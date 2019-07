Hoy por Hoy (04/07/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser sí con delitos muy

a esta hora hay un temor real en el Partido Popular ha que por primera vez tumbe hoy la investidura de un gobierno pactado entre PP Si no hay cambios eso es lo que puede suceder hoy en Murcia el partido de extrema derecha ya votó en contra de investir al candidato a presidente López miras el martes hoy en la votación definitiva bastaría con que lo los de Vox se abstuvieran pero a esta hora siguen poniendo dos condiciones la primera que Ciudadanos acceda a sentarse a negociar con ellos públicamente y la segunda que PP y Ciudadanos acepten cargarse seis artículos clave de la ley contra la homofobia allí en Murcia entre esos artículos que exijan liquidar está el que hace referencia a las charlas de educación afectivo-sexual en los colegios Nos va a contar Ana Terradillos esta mañana que dos mil agentes van a vigilar Madrid durante el Orgullo LGTB de este fin de semana y que se incrementa notablemente respecto al año pasado el número de policías destinados a prevenir delitos de odio y hoy en vaticano la embajadora de España en la Santa Sede Carmen de la Peña va a acudir en persona a trasladar la queja oficial de España por las palabras del nuncio Fratini que acusó al Gobierno a Franco con su decisión de tomarlo Carmen Calvo vicepresidentes

Voz 1161 01:33 lo que se ha puesto en cuestión es una ley de los españoles una ley de su Parlamento que es lo que el Gobierno está ejecutando Nos parece completamente inasumible

el alcalde de Madrid accede por fin a reunirse hoy con los defensores de Madrid central que es la zona de bajas emisiones contaminantes que el Consistorio ha empezado a desmantelar hace unos minutos hemos hablado aquí en Hoy por hoy con uno de los convocados a esa reunión es Paco Segura coordinador de Ecologistas en Acción

Voz 2 01:58 aquí no hablamos de la supuesta libertad de ir o no ir con tu coche hablamos de que en Madrid fallecen quince personas cada día por la mala calidad de este asunto nos entienden ningún país europeo

pronto lo que ha hecho en Martínez Almeida es ridiculizar las advertencias del Gobierno de Pedro Sánchez sobre los efectos contaminantes de quitar Madrid central la respuesta del alcalde es que si tanto les preocupa que Sánchez no vuelen Falcon que contamina mucho pero hemos conocido esta noche una jueza de Estados Unidos quiere dejar en libertad al ex marine que asaltó la embajada de Corea del Norte aquí en Madrid a pesar de que España ha pedido que lo extradita en para poder juzgarlo cruzarlo en nuestro país bueno pues esa juez Estados Unidos quiere dejarlo en libertad y en Venezuela Isabel Villar

Voz 3 02:41 un fiscal en el exilio ha filtrado la supuesta autopsia del militar que murió días después de ser detenido por el servicio secreto de Maduro el documento confirma todo tipo de rotura

Voz 4 02:50 los huesos incluso quemaduras en los pies a Custer es la mujer de militar pero con mucha cortes en la cara y lo mata no existe las torturas

Voz 5 02:59 mente volteado en silla de ruedas lo torturaron mucho tanto que nos torturaron lo matar

Voz 0027 03:04 el Gobierno de Egipto está intentando parar a toda costa la subasta que se va a celebrar hoy en Londres de un busto del faraón niño Tutankamón Egipto insiste que esa subasta viola los tratados internacionales de tráfico ilegal de de este tipo de horas

Voz 0027 03:31 Rafa Nadal se enfrenta esta tarde al tenista más polémico del circuito Sampe en Huesca

cuando la tercera ronda de Wimbledon desde las seis de la tarde ante el australiano Nick Kyrgios con un amplio currículum de excentricidades en la pista el número cuarenta y tres del mundo probablemente repetirá su repertorio de saques por abajo solicitar asistencia médica sin estar lesionado o enfrentarse dialécticamente a rival árbitro e incluso público una tercera ronda en la que ya están Roberto Bautista y Fernando Verdasco tras su victoria de ayer en el cuadro femenino sólo nos queda Carla Suárez que desde las desde las dos de la tarde se enfrentará a la tenista francesa claro qué tiempo

Mar pues en algunas zonas del país sobre todo en el Cantábrico el Mediterráneo y el Ebro vamos a tener que activar la operación búnker la de cerrar puertas y ventanas que no entre ningún rayo de sol y cuando se vaya haciendo de noche abrir otra vez el piso o la casa para que se ventila un poquito es que ese calor va a ser hoy otra vez evidente especialmente en el Ebro de treinta y siete treinta y nueve grados en otras zonas del Tajo el Guadiana del interior de Cataluña por encima de los XXXV eso sí ese mismo calor ayudará a que las tormentas crezcan ahora tenemos algunas entre Ciudad Real Toledo y Ávila esta tarde cuidado en el interior de Galicia en el Cantábrico y en Castilla y León el polvo en suspensión bastante marcado en Baleares y en Canarias mucho alisios que va a acumular nubes sobre todo al norte del archipiélago gracias Luismi

