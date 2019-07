Hoy por Hoy (08/07/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 la información de la mañana de este lunes con Raquel García Raquel muy buenos días

Voz 0011 00:10 qué tal buenos días malestar en Podemos por la propuesta programática que Pedro Sánchez quiere plantear mañana la formación morada en una nueva ronda de negociaciones de cara a la investidura son declaraciones que acaba de hacer Pablo Iglesias a los periodistas en los cursos de verano de El Escorial allí está Nieves Goicoechea adelante

Voz 1468 00:25 si Pablo Iglesias ha explicado que Unidas Podemos ha hecho cesiones desde el principio someter a votación en el Congreso el gobierno de coalición si fracasa no existirían no plantear líneas rojas sobre el futuro en Catalunya hay enfrente se encuentran con un Partido Socialista que sólo pone

Voz 1663 00:39 excusas o no hemos parado de flexibilizar posiciones y lo que vamos a plantear al Partido Socialista en la reunión de mañana es que esto no tiene porque será en septiembre que es vamos a plantear que sean razonables y que hagan pues lo que ya ocurre en veinte de los veintiocho países de la Unión Europea un gobierno de coalición

Voz 1468 00:58 a Iglesias no le parece serio que la ejecutiva socialista que ahora se reúne en Madrid a partir de las once de batalla apruebe un documento con ofertas programáticas antes de que lo conozcan ellos Unidas Podemos

Voz 0011 01:09 en Madrid la dirigente de Vox Rocío Monasterio ha calificado de vergonzoso el pacto de gobierno para la Comunidad de Madrid que esta misma mañana van a firmar Partido Popular y Ciudadanos a pesar de que no cuenta con la formación de ultraderecha imprescindible para que la investidura de la candidata popular Diaz Ayuso salga adelante Diaz Ayuso declaraciones Radio ha asegurado que todas las propuestas Vox están en ese acuerdo y que no tienen excusas para decir que no en la Audiencia de Barcelona está declarando esta ahora la víctima de la llamada manada de Manresa la joven que tenía catorce años cuando tuvieron lugar los hechos está dando detalles de lo ocurrido según esta explicando tres de ellos la metieron en una caseta la amenazaron a punta de pistola mientras ella lloraba le obligaron a hacerle una felación a tragarse el semen la chica ha estado acompañada ha entrado a los juzgados de medio centenar de personas al grito de no está sola en Yemen Save the Children ha denunciado la muerte de casi doscientos niños por cólera en apenas seis meses Toñi Fernández

Voz 0202 02:04 mortalidad del Colera en menores se ha multiplicado por nueve y la situación sólo puede empeorar debido al inicio de la temporada de lluvias un momento crítico que con toda probabilidad según Save the Children va a provocar una escalada del brote ya se están registrando inundaciones en el país el temor es que la enfermedad se extienda a través del agua por si faltaba algo la guerra en Yemen ha inutilizado gran parte de las infraestructuras de agua potable y saneamiento que sufren más de nueve millones de pequeños INI siquiera combustible que garantice la recogida de basuras otro caldo de cultivo para enfermedades

Voz 0011 02:34 infecciosa y aumenta el número de homicidios a nivel mundial según el último informe anual de la ONU la cifra se reduce en España sin embargo una tercera parte se produce en el ámbito de la familia o de la pareja las mujeres son las principales víctimas así hemos llegado a las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 0460 02:51 sí

Voz 2 02:54 cadena SER Madrid

Voz 1694 02:56 el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid el ganador de las elecciones regionales pide al presidente de la Asamblea una nueva ronda de contactos antes de que designe a un candidato Ángel Gabilondo ha registrado la petición a las nueve y media de esta mañana inmediatamente después de conocerse el acuerdo de gobierno alcanzado entre Partido Popular Ciudadanos todavía sin Vox Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 03:16 buenos días iba a haber una propuesta de candidato que se aplique el reglamento y que se convoque una ronda de consultas esto es lo que pide el Partido Socialista al presidente de la Asamblea a quién acusado de atender a los intereses de su partido por encima de la institución Días Ayuso ha dado de plazo a Vox hasta las doce del mediodía de mañana martes para sumarse a ese acuerdo que ha cerrado conciudadanos en una entrevista con Radio la candidata popular ha asegurado que ese pacto con Aguado consta de ciento cincuenta y cinco puntos que recoge muchas de las propuestas de Vox y que no ve motivos ahora mismo para que digan no

Voz 0460 03:46 a su investidura esas propuestas ha dicho

Voz 0393 03:49 que resumen en libertad educativa rebajas de impuestos revisión de subvenciones os reforzar la atención sanitaria no dice nada Ayuso sobre las exigencias de la ultraderecha que reclamaba eliminar algunas partes de las leyes LGT Bey o el recorte de derechos a los emigrantes los votos de Vox son imprescindibles para esa investidura monasterio se ha mostrado molesta esta mañana con el anuncio de ambos partidos sin esperar a su formación lo ha calificado de vergonzoso la firma entre PP y Ciudadanos escenificará a mediodía en la Asamblea de Madrid Elio

Voz 1694 04:15 Mendia de Cenicienta está prácticamente extinguido aunque los bomberos siguen trabajando en la zona para pagar los rebrotes que todavía se registran Javier Ayuso es portavoz del uno uno dos

Voz 0220 04:24 nosotros aquí a puntos en los que puede haber algún pequeño rebrote van a continuar en las estaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajando en las zonas era cuestión de días seguramente el que sea más dispositivo

Voz 0953 04:36 yo quizás si hubiera una pequeña tormenta que enfriar un poco

Voz 0220 04:42 la zona se podrían acortar esos plazos pero de momento y mientras siga viento puntos calientes dentro de toda la extensión del incendio se va a mantener este dispositivo de vigilancia

Voz 3 04:52 incendio arrasó dos mil hectáreas tenemos veintitrés grados en el centro de la capital

