la chistera un acuerdo distinto del que se ha venido negociando aceptado por el Gobierno de señora May rechazado por Parlamento hablando de parlamentos liberado

Voz 0027 48:32 eso sí elecciones apoyó era el articule Pablo Iglesias hoy en La Vanguardia

Voz 9 48:36 pues no pues lo cuento más

Voz 0027 48:38 no lo que propone viene a decir que si de verdad los socialistas con lo que tienen un problema para un gobierno de coalición es con que estando Podemos en ese gobierno espanta harían el resto de socios hace seres fuera investidura dice Iglesias bueno pero vemos lo vayamos al Parlamento con esa propuesta de gobierno de coalición en la investidura el día veintidós veintitrés de julio sino sale si hay unos lo tumban entonces ya sí nosotros podemos nos replanteamos nuestra posición que esta ocasión la de pedir ministerios que le para

Voz 9 49:09 pues no conozco en detalle esa propuesta que usted me resume amablemente pero este es un tema que lleva directamente el presidente del Gobierno oí que se va a someter a la investidura yo está trabajando para buscar los votos necesarios para que esta investidura tenga tenga lugar yo creo que Zapatero tus zapatos es una cuestión

Voz 0027 49:31 desconfianza

Voz 9 49:33 lo que hay con Podemos no yo creo que es una cuestión de funcionalidad hasta cuándo va a ser ministro en funciones ministro pues hasta después de pasar

Voz 0027 49:43 y le han felicitado casado Rivera Iglesias

Voz 9 49:48 de tengo muchas felicitaciones no la he podido ver todas no los he visto pero no no lo descarto

Voz 0027 49:55 ha calculado Juan da parte de sus días de sus semanas va a pasar en un avión con su futuro nuevo cargo