Voz 0027 05:28 desde que Vox tiene capacidad numérica de condición Henar investidura Si de condicionar gobiernos el PP ha ido haciendo malabarismos políticos para contentar a ellos para contestar a contentar a ciudadanos pactaban primero con los unos después iban pactaban con los otros más o menos el PP iba tirando y las votaciones salían iban construyendo mayorías de tres derechas para gobernar en sitios en los que realmente las elecciones las había ganado e Izquierda sucedió en Andalucía hace meses más recientemente en algunos de los principales ayuntamientos España pero hoy si realmente Vox cumple su palabra hoy puede ser la primera vez en la que el partido de extrema derecha Lliria hasta el final su amenaza y tumbe una investidura autonómica la de Murcia ya el martes votaron en contra en la primera votación hoy en la votación definitiva bastaría con que se abstuvieran para hacer presidente al candidato a la reelección López miras del Partido Popular pero insisto si hacemos caso a lo que dicen públicamente a esta hora Juanjo Asensio buenos días hola buenos días todo sigue en el aire si bueno de hecho a esta hora de la mañana

Voz 1197 06:33 apunta que puede fracasar esta segunda votación de la investidura de Fernando López miras los populares han intentado un acercamiento entre ciudadanos subió pero los de Santiago Abascal insisten en que su voto será no a la investidura si antes no firman un acuerdo programático a tres bandas de momento nadie cambia su postura ciudadanos asegura que se mantienen su posición de no negociar con Vox desde Vox insisten en que no le van a dar un cheque en blanco a quiénes les ponen co cordones sanitarios no permitirán que Ciudadanos llegue a la vice precisó Presidencia de la Región de Murcia escuchamos a Luis Gestoso que es negociador de Vox

Voz 7 07:03 lógicamente si no cambian las cosas no se sientan a hablar y no afirmamos luego en este conjunto fue votaremos que no

Voz 1197 07:09 la formación naranja pide responsabilidad a los de Santiago Abascal ya apela a que se abstenga esta tarde para permitir la investidura de López miras

Voz 0027 07:16 en el marco de estas negociaciones fue cuando ayer la cuenta oficial de Vox en Twitter cargó durísimamente contra ciudadanos llamó a Albert Rivera acojonado sinvergüenza que lame el culo a Macron a las horas el propio partido escribió otro mensaje matizándolo a su manera Rafa Muñiz

Voz 1772 07:36 decía si no es fácil aguantar callados el desprecio de ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos nuestro community manager de verano aunque tenga razón debe vigilar el lenguaje aunque no podemos garantizar que si Ciudadanos empeñan darle los gobiernos al PSOE esto no

Voz 0027 07:51 no vuelva a suceder eso es literal es el mensaje de Vox anoche nuestro Community Manager de verano se ha pasado un poco diciendo que Rivera son acojonado sinvergüenza la me culos de Macron pero no podemos garantizar que no luego vayamos a volver a decir si Ciudadanos no vota lo que nosotros queremos que vote

Voz 8 08:09 ocho y ocho vamos a las cosas de comer vamos a las P

Voz 0027 08:12 en ver hablemos de dinero porque el Tribunal Constitucional ha anulado el sistema con el que se calculan las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial esta noticia importante porque hasta ahora estos trabajadores cuando se jubila van obviamente ganaba menos porque habían trabajado menos horas y por lo tanto habían cotizado menos pero es que además se les está aplicando otra penalización extra se cogía el total de años trabajados YSL aplicaba un coeficiente que en la práctica reducía el número de años trabajados hacía que computar como si el empleado hubiese trabajado menos años el Constitucional dice que esto es discriminatorio y además dice que es discriminatorio especialmente para las mujeres porque el setenta y cinco por ciento de los trabajadores a tiempo parcial en España es mujer Carlos Bravo responsable de Protección Social de CCOO buenos días qué importancia tiene esta sentencia

Voz 9 09:02 bueno viene viene a cerrar un círculo que se venía ya determinando en los últimos años para para que la doble vía efectivamente como viene habéis comentado la doble vida de penalización para el que el parcial tanto porque al menos cuarto cotizar menos como pues

Voz 10 09:20 si se tiene cuenta esta

Voz 9 09:22 a este coeficiente de parcialidad se exige por tanto un mayor tiempo cotizado para acceder al derecho a la pensión completa o no que pues eliminar este segundo requisito tendrá tendrá relevancia tendrá relevancia siendo consciente de que hay una serie de colectivos que ya tenían resuelto este problema porque se han venido adoptando medidas a lo largo de los años no

Voz 0027 09:47 tanto las personas que tienen contrato

Voz 9 09:49 tiempo parcial de más de dos tensión de jornada de más de un sesenta y siete por ciento de jornada estar ya estaban votando les la totalidad como a las personas que tienen carreras

Voz 0027 10:00 estoy corto de de quince años

Voz 10 10:11 porque imparciales tal ya estaban cubiertas de

Voz 9 10:13 suelta esta cuestión que afecta es al al resto del resto que bueno son número considerable en torno al un millón seiscientas mil personas Si bien de estas muchas están cobrando complementos a mínimos tan les sale una pensión muy bajas en los complementa hasta la pensión mínima

