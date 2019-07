Hoy por Hoy (04/07/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:22 más luminosos enseguida le preguntamos a Javier Maroto vicesecretario del Partido Popular por la posible investidura fallida de popular López miras hoy en Murcia sin Vox vuelve a votar en contra esta tarde hoy es la la votación definitiva saldremos de dudas como decimos en unas horas pero antes Isabel Villar

Voz 2 00:41 uno de los miembros de la manada Antonio Manuel Guerrero acaba de perder su condición de guardia civil y militar tras ser condenado a quince años de prisión por violar a una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis su cese sea publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa desde hoy dejará de cobrar las retribuciones económicas que venía recibiendo hasta ahora y en Catalunya solo cuenta la SER esta mañana el hombre que violó presuntamente

Voz 0591 01:01 a una menor de trece años en Girona tenía según

Voz 2 01:04 Generalitat alto riesgo de reincidir cuando salió de la cárcel por unos hechos prácticamente similares Joan Bofill bon día

Voz 0931 01:10 son días de prisión en dos mil quince habiendo cumplido la condena íntegra de seis años por haber violado a una mujer ya en libertad seguía viendo un alto riesgo que volviera a hacer lo mismo según fuentes de Justicia y así fue al menos dos veces más la más reciente hace poco más de una semana cuando se le detuvo por violar a esa niña de trece años pero es que además tiene un juicio pendiente está acusado de abusos sexuales a una tercera chica en este caso con discapacidad

Voz 2 01:34 la Guardia Civil investiga las causas de la muerte de un joven británico que se ha precipitado al vacío mientras hacía un selfie se ha caído desde más de diez metros de altura junto a otro hombre que está herido grave ha ocurrido al sur de Alicante Elena Escudero

Voz 3 01:46 hacían fotos tres amigos ayer por la tarde en la playa de Punta Prima en Orihuela Costa cuando dos se precipitaban al vacío según la Guardia Civil todo apunta a que querían hacerse un selfie aunque continúan investigando las causas del suceso los dos británicos en el entorno de los veinticinco años caían sobre una caseta de socorristas de la playa uno fallecía en el acto el otro ha sido trasladado en helicóptero al Hospital General de Alicante en estado muy grave

Voz 2 02:10 en Valencia se reanuda esta ahora el juicio por la paternidad de Julio Iglesias el demandante de cuarenta y dos años consiguió de una botella el ADN de uno de los hijos del cantante con el que intenta demostrar que él también formó parte de la familia a la vista que es a puerta cerrada no acudirá a la artista Radio valenciana talento

Voz 0141 02:26 el juicio sigue adelante después de que la Sala rechazara la prueba de ADN aportada por el supuesto hijo del cantante al no considerar adecuado el método usado por un detective para conseguirla hurgando en la basura de la casa de los Iglesias en Miami también se rechazó la petición de la defensa de Julio Iglesias que pedía que no hubiera juicio debido a que la demanda ya hace juzgó en mil novecientos noventa y uno en dos mil cuatro pero la defensa de Javier Sánchez insiste en que hay motivos de sobra para que el juicio se celebre

Voz 0027 03:03 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy

Voz 4 03:06 buenos días ahora que Antares haciendo planes para el verano lo mejor es que te den una vuelta por las rebajas de El Corte Inglés en verano puede pasar de todo a lo mejor vas al norte y hace sol o basal sur está nublado con calor bueno lo que seguro Éste vendrá muy bien es la protección solar

Voz 5 03:23 Davis Dean han celos ir

Voz 4 03:26 Pitt buen que ahora tiene hasta un cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad nunca te sobrará en en la maleta ya lo verás si te surge en planes de comer con la familia o encontrarte en una fiesta de celebrities

Voz 6 03:39 aplica el dicho la UNED poderes huele como quieres

Voz 4 03:43 debate una selección de fragancias de Dolce Gabbana TOWS rosas Lancôme Yves Saint Laurent Armani hilo Ed con el treinta por ciento de descuento ir para que tengas una piel aprueba prueba de imprevistos treinta por ciento en toda la marca vio ver los mejores precios hasta el treinta y uno de agosto en las rebajas del corteinglés arriba el verano abajo los precios en un ratito volveremos hasta luego áreas

Voz 7 04:09 buenos días pues muy buenos días señoras señores muchísima gracia

Voz 6 04:13 en el capítulo de hoy hoy quiero compartir con vosotros y con vosotras un convencimiento claro es que vamos a seguir avanzar

Voz 8 04:19 así que seguir avanzando en esta la agenda tan completa yo tenía una agenda como se ha visto unas semanas

Voz 7 04:27 pero a conformar gobierno nuestro país debe ser una prioridad gobierno del Partido Socialista coalición entre el Gobierno de cooperación gobierno de coalición

Voz 0568 04:38 entre el Gobierno y la oposición enterado

Voz 7 04:41 Don Pedro Sánchez Pérez Castejón el derecho a ser Feli

Voz 8 04:48 hombre que somos gente previsible y experimentada

Voz 7 04:56 siempre siempre en favor del interés tres Bar Lata España es una realidad de la que debemos sentirnos muy orgullosos

Voz 8 05:19 a día de hoy como un país del eje TBI para seguir representando a todo todos representamos a todos

Voz 7 05:32 ese anhelo

Voz 8 05:35 ni un paso atrás piensan la senda que vamos a seguir todo lo que se criticaba Boix la estación

Voz 6 05:54 en este orgullo lo que es hoy España un país mucho más mucho más tolerante y mucho más peligro fuerte muy activo

Voz 8 06:17 con el mismo rigor realismo y sinceridad misma responsabilidad irresponsabilidad es responsabilidad es es es según los yo Sánchez un socio preferencial socio preferente a lo mejor no dejen otra cosa vamos a esperar

Voz 6 06:32 bueno una más detenciones terapias tratamiento con Aimar Bretos somos mayores mayores en armarios

