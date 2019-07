Hoy por Hoy (08/07/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0027 00:22 en la misma derecha griega que engañó a Europa con unas cuentas falsas ahora gestionará la era post rescates los conservadores de Nueva Democracia han ganado las elecciones generales allí en Grecia y lo han hecho con mayoría absoluta en la primera que logra un partido en ese país tras el estallido de la crisis así lo celebraron sus militantes anoche a se este apellido que coreaban nicho taxis que es como se llama el que será nuevo jefe de Gobierno el juez Mitchell llega al Ejecutivo prometiendo bajar impuestos en el país más endeudado de la Unión Europea y asegurando que reducirá el desempleo en el país con la tasa de paro más alta del continente el dieciocho por ciento ahora mismo promesa suficientes para desalojar al izquierdista Tsipras tiene que llegó al Gobierno con la promesa de acabar con austeridad pero la terminó asumiendo aplicando ir dosificando como en estos cuatro años cifras ha conseguido embridar el déficit is suma ya dos ejercicios seguidos de crecimiento aquí en España Pedro Sánchez reúne hoy a la cúpula del PSOE para concretar su posición antes de que mañana el candidato socialista a la investidura se reúna con Pablo Iglesias y Pablo Casado por Km riberas anegado acudir a esa nueva ronda que hoy publican El País y El Periódico de Cataluña que Iglesias le va a ofrecer a Pedro Sánchez firmar un documento en el que Podemos se comprometa a asumir la posición del PSOE sobre Cataluña sobre política exterior en caso de que Sánchez finalmente acceda a incorporar a miembros de Podemos a su futuro Consejo de Ministros y aún ministro de Sánchez al de Interior Grande-Marlaska dirigir a la presión de ciudadanos después de que este partido fuera boicoteado el sábado en la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid por sus alianzas con Vox los de Rivera sostienen que unas palabras previas del ministro fomentaron ese hostigamiento

Voz 0277 02:14 señor ministro Marlaska dimita porque es usted un irresponsable ha puesto la diana en Ciudadanos en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos para que vengan los cuatro radicales a tirarnos Botella

Voz 0027 02:25 en una discusión a cuenta de las alianzas de Ciudadanos con la extrema derecha anoche un senador de ciudadanos Fran Carrillo escribió en Twitter un mensaje en el que pone la mayoría de los jerarcas nazis eran homosexuales Estados Unidos ha vuelto a amenazar esta noche a Irán con más sanciones por superar los límites de enriquecimiento de uranio Javier Alonso

Voz 0789 02:46 los límites que fijó el acuerdo que Estados Unidos rompió unilateralmente hace un año en Hoy por hoy acabamos de hablar con Jesús Núñez codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria y cree que el objetivo de Trump es otro

Voz 3 02:58 se encuentra ante una estrategia de acoso y derribo por parte de Estados Unidos lo que realmente parece buscar es la caída del propio régimen

Voz 0027 03:05 a mí también esta madrugada el opositor venezolano why do ha anunciado que negociará con el Gobierno de Maduro

Voz 0789 03:10 en Barbados guay dos reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países entre ellos España no confirma si va a acudir en persona a Barbados un encuentro que es fruto de la mediación que está llevando a cabo el Gobierno de Noruega

Voz 0027 03:25 con qué tiempo empieza la semana Luismi Pérez buenos días

Voz 6 03:28 hola buenos días Aimar pues empieza con tormentas atención porque algunas tenemos ya en el Mediterráneo sobre todo entre la provincia de Valencia y Tarragona hay otras desde el Pirineo de Huesca hasta el Cantábrico esta tarde Aimar fuertes tormentas con rachas de viento destacables mucho granizo atención a zonas agrícolas en Aragón interior de cata al unha gran parte de la Comunidad Valenciana y de Murcia las provincias del este de Castilla La Mancha y en Castilla y León así como el interior de Galicia darán de qué hablar alguna de esas tormentas en el Guadalquivir en canarias tendremos un tiempo más tranquilo con temperaturas Aimar que hoy iban a ser más respirable aunque esta mañana todavía muchísimo bochorno en el Mediterráneo

Voz 0027 04:08 gracias Luismi en unos minutos vamos a ir a Pamplona en busca del parte médico el segundo encierro de estos Sanfermines dos mil diecinueve un encierro muy rápido con toros de Cebada Gago que acaba de terminar con dos minutos veintitrés segundos de duración y en los deportes hoy buscan los cuartos de final de Wimbledon los cuatro tenistas españoles que siguen en el torneo Sampe

Voz 1161 04:30 los dos primeros no antes de la una Fernando Verdasco se enfrenta al belga atávico Fanny Roberto Bautista lo hará con el francés Benoit pero no antes de las dos Rafa Nadal en la pista central con el portugués Llosa Ushuaia a la misma hora en el cuadro femenino Carla Suárez con la estadounidense Serena Williams undécima del mundo también juegan en el último horario del día los dos dos de los favoritos no antes de las cinco de la tarde el número uno Djokovic ante el francés Humbert a las cinco y media de la tarde el número dos el suizo Roger Federer contra el italiano PR Time

