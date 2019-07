Hoy por Hoy (04/07/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Arturo Fernández han muerto en Madrid a los noventa

Voz 0824 00:09 el actor asturiano conocido por sus innumerables papeles en el teatro o en series de televisión como la casa de los líos estuvo sobre las tablas hasta el pasado mes de abril cuando tuvo que ser ingresado Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 00:20 qué tal buenos días sí llevaba desde abril con problemas de salud tras una operación de estómago pero hasta ese momento estuvo trabajando en el teatro Amaya con la obra alta seducción el papel que le hizo famoso fue el de Galán conquistador vividor como nos contaba en Hoy por hoy Lola Herrera

Voz 4 00:35 una persona que que se lo Curra o muy bien a lo largo de toda su vida que ha sido un hombre muy muy muy muy muy muy muy trabajador muy entregado a lo suyo bueno yo creo que ha tenido una vida bonitas que ha vivido yo siempre decía que era el que mejor lo sabía vivir

Voz 1463 00:57 bueno compañera del actor en la casa de los líos la serie de Antena tres además de teatro y televisión también hizo innumerables películas con directores como Garci Pedro Olea o Antonio

Voz 0824 01:06 el Partido Popular asegura que no van a cambiar la ley contra la homofobia de Murcia tal y como les exige box para apoyar la investidura de Fernando López miras Javier Maroto vicesecretario de Organización del PP ha estado en Hoy por hoy ha afirmado que su partido no está dispuesto a reabrir un debate que dice ya está superado por la sociedad como si fueran los años setenta

Voz 0893 01:23 Nuestro compromiso con la igualdad de todas las personas es inequívoco por tanto no es una opción el poder cambiarlas que no vamos a hacerlo por una razón de principios Un partido como el nuestro que es un partido en el que defiende a las personas y que es liberal lo es con todas las consecuencias por tanto lo digo así de claro la orientación sexual de las personas no es una pieza que permita jugar en en un intercambio de cromos para un proceso de investidura eh porque no se considere que unos tienen más derechos que otros

Voz 0824 01:55 Javier Maroto ha reconocido que no tiene la certeza de que la formación de ultraderecha vaya a apoyar esta tarde al candidato popular en la segunda votación del debate de investidura Murcia hay que tratarán de hacerles entrar en razón sobre la investidura nacional el vicesecretario del PP ha defendido que su partido no puede abstenerse y que al PP le vendrían bien unas nuevas elecciones pero que no quieren ese escenario también ha hablado en Hoy por hoy de esa posible abstención Emiliano García Page el reelegido presidente de Castilla La Mancha ha dicho que deberían PP y Ciudadanos actuar con responsabilidad y a los populares que recuerde lo que hizo el PSOE con la investidura de Rajoy

Voz 5 02:28 la abstención del PP y la abstención de Ciudadanos especie sólo fuera cortes golpes el favor al PSOE que son momentos y a un precio durísimo bueno yo creo que esa abstención sería muy útil y muy ejemplar para España para arrancar el el el Gobierno pero tampoco nos engañemos eso no va a cambio luego de pactar los presupuestos desde no va a cambio de garantizar la estabilidad del Gobierno

ya en Italia la actividad del volcán de la isla de Stromboli ha vuelto a la normalidad después de que una violenta explosión provocar ayer la muerte de una persona

a esta hora el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid va a entregar en el juzgado de lo contencioso administrativo su recurso contra la moratoria de multas de Madrid central el alcalde José Luis Martínez Almeida hay la vice alcaldesa Begoña Villacís se reúnen esta mañana con la Plataforma en Defensa de Madrid

Paco Segura su portavoz

Voz 0127 03:24 dado esta mañana en Hoy por hoy y esto es lo que le quieren trasladar

Voz 0127 03:41 también a esta hora comienza el juicio en la Audiencia Provincial a un hombre que atropelló a otro tras haber tenido una discusión por un aparcamiento la víctima que sufrió heridas de gravedad iba con sus dos hijas de la mano tras recoger las del colegio Alfonso Ojea

Voz 0089 03:53 el agresor intentó atropellar al padre y a sus dos hijas de nueve y siete años de edad únicamente porque la víctima había aparcado su coche en el sitio que el agresor había visto antes pues una situación tan surrealista como esta tiene su traducción en el Código Penal en forma de tres delitos de intento de homicidio el agresor no logró acabar con la vida de las pequeño

Voz 0824 04:15 más que al final empujadas por el padre

Voz 0089 04:18 fuera de la trayectoria del vehículo cayeron sobre el asfalto pero el cabeza de familia sí resultó herido grave por varias fracturas después el agresor se dio a la fuga la Fiscalía solicita dieciocho años de cárcel veinticinco mil euros en concepto de responsabilidad civil

Voz 0127 04:35 hay una cosa más los bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio del suroeste de la Comunidad en cenicientas y Cadalso también en el que se desataba ayer tarde en Nava la fuente y que fue controlado afortunadamente la investigación Henin

Voz 8 05:35 uu

Voz 9 05:50 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido orgullo huyó es lo contrario vergüenza

Voz 1995 06:00 pero la fiesta que se celebra estos días en la capital es imprescindible anoche fue la primera noche de las fiestas del Orgullo mucho que en el centro de Madrid son días importantes insisto para personas como Oriol Pàmies que es emprendedor se activista hizo autor de un libro interesante ahora que ya lo sabes todo lo que me hubiera gustado saber antes de salir del armario murió el buenos días buenos días en la homofobia es es odia o es miedo

Voz 0744 06:24 la muy fobia Se radica en la ignorancia en el desconocimiento cualquier persona que odia de manera racional a otro por algo tan sencillo como quién Amman es porque no han conocido de verdad las personas

Voz 1995 06:37 estamos en año dos mil diecinueve tú sacas un libro con lo que todo lo que ha Tito hubiera gustado saber antes de salir del armario es necesario libro

Voz 0744 06:46 pues parece que sí y el libro escribí porque recibo a diario cientos de mensajes de personas de la comunidad de todo el mundo que buscan respuestas apoyo buscan dirección y a veces buscando únicamente se escuchadas así que pensé que si misterio podía ayudará a los demás tenía la obligación de

Voz 0744 07:27 si el proceso es el del armario es muy personal cada uno lo vive de una forma distinta pero sí que pasamos por un proceso de desaprender dado que la sociedad Nos inculcan una serie de valores que hacen que pensemos que lo que no está pasando es incorrecto entonces el salir de armarios todo ese proceso de aceptación hacia un hoy mismo hasta que podemos llegar a esta etapa que todo lo que es el orgullo

Voz 1995 07:52 veo está tocado tocaba hacer una gran labor de pedagogía sobre la tolerancia el respeto sobre el amor sobre la validez de los mismos sentimientos que esto es muy profundo los sentimientos que son válidos y los que no quién va a decidir los es mucho más profundo de lo que parece insisto que tú repite tu repiten una y otra vez en el libro lo hace es que lo que pasa es normal que no hay nada pero es una cosa que te dices tú a ti mismo ese es un mensaje válido para cualquier humano en cualquier circunstancia en cualquier condición no solamente para para una situación como la que tú escribes la pedagogía en cualquier caso tratamos muy en serio porque esta importante para asumir ese papel

Voz 0744 08:32 creo que es importante que han ejemplos positivos en la Comunidad hay personas que pueden entender de que a pesar de que puedan vivir en una en un entorno hostil homofobia y con el que describe una acción eso no significa que vaya a afectar a su vida perfectamente normal una vía perfectamente exitosa y la clave es encontrarse a uno mismo y poder vivir de acuerdo con lo que realmente siente

Voz 1995 08:56 se puede ser gay sincera activista

Voz 0744 08:59 eh yo creo que viene implícito el activismo en muchas cosas me he preguntado cómo puede hacer activismo nosotros hacemos activismo todos los días cuando salimos a la calle cuando somos felices cuando hablamos con las personas como sin ningún tipo de problema es ningún tipo de miedo creo que el activismo caen dos pequeños detalles no hace falta estar haciendo pancartas en nuestro día a día creamos un impacto positivo en las personas

Voz 1995 09:20 las buenas éxito libro que te hubiera gustado leer cuando estabas en este proceso de asumir tu tu sexualidad y salir del armario y lo que hubieras querido saberes no es el fin del mundo no está solo puedo entender lo que estás pasando ese es el mensaje que lanza este año la asociación Vera eh

Voz 3 09:37 no

Voz 11 09:53 cierra los ojos con céntrate respirando durante un segundo porque la vida no va a ser fácil a partir de ahora

Voz 1995 10:00 en medio de una carta suyo adolescente que personas como Boris Izaguirre Anabel Alonso Víctor Alonso Kike Sarasola máximo Berta Silvia Matos referentes del colectivo LGTB y en España porque es tan importante tener esos referentes Sorel