Voz 0011 05:01 es todo sigue la información en Cadena Ser punto com Icon Toni Garrido en Hoy por hoy

Voz 2 05:05 cadena SER servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 05:20 con Toni Garrido si éste fuera el último

Voz 0460 05:22 los en nuestras vidas no querríamos pasarlo con nadie más no

Voz 1995 05:29 es la frase antes el humor no lo poníamos nosotros es que no había leído la frase no querríamos pasarlo con nadie más que con nuestros cuerpos especial

Voz 5 05:39 claro ellos no sabemos cosas nos vemos manco si nos sentimos como si no hubiera mirado un ejército de ciertos dan chispa la vida remate al chiste colofón a cualquier monólogo son el platillo de Elche impune de la batería que toca la radio española son la inspiración de nuestras más solemnes entradilla es motivo de trabalenguas semanal y amigos nuestros aunque hoy uno ha fallado

Voz 4 05:59 así que hoy en singular les presento al cuerpo especial ya ha pillado la música tardado verdad

Voz 0460 06:11 es como si fueras Tony Aguilar y no Toni Garrido ojalá ojalá cabalgaba yo Dani Mateo hola buenos días Iñaki Urrutia donde quiera que estés siempre te lo reprochar hemos si vale yo sé dónde está ya por delante el rencor en Los Ángeles el Mamón de San Rafael que he visto yo lo de pionero allí compra una gorra que buena empieza a verlo

Voz 4 06:32 a ver lo tengo estuvimos dando con los creadores tengo algunas dudas sobre personajes

Voz 0460 06:39 en realidad han tenido que rebajar para la ficción han tenido que rebajar un poco la realidad Christopher

Voz 6 06:47 nada mi padre ladrones a Rabat

Voz 1995 06:50 a él sí él no quiso hacer nunca daño a nadie

Voz 0460 06:53 céntrico cositas bueno tú cómo estás yo muy bien estoy aún bueno muy bien no también tengo una calle pop tengo te puedo comentar que tengo un quiero denunciar una situación desde aquí desde los micrófonos de Hoy por hoy el Glass que arreglas escuchado el anuncio cuando ya todos estábamos enamorados de Joseba si ahora han puesto a uno que se llama Gabriel muy bien pero dice exactamente lo mismo que Joseba qué ha pasado pues Joseba que ha hecho mal Joseba que no he hecho nada más que pasa cambian distintas lo la luna es ahora que no que no ha hecho nada mal Joseba pues pero Gabriel viene Juventud bueno pero es en muchos sitios y mismamente si es verdad también es verdad las nuevas generaciones o sea que dice lo mismo almohadilla todos somos Joseba

Voz 1995 07:44 un abrazo a Joseba un abrazo a un abrazo las bueno y vamos a hablar de cosas inolvidables así que si no les importa les voy a pedir que me acompañen un segundito en el tiempo

Voz 7 07:53 en el año mil novecientos ochenta y nueve amaneció entonces

Voz 1995 08:00 José Luis Cuerda me llevó un España profunda en un mundo platónico en el que no existen ni convencionalismos ni corrección política England

Voz 8 08:09 sí

Voz 1995 08:10 puede que todo son los hijos de puta llevan bien el turismo toma las decisiones el pueblo de manera comunal dice bueno les pasan cosas raras como que a los hombres pues sus salen de la tierra tú te acuerdas de Amanece que no es poco hombre todos los días en la historia de Amanece que no es poco que tiene ya treinta años se supera así como en el pionero la supera a la ficción tú te acuerdas que el niño deprimir hombre como olvidarla los a manifiestas del mundo entero que no solamente son todo el mundo recuerda al niño deprimido y deprimente pues pose niño deprimido hoy ya hecho un hombre no señor deprimido es ahora el alcalde del pueblo desde grabó Amanece que no es poco con Ángel Martínez muy buenos días

Voz 0460 09:02 buenos días Toni buenos días Mateo buenos días

Voz 1995 09:05 ya no estás deprimido lo primero

Voz 0953 09:07 no la verdad que no la verdad es que ya se nos ha pasado fuimos dice caso a a la manera el pasó Passola depresiones hace de los hace unos cuantos años

Voz 1995 09:16 Juan Ángel Martínez amanecía hasta íntegro es el presidente además el alcalde de Ayna es el presidente de la Asociación de fans de Amanece que no es poco hace un mes ganó la elecciones es hoy es el alcalde de Reina el pueblo y Albacete con seiscientos habitantes escenario de la película de cuerda

Voz 4 09:32 si queremos referir

Voz 8 09:35 viva ese alcalde viva viva el munícipe

Voz 0953 09:39 esto lo hacen en el pueblo no la verdad es que no la verdad es que el saber así el día diez menos mero jolgorio que en Amanece que no es poco la verdad que el tema más duro que este tipo de cosas aunque la verdad es que había alguna anécdota como yo decía pasé de ser necesario tal que está ahí hecho tuve que explicar que el mundo necesita lo lo entendía claramente que es lo que me había pasado en la vida para poder decir eso

Voz 0460 10:11 oye Juanan Geli ya habéis escogido los roles de cada uno en el pueblo ya sabes los que hemos visto en las películas la película hay que escoger este año quién va a hacer de cada cosa

Voz 0953 10:22 sí eso elegimos cada cuatro años legítimos Hanga cuatro que si a parte a aparte no estoy solo yo la Corporación saliente el turista alcaldesa sin niño sonámbulo del hijo de de manera de que le en Eyes que del cae del cabo de la Guardia Civil está aquí estamos eso como decía un amigo todo de maravilla uno el yo topa con la no te digo estoy viva sobre todo la veinticuatro horas

Voz 0460 10:50 o sea que estáis ahí el deprimido y el sonámbulo sí sí lo prohíba también es lo mismo tipo de cosas en la candidatura

Voz 1995 11:02 drama electoral que que qué propuestas de tenías tienes en programa electoral