Voz 9 10:43 y cuando conocimos esa sentencia ya le pedimos a la Seguridad Social que los que nos diera los datos real del de personas afectadas esto no ha ocurrido hasta ahora y espero que después de esa sentencia constitucional se produzca entre

Voz 0027 10:55 pero calculando les ese millón seiscientas mil personas brevemente Carlos Bravo que tiene que hacer esas personas nada no en principio esperar a que se les aplique automáticamente cuando se jubilen y ya está

Voz 9 11:05 sí porque el Tribunal Constitucional establece con claridad que esto no va a afectar a las situaciones administrativas Signes he visto la consulta a sus demandas con con

Voz 0027 11:17 el dicha que empieza a aplicada a partir de ahora

Voz 9 11:20 a partir de ahora para las futuras jubilaciones efectivamente

Voz 0027 11:24 Carlos sonado Comisiones Obreras gracias buenos días

Voz 11 11:32 elegancia deportividad agilidad potencia que te lo puedas tenerlo todo descubren nuevo Pello quinientos ocho SW y empieza a dominar la carretera con su precisión a sangre fría equipado con la decisión y caja de cambios automática de ocho velocidades vela conocerlo del cuatro al seis de julio y las puertas abiertas de Pello

Voz 12 11:52 no faltó el caso Pacho todo lo que no falte toldo suelo y natural de doce diez

Voz 13 12:05 cuatro y sol Morejón Simon ahora en envase

Voz 0027 12:08 lógico Don Simón

Voz 13 12:10 de la lista horas tal eh

Voz 1432 12:14 que es casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 14 12:19 los carburantes BP Ultimate con tecnología Active de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que no sé qué

Voz 15 12:24 el eh nunca se casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficio es una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en Pepe te lleva más lejos punto com DT cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 1915 12:37 no

Voz 1 12:37 SER Hoy por hoy como Aimar Bretos hoy es cuatro

Voz 0027 12:43 Julio Día de la Independencia en Estados Unidos Tram inmerso en su escalada de amenazas a Irán trampa está preparando un desfile militar sin precedentes en Washington en la capital con aviones de combate con tanques esto que en otros países es habitual allí en Estados Unidos no lo es de hecho la última vez que se hizo algo parecido fue en el noventa y uno con Bush padre el año en el que terminó la guerra Marta del Vado corresponsal en Washington buenos días

Voz 1510 13:07 hola buenos días se lo tengo Marta es absolutamente

Voz 0027 13:11 tan excepcional que

Voz 1510 13:12 en el noventa y uno fue el último gran desfile militar en Washington pero la última vez que un presidente de un discurso

Voz 1161 13:17 el cuatro de julio fue Harry Truman en

Voz 1510 13:20 mil novecientos cincuenta y bueno el caso es que en dos mil diecinueve Donald Trump va a celebrar lo que ha denominado como el saludo a América

Voz 16 13:28 haber en Washington DC

Voz 4 13:30 el domingo el obispo dijo

Voz 1510 13:32 qué será el desfile de la historia va a ser en mitad del National Mall donde tradicionalmente se ven quince minutos de fuegos artificiales bueno pues hoy vamos a ver varios carros de combate con los que quiere mostrar el músculo militar estadounidense a donde espera congregar a cientos de miles de personas para ver el espectáculo aéreo con cazas

Voz 1161 13:51 bombarderos helicópteros Apache es el Air Force

Voz 1510 13:54 Juan para verle a él que va a dar un discurso en el icónico monumento a Lincoln todo esto está provocando un aluvión de críticas porque los escépticos creen que Trump va a aprovechar la fiesta nacional para celebrar un gran acto de campaña de hecho hay un espacio reservado para invitados vía IPIC que son miembros del Partido Republicano familiares donantes de su campaña en Washington una ciudad donde el noventa y tres por ciento voto demócrata en dos mil dieciséis ya han empezado a las primeras protestas

Voz 17 14:23 no tendrá dos anoche en estamos alerta anunciaba la

Voz 1510 14:30 politización Ilan militarización de una fiesta nacional que en Estados Unidos es muy familiar y sin embargo este año Donald Trump dice la está utilizando para crear más división hay polémica también porque la Casa Blanca se ha negado a revelar cuánto va a costar todo esto los medios están haciendo sus cálculos estiman que la exhibición militar aérea terrestre le va a costar a los estadounidenses varios millones de dólares

Voz 0027 14:54 una vez que pase hoy toda esta celebra que Marta trampa anunciado ya que piensa poner en marcha a partir de mañana las redadas migratorias masivas con las que había amenazado

Voz 1510 15:04 una vez más trampa ha vuelto a decir que los agentes de migración van a empezar las redadas y las deportaciones masivas después del cuatro de julio esta amenaza ya casi que recurrente de hecho la usa para presionar a demócratas y republicanos para que le presenten un plan para solucionar la crisis en la frontera lo que pasa es que esta vez el Congreso ya lo tiene ya aprobado un acuerdo bipartidista que incluye más de cuatro mil millones y medio de dólares para mejorar la situación en la frontera sin embargo en la Casa Blanca no ha confirmado si Trump lo va a firmar o no la pega para él para el presidente es que no incluye el dinero que pide para construir el muro seguro que recuerdas Aimar

