Hoy por Hoy (08/07/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:03 sí

Voz 0027 00:25 a los bomberos ejecuta luchan contra un grave incendio que ha obligado a desalojar un centro de menores varias viviendas las autoridades de la ciudad autónoma han pedido ya que incorpore el ejército alemán de unidades aéreas Ceuta Miguel Ángel Mendoza buenos días buenos días

Voz 1558 00:38 dos acerca de este incendio son treinta hectáreas quemadas a esta hora de la mañana sobre el terreno trabajaron XXXIII bomberos y en los próximos minutos les van a relevar los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias está decretado por tanto el nivel de alerta dos a esos medios les daban acompañar los aéreos del Ministerio de Agricultura el viento ha comenzado a remitir siendo un factor favorable han sido desalojadas aproximadamente veinte viviendas y el Centro de Reforma de Menores de Punta Blanca los bonos han sido trasladados al polideportivo Santa Amelia es lunes ocho

Voz 0858 01:06 Julio Javier Alonso la Audiencia de Sevilla acaba de ordenar que se reabra la causa principal de los cursos de formación que la jueza María Núñez archivó hace dos años a enseguida ampliamos esos datos pero antes las multas han vuelto desde esta Mehdi

Voz 3 01:19 anoche a Madrid central la zona de baja

Voz 0858 02:00 el contrapunto lo encontramos en París la alcaldesa la socialista Anne Hidalgo acaba de anunciar ayudas de hasta cuatrocientos euros para la compra de bicicletas eléctricas Pascual donar

Voz 1684 02:09 estas ayudas se enmarcan en un ambicioso plan presupuestado en ciento cincuenta millones de euros para hacer pedalear a los parisinos de aquí al año que viene en la capital francesa tendrá mil kilómetros más de calles y carriles en los que podrán circular los ciclistas pretende alcanzar la cifra de diecisiete mil plazas de aparcamiento para bicis algunos de estos proyectos se inaugurarán después de este verano la alcaldesa Gianni malos parisinos a moverse sobre dos ruedas con el lema a la vuelta todos en bici

Voz 0858 02:34 gracias los y ya vamos a ampliar esa información que les ofrecíamos hace unos minutos la Audiencia de Sevilla que acaba de ordenar que se reabra la causa principal de los cursos de formación Radio Sevilla Mercedes Díaz

Voz 5 02:44 la Audiencia de Sevilla reabren a causa de la formación como soy del Partido Popular porque con el material disponible no procede el sobreseimiento la jueza Núñez tendrá ahora que practicar diligencias pendientes también nuevas ningún procedimiento en el que estaban siendo investigadas veinticuatro personas entre ellas diferentes exaltos cargos de la Junta de Andalucía entre otras cosas los interventores tendrán que cotejar expedientes presentados por la UCO en su momento el auto llega con la fuerza Núñez de baja después de que la Fiscalía haya denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial

Voz 0277 03:25 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días en verano puede pasar de todo

Voz 6 03:31 el sobrino a la fiesta del solsticio en casados

Voz 0027 06:42 buenos días qué tal como estamos a una semana

Voz 10 06:42 buenos días qué tal como estamos a una semana

Voz 10 06:47 del nuevo Gobierno

Voz 11 06:49 aquí cómo lo ve entiendo que bien que su partido ha ganado las elecciones olas a Chipre

Voz 10 06:55 no no no perdió su anteriormente pero que no igualmente Ne me latía que es después de dos mil nueve ni un gobierno bulle con una mayoría absoluta eh ayer en ese fue el primer ministro con la mayoría absoluta quién si cuenta ocho escaños es después de dos mil nueve que un gobierno tiene mayoría absoluta en las elecciones entonces perdió como se ha dicho las palabras de Llum que yo la conozco muy bien es una cosa una derrota que creía más más fuerte tras no creía pues nunca que tenía un trabajo bien prensa por ciento frente al uno por ciento Entonces creemos todos que sería una oposición muy fuerte con partido propio vilmente es nuevo pero con encabeza

Voz 11 07:58 el que vuelve la etapa de las grandes mayorías algo

Voz 0027 08:01 decía

Voz 10 08:02 exactamente ya creo que son dos los partidos cuando el tercer partido tiene ocho puntos ese uno que es el que hay que se pasó los socialistas yo creo naturalmente que es un margen muy largo e hombre entonces yo no creo que nos darían más un tercer partido en encabezados sea después de Osiris hay que sea un nuevo ardió con Chipre el partido pasó nuca hacer un partido Socialista más grande me fue realmente con Andreas Papandreu oye Papandreu

Voz 0027 08:41 con Syriza ocupando ahora ese espacio de la izquierda hay hay espacio para un nuevo Pasok

Voz 10 08:46 bueno yo no sé claro por supuesto ya se habla no le temblor si es posible a una coalición con una pasó o a algunos miembros del paso que pasan a chicas el nuevo partido para nosotros sería un nuevo partido todavía esta Silvio naturalmente pero esta mañana Tsipras se une con mucho grupo de los ochenta euros dos son los escaños que ha tendido e ayer entonces va a hablar vilmente porque esos descorchó idear discurso ayer pude yo eso aquí yo soy fue

