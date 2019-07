Hoy por Hoy (08/07/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 muy buenos días son las seis

Voz 0027 00:02 de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:24 los Grecia vuelve a mirar a la derecha al hay que me han visto sigue asesinada misil Lazaro espera a los griegos le han confiado el en el país a este hombre que Makos Minnesota Kiss es el líder del partido Nueva Democracia que es el que vale

Voz 3 00:37 de al PP allí en Grecia

Voz 0027 00:40 va a ser el encargado de confirmar el primer gobierno libre de programas de rescate en Grecia los conservadores de Nueva Democracia vuelven al poder cuatro años después y lo hacen con una mayoría absoluta que les permitido aplicar les va a permitir aplicar las reformas y políticas liberales prometía su candidato que le ha sacado ocho puntos de distancia al saliente Alexis Tsipras no tiene pelo izquierdista Alexis cifras que ha reconocido su derrota en las elecciones que él mismo convocó estas elecciones anticipadamente tras el desplome de Syriza en las europeas y regionales de mayo Tsipras se va muy castigado por haber aplicado los sacrificios sociales que exigía el tercer plan de rescate un rescate contra el que él mismo convocó un referéndum pero que terminó asumiendo y aplicando en Primera persona pero vamos a analizar esta mañana les vamos a contar también como el partido de extrema derecha Amanecer Dorado queda fuera del Parlamento pero entra en la Cámara un nuevo partido que se llama solución griega que también es ultranacionalista que aboga por poner minas antipersona en la frontera con Turquía que quiere cerrar las ONGs que trabajan con inmigrantes que dice eh que acoger refugiados sí pero sólo si son cristianas aquí en España Pedro Sánchez reúne hoy a su ejecutiva cuando quedan dos semanas para la investidura y un día antes de su encuentro mañana con Pablo Iglesias Pablo Casado cuenta el país hoy que el líder de Unidas Podemos está dispuesto a comprometerse por escrito a apoyar con lealtad la línea del futuro gobierno en temas tan sensibles como Cataluña o la política exterior siempre y cuando ese gobierno sea de coalición con ministros de Podemos cien ciudadanos va más la campaña para que dimita el ministro del Interior Grande Marlaska al que culpan del boicot que sufrió ciudadanos este fin de semana en la manifestación del Orgullo

Voz 0277 02:22 señor ministro Marlaska dimita porque es usted un irresponsable ha puesto la diana en Ciudadanos para que vengan los cuatro radicales a tirarnos botellas sean Marlasca es la versión dista de Torra con él apreté el colectivo LGTB

Voz 0027 02:37 el responsabilidad a los naranjas que hagan autocrítica de porque un partido que se apoya en quiénes quieren revertir los derechos de los gays es mal recibido en una manifestación por los derechos de los gays y ojo a este tuit que publicó anoche un senador de ciudadanos serán Fran Carrillo escribió un mensaje diciendo que la mayoría de los jerarcas nazis eran homosexuales esos literal un comentario que ha intentado matizar después Fran Carrillo senador a la vista del del escándalo y hoy comprobaremos cuál es la respuesta de EEUU al anuncio que ha hecho Irán en las últimas horas confirma que está enriqueciendo uranio a ritmo mayor de los límites que fijaba el acuerdo nuclear de dos mil quince Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 03:20 en Estados Unidos ha enviado ya una advertencia doble esta madrugada la del secretario de Estado Mike Pompeo que ha dicho que la oposición de la RAE la posición de la República Islámica sólo los va a llevar a más aislamiento y más sanciones la segunda advertencia del propio presidente Trump

Voz 0027 03:38 se ha dicho que Irán debería tener cuidado con lo que en Madrid esta medianoche se vuelve a multar a los conductores que circulan en Madrid central sin autorización

Voz 0858 03:46 ha entrado en vigor la decisión de un juez madrileño que ha paralizado de forma cautelar la moratoria de multas del alcalde del PP que permitía circular con completa libertad por la zona de bajas emisiones que creó la anterior alcaldesa Manuela

Voz 0027 03:58 bueno tiene que saber que las instituciones tienen que

Voz 4 04:00 en una estructura de continuidad no no se puede llegar al Ayuntamiento y no respetar todo una línea que significó la ordenanza de movilidad

Voz 5 04:08 el desarrollo de Madrid central se pueden llevar a cabo modificaciones pero no dar volantazo de este tipo

Voz 0027 04:15 Carmena este domingo en la SER aquí dentro de dos horas a las ocho y el segundo encierro de estos Sanfermines dos mil diecinueve con unos de los otros más temidos y los de la ganadería Cebada Gago o que suelen dejar de media dos heridos producción este año la retransmisión del encierro la van a poder escuchar a través de las emisoras de ser más y también a través de la aplicación de la SER para móviles y tablets y otro de los sonidos de las últimas horas en Pamplona ha sido

Voz 0858 04:43 con los gritos insultos en plena calle al nuevo alcalde de la ciudad de Pamplona Enrique Maya de la coalición de derechas Navarra suma la policía tuvo que hacer un cordón a su alrededor para separarla de las personas que estaban increpan

Voz 0027 04:59 la selección española de basket femenino ya este tra campeona de Europa Sampe buenos

Voz 1161 05:04 buenos días Aimar cuarto oro europeo tras los de mil novecientos noventa y tres dos mil trece dos mil diecisiete y ahora dos mil diecinueve siendo la primera selección además que enlaza dos campeonatos seguidos desde Rusia en mil novecientos noventa y uno anoche España ochenta y seis

Voz 6 05:15 en Francia sesenta y seis y en el tramo final de Carlo

Voz 1161 05:18 el avión Laura Nicholls que no sé lo que voy a decir

Voz 7 05:20 esto yo creo que al final ha sido un partido más paz y de todo el Eurobasket a la recompensa que nos merecíamos poder disfrutarla

