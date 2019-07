Hoy por Hoy (04/07/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 siete de la mañana seis en Canarias

Voz 0027 00:24 esta mañana especialmente buenos para los trabajadores a tiempo parcial porque el Tribunal Constitucional ha anulado el sistema por el que se les calculaba hasta ahora la pensión a los trabajadores tiempo parcial el tribunal lo considera discriminatorio respecto a quiénes trabajan a jornada completa por dos motivos primero por el sistema en sí que según el Constitucional penaliza dos veces a este tipo de empleados a los empleados a tiempo parcial porque su pensión ya de por sí es más baja porque trabajan menos horas y y cotizan menos pero es que además hasta ahora se les aplicaba un cálculo que les descontaba días cotizados en resumen una ruina bueno es el primer motivo por el que lo anulan pero es que

Voz 1915 01:05 además los jueces ven discriminación dejó

Voz 0027 01:07 Enero porque el setenta y cinco por ciento de quienes trabajan a tiempo parcial en España son mujeres a partir de las ocho vamos a hablar con un experto en pensiones para que nos explique exactamente a quién a cuentas personas afecta este cambio y cómo les afecta esta tarde sabremos si Vox cumple su amenaza la tumba la investidura del popular Fernando López miras en Murcia se celebra la votación definitiva Ia al candidato le bastaría con la abstención de los cuatro parlamentarios de Vox pero los de Abascal no se mueven de momento siguen en el no porque Ciudadanos se niega a firmar públicamente un documento a tres con ellos y con el PP Luis Gestoso Vox Miguel Garnett ciudadanos

Voz 2 01:46 no les vamos a dar un cheque en blanco a quien los cordones sanitarios a quién no insulta a todos los días no cambiar las cosas no sé si están hablando afirmó

Voz 3 01:55 somos gente como punto fue votaremos que no sé yo no te Response evitarán del no sé no echen la culpa a los demás eso es de más de más jugador y tiranteces también por la izquierda

Voz 0027 02:05 a nivel nacional Isabel Villar el PSOE acusa a Podemos

Voz 4 02:08 tacticismo después de que Iglesias le ha propuesto Sánchez a través de un artículo en La Vanguardia que se presenten a la investidura con un gobierno de coalición si eso no funciona el Iglesias se compromete a cambiar de estrategia pero dice Carmen Calvo que una investidura no va de eso

Voz 5 02:21 estoy segura de que no es un reto cualquier asunto relativo a poder tener gobierno en el mes de julio y cuanto antes mejor no pasa por por táctica pasa por la sinceridad porla seriedad de anteponer objetivos políticos leyes decisiones transformaciones que España necesita antes que otro tipo de estrategias

Voz 1645 02:44 ya Alberto Garzón de Unidas Podemos espera que el PSOE rectifiquen que el Partido Socialista quiera gobernar en solitario es legítimo lo que no es legítimo es que quiera gobernar gratis y además nos chantaje porque en última estancia lo que le está diciendo al resto de grupos es o ustedes me apoyan o peor será para vosotros

Voz 0027 02:58 en Italia la justicia se niega a firmar el decreto de expulsión de la capitana del barco Sea Watch Salvini quería a echar está extinta del país en cuanto salió libre pero la Fiscalía se ha negado a firmar esa orden la portavoz de la OMS

Voz 1989 03:10 si llaman únete esto que Trophy

Voz 0027 03:13 pero la raqueta la capitana de este barco de rescate de inmigrantes está todavía en Italia aunque no puede confirmar que vaya a quedarse allí en el país y por cierto en Italia ha muerto un turista en la explosión del volcán de la isla Stromboli

Voz 4 03:27 hay además un herido los dos estaban de excursión en el volcán cuando entró en erupción y empezó a expulsar rocas y lava según las autoridades ha sido la explosión más fuerte desde mil novecientos ochenta y cinco

Voz 1161 03:41 deportes Juan Antonio Sampedro cuadro equipos de primera edición hoy su pretemporada Sherman al español que lo hacía ayer en el Atlético Madrid diecinueve veinte de semana arrancará a las nueve con el primer contacto en el que ya estarán cuatro de los seis nuevos Felipe Monteiro Héctor Herrera Ibáñez y Marcos Llorente posteriormente seguirán Jon Félix y Renan Lodi en Sevilla arranca con seis caras nuevas Burt Diego Carlos bordan de John cunde y campos a las que se sumarán probablemente Reggi Lone y otros cinco más y el Athletic lo hará desde las seis de la tarde con la cara nueva del portero vez quieta y el Leganés con las incorpore incorporaciones de Juan Muñoz Jonathan Sylvain André grandes

