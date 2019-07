Hoy por Hoy (03/07/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias resumen de la actualidad de este miércoles con Isabel Quintana Isabel muy buenos días

Voz 0824 00:10 hola Antonio buenos días la vicepresidenta del Gobierno en funciones Le pide a Podemos que se deje de tacticismo ha sido la respuesta de Carmen Calvo la oferta de Pablo Iglesias de presentar un gobierno de coalición en la investidura de julio si no sale adelante reconsiderar su postura Calvo le pide a la formación morada que antepongan el bienestar del país a los intereses de partido

Voz 2 00:29 estoy segura de que no es un reto cualquier asunto relativo a poder tener gobierno en el mes de julio y cuanto antes mejor no pasa por por táctica pasa por la sinceridad por la seriedad de anteponer objetivos políticos leyes decisiones transformaciones que España necesita antes que otro tipo de estrategias

Voz 0824 00:52 en Estrasburgo se está llevando a cabo en estos momentos la votación para elegir al presidente del Parlamento Europeo y el favorito es el italiano socialdemócrata David SAS Oli a Estrasburgo va a llegar esta misma tarde la candidata para presidir la Comisión Europea la alemana Ursula von der Leyen va a empezar a negociar ya con los gobiernos corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:11 exactamente Ursula von der Leyen tiene ya una oficina en el Parlamento para empezar a pedir el voto de los diputados un trabajo que será mucho más fácil si el presidente de la Eurocámara sale hoy en la primera vuelta por mayoría es decir con los votos de populares liberales y socialistas aunque el malestar dentro de este partido necesita muchas conversaciones por lo que ella

Voz 3 01:30 se instalará ya allí a partir

Voz 0738 01:32 de las tres de la tarde en Zaragoza los indie

Voz 0824 01:35 datos han convocado una concentración tras la muerte de tres trabajadores en bodegas paliza por una intoxicación cuando limpiaban una cuba de vino UGT y Comisiones Obreras denuncian que no se aplicó el protocolo de seguridad y que estas muertes se podrían haber evitado todo Toño rota buenos días

Voz 1571 01:50 buenos días concentración más dramática aún si cabe con el tercer fallecimiento esta mañana ni uno más dice la pancarta principal junto a un ataúd negro UGT y Comisiones protestan en el centro de Zaragoza por la falta de medios porque según ellos los tres muertos muertos entraron al depósito sin medios de detección de gases tóxicos y además acaban de poner en duda la relación laboral entre las propias empresas y subcontrata hilos trabajadores fiscalía de Zaragoza ya está en ello ha dado ya la orden a la sección de Calatayud que esté pendiente de este caso con el de esta mañana son ya catorce muertos en el tajo en Aragón

en Salamanca una mujer se encuentra en estado grave tras ser apuñalada presuntamente por su pareja ocurrido esta madrugada en la localidad de Fuente roble de Salvatierra y el hombre ha sido detenido por la Guardia Civil que lo investiga como un posible caso de violencia machista la mujer está grave pero no se teme por su vida y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados ACNUR firmado el con el bombardeo contra un cierto centro de detención de emigrantes en Trípoli que ha causado la muerte de al menos cuarenta personas ya ha pedido que se investiguen las responsabilidades delata que la ONU pide que se paralice las detenciones y entregas forzosas alivia de estas personas cuyo único delito es intentar llegar a Europa y que acaban en estos centros donde son habituales la tortura y las malas condiciones de vida son las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1995 05:23 estamos la vida haciendo listas enumerando catalogando listas de sitios que ver listas de mejores países colegios listas de tareas playas coches festivales listas es decir nombres de cosas precedidos por números Ferran Adrià muy buenos días buenos días usted ahora no sale en las listas eso le tranquiliza

Voz 0659 05:43 bueno alguna listas algo no no no los mejores restante no eh bueno es otra otra etapa de mi carrera y que eh la verdad es que la vivo de una manera diferente antes no antes sí que estabas viendo Si eres el primero para mi caso tocaba hacer el siempre el primero no