Voz 1161 15:42 sí que ante la negativa del Congreso afinan

Voz 1510 15:45 cerrarlo trance decretó la emergencia nacional para desviar ocho mil millones de dólares del Departamento de Defensa

Voz 0027 15:51 bueno pues la justicia ha vuelto

Voz 1510 15:53 a paralizar paralizarlo hizo ayer los planes del presidente y de momento no va a poder utilizar ese dinero para construir el muro que más allá de presionar a México es la única solución que tiene para acabar con la crisis en la frontera y es además su principal promesa de campaña lo fue en dos mil dieciséis y lo seguirá siendo en dos mil

Voz 0027 16:09 de crisis en la frontera Marta de la que esta semana hemos conocido algunas cuestiones ese caso terroríficas en los centros de de detención de inmigrantes en Texas por ejemplo hemos los testimonios de como a las mujeres se les obliga a ceder agua váter cuando tienen sed porque no hay agua potable directamente ha escrito trampa un tuit esta noche dice Si los inmigrantes ilegales están descontentos con las condiciones de centros de detención rápidamente construido su adaptados dígale simplemente que no vengan todos esos problemas solucionados esto lo dice trampa

Voz 1510 16:44 y es y es primero lo denunciaron los activistas luego un grupo de abogadas que visitó los centros de detención luego un grupo de crecí estas demócratas y antes de ayer los inspectores de la propia administración del Departamento de Seguridad Nacional los inspectores publicaron un informe alertando de la bomba de relojería que supone la situación de hacinamiento

Voz 0027 17:04 de insalubridad los largos periodos

Voz 1510 17:07 de detención en el que están los migrantes detenidos tras cruzar la frontera visitaron cinco centros de detención en en Texas el pasado diez de junio en ese momento había unos ocho mil migrantes entre ellos casi tres mil menores no acompañados algunos llevaban semanas detenidos cuando por ley no pueden estar más de setenta y dos horas los centros de de mención no son cárceles una especie de comisarías entonces no están acondicionados para tener a tanta gente durante tanto tiempo por ejemplo no tienen camas así que los migrantes duermen en el suelo y pueden tumbarse porque el hacinamiento es tal que no caben no se pueden duchar no les dan jabón ni cepillos de dientes ni comida caliente cuando piden agua como tú decías los agentes les han dicho que beban de la taza del váter esta situación pues ha provocado brotes de enfermedades al menos seis personas han muerto en estos centros de detención desde el pasado mes de octubre los inspectores del Departamento de Seguridad Nacional piden a la Administración que actúe pronto para acabar con esta situación y como decía antes el Congreso haya aprobado cuatro mil millones y medio de dólares la pelota está ahora en el tejado de la Casa Blanca de Donald Trump que no ha dicho si va a aprobar esta partida uno

Voz 0027 18:12 Nos vas contando Marta del Vado en Washington gracias buenos días

Voz 1510 18:16 un abrazo buenos días si en Italia en agosto

Voz 0027 18:18 tiene el país Le vuelve a parar los pies al vicepresidente Salvini en su cruzada contra el activista caro la raqueta la la capitana del barco Sea Watch ya no es sólo que los tribunales hayan dejado en libertad a la capitana de ese barco de rescate de inmigrantes Salvini quería meter en la cárcel es que ahora además la jueza se niega a firmar el decreto de expulsión de Carola Raquel de Italia una expulsión que aviones dado el propio Salvini sobre Italia escuchen al socialista italiano David saxo Lee que fue elegido ayer nuevo presidente del Parlamento Europeo is dijo en su discurso sobre los nacionalismos

Voz 18 18:48 la Unión Europea no une un insistente de la Unión Europea no es un accidente de la historia yo

Voz 1684 18:54 soy hijo de un hombre que a los veinte años combatió contra otros europeos todos somos hijos y nietos de quienes lograron el antídoto al nacionalismo que envenenó nuestra historia porque ese nacionalismo que secó

Voz 18 19:06 vierte en ideología lleva virus que puede producir conflictos destructivos sólo produce conflictos

Voz 1915 20:19 qué tal muy buenos días el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y la vice alcaldesa Begoña Villacís se van a reunir hoy con la Plataforma en Defensa de Madrid central dentro de su ronda de reuniones con los afectados por la medida que desde el pasado lunes está ya sin efecto por la moratoria de multas activada por el nuevo gobierno municipal hace unos minutos en la antena de la SER en Hoy por Hoy Paco Segura coordinador de Ecologistas en Acción portavoz de la Plataforma en Defensa de Madrid central ha dicho que no se puede banalizar con la salud de los madrileños y esto es lo que elevan a transmitir Almeida Villacís en el encuentro de esta mañana

Voz 0027 20:52 para nuestra plataforma es importantísimo

Voz 2 20:54 que se vuelva a la situación que tenemos de partida porque hay que recordar que ahora mismo no tenemos eh la citación previa a poner Madrid central no no hemos retro nos hemos retro traído quince años atrás hemos ido a dos mil cuatro cuando se empezaron a crear pequeñas zonas de exclusión de coches que no sean de reciente