Voz 13 06:27 indica

Voz 0027 06:34 más íbamos en directo a Grecia en busca de las claves de la victoria de la derecha de Nueva Democracia o de la derrota de Alexis Tsipras el líder de la Coalición de Izquierda Syriza María Antonia Sánchez Vallejo enviada especial del diario El País Atenas María Antonia buenos días

Voz 14 06:48 buenos días factores explican

Voz 0027 07:37 y con qué planes llega a Nueva Democracia hemos hecho lo que ha fallado lo que los griegos le reprochan a Tsipras el nuevo primer ministro de Nueva Democracia con qué planes llegan porque habla de bajar los impuestos el IVA el IRPF pero hay todavía van a tener la última palabra a los acreedores

Voz 14 07:53 obviamente de la supervisión técnica de Bruselas continúan sobre Grecia pese a que el país abandono de rescate en agosto del año pasado en mito ataques llega al poder con una agenda muy liberal pretendidamente reformista e confía en tener el margen margen de maniobra fiscalmente en serio para poder bajar los impuestos sobre todo a la clase media a las pymes a los autónomos ir que pretende fomentar el crecimiento en la creación de puestos de trabajo bien pagados el que por ejemplo durante estos cuatro años la economía se ha recuperado a base de sueldos a Nigeria vida infla trabajos y esa ese es un poco el el el programa el programa de choque que pretende aplicar

Voz 14 09:09 si hay que señalar una cosa desde dos mil doce cuando Aurora Dorada una organización neonazi con con una organización paramilitar detrás muy peligrosa e cuando llegó al al Parlamento todos los medios y el resto de partidos políticos impusieron cordón sanitario que no se ha roto ni un solo segundo Vigo para que tomen nota que tiene eh

Voz 4 09:31 a quién corresponda en qué consiste ese sanitario

Voz 14 09:34 cordón sanitario era era eh como si no existieran como en la Cámara como si no existieran los medios los medios griegos no han cubierto la campaña de una hora dorada no lo han hecho en ningún en ningún momento e por eso digo que el cordón sanitario ha sido total colaboración cero este nuevo partido es un partido de circunstancias el típico partido incidental dónde se ha volcado obviamente el malestar existente por la presencia de decenas de miles de inmigrantes y de refugiados en Grecia desde dos mil dieciséis cuando se se aplicó el pacto migratorio con Turquía y cuando se cerraron las las fronteras de los de los Balcanes es un partido perdonadme la expresión friki en el a su líder es que había estado en Nueva Democracia que había estado en otro partido ultranacionalista que diga que va y viene eh pero bueno lo que comentan a kilos casi todos los griegos es por lo menos no tienen una organización paramilitar detrás como como la tiene como la tienen los neonazis de Aurora Dorada esa es la esa es la principal diferencia obviamente el ideario no es para albergar muchas esperanzas para alegrarse en el para alegrarse mucho pero yo insisto yo circunscribe iría mucho el éxito de este de este partido probablemente muchos votos de la extrema derecha hayan acabado también en Nueva Democracia sí que porque aquí los bandazos del electorado en fin son son notorios producto también el hartazgo de largo de ocho nueve años de recortes de austeridad impuesta a martillazos conozco votantes de que han votado a Nueva Democracia el que en dos mil conocí muchas de moda la hemorragia que habían votado así

Voz 0027 11:23 jo corresponsal de El País enviada especial del país Atenas gracias

Voz 14 11:29 gracias a vosotros

Voz 0027 11:31 Ana siete once en Canarias aquí en España el PP Vox se han sumado a la campaña de ciudadanos exigiendo la dimisión del ministro del Interior Grande Marlaska después de que un grupo de asistentes al Orgullo LGTB de Madrid este sábado increpar a ir bloqueara el paso a la delegación de ciudadanos que con Inés Arrimadas al frente asistió a la marcha a pesar de que se habían negado previamente firmar el manifiesto del acto un manifiesto en el que los convocantes del orgullo pedía

Voz 4 11:54 a los partidos políticos que se comprometieran a no

Voz 0027 11:57 o con la extrema derecha ciudadano se negó a firmar este texto pero sí acudió a la manifestación con una pancarta en la que ponía al orgullo vamos cientos de personas recibieron con esos gritos de fuera fuera un grupo les bloqueó el paso se registraron momentos de gran tensión Ciudadanos denuncia que hubo incluso quién les lanzó botellazos si finalmente la policía optó por evacuar los de allí escoltados eso fue el sábado ayer domingo los organizadores del Orgullo la Federación Estatal de Gays lesbianas transexuales bisexuales

Voz 4 12:29 hacía esta lectura de lo que había ocurrido ciudadanos tendría que hacerse una autocrítica tiene que hacer crítica a lo que está siendo ya la respuesta que la ciudadanía está haciendo para ello

Voz 0027 12:40 pero tanto ciudadanos como el PP Vox insisten en pedir la dimisión del ministro Marlaska Ramón y unas ideas

