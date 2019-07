Hoy por Hoy (08/07/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 hacia las once en Canarias

Voz 1995 00:06 cuenta la información de la mañana de este lunes José Antonio Marcos José muy buenos

Voz 1018 00:09 hola con qué tal buenos días Partido Popular y Ciudadanos quieren pisan el acelerador para gobernar la Comunidad de Madrid para esto está previsto que firmen el acuerdo alcanzado entre ambos partidos que en todo caso resulta insuficiente para garantizar la investidura de la popular Isabel Diaz Ayuso sino se suman los doce diputados de Vox algo que ahora mismo no está ni mucho menos ellos vamos a directo a la Asamblea Carolina Gómez

Voz 0393 00:29 Ayuso ha dado de plazo a Bolsa hasta las doce del mediodía de mañana martes para que se sume a ese acuerdo con Ciudadanos un acuerdo para un gobierno de coalición PP Ciudadanos compuesto por ciento cincuenta y cinco medidas que según Ayuso Vox no va a poder rechazar aún no hemos visto ese papel pero según la candidata del PP se resumen bajada de impuestos retirada de subvenciones libertad educativa Aguirre Cierzo de la atención primaria en la sanidad no menciona Ayuso las exigencias de Vox respecto a las leyes LGTB y los derechos de los inmigrantes monasterio ofrece una rueda de prensa a las cinco de la tarde para fijar la postura del Partido esta mañana se ha mostrado molesta porque se anunciará ese acuerdo cuando ella estaba revisando aún el documento que le había enviado vía fax y usó el pleno de investidura está convocado para el miércoles el PSOE ha pedido al presidente de la Asamblea que convoque una nueva ronda de consultas antes de proponer candidato Ayuso hoy Aguado van a escenificar aquí en la Asamblea en unos minutos ese acuerdo aún no los hemos visto después ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación

Voz 1018 01:24 gracias Carolina los tres máximos dirigentes de Vox Santiago Abascal Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega ha viajado a Murcia para afinar la estrategia de la formación ultraderechista en esa comunidad a la que la semana pasada bloquearon la investidura del candidato popular Fernando López Mirandés de los cursos de verano de El Escorial en Madrid el líder de Podemos Pablo Iglesias que mañana tiene previsto reunirse con Pedro Sánchez espera alguna cesión del PSOE de cara al debate de investidura asegura que el partido socialista actúa como si tuviera mayoría absoluta es lo que sea

Voz 1468 01:52 si hacemos una propuesta integral de gobierno de coalición de programa y de estabilidad parlamentaria para cuatro años soy consciente de que debo ser leal

Voz 0738 01:59 plantearme exigencias pero que no me planteo vetos

Voz 1468 02:02 dice Pablo Iglesias a Pedro Sánchez el líder morado está molesto por no conocer la propuesta que debate hoy el PSOE advierte que él es quién más ha cedido de momento

Voz 1663 02:10 no hemos parado de ceder desde el principio a partir de ahí yo creo que lo que podemos hacer es honestidad yo creo que es extraño tratar de negociar simultáneamente la investidura con nosotros y con la derecha también alguien ingenuo podría pensar que ahora quién hace esto lo importante no es el programa y el para qué lo importante sacarlo adelante independientemente de todo lo demás

Voz 1468 02:34 Pedro Sánchez negocia como si tuviera mayoría absoluta esperamos que ceda algo dice Iglesias que ha atacado también al asesor del presidente Iván Redondo

Voz 1018 02:46 hora docientos visto lo que parece más sencillos el relevo en el Gobierno griego para esto lo está previsto que el conservador que talkies reciba el encargo del presidente de la República para para formar el nuevo Gabinete tras las elecciones celebradas ayer que otorgan a su partido Nueva Democracia mayoría absoluta en el Parlamento desde Atenas la información de Janis mantas

