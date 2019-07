Hoy por Hoy (03/07/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 nueve de la mañana las ocho en Canarias

el tercero de los empleados que sufrió ayer la intoxicación mientras trabajaba en unas bodegas de Zaragoza Isabel Villares

Voz 1505 00:30 sí en Panizo estaba limpiando una cuba de vino con otros dos

Voz 1509 00:32 compañeros suyos que murieron ayer mismo Radio zaragozanos Sánchez Borrallo

Voz 3 00:36 la Guardia Civil ya está investigando este caso en el que han fallecido tres trabajadores de una subcontrata a la que Bodegas Panizo había encargado limpiar unos depósitos los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración hoy a las once en Zaragoza porque denuncian que no se aplicó el protocolo de seguridad que estas muertes se podrían haber evitado

Voz 1509 00:54 en Francia el hospital que trata avisen Lambert de un hombre tetrapléjico Yi en estado vegetativo durante más de una década anunciado que eleva desconectar lo anunciado por tercera vez en las dos anteriores los padres ultra católicos consiguieron frenar su muerte Francia no permite la eutanasia activa pero sí el derecho a dejar morir si los cuidados médicos se prolongan más tiempo del debido hay ABAO el balance de Vinçent

Voz 0137 01:16 Lambert entre la vida y la muerte lleva once años P

Voz 1509 01:18 bueno de los tiras y afloja de los dos bloques en los que están

Voz 0137 01:21 dividida su familia Lambert se quedó en estado vegetativo en un accidente de tráfico sin dejar testamento vital y ahí está el problema por un lado su mujer y tutora legal y seis hermanos apoya en la desconexión pero enfrente están sus padres que han parado ya dos veces la muerte de su hijo yendo de tribunal en tribunal pidiendo amparo hasta en la OMS ahora el Supremo francés ha autorizado la operación así que

Voz 1509 01:42 todo apunta a que es cuestión de días que se apague

Voz 0137 01:44 Luz de quién ya se ha convertido en el signo de la muerte digna en Francia

Voz 1509 01:47 en Italia el Vaticano va a abrir dos tumbas que hayan su cementerio para comprobar si ahí está la clave del crimen más famoso del país la desaparición de dos chicas adolescentes hace más de treinta años la familia de una de ellas recibió un anónimo en el que ponía buscaba donde indica el ángel y creen que el cuerpo de la joven puede estar en una tumba de un pequeño cementerio dentro de la Santa Sede corresponsal Joan Solés

Voz 0946 02:08 la justicia italiana archivado hasta ahora todas las investigaciones sobre la desaparición en mil novecientos ochenta y tres de las dos jóvenes Emmanuel a Orlandi Mirel a Gregory las dos de quince años entonces nunca se han probado las implicaciones de los servicios secretos de la antigua Unión Soviética de la mafia o de posibles extorsionadores queda la hipótesis existe una presunta corrupción de las dos menores un giro de prostitución en la que estarían implicados no jerarcas eclesiásticos cardenales arzobispos o señores sino quizás altos cargos de la administración vaticana la inspección de las dos tumbas del cementerio tectónicos del Vaticano en el lateral izquierdo de la basílica de San Pedro el jueves de la semana próxima podría confirmar esta sospecha o desmentirlo de una vez treinta y cinco años después de la desaparición de las dos adolescentes

Voz 1 02:59 ya anoche hablamos aquí en La Ser en El Larguero con la primera mujer que va a arbitrar un partido de Primera división de fútbol masculino en España es Guadalupe Porras treinta y un años desde Badajoz reconoce que he tenido que escuchar de todo en los dieciséis años que lleva pitando he desde la banda fuera de juego en tercera primero Segunda B Segunda y ahora dentro de un mes en primera Andrea Villoria

Voz 4 03:20 gritos e insultos que ha aprendido a ignorar eso es todo

Voz 5 03:22 me parece que lo llevamos dentro de la mochila porque asegura que se ha llegado donde está por su profesional

Voz 6 03:28 desde que llegó a Primera División porque he sido una más si es decir que no se no llegó se mujer llegó porque al final la temporada que registrado en sentido cuando apenas había atarse las botas siempre me ha apasionado el tongo les de bien pequeñita hay jugadas Púbol desde que era una una anilla

Voz 5 03:46 en vigor durante años hasta que un día un tío suyo la animó a lanzarse al árbitro

Voz 6 03:50 bueno voy a ir tuve compatibilizando las dos cosas detuvo cuando oí estuve arbitrando cuatro años hasta que llegó un día que me tuve que decidir por un camino de los dos elegir el arbitraje si a día de hoy pues super contenta de tomado aquella espió

Voz 3 04:04 hoy se convierte en la primera mujer que levantara el banderín en Primera aunque según Porras estamos cada vez más cerca de que su ascenso no sea una noticia a remojo

Voz 6 04:12 camino de de que llegue ese día hay tengo que decir que el fútbol femenino de arbitraje femenino ha evolucionado muchísimo higa niñas que empiezan pueden hacer una escaparate antes no sucedía eso entonces qué pasa ahora

Voz 3 04:25 le toca dice seguir trabajando duro para ser uno de esos referentes

Voz 0522 05:44 en el capítulo de hoy la fecha de investidura las nueve pregunta lo comento yo también difieren Nano estado diga diez estamos bien preparados nosotros estamos preparados

Voz 3 05:57 hoy queremos

Voz 0522 05:58 el Congreso se ponga en marcha Hoy por hoy

Voz 3 06:01 hoy Sánchez establecieron no

Voz 0522 06:04 no se buenas formas no puede pactar con Batasuna con los herederos de la banda terrorista ETA no igual que vosotros por qué no restó

Voz 3 06:17 la respuesta y responsabilidad no

Voz 0522 06:21 Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para que no sabe adónde va

