Hoy por Hoy (09/07/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:22 el hombre empieza el martes con trágicas consecuencias de las fortísimas lluvias de anoche en Navarra los bomberos han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida de un hombre que ha quedado atrapado dentro de su coche durante la riada

Voz 0027 00:38 las repentinas lluvias torrenciales han desbordado ríos han provocado en numerosos daños materiales calles completamente anegadas garajes inundados y supermercados destrozados por el agua

Voz 3 00:51 tienes que viene aludiendo no sabíamos cómo iba a parar muchos portales y comercios inundados y nadie recordaba una cosa mucho impulso

Voz 0027 01:02 la peor parte se ha llevado la localidad navarra de Tafalla los diez mil habitantes de ese municipio han estado incomunicados durante varias horas por carretera la nacional ciento veintiuno ha quedado partida por un espectacular torrente de agua y el servicio de trenes también se ha suspendido ha sido una noche muy muy larga para los vecinos de esa zona de Navarra no sólo Tafalla también Olite Pueyo han pasó toda la madrugada achicando agua aunque la previsión da más lluvia para las próximas horas allí en todo el noreste de la Península Luismi Pérez buenos días

Voz 5 01:30 buenos días Aimar así es de hecho ahora mismo llueve y con muchas ganas en la frontera entre Aragón y Qatar

Voz 1973 01:36 Kenia y poco a poco esas tormentas sepan adentrar

Voz 5 01:38 has en la comunidad catalana sobretodo esta mañana a la zona de Navarra a Euskadi también La Rioja el norte de Castilla y León donde llovió tantísimo ayer y estamos hablando ahora mismo de sus consecuencias van a seguir teniendo alguno chaparrones pero Aimar mucho menos importantes en Navarra incluso va a acabar saliendo el sol a partir de medio día Estatal de alguno chapa erróneas en el Pirineo en el Sistema Ibérico pero nada que ver con las últimas horas recordemos por ejemplo que el río Cidacos a su paso por Olite ha llegado a un pico de doscientos sesenta y ocho metros cúbicos por segundo casi seis veces lo que pasa por el Ebro ahora mismo en Zaragoza es el segundo registro histórico de ese caudal el más importante se dio en abril de dos mil siete en esa localidad navarra

Voz 0027 02:21 cómo se explican semejantes aguaceros inesperados Luismi

Voz 5 02:24 viene las previsiones ya nos advertían de que habría tormentas muy fuertes en toda la cabecera del Ebro cuyos hasta este punto Es imposible hay que decir que es imposible saber el sitio exacto en el que se pueden producir cien ciento cuarenta ciento sesenta litros por metro cuadrado Además hay que tener muy en cuenta las infraestructuras la calidad de las de los cauces están limpios o no hay que decir que se podían producir esas precipitaciones aunque a día de hoy es imposible saber con un margen de dos o tres horas de antelación si se pueden producir esas inundaciones Aimar

Voz 0027 02:56 Luis ni seguimos hablando esta mañana muy bien buenos días así comienza el martes por tanto con dos citas además políticas importantes la derecha izquierda en el Congreso esta mañana se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Iglesias que estuvo anoche en Telecinco

Voz 6 03:13 España es un país con una cultura democrática sentada que no es la España en blanco y negro de Fraga ni es la España de los gobiernos monocolor de partido único los ciudadanos nos están diciendo compartís copera

Voz 0027 03:26 los dos llegan con posiciones enconadas no parecen dispuestos a ceder el problema sigue estando en la entrada de Podemos en el Gobierno gobierno monocolor que es el término que usan ahora los socialistas para decir gobiernos sin Podemos

Voz 0443 03:37 no estamos poniendo ninguna excusa queremos que sean nuestros socios preferentes para un gobierno progresista no un gobierno de coalición

Voz 0027 03:46 esto en la izquierda y en la derecha el problema es la foto a tres que sí se hicieron en Colón pero que Rivera no quiere repetir ahora cuando penden de un hilo el hilo de Vox los gobiernos de Madrid y Murcia

