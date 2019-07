Hoy por Hoy (04/07/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:25 y hoy vamos a comprobar por primera vez sí Vox cumple sus amenazas y tumba cosa que no había hecho ahora tumba la investidura de un gobierno pactado entre PP y Ciudadanos esta tarde en Murcia se celebra la votación definitiva de investidura del candidato a la reelección por el PP Fernando López miras que necesita la abstención por lo menos la abstención de los ultras para ser nombrado presidente pero Vox ya avisa no habrá investidura si Ciudadanos se sigue negando afirmar públicamente un pacto de gobierno a tres

Voz 2 00:52 porque claro no le vamos a dar un cheque en blanco a quién pone cordones sanitarios que no insultó a todos los días ya que les siguieran molestando dialogar con nosotros si no cambian las cosas no se sientan a hablar gritos firmamos todo ese conjunto fue contaremos

Voz 0027 01:08 sólo hacen una salvedad en Vox dicen que hoy estarían dispuestos a abstenerse si PP y Ciudadanos se comprometen con ellos o bien a recurrir ante el Tribunal Constitucional toda la ley de igualdad LGTB o bien a derogar seis de sus artículos entre ellos el que se refiere las charlas afectivo sexuales en los colegios en fin ciudadanos de momento no se mueve

Voz 3 01:31 no fue un acuerdo con el Partido Popular que debemos crecer adecuados para poder mejorar y sinceramente seguimos teniendo claro que cada uno es responsable de sus actos yo puta no se responsabilizan del no pero por favor no es es la culpa a los demás es el tema Gemma jugador de la peor

Voz 0027 01:50 política posibles son las expresiones que entraron ayer en juego en esta negociación Vox llegó a llamar a Albert Rivera acojonado y sin vergüenza que le lame el culo a Macron después Vox Le echaron la culpa a un supuesto community manager de verano pero no dijeron que estos insultos que nos los vayan a repetir de hecho advertían se pueden repetir Si Ciudadanos no vota lo que ellos el Vaticano va a recibir hoy de manos de la embajadora española en la Santa Sede la queja formal del Gobierno por las palabras del nuncio sobre Franco dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez había resucitado al dictador con su decisión de explicarlo en Cataluña que era otra voz

Voz 5 02:33 el Pío quince minutos cada una vida te pica que me visto mí

Voz 0027 02:37 es el grito desesperado de un familiar de la menor de catorce años supuestamente víctima de una violación de en grupo en Manresa la Fiscalía mantiene que está acreditado que los seis jóvenes se turnaron para forzar a la niña esos quince minutos cada uno pero para escándalo de la familia la misma Fiscalía sigue acusando a los seis jóvenes sólo de abusos y no de agresión sexual

Voz 4 02:57 en Italia la Justicia del país Le Bron

Voz 0027 02:59 para parar los pies al vicepresidente Salvini en su cruzada contra la activista Carola raqueta la la capitana del barco Sea Watch ya no es sólo que los tribunales hayan dejado en libertad a la capitana del barco de rescate de inmigrantes esta capitán a la que Salvini quería meter en la cárcel es que ahora además la jueza se niega a firmar el decreto de expulsión de Carola Raquel de Italia una expulsión que había ordenado el propio Albini y la portavoz de la ONG

Voz 6 03:20 de inmigrar en Australia ocuparse de ella otro es cuando farolas

Voz 4 03:25 esta bromeado en rueda de prensa asegurando que será mejor

Voz 0027 03:28 claro la Raquel vuelva a Austria a ocuparse de seguimiento de los albatros a lo que Salvini está lo que está listo para pagarle el billete de vuelta bueno en Rusia el Kremlin mantiene el máximo secretismo respecto al incendio dentro de un submarino militar en el que murieron catorce oficiales Isabel Villar

Voz 7 03:45 o sea declarado el secreto de Estado y no ha dado ningún detalle sobre las causas del accidente el tipo de submarino implicado ni tampoco el número de supervivientes de la tragedia Putin canceló ayer su agenda y la falta de información no ha hecho más que levantar sospechas sobre la embarcación sobre su misión

Voz 0027 03:58 lo hemos conocido esta noche una jueza de Estados Unidos quiere dejar en libertad al ex marine que asaltó la embajada de Corea del Norte en Madrid está allí en Estados Unidos y España ha pedido que lo extradita en para poder jugarlo aquí pero hay una jueza en Estados Unidos que no quiere dejar en libertad y otra noticia en las últimas horas Amsterdam estudia cerró por el barrio rojo por el acoso a las prostitutas

Voz 1315 04:19 la alcaldesa ha propuesto varias alternativas

Voz 5 04:22 adiós adiós desde

Voz 7 04:24 cerrar los escaparates donde se exhiben a las mujeres hasta correr las cortinas para evitar mirones el escenario más drástico plantea cerrar todos los burdeles y repartirlos por el resto de la ciudad

Voz 8 04:42 dos personas que todavía

Voz 0027 04:54 Mónica Naranjo pronunciando anoche el pregón del Orgullo LGTB de este año en Madrid

Voz 1315 04:59 sí lo ha hecho con un discurso muy breve pero combativo los miles de asistentes

Voz 7 05:09 han cantado al unísono de esa también uno de los himnos del colectivo LGTB y comienzan así cuatro días de reivindicación y fiesta en Madrid

Voz 0027 05:16 Perú será el rival de Brasil en la final de la Copa América Sampe buenos días buenos días Aimar el próximo domingo

