Hoy por Hoy (08/07/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

el Madrid muy buenos días Grecia vira a la derecha los conservadores de Nueva Democracia han ganado con contundencia las elecciones desalojan al izquierdista Alexis Tsipras del Gobierno ahora sureste hombre quien lleve las riendas del país lo hará con mayoría absoluta la primera mayoría absoluta de un partido griego desde el estallido de la crisis el reto que tiene por delante no es pequeño Grecia sigue teniendo la deuda más alta de la Unión Europea que es del ciento ochenta y uno por ciento de su PIB tiene también la tasa de paro más elevada del continente el dieciocho por ciento un reto mayúsculo para Nueva Democracia militantes coreaban anoche el nombre de su líder dicho es el mismo partido Nueva Democracia que quebró la confianza de Bruselas en dos mil nueve cuando ocultó el enorme agujero de las cuentas públicas cuando presentó unas cuentas falsas un partido lo que ahora recibe un país Grecia en una situación económica difícil pero encarrilada por Chipre desde hace tres años Grecia ingresa más de lo que gasta la economía lleva ya dos años creciendo en España Ciudadanos mantiene su exigencia de que dimita el ministro del Interior en funciones Fernando Grande Marlaska

Voz 4 01:35 señor ministro Marlaska dimita

Voz 5 01:38 por qué es usted un irresponsable apuesta

Voz 4 01:40 hola día en Ciudadanos para que vengan los cuatro radicales a tirar

Voz 0027 01:44 los protestas Arrimadas que le abusa acusa Marlasca de alentar a quienes abuchearon e increparon a ciudadanos este sábado en Madrid durante la manifestación del Orgullo LGTB

Voz 0744 01:52 los convocantes de la marcha habían decidió no invitar a los líderes del partido naranja por sus pactos con la ultraderecha aún senador de ciudadanos Fran Carrillo ha llegado a publicar un tweet diciendo que la mayoría de los jerarcas nazis eran homosexuales después lo ha borrado ya justificados a comparación diciendo que sólo respondía a los que le critican dice por pactar con Nafarroa

Voz 0027 02:45 menores y varias viviendas y en Alemania el gigante Bank anuncia dieciocho mil despidos echará a casi uno de cada cinco trabajadores la entidad queda es reducir el área de banca de inversión la operación Mate un coste según sus

Voz 0744 02:56 con sables de siete mil cuatrocientos millones de euros

Voz 0027 03:03 en los deportes Brasil ha cumplido con los pronósticos y es el nuevo campeón de la Copa América Sabeco

Voz 0744 03:08 sería tres uno sobre Perú en la final disputada en Maracaná goles de Ewerthon Jesús y Richard es una este último de penalti polémico en el ochenta y ocho con Perú apretando y Brasil con diez jugadores tras haber sido expulsado el propio Gabriel Jesús al final del partido el madridista Casemiro fue una

Voz 6 03:21 precisó muy difícil nosotros a no soltar tan difícil que es ganaron a una zona Copa América los jugadores que tenemos la dificulta el campo uno donde estaba ayudando

Voz 0027 03:29 entonces estamos todos

Voz 0744 03:34 el noveno título para Brasil en Copa América

Voz 7 03:37 Luis víveres buenos días buenos días pendientes de las tormentas que otra vez van a descargar en muchas zonas del norte del este peninsulares

Voz 0047 03:46 esta mañana algunos chubascos de momento aislados acompañados de barro en muchas zonas del Mediterráneo también en el extremo norte del país esta tarde tormentas fuertes y con granizo o piedra en el interior de la Comunidad Valenciana también en las provincias orientales de Castilla La Mancha en Aragón el interior de Cataluña en muchas zonas del Cantábrico y Castilla y León cuanto más al Guadalquivir más claros con bajada de temperaturas eso sí bastante bochorno a orillas mediterráneas y en el caso de Canarias un tiempo más bien tranquilo con algo de viento de

en la Cadena Ser

Voz 1 05:06 hoy como Aimar Bretos una de las frases

Voz 0027 05:10 la crisis griega ha dejado para la historia de la Unión Europea saca pronuncio la hora presidente saliente de la Comisión Jean Claude Juncker que llegó a decir que sabían lo que había que hacer en Grecia pero no como ganar las elecciones después en Grecia bueno es exactamente lo que le ha pasado a este hombre Hipólito tiene Alexis Tsipras que ha perdido las elecciones frente al conservador quería maquis que obtiene mayoría absoluta Tsipras pasará a la historia como el hombre que consiguió enderezar la economía griega pero que no supo cómo ganar las elecciones post sobre el giro a la derecha en Grecia

Voz 1985 05:47 la mirada de Xavier Vidal Folch como bien la memoria es flaca que los griegos no se acordaran ayer de que la conservadora Nea democratiza fue quien acompañó su ruina en dos mil nueve con un déficit público superior al diez por ciento que disfrazó o es que su nuevo líder Kiryat cósmico ataques cautiva al personal por su carácter mesurado por tener capacidad de escuchar por exhibir una orientación centrista o bien ambas cosas hay un tercer motivo para la victoria de Minnesota aquí el izquierdista Alexis Tsipras ha empezado a remontar la economía ha reducido el paro del veintisiete al dieciocho por ciento de la población activa ha restaurado la salida de las finanzas públicas ya recuperado la credibilidad internacional de Grecia pero la gente normal incluidos principalmente sus votantes todavía viven peor que cuando la crisis y quizá no le han perdonado su primera etapa el primer semestre de dos mil quince vacilante populista y desafiante respecto de la Unión Europea el presidente entrante llega con un programa de drásticos recortes de impuestos veremos si con ello logra mantener la senda presupuestaria positiva o vuelve al déficit hice ha apuntado a la campaña ultranacionalista contra el nuevo nombre de la vecina Macedonia así que el partido neonazi Amanecer Dorado no ha conseguido escaños sus electores han apuntado al voto útil de la derecha