Voz 7 03:58 personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes donde ellos quieran ti cuando ellos quieran yo despejado Mi agenda de mañana a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos se digne en a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad de la situación

Voz 0027 04:17 el pasado ya ha dicho que si tiene intención de reunirse con Abascal Rivera ya le ha comunicado al líder de Vox que espere sentado y ojo al informe que publica hoy El País informe de la policía sobre lo que pasó en el boicot a Ciudadanos en la manifestación del Orgullo ese informe policial contradice la versión del partido naranja asegura la policía por escrito que no se produjeron agresiones físicas que los miembros del parto

Voz 8 04:38 pido no siguieron en ningún momento las recomendaciones y consejos de la policía de hecho los agentes defienden el despliegue dicen que fue el más adecuado para evitar situaciones de riesgo que consideran si se hubiesen producido si hubieran actuado

Voz 9 04:52 como pedían los dirigentes de Ciudadanos

Voz 0027 04:59 es vamos a encontrar esta mañana el estudio de un grupo de científicos españoles que ha demostrado por qué unas especies de animales viven más tiempo que otras Javier Alonso buenos días

Voz 0858 05:07 buenos días la respuesta está en los llamados telómeros un mecanismo molecular que permite predecir cuántos años vivirá de media una especie los animales cuyos telómeros se acorta más rápido viven menos poroso o los humanos llevamos hasta los noventa años hilos ratones sólo hasta los

Voz 0027 05:23 y anoche se entregó en España

Voz 8 05:25 el mayor premio de la historia de la televisión europea seis millones y medio de euros

Voz 9 05:30 te golfo del mar Báltico está situada entre Suecia Finlandia Botnia

Voz 0858 05:37 fue en Antena tres el grupo llamado Los Lobos se hizo así con el bote de boom tras desactivar la bomba final han tardado dos años en hacerlo o lo que es lo mismo quinientos cinco

Voz 0027 05:46 hora seis millones y medio de euros ir para premio bolos el fichaje de Neymar según medios brasileños el jugador ya ha comunicado al PSC que no quiere volver ahí al acecho están Barça y Real Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 05:56 buenos días el Barça porque está como loco por recuperar ley devolverle el golpe de hace dos temporadas a los franceses también el jugador quiere regresar junto su amigo Messi pero la operación es complicada económicamente para el Barça porque no bajará de esos doscientos veintidós millones que pagaron los galos y los azulgrana tienen que afrontar esta semana el fichaje de Griezmann

Voz 10 06:12 siguen esperando por delito entre los dos seguirían casa

Voz 1161 06:14 sí a los doscientos millones al acecho sino también el Real Madrid el viejo sueño de Florentino pero sólo llegaría si finalmente no sale la operación con el Barça

era el que tenía que estar de poner Taiana a estas horas de la mañana después de Danny De la Fuente buenos días

Voz 0027 07:02 era el que tenía que estar de poner Taiana a estas horas de la mañana después de Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 07:10 es que necesitó casi para espabilar Buenos días Javi que estoy un poco dormida buenos días a todos a todas hoy estamos hoy bailamos con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo y con Miguel Mora director de contexto aquí en damos la bienvenida en Hoy por hoy

Voz 0027 07:30 en nuestra Mesa de la nariz y una mesa

Voz 1621 07:32 en la que vamos a hablar también con María Blasco la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para que nos explique qué es eso de los telómeros sobre todo si se puede evitar que se deterioren o al menos que se deterioren tan

Voz 1621 08:57 a la barra libre política no la hemos cerrado me lo podía imaginar tienen esa reunión de Sánchez Iglesias hoy tiene en el acuerdo a dos en la Comunidad de Madrid lo que quieran sobre política y también pueden contarnos qué harían ustedes

Voz 0027 09:10 con esas más de seis millones de euros que se han embolsado los lobos en bum bum bum

con esas más de seis millones de euros que se han embolsado los lobos en bum bum bum

pueden soñar sin olvidarse de Hacienda en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta seis

don Javier Alonso y con Roberto Mahan innato Sánchez en la técnica con Andrea Villoria en la producción