Voz 0953 11:07 pues esperaban esto es mucho más duro que que la verdad que les solamente como los roles que decía Dani antes sino pues un poco la situación que se encuentra pues los pueblos tan pequeños Un pueblo de Sierra como es en estos momentos un pueblo como con seiscientos habitantes donde llegamos a tener más de tres mil habitantes en los años setenta donde cientos habitantes como once núcleos de población que necesitan pues de todo desde trillado saludar a unos público calles asfaltadas luego pues la gente mayor que que tenemos en nuestros pueblos porque costando oí agotamiento por eso hay que cubrirlo pues por necesidades prácticas como esta hay que mantenimiento cuidados que tiene

Voz 1995 11:51 a eso se llama gobernar el ahora tendrá que gobernar un buen centro médico porque todos sabemos que a nada que te dé una Miaja de la Roja

Voz 0953 12:01 eso sí si nosotros ese tipo de cosas pues te pues complicado en el mundo rural y por eso también aumenta cae más y menos mal que también el tipo de cosas que al final es un problema que tenemos y que tenemos que afrontar los que vivimos pues ayudar en nuestro pueblo puede de momento de de Alcaldía o desde el punto de no ha tocado trabajar

Voz 1995 12:24 ya el alcalde como como ven amanecía esta entiendo que las próximas celebraciones porque cada año como saben ni les llama de fiestas de todo el mundo a recorrer los pueblos por los que se grabó la película imagino que ese que es un motivo maravilloso para para llevar gente al pueblo este año con más motivo todavía será uno de los días grandes de baño

Voz 0953 12:44 pues la verdad es que sí aparte este año fue la gasolinera que la quedada maletita que organizamos todos los años en Ayna Liétor y murió Nikos que son tres pueblos de la Sierra del Segura que está muy cerca de ahí que coincidió con la que dada la toma de posesión entonces claro pues yo fui intentando no decir cuando era la toma de posesión no lo quería hacer público claro pues esto pues enterado cuando terminamos Cela institucional pues me hicieron abre la abre el el la ventana del salón de plenos del Ayuntamiento está dieta ellos lleno de amanecer una pancarta alcalde todos somos decente Touring necesario adicto de cantando Valencia como como pasaba en las

Voz 1995 13:27 hola bares y de qué opina de todo esto es la señora de del alcalde por lo que se decía la película digo eh

Voz 0460 13:34 pillo

Voz 1995 13:36 de cómo un hálito gente Juan Ángel estamos muy orgullosos eres un ejemplo de niño de premió a alcalde al que sólo hay un trecho Nos parece una muy buena idea hay que felicitar también a los vecinos que han elegido aún Municio por tanto no yo empezaré a respetar T para Ángel cuando le dediques una calle o una plaza a Faulkner

Voz 0460 13:57 en ahí yo creo que es empresario que nada es verdad ni ical

Voz 0953 14:06 se ha y eso lo tenemos de la ordenanza municipales clarísimo

Voz 0460 14:12 aunque van

Voz 0953 14:14 lo que hicimos el año pasado sí que fue o una al social de harina aquí que le cambiamos el nombre del próximo ciertos social y cultural José Luis Cuerda cuestionar intentó a José Luis pues dar difusión a ocho a nuestro pueblo ponerlo en el mapa de porque el turismo y nadie es un pueblo turístico donde viene la gente hace senderismo donde viene la gente a disfrutar de la escalada de la cierra un Palace que no lo conocéis pues invito cuando queda

Voz 1995 14:39 sí lo conocemos increíble

Voz 0953 14:41 que vengáis a quitarlos por aquí algún día que hoy para Albacete y os animo a el y la Ina hijos hago yo la ruta de Amanece que no es poco porque con una cosa que mucha gente no sabe es que existe una ruta sobre la película que se hacer todos los días del año

Voz 0202 14:55 a los operarios

Voz 0953 14:57 el años cuando

Voz 1995 15:00 lo lo malo lo malo que tenemos nosotros alcalde vamos a las sitios nos vamos vamos a poco que nos inviten a uno gazpacho no no vamos hoy pero luego echarnos ahí nosotros quiero que sepas que hemos sido invitados a las mejores fiestas de Madrid una sola vez estará

Voz 0460 15:17 es una gotita también nos la tomamos no va a ser necesario Juan Ángel

Voz 0953 15:25 anda que os animo mucho ni muchísimas gracias y nada ya digo que te invitado cuando queráis a venir aquí a igual todos lo siguiente

Voz 1995 15:31 alcalde de Ayna ex niño reprimió un abrazo muy grande enhorabuena a todos los vecinos del pueblo gracias

Voz 9 15:37 muchísimas gracias están y paro

Voz 6 15:42 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 15:46 los temporales me llaman para ver si tiene seguro antes de provocar desperfectos pero cuando pasan y no lo tienes

Voz 1995 15:51 es que tampoco pueden llamar a nadie

Voz 10 15:54 cuando el INE directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa punto com

Voz 11 16:02 sí

Voz 12 16:07 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 13 16:20 no siempre son de tela que venías un sitio tampoco y lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificada

Voz 5 16:40 más tranquila historia es el referente para no repetir errores que tienes don Fernando

Voz 13 16:45 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa en el resto no lo sabéis enterado que esto que nos arruinó culturalmente

Voz 5 16:52 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías ser ya porque no estoy aquí

Voz 13 17:09 y qué estas haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 5 17:15 la Ventana séptima temporada con Cárdenas

Voz 2 17:26 si quieres estar el día en el deporte escuche a SER Deportivos

Voz 14 17:30 aquí estamos arrancamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día en SER Deportivos gracias por ponerlo como Mazo cuadre por la radio por vuestro móvil

Voz 15 17:39 la acción de la nacer la TNT es decir la tele

Voz 2 17:41 estos en la pez en las redes hola punto dando toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión análisis la NBA con Daimiel deporte femenino muchas cosas más todos los días de tres a cuatro de la tarde SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 16 18:11 hola a Juan vosotros otra vez los neumáticos puedo no cuentes con nosotros estas vacaciones yo no estoy por esos trotes dibujo en Internet