Voz 1161 05:27 además EEUU campeona del mundo en fútbol femenino y en el masculino Brasil campeón de la Copa América de México campeón de la Copa Oro

Voz 3 05:37 qué tiempo va a hacer hoy Luismi Pérez buenos días buenos días Aimar pues cuidado con las tormentas de hecho algunas caen ahora mismo ya en el Alto Ebro en algunas zonas del Pirineo también del Mediterráneo pero Aimar sobretodo esta tarde Aragón Navarra La Rioja Gran parte del interior de Levante y Castilla y León así como el interior de Cataluña van a tener tormentas severas significa que van a traer rachas de viento destacables y sobre todo mucho granizo o piedra atención en la zona del Ebro y del interior de la Comunidad Valenciana se van a salvar de esa lluvia en gran parte de Canarias de Andalucía y del sur de Extremadura así como la costa llega y Aimar vamos a respirar mejor empiezan hoy a bajar las temperaturas gracias Luismi buenos días es una

Voz 0027 06:35 esta noche Bon Jovi ha vuelto a hacer vibrar a más de cincuenta mil personas en Madrid hacía seis años que cuando anotó

Voz 1684 06:40 caña en estas seis años Pascual la buen

Voz 0027 06:43 los días buenos días muchas cosas han cambiado desde aquel concierto

Voz 1684 06:46 no en la actuación de la banda no cobró un sólo euro pusieron precios populares para cubrir los gastos básicamente porque España estaba en crisis me dijeron ayudar de esa forma sus fans españoles serán los años de los hombres de negro y en Grecia despuntaba la figura de Alexis Tsipras a quién los griegos acaban de dar la espalda en las primeras elecciones tras la era de los rescates sobre su derrota electoral o visto de otra forma sobre la victoria por mayoría absoluta de Nueva Democracia hablaremos esta mañana en Hoy por hoy con un ex diputado de la formación conservadora y analizaremos también el futuro próximo de Grecia con la enviada especial del diario El País María Antonia Sánchez Vallejo Illa profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid Irene Martínez Eduardo Madina nos explicará su propuesta de reforma constitucional para que en España no haya bloqueos en las investiduras y a partir de las diez Nos vamos de turista aunque nuestro objetivo no son las siete maravillas del mundo sino los propios compañeros de viaje haremos unas cuantas selfies de este animal que todos llevamos dentro llamado turista

Voz 0027 07:57 y un día más les invitamos a que opinen sobre la actualidad política tenemos abierta la barra libre

Voz 1684 08:01 por ejemplo poder opinar sobre la investidura de Sánchez sobre Marlasca el orgullo y ciudadanos o también sobre Madrid central sobre estos y otros temas ya saben en pie en su mensaje de voz al seis tres ocho tres uno tres cuatro seis seis

Voz 0027 08:23 en resumen sobre lo que les de la gana estamos esperando sus mensajes en el seis tres ocho tres uno tres cuatro seis seis así comienza hoy por hoy a las seis y ocho de la mañana las cinco y ocho en Canarias se quedan con Javier Alonso

Voz 0858 08:35 con Roberto y Nacho Sánchez en la técnica con Andrea Villoria en la Prado

Voz 14 10:03 los mismos griegos así como escuchan que no a Bruselas en aquel referéndum sobre el tercer rescate

Voz 0858 10:10 han dicho esta noche lo mismo no al le

Voz 14 10:12 CIC Tsipras el candidato que aquí

Voz 0858 10:15 eso doblegar las políticas de austeridad de la Unión Europea pero que terminó por abrazar esas duras reformas que le pedía la Comisión el desenlace pues el que les estamos contando la vuelta de la derecha por amplia mayoría al poder hay daba buenos días

Voz 6 10:28 buenos días Javier con prácticamente el cien por cien de los

Voz 0858 10:31 dos escrutados Nueva Democracia los conservadores han arrasado en las elecciones y consiguen la primera mayoría absoluta desde el estallido de la crisis allí allá por dos mil

Voz 6 10:40 pues si una mayoría absoluta incontestable ciento cincuenta y ocho escaños de una cámara de trescientos asientos no

Voz 0027 10:46 qué debate

Voz 6 10:49 Cidacos mixto taxis que gobernará el país heleno a partir de ahora hay que ha dicho que desde hoy comienza una nueva era ha conquistado a los griegos prometiendo dar la vuelta a todas las reformas de Syriza bajarle los impuestos a la clase media y así apelando al bolsillo de los ciudadanos ha conseguido un treinta y nueve coma seis por ciento de los votos y ha echado al ya saliente primer ministro Alexis Tsipras que sólo ha obtenido un treinta y uno coma seis sí que ha reconocido su derrota diciendo que los cambios son la quintaesencia de la democracia Chipre ha dicho que se marcha con la cabeza bien alta que la izquierda recibió un país en bancarrota y con las arcas públicas vacías y que ahora queda otro con superávit y crecimiento pero que ese camino ha sido muy difícil y que el coste ha sido muy elevado

Voz 0858 11:27 gracias hay Day cuáles han sido las causas de esta derrota de la izquierda en las elecciones principalmente dos la economía y la inmigración Rafa Panadero

Voz 1775 11:36 dos asuntos europeos marcaban estas elecciones en Grecia y pueden ayudar ahora antes

Voz 0027 11:41 el el resultado uno la crisis económica tras ganar las elecciones en enero de dos mil quince promete el final de las medidas