Voz 1161 05:21 Ana I tras el tres cero de esta madrugada de pero Achille con los goles de Dyson floreros y Marriott un Paolo Guerrero cuarenta y cuatro años después alcanzan los peruanos una final de Copa América y se tendrán que enfrentar los brasileño buscando un nuevo Maracaná cero Chile se tendrá que conformar con disputar el tercer y cuarto puesto el sábado ante Argentina y también el domingo final del Mundial femenino Estados Unidos Holanda tras la victoria de las holandesas anoche en la prórroga uno cero sobre Suecia que disputará el sábado ante Inglaterra el partido por el tercer y cuarto puesto

Voz 0027 05:49 jueves de calorcito Luismi Pérez buenos días

Voz 10 05:52 buenos días Aimar calorcito calor o calorazo en función de la Comunidad autónoma el calorcito sebadal en muchas zonas del Cantábrico sobre todo Asturias y Galicia así como en Canarias allí no va a subir mucho la temperatura calor en el resto del país bastante calorazo ya en Euskadi y Navarra La Rioja Aragón el interior de Cataluña al interior del ante y gran parte del Tajo y del Guadiana y calorazo significa de XXXV a treinta y ocho grados esta mañana con algunos chubascos en el valle del Alberche más o menos entre Toledo y Madrid también en las costas cantábricas y esta tarde Aimar tormentas fuertes en Castilla y León Galicia y gran parte del Cantábrico ya de noche volverán a Madrid ya Castilla-La Mancha algunas nubes en la costa mediterránea la brisa esta de viento de Solano bastante fuerte en zonas del interior de la península

Voz 14 07:08 Nicanor Ángel que además de pronunciar anoche cuando el orgullo ha sacado esta nueva canción

Voz 0027 07:12 S llama doble corazón según ella

Voz 14 07:15 hicieron la nueva etapa en su carrera profesional

Voz 15 07:17 David de la Fuente buenos días bon día Isabel buenos días corazones con este nuevo trabajo de la Naranjo la voz más potentes y me lo permiten del panorama musical español y eso que tenemos grandes voces magníficas me encantaría poder decirles que Monica nos va a acompañar esta mañana para presentarnos esta mezcla de Discos Rock opera y tecno ambientada en la Guerra Civil española por cierto Iker no creo que el público vaya a entrenar en ninguna plaza pero no no tenemos a Monica no obstante en vamos a llenar de orgullo dentro de cuatro

Voz 0027 07:47 señoras señores España

Voz 16 07:49 es una realidad de la que debemos sentirnos

Voz 0027 07:52 muy orgullos muy orgullosos y muy orgullosas con

Voz 15 07:54 Toni Garrido con el Mago Pop con Celia Montalbán

Voz 5 07:57 en sus series feministas y sus chicas firmes en este orgullo

Voz 0027 08:12 con droga dura va a estas oró un poco heavys y para estas horas de la mañana Salobral

Voz 15 08:17 estén de after aquí debajo en Gran Vía así que vamos a cambiar la porque para grandes voces y grandes novedades también

Voz 18 08:23 el caso se casco

Voz 15 08:29 narra salía millonaria ahí las voces también de nuestra mesa de análisis hoy son las

Voz 0027 08:34 Esther Palomera Enric Juliana ir

Voz 15 08:37 José María Calleja una mesa en la que vamos a entrevistar a otra voz la del vicesecretario general negociador del PP con

Voz 4 08:45 Javier Maroto tan a gusto ya que dijesen exacta

Voz 19 08:48 mente que les pasa con los gays que les pasa exactamente que no les pasa a partir de las nueve

Voz 15 08:53 de las ocho en Canarias

Voz 8 08:55 el lunes día a día

Voz 15 09:04 tampoco xenón Sabena están dando muchos problemas durante toda la tarde

Voz 0027 09:08 ayer buena parte de la noche madrugada de hoy el servicio

Voz 15 09:11 esta restablecieron qué suerte en ello que temía no poder escucharles hoy pero si todo funciona correctamente lo hemos comprobado así que tienen el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis para mandarnos audios notas de voz con sus reflexiones y opiniones

Voz 0027 09:27 y hoy entre otros asuntos de política tenemos el último barómetro del CIS con el PSOE disparado en intención de

Voz 15 09:34 así que pueden valorar no contarnos si cambiaría su voto de haber elecciones hoy no hace falta que nos digan a quién votaría no trasladarnos también sus preocupaciones a Bercy coinciden con la última Encuesta de Tezanos

Voz 18 09:45 hombre Camorra

Voz 15 09:54 que sepan que en España hay ocho millones de conductores que no venden si no ven bien con nitidez en la distancia hay aún así cogen un coche se ponen al volante conducen ustedes revisan la vista con frecuencia cada cuánto cuándo fue la última vez nos lo pueden contar en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

seis y diez de la mañana cinco y diez en Canarias Así empieza hoy por hoy

Voz 20 10:23 con Isabel ya

Voz 0027 10:27 pero está el billar con Nacho Sánchez con Roberto Vanhanen la técnica en la producción

Voz 1 10:37 que sólo griego

Voz 1 11:17 en la Cadena Ser

Voz 23 11:24 no habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida el candidato propuesto convoca a esta Cámara el sometimiento a nuevo votación del candidato propuesto presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia señor López iras

Voz 1315 11:40 eso fue el martes y el popular Fernando López miras vuelve esta tarde a la Asamblea regional a la segunda votación de investidura y hasta ahora no tiene asegurados los votos suficientes para hacerse con la presidencia Radio Murcia Juan Asensio buenos días