Voz 11 09:24 el discurso de que se

Voz 10 09:26 sí claro sellada pero está en que se queda pero con un partido fuerte opositor pero con el presidente no se llama si dicha tampoco sería serio

Voz 11 09:40 ahora cuál va a ser la la prioridad del Gobierno de Nueva Democracia cuáles son las sí

Voz 10 09:46 a mí bueno para poder hablar con Bruselas el nuevo Govern hoy a la una vamos a las doce hora española es se le juramentos de muchos Daili como primer ministro por la tarde a las siete horas griega seis española estará anunciando el nuevo podría ya sabemos algunos nombres etc etc pero todavía estamos para espera por lo una cincos es mi aéreos no sabemos todavía las personas después el día de mañana mañana mañana

Voz 11 10:24 sí sí hemos juramento

Voz 10 10:26 Nuevo Gobierno la primera de una ministeriales sería el miércoles es el día siete de julio

Voz 11 10:37 sí se BAE juramento

Voz 10 11:29 bueno por eso ya aquí se habla muchísimos de Tsipras y cuando llegó a la última la cúpula de Bruselas unas decidió naturalmente muy importante cuelga estaría el cupo la cúpula de nuevo a tenor y entonces ya se fluye para una programación en Creta has dicho a Sánchez tú gotas para mí sí eso da vía España entonces no tenía la oportunidad de votar en favor de creencias cuando no es el primer ministro oficialmente por supuesto

Voz 11 11:21 lo que nosotros que llevamos aquí tres meses desde que votamos y todavía estamos sin a

Voz 10 12:14 no naturalmente pero el discurso descubre que éste habla con el poema alemana puedan destinarán puramente de la coalición Europea sea cual estará presidente ya el Gobierno se hace en Bruselas por discutir si es posible o no en este momento es la deuda que es muy enorme como se sabes

Voz 11 12:07 señor me ha dicho economía economía que exactamente economía sin ocultar el déficit como hicieron hace diez años no

Voz 10 12:46 creo que se ponga a hablar si es posible hacia el algo más de los impuestos que ha hecho sin considerar que hoy no es gobierno por eso sí lo del Gobierno Bruselas de Sitges de ayudar a Grecia el nuevo Gobierno estarán los currículos en las deuda naturalmente que es enorme con el Fondo Monetario Internacional que el Banco Central Europeo que es la que conoce muy bien

Voz 11 12:43 ciento ochenta y uno por ciento del PIB como se paga eso

Voz 10 13:26 bueno vilmente está una una decimos cuando no se todavía se ser los préstamos se va a hacer más ligeros y los prestamos no sé todavía pero en la cabeza que muchos Dalli se los programaciones en total que sabemos más adelante pero un otra cosa es la emigración en Grecia e Italia fue un momento de Donbás vamos en los últimos tiempos España es enorme para de frontera ayer

Voz 11 13:18 no me diga que los acreedores que los acreedores van a Osama suaves con ustedes que con el Gobierno de Tsipras

Voz 10 14:04 qué tal les a arreglar tiene ya un programa de migración emigrada Gloria porque como usted sabe habrá módulos es el comisario del P de pocas ya eh entonces es la creación cero yo ayer por la noche el primer jefe de Estado que habló por teléfono para ser o o bonos el suerte anchos valles Cué Erdogan entonces vamos a empezar nuevas y de nuevo sobre los lamentos nuevas vistas no las viejas amistad hasta los si quién con un nuevo gobierno que tenía el padre de mucho anteriormente como primer ministro con la Turquía

Voz 0027 13:58 y qué van a hacer que van a hacer para para no sé si frenar o

Voz 10 14:55 las negociaciones desde Turquía cuando llegue a Grecia en territorio griego se ha despedido en la Turquía inmediatamente por eso es son las decisiones naturalmente jazz en en en ese momento te vamos a enfrentar Eva S el Gobierno que que sería normal

Voz 11 14:54 duramente

Voz 10 14:55 mucho el hijo con Erdogan primero segundo me has dicho

Voz 11 15:00 momentos de irregular

Voz 10 15:36 no sé es el día veintidós esperamos te va a hacer en el Parlamento español

Voz 11 15:22 no Matisse Le tengo que dejar porque nosotros aquí tenemos ahora un lío con las investiduras tremendo y acabamos de recibir una una noticia sobre la investidura de la Comunidad de Madrid así que le voy a agradecer muchísimo que haya estado con nosotros esta nada

Voz 10 15:36 no sé es el día veintidós esperamos te va a hacer en el Parlamento español

Voz 11 15:42 no me diga que a Nueva Democracia les gustaría que Sánchez fuera prestaban a darle una broma te gente de Nueva Democracia gracias buenos días bueno decía que teníamos noticia el PP

Voz 0027 15:59 se acaba de anunciar que va a firmar hoy en Madrid un acuerdo sobre el programa de gobierno con Ignacio Aguado va a ser a las doce del mediodía un acuerdo de gobierno con Ciudadanos pero de momento sin Vox te sorprende Victoria