Voz 1772 12:45 los días lo pedía su portavoz Inés Arrimadas

Voz 0277 12:48 por ministro Marlaska dimita porque es usted un irresponsable

Voz 1772 12:51 el comparaba al ministro Marlaska con el presidente catalán

Voz 0277 12:54 el señor Marlasca es la versión Sanchís hasta de Torra con el apreté apreté hombre de FIA Torra los radicales de los CDR Marlasca decía que tenga consecuencias que tenga consecuencia

Voz 1772 13:05 hacía referencia Inés Arrimadas a estas palabras de Marlaska horas antes del boicot que sufrieron los naranjas

Voz 16 13:10 pactan con quién de una forma descarada yo voy a decir incluso obscena trata de limitar derechos humanos derechos LGTB allí si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro yo creo que podría calificarla simplemente de responsable ilusoria

Voz 1772 13:28 Fuentes del Gobierno aclaran hoy en El País que cuando Marlaska dice que pactar con Vox tiene que tener consecuencias se refiere a consecuencias políticas no de otro tipo luego nos vamos del orgullo gritaban en Ciudadanos y la disputa política se trasladaba de las calles a las redes sociales el PSOE respaldan a Marlaska llamando manipuladores a ciudadanos en Podemos tachando les de vivir de la confrontación

Voz 14 13:52 es una manera de de provocar actual

Voz 18 13:55 han es que sabe de antemano Cranach pispás no adquirir también ha visitas cada día Alsasua quedó tiene como objetivo es realmente una reivindicación a los colaborar capaz de provocar

Voz 1772 14:07 el PP ha apoyado a ciudadanos también Vox Abascal se ha referido a Marlasca como ministro chavista que justifica sus matones callejeros y echa la culpa a los agredir

Voz 0027 14:15 ya estoy que sumar el mensaje que escribió anoche en Twitter el senador de ciudadanos Fran Carrillo estaba denunciando que los intolerantes no le habían permitido concluir el recorrido del orgullo un tuitero le contestó es que pacta con nazis el senador respondió y es literal la mayoría de los jerarcas nazis eran homosexuales esta mañana dentro de de nada de dos horas Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del PSOE para analizar la posición que llevará mañana el candidato socialista a su reunión con Pablo Iglesias hoy leemos en El País y El Periódico de Catalunya que el líder de Podemos le va a insistir a Sánchez qué les incorpore al Consejo de Ministros Ike a cambio le va a ofrecer Pablo Iglesias pactar por escrito la lealtad de Podemos a la línea que marca el

Voz 2 15:01 Hernán asuntos de Estado como puede ser Cataluña o la política exterior no parece que esa oferta de Podemos

Voz 0027 15:07 vaya a cambiar demasiado a la posición del PSOE que sigue siendo la de no meter a Podemos en el Consejo de Ministros quedan dos semanas para la votación de investidura así están las cosas ahora mismo te dicen en el entorno de Sánchez Inma Carretero buenos días

Voz 19 15:19 qué tal buenos días y el candidato socialista intentará plantear

Voz 0027 15:21 mañana una negociación programática

Voz 0806 15:24 la listas están ultimando una propuesta de contenidos que permita abrir con Podemos una negociación seria eso aseguran a la Cadena Ser fuentes del Gobierno que están trabajando en un documento para intentar encauzar y las conversaciones en esta fase ya definitiva aseguran fuentes socialistas que van a formular una propuesta concreta a Unidas Podemos que el PSOE sigue dando todos los pasos necesarios para alcanzar el voto favorable de los morados tras cuatro reuniones con esta formación así que el margen que da el PSOE en este momento sigue siendo el mismo ofrece Iglesias la negociación sobre nombres de ministros independientes que puedan entrar en el Gobierno cargos intermedios de Podemos pero que no participen en las deliberaciones del Consejo de Ministros están dispuestos eso sí a incluir una comisión de seguimiento de los acuerdos que quedé cierta seguridad a Pablo Iglesias mañana a las doce es vuelven a reunirse Pedro Sánchez

Voz 0027 16:17 el líder de podemos cima gracias hasta

Voz 0806 16:20 algo

Voz 0027 17:15 en ocho y diecisiete de la mañana siete dieciséis en Canarias escuchen esta sentencia que publica hoy Cinco Días la Audiencia Nacional considera que una empresa si tiene derecho a descontar de la nómina a un trabajador el sueldo equivalente a los minutos que haya llegado tarde a su puesto de trabajo sin siquiera darle la opción de recuperar esos minutos trabajando más en otro momento otro día ojo por tanto habrá que las empresas están ya controlando la jornada electrónicamente o van a empezar a hacerlo hay daba buenos días