Voz 2 03:04 veintinueve años después de que su padre asumiera el mismo cargo el nuevo primer ministro griego quería con otra asuma en pocos minutos el mandato en la ceremonia mejoramiento del nuevo Gobierno que está teniendo lugar en el Palacio Presidencial en Atenas Nueva Democracia ha ganado en cincuenta y una de las cincuenta y nueve provincias del país según argumentan varios analistas esto se ha debido en parte en el endurecimiento de su discurso sobre la policía y la política penitenciaria tila de Holgado el voto ultra por su parte Alexis Tsipras es su partido de Syriza han pasado a la oposición pero manteniendo mayor fuerza elector

Voz 1995 03:36 a que pedían todas las encuestas

Voz 2 03:38 de hecho en la Coalición de Izquierda Radical ha ganado poder cientos cuarenta mil votos más que en las recientes elecciones europeas consiguiendo veinte treinta y uno coma cinco por ciento de los votos el tercer mejor porcentaje de su historia electoral

Voz 1018 03:51 vamos a Bruselas el Tribunal de Justicia la la europea da la razón a Bankia en un caso de desahucio de un cliente de Alicante que haber suscrito una hipoteca con esa entidad reconoce que existía una cláusula abusiva en el contrato pero por vez primera el tribunal entiende que esa no era la causa de el desahucio Griselda Pastor exacto

Voz 0738 04:07 solamente si el caso se inició en los tribunales el año dos mil trece y en el dos mil catorce un juzgado de primera instancia de Alicante rechazó la demanda de expulsión porque el contrato tenía una cláusula abusiva pero los propietarios no han pagado sus cuotas deben XXXVIII Joy el Tribunal Europeo de Luxemburgo dice que la ejecución hipotecaria está justificada porque la decisión del banco no no tiene nada que ver con la cláusula sino con el incumplimiento de pagos los afectados son un matrimonio que contrató en el dos mil seis un préstamo por valor de ciento cuarenta mil euros el Tribunal acepta la ejecución hipotecaria en aplicación de un artículo de la ley española modificada con posterior a su contrato Ike permite reclamarles la totalidad de lo adeudado incluyendo los intereses de demora

Voz 1018 04:52 gracias novenos de nuevo a Barcelona a los juzgados donde desde primera hora declara la víctima de la conocida como la manada de Manresa que sienta en el banquillo seis heridos acusados de un ataque sexual en grupo en octubre de dos mil dieciséis cuando la joven tenía catorce años durante una fiesta en una fábrica abandonada ante el tribunal la víctima ha relatado que se sintió intimidada incluso amenazada por una pistola información de Laura Barroso

Voz 3 05:15 la víctima ha declarado durante una hora y media y ha dicho que la noche de los hechos tres de los agresores la metieron en una caseta Illa amenazaron a punta de pistola ella lloraba y asegura que la obligaron a hacerle una felación a tragarse el semen y que uno de ellos la penetró mientras ella se resistía aún así ha dicho que una amiga que estaba allí le contó que los seis acusados la penetraron mientras ella iba borracha una de las cosas que ha explicado es que al día siguiente se tomó la pastilla del día después Ike entre las

Voz 0393 05:42 muelas del presunto ataque está que dejó de

Voz 3 05:45 días antes de la jornada de hoy la víctima había declarado que tenía miedo a que no creyera

Voz 1018 05:50 su versión de los hechos todavía con Raquel García Judith Arroyo

Voz 4 05:53 la Audiencia de Sevilla reabre el caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía tras el recurso del PP contra el archivo de la causa a veinticuatro personas estaban siendo investigadas entre ellas exaltos cargos del Gobierno autonómico

Voz 0159 06:03 ya está controlado el incendio de Ceuta que ha obligado a desalojar una veintena de viviendas y el Centro de Reforma de Menores los bomberos siguen trabajando en la extinción del

Voz 4 06:12 las llamas un herido por asta en el segundo encierro de los Sanfermines con toros de la ganadería de Cebada Gago con menos corredores que ayer ha sido una carrera muy rápida apenas ha durado dos minutos veintitrés segundos

Voz 0159 06:22 jornada de ligeras pérdidas en las bolsas europeas a esta hora el treinta y cinco pierde un cero coma dos por ciento y se sitúa en el entorno de los nueve mil trescientos catorce punto