Voz 1915 21:11 también hoy el Grupo Municipal Socialista va a presentar un recurso contra la moratoria de sanciones de Madrid central lo van a hacer esta mañana en los juzgados de lo contencioso administrativo de la calle Gran Vía y mientras sigue la guerra de cifras en cuanto a los datos de contaminación suponemos que también será un posible debate en la reunión de hoy entre el alcalde y los defensores de Madrid central desde Ecologistas en Acción

Voz 0591 21:31 aseguran que el segundo trimestre de este año

Voz 1915 21:34 dos mil diecinueve arroja el mejor dato de la última década en cuanto a emisiones contaminantes y el ayuntamientos sin embargo dice que diecinueve de las veinticuatro estaciones mediadoras han aumentado los niveles en los últimos ocho meses ambos análisis se basan en la misma fuentes las estaciones Mérida horas pero las conclusiones como ven no tiene nada que ver es jueves cuatro de julio más en titulares con Cristina del Casar los grupos políticos siguen sin ponerse de acuerdo la Asamblea de Madrid continúan las negociaciones para encontrar candidato a la presidencia de la Comunidad a menos de una semana del pleno de investidura la actuación de los equipos de emergencias ha mitigado las consecuencias del incendio en Nava la fuente ya está controlado se suma al de Cenicienta y cadalso en la hipótesis del Seprona de que podría haber sido

Voz 0591 22:18 provocado el orgullo arrancaba ayer con el preo

Voz 20 22:20 donde Mónica Naranjo en la plaza de Pedro Zerolo el discurso reivindicativo de la cantante apelaba a la fuerza del amor como arma más poderosa del mundo

Voz 0277 22:32 respecto seamos más Tros de todas aquellas personas que todavía no han entendido que el amor es el arma más poderosa del mundo y que puede cambiarlo si tenemos que ir hacia atrás que sea solamente para coger impulso y más fuertes

Voz 1915 22:57 así la el pregón de Mónica Naranjo anoche y otra otro asunto que les contamos en portada de este lunes se lo cuenta la Cadena SER Madrid sólo tiene ahora mismo un helicóptero del Summa para el verano el segundo helicóptero con sede en Las Rozas está parado desde que la empresa concesionaria lo sustituyera por otro con menos prestaciones Ike no puede volar con temperaturas de más de veintisiete grados recuerdan los trabajadores que julio y agosto son los meses con más servicios aéreos sanitarios

Voz 8 23:25 los de postes en Hoy por hoy

Voz 1915 23:32 dos de los cuatro equipos madrileños de Primera inician hoy el curso diecinueve veinte Sampe buenos días

Voz 1161 23:37 buenos días Virginia Atlético Madrid con el primer entrenamiento desde las nueve de la mañana y con seis caras nuevas para Simeone el central brasileño Felipe Monteiro que sea presentado hoy desde las cinco en el Metropolitano y el centrocampista mexicano Héctor Herrera llegaban ayer este último hablaba sobre pero hablaba tras aterrizar

Voz 21 23:52 va muy sino por estar acá que uno de los club

Voz 0027 23:55 con más historia en el mundo y la verdad es que estoy muy contento de poder estar acá a ambos firmarán hoy sus

Voz 1161 24:00 contratos por tres temporadas el domingo lo hará el portugués lo Félix ayer ya lucía el escudo en el Museo del Prado en un vídeo del club está prevista su presentación el metropolitano para martes firma por siete temporadas si llevará el siete que deja libre Griezmann los tres se suman a Marcos Llorente Ibáñez y el lateral brasileño Renan lo dique llegará en los planes

Voz 1915 24:15 hemos días también arranca la pretemporada el Leganés

Voz 1161 24:18 incorporaciones las de Juan Muñoz Jonathan Silva y André Grammy

Voz 22 24:21 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1915 24:31 vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 23 24:36 buenos días continuamos hasta ahora pendientes del accidente en la A uno a la altura de San Agustín de Guadalix que ocasiona tres kilómetros de densidad circulatoria de entrada a la capital madrileña esto hay que sumarle que tenemos retenciones en todas las entradas

Voz 1161 24:49 salidas de la capital destacar en ambos

Voz 23 24:52 dos lados en Torrejón de Ardoz y la A6 en Aravaca Puerta de Hierro de salida de Madrid en la A tres en Rivas de entrada también

Voz 0027 25:00 hay circulación muy intensa en este

Voz 23 25:02 todo en las seis desde Las Rozas hasta el Plantío en la M40 los tramos habituales en este momento las mayores complicaciones están en la zona de Val de Marín Villaverde en A

Voz 1161 25:13 ambos sentidos entre Vallecas hijos

Voz 23 25:15 nada en este caso en dirección a las íbamos a verlas

Voz 1915 25:18 qué tal centro de pantallas Charo Alcázar buenos días buenos días

Voz 1463 25:20 de nuevo Virginia nos vamos directamente al Puente de los Franceses el lema que hace pocos minutos se han producido la misma altura dos incidencias un accidente en sentido norte ocupando el carril izquierdo y otro un Avery un vehículo averiado en sentido sur hay también dificultades en el otro lado quizá más entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras en las entradas por Conde de Casal carretera de la Coruña en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España o en Delicias con la glorieta de Atocha