Voz 0137 17:42 buenos días si el alto tribunal considera que los trabajadores no tienen derecho a compensar ese tiempo incluso aunque el convenio fija una jornada de trabajo anual no diaria porque dice que la distribución de la jornada es decisión de la empresa la posición procede de una sentencia de una denuncia de varios sindicatos a la empresa de teleoperadores atento que demuestra del suelo que descuenta del sueldo de sus empleados el tiempo que tardan en fichar la denuncia exigía que se les devolviese a los afectados ese sueldo retenido y criticaba que por un lado les dejas de compensar el tiempo pero que después los empleados si prolongase en su jornada más allá de lo establecido si la llamada que estaban atendiendo a alargaba pero dice el tribunal que lo de estirar la jornada hayas recogen su convenio

Voz 0027 18:18 si hay un enorme nubarrón diplomático a punto de descargar sobre la diplomacia británica después de que se hayan filtrado unos documentos confidenciales en los que el actual embajador de Reino Unido en Estados Unidos sostiene que la administración de Trump es completamente disfuncional e inepto esos documentos de hace dos años se acaban de publicar

Voz 21 18:35 para escándalo a un lado

Voz 0027 18:38 el otro del Atlántico corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 18:40 el Foreign Office está investigando qué mano oculta ha filtrado los informes confidenciales del embajador británico en Washington que datan del dos mil diecisiete y en los que critica a Donald Trump en sus notas publicadas por el Mail on Sunday el embajador que Darro que se pregunta si la Casa Blanca con trampa al frente será alguna vez competente una administración que describe como Iniesta dividida

Voz 22 19:03 impredecible deficiente afirma

Voz 0273 19:06 que para comunicarse con el presidente hay que decir las cosas de manera muy simple y muy directa el diplomático advierte que la administración Trump siempre mirara en interés propio esta sigue siendo la tierra de América primero en otra de sus notas se refiere a la caótica e incoherente posición de Estados Unidos hacia Irán y aludiendo a las delegaciones de interferencia de Rusia en la campaña electoral Oral de Trump señala el embajador lo peor no se puede descartar Trump ha respondido acusando a dar de no servir adecuadamente al Reino Unido el actual ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt ha declarado que estos puntos de vista son personales

Voz 23 19:46 del embajador no del Gobierno británico

Voz 0027 19:54 son las ocho y veinte de la mañana las siete y veinte en Canarias

Voz 1473 20:07 qué tal muy buenos días vuelven las multas a este lunes a Madrid centra la moratoria establecida por el Gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid sólo ha durado cinco vías el viernes Ecologistas en Acción planteaba el segundo recurso contra la medida de suspensión de sanciones tras el de los socialistas el juez dictaba la vuelta a la situación anterior el viernes tras el fin de semana de cortes de tráfico por la celebración del Orgullo en en centro hoy comienzan a aplicarse de nuevo las las Paul Asensio buenos días buenos días la moratoria del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos sólo ha durado cinco días hoy

Voz 22 20:39 vuelve la multa central de puede con Juan

Voz 1473 20:41 aceptara el recurso en contra que presentó Ecologistas en Acción para eliminar cautelarmente la medida del Ayuntamiento Paco Segura de Ecologistas iraquí de la Plataforma en Defensa de Madrid central valoraba así la decisión del juez en Hoy por hoy

Voz 24 20:53 la cuestión es que este Ayuntamiento no ha entendido que esta medida no es una un capricho es una obligación a esta medida se se comprometió el ya el Gobierno de Rajoy para que paralice para paralizar el procedimiento de infracción que tenemos abierta en en Europa porque estábamos vulnerando año tras año los límites máximos de contaminación entonces no es un capricho es una necesidad

Voz 4 21:14 Borja Carabante delegado de Medio Ambiente inmovilidad dice que presentará un recurso cuanto antes divididas presentarlo martes miércoles o centavos enamorados

Voz 3 21:23 este recurso en las medidas cautelarísimas pone de manifiesto cuáles son los datos que acreditan que la entrada en vigor de la moratoria no ha afectado de manera negativa en la contaminación y altas tipo el hacía de Madrid

Voz 0789 21:33 no

Voz 23 21:34 y en la práctica Paula para

Voz 1473 21:36 a todos los que hoy estén al volante están circulando por Madrid qué supone esta decisión judicial pues supone que los conductores de vehículos contaminante no residentes ni autorizado ya podrán ser multados con noventa euros cuarenta y cinco con pronto pago si pueden entrar en Madrid central lo vehículo con etiquetas cero residentes Lon BIC tendrán que aparcar en un parking o con una invitación y aún no está muy claro si los coches que entraron en Madrid centrar el viernes por la tarde una vez emitido el auto del juez serán multados o no Borja Carabante delegado de Medio Ambiente movilidad ha dicho que acatará lo que decida el juez todo este jaleo con las multas se suma otra voz la de la ex alcaldesa Manuela Carmena que confía en que el alcalde José Luis Martínez Almeida rectifique la medida lo decía ayer en antena de la SER en A Vivir Madrid

Voz 1410 22:16 luego yo pienso que el siendo un hombre de Derecho un hombre que es de profesión abogado del Estado tiene que saber que las instituciones tienen que tener una estructura de continuidad no se puede llegar al Ayuntamiento y no respetar toda una línea que significó la Ordenanza de Movilidad y el desarrollo de Madrid Cetral se pueden llevar a cabo modificaciones pero no dar volantazo de este tipo