Voz 1995 06:10 y cuando salen esas listas usted de tranquilidad bueno

Voz 0659 06:15 alguna noche

Voz 1995 06:17 ahora pasa mal que sacara que haber

Voz 0659 06:20 en el Bulli estas listas era importante pero no era no era lo fundamental nosotros fuimos portada él ve el diez de agosto de dos mil tres en el New York Times dominical esto fue mucho más importante al final cuando uno juega nuestra nuestro el nivel la importancia en la influencia venían venían pensando aquí no estaba caminando que en verdad lo importante es la influencia y la influencia a veces es muy compleja hay un restante en España que se llaman Mugaritz con Luis Andoni Aduriz y es un guineano de pro que seguramente es bastante que más apuesta por la vanguardia no La Vanguardia una definición poco un poco extraña en cocina porque la mente viene del mundo del arte es abrir caminos hombre con lo que es lo establecido y entonces hay mucha gente no le gusta como normal y es influencer porque él es el faro el faro para lo que hoy en día es vanguardia o no des esta influencia es mucho más importante que es el es el número nueve del mundo el siete no recuerdo ahora que esto no entonces si te pongo en las radios quieres lo importante son los más influyentes que tú seas el número uno el cinco me da igual porque la influencia esto sí que es importante que haya miles de jóvenes estudiando periodismo que tú seas una una una referencias mucho más importante que ser el número cinco o el diez de España es el punto de visto mi punto de vista es Thomas medible metiéndonos que lo otro Sela es mejor no sé cómo se mide en cosas que no se pueden medir si mete el meter es es medible lo otro no

Voz 1995 08:12 pero como sea la influencia sean influir e influyente en otros es algo que seguro

Voz 8 08:16 sí

Voz 1995 08:16 usted en algún momento ha buscado ser influyente los demás

Voz 0659 08:19 no que la emprender una consecuencia en un agujero tuvo que dejar a ver tú puedes cuidado si tú vas a un congreso o bueno o las conferencias está haciendo que que está influencia pueda aflorar sitúo hacer libros estar haciendo que estén infectados puede aflorar no tú pueda hacerlo una oportunidad que no es controlada posee pues no está mal yo te lo que quieras compartir no cree que si la nueva generación son mejores que tú pospuso sector tu profesión para arriba hay muchas maneras de ver esta prenda pero pero en mi profesión en mi sector yo me dedico me dedicábamos a la gastronomía en la restante la restricción de calidad hoy en el mundo no hay más de tres cuatro influyentes de verdad es otra manera de Medi ropa cara a la gente no puede comprender en lugar de todos quieren a estudiar cocina estos son enfrente eh esto hay cuatro-cinco restantes en el mundo que lo hacen yo creo que las listas hasta bien pero el sí y sobre todo lo más importante lo más importante es ser feliz esto no no la lista número de mi lista Pelli de ir levantarte por la mañana yo siempre lo digo mira es es la lista siempre ha demandando para mañana diciendo te miras al espejo vale dice no soy un cabrón puedo ser ambicioso pero no soy un cabrón y hay momentos que soy feliz yo creo que esto es la vida y a partir de aquí aunque tengas mucha ambición que no es Málaga pues bueno tienes que vivir con esto no porque sino la gente sí que vive la mayoría de personas que juegan al máximo nivel no están bien bien equilibradas normal

Voz 1995 10:09 el dirigente usted eso que dice usted era felicidad usted que dedicaban fundó yo lo veo así de alguien que hace de comer a otro bloque le está regalando es momento de felicidad es decir usted lo que ha buscado toda su vida es regalar esa felicidad a otros cuando ha llegado de cuándo empezar a regalar felicidad

Voz 0659 10:25 lo en El Bulli o en este sitio te he dicho Modric la felicidad muy extraño porque si quiero que sea feliz pero el que te gusten o te gusta es complejo siempre es un ejemplo muy sencillo que es las películas de miedo de terror es muy bien si te gusta gusta puede salir feliz no vamos al nivel del arte del arte conceptual del arte conceptual pasa lo mismo salir de allí dicen no si me ha gustado no me ha gustado pero estoy contento de felicidad vale que a finales pues podía estar valer bien contigo mismo que te hace reflexionar hay muchas cosas o sea registral pero hay muchas maneras mira cuando estaba escuchando lo lo de la lo de la moda era fantástico estaba haciendo un símil la la humanidad serían setenta mil estadios como el Camp Nou el Santiago Bernabéu fíjate en setenta mil estadios son siete mil millones no has fíjate setenta mil estadios de a cien mil personas en estadio lo lo diferente que son tú fíjate setenta mil lo diferentes que somos las personas de unas a otras vender el dos matizar qué es la felicidad que son las cosas tan lo cuento de una estupidez increíble como mucho puede para mí es esto no era déjeme