Voz 15 11:52 buenos días Pepe y ciudadanos necesitan la abstención

Voz 1315 11:55 The Box para poder gobernar juntos la Comunidad pero los ultras exigen entre otras cosas firmar un programa conjunto los tres Un trago por el que los naranjas no están dispuestos a pasar

Voz 1197 12:04 si se le complica esta segunda votación a López miras para las siete y media de la tarde está convocada esta segunda votación de la investidura el candidato popular los populares han intentado que hay un acercamiento entre Ciudadanos y Vox pero los dos Santiago Abascal insisten en que su voto va a ser no si antes no se firma un acuerdo programático a tres bandas PP Ciudadanos Vox de momento nadie cambia de postura ciudadanos asegura que se mantienen su posición de no negociar con Vox Miguel Garó Let es uno de los negociadores de la formación naranja que tampoco

Voz 24 12:31 lo que se acometan otro en conversaciones de otros partidos políticos cuando nosotros realmente no queremos estar en ella

Voz 1197 12:37 desde Vox insisten que no le van a dar un cheque en blanco a quiénes les ponen cordones sanitarios y no quieren permitir que Ciudadanos llegue a la vicepresidencia de la Región de Murcia en un gobierno de coalición con el Partido Popular Ciudadanos pide responsabilidad a Bossi apela a que se abstenga para permitir la investidura del candidato popular Fernando López

Voz 1315 12:54 así están las cosas en la derecha a nivel autonómico ya a nivel nacional Pascual Donate buenos días

Voz 1684 12:59 buenos días la guerra está en las redes sociales en tuit

Voz 1315 13:02 concretamente la cuenta oficial del partido de Abascal ha insultado al líder de Ciudadanos Albert Rivera que ha contestado con un vídeo de Locomía Vox ha hecho un amago de rectificación pero a su manera dicen que su responsable de Redes del verano aunque tenga razón debería bien

Voz 1684 13:16 la del lenguaje primer mensaje mensaje de Vox al secretario de Organización de ciudadanos Fran Hervías Billy al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios de la merle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa como gente normal poco después contesta ciudadanos en su cuenta oficial con un qué nivel Maribel enhorabuena ya tenéis estribillo del verano Ciudadanos en la zona canción de Locomía grupo español de los ochenta famoso por sus hombreras bailes con abanicos enseguida Vox reconoce en su cuenta que su community manager del verano aunque tenga razón debe vigilar de lenguaje pero la disculpa se queda a medias porque una línea después leemos no podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña andar los gobiernos al PSOE esto no vuelva a suceder el partido

Voz 0931 14:03 las de Madrid ha tratado de mediar en la pelea también a través de Twitter ya pedí

Voz 1684 14:06 tú a Ciudadanos y Vox que dejen de insultar seis se siente a negociar aunque poco después ha borrado el mensaje de su cuenta

Voz 7 14:18 y al revés de lo que pasa en Murcia o en la Comunidad de Madrid donde los gobiernos extra

Voz 1315 14:22 en el aire el socialista Emiliano García Page no ha tenido ningún problema para revalidar su puesto como presidente de Castilla La Mancha ganó las elecciones con mayoría absoluta y la oposición le ha pedido que no aplique el rodillo parlamentario en los próximos cuatro años SER Toledo Aldo Gomez

Voz 25 14:37 hola buenos días y se cumplió el guión previsto y Emiliano García Page gobernará cuatro años más Castilla La Mancha en el que sino hay cambio legislativo este será su último mandato ya que aquí los presidentes sólo pueden estar un máximo de ocho años durante el debate hablo de bajada de impuestos lo pide la oposición y también de agua que es un problema que afecta mucho a esta tierra García Page prometía blindar el Tajo en el Estatuto de Autonomía así Murcia blinda el trasvase en el suyo y también hubo en el debate muchas referencias a la investidura de Pedro Sánchez en Madrid a las negociaciones con Podemos y en eso García Page tiene experiencia ya que en la segunda parte de la anterior legislatura obtuvo que pactar con ellos y así se refería a la formación

Voz 0882 15:09 morada que hace cuatro años toda la negociación que tuvimos con Podemos será es que si los coches tantas tonterías sinceramente que a la postre han visto que no tienen valor para la democracia

Voz 0931 15:22 que al contrario que hay que permitir a los diputados y diputadas que trabajen en condiciones y con dignidad en el

Voz 25 15:27 bate de investidura pesó votó a favor PP Ciudadanos en contra pero aquí la lectura se ve distinta que en Madrid o Murcia porque los socialistas y Ciudadanos llegaron a pactos para gobernar en tres de las cinco capitales de provino

Voz 1315 15:36 esta esta mañana Aimar Bretos entrevistará aquí en Hoy por hoy a Emiliano García Page

Voz 1315 16:23 en el Ministerio de Hacienda van a empezar las reuniones para estudiar el alcance de esa sentencia del Constitucional que anule el sistema por el que se calculaban las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial y lo anula por que los magistrados entienden que es discriminatorio respecto a los que trabajan a tiempo completo además los jueces también ven discriminación de género porque la mayor parte de quienes trabajan por horas en España son mujer