Voz 1473 22:38 hay más noticias de este lunes ocho de julio que les contamos en titulares Ciudadanos y PP siguen negociando para tratar de llegar a un acuerdo programático en la Comunidad tendrán que ponerse de acuerdo antes de las doce de la noche del martes el socialista Gabilondo es el que más apoyo tiene aunque no alcanza la mayoría que si suman los ciudadanos PP y Vox uno de cada cuatro trabajadores que hace horas extra lo hace gratis en la Comunidad de Madrid son datos de un informe de Comisiones Obreras que concluye que las empresas en la capital se ahorran tres mil doscientos veintiún millones de euros por esta situación el orgullo ha dejado trescientas ochenta y cinco asistencias sanitarias la mayoría por lipotimias caídas contusiones trece dos personas fueron trasladadas al hospital en lo más grave es un hombre

Voz 4 23:18 con dos heridas de arma blanca y el otro con varias fracturas

Voz 1473 23:21 las al caer de una de las carrozas Hi5 alumnas del instituto Velázquez de Móstoles han sido elegidas para representar a España en un concurso internacional tecno visión chales viajarán agosto a San Francisco para presentar su proyecto una aplicación que permite transmitir un contacto el recorrido hasta llegar al destino con objetivo de proporcionar seguridad íbamos con el titular del deporte el Atlético de mayo

Voz 19 23:51 sanción a Griezmann por no acudir a la presa a la pretemporada Sampe buenos días buenos días estaba vacía

Voz 1161 23:55 dado ayer domingo a las ocho y media de la tarde para partir con el resto del plantel Atlético a la concentración de Los Ángeles de San Rafael cita acudió hoy el entorno del jugador se apoya en que le quedan cuatro días de vacaciones por convenio el club le abre expediente podría aplicarle una sanción del cuatro por ciento de su sueldo pese a que el jugador ya anunció en mayo que dejaba el club esta temporada pero oficialmente sigue siendo jugador del Atlético de Madrid porque a día de hoy nadie abonado su cláusula de rescisión de su contrato precisamente los rojiblancos presentan hoy desde la una de la tarde al portugués yo Félix en el Metropolitano confirmaron ayer el fichaje del lateral izquierdo Renan lo di por seis temporadas y el Real Madrid inicia hoy su pretemporada abre el curso diecinueve veinte se une al Atlético y al Leganés que arrancaban la semana pasada los blancos irán mañana a Canadá para realizar en Montreal la primera parte de la pretemporada

Voz 4 24:38 Mercedes Benz la filial de Mercedes

Voz 13 30:02 en la encamine

Voz 0027 30:19 si se acaban de despertar sepan que la derecha ha ganado las elecciones en Grecia por mayoría absoluta el país ha castigado en las urnas al hasta ahora primer ministro el izquierdista Alexis Tsipras líder de Syriza que ha sido el encargado de aplicar en los últimos años el tercer rescate como vaticinaban las encuestas los griegos han vuelto a confiar en Nueva Democracia que es el equivalente al PP aquí en España Kilian que así se llama al futuro primer ministro ha ganado prometiendo una bajada masiva de impuestos sobre todo para la clase media pero también una reducción drástica de la inversión pública y además aboga porque en lugar de los convenios colectivos cada empresa puede afirmar directamente con sus trabajadores las condiciones laborales con lo que eso implica también apuesta por flexibilizar al máximo esas condiciones de trabajo vamos a hablar a partir

Voz 0789 31:00 las nueve de la mañana aquí en Hoy por hoy con un político

Voz 0027 31:02 partido de nicho ataques Nueva Democracia le preguntaremos qué planes tienen exactamente para un país que a pesar de los durísimos recortes sociales que aplicado en esta última década ahora sigue teniendo una deuda disparada del ciento ochenta y uno por ciento de su PIB que son sesenta y seis puntos más alta que cuando el país fue intervenido al principio de la crisis en Cataluña hoy declara la chica menor de edad que con catorce años fue víctima de una supuesta agresión sexual en grupo seis jóvenes que presuntamente se turnaron quince minutos cada uno para violarla mientras ella estaba inconsciente tras un botellón la Fiscalía que da por probado que esa violación grupal existió que fue así como se lo hemos contado sin embargo la fiscalía acusa a los jóvenes sólo de abusos sexuales y no de agresión sexual que es lo mismo que pasaba en el caso de la manada hasta que hace dos semanas el Supremo corrigió las sentencias anteriores y condenó a los cinco violadores por agresión sexo

Voz 2 31:55 lo que decía

Voz 0027 32:03 hace gritaba hace unos días frente a los juzgados el tío de la víctima de esta otra manada la manada de Manresa se está empezando a generalizar el uso de este término el de manada para poner nombre a un fenómeno tremendo es el de las violaciones en grupo hay noticia de más de cien en los últimos tres años aquí en España Mariola el herido

Voz 0259 32:21 no hay datos oficiales sobre las agresiones en grupo pero la web Geo violencia sexual ha empezado contabilizar los casos con las noticias que publicamos los medios desde dos mil dieciséis se han registrado al menos ciento doce manadas la web ha contado hasta marzo ciento cuatro en los últimos tres meses hemos encontrado al menos ocho agresiones colectivas más dos de ellas la semana pasada con turistas alemanes y suizos en declaraciones a la Cadena Ser la ministra Delgado subraya la necesidad de la formación de jueces y fiscales en perspectiva de género como se ha puesto de manifiesto con la Sala del Supremo que corrigió la sentencia de la manada de los Sanfermines

Voz 1410 32:59 están aflorando casos de agresiones múltiples muy cometidas en grupo que además son terrible y que son tremendas y que tienen que ser valoradas desde esa perspectiva de género hoy de víctima por eso también es importante en la la formación de jueces de fiscales y de operadores jurídicos

Voz 0259 33:18 las expertas apuntan como una de las causas de estas violaciones en manada a la pornografía porque se ha convertido en educación sexual de adolescentes y jóvenes

Voz 0027 33:30 y vamos en directo a Pamplona porque acabamos de conocer el parte médico del segundo encierro de Sanfermines Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 33:36 los diez según ha confirmado Cruz Roja hay un herido con un puntazo por asta de toro en la espalda pero se ha marchado a su casa por su propio pie ha decidido que no iba a ser trasladado al centro hospitalario por lo demás tres corredores trasladados con contusiones diversas al Complejo Hospitalario de Navarra según el parte oficial uno de ellos menos grave dos minutos veintitrés segundos duración de este segundo encierro de los Sanfermines muy rápido protagonizado

Voz 1 34:02 por los toros de Cebada Gago

Voz 0789 34:31 la opinión de Iñaki

Voz 0027 34:32 Gabilondo vuelos desanimar buenos días

Voz 0789 34:35 todos frente al yo es Save the First Estados Unidos lo primero el eslogan con el que Trump está haciendo lo que le da la gana nosotros estamos a punto de aumentar el Spain de last España lo último de paternidad anónima o más bien múltiple que está sacando de quicio a la ciudadanía como confirma el último barómetro del CIS la incapacidad de nuestros políticos para llegar a acuerdos es casi inexplicable y más aún cuando los desencuentros se producen entre preso

Voz 4 35:00 dos hermanos de sangre es una ironía

Voz 0789 35:03 en realidad política aunque bien mirado tiene su lógica sociológica Vox y Podemos son los parientes pobres de los que se avergüenzan sus hermanos de sangre no se llega del pueblo con la cesta llena de chorizos cuando el chalet adosado símbolo del nuevo estatus

Voz 0027 35:16 hay visitas el PP y Ciudadanos

Voz 0789 35:19 se avergüenzan de Vox porque les recuerdan lo que quieren olvidar que son el PSOE se avergüenza de Podemos porque dicen lo que ellos decían hace un ratito hilos que ellos tienen escrito en su disco duro social se determinarán arreglando ya lo verán todos harán sus acrobacias en el alambre para que miremos audacia su insobornable integridad pero sino nos han vuelto locos del todo se arreglarán

Voz 4 35:42 las derechas antes del jueves la Asamblea de Madrid

Voz 0789 35:44 las izquierdas antes del día veintitrés en el Parlamento infiel haremos una legislatura complicadísima con las dificultades que ya sabíamos Icon algo que no hubiéramos podido borrar el espectáculo lamentable de este trimestre después de las elecciones generales autonómicas y municipales en el cual nuestros líderes nuestros partidos sólo ha mirado pero sus intereses con un descaro casi colegial un trimestre en el que ha quedado muy claro el lema que estoy seguro de que a todos nuestros partidos horroriza lo que los españoles escandalizados

Voz 25 36:15 Porto Spain is the last

Voz 0027 38:39 con Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Antón bos días Lola García directora adjunta de la vanguardia Bondi Álora

Voz 1473 38:47 hola buen día esta mañana incorpora a la misión

Voz 0027 38:49 el análisis de Hoy por Hoy Victoria Cristóbal periodista experta en comunicación política

Voz 34 38:53 Víctoria bienvenida buenos días es lo primero que quiero conocer es

Voz 0027 38:59 vuestra opinión sobre la petición de Ciudadanos de que dimita el ministro del Interior Grande-Marlaska al que culpan del boicot que sufrieron partido de manos de una parte de de los miles de personas que participaban este fin de semana en la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid básicamente por volverá en marcarlo todo ciudadano sacudió a esa manifestación a pesar de que no había firmado el manifiesto en el que todos los participantes se comprometían a no pactar ni apoyarse en extrema derecha ya en las semanas previas había habido mucho mucha polémica porque los organizadores del Orgullo impidieron a ciudadanos que sacaran una carroza precisamente por negarse a firmar ese manifiesto finalmente el partido acudió con una delegación encabezada por Inés Arrimadas allí cientos de personas abuchearon les increparon Un grupo de manifestantes llegó a romper el cordón de seguridad se sentó frente a la pancarta bloqueando les el paso hubo momentos de enorme tensión Ciudadanos denuncia que les lanzaron botellas finalmente los antidisturbios decidieron sacarlos de allí hilos escolta