Voz 1995 11:45 Elvira a la felicidad porque recientemente de claro que le interesa más el mar y la fruta ni

Voz 0659 11:50 horas y naranjas tan sencillo como es el saque para que siempre te preguntan estas muchas veces sea verdad esto lo mismo absolutista depende me gusta mucho leer igual acabo cansado me gusta la fruta es verdad que el concepto de fruta a mí me fascina con productos que tienen gustos básicos a veces dulce ácido y amargo muy muy potente no y el marisco me gusta porque en España tenemos el mejor mercado el mundo Cindy sin discusión puede haber algún país igual pero pero yo creo que de fuera no y ligando con esto me me parece decir cien mil millones de piezas

Voz 1995 12:36 en un mil millones de es d'Honor nada

Voz 0659 12:38 no estoy honrada comparado con las hortalizas que consumimos al año siete mil millones de personas calcula uno proto tres piezas de hortalizas sea puede ser un perdón un tallo hojas son veinte mil millones cada día por trescientos setenta y cinco días y esto es un ejemplo perfecto para en el momento hay que hacen muy pragmático porque como solucionamos la ecología con estas veinte mil millones de piezas que tenemos que comer cada día sólo hay solucione que es la novación solo bueno vale cuando estaba escuchando esta no esta enfermedad y que están no parece que sólo encontrando soluciones es decir lo único que puede arreglar el mundo cómo estás innovación que es lo que llevamos haciendo dos millones y medio de años todo lo demás estamos muy bonito la filosofía tal pero somos siete mil millones íbamos a más esto y algo radical sino la innovación y la única solución pero

Voz 1995 13:41 no hay un cambio de mentalidad Ferrán yo creo que nunca antes hemos sido tan conscientes

Voz 0659 13:45 nuestra capacidad para esto esto para los ricos como TUI para mí yo es que la gente que anoche estaba este discurso

Voz 1995 13:54 yo quiero pensar que sí yo creo que hay

Voz 0659 13:57 pensar que sí que lo somos unos privilegiados nace sin duda ganó no no no no yo lo veo Beyoncé a ver yo soy soy de barrió barrios voy con la gente la gente no llega a final de es la que tiene dos hijos tal y no se pueden ir de vacaciones hay mucha gente así entonces esto este es un tema que está muy bien que tu yo no estemos concienciados perdona procuró ser valer con productos ecológicos procuró vamos a obtener posible pero es que yo cuando escucho que hay que ganar cien euros más que esta es nuestra ambición como sociedad yo no entiendo es que tenemos la gente lo mínimo mil quinientos a mil ochocientos euros al mes es lo mínimo para tener todo lo demás no soluciona entonces yo creo que tenemos aquí la escucho un mínimo va a sumir cien euros como algo increíble pero la gente

Voz 1995 14:53 no va como una bala y no a las cajas de la gente

Voz 0659 14:56 corriente la gente normal yo tengo mucha agenda alrededor al pleno que es así no oyendo es cuando cuando ven la tele o o no escuchan a personas dice ella pero la gente vive vive en este mundo esto es el problema te acuerdas los setenta mil está a ellos intento de era estadio pues hay gente como tú y como yo que somos pareja yo me siento previas fiado ahí la verdad es que es así entonces esto es un tema complejo

Voz 9 15:25 la leyó como como yo hay uno concluyó hay uno

Voz 1995 15:27 cuántos como Ferran Adrià desgraciadamente hay muy pocos sufragios

Voz 0659 15:30 además no no no no lo reconozco cabe no lo reconozco mira yo a mi pequeña aportación no es hacer una fundación donde casi todo mi patrimonio lo puesto en la Fundación sabe no pero yo no soy uno más saben no no ni ni ni la gente tiene que hacer lo que yo tal yo creo que que que cada uno tiene que analizar lo que lo que es Él lo que quiere hacer la sociedad pero pero es decir que que es muy complejo todo esto vamos