Voz 8 07:10 en muchas partes cuecen habas

Voz 0027 07:17 el Gobierno británico se desmarca de las críticas de su embajador en Washington a Donald Trump llegó a llamar a Trump inepto imprevisible a la administración de Donald Trump ahora dice el embajador británico que esas eran opiniones personales pero en las plasmó las plasmó en sus comunicaciones oficiales con Londres unos documentos oficiales que han salido a la luz ahora por una filtración a la prensa corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 07:40 el Foreign Office está investigando qué mano oculta ha filtrado los informes confidenciales del embajador británico en Washington que datan del dos mil diecisiete y en los que critica a Donald Trump en sus notas publicadas por el Mail on Sunday el embajador que dar lo que se pregunta si la Casa Blanca con trampa al frente será alguna vez competente una administración que describe como Iniesta dividida impredecible deficiente afirma que para comunicarse con el presidente hay que decir las cosas de manera muy simple y muy directa el diplomático advierte que la administración Trump siempre mirara en interés propio esta sigue siendo la tierra de América primero en otra de sus no notas Se refiere a la caótica e incoherente posición de Estados Unidos hacia Irán y aludiendo a las alegaciones de interferencia de Rusia en la campaña electoral de Trump señala el embajador lo peor no se puede descartar Trump ha respondido acusando a dar rock de no servir adecuadamente al Reino Unido el actual ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt ha declarado que estos puntos de vista son personales del embajador no del Gobierno británico en el Washington Post

Voz 0027 08:48 Liga esta mañana que el FBI está utilizando las fotos de los carnés de conducir de millones de estadounidenses para utilizarlos en los sistemas de reconocimiento facial básicamente lo que están creando un banco de imágenes inmenso con el argumento de mejorar la seguridad pero sin pedir el consentimiento a los ciudadanos Andrea Villoria buenos días

Voz 1315 09:07 buenos días explica el Washington Post que las autoridades paredes han convertido esas bases de datos de los vehículos en una infraestructura de vigilancia desde dos mil once el FBI ha registrado trescientos noventa mil búsquedas de reconocimiento facial en esas bases de datos así lo demuestran los documentos que la Universidad de derecho de George Shawn ha recopilado durante cinco años la noticia escandaliza ahora un país empleo no debate sobre esta tecnología que se acaba de prohibir en San Francisco o en Massachuset para proteger dicen es el quiénes lo potencian la privacidad de los ciudadanos tanto republicanos como demócratas también aquí en este pins Airam denuncian este control e insiste en que el Congreso no autorizado esta base de datos algunos temen que las autoridades las usen también para detectar a inmigrantes indocumentados que en algunos Estados pueden obtener el carnet de conducir

Voz 1 10:36 hoy por hoy Aimar Bretos

Voz 0027 10:40 las multas vuelven desde hoy a Madrid central por orden judicial además desde hace unas horas se ha empezado a sancionar de nuevo a los coches que circulan sin autorización por esas zonas de bajas emisiones que impulsó el anterior gobierno municipal de Madrid y que el actual ayuntamiento del PP y de Ciudadanos había empezado a desmantelar de facto una juez un juez ha paralizado cautelarmente ese proceso por eso este hoy se vuelve a multar en la SER hemos hablado con la anterior alcaldesa de la capital Manuela Carmena confía dicen que el actual alcalde Martínez Almeida rectifique

Voz 1410 11:08 pueden ayudar a cabo modificaciones pero no dar volantazo de este tipo yo estoy segura que rectificara sabe lo importante que es y no dejarse llevar por cuestiones muy demagógicas que desafortunadamente se pueden decir en las campañas electorales

Voz 0027 11:24 decisión de mantener activo y con sanciones Manet central la tomó el juez por un reto eso presento Ecologistas en Acción Paco Segura ex coordinador de Ecologistas en Acción Paco Segura buenos días

Voz 14 11:34 hola buenos días quiere parece lo más importante del auto con el que el juez

Voz 0027 11:36 justifica esta medida pues claramente

Voz 14 11:39 mira lo que realmente es importante la salud de la gente frente al supuesto derecho de ir con tu coche por donde quieras

Voz 0027 11:44 de momento lo que sobre la mesa es esta medida cautelar el juez no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto hay posibilidad de impedir a largo plazo la reversión de Madrid central aunque haya una mayoría política que quiere quitar hasta qué punto un juez puede obligar a un ayuntamiento a mantener una medida política si el poder político decide aplicar otra fórmula que es lo que trece que iban a aplicar a los miembros del Gobierno del PP y Ciudadanos

Voz 14 12:09 la cuestión es que este Ayuntamiento no han entendido que esta medida no es una un capricho es una obligación a esta medida se se comprometió el ya el Gobierno de Rajoy para que paralice para paralizar el procedimiento de infracción que tenemos abierta en en Europa porque estaba vulnerando año tras año los límites máximos de contaminación entró no es un capricho es una necesidad y además la cantidad de gente que votó a los partidos que llevaban en su programa el quitar el revertir esta medida es aproximadamente un treinta por ciento son quienes votaron al PP y a Vox el resto eran o pequeñas modificaciones a mantenerlo no sé qué ni la correlación de fuerzas en la que están diciendo que la mayoría de la gente quería hacerlo ni es un capricho ya digo son auténtica obligación Paco se