Voz 4 16:44 es Rafa Bernardo los trabajadores a tiempo parcial

Voz 1762 16:47 ya cobran menos pensión que los de jornada completa porque trabajan menos horas luego ganan menos cotizan menos y por tanto su prestación es más baja si a eso se le añade como hacía el sistema hasta ahora otra penalización al reducir sus días cotizados con un coeficiente que sólo se les aplica ellos ya es discriminación dice el Constitucional no es sólo de jornada también de género porque la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres el Tribunal decide por ello eliminar ese coeficiente una medida que se aplicará a partir de ahora para los nuevos pensionistas no se tocan las situaciones administrativas ya firmes en virtud del principio de seguridad jurídica la Seguridad Social trabaja ya para adaptar su sistema informático no puede hacer una estimación todavía de los potenciales afectados pero sí que han de ser personas con más de quince años cotizados que hayan trabajado largo tiempo a tiempo parcial con una jornada inferior al sesenta y seis por ciento de una jornada completa y cuyo sueldo no sea tan bajo que quede absorbido por una pensión con complementos Amine

Voz 1315 17:37 según los últimos datos del paro muestran como a pesar de que se crea más puestos de trabajo se sigue destruyendo empleo en el sector de la educación cincuenta y tres mil profesores han perdido su trabajo con la llegada del verano y eso a pesar de que el Supremo dictaminó en contra del despido de interinos Adela Molina el sindicato CSIF reclama transparencia a la Seguridad Social y las comunidades autónomas ya que los cincuenta y tres mil empleos perdidos incluyen los de centros públicos privados academias universidades sin especificar es impide saber si se están produciendo irregularidades en los despidos de docentes interinos tras la sentencia del año pasado del Supremo que obliga a mantener los contratados en verano se han trabajado todo el curso el sindicato dice que han detectado trampas para esquivar esa sentencia haciendo contratos más cortos Mario Gutiérrez responsable de Educación

Voz 27 18:21 algunas comunidades autónomas pues hace un poco de trampa con la asistencia del Tribunal Supremo nosotros ya tenemos en los tribunales por ejemplo a la Junta de Comunidades de Extremadura que no contrata a los interinos acecha uno de septiembre hemos ganado la primera y segunda sustancias pero la Junta sigue recurriendo y por eso no se ha aplicado

Voz 1315 18:42 además el adelanto de la convocatoria de septiembre a Julio que ya aplican trece de las diecisiete comunidades autónomas puede también influir en el volumen de despidos ya que muchos profesores y academias ya no trabajan durante el verano para preparar los exámenes Ildefe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha constatado que las ayudas del Estado al sector de la industria no sirven de mucho han analizado los cerca de cinco mil proyectos subvencionados en la última década concluyen que hay que replantear el sistema de ayudas Carlos Sevilla

Voz 28 19:09 suspender el programa de ayudas a la industrialización es la recomendación que hace el aires tras analizar la concesión de cuatro mil novecientos millones de euros a cinco mil proyectos entre dos mil ocho y dos mil dieciséis unos préstamos que llegaron al dos por ciento de las empresas industriales dice la autoridad fiscal que este programa es muy caro y que su impacto es muy modesto según sus cálculos el plan ha costado más de mil millones de euros a las arcas públicas unos cincuenta y cinco céntimos por euro invertido además la autoridad fiscal sostiene que generar un puesto de trabajo con esta iniciativa de préstamos le ha costado al Estado cinco veces más de lo que habría pagado por el subsidio máximo por desempleo este estudio forma parte de una serie de informes sobre la eficiencia del gasto público encargados por el anterior gobierno del PP a instancias de la Comisión Europea

Voz 21 19:55 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker arroba hoy

Voz 7 23:02 el martes fue un juez de Sicilia quién le dio la espalda Salvini al poner en libertad a la capitana exiguo ahora sido la Fiscalía quien se ha negado a firmar el decreto para expulsar del país a Caro Larra que la capitana que sea recluido en un lugar seguro de la isla podrá quedarse en Italia como mínimo hasta la próxima semana Daniel Luis buenos días buenos

Voz 0882 23:19 días hasta el nueve de julio concretamente si así lo desea en esa fecha deberá presentarse de nuevo ante la justicia para responder al segundo delito del que se acusa al de favorecimiento de la inmigración clandestina la portavoz de la ONG en Italia Georgia Lynn Hardy ha confirmado la libertad de raqueta después de que la Fiscalía de argumento haya rechazado el decreto de expulsión firmado por Matteo Salvini la timonel alemana detenido el pasado sábado por llevar a puerto a cuarenta migrantes ha estado sometida dice Lynn Hardy a un régimen de aislamiento durante cuatro días y por eso no se ha dado cuenta aún de la resonancia mediática de su caso la capitana recibido algunas amenazas tras quedar en libertad sin cargos el martes por la noche y por ello ha sido trasladada a un lugar secreto y seguro hasta que acuda de nuevo a los tribunales en el Parlamento Europeo

Voz 5 24:07 con el europea

Voz 1315 24:11 un socialdemócrata italiano David Sarasola acaba de dar el relevo a otro italiano aunque de perfil más conservador Antonio Tajani al frente del Europarlamento ha salido elegido pese a que los Estados miembro habían impulsado para ese cargo un candidato búlgaro pero el grupo socialista en el Parlamento sea asaltado esa directriz ya aupado a la familia italiana frente a la de los países del este corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 24:32 de momento sólo una advertencia un toque de atención que expresa el malestar de una parte importante del grupo socialista que considera imposible aceptar ningún pacto con quiénes han dejado a los gobiernos de la derecha extrema bloquear al socialista Timerman por esto David sea sol y el nuevo presidente del Europarlamento no ha salido en la primera vuelta allí si proyectamos sus votos a los que necesita la futura presidenta de la Comisión vemos que faltan once ya aunque la alemana Ursula von der Leyen puede obtenerlos si los euroescépticos húngaros los polacos o los conservadores británicos suman sus votos a los de socialistas liberales y Populares la candidata empezado sus reuniones con los grupos políticos tradicionales en un intento de evitar que una parte importante de quiénes levantan la bandera de la Europa modelo de derechos