Voz 6 16:17 pues es yo es que pienso que en parte Bou en esto pues tiene de tiene razón en tener razón porque Ciudadanos quiere sentarse en los sillones de del Gobierno contando con los votos de de Vox pero sin que el sesenta con ellos vamos otra vez a Bono a la política de ciudadanos de la foto y el titular sin sin profundizar entonces yo creo que es una buena noticia lo que acabas de contarnos porque supongo que que Isabel Diaz Ayuso David Pérez el equipo negociador pues andará tratando de de ver de qué manera se pueden supongo que esto será un primer paso para tener un un acuerdo de gobierno habrán cerrado y yo sabía que estaban cerca de cerraron un programa y y con conciudadano Si supongo que que ahora habrá que ver las coincidencias que hay con el y con BOC si luego proporcionalmente al número de votos de cada uno pues darle sus pequeñas parcelas pero creo que es muy importante el que se pueda llegar a un acuerdo se rompa este bloqueo de da la Comunidad de Madrid pues empiece otra vez a a tirar y a coger ese impulso ya necesario después de dos mil dos meses y desde las pasadas elecciones

Voz 0027 17:36 Don

Voz 0199 17:37 bueno yo creo que Vox está descubriendo que venía para ser la reconquista se quedó en resistencia que estar en la resistencia realmente es muy duro porque te exige estar en la clandestinidad sólo poder dar de vez en cuando algún golpe de efecto estar completamente apartado los focos instar a lo que te digan no y es lo que les está pasando a Vox yo entiendo que puede parecer muy razonable todo lo que acabas de decir pero tiene un pequeño problema aquí es que no tiene nada para negociar no tiene nada con lo que negociar

Voz 6 18:05 sus votos y sus es claro pero sólo tiene dos

Voz 0199 18:08 es o rompe o traga no hay más o rompe permite que haya un gobierno de izquierda cosa que ni sus votantes le perdonarían o probó con las nuevas elecciones a saber con qué consecuencias yo creo que absolutamente desastrosas para Bosch o traga con lo que le den el Partido Popular de Ciudadanos y es evidente que ni agua el Partido Popular tiene más prisa porque necesita ejercer el poder y que sale ejerciendo el poder rápido porque eso es fundamental para que casado reconstruya su proyecto en su liderazgo pero los ciudadanos no tiene prisa acciones esta situación desgasta Box hizo desgasta también al Partido Popular cree que le permita además marcar perfil y afianzar digamos una imagen dentro de lo que es ese giro a la derecha pues una debajo un poco más más centrada entonar la sensación de que voz está descubriendo lo dura que es la vida en la política aquí intentará forzar la cuerda todo lo que pueda apurar los plazos todo lo que pueda pero que al final la política es muy dura en la realidad negociadores muy dura no tiene nada para negociar entonces tendrá que coger lo que él en el Partido Popular de ciudad

Voz 6 19:09 pues yo creo que que Vox tiene y ahí está tiene los votos para tiene dos boyas para esta mayoría y luego de respecto a lo que has dicho yo creo que el PP lo que tiene no es que tenga más o menos piensas que lo que tienes responsabilidad penal

Voz 0199 19:21 Prisa tremendo es el partido más votado

Voz 6 19:24 el que hay una probabilidad muy alta en el que que sea el responsable de formar gobierno iraquí tenga la la la presidencia de la Comunidad de Madrid yo creo que que es una cuestión de respeto salvo Gad de todo no podemos

Voz 0199 19:38 ante una qué opciones tiene Vox si al final me dice mira es esto nada qué opciones tiene

Voz 6 19:43 pues yo entiendo que a los del compromiso importante con sus votantes a los que no quiere defraudar que también precisamente pues por el y el punch con el que ha ido poco a las elecciones Si con con estas cuatro líneas programáticas en las que ha y bueno ha confiado el votante que que que ha ido a Abós pues supongo que ellos también no quieren al final que que pase un poco lo lo que ha pasado en otras ocasiones y es que más o menos el tema se acaba pagando un poco oí sale para adelante

Voz 0027 20:18 por cierto Abascal se va a Murcia para apoyar a la dirección regional de Vox Lola te digo la palabra ahora mismo en dos minutos

Voz 12 20:31 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba

Voz 0027 20:38 cadena ser punto com

Voz 13 20:44 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 14 20:50 tiro es pequeño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo el corazón que no lleva huesos sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado y acaricia tibia de con su hocico rozando las apenas las florecitas rosas celestes lo llamo dulcemente plata y tiene allí con un trajecito alegre que parece que ese ríe no sé qué cascabel ideal cuánto Lidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba este ámbar los chicos morados con su cristalina cotiza de Hesse Tier no hay mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y de espacioso se quedan mirándolo CNA tiene hacerlo

Voz 2 22:00 hace

Voz 14 22:01 pero al mismo tiempo Platero y yo Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce

Voz 1804 22:29 porque comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos cadenaser David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil

Voz 16 23:00 de lunes a las siete de la tarde olas hoy Valeria

Voz 17 23:03 pero la lengua moderna con que que Valeria Ross ya las ocho modernos y mala Sagnier