Voz 17 18:21 ponen forma tus neumáticos en la Red Ford que elige entre primeras marcas continentales stone descubre nuestros precios imbatibles tienes la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros con otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación de de preocuparse

Voz 18 18:36 tienes reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación estación

Voz 3 18:46 al día que crea una empresa que Duque que enseñó los valores que respete el medio ambiente

Voz 18 18:52 pienso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast Vox iTunes Google pocas

Voz 19 18:58 si me invitan a un guante que me apetece un fiestón hacer un safari como inmolaron ya están aquí las rebajas de El Corte Inglés con un cincuenta por ciento de descuento si te llevas dos o más prendas de lino de la marca Woman El Corte Inglés del veintiocho de junio al treinta y uno de agosto arriba el verano abajo los precios en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 1084 19:19 soy Gabriel de Glass tienes un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano en treinta minutos reparamos tu Luna nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 0460 19:29 y cargó

Voz 20 19:31 las repara

Voz 5 19:34 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma

Voz 21 19:37 gracias por venir tan rápido necesitó instalarla hoy urgentemente se ha sufrido algún robo no no es que nos vamos mañana de vacaciones si queremos dejar la puesta para irnos tranquila

Voz 22 19:46 las protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que responden segundos llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 19:59 en Hoy por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 1995 20:06 la verdad es que estamos en tiempo de asueto descanso Pelegrina tú sabes decirme una paella

Voz 0460 20:12 una paella que lleva no traiciona e te digo una paella una paella tradicional si tiene que llevar Roth se arroz eh que hay muchas hay una sola una paella te hablo de ella para ella para ir con pato Pato por ejemplo el delta del Ebro atenúe paella con Pato a en el delta del Ebro no sabe lo que hay pero que se llama lo no lo llamen matrimonio eso ya pues vale pato venga pato que más no a ver qué ya que lleva ya estamos con el debate

Voz 1995 20:51 instantes no no se pregunta si no es por inseminación tú dices cosas y digo sí o no

Voz 0460 20:57 que lleva a raya calamares el pacto no Patón ve esto pues te creas que no lo son Valencianes sino no querido meterme en política es que no quiero entrar en ese debate con la música es muy tensa arroz lo que pone momento mares guisantes rollo sino vale por pollo Goyo no en mar y montaña calamares pollo cámara apoyo Yeles Frankfur es que yo soy muy de de paella por Quique Dacosta

Voz 1 21:31 buenos días hola buenos días vaya vaya a apoyar

Voz 0460 21:34 saben donde mandamos donde queda hacemos contar

Voz 1 21:37 Matteo

Voz 8 21:37 bueno no nada pues sideral del tal Ebro no que es el de ahora allí transitando que maravillosa que aquel lugar

Voz 0460 21:42 pero estoy diciendo mentira aquí que no hacen una paella con Pato que es muy tradicional en el delta el eh

Voz 8 21:48 pero esto es tan complejo y tan sencillo como queramos hacerlo clara tú decías que vas a que los del delta del Ebro no sabe lo que es una paella lo cocinan con Pato pues mira la verdad de todo esto es que es la receta la paella o la paella en sí mismo es una receta de subsistencia entonces qué le vamos a decir a las Abuelas de nuestras abuelas que aquello que cocinaban con lo que tenían no era una paella los domingos que cocinaban con amor para su familia pues a ver quién tiene la moral de decirles que no lo era ente ante ese dilema moral y de dónde venimos que desde un país también de de de cursos justos y en el que hemos construido de la necesidad un hedonismo entorno a la mesa nos debatimos es cierto que la paella tiene una serie de ingredientes esta sería ingredientes nacen fundamentalmente de Valencia capital aquello va a acabar el capital de alrededores aquello que se aleja de del cultivo de la pesca o de la ganadería de nuestro entorno pues entiende como norma general en todas las recetas no sólo en la playa que no son propias de de de la de la cocina popular de este lunes

Voz 1995 22:50 vale sabiendo además con toda la polémica heroicamente suscitan con esto que dices además que tienes toda la razón vamos arde el último no muy como calificarlo proyecto desafío reto que acaba entender Quique Dacosta a ti te compensa

Voz 8 23:09 pues hombre me compensan sí que me compensa no eso es una un anuncio no así compensa ser padre pues pues sí que compensa mira hay una de las cosas más importantes que yo entendía que como cocinero debía hacer el cocinero contar a Michelin creativo reconocido y agradecido por ello de mi carrera profesional que era también tutelar la cocina tradicional la de nuestros territorios en mi caso la Comunidad Valenciana evidentemente con ella la paella la paella es la recetan la quinta receta más bucle dada del mundo en la que ni tan siquiera nos ponemos de acuerdo nosotros mismos en qué ingredientes sonó lleva vosotros estabais hablando de ingrediente más o menos obvios no que visuales pero ya sí le ponemos o no le ponemos pimentón ya salta la polémica a todos los

Voz 0460 23:53 afectó dice Daniel pero Terreros gastronómico en territorio nacional cebolla

Voz 1995 24:03 dices que Quique que es un nombre de reconocido prestigio es uno de los mejores cocineros de los emblemas de la gastronomía española acaba de abrir que va a inaugurar un restaurante en Londres que pretende convertirse en la gran embajada de la paella en el mundo se llama

Voz 1 24:18 lleva un mes abierto

Voz 1995 24:20 bueno solamente dos mil y pico metros en pleno centro de Londres

Voz 0460 24:24 todo un desafío para una ciudad que asume que la rodeaba chorizo de la paella es una mezcla de de de pato sus más allá de los ingredientes Quique la gran pregunta es esto aquí ahora que estamos sólo a la gran pregunta vamos a ir a venderles paella los ingleses pero se la vamos a vender al precio real de la paella os seguiremos convenciéndola de que la paella cuesta ciento ochenta euros como las Ramblas