Voz 0027 12:52 el coordinador de Ecologistas en Acción gracias buenos días

Voz 14 12:55 buenos días

Voz 0027 12:57 siete entre siete y trece de la mañana seis Si trece en Canarias en Pamplona los corredores se están preparando ahora mismo están cogiendo posiciones para el segundo encierro de los Sanfermines que llega nada en tres cuartos de hora hoy ya día laborable en el resto de España es espera que el recorrido esté menos saturado que ayer porque ayer no cabía un alfiler Fernando Nieto Radio Pamplona buenos días

Voz 0647 13:18 los días

Voz 0027 13:19 cuéntanos cómo cómo están los preparativos pues

Voz 0647 13:22 mira con la incertidumbre de la escasa lluvia que ha dejado alguna tormenta de madrugada lo que representa un riesgo añadido con el pavimento mojado en el recorrido para riesgo el de los toros gaditanos de Cebada Gago que van a protagonizar un segundo encierro con menos corredores que ayer domingo cuando tres mozos resultaron con heridas por asta Aimar hija

Voz 0027 13:40 este año Fernando las fiestas de Pamplona han llegado en un ambiente caldeado en lo político porque todavía no se ha cerrado la investidura del nuevo Gobierno foral ayer durante la procesión de San Fermín ocurrió esto

Voz 15 13:52 el alcalde de la ciudad de UPN que es la derecha regionalista navarra recibió abucheos recibía insultos

Voz 0027 13:58 dos Enrique Maya que es como se llama al alcalde acusa a Bildu de calentar el ambiente

Voz 0647 14:02 eh si Enrique Maya de la plataforma Navarra suma que integra a UPN como dices a Pepe ya Ciudadanos ya conoce bien ese punto crítico del recorrido de la procesión porque en su anterior mandato hace dos legislaturas ocurrían ahí hechos muy similares es un momento del retorno de la procesión de San Fermín mayas responsabilizaba a quién ha sido alcalde hasta hace menos de un mes a Joseba ha sido de EH Bildu

Voz 16 14:24 transparentes de siempre son los que intentan a base de intimidar a acosar insultar pueden pegar el cambiar un poco las reglas de juego que ha decidido de los ciudadanos será a Sidoni Bildu el que tendrá que que que

Voz 0647 14:40 enviará el chef bueno el día anterior el seis ya se había registrado una incidencia en el Ayuntamiento de durante el chupinazo a cuenta de un intento de exhibición de una ikurriña por parte de

Voz 8 14:48 es aberzales Fernando gracias gracias hasta luego

Voz 0027 14:54 las vacaciones

Voz 1684 14:56 si las ruedas aguantarán el peso de un maletero hasta arriba pues ya te decimos que con dos patitas al neumático para quedarte tranquilo no vale

Voz 9 15:03 en siempre decimos la verdad aunque duela por eso ahora te ofrecemos neumáticos Continental doscientos cinco cincuenta y cinco R dieciséis noventa y uno V por sesenta y dos con noventa y cinco euros consulta tu precio en vidas punto Es un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros es para qué quién me o quedo pero un Nissan Micra con tecnología inteligente de este nueve mil novecientos euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que éste están seguro que emite lo pienses solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con ERC e Iván Nissan Innovation la red de concesionarios Nissan

Voz 0027 15:36 soy Gabriel de cargadas tienes un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano treinta minutos reparamos tu Lula encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 17 15:47 Carlos ya cargó

Voz 1 15:52 hoy por hoy como Aimar Bretos

Voz 0027 15:57 se llama Rebeca Mari Gómez pero seguro que les suena más el nombre artístico de Becky

Voz 18 16:04 Love

Voz 0027 16:15 anoche actuó en Madrid cantó de todo cantan sus nuevas canciones cuando todo pero el clímax llegó cuando cantó aquello de que a ella le gustan mayores Irene Dorta

Voz 8 16:26 han dado mucho que hablar

Voz 18 16:28 está

Voz 19 16:31 el tema que todos querían hablar de la canción debe Kily porque que no me que la boca los besos estoy hablando de los versos porque estás Pen tú tú ya no es culpa mía lo que tú estás pensando

Voz 20 16:42 Becky y dice ser feminista pero a su manera

Voz 21 16:45 pero yo creo que la palabra feministas muy fuerte yo creo que hay que me mixtas que creen en un mundo que solamente de las mujeres

Voz 20 16:54 la artista californiana se siente inspirada por artistas en podrás como Rosal

Voz 21 17:00 dieron salida es una de las más poderosas de la música en estos momentos eh yo creo que ella tiene algo muy distinto muy

Voz 20 17:07 tan sólo veintidós años Vicki acaba de comenzar su gira en España con nueve concierto

Voz 8 17:13 la artista dice que aún le queda mucho camino por recorrer aunque

Voz 1 17:17 no

Voz 18 17:23 mira eh

Voz 23 18:03 no sé si así que cogimos mogollón de plastilina para la masa vamos a por el pescado que necesito Trinta merluza

Voz 0027 18:10 para vaya a las diez fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las cinco de la mañana ya sabes

Voz 11 18:15 sabemos que tu negocio dejó de ser el fuego hace tiempo por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante consulta condiciones en Bankia punto es

Voz 24 18:25 playa o montaña playa con un poco de Montañez José a plató daña o montar Jaume en playa o playa año

Voz 1985 18:31 cómo te guste cómo te guste Ponte modo verano entre

Voz 25 18:33 es dos uno y personalista tu Citroën como quieras hasta seis mil euros puerto antiguo vehículo dos mil más financia simil de verano

Voz 26 18:42 naciendo complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 0027 18:48 oyentes Pascual Donate sobre la marcha del orgullo y los abucheos a ciudadanos habla Julia de Alicante