Voz 16 23:09 la vida moderna con David Broncano alguno

Voz 1804 23:14 cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 2 23:24 a cuenta con las eh

Voz 0027 23:27 más

Voz 19 23:43 nos da

Voz 2 24:10 venga sí seguimos siendo perplejidad

Voz 0027 24:36 Victoria Cristóbal periodista experta en comunicación política con Lola García directora adjunta de La Vanguardia con Antón Losada profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago y teníamos esa noticia que acabamos de conocer hace unos minutos en la Comunidad de Madrid hoy será firmar el pacto de Javier no entre el PP diez Ayuso is ciudadanos de Ignacio Aguado un pacto de gobierno entre dos formaciones que solas no suman necesitan los votos de Vox Ibrox ha repetido por activa y por pasiva que sólo dará los votos a una investidura edad Ayuso en caso de que forme parte activa de las negociaciones no sólo aquí sino pública además y en caso de que firmen un documento a tres cosa que en principio el momentos ciudadanos se niega parece que está afirma que va a tener lugar hoy va en esa línea Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 25:27 qué tal buenos días Aimar si eh Ayuso y Aguado se reúnen hoy en la Asamblea las doce del mediodía para firmar un acuerdo de gobierno según informan en estos momentos ambos partidos después habrá dice en declaraciones a los medios de comunicación PP y Ciudadanos cierran por tanto su acuerdo el de PP y Ciudadanos única y exclusivamente a dos días de que se celebre ese pleno de investidura sin candidato estamos a la espera de Vox sus doce diputados son como dices imprescindibles para hacer presidenta a Diaz Ayuso ir ese acuerdo tendría que llegar además antes de las doce de la noche del martes no el miércoles por qué pues porque para modificar el orden del día de ese pleno de investidura sin candidato según nos explicaron el presidente de la Asamblea Juan Trinidad tiene que constatar

Voz 0027 26:11 antes de ese pleno que el candidato

Voz 0393 26:14 que se va a presentar a la investidura tiene los apoyos suficientes para lograr una mayoría que le esa investidura Ése fue el argumento que utilizó para rechazar por ejemplo la candidatura de Ángel Gabilondo así que el acuerdo con Vox tendría que llegar en teoría antes de las doce de la noche del martes es decir antes del miércoles

Voz 6 26:31 que es cuando está convocado este pleno de investir

Voz 0393 26:34 pura sin candidato pleno de investidura

Voz 0027 26:36 cierto hay que recordar que en la Comunidad de Madrid el reglamento de la Asamblea autonómica le permite al presidente de la Cámara convocar un pleno de investidura de nadie miraron un debate de investidura sólo para que los grupos

Voz 0393 26:48 cribar el cardenal posición desactive ese calendario hace

Voz 0027 26:51 a repetición de elecciones lo que hizo el presidente de la Cámara autonómica fue convocar este pleno Nos sin candidato a pesar de que Ángel Gabilondo que fue quién ganó las elecciones y quién de momento a esta hora incluso con este pacto PP Ciudadanos Ángel Gabilondo sigue teniendo garantizados más votos más Cyes que Isabel Diaz Ayuso veraces

Voz 0199 27:11 ahora mismo tiene sesenta y cuatro apoyos garantía

Voz 0393 27:13 a dos ganó las elecciones pero además cuenta con él si explícito de más Madrid de partido de Rejón y de Unidas Podemos es decir tiene sesenta y cuatro diputados está a tres de la mayoría absoluta que está en sesenta y siete Diaz Ayuso hasta hoy solamente tenía los treinta diputados del Partido Popular ahora suma los XXVI de Ciudadanos es decir tendría cincuenta y seis y le faltarían todavía los doce de Vox para llegar a esa a esa mayoría absoluta así que en principio Gabilondo tiene bastantes más apoyos que que Diaz Ayuso en todo caso el presidente de la Asamblea Juan Trinidad decía que Gabilondo tampoco tenía garantizada esa investidura que sí tenía más apoyos había ganado las elecciones pero le faltaban tres para llegar a esa mayoría absoluta así que vamos a ver

Voz 0027 27:54 mira próximas ahora sí sí de momento

Voz 0393 27:57 buenos firman el acuerdo el acuerdo de gobierno esta mañana así que a mediodía nos dará más detalles de ese acuerdo alcanzado entre ambas formaciones veremos en qué punto se encuentran las negociaciones

Voz 0027 28:08 Carolina gracias hasta luego Lola como interpretas tu esta foto a dos que se va a producir esta mañana es una manera

Voz 20 28:16 sonar no a Vox y yo creo que lo de Murcia el otro día el bloqueo de la formación de Gobierno en Murcia por parte de Vox es fue un aviso de cara a lo que venía a Madrid pero precisamente porque saben que no son capaces de hacer lo mismo y que que Murcia y yo creo como decía Antón que que posibilidades de que Vox probó que el bloqueo en Madrid son pocas por tanto no se buscarán alguna triquiñuela para hacer ver que ha habido un pacto a tres pero lo que me interesa es que este sistema instaurado por ciudadanos de delegar las negociaciones en el PP siempre que se necesita Vox hombre no es muy viable para una legislatura pero luego puede serlo puntualmente para una legislatura para una investidura pero no es algo que con un sistema un método con el que se pueda funcionar cuatro años