Voz 8 24:56 eh mira eh el precio el precio de las cosas

Voz 1 25:00 todo es lo mismo en Denia

Voz 8 25:02 que en Madrid en una calle bueno otra que Londres en una calle u otra entonces muchas veces los costes generales implican también en el precio de venta final de las cosa eso todo el mundo lo va a entender es evidente no lo mismo un piso en una calle que en otra aunque el ladrillo sea básicamente igual

Voz 0460 25:18 es que están acostumbrados a comer muy mal por mucho dinero hará lo mejor llegas tú con una paella bueno hay te dicen esto no sabes cuál es el problema que venían a la de Frankfurt la paella te puede tener muchos de y podemos yo creo que sí

Voz 8 25:29 debemos de respetarla desde la esencia la paella tradicional no lleva chorizo por lo tanto señores a la a la paella no lo pongamos hizo porque no lleva chorizo estos convoca una merluza en salsa verde para que todo el mundo se le pone chorizo por cada para ella por el mero hecho de Palha de de de sentirnos libres torno a ella que me parece muy bien esa actitud hemos hemos sentido que el chorizo que mañana van a poner piña le vamos a poner chupa de va a poner cualquier

Voz 0460 25:57 lo de la libertad y estas el nunca máis Basta ya respetara eso sí pero otra cosa es lo que decíamos al principio

Voz 8 26:05 con el Pato para que no nos pisamos nosotros la la cola al final yo entiendo que pueda haber una persona en el norte del Reino Unido o en Texas quiere hacer un domingo una paella no puede tener los ingredientes el pollo conejo garrafón o qué tal Romero no tiene todos estos ingredientes para hacer la paella el azafrán se le ocurre a la brillante idea de invitar asuma familia a los amigos a cocinar con costilla de cerdo y hacer una paella que le pone pimiento una paisano un arroz en paella que le pone pimiento guisantes y todas las aberraciones que tenía Le dejemos libre de sentirse emular aún valenciano un domingo cocinando una paella en el campo porque pirado eh yo también cuando cojo la raqueta de Rafa Nadal pienso que Rafa Nadal y con nombre vida Rafa Nadal de la misma manera que a lo mejor cuando nos ponemos a hacer ni guiris nosotros tacos los mexicanos japoneses se pueden enfadar mucho con nosotros pero el excomponente ponente perdona Toni hay un componente de respeto de conservación de lo nuestro y un componente de permisividad a la aproximación de la fiesta el país

Voz 1995 27:02 vale pero yo déjame añadir algo a todo esto tiene que ver con la magia tú puedes hacer en tu casa un día una vez alguna vez una paella buena pero estamos hablando de gente que saca todos los días no quiero ni imaginar número de arroces de es que eso cómo se consigue todo el mundo que intentaba alguna vez cocinar arroz hablo de arroz o cualquier tipo de arroz que se se que en su punto que la Rosetta ya pasado que esté todo viene eso es imposible osea eso también tu casa hacer uno es

Voz 1 27:29 complicadísimo y que tiene que además tiene que estar tomando sentado a las dos y diecisiete minutos cero cero porque como se sienten cinco minutos más tarde

Voz 8 27:38 la rosa falsa a en Marte

Voz 1995 27:40 hemos los relojes hizo que para un ser humano a nivel Usuarios imposible vosotros lo reproducir cien veces cada día cuáles se eso magia eso eso eso

Voz 8 27:49 si además lo hacemos a en el centro de Londres en la zona de Colombia que es el área en el que está el restaurante hemos hecho una cocina central visual que se hacen

Voz 1995 27:58 sí

Voz 8 27:59 todas las paellas se hacen con leña con no solamente con leña sino con diferentes líneas al final cuando cuando estabas al principio introduciendo el concepto que hemos abierto lo dejas una rozaría pero que de norte sur oeste ha querido representar las recetas tradicionales y creativas de la Comunidad Valenciana entonces en la madera no solamente es un medio de combustión sino que también es una manera de Haro matizar es un ingrediente más dentro de la región

Voz 1995 28:23 te llevas la madera Londres cuando no

Voz 8 28:26 tienen allí si por ejemplo mira Naranjo no tienen pues no lo llevamos obviamente pero Sarmiento por ejemplo sí que tienen cepas Isar mientras y que tienen la la receta de la paella de conejo y caracoles del interior de Alicante en Pinoso la zona de Pinoso se hace con Sarmiento pues es Sarmiento no lo llevábamos desde aquí lo cumplamos allí en lo más alto eso todo esto es ver cómo él solo del fuego porque el fuego en sí mismo es uno de los básicos de la de es una tendencia obviamente pero estamos hablando de uno lo básico de la alimentación del ser humano genera una atracción visual una de una fijación cuando tú ves una llama en el centro de Londres con una llama metida dentro de una llamada un metro metro doscientos metro metro veinte de de altura pues la verdad que es realmente mágico y es una de las cosas más difícil así es complejo que que hizo que esas retrasará el proyecto casi un par de años encontrando el lugar ideal por qué porque necesitábamos para mí era esencial que que aunque hubiera también paellas al horno paellas en ganas en chapa pero que la madera estuviera ya sea de pino de Sarmiento de Naranjo de olivo de enebro para mí era fundamental que que el que el fuego el fuego estuvieran unido porque al final es una receta de domingo de familia de campo o de compartir del primer día de estar abiertos me vinieron cuatro señor súper arreglados muy british ellos a mitad de la paella que fue el segundo el tercer plato que se pidieron ya estaban sin con la con la chaqueta puesta en a el respaldo de la de la de la silla sin corbata no han entendido el concepto

Voz 1995 29:57 pero tiene un problema no sé si eres consciente vamos a hacer una pequeña pausa se medible seguimos hablando con Kike como usted dice

Voz 8 30:06 Socas en inglés vale venga que decir ahora después de la de la de la

Voz 1995 30:12 has encontrado no me digas que es encontrar una palabra para decir Sougarret