Voz 1 10:41 en la Cadena SER Hoy

Voz 0858 10:48 enseguida vamos con el minuto y resultado de las negociaciones para romper el bloqueo político pero en esta mañana de martes lo primeros acercarnos a Navarra allí en apenas cuatro horas ha caído el triple de lo que llueve normalmente durante todo el mes de julio el resultado es que municipios como Tafalla Olite o Pueyo han quedado totalmente anegados lo hasta ahora es que se ha confirmado ya una víctima mortal un conductor al que arrastró la corriente con su coche lo han localizado los bomberos esta madrugada en el municipio de Prodi Radio Pamplona Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 11:20 buenos días si os parece comenzamos por ahí precisamente el cuerpo sin vida de ese conductor arrastrado

Voz 0027 11:26 el agua localizado cerca de embriones

Voz 0647 11:28 hemos hablando en una zona situada a unos catorce kilómetros en este caso es lo de Tafalla sino de Sangüesa y a unos cincuenta kilómetros de Pamplona porque también allí como en gran parte de la la Comunidad foral las intensas lluvias han provocado inundaciones el caso es que en cuanto a la espectacularidad de los daños daños materiales en este caso lo mayor la la peor parte se la ha llevado Tafalla y los alrededores con esos graves daños materiales por la repentina crecida del río Cidacos Olite Pueyo Tafalla las localidades más afectadas situadas a unos treinta y cinco kilómetros al sur de Pamplona un desastre que comenzaba a eso de las cinco de la tarde el río Cidacos para hacernos una idea de la magnitud de la crecida presentaba a esas horas once Center metros centímetros de altura y a las seis menos veinte de la tarde ya pasadas las diez de la noche el nivel del río Cidacos será superior a los tres metros setenta centímetros arrastró coches inundó bajera sótanos garajes y locales comerciales la factoría de Luzuriaga que es la fábrica más importante de la comarca también quedó anegada lo mismo que el polideportivo quedaron cortados los accesos norte y sur de Tafalla la nacional ciento veintiuno a la altura del kilómetro treinta muy cerca de la ciudad con un espectacular hundimiento de la carretera de La Calzada los vehículos desviados por la autopista AP quince y cortado el tráfico a diario el Gobierno de Navarra recomienda a la población que no abandonen los lugares donde se encuentran Si estos son seguros Ike no se desplacen a la zona

Voz 0858 12:55 gracias Fernando seguiremos muy atentos a la evolución de esas tormentas y sus consecuencias a lo largo de la mañana en este país y en cuanto a la política han pasado setenta y dos días desde las elecciones generales estamos a menos de dos semanas para la supuesta investidura de Pedro Sánchez y hasta ahora todavía no hay ningún avance importante en el tablero el presidente en funciones se reúne a mediodía con Pablo Iglesias la quinta vez que lo hacen desde las elecciones para intentar desbloquear la investidura aunque parece complicado porque por lo menos en público ninguno se ha movido de momento Nieves hoy

Voz 1468 13:28 el presidente ofrece un documento de propuestas para empezar a hablar daría entrada en el Gobierno independientes elegidos por Podemos Pablo Iglesias exige una negociación integral que incluya ministros de Podemos programa político apoyo parlamentario durante cuatro años la presidenta del PSOE Cristina Narbona defiende el Gobierno monocolor Pablo Iglesias lo ve pasado de moda

Voz 0443 13:48 un gobierno monocolor no un gobierno de coalición un gobierno de cooperación con participación de personas propuestas por Podemos

Voz 6 13:58 que no es la España en blanco y negro de Fraga Ny es la España de los gobiernos monocolor de partido único los ciudadanos nos están diciendo compartís coperas ser capaces de compartir responsabilidades

Voz 1468 14:10 Iglesias leyó el documento que aprobó la ejecutiva socialista novio nada nuevo en la propuesta más bien retrocesos