Voz 0027 29:07 victoria

Voz 6 29:08 pues yo pienso que ciudad danos también está viendo que poco el empieza a apretar el zapato no lo que hablábamos antes de estos líderes fundacionales que se van escapando del partido oí bueno está responsabilidad digamos porque los votantes de Ciudadanos en madrid yo creo que en su inmensa mayoría quieren que que gobierne el PP muchos han dudado entre votará Ciudadanos o entre votará Bozzo aunque parezca os pueda parecer un poco irónico no porque es en la mayoría de los casos son ex votantes del PP IU y el que más si se diese la circunstancia de que hubiese que repetir elecciones yo creo que el más perjudicado sería ciudadanos hiel que

Voz 0027 29:53 más que Vox eh

Voz 6 34:52 en el en en el tipo de votante que les ha votado ojo que el votante de Madrid no es el potente de Madrid que

Voz 0199 30:48 caballo baje hoy a Murcia a intentar arreglarlo de Murcia demuestra hasta qué punto voz es consciente de su situación de debilidad no ha no ha salido Pablo Casado ni Albert Rivera corriendo a Murcia arreglarlo emocional que va cabalgando hacia Murcia en este momento es ante

Voz 3 31:04 tal pues yo creo que no sólo eh se lleva con él a Ortega Smith Espinosa de los Monteros bueno pues pues

Voz 0199 31:13 lo más más claro me lo pones es decir Grupo salvaje directo a a Murcia a poner orden en en en Vox pues yo creo que revela lo que lo que intentábamos explicar antes no cuando tú te sientas en una mesa política para poder negociar tienes que tener alternativas es decir mire sino como usted sepa que puedo llegar a un acuerdo con me encanta en pringar cuál es el problema de vos que no tiene solución y los otros dos lo saben el Partido Popular lo sabe Ciudadanos Losada Vox lo tiré más opción que o romper otra ganar dinero acepta negociando a límite lo que forzando los plazos pues las los las las caricias que los otros lo quieren proporcionar las vidas porque es eso es lo que lo lo lo lo único que va a conseguir o provoca una repetición electoral algo algo incluso peor desde el punto de vista esos votantes que facilitar que por ejemplo Gabilondo sea presidente de la Comunidad de Madrid y entonces ciudadanos a este momento perdón Vox en este momento intenta exprimir el único elemento que les queda que es el tiempo pero al final el tiempo lo que no nos coge a todos especialmente a Bossi puesto en la tesitura de provocar unas nuevas elecciones facilitaron gobernó la izquierda o aceptar lo que les den el Partido Popular no tendrá que aceptar lo que le den el Partido Popular y Ciudadanos otra cosa es a quién beneficia más estoy yo no tengo tan claro que esto perjudique ni mucho menos a a ciudadano estoy claro que esta situación al Partido Popular no le va mal pero tampoco le es porque le permite tener un argumento parecieron que dicen ustedes de giro a la derecha pues no es tanto yo no estoy tan seguro que no sea viable Lola como mecanismo para hacer funcionar la legislatura lo estamos viendo en Andalucía porque al final insisto es que Vox no le queda más opción de Andalucía que parece que cuanto más pasan los días y más lejos quedan las elecciones municipales mejor se llevan los tres no

Voz 20 33:05 no lo sé quizá sí pero en fin prudencia no si tú eres necesario para formar un gobierno como lo es Ciudadanos y no puedes no puedes establecer unas condiciones de negociación no puedes influir directamente sino que todo ha de pasar por un filtro de otro pacto entre el PP Ivo pues me parece que pierdes capacidad y Aragón

Voz 0027 33:30 en palabras de Rocío Monasterio la líder de Vox en la Comunidad de Madrid acaba de Twitter hace un minuto dice estaba esta mañana según habíamos acordado terminando de revisar un documento para Diaz Ayuso no han esperado ni a que lo mandara vergonzoso no parece por el tono que que esté pactado que esto sea un baile ya pactado en el dentro de unas horas

Voz 3 33:57 tras nadie

Voz 0199 33:57 es diciendo simplemente dimos que Partido Popular y Ciudadanos conscientes de la debilidad negociadora de Bosch como decía muy bien Lola hacen que el reloj siga corriendo van poco a poco colocando a vos llevando la situación límite en la que va a tener que decir oiga Bogotá con nosotros o permite a la izquierda

Voz 6 34:14 o Antón fíjate que yo he llegado a este punto y ahora con lo que nos acaba de de Leire que yo ojo porque creo que si Vox traga sus votantes van a pensar que esto no ha valido para nada ideó a Rocío Monasterio un fuerte pienso que

Voz 0199 34:35 yo le haría que mira escapan al al líder Alex al que podemos decir ya casi exlíder de Vox en Andalucía que también estaba muy cosa rara también estaba muy fuerte hasta hace unos se llama yo desde hace una semana el hombre está digamos yo creo que ellas piensan mucho