Voz 1775 11:49 de austeridad que han hecho que la riqueza del país baje más de un veinticinco por ciento después ganan un referéndum para hacer eso pero apenas una semana más tarde se ve forzado a ceder ante las exigencias de Bruselas muchos de sus votantes perdieron entonces la confianza no la recuperan pese a que desde agosto Grecia ya no está bajo vigilancia las cifras de paro están bajando el país de hecho está volviendo a crecer según asunto la gestión de la llegada de refugiados

Voz 0027 12:14 huy fiu

Voz 1775 12:17 en marzo de dos mil dieciséis Juncker anunciaba un polémico acuerdo con Turquía que aunque es verdad que ha hecho disminuir el ritmo de llegada no ha impedido que casi ochenta mil migrantes sigan varados en Grecia pendientes de resolver su situación otro asunto que también ha pasado factura Tsipras sobretodo entre las bases y los votantes más jóvenes para completar este escenario en enero el Gobierno de Tsipras admitió que la antigua república yugoslava de Macedonia pase a llamarse Macedonia

Voz 0858 12:40 el norte y comparta por tanto nombre con la región

Voz 1775 12:43 con griega de Macedonia algo que no ha gustado a dos de cada tres griegos según reflejan las encuestas

Voz 0858 12:52 y aquí en España Ciudadanos ha culpado de esto de los abucheos y el lanzamiento de objetos que sufrieron durante la manifestación del Orgullo Gay por parte de algunos manifestantes han culpado de esto al ministro de Interior en funciones por estas palabras la derecha

Voz 15 13:10 cobarde que actúa de cómplice de estos vulnerado eres de derechos fundamentales son por así decirlo la gasolina imprescindible para poner en riesgo de nuestros derecho

Voz 0858 13:21 unas declaraciones que según la formación naranja alimentan el odio y les expusieron a ellos a Ciudadanos en la diana de los manifestantes que acudieron a esa marcha Ciudadanos ha recibido ya el respaldo del PP de Vox partido este último que llegó a proponer incluso trasladar la manifestación del Orgullo LGTB a la Casa de Campo para según dijeron alejarlo del centro de Madrid Adrián Prado

Voz 0019 13:42 los principales responsables de ciudadanos con Alves River a la cabeza han inundado las redes sociales con mensajes pidiendo la dimisión del ministro Marlaska Rivero asegura que lo que pasó el sábado en el orgullo es lo que representan Sanchís

Voz 0858 13:53 su señalamiento e intolerancia

Voz 0019 13:55 la portavoz parlamentaria Inés Arrimadas que formó parte de la Delegación del partido que acude a la manifestación que tuvo que salir escoltada por la policía acusa el titular de Interior de alentar el odio contra los votantes de Ciudadanos

Voz 0277 14:06 eh señor ministro Marlaska dimita porque es usted un irresponsable ha puesto la diana en Ciudadanos en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos para que vengan los cuatro radicales a tirarnos botellas de Ivica es su cargo

Voz 0019 14:22 especialmente duro Juan Carlos Girauta dice el ministro que practica el guerracivilista muy espolea la violencia o el líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado que califica de infame que Marlaska no haya dimitido

Voz 1775 14:32 Vox y PP también han cargado contra el titular de

Voz 0019 14:34 prior Santiago Abascal habla de un ministros chavista que justifica sus matones mientras que el popular Rafa Hernando cree que no debería ni volver a ser juez

Voz 0858 14:42 mañana martes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Se verán por quinta vez tras las elecciones y lo hacen para intentar avanzar en la investidura del candidato socialista ambos están varados en sus posiciones los de Pablo Iglesias según leemos hoy en El País y El Periódico de Cataluña están dispuestos incluso apoyar al futuro Gobierno en todo lo relacionado con Cataluña incluso dicen esas informaciones a dejarlo por escrito a cambio de entrar en el Ejecutivo pero en el PSOE ya saben no quieren ministros morados insisten en que lo primeros negociar un programa de gobierno Sánchez va a reunir hoy a la Ejecutiva del PSOE con ese mensaje bajo el brazo Inma Carretero buenos días

Voz 0806 15:19 buenos días los socialistas están trabajando en una propuesta que permita abrir con Podemos una negociación seria eso aseguran a la Cadena Ser fuentes del Gobierno que consideran que el problema de los sillones lo tiene Pablo Iglesias así que el PSOE va a intentar esta semana que los morados respondan a temas que ellos consideran realmente importantes intentando centrará si el trabajo a partir de mañana de la reunión de Sánchez e Iglesias en una negociación programática esa es la idea que hoy a primera hora va a analizar el presidente la reunión actual de los lunes con el núcleo duro de la Moncloa y de Ferraz y que luego va a debatirse a las once en la Ejecutiva Federal del PSOE en un momento en el que Sánchez no cede está dispuesto dicen a negociar nombres de ministros independientes que pueda plantearle Pablo Iglesias también a meter cargos intermedios pero no a ministros morados ahí está Nos dicen en su entorno el margen de una negociación que por ahora ni siquiera ha comenzado

Voz 0858 16:15 a nivel autonómico el bloqueo de las derechas en Murcia para formar gobierno sepuede trasladar ahora esta semana a Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0821 16:23 qué tal buenos días el pleno de investidura sin candidato

Voz 0858 16:26 está convocado para el miércoles tiene todavía el presidente de la Asamblea cuarenta y ocho horas para añadir un nombre y las derechas eso si consiguen entenderse pero de momento PP y Ciudadanos siguen sin tener amarrados esos votos que necesitan los votos de Vox sin ellos de hecho es el socialista Ángel Gabilondo el que tiene más apoyos Virginia