Voz 3 06:31 ya hace falta

Voz 4 06:33 Partido Popular consiga arrastra

Voz 3 06:37 no hay nada que negociar general

Voz 4 06:42 no hay nada que no separe

Voz 3 06:45 cinco todo

Voz 0522 06:47 ha estado muy intenso después de cuarenta y ocho horas en las que prácticamente no hemos

Voz 3 06:53 no fenómeno nunca hemos de Márquez que quiere hacer en España es que no hemos contemplado la la repetición de elecciones por mi parte sí existe puede que recapacite fuentes más y eso es lo que voy a hacer estoy deseoso desde luego no encajan perfectamente no metas con más cuentos que no pierda más el tiempo que pierden el tiempo no marea la perdiz una mujer por primera vez en la historia hoy es la primera vez que en su tuit Tato filtros nunca larga se traslade a la realidad un gobierno del Partido Socialista

Voz 0027 07:44 Iglesias insiste en la coalición aunque abre la puerta

Voz 8 07:47 por primera vez a votar un gobierno monocolor socialista

Voz 3 07:52 muy fuertes esté atado relata amainó hasta mañana

Voz 0522 07:58 hay ocho horas practicamente sin dormir no me descuido

Voz 3 08:01 es un espacio de diálogo

Voz 1505 08:03 de acercamiento hacer Campbell paquete

Voz 0522 08:06 ah por arrimar el ascua a mi sardina descuide

Voz 3 08:08 pegamos DGT cuenta Ta7 esa casa competente

Voz 1505 08:12 no tenemos porque ver actos explícitos sexuales

Voz 3 08:15 Bono siete por todo el boca a la banda comanche saber cómo irme a P

Voz 9 08:22 me gusta desde luego como liberal liberal no sólo es aquel que baja impuesto no me no me no

Voz 3 08:31 no me noveno

Voz 10 08:37 con Mariola Urrea Cristina Monge y Teodoro León Gross veraniego bien esta cabecera lo que decimos bueno pues os digo que con toda la obra

Voz 0027 08:54 con todas las es gobernar con las que hemos hablado esta mañana Le dan bastante poca trascendencia a la propuesta que hace Pablo Iglesias hoy en en ese artículo en La Vanguardia en la que viene a decir que siempre que ha hablado según Iglesias se él siempre que ha hablado con Pedro Sánchez Sánchez lo que le he dicho a él es mi primera opción sería un gobierno de coalición pero si hacemos ese gobierno de coalición después no podríamos obtener lo los demás apoyos que necesitamos para esa investidura entonces responde Iglesias si esta es la propuesta bien si es es vuestro copero vayamos con la propuesta de un gobierno de coalición al Congreso el veintidós veintitrés de julio veamos si de verdad no dan los números en caso de que no den a Zidane adelante en caso de que no den a partir de ahí ya podemos movería su suposición no dice hacia dónde no dice evidentemente que es lo que haría en ese momento pero entiende que variaría su posición que hasta ahora ha sido la de exigir ministerios como digo mucha mucha euforia en el Gobierno no hay por las fuentes que hemos consultado esta mañana Cristina cómo lo ves

Voz 4 10:01 hombre yo sí que veo que hay un cambio de actitud hace por lo menos en los matices no iba yo creo que esto ya despejaría la duda o la sombra que había hasta ahora de una posible repetición electoral no yo creo que esto en estos momentos ya bueno pues podemos ver qué tal

Voz 3 10:15 como veníamos anunciando veníamos un poco intuyendo

Voz 4 10:18 tú determinado pues la opción del acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos pues es poco más o menos que inevitable no otra cosa es que yo tengo la sensación de que no somos muy bien conscientes de cómo se están manejando los tiempos no

Voz 0027 10:31 por qué a los exámenes se va con los deberes hechos

Voz 4 10:34 es decir si en un momento determinado hay que ver si es cierto no es cierto que el resto de posibles apoyos dificultaría su su puesta en marcha en el Gobierno porque Podemos estuviera ahí presente eso se hace antes de llegar a la investidura es decir eso es una reunión con más o menos micros con más o menos cámaras donde cada cual explicita sus posturas no me parece que que no es lo más adecuado tener que acudir a una sesión de investidura para dejar eso patente entre otras cosas porque yo creo que hay un tema que está empezando a olvidar cuando se convoque la sesión de investidura bueno perdón cuando se produzca que ya está convocada

Voz 1505 11:08 habrán pasado tres meses desde que fuimos

Voz 4 11:10 a las urnas tres meses donde hemos estado con un Gobierno en funciones y por lo tanto con una capacidad de gestión limitada tres meses donde este país sigue bloqueado como venía bloqueado ya anteriormente y sin poner en marcha las medidas años política de las reformas que hacen falta entonces estas esa acción de que seguimos dejando pasar el tiempo de que seguimos alargando los trámites de que seguimos parece como que escenificando los encuentros y los desencuentros yo creo que que no favorece a nadie e in muchísimo menos a los dos principales partidos que en estos momentos son el punto de mira

Voz 0027 11:39 bueno yo diría dos cosas

Voz 1505 11:42 la primera cuestión del tiempo y obviamente no podemos dormir más dormirnos en los laureles pero vale la pena echar una ojeada a lo que ocurre en otros países en Europa que han requerido también gobiernos eh que necesitaban armar mayorías