Voz 18 25:26 se aparte de su lado

Voz 1315 25:30 si en las últimas horas han notado que no podían enviar fotos recibirá odioso abrir vídeos en Whatsapp no se preocupen porque el problema ya está resuelto se resultó esta madrugada las joyas de la corona de marcha Kerber Facebook Instagram Whats App han estado caídas varias horas ya es la segunda vez que ocurre en menos de un mes Ángel Carreño

Voz 36 25:47 los colapsos las cintas aplicaciones del gigante estadounidense Facebook están empezando a ser una costumbre pero es poco habitual que se interrumpa servicio todas ellas al mismo tiempo ha sucedido durante toda la tarde de este miércoles cuando a los usuarios de todo el mundo les ha sido imposible descargar cualquier contenido multimedia de Whatsapp Messenger va a ceder a las historias de Instagram el problema ha causado bastante revuelo entre los internautas que no han tardado en expresar su malestar a través de Twitter como respuesta a la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se limitaba a publicar un comunicado asociando la caída a labores de mantenimiento

Voz 7 27:28 Perú regresa a una final de Copa América cuarenta y cuatro años después Sampe

Voz 1161 27:32 con su victoria de esta madrugada tres cero sobre Chile gran primera parte de los peruanos sorprendieron con los goles de Dyson flores y ellos sumen entre el veinte y el cuarenta de la primera parte y el remate de Pablo Guerrero ya en el minuto noventa y uno Así han celebrado los jugadores peruanos una clasificación histórica para su selección el domingo en Maracaná desde las diez de la noche la final Brasil Perú Chile se tendrá que conformar con disputar el tercer y cuarto puesto el sábado a las nueve de la noche en el Arena Corinthians ante Argentina tenemos también final el Mundial femenino Estados Unidos Holanda tras la victoria de los holandeses anoche en la prórroga uno cero sobre Suecia que disputará el sábado ante Inglaterra el partido por el tercer y cuarto puesto en casa a cuatro equipos de Primera inicia en hoy su pretemporada y se suman al Espanyol que ya lo hacía ayer en el Atlético de Madrid estarán ya los fichados del Oporto del central brasileño Felipe Monteiro que será presentado hoy desde las cinco en el Metropolitano y el centrocampista mexicano Héctor Herrera ambos firmarán hoy su vinculación atlética por los próximos tres años en su llegada a Madrid de Herrera explicaba los motivos que le hicieron decantarse por la oferta atlética a su llegada a Barajas

Voz 39 28:37 creo que para mi sistema de juego creo que es un esquema se puede decir perfecto oí nada fue el equipo que más me ilusionó que más me llamó la atención y que creo que aporto el el interés que

Voz 5 28:50 que uno necesita para tomar ese tipo de decisiones

Voz 1161 28:53 se incorporará ya el domingo el portugués Jon Félix GERA presentado ayer en el Museo del Prado como nuevo futbolista rojiblanco así se define a sí mismo jugador inteligente al que le gusta entrar en contacto con el balón y marcar goles

Voz 40 29:02 y en Twitter que constatarse Cobo los textos debo con más todos

Voz 1161 29:09 te cuesta el club en poco más de ciento veintisiete millones de euros firma por siete temporadas llevará el siete de Griezmann y el lunes o martes se pondrá la camiseta en el Metropolitano para la afición los tres son de momento las caras nuevas junto a Marcos Llorente Ibáñez y el lateral brasileño Renan Lodi también inician el trabajo el Sevilla cuatro fichajes esta semana Jordan de John cunde y o campos que se suman y Diego Carlos para completar las seis caras nuevas a las que se sumarán probablemente Reggi John y otros cinco más el Athletic tendrá su primer entrenamiento desde las seis de la tarde con la cara nueva del portero quieta jugadores que suben del filial y otros tantos regresos de cedidos el Leganés con las incorporaciones de Juan Muñoz Jonathan Silva y André Grammy además sorteará hoy el calendario de la temporada diecinueve veinte a partir de la tarde en la sede de la Federación de Las Rozas en en el Eurobasket femenino desde las tres de la tarde España Rusia

Voz 0027 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 5 30:08 con Aimar Bretos

Voz 0027 30:11 Bajaur española en el Vaticano va a entregar hoy personalmente allí en la Santa Sede la queja formal del Gobierno por las palabras del Nuncio en España sobre la exhumación de Franco ya ex nuncio dejó su cargo el martes Renzo Fratini acusó al Ejecutivo de Sánchez de resucitar al dictador de crear un problema que divide a los españoles de no llegó a plantear Frattini que parte de España considera a Franco un dictador mientras que otra parte de España lo considera una persona que evitó una guerra civil y que lo mejor era dejarlo en paz y que Dios lo Juste estás fueron las palabras de Frattini hoy el Gobierno presenta su queja han pasado ya cuatro días hace que Frattini dijo esto y el Vaticano sigue en silencio Mariela Loureiro