Voz 1018 06:31 pues Stoner estos algo de lo que podemos contar de momento tres casos Herodoto escuchamos seguimos hasta

Voz 1 06:37 hoy por hoy hora doce

Voz 5 06:43 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 06:47 Toni Garrido dice hasta en Madrid ese bronceado está Madrid este fin de semana pronunciado este Madrid

Voz 0313 06:56 que estuvo en el orgullo el sábado por la tarde pero vamos pero entre los árboles el sol no pasaba mucho tampoco triplista Amorín el pues porque me da el sol cuando ve por la calle voy al campo de vez en cuando el fin de semana anterior puede ser un poquito no vimos aquí el toque un poquito no no sólo eso sólo eso vida contaron intimidad cuenta cuenta

Voz 1995 07:13 mensaje este fin de semana así sí sí ayer ayer sí siendo estoy aquí con un vermú Canales Khedira el que recomendadas del otro digamos está buen dos trazos como dos soles de de Zarra buenísimo ese Luis Castro es la radio no han visto el gesta si lo que se hizo es llama mini no no era era un bache que bueno verdad sí sí gran recomendación es una costumbre que hay que recuperarlo del aperitivo el vermú enseñarle además acompaña muy bien es muy digestivo el previo o el después bueno no es que cuando hay una

Voz 0313 07:47 tú no haber metería relativamente nueva cerquita de la radio en el Hotel de las Letras en la Gran Vía al que vio voy habitualmente cuando tengo una reunión de trabajo fuera que aquí no no sí pero voy a la hora del café voy a las nueve de la mañana y media bueno no conseguir nunca

Voz 1995 08:00 todavía la una de la tarde Corradi por razones obvias obvió ansiado si es mejor yo ya he visto el catálogo de vermut que tiene es mejor que no vaya bueno pues la hora del vermú que está en el barrio de vista por ahí si es eso eso sí creo que también en el mercado San Miguel también tiene un puesto especializados hay que hacer un mapa de ver mucha España es una cosa que nos gusta igual lo proponga un poco tarde pero hay que hacer un mapa de vermú deberíamos haber hecho mapa de vermú demasiado otra que recibiese una importante porque esta tarde sí señor a diez finalistas

Voz 0313 08:31 a mí me van a tratar de ganar el

Voz 1995 08:33 mítico concurso de relatos de De la Vega

Voz 0313 08:36 hace doce temporadas eh que convocamos esta bueno es está está aventura de doce temporadas ya esta aventura de describir un relato en menos de cien palabras y el ganador del concurso se lleva seis mil euros mira el ganador del año pasado Fernando Díaz ganó por este micro relato titulado pagar las facturas que es muy breve es una historia de boxeo o no se boxeo a ver qué os parece

Voz 6 08:59 no no no tenga tenga money

Voz 1 09:05 Linux juntos cogidos de la mano después de limpiar

Voz 7 09:07 cuadrilátero las heridas y dar unos como cada noche se llevar el montante de la bolsa abrazándose la cama en dijeron que sería la última de

Voz 1 09:18 ya se las apaña harían para pagar las facturas

Voz 8 09:20 más cama esto vale seis mil

Voz 1995 09:23 a lo está Malena

Voz 0313 09:25 no está mal pues seguiremos diez finalistas pero fíjate esta temporada hemos recibido más de veintiséis mil relatos u con casi seis mil participantes casi todos lógicamente la gran mayoría de España pero también relatos que han venido desde Argentina desde Estados Unidos desde Francia desde Colombia desde México y los finalistas de hoy son ocho mujeres y dos hombres fantástico es un día muy especial mi relato beneficios relatos sí sí además a lo largo del tiempo han ido creando ya eh clubes

Voz 9 09:55 a grupos gente que ha publicado libro

Voz 0313 09:57 incluso una novelista Arancha portavoz de éxito hoy que no ganó el concurso pero que fueran participantes

Voz 1995 10:03 nada para que aprendas fantástico fantástica de verdad muy contentos mítico es realmente un trabajo extraordinario que hace la radio en favor de la de la literatura que sea muy bien que la radio y la literatura se han llevado bien siempre y que lo