Voz 35 39:57 parón hasta el congreso que estaba a unos metros ya en aquel momento Arrimadas culpó al ministro Grande-Marlaska por estas palabras que Grande Marlaska había pronunciado horas antes de esa manifestación

Voz 36 40:08 tenemos que construir todos porque es la forma más clara de hacerles frente a esa derecha que se ha unido a esa derecha que no tiene tapujos en no limitar nuestros derechos pero también me molesta casi más la derecha cobarde que actúa de cómplices de estos vulneraciones de derechos fundamentales son por así decirlo la gasolina imprescindible para poner en riesgo nuestros derecho

Voz 16 40:34 pues bien de una forma descarada yo voy a decir incluso obscena trata de limitar derechos humanos derechos LGTB ahí si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia

Voz 0027 40:45 la propia noche del sábado Arrimadas responsabilizo de lo que había pasado al ministro ayer volvió a comparecer para volver a pedir su dimisión

Voz 0277 40:55 Marlaska dimita porque es usted un irresponsable ha puesto la diana en Ciudadanos en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos para que vengan los cuatro radicales a tirarnos botellas de Ivica

Voz 13 41:06 es muy caro

Voz 0277 41:15 señor Marlasca es la versión lista de Torra con él apreté apreté hombre de FIA Torra los radicales de los CDR Marlaska decía que tenga consecuencias que tenga consecuencias nos puso Laviana

Voz 0027 41:28 PP y Vox se han sumado a esta petición de dimisión de ciudadanos les respondía Susana Ros que es la secretaria ejecutiva contra la violencia de género del PSOE decía en un tuit quién debe dimitir es Inés Arrimadas por su hipocresía e irresponsabilidad Ciudadanos no firmó el manifiesto sino te invitan no vas a provocar no se puede dar gasolina a la ultraderecha esto decía la diputada del PSOE tu análisis Lola

Voz 0789 41:53 para ver

Voz 37 41:55 es que es que es tremendo todo

Voz 21 41:57 la hay por la hipérbole fue un lado y por otro es es tremendo no ir a ver lo primero de todo yo creo que que hay que condenar evidentemente la agresividad por parte de algunos participantes en la manifestación ante quién sea sea esto es es me parece que es inexcusable a partir de ahí yo tampoco creo que Ciudadanos vaya a provocar a la manifestación sean no no no se trata de provocar no les han invitado muy bien pero aún no tiene derecho a expresar pues si apoya o no apoya una determinada reivindicación sin necesidad de que inviten ahora bien tampoco me parece que las declaraciones de Grande Marlaska inciten

Voz 22 42:41 a ningún tipo de reacción violenta

Voz 21 42:43 Anta o de reacción específicamente contra ciudadanos digamos en en el sentido que después se produjo me parece que es una opinión política muy legítima ciudadanos es un partido que ha presentado muchas iniciativas a favor de los colectivos TBI pero que también están manteniendo pactos con con un par pido que no sólo digamos es contrario a esos derechos sino a muchos más no solamente es de de diversidad sexual sino también cultural lo racial por tanto esas contradicciones de alguna manera afloran no se puede pretender digamos de conseguir el apoyo de de de colectivo que celebraba la fiesta del Orgullo y al mismo tiempo pues dar apoyo o recibir el apoyo o mantener pactos o mantener acuerdos o cafés como lo queramos llamar con un partido que es evidentemente regresivo en toda esta materia por tanto creo que Ciudadanos debe aclararse de una vez que es lo que quiere hacer

Voz 0027 43:58 victoria cómo lo ves tú

Voz 22 44:00 bueno lo primero yo estoy también totalmente de acuerdo en condenar cualquier tipo de violencia como poco las declaraciones del ministro Marx la Marlaska han sido poco afortunadas dicho esto en yo creo que la actuación que pudimos ver en la televisión de muchas de las personas que estaban en esta manifestación deja en mal lugar a una causa que dice defender la eh la convivencia y que trata de de dar visibilidad y normalidad a un colectivo como le LGTB y yo creo en la igualdad de derechos en la convivencia en libertad el tema de ciudadanos yo creo que el el problema es que ellos quieren ser un poco el muerto en el entierro el bebé en el bautizo y la novia en la boda entonces pues te pasan estas cosas evidentemente la libertad para acudir a cualquier tipo de manifestaciones yo creo que las la tenemos todos pero también tenemos que saber y ser consecuentes de lo que se conoce sigue yendo a un sitio donde de primeras parece que no va a ser es muy bien recibido y aún así yo pienso que en este tipo de manifestaciones el politizar las creo que este tipo de colectivos durante estos Si Hinault únicamente los de los derechos LGTB ahí sino estos tipos de colectivos tienden a politizar a querer darle siempre a un cariz político en este caso siempre muy muy tendente al a la izquierda a este tipo de fiestas Si yo creo que es esto es un poco la consecuencia de todos estos manifestantes que bueno pues que ese se toman también un poco la la parte política por su cuenta