Voz 1995 15:58 vamos a hacer una pequeña pausa vamos a seguir hablando con me gusta mucho esa palabra vamos a seguir hablando con una de las personas más influyentes del mundo Ferran Adrià serán segundos

Voz 0659 22:07 o sea que para que soy incapaz de hacer ninguna irse de la política os dejo a vosotros que pierde sinceramente soy les

Voz 1995 22:18 no yo por algo habrá de llegado momento

Voz 0659 22:21 que soy capaz casi de analizar Valente cosas como la arteria gente artificial todo es total pero lo el tema de la de la política me se me escapa Se me escapa de las manos libre

Voz 1995 22:34 por algo por algo francés inteligente por estas por este tipo de cosas presidente Ferrández

Voz 0659 22:39 no que yo digo yo como tú pagamos muchos impuestos para que solucionen todo esto no lo digo de verdad tendría que ser expertos para que todo esto que vemos en pues se solucionara no lo que que tampoco me gusta no soy de los que me gusta echar leña al fuego porque bastante de fuego hay en general para venir aquí decir cómo hay que hacer las cosas valer y al final procuro poner mi granito de arena en lo que puedo estar no pero pero es verdad que es que es un mundo complejo de lo que demanda ese mundo muy complejo porque cada uno tiene intereses diferentes cada uno queremos una cosa es complejo ingeniero esto

Voz 1995 23:21 el campus también son complejos y muy rápidos hallazgo en la en la gastronomía de lo que nunca se habla y es la paciencia que es un elemento fundamental el la paciencia

Voz 0659 23:31 come la paciencia seis era la la la restricción gastronómica es un lugar de paciencia un lugar que tragarse la baja mañana y noche se están muchas horas eh vas estás trabajando todo el día hay también una persona te dicen que eso no está bien en directo vale sí bueno Air Transport es también duras Si como dice Juan María Arzak dice coge un pico y una pala cuarenta grados ya verás lo que puro

Voz 1995 24:02 pues fíjate que ejerce hacia dónde va todo esto entonces porque es la que e innovación de la de la que hablábamos antes no hay una parte hay una parte de innovación que no que no va a mejorar la gastronomía

Voz 0659 24:15 sí pero mira eh uno de los grandes errores que yo el primero Marlon que hemos tenido nuestro sector es hablar de la gastronomía como algo lúdico que está muy bien y felicidad pero esto primeros economía KPMG una consultora muy importante a nivel mundial hace creo varios meses hizo un estudio el primero en la historia fíjate que es curioso del impacto de la gastronomía como relación del ser humano alimentación es decir la parte más básica Banon que empató en el PIB español treinta y tres por ciento del PIB por un lado estaba estaba hablando treinta y tres por ciento de claro porque si no se cocina cultura en la industria cocinas un cocineros la cocina él no tratar esto como como economía ha sido como porque lo hemos llevado al punto Moreno aquellos sí que divertido y si está muy bien pero si me voy a la parte más que yo que es donde yo estoy que sí la la la parte de calidad esto es lo que calculó de quince a dieciocho mil millones de euros mira a ver lo que mueve el fútbol dime algo como esto bebe puntos la la economía estos algo económico que mueve ahora Godall la creatividad la gastronomía es rentable económicamente a un sitio que también siempre el voy a ver el Bulli podías quisieras con dos millones de personas de demanda civil Prada yo podía cobrar lo que quisiera que además el último año para recaudar fondos a la Fundación lo hicimos y recordamos casi cuatro millones de euros que están en la Fundación esto hay que explicarlo bien porque cada caso es un mundo y tal y a veces te puede ganar dinero alrededor de tu negocio en el voy teníamos muchos Consulting imágenes otros proyectos donde cada Perelló en el Bulli podía ganar dinero hay una imagen también esta culpa nuestra culpa mía decir tal tal seguramente el de de enfocar con lo que te dice antes que un negocios una empresa que una empresa gestión el cincuenta por ciento de las pymes en España no duran más de cinco años el XXII no dura más de dos años la mayoría de carreras universitarias nos enseña que una empresa nos enseña que es un presupuesto esto es demencial pero

