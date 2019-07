Hoy por Hoy (03/07/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es esto de la renovación de cargos en la nube europeos el Parlamento de Estrasburgo el que elige a su presidente para los próximos dos años y medio para la mitad de la legislatura el candidato que cuenta con más apoyos se socialista italiano David Maria Soley no lo ha logrado en la primera votación eso no quiere decir que no vaya a salir sino que serán necesarias al menos otras tres votaciones corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 3

11:46

sí azúcar modernísimo del pongo negro todo negro señala que dice no sé qué pasa que lo veo todo negro coche aparcado en la calle todo negro negro tú no fue lo a causa de escuchar esta versión ya que liberarle de cualquier tipo de responsabilidad sobre las versiones de él tuvo su leyenda negra me decía todo negro también de Cassel Brian Jones bueno así como en tantos otros casos de grandes genios de la música Brian Jones tiene una vida marcada por la adicción a las drogas la de las detenciones policiales las relaciones sentimentales tormentosas una salud mental inestable y además de todo eso una rivalidad con Jagger y con Richards que al parecer no llevaban demasiado bien lo de compartir el el protagonismo no sería justo es decir que el hombre no hizo méritos para que le echaran de los Stones porque si es verdad cuentan que no iba a los ensayos que cuando iba se quedaba dormido que había perdido mucho interés también tenían muchos problemas para con los Stones querían irse a Estados Unidos años no podía conseguir la visa porque resulta que tenía problemas judiciales en el en el Reino Unido así que el catorce de junio el sesenta y nueve los Stones Led pulsa oficialmente del grupo le sustituyen por Mick Taylor apenas medio mes más tarde Jones aparecía muerto en la piscina de su casa tal día como hoy un tres de julio resultan muy curioso escuchar la reacción de Keith Richards a la muerte Brian Jones financiero así como a nadie sorprende no era previsible y que para todos saben que hay gente que nunca va a cumplir los setenta años parece que se está describiendo asimismo un señor que hoy cumple setenta y cinco setenta y cinco años tienen que ser en fin que como dirían buena parte de los fans del grupo y sobretodo esta primera etapa