Voz 0027 12:00 no estamos en tiempos razonables

Voz 1505 12:02 estamos hablando que en Alemania la última vez que hubo que formar un gobierno tardaron cuatro meses quiero decir que yo no pondría tanto el acento en cuánto tiempo ha pasado todavía desde las elecciones hasta el momento sesión de investidura segunda cuestión a mi me parece que la carta que envía Pablo Iglesias hoy a La Vanguardia no tiene como destinatario realmente el Gobierno sino sus propios electores y me explico me parece que lo único que está preparando es el campo de juego para intentar él acomodarse a un escenario que ya ha percibido que en su petición de máximos no va lograr no creo que la manera menos él que ha pedido que cuando se negocie se negocie en una mesa Hinault en los medios de comunicación no creo que la estrategia más inteligente sea la de mandar una carta a los medios de comunicación por lo tanto no tengo la impresión de que estemos realmente en una contra oferta estamos reparando la pista de aterrizaje para ceder

Voz 0027 13:08 Iglesias llamo ayer las últimas horas al menos a Pedro Sánchez para decirle trasladarles en persona esta propuesta antes de que se publicara La Vanguardia es lo dicen en

Voz 1505 13:21 para avisarle es razonable también no que que avise al que pretende que sea tu socio pero insisto analiza en términos de pista de aterrizaje para tus propios votantes

Voz 1926 13:32 el problema es que efectivamente Pablo Iglesias que ha defendido que no hay que negociar en los medios que hay que negociar con con rigor con tradicionalmente decía con luz y taquígrafos ya quizás menos pero en todo caso lo que sí se está encontrando es que el gobierno está haciendo filtraciones y les está llevando constantemente los mensajes a través de los medios por tanto a mí no me parece no me parece extraño que Iglesias haya optado por esta vía yo yo tú decías que no te parece una una apuesta inteligente yo no yo sin embargo sí sí cree yo he dicho me parece que la reacción como como recordaba Aimar que está teniendo el Gobierno incómodo con este artículo de Pablo Iglesias según esta oferta de Pablo Iglesias no parece que están diciendo lo de no me no me no me que te

Voz 1 14:16 porque yo Haski cómodo tiro por concretar lo que no

Voz 0027 14:19 trasladar cierta indiferencia no dicen las que su táctica la de llevarlo todo como un juego y esto no es un juego bueno incluso con que haya gobierno pronto es muy escaso priman más sus asuntos de partido esto es lo que desde luego

Voz 1926 14:34 claro pero lo que ocurre en en un en un pack de ciento sesenta y cinco escaños que puedan hacer que sería porque ciento veintitrés es una cosa muy corta para plantearse realmente una cierta estabilidad de gobierno en el caso de un acuerdo con Podemos que suben ciento sesenta y cinco y que ya ha habido gobiernos por supuesto con con ese con esa dimensión es que Pablo Iglesias el veinticinco por ciento el mismo asume que no tiene tamaño suficiente para marcar el el la gente ha del Gobierno pero hombre el veinticinco por ciento no deja también de tener una cierta entidad como para ser ninguneados como me parece que en demasiadas ocasiones está pasando por parte del Gobierno pero yo creo yo creo que en el artículo primero hace hace algo antes de de su oferta hace algo que yo creo que es oportuno recordar que él está intentando negociar cinco ejes para la para el programa de gobierno empleo transición energética alquileres igualdad de género it derechos sociales el por parte del Gobierno no se admite la posibilidad empezarán a negociar contenidos porque previamente hay que negociar el Gobierno del que les excluyen hombre yo creo que yo creo que que puedo entender por supuesto la estrategia del Gobierno pero visto que no hay ninguna posibilidad de pactar por la derecha me parece que el Gobierno debería empezar a emitir señales de que se propone hacer realmente porque en efecto no es que hayamos superado marcas temporales extraordinaria como recordaba Mariola en diversos países europeos ha superado de sobra estos tres meses pero lo que no es normal es que en estos tres meses lo que haya hecho sean Near es decir no hay nada no hay una oferta a los posibles socios ni ni ha habido ninguna negociación con

Voz 4 16:11 creo simplemente parece que es simplemente

Voz 1926 16:13 qué hacer rondas de contactos para ver si en algún momento salta la

Voz 4 16:16 hombre no es Pedro puesto pues chicos yo la verdad es que me parece me parece un poco irritante todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos no solamente por ese tiempo que yo sigo diciendo que que creo que eso que es absolutamente excesivo no sobre todo teniendo en cuenta cuáles son normalmente los los procedimientos de de formación de gobierno aquí en España a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos no entiendo con forma parte de la complejidad salida parlamentaria si Mariola sí pero estamos hablando de que el día que la la sesión de investidura habrán pasado tres meses desde que votamos de que votamos ojo es esto tras meses que en estos tres meses no hemos visto que haya habido avances importantes avances sustanciales de negociaciones tanto en el quién cómo en el para qué es decir quién gobierna

Voz 1505 17:01 como para que gobierna porque si hubiéramos visto

Voz 4 17:03 ahí iban acercando posturas en torno a políticas de Estado o entorno a grandes temas pues bueno eso podía entender que efectivamente esto necesita su tiempo pero tampoco está

Voz 1505 17:11 hemos viendo de eso ni muchísimo menos en bueno

Voz 4 17:14 bueno no acabó acabó simplemente volver a artículo de de Iglesias oye La Vanguardia que no nos pasó por alto un pequeño detalle es que una parte muy importante de su articula al final la Vidic la dedica al tema de Cataluña aunque sabemos que es sensible las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos es decir que también probablemente el allí lo que está planteando es en una especie como de líneas programáticas y Bellini donde pueden estar las principales sensibilidades esto lo tiene que hacer de esto le hace me hace reaccionar de alguna forma el Partido Socialista dando contestación esos cinco primeros que reclama que recordaba tengo ahora sobre todo a ese nudo gordiano en estos momentos que es el tema de cómo se gestiona el lío catalán