Voz 0027 06:59 son las nueve y siete minutos de la mañana ocho y siete en Canarias vamos a escuchar la entrevista con los atrapada hace unos minutos no podía estar el en directo entrevista con el vicesecretario de Organización del PP Javier Maroto en India

Voz 6 07:10 el que se presenta complicado para el Partido Popular

Voz 0027 07:14 Javier Maroto buenos días esta tarde se celebra la segunda votación de investidura en Murcia la del candidato del PP a la reelección López mira las el martes Vox tumbó la primera votación ciudadana se negaba a negociar con ellos sus demandas si dijeron no votamos hoy es la votación definitiva bastaría con que Vox se abstuviera para que la investidura salir adelante a esta hora señor Maroto tienen alguna garantía

Voz 9 07:37 certeza de que la investidura va a prosperar

Voz 0893 07:41 no aún no la tenemos es muy curioso porque los bloques de votación en Murcia son por un lado podemos junto con Vox y con el Partido Socialista por un lado y por otro el Partido Popular y Ciudadanos intentando montar un gobierno en estamos teniendo constancia de muchos votantes de Vox de Murcia que están reclamando su partido allí que qué es lo que hace es los dirigentes votando con Podemos contra el Partido Popular sinceramente es que no sé comprende por eso trataremos en unas pocas horas se quedan de hacer entrar en razón a un partido que decía que venía a combatir a la izquierda y que se ha convertido sin duda alguna en el mejor aliado del Partido Socialista de Podemos en España

Voz 0027 08:21 eso decir que Vox vota con el PSOE y Podemos es como decir si han visto era nacional ustedes votan con Josep poner

Voz 0893 08:30 lo que sucede en este caso es que la la posición de Vox es una posición está basada primero en la petición de cargos es un partido que llevó a la política haciendo grandes discursos lo que se ha traducido en muy poco tiempo es en pedir grandes cargos para sus miembros que consejería tengo esa frase escuchamos en las conversaciones en las negociaciones y creo que eso no es precisamente lo que un partido con poca representación debe debe pedir el primer día de su existencia política lo digo porque hasta el propio Izquierda Unida tenía una representación similar en algunos parlamentos lo que hacía era tratar de buscar algún argumento alguna elemento de negociación para apoyar las investiduras formando parte de la oposición después ni siquiera ciudadanos en estos últimos cuatro años que tenía muchos más escaños que Vox ha entrado en los gobiernos es decir que un partido que nace en la política lo primero que hace es pedir cargos lo que deja gentes yo confío sinceramente en que el sentido común que al final es la mejor de las herramientas e impere una vez más y que podamos tener al menos como en Andalucía un gobierno que tanto PP como ciudadanos queremos bipartito un gobierno de centro derecha pero que tengan los apoyos sientes de un partido cómodo ex si se dedica a impedir esos gobiernos insisto es el mejor aliado que tiene Sánchez ya lo fue para las elecciones generales el que más hablaba de Vox era el Partido Socialista cuantos Moss cuantos más votos tenía Vox menos opciones tenía el Partido Popular y Ciudadanos y efectivamente ahora estamos viendo esa esa segunda fase cuanto más veces vote no Vox al Partido Popular y ácido danos pues más opciones tiene de gobernar el PSOE a eso se le llama socio frente también aunque sea de modo irónico

Voz 0027 10:17 pero usted entiende que diga que voy a votar un gobierno de PP y Ciudadanos y Ciudadanos quiere valerse mis votos pero no quiere que se le ve en público negociando conmigo como les voy a votar yo a ellos

Voz 0893 10:26 pero realmente eso no es cierto mide la la el último de los ejemplos del día a día cómo va a funcionar la política española es otra vez Andalucía en Andalucía que de aprobar un presupuesto que es un presupuesto para el año dos mil diecinueve y dos mil veinte un presupuesto por tanto de largo recorrido ya han estado sentados Ciudadanos Vox el partido popular en sumando partidas viendo cosas concreta eso sí sólo dejábamos pasar cosas razonables cosas que que coincidan con el programa el Partido Popular y en su caso el de Ciudadanos ya no solamente ha sido posible el acuerdo sino que lo han firmado lo ha notificado ya han tenido contactos para poder hacerlo es decir eso existe y es un hecho cierto por tanto yo creo que deberían dejaré buscar excusas e insisto si de verdad Vox quiere tener algo de historia no puede pasar a la historia por ser el partido que junto con Podemos y el Partido Socialista bloqueaba los gobiernos de derechas porque yo creo que esos votantes lógicos de lo digo de forma sincera no entienden esa posición por mucho que que falte una fotografía de de un abrazo conjunto o o que alguien tenga un cargo en ese partido que ahora no se lo dan yo creo que eso no se entiende no se entiende en general no por los votantes de Bush sino por nadie yo desde luego tampoco lo compren

Voz 0027 11:39 de hecho dijo ayer que hay cargos de Vox que les están diciendo que aquello se volverían al Partido Popular

Voz 0893 11:46 pues mire viéndola en cuesta de Tezanos Tezanos en ninguna de las razones por las que eso no cuadra es por lo que lo que usted me pregunta hay muchas personas lo digo de corazón son personas que han votado a Bósforo al por las razones que sea que han visto que votando a Vox ha sostenido dos cosas la primera es Sánchez se queda en el Gobierno sea el refrán de si divide es el voto eh Sánchez ganan eso es un hecho cierto en la segunda de las ocasiones es que habían comprobado como en Andalucía aunque no permitimos que la el programa de Vox se produjese en el Gobierno como todo el mundo recuerda ni tampoco es un gobierno con ellos pero sí se permitió que con sus votos la investidura saliese adelante eso daba algún sentido de utilidad ahora si alguien votado pensando que con esos de combate eh a la izquierda después es gracias por lo que gobierna Izquierda

Voz 0027 12:42 bueno usted me dirá cuál es la razón para seguir hacia

Voz 0893 12:44 por eso efectivamente tenemos constancia no sólo nosotros sino seguramente ustedes también los medios de comunicación y muchas encuestas que hay muchísimos votantes exhibición nunca más para que si no sirve a los intereses que yo tenía para eso voto al Partido Popular directamente que es una garantía