Voz 0313 10:16 palabras las conecta no y que el relato

Voz 1995 10:19 género que en sí mismo tiene sentido pensamos que que esperar a Guerra y paz de Tolstoi no no no no libros y no es cierto relato Carlos lleva doce años demostrándolo sugiero que en sí mismo es

Voz 0313 10:30 ellos porque esos códigos propios y sus sus dificultades intrínsecas eh porque resumir una historia en cien palabras son menos la que acabamos de escuchar vamos ni ni de cerca Se trata de tener la puntería el tacto el tino el talento para poderlo hacer no ir a verdad que el nivel ha ido subiendo cada temporada y ahora es complicado meterse en un final de estas eh

Voz 1995 10:51 m completa de los diez altos esta tarde es densa con favorito no

Voz 0313 10:55 todavía no porque además yo los y aunque esto es lo sé he leído los escuchado a lo largo de la de la temporada mes pero siempre hasta el final a la lectura en antena y entonces a última hora hay que amigo y no me tocara votar porque hoy hay un jurado donde está Julia Navarro como escritora invitado y ellos ya vendrán con el resultado de hecho si es verdad que algunas semanas cuando votan los propios finalistas vota Benjamín votó Javier Sagarna de la Escuela de Escritores de tal y cual hay un empate algún día me atacó desempatar o amigo a Roberto pero lo normal es que yo no vote y hoy hoy vendrá vendrá el jurado con todo

Voz 1995 11:29 que eso está tranquilidad ha dicho que no Clarés es decir que la vosotros es una gran responsabilidad pero digamos

Voz 0313 11:36 si pasamos una hora de radio aquí todos nos conocemos les presentamos todos tienen historias al margen de la de la escritura que suelen ser muy interesantes y pasamos a una hora de radio magnífica de verdad bueno pues por eso

Voz 1995 11:48 pues muchos otros motivos hay que seguir escuchando la ventana estas este es el último vermú que nuestra mano si el vermú en antena que usted dice pero última especialmente el último derbi que nos tomamos yo quiero antes de de que vamos en este minuto de unos que darte las gracias por mucho castigo a vosotros y un verdadero placer días sabremos ya que decir cuando hubiesen ustedes a partir de ahora yo les pido que piensen la imagen de un buen compañero de de un buen amigo que estatura cuando hay un trabajo sonríe que te ayuda siempre bueno pues créanme que el mejor de los compañeros

Voz 10 12:22 así sido para mí será Carles Francino y te quiero mucho luego yo también verdaderos mucha suerte periferia verano todos los votos sin la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 11 12:35 Garrido movimiento del seísmo por la mañana ciento helado

Voz 12 12:40 la línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de

Voz 1995 12:46 cero dos un dos tres cero once

Voz 13 12:48 Quds precondiciones el línea directa punto com

Voz 11 12:50 España va a quitar no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero fe

Voz 14 13:00 sí sí

Voz 13 13:07 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales

Voz 5 13:11 el arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 14 13:17 que da polemista y ahí está la política

Voz 0313 13:21 puede ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 15 13:24 eso tener derechos de autor cronista sea pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada muy buenas vigilante vamos a buscar otro otro reverso él es más que suficiente muy claro Isaías Lafuente

Voz 1 13:48 viernes La Ventana con Carles Francino apenas

Voz 17 13:59 a los con las horas el día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos

Voz 1 14:09 unos van otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecho mover cuidado con el que aquello que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí

Voz 18 14:27 o poco todos quieren llevar razón y desorientado si vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 1 14:35 cuidado con la vaca y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis sus

Voz 20 14:51 hora veinticinco estamos esperando en la SER

Voz 21 14:56 ah

Voz 22 14:58 cuenta con las pase lo que pase

Voz 13 15:13 este lunes entregamos el premio literario mejor pagado relato este encadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 23 15:22 llega a la gran final de la duodécima edición de Relatos en cadena junto a la Escuela de escritores y para ello contaremos con la escritora Julia Navarro como miembro del jurado diez finalistas diez relatos diez historias hizo un solo previo el lunes la final de Relatos en cadena en La Ventana con