Luismi Pérez buenos días buenos días jueves en el que el tiempo va a ser más bien tranquilo en gran parte del país no van a faltar los chubascos eso sí los vamos a tener al norte de Canarias con alivio bastante fuerte todavía esta mañana cerca de las provincias de Ávila de Toledo y en el sur de Madrid y atención esta tarde con las tormentas en Castilla y León el interior del Cantábrico de Galicia Illa avanzada la tarde y casi de noche en algunos puntos el Sistema Ibérico el Pirineo así como el resto del Cantábrico alguna de esas tormentas con granizo y vientos fuertes en el resto del país tranquilidad suben un poco las temperaturas donde más calor bazares en el Ebro y el viento Kuerten esas zonas de tormenta también en gran parte del interior peninsular viento de solas

Voz 0027 05:54 Sirvent seis de la mañana cinco seis y seis en Canarias en Naciones Unidas ha pedido ya una investigación independiente sobre el bombardeo de un centro de detenidos de inmigrantes libio un ataque en el que finalmente han muerto cuarenta personas y ataque además que deja centenares de heridos nadie se ha atribuido todavía la autoría pero el Gobierno de unidad de Libia que es el reconocido por la ONU ha acusado al mariscal rebelde Halffter de estar detrás del bombardeo Álvaro Zamarreño

Voz 0116 06:18 el Consejo de Seguridad se reunía tras decir la responsable de derechos humanos que con lo que sabemos del ataque puede ser un crimen de guerra de hecho la propia ONU confirmaba láser que se ha comunicado a todos los contendientes las coordenadas de esos centros precisamente para su protección ante bombardeos la portavoz de ACNUR explica a la SER que no se trata sólo de las muertes es que ya sin los bombardeos estos lugares son un agujero en

Voz 0027 06:39 claro de derechos humanos es Paula Barrachina

Voz 9 06:42 personas que están privadas de ella está te llevan mucho tiempo con China a los lugares muy pequeños con condiciones de higiene o muy mala más veces con falta de comida con enfermedades contagiosas y seguiremos haciendo trabajo de abogacía fuerte para que en el futuro de los centros de detención se cierra

Voz 0116 07:04 torturas falta de garantías legales y riesgo de muerte en un país en guerra el cóctel que hace inasumible considerar alivia lugar seguro al que entregar a personas que como los seiscientos de este centro dietas Lluna acaban encerrados por el mero intento de llegar

Voz 0027 07:16 Europa aquí en España lo apuntábamos hace unos minutos hoy vamos a saber si el órdago que les lanzo Vox a PP y Ciudadanos se consuma en Murcia sí1 sitúa definitivamente la investidura esa tensión negociadora allí en Murcia sea trasladado a nivel nacional a través de Twitter la cuenta oficial de Vox llamó ayer acojonado sinvergüenza a Albert Rivera por negarse a negociar con ellos y le emplazó a dejar de la merle el culo al presidente francés Macron esto es literal de un par

Voz 10 07:45 ha nacional a otro

Voz 10 07:57 este vídeo de

Voz 0027 08:03 Locomía Loco Vox parecía ya todo muy lamentable cuando Vox decidió rectificar pero un poco escribieron un nuevo tuit culpando de todo lo demás a un supuesto común Manager de verano que tienen dicen los community managers para que no lo son los responsables de controlar Twitter y demás en las en las empresas según Vox el tuit ese de Rivera acojonado hablarlo la lo escribió un comunicado Manager de verano pero les justificaban decían no es fácil aguantar callados el precio de ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos y no podemos garantizar además que esto no vuelva a suceder si Ciudadanos empeña en darle los gobiernos al PSOE

Voz 10 08:40 a la gresca en la derecha

Voz 0027 08:42 en la izquierda ojo a esto que está pasando en La Rioja el PSOE había firmado un pacto de gobierno con Unidas Podemos para acabar con veinticuatro años de gobierno del PP para formar un gobierno progresista pero Unidas Podemos sea partido allí en La Rioja son dos dos diputadas una de Podemos y otra Izquierda Unida bueno pues han roto y ahora hay que volver a empezar esa negociación para evitar que siga gobernando el PP Radio Rioja Ana Castellanos

Voz 11 09:08 con Izquierda Unida las conversaciones están muy avanzadas y hay acuerdos programáticos en distintas materias pero las relaciones entre el Partido Socialista Podemos están siendo muy complicadas lo último es que desde Podemos acusan al Partido Socialista de no presentarse a una reunión Raquel Romero de Podemos aquí en La Rioja emo

Voz 12 09:24 los asistido a un nuevo desplante del Partido Socialista de La Rioja que nos ha vuelto a dejar plantados en la mesa de negociación no quieren ese gobierno de coalición

Voz 11 09:35 por su parte el secretario general del Partido Socialista que La Rioja asegura que existe voluntad de diálogo Francisco Coll

Voz 11 09:46 poco en asegura que siguen avanzando en el acuerdo con Izquierda Unida allí es lo que quieren también hacer con Podemos