Voz 0027 17:51 sobre el tema catalán en el artículo es llamativo que no menciona ni una sola vez la posibilidad hace un referéndum que en anteriores ocasiones era una línea roja estamos hablando hace años en la élite temiera la roja de Podemos para cualquier pacto en este artículo en concreto termina sus referencias a Cataluña diciendo asumimos que nuestro peso electoral no permite que nuestras propuestas como espacio político sobre este asunto sea líneas rojas

Voz 1505 18:15 pues fíjate a mi me parece que del artículo hay cosas muy muy aprovechables todo lo que tiene que ver con la configuración programática de un acuerdo es perfectamente de batible tan es así que la propuesta que hasta ahora se conoce el Partido Socialista trasladada a Unidas Podemos es discutíamos un acuerdo programático me establezca los mecanismos de garantía para el cumplimiento del acuerdo para que la aprovechan en de los resultados del acuerdo no sean sólo y exclusivamente rentables para el Partido Socialista sino también para ese socio preferente que sería Unidas Podemos tercero el compromiso de ese esa preferencia de acuerdo con ese socio a lo largo de toda la legislatura teniendo en cuenta que este elemento es muy significativo porque la suma de PSOE Unidas Podemos no da la mayoría suficiente para poder sacar adelante por sí solo todo un programa de gobierno en toda una legislatura vale la pena recordar sólo un elemento que de pues de constituirse la la sesión de investidura incluso constituirse el Gobierno las primeras medidas que van a tener que adoptarse son la de preparación de un presupuesto con Unidas Podemos sólo y exclusivamente el presupuesto no sale por lo tanto teniendo en cuenta este peso que es importante el de Unidas Podemos pero que no es suficiente porque estamos tan empeñados en centrar sólo la mirada exclusivamente en si Pablo Iglesias eso no es ministro que da la impresión de que es un capricho personal en lugar de aprovechar la iniciativa es decir cuántas personas au perfiles de Unidos Podemos pueden estar distribuidos en sectores estratégicos de la administración aunque no estén en el primer nivel a mí me ofende que se desprecie la colocación de determinadas figuras próximas a un partido u otro en determinados niveles de la admite extracción cuando todo el mundo sabe que trabajan administración la relevancia estratégica de sus puestos entonces no sé en muchas veces

Voz 1926 20:19 controla mucho más el día a día de

Voz 0027 20:22 estéreo determinará la que el propio ministro claro lo lo que ocurre yo yo no damos tengo os doy la palabra ahora mismo en dos minutos y además quiero escuchar qué opina de que Rivera ya anunciado ya que él no iba a ir a La Moncloa cuando les cite Pedro Sánchez para esta ronda de contactos pero lo hacemos en dos minutos

Voz 11 20:42 todo esto recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta ya tu vuelta has dicho en mil viajes piénsalo a tu vuelta tiene más sentido si haces la revisión Renault con aceite el filtro y XXXV puntos de control antes de ir de vacaciones recibe un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional

Voz 8 20:59 consulte condiciones en tu concesionario servicio posventa

Voz 2 21:04 conecta con Hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección

Voz 1 21:11 hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 2 21:13 sí

Voz 12 21:18 la Cadena SER presente

Voz 13 21:20 el placer de escuchar

Voz 14 21:23 entonces llegó el día en que Hadi Moore pasó a visitar al otro

Voz 15 21:29 fue un mes de mayo justo antes de que oscurecida me bien a una manzana de distancia en la calle en la parte más antigua de la ciudad con esos y un Arce que crecían a lo largo del bordillo y jardines verdes que se extendía desde fuera hasta Alaska

Voz 16 21:49 si los planta durante el ya había dicho calado pero al anochecer a mí a refrescar

Voz 15 21:57 así recorrió la acera bajo los árboles degeneró en que la casa de cuanto él salió a la puerta a Ville preguntó puedo entrar a hablar de una cosa contigo

Voz 14 22:14 te traigo algo de beber un té no gracias puede que no me el tiempo suficiente para beber otro ahí miró a su alrededor bonita casa vayan siempre tenía la casa bonita yo lo he intentado este qué bonita

Voz 15 22:31 hacía años que no entraba por las ventanas al jardín lateral donde caía la noche y a la cocina donde una luz brillaba sobre la pila y las primeras todo estaba limpio y ordenado Luis Cobos el pavo era una mujer atractiva siempre solo

Voz 17 22:50 oye parecido dejó Benjamin detenido el pelo moreno pero ahora era plan conservaba la figura aunque lo remita en las estructuras te preguntas qué hago aquí dijo ella bueno

Voz 15 23:07 yo creo que hayas venido a decírmelo bonita que estaba acá

Voz 18 23:11 nosotros en la noche Ken Heart of dos mil dieciséis prima según él

Voz 3 23:17 escucha

Voz 19 23:19 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce voz

Voz 1 23:31 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la

Voz 19 23:41 tarde la maravilla único islas Impreza de las sopesa ser tiros sí si no no porqué con Jorge Ponce Bob Pop y a las ocho La vida moderna con David Broncano cada día

Voz 1 23:56 un nuevo programa de humor nuestra es una noticia preocupa que mundo vive la arena ser si no hay veinticinco de la mañana ocho veinticinco en Canarias

Voz 20 25:12 las decía Cristina tengo Mariola que quería conocer vuestra opinión sobre la decisión Albert Rivera de no acudir quién no va a ir directamente cuando le convoque Pedro Sánchez a la ronda de contactos que va a abrir antes de la de la investidura el debate

Voz 21 25:27 dura entre tres semanas es que no tengo nada más que hablar de las tres veces que habló Sánchez Sánchez cree que formar gobierno con su socio como es lo lógico en todos los países del mundo cuando lo intentamos el Gobierno pues se sienta con sus socios de gobierno no con la oposición pero en todo caso Sánchez es el que tiene que decidir qué pasos dar

