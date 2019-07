Hoy por Hoy (04/07/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 de esta mañana con Isabel Quintana Isabel muy buenos días

Voz 2 00:10 hola buenos días esta tarde se va a instalar la capilla

Voz 0824 00:13 ardiente de Arturo Fernández que han muerto esta mañana en un hospital de

Voz 2 00:16 Madrid a los noventa años el mundo de la escena

Voz 0824 00:19 de la política están despidiendo a través de las redes sociales

Voz 2 00:22 a uno de los actores más populares del teatro el cine y la televisión Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 00:27 hola buenos días al que podrán despedir en el teatro Amaya donde esta lado un libro de condolencias el actor fallecía a los noventa años en Madrid de actor sobre todo de teatro donde siguió trabajando hasta abril también ha hecho cine con Garci Pedro Olea y sobre todo televisión

Voz 3 00:41 el que yo conocí en el en la en las sobremesas las comidas al que hacíamos en el camerino pues ese es el todo es una parte que el yo creo que no ha dejado ver

Voz 1463 00:53 casi nunca Lola Herrera lo recordaba con cariño en Hoy por hoy muchos compañeros están mostrando sus condolencias en redes sociales también políticos como Pablo Casado Albert Rivera Toni Cantó entre otros ir a Pablo Iglesias que ha recordado que hizo de extra en una serie de televisión junto al actor

Voz 0824 01:10 el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras ha sido detenido por su presunta vinculación con el narcotráfico según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles el capitán está siendo investigado por revelación de secretos prevaricación y pertenencia a banda organizada Radio Algeciras Cándido Romadera

Voz 0743 01:26 el capitán de la Guardia Civil va a pasar esta mañana a disposición judicial después de ser detenido en la tarde de ayer como presunto autor de los delitos de revelación de secretos prevaricación y omisión del deber los agentes de la Brigada de Asuntos Internos de la Guardia Civil han procedido en las últimas horas a los registros de la vivienda y el despacho del oficial al que supuestamente se le vincula con una red de narcotráfico y blanqueo de capitales cuyos cabecillas fueron detenidos el pasado mes de enero entre ellos un inspector del Cuerpo Nacional de Policía detenido en el puerto de Algeciras que aún continúa en prisión y otras personas presuntamente relacionadas con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

Voz 0824 02:00 la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a pedir el archivo de la querella que Vox presentó contra José Luis Rodríguez Zapatero por su negociación con ETA al considerar que existió un delito de colaboración con banda armada el Ministerio Público cree que no hay base jurídica para admitirla a trámite Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:16 la fiscal Susana Lander a presentará hoy su escrito para ser visado por sus superiores antes de elevarlo al juez del caso Santiago Pedraz previsiblemente entre hoy y mañana fuentes fiscales consultadas por la SER afirman que el texto rechazara admitir la querella de Vox contra Zapatero porque además de carecer de base

Voz 1995 02:33 jurídica alguna Se trata de un mero corta

Voz 1552 02:36 pega de recortes de informaciones de algunos medios digitales en los que se acusan sin fundamento al ex presidente del Gobierno de avisar de operaciones policiales y no perseguir a la banda terrorista ETA con el informe de la fiscal el juez

Voz 4 02:49 Pedraz con toda probabilidad archivará

Voz 5 02:52 eso sí llegamos a las once y tres diez y tres en Canal

Voz 0824 02:55 es tiempo para la información de su comunidad

Voz 1 02:59 cadena SER Madrid

Voz 0824 03:02 en Madrid del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea acaba de registrar una petición para que el presidente reconsidera

Voz 2 03:08 eres su decisión de convocar un pleno de investidura

Voz 0824 03:11 sin candidato está previsto para el próximo día diez el miércoles que viene en Vallecas está Elena Jiménez buenos días

Voz 1514 03:17 qué tal muy buenos días sí dicen que hay un candidato que reúne las condiciones tanto objetivas como subjetivas para poder ser candidato en ese pleno del día diez de julio porque dicen que Ángel Gabilondo el candidato socialista es el más votado ha sido el más votado en las elecciones que aúna el apoyo de tres grupos de aquí de la Asamblea de Madrid y el respeto de los otros tres

Voz 0277 03:35 pues que decía José Manuel Rodríguez Uribes

Voz 1514 03:38 que incluso entre ellos parece que no se tienen ese mismo respeto por eso quieren que el presidente de la Asamblea Juan Trinidad reconsidere esa decisión ir bueno pues dicen que no sea Rogue una posición que debería decidir la Asamblea de Madrid que es votar ese diez de julio se Ángel Gabilondo es el candidato no más votado han citado varias veces que hay jurisprudencia en ese sentido del constitucional y por eso pues no descartan si ese registro que han hecho hoy no tiene una respuesta que les convenza al Partido Socialista no descartan abrir nuevas vías

Voz 0824 04:06 gracias Elena ahí en el ámbito municipal el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado ya su recurso contra la moratoria de multas de Madrid central lo ha hecho telemáticamente ya ha pedido medidas cautelares por lo que en los próximos días la justicia determinará si siguen no de momento las sanciones a las puertas de los juzgados de la Gran Vía acaba de comparecer ante los medios Pepu Hernández portavoz socialista

Voz 6 04:26 el que pretendemos eso sonó que realmente defender los derechos de los gays pueden hacer Madrid con respecto a la salud pública por supuesto la defensa del medio ambiente no creemos sinceramente que ha sido una medida completamente irresponsable no es no está basada absolutamente ningún dato fiable en estos en estos momentos

Voz 1 04:44 lo que es incomprensible es para una medida para modificar cuando se puede tratar de mejorar sobre la marcha no

Voz 0824 04:50 y una cosa más Madrid sólo cuenta estos días con un único helicóptero del Summa uno uno dos según ha podido saber la Cadena SER la empresa concesionaria sustituido el aparato que venía utilizando

Voz 4 04:58 el último mes por otro que no puede volar a veintisiete grados

Voz 0824 05:04 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el la información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 7 05:08 cadena ese

Voz 1 05:11 servicios informativos

Voz 1995 05:22 con Toni Garrido la tarea de un mago por definición es la de crear ilusiones o al menos que lo parezca que estamos hace dos años cuando llegamos a la Cadena Ser justo acabamos de llega un momento muy convulso injusto él acababa de llegar a la Gran Vía vamos a entrevistar Antonio ahora que nosotros nos vamos y que se va también Antonio de la Gran Vía empezamos ya con la magia usar esas magia directamente Antonio Fago por muy magia además vamos muy buenos días cantado que estés con nosotros hemos hecho un ejercicio de viajar al pasado para recuperar una entrevista que hicimos hace dos años y que pensábamos que decíamos yo que sé cómo hemos cambiado mucho sino tan siquiera nos reconocemos vamos atrás

Voz 8 06:03 no

Voz 1995 06:06 a Madrid con una ante esa expresión con una maleta cargada con tu caja de magia llegaba con con estos micrófonos con ilusión sueco fíjate no había hecho más que empezar yo te preguntaba hace dos años esto estás contento con espectáculo te gusta lo que estás haciendo tú qué crees que me dijiste ahora no lo sé porque en aquel momento todavía si ahora pienso estaba estaba escolar estaba verde claro vez Abbas empezando yo te pregunté si estás contento con lo que estás haciendo tú qué crees que yo creo que dije que sí forma canoas si no estoy fatal bueno esto fue lo que dijo

Voz 9 06:49 este estoy muy feliz de verdad porque de verdad digo que es el espectáculo que soñando con hacer toda toda la vida

Voz 4 06:56 ahora que dices que rotundo e no Art hecho parecido realmente el espectáculo que quería hacer siempre y hacerlo cada día a pesar de que ya llevo ochocientas funciones desde esa conversación igual lo hecho ochocientas veces

Voz 1995 07:08 ah pienso lo mismo así que ejercicio de concentración toque todos vamos a trabajar todos los días con todo respeto con toda la admiración salvando todas las instancias artísticas tú vas a trabajar al teatro ochocientas veces no lo mismo porque es verdad que no es lo mismo lo mismo pero ochocientas veces no rutina como esa es muy exigentes

Voz 4 07:28 así es así es también te permite mejorar no porque al final la magia requiere de de repetición creo que repeticiones una cosa muy muy positiva de magia

Voz 1995 07:37 vale en aquel momento Antonio cuando todo estaba por hacer tú también reconocía un miedo que tiene que ver con el momento en el que

Voz 9 07:44 que estás ahora la verdad es que puesto toda la carne la yo estoy preocupado si yo sabes en plan que me dure muchos años este porque no

Voz 1995 07:54 hace dos años aceptó tú me tiene que durar porque no sé qué voy a hacer te ha durado dos años que es es una rareza un espectáculo en la Gran Vía de Madrid dos años te vas porque te te vas porque quiere a la gana qué vas a hacer ahora pues voy a Barcelona porque

Voz 4 08:11 tengo un proyecto también que me ilusiona eh profundamente es un sueño vital también no vamos a estar en Barcelona en el teatro Victoria y esto ha comprado el teatro no es cuestión de piedras con propio territorio así es sí para mí que que que la magia pues cuando yo la soñaba de niño me imaginaba en un espacio ensayando es como tener una casa no donde poder desarrollar los años más importantes de mi carrera así como atraer otros espectáculos que es otra cosa que me encantaría comprar compró aunque otro

Voz 1995 08:43 si tú no estás bien que venga a otro pero tú te has comprado teatro

Voz 4 08:49 sí la verdad es que estoy muy pronto lo entiendo además que es un teatro es muy muy especial de la ciudad no es uno de los más importantes de la ciudad

Voz 1995 08:58 con perdón perdón como este con Brown teatro la idealista descripción de ahora te vas a setecientos metros vas a reír platea idealista e hija reír pero yo la busco desde que tengo veinte años te lo prometo a hay mucha gente que que tengo veinte años

Voz 4 09:16 como la gente que busca casas que no se puede hoy mal mucha

Voz 1995 09:19 exacto se dedica a buscar casa no porque sabía comprar sino porque bueno pues si alguna vez en mi vida tengo suerte y me toca la lotería tu miraba teatros

Voz 4 09:28 mía teatros en plan de esquí cuanto balón teatros que todo esto no ahora ya tengo mas idea pero sí sí ha sido ya sabes

Voz 1995 09:35 cuesta mucho en teatro cuesta muchísimo y luego la reforma

Voz 4 09:37 la reforma claro de hecho estamos reformar justo ahora mismo mientras estamos aquí hablando están reformando el el teatro

Voz 1995 09:44 bueno hace los años de una pregunta sobre el tipo de público que asiste a a los espectáculos de magia genera desde que tu comenzase ahora la gente ha ido aprendiendo cómo disfrutar ya no está el típico pesaban prime

Voz 5 09:56 la afiliación Ayers Isaac Xavi ahí está todavía estoy aprendiendo el espectáculo yo creo que no que este este espectador no se extingue

Voz 1995 10:04 después de dos años a ver más de ochocientas

Voz 4 10:07 sí

Voz 1995 10:08 está ahí el pesado este sigue ya que repitan tiene lógica dice bueno lo han pillado el primer día que van vuelvo otra día por si pillo como este señor vuela como este señor hace las cosas que haces en escenario tú te sigue asombrando

Voz 10 10:26 sí absolutamente como como espectador oí

Voz 4 10:31 la vida estar sí sí porque cuentan

Voz 1995 10:33 muy bien de de Antonio de mago Palha muy bien sobre todo cuando las cosas no van bien porque hay que tener una función hay que es la idea es maravilloso ya no sé si habrá entradas si tiene oportunidad vayan con prisa sino que esperen sea de cada dentro unos meses en el teatro editorial en Barcelona pero él dice que las cosas no salen exactamente que y habla muy bien de tío Antonio que en esos momentos es cuando sale el mejor Antoni cuando de repente algo se tuerce y nos sale como se esperaba la normalidad la forma en la que tú reacciones ahí la gente habla muy bien de ti dicen que es donde tú demuestra ser el mejor Antoni fue que osea que habrá que hacer que todo salga mal así vale que es espectador está ACB hace unos años yo creo que te hicimos una entrevista que hicimos con ese ya valdría la ponen anda venga

Voz 4 11:25 te lo de recordarlo porque en dos años lo que decías han pasado tantas cosas

Voz 1995 11:28 pero yo hice una predicción hace dos años ya la escucha yo como el como la escuchado digo como era acertado voy a ponerlo otra vez esto dije yo hace dos años seguramente se superen más del millón de personas que viven este espectáculo yo dije de dos años va a haber más de un millón de las que es una locura Zemarai una barbaridad piensen un millón de personas pues son varias capitales de provincias españolas y acerté cuánta gente Visor espectáculo

Voz 4 11:59 pues creo que más de un millón doscientas mil ya

Voz 1995 12:02 madre mía un millón doscientos abrirnos Nos daba la cifra en en campos de fútbol esos son doce doce Bernabeus doce Camp Nou

Voz 4 12:12 la normalidad el me dijeron en en Wilkins también en San Jordi sí también aluciné es como casi ochenta o su escudo

Voz 1995 12:21 y descubrió una nueva unidad de medida que es Murcia es decir Borgia cuentas Murcia ha salido era el espectáculo de Antonio el mago bueno tú sigues en la en la Gran Vía queda en apenas seis funciones explosiones docientas de verdad que llegas a estas ya con ganas de acabar con la ilusión de tengo que hacer las mejores luciendo mis mejores ilusiones nunca mejor dicho estos días

Voz 4 12:47 no yo tengo muchas ganas de estas funciones la disfruto mucho además sabiendo que son las últimas también un poco como agradecimiento a estos dos años a Madrid no que no ha cogido de de esta manera y con cierta nostalgia también porque han sido dos años muy bonitos tengo muchísima ilusión por lo que viene en Barcelona

Voz 10 13:07 echa de menos Madrid

Voz 4 13:08 claro que sí pero individuo en esos dos años que no sabía ostrás pues yo creo que muchas cosas no he aprendido a a he aprendido a acostumbrarnos un poquito a tener el teatro llena todos los días que veníamos de unos años muy buenos pero lo de estos dos años ha sido bastante

Voz 2 13:25 T

Voz 4 13:27 yo creo que el proceso va venir luego no cuando cuando tenga que aprender de nuevo a que no es normal que esté lleno todavía no porque uno se acostumbra planes de repente cuando Bdos sillas vacías

Voz 1995 13:37 qué pasa que llegan de la

Voz 4 13:40 con Agüero pero pero si yo creo que el proceso de cuando esto no sea lo anormal pues valoraremos lo que ha pasado no en estos dos años

Voz 1995 13:49 ese dice mucho en España tome ese acto habría que ponerle un monumento en la Gran Vía había que poner una placa que pues Antonio sólo han puesto desde allí el Ayuntamiento de Madrid que que hace magia donde no había algo lo pone estos coches por ejemplo donde un talento hace magia lo pólvora aquí y ahora toda la ciudad está llena de coches tú esto no lo podía solucionar Anthony no

Voz 4 14:14 me gustaría pero bueno el caso es que ayer

Voz 1995 14:16 el Ayuntamiento descubrió una placa en el hall del teatro Rialto que acredita como el ilusionista europeo más taquillero del planeta

Voz 4 14:25 sí sí de Planeta al final de la frases como muy guay porque digas lo que digas es como va muy bien megalítico del plan no habíamos caído en

Voz 1995 14:39 pero tienes una placa ahí que dice que es el tiene más gente lleva al teatro muy fuerte muy fuerte estado nada dicen no me lo dejen a la entrevista que tengo

Voz 4 14:46 hemos hace dos años Si ya lo fino

Voz 1995 14:48 viven y esto no lo vive lo otro sí pero no no lo pensé no lo piense en fin vamos a hacer una una pequeña pausa

Voz 7 15:00 cuando con el Mago Pop en unos minutos hoy por hoy con Toni Garrido el único seísmo buena el seísmo que ahorra Marchesi

Voz 11 15:12 qué directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche debe cero dos un dos tres cero once

Voz 12 15:19 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos dos tres cero once

Voz 14 15:38 cómo conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com la Cadena SER presente

Voz 15 15:55 el placer de escuchar

Voz 1594 15:58 es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesitan un esposa sin embargo poco se sabe de los sentimientos hubo opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario está verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su

Voz 1 16:19 los última propiedad y otras de la de sus hijos

Voz 1594 16:22 bien yo mi querido señor Bennett le dijo a su esposa sabías que por fin sea alquilado en perfil Park el señor respondió que no cuesta sigues insistió ella la señora Alon ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo el señor Bennett no hizo ademán de contestar no quiere saber quién no alquilado se impacienta a su esposo eres tú la que quieres contar Melo yo no tengo inconveniente no irlo esta sugerencia le fue suficiente pues habrás querido que la señora lo dice que ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra que vino el lunes en un lado de cuatro caballos para ver el lugar y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó un acuerdo con el señor Morris que antes de San Miguel vendrá a ocupar lo que algunos de esos

Voz 11 17:04 criados estarán en la casa a finales de la semana

Voz 1594 17:07 el cómo se llama Bingley está casado soltero Jo Sol querido por supuesto un hombre soltero y de gran fortuna cuatro cinco mil libras al año que buen partido para nuestras hija Quique en que puede afectarles mi querido señor BN contestó su esposo como puede ser tan ingenuo debes saber que estoy pensando en casado con una de

Voz 0277 17:27 sí

Voz 16 17:27 Orgullo y prejuicio Jane Austen mil ochocientos trece campeones el placer de escucha

Voz 7 17:43 un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros espera

Voz 1995 17:46 que pienses Melo queda pero un Nissan

Voz 7 17:49 Micra con tecnología de DC nueve mil novecientos euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que éste están seguro que mil te lo pienses Solbes teme desaprovecha esta oportunidad única financiando con ERC e Iván Nissan Innovation una red de concesionarios Nissan empezó cumplimos

Voz 17 18:06 adiós y lo celebramos con una financiación al cero por ciento Jazztel veinte meses de Media Mark y lleva lo todos intereses a partir de doscientos noventa y nueve euros sólo hasta el siete de julio y además disfruta de todas las ventajas de la tarjeta gratuita metió

Voz 7 18:21 Marc club Card Benny Tai cero por ciento financiación de que llevan con su Palace

Voz 0277 18:26 que tu pasa Joe distraen sentí que EE

Voz 18 18:32 estar ahí con Benzo caía de laboratorios piñas

Voz 4 18:34 solución dental un spray que alivie rápidamente los dolores

Voz 18 18:37 de muelas tintes y encías spray

Voz 0277 18:39 las instrucciones de este medicamento y consulte hacen más

Voz 16 18:42 en Podium podcast se alza de nuevo el telón somos la tercera temporada de abrimos la ópera un nuevo viaje con Mariela Rubio y Rafa Bernardo para descubrir las ciudades que inspiran las principales óperas de la historia abrimos la opera tercera temporada todos los episodios en la piel

Voz 19 19:00 la web de Podium podcast punto com con la cola para

Voz 16 19:03 ción de Endesa

Voz 1 19:10 Diego

Voz 11 19:19 nuestros asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 0502 19:26 lo estés y sus alegrías sus triste es

Voz 20 19:29 en este subsidio nuestras

Voz 1995 19:32 o eso Prince los tuyos ahora

Voz 11 19:35 que el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios día tiene usted contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consultó las bases de la producción sentencia punto de Santa Lucía estamos cerca está seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 21 19:56 en la Cadena Ser

Voz 2 19:59 el móvil

Voz 1995 20:00 con Toni Garrido la magia tiene al menos una cosa en común con la política magos y políticos son los únicos profesionales a quienes seguimos aplaudiendo

Voz 4 20:09 después de que nos engaña

Voz 1995 20:12 tener diez eligió muy bien su nombre artístico el Mago Pop cuando él escogió el aún no lo sabía pero muy pocos años se ha convertido en el el ilusionista en El ilusionista el recorrido más popular de nuestro país hoy se ha convertido en el Europeo que más entradas vende en todo el mundo y ha logrado demostrar que nuestro país pueden hacerse grandes espectáculos de magia con los que hasta hace no mucho tiempo solo podían verse en Estados Unidos e Londres alguna alguna que otra vez no no eso Safja en nuestro país en sólo tres días el próximo domingo

Voz 1 20:47 el piensa Fermín el día siete

Voz 1995 20:49 el mago para su última función en Madrid después de va a Barcelona a su teatro siempre medidas digo yo vacaciones

Voz 4 20:58 una semanita si me voy una semanita fuera Hay ya va a preparar

Voz 1995 21:01 como que una semana próxima encima preside bastones

Voz 4 21:04 años encerrado en el ya ya ya es verdad es verdad

Voz 1995 21:06 verás que hay en lo que la gente no pasa por la Gran Vía ayuda a ver si se vaya al diez CD que lleva aquí

Voz 4 21:12 hace una semana vas a una semana Siria desconectar hay al teatro que tenemos muchas cosas que hacer porque el espectáculo va a cambiar mucho para para Barcelona va a ver cosas nuevas sí sí sí sí

Voz 1995 21:23 pues no pues no lo cambies está muy bien cómo está el espectáculo Antonio para hacer cuando te quedaste hablamos de cuatro victorias del muy importante en Barcelona que tiene un nuevo propietario que es el Mago Pop cuando te das las llaves el teatro estima desde aquí está

Voz 4 21:39 las llaves pues fue el otro día es una sensación curiosa porque es como Ferrari abrir un piloto claro claro es una situación curiosa porque es algo realmente que ellos soñado toda mi vida lo de lo de tener un sitio donde ir donde ensayar donde el el teatro vacío tiene mucha magia no cuando tú pasas por ahí y sobre todo pensando en todos los personajes que han pasado por brutal es alucinante la historia no es casi algo místico no sólo los fantasmas que andan por ahí no es alucinante

Voz 1995 22:08 antes de la reforma hacer una fiesta con los amigos a Qatar

Voz 4 22:10 no esto si yo pensaba tenemos que hacer pero es que han empezado tan rápido porque tenemos muy poco tiempo así que

Voz 1995 22:16 para tienes poco tiempo porque escenas en septiembre ya llevas es que es que lo del Mago Pop llevas en septiembre te llevas treinta mil entradas vendidas

Voz 4 22:28 es una pasada cuéntanos clientes nosotros viéndonos a nosotros no como puede ser yo yo alucina yo estoy muy agradecido a a Barcelona por la acogida porque según han dicho es histórica nunca había pasado de la ciudad una preventa así con tantos meses bien sí sí

Voz 1995 22:50 vale sales de Madrid unos días después de ochocientas funciones Un millón doscientas mil espectadores con una semana de vacaciones no te voy a preguntar dónde pero espero que lo que lo aprovechas bien te vas a Barcelona Teatro Victoria en el dos mil veinte esto nos parece bien y mal es como el jamón no lo exporte en ustedes por porque no hay para todas eh bueno éste no se lo lleven fuera les parece bien que habrá camino en en en el dos mil veinte a estar en Broadway

Voz 4 23:18 pero sí

Voz 1995 23:18 parece mal pero a ver si ahora es a siempre esté ahora by triunfa allí en Nueva York sino no vuelve porque es el público realmente el público de la magia está en en en esa ciudad en el dos mil veinte te vas a proto eh

Voz 4 23:29 sí un súper desafío de todos modos siempre voy a volver porque tengo ahí un una hipoteca hay que volver no de verdad porque porque a nivel vital me imagino me imagino aquí también sí que es verdad que me encantaría bueno que fuera allí bien ya sería eh espectacular

Voz 1995 23:51 no te planteas a algo así porque tu nivel ya es mundial es global pero no es lo mismo con vamos todos los vetos a Gran Vía llena de coches no sé porqué llena de coches cazo todo el rato en Madrid desde hace unos días por algunas decisiones llegará a Nueva York pero TUE si te dedicas a la magia o te dedicas al espectáculo debe ser el sueño ya tienes un teatro va a actuar en Broadway ni qué pasa que pasa Antonio

Voz 4 24:18 si realmente deja algo para Antonio es la Champions League si yo Broadway además ido tanto como espectador y sigo yendo uno siempre sueña comerse ahí pero siempre uno desde la visión de pensar que que es muy difícil en el que el tener la oportunidad y común

Voz 1995 24:35 cómo te planteas algo así porque se ha visto ya esta se que esta gente sí que lo ha visto todo

Voz 4 24:39 yo creo que al final la magia que hacemos que en nuestro espectáculo es muy distinta a la americana que a lo mejor es más eh más fuegos artificiales no más más confeti y fuegos artificiales la nuestra tiene un poquito de de sentido del humor de emoción a nivel visual a lo mejor hay es como más sensible no más pequeñito si quieres si tengo mucha curiosidad por saber cuál cuál va a ser la cogía

Voz 1995 25:04 dirijo es que lo estábamos hablando cuando ha antónimos cual cuál va a ser el futuro de la magia porque estamos todos acostumbrados a ver lodos de colores los videojuegos las el cine Tanos el mundo Cuzco cuál va a ser el camino de futuro de la magia

Voz 4 25:22 yo creo que al final siempre en en los ciclos cuando termina Se vuelve a al origen no iba a mucha mucha tecnología callarnos va a seguir sorprendiendo lo que vemos no una una moneda que desaparece un un un juego que te lleve por un sitio que no es factor sorpresa también creo que es fundamental la magia no yo yo no soy muy fan de esto no sé si volverá yo creo que no ese tipo de magia no soy muy fan sí que creo que que volverá un poquito la la esencia de de la madera no de de de de de de lo artesanal de de la magia

Voz 1995 25:54 pues ojalá porque se camino de tecnificación de todo también en la magia hombre no dejen ustedes es un espectáculo atávicos decir que que que unos hagan desaparecer cosas yo creo que eso es algo casi inherente a nuestra propia a la civilización en primer hombre estaba en la cueva un once a fuego Giotto estaba ya platicando con las manos para poder hacer un juego a otra anterior de vamos a desearle lo mejor porque lo mereces mucho que es un tipo con mucho talento es uno de los mejores nabos este país es uno de los mejores magos de Europa es uno de los mejores magos del mundo ir cada vez que llega además parece que las cifras hace muchos años hizo un espectáculo de la Gran Vía en otro teatro y la gente se sorprendía del éxito de acuerdo expresarán puesto será casualidad mira salga engancha bien el chico he leído bien es que luego llegas a la Gran Vía y lo que parecía en su día alcanzable lo duplica es lo lo llevas yo ahora vas a Barcelona hay que ir bien vuelve eso es hijo mío muchas gracias a un placer vale el gran envuelve te vamos yo ahora qué hago yo por la mañana cuando su padre vía quite en el careto que lleva dos años haya Antonio Vega que iré a contemplar la placa que han puesto no pero es que estará dentro que no que hay que entrar dentro pero yo que van a poner ahí no hay que hablar con el teatro que lo que no esté Antonio otro espectáculo es un faro de la cara analizar haya sido más bien eh Antonio el Mago Pop muchísima suerte todo el sea todo el éxito del mundo acompañado así que gracias por estar aquí de un complacer ir por cierto mira que te gusta mucho la música o ese se cumplen XXXV años del lanzamiento de esto bólido yo seis el álbum cuatro de julio del año ochenta y cuatro treinta millones de copias después sigue siendo imprescindible

Voz 16 29:03 hoy por Hoy con Toni Garrido un Premio Ondas no es un premio

Voz 1 29:10 nunca lo ha sido

Voz 23 29:13 el Premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier meta un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento porque para cada uno un premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más que ganar premio

Voz 16 29:31 Premios Ondas los más prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se concede el España entre tres premios Ondas punto com adscribe

Voz 8 29:42 sí

Voz 24 29:43 sí

Voz 25 29:49 conecta goles

Voz 7 29:50 hoy por hoy a través de Instagram

Voz 1 29:54 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 26 30:02 con Carlos Francino tan elegante

Voz 4 30:05 Pita no

Voz 26 30:09 hola soy Carlos

Voz 7 30:10 no quiero hablarte de esa delgada membrana esa ventana presentada por Carlos Francino todas las

Voz 1995 30:16 tardes de todos los datos

Voz 7 30:19 matemáticos palmero cifras le podemos poner números es un cúmulo de extrañas coincidencias de infinita incidencias Rosa Trezeguet aportó área esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes buenas tardes yo allí estaré reparto viendo arte porque esa es mi cualidad te llevo de lo cotidiano a otra realidad no se trabaja de enfermera se es enfermera llevo de lo efímero o hasta la eternidad al estado de la incierta forma

Voz 27 30:45 pues gracias por abrirme La Ventana hay un abrazo también

Voz 4 30:48 hasta pronto con Carlos Francino

Voz 7 30:50 la Ventana tan elegante Cadena SER

Voz 1 31:06 sin prisas la vida suena nuestro modo piensan de otro modo el día

Voz 16 31:12 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas sigamos también en Cadena Ser punto com

Voz 1 31:20 sin prisas Cadena SER

Voz 30 31:29 el golpe del perfume se puede evitar este bulo que ha regresado

Voz 0277 31:33 la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos para Till lo más Viranós tomar

Voz 30 31:39 Tron de la Serra lo que quieras cuando dato LLeras descarga T nuestra aplicación

Voz 1594 31:51 Nos

Voz 31 31:52 tras habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande han aprovechado su oportunidad