Voz 13 09:55 la mirada

Voz 1989 10:02 con una aureola de vencedor a cuento de las negativas de Alemania y otros países a entregar a España a sus líderes fugados a través de las euro órdenes cursadas por el juez Llarena pero cuando ha empezado a plantear acciones jurídicas no ya país por país lo ante instancias propiamente europeas los triunfos iniciales se convierten en fracasos estrepitosos de momento ha perdido cuatro pleitos contra España en los tribunales de la Unión Europea Luxemburgo y del Consejo de Europa Estrasburgo el último y más sonado ha sido la negativa a conceder medidas cautelares que garantizase un escaño en el Parlamento Europeo al hombre de váter lo Carles Puigdemont quién ni siquiera ha acudido a la accede a fotografiarse por miedo a ser detenido pero ayer mismo se añadió a la lista la Comisión Europea que rechazó considerar siquiera la aplicación en España del castigo del artículo siete del Tratado de Lisboa es una bomba atómica que termina proponiendo la retirada del voto en las instituciones al país infractor es el procedimiento sancionador que se ha iniciado contra Polonia por manipular a los tribunales en favor del Gobierno Puigdemont y sus amigos confunden a España con Polonia empiezan a sufrir espejismos y Bruselas les devuelve a la realidad

Voz 0027 11:24 siete y once de la mañana seis y once en Canarias el periodista de OK Diario que entró sin permiso en el despacho de Irene Montero en el Congreso y que sacó fotos fotos que después terminaron publicadas ese periodista no va a poder volver a entrar en el Congreso en un año Javier Torres

Voz 1645 11:41 congreso ha retirado por un año la acreditación al periodista del digital o Kate diario que realizó sin pedir autorización unas fotos del despacho de la portavoz de Unidas Podemos Irene Montero que no sólo considera gravísimo el hecho de tomar las fotografías también su publicación por un medio al que la Mesa del Congreso no sancionó ayer además de esta sanción y a raíz de ella la Mesa de la Cámara comenzó también a considerar la reforma de la instrucción que regula el día a día de la vida de la institución que no ha sufrido modificación alguna desde hace casi ocho años

Voz 0027 13:54 tal lo hayan visto derecho Netflix estrenó hace unas semanas un documental que repasa el caso de las niñas de Alcàsser

Voz 16 14:02 Hernández Myriam García ambas de catorce años y Antonia Gómez de quince fueron vistas por última vez en la localidad de Picassent bueno pues una pareja

Voz 0027 14:11 de Oliva en Valencia después de ver el documental esta pareja decidió ir al barranco en el que fueron encontradas las tres chicas enterradas la pareja se puso a excavar en la zona encontró pequeños huesos unos huesos que han resultado ser humanos cuatro falanges y la Guardia Civil los está investigando ya Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 14:35 buenos días la Guardia Civil confirma que se han encontrado restos óseos y que estos restos encontrados en la fosa del caso Alcàsser son humanos exactamente según estas fuentes lo que se han encontrado son cuatro falanges una pareja de oliva encontró los restos hace días y los trasladó al cuartel de la Guardia Civil de la zona donde se han realizado las primeras diligencias Se va a realizar ahora un primer informe en el Servicio de Criminalística de la Comandancia de Valencia en los próximos días se van a analizar en el Servicio de Criminalística de aquí de Madrid para elaborar un informe definitivo que pueda dirimir si pertenece o no a alguna de las chicas

Voz 1463 15:08 las desaparecidas en Alcàsser concretando la edad

Voz 0125 15:10 el sexo de la persona a la que pertenece después de cotejar con ADN de las jóvenes desaparecidas ya a partir de ese dato el Juzgado de Instrucción número seis de Alzira que es quien lleva este sumario decidirá si abre o no una pieza del caso a esta hora la Guardia Civil no descarta nada

Voz 0027 16:21 Aimar Bretos antes de Juego de Tronos una exitosa saga ya no había llevado a un mundo imaginario de aire medieval en el que los humanos se alían con todo tipo de criaturas mágicas para vencer al mal sólo que en aquel mundo el protagonista no era un trono

Voz 18 16:35 la ahora

Voz 0027 16:38 que era un anillo Amazon tiene ahora entre manos un proyecto para convertir El señor de los anillos en una serie que va a ser la serie más cara de la historia de la televisión ya sabemos quién va a dirigir los primeros capítulos el español José Antonio Bayona Pepa Blanes

Voz 1463 16:55 Bayona se pone al frente de la producción televisiva más cara hasta el momento es la adaptación de El Señor de los Anillos la obra de Tolkien de la que Peter Jackson ya creó toda una saga el director catalán va a dirigir los dos primeros capítulos de esta serie de Amazon llamada a ser la gran sustituta de Juego de Tronos y que como las películas va a convertir a Nueva Zelanda en la Tierra Media

Voz 0027 17:13 todo comenzó con la forja los como

Voz 0136 17:16 anillos tres fueron entregados a los elfos inmortales los más sabios se honrados de todos los seres

