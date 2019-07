Hoy por Hoy (08/07/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0125 00:00 son las diez de la mañana a las nueve en Canarias noticia que hemos conocido hace unos minutos PP y Ciudadanos van a firmar esta mañana el pacto de gobierno en la Comunidad de Madrid pero sin Vox informa Carolina Gómez

Voz 1443 00:15 PP y Ciudadanos firman a mediodía en la Asamblea de Madrid su acuerdo de gobierno un acuerdo insuficiente para lograr una investidura porque juntos suman cincuenta y seis escaños son imprescindibles los doce diputados de Vox para lograr una mayoría ya a esta hora esos votos no están cerca Rocío Monasterio acaba de decir que el parece vergonzoso el anuncio de acuerdo entre PP y Ciudadanos cuando ya estaba intentando ultimar un pacto con Días Ayuso no han esperado ni a que lo mandara dice la candidata popular ha estado negociando por separado con ambos partidos tratando de cerrar un documento programático que ninguno de los dos pudiera rechazar esta mañana Duch Diaz Ayuso ha dicho que todas las propuestas de Vox están en el acuerdo firmado con Ciudadanos que no tienen motivos para decir que no había presumido de ser la primera que normalizó al partido de extrema derecha

Voz 0125 00:59 en Murcia esta mañana el presidente de Vox se va a reunir con toda la dirección regional del partido junto al Secretario General Ortega y el responsable del comité negociador Espinosa de los Monteros para hablar del punto en el que se encuentra en las negociaciones tras el voto en contra de la formación ultraderecha que impidió la investidura del popular López miras en la Comunidad ya está controlado el incendio de Ceuta que había obligado a desalojar una veintena de viviendas y el Centro de Reforma de Menores de la Ciudad Autónoma a última hora Miguel Ángel Mendoza

Voz 1558 01:25 pues en efecto ya estaba controlado pero no extinguido así lo ha indicado el presidente Lucio Juan Vivas hace sólo unos minutos en estos instantes ya está trabajando sobre la zona quemado unas treinta hectáreas el hidroavión enviado por el Ministerio de Agricultura después de haberlo hecho durante toda la noche el cuerpo de bomberos han sido desalojadas viviendas de Calamocha Carro y el Centro de Reforma de Punta Blanca estaban habilitados dos polideportivos para ubicar los a las personas que estaban en esos lugares pero sólo se ha debido usar uno a la espera estamos en estos instantes también de la llegada de la UME tanto por tierra como

Voz 0125 01:56 a esta hora está previsto que se reanude la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra siete jóvenes acusados de una supuesta violación múltiple en Manresa lo hace con la declaración de la víctima allí se encuentra titular Aitor Álvarez

Voz 2 02:07 gritos de no está sola no es abuso es violación ideas si nos tocan a una nos tocan a todos medio centenar de personas acompañan ahora mismo el inicio de la declaración de la víctima de la manada de Manresa se escuchan frente a la Audiencia de Barcelona donde declarará la joven de diecisiete años que tenía catorce en el momento de los hechos en dos mil dieciséis cuando supuestamente seis chicos mayores de edad abusaron de ella uno detrás del otro el séptimo lo miraba mientras se masturbaba sin hacer nada para evitar

Voz 0125 02:38 Orlov en Grecia menos de dos horas el líder de Nueva Democracia Liberal MIT Sota Kiss recibirá el encargo de formar gobierno tras su victoria por mayoría absoluta en las elecciones celebradas este domingo en el país y que han acabado con los cuatro años de Gobierno de Syriza llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1 02:56 cadena SER Madrid

Voz 0125 02:58 los vecinos de Chueca reclaman al Ayuntamiento de la capital medidas contra el ruido la sociedad en eventos como el orgullo que ha terminado este fin de semana quejas que se repiten un año más advierten si el gobierno municipal no reacciona pedirán amparo a la Justicia Virginia Sarmiento

Voz 1454 03:13 aseguran que los que pueden se van de casa durante la celebración para no sufrir las consecuencias del ruido la suciedad sobre todo los olores que se generan Esteban Benito presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca

Voz 4 03:23 me lo rompían puesto yo creo que hay ochocientos culinarios es horrible hasta el punto yo he paseado por el barrio tenía que buena parte de paseo analiza para tenía que tapar me los ojos porque las hacía como que los ojos un escozor químico que han utilizado que

Voz 1454 03:41 no descartan pedir amparo a la Justicia en cuestión de ruido ya que aseguran se sobrepasan los límites fijados por la legislación europea hay pedirán al alcalde una ordenanza específica sobre gestión de eventos en la vía pública

Voz 0125 03:51 las multas en Madrid central han vuelto esta pasada medianoche el Ayuntamiento vuelve a sancionar a los conductores infractores obligado por la justicia el pasado viernes un juzgado de instrucción paralizó cautelarmente la moratoria activada por el Gobierno de PP y Ciudadanos tras un recurso presentado por Greenpeace Ecologistas en Acción aún así el ejecutivo municipal insiste en que Madrid central no funciona ir presentarán alegaciones contra esa decisión del juez Borja Carabante concejal de Movilidad en declaraciones a la SER

Voz 5 04:18 pero intentaremos no agotar el plazo y le idea expresado

Voz 6 04:20 Carlo pues martes miércoles cuando tengamos elaborado ese ese recurso las medidas cautelarísimas que que ha dictado un auto el juez el pasado el Gobierno estamos trabajando ya desde ámbito jurídico y también desde el ámbito técnico para establecer pone de manifiesto cuáles son los datos que acreditan que la entrada en vigor de la moratoria afectado de manera negativa la contaminación y altas tipo era

Voz 0125 04:41 sí lo acaban de escuchar Partido Popular y Ciudadanos van a firmar a las doce del mediodía un acuerdo de gobierno todavía sin Vox a pesar de que el apoyo de la formación de ultraderecha es imprescindible para que la candidata popular pueda ser investida presidenta tenemos veintidós grados en el centro de Madrid más noticias a las once las diez en Canarias sigue la información en Cadena Ser punto com con Toni Garrido en Hoy por hoy