Voz 0027 13:00 escuchamos en la mesa de los que pueden formar Gobierno

Voz 0893 13:02 a la primera me iba a decir que escuchamos ayer ayer

Voz 0027 13:05 al señor que el portavoz parlamentario de en Murcia diciendo bueno hay una opción para que nosotros abstenga tengamos que PP y Ciudadanos se comprometan a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de igualdad LGTB de Murcia o que se comprometan a derogar seis artículos clave entre ellos el que habla de las charlas afectivo sexuales en centros educativos el que te garantiza que no va a pasar por ese aro

Voz 0893 13:30 mire nosotros en el Partido Popular como en otros partidos durante las dos últimas décadas igual que en el conjunto de Europa hemos avanzado como avanzado la sociedad hoy tener una orientación sexual distinta ser homosexual no ser transexual es como no ser blanco o negro es como ser mujer hombre es como sea de izquierdas o de derechas es un rasgo más de la persona punto y por tanto los mismos derechos y las mismas obligaciones llegar a ese punto ya esa conclusión requiere un espacio inmadurez política que todos los partidos hemos atravesado con nuestros más sin con nuestros menos cero hoy el que la inmensa mayoría de los partidos en España todos excepto todos tenemos esa manera de pensar tener que ponernos otra vez a discutir sobre eso sobre si esto es así o no y como debe ser es un paso atrás el Partido Popular no está dispuesto a llevar a cabo simplemente porque porque nadie en Europa está discutiendo esto como si fuera en los años setenta

Voz 0027 14:28 sí pero con concretando el PP se compromete a no tocar ni una coma de las leyes contra la homofobia las leyes LGTB de Murcia y de Madrid a cambio de los votos ese compromiso por parte del PP existe Nos lo deja aquí dicho

Voz 0893 14:40 el estoy explicando me había me había interrumpido estaba por no explicar exactamente esto es decir nuestro compromiso con la igualdad de todas las personas es inequívoco por tanto no es una opción el poder cambiar que no vamos a hacerlo por una razón de de principios Un partido como el nuestro que es un partido que defiende a las personas y que es liberal lo es con todas las consecuencias por tanto lo digo así de claro la orientación sexual de las personas no es una pieza que permita jugar en en en un intercambio de cromos para un proceso de investidura porque no se considere que unos tienen más derechos que otros entonces vamos a analizar qué artículo en concreto es al que se refiere pero el eje programático que le estoy diciendo ya pasamos por ese debate Andalucía les decimos no no porque no tiene ningún sentido reabrir un debate que está superado por la sociedad española porque hoy en España ese debate es tan normal en la ley como es normal en la calle su partido pretende retrocedieron los encuentros no sé cuantos años para reabrirlo pues el que

Voz 0027 15:44 no no no

Voz 0893 15:44 los que defendemos con normalidad como digo se normal para la inmensa mayoría de las Hoces

Voz 0027 15:50 señor Mar otro quedan tres semanas para la votación de investidura nivel nacional el PP no ha planteado una abstención por sentido de Estado lo que se dice sentido de Estado para facilitar la gobernabilidad de España

Voz 0893 16:01 si me permiten Le contestaré con una con una pregunta no no soy gallego no se no se preocupe la la pregunta es la siguiente si debe abstenerse el Partido Popular en la investidura de Sánchez porque así Sánchez no tiene que pactar con Podemos y con los independentistas por qué no al día siguiente no debería abstenerse el Partido Popular para aprobar los presupuestos del Estado para que no dependan de Podemos de los independentistas por qué no al tercer día debería abstenerse el Partido Popular para apoyar las leyes de Sánchez para que no dependan de las enmiendas de Podemos independentistas con esta pregunta simplemente hago una reflexión y es que realmente pedirle a la oposición que ejerza de de de socio de Gobierno es pedir de facto un gobierno de coalición entre el Gobierno y la oposición

Voz 0027 16:51 qué es exactamente lo que los Tedax pidieron en dos mil dieciséis y de hecho el PSOE se abstuvo

Voz 0893 16:56 sí pero hay una diferencia sustancial que estará de acuerdo conmigo y espero que sea así cuando Mariano Rajoy pedía la ascensión el Partido Socialista de ciudadanos esa era la única opción el único escenario de trabajo que manejaba el Partido Popular el único porque eh porque no manejaba ningún otro como por ejemplo estar pactando con Esquerra Republicana mientras pedía la abstención quiero decir con esto que el Partido Socialista en los discursos pide pide una cosa en los hechos tiene una una posición completamente distinta

Voz 0027 17:29 porque es para entendernos usted prefiere que baten con Esquerra

Voz 0893 17:32 no lo que estoy diciendo es que el Partido Socialista el señor Sánchez quiere tener un gobierno con Podemos Esquerra por qué porque si en este momento de esta entrevista ahora mismo mientras hablamos el señor Iglesias hacer una declaración y vice acepto el Gobierno de colaboración para tener cargos intermedios en el Gobierno de España en este instante o sea entrevista cambia completamente y tenemos un Gobierno de coalición PSOE Podemos estamos de acuerdo estamos de acuerdo no entonces eh Sánchez quiere ese gobierno lo que pasa que Iglesias no cede señor Iglesias quiere una buena relación con Esquerra Republicana de Cataluña hasta el punto de que acaban de votar juntos el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña por ejemplo en Badalona para desalojar al Partido Popular o no voy a poner el ejemplo de Navarra porque no quiero alargar la respuesta por la vía de los hechos Sánchez prefiere a Podemos ya los independentistas porque por la vía de los hechos voto hay pacta con ellos

Voz 0027 18:24 ustedes en su Gobierno

Voz 0893 18:26 ese Gobierno que él desea por eso me parece sorprendente que Pedro Sánchez de haciendo eso ya algunos parte a unos del Partido Socialista pida menos discursos la abstención de grupos de de la oposición que además como el apuntaba en la primera parte de la