Voz 1463 17:24 quién creó una de las historias más extraordinarias de todos los tiempos de la que soy fan dice el director de Lo imposible en un comunicado no estará solo en esta aventura con el va a trabajar como productora Belén Atienza con la que ha rodado todas sus películas también duras igual donde Bayona fichó a varios técnicos españoles con tres Goyas a sus espaldas siempre ha sido aclamado en Hollywood desde el orfanato hasta Un monstruo viene a ver m No es la primera vez que se atreve con la televisión ya dirigió dos capítulos de Pedret

Voz 10 17:54 con millones y millones de metros cuadrados en cuántos de ellos quieres jugar x uno

Voz 23 18:57 entes Danny De la Fuente sobre el Smart de Gijón que yo no sé lo que a las encuestas decís de el señor Tezanos el señor Pedro Sánchez pero lo que está claro y lo que la experiencia avala es que si se repiten las elecciones quién gana siempre es la derecha el señor Pedro Sánchez está siendo un irresponsable ya que es de la responsabilidad de conseguir los apoyos que necesita sobre pactos Aurora Ciudad Real

Voz 24 19:19 no es que me parece muy fuerte que es que no se tenga en cuenta nuestras votaciones da igual todo contar de estar en el poder de hacer pactos con partidos que saben perfectamente que van a perjudicar a los ciudadanos les da igual sea son capaces de volver a las elecciones otra vez con el gasto tan grande que eso supone es que también les da igual estoy rebota

Voz 0027 19:43 el PP Alicante yo pienso que con el resultado

Voz 25 19:46 en las últimas elecciones es necesario volver a votar pero no turno y hay que irse a jueces que hay mucho que hacer un domingo por la mañana o por la tarde para no poder ir a votar ahora aviso a navegantes

Voz 1635 19:59 se les puede junta las elecciones del otoño con la sentencia del plus es Icon elecciones catalanas muchas gracias a todos

Voz 1772 20:06 las siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 1915 20:19 qué tal buenos días nodo varapalo del Gobierno central al Ayuntamiento de Madrid la ministra de transición ecológica Teresa Ribera critica la reversión que el nuevo gobierno municipal está llevando a cabo de Madrid central o del proyecto por ejemplo

Voz 1463 20:32 lo de la calle Galileo medidas ambas adopta

Voz 1915 20:35 dadas para reducir la contaminación en la ciudad Rivera se reunió esta semana con el alcalde José Luis Martínez Almeida y ayer decía esto

Voz 26 20:44 ha salido tenido un eco en la prensa internacional muy grande nadie se explica que un primer paso tan tímido como Madrid central haya sido deshecho frente a la tendencia de todas las ciudades de no solamente europeas sino en todas partes del mundo de recuperar esos espacios de bajas emisiones de o de emisiones cero y evidentemente pues la Comisión considera que esto es una provocación

Voz 1915 21:06 y mientras guerra de cifras en cuanto a los datos de contaminación en Madrid desde Ecologistas en Acción aseguran que el segundo trimestre de dos mil diez nueve arroja el mejor dato de la última década en cuanto a emisiones el ayuntamiento por su parte dice que diecinueve de las veinticuatro estaciones mediadoras han aumentado los niveles en los últimos ocho meses ambos análisis se basan en la misma fuente en esas estaciones medido horas pero los periodos para comparar son diferentes evidentemente el Grupo Municipal Socialista presenta este jueves su recurso contra la moratoria de sanciones de Madrid central lo hará en los juzgados de lo contencioso administrativo de la calle Gran Vía esta misma mañana Pepu Hernández pensamos que los

Voz 1635 21:42 de Madrid central pues según fraude de ley y lo que es seguro es es una decisión arbitraria temeraria e insensata esta John no es una cuestión de ideologías no es una cuestión de izquierdas o derechas sino que lógicamente está sustentada en razones que aportan distintos organismos relacionados con la salud pública y eso es una cuestión básica lógicamente vamos a recurrir la moratoria de Madrid central que ha adoptado de forma arbitraria en el Partido Popular

Voz 1915 22:09 Almeida he Villacís eh alcalde Ibiza alcaldesa se reúnen hoy con la plataforma a favor de Madrid central para seguir pensando en cómo revertir esa medida Madrid recibirá estos cuatro días que nos vienen a un millón de visitantes aproximadamente que participarán en la fiesta del Orgullo

Voz 0027 22:27 de caddie para la celebración de este gran evento anual del País Vasco de Vitoria bueno se al final les muy divertido me encuentras diversidad mucha gente el ambiente entre los

Voz 1915 22:44 los visitantes si de esta forma cantando empezaba Mónica Naranjo su pregón anoche en la plaza Pedro Zerolo

Voz 8 22:54 un beso

Voz 0684 22:56 cada vale a ser a medida que dueño del mundo

Voz 1915 23:09 es jueves cuatro de julio más noticias en titulares con Cristina del Casar controlado el incendio de Nava Lafuente las llamas que fueron provocadas no han registrado grandes consecuencias gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencias en el caso del incendio de cenicientas y Cadalso el Seprona trabaja ya con la hipótesis del incendio intencionado continúan las negociaciones para lograr un candidato a presidir la Asamblea de Madrid los grupos políticos siguen sin ponerse de acuerdo a menos de una semana para el pleno de investidura la Guardia Civil de Tres Cantos detiene a nueve integrantes de una banda que robaba el material de vivienda

Voz 27 23:40 las encontró en construcción actúa manifiestos en pisos de mejorar el campo que estaban a punto de entregarse ese llevaban cualquier tipo de equipamiento vitrocerámica calderas e incluso

Voz 1915 23:49 la Doris y en deportes el central brasileño Felipe Monteiro será presentado hoy a las cinco de la tarde en el Metropolitano vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras Alfonso Martínez DGT buenos días

Voz 1161 24:12 buenos días hasta ahora encontramos al tráfico muy intenso en prácticamente todas las entradas a la capital por la A uno en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón de Ardoz en San Fernando de Henares la A tres a la altura de Santa Eugenia la cuatro en Valdemoro Pinto la A42 encastado vuelos a Parla labrada y Getafe Lacen con Navalcarnero Móstoles Alcorcón y Campamento las seis desde Las Rozas hasta el Plantío y la M seiscientos siete en Colmenar Viejo Tres Cantos a esto hay que añadirle las retenciones en los tramos habituales tanto de la ronda de circunvalación M cuarenta como de la M

Voz 1915 24:47 si echamos un vistazo también a la ciudad Charo Alcázar centro de pantallas buenos días

Voz 1463 24:51 qué tal muy buenos días Virginia bueno pues aquí despierta a la mañana del jueves sin incidencias con la calle Alcalá con motivo de las fiestas del Orgullo cortada entre independencia y con tráfico de Hora punta en un buen tramo de la M30 que comprenden Méndez Álvaro podríamos hablar ya del cruce de avenida de América sentido norte también en la entrada por Santa María de la Cabeza por la ribera del Manzanares

Voz 0027 25:14 Johnson sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo pidiéndole

Voz 29 28:25 mira a caballo salir una hora más aquí no es verdad ya hay otro ay si cada vez hay más ahorrar

Voz 33 28:30 en ahorramos seguimos abriendo supermercados para que te hagas

Voz 10 28:34 de lo que ahora más que nunca porque ya tienen

Voz 33 28:36 les abierto de nuevo el de la calle Reyes Católicos

Voz 1989 28:39 en Alcalá de Henares Saura más lo bueno

Voz 1915 28:45 más de medio centenar de refugiados han entregado al secretario de Estado de migraciones un requerimiento para que cese su vulneración de derechos fundamentales exigen su admisión en el programa de acogida previsto por la ley amenazan con llevar el asunto a los tribunales Nicolás Castellano

Voz 1772 28:58 tiene Diego Barajas es sólo dos semanas huyendo de Venezuela tuvo que dormir cuatro días en el aeropuerto con su niña de diez años pidió asilo y ayuda a la Administración pero nadie les da plaza duerme en la parroquia de San Carlos Borromeo como Fran del Salvador con su bebé de cuatro meses

Voz 34 29:13 mi hija no podía dormir en el aeropuerto porque es uno niño pequeño y no le gusta es muy difícil logro sucio

Voz 35 29:22 no sólo para nosotros sino para el que viene vendrán después eh que agilice un poco los trámites porque son trámites burocráticos creo la abogada

Voz 1772 29:30 de Coordinadora de Barrios Patricia Fernández asegura que la administración está tardando hasta seis meses en dar esas plazas y muchos quedan en situación muy vulnerable

Voz 1645 29:37 estamos detectando es que hay muchas personas que están viviendo en situaciones de chabolismo que están siendo explotados en alojamientos idóneos hemos de stopper llegamos así a las siete y media continúa hoy por hoy en la Cadena Ser

Voz 10 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy

Voz 0027 30:10 de todos esta mañana que vamos a comprobar a lo largo del día así Vox tumba por primera vez la investidura de un gobierno pactado entre PP y Ciudadanos será en Murcia vamos en un segundo lo que publican los periódicos por esa falta de entendimiento entre los partidos de derecha pero antes sobre la investidura de Pedro Sánchez editorial de El País Rafa Muñiz

Voz 1772 30:28 que dice que la Presse la pregunta a estas alturas sigue siendo no con quién se dispone a pactar Sánchez sino en qué tono en qué tono de programa pretende hacerlo en el mismo periódico el politólogo José Fernández Albertos dice que hay tres motivos para esa investidura primero por los amplios poderes que confiere la Constitución al presidente una veces investido puede por ejemplo decidir disolver las Cortes reconfigurar el Gobierno Hinault sólo puede ser depuesto con una moción de censura segundo motivo el coste de esa parálisis la inacción siempre desgasta a quien está en el Gobierno y tercero la incertidumbre que nos de pararía una nueva convocatoria electoral