Voz 1 05:06 cadena SER servicios informativos

Voz 7 05:17 en la Cadena Ser

Voz 8 05:19 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 05:22 este sí aquí ya no si no más Pere Si que él quiere porque no póstumas los no salgo a Rita Xenia Slam va a aquel de todo

Voz 1995 05:57 sí sí admiten desde el fin de semana murió el padre de la no hombre que elevó a categoría mundial las canciones y un puñado de genios brasileños Joao Gilberto murió como quienes piensan que el arte va primero no sólo en la ruina y con su familia enfrentada por los derechos de autor de sus canciones del Alberto sólo abría la puerta de su casa al repartidor que le traía la comida del bar de al lado que ironía genio de la música un repartidor de comida a los que probablemente sólo les unía el hecho de que ambos eran falsos autónomos y que quieren que criba los músicos de ahora ya saben que para tener sexo basta con tener buena cobertura y en el mejor de los casos si llegan a cumplir sus sueños de gloria y fama van a tener la misma fiscalidad que ahora

Voz 7 06:37 así da su brazo

Voz 1995 06:41 fin yo les cuento esto lógicamente porno hablarles del otro ante lo concerniente de desacuerdos políticos de Ponzo Oña ya saben además muchos yo ustedes muchos están ya

Voz 5 06:52 de vacaciones y cuando digo muchos no lo estoy diciendo la dijera hablamos

Voz 1995 06:59 en estos momentos de mil cuatrocientos millones de personas de vacaciones en todo el planeta posiblemente todos la mayoría no escuchan hoy por hoy aparte parte importante sí pero no todos no todos todos no puede ser pero esa cifra gigantesca es la que dio hace unos días la Organización Mundial del Turismo la hora la mediación que agrupa a los países y organizaciones relacionadas con una industrial que no para de crecer Eva Cruz buenos días

Voz 9 07:25 muy buenos días y son cifras apabullantes para que nos hagamos una idea de cómo ha ido evolucionando a la industria el turismo atención a este dato en mil ochocientos cincuenta viajaban por vacaciones veinticinco millones de personas en novecientos setenta llegaron a los ciento sesenta y seis millones en el año noventa eran cuatrocientos treinta y cinco en dos mil dieciocho son mil cuatrocientos millón les eso es un seis por ciento más que el año anterior Se esperaba que se llegara a esos mil cuatrocientos millones en dos mil veinte pero hemos llegado dos años antes de lo previsto el turismo crece un seis por ciento pero la economía mundial sólo un tres coma siete por ciento viajar se ha convertido en la forma de ocio preferida del planeta entero supone el diez por ciento del producto interior bruto mundial es responsable de uno de cada diez empleos la donde iba todos pues vienen aquí vienen aquí Toni el cincuenta y uno por ciento de los viajes turísticos tienen Europa como destino setecientos trece millones de personas vienen a Europa de vacaciones el país más visitado del mundo es Francia con ochenta y siete millones de visitantes y luego España con ochenta y dos millones y subiendo un nueve por ciento desde el año pasado no siguen en Estados Unidos que ha bajado un cuatro por ciento China que recibió que recibió sesenta y un millones de turistas en dos mil dieciocho e Italia que recibió cincuenta y ocho millones China

Voz 1995 08:38 el cuarto destino turístico mundial

Voz 9 08:41 es el primer país en número de turistas ciento cuarenta y tres millones de chinos viajaron al extranjero el año pasado el segundo país más viajero es Alemania con noventa y dos millones seguido de Estados Unidos con casi ochenta y ocho y luego los británicos con setenta y cuatro millones también dejar mucho los rusos un dieciséis por ciento más que el año pasado los franceses y los australianos

Voz 1995 09:01 si toda esa gente claro ante Suecia siempre viajaba de trabajo de placer de gente ya lo del exagente gente viaja por placer

Voz 9 09:09 parece que si el cincuenta y tres por ciento de todos los viajeros lo hacen por vacaciones a los que habría que sumar otro veintisiete por ciento que lo hace para visitar a amigos familiares o por razones de salud o por motivos religiosos es decir no por negocios los viajes de trabajo constituyen sólo el trece por ciento de todos los desplazamientos internacionales esto da que pensar porque cada vez más la población es consciente de la huella medio ambiental que dejan los viajes especialmente los viajes en avión que es el medio de transporte preferido por el cincuenta y cinco por ciento de la gente de sigue el viaje por carretera que tampoco es medioambientalmente inocuo y que supone el treinta y nueve por ciento de todos los viajes en barco sólo viaja el cuatro por ciento de las personas en tren sólo el dos

Voz 1995 09:47 vale ya sabemos que el planeta el mundo viaja mucho pero cuánto dura determinó por término medio el viaje de un de un español medio

Voz 9 09:55 aquí es donde se Nos rompen sueño Toni el viaje medio de vacaciones español dura cuatro días lo que viene siendo un puente la cuatro tíos cuadro día sólo cuatro yo sólo cuatro días la pregunta a la que nos abocan los datos de turismo mundial es una pregunta muy española mucho españolas que fue del veraneo

Voz 1995 10:14 qué fue del verá se acuerdan ustedes aquellos veranos largos lo hemos visto algunos en la tele incluso algunos no lo hemos salido nunca lo hemos visto mucho en las series en la tele muchas gracias Eva el uranio no consiste en viajar lejos y tachar monumentos de la lista consiste en una rutina ociosa en aburrirse de no hacer nada veranear es un verbo que no tiene traducciones hundimiento tan español como la fregona el Chupa Chups no tocaremos unos días en sueco como se dice veraneo

Voz 5 10:41 y somalí

Voz 1995 10:43 en inglés pero no existe un verbo como tal

Voz 10 10:50 y no nadie

Voz 11 10:56 pero queremos hacerle un homenaje al veraneo es más

Voz 1995 11:02 hemos lanzado en Twitter una encuesta para que ustedes nos digan que prefieren una escapada esa escapada de cuatro días intensa maravillosa