Voz 10 18:41 las respuesta suponen de facto

Voz 0893 18:44 bueno yo no entendería por qué hay que abstenerse en la investidura yo luego no abstenerse en los Presupuestos

Voz 0027 18:49 Al PP le vendría bien una repetición electoral para que el voto de la derecha se volviera a replegar en el PP

Voz 0893 18:54 sinceramente la respuesta es sí nos vendría bien pero no lo queremos y no se puede desligar una parte de la respuesta de la segunda sí nos vendría bien por lo que decía hay muchas personas que debían dividieron el voto de centro derecha que dicen para que hemos hecho esto divide y vencerás para qué hemos dividido el voto si además ahora sólo es un problema si hay sí hay dos partidos que son incapaces de sentarse a hablar si hace falta que el Partido Popular además de presentar un programa de gobierno esté haciendo de mediador o de casi cuidador entre dos partidos en que no se sientan habló y que son necesarios y los dos quieren para formar parte del Gobierno pero no se quieren mirada y no sé quién no quieren hablarse no hemos visto a espectáculos tanto antes como lo ayer en Twitter buenas calificaciones muy personales e idea muy bajo de muy baja calidad eso es lo que tenemos mucha gente está diciendo pues de verdad no tiene sentido dividir el voto por eso porque el Rey porque además después y no son capaces de entenderse y ponemos en riesgo los gobiernos de muchas comunidades autónomas o ciudades por tanto sí sabemos que al Partido Popular

Voz 10 20:00 para le vendría bien pero no lo queremos

Voz 0893 20:02 mientras los políticos están discutiendo y no están trabajando en un gobierno los españoles y están trabajando o intentan trabajar y buscar empleo tienen problemas que quieren que sean solventados entonces una repetición electoral son meses y meses de parálisis institucional que a España no les viene bien entonces aunque al Partido Popular le venga bien mi respuesta es no no queremos elecciones generales mi repetición de elecciones en ninguna comunidad autónoma Javier Maroto

Voz 0027 20:27 vicesecretario de Organización del Partido Popular gracias por estar en la SER buenos días no no muchos gracias

Voz 11 20:36 la conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 0027 20:49 hola qué tal la comida por lo derecho

Voz 7 20:52 a quitarnos todo un para todo todo por la radio que viene de Especialistas secundarios El Mundo Today Aróstegui Ruiz Iñaki de la Torra Juan paquete de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y Bonaire canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está tan de paciencia

Voz 12 21:21 por qué edad tiene ciento nueve años pero me considero adquiría

Voz 13 21:29 cuál es su secreto me baño en el río desnuda y como no hay ningún otro secretismo yo mucho la Cadena SER para sentirse joven

Voz 12 21:43 pero vaya se desnuda en el río cara mañana también no vaya gente secretos que hay temo dejando de lado presentando de nuevo en el río cadenas

Voz 6 21:56 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo plan drama de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 7 22:19 Pirlo es como el club de la comedia pero que lo que ganar comedia perpetua

Voz 6 22:24 las contra con Antonio Castelo y a las ocho muy irónico Ibiza

Voz 7 22:28 la vida moderna con David Broncano

Voz 6 22:34 un nuevo programa de humor en nuestra gratis para todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 14 22:40 sucedió una noche como rector

Voz 6 22:44 un programa de la cadena

Voz 14 22:45 ayer el canal de televisión TCM

Voz 6 22:57 hay una ser que nos escucha en ante el que nuestra dispones de una complica parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor no se sintonizan se escuchan en nuestra web o en la toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga Thiem nuestra aplicación

Voz 16 23:27 cuentas

Voz 6 23:27 con la SER pase lo que pase

Voz 0027 23:48 nueve y veintitrés de la mañana ocho y veintitrés en Canarias y tenemos una noticia muy triste

Voz 9 23:53 ha muerto el perpetuo Galán conquistador del teatro español Arturo Fernández

Voz 1 23:59 Mariluz por favor

Voz 6 24:01 el partido y cuando dio el ministro dijo de que sí que Albors hoy Corell la leche que al catalán no le gustan los socialistas

Voz 0027 24:12 Fernández ha muerto a los noventa años estuvo trabajando sobre las tablas hasta antes de ayer hasta abril Pepa Blanes jefa de Cultura de la SER buenos días

Voz 1463 24:21 hola qué tal Aimar buenos días acaba de confirmar esta

Voz 0027 24:23 triste noticia para el teatro español muere Arturo Fernández

Voz 1463 24:26 sí lo acaban de confirmar el actor ha muerto a los noventa años en un hospital de Madrid donde había ingresado hace días tras empeorar su salud de Familia de anarquistas volvió a Asturias en los años cincuenta y allí después empezó a actuar como figurante en películas de Rafael Gil novios sesenta y ocho tocada de fuga de Miguel drove y la tonta del bote serial los títulos que llegarían después este último con la actriz Lina Morgan e del recordamos pues ese personaje del galán tanto en teatro como en televisión del conquistador lo hemos visto en innumerables obras de teatro de hecho creó su propia compañía hay como decías Aimar pues hasta hace muy poquito se tenía en pie en el teatro Amaya con a la obra alta seducción hasta que su salud pues no se lo permitió seguro que los oyentes le recuerdan de la casa de los líos la sería de Antena tres con Lola Herrera y bueno pues ha dado muchísimos títulos para el cine español como decíamos muchísimas obras tiene el premio Cultura de la Comunidad de Madrid en su categoría de teatro y también el Premio Alfonso Ussía entre otros reconocía

Voz 6 25:20 mientras escuchábamos es ese

Voz 0027 25:23 la leche Calleja Chato

Voz 1093 25:25 el chatín dijeron pues se había convertido en personaje en sí mismo

Voz 0027 25:28 yo no conocía yo lo conocía yo estaba algunas veces

Voz 1093 25:31 él era un espectáculo pasear por la Oviedo era imposible metafísica mente porque según salía de paraba todo el mundo con esos trajes que llevaba siempre tan Laos tan conjuntados con el pañuelo asomando por el bolsillo con aquellas corbatas bueno es más que un actor lo que hacía era de Simi

Voz 0027 25:50 eso sí vio creo que era igual dentro del delta

Voz 1093 25:53 Teatro que fuera era un personaje se había construido a él Asimismo se personaje ya parece que no tenía que decepcionar ir lo repetía en lo repetía constantemente en la calle en el teatro una persona muy conservadora con un conservador

Voz 0027 26:05 fíjate por salirnos del acuérdate de que esta última obra que están haciendo alta seducción que giró por toda España el dijo que a Cádiz no lo llevaba porque estábamos si era Eva cosa poco disparatada pero bueno formaba parte también de ese personaje pero el registro

Voz 1093 26:20 lo suyo siempre al mismo y sin embargo hay una película muy buena Truan es de los ochenta con Miguel el director Miguel Hermoso que estaba con Francisco Rabal está es un grupo de gente que está en la cárcel y ahí yo creo que es el mejor papel que ha tenido Arturo Fernández porque no hacía de sí mismo digamos sino que se ponían el personaje que tenía que representar allí dentro de la cárcel yo creo que hombre hay que decir que ha muerto con las botas puestas en sentido estricto porque hasta hace media hora estaba en los teatros si es un actor que amar para mucha gente se conoció con la serios pero ha sido el actor de cine que no sé cuántas cientos de obras de teatro películas en fin en los últimos años era un personaje construido ya te digo que posiblemente sea de los actores españoles que más obras de teatro ha representado

Voz 0027 27:10 que la seres en seres

Voz 18 27:11 lo que yo le diga muy bueno buenísimo yo he estado pensando en lo que usted me dijo sinceramente yo les voy a decir que no quiero que me acosa más porque me estoy creando un complejo de peonza que no puedo con mi hijo porque en esas circunstancias yo no voy con una mujer ni a recoger fajos de billetes

Voz 0027 27:30 Arturo Fernández ha muerto a los noventa años de edad son las nueve y veintisiete de la mañana las ocho y veintisiete en Canarias

Voz 19 27:42 Esteller la LOCE antes la renta hasta qué día era las vacaciones no ibas a tenerlo todo planeado y febrero dejar las cosas para el final a veces no tiene porqué salir mal porque ahora puedes llevarte un Seat con súper descuento entrega inmediata y cinco años de garantía asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano te esperamos en la red de concesionarios Seat

Voz 6 28:03 sí dos más tomando el sol rock también

Voz 20 28:08 el siete de julio en el Corte Inglés tiene sin oferta la lavadora I G de ocho kilos mil doscientas revoluciones y clasificación energética A triple plus por sólo trescientos noventa y nueve euros arriba el verano abajo los precios en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 5 28:23 desconcertante no tener ninguna multa pagar de más por mi seguro

Voz 6 28:27 parte de la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 21 28:32 que bajamos el precio de tu seguro de coche sea cual sea

Voz 6 28:35 más nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 21 28:37 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos AT consulta condición

Voz 5 28:41 desde Mutua punto es oye David has pensado en cambiar el aceite del coche

Voz 22 28:46 claro pedía el aceite no es escaló punto es ya hecho el cambio de aceite ella solita obtuso súper sencillo súper económico que no es caro punto es

Voz 5 28:54 en este momento gastos de envío gratuitos ver condiciones en la web hongos caro punto es el especialista en recambios de coche online nuestros

Voz 23 29:04 el estés y sus alegrías sus tristeza es esta subida es Myrie yo no extras

Voz 0027 29:11 en los

Voz 24 29:13 desde el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santiago y a punto de es Santa Lucía estamos cerca extras seguro empresa

Voz 6 29:30 con la voladura de un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros es para que pienses me lo quedo pero un Nissan Micra con tecnología de nueve mil novecientos euros y como cambio de seguro a todo riesgo gratuito es para que esté están seguro que te lo pienses Solbes teme desaprovecha esta oportunidad aún a financiando con ERC e Iván Nissan Innovation una red de concesionarios Nissan

Voz 25 29:56 a Fedra ha dado ya le Portús

Voz 6 30:06 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque

Voz 26 30:09 sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros XX los comprar ya tocona porque el extra de verano

Voz 1 30:18 sí ya está a la venta

Voz 27 30:23 yo dices tú tienes alarma una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento

Voz 6 30:33 la alarma que tengo aquí el activo todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 21 30:40 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 30:50 necesitas unas vacaciones lo tiraba el punto com al Caribe con todo incluido desde ochocientos veintinueve euros una beca por las islas griegas

Voz 0027 30:58 buenos incluidos desde setecientos noventa y nueve

Voz 6 31:01 euros o descubre Turquía durante diez días desde cuatrocientos ochenta y nueve euros aquí Travel especialistas en vacaciones

Voz 28 31:10 señor el destino le apetece comer algo como reconoce secretario Burgos Pamplona unos plátanos de Canarias está intentando elige la procedencia del ganador del bote de la Primitiva de esta semana tiene razón México por los cerros de

Voz 19 31:24 si el destino es caprichos hoy puede elegir a cualquiera gana el bote de veinte millones de euros de la primitiva por solo un euro por un euro más con Joker

Voz 6 31:32 loterías de recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 29 31:39 Páramo como estas hay hay oye perdona que que estaba leyendo esta noticia hay más mira Messi claro es que media Mar cumple veinte años y lo celebra con una financiación al cero por ciento y hasta en veinte meses en todos sus productos a partir de doscientos noventa y nueve euros vaya noticia venga todos a media Mar hasta el veinticuatro de julio

Voz 1 32:02 en Cadena SER Hoy por hoy Inma repletos viva la telefonía en todas sus variantes pensando estaba que te ves cada uno bendita cada cada ven dictar radiación de las antenas mientras sea tubos la Academia hable como me hablas que así pena

Voz 30 32:51 desde antes de saber que te quería dejó este mensaje simplemente para repetir