Voz 1915 28:40 sí lo escuchábamos en titulares ha comenzado el Orgullo dos mil diecinueve lo hacía anoche con el pregón de Mónica Naranjo y esta es el ambiente que se respiraba entre los asistentes a esta celebración reivindicativa que se prolongará hasta el domingo de las personas LGTB

Voz 1161 28:54 momento de defender nuestros derechos Si

Voz 29 28:57 en las circunstancias en las que está ahora mismo en Madrid por ejemplo con el tema voz y demás creo que ahora mismo es el momento de reivindicar nuestros derechos al máximo me parece absurdo reivindicar que me guste

Voz 1161 29:07 alguien porque si tiene que dice que está bien y

Voz 30 29:11 está mal está bien para reivindicar nuestros derechos de salir a la calle y divertirse

Voz 1161 29:19 para que nos hagamos ver Ike de genes suceden más cosas

Voz 30 29:24 es por el tema de la libertad de cada uno en su identifique como quiero

Voz 1161 29:27 la libre

Voz 1915 29:31 pues cuatro días por delante para seguir reivindicando celebrando hoy Carrera de Tacones tradicional ya en el programa festivo también los con

Voz 31 29:39 hartos en numerosos escenarios en la Puerta del Sol por ejemplo la década prodigiosa Soraya o la que escuchamos Ruth Lorenzo con ella llegamos a las ocho y media

Voz 1 29:55 fuimos

Voz 0027 30:17 la embajadora de España en el Vaticano Carmen de la Peña se va a reunir hoy con el secretario del Papa para las relaciones con los estados que es el arzobispo Paul Richard Gallagher in va a trasladar la queja oficial del Gobierno de España por las palabras del nuncio ya ex nuncio es el martes Renzo Fratini que justo antes de abandonar el cargo acusó este fin de semana el Gobierno de resucitar la figura de Franco al decidir su exhumación llegó a plantear que parte de España considera Franco un dictador mientras que otra parte lo consideré una persona que evitó una guerra civil y que lo mejor es dejarlo en paz y que sea Dios que juzgue no ha habido todavía una disculpa oficial ni una rectificación por parte del Vaticano ya han pasado ya cuatro días aquí en España les contamos en la SER detalles concretos el despliegue de seguridad que se está preparando para al celebración del Orgullo LGTB este fin de semana en Madrid la principal novedad es que aumenta el número de agentes de policía dedicados expresamente a evitar delitos de odio contra gays lesbianas bisexuales o transexuales Ana Terradillos buenos días qué tal buenos

Voz 0125 31:16 los y esa es la novedad Aimar se intenta detectar y evitar cualquier delito de odio no se descarta la llegada a Madrid de grupos radicales neonazis procedentes de diferentes puntos de España y como en otras ediciones las posibles agresiones y preocupan a la policía no quieren cuantificar cuántos agentes de información están destinados en esta misión concreta pero es una partida te digo

Voz 4 31:35 superior a otras ocasiones en total dos mil agentes

Voz 0125 31:37 tres policías nacionales municipales vigilantes de seguridad cercanías servicios de emergencia aunque la mitad son agentes del Cuerpo Nacional de Policía se van a controlar los accesos a las plazas hizo nacer claro cacheo similares a los que se hace en siempre las entradas de los estadios por ejemplo en partidos como como la Champions League

Voz 0027 31:55 en cualquier caso Ana eh las fuentes consultadas por la SER nos dicen que no hay una amenaza específica para esta edición del orgullo

Voz 0125 32:01 no no hay amenaza específica para este evento pero no hay que olvidar y así al menos lo subrayan fuentes policiales que seguimos teniendo la genética por el nivel de alerta cuatro antiterrorista que como sabes es el previo a la cinco al nivel máximo por eso semana colocar también bolardos ya se hizo el año pasado el año pasado alrededor de las plazas más importantes para evitar cualquier tipo de ataque con vehículos pesados como camiones Ana Terradillos

Voz 0027 32:24 es gracias hasta luego Buendía Perú ha anunciado esta madrugada que va a convocar el seis de agosto una cumbre internacional con cien países para abordar la crisis de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aumentado esta noche la presión internacional sobre el régimen por la muerte de un militar detenido por el servicio de inteligencia además pero supuestamente víctima de torturas brutales

Voz 1161 32:46 según la autopsia filtrada por un ex fiscal en el exilio el capitán Rafael Acosta fue aplastado electrocutado golpeado brutalmente el documento habla de quemaduras en los pies lesiones en la piel o costillas rotas a Costa fue detenido el veintiuno de junio acusado de conspirar para asesinar a Maduro murió el pasado sábado horas antes el viernes declaró ante un tribunal en un Estado que explica así su vivos

Voz 5 33:06 la está sumamente golpeado en silla de ruedas no podía hablar no se vale por sí mismo lo torturaron mucho tanto que lo torturaron quienes lo mata

Voz 1161 33:16 del lado del oficialismo Diosdado Cabello uno de los hombres fuertes de Maduro niega que el Gobierno apoye torturas aunque eso sí dice que la investigación tiene que quedar en manos de las instituciones que están controladas por el chavismo