Voz 0259 30:51 Carmen de la Peña la embajadora de España en la Santa Sede acudirá esta mañana al Palacio del Vaticano para reunirse con el secretario de Relaciones con los Estados con el arzobispo Paul Richard Gallagher le entregará en mano la carta con la queja formal del Gobierno por el Nuncio la vicepresidenta Calvo insistió ayer en lo que dijo aquí en la SER el lunes fue una injerencia inaceptable e inasumible lo que se ha puesto en cuestión es

Voz 0370 31:16 una ley de los españoles una ley de su Parlamento que lo que el Gobierno está ejecutando nos parece completamente inasumibles así que la embajadora será recibida el jueves llevará lo que ya advertí que era la discrepancia radical del Gobierno de España acerca de estas declaraciones

Voz 0259 31:38 la queja va dirigida al número dos del Papa a Pietro paro Ling fuentes de la iglesia consultadas por la SER señalan que al ya ex nuncio solos eleva a recordar por acusar al Gobierno de resucitar a Franco que no destacó por mucho más en estos diez años en España un destino que nunca le gustó ni por el que se interesó

Voz 0027 35:24 hace unos días les contamos que en la noche de San Juan en Girona un hombre violó supuestamente a una niña de trece años que ese hombre acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por un hecho prácticamente idéntico pues ya en esta mañana podemos contar nuevos datos el historial penal sexual de este hombre Joan Bofill bon día

Voz 1 35:40 hola Haimar

Voz 0931 35:42 en este hombre resulta que también en el momento en el que cumplió condena ya por unos hechos prácticamente similares pese haberlo cumplido esa condena de seis años los expertos también miembros del Departamento de Justicia unos confirman a la SER que tenía un alto riesgo de reincidencia pero que no se pudo hacer nada porque este hombre pues eso ya había cumplido su condena salió de prisión en dos mil quince después de cumplir íntegramente esta condena de seis años por haber violado a otra chica en Girona hace diez años pero es que no sólo eso sino que este hombre ahora mismo también tiene otro juicio penden pendiente por haber abusado presuntamente sexualmente de una chica con discapacidad por este caso estuvo tres meses en prisión Isaac

Voz 0027 36:24 ya en libertad el febrero por orden judicial

Voz 0931 36:27 el ir recordemos pues que hace aproximadamente una semana la noche de no durante el día de The Sun Yuan en Girona pues habría agredido

Voz 0027 36:35 a esta otra chica y por ello ahora mismo

Voz 0931 36:38 ya en prisión preventiva los expertos aseguran pues que pese a este internamiento de seis años pues en estos casos tan extremos

Voz 0027 36:46 de la prisión no es sinónimo de rehabilitación y también hay en Cataluña ayer vimos en Manresa escenas de auténtica desesperación por parte de algunos de los familiares de la niña de catorce años presuntamente violada hace ya tres años por un grupo de seis jóvenes un grupo para el que la Fiscalía pide o acusa de abusos sino de agresión sexual

Voz 0931 37:09 si al final habrá que esperar hasta el lunes para escuchar en el juicio el testimonio de la víctima esa niña de catorce años que habría sido violada por estos seis chicos primero uno a uno y luego en grupo según el propio escrito de esta Fiscalía que pese a ello considera que no hay violencia la sesión en la Audiencia de Barcelona se suspendió porque no se presentó la abogada de uno de los acusados y fuera

Voz 5 37:29 alguno de los familiares protestando en el momento

Voz 7 37:32 en el que los acusados salieron del juzgado

Voz 5 37:38 el tío de la víctima se intentaba lanzar sobre ellos con insultos los Mossos lo consiguen reducir

Voz 47 37:42 de evitar el enfrentamiento

Voz 0027 37:46 pero Aimar se necesitó un rato largo para que los agentes pues conseguirán calmar a este familiar de esta víctima nos vamos ahora a Andalucía porque la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a la jueza del caso de los ERE Mariano Núñez Bolaños por desatender perjudicar la investigación es de lo que le acusan anticorrupción pide al CGPJ que abra un expediente a la magistrada por una falta muy grave ya que consideran que ha retrasado injustificadamente el caso Elena Carazo buenos días atención Elena estas por ahí Radio Sevilla

Voz 4 38:18 Aimar ahí ahí estás buenos días

Voz 7 38:21 las decíamos que la Fiscalía Anticorrupción denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial a la jueza María Núñez la titular del Juzgado de Instrucción seis de Sevilla que se hizo cargo de la macro causas que abrió la jueza Mercedes Alaya como el caso de los ERE o el de los avales concedidos por la Agencia IDEA la denuncia por la supuesta desatención o el retraso injustificado de esto procedimientos algo que perjudica la administración de Justicia según el comunicado de Anticorrupción la Fiscalía considera que está resultando imposible esclarecer los hechos y buscar a los responsables de los supuestos delitos que hay que investigar Anticorrupción veo una falta grave o muy grave en la actuación de María

Voz 0027 38:56 Doña Elena el martes contábamos aquí el malestar de la Asociación de la Prensa de Sevilla por el perfil de los nuevos consejeros del Consejo de Canal Sur consejeros propuestos por los partidos políticos se quejaban la Asociación de la Prensa de Sevilla de eran precisamente políticos y no profesionales de los medios de comunicación pues bien ayer se celebró

Voz 48 39:15 yo eh el control o

Voz 0027 39:18 la aprobación por parte del Parlamento autonómico de estos nuevos consejeros fue visto y no visto en media hora y sin preguntas

Voz 7 39:25 hoy tras años de bloqueo el pleno de la Cámara aprobado sin votos en contra y como decía sin pregunta al nombramiento para la RTVA y el Consejo Audiovisual andaluz el periodista Juan de Dios Mellado este al nuevo director de la radio televisión pública andaluza con noventa y un votos a favor y diecisiete en blanco son de adelanta Andalucía que no se opone al nombramiento pero sí quiso protestar por la forma del Gobierno andaluz que no les con susto no les consultó sobre el nombre que habían propuesto Mellado se muestra ilusionado por el iniciar el cambio de rumbo que dice necesita Canal Sur

Voz 49 39:53 por las bases para esa les hizo público que tiene que tener y de comunicación se refuerza se fortalezca es un servicio real a todos los días con nuevos contenidos donde todos se sientan cómodos

Voz 7 40:07 los nombramientos de los nuevos miembros del consejo de administración de la RTVA han recibido críticas como decías por parte de las asociaciones de periodista ya que los partidos han priorizado el peso político en sus propuestas sólo Vox y ciudadanos apostaron por nombres relacionados con los medios aunque eso sí adelante Andalucía rectificó la suya hay propuso finalmente a la periodista Esther Fernández en lugar del secretario regional de Organización y Finanzas de Izquierda Unida Francisco Javier Camacho

Voz 0027 40:33 escuchen esta noticia que les contamos hoy en la Ser el Servicio de Emergencias uno uno dos de Madrid tiene ahora mismo sólo un helicóptero uno operativo para este verano para las emergencias a pesar de que es la época en la que más servicios aéreos del años registran y el problema es que el segundo helicóptero está en tierra porque no puede volar con temperaturas de más de veintisiete grados para que se hagan una idea estos días tenemos veinticinco XXXV Virginia no es así

Voz 4 40:59 así es buenos días de mar la empresa concesionaria sustituye el aparato que se venía utilizando el último mes con otro con menos prestaciones que no puede volar como decías a más de veintisiete grados ni aterrizar en las superficies de los hospitales amas de veinticuatro el año pasado estuvo parado dos meses por el calor y las denuncias de los trabajadores lograron que la empresa sustituyera el aparato por otro mejor el lunes en plena hora de ola de calor devolvía el servicio del es ese helicóptero según la dirección del Summa está averiado aunque según el contrato de la concesionaria Si esto fuera así tendrían que haberlo sustituido en un máximo de doce horas

Voz 0027 41:38 les contábamos a la seis de la mañana como anoche comenzaron ya oficialmente las fiestas de lo Orgullo LGTB en Madrid con el pregón de Mónica Naranjo en la plaza de Pedro Zerolo los compañeros que están llegando a esta hora a las reacciones confirman que ahora mismo por las calles de Madrid todavía hay fiesta

Voz 4 41:54 hagamos toleramos fue la primera noche de orgullo ha sido larga para muchos tras un pregón más reivindicativo de nunca ante la amenaza de la ultraderecha en las instituciones

Voz 0277 42:01 has Mónica Naranjo respeto seamos maestros de todas aquellas personas que todavía no han entendido que el amor es el arma más poderosa del mundo y que puede cambiar

Voz 4 42:20 hacia atrás para coger impulso para ser más fuertes seguía en su discurso Mónica Naranjo presentado un pregón por una vieja conocida de la fiesta el Aplec sí que vestida de cebra bromeaba sobre las ideas de Vox para la celebración

Voz 50 42:33 quitarnos capas a la casa que seguimos aquí subrayó

Voz 4 42:45 hasta el domingo se va a prolongar en Chueca la celebración y la reivindicación la tarde del sábado tendrá lugar la tradicional manifestación

Voz 0027 42:53 me

Voz 0027 43:06 el líder militar venezolano Rafael Acosta que murió bajo la custodia de el servicio secreto de Maduro fue torturado según los resultados filtrados de la autopsia fue aplastado electrocutado golpeado brutalmente las heridas le provocaron la muerte horas después de declarar ante un tribunal acusado de participar supuestamente en una trama golpista hay daba buenos días

Voz 0142 43:27 buenos días la autopsia la filtrado un exfiscal en el exilio ya ha corrido como la pólvora por toda Sudamérica

Voz 15 43:32 la tensión se filtró la autopsia del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta

Voz 0142 43:37 ese documento se habla de lesiones como quemaduras en los pies lesiones en la piel de hematomas costillas rotas el capitán a fue detenido acusado presuntamente de conspirar en un plan para asesinar a Maduro el pasado veintiuno de junio y el viernes el prisionero asistió a una audiencia de presentación que explica así su viuda sumamente

Voz 52 43:54 el piano en silla de ruedas no podía hablar ni nada nada no se vale por sí mismo

Voz 4 44:01 lo torturaron mucho tanto torturaron lo mata pero asegura la mujer a costa no

Voz 0142 44:05 la de resistir esas torturas termino muriendo en el hospital

Voz 4 44:08 no es cuestión de las torturas

Voz 52 44:10 ayer lo llevaron hueso lo vio en el Estado que estaba lo llevaron al Hospitalito llenos Fuerte Tiuna falleció lo va a asesinar

Voz 0142 44:19 el lado del oficialismo Diosdado Cabello uno de los hombres fuertes de Maduro niega que el Gobierno apoye torturas aunque eso sí dice que la investigación tiene que quedar en manos de las instituciones controladas por el mismo