Voz 32 31:59 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te ente solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 33 32:12 la Cadena SER cinco días del país presentan los retos de coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa hay Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 34 32:33 hola cariño qué haces con el ordenador

Voz 7 32:35 mirándolo de alarma que hay que cerrarlo en nada

Voz 34 32:38 sus vacaciones pero nos va a dar tiempo instalarla antes de ir

Voz 7 32:41 si miras en la web de Securitas Direct lo

Voz 35 32:43 les calcularon le instalan el mismo día

Voz 32 32:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece llevo veinticinco años han clases de geografía enseña

Voz 16 33:01 dándole a los adolescentes que Mela alega su afluentes del Ebro y que un golfo no es lo que ellos piensan llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas y ahora ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas

Voz 7 33:17 este julio sorteo de vacaciones de Lotería nacional con veinte millones disfruta de las vacaciones que siempre este Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad el país presenta la colección crímenes reales veinticinco libros de auténticos casos reales protagonizados por tipos que parecía muy normales siempre

Voz 15 33:39 dudaba alguien general eran buenos vecinos domingo siete el impostor de Javier Cercas por sólo cinco con noventa y cinco euros con el país

Voz 1 33:51 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 33:58 no tengo mucha fe esta entrada Tom pero la voy a alertan llega el ex mufti de espinacas con su chorro de coña el carajillo de llegan las chicas la presidenta de la risa de la Cadena Ser que es que esto lo define mucho

Voz 2 34:20 lo que somos la señoras ya de cierta edad como nunca me cuido mogollón pero luego me me doy un poquito al

Voz 1995 34:27 pero será casi póngame usted un carajillo meta no es bueno eso me tranquiliza pero oye podría Taylor bueno todo bien todo bien hoy

Voz 2 34:40 no ya va quedando poco me voy a centrar acerca al verano en recomendarlo series documentales monólogos de señoras que tenéis que ver estas vacaciones para sentiros mejores personas a poquito a blanquear dinero y que no es ni faith lejía ya vais a sentiros buenas madres buenas esposas y magníficas profesionales casi todo de señoras delincuentes que coquetean con la mafia abusan de la bebida estupefacientes y soldadores que tenéis muchos prejuicios con las cosas de chicas pues señas estáis muy equivocados ahí es donde reside la verdadera transgresión porque porque sacude los pilares del sistema sacude los como

Voz 5 35:14 nacionalismos y en la vida real la señora

Voz 2 35:17 la rompemos cada día con todo ese mundo diseñado por la señora

Voz 1 35:26 muy bien Celia podéis empezar ya la Liga y luego no tenemos

Voz 2 35:32 hoy paso rápido por las más conocidas imprescindible Ana y los siete la broma de las top no podéis dejar de ver Big little lamb este virus mismo Mrs Massiel muñeca rusa y os podéis ahorrar el cuento de la criada según hay tercera temporada que eso no se sostiene por ningún sitio apunta como básica Blow que es un grupo de actrices Lucy que hacen uso de televisión cutre de res Linde lucha esta así como

Voz 1995 35:55 bueno como media de mentirijillas las vais

Voz 2 35:57 adorar aquí un momento en el que la pelota le intentan hacer un Weinstein ella lo rechaza se cargan el So una de sus compañeras les recrimina no haber sabido Cote coquetear lo suficiente

Voz 4 36:06 con el productor

Voz 36 36:07 pues no debería ser así no es verdad las mujeres deberían dirigir que no ser desechado al cumplir los treinta Di María merme comienza un trozo de mi tarta nupcial sin pensar en cuántos minutos de la puta finta de Jane Fonda tendría que hacer para quemarlo pero así son las cosas

Voz 1995 36:25 leyendo dio a hablar mucho de uno se llama flipa

Voz 2 36:28 sí fantasía FLI va a apuntar la también en Amazon Prime es una joya a escuchar este speech de una de las protagonistas con mucha atención

Voz 31 36:36 las mujeres llegamos se congénito es nuestro destino físico los menstrual Teté tras los partos los hombres no tienen que buscarlo se inventa todos esos dioses y demonios para sentirse culpables de no sé algo que nosotros sabemos hacer muy bien solistas y luego se inventa guerras para poder sentir cosas tocarse entre ellos y cuando no hay ninguna guerra juegan al rugby

Voz 0277 37:02 nosotras lo llevamos todo a Interior sufrimos dolor en si los durante años y años y luego

Voz 31 37:10 Justo cuando crees que estás en paz con todo que pasa menopausia menopausia que J

Voz 1995 37:25 a ver yo a él a mí me gusta los Stones así que sí sí claro que las heridas que no sé si este es el mejor corto para invitar a la gente a verla

Voz 2 37:33 es maravilloso porque decirlo señores de dar la guerra es esas cosas

Voz 1995 37:38 pero si lo que queremos Celia si el objetivo es que la gente empieza a ver la serie

Voz 2 37:42 pero hay algo más mejor que decir que la red que la menopausia es lo mejor que te puede pasar no venga más cosas más joyas audiovisuales Good Girls Chicas buenas en Netflix o cómo aprovechar la invisibilidad de la mujer madura para el crimen es una mezcla de ellas y el sexo débil Breaking Bad o Mujeres desesperadas Breaking Bad son unas amas de casa que necesitan dinero desesperadamente roban un supermercado se ven envueltas en una trama criminal y obligadas a tomar las riendas de subida en todos estos aspectos

Voz 0277 38:12 del robo estábamos bromeando pero yo sí porqué tanto como nosotros lo haremos sólo para tener pasta podrías ayudar a tu hija defender la custodia de la tuya que yo podría salvar a mi familia Jan no volveremos a hacerlo y no permitiremos que nos arrebaten absolutamente todo lo que tememos nadie dos absorberá la visita tenemos que hacerlo