Voz 8 30:15 bueno ese es un restaurante que necesita glosario ahí lo dejo porque la terminología normalmente contada como tal que es el socarrón que es algo que demandan por primera ella sale sin socavar viene de vuelta a la cocina así os lo digo la pasión por el Socas es latente por la paella también pero una paella ahora mismo para ellos sin socarrón Hinault todas las paellas llevan socarrón y sienten como como como un error

Voz 0460 30:39 dos linda

Voz 8 30:41 no Dzhokhar porque la doble R se pronuncia como una

Voz 0460 30:44 sí parece un barrio barrio de ésta

Voz 24 30:48 pero lo lo quisimos incluso utilizar como nombre del es uno de los nombres que quisimos

Voz 8 30:53 es para que bueno porque el nombre el restantes a Ros otra vez aparece la doble R y a Ros ahorros es arroz en valenciano lo que sería allí pero queríamos traerlo mucho a una mirada inconsciente concierto por nuestra parte muy consciente de ello a que estaban pronunciando la roce en valenciano

Voz 1995 31:12 tener que mucha gente diría ahora en inglés lógicamente con la veces que estaba yo en España tiene que venir a Londres a comerme una buena paella vamos a hacer una pequeña pausa enseguida seguimos dando de Ross

Voz 1 31:23 eso querrá decir

Voz 6 31:26 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1084 31:30 Jansa TD tenerme casa pagada y seguir pagando de más por mi seguros de hogar mutó arte traer a la mutua tu seguro de hogar tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 25 31:39 tiene mutua el precio de tu seguro de hogar sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 1 31:59 gone Hoy por hoy

Voz 2 32:01 Agra cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 1 32:12 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 26 32:16 en mis trabajos empezaron es referido en un jardín de temas toda esa noche no dormí pues algo estaba combatiendo en mi corazón me levanté poco antes

Voz 1995 32:27 desde la algo es esclavos dormía

Voz 27 32:30 la luna tenía el mismo color Tele infinita tiene en jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mi rodó con una tengo nuevos insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad que respondí que era el de Egipto que alimentaba las lluvias otro es el río que persigo que picó tristemente el trío secreto que purifica de la muerte a los hombres

Voz 1995 32:57 oscura sangre manaba del pecho me dijo que su patria

Voz 28 33:01 bueno Montaño que está del otro lado y que en esa montaña era fama que sea in caminado hasta el occidente donde se acaba el mundo tiraría

Voz 1995 33:09 el río cuyas aguas están en la inmortalidad

Voz 27 33:12 agregó que en la margen ulterior se elevaba a la ciudad de los mortales pican baluartes anfiteatro si templos

Voz 2 33:21 antes de la Aurora murió pero yo que terminé descubrirla ciudad quiso sufría

Voz 29 33:26 ignoro si cree alguna vez en la ciudad de los inmortales pienso que entonces me basto la tarea de buscarla Flavio pro cónsul dgt cuya me entregó doscientos soldados para la el también reclutar mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos que fueron los primeros en de saltar

Voz 6 33:46 El Aleph Jorge Luis Borges mil novecientos cuarenta y nueve Katrina se escucha

Voz 2 34:03 sólo deposita su un pequeño respiro

Voz 1 34:07 Luz para ver las cosas de otra forma Hora Veinticinco y la actual otra formada con Ángels Barceló cabe en exceso

Voz 31 34:18 Beitia la móvil manía de Media Mark especial veinte aniversario lleva MI6 de sesenta y cuatro gigas de memoria interna por su ciento treinta y nueve euros precio medio Omar y hasta el veinticuatro de cuyo financia al cero por ciento a partir de doscientos noventa y nueve euros ya está inventada es es con la metió Krupp Kart pinta

Voz 10 34:35 cero por ciento financiación de van con su sumergida

Voz 32 34:39 la Cadena SER cinco días y el país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 5 35:01 buenas vengo de Securitas Direct a instalar la alarma

Voz 21 35:03 gracias por venir tan rápido necesitó instalarla hoy urgentemente preocupe ha sufrido algún robo no no es que nos vamos mañana de vacaciones si queremos dejar la puesta para irnos tranquila

Voz 22 35:13 las protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que responden segundos llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1084 35:26 los buenos días Toni ollas a este sonido no eres tú con el So ahí en la placita este verano porque esto es el seísmo de Línea Directa un seísmo que sólo provoca alegrías porque tú descansas en verano Isabel el dinerito que te vas ahorrar línea directa se supera ahí te da por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche sí sí ha ido bien seis meses gratis llama ya al nueve cero dos un dos tres cero uno uno nueve cero dos un dos tres cero uno uno consulta condiciones Salina directa a punto com una acompañaban Inter

Voz 6 35:57 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 36:00 Quique Dacosta lleva más de treinta años definido la tradición con las herramientas de la vanguardia de ese modo se ha convertido en uno de los mejores representantes de todo un territorio de una cultura gastronómica desde su restaurante en Denia con tres estrellas Michelin y sus dos locales en Valencia que ha demostrado entender la cocina como un arte pero también quizás esas parte de de parte de su éxito como un oficio ahora siguiendo el camino inverso de muchos empresarios advierte un restaurante esto es el todo por el todo en el corazón de Londres en el que emprenda una noble cruzada enseñar a esos ingleses a comer buenos arroces en Praia el restaurante ayer cumplió un mes sino me equivoco exactamente vale en este en este mes que primeras sensaciones tienes