Voz 6 33:00 eso sí que voy mucho amor tampoco proyectaba Maroto hace unos minutos

Voz 0027 33:04 en la SER hacia Vox están enfadados y están preocupados en el Partido Popular por lo que puede pasar hoy en Murcia os planteo se puede permitir Vox esa demostración de fuerza que parece va a intentar tumbando hoy una investidura de el PP allí en esa comunidad en Murcia si no cambian las cosas que de aquí a las siete y media la tarde que es la hora de votación todo puede pasar pero ese puede permitir Vox abrir la puerta a que Ciudadanos se vaya a negociar al PSOE para un gobierno socialista en Murcia Murcia Un cuarto de siglo ininterrumpidamente gobernada por la derecha se lo puede permitir

Voz 1093 33:39 yo creo que está en una encrucijada Box una situación muy complicada porque por un lado no puede aparecer como que su voto no sirve para nada porque entonces queda diluido por otro lado si se hace valer va a facilitar eventualmente gobiernos socialistas que es el yo creo que Maroto hace como que está preocupado pero en el fondo piensan que no se van a atrever estamos un poco si te fijas en todo el debate actual no se va a atrever hacer esto no se va a atrever a convocar elecciones nuevas no se va a atrever a pactar con y al final estamos viendo que que a lo mejor sí a lo mejor si se atreven pero claro Vox cuál es el problema veíamos en la encuesta del CIS que da en casos nuevas elecciones se va a diluir y el propio Maroto decía bueno volverán a votarnos a nosotros

Voz 31 34:21 lado le han engañado en el Ayuntamiento de Madrid le han engañado literalmente en

Voz 1093 34:25 el pacto para las concejalías entonces están en ese debate yo creo si no hacemos valer nuestro voto Se demuestra que no servimos para nada hice hacemos valer nuestro voto facilitamos un gobierno socialista algo que no creo que guste mucho a sus propios votantes

Voz 0591 34:39 no da una idea de lo que iba a hacer Vox finalmente pero hasta ahora cuando ha puesto encima de la mesa alguna condicionará la negociación la cumplido es decir que no parece que vaya de farol en el sus condiciones a mi me parece que el Partido Popular lo que tienes motivos no para estar molesto con Vox que dejó desde el primer momento claro

Voz 6 35:00 cuáles eran sus condiciones sino

Voz 0591 35:02 se debería replantearse su relación con Ciudadanos aquí el ejercicio de hipocresía y de cinismo político que lo está haciendo es ciudadano saber uno no puede decir que no tiene ninguna relación con la ultraderecha y sin embargo beneficiarse de los votos de la ultraderecha para acumular poder institucional vienen los ayuntamientos vienen las comunidades autónomas y en el caso de que Ciudadanos como tú decías Aimar ahora ese replantearse volver a negociar con el Partido Socialista hombre lo someterá a votación el señor Rivera nuevamente en la dirección de Ciudadanos porque son tantos los giros que está dando la estrategia

Voz 9 35:39 Ciudadanos ha dicho una cosa perdona Palomera en Murcia concretamente es una cosa que no he dicho en otros territorios es que allí vamos a hacer todo con tal de que no se repitan elecciones en lo que se interpreta como negociaremos por tanto con el Partido Socialista

Voz 0591 35:53 bueno lo lo ha dicho el Partido Popular Ciudadanos de Murcia no

Voz 0027 35:56 eso es bien pues pues eso tendrá que validarlo

Voz 0591 35:59 la dirección nacional seguramente porque de lo poco que sabemos de la estrategia orgánica de ciudadanos es que nada nada depende de los territorios y que todas las decisiones se toman en Madrid lo hemos visto en Castilla León etcétera etcétera

Voz 1093 36:13 pero han llegado las cosas brújula de es presidir Melilla con un escaño

Voz 0591 36:17 pues que vemos es incomprensible porque porque más allá de que haya sido polémico o que o que se haya cuestionado la estrategia de Albert Rivera respecto a su acercamiento a a la derecha y a jugar solamente en el marco de la derecha una vez que se ha tomado la decisión y que además lo ha sometido a votación de su desliz de de su dirección nacional se ha impuesto su criterio tiene que defenderlo hasta las últimas consecuencias lo que no puedes seguir negando la realidad es decir es un ejercicio de hipocresía y de cinismo como no sea visto en mucho tiempo en la política española cuando uno gobierna gracias a los votos de otro partido cuando menos le tendrá que reconocer como interlocutor válido por lo tanto desde el punto de vista Vox está plenamente plenamente legitimado para exigir visibilidad que te vamos que tampoco está pidiendo la luna que que en la inmensa mayoría de los sitios no está ni siquiera pidiendo sillones que sí ha pedido ciudadanos en otros en otros casos está no

Voz 0027 37:14 tú en visibilidad reconocimiento dentro

Voz 0591 37:16 por locución que es lo más básico en una negociación

Voz 0027 37:19 la RIC Giuliano que veo es que

Voz 0568 37:22 este país ha generado una complejidad política que quizá está por encima de sus posibilidades es decir imaginemos cuatro años seguidos así día a día no estos la cabeza mucha gente puede llevar llegara a estallar sea es hay una complejidad son son como actores principales sin contar los partidos nacionalistas soberanistas sin contar a Errejón que también está otro otro actor que aunque esté en segundo plano sigue estando iba a seguir estando no solo dando es muy es un escenario muy complejo y no nos ha de extrañar pues que muchas personas Dante tanta ante tanto juego de siglas al final del día desconectado ahora bien aterrizando los hechos Rafael Bardají que es uno de los de los perfiles intelectuales del partido un antiguo asesor de José María Aznar escribía la semana pasada en una publicación digital un artículo en el que venía cuáles eran las tareas del partido después de el ciclo electoral en la vida decía hay dos cosas principales comer que no te comas concluía con la siguiente idea Vox ahora tiene que comer sobre todo evitar que se lo coman es decir que tiene que marcar un perfil propio que es lo que están haciendo con más o menos fortuna que es lo que están haciendo eso explica pues es su plante en Murcia y eso explica que en estos momentos las negociaciones para la elección de la sede en presencia de Madrid estoy muy complicadas al podrían llegar a abstenerse en la investidura no hay oído oído yo no no no no no no ya sé que estoy diciendo un poco surrealista pero me lo me lo permitirá y en ese contexto de complejidad en el que estamos bueno estamos en horario digo no es decir yo no he oído ninguna declaración de ningún dirigente de Vox en las últimas semanas anunciando solemnemente que vaya contras todo el mundo da por supuesto dada su ubicación política e ideológica que vayan a votar en contra y eso sería al noventa y nueve por ciento lo lo lo lógico pero