Voz 1 25:43 preguntaron ayer en Bruselas a última hora en esa rueda de prensa posterior a la concreción del reparto de cargos comunitarios le preguntaron a Pedro Sánchez por esta decisión Alves Rivera de de pre anunciar que no va a ir cuando le llamen

Voz 0522 25:56 qué les pido en este caso que me pregunta usted el partido del señor Rivera porque simplemente que guardemos las formas el de constitucional y luego pues sí me quiere votar que no que vote lo que considere

Voz 16 26:09 en su

Voz 0522 26:11 en su capacidad de autonomías yo no estoy cuestionando la autonomía menos tener una cierta se decoro buenas formas fair play no sé cómo llamarlo pero estas cosas la gente lo agradece cómo lo ves Cristina

Voz 4 26:26 pues yo lo veo de una forma coherente a lo que Rivera ha venido haciendo en los últimos tiempos no contó desde que empezó esta larguísima campaña electoral en la que la que parece que todavía estamos no digo coherente porque yo creo que hay poco argumento político sin embargo deja entrever mucho de sensación personal no es decir parece que haya mucho más de de piel un problema de piel que una serie de argumentaciones políticas que puedan de alguna forma justificar ese no ir porque fijaros dice bueno que esa regula con sus posibles socios casado desde luego tampoco es uno de esos posibles socios son sin embargo sí que ha anunciado que acudirá esa ronda por un sentido meramente institucional no

Voz 0027 27:04 de coros institucionales

Voz 4 27:06 aquí que a Sánchez le está saliendo bien y es que en la medida en que va emplazando a unos y a otros a conversaciones a reuniones y demás tamiles va desgastando en concreto en el caso de Rivera que en estos momentos sabemos que hay una parte muy importante del electorado de ciudadanos que no se siente cómodo con la posición tan Sanchís hasta que esta teniendo que está teniendo el BES Rivera y en este sentido yo creo que este tipo de emplazamientos que él no gestiona bien de alguna manera también le desgasta de los suyos

Voz 1926 27:33 pero sí es verdad que que desde hace tiempo tenemos la sensación yo creo que algo más con la sensación de que Pedro Sánchez pretende digamos mantener la estrategia de cargar la responsabilidad a los partidos por el no es no para los partidos me refiero a ciudadanos y al Partido Popular pero fundamentalmente a ciudadanos de que si fracasa fracasa la opción es sencillamente porque han cerrado en banda emitido ninguna clase de negociación pero la realidad llegado este punto es que Pedro Sánchez no le ha hecho ninguna oferta ciudadanos ya se ha reunido con Albert Rivera y efectivamente Albert Rivera aquí me parece que hay que reprocharle la descortesía no la la la falta de decoro institucional que es verdad que hay en en su respuesta pero también es cierto que dice oiga que no me no me siga llamando para no decir nada es decir me va a hacer una oferta

Voz 1505 28:20 eh

Voz 1926 28:20 o sencillamente se trata de que el hagamos una nueva visita para aquel mantenga esta estrategia esta táctica ventajista decir oiga estoy intentando negociar con estos señores pero es que estos señores se resisten hombre a mí me parece me parece ventajista del mismo modo que me lo parece y antes me quedé con ganas de hacer este apunte del mismo modo que me parece que lo están viendo con Pablo Iglesias es decir yo creo que Sánchez está jugando y su equipo están jugando hábilmente naturalmente la por ser el centro del tablero el ser quiénes quiénes los únicos que puede formar gobierno y por tanto estar en la posición dominante pero no se trata de que la Secretaría de Estado no sean verdaderamente significativas no se trata a mí me parece que el problema no es un capricho de Pablo Iglesias como me parece que decía Mariola no es una cuestión de desprecio es sencillamente una forma de negociar si tú quieres es decir a mí me lo han dicho a Ferraz abiertamente el problema que tenemos con Podemos es que otros socios para la mayoría lo rechazan y lo que le dice Pablo Iglesias es oiga juguemos las cartas con claridad si hay otros socios que vota no pues yo estoy dispuesto a cambiar de estrategia pero sea usted claro porque efectivamente y lo que no puede ser es que el el mensaje que transmite al Gobierno no sea oiga no queremos a Podemos en el Gobierno estamos dispuestos a pactar un programa con ellos vamos a negociar un programa con ellos pero no queremos a Podemos el Gobierno de acuerdo hablen con claridad pero están jugando yo creo que con una digamos con tacticismo ventajista

Voz 1505 29:49 Mario hay un elemento que yo creo que es importante que tiene que ver con los consejos de ministros y su coherencia interna no se trata de configura

Voz 8 30:00 a dar

Voz 1505 30:00 un conjunto de personas cada una con sus responsabilidades y que cada una tienda la gestión ordinaria de su negociado sino la aspiración óptima en en política es que el Poder Ejecutivo goce de una coherencia interna se trate de un conjunto de personas que trabajen en un equipo de esto que se denomina ahora equipos de alto rendimiento no de hecho los diez meses previo o sea como Se ha advertido que el Consejo de Ministros no era tal no era un equipo de personas trabajando en equipo con técnicas de alto rendimiento eran personas individualmente con talento ir haciendo lo mejor posible su su tarea yo creo que para los próximos cuatro años España no se puede permitir un Consejo de Ministros que no sea un Consejo de Ministros bien cohesionado y la razón principal a mi juicio yo no ni hablo con Ferraz ni estoy en en en la vida política pero entiendo que el presidente del Gobierno que tiene una tarea de reformas sí portantes para los próximos cuatro años aspire al menos de inicio a tener un gobierno cohesionado eso no es posible con ministros de Podemos no es sólo un problema de cómo reacciona tu socio con el que va a firmar los presupuestos o si tienes dudas su falta de confianza respecto a cómo se gana pronunciar sobre una potencial sentencia condenatoria en Catal de Cataluña no es es el debate es un problema de cohesión interna del equipo y la aspiración del presidente razonable que sea esa creo que este es el elemento nuclear Éste es el el el principal reparo