Voz 1995 26:47 Mitterrand tampoco a los cocineros nos que brillen precisamente por su capacidad de gestión

Voz 0659 26:52 sí yo los jóvenes sí tonic claro está la gran diferencia estoy realmente

Voz 1995 26:57 pero sabe lo que cuesta el plato que está impactada

Voz 0659 27:00 hoy coger a gente joven yo no yo me generación no es lo que estamos ahora preocupando no hice no no los no los cocineros no perdona todo el mundo empiezan a entender que la innovación primeros gestión esto que me la lleve el gestor esto no funcionan hay una contención Don brutal yo voy mucho estoy mucho con pymes misa en los dos últimos años hay un aconteciendo brutal brutal oye que que nos tenemos que poner las pilas porque además no es tan difícil hacer un presupuesto un guión hacer un modelo de negocio perdona un mes en un cursos perder un mes más o menos lo controlas lo controlas este es uno de los grandes problemas económicos que tiene este país

Voz 1995 27:46 yo no sé cómo lo hace Tom pero cada vez que las cosas

Voz 0659 27:48 durante vuelve a la cabeza porque claro de repente pensar que la gestión es la gran revolución que se titula alguna perdona pero es un tema harán no no tengo los los pero creo que el setenta por ciento de la economía española son autónomos microempresas y pymes no lo tengo aquí lo para verificar el setenta por ciento que para que el cincuenta por ciento no dura más de cinco años quién paga quién paga todo esto estos este destrozo saben non entonces claro está muy muy bien innovar pero no no hay que no va todo el mundo te mete las cosas con calidad bien gestionada si tú hacer las cosas bien gestionada puede que tu día montamos un proyecto digital en Internet valer vamos a poner primero un estudio de mercado hoy en día con Internet tú puedes hacer marketing como empresa tú yo podemos ver que cuál es el modelo de negocio en Japón con tarjeta en en el mundo digital yo lo estoy pensando no es verdad pero yo tengo muchos amigos periodistas otras profesiones que es que es que no saben lo que son propuesto

Voz 1995 28:56 pero cuánta gente del mundo de de tu sector que no que no sabe lo que es un escándalo decir

Voz 0659 29:00 no había mucho pero esto saque parda que antes el mundo funcionaba de otra manera en el año ochenta yo empecé la cocina aquí casi nadie pagaba ansiedad social Mariano eh el dinero era por todos los lados Mariano la en los horarios eran catorce horas hoy en día todo esto sí se está regulando porque o gestiones son muy bien o estás muerto es que no no no no los margen los márgenes a no ser que te llames Google son muy pequeños vale o Microsoft no son muy pequeños o gestión muy bien tal me da igual si eres el facturas mil millones que si facturas un millón doscientos mil es el mismo problema son ceros cuál es el margen razonable para el restaurante hoy estar muy para oye vaya a mí aquí cualquier pyme lógica mira desembolsa tan difícil le fondo de Inversión Bolsa me empresas yo la Fundación tenemos el dinero puesto en opciones vale cien empresas vale que son negocios tú eres un activista de un negocio más o menos sí pueden de puede dar un cuatro por ciento Valdés y gestionan muy bien cinco seis dependerá un poco Godall que sucede que o me da más sino porque yo montó un negocio ella habla estaban hablando de de un diez ocho diez por ciento pero claro hay que tener claro que sitúan al cien mil euros no gana cien mil euros cincuenta mil hay que hay que pagar impuestos y esto la gente dice Juana de cien mil a cincuenta mil y cuando perdiste

Voz 1995 30:35 qué momento de tu carrera aprendí de números

Voz 0659 30:37 hombre yo yo tener en cuenta que soy con Caixabank uno Los Ángeles de la Fundación con Telefónica con grifos estoy vivo años trabajando con las grandes sembrar todo esto para mí es el día a día es uno de las misiones de la Fundación es compartir esto no darle opciones eh yo elecciones pocas es decir mira yo te puedo explicar así hay un hay creo que tenemos un el mundo la restauración tenemos un una cierta autoridad este país en este país en los años noventa la la gastronomía el arrostrar un gastronómica no éramos nadie en el mundo así eh o no no me hacía grandísimo