Voz 0027 39:43 así que no lo no lo que le puede llevar cuál es el motivo te puede estar detrás una hipotética abstención hombre tú imagínate que Vox se abstienen en la investidura

Voz 0568 39:54 el concepto cordón sanitario sale volando por los aires

Voz 0591 39:59 yo creo que es un ejercicio de autonomía

Voz 0568 40:01 la política extraordinaria yo no creo que se atrevan a hacerlo pero insisto que ellos no han anunciado en ningún momento de forma solemne cuál es su intención de voto en la sesión de investidura no lo han hecho todavía todo el mundo lo da por supuesto pero no

Voz 0591 40:17 bueno yo creo que en este escenario de política espectáculo y disparatado que estamos viviendo en los últimos años en fin no tenemos que cerrar ninguna posibilidad pero tú mismo has dicho

Voz 6 40:26 el realismo surrealismo en estos tramos

Voz 0591 40:31 yo creo que has puesto es algo que desde mi punto de vista es muy importante para los próximos cuatro años fijaos lo que está costando en estos momentos el construir mayorías el investir al a presidentes de Comunidad autónoma alcaldes por supuesto presidente de Gobierno cuando se celebraron las elecciones el XXVIII hicimos una mayoría clara como resultado de las de las elecciones Hall decíamos bueno ahora vienen cuatro años de estabilidad bueno para subir el primer peldaño que es el el de las investiduras y la formación de gobierno llevamos ya dos meses no quiero ni imaginar como puede ser el día a día de esos gobiernos que están configurando las como autónomas y los ayuntamientos salvo con las excepciones de Fernández Vara Sevillano García Page que van a gobernar con absoluta tranquilidad

Voz 0027 41:19 ya sea hombre estabilidad no vamos a tener no acaban segundo nueve cuarenta y uno de la mañana ocho y cuarenta y uno en Canarias les estamos contando esta mañana como ha muerto Arturo Fernández el actor el galán a sus noventa años ha muerto esta mañana Lola Herrera buenos días

Voz 10 41:36 Podemos

Voz 32 41:37 una noticia muy triste supongo para alguien como usted que ha trabajado tanto con Arturo Fernández

Voz 10 41:42 con su o acabo diez minutos muy sino más lejos no no no por edad porque tenemos ya una edad que que bueno que nos va llegando la hora pedo pero es que claro no me puedo imaginar a qué altura se haya ido porque es la persona más limitar el más sabía que se había caído que se había roto de la pelvis que que tenía pero bueno son cosas que no no le di más importancia me fui de decía llamé a Carmen Hable con ella como mujer me dijo que bueno que que nada pues papá va en en en en taller de reparación pero vamos lo que no me pude vamos ha sido una

Voz 32 42:24 es un palo mantener contacto en los últimos años

Voz 10 42:29 sí bueno no un contacto muy muy continuado pero hay un cariño que se creó una relación que se creó maravillosa que a veces el trabajo en la serie La casa de los líos que tuvimos cuatro años seguidos ahí se en la época que yo más he tratado Arturo

Voz 0027 42:46 los otros mil

Voz 10 42:47 sí claro soy además a diario no que estábamos ahí grabando todos los días a la hora de la comida no íbamos a a comer sino que comiéramos en el camerino o sea que te quiero decir que bueno pues hubo una nació y una amistad hay un cariño que bueno que ha permanecido en el tiempo ahí bueno un un respeto con una persona que que se lo ha currado muy bien a lo largo de toda su vida que ha sido uno de muy muy muy muy muy muy muy trabajador muy entregado a lo suyo y y bueno yo creo que ha tenido una vida bonitas que ha vivido yo siempre decía que era el que mejor lo sabía vivir es un montón de veces que tenía un una organización de vida vista desde fuera por lo menos que parecía que era lo mejor de lo mejor y bueno yo me reía mucho con él porque tenía tenía tenía su punto de irónico hizo punto gracioso y su lo hizo su personalidad muy acusada muy acusada no trabajan compañero

Voz 32 43:58 cómo ir a trabajar con él

Voz 10 43:59 pues mira a trabajar con él era como yo lo he trabajado claro yo no he trabajado en teatro coincidió nunca vieron la televisión pues era muy cómodo Él sabía lo que quería y era muy disciplinado con toda la gente viví con él mismo ya con él era muy riguroso en su trabajo no y bueno pues trabajaba cómodamente todas las jornadas las decíamos que no nos nos nada vamos jornada íbamos en en su tiempo las secuencias que fueran fueran agravar fue fueron cuatro años de verdad muy muy muy muy estupendos muy estupendos donde se creó un poco una familia una familia de programa no era si dejasen tío la batata sea fue una una cosa muy especial muy especial ya te digo que dieron no solamente a mi relación con Arturo que que fue un la relación de todos porque osea creó un ambiente un ambiente muy agradable y bueno pues cuando nos hacíamos signos decía Carmen una una en su casa hay osea que te quiero decir que muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien

Voz 32 45:16 el al final interpretaba un papel que era era su propia personalidad eso es el actor o no