Voz 27 18:54 planteabais haciendo campaña espera es que es aplaudan

Voz 1257 18:58 siendo cómplices de la ultraderecha

Voz 27 19:00 que no

Voz 0027 19:01 que no somos idiotas y Óscar desde Madrid sobre Arrimadas

Voz 28 19:05 después de todo lo que ha dicho contra la gente elige TBI va y se mete en medio de la boca del lobo ella no sé si sabe la diferencia que hay entre apoyo provocación Meza

Voz 0027 19:22 además sobre este capítulo la actitud de ciudad

Voz 29 19:25 no me parece deleznable si querían apoyar tanto al orgullo no tenían más que ir como personas individuo

Voz 9 19:32 vale ese dispersos sin ir detrás

Voz 29 19:35 de una de una pancarta como fui yo no tienen por qué hacerse notar cuando están pactando con la extrema derecha me parece de una hipocresía supina

Voz 0027 19:46 y Marga desde Barcelona se niega a hablar de política

Voz 8 19:49 ciudades a las chicas de baloncesto pasada qué bien lo vieron

Voz 0027 19:55 Feliciano son las siete y veinte de la mañana las seis veinte en Canarias

Voz 1257 20:09 qué tal muy buenos días cinco días ha durado la moratoria de multas en Madrid central la medida de reversión temporal que el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos aplicaba desde el lunes pasado tras dos recursos en contra en último de ecologistas el juez ha paralizado la medida así que vuelven las montañas este lunes Paul Asensio qué tal buenos días los conductores este vehículo contaminante no residente me autorizados podrá ser multado con noventa euros cuarenta y cinco con pronto pago como él fin de semana pasado el tráfico estuvo cortado por la celebración del Orgullo no ha creado muy claro si los coches que entraron en Madrid entre el viernes serán multados Borja Carabante delegado de Medio Ambiente inmovilidad ha dicho en A Vivir Madrid Caca que acatarán la decisión del juez

Voz 30 20:47 en todo caso estaremos pues todo lo que nos diga el juez requiere que sean

Voz 5 20:51 multados lo Paidós taquillero hemos pueden entrar en Madrid

Voz 1257 20:56 central lo vehículos con etiqueta cero y residentes los Bale los tendrán que aparcar en un parking o con una invitación y los vehículos que no tengan etiqueta podrán acceder hasta el dos mil veinte sólo si cuentan con invitación desde el Ayuntamiento ya han anunciado que recurrirán esta decisión judicial y esta semana la plataforma campamento sí que agrupa a asociaciones vecinales del suroeste de Madrid también podría denunciar la eliminación de los semáforos de la A5 ante el Defensor del Pueblo esta semana se van a reunir para estudiar alternativas y denuncian que la zona se ha vuelto peligrosa para vehículos y peatones después de que el miércoles los semáforos quedaron en Anbar Cristina del Casar que

Voz 31 21:32 más preocupa a los vecinos de campamentos la desinformación y la incertidumbre a la que se enfrentan conductores y peatones después de que estos semáforos se quedarán en ámbar el pasado miércoles Sergio Fernández es vecino y miembro de la plataforma campamentos

Voz 5 21:46 pero el problema que encuentran es que tienen un semáforo constantemente parpadea y un estoy un poco unos metros más adelante entonces vienen de esa pequeña incertidumbre incluso cuando el peatón pulsa para pasar pues que se ponen rojo hoy el y el conductor pues un poco distraído por esa sobrecarga de señalización no respeta el semáforo ni ni respeta el peatón yo conozco ya a varias personas que han pasado optando el pulsador que les ha puesto verde el muñequito y les han pasado antes

Voz 31 22:08 frente a esta situación buscan medidas como presentar un recurso ante el Defensor del Pueblo o una reunión con Martínez Almeida en la que exponer un plan alternativo los semáforos el proyecto de soterrar la A cinco que el PP presentó en Cannes

Voz 8 22:21 año es lunes

Voz 1257 22:24 es ocho de julio hay más noticias que repasamos en titulares este martes a las doce de la noche acaba el plazo de Ciudadanos PP para llegar a un acuerdo programático en la comunidades socialistas Gabilondo el que más apoyos tiene aunque no alcanza la mayoría que se suma la popular ya solo voto en Ciudadanos y Vox uno de cada cuatro trabajadores que hacer horas extra gratis lo hace en Madrid son datos de un informe de Comisiones Obreras que concluye que las empresas en la capital se ahorran tres mil doscientos veintiún millones de euros por esta situación sólo una de cada diez prenda de ropa de las que se deshacen los madrileños terminan teniendo una segunda oportunidad son datos de la Fundación humana que recogió ciento ochenta toneladas en los primeros meses del año en deportes los rojiblancos presentan hoy desde la una de la tarde al portugués Joao Feli CNES en el estadio Metropolitano vamos a ver cómo se circula a esta hora por la ciudad pantallas centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Charo Alcázar buenos días

Voz 1985 23:33 qué tal muy buenos días bueno pues aumentando la circulación poco a poco a algunos de los principales accesos a vaciedad como por ejemplo en el tramo final del Paseo de Delicias el acceso por la prolongación de O'Donnell así como también va aumentando el entrada por General Ricardos si hablamos de la M30 hablamos Dior apunta se refleja tanto en el arco oeste entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte como desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas pero además atentos porque muy próximo ya a la salida a la M once al hablar de reconocía como del aeropuerto atentos porque hay dos vehículos averiados ocupando el carril derecho

Voz 1257 24:09 evidentemente no era Charo Alcázar sino Jesús Matsuki gracias íbamos a ver cómo se circula también por las carreteras madrileñas GT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 24:16 menos de Virginia hasta ahora complicaciones para entrar a la capital lados en Torrejón y San Fernando la A tres Santa Eugenia a cuatro en Valdemoro y Pinto al cuarenta y dos en Parla y Fuenlabrada cinco Navalcarnero Alcorcón la A6 de Las Rozas al Plantío y en Puerta de Hierro en Colmenar Viejo la M seiscientos siete y la A uno ya en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes también en la M cuarenta lo peor desde Pozuelo en sentido A seis desde Vallecas hasta Coslada en sentido A dos