Voz 1995 31:17 iniciativas muy concretas pero que

Voz 0659 31:20 ah y que no éramos nadie te digo que mira toda la prensa mundial era Francia frente después francés no en la relación gastronómica ven la cocina tradicional estaba Italia denunciante este país diferente es un un una generación o no tengo otra convirtió un sector la restauración gastronómica en punta de lanza para el turismo parada que Al-Aida para hay no ha bajado la innovación que es todo lo que hemos fue tal que años después en esta lista te gusta que han salido once entre dentro de los de los ve cien y no sé si hay ocho dentro desde los cincuenta y hay cuatro dentro de los veinte creo quince años después de diez años después del The New York Times Siro hemos hecho nuestro sector sin ninguna ayuda pública pero también que poquísimas algo para algún congreso pero a los que yo sepa que yo sepa los jodieron nada no Nabil ni subvenciones fuera que me fantástico porque no se puede hacer en otros sectores porque porque así nos lo que nosotros hemos tenido somos referencia en el mundo cuando hablamos de la influencia hoy aún somos la influencia en el mundo de la gastronomía una cierta potestad para decir simplemente mira nosotros lo hicimos así papa Papa ciertas si otros sectores lo hacéis tal yo cuando voy a contestar con Telefónica cuando tres días y medio hemos llenado bueno en lugar de dos mil personas donde mil ochocientos no eran de mi sector eran autónomos microempresas ideal donde compartimos todos los problemas que hay porque yo he visto gente que ha ido muy bien y que han comprado un cochazo cuando ha ido bien lo han llevado a la puerta de de de el restante ya los dos años encerrado porque tú eres que si te va bien tienes que impresionar a tu equipo con un cochazo hombre no es la mejor manera de hacer equipo no creo que te comprar un coche para menos no lo lleve adelante

Voz 1995 33:28 siempre siempre hace lo mismo que es una gozada escuchará a Ferran porque la gastronomía puede ser en sus manos una forma de arte un arma social económico siempre una fuente de reflexión sobre quiénes somos no parece que escuchar a Ferran los delante de de quiénes somos un poco en quién Nos gustaría ser listo que dice Si la restaurante sean conseguidos de referencia en el mundo por qué no otros sectores me parece que en fin de vamos a llamar a Fran como terapia las cosas se tuercen Ferrand ahí va a estar siempre Ferrán un abrazo muy grande gracias gracias infinitas gracias de corazón

Voz 0659 33:59 es una maravilla estaremos un buen verano

Voz 1995 34:04 Ferran Adrià eh quiere decir las revoluciones la gestión me hoy hay me voy a quedar todavía pensando Amis

Voz 10 34:12 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 38:43 con la venia de altas me gusta decirlo he visto tantas tantas películas con la venia de Baltasar Garzón es el turno de iniciar nuestra sección dedicada a la justicia y a los derechos humanos seguida a los llamados a declarar

Voz 37 38:57 día vamos a hablar del tema muy importante Baltasar daría muy buenos días calor no es el Simpa darme ya ganó los dólares

Voz 3 39:07 se arregle trae llevábamos veinte minutos para pasar la Gran Vía

Voz 37 39:13 el efecto inmediato de de la decisión del alcalde de Madrid que debería de venirse

Voz 0269 39:19 hacer el circuito en taxi todos los días y seguro que cambiaba otra vez reanudaba Madrid se entera parece algo inverosímil que se pueda hacer algo que es tan agresivo contra la seguridad de las personas y contra la salud es decir vamos al revés de todo el mundo

Voz 37 39:45 saben ustedes que soy se tome una decisión

Voz 0269 39:48 no pero decisión decisión que al final que que nos vamos a contaminar aquí que no vamos

Voz 37 39:53 n cero aunque esté de verdad señor Almeida ese cambiara han perecido

Voz 3 39:59 amén de la la vía quitando

Voz 38 40:02 carriles para fomentar el al peatón pero ahora tenemos más

Voz 37 40:08 coche solo estoy muy muy enfermo y menos carriles

Voz 0269 40:13 todo no estoy muy enfadado estoy muy muy muy cabreada

Voz 1995 40:16 de fabes pero hay una una de titular falso una revista que se atribuya la frase a la calle Madrid Martínez Almeida la de respirar es de rojos hola