Voz 8 31:41 para los Manolo además son argumentos varios la una Pérez

Voz 1926 31:44 Junta y el Gobierno no es cohesionado en la medida en que sea un gobierno de coalición o es sencillamente porque con Podemos es imposible digo porque fíjate yo no he entendido esta parte del razonamiento si es

Voz 1505 31:55 qué estrictamente se en ministro

Voz 1926 31:57 Podemos es imposible que el Gobierno tenga cohesión o es sencillamente porque en un gobierno de coalición siempre falta cohesión

Voz 1505 32:03 no yo señala lo que es razonable que con los resultados electorales que existen ahora y la ventaja la diferencia entre el primero y el segundo y desde luego el primero el tercero y el cuarto la aspiración sea un gobierno monocolor que es un primer paso para intentar una garantía de gobierno cohesionado a veces el Gobierno acondicionado no se da ni siquiera entre personas del mismo partido personas independientes afines al partido como he tratado de mostrar que ha ocurrido en los diez meses anteriores en un gobierno de coalición por supuesto que la la cohesión a los muy buenos eso si te cuento en un gobierno de coalición es más difícil la expiración de cohesión es más hay gobiernos de coalición que donde los ministros ni siquiera se dirigen la palabra donde precisamente la acción de la gestión ordinaria está perfectamente dividida está pactadas las declaraciones las las afines y las contrarias yo creo que es razonable que en este momento quién aspira a gobernar los próximos cuatro años pero es más aspirar a también a revalidar otros cuatro años intente un gobierno monocolor paso de cohesión déjame que demos un paso más allá hablamos

Voz 0027 33:18 PP Ciudadanos y Vox que está en están ahora mismo encallados en sus negociaciones tanto en la Comunidad de Madrid como en Murcia parecía que iba a salir adelante un pacto de las tres derecha sin problema para una investidura tanto en una comunidad como en la otra en ambas había ganado el Partido Socialista pero en ambas existía esa posibilidad de que con un pacto a tres hubiera un presidente autonómico del Partido Popular Vox ya anunció que después de cómo la han jugado con los ayuntamientos firmando documentos que es en el que se comprometían cosa si después no se ejecutaban que aquí iban a querer una negociación transparente con los tres miembros incluido ciudadanos sin que Ciudadanos negociará con el PP después del PP fuera a buscar el apoyo de de Vox y demás no aquí querían y negociaciones abiertas entre los tres socios ciudadanos dice que no pasa por ese aro de momento se dice en Murcia ya ayer hubo una primera votación de investidura en la que votó en contra el candidato a la reelección el presidente autonómico López miras del Partido Popular no salió investido bien es cierto que era la primera votación que mañana tiene una segunda en la que bastaría con la abstención de Vox pero es que ni siquiera eso lo tiene garantizado en la Comunidad de Madrid está pasando prácticamente lo mismo con Isabel Diaz Ayuso que está viendo como Vox se niega a comprometer les sus apoyos mientras Ciudadanos se siga negando a negociar con voz ideas Ayuso de ayer dio claras muestras de agotamiento de este juego y les dijo Señores vamos a ver si en privado estamos hablando los tres a todas horas

Voz 22 34:55 luego hiciera danos hoy en la Comunidad de Madrid están todos los días negociando están todos los días juntos a través de esa mesa luego no puede ser una excusa el no querer estará con Vox ahora parecerme a mí que no porque Ciudadanos no dice no Vox me lo dice a mí Ibrox una licencia a mí luego sus supuestas peleas se las lleva a la persona que les está pidiendo el voto y que en ningún caso Nickon Vox ni conciudadanos ha faltado a su palabra

Voz 0027 35:23 más clara no puede ser Isabel Diaz Ayuso dejen ustedes de escenificaron supuestas diferencias que después en la realidad no sedán isla la consecuencia de eso es que hay convocado un debate de investidura sin candidato a la investidura para dentro de una semana porque ahora mismo no hay nadie en la Comunidad de Madrid con él

Voz 1505 35:41 los votos suficientes como para salir adelante en en esa votación investidura Mariola a mi me parece que lo que ocurre en Madrid es algo más grave que el nerviosismo y el enfado que manifiesta diez Ayuso que es como se puede permitir ni tolerar que se convoque una sesión de investidura sin candidato esto es retorcer el reglamento para cometer un fraude como usted a casa de grande estamos perdiendo la liturgia institucional el decoro estamos utilizando las previsiones reglamentarias de una manera absolutamente fraudulenta no debería aceptarse ni tolerarse ni política ni jurídicamente que se diera esa sesión de investidura sin candidatos

Voz 0027 36:30 pero mal cuando hay una persona que es el equipo ganó las elecciones Ángel Gabilondo hemos hablado con él a las ocho de la mañana que yo le pedí expresamente al presidente autonómico que me propusiera como candidato

Voz 1505 36:43 es que vamos a ver no sé qué técnicas hay para reprobar la actitud del presidente en la Asamblea Parlamentaria de Madrid pero deberían explorarse activarse el presidente de la de la Asamblea de Madrid debe designar a alguien porque si no la sesión de investidura no debería de poder materializarse y me da igual que existan reglamentariamente Un