Voz 1995 10:28 baja el aire todo llega a este como es sueco llega aquí luego luego me critica mi marco pero tú por ponerse de Mallorca tiene gustos cuando temperatura hay hoy en Noruega no enorme a mi hermano que es que esta ahí manda uno de dos bajo cero dos bajas no hay carreteras cubierto ni el más bonito del verano no Deco como como en este estudio se más o menos pero podría hablamos de de referentes sí

Voz 1995 11:17 para muchos es así vivimos en este sitio que sería cosas maravillosas gente estupenda y otros no tanto para muchos había de hoy todavía la palabra orgullo implica vergüenza porque fui a nuestro país ha sido en los últimos años una constante lo vemos y las agresiones que ocurren en la calle y hemos visto imágenes estos días y es el sitio donde vivimos desgraciadamente esa homofobia ahora en estos días tiene una forma de manifestación desde las instituciones públicas y eso para muchos yo pienso que es intolerable pero también ocurre en la calle la periodista anda Barreda por ejemplo sería la calle en algunos prejuicios contra el orgullo como por ejemplo este eh

Voz 13 12:22 hace unos días

Voz 1995 12:24 dices a esto

Voz 13 12:27 es que como te decía al principio éramos obviar

Voz 0744 12:29 se dedica en en en la ignorancia no hay muchas personas que no conocen de primera mano a una persona de las como el FT y si lo hicieran cambiarían seguro de parecer hay partidos que no hace falta mencionar que están intentando a nuestros derechos yo tomé la decisión de de intentar no hablar y no confrontar sobre estos temas porque al final lo que hacemos es validar su su discurso España

Voz 1995 12:54 porque porque eso que buscan

Voz 0744 12:56 esto es lo que ellos intentan intentamos no caer en eso pero España es un país líder en derechos LGBT pero lo que estamos viendo en los últimos meses es que no podemos dar un paso atrás y no nos podemos dormir porque ellos sí trabajan a diario para para ir de nuestra cocina

Voz 1995 13:12 todos los días veinticuatro horas siete días a la semana con un discurso que que cala acabamos discutiendo sobre lo que ellos quieren que que disfrutamos hoy no lo vamos a hacer

Voz 0744 13:22 cala en los más jóvenes es lo que más me preocupa porque una una cosa es gente de una generación que lo mejor no lo ha tenido tan fácil y es pues más realmente por un tema de educación pero que gente joven e esté entrando en este tipo de de dinámica

Voz 1995 13:36 es lo que más me asusté de lo que escuchábamos hay ya una atención tú quieres tú que Novés todavía con distancia a pesar que llevas mucho tiempo aquí es que te moleste la fiesta es decir pero te que que hago entonces quedó en casa curas no es un país como España que a alguien le molesta la fiesta cuando no se en fin en España hay la fiesta abandono pero que alguien le moleste la fiesta que le molesta exactamente Caballero bueno pues es la fiesta yo no sé te he visto

Voz 0744 14:04 o sea en las televisión pueblos imágenes siempre en lo más escabroso no te tampoco lo llevaría molesto al que siempre busca lo más es otra el trato de los medios con la gente desde hace muchos años siempre va a buscar pues el el prejuicio a buscarle el cliché va a buscar lo que es más polémico encender a estas personas no

Voz 1995 14:31 pero que van a buscar yo creo que perdóname periódico qué pasa con todo la televisión porque que más que los medios es la televisión que se alimenta de imágenes que tienen que apoderarse de de tu interés rápidamente utiliza siempre lo más escabroso lo más llamativo en cualquier caso sea en la desaparición de un menor sea en cualquier asunto judicial sean el orgullo que con lo cual en este caso mal de muchos consuelo de tontos vamos a hacer una una pausa seguida seguimos hablando con con yo les importa durante que hagamos terapia ahí él ha decidido y muchos otros como él anunció hoy tenemos que hablar de esto y hay que hacer pedagogía vi vi tienen razón vamos a hacerla saludamos eso sí a Rosa Márquez Rosa muy buenos días

Voz 14 15:10 hola de nuevo qué tal bienvenido sea lo mejor del verano la rebaja

Voz 9 17:01 he compuesto

Voz 1995 19:46 pero también es sospechaba que tal vez algo pasara por fue viendo Peter Pan con once años aquello que estaba pasando pues empezó a cambiar

Voz 26 20:02 ahora hay que explicarnos esto Peter Pan

Voz 1995 20:11 sí

Voz 0744 20:12 son las cosas cuando se es un libro una cosa escribiros luego cuando los fieles pensando que eran de él pero lo de Peter Pan fue eh que un domingo con la con la familia le tocó mi hermana elegir la película eligió Peter Pan