Voz 0269 40:28 un unos rojo cuando no puedes

Voz 1995 40:32 no se favores aunque bueno

Voz 0269 40:35 hombre no es que es que han sido quince minutos y al final hemos tenido que dejar el taxi porque no llegábamos puro atasco y esto es en julio que va a ser en septiembre

Voz 1995 40:47 pues sí con ella septiembre no

Voz 0269 40:49 no no vamos a venir

Voz 1995 40:52 ah no hay nada malo que hoy vamos a seguir hombre claro que en plena un tema sobre un tema Si bien ese enfado en plena celebración de la Semana del Orgullo Gay en numerosas partes del planeta queremos reflexionar sobre los derechos del colectivo LGTB corren tiempos en los que ya no respira en tiempos en los que poco a poco nos vamos familiarizado con comentarios como el de la dirigente de Vox racimo

Voz 0375 41:24 Astérix no tenemos porqué ver fiestas en que se ni quiere la dignidad de la persona que se exhiban de forma poco decorosa así Sagan actos de explícitos sexuales en la calle en horario diurno cuando una madre un padre

Voz 3 41:42 puede salir con dos niños del portal de su casa no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo

Voz 1995 41:47 son declaraciones esta misma semana y a todo esto hay tantos otros en los que este colectivo se acusa sistemáticamente de imposición ideológica escuchen estas otras declaraciones

Voz 1454 41:57 el presidente de las Cortes Valencianas va a remitir a la Fiscalía de delitos de odio la petición de Vox de identificar a los miembros del colectivo LGTB y que acuden a las escuelas a dar charlas a los alumnos e información sobre las subvenciones que reciben en el informativo Hora catorce explica

Voz 3 42:11 dado Enric Morera

Voz 1995 42:14 el se puede normalizar este tipo de comentarios este tipo de noticias

Voz 3 42:19 a ver estos comentarios han existido siempre lo que pasa es que antes no estaban en los medios de comunicación porque no había gente en en las instituciones que lo dijera Santana abiertamente yo le diría esta mujer que bueno que seguramente no haya pasado nunca por ninguna fiesta del Orgullo porque yo más allá de besos si hay afectos que es lo normal que vemos en también entre heterosexuales en la calle de hecho vete a cualquier parque eh no estoy viendo absolutamente no se ve absoluta suena

Voz 37 42:46 la mujer pero

Voz 0269 42:49 usted es ver violaciones agresiones sexuales discriminación ataques a la igualdad se xenófobos andando y gobernando por ahí en algunos sitios queriendo echar a los inmigrantes porque los consideran delincuente decir me parece una auténtica barbaridad teníamos que ya Lari a las cosas por su nombre esto es inaceptable es inaceptable que un responsable una responsable política de Negre a las personas por su orientación sexual es un derecho el artículo catorce de la Constitución lo establece portando ya ya está bien de que decías

Voz 3 43:24 es una jornada para mantener sanos no

Voz 0269 43:27 es imponen una cultura ubicado pensamiento único una sexualidad única

Voz 3 43:32 de la que ellos quieren

Voz 1995 43:33 voy a recordar el artículo catorce al que has hecho alusión de la Constitución española la condición básicamente resume la forma en que los españoles hemos decidido que queremos vivir dice así los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal

Voz 37 43:52 social mira que a mí me duele ver a gente corrupta gobernando no me duele ver personas normales y corrientes de este aire contaminado que desde luego venir a Madrid a hacer la fiesta del Orgullo con esta contaminación ojalá desaparezcan los coches ya esta tarde y que tengamos fiesta

Voz 3 44:15 tuviéramos fe está todos los días no para que nos vienen coches no eh yo cuando la escuchaba pensaba en las manadas que a ellos no se estará refiriendo a que no queremos violadores yo tampoco quiero violadores en la calle pero tristemente no se refiere a eso entonces eh es una un sensacionalismo que además es retrógrado evolucionista y ojalá lleguemos algún momento a tener un país donde por ejemplo como en Noruega sale el Ejército con las banderas LGTB