Voz 0821 16:44 es el que más apoyos tiene pero tampoco alcanza la mayoría necesaria a pesar de la insistencia del Bloque de Izquierdas para que Gabilondo se ha propuesto como candidato de la queja formal que el PSOE registró la semana pasada en el Parlamento regional el presidente de la Mesa de la Asamblea Juan Trías de ciudadanos todavía no ha movido ficha para designar candidato a las doce de la noche de mañana martes acaba el plazo para que PP y Ciudadanos terminen de perfilar su acuerdo programático aunque Vox sigue en sus trece no quiere respaldar la candidatura de Ayuso sino cuentan con ellos en la negociación de seguir así las cosas se produciría ese aparente sinsentido que es la celebración de un pleno de investidura sin candidato

Voz 0858 17:20 las derechas con problemas en Madrid Murcia y La Izquierda en apuros en La Rioja en Aragón Nos vamos a Radio zaragozana sexólogo Rey buenos días

Voz 0148 17:27 hola qué tal buenos días ayer socialista Javier

Voz 0858 17:29 van es el candidato a la investidura todavía sin fecha pero no tiene amarrados de momento todos los apoyos que necesita falta podemos que todavía no ha respondido a la oferta del PSOE de ocupar altos cargos en el Gobierno de Aragón

Voz 0148 17:42 la negociación ha estado encallada últimamente pero para los próximos días el propio Lambán ha propuesto una encuentro con el líder de Podemos Aragón con Nacho Escartín por su parte el Consejo Autonómico de Podemos acordaba este fin de semana sus condiciones para cualquier posible apoyo a la investidura de Lambán como presidente de Aragón una primera condición sería conocer el reparto de cargos según la no nota remitida a los medios de comunicación Podemos quiere un programa que establezca la estructura del próximo Gobierno a nivel de departamento subdirecciones generales así como las personas que desempeñarán los órganos superiores y directivos y otra condición importante que el futuro Gobierno no llegue a acuerdos con formaciones que no apoyen su investidura es lo que pasó la legislatura pasada con el impuesto de sucesiones

Voz 0858 18:24 bien están complicadas las cosas en La Rioja ya este lunes comienzan las reuniones para poner fecha a la investidura del socialista Francisco Ocón cuya candidatura está en el aire por las desavenencias de sus futuros socios de gobierno de Podemos Izquierda Unida los socialistas sólo cuentan con el apoyo de momento de estos últimos radio riojana Castellanos

Voz 0806 18:43 la coalición Unidas Podemos en La Rioja está rota y sin ningún avance durante el fin de semana el Partido Socialista ya acordado unilateralmente con la diputada de Izquierda Unida un programa de gobierno acuerdo al que invitan a que se sume Podemos porque los socialistas necesitan de la diputada de Podemos La Rioja para conseguir la mayoría en la Cámara regional le piden que pacte en clave regional y que se dejen de traer negocio poderes externos de la formación morada pero como decimos las negociaciones no han avanzado nada desde Podemos siguen insistiendo en que su voto no Serra gala y que lo que quieren es un Gobierno de coalición mientras fuentes socialistas aseguran que sus planes siguen adelante y que quieren continuar con el calendario previsto y que a principios de la próxima semana tengan o no el apoyo de Podemos se celebre el debate de investidura

Voz 8 19:26 p

Voz 0027 22:02 se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao

Voz 12 22:05 cola de la Ser tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de las lo que quieras cuando Toquero

Voz 11 22:16 las descargas de nuestra aplicación

Voz 1 22:22 ah

Voz 0858 22:24 cuenta con las de

Voz 1 22:27 lo que pase

Voz 0858 22:36 el Gobierno noruego que media entre el chavismo y la oposición venezolana ha conseguido que se sienten en la misma mesa para dialogar esta misma semana la Reunión va a ser embargados aunque ambas partes acuden a esa cita muy enfrentados lanzándose duras críticas Daniel Luis buenos días buenos días Javi

Voz 1084 22:53 por el papel que está jugando Noruega en las relaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición está siendo fundamental porque si ya consiguió iniciar hace unas semanas los acercamientos entre estas dos tendencias políticas ahora va a ejercer como mediadora en una mesa en la que se van a sentar tanto Maduro como Nicolas batido el preso el Real Ministerio de Asuntos Exteriores noruego ha hecho público esta reunión esta semana en Barbados aunque aún se desconoce el día exacto así lo ha confirmado también la delegación opositora

Voz 6 23:21 en Venezuela que expresa que la solución debe ser

Voz 1084 23:24 inmediata que la situación empeora empeora cada día que pasa y que deben negociar una salida de la dictadura para poner fin a la tragedia que padecen los venezolanos responde de esta manera lo aupó la autoproclamado presidente encargado Juan huído a Nicolás Maduro que llamó hace unas semanas al diálogo nacional para superar los conflictos en este país

Voz 0858 23:42 ya que en Europa el Deutsche Bank el primer banco privado de Alemania ha anunciado la mayor reestructuración en la historia de santidad va a implicar un recorte de de

Voz 0027 23:49 dieciocho mil puestos de trabajo en todo el mundo o lo que es lo mismo uno de cada cinco empleados Se va a quedar en la calle

Voz 0858 24:09 la jefa de Cultura de la será buceado este fin de semana en la nueva temporada de Stranger Things que ha aprovechado el tirón mediático de la serie para firmar decenas de contratos con marcas que se han hecho un hueco en esta ficción ambientada en los años ochenta la cadena de comida rápida Burger King por ejemplo ha llegado a cambiarse el nombre en sus redes sociales por el de Stranger Kim Pepa Blanes

Voz 1463 24:31 los niños de Stranger Things ya son adolescentes la serie llega con su tercera temporada esa etapa en la adolescencia emerge dimitió expira José

Voz 2 24:39 que no tuviéramos nunca novia que nos quedáramos siempre jugando toda la vida

Voz 20 24:44 es la serie nostálgica por excelencia que aprobó

Voz 1463 24:47 sea precisamente eso para ganar más dinero y es que los creadores han revolucionado el concepto publicitario conocido como product plasmen que han llegado a acuerdos con varias marcas entre ellas Coca Cola que aparecen como si nada en medio de un plano de esta ficción de Ned esto es muy divertido pero tengo que ir a casa ya que acierta lo siento tío toque de queda venga vamos Steiner ciencia ha revelado también como un tour por los años ochenta lleno de referencias culturales es el gran éxito de la plataforma que se había quedado atrás después de que su principal competidora acudió gana terreno con series tan potentes como Chernóbil

Voz 1161 27:18 eso es tras imponerse anoche con relativa facilidad en la final del Eurobasket a la selección francesa ochenta y seis a sesenta y seis y además ser la primera cada selección que repite campeonato tras la Rusia de mil novecientos noventa

Voz 0858 27:28 hay uno España rompió su hegemonía la hegemonía Rusia

Voz 1161 27:31 en el noventa y tres con su primer oro repitió en dos mil trece ya enlazado ahora los de dos mil diecisiete y dos mil diecinueve en el tramo final de Carrusel Laura Nicholls reconocía que esa final no ha sido el partido más duro del campeonato

Voz 7 27:42 que espero que que no sé lo que voy a decir pero yo creo que al final ha sido el partido más más fácil de de todo el Eurobasket cualquiera que haya visto frase final estará más que de acuerdo conmigo el que haya visto cuartos tres cuartos de lo mismo incluso echando para atrás partido de casi perdemos en en grupos ha sido yo creo que la final a a la recompensa que no sé que nos merecíamos para para este Eurobasket no poder disfrutarla

Voz 1161 28:03 una generación casi irrepetible atesora trece medallas entre oro plata y bronce en Europeos Mundiales y Juegos Olímpicos y que no se cansa de ganar

Voz 0931 28:09 la verdad es que no lo es ganar nos cansamos de de competir Campoy Isère equipo cuando no nos cansamos de ganar es es la recompensa entonces no no nos cansamos de ese equipo esperemos que nos cansamos nunca campo

Voz 1161 28:21 con la capitana Laia Palau

Voz 3 28:24 es increíble lo que hemos hecho débil como lo hemos hecho otra vez yo creo que hemos dado una lección de baloncesto en general con el equipo súper metido

Voz 1161 28:35 las de Lucas Mondelo aterrizarán en Madrid a las cinco de la tarde ya como como campeones de Europa en cuanto al fútbol en la Copa América Brasil se hizo anoche con él en su noveno título tras imponerse por tres a uno Perú en la final disputada en Maracaná goles de Ewerthon Gabriel Jesús Richard lesión este último de penalti polémico en el ochenta y ocho con Perú apretando y Brasil con diez tras haber sido expulsado el propio Gabriel Jesús del partido en Madrid Casemiro

Voz 1684 28:55 que va a competir eso tiene que valor así porque fue una competición muy difícil que es ganar una Copa América a los jugadores que tenemos ratificó el campo no estaba ayudando entonces es complicado hay que valora eso y estamos todos muy muy feliz

Voz 1161 29:13 también campeón Méjico en la Copa de Europa ha impuesto en la final uno cero Estados Unidos con gol de Jonathan Dos Santos nos ha llevado el título la selección masculina pero sí la femenina en el Mundial cuarta vez campeonas del mundo las estadounidenses los vencer en la final dos cero a Holanda en la Copa de África o hicieran los octavos dos

Voz 0931 29:27 últimos partidos desde las siete Mali Costa de Marfil

Voz 1161 29:30 desde las nueve gana Túnez clasificados ayer Madagascar y Argelia en casa hoy vuelve al trabajo casi la mitad de la primera división nueve equipos regresan a los entrenamientos Real Madrid Valencia Alavés Celta Éibar Getafe Levante Real Sociedad Villarreal con estos ya serán dieciséis los que están trabajando a día de hoy sólo quedan por arrancar del Barça y los tres ascendidos Granada Osasuna Mallorca IN en Wimbledon hoy juegan los cuatro españoles que siguen en el torneo no antes de la una Fernando Verdasco también Roberto Bautista no antes de las dos Rafa Nadal también Carlos

Voz 0027 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 0858 30:13 la derecha vuelve a Grecia el partido conservador Nueva Democracia ganado con mayoría absoluta las elecciones generales y ha puesto fin a los cuatro años de Aller

Voz 0027 30:25 si Tsipras como primer ministro ahora

Voz 0858 30:28 la será maquis el encargado de dirigir los destinos de ese país que sigue teniendo la deuda más alta de Europa pero que ha conseguido

Voz 0027 30:36 embridar el déficit público en Bruselas

Voz 0858 30:39 los líderes populares también han celebrado esta victoria corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 30:44 la Europa institucional celebra la victoria de nicho talkies con la conciencia de haber ganado un pulso el que Atenas ya abrió con la llegada de Syriza al poder porque Chiprana se va sin que nadie en Bruselas haya asumido nunca los costes por la rudeza con la que ha sido tratado su país pero Chiprana hoy ya es historia visto desde Bruselas donde se confía en que la clara victoria del PP sirva para pasar página rápido muy rápido y es lo que expresa Juncker en la carta que ha enviado al nuevo vencedor tengo dice plena confianza en su capacidad y en la de los griegos para abrir un nuevo capítulo en la historia de su país porque se ha hecho mucho pero mucho está por hacer y lo cierto es que hoy veremos un poco cuál es la reacción de los ministros de Economía de Reunión en Bruselas con Grecia como tantas veces en la agenda del día