Voz 13 20:26 por supuesto los otros dos hermanos mayores nos enfadamos

Voz 0744 20:29 la tostón de película eh pero bueno fue nada más entrar y salió el protagonista principal y me quede me quedé hipnotizado no eh y entonces ya pareja absolutamente quejarme pero fue la primera vez que recuerdo que me sentía atraído hacia una persona de de mismo sexo igual Anteriormente había podido pasar pero nuestro cerebro no está entrenado para entender eso los sentimientos que nosotros interpretamos son que esa persona me cae muy bien qué quiere ser muchos amigo que lo admiro y esos sentimientos se camuflan e hasta el punto en el que ni te lo planteas pero fue en ese momento en el primer recuerdo que tengo el que realmente una persona me me me fascina me me me atrajo mucho a esa esa pues quiso que buen recuerdo

Voz 1995 21:13 yo me acuerdo recuerdas que fue la primera persona que sistema debía sí sí sí

Voz 27 21:19 la señora Adams en la familia de abstuviera pequeño Classic largas es un objeto de de se entiende mejor lo de Peter Pan serio mortífera multirracial de la escuela

Voz 1995 21:40 yo me parece mucho más bello Peter con la familia como fue en tu casa con tu familia

Voz 0744 21:50 pues he tenido mucha suerte la verdad porque en mi casa a pesar de igual al principio no entender lo que estaba pasando siempre se mostraron dispuestos a a estar ahí para mí a ofrecerme todas las herramientas que pueden necesitar mejor y siempre han respetado mi espacio sí la verdad que en ese en ese en ese punto soy muy afortunado

Voz 1995 22:12 no es así muchas casas

Voz 0744 22:14 Clemente no hoy es uno de los motivos por los ese libro I muchas personas que viven en sus casas y saben que sus padres no les aceptan saben que son de la comunidad pero escuchan bromas en contra la Comunidad eh cambian de canal cuando sale alguna escena comentarios desagradables y vivir en un entorno en el que tú sabes que eres fan parte de la comunidad pero sabes que tu entorno a la gente a la que más quieres eso les parece repulsivo es una situación muy difícil y muy dura la que te puedes sentir muy aislados

Voz 1995 22:45 Pedro Zerolo me han recordado activista gran tipo solía decir que cuando se convirtió en una de las caras más visibles del movimiento su padre le decía Pedro vale que sea homosexual pero en serio tienes que ser el jefe de todos ellos a Titi pasó algo parecido

Voz 0744 23:02 no yo no me considero un gurú sentido simplemente lo que he hecho es escribir la información que creo que a mí me podía haber servido historia personal me encantaría que mi historia sirviera para los demás pero no tanto historia en sí sino el ejemplo de que nuestra historia son muy poderosas tenga es la plataforma que tengas tenga influencia etéreas followers Texas audiencia o no nuestra historia puede servir para inspirar los demás y algún día yo recuerdo la primera vez que vio una persona eh de la comunidad FT con tanta autoestima con tan tan seguro de sí mismo que pensé así es como yo quiero ser entonces creo que mi historia lo que busca es inspirar a los demás a contar la suya para poder inspirará

Voz 1995 23:49 los crees que en lugar de explicar escritura todo lo que me hubiera gustado saber antes ese día a Mario deberíamos centrarnos Tú yo y todos en directamente acabar con el armario no sería ese el verdaderos de entiendo además que es necesario salero eh juzgar contrario muy necesario pero el siguiente que iba no tiene que ser acabemos con el armario en qué andaría me encantaría no no hubiera tenido ni es que

Voz 0744 24:14 vivir este libro pero tristemente no es así a pesar de que vivamos en un país el que más ha avanzado mucho hay países especialmente en Latinoamérica en en zonas rurales son meros formuladas en Estados Unidos en cualquier parte del mundo eso es tristemente aún una realidad

Voz 1995 24:31 a setenta países está perseguida

Voz 28 24:34 la

Voz 1995 24:36 en fin queda mucho por hacer Tom pero hay que celebrar algunos algunos pasos volvemos al mensaje todo mejora porque es un mensaje muy potente

Voz 2 24:45 en algún momento voy a ser feliz

Voz 10 24:48 tengo que decir que los éramos todos los límites a los que Nicky vaginal John podrá llegar todo mejor

Voz 9 24:57 mejor toda mejora mejora todo mejora toda mejora

Voz 1995 25:03 no mejora lo crees también

Voz 0744 25:06 al cien por cien de hecho durante muchos años fue mantra

Voz 13 25:09 cuando

Voz 0744 25:11 cuando no pensaba que no había que no había salida y que no había forma de de de continuar ese fue mi mantra recomiendo a todo el mundo que lo utiliza porque es la verdad y la verdad es que a pesar de que puedas sentirte que estás en una situación en la que no hay salida en la que crees que tu familia no te va a aceptar que tus amigos o tu entorno te rechaza todo mejora de verdad porque aunque te rechacen tú tú sabes más queridos hay una comunidad ahí fuera que está preparada para ser tu familia

Voz 1995 25:39 perdona de cuántos años tienes

Voz 0744 25:41 te voy a cumplir treinta en futuro

Voz 1995 25:42 asco de jóvenes empresario de éxito activista el están fenomenal pega ya hombre hasta bien que va a ser de nosotros esos volvió entonces es muy buen trabajo el que qué hace si es un libro tristemente necesario yo si quieres el segundo hago las fotos lo lo que sea necesario porque ahora habrá hundían y que lo que perdemos es de acabar con el armario no no explicar a la gente como Xavier de Oriol muchísimos gracias un placer y disfruta estos días

Voz 1819 26:12 muchas gracias ahora que ya lo sabes todo lo que me hubiera ido

Voz 1995 26:14 antes adelante salir del armario muchísimas gracias

Voz 29 26:17 eh mansa que no ganancias gente eh yo haré fe eh

Voz 30 26:30 ya

Voz 29 26:32 eh que si cuando eh

Voz 31 26:39 me he que eh

Voz 29 26:51 tal día cante bien

Voz 30 26:56 eh

Voz 29 27:01 no ponerlas en ya no no no no sé que ahora aquí hay gente que está pensada eh eh eh

Voz 9 27:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 31:59 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 9 32:04 con Toni Garrido de todos los sorbos

Voz 1995 32:07 Christian de explicar lo que nos pasa relato creativo es uno de los más convincentes por eso todas las semanas nos gusta mirar al mundo a través de los ojos de la publicidad hoy no puede acompañarnos tories llegará que está perdido en una montaña de Asturias vena alguien con garitas muy simpático en Asturias es el de vuelve a favor Nozar Madrid muy buenos días es verdad que está

Voz 1819 32:33 me la juego está comiendo seguro ahora mismo unas está oyendo y te garantizo que está comiendo a las diez me

Voz 1995 32:39 en fin vamos a hablar de un tema importante estos días además debemos poner foco ayer ayer el diario británico The Times contaba como la propuesta de un anuncio en dos hombres te daba la mano fue rechazada por un alto ejecutivo de una empresa cosmética concretamente ni idea justificando su negativa con la frase nosotros no hacemos cosas para gays nieve lo cierto es que esa compañía hecho toda la vida anuncios para mujeres

Voz 2 33:03 cansada que esperaba que absorba bajo la ducha va a Luque para el sector

Voz 1995 33:07 Colino ser la cara de un hombre lo cierto es que siempre ha sido considerada una marca muy próxima al colectivo gay aunque esas comentarios levantado un gran revuelo y de hecho han llevado a la agencia de publicidad FCC B después de muchos años trabajando para nieve a a cancelar su contrato que finalizaba a finales de este año es un poco raro esto esas declaraciones llamó la atención concertada y te sorprenden

Voz 1819 33:32 a ver me sorprenden yo es que es un tema muy complejo porque se mezcla la visión personal con la de la comunicación entonces yo creo que hay cierto relativismo moral últimamente entonces me sorprenden

Voz 13 33:41 a ver me sorprenden lo justo cuando bueno

Voz 1819 33:44 cuando lo que habla cuando tres millones de personas han votado en este país ha yo creo que damos por consolidadas cosas que no están tan consolidada yo creo que rascas un poquito en determinadas personas y salen determinadas actitudes determinadas en este caso en forma de frases que dan un poco de miedo porque esto no es algo opinable lo que es es a ser ilegal pero bueno dicho eso lo que me congratula es que no tienes dinero suficiente no hay publicidad suicida para levantar un error de esta dimensión es decir cuando una agencia renuncia a un cliente que es algo significativo porque yo creo que como te asocien de alguna forma Collateral a alguien que está contra una cosa no se de sentido común es que probablemente las pérdidas que implica para ti de Un mundo de vista estrictamente cuantitativo de de percepción en el mercado de que eres el que está contra los gay yo creo que eso no lo levantas

Voz 1995 34:38 sí porque la policía tú dices que ha habido alejada en el pasado de colea policial hay

Voz 1819 34:43 la policía por definición es conservadora a la co la publicidad jamás en la vida ha liderado ningún movimiento de inclusión Never la publicidad hacías un anuncio para llegar a mucha gente tenía un objetivo para no molestar a nadie tenías que gustar a unos poquitos pero tenías que minimizar el riesgo la publicidad consolidado los avances social cuando se han producido la la publicidad quitando excepciones honorable la publicidad íntegra la la Cultural cuando estaba al matrimonio homosexual lo sea la falta o no sé cómo decirlo nunca jamás en la vida tú ha visto en los ochenta cuando estoy ahora de sentido común o no las marcas nunca liderar los movimientos esto de que la marca están que tener un punto de vista de las colas y sean valientes es es es muy nuevo que de poder

Voz 1995 35:25 es verdad que ahora ya lo normalizados todo de una forma muy definitiva muy rápida tiene mucha notoriedad en algunos casos el colectivo gay en la publicidad por ejemplo con iconos como el de también llegará precisamente cuando realizó para Ikea la campaña redecoró

Voz 9 35:40 tu casa

Voz 2 35:46 y esto

Voz 1995 35:49 a cola afirmó un estupendo y emotivo spot publicitario

Voz 28 35:53 por no

Voz 1995 35:59 la agencia de publicidad señora Rushmore hacia lo propio con este anuncio de gafas en lo que algunos de los protagonistas eran gays y lesbianas los grandes acontecimientos como Photo España apostaba hace unas ediciones por promocionarse a través de las reflexiones en transexual con el lema de tu cuerpo es el mensaje en el imaginario popular

Voz 2 36:22 existía esa ambigüedad

Voz 1995 36:26 más que representar para por ejemplo la página web de pisos idealista gran motor de búsqueda de pisos patrocinador oficial de la Semana del Orgullo Gay en la que nos encontramos ha realizado un anuncio en el que se ve distintas personas el colectivo LGTB y besándose sobre la ópera Aida de Verdi el lema es todos somos familia es verdad que la policía llegó tarde seguramente por lo que dices porque es un movimiento muy conservador pero cuando llegó en algunos casos llegó brillantemente

Voz 1819 36:56 a ver yo creo que nunca es tarde y creo además obstante sin politizar que es más necesario que nunca he bienvenido sea yo creo que todas las marcas que se sumen a normalizar lo que debería ser normal es maravilloso pero objetivamente la policía llega a los sitios cuando la gente ya tiene asumido la realidad sala esto no se hizo en mil novecientos veintitrés que cuando había que haberlo liderado entonces se hizo cuando la sociedad daba por bueno un mensaje

Voz 3 37:17 me parece bien

Voz 1819 37:20 cuando ya no tiene riesgo que yo no digo a ver que tampoco creo que sea en la marcas quién tiene que liderar los cambios sociales probablemente pertenezca a la política pero dado que tiene esa capacidad normalizada ahora bueno sería bonito que alguna vez liderarán el cambio pero pero sería una muestra de

Voz 1995 37:35 aceptación de cambios si la publicidad porque el impacto que produce la policía o el cine son determinantes todavía nuestra sociedad

Voz 1819 37:42 no es que sean determinantes que yo creo que son los verdaderos normalizado eres sociales eso lo cual no digo que sea bueno probablemente sea dramático pero hace más por la causa LGT Bay honestamente Jesús Vázquez en el hace más normalizar la cultura popular que no dio cualquier ley de pero que muchos de los discursos políticos que en el fondo se quedan en meros formalismos a la publicidad tiene una capacidad normalizada ahora pedagogía ya educadora al Tea

Voz 1995 38:07 Cima esta mañana hemos limitado a don Pedro Tudela que es cofundador y codirector del Dívar SETI Consulting International es una única consultoría que hay en España la Liga que encargado entre otras tareas de asesor a las marcas y a las agencias por saber cómo deben dirigirse con éxito este colectivo al movimiento eh con Pedro buenos días hola buenos días es verdad que la policía llega la policía llegó tarde pero llegó

Voz 0345 38:27 sí yo quería hacer una puntualización sobre la NBA curiosamente sabes que pertenece a un grupo que se llama Betts dos AG que incluye muchísimas marcas incluye Fellini amplias las tiritas que todas nos hemos puesto e incluye la Eric esa esa marca como de lujo sea no sólo ni idea no casualmente conozco al al presidente que es un holandés es lo de después conozco a toda la gente de marketing es gay después ha pasado una cosa que pasó que paso camino me pasó en una ocasión que os cantaré como anécdota con con Apple que ese directivo en concreto al que la agencia de publicidad es con el que debía tratar que llevan y vea pues les salir esa frase pero desde luego muy desafortunada que a lo mejor