Voz 2 38:38 sí Chicas buenas esta está en el eh monólogo que he dicho también monólogos y documentales y esto es lo mejor que vais a ver en lo se del Dream King bendito alcoholismo y es un monólogo de Carrie Fisher la princesa Leia como ella se llama también la señora Khan sólo es un libro que cuenta en sus memorias que convirtió en monólogo itinerante y eso una especial de HBO cuenta auténticas barbaridades con cuajo que salvo una señora ex alcohólica que viene del éxito y del arroyo puede tener habla de su familia muy complicadas sus adicciones tu afición por el shock contra la bipolaridad su relación con Paul Simon una pequeña inquina contra Star Wars aquí un ejemplo de hombría que hace este monólogo delante de ellos Luca

Voz 1 39:21 soy la mujer dejan solo soy

Voz 0277 39:23 alcohólica soy alcohólica porque George Lucas arruinó mi vida entre dos muchas posesiones ha sido dueño de imagen durante todos estos años cada vez que me miro al espejo te tengo que mandar un cheque por un par de pavos nueva chica que hace de mi madre la reina amarillo o como se llame ella lleva un peinado nuevo y otra ropa prácticamente cada vez que aparece por la puerta osea seguro que hasta consiguió llevar sostén aunque a mí me dijiste que yo no podía porque en el espacio no existe la ropa interior

Voz 1995 39:54 este este ultimo pensó

Voz 2 39:57 claro ella se enfadaba mucho porque quería llevar sujetador cuando Prince esa ley no es que en el espacio no hay ropa tendida oye ya pero pero a este hombre de bragas

Voz 1995 40:07 es raro Pedro hizo por el timón documental bueno innecesario

Voz 2 40:11 hay un montón que me encantan pero este es una maravilla notorios R B G es un documental que cuenta la vida obra y auténticos milagros de Ruth Bader Ginsburg que es la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos de ochenta y cinco años ahora convertida en estrella mediática una desgracia para América según Donald Trump lo cual también habla bien

Voz 1995 40:32 mira eso sí que es una buena invitación para esto

Voz 2 40:34 bueno pop feminista los millennials la adoran Se hacen pósters camisetas le piden selfie lo buenos que ella sí que es una influencer su lucha por cambiar las leyes que discriminan por género ha cambiado la vida de millones

Voz 0268 40:46 personas encima esa me veía como una profesora de preescolar porque los jueces no creían que existiera la discriminación sexual he tenido la inmensa suerte de compartir mi vida con alguien verdaderamente extraordinario para su generación era el primer chico que conocía al que le importa

Voz 1 41:01 nada que tuviera cerebro

Voz 2 41:04 sí ella fue muy Cuca y como no lo hacía ni caso decía no no hay discriminación por género empezó a defender a hombres que habían sufrido una discriminación por género y entonces los jueces decir está siendo discriminado por ser hombre y entonces así ella consiguió darle la vuelta y que lo entendieran por fin me da tiempo para una última denuncia Rubén la vale no es de señoras pero la señora juegan un papel importante Chernóbil ya habéis oído hablar mucho de ella mi fragmento favorito

Voz 1 41:39 me daría

Voz 1995 41:41 aquí no la Cadena en el prestigiosísimo programa Hoy por hoy que lo es por su criterio con su periodismo agudo estén intentando colar un corte de gran marciano película con halo de aquellos grandes momentos de la broma que le hicieron los Gran Hermano que pasar creer haciendo creer que esto es de Chernóbil

Voz 2 42:02 le dice Rabei actividad radiactiva

Voz 1995 42:05 a ver podría ser que podía al hombre

Voz 1 42:15 no

Voz 1995 42:25 sin haber aterrizado un ovni no pero

Voz 4 42:32 bueno gran marciano que también para este verano siempre está bien vale hacemos no

Voz 1995 42:36 no si seguimos

Voz 37 42:38 voy Tour hoy con Toni

Voz 7 42:41 sí

Voz 34 42:42 hola cariño qué haces con el ordenador

Voz 7 42:45 mirándolo de alarma que hay que cerrarlo ya en nada

Voz 34 42:47 de vacaciones pero nos va a dar tiempo instalarla antes de ir

Voz 35 42:50 si miras en la web de Securitas Direct lo puedes caer

Voz 0824 42:53 claro lo dice la historia en el mismo día

Voz 32 42:55 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 43:12 conecta con Hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 15 43:24 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 38 43:31 mil

Voz 16 43:32 son recuerdos de un patio

Voz 38 43:34 les idea in huerto

Voz 39 43:37 el tema dure limonero mi juventud

Voz 0502 43:41 veinte años sin tierra de Castilla mis teorías

Voz 40 43:44 en algunos casos que recordar no quiero

Voz 16 43:47 ni un seductor mañana Newman sido conocéis mi torpeza indumentario más recibí la flecha que me asignó Cupido a cuento ellas muy Hospitalario hay en mis venas cotas de sangre jacobina pero Universo por otra de manantial sereno

Voz 0502 44:08 más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno

Voz 1 44:16 en la moderna estética

Voz 0502 44:19 corté las viejas rosas del Huerto de Ramsar más no amo los aceites de la actual cosmética ni soy una de esas del nuevo CAI trinan desdeñó las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que canta en la luna a a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una soy clásico o romántico no se dejar quisiera miles como deja el capitán su espada famosa por la mano viril que la blandía no porque el docto oficio del forjado por Preciado

Voz 16 44:57 conversó con el hombre que siempre va conmigo

Voz 0502 45:00 quien habla solo espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es practica con este buen amigo

Voz 1 45:07 entropía nada

Voz 16 45:11 la de béisbol cuento escrito a mi trabajo acudo con mi dinero pago el traje que descubre Ale

Voz 0502 45:18 la mansión que habito el pan que alimenta bien hecho un donde ya que cuando llegue el día del último viaje estoy

Voz 16 45:27 el partir la nave que nunca ha de tornar me encontraréis

Voz 0502 45:30 todo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar retrato