Voz 1509 37:05 cauce que hayan encontrado un canal para

Voz 1505 37:08 hacerlo eso es fraudulento

Voz 1926 37:12 sí bueno estoy de acuerdo no es decir es es bastante impresentable me me quiero fijar en el en Murcia no estoy de acuerdo además ha coincidido en que que que Ayuso ha digamos ha desvelado algo por otra parte obvio no es decir es el el el minuto este que están bailando Ciudadanos y Vox alrededor de de una negociación en la que es evidente que están participando pero donde pretenden por parte de ciudadanos que que que Vox no les contamine pues empieza a ser un poco ridículo me fijo en Murcia es el otro escenario veintiún votos a favor no ha sido López miran no no puedo no podido sacarla adelante en la primera oportunidad veintiún votos que son los del Partido Popular y Ciudadanos que tienen que hicisteis frente a veintitrés porque junto a Podemos sigue al Partido Socialista ha votado Vox que tiene cuatro dice Fran Hervías Vox comienza a paralizar las instituciones yéndose con Podemos y el PSOE hombre Francia

Voz 0027 38:07 viernes el secretario radiación

Voz 1926 38:10 nación de ciudadanos hombre esto es bastante grotesco como es notorio que Vox no está votando con el Partido Socialista Vox está votando contra un Gobierno del que se les excluye contra un Gobierno negociado sin contar con ellos es lo mismo que sucede en parte con con lo que hablábamos con con Podemos y el Partido Socialista es decir cuando tú no puedes contar con los votos de otro partido sin una negociación respetuosa sin una negociación leal no tengo una mayor si la menor simpatía por boxes ni siquiera mi fórmula hay deseable sería la del Partido Socialista con Podemos pero lo que me parece que en las en las en la lealtad institucional básica está negociar con con cierto respeto yo creo que aquí los partidos mayoritarios a los minoritarios y en el caso de ciudadanos con respecto a Vox está haciendo está siendo asombroso no hemos visto a Ignacio Aguado mostrar un absoluto desdén hacia Bosch diciendo en la Comunidad de Madrid antes iremos a elecciones oiga si esto es así chapeau es decir estupendo es decir si usted se vetan completamente a Bossi están dispuestos a elecciones estupendos pero lo que estamos viendo desde Andalucía es que cien

Voz 0027 39:17 buenos está negociando constantemente

Voz 1926 39:20 jo cuerda con Vox pero lo único que pretenden es que públicamente no les manche no les contaminen yo entiendo claro que la reacción de Vox sea usted me trata públicamente como un apestado no espere que sume mis votos

Voz 1505 39:31 yo que no en lo que no parece muy

Voz 4 39:33 antes que al resto en nuestra ten como si no nos damos cuenta de lo que está pasando fijaros que tres escenarios acabamos de recorrer el posible futuro Gobierno de España por un lado la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Murcia todas tienen muchas cosas en común que creo que define muy bien en el momento de la política española este ciclo electoral nos enseñó dos cosas bueno eso enseñan muchas no pero oiga yo quiero ahora mismo resaltar dos una lo fuerte que pervive en los dos bloques izquierdas y derechas no ir a la imposibilidad por lo menos de momento de que existan puentes entre ellos ya segundo lugar que en cada uno de esos dos bloques existen una pluralidad tremenda que que empezará a gestionar Nos estamos empezando a moverse en terreno desconocido que da lugar a situaciones tan kafkiana como las que estamos viviendo parece que no se acaba de asumir que dentro de cada uno de los bloques por un lado por parte de la derecha con el Partido Popular conciudadanos y con Vox llega a parte la izquierda como Unidas Podemos y con el PSOE y otros no pues en función de cuestiones territoriales en cada uno de esos bloques hay una auténtica dependencia entre todos es decir ciudadanos el PP dependen de Bossi pues depende del PP Ciudadanos C's al revés en el bloque de la izquierda pasa exactamente lo mismo el poner eso de manifiesto que son una cosa clara mientras no existan puentes entre los dos bloques es lo que explica de alguna forma esta situaciones que se pueden estar dando tanto en gobiernos de Comunidades Autónomas como en el futuro gobierno

Voz 0027 40:46 vamos y vamos a seguir hablando de Vox dame dos minutos

Voz 1505 40:49 es

Voz 2 43:34 hoy por hoy Aimar Bretos

Voz 1 43:37 la cuarenta y tres de la mañana ocho y cuarenta y tres en Canarias es abominable pero no es delictivo esto es lo que piensa la fiscalía del Tribunal Supremo sobre estas palabras del número dos de Vox Javier Ortega Smith

Voz 26 43:50 digo con el inicio de Europa El enemigo de la libertad de digo el progreso el inicio de la democracia L deriva de la familia el enigma de la vida el enigma uno sellaba vació islamista no esperemos

Voz 1 44:06 estoy en Valencia Ortega Schmitt hace unos meses una plataforma que se llama musulmanes contra la islamofobia denunció a Ortega Smith por un delito de odio y ahora el máximo fiscal del Supremo Luis Navajas archiva este caso porque entiende que las palabras de Ortega Smith pueden ser abominables repulsivas repulsivas o incluso de algunos

Voz 0027 44:29 esos pero dice eso no implica

Voz 1 44:32 que encajen en la categoría de delito de odio porque según el fiscal no está incitando Ortega Smith expresamente a nadie a cometer

Voz 0027 44:40 Lito contra los musulmanes Miguel Ángel

Voz 1 44:42 cerramos buenos días

Voz 27 44:44 buenos días usted es coordinador de la plata

Voz 0027 44:46 de forma musulmanes contra la plataforma que

Voz 1 44:50 yo a Ortega Smith como han recibido esta decisión en León

Voz 0027 44:52 a la noticia el archivo

Voz 27 44:54 pues la verdad es que lo hemos adquirido pues con perplejidad y con un con la verdad con con con una con amargura por por ver cómo la Fiscalía del Supremo ha resuelto el archivo porque ellos tienen potestad para decidir de acuerdo a derecho pues tomando decisiones pero es que ha utilizado el redactado del artículo quinientos diez punto uno está derogado entonces digo porque vendrá como ciudadanos son muy preocupados desde que tienen una calidad que está resolviendo qué procedimientos de investigación penal en base a normas jurídicas tú no estará en vigor en ese sentido estamos muy muy molesto sí muy muy perplejos a la vez