Voz 1257 24:40 ni una alegría en cuanto al tiempo bajan las temperaturas previsión Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 0047 24:47 dormido bastante mejor las últimas horas y además hoy las temperaturas quedarán recortadas tres o cuatro grados respecto a las de ayer por tanto en la mayoría de localidades madrileñas hoy de veinticinco a treinta grados de máxima además con algunos nubarrones que crecerán hacia la media tarde ya acabarán dejando algunos chubascos los más probables en la sierra también por el sur de la región aunque serán lluvias de corta duración de poca cantidad de agua en su mayoría unas temperaturas que mañana incluso aún bajarán un poquito más por la mañana

Voz 9 25:21 conducía un Mini Countryman híbridos enchufables como retrasar cinco minutitos el despertador simplemente lo haces sin pensar como aparcar gratis tu Mini en zona verde y azul circular por el carril Bus VAO y moverte sin restricciones Mini Countryman híbrido enchufable con distintivo emisiones entre Madrid con enchufe

Voz 1322 25:35 informa te en concesionarios de Madrid punto mir punto es

Voz 17 25:40 selva reserva

Voz 9 25:42 en gasolina dejarle el coche a tu hijo en Madrid no es fácil por eso necesitas un seguro a todo riesgo de verdad el de Mapfre con el tienes vehículo de cortesía gratis un precio sorprendente al cambiar de coche muchas ventajas más porque tu familia necesita un seguro de coche de verdad

Voz 33 26:02 los Conciertos de las Velas Pedraza Sábado trece de julio orquesta Solís Ci Benedetti las maravillas de la música italiana Vivaldi Rossini y Paganini entradas en El Corte Inglés y en Pedraza punto net sesenta mil velas iluminarán Pedraza y sobre todo el espacio del concierto

Voz 34 26:20 a enseñar todos los coches de coches punto net una cuña de radio sería imposible por eso los hemos cuesta tocar una canción de Mozart Coches punto net la mayor oferta de coches

Voz 0027 26:31 bueno durante muchos años me ha llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando en Train CS Innovación y desarrollo guión medio HF punto com encuentra tú fruto

Voz 35 26:53 no elabora Manu el mínima manos maniquís para los amigos no ha contratado andaluza Factor Energía no ahorra un doce y medio por ciento Manu

Voz 36 27:03 contratar todos la luz en Factor Energía Puntocom lo haremos más anuncios por fin hay traduce Factor Energía

Voz 37 27:13 yo elijo gustar pero también el hijo ahorrar y para Ari disfrutar y cambiar yo L

Voz 20 27:19 con las rebajas de Plaza Norte dos

Voz 38 27:21 el Plaza Norte dos con más propuestas más diseño más ahorro porque tú eliges gustar Beni disfruta de las mejores rebajas Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 1322 27:35 me han pasado la clave del wifi en todo no puedo copiar y pegar

Voz 39 27:38 en un mundo tan cómodo pagar un Volvo también lo es nuevo Volvo V sesenta por doscientos diez euros al mes ya los tres años puedes devolverlo o no aunque entrada de trece mil noventa euros XXXVI cuotas última cota dieciocho mil ciento ochenta con veintiún euros seis coma treinta y nueve por ciento financiando con Banco Cetelem hasta el treinta y nueve incluye seguro de protección de pagos no financiado condiciones Volvo Cars punto es ir recuerda doscientos diez euros al mes de concesionarios Volvo de Madrid

Voz 1322 28:00 necesitas ayudas con tus padres este verano

Voz 40 28:02 quieres marcharte tranquilos de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos cool de la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores como Louis B

Voz 0047 28:12 los vecinos del distrito de Ciudad Lineal están cansados de ver contenedores quemados en sus calles según asociaciones vecinales en el último mes se han producido cuatro incendios el último la semana pasada casi llega a una de las viviendas La Policía Local les dice que se trata de simples gamberradas pero no les valen las explicaciones Angeles recelo

Voz 1684 28:30 el último episodio se produjo la semana pasada cuando Ángel un vecino de la zona se encontraba en su casa el fuego comenzó a quemar un contenedor de obra enfrente de su vivienda y segundos más tarde las llamas saltaron a la lona que cubría el andamio de su edificio

Voz 41 28:44 con la porque era pude llegar primero a parte para que no siguiera rendimiento hilo del contenedor sexto quedan algunas de la mañana que estábamos estricto pasó a tres de la mañana o puedo asegurar que todas la casado hubiera estado a

Voz 14 28:54 en llamas los vecinos lamentan que esto no es nada

Voz 1684 28:57 nuevo llevan varios años denunciando estos actos vandálicos pidiendo mayor presencia policial de momento el Ayuntamiento les ha prometido más vigilancia

Voz 0047 29:06 ya ha finalizado la celebración del Orgullo en la capital este fin de semana con un balance de trescientas ochenta y cinco asistencias sanitarias la mayoría por lipotimias caídas o contusiones treinta y dos personas fueron trasladadas a hospitales y los más graves un hombre con dos heridas de arma blanca y otro con varias fracturas al caer de una de las carrozas durante la manifestación del sábado

Voz 1257 29:31 a mí de nuevo tenemos conciertos en Las Noches del Botánico del veinte de junio hasta el treinta y uno de julio dura el programa el martes podremos escuchar a Juanes y a los que escuchamos ahora Monsieur Pain nada continúan la información aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 0027 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1 30:07 hoy por hoy