Voz 11 11:09 o el veraneo un mes de verano

Voz 1995 11:13 mes desavenencias a que me refiero muchas escapadas con sólo veraneo largo en Twitter tienen ustedes la oportunidad siquiera de participar y mientras Anabel Vázquez es periodista especializado en viajes Anabel buenos días

Voz 12 11:24 hola qué tal buenos días el veraneo

Voz 1995 11:27 esta pregunta hemos hecho muchas preguntas vamos con esta música de fondo

Voz 13 11:31 la novela

Voz 1995 11:34 hemos confirmar que el veraneo ha muerto

Voz 5 11:43 a quién hay que dar a tres en la escala musical dentro para el éxtasis

Voz 1995 11:50 quién mató al veraneo

Voz 12 11:52 soy de mató la vida el tiempo el eh el la crisis económica lo la entrada de la mujer en el trabajo la bajada de los precios en el en el los vuelos porte aéreo el ansiedad por

Voz 5 12:13 conocer otros lugares que no sea el pueblo optando en la SER te falta decir Vox la cuelgo que mató a cambio de Elvira cuando empezamos a veranear los españoles que empezaron a veranear

Voz 1995 12:30 insisto porque hablamos de veraneo muchos no lo hemos salido cuando cuando empezó a veranear

Voz 12 12:35 a partir de la segunda guerra mundial empezó la moda de trasladarse a lugares en los que el tiempo era más benigno o era diferente también al al lugar de residencia de todo el año y donde las familias enteras se trasladaban con servicios y lo tenían o con mascotas o con abuela el primos se alquilaba una segunda residencia o alquilaban un apartamento o tenía una segunda residencia

Voz 5 13:03 o todo vale entonces vamos a situarlo en España

Voz 1995 13:07 tenemos una fecha trágica que no revela que ya mucha gente veraneaba en la primera mitad del siglo XX el inicio de la Guerra Civil pilló a muchos españoles de clase acomodada en su residencia de verano lo contaban películas como Las largas vacaciones el XXXVI de Jaime Camino o Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez

Voz 15 13:25 ya no tendré

Voz 5 13:28 Ana física

Voz 16 13:31 hemos Aragón La Almunia sí como todos los años me lo paso bien cometimos serbo es mayor que yo pero nos lo pasamos muy bien los dos montando en bicicleta

Voz 1995 13:44 escuchamos un veraneo de escuchar los planes de dos chavales del año también están Mourinho incluso para los niños porque la mayoría ya no van al pueblo y no tienen en este caso era en este caso las clases sociales no son tan acomodadas como para tener una cuidada que los cuide también para los niños a cambiado

Voz 12 14:01 sí los niños Ademar se ven inmersos en esta urgencia por vivir muchísima experiencia hay Ilan campamentos de verano de una semana uno de música otro de Estopa X si otro de baile otro de eh de vídeo en cincuenta dimensiones entonces la la la posibilidad de plantearle hay un mes al pueblo del abuelo a dormir se está ya guardar tres horas de digestión pues eso sí sables

Voz 1995 14:32 las hablando Anabel desde el rencor sea como si a tiros

Voz 12 14:35 no no me hace tal vez de la nostalgia

Voz 5 14:37 me han mandado ningún niño en ojalá me manda un campamento de música eh

Voz 1995 14:42 a finales ex número musical o no piense lo puede que seamos la última generación que conoció el veraneo tal y como lo conoceremos si insisto no todo el mundo lo hemos debido vamos a hacer una pequeña pausa e insisto que Twitter tiene usted es la portería de de elegir te elegir no porque vayan hacerlo sino de de vecinos que les parece mejor un veraneo largo a una escapada a través de Twitter puede contestar a esa encuesta ahí hacemos una pausa y volvemos

Voz 17 15:15 sin la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 15:21 el único seísmo fue es el seísmo con el que ahorra Marchesi limpia directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el y me atrevo a punto com

Voz 18 15:35 la compañía Bankinter

Voz 19 15:44 con Hoy por hoy

Voz 12 15:45 a través de Facebook brinca no

Voz 20 15:47 es tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera o importa

Voz 18 16:11 el ruido de las ocho las siete en Canarias de la radio

Voz 1 16:17 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 22 16:21 he escuchado oyentes qué canción

Voz 12 16:23 he compuesto

Voz 23 16:28 la K eh con todas las personas que estaba el olmo tutor exacta los relatos tanto los técnico de sonido retro

Voz 24 16:50 eh eh

Voz 18 17:14 que dura quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu prefiere es la hora de comer

Voz 25 17:20 fin streaming o bajo demanda tú pones la hora activa seguir el larguero en nuestra Estaràs al día

Voz 1 17:27 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 26 17:37 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 27 17:47 este sus alegrías sus tres es esta subida mundial

Voz 1 17:52 Nuestros Prince los tuyos

Voz 27 17:55 de contrato el seguro de decesos de Santa Lucía

Voz 28 17:57 qué les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santero eh a punto de es Santa Lucía estamos cerca extras seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 1 18:21 Diego

Voz 29 18:27 inglés

Voz 1 18:30 de nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el Corte Inglés seguro segurísimo

Voz 30 18:35 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y que tal vez que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta de quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 25 18:49 el propicio con Securitas Direct la empresa libertad de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 19:02 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 5 19:06 Antonio Garrido dicen

Voz 1995 19:09 a Antonio Martínez nació en el ochenta y cuatro cuando iba al colegio me iba con de con mi madre abuela hermana la playa por San Juan de Juni volvía el segundo domingo de septiembre Toño cuando murió el verano coincidiendo con la vigésima reposición de Verano azul con la última burbuja inmobiliaria Anabel Vázquez es periodista de viajes en revistas como Travel y uno dormidos en España y Latinoamérica está haciendo hacer una autopsia al delantero español Koke lo tiene que hacer una autopsia no sabemos no sabemos de que sea no críticas que resulta más cómica echando la ahí tras cerca que veraneaba mucha gente en su residencia de esto por ejemplo en las islas en Mallorca la gente veranea a diez kilómetros de su casa se deseaba Jürgen me llega diferentes hay gente que veranea en un campo el como todavía no habían acabado las clases yo recuerdo gente que se iba a duchar a su casa porque había dormido en el en el camping los madrileños hace mucho tiempo se iban a Pozuelo de Alarcón los gallegos iban las las energías dos de Barcelona subían unos pocos kilómetros