Voz 6 14:17 un papel en el que no se dice cuánto dinero se va a dedicar a eso en el que nos indican plazos en el que no se especifica nada bueno pues no es gran cosa el líder morado cree que haces

Voz 1468 14:29 ha sido más que el PSOE por ejemplo en las soluciones políticas para Cataluña él ya no habla de referéndum pactado pero Narbona mantiene que todavía hay diferencias

Voz 0858 14:39 tarde Pedro Sánchez se reunirá con Pablo Casado pero no lo hará con Albert Rivera líder de C's ha declinado por segunda vez versa con Sánchez porque dice que ya ha dejado claro que no se van a abstener en la investidura no es

Voz 0882 14:50 el único no que ha pronunciado Rivera en las últimas horas

Voz 0858 14:53 mil ha dicho no a una reunión a esa reunión que el líder de Vox que Santiago Abascal reclama para facilitar las investiduras de gobiernos de derechas en Madrid y en Murcia sin foto dice Abascal no hay Gobiernos autonómicos Javier Carrera

Voz 0866 15:07 no habrá reunión a tres los populares se mostraban dispuestos no tenemos problema en sentarnos con nadie explican fuentes del partido pero él no de Rivera frustrar el intento de Abascal el bloqueo continúa desde Vox mantienen la exigencia de llegar a algún tipo de acuerdo a tres

Voz 16 15:20 me acuerdo de investidura que nos permita pasar al minuto siguiente a la leal oposición pero un acuerdo de investidura en el que tienen que parte

Voz 0858 15:28 disipar las dos fuerzas políticas

Voz 0866 15:30 mientras amenazan si no llega a ese acuerdo con proponer un pacto al PP para que sea ciudadanos a quienes acusan de fomentar una red contra su formación los que se tengan que abstener en Murcia pero la formación naranja sólo contempla reuniones a nivel regional sólo para reiterar a Vox su postura

Voz 9 15:45 los que tienen que cambiar el sentido de su voto son los

Voz 17 15:47 diputados de Murcia de la Comunidad de Madrid por tanto reunirnos con nuestros compañeros de Murcia con los señores de Albox para que rectifiquen sí pero que no nos hagan perder más el tiempo por favor

Voz 0866 15:56 no vamos a cambiar el criterio reiteraba Inés Arrimadas señalando que los programas y acuerdos de gobierno son sólo entre su partido el PP

Voz 0858 16:04 bueno pues el tiempo sigue corriendo sobre todo en Madrid esta medianoche termina el plazo para que el presidente de la Asamblea proponga a un candidato para la investidura fijada para mañana hay de momento sin candidato Radio Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0011 16:18 los días a esta hora con Vox en el no es él

Voz 0858 16:20 de socialista de hecho Ángel Gabilondo el que cuenta con más apoyos aunque son insuficientes para salir elegido

Voz 0011 16:25 así es Gabilondo tiene sesenta y cuatro apoyos y la mayoría están sesenta y siete Ayuso de momento sólo tiene cincuenta y seis PP y Ciudadanos han firmado un acuerdo bilateral que presentaban ayer Isabel Diaz Ayuso e Ignacio Aguado

Voz 18 16:36 Nuestra idea es tener de para poder llegar a este pleno de investidura aún estamos a tiempo

Voz 19 16:44 no tendría por lo tanto inconveniente en que nos sentaremos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo si hay otros partidos que prefieren pactar con el Partido Socialista incluso prefieren llevar nuestra segundas elecciones están en su derecho pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad

Voz 0011 16:58 el acuerdo no ha sentado nada bien en Vox a pesar de estar plagado de guiños a sus propuestas Rocío Monasterio en la SER

Voz 20 17:03 el miércoles vamos a un pleno sin candidato donde cada uno respondemos nuestras posiciones nosotros desde luego seguiremos con la mano tendida para ver si por fin a ciudadanos al señor Rivera se le quitan los remilgos seré quitarnos adscritos

Voz 0011 17:18 el presidente de la Asamblea se reúne esta mañana con los seis grupos parlamentarios en una nueva nueva ronda de consultas que aparentemente no va a cambiar las cosas