Voz 0027 30:10 los hechos yo el lunes empieza con dos noticias muy destacadas fuera España la primera que el partido Nueva Democracia que es la derecha griega vuelve al poder ha ganado las elecciones con mayoría absoluta frente al hasta ahora primer ministro Alexis Tsipras que ha visto como El País le daba la espalda a las legislativas después de cuatro años aplicando un programa de rescate contra el que él mismo llevó a convocar un referéndum pero que al final asumió yo aplico con un altísimo precio en cuanto a sacrificio sociales ganan Nueva Democracia de la familia del PP europeo se va a Tsipras en Bruselas no disimulan lo mucho que les satisface esto Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 30:44 buenos días Bruselas celebra si la victoria tan clara del Partido Popular y confía en que con mis obstáculos El País abrirá una nueva etapa histórica son en resumen las palabras del presidente Juncker en la carta de felicitación al nuevo ganador con el que quedan por cerrada la etapa de la izquierda radical una izquierda a la que han sobrevivido bien en las instituciones en las que nadie ha asumido nunca los daños por la mala gestión de la crisis ha habido alguna palabra de reconocimiento al dolor que han sufrido los griegos pero muy poco más aunque hoy con los ministros de Economía Reunidos veremos ya Si el tono de exigencia Se mantiene si hay voluntad de hacer algún tipo de gesto gesto que el PP reclamó antes de entregar el poder ahora que lo ha recuperado ya

Voz 0027 31:27 Ingla otra noticia muy destacada este lunes tienen que ver con Irán con su cada vez más tensa relación con Estados Unidos el secretario de Estado de Trump Mike Pompeo ha convocado a la prensa para dentro de unas horas en cuanto amanezca allí en Washington is Se teme que anuncie un nuevo paquete de sanciones contra Irán después de que este país confirmara ayer que ya está enriqueciendo uranio a un ritmo mayor del tope que fijaba el acuerdo nuclear que firmó en dos mil quince un acuerdo que se diseñó para limitar la capacidad de crear una bomba atómica Jesús Núñez codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria buenos días hola buenos deseos que quiere decir que eran estén creciendo uranio una fuerza superior al tres con seis por ciento para que o por qué da este paso Irán

Voz 0914 32:06 bueno pues significa que comienza una nueva etapa dado que hasta ahora Irán no estaba cumpliendo fielmente según la Agencia Internacional de Energía Atómica con el acuerdo de daño dos mil quince y por lo tanto esto supone un incumplimiento que se añade a los incumplimientos anteriores de Estados Unidos que fue no olvidemos que en mayo del pasado año denunció ese acuerdo parte veía empezó a unas sanciones que nos ha metido en una dinámica de altísima tensión que puede derivar incluso en algún tipo de conflicto un enriquecimiento de uranio por encima del límite del tres coma sesenta y siete por ciento que es el que se había estipulado inicialmente que pone en marcha o que acelera mejor dicho un proceso que puede llevar a que Irán cuente según las estimaciones que hay hasta ahora de diferentes fuentes alrededor de un año o año y medio que cuente dentro de año o año y medio con la capacidad para tener el material que pueda utilizar en una hipoteca la bomba nuclear evidentemente estamos en una situación de alto nivel de tensión y de inquietud pero no tenemos que pensar que eso ya sea un camino irreversible

Voz 0027 33:13 pero está buscando la bomba nuclear o está buscando responder a Washington que rompió el acuerdo nuclear

Voz 0914 33:19 creo que ambas cosas Estados Unidos es no podemos olvidarlo en ningún caso obtienen rompió las reglas del juego puesto que un lo que hizo en mayo del año dos mil dieciocho fue incumplir con un acuerdo que permitía Irán volver a a ser un actor reconocido como la comunidad internacional que podía volver a contar con relaciones comerciales normales y con él eh líneas de inversión y de empresarios y de inversores internacionales en su país y que sin embargo se encuentra ante una estrategia de acoso y derribo por parte de Estados Unidos que aunque dice que lo que busca es volver a colocar a Irán en una mesa de negociaciones para establecer un acuerdo todavía de mayor nivel de exigencia lo que realmente parece buscar es la caída del propio régimen ahogando económicamente a un país que aún no poder comerciar prácticamente con nadie se pues se está encontrando con un incremento de la tensión con de la tensión social dentro del país y que por lo tanto el régimen que llevo desde el año setenta y nueve está viendo en peligro su supervivencia de ahí que ese mismo régimen que se encuentra en ese punto de mira haya recurrido un programa nuclear que ya se inició hay que recordarlo también cuando Irán era un socio occidental y por lo tanto con el apoyo de Estados Unidos de Alemania de otros países occidentales

Voz 14 34:36 pero que evidentemente hoy es el programa nuclear

Voz 0914 34:39 eh que nunca ha llevado a que Irán tenga armas nucleares que lo acerca esa posibilidad lo que buscan no es tanto contar con un arma nuclear con el que pueda atacar a nadie sino un arma nuclear que sirva de elemento máximo de disuasión para no ser atacado

Voz 0027 34:53 Carlos es derribado

Voz 0914 34:56 yo no lo tenemos encontramos la semana pasada

Voz 0027 34:58 con Josep Borrell poco después de que se conociera su candidatura para ser el próximo jefe de la diplomacia europea le preguntábamos si este tipo de movimientos aumentan la posibilidad de un conflicto bélico entre EEUU e Irán su respuesta fue espero que no espero que se imponga la cordura