Voz 11 20:13 la brava o bajaban poco para para abajo para para Salou no éxito

Voz 5 20:17 la va a irse lejos muy cambiar de rutina Marbella

Voz 1995 20:22 ha siempre ha sido cosa de ricos cuando la gente con poco dinero pudo empezar a veranear

Voz 12 20:29 cuando empezaron a tener vacaciones pagadas cuando pues justo en los años sesenta en España en el gran boom del del turismo hay ya estaba consolida la idea de irse toda la familia la playa bueno y a partir de ahí los ochenta Verano Azul fue el el el gran texto fundacional del verano del verano español en el que todo el mundo se iba yo creo que era una muy estoy porque a nadie le importaba que las playas estuvieran llena que los chiringuitos estuvieran llenas

Voz 5 21:03 ahora nos quejamos de todo iba lleno

Voz 12 21:06 Trip Advisor vale entonces todo estaba

Voz 5 21:08 te te suben de pero que le gusta que estamos haciendo en Twitter

Voz 1995 21:11 en Hoy por hoy hay pocos votos pero está un cincuenta por ciento en la gente que prefiere una escapada a varias escapadas un veraneo Breno largo claro tiene que ver con nuestros hábitos de que la vida nos exige hacer muchas cosas para subirlo a muchas redes sociales para que será que me lo estoy pasando

Voz 12 21:28 sí sí mucho menos exótico dormir una siesta larga y luego ir a comprar una granizada que recorre el sur o el último pueblo de la Provenza ahí en mucho menos fotogénico también entonces esa urgencia por por por vivir muchísima esa urgencia de la experiencia está totalmente reñida con el la cadencia aburrida del verano y de hacer cada día lo mismo ahora

Voz 5 21:58 como Le cuenta a tus amigos que ha hecho todo lo mismo aunque yo creo que se volverá a ser muerto para siempre o volver

Voz 10 22:05 ya vamos a tener un verano de la destrucción

Voz 12 22:09 yo creo que la la gran aspiración es tener un mes de vacaciones de la encuesta es cincuenta por ciento tener un mes de vacaciones y en el que vaciarse un poco de ahí también el auge de de los Reyes tiros de los retiros de yoga de los hoteles que aparecen pueblos un poco la fantasía de reproducir un verano que ya no existe si no puede ser un mes al menos una semana que parezca que tengo pueblo una semana que parezca que estoy aburrida e si no podemos tenerlo al menos vamos a a a construirlo de alguna manera una cosa casi veraneo mal lo más forzado hoy

Voz 1995 22:44 las no solamente es Drake en verano todo es más caro lo sabemos pero también hablamos tipo de veraneo que ya estaba Luis el turismo de sol y playa que sigue vivo pero está casi en el descrédito no yo creo que está mal visto tomar el sol estado tomes el sol ponte crema está mal visto no hacer nada está mal visto ir donde va la masa no está mal visto una tartera hay una sombrilla en la playa tan difícil muy está muy clarito

Voz 12 23:11 lo tenemos difícil igual quedarnos en casa es la mejor opción si ahora hay que ir a a hacer cosas a pasear hacer Vallsur va a ir al chiringuito a tomar algo específico de ese chiringuito e una esa convertida en un espacio muy social si la vida no es lo pone difícil para para disfrutar

Voz 1995 23:30 demasiado tú en tu caso tu trabajo

Voz 5 23:32 dejar partir las vacaciones Gerardo en tu casa

Voz 12 23:36 para ver las vacaciones son dormir varias estar al día

Voz 5 23:38 varios si leer bajo el libro avalase a si está favorita la expuesto desayuno que a mí me encanta o antes de comer muy bueno si hay gente que se pueden unir vale

Voz 1995 23:53 en cero contábamos al principio estamos ante un boom mundial quizá en en Occidente estamos un poco planteando unos el modelo la sostenibilidad a la eficiencia de de de un modelo económico que se basa en gastar gastar gastar hacer hacer hacer pero claro en Asia y ahora de que les dice que les dice que no están despertando no que el próximo treinta de septiembre se va a inaugurar el aeropuerto más grande del mundo a cuarenta y seis kilómetros de Pekín es una construcción enorme que va a permitir a miles a millones de chinos viajar todos los años recuerden que son los que más viajan del planeta ciento cuarenta y tres millones de chinos viaja en cada cada año pero eso choca precisamente con con una conciencia medioambiental con algo que empezamos a a saber de forma notable y es que los aviones dicho de consumir esa manera es ineficiente es insostenible llegaremos a un punto de equilibrio Anabel

Voz 12 24:51 de hecho hay una gran movimiento que se que está creciendo que rechaza los viajes en avión por ejemplo entonces eh eso no va a ir a menos porque es insostenible e insostenible además tiene un prurito de novísimo hoy de sofisticación en este punto todavía yo creo que que llega el momento que que se veranea acerca más fácil e más austero al menos la avanzadilla de los viajes va por ahí

Voz 1995 25:28 tú haces en una revista de viajes descubres todavía de algún sitio de verdad donde no hayamos metido la zarpa

Voz 12 25:37 sí que eran ya ya veces está muy cerca eh

Voz 1995 25:40 la huelga si seguíamos y Cortez de la bicicleta son paradero La Almunia Doña Godina está ahí hay que volver a se ha propuesto loar ese veraneo auténtico original un veraneo que suena así Anabel Anabel recorre el planeta entero en todos los sitios el mundo además dedica profesionalmente hacerlo era que sus ojos están muy muy atinados ya hay muy focalizados en en distinguir lo bueno de lo malo pero hemos decidido y que hay un epicentro donde se juntan ambas cuestiones la de veraneo largo y la de la escapada al fin de semana y ese lugar que concita más en interés de ambos tipos de públicos es

Voz 5 26:27 el chiringuito

Voz 21 26:30 has viajado

Voz 5 26:31 con lo bonito Wall

Voz 1995 26:33 existe algo como el chiringuito España español el auténtico algo parecido en Italia en Bali hay algo parecido al nuestro