Voz 8 36:50 mira te diría que maravillosas justamente estaba hablando aquí con con Sergio tenía en en en ese momento estaba comentando de que la la percepción de la gente es extraordinaria la aproximación a la paella es con muchísimo respeto la gente es hedonista y quiere disfrutar esto es fundamental me preguntabas antes cómo somos capaces de conseguir que esas cien paellas no sacan con con con la perfección y el rigor que que ser espera porque también es verdad que cuando se anuncia a bombo y platillo que viene un cocina pero con tres estrellas hacer paellas pues también se espera un poco con los tenedores para arriba no y con los cuchillos y los cubiertos para arriba entonces lo que tenemos es un equipo de noventa personas que hacen que este proyecto de ciento cincuenta sillas no solamente este con un alma y una profesionalidad sino también con un rigor y mucho respeto al cliente que aunque pensemos que no saben sabe mucho además veranean por nuestras costas conocen perfectamente en nuestro país de esas noventa personas cuarenta están en la cocina perfectamente formados por nosotros en Denia en Valencia muchos son de aquí otros son de allí de la misma manera que nosotros hemos querido ser cómplice de nuestra despensa de ellos porque yo creo que hay una cosa que ha aflorado con el Brexit es un sentimiento patrio por su parte también está muy acostumbrado que llega al español vete con su jamón viene con su pescado que maravilloso cómo no con su verduras pero qué pasa con la de ellos nosotros ya en el último año hemos estado de norte a sur de este también rastreando su despensa para ver que de lo que ellos tienen entra dentro del ADN de la paella de la carta que nosotros ofrecíamos eso les ha hecho una ilusión tremenda porque claro al final cuando tú tienes un producto bueno te haces cómplice del y no dada espalda pues un país como nos pasará a nosotros pues se sienten orgullosos y estas son algunas de las cosas que que que han hecho que que que están haciendo que el proyecto a un mes vista esté muy aceptado más allá del número de Klee antes que es un sitio grande que por la noche da doscientas personas cien paellas al día con un equipo de aquí de allí de todos los lugares como es esta ciudad cosmopolita en el que con con con todo el alma hemos emprendido esto qué entendemos que entiende he dicho siempre que que un restaurante es la mejor embajada para un país donde se lleva no solamente el diseño donde a formas de vida la cultura la gastronomía la forma de vivir para mí era fue mental e lo más fácil hubiera sido llevar el Quique Dacosta Denia el tres estrella Michelin alojados en un hotel maravilloso que no es tanto cuando Laporta cada dos por tres pero emprender un proyecto empresarial ambicioso grande con vocación de crecer internacionalmente

Voz 24 39:21 con con un equipo de todos los lugares del mundo oí

Voz 8 39:25 llevando una receta que es la más importante está mal que lo diga yo por ser valenciano

Voz 24 39:30 eh como la paella por todo el mundo e desde desde un restaurante tan bien armado y me siento orgulloso de haber armado un proyecto sólido serio e empresarialmente hablando de organizativa en mente hablando por todo el mundo pues es un orgullo para no

Voz 1995 39:45 está claro que que que hay que tener mucho valor

Voz 0460 39:48 gran gran no riesgo el comprendes sobre todo para esto último que ha dicho Quique por qué dices que has intentado incorporar a la paella algo de la gastronomía inglés

Voz 8 40:00 esa es la despensa de la bueno no solamente la paella a la carta en general no solamente a la a la a la oferta porque no solamente de paellas vive el hombre y la mujer Jaén aparte de cocina de las entradas que son más creativas con un corto un poquito más desenfadado y fresco hay una parte central que es la la paella el arroz en paella o los arroces en general

Voz 0460 40:20 pero ahí no le pongas pillan chips eso no

Voz 8 40:22 no pero pero pero podemos hacer un fish and chips sabes qué pasa qué pasa subiendo en español y hacen Londres son fish and chips pues yo me tengo que enfrentar al mismo respeto que ellos que yo les pido a ellos todo menos

Voz 1995 40:33 es hacer lo que hacen que es muy típico en Escocia es freír la barra de chocolate en la Marina sin agua con el que hace el bizantina ponen una barra de Marx o de todo menos eso

Voz 8 40:48 asimismo me parece ya como no en tanto difícil pero te digo eh que es muy fácil analizar y al vecino oí no mirarse yo he visto hacer grandes aberraciones también en nuestras cocinas e también en muchas veces por el mero hecho de cocinas tradicionales tenemos el beneplácito de la tradición a la tradición cuidarla que mimarla que acusarla porque una paella y por la noche no se come porque es indigesta cuando desde pequeños nuestras madres nuestras abuelas nos daban arroz sobrecogido o agua de arroz cuando teníamos mal de Pancho Nos la culpa del arroz es ver desde como elaboramos la paella con conocer

Voz 24 41:22 antes negros me de a veces extraído perdonar me de de las freidora con grasas animales

Voz 8 41:31 quemadas en la propia paella sobre cocción es de verdura nosotros apelamos a que además a Rossi come por la noche y que no es indigesto o alguien se ha planteado ante un Ny guiri que el arroz va a ser indigesto

Voz 0460 41:42 exacto

Voz 1995 41:43 pero es que claro es el aceite pero por eso

Voz 8 41:46 a quemar la grasa de la de animal cuando haces una una marca de una de una carne una costilla de cerdo un pollo conejo estás dotándolo dorando lo ves que es aceite donde se que ya no aceite que es además la fusión de aceite de la grasa se empieza a quedar negro lo que hay que hacer es retirar la totalidad el afecto Oliva es uno de los salsas Man maravillosas que pueda tener la gastronomía pero quemada están indigesta como una grasa animal quemada

Voz 1995 42:12 si es que pasa yo tengo un problema con Quique Dacosta que le oigo y me da

Voz 1 42:17 pues oye a la mesa eh

Voz 1995 42:19 once cuarenta y dos ya comer hasta ahora pero es verdad es de de esta gente que hoy es hablar con tanta pasión con tanto conocimiento de la comida que que a mí me da hambre

Voz 0460 42:27 la ironía es que los ingleses han viajado por España va a comer solo falta los fallos de Manchester no me gusta me gusta Tony Acosta me gusta Toni que escucha un cocinero tres estrellas Michelle el hablarme