Voz 0858 31:37 día aquí en España Pedro Sánchez preside hoy la ejecutiva de su partido un día antes de la ronda de contactos con PP y Unidas Podemos según cuenta esta mañana el país se ha podido confirmar La Ser Iglesias se ofrecerá asumir la política territorial de los socialistas

Voz 0027 31:50 por escrito Podemos no renuncia en K

Voz 0858 31:53 vio a su petición de tener presencia en el Consejo de Ministros en Barcelona el PSC va a proponer hoy oficialmente a Núria Marín como presidenta de la Diputación de Barcelona Marín logrará la presidencia a esta institución gracias al pacto con Junts per Catalunya que en tantas fricciones está causando en el independentismo Joan Bofill día con es la

Voz 0931 32:13 enésima herida entre los dos socios de gobierno en la Generalitat Jones para Cataluña dice que está dispuesto a romper el pacto con el PSC y Esquerra hacer lo mismo en aquellos municipios donde los republicanos se han aliado con los socialistas para quitarles la alcaldía los de puta Mon pese a ser la fuerza más votada como San Cugat Figueras o Tàrrega Fassi Burgos adscritos

Voz 6 32:30 de grupos adscritos al congelan acaba de pedir

Voz 0931 32:32 en las últimas horas que los republicanos les hagan una propuesta concreta que sea la de revertir todos los pactos con los partidos del ciento cincuenta y cinco Ike entonces podrán hablar de la Diputación hoy a Reunión de los grupos parlamentarios del Congreso y el Parlament también la ejecutiva del P D Cats se reunirá para hablar del tema a la espera de Silos republicanos hacen o no algún movimiento

Voz 0858 32:52 situación el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1463 32:54 buenos días intensidad ya para entrar a la capital madrileña a dos Torrejón a cuatro Valdemoro A42 Parla en Barcelona está muy complicada la entrada por la C diecisiete en Parets del Vallès además en la ronda B10 hacia el nudo Llobregat en Guipúzcoa en basa en un accidente en la Nacional uno sentido Madrid en Cádiz otra colisión en Alcalá de los Gazules en la A380 ayuno hacia los barrios

Voz 0858 33:15 gracias Teresa hoy va a remitir un poco el calor en toda España se esperan eso sí lluvias en Galicia y en todo el este peninsular tormentas que pueden ser fuertes en provincias como Zaragoza o Albacete

Voz 0027 34:33 seis Si treinta y cuatro de la mañana cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España en Ceuta porque acabamos de tener noticia de un incendio que está ardiendo allí en la ciudad autónoma un incendio de nivel dos Miguel Ángel Mendoza buenos días

Voz 4 34:44 qué tal buenos días pues si tanto se sigue trabajando en esa zona forestal muy cerca no hace aproximadamente tres horas y media el destacamento de bomberos de la ciudad se encuentra sobre el terreno se desconoce su si hasta ahora la superficie quemada pero ya hacía desalojar el centro pero

Voz 1775 35:00 de Punta Blanca viviendas situadas

Voz 4 35:02 el carro como tú decías ha decretado el nivel de alerta dos es decir que medios aéreos vendrán en cuanto empiece amanecer a las siete de la mañana está previsto que un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias ponga rumbo hacia Ceuta

Voz 0027 35:16 gracias Miguel Ángel en Madrid en Madrid central hoy se reactivan las multas Virginia Sarmiento buenos días hola buenos días moratoria de sanciones Madrid central ha durado sólo una semana el viernes un juez ordenó volver a blindar esta zona de bajas emisiones y a esta hora cualquier persona que entre sin autorización en Madrid central va a ser multada

Voz 0821 35:35 así es vuelven las multas a Madrid central tras el recurso presentado el viernes por Ecologistas sigue otro de los socialistas contra la moratoria del Gobierno de PP y Ciudadanos eliminaba las sanciones al menos hasta septiembre pero el juez ha tomado medidas cautelares que dejan sin efecto la reversión temporal del plan para la reducción de emisiones desde el Ayuntamiento ya han anunciado que recurrirán la decisión Borja Carabante delegado de Medio Ambiente movilidad en la SER

Voz 25 35:58 la idea es presentarlo pues martes miércoles cuando tengamos elaborado ese este recurso las medidas cautelarísimas poner de manifiesto cuáles son los datos que acreditan que la entrada en vigor de la moratoria ha afectado de manera negativa a la contaminación y al tráfico en la hacía de Madrid

Voz 0821 36:12 datos que no coinciden con los que tienen los ecologistas los conductores de vehículos contaminantes no residentes no autorizados que atraviesen hoy Madrid central podrán ser multados de nuevo con noventa euros como ocurría desde el lunes

Voz 0027 36:24 la Audiencia de Barcelona hoy declara la víctima de una supuesta violación en grupo hace tres años en Manresa entonces ella tenía catorce años estaba de fiesta cuando seis hombres de entre diecinueve XXXIX se la llevaron supuestamente una caseta según la Fiscalía aquí la violaron por turnos ciento veinte colectivo dos feministas de toda España han convocado hoy concentraciones durante de la declaración de la víctima

Voz 0931 36:46 qué tal Aimar el juicio se cierra con la declaración de la víctima esa chica que asegura que fue fue violada por seis chicos uno por uno primero luego un grupo declara a puerta cerrada y sin que pueda tener contacto con alguno de los acusados será clave su testimonio pero también el de su amiga y otros testigos que estaban en en esa fiesta dentro de una nave industrial los siete acusados lo negaron todo incluso negaron conocerla ella de nada y el Ministerio Fiscal abre la puerta según la declaración a elevar las penas contra ellos de momento se les acusa de abuso no de violación y al séptimo el que mirando sólo de omisión de socorro pese a un relato durísimo del Ministerio Fiscal en el que asumes abrió la acción primero uno por uno y luego un grupo pues está esa calificación de ese delito por ahora la Fiscalía considera que los acusados se aprovecharon de ella porque claramente iba borracha y drogada y con estos delitos el expiden unas penas de entre diez y diecinueve años de prisión

Voz 0027 37:35 en Zaragoza otro presunto agresor sexual han muerto por una parada cardiaca justo en el momento en que estaban deteniendo David Marqueta buenos días hola buenos días la policía lo buscaba por haber intentado abusar de al menos dos mujeres en la madrugada del domingo poco antes de las seis de la mañana el hombre de nacionalidad colombiana intentó agredir a un agujero aunque ella consiguió zafarse pero pasadas las seis y veinte el hombre intentó una nueva agresión

Voz 0483 37:55 con esta vez pertrechado con un arma blanca la mujer recibió algunos cortes y fue trasladada al Hospital Provincial sobre las siete menos cuarto agentes de la Policía Nacional interceptar van mostraba síntomas de haber consumido estupefacientes agresividad de hecho hirió levemente a dos agentes en el momento de la detención el hombre entraba en parada cardio respiratoria fue atendido por una Lancia de bomberos pero finalmente falleció

Voz 0027 38:17 la Policía y la Guardia Civil han encontrado en Málaga un arsenal de armas de guerra que pertenecían al grupo criminal más peligroso de Holanda lo desarticularon en octubre cuando encontraron seis toneladas de cocaína en un almacén ahora los documentos que incautaron entonces les han llevado hasta un maletero lleno de fusiles granadas pistolas nivel Gea buenas buenos días el Arsenal fue localizado en húngaro has alquilado por uno de los investigados que entre otras armas los agentes hallaron un fusil AK cuarenta y siete cinco Su fusiles de asalto dos pistolas semiautomáticas un revólver cuatro granadas de mano tres silenciadores abundante munición todas ellas escondidas en un coche y listas para su uso los agentes también han intervenido treinta y cinco vehículos la mayoría de ellos de alta gama en los que se han encontrado numerosos huecos y dobles fondos con sofisticados sistemas hidráulicos para las armas y la droga la banda de narcotraficantes contada en Málaga además con el mayor almacén de sustancias de Europa para elaborar drogas sintéticas desarticulada en abril en total hay veinte personas detenidas a esa España en Ciudad Real porque este fin de semana muchos habrán dado allí entre pedir un deseo salir corriendo al ver una gran bola de fuego cruzar el cielo se trataba de un trozo de asteroide que la madre

Voz 0931 39:28 cada del sábado al domingo impactó contra la atmósfera a una velocidad tan grande que su luz se pudo ver hasta a cuatrocientos kilómetros de distancia al Gómez buenos días hola buenos días a unos cincuenta y cuatro mil kilómetros por hora sobre el centro de la provincia de Ciudad Real esa velocidad de esta roca procedente de un asteroide que al entrar bruscamente la atmósfera provocó esta bola de fuego que como dice es una distancia de unos cuatrocientos kilómetros El fenómenos más frecuente de lo que parece y ha sido captado por los detectores que tiene instalados la Universidad de Huelva en el complejo astronómico de La Hita que está aquí en Toledo en La Puebla de Almoradiel

Voz 26 40:01 me con una semana me voy una antes Colón voy a dar Hollande

Voz 0027 40:15 abrimos la Mesa el mundo en Tánger que se ha convertido en una de las grandes puertas de África gracias a su nuevo puertos una obra faraónica setenta mil trabajadores Saura la visitado la corresponsal de la Ser en Marruecos Sony Moreno

Voz 27 40:27 hay un antes y un después del puerto Tánger mete Marruecos pasó del puesto ochenta y tres al diecisiete en el ranking mundial de conexión marítima llegando a ciento ochenta y seis puertos en setenta y siete países de los cinco continentes es la obra faraónica del Rey Mohamed VI la última fase la inauguró el príncipe Mulay Hassan a finales de junio Tanger Med II el primer puerto en términos de capacidad en el Mediterráneo y además Algeciras la afecta de manera positiva como explica el director de importación exportación Idris

Voz 28 40:54 Al Arabi antes Algeciras registraba un tráfico de tres millones y medio de contenedores Unió pasado están a cuatro millones y medio de todo el mundo está creciendo ya está un poco tomando una parte de este crecimiento que es un crecimiento de todo el estrecho de Gibraltar ir toda la zona del Mediterráneo

Voz 0931 41:13 una terminal de última generación totalmente auto

Voz 27 41:16 matizada que permite triplicar el tráfico de contenedores se convierte en la primera zona franca en África con unen

Voz 6 41:22 Versión mixta del sector público y privado de

Voz 27 41:24 más de ocho mil millones de euros con ochocientas empresas y setenta mil puestos de trabajo podría cambiar el flujo migratorio

Voz 0027 41:34 Venecia el descontrol de un crucero gigante ha quedado menos mal en susto la Fiscalía va a investigar los golpes que este crucero ha dado Varias embarcaciones cuando en mitad de una tormenta intentado salir de Venecia amenazando incluso con estrellarse contra un muelle corresponsal en Italia Joan Solés

Voz 0946 41:51 en pleno temporal de verano granizo lluvia torrencial y niebla en la ciudad de los canales los remolcadores tuvieron dificultades para asistir al crucero Costa deliciosa de trescientos metros de eslora doce puentes de altura la nave no pudo mantener la ruta activó las sirenas de emergencia por algunos minutos Se temió su colisión a la altura del muelle de los jardines de la Bienal finalmente los remolcadores consiguieron enderezar lo y todo quedó en un sobresalto de quiénes se hallaban en los restaurantes del muelle en los retos que navegaban cerca de los pasajeros a bordo del crucero