Voz 12 26:42 no no no lo reprime y que no nos replica no no no es fácil franquiciado eh no fácil franquiciado lo está muy pegado a la idiosincrasia falló

Voz 1995 26:51 me pegaban y muy muy de cerca hay coincides con lo cual nosotros es donde concitan ambos tipos del veraneo largo el fin de semana es buen fin de semana

Voz 12 26:59 a como elemento unificador total de todo lo posibles veraneo

Voz 1995 27:04 Antonio es el dueño el chiringuito Scilingo rocola enlazó vía está muy cerca de Cartagena Antonio muy buenos días

Voz 31 27:11 buenos días Toni hemos puesto esta música de fondo

Voz 1995 27:14 pero es que el chiringuito de Antonio suena más bien así mucho más rockero organiza un festival maravilloso y aparte yo hablo de de chiringuito Antonio tú lo llamas Summer cloud habiendo una palabra tan buena como Summer Clapper como Chiquito porque esa marca

Voz 31 27:36 bueno pues cuando porque pienso que la palabra chiringuitos tampoco malvada utilizan como terminado político para para recibir sea cosas muy que se refieren a al al significado de la palabra chiringuito

Voz 32 27:54 muy bien por qué me quién invitar a esos

Voz 31 27:56 ilícito al uso bueno hace catorce años de poner eso que bueno ahora es que el tiempo un poco raro pero bueno ahí está

Voz 5 28:06 es verdad que los chicos económicos de algunas tramas de corrupción en la que su palabra

Voz 1995 28:12 cierto como Chiri un chiringuito como un chiringuito en el en el año dos mil diecinueve Antonio

Voz 5 28:20 cómo es qué tipo de gente va qué tipo de de ambiente

Voz 31 28:26 tengo la suerte de de vivir cerca de donde tengo el negocio

Voz 32 28:31 sí me pongo no aquí

Voz 31 28:35 básicamente estético de gente en el pueblo oí por suerte también tiene gente de otros lugares de vino a la programación musical que tenemos

Voz 5 28:46 yo entré tú

Voz 31 28:49 quién da junto a la playa y bueno la verdad es que se disfruta es un trabajo que no todo el mundo tiene primera línea de playa puede desempeñar su trabajo

Voz 1995 28:59 Antonio tú dirías que se nota mucho que la gente ya no va un mes de veraneo que las vacaciones ahora son mucho más cortas para los españoles

Voz 31 29:07 por lo menos aquí en esta zona así quince dice que que el veraneo ya del del quince al quite aquí en agosto pues tal al grueso de de de la afluencia de gente y en nuestro caso que su pueblo pequeñito eso es lo que no no no te gusta que van a esta playa vayan ustedes Salamanca por favor pero el que Cruner meter el último fin de semana de junio hasta el quince de agosto

Voz 21 29:39 ahí es cuando se concentra la

Voz 31 29:42 el grueso de la afluencia de gente

Voz 1995 29:44 el resto el año para para un chiringuito como el tuyo como es el resto del año

Voz 31 29:51 te nosotros la la confusión hora podemos abrir desde Semana Santa hasta finales de septiembre septiembre octubre según cada cada chiringuito al puedes salir sólo la los meses en junio julio agosto o lo que te he dicho lo de mi a suelo de Semana Santa pero realmente habrá una semana entre semana

Voz 5 30:18 bueno pues voy a seguir la recomendación de no vayan ustedes a esa playa maravillosa que se llama Lazo no vaya no no vayan a ver si ahora

Voz 31 30:29 tú bien tú bien esta playa Hay lo bueno y lo malo esta playa que tiene pocas plazas hoteleras sitio pueblo que Tito si los de aquí somos oiga Dios puede sentir eh pero que bueno es un pequeño tensión que tenemos aquí y me gustaría que se lo notificaron

Voz 1995 30:48 es muy representativo con con Anabel Vázquez es muy representativo Antonio F tenemos un problema con la masificación con compañías atestadas con destinos turísticos donde es que no puedes ver nada aunque tú quieras viajar y no vas a poder ver nada a Anabel yo entiendo muy bien lo que dice Antoni se oye váyanse que vengan los los justos esto va a ser tendencia cada vez más

Voz 12 31:09 sí y a ocultar la información no a no contar lo bueno contar dónde está si realmente quiere proteger y preservar ese ese espacio entre tenemos que ver ahí donde está el equilibrio entre

Voz 9 31:21 compartir dónde estamos demostrando que somos esto

Voz 12 31:23 cuando doy fabuloso Hinault revelar

Voz 5 31:26 todo los secretos que cuelga Antonio cuelga cuelga no ya se ha que localice la llamada a esta maravillosa playa hay Antonio feliz verano de mucho vale gracias por atendernos

Voz 31 31:39 a esto ni estar veo un placer

Voz 1995 31:42 durante sea la tendencia de viajar cada vez más cerca de valorar mucho mejor lo que tenemos nosotros deberíamos hacerlo de una forma muy evidente Anabel tengo mucho trabajo de das vueltas durante todo el año por el mundo Acosta dejándonos a los demás sitios maravilloso pero mejores que que saca la oí

Voz 12 31:59 sí sí sí yo reivindico reivindico la las reivindico la sencillez e igual hay que hay que ir lejos para quedarte luego cerca pero la maravilla más remotas interesante por descubrir la eh las tengo muy cerca la he visto yo muy cerca

Voz 1995 32:17 fíjate que sino pasa que luego viene gente como Tom se quedan aquí luego no se va ni con agua caliente estudia si ese es ese peligro que corren todos están en Seat pero es verdad que esa parte no hemos hablado pero aquí viajara para darse cuenta que venden unos en donde dimos en los españoles los españoles los puestos todos los españoles gracias ganada gracias a un verdadero placer seguimos

Voz 21 32:56 sí

Voz 9 33:03 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 33 33:06 harta arte llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro mutuamente traerse a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero venta

Voz 25 33:15 la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche sea cual sea Gemma

Voz 33 33:18 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos Mutu T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 19 33:33 conecta con Hoy por hoy

Voz 20 33:36 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Capello

Voz 18 33:42 cero

Voz 34 33:47 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1995 33:52 volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos en cola

Voz 35 33:57 yo otra vez con el ala sus cristales llamaran

Voz 17 34:02 pero aquellas que el vuelo reflejaban tu hermosura Amy dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esos no volverán volverán las tupida matriz selvas de tu jardín Luis Tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores

Voz 35 34:20 no pero aquellas cuyas cuotas mira vamos templar y caer como lágrimas de esas no volverá volverán vela por tus hijos las palabras ser dientes tu corazón de su profundo sueño tal vez espere pero mudo absorto de rodillas como senadora Dios ante suelta como yo te he querido desengañada así no te querrán

Voz 36 34:51 Luis Rimas y leyendas Gustavo Adolfo

Voz 17 34:54 en mil ochocientos sesenta y cuatro

Voz 34 34:57 Katrina se el play fichado

Voz 18 35:03 dejar que los sentimientos afloren con naturalidad

Voz 0125 35:06 estoy triste porque creo sinceramente que esto es la historia de un gran fracaso colectivo

Voz 37 35:10 poner el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es para ti bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario La Ventana séptima temporada con Carles

Voz 17 35:38 un premio Ondas no es un premio nunca lo ha sido

Voz 25 35:43 un premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier venta un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento

Voz 17 35:53 porque para cada hubo un Premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más

Voz 21 36:01 Premios Ondas

Voz 38 36:02 los más prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se concede en España entra en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura

Voz 18 36:13 en la Cadena SER cinco días del país presentan

Voz 39 36:16 los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 0137 36:34 qué te pasa en pleno un dolor de muelas terrible distraiga sentí que de repente

Voz 25 36:40 para con Benzo caiga de laboratorios viñas es una solución dental un spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes ciencias

Voz 0137 36:47 dentista lee las instrucciones de este medicamento consulte al farmacéutico eficiencia y rentabilidad son dos de los grandes retos del comercio electrónico un sector en crecimiento en España que ha revolucionado el comercio tal y como lo conocíamos en los últimos cinco años el mercado ha pasado de repartir ciento veinticinco mil paquetes diarios a un millón y medio al día pero que todo esté a la distancia de un clic no significa que queramos perder la cercanía con el producto y con su origen por eso llega correos Market una innovadora plataforma de comercialización de productos artesanales que conecta a vendedores locales ya compradores con un variado catálogo de productos para que las pequeñas empresas puedan plantar cara a los gigantes y aumentando la visibilidad de su negocio y con una certificación de calidad todo sin suponer ningún riesgo inversión el consumidor compra de forma segura con la eficiencia de correos y pueda recibir el envío en una de sus dos mil cuatrocientas oficinas en su domicilio o cómodamente a través de hippy PAC y sin ningún gasto de envío siempre a través de correos market punto es porque los nuevos tiempos llegan por correo

Voz 21 37:56 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 38:00 bueno y ahora vamos a repasar con la mejor dupla del periodismo deportivo los principales acontecimientos deportivos el fin de semana

Voz 21 38:08 para el precio de Liga no no no

Voz 5 38:11 Jordi Martí en Barcelona muy buenas muy buenas buenos días es una cosa es la otra es un Mundial un baloncesto Un fichaje por aquí el deporte no fichaje por allá lo digo así con toda la inquina no fichaje

Voz 1995 38:25 el momento

Voz 5 38:27 vamos a saludar también Antón Meana que están aeropuerto de Barajas previsto volar en un rato a Canadá para cubrir la pretemporada del Real Madrid Antón muy buenos días

Voz 0231 38:35 qué tal Toni cómo estáis buenos días estás ya en el aeropuerto si dentro de un rato volamos hoy arranca la pretemporada del Real Madrid tienen pruebas físicas los de Zidane viajan mañana la prensa lo hacemos un poquito antes por delante así que esta noche ya entraremos en El Larguero desde Montreal

Voz 1995 38:51 vale vamos a empezar hablando importante nuestro primer comentario se lo vamos a dedicar a la selección española femenina de baloncesto que ayer volvió a conseguir su segundo Eurobasket consecutivo tras derrotar a Francia en Belgrado así lo valoraba la líder del equipo Laya Palau

Voz 9 39:06 es increíble lo que hemos hecho es increíble como lo hemos

Voz 40 39:08 de hecho grabé yo creo que hemos dado una lección de baloncesto

Voz 0802 39:12 esto en general con el equipo Super

Voz 40 39:15 metido

Voz 1995 39:16 yo además el partido ayer fue el el más sencillo lo contaba también el propio seleccionador más sencillo campeona

Voz 0985 39:21 ya me gustó mucho la semifinal me gustó partido de España contra Serbia en la final contra Francia una auténtica potencia baloncestística por su capacidad no sólo técnica sino también atlética pero la selección española les pasó por encima desde el minuto cero yo tengo que revisar en mi memoria alguna final de baloncesto ganada con tanta solvencia como si una roca mes el apareciera a la selección francesa ya insta a La para uno la líder la veterana para quién no acabamos de descubrir el techo e ella dijo una cosa muy importante no sólo el que que es una final europea sino el Cobos

Voz 41 40:00 este ganó estoy totalmente de acuerdo y quizá deberíamos

Voz 0985 40:02 preguntarnos por qué qué ha podido pasar aquí en España en el deporte español para que la selección femenina de baloncesto esté cosechando tantas medallas una tras otra dentro de esta magnífica e combinación selección nacional pero texto tiene que ver seguro Tony con el conjunto de lo que está pasando con el baloncesto español en España

Voz 1995 40:23 bueno tiene que ver con el baloncesto permíteme Jordi tiene que ver con un momento extraordinario el deporte femenino y en general Antón tiene que ver con lo hablamos durante lo hemos hablado muchas veces el año pasado ya intuíamos que algo así podía ocurrir pero es el momento el deporte femenino