Voz 0027 31:05 el editorial de ABC que pide a Ciudadanos y Vox que se dejen de tacticismo de irresponsabilidad que opina ese periódico el ABC están decepcionando al votante de centro derecha

Voz 1772 31:15 la actitud de Vox y ciudadanos en las negociaciones en Madrid y Murcia tiene mucho de irracional de cansino

Voz 0027 31:21 juego de intereses mutuos desafectos recíprocos

Voz 1772 31:23 es sobre todo un tacticismo egoísta dice a ABC durísimo editorial en el que reprocha ciudadanos que no entenderse con los Abascal por un por un complicado del qué dirá la izquierda de Vox critican su enfermiza necesidad de reclamar su minuto de gloria ABC concluye que de no llegar a un acuerdo los tres esto supondría un fraude para su electorado

Voz 0027 31:44 hay alguna opinión en la prensa sobre los insultos de Vox a Albert Rivera al que ayer en un tweet oficial de la cuenta de Vox llamaban acojonado sinvergüenza y culos de Macron

Voz 1772 31:53 pues sí a Prego dicen el independiente que vamos de mal en peor y que eso creíamos que ya habíamos va dado demasiados escalones pero nos dirigimos rápidamente hacia el subsuelo los insultos de Vox a ciudadanos en Twitter dicen dan una buena idea del nivel en el que se están produciendo esas discusiones y desencuentros entre dos partidos que por otra parte han pactado ya en decenas de ayuntamientos el Espanyol titula así Vox está al borde de un ataque de nervios y estalla en insultos a ciudadanos antes de la votación clave

Voz 0027 32:23 Murcia se siguen escribiendo páginas y páginas en la prensa internacional con mucho análisis acerca de los nombramientos de los cargos de poder europeo te fijas Dani en los periódicos británicos

Voz 1772 32:35 sí que son los que de hacer una valoración así más global The Gardian en su editorial considera que los cargos propuestos son de alto nivel adecuados opciones sensatas pero este intercambio de cromos que hemos visto revela las tensiones que hay en el corazón del proyecto europeo en el Daily Telegraph hoy como ayer cargan contra la Unión Europea por esta elección demostrando para ellos que es correcto abandonarla con el Brexit la Unión Europea es una democracia falsa y sus nuevos y lamentables líderes son prueba de ello escribe Alistair jefe

Voz 0027 33:01 ya antes de ir con los nombres apellidos la prensa económica la británica la alemana habla de ganadores y perdedores y al igual que el país por cierto muy interesante la reconstrucción que hace la batalla negociadora también lo encontramos por ejemplo en el Frankfurter no

Voz 1772 33:12 en el Frankfurter en el Financial Times en el Handelsblatt consideran que Makoun es el claro vencedor político de estas negociaciones el presidente francés llegó a Bruselas con una agenda clara propia uno asegurar que los designados Franco filos compartieran sus ambiciones de reforma de la Unión Europea dos colocar al menos a dos mujeres en los mejores puestos tres debilitar el dominio el Partido Popular Europeo de centro derecha en Bruselas triunfo en los tres puntos en un artículo sobre ganadores y perdedores coloca a Macron como el claro ganador a los holandeses y al grupo de grado como los claros perdedores en medio Angela Merkel Pedro Sánchez Merkel puede anotarse la victoria de haber superado la rebelión en el Partido Popular Europeo Sánchez puede anotarse el haber colocado a Borrell pero leo esta victoria puede no ser como parece a sus setenta y dos años Josep Borrell genera muchas dudas sobre su idoneidad para un trabajo que implica estar subido aviones constantemente dejando por todo el mundo que ocupe el puesto de Polly tica exterior un español concluye implicó que Sánchez renunciara a la oportunidad de colocar a un socialista en el Consejo Europeo oportunidad que aprovechó Macron además termino Sánchez se enfrenta a la insurrección dentro del grupo de centro izquierda europeo al no colocar a Timerman Merkel tenía plan B Sánchez no lamentan fuentes socialistas a este diario

Voz 0027 35:11 el boleto ocho menos veinticinco de la mañana siete menos veinticinco en Canarias cuatro días después de que el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP y Ciudadanos se haya empezaba a desmantelar la mayor zona de bajas emisiones contaminantes España que era Madrid central cuatro días después el alcalde José Luis Martínez Almeida va a recibir hoy a la plataforma que defiende la vigencia de ese espacio sin coches contaminantes Paco ahora buenos días hola buenos días Paco Segura ex coordinador de Ecologistas en Acción es portavoz además de la Plataforma en Defensa de Madrid central que elevan a decir hoy al alcalde