Voz 0027 45:35 tiene pensado qué qué van a hacer

Voz 27 45:38 bueno pues en principio lo que vamos a hacer es pedir a la Fiscalía la a no sé exactamente que no cabía supremo que reabra las diligencias que resuelva en base al redactado de artículos dentro de punto uno que este amigo que es el que contempla el hecho de que no sean estoy yo que haya una provocación a la tienen

Voz 0027 45:57 para entendernos en dos mil quince una reforma de ese punto del Código Penal el quinientos diez a a lo que se exigía hasta entonces para considerar delito de odio e incluyó que haya alguien que públicamente fomente hoy incite al odio contra un grupo determinado sin que esté específicamente azuzando a los demás a que vayan a atacar a esa persona no

Voz 27 46:20 sí exactamente no no el nuevo redactado no exige que exista una provocación y tipifica como delito de discurso y no es un un proceso que ha sido objeto política hacia caldear torno que amplía las conductas típicas mediante antes se castigaba únicamente la provocación a la discriminación al odio o a la violencia el delito se aplica aquellos que públicamente fomenten promuevan o inciten directa directamente el odio hostilidad discriminación o violencia contra un grupo milite o sea no tiene que ser una cosa de la otra el discurso de odio discursos exiliada hacia una comunidad por su característica Comunidad critica protegida eso esta pena

Voz 0027 46:57 si entendemos votación

Voz 27 46:59 si la investigación penal que efectos ciclo no contempla esto estos supuestos pues entendemos que se esas resoluciones está viciada

Voz 0027 47:07 más allá se sí sí más allá si es delito o no es delito que esto ustedes continuarán con sus trámites y la fiscalía determinar finalmente lo que tenga que determinar que el hecho de que haya en las instituciones ahora un partido político que diga a nuestro enemigo pues la invasión islamista que está ocurriendo en España en las calles españolas está aplicando la sharía y los españoles no están dispuestos a que se derriben sus catedrales para sustituir estas catedrales obligatoriamente por mezquitas todo esto lo dijo Ortega Smith en ese mitin en Valencia que haya instituciones partidos diciendo esto ustedes han notado un mayor rechazo hacia la población musulmana la que representan desde que Vox tiene esa presencia institucional

Voz 27 47:49 ha tenido tiempo eh acabamos de empezar lo que sí que hemos vistos que está de alguna manera avalando porque cuando hay un racismo institucional cuando hay un discurso institucional racista en racismo social perfectamente sustentados ya avalado eso sí que se percibe en redes sociales que partido con la chulería con la que muchos ciudadanos hermana porque está en el Gobierno en funciones entrarían ciudades hacen las comunidades esto se percibe que yo creo que cuando voy a gobernar porque estará sujeto en Estado de Derecho pues tal suerte que baje no las va a hacer y ahí se verá pues que hiciera populismo no pero sí que es preocupante porque lo que hace el Constitucional United Málaga que se visualice que aquí solo en las instituciones es precisamente apoyar irá consolidar el racismo social que estamos muy preocupados porque cuando hablamos de racismo al abramos de que hay compradores que que para dejar de contratar a opciones haber más amparados para no contratar a personas por su condición religiosa o gente que alquiladores de viviendas también el telón haber más amparados Maté estimados para no que una persona productos el problema

Voz 0027 49:00 portavoz de musulmanes contra la islamofobia Miguel Ángel Pérez Ramírez gracias contestarán las buenos días

Voz 27 49:05 en otras veces a los otros análisis Cristina

Voz 4 49:08 pues yo creo que mirar estamos ante un fantástico y lamentable ejemplo de más allá de cuestiones legales no está explica ya muy bien por parte de Miguel Ángel Pérez de cómo este tipo de este tipo de discursos y este tipo de de partidos de la extrema derecha pues franquista neo franquista por fascista a mí me lo como queramos de alguna manera supone violentar nuestras demócrata no lo hacen de una forma digamos tradicional no estamos hablando Unido golpes de Estado en y estamos hablando de cuestiones violentas estamos hablando nada menos que de cuestionar los valores básicos de convivencia de nuestras democracias no cuando hoy se estudia cómo mueren las democracias que es uno de los temas que están muy en boga últimamente no hay que se está debatiendo mucho el ámbito de la sociología la decencia política tal uno de los planteamientos que en estos momentos las democracias corren peligro porque están cuestionando muchos de sus valores básicos de convivencia por ejemplo este que hemos visto en este caso

Voz 1926 49:59 pero su la frase de Ortega Smith es una frase absolutamente impensable en España lo hasta hace muy muy poco tiempo no encaja perfectamente con esa corriente pues el cepemista habla es el podíamos haber escuchado a Bill de Pessoa anual Salvini es decir a ese populismo de extrema derecha que ha ido creciendo y que ha encontrado en este en este discurso uno de sus fetiches retóricos admite que me preocupa primero por supuesto es es el fondo ideológico pero lo en segundo lugar como decía también como decía también Miguel Ángel Pérez es que el fiscal Navajas dice se remite al artículo quinientos dir punto uno del Código Penal que bueno que no es aplicable porque los delitos de odio necesitan que que incluya la provocación es decir una incitación a terceros a cometer delitos específicamente la respuesta es oiga está usted leyendo el artículo quinientos diez del Código Penal antes de las

Voz 1 50:56 antes de la reforma de dos mil