Voz 0231 40:42 sí sí por supuesto me sorprendía ayer oyendo Carrusel la transmisión del partido en la previa estaban todos los que saben de baloncesto en esta radio la secretaria de Estado para el Deporte y el presidente de la Federación convencidos de que iban a ganar es un equipo que trasmite eso pues la la la buena inercia del deporte femenino la sensación de que España es una potencia en deporte femenino yo iré un paso más allá Toni esta selección por lo que hemos leído escuchado viendo el palmarés ya se convierte posiblemente en la mejor selección española masculina y femenina transmite victorias buen rollo y encima no se bajan de los tres primeros sitios del podio desde hace muchísimos años es una selección de leyenda y creo que como es deporte femenino baloncesto femenino no tiene la portada en los medios que deberíamos darles pero nos damos cuenta de que lo que ha hecho esta generación es muy difícil que se repita

Voz 0985 41:35 oye digamos un nombre que es Señor con mayúsculas Lucas Mondelo el seleccionador fijaos qué delicadeza que en buen hacer que mano para con su propio grupo en el vestuario cuando a falta de dos minutos sustituya al quinteto en pista por un quinteto nuevo que permite a jugadoras pues participar también en la gesta no en participaran jugadores que no son protagonistas principales pero que pudieron participar o tanto sobresaliente para el señor Lucas Mondelo

Voz 1995 42:03 desde luego tenemos que hablar también de otro acontecimiento deportivo que yo no sé si ha tenido la dimensión de otras ocasiones ayer finalmente Brasil conquistó la Copa América

Voz 42 42:21 el título para Brasil

Voz 1995 42:23 todo Leo Messi primero por sus declaraciones contra la

Voz 1293 42:26 la sí nación de Argentina frente a Brasil donde ha cobrado lo es una cosa entre el esfuerzo fue el sábado en su partido frente a Chile nosotros no tenemos que ser parte la corrosión de falta falta respeto durante toda esta Copa Yuri tú conoces bien a Messi está enfadado hombre estamos

Voz 0985 42:46 en el vamos a ver aquí hay varias cosas que se mezclan los arbitrajes no han estado a un nivel el

Voz 5 42:54 Bar menos la expulsión de Messina justificando a Messi desde el minuto uno eso

Voz 0985 43:00 los perros eh espera no se expresado ninguna podríamos non grato no por favor

Voz 0231 43:06 apenas Toni que esto lo hiciera cualquier jugar que no fuera Leo Messi

Voz 5 43:08 a las diez de la mañana asaltando Hoy por hoy

Voz 0985 43:11 a favor tonillo terminó el servicio

Voz 5 43:14 lo dicho todo esto que he dicho

Voz 0985 43:17 no me parece que no es razonable que Messi la emprenda de esta forma con palabras tan gruesas como corrupción al hablar de la Conmebol esto me parece que Messi aquí ha errado pero oye me sentó no me puedes negar que hombre realmente la expulsión de Messi e que parece que le dio un golpe no sé cómo es de hombro o una agresión grave de hombro o de pecho a a bueno me parece que realmente el arbitraje el bar la expulsión de Messi pues bueno pero insisto no justifica esta gravísima acusación de corrupción

Voz 1995 43:48 Antonio estás a punto de suerte ese avión rumbo a Canadá tú dirías que el aficionado del Madrid está feliz y tranquila no

Voz 0231 43:57 en la afición del Madrid necesita un poco más creo que no entiende salidas de jugadores jóvenes españoles

Voz 1995 44:03 qué le gusta bastante caso de Ceballos

Voz 0231 44:06 qué va a salir caso de Llorente que ya no está Le encanta yo percibo al madridismo el fichaje de Hazard pero la gente tiene ganas de mambo y la gente quiere más jugadores buenos y la gente quiere que el Madrid fiche a Pogba y la gente quiere que el Madrid intente hasta el último día yo creo que la gente com

Voz 5 44:21 hacía mucho que Florentino

Voz 0231 44:23 este era otro conejo esté Madrid sea un equipo que que le pueda plantar cara a un Barça que en teoría va a tener a Suárez a Messi a Griezmann veremos si Aimar

Voz 5 44:35 y en el cual hombre lo de Griezmann no crees que está más objetiva

Voz 1995 44:46 desde más allá de lo que uno de los colores cada uno no cree que está

Voz 5 44:50 con mal gestionado a ver una cosa hubo una reunión

Voz 0985 44:54 entrada al ético y el Barça y el Barça Atlético esto lo desveló Bartomeu la semana pasada en esta reunión bueno pues cuando tú vas a una reunión es porque entiendes que hay un margen de acuerdo ese margen de acuerdo pues quizá pasaría porque el Atlético Axel aceptar un pago fraccionado no los ciento veinte de golpe de Lakoff la sino un pago fraccionado pero al ético en esta negación pone por ejemplo el nombre de miedo para que entre en esta operación para que el Barça pueda hacer un pago fraccionado realmente yo creo que estamos en los días previos a la ejecución de esta cláusula si finalmente esto Toni pues no se llega a un acuerdo para hacer un pago fraccionado en doce Barcelona necesita unos cuantos días para reunir alta legajo que supone pagar de golpe ciento veinte

Voz 5 45:39 bueno la verdad es que Griezmann Neymar

Voz 1995 45:44 estamos pensando en el partido Antonio en octubre cuando llegue ese tipo posible equipo a a jugar con el Real Madrid en fin no está mal eh no no Messi

Voz 0231 45:56 sí es un Barça que en mitad de las dudas renovó a Valverde yo creo que esas decisiones suelen salir bien cuando tú confías en un entrenador que para mí no ha hecho un buen año pero que que tiene eso el bagaje de haber hecho grandes cosas en el Barça en otros clubes creo que esa jugada le puede salir bien al Barça yo tengo más dudas con Griezmann que me parece un jugadorazo tópico todo el mundo pero que que su comportamiento le delata y un jugador que traiciona a un club Nadal siguiente y al siguiente y al siguiente y creo que está quedando muy mal misma como profesional no todo vale no todo vale ser un chico divertido jugar al for night bailar creo que hay que ser un poco más serio no faltar el respeto ni a los contratos mía los seguidores mis jefes y a mí no me gustaría que mi empresa contratara de compañero a una persona como Griezmann que a la mínima que te descuidas te traiciona y tradición otra vez