Voz 1594 45:37 sí

Voz 0277 45:38 Antonio Machado mil novecientos doce

Voz 16 45:41 cadena SER el placer de escuchar

Voz 41 45:47 le gusta la naturaleza es lo que más me gusta hoy del jilguero la avutarda si eso eso ya trompetero haga hoy ahí es un locutor de la cadena saben hacer lo ocupar hacer sí que tengo la radio puesta a Cadena SER también

Voz 1 46:03 en Radio Cadena SER natural Radio natural traducción en español

Voz 42 46:16 llegan las rebajas con descuentos de hasta el setenta por ciento en más de diez mil artículos para que renueve es tu casa al mejor precio sólo hasta el dieciocho de julio e incomparable hay conforma junto es

Voz 43 46:28 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agendas de servicios útiles

Voz 1508 46:46 buenos días la Fundación ONCE ha puesto en marcha un programa de ayudas para jóvenes con discapacidad la idea es que estudiantes de entre dieciocho y veintinueve años puedan aprender inglés francés su alemán en algún país de la Unión Europea en el que la lengua oficial sea uno de esos tres idiomas el objetivo final es que en el futuro tengan más facilidades para conseguir empleos cualificados en los que conocer un idioma suma el plazo para solicitar la ayuda termina el treinta y uno de agosto puede consultar la convocatoria en Fundación once punto es

Voz 43 47:15 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE bueno

Voz 44 47:23 Fedra ya le llega

Voz 7 47:32 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte euros porque el extra de verano

Voz 45 47:44 sí ya está a la venta

Voz 7 47:47 vais

Voz 46 47:50 yo no

Voz 21 47:52 hola

Voz 1995 47:56 en nuestra próxima invitada es youtuber cómica presentadora tiene muchas luchas abiertas entre otras que vuelva a la Super Pop la revista Super Pop romper los tabús los tabús sobre la bisexualidad hoy está con nosotros para hablar de su generación

Voz 47 48:11 a a Carolyn Cardin Iglesias percebe sirven los libros y escapa buenos

Voz 4 48:17 las compactas pues muy feliz de que ese es mi

Voz 47 48:20 es viendo es poco

Voz 5 48:21 ya ya pues las cosas mías de pues yo qué sé de invertido si de Eurovisión y tal

Voz 1995 48:27 pero luego el resto pues yo que sé deberías mismas general digo así como veinte pues bien representan a una generación que creció yo con la conciencia feminista con el empoderamiento de la mujer hay diferencia remitente cosas que tú tienes muy asumidas y otras que generaciones muy cercanas aquí no tienen tanto

Voz 5 48:46 pues hombre yo creo que sí que está que se nota una diferencia entre ambas generaciones la verdad pues ha yo bueno mi caso pues mi madre era como muy feminista pero pero había Cuba mucha más información los por ejemplo yo recuerdo como muchos libros de cuentos de pequeña aquella introducían el el tema del feminismo Ia ahora es una cosa que que de estar tan en auge que yo noto hasta diferencia con las generaciones que son del noventa y nueve del dos mil que que es increíble que

Voz 2 49:17 con dieciocho diecinueve años tenga una conciencia y un discurso

Voz 5 49:20 eso que a mí me ha costado adquirir

Voz 2 49:23 claro yo noto yo soy un poquito más mayor que caro necesita patronal nosotros no lo hemos tenido que ir metiendo no como como imagínate un coche al que te tienes tu queda haciendo actualizaciones pero que sobre todo es una es decir si somos ya nacen de Sergi ya lo llevan de serie lo hemos hecho

Voz 1995 49:41 un comentario a lo que ha dicho feria nuevos Callao moritos que pasa poquitito encargado similar pelos pero es ese servicio lo que dice las ciento que todavía hay matices y edades que se nota

Voz 5 49:54 tal pero bueno yo creo que es también hay mucha más información y también creo que las redes sociales e igual que tienen a veces una un lado negativo creo que también te te dan mucha más información incluso hasta las noticias que antes pues igual pues tenías que ir a ellas ahora te pueden aparecer en redes sociales y no se Kay ir es más consciente de cómo estar asociado

Voz 1995 50:15 vale pero vamos a poner ejemplos concretas por ejemplo imagínate que estás en una cena familiar y alguien se desmarca haciendo comentarios

Voz 0607 50:23 de este tipo como nueva como no te van a criticar a mí claro si estamos además en el ojo del huracán a ti te criticará en todas las amigas de tus amigas que dirán esta de que va con los ojos que tiene el lejos verá que tengas el Purito respingada y los ojos así es verdad

Voz 1995 50:40 es un pensador

Voz 5 50:43 Collado X genéricos

Voz 1995 50:45 tu generación cuando hoy estas cosas que pasan

Voz 5 50:49 pues es que yo por ejemplo todo ese ese esa idea que las mujeres se critican entre ellas es que no no no es así no es una cosa que por norma general pase pues pues pasará pues entre pues con una mujer y un hombre y con y entre mujeres que se enfadado por lo que sea pero no por norma general críticas a alguien porque veas que sea más guapa que tú creo que que la forma de de alabar a la mujer en este caso ha cambiado por ejemplo a mí me gusta muchísimo decir que Mis amigas pues lo guapas que está no decir luego más que están o ver a una mujer decir lo guapa que está no porque me compare con ella pero creo que sí que soy igual está cambiando pero que es una idea preconcebida que que también como hacían chistes se ha quedado ahí como lo de

Voz 1995 51:34 pero hay un cambio real de mentalidad

Voz 5 51:37 realmente nos ha porque porque siento más apoyo entre nosotras en en todo

Voz 2 51:43 por ejemplo de esto el ejemplo que hemos puesto este corte que a mí me pasa no a veces yo oigo este tipo de comentarios en una reunión de trabajo no a veces respondo pero muchas veces no digo ahí no me voy a meter este follón pero sí creo que chavales más jóvenes se saltan son Pelé horas Illes ponen en su sitio Illes contradicen a ti eso te sale también

Voz 5 52:03 además también creo en el ahorro de energía desliga entonces creo que si ves que el que la o

Voz 4 52:09 puede el receptor no está por la labor de entender