Voz 0269 44:43 eso será habremos avanzado normalmente se están viendo muchos focos oscuros extraños unos muy muy peligrosos en todo Europa pero es que en España no se decide de que eh Mossos salido de las elecciones están animando ese proyecto Álvaro o no sé cuál es ese aire subsahariano que hemos tenido estos días que está alterando las cabezas no hay acuerdo en los gobiernos pues piden puestos otros otros

Voz 3 45:14 de todas maneras y nos minoritario e osea Rosales a las calles de Madrid

Voz 0269 45:18 de reiteración día allí

Voz 3 45:20 pero el Nexus posición para para puso porque quiere soltaríamos pero habría que que en tendríamos que hablar también de de de todo los movimientos que si sí que si apoyan al al movimiento Algete Bay por ejemplo hoy mismo ahora está habiendo un acto precisamente de la es total del blindaje las pensiones porque este año el movimiento o la la manifestación te pone el foco en los mayores no los mayores LGTB que primero fueron los grandes luchadores que cambiaron muchas cosas y que luego son doblemente discriminados muchas veces porque ni siquiera pudieron cotizar por la discriminación que sufrían y ahora están viendo la necesidad de blindar suspensión

Voz 1995 45:58 el nivel sería una ya

Voz 0269 46:00 en segundo es que me me me alteró con estos temas porque son derechos y no tendríamos que estar discutiendo más que para decir hemos conseguido una cota más de igualdad

Voz 1995 46:13 ya está cierto sin embargo estamos discutiendo

Voz 0269 46:15 porque vamos a vamos a hacer una pequeña pausa

Voz 1995 46:17 seguida de preguntábamos a Baltasar así desde los estamentos judiciales está actuando con contundencia frente a esas actitudes porque los jueces deberían actuar de otra manera serán

Voz 10 46:30 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 51:47 los que vamos en esa pregunta Baltasar desde los estamentos judiciales está actuando

Voz 0269 51:51 hombre Se se actúa conforme a las leyes lo que ocurre es que quizás hay una serie de normas que hay que poner en marcha complementar las que ya existen sobre violencia de género pero todas las que afecten a la disco invitación al en cuanta a los delitos de odio hace falta mucha pedagogía hace falta compromiso también hace falta la actitud que calificar como delito leve una agresión

Voz 42 52:24 a miembro de

Voz 0269 52:27 colectivo LGTB ahí pues sea como un delito de odio porque hay una serie de depreciación muy muy restrictiva por ejemplo ayer mismo el Tribunal Supremo pues el fiscal viene a decir que lo referenciado por Ortega es mi que eran una serie de emociones que rayan todo lo inaceptable más pero que no llegan al delito de odio cuando se trata de proteger a las víctimas cuando se trata de moderar las víctimas el enfoque tiene que ser creo yo de una forma distinta cuando el colectivo es es absolutamente vulnerable cuando se pretende hacer

Voz 0659 53:08 los más vulnerable el juez tiene que

Voz 0269 53:11 proteger actuar pro activamente para que el riesgo sea cada vez menor es una concepción una interpretación diferente

Voz 37 53:22 la persona más veces de protección lo tiene tiene tiene otro sentido que lo proteja si has hablado muchas veces de la naturaleza de los delitos de odio igual

Voz 3 53:32 qué pasa con las agresiones contra las agresiones

Voz 43 53:35 la chispas la base del delito

Voz 3 53:38 la mente el odio al diferente el odio es es digamos casi algo irracional no porque es que lo tienen dentro pues por la realidad socio cultural por los prejuicios que se han ido generando a lo largo de su vida etc entonces no puedes tratar de sacar eso de la de la agresión por eso es tan importante que se enmarque en ahí por eso luego hay que hacer no sólo medidas legislativas y perdón hay que hacer precisamente medidas legislativas integrales que aborden tanto la educación y la difusión etcétera que habla de la pedido

Voz 0269 54:13 así en dos mil dieciocho tengo unos datos que publica Info Libre son son muy preocupantes no se habla de que en el año pasado se produjeron incidentes de odio en la Comunidad Valenciana ciento trece en Cataluña trecientos cuarenta y cinco en Madrid e incidentes de odio hacia el colectivo en esta comunidad un aumento del siete por ciento es decir hay una serie de indicadores que nos advierten que estos esta

Voz 10 54:48 convirtiendo en alto