Voz 0985 46:49 pues imagínate todo esto elevado al cubo que es el caso de Neymar uf si tú me preguntas ya la hinchada azulgrana en el fichaje de Griezmann las Double preguntabas a Meana yo te digo a la hinchada azulgrana fichajes Griezmann yo tampoco creo que le ilusión en demasía hiel de Neymar tampoco eh sinceramente por lo que dicho Bretón pero especialmente en el caso Neymar donde todo lo que ha dicho Antón de Grid de Griezmann se multiplica por tres por cuatro o por XXXVII

Voz 1995 47:15 bueno es si no está mal vallados se fue montar una los dos juntos en fin hacemos una pausa y enseguida volvemos hablando con el más grande el hombre que señalan inició el verano Íñigo Marquínez

Voz 1 47:30 Toni Garrido llega este seísmo fer una llamada augura que dirige supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 18 47:43 consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter de cuerdas y usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que es nueve cero dos Un dos tres

Voz 0137 47:54 pero Línea directa una compañía Bankinter

Voz 1 48:03 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 18 48:14 este invierno más música

Voz 43 48:17 más humor más libros más viajes

Voz 44 48:21 más Hunter

Voz 1110 48:24 mi palabra no fantaseoso nada que cada día que hago procuro hacerlo al diario cuando yo vuelvo desde el escenario mi mirada al patio de butacas yo pero aquel niño sentado me veo a mí mismo sentarlo allí tuvo todos los días ahora al cabo de sesenta y pico de años en que yo hago este ejercicio

Voz 1 48:42 por el principio Doña Medina y Ángeles Oliva programa disponible en nuestra aplicación en Cadena Ser punto com

Voz 9 48:50 ha recordado que con la carita tan Malilla me iba a la tienda de mi pueblo a que me contara cómo podía sacar loco y que es el movimiento imagínate

Voz 1 49:01 así es la programación de verano de la Cadena SER esto en los seguidos en redes con ingesta

Voz 11 49:22 sin prisas la vida suena de extremado bien sea de otro modo el día

Voz 43 49:28 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas lo digamos también en Cadena Ser punto com

Voz 11 49:36 está sin prisas Cadena SER

Voz 1995 49:45 claro se

Voz 45 49:46 partivo quiere ser Yes un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque con

Voz 41 49:56 no llega a ese punto cuando llega ese punto Carrusel deportivo se convierte en una bestia en una montaña rusa ya está previsto

Voz 45 50:12 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito lo estudiaría

Voz 44 50:20 claro usted deportivo ético duradera

Voz 18 50:23 Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 46 50:30 no

Voz 21 50:39 está muy para escuchar

Voz 47 50:49 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar

Voz 12 50:54 me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 47 50:57 Prodi

Voz 26 50:58 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 18 51:00 eh

Voz 0137 51:07 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés de hacen la vida más fácil como el robot aspirador tibote de Kovacs que aspira a tu casa mientras disfrutas de tu tiempo máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio y con todas las facilidades y ventajas sobre nuestros tecnoprecios descubre nuestras promo

Voz 25 51:23 tienes de hasta el treinta y tres por ciento dels cuenta en la aspiradora

Voz 30 51:26 se Cova sólo en Hipercor y El Corte Inglés oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y que tan de es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la podemos antes de irnos de vacaciones bastan que

Voz 25 51:42 la protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 48 51:55 el buscador del ahorro ahorrar no la primera clase gratis de todos los gimnasios de tu barrio ahorrar es venir al San sufre este fin causa Deneuve hasta cuatrocientos ochenta euros de descuento en los mejores modelos Samsung como el Galaxy S diez por sólo quinientos setenta euros y además Elige tu carcas Assange desde diecinueve coma noventa y nueve solo del ocho al once de julio buscadores del ahorro venid Azón House

Voz 17 52:16 en la Cadena Ser

Voz 5 52:21 el este fin de semana ha vuelto la voz

Voz 1995 52:25 los que aniquila las siestas la verdadera razón que justifica que las bicicletas y son para el verano este fin de semana por fin escuchamos de nuevo a Íñigo Marquínez

Voz 5 52:38 no

Voz 1995 52:38 Nos pasa que da igual quién da igual

Voz 5 52:41 da igual lo importante es escucharán Íñigo Marquínez nos pasa a todos

Voz 0985 52:47 cuál es que me pasó una cosa muy curiosa mio el ciclismo no es un deporte que mentir me interese demasiado sin embargo el gran espectáculo radiofónico que encabeza el compañero Íñigo me parece

Voz 0802 52:59 es muy atractivo para mí es un clásico

Voz 0985 53:01 bueno es como el inicio del verano y fíjate la abierto ni a las conexiones las llegadas las entrevistas la forma tan armónica de buen rollo con que lo hacen me parece que es un espectáculo radiofónico de la Ser de un gran caída

Voz 5 53:12 Íñigo Marquínez muy buenos días

Voz 0802 53:15 a los hablo que pago yo muy buenas

Voz 5 53:17 no

Voz 0802 53:18 es que no es que si te tienen que querer Iñigo cómo estás con cuantos Tours llevas llevas ya esté es el vigésimo yo empecé en el dos mil este es el tu número veinte que hago Tours Madrid donde te pillamos donde te Villamira en eso estoy

Voz 5 53:33 acabamos de pasar una localidad famosa

Voz 0802 53:36 en Bélgica en Charleroi sea muy cerquita ya de la de la frontera con Francia ahí es que hemos estado durante dos días en tierras belgas maravilloso el espectáculo bueno es una de las cunas del ciclismo y ahora ya pasamos al escenario natural vamos a finalizar hoy no lo puedes llama Ethernet es la capital del champán yo ahí lo dejo no te quiero decir nada

Voz 5 53:56 sí se puede combinar ciclismo con champán

Voz 0802 53:59 creo que se champán con ciclismo también sí

Voz 1995 54:02 si voy te gusta este te gusta este año el recorrido del Tour