Voz 2 42:23 sí

Voz 0027 42:27 y todavía en Italia en Pompeya siglos después de la erupción del Vesubio otra explosión amenaza algunas de las ruinas romanas más famosas según documentos oficiales que publica el periódico italiano infarto cotidiano hay diez bombas de la Segunda Guerra Mundial sin estallar entre los restos de Pompeya sea arqueológico asegura que no hay riesgo para los visitantes Ángel Carreño buenos días

Voz 0821 42:49 días en su en su nueva iniciativa editorial serlo

Voz 0931 42:52 este diario italiano sitúa la decena de artefactos explosivos sin detonar en el área del parque arqueológico que está aún por excavar concretamente en las regiones tres cuatro cinco y nueve estas bombas formarían parte de las ciento sesenta y cinco piezas que fueron lanzadas a partir de mil novecientos cuarenta y tres por el bando de los aliados en Pompeya durante nueve ataques aéreos distintos aunque la dirección del Museo Arqueológico sostiene que no hay riesgo para los turistas ni tampoco para los trabajadores dice que se citará en Fang citarán las medidas de seguridad

Voz 0027 43:19 y cerramos la Mesa en EEUU porque este domingo ha muerto allí el actor y bailarín Cameron Boix que es uno de los rostros más conocidos de la nueva hornada de estrellas Disney tenía veinte años su familia ha confirmado que el protagonista Jesse o los descendientes ha muerto por una enfermedad de la que se estaba tratando desde hacía tiempo Daniel Luis buenos días

Voz 15 43:37 la forma en la que quedan cinco

Voz 1161 43:40 el mundo ha perdido uno de sus luces más brillantes pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y lo amaron así hecho público a la familia de Cameron Boys la triste noticia de que sea pagado una estrella joven una estrella que tan sólo tenía veinte años y que ha fallecido mientras dormía por una convulsión debido a una enfermedad de la que estabas

Voz 0858 44:01 sino tratado Cameron nació se crió

Voz 1161 44:03 murió también en los Angeles de padre negro y madre blanca hay judía una mezcla de la que él solía bromear empezó desde muy pequeño a destacar como bailarín debutó con nueve años en el cine sólo dos más tarde compartió escenas con Adam Sandler en una pero sin duda uno de sus mejores papeles Puel de la serie Jesse también ha tenido un papel importante en la saga los descendientes cuya tercera películas estrena precisamente este mes de agosto en Estados Unidos quedémonos para acabar con el homenaje de Robert Iger presidente ejecutivo de Disney amigo de muchos lleno de talento Corazón y Vida demasiado joven para morir

Voz 30 45:48 su Isquierda Hoy por hoy

Voz 1100 45:52 el eh

Voz 31 45:57 la Le

Voz 0027 45:59 José María Izquierdo buenos días buenos días

Voz 1100 46:02 hubo un tiempo ya lejano en el que las palabras significaban algo hoy no detuvieron Si políticos lenguaraz disipada Brugos habían perdido el respeto al Diccionario incluso con sentido común condenable es naturalmente que algunos manifestantes Día del Orgullo Gay coherente el trabajo que tanto va si les caliente la boca llamen fascistas a unos políticos en clara demostración de que no saben lo que dicen mide como solos así insultados ni por supuesto de lo que era el fascismo como eran los fascistas pero es peor mucho peor el máximo dirigente de un partido que ha obtenido veinticuatro diputados en las elecciones generales que gracias a sus votos gobierna la derecha muchos ayuntamientos y comunidades a la sazón el muy enérgico Santiago Abascal llame chavista al ministro Fernando Grande-Marlaska porque ilumina varios aspectos a saber que es un mal educado lo que ya sabíamos que no tiene el menor sentido de la responsabilidad porque sabe que cuando la autoridad insulta de manera grosera los subordinados apresuran a superar demuestra además que Abascal lo que tampoco los gente nuevas es un inculto político ideológico que confunde a un liberal de verdad no como el menguante Rivera

Voz 11 47:19 con un chavista libros un amigo

Voz 32 47:24 no oyentes hoy en nuestra barra libre empezamos con Grecia Antonio desde Motril me la memoria tenemos ya se olvidaron lo griegas

Voz 33 47:37 que fue la derecha la que lo metió en la crisis falsificando las cuentas

Voz 0931 47:43 muchas opiniones sobre la petición de dimisión de Marlaska a quién ciudadanos acusa de alimentar el odio contra ellos en la marcha del Orgullo Mensa

Voz 34 47:49 dejé de Carmelo Carmelo de Valencia tiene una contradicción que Ciudadanos por un lado a centro consultora conceda retrocesos no firmen el Manifiesto del Eje

Voz 35 48:00 es ahí por otras reivindiquen

Voz 0858 48:03 Manny del orgullo no lo contrario todos

Voz 34 48:05 tienen derecho a manifestarse los que gritaban en supondrá también pero sin insultos ni violencias sabían que no serían bien recibidos a que fueron

Voz 0931 48:15 sí y más sobre la marcha del Orgullo injurias

Voz 36 48:17 en Pedro de Madrid es que es un mensaje para ciudadanos yo paredes Arrimadas yo estuve en paso del para el sábado por la por la tarde noche no hubo ningún partido político que lo dijera ahora mismo en esta zona tenéis que eh boicotear a C's para que salga del orgullo en ningún momento fue un movimiento espontáneo que que fue liberado por cinco seis personas y se unieron miles de ellas