Voz 0027 45:51 el melón Antón bueno

Voz 0199 45:54 yo supongo que dentro de un mes o dos veremos un documento interno de más de ciudadanos manifestándose eh felicitándose por el éxito de esta iniciativa por el enorme impacto mediático por los titulares que consiguieron el pulso habilidad para tener la información en los días sucesivos saliendo a decir cosas todavía más gordas a ver si conseguíamos más titulares y más visto

Voz 0027 46:14 el resto lo dice Antón porque hoy el país y el diario punto es publican un informe interno de Ciudadanos en el cual se congratulan de que los

Voz 34 46:22 actos que hicieron en Rentería y en el pueblo de Dios subí

Voz 0027 46:27 o de Josu Ternera durante las campañas electorales tuvieron mucha repercusión en los medios sí decía no ha ido muy bien con este tipo

Voz 0199 46:33 el pues ellos mismos explican para que fueron no tiene nada que ver ni con la libertad ni con los derechos del de los de los colectivos homosexuales bisexuales So transexual les con la democracia Nickon al respecto ni con el que estuvieran a favor de su causa quisiera mostrar su solidaridad Inés Arrimadas fue algo que va siempre a buscarse la fotografía ya buscarse el titular y desde aquí hay que felicitarla por haberlo conseguido punto nota a partir de ahí que vamos a hacer es que ahora uno cuando organiza una manifestación no va a tener derecho a decidir quién va y quién no es que ahora uno cuando organizan esto no va a tener derecho a quererla no no no perdona yo como cuando organice una manifestación si puedo decidir quién es el derecho sean hombres si Soria en la organiza

Voz 19 47:20 bueno acosa una cosa es que tú hagas

Voz 38 47:22 es que alguien esté delante en la pancarta que participe digamos como organizador y otra cosa es quién va a una manifestación

Voz 0199 47:29 yo puedo hay pudo rechazar que venían organizaciones a sumarse a mi manifestación yo no puedo impedir que Inés Arrimadas ciudadana particular acuda a la manifestación ahora que Ciudadanos presenten haga una pancarta hice posición

Voz 4 47:41 como en una es que habían oído

Voz 0199 47:44 esta manifestación en concreto habló las reses no se les invitó expresado

Voz 5 47:48 eh

Voz 0199 47:48 que no firmaron el mar es que es impresionante ahora va a resultar que otorga una invitación a alguien que está defendiendo exactamente lo contrario de lo que tú de lo que tú tratas defender cosa manifestó esta claro quién puede y quién no quién es el que reparte el carné de manifestante autorizado o me esto es el mundo al revés

Voz 19 48:07 eso que estamos dando la vuelta a que parece que nadie

Voz 0199 48:12 está haciendo eres Arrimadas Lola repartir carnés de mayoría antes

Voz 22 48:16 sí yo creo que al final un poco es es el es ese oportunismo político que que hace que bueno pues que hoy hablemos mucho más de este incidente de la dimisión de Marlaska o de los botellazos que recibieron la gente de ciudadanos que de eh

Voz 19 48:34 el resultado festivo del fin de semana alguno vamos a vamos al menos unos

Voz 22 48:42 no se pudo ver que se tuvieron que proteger con paraguas y eso no parece que sea el titular que mismamente en los organizadores de de de de este fin de semana festivo quieran quieran conseguir no osea

Voz 4 48:55 el y reivindicativo Paul sobretodo gracias Victoria politice no existe

Voz 0027 49:01 una manifestación que no sea eminentemente

Voz 4 49:04 política

Voz 22 49:06 bueno yo lo que pienso es que es el fin último es que la convivencia es poner de manifiesto que cada uno puede ser obrar como quiera

Voz 19 49:17 pero que que que esto debe estar dentro

Voz 22 49:19 de de la anormalidad Si esto se hace una fiesta hay yo sinceramente creo que a título personal puede quién quiera a esta fiesta pero que desde el principio habría que dejar a los partidos políticos un poco al margen cada uno tiene la ideología que tiene

Voz 19 49:34 de todo no podrán lo defiende una bonita

Voz 0199 49:37 estación como quiera es que esto yo me parece inconcebible

Voz 19 49:40 una manifestación me había pública cuenta ver quién quién

Voz 0199 49:43 York hombre pero yo podré decidir en qué términos se hace esa manifestación para reivindicar qué qué tipo de organizaciones pueden ocupar una posición o no qué tipo de organizaciones son bienvenidas au no es que esto es es que estamos llegando organizó una manifestación lo que tengo que admitir que acudan a la manifestación que protagonicen esa manifestación incluso aquellos que defienden todo lo contrario de lo que yo trato defender nuestra manifestación esto es la democracia al revés

Voz 0027 50:10 Lola

Voz 38 50:11 no el problema es que esta manifestación además efectivamente cuando hicimos politizada es que es que efectivamente claro que sí

Voz 21 50:18 porque en los programas de los partidos