Voz 6 34:52 en el en en el tipo de votante que les ha votado ojo que el votante de Madrid no es el potente de Madrid que

Voz 0277 35:00 a Vox no es el que ha votado en Andalucía

Voz 6 35:03 no obstante de Madrid es un es un votante noventa

Voz 20 35:07 la de me atrevería decir del ala

Voz 6 35:10 el ala PP más conservador

Voz 0199 35:12 pero estarás conmigo que eran votantes del PP hasta hace nada

Voz 6 35:15 si bien es muy fácil como modelos de ciudades

Voz 0199 35:17 no no no que sin duda es muy fácil que vuelvan a ser votantes del PP si ven que votará Vox significa poner en peligro un gobierno del PP

Voz 6 35:26 puede ser pero hay una parte ideológica muy harta de pues de lo que te decía antes que que que esa es es un es un voto más visceral que racionales o eso no lo perdamos de vista en entre los votantes de voz Si yo

Voz 0199 35:42 lo que

Voz 0027 36:46 es bastante más que perder Antón Lola no se sienta

Voz 0027 36:46 es bastante más que perder Antón Lola no se sienta

Voz 0199 36:50 no lo hace falta es que está comprobando que no lo hace falta Andalucía va como un reloj eh la mayor parte de los sitios donde necesitaban los votos de Vox votos han venido prácticamente a cambio de nada yo creo que va va a forzar al máximo una situación que para él es muy beneficiosa porque por un lado le permite llegar al poder acceder al poder tocar poder por otro lado les permite decirlo es una coartada es cínica es hipócrita pero bueno seguramente para una parte de su electorado y para una parte de sus votantes puede ser más que suficiente además a Rivera le permite pasear un poco por Europa me parece también un elemento que le preocupa es o no yo no he pactado directamente de ninguna manera con la la ultraderecha española lo he dicho ahora mismo

Voz 0027 37:32 la situación es esta el miércoles hay un debate investidura de momento sin candidato sí Isabel día

Voz 0199 37:37 hace curioso Ayuso quien

Voz 0027 37:40 de ser la candidata que el presidente de la comisión de la Cámara autonómica le proponga como candidata tiene que llevar antes de mañana a medianoche y entendemos porque es el requisito que le puso a Ángel Gabilondo el presidente de la Cámara que le va a pedir también lo mismo Isabel Diaz Ayuso más si es que no es de momento por este tuit de Rocío Monasterio que hemos leído parece complicado que esto en disposición de PP de llevar más si es que no es porque repito de Rocío Monasterio dice estaba esta mañana según habíamos acordado terminando de revisar un acuerdo para Diaz Ayuso pero no han esperado ni a que lo mandará vergonzoso Éstas son las palabras de Rocío Monasterio esto es lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid pero claro es que las negociaciones se mezclan con el plano nación tal esta semana se va a celebrar la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los distintos líderes políticos con los principales líderes políticos menos Albert Rivera que se ha autoexcluido ha dicho que no acude a La Moncloa a La Moncloa al Congreso en este caso que no acude a la llamada del presidente del Gobierno porque no tiene nada que hablar con el presidente del Gobierno

Voz 20 38:42 el socialista a la reelección en este caso

Voz 0027 38:44 la semana en la ronda de contactos para la investidura de dentro de dos semanas de momento por lo que sabemos no no se atisba una una suma clara podemos tener en cuenta que estamos juego de de filtraciones permanentes entre el PSOE y Podemos para la intentando fijar las dos partes el relato de que es el otro el que no se mueve Ike portando es el otro el hipotético responsable de un fracaso de la investidura dentro de dos semanas bueno lo último que sabemos es que Podemos le va a plantear a a Pedro Sánchez una un documento dejar por escrito que se comprometen ah no llevarle la contraria vamos a la posición del Gobierno en temas fundamentales como puede ser la todo lo que tiene que ver con Cataluña y la política exterior que esto es un caso claro de que finalmente Pedro Sánchez decidiera incorporarlos al Gobierno bueno ante la posibilidad real de que volvamos a vivir en las próximas semanas una investidura fallida de que de que se resucite ya con fuerza a los fantasmas de una repetición electoral este fin de semana leíamos una reflexión del ex diputado socialista Eduardo Madina en el país diciendo que que ya está bien de un sistema en el que una suma de partidos que por sí mismo no pueden construir una mayoría sí tengan capacidad de tumbar las investiduras de otros Eduardo Madina buenos días usted plantea que hace falta cambiar la Constitución para que el candidato no tenga que tener más votos a favor que en contra sino que baste con que sea el más votado que es por ejemplo lo que pasa en Euskadi tenemos el caso claro del Parlamento vasco donde sucede esto