Voz 33 33:26 hablan que la revolución tortura la revolución está en contra de cualquier acto de tortura cualquier ciudadano que pueda ocurrir algo estar en las instituciones que deben actuar la colonial

Voz 1161 33:38 nacional incluida España ha pedido una investigación independiente sobre la muerte de Acosta

Voz 36 34:03 SER

Voz 18 34:08 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Aimar buenos días a todos el gráfico

Voz 0027 34:14 con el momento político actual debe tratarse

Voz 18 34:16 con la encuesta del CIS en el eje de ordenadas que la carta de Pablo Iglesias el vanguardia en el eje de ascensos la encuesta del CIS que anuncia un gran crecimiento de SOE sorpasso de Ciudadanos al PP nos induce a pensar que Sánchez y Rivera pueden desear que el mes de julio pase de largo lo contrario de lo que le interesa Unidas Podemos que tiene poco

Voz 1161 34:36 más de quince días para subir a bordo de la gobernar

Voz 18 34:39 John aunque sea como Brumete si no quiere hundirse del todo la carta de Pablo Iglesias en La Vanguardia como si incluyera lo que iba a decir el CIS unas horas después era un ofrecimiento abierto a Sánchez sobre la base programática del canon progresista un ofrecimiento en toda regla desde el título queremos que sea en julio hasta lo que aún más expresamente decía en el texto votaremos no el día veintitrés porque pediremos un gobierno de coalición pero si no lo conseguimos cuando pasta y mayoría simple estamos dispuestos a revisar nuestra posición así de fácil Se las ponían a Fernando VII peligrosamente fácil y por eso la vicepresidenta primera Carmen Calvo no tardó ni un minuto en de evaluar la oferta de Iglesias calificándola de triquiñuela táctica y es que una nueva cita en las urnas sólo le daría el PSOE esa espectacular renta que señaló el CIS si la responsabilidad de la repetición de elecciones recayera en otro o en otros tras la encuesta hay la carta abierta en las próximas dos semanas vamos asistieron juego de sombras chinescas efectos ópticos teatralizada dos de muy dudosa fiabilidad por lo que se refiere al PP y a Bosé de reconocer que no entiendo la encuesta del CIS no me cuadra que bajen los dos a la vez pero no se este tripartito es un enigma como se sigan sacando los ojos

Voz 0568 35:53 se van a cargar la reconquista

Voz 8 35:59 perdón BMW Serie uno que está aparcado fuera es tuyo pero podría serlo

Voz 1093 38:26 ya Selma Enric Giuliana Gaultier Enric

Voz 0027 38:29 los días Esther Palomera muy buenos días os pido primer titular una primera reflexión sobre ese dato del barómetro el CIS más destacado más allá de la intención de voto que es que desde mil novecientos ochenta y seis no había tantos españoles que consideraran que los políticos en general los partidos la política es uno de los principales problemas de España lo considera ahora mismo así un treinta y dos por ciento de los españoles sólo el paro es para los españoles un problema más grave que la política como interpretamos esto Calleja

Voz 1093 39:00 pues yo creo que es un dato muy preocupante que debería hacer pensar a los políticos no creo que vaya a tener demasiado efecto porque ellos ya saben que lo que están haciendo no es lo que deberían hacer fíjate los elementos más importantes han sido la coincidencia de crisis económica con corrupción para el desprestigio de los partidos y de los políticos Ésa ha sido los elementos y ahora nos encontramos con que después del paro que es el problema principal del país a los ciudadanos españoles según la encuesta del CIS les parece que el problema más grave que tienen es los políticos posiblemente no sé si por la reiteración de campañas electorales pero vamos es algo que debería hacerles pensar que no pueden seguir así

Voz 0027 39:35 Enric

Voz 0568 39:36 bueno yo creo que la la encuesta del CIS transmite dos dos ideas básicamente la primera efectos de proyección electoral que el PSOE do domina en estos momentos la escena dos que efectivamente hay una enorme éxito de de de de un exceso de de de política politizando digamos no es decir la gente lo que quisiera es que las cosas fuesen resolviendo se que hubiese menos digamos la lucha entre partidos seguramente pues eh todo el proceso de formación de las de los ayuntamientos no no habrá ayudado a a mejorar la imagen pública del de de la política lo cual hace que en estos momentos la hipótesis de repetición electoral sigue siendo la hipótesis de otro riesgo para que apriete el botón y ese treinta y dos por ciento que dice ya estoy hasta el moño es un dato muy a tener en cuenta yo no creo que vaya de repetición de elecciones creo que de una forma u otra se va a producir la la investidura no sé si en julio sino injurioso en septiembre que no vamos a asistir a una repetición electoral pero en los partidos no va a poder Palomera tú análisis sobre ese hartazgo que saca la

Voz 0027 40:45 el treinta y dos por ciento de españoles que consideran que la política es uno de los principales problemas