Voz 3 39:04 su pensamiento y lo lo extrapolamos Hinault

Voz 0345 39:06 fue el representativo de lo que es el grupo entero yo creo que ese señor levantar descabezado tras totalmente de inmediato porque tengo que el presidente es un grandes muy simpático y de hecho en una ocasión organizamos una cena juntos con todas las editoras de revistas de moda del mundo para ni ve gays la señoras las editoras de las revistas de moda incluida Wintour estaban desesperadas porque no había no sólo heterosexual venían todas sin maridos no entonces te quiero decir que que lo de la marca

Voz 1995 39:32 no tenemos detalle de sobre qué ocurrió en esa zona de la ocurrió nada porque todos éramos gay bailar

Voz 0345 39:39 de flamenco que había que los pobre estuvieron que entonces a ese nivel y nosotros queremos a consultora a raíz de ser yo consultor con el Ayuntamiento de Madrid de todo el tema de que turismo LGBT porque sabíamos lanzado la pelota a las grandes marcas y las empresas turísticas en principio de queremos segmento en auge en alza y que era necesario Palacio porque aportaría muchísimo dinero y es un cliente muy fidelizar hable o sea el el hay que viene a un orgullo de Madrid vuelve y vuelve una y otra vez no no deja de venir no de hecho no dieron los premios de la MTV como mejor Gay Pride de El Mundo tuvieron que quitar esa categoría porque lo ganamos siempre y los demás países se quejaron dijeron oye está también somos miembros la identidad es que siempre se llevó a Madrid y no no no mola a la categoría directamente no entonces nosotros hay a partir de ahí dejamos del el Ayuntamiento creamos la consultora porque realmente las empresas están perdidas no puedo contar una anécdota que fue gracias a Dios es un banco que yo en esta en España no porque no esté sino porque así lo puedo contar nos llamaron de Barclays Bank que ya no opera en España porque eso se puede contar digamos pues cuando es un tema bastante delicado y nace como siete ocho años llegamos a donde está la estaba la presidencia de Barclays el ser un tema yo te digo esa línea roja de pasárselo quedarse corto pues siempre te reciben la primera reunión el presidente o el CEO de la compañía estaban allí eufóricos estaban todo el equipo de marginados fue a mi a mi socio es dice Juan Pedro David hemos hemos contratado una carroza en el orgullo hicimos Dios mío cancelarle inmediatamente osea cancelarle inmediatamente porque sois un banco no os podéis permitir una carroza que pase por el orgullo la foto que os van a hacer es la que va a salir va a ser en la que tengáis una monja con tutú con tocado con pestañas así de larga así como maquillaje rojo en los labios detrás Barclays Bank no no es no es el sitio en el lugar para que os publicita seis pero el tema llaman cancelan la carroza dicen bueno hemos hecho una tarjeta Visa vamos a hacer con la bandera gay y el cero siete por ciento el cero cinco lo vamos a dar para el SIDA roba tampoco estéis estigmatizando no sea fíjate el concepto que tenían con la mejor intención de

Voz 1995 41:45 el dos

Voz 0345 41:46 pues sí es distinto que saque Google una carroza en orgullo gay o que lo saque Fleck eso que lo saque eh a hervir envío a que lo saque un banco que son cero

Voz 1995 41:56 según el con lo que tú unos contaba hace Barclays el interés económico en los de la publicidad en el fondo la causa a la justicia la honorabilidad de la legalidad no están encima hay intereses económicos beneficie de beneficios hacia un tipo de público además con alto poder adquisitivo el algunos casos hacer no todo es justicia lo que reluce

Voz 0345 42:20 pero obviamente lo dudaba disputó solo momento yo siempre digo cuando nos decían pero es que claro no quieren por el dinero pues bienvenido sea que nos quieran poner dinero ojalá muchos segmentos de la población tuvieran las posibilidades económicas las mujeres maltratadas las mujeres subsaharianas sin tuviera esos medios económicos seguramente todos los libros pero sí las marcas estarían a favor como decíais antes tú decías que la política las marcas no han abierto a veces camino ahora por ejemplo las veinte mayores empresas de Estados Unidos han presentado una orden en el Congreso de americano para que hagan leyes legislativas en en cuanto a la igualdad han sido las marcas ha sido Apple ha sido Facebook ha sido