Voz 0858 17:25 gracias Virginia la policía desmiente a Ciudadanos

Voz 17 17:28 Nos hemos encontrado ministro Sanchis suministros Sanchís Take caliente en la calle que calienta a la calle para que nos apunten y que después justifica las agresiones es una auténtica vergüenza

Voz 0858 17:40 es Inés Arrimadas que este lunes insistía de nuevo en pedir la dimisión del ministro Grande Marlaska por alentar las agresiones que aseguran sufrieron durante la manifestación del Orgullo pues bien el diario El País ha tenido acceso al informe policial de los responsables de ese operativo en él niegan que ese

Voz 1161 17:56 pero en agresiones físicas It destacan

Voz 0858 17:59 que los dirigentes naranjas no hicieron caso a las instrucciones de seguridad que les dieron los agentes hay daba buenos días

Voz 0137 18:06 buenos días un informe que califica de la protección de la Policía Nacional de suficiente y adecuada para garantizar la seguridad de los naranjas y que choca por completo con declaraciones como ésta

Voz 21 18:14 mis compañeros tuvieron miedo lo que sucedió es que podía haber pasado cualquier cosa porque además los pocos policías que teníamos sea policía municipales La Policía Nacional tardó muchísimo tiempo en llegar

Voz 0137 18:25 el relato de la Jefatura Superior de Policía de Madrid es muy diferente al de Begoña Villacís en Televisión Española para empezar dice que no es cierto que tardan en llegar que de hecho los naranjas estuvieron en todo momento acompañados por agentes de paisano y que fueran los propios políticos los que pidieron protección a la Policía Nacional para asistir a la manifestación un inspector y varios policías los acompañaron camuflados en la movilización y al encontrarse con los manifestantes que intentaron cortarles el paso los policías propusieron a las naranjas desviarse a un lateral de la calle pero dijeron que no el informe habla de hasta tres ocasiones en las que Ciudadanos noise rock no hizo caso a las recomendaciones de la policía y que no hubo agresiones sólo insultos lanzamientos de agua y una botella vacía que no le dio a nadie

Voz 0858 19:01 seis y diecinueve cinco de diecinueve en Canarias al Tribunal Constitucional va a estudiar el recurso de inconstitucionalidad que presentó ese partido Ciudadanos contra la ley vasca de abusos policiales un texto aprobado en abril de este mismo año y que según los naranjas invade competencias que están reservadas al poder judicial Pilar Velasco

Voz 1743 19:19 el Constitucional revisará la ley vasca de abusos policiales después de que el pleno del Tribunal haya admitido a trámite el recurso de Ciudadanos contra cuatro artículos de la Ley vasca que delimita la violencia policial en el País Vasco entre mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos noventa y nueve la formación naranja alega que puede invadir competencias del Poder Judicial vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva para ciudadanos quién determina si han existido abusos son los jueces Hinault los miembros de una comisión política integrada por PNV Bildu el tribunal ha dado traslado al Congreso al Senado al Gobierno y al Parlamento vasco para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso

Voz 9 20:02 siria hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales

Voz 0280 20:17 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 17 20:23 el sábado por la tarde fue a la pastelería hacia el centro comercial después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encaró con chocolate el preferido de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con un planeta escarcha a dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras

Voz 0280 20:54 fue el planeta

Voz 17 20:56 pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escuchó sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pastelero llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones Le pasaban por debajo de los Trafford este crudo hasta luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija las fotografías deja no la interrumpió acababa de llegar al trabajo te iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa

Voz 1322 21:39 la tontería Raymond Carver

Voz 17 21:42 mil novecientos ochenta y tres

Voz 26 23:05 ha echado y Tchité hijas en el France

Voz 0027 23:08 no es la

Voz 0858 23:11 por de seguridad de Trump John Bolton que ha hecho esta madrugada que Estados Unidos va a seguir presionando a Irán hasta que abandone su programa nuclear en las últimas horas el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que Teherán está enriqueciendo uranio por encima de lo acordado en ese pacto que ya es