Voz 0914 35:16 ojalá sea así porque evidentemente estamos hablando de una región con una convulsión ya estructural cabría decir con una región más de una importancia económica muy considerable puesto que al menos dos tercios de todo el gas y todo el petróleo que hay en el mundo se encuentran localizados fundamentalmente alrededor del golfo Pérsico hizo lo que entendemos es que ni Estados Unidos ni Irán desean un conflicto abierto entre ellos así herido durante otras etapas anteriores yp podemos pensar que Estados Unidos por un lado tiene otros asuntos de mayor nivel que el propio Terán ha definido como una competencia entre potencias globales por lo tanto le interesa mucho más lo que ocurre con una China emergente y con una Rusia que trata de volver a cuestionar el statu quo internacional por lo tanto no le gustaría no designó debería desear en ningún caso empantanar se militarmente otra vez en el golfo ya irán que es la el actor me e inferior en capacidades con respecto a Estados Unidos tampoco debería interesar un conflicto bélico añadido que pondrá más en cuestión su propia recuperación económica volverá a ser visto como un actor normal en el escenario internacional pero metidos en la dinámica actual en la que estamos no olvidemos el derribo de Tron

Voz 0027 36:31 el parte de Irán no quitemos ataques

Voz 0914 36:33 petroleros ataques a gasoductos también en territorio saudí podemos entender que en esta dinámica de una huida hacia adelante evidentemente puede llegar el momento y estamos yo creo muy próximo a él en el que el descontrol del juego en Chile vea consecuencias indeseables para unir para otro puesto que cuando se juega con fuego hay mucha

Voz 0027 36:55 posibilidades de poder quemarse con unas el mismo Jesús Núñez codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria gracias buenos días

Voz 0914 37:02 está ustedes unos días

Voz 3 37:05 ni montaña

Voz 24 37:07 la playa con un poco de montaña José a Pla atañan comenta Jaume en Playa playa año

Voz 25 37:12 te guste cómo te gusta Ponte modo verano el tres dos uno y personaliza tu Citroën como quieras hasta tres mil euros puerto antiguo vehículo dos mil más financia simil de verano

Voz 0027 38:07 en lo tele todo sobre la investidura aquí en España El País y El Periódico de Cataluña publican hoy Pablo Iglesias que le va a proponer a Pedro Sánchez comprometerse por escrito a apoyar con lealtad la postura del Gobierno sobre Cataluña a cambio de que podemos tenga ministros centro de el futuro Gobierno Rafa Muñoz buenas buenas

Voz 1772 38:28 esta semana los morados cuenta José Marcos en el país se comprometen a reanudar la renunciar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña dicen no tenemos líneas rojas entendemos por el peso de nuestros votos que el liderazgo dentro del Gobierno en esta cuestión catalana lo tiene que tener el PSOE nosotros vamos a ser leal esa firman esas mismas fuentes un compromiso que Iglesias estaría dispuesto a dejar cerrado

Voz 0027 38:52 la encuesta hoy en La Razón sobre pactos sobre la investidura titular sobre ciudadanos rechazo dentro de Ciudadanos al no es no de Albert Rivera

Voz 1772 39:00 el setenta y cuatro por ciento de sus votantes rechaza la estrategia de Rivera y apuesta por abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez cuando se hace la misma pregunta a los votantes del PP sólo un diecisiete por ciento de ellos cree que Pablo Casado debería facilitar esa investidura el sondeo muestra además que el mismo porcentaje de españoles un diecinueve por ciento está a favor de un gobierno PSOE Ciudadanos lo mismo que un gobierno de PSOE Unidas Podemos la mitad de los españoles estaría en contra de la repetición electo

Voz 0027 39:27 tal y sobre opinión la de Antonio Casado en El Confidencial acerca de Ciudadanos y el orgullo titula así Arrimadas pierde los papeles tras la marcha del orgullo

Voz 1772 39:35 sí dice insultar al otro en una gran fiesta de la diversidad es intolerable y contradictorio pero Arrimadas Se sale por peteneras haciendo culpable al Gobierno no es obligatorio instalarse en la crispación como seña de identidad hay otras formas de hacerse perdonar su giro a la derecha en otro digital en el Independiente leemos a Victoria Prego qué opina sobre el ministro Grande-Marlaska dice que sea gay no le hace no le permite poner su condición por delante de su papel institucional que es el que le da sus palabras de deplorable relevancia que han tenido Le gustaría o no le gustará o no pero mientras siga en el cargo El ex ministro antes como si

Voz 0027 40:10 soy ministro antes que homosexual Victoria Prego dixit y cuenta en el país y el diario punto es que un informe interno de ciudadanos califica como éxito el rédito mediático de sus actos en los municipios de Euskadi marcados por el terror

Voz 1772 40:22 actos especiales así se refiere este documento a los seudo mítines que dio la formación naranja en Rentería o en Miralles el pueblo del terrorista Josu Ternera

Voz 15 40:33 este que escuchan terminó así el acto de Rentería dice ese documento y de ciudad

Voz 1772 40:37 manos que es el que consigue mayor protagonismo en los medios de toda España apertura en gran parte de informativos de televisión titulares en prensa se habla de acoso de cerco a los miembros del partido el texto habla de réditos mediáticos políticos de esos actos en Euskadi asegurando que en los días posteriores se consiguió alargar ese efecto con críticas a Sánchez y al PSOE pues por no condenar esa con claridad esos ataques en eldiario punto es leemos además que Ciudadanos cita varios hitos claves en redes sociales como la difusión de contenido más personal de Albert Rivera en Instagram o cuando por ejemplo tuiteó sobre

Voz 0027 41:11 Mercedes Rubalcaba en la prensa internacional leemos en el Guardian que las listas de espera crecen en los hospitales públicos de Reino Unido por falta de personal porque muchos especialistas han dejado hacer horas extra porque pierden dinero