Voz 10 45:24 yo creo yo creo que a él no yo no sé supongo que le a Carmen y a y uno más pero es que que Artur tenía astur tenía su forma de tenía sus personajes su personas que no de del que a veces se once a no saber para nada no pero el yo yo conocí otro transfondo de Arturo que me fascinó sea que el mundo o todo o sea hemos tenido muchísimas conversaciones Si en ver ese Arturo el el el el que yo conocí en el en la en las sobremesas las familias esa es que hacíamos en el camerino pues ese es el Arturo es una parte que el yo creo que no ha dejado ver casi nunca o sea yo en las entrevistas que le he leído que he visto no aparecía esta padecía otra con con un punto de frivolidad con un punto de pero él yo creo que se creo decir personaje fue su escudo pienso yo no lo sé a fondo pero yo desde luego conocí una parte de Arturo en aquellos tiempos en aquellos cuatro años que que está está lejos de la Arturo público no

Voz 32 46:44 recuerda alguna anécdota de aquellos rodajes aquellas sesiones maratonianas ganarse allí había no no era día habría a diario enormes rodajes serán viarios la serie

Voz 10 46:55 desde eran diarios pero ahora se queda semana y además cada vez dura más larga que que que rodábamos no montones de secuencias es muy la pasó de todo porque coincidimos cuatro años seguidos yo que pasó de todo pero yo soy muy mala para sustraer anécdotas y para todo esto soy muy y muy muy mala nada más que no que no que que que eso que Nos y estás tan largas y con el contenido es casi a escasos cien mil como en distintos nació llega un momento que los personajes de Timor las mismas palabras dice presidiarios dicho unas cuantas veces pero nos reíamos nos reíamos mucho nos reíamos mucho estaba Florinda Chico también con sus cosas no estaban las niñas plazo de la Ozores de mi día a día en boca de todas las dos de las hijas los computó los compañeros es que hicimos un grupo que había un buen rollo que eso es en el trabajo es fundamental no para rendir pasarlo bien no

Voz 32 48:04 muchísimas gracias por haber estado esta mañana en la SER hizo un abrazo muy muy fuerte gracias a dos hechos desde aquí también un abrazo a la familia de

Voz 0027 48:13 el actor Arturo Fernández que para que se acaba de incorporar ha muerto esta mañana a los noventa años de edad

Voz 33 48:23 bienvenida a mi taller opuesto cohetes super coche volador puede esperar con abrazos

Voz 8 48:29 o con efectivo no siento con arte con tarjeta

Voz 34 48:34 sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo por eso en Bankia te ofrecemos un TPV y tarifas adaptadas a ti para sacar tu negocio

Voz 6 48:41 de consulta condiciones son Bankia punto es Bruce a través de nuestro contestador automático marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 5 49:02 la Cadena SER presenta el placer de escuchar al cumplir los tres años Matilda ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa

Voz 35 49:15 a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros el único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado cocina fácil que pertenecía

Voz 6 49:28 una vez que lo hubo leído agua rabo de memoria todas las recetas

Voz 5 49:33 decidió que quería algo más interesante dijo no poder comprarme algún libro libro preguntó él maldito libro tiene de malo la televisión que hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas y ahora viene pidiendo libro te estás echando a perder deja la tarde

Voz 1280 49:54 el día en que su padre se negó a comprarle un litro Matilda salió sola y se dirigió a la Biblioteca Pública del puerto al llegar se presentó a la bibliotecaria la Señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer un la señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeñas en que la acompañara ninguna persona mayor les dio la viene

Voz 8 50:16 está en los libros infantiles por favor pregunta Matilda en la espalda

Voz 5 50:21 has dijo la señora quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos dijo Matilda creo que podrían llegar

Voz 6 50:30 la Sala Matilde rondan mil novecientos ochenta y otros Cadena ser el CETI escucha

Voz 9 50:40 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 19 50:46 que lleguen las vacaciones de fruta las porque cuando terminen el setenta por ciento de los españoles sufrirá depresión posvacacional que incluya ansiedad nerviosismo e irritabilidad

Voz 0568 50:54 en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad

Voz 6 50:57 aunque duela por eso te decimos que antes del verano pases la revisión oficial Midas que es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu citan Midas punto es que tengo un dolor terrible yo a sentí que mentir por ahí con Benzo caiga de laboratorios viñas es una solución dental un spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes Ciencias lee las instrucciones de este médicamente con su te hacen más

Voz 1 51:25 hoy por hoy

Voz 6 51:27 hombre y Mar Veneto dos

Voz 0027 51:29 nueve y cincuenta y uno de la mañana ocho y cincuenta y uno en Canarias quiere conocer Palomera Julian a Calleja vuestra opinión sobre el fondo que tocó ayer el nivel de la política española o de determinada parte de la política española fondo por ahora veremos con ese tuit de Vox en el que desde una cuenta oficial del partido llamaban desde no una cuenta no la cuenta oficial del partido a nivel nacional llamaban desde a Albert Rivera acojonado sin vergüenza que le lame el culo a Macron

Voz 9 51:58 estábamos todos en shock yendo ese mensaje cuando ciudadanos respondía con otro mensaje en Twitter ponían qué nivel Maribel enhorabuena ya teníais estribillo para el verano

Voz 6 52:13 en este vídeo de la canción

Voz 0027 52:14 pues yo comía parecía ya todo demasiado lamentable Vox en ese momento decidió rectificar pero un poco es que

Voz 37 52:23 siendo un nuevo tuit en el que culpaban de todo

Voz 0027 52:26 un supuesto community manager del verano los como el verano no les comunique Manager para que te escuchan de no lo sepa son personas que son las empresas las partidos donde sea se encargan de las redes sociales bueno

Voz 37 52:39 en Un Community Manager del verano pero lo justificaban decían

Voz 0027 52:46 no es fácil aguantar callados el desprecio de ciudadanos a nuestros votantes las mentiras e a los suyos por eso nuestra comunicaban ayer del verano tiene que cuida su lenguaje pero no podemos garantizar que esto no vuelva a suceder si Ciudadanos se empeña en darle en otoño invierno volver a ocurrir sexy para seríamos si no vota lo que quiere Bosch los insultos se puede volar