Voz 1995 42:50 curioso Quique hablábamos con con Frank porque además de la del de todo esto que hacemos es un gran desafío tiene que ver con la cultura pero tiene que ver con un proyecto empresarial llevamos con Ferran Adrià sobre el desafío empresarial hay que muchos cocineros todavía no han llegado de bueno yo cocino muy bien Oviedo pero siempre exteriormente no es sostenible Si eso no va a ningún sitio y económicamente viable pues ya pues cocinar tuve claro que te dé la gana que te lo vas a comer una y otra vez es verdad que hay una nueva generación yo creo que contiguo al frente de gente que calcula muy bien el proyecto los pasos que da son muy decididos y que empresarialmente además cree en un modelo sostenible y eficiente

Voz 8 43:25 es fundamental el fracaso de un restaurante ahora mismo mi primer restaurante Londres a Ros si fracasa empresarialmente es un fracaso de la gastronomía española en general y más teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo Spider puedo fracasar soy humano y me puedo equivocar y me volveré a levantar como los otros seis proyectos que tengo en Denia ecuatorial en Valencia más arreglos en en en Londres pero una cosa la gastronomía española bien gestionada puede ser tan rentable como la italiana la francesa la japonesa la china o la peruana pasa una cosa íbamos un poco por detrás la alta cocina Se ha dicho históricamente en España que no era rentable una de las cosas en las que me siento más orgulloso es que el restaurante tres estrellas de Denia es rentable no va a ser el gran negocio de mi vida lo tengo claro no estoy ahí por eso pero hacer rentable la alta cocina es tan loable cómo ganarse la vida tener un sueldo a final de mes

Voz 1995 44:19 que permite que dure osea pero es que siga el viento el mensaje

Voz 8 44:22 que se manda los inversores internacionales cuando tú estás diciendo que tu proyecto empresarial yo lo he tenido que hacer mostrarle los cuenta de resultado en mis restaurantes que vengan a Denia que vean que es verdad que es algo tangible que es un proyecto que lleva treinta años que detrás hay personas hay profesionales hay seriedad hace que los inversores crean a la gastronomía española y que de la mano de ellos también por qué no crecer empresarialmente que hay mucho talento que no pasa nada que el talento se vaya Si además está tutelado porque en estos años hemos perdido muchísimo talento muchísimo talento que hoy está en cocinas de otros países dirigidos por cocineros de otros países que tampoco pasa nada porque se aprende pero estaría muy bien que los cocineros españoles cogí éramos las riendas de este barco maravilloso que es la gastronomía española y la tutelada vamos de la mano de tanta gente joven y no tan joven que tienen la oportunidad de salir por el mundo llevar el ADN y el alma de la cocina española haciendo no Vanguardia tradición que también se merece una oportunidad en el mundo tutelada por los grandes

Voz 1995 45:18 pues sí ejemplares ves sí sí llena Arkansas que sigan haciendo paellas pero que no lo llamen matrimonio

Voz 8 45:24 yo el día vamos a dejar la parte la parte de libertad a mi me gusta mucho esos domingos en que la gente me menciona en cualquier lugar del mundo que están haciendo lo que podríamos decir aberraciones pero les animo les animo a que al tal vez porque hay que olvidar no hay que olvidar una cosa cuando a ti te regala una paella la paellas el recipiente no patrullera vamos a empezar por el a Joe de la paella no

Voz 0460 45:44 el fallo de la Payá es ella es

Voz 8 45:46 sartén en valenciano y en ella caben muchas cosas pero cuando te regala una paella te están regalando un reto un momento de felicidad no podéis estar en la Reunión más dura del mundo cuando aparece la paella todos ilumina es como un faro hoy en medio de la mesa cuando se disfruta donde donde hay un componente de familiaridad de hecho uno de los grandes retos es nosotros en en a ponemos la paella en el centro la mesa principio Nos decían pero oye de verdad vamos

Voz 0460 46:15 la vais a poner que hay gente que siente a la mesa no se conocen cuchara de palo

Voz 8 46:20 de palo una al centro para que sirvan individual

Voz 0460 46:23 si quieren y luego luego de de

Voz 8 46:25 sí hemos hemos cogido una paella una cuchara perdón e muy bonita muy no muy hablar no muy grande para que también el gesto de comer el arroz un gesto delicado gesto basto porque también nos gusta mandar mensajes subliminales de cómo se come las cosas porque caviar no te lo comes con cuchara algo así de grande no sino que comes con una cucharita de nácar no pues bueno esas pequeñas gestos ayer ponía el antes de comer una paella narró escude en redes sociales en esta gran después ya después era la paella vacía porque todos los domingos por la paella vacía con las cucharas en el centro de la paella como diciendo lo que ha pasado entremedias pues tenéis que venir a disfrutarlo

Voz 1 47:02 que que te dan lo que Kevin escuchar que

Voz 1995 47:05 tus consejos que bien escucharte maestros un verdadero placer saber que hay gente que está cuidando de lo nuestro ojalá lo a Ferran que en otros territorios en la industria en otras industrias política tuviéramos a gente que define también también con tantos Dido común lo que nos representa a todos Quique Dacosta for president muchísimas gracias hace unos queda lo vea autorretratos que es la propuesta económica de de su restaurante en Denia dos mil diecinueve pero ya hablamos todavía Quique

Voz 8 47:31 enhorabuena un abrazo muy grande Toni gracias por la radio que haces un abrazo muy grande

Voz 2 47:36 ir a

Voz 8 47:38 no

Voz 5 47:46 eh

Voz 2 47:52 una boda en la Cadena Ser

Voz 6 47:59 hoy por hoy

Voz 1084 48:00 con Toni Garrido un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros espera que pienses Mela quedó pero un Nissan Micra con tecnología inteligente de este nueve mil novecientos euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que éste están seguro que emite lo pienses solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con ERC Iván

Voz 1 48:20 Nissan Innovation una red de concesionarios Nissan

Voz 11 48:24 sí

Voz 12 48:29 conecta con Hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com