Voz 1089 40:26 si no es la única comunidad autónoma pero el estatuto de autonomía al País Vasco como la de Asturias como el de Asturias por ejemplo y luego el reglamento del propio Parlamento establece un procedimiento de investidura diferente al que la Constitución prevé para las investiduras a la presidencia del Gobierno bueno esto la vieja idea iba a trabajar eh ya bastantes años en el ámbito académico en el ámbito político también el del Comité que llamaron de sabios elaborado la redención marco del Congreso el PSOE que yo dirigí es verdad que es una polémica que luego tras el resultado de aquel congreso fue cambiada por completo porque eso lo ganaron por la nueva dirección ya era una idea que contemplaba establecer un procedimiento diferenciado donde cualquier partido puede presentar y apoyar a un candidato pero no puede votar en contra de los demás que se presentan de tal manera que es inviable la posibilidad que flota en el ambiente desde el año dos mil quince en nuestro país desde que cada vez que se convocar elecciones generales vamos a votar con una sensación a la sombra de posibilidad de repetirlas porque las investiduras sean investiduras fallidas no el histórico de la comunidad autónoma vasca avala este procedimiento

Voz 11 41:33 incívica

Voz 1089 41:35 que es perfectamente está formulada en términos perfectamente democráticos y te además va generando con el paso del tiempo una cierta cultura política proclive al pacto al acuerdo ya las legislaturas que comienzan se desarrollan y culminan

Voz 0027 41:49 esto nos lleva a la pregunta de hace falta cambiar la Constitución a nuestros políticos para que salgan de la de la cultura del bloqueo dónde queda la responsabilidad política hasta qué punto los propios políticos sin cambiar las normas no pueden decir no soy capaz de construir una mayoría alternativa no voy a bloquear la que está intentando montar quién es el único que en principio está en disposición de de intentarlo

Voz 1089 42:11 bueno pueden presentar candidatos cualquier grupo parlamentario pueden apoyar a estos candidatos son abstenerse cualquiera de los grupos parlamentarios

Voz 10 42:20 el Congreso de los Diputados son

Voz 1089 42:22 un procedimiento como decía antes plenamente democrático que ha demostrado su utilidad su elasticidad y su capacidad para generar una cultura política que quizá hemos empezaba a echar de menos en los últimos años no esté discurso proclive al no ponen lo que según admite el argumento político más pequeño que existe debate político al bloqueo para bloqueo a que las legislaturas ni siquiera tengan posibilidad de comenzar como hemos vivido en el año dos mil quince en ese ciclo vergonzoso del año el que piensas ahí donde se ocult

Voz 10 43:15 dado que las legislaturas recomenzar

Voz 1089 43:18 y que por tanto los acuerdos políticos son cogerla

Voz 0027 43:21 que además la la reforma que haría falta es ordinaria no agravada pero hay mimbres ahora mismo con estos números parlamentarios que tenemos como para meterse en un fregado así

Voz 1089 43:31 bueno es verdad que es un Parlamento que no ha legislado nada en los últimos años pues no ha tenido capacidad de pactos de Estados impactos de acuerdos legislativos cajas demostró las últimas elecciones de convocan tras un fallo institucional por incapacidad de sacar adelante los presupuestos que España sigue gobernada digamos buenas que son puestos queda

Voz 0027 43:48 el señor junto con el Gobierno

Voz 1089 43:50 el señor Rajoy así que es verdad que no aparentaba ir un clima político proclive a pactos de ningún tipo a pactos de envergadura en mucho menos aparatos de reforma constitucional pero es una reformar relativamente sencilla está concentrado todo el noventa y nueve de la Constitución no exige referéndum es decir que no interferirá en el resto de la vida politica el resto de leyes que esté tramitándose del Congreso del Senado es para la ordinaria de debate político de nuestro país y que si los partidos políticos quisieran no tendría excesivas dificultades

Voz 0199 44:23 no yo creo que podrían concentrarse

Voz 1089 44:25 los esfuerzos de pacto en aquellos asuntos que son positivos para el país y España tenga la seguridad de que cada vez que celebra elecciones generales las legislaturas van a nacer que iban a comenzar a mi me parece que es un paso adelante muy positivo

Voz 0027 44:38 Eduardo Madina gracias buenos días placer gracias a vosotros

Voz 0027 49:06 cortejo de Isabel Diaz Ayuso a Vox ahora que ya tiene prácticamente firmado el acuerdo con Ciudadanos en una entrevista con Herráez la candidata de PP a la Comunidad de Madrid acaba de decir que todas las propuestas de Vox están en el acuerdo programático que va a firmar hoy con Ciudadanos dicen yo me he encargado de que esas competencias recaigan sobre el PP sobre las Consejerías del PP tengamos que cuelguen de las consejerías del PP dice yo he sido en la primera en normalizar a Vox conmigo por las buenas pueden conseguir muchas más cosas me encargado de que un montón de propuestas sean vitales para mí cuando un grupo minoritario había

Voz 3 49:48 ha llegado tan lejos estas son las palabras de Isabel Diaz Ayuso como las interpretó de una sinceridad