Voz 0027 23:26 agua de borrajas de dos mil quince Lluís Miquel Hurtado iraní

Voz 10 23:29 hecho que no enriquecer uranio en vano es decir que la de acuerdo a sus necesidades pero sin imponerse límites in nunca para enterrar al mundo sino para corresponder a Europa porque Teherán cree que Bruselas incumple sus compromisos con el pacto nuclear por sucumbir frente a las sanciones de Estados Unidos Irán lleva más de medio año por ejemplo sin poder exportar con normalidad petróleo su principal fuente de dividendos pasado de de cerca de dos millones y medio de barriles diarios en tiempos de salud el pacto atómico a poco más de trescientos mil el mes pasado el iraní a pie es quién más notas sus consecuencias económicas devastadoras bajo esta presión Irán está dispuesta a ir más allá en su órdago Llauradó Europa sesenta días para resolver el impasse el portavoz de la Agencia de la Energía Atómica de Irán brusca mal Van Dyck a lució ayer que Irán ya enriquece uranio al cuatro coma cinco por ciento es suficiente apenas para alimentar una central energética pero Kamal brandy no descartó que en dos meses este porcentaje suba al veinte Si no hay cambios así Irán ha lanzado la pelota al tejado de una Europa muy crítica con los pasos dados por Irán pero reacia a plantar cara a las sanciones de Washington mientras tanto la atención

Voz 1161 24:29 tuve las vías diplomáticas estrechan esta prima

Voz 10 24:32 esto que entre hoy y mañana un alto diplomático francés visita Irán para preservar la opción del dialogo no se descartan conversaciones nucleares en breve incluso con Estados Unidos eso siguieran he dicho que su condición para hablar con Washington es que primero suspenda las sanciones

Voz 0858 24:49 más cosas científicos españoles acaban de descubrir por qué cada especie animal vive más o menos años la respuesta está en los telómeros nos lo explica Javier Gregori

Voz 0882 24:58 por qué un ratón vive dos años un elefante sesenta y un ser humano noventa tras analizar algo digo genético de nueve especies de mamíferos y aves Un equipo del CNIO el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha descubierto la causa las especies cuyos telómeros se acortan

Voz 0858 25:15 más rápido viven menos tiempo

Voz 0882 25:17 los telómeros son las estructuras que protegen los genes en los cromosomas de nuestras células esta investigación pionera ha sido realizada en colaboración también con el Zoo de Madrid la Universidad de Barcelona ya ha sido publicada en la prestigiosa revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos el estudio en concreto compara los telómeros de ratones cabras delfines gaviotas renos buitre los flamencos elefantes inhumanos y revela que las especies cuyos telómeros acorta más rápido viven menos pero este descubrimiento científico también servirá en el futuro para curar enfermedades ahora relacionadas con el envejecimiento humano

Voz 0858 25:53 el Ministerio de Sanidad se ha pronunciado ya sobre el caso de las cremas solares que la OCU denunció que su protección la protección que marcaban no correspondía a lo que se señalaba en el bote al final el misterio ha dado la razón a ambas a la Organización de Consumidores y también a las empresas dice que los estudios que han presentado unos y otros es también hechos que se han hecho de acuerdo a la norma Adela Molina

Voz 0011 26:15 la Agencia Española del Medicamento no ha hecho un estudio propio sino que ha analizado el de la OCU que cuestionaba la protección de algunas cremas y el de los fabricantes cuestionados inhiba varia que la avalaba ha concluido que todos los estudios están bien hechos sí que Zidane resultados dispares es porque hay una gran variabilidad en la metodología que se usa en los laboratorios para fijar el factor de protección la agencia ha avisado a los expertos que realizan esas pruebas de la disparidad aunque concluye que no hay que rectificar el etiquetado de las cremas porque no se han recibido notificaciones defectos graves ni hay riesgos para la salud la OCU considera que con esa decisión está generando confusión desprotección Enrique García portavoz