Voz 1 44:29 el Gobierno hoy hablan que la revolución tortura la revolución está en contra de cualquier acto de tortura cualquier ciudadano que puede ocurrir algo las instituciones que deben actuar que se actúe se detenga a los responsables y que asuman su responsabilidad ante el país y ante el mundo

Voz 0027 44:45 eso en Venezuela y en Estados Unidos el español Pablo Ibar que está condenado a cadena perpetua por un triple asesinato que él sigue negando haber cometido que sembró hace unas semanas la justicia le libró de la pena de muerte pero al que condenó a perpetuar Ibar ha sido trasladado a una cárcel de Florida la más grande del estado cerca de su familia Andrea Villoria buenos días

Voz 7 45:06 buenos días de sus dos hijos y de su mujer tenía que pasará de conducir ocho horas cada fin de semana a sólo cincuenta minutos locos AVE estoy es y tan Éibar dice estar muy agradecida porque tras veinticinco años entre rejas esa cercanía va facilitarles las visitas desde que el juez dictó sentencia

Voz 1684 45:21 no han podido nivel ni hablar con él Marat March Kimi N

Voz 7 45:25 sólo han podido intercambiar algunas cartas nos cuenta Tania en las que su marido explica Frances tacos donde que esta roto porque no esperaba volver a prisión por lo que la Familia y la Defensa mantienen que la prioridad es conseguir

Voz 4 45:36 a un nuevo juicio en

Voz 7 45:38 seguirán luchando hasta que vuelva a casa dice Tanya algo que según los letrados puede tardar entre cuatro y ocho años más

Voz 46 45:54 yo no lo he hecho

Voz 0027 46:04 ese mar Izquierdo buenos días buenos días Aimar

Voz 46 46:07 sí

Voz 19 46:07 qué cosas tan curiosos pasan en nuestro país ocurre que hay un organismo estatal

Voz 1100 46:12 el coinciden pro por funcionarios que se denomina Centro de Investigaciones Sociológicas más conocido como decís encargado de hacer los estudios pertinentes para cumplir con esa labor que se anuncia en el título hace periódicamente encuestas algunas de ellas de índole política y siempre siempre sucede lo mismo todo el mundo El de la derecha en masa por ejemplo se carcajadas de los resultados pero pasan unas horas folios y folios hablando de esos datos ustedes lo entienden Se da la circunstancia además de que ahora el centro está dirigido por un señor de importante currículo académico al que la caterva de letrados de las tertulias de las viene Infantería Le llaman Sabio un insulto según

Voz 4 46:56 Inés

Voz 1100 46:57 ayer nos dijo el decís que el PSOE se disparaba en intención de voto a primeros de junio cuando se hizo el trabajo de campo que podemos perdía fuelle que el PP subió una Miaja Ciudadanos y Vox están Kaman seguramente era así sus números lo repugnan a la inteligencia pero el problema está en intentar utilizar esas subidas y bajadas como Bola de cristal de que podría suceder en una hipotética repetición de elecciones porque como calculamos el desgaste de Sánchez Iglesias tras devolverse las fotos

Voz 1 47:31 el ojo izquierdo

Voz 15 47:43 oyentes Danny De la Fuente hemos preguntado por el último CIS Si hubiera que votar hoy sí cambiarían el voto María de Alicante lo que no haría es votar

Voz 54 47:50 ahora unos tía me siento tonta votar otra vez ya se lo diré yo a ellos Siqueira votar si lo único que pasa es que yo pensaba que el político estaba al servicio del pueblo no el pueblo al servicio del político ahora aquí lo que vote y ahora no que lo que vote seis ellos no son capaces de ponerse de acuerdo se tienen que poner de acuerdo es su obligación como políticos entonces la verdad me siento estafada yo me siento muy pasa nada pero si iría a votar no sé no sé muy raras como Gatti

Voz 15 48:24 ella muchos y muchas no queríamos que nos dijeran a quién votarían pero hay quién lo tiene claro quiere compartirlo y es su primera vez en las sondas así que bienvenido

Voz 1 48:35 por supuesto que cambiará en el voto no le presté mi voto al PSOE para que hiciera esta traición votaré unirá podemos ir rasa Madrid

Voz 55 48:45 estoy un poco cansada ya de las estrategias políticas a que nos están sometiendo los dirigentes políticos que tenemos ir si se repitieran las elecciones te que sí que cambiaría me estoy harta de adolescentes caprichosos

Voz 5 49:03 he

Voz 15 49:05 y en nuestra barra libre política un poco de todo

Voz 56 49:09 hola buenos días Joaquina de Murcia bueno sino ocultar muchísimas cosas como que pasará esta tarde en el Parlamento de Murcia Ara ciudadano lo que tiene que hacer porque ayer se reúne con el colectivo no te prive no te Trives es el colectivo el equivalente digamos alcohol en Madrid en Murcia si al final se ponen de acuerdo con Vox esto de qué va a pasar de eso me ha encantado ese ataque de risa tan natural que habéis tenido hacer uso dos vienen ya la risa en contra de la oscuridad que dispara esa señora cuando se señora esa señora así porque yo no me voy a poner a su altura llamada Rocío Monasterio que lo único que hace verter o yo sí yo no sé porque tienen a usar esa obsesión con la y con la ICO la cintura para abajo

Voz 15 49:50 muchos oyentes como Juan Pedro de Villafranca se preguntan eso en media hora más Aimar

Voz 0027 49:55 siete menos diez de la mañana gracias Dani seis menos diez en Canarias