Voz 39 35:44 bueno pues que no se puede banalizar con un tema tan importante como es el de la salud de los madrileños aquí no hablamos de la supuesta libertad de ir o no ir con tu coche hablamos de que en Madrid fallecen quince personas cada día por la mala calidad del aire Ésa es un asunto de una importancia capital no se puede ya digo no se puede banalizar ni hacer política baja con ello

Voz 0027 36:04 pero obviamente el no va a decir hoy pues si me equivocado el restablece Madrid central que le van a plantear existe la posibilidad de un punto intermedio algún tipo de medida concreta que se pueda aplicar una vete a todas las multas Madrid central

Voz 39 36:16 bueno para nuestra plataforma es importantísimo que se vuelva a la situación que tenemos de partida porque hay que recordar que ahora mismo no tenemos eh la citación previa a poner Madrid central no no hemos retro nos hemos retro traído quince años atrás hemos ido a dos mil cuatro cuando se empezaron a crear pequeñas zonas de exclusión de coches que no sean de residente no lo que en Madrid se llamaba las apenas unas estructuras que creó en su momento Gallardón estas han desaparecido también del mapa osea que estamos en una situación mucho peor que la de partida y entonces para empezar a a parar la movilizaciones a parar la presión mediática y la presión pública que estamos haciendo lo primero revertir Madrid

Voz 4 36:55 Alfredo revertir que se vuelvan a poner la multa

Voz 0027 36:58 ustedes se publicaran en Ecologistas en Acción un informe en el que se demuestra que en este mes de junio a pesar de que fue el menos lluvioso de toda la serie histórica los niveles de dióxido de nitrógeno cayeron en veintitrés de las veinticuatro estaciones de medición que ahí estamos hablando de un mes en el que está plenamente vigente Madrid

Voz 39 37:15 sí así es en Madrid central ha sido tremendamente exitoso el único trimestre en el que se ha estado multando completo que es el segundo el que va de abril a junio ha sido el mejor de toda la serie histórica de toda la serie histórica zona alcanza niveles del orden de la mitad de los máximos que que recomienda la ley que no se que no se alcancen no osea que realmente eh en una zona en la que se incumplía sistemáticamente la normativa ya digo que eso tiene traducción en muertes humana eh conseguir hasta niveles de reducción en tan poco tiempo es algo tremendamente exitoso por eso este asunto nos entienden ningún país europeo hay casi doscientas ochenta en zonas de bajas emisiones en toda Europa

Voz 4 37:54 el entre Madrid centrales más pequeña

Voz 39 37:57 también hay que decirlo pero es de las más exitosas de las que más ha conseguido reducir la contaminación en poco tiene

Voz 0027 38:02 bien la practica aquí atribuyen ustedes que el Partido Popular que ciudadanos lleven a cabo medidas así me refiero el votante de derechas también respira veneno

Voz 39 38:13 ni más ni menos pero eh digamos la industria del automóvil se empresa empeñado en presentar cualquier restricción dado al automóvil como una restricción a nuestra libertad olvidando que es lo más importante la libertad de respirar aire limpio y ese discurso ha sido siempre asumido por partidos de la derecha que ya digo durante mucho mucho tiempo esto ya lo hizo Gallardón lo hizo Botella ya anteriores alcaldes de del PP han estado ocultando la contaminación de negando que tenemos un problema cuando se abrían expedientes contra España en el Tribunal de Justicia Europeo la de la Comisión Europea no ha percibido Morton de veces porque eramos uno y otro año la normativa de calidad del aire bueno pues han está ocultando esta situación cuando realmente ha llegado un partido que Osán un gobierno como el fue el anterior que que lo ha puesto el tema sobre la mesa esa Pastora actuar en se han visto las las las ventajas Si que efectivamente el la restricción del tráfico funciona porque el tráfico es el principal agente contaminador en nuestra ciudad sin embargo bueno pues es entonces esto era un emblema de la izquierda con lo cual pues hay que ir contra ello aunque sea una auténtica irracionalidad eso es lo que pensamos que el esquema ello pese a que puede estar detrás de este comportamiento

Voz 0027 39:25 Paco Segura Ecologistas en Acción portavoz de la Plataforma en Defensa de Madrid central gracias por estar en la SER buenos días

Voz 39 39:30 sólo buenos días

Voz 44 42:07 venga tímido venga tímido

Voz 0027 42:09 cuéntanos la primera división vuelve de las vacaciones ayer era el español el más madrugador hoy se suman otros cuatro

Voz 1161 42:14 desde las nueve de la mañana en Madrid con varias caras nuevas ya a las órdenes de Simeone los fichados del Oporto el central brasileño Felipe Monteiro que será presentado hoy desde las cinco en el Metropolitano y el centrocampista mexicano Héctor Herrera ambos firmarán hoy su vinculación atlética por los próximos tres años y en su llegada ayer a Madrid Herrera explicaba los motivos que le hicieron decantarse por la oferta atlética a sus