Voz 0199 49:58 sí interpretan solas

Voz 20 50:02 claro que es son los valedores nueve del programa

Voz 0027 50:05 yo sé de la primera normalizará Box es una frase

Voz 0199 50:08 ahora parece que el Partido Popular sí tiene cierta urgencia en que esto se arregle ir recuperar poder ejercer con todas sus consecuencias el el poder y segunda yo creo que están digamos abriendo espacios para que Vox pueda decir que ha obtenido parte de lo que buscaba sin que realmente son los dando no es decir está ofreciendo una puerta de salida que voz ante eso después a cogiendo puede que lo acoja esta semana porque estoy debate de investidura sin candidato que realmente es una aportación muy sui generis alabó la política contemporánea lo único si no he entendido mal es activar el reloj que no es poco Antón pero claro dos meses podamos estar dos meses con esta efectivamente dos meses jugando más en agosto el verano en fin septiembre pero antes esos pues pues yo creo que el objetivo es muy claro está dando está haciendo lo que Ciudadanos no tiene que hacer que es ofrecerle la puerta de salida digamos para poder vender un acuerdo entre comillas que Ciudadanos no lo va a ofrecer nunca no yo creo que sería está tierno sino resultara tan ridículo a veces el espectáculo que está hablando las tanto box como el Partido Popular como como ciudadano

Voz 0027 51:19 bueno en Madrid desde hoy se vuelve a multar a aquellos coches que entren sin permiso en eso zona de bajas emisiones que es Madrid central que creó el entrenamiento de el equipo de gobierno anterior de Ahora Madrid con Manuela Carmena al frente y que el Ayuntamiento de precio danos han empezado a desmantelar bueno han empezado no desmantelaron en la práctica quitando las multas un juez a raíz de un recurso de Ecologistas en Acción un juez paralizó cautelarmente el viernes esa moratoria de las multas por lo tanto obligó al ayuntamiento a que vuelva a multar hasta que se tome una decisión definitiva sobre el asunto desde hoy se aplican estas multas hemos hablado esta mañana aquí en Hoy por hoy con Paco Segura que ser portavoz de Ecologistas en Acción la organización que ha que propuso que propuso no que presentó este recurso insiste decía sí sí estamos hablando de una cuestión de salud un ayuntamiento Un juzgado si puede imponerle a un ayuntamiento que una decisión así sobre determinada decisión política

Voz 4 52:15 la cuestión es que este Ayuntamiento no ha entendido que esta medida no es una capricho es una obligación eh a esta medida se se comprometió el ya el Gobierno de Rajoy para que paralice para paralizar el procedimiento de infracción que tenemos abierto en en Europa porque está vulnerando año tras año los límites máximos de contaminación

Voz 0027 52:32 ah y también en la SER hemos hablado en las últimas horas con Manuela Carmena la alcaldesa que fijó esta medida instruía que le duele ver cómo el nuevo equipo de gobierno desmantela esta y otras políticas que ya aplico en la ciudad y le pide al actual alcalde Martínez Almeida que se replantee hasta qué punto un alcalde puede llegar echar por tierra todo lo que ha hecho el anterior

Voz 1410 52:53 las instituciones tienen que tener una estructura de continuidad no no se puede llegar al Ayuntamiento y no respetar toda una línea que significó la Ordenanza de movilidad ya el desarrollo de Madrid central se puede nevar a cabo modificaciones pero no dar volantazo de este tipo yo estoy hace ratificarán Él sabe lo importante que es el respeto a las instituciones y no dejarse llevar por por cuestiones muy demagógicas que desafortunadamente se pueden decir en las campañas electorales

Voz 0027 53:21 como lo es Victoria Cristóbal jemer

Voz 6 53:24 esto del gobierno de los jueces me resulta francamente por lo menos curioso no es tan legítimo fue que Carmena activase Madrid central como es que Almeida lo derogue entonces dicho esto me siento especialmente pues afectada porque yo yo vivo en Madrid central Madrid central ha sido un desastre en su implantación para los vecinos para los comercios para todo el mundo curiosamente no ha tenido ninguna incidencia más bien al contrario en cuanto a la contaminación porque nos podrá parecer poco irónico pero de las en los en las mediciones de las estaciones de de contaminación de diecinueve de las veinticuatro quehay durante el periodo de Madrid central la la contaminación ha aumentado

Voz 0027 54:21 diecinueve no no hay veinticuatro Madrid central de tres Madrid central no hay en todo Madrid

Voz 6 54:25 en todo en todo Madrid tienes razón tiene razón en cualquier caso sí

Voz 0027 54:29 en la de Madrid central que es la de la plaza del Carmen ha bajado

Voz 28 54:32 si es que lo que es en si necesitas que es que llueva a mí me parece bien porque la tendencia en las en las comunidades Europe el en la

Voz 6 54:38 las ciudades europeas es pues a tener cada vez más y bueno el centro digamos más peatonalizar yo digo que como vecina para mí de déjame terminar que es un minuto Varane para mí es muy importante para mí ha sido más fácil pero es que yo quiero una ciudad viva

Voz 28 54:57 el comercio evitable respirar no irrespirable por supuesto irrespirable por supuesto pero es que la incidencia de Madrid central en cuanto a eso está demostrado que es muy muy poquita en Barcelona

Voz 20 55:11 también tenemos larga experiencia sobre estos asuntos a ver lo de los jueces es que es que no es una cuestión de este juez es que la

Voz 6 55:19 la Comisión Europea no llevó a Madrid