Voz 1995 42:59 el Acció qué pena que no el abismo con los impuestos ya digo porque para conseguir esa abuela seguro que sería fantástico que los impuestos de Apple se depositara en donde tienen que estar hice diáfanas de utilizar ese dinero para trabajar en la igualdad que están reclamando en otros en otros lugares como en el en el Congreso pero en cualquier caso sí cuando tú te hagas una una empresa que hay mucho mucho que hacer la publicidad a las empresas es un buen espejo en el que mirarlos porque indica muy bien en qué momento está la sociedad española alemana a la que sean nuestras empresas identifican muy bien muy rapidamente quiénes somos a tu juicio cómo estamos

Voz 0345 43:32 las empresas españolas van detrás detrás de las americanas yo te cuento casos de multinacionales como IBM como es Google la las órdenes les vienen de Estados Unidos

Voz 0744 43:43 sino ellos probablemente no harían cosas

Voz 0345 43:45 lo que me pasó que te decía con Apple que si lo pues si yo les llamé porque yo soy organizador con mi empresa de Fitur Gay LGBT desde hace ya LGBT Plus ahora hay que poner sus senos olvidéis ver añadir más letras

Voz 1995 43:56 hemos el Plus entonces empecé

Voz 0345 43:58 hemos con cuatro expositores años tenemos más de doscientos yo en una ocasión se llamará a Apple porque sabéis que Tim Cook es gay fuera del armario absolutamente bueno me dijeran directamente pues lo mismo que el señor a nivel

Voz 1819 44:10 yo no le di trascendencia e importancia dijo

Voz 0345 44:12 con este señor no tiene porque tengan la filosofía de Apple en general sin embargo Apel sabéis que el símbolo cuando se inició fue una manzana con los colores del arco iris porque fue con lo que se envenenó el inventor de los ordenadores

Voz 1995 44:23 no sé si David

Voz 0345 44:25 el señor de los ordenadores y como era gay eh pues se suicidó ese sufrido alguna manzana envenenada entonces el logo de Apple en los inicios así recordáis que era de colores

Voz 1995 44:35 sí arco iris el mordisco a la manzana

Voz 0345 44:37 quitarle los colores Si sea Capel más no podía ser su fundación no sobre todo Tim Cook es el feo y sin embargo me encontré con eso portazo no seremos otras marcas como Samsung coreana que él pensaba que me iban a decir que no pues si no es pues originaron luego por ejemplo con Iberia es lo que tú decías antes cuando una gran marca apoya el sistema yo no soy activista para nada para nada me llevo bien con ellos pero yo siempre pongo el ejemplo que somos dos vías del tren que las dos somos necesarios el activismo lava el mundo empresarial nunca nos junta haremos nunca nunca nunca pero las dos son necesarias para que el tren camine porque si tengo como sponsor a Iberia en Fitur porque lanza un código promocional está realizando toda el área viene el presidente de la foto no no va a haber homofobia dentro de Iberia ni con su personal ni con los pasajeros entonces las marcas es muy importante grandes marcas que apoyen en el segmento podríamos segmento más que colectivo porque somos un segmento de población entonces es es es fundamental lo que tú has dicho

Voz 1995 45:33 vuelve vuelve a preguntar Pedro Vamos p'alante vamos para atrás vamos para las

Voz 0345 45:37 te vamos para adelante porque gracias a Dios ese impulso que copiar las marcas americanas que ellos ellos son muy listos en América en inventado

Voz 1995 45:44 dos América hay cuatro listos todos no era muy decir os estamos unidos primero son muy amplios y el TUE cualquiera que dice bueno aquí tiene que haber numerados ocho diez veintidós los que sean listillos y luego todos los demás pero ver aquí nuestra mirada de publicidad sabe que la publicidad casi todo

Voz 0345 46:04 eh en Estados Unidos han sabido hacerlo vamos te saber vender un vamos la cosa más extravagante y extraña e inservible

Voz 1819 46:12 Díaz en que la consuma picara además caras en los que tienes en una sociedad por y para la venta

Voz 1995 46:17 bueno como aquella película de al final Estados Unidos no es un país Estados Unidos es un negocio Juan Pedro Tudela cofundador y codirector debido al City Consulting International muy interesante lo de la manzana no lo conocía Nerea da trazo muchísimas hacías placer encantado la cita esos días eh

Voz 1819 46:34 dio la semana que viene con la semana que viene con el maestro claro que sí bueno hace tiempo que lo vengo diciendo

Voz 9 46:43 gracias hoy con Toni Garrido

Voz 1819 52:37 triste el Rin si cogió un taxi en opera ID dije a Chamartín y el hombre lo pasó mal el hombre dijo perdonas culpa mía que dije nada me ha sido cuanto la buena intención de taxista que decir porque él se metió en ese caso