Voz 45 42:35 cada Barajas creo que para mi sistema de juego creo que es un esquema te puede decir perfecto oí nada fue el equipo que más me ilusionó que más me llamó la atención y que creo que aportó el el interés

Voz 8 42:48 que que uno necesita para Tomares

Voz 45 42:51 tipo de decisiones le conoce bien su compatriota

Voz 1161 42:53 el técnico Javier Aguirre ahora seleccionador de Egipto sobre él hablaba anoche en El Larguero

Voz 46 42:57 el equipo es muy solidario ya te digo físicamente su entonces hizo con la pelota acabó mucho negro pero creo que es un súper jugador pero que estorba parte a la son grandes centros poco ahí en el Atleti

Voz 1161 43:10 estos dos estarán ya a partir de las nueve de la mañana se incorporará el domingo el portugués yo Félix que era presentado ayer en el Museo del Prado como nuevo jugador rojiblanco y así se define asimismo un futbolista inteligente al que le gusta entrar en contacto con el balón y marcar goles

Voz 31 43:23 no puede ser que constatarse Contact Cobo vosotros debo Comas más todos sus vehículos

Voz 1161 43:30 le cuesta al Atlético poco más de ciento veintisiete millones de euros firma por siete temporadas llevará el siete de Griezmann y el lunes o el martes se pondrá la camiseta en el Metropolitano para la afición los tres son de momento las caras nuevas junto a Marcos Llorente Ibáñez el lateral brasileño Renan Lodi que llegar en los próximos días también inician el trabajo el Sevilla cuatro fichajes está semanal Jordán de John cunde hizo campos que se suman a Diego Carlos que habían sido citados anteriormente para completar las seis caras nuevas a las que se sumarán probablemente refilón y otros cinco jugadores más qué espera que lleguen Julen Lopetegui el Athletic tendrá su primer entrenamiento desde las seis de la tarde con la cara nueva del portero quieta varios jugadores que suben del filial otros tantos regresos de cedidos y el Leganés con las incorporaciones de Juan Muñoz Jonathan Silva André grande y todos ellos junto a los que todavía no han comenzado conoce eran desde hoy el calendario de la temporada diecinueve veinte sortea desde la una de la tarde en la sede de la Federación en Las Rozas Caliendo vio como el año pasado asimétrico y con varios condicionantes uno de ellos que el Real Madrid no jugará en el Bernabéu hasta la jornada cuatro por las obras del estadio además ya tenemos final de la Copa América el domingo en Maracaná desde las diez de la noche Brasil Perú tras el tres cero de los peruanos Achille esta madrugada una victoria contundente de una selección que con Garnica ha ido de menos a más en el torneo

Voz 47 44:42 llegamos a la final por méritos propios porque no supimos sobreponer a a una adversidad importante en lo anímico lo futbolístico como es una derrota dura cuando un un equipo una selección sufre ese tipo de Rota produce críticas por ahí es bastante fuerte

Voz 1161 45:01 cuarenta y cuatro años llevaba sin llegar Perú a una final ha sido celebraban posteriormente de los jugadores en el vestuario

Voz 1 45:12 eh

Voz 1161 45:18 el sábado desde las nueve de la noche tercer y cuarto puesto en el Arena Corinthians Argentina Chile también tenemos final del Mundial femenino ayer Holanda uno Suecia cero el domingo desde las cinco de la tarde Estados Unidos Holanda en Lyon las estadounidenses buscarán su cuarto Mundial sería el primero de las holandesas se sumarían a Noruega y Alemania como París es europeos que hayan ganado tanto Eurocopa como mundial el sábado será el tercer y cuarto puesto entre Inglaterra Suecia del resto hoy se disputan los cuartos en el Eurobasket femenino a las doce y media Hungría Reino Unido desde las tres de la tarde España Rusia un horario extraño aunque las jugadoras parece no afectarles Laura Nicholls anoche en El Larguero

Voz 0027 45:52 pabellón

Voz 3 45:54 el rival realmente no sabes Iker estás no con hace jugar la motivación te corres así poco faltando de Guanabara

Voz 1161 46:02 los otros dos desde las seis el Francia Bélgica y a las ocho y media el Serbia Suecia Twain en Wimbledon siguen adelante Roberto Bautista y Fernando Verdasco tras su victoria de ayer hoy no antes de las seis de la tarde Rafa Nadal se enfrenta al australiano Kyrgios antes desde las dos de la tarde Carla Suárez ante la francesa por mentir

Voz 51 48:16 Aimar Bretos pero yo voy cada vez más a las ventas falsas

Voz 0027 48:32 otro verano más a la redacción de Hoy por hoy nos llega cada día una recomendación de un libro para este verano quiénes nos aconseja son libreros libreros de toda España esta mañana desde Reus