Voz 1 15:41 las Francino Cadena SER

Voz 24 15:45 hola a Juan Costa tras otra

Voz 25 15:48 los neumáticos no cuentes con nosotros estas vacaciones yo no estoy por esos trotes yo una vez estuve dibujo en Internet

Voz 26 15:56 ponen forma tus neumáticos en la Red Ford elige entre primeras marcas continental faire descubre nuestros precios imbatibles tiene es la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros con otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación de de preocuparse

Voz 0137 16:10 el comercio electrónico en España es un sector en crecimiento en los últimos cinco años el mercado ha pasado de repartir ciento veinticinco mil paquetes diarios a un millón y medio al día pero que todo esté a la distancia de un clic no significa que queramos perder la cercanía con el producto y con su origen por esa llega correos marque una innovadora plataforma de comercialización de productos artesanales para que las pequeñas empresas puedan plantar cara a los gigantes del y comes para que el consumidor pueda comprar de forma segura ICO la eficiencia de correos sin ningún gasto de envío porque los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 13 16:46 quiere judíos Redondo PRI Parrot y con los planes que siempre salen bien Opel patrocina los planes redondos de José Antonio Páramo

Voz 27 16:54 hola qué tal os traigo hoy un plan que os va a sorprender hacer turismo en tu propia ciudad ideas pero bueno claro en verano es un buen momento para conocer esos lugares que tienes cerca y que no visitas recuerda que hay ciudades maravillosas tranquilas puedes redescubrir la tuya organiza un plan maravilloso SIVE este haces la idea que es como si viniese alguien que no conoce lo vas enseñando piensa dónde quieres ir a comer a tomar algo sitios para conocer de recomendamos mirar rutas nocturnas que son perfectas para el verano un plan redondo que no puede salir mal y otro plan redondo que tampoco puede salir mal es estrenar

Voz 1995 17:29 el Opel que tú quieras al mejor precio así que aprovecha que

Voz 27 17:32 vuelven los días redondos de Opel Easyjet cualquier cosa que ruede te dan hasta siete mil euros por la compra de tu nuevo Opel sí si me has oído bien cualquier cosa que ruede te dan hasta siete mil euros así que estrenar coche este verano es mucho más fácil con Opel ya sabes no te quedes sin el tuyo que sea

Voz 13 17:49 van los días redondos de Opel han patrocinado oeste

Voz 1 17:55 en la Cadena Ser

Voz 1995 17:58 hoy frontones garita ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día son un motivo de orgullo los incidentes protagonizados por ciudadanos durante la marcha del pasado sábado por la noche en Madrid puede permitirse este país partidos políticos que miden su éxito no ineficacia o inutilidad para la gente sino y minutos de telediarios y titulares de periódicos y cuando el diputado del PP Antonio Hernando señala que el Día del Orgullo Gay es también un día para celebrar el orgullo de no serlo no es como reivindicar el reciclaje y al mismo tiempo echar el vídeo en el cubo designado el papel de pondrá al alcalde de Madrid Martínez Almeida si finalmente tiene que reconocer que Madrid central no puede ser anulada

Voz 28 18:43 no Margarita interés los pactos

Voz 1995 18:47 por llegar a acuerdos no son un poco como los encierros de San Fermín en el que todo esté dejan ver pero nadie se deja atrapar motivó los ultras griegos al Amanecer Dorado han quedado fuera del Parlamento griego especialistas hablan de un cambio de estrategia para futuros comicios más infantil inflación aún en su política más insulto fácil más trucos sacados del bolsillo y un cambio en el nombre a partir de ahora se les conocerá como Amanecer Dorado

Voz 22 19:15 en

Voz 1995 19:17 no bueno sino lo pilla sueco yo yo ya no se nos va no debemos mañana a partir de las seis de la mañana con Hoy por hoy Aimar Bretos hasta entonces

Voz 29 19:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos