Hoy por Hoy (04/07/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es una cuestión importante en política que también es fundamental y es la coherencia no es coherente venir aquí a llevar por el traste la decisión del Consejo a tirar por el suelo la decisión del Consejo y luego decir que se va a votar a favor de la misma la verdad es que muy coherente esa posición no es

pues no es cuestión de dosis sino del tratamiento sea eso que provocó el entrenamiento estamos hablando el medicamento más caro del mundo no está autorizado por la Agencia Europea de los medicamentos con lo que en principio se pensó que la niña tendría que viajar hasta Estados Unidos para ser tratada

lo es no estamos hablando de un país que es pobre osea sea la gente gana mucho menos de lo que nosotros ganamos en España pero es un pueblo que tiene un corazón brutal y en este caso en particular ha sido clave el peso de los medios el hecho que las presentadoras los programas matinales se haya involucrado tanto en este tema y hayan hecho tanto lobby a favor de la familia finalmente ha movilizado tanto la sociedad como el Gobierno que al final ha cambiado su posición si de verdad que se ha movilizado para ayudar a esta niña

pues me llega este premio en un momento en un momento bonito momento por lo menos no muy agitado

Voz 20

15:34