Voz 0591 40:49 pues a mí me parece muy revelador sobre todo muy preocupante ante la hay auténtica posibilidad de esa repetición electoral que sea estado barajando en las últimas semanas creo que el Partido Socialista ha utilizado estos datos del CIS como un nuevo elemento de presión respecto a quién tienen que tienen que apoyar la investidura luego este dato es como para que se piensen si efectivamente el bloqueo es una forma una nueva forma de hacer política en esta en esta nueva España tan fragmentada desde el punto de vista parlamentario a mi me parece que es de altísimo riesgo la convocatoria electoral coincido con con Julià ahora en que se empiezan a abrir espacios no hay unas señales nítidas pero es verdad que este dato antes de que se publicaran el CIS ya se temía en los distintos cuarteles generales por lo tanto es un riesgo no solamente para el Partido Socialista que podría tener la misma dificultad para sumar apoyos ante una nueva investidura sino para el conjunto de los partidos políticos porque es que no hay ninguno que salga beneficiado de esa repetición electoral

Voz 0027 41:54 Emiliano García Page recién reelegido presidente de Castilla La Mancha muy buenos días

Voz 10 41:59 hola muy buenos y enhorabuena muchísimas gracias

Voz 0027 42:02 vamos a hablar ahora de su investidura de de todo lo que tiene por delante pero antes a que atribuye usted este dato según el CIS el cabreo de los españoles con sus políticos con ustedes está a niveles que no se recordaban desde el ochenta y cinco

Voz 10 42:15 bueno en realidad es un claro por más que lo digamos lo digamos yo sé que es imposible luego de corregir pero yo no creo que sea con todos los políticos por igual porque tendemos a decir que el el cabreo con los políticos todos es con todos y a todos hemos así realmente no es así lo que sí puede haber es un cabreo con bueno con la utilización del voto después de las elecciones que se que se hace en sentido contrario al que la gente ha pensado no eso evidentemente genera fue y el hecho de que sea tarde mucho tiempo en establecer la normalidad institucional de que se pueda llegar a acuerdos bueno yo creo que eso evidentemente desazón a la gente y tuviera que haber nuevas elecciones no tengo ninguna duda de que ese este dato que aparecen en aquellos que que es incluso no me parece ni siquiera errante creo que podría ser mayor ese dato para tener consecuencias para todas las formaciones políticas

Voz 0027 43:13 a usted cree está tardando demasiado en recuperar la normalidad ustedes avería convocado la investidura nacional poco antes no dejarla para tan tarde en juego

Voz 10 43:20 bueno bueno yo creo que para la gente es un son tres meses y desde mi punto de vista yo creo que no son plazos normales es verdad que de por medio todos blancos sufre las municipales y las autonómicas y eso esto por supuesto matiza por completo cualquier de los antecedentes no pero bueno yo creo que lo normal es que se pudieran constituir cuál cuál es el problema que en estas elecciones a diferencia de otras en la noche electoral y que quedó en el ambiente muy claramente que la única alternativa era la del PSOE es más sigue siendo la única alternativa que además inevitablemente habría gobierno Iker sucede que desde entonces hasta ahora al final por otros unos porque han dicho bueno vamos queremos estar criticando a Pedro Sánchez cuatro años porque se alía con los independentistas otros porque realmente no lo van a poner fácil o al menos no lo van a regalar eso está bien legítimo pues al final no ha habido un proceso de negociación como tal que se va a tener que dar me temo que lo van a tener que sustanciar en pocos días porque realmente en estos meses no se ha hecho

Voz 0027 44:25 qué le parece la propuesta de Pablo Iglesias de intentar en julio una investidura en un gobierno de coalición PSOE Podemos si la Cámara la brecha hasta pues entonces ya el cambiaría de posición y abriría una investidura de Sánchez sin ministerios para Podemos

Voz 10 44:38 bueno pues de entrada a lo que viene a decir es que suposiciones no es una posición absoluta es decir que si está dispuesto dentro de un tiempo decir que sí a la vuelta de unas semanas está dispuesto a no estar en el Gobierno pues

Voz 9 44:52 Rosa

Voz 10 44:54 tierra su propia ambición tiene legitimidad Podemos para pedir estar en el Gobierno si yo no

Voz 0027 45:00 pero la discuto esto es evidente es más

Voz 10 45:02 doy por hecho que no ahora sino hace ya varios años cuando se produjo la sujeción

Voz 40 45:07 de de de de de elecciones eh

Voz 10 45:10 que dio como consecuencia que el barullo de su Gobierno durante un año si hubiera sumado el PSOE con Podemos literalmente no os hubiera quedado muy cerquita con como el PNV hubiera habido coalición de gobierno yo no tengo ninguna duda que sucede en este momento que Podemos no les suma al PSOE la mayoría necesaria e incluso que aporta puestos mantiene supone vetos de otras formaciones entonces desde la lógica del presidente del Gobierno con la entiendo perfectamente que bueno sin para cada cosa que tenemos que llevarlo al Parlamento voy a tener que estar discutiendo con se distintos para eso prefiero tener gobierno gobierno monocolor Gobierno digamos público porque si no es un proceso interminable

Voz 40 45:50 de de de de de

Voz 10 45:53 la estación de cualquier decisión no sólo una cuestión

Voz 0027 45:55 si no hay detrás algo de desconfianza de no querer compartir desconcierta política incluso personal

Voz 10 46:03 bueno eso pudiera darse cero supera yo yo yo dio además puedo dar testimonios eso aprendieron vicepresidente

Voz 0027 46:10 podemos claro dirige que es decir