Voz 1684 41:21 el cambio en las normas para calcular las pensiones de los trabajadores de la sanidad pública les perjudica los impuestos que tienen que pagar por trabajar más no les compensa pierden dinero la cuenta la están pagando los pacientes porque ha aumentado el número de operaciones canceladas y en algunos hospitales llevan semanas en analizar los escáneres de enfermos de cáncer porque no hay personal suficiente

Voz 1 41:46 no

Voz 0027 41:49 los diarios brasileños despiden hoy como a un genio Alberto el padre de la bossanova pero otros genes ante recuerdan que la moto en la ruina

Voz 1684 41:58 en la ruina y con una familia enfrentada desde hace años por los derechos de autor de una obra inmensa que revolucionó la música brasileña publica el diario O Globo varios medios recuerdan que vivía recluido y que en los últimos años su único contacto con el exterior era el repartidor que le llevaba la comida de un bar siempre del mismo Abarth un amigo de Gilberto resume en fue la de Sao Paulo su biografía con esta frase

Voz 1985 42:17 que para él vivir era difícil pero cantar era genial ultra

Voz 0027 42:23 todos

Voz 45 43:30 ah no yo he

Voz 46 43:38 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto y que millones de euros veinte euros comprar ya porque el extra de verano

Voz 22 43:50 sí

Voz 47 43:56 yo

Voz 1322 43:59 hoy

Voz 1 44:00 por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 44:03 siete y cuarenta y cuatro de la mañana a seis y cuarenta y cuatro en Canarias y hoy inicia la pretemporada casi la mitad de la Primera División Sampe

Voz 0744 44:11 nueve equipos regresan a los entrenamientos Real Madrid Valencia Alavés Celta Éibar Getafe Levante Real Sociedad Villarreal con esto serán ya dieciséis los que estarán trabajando a día de hoy sólo quedan por arrancara el Barça y los tres ascendidos Granada Osasuna y Mallorca que lo harán también durante esta semana además el Atlético Madrid ha abierto expediente a Griezmann que no se presentaba ayer en el primer día de trabajo del equipo le puede caer un cuatro por ciento de sanciones nacional su sueldo el entorno del jugador entiende que aún le quedan cuatro días de vacaciones según el convenio del trabajador días que va a apurar el Barça para lograr un acuerdo o pagar definitivamente la cláusula del francés mientras el equipo está ya en San Rafael para realizar la primera parte de la pretemporada con todas las caras nuevas incluido el Porto el portugués yo Félix que hoy regresará a Madrid un ratito para ser presentado a la una de la tarde en el Metropolitano con la camiseta y el siete que deja libre

Voz 48 44:53 Crismal me siento muy contento estoy muy contento cualquier jugador quiere estará en los mejores equipos del mundo y el Atlético es uno de ellos tuve la oportunidad y aquí estoy para dar lo mejor de Ecuador

Voz 0744 45:04 también Renan lo de que ya es oficialmente Hort del Atlético de Madrid tras superar ayer el reconocimiento médico además en baloncesto la selección femenina ayer con su cuarto campeonato Europa con la victoria ochenta y seis sesenta y seis sobre Francia un partido que en el resultado refleja la superioridad española Laura Nicholls anoche en el tramo final de Carrusel

Voz 49 45:19 que espero que no sé lo que lo que voy a decir pues yo creo que al final ha sido un partido más más fácil de todo el Eurobasket cualquiera que haya visto la semifinal estará más que de acuerdo conmigo el que había visto cuartos tres cuartos de lo mismo incluso echando para atrás partidos casi perdemos en en grupos ha sido yo creo que la final a a la recompensa que Nos hemos que nos merecíamos para para este Eurobasket no poder disfrutarla

Voz 0744 45:40 España enlazado dos campeonatos seguidos dos mil diecisiete y dos mil diecinueve algo que no sucedía desde la Rusia de mil novecientos noventa y uno ya son trece medallas entre oro plata y bronce en Europeos Mundiales y Juegos Olímpicos Ike no se cansan de ganar

Voz 49 45:51 la verdad es que no pero bueno no debe ganar nos cansamos de de competir de salida al campo oí Isère equipo dos cuando nos cansamos de su ganar es es la recompensa voces no nos cansamos de ese equipo esperemos que nos cansamos nunca

Voz 0744 46:03 las de Lucas Mondelo aterrizarán en Madrid a las cinco de la tarde ya como campeonas de Europa y Brasil es campeón de la Copa América noveno título para los brasileños tres uno a ver una final de Maracaná marcaban Ewerthon Gabriel Jesús y Richard listón este último y polémico en el ochenta y ocho con Perú apretando y Brasil con diez tras haber sido expulsado el propio Gabriel Jesús al final del partido el madridista Casemiro

Voz 6 46:21 por que la competición tiene que valor así porque fue una competición muy difícil claro nosotros ahora no son tan difícil que es ganaron a una Copa América los jugando

Voz 0744 46:30 los peruanos su seleccionador Ricardo Grecas sufrió este penalti polémico de Brasil no cree en la corrupción anunciada por Messi en las semifinales

Voz 50 46:36 la corrupción corrupto e hay que tener prueba contundente no esto es un juego yo no voy a entrar en polémica en mero Messi pero foco también la corrupción no sea que hay que hacer cada vez la cosa mejore y que tenemos que nos conviene a nosotros

Voz 0744 46:49 también campeón México en la Copa de Oro tras imponerse en la final uno cero a Estados Unidos marcaba Jonathan Dos Santos y nos ha llevado el título la selección masculina pero sí la femenina que es campeona del mundo porqué esta vez en el tras abandonar las estadounidenses en la final dos cero a Holanda en Wimbledon hoy tenemos los cuatro españoles que siguen el juego no antes de la una Fernando Verdasco con el Belka hago Fanny Roberto Bautista con el francés pero también Juan no antes del dos Rafa Nadal con dos USA y Carla Suárez con Serena Williams