Voz 27 26:51 no puede ser que o cuyo de razón y también cuando estamos afirmando cosa totalmente contrarias creemos que eso confunde hizo que todo perjudica a los consumidores en la medida en que no tienen seguridad sobre cuál es la protección que les están hechas

Voz 0011 27:07 la Organización de Consumidores y Usuarios pide a Sanidad que cambie la norma que permite fijar el factor de protección solar con esa variabilidad para dar más garantías a los consumidores de cuál es la protección real que se están poniendo

Voz 25 27:26 ya tenemos nuevo drama veraniego en el mundo del fútbol

Voz 0858 27:29 neymar no ha presentado los entrenamientos de su equipo del PSG y los galos ya han dicho que lo van a expedientar Samper

Voz 1161 27:34 ya ha empezado a forzar su salida algo con lo que se especulaba desde hace tiempo ayer estalló con la no presentación del jugador y el posterior comunicado del club parisino en el que dicen que el jugador no tenía permiso para ausentarse y que tomarán medidas según el entorno del jugador son sondeado por el Larguero el look sabía que Neymar tenía estos días sus compromisos publicitarios ideas

Voz 5 27:50 el Instituto en Santos que tenía permiso por el club para volver

Voz 1161 27:53 día quince y que se muestran enfadados por ese comunicado el club pero hay discrepancias dentro del propio universo Neymar el padre quiere que regrese el quince para evitar males mayores pero el jugador ya no quiere volver a París y a todo esto último no me Le Parisien una entrevista Leonardo el director deportivo reconociendo que si llega una oferta que satisfaga a todos el jugador puede marcharse y que han tenido contactos leves con el Barça una operación compleja para los azulgrana en lo económico porque los galos no bajarán de esos doscientos veintidós millones que pagaron hace dos veranos y el Barça tiene que afrontar a esta semana el de el fichaje de Griezmann y sigue esperando por delitos entre los dos seguirían irían casi a los doscientos millones hace ocho también sigue el Real Madrid el viejo sueño de Florentino pero sólo llegaría si finalmente no sale a la oposición con el Barça y sin entrar en guerras con los franceses que preferirían verle de blanco que de azulgrana por lo demás el Real Madrid se marchó hoy a Montreal para realizar la primera parte de la pretemporada con todas las caras nuevas excepto milita que tiene unos días más por Copa América porque además de James casi y Valverde por el mismo motivo igual que Vallejo y Ceballos en este caso por el Europeo sub veintiuno y Luca Zidane que ha cedido al Racing de Santander y tampoco Isco que va a ser padre en Atlético Madrid presentan en el lateral brasileño desde la una de la tarde queda por presentar todavía el delantero serbios Japón Gide y ayer se vestía de corto yo Félix del que hablaba en El Larguero Paulo Futre y le augura un magnífico futuro

Voz 28 29:02 el está creciendo bueno todos respecto según el técnico dijo que físico pero si tú te inscripción dentro de cuatro cinco diez años se da un dos los usuarios junta me flamenco que Kosovo y uno de los temas que tutea

Voz 1161 29:15 se queda al jugador con el siete Griezmann y Futre avisa

Voz 28 29:18 exigieron que la afición no confundir a quién tiene muy bien el fútbol que quién este niño seguro que va a ser mejor que christmas tiene todo para ser mejor que Griezmann

Voz 1161 29:30 del resto siguiendo con el Barça hoy se presentó desde las doce de la mañana el portero ex del Valencia neto el Valencia hará lo propio con doblete el Leganés con Juan Muñoz y el portero Andrés brandy doblete también el vecino Getafe con Raúl García Harper precisamente el Getafe tendrá hoy las pruebas médicas vuelve también el Granada sólo faltarán Osasuna Mallorca Barça en Wimbledon sólo nos quedan ya Rafa Nadal y Roberto Bautista en cuartos Nadal se las verá mañana con el estadounidense Kerry Bautista con el argentino Guido pelo

Voz 0858 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 0858 30:11 Pedro Sánchez inicia hoy una nueva ronda de contactos para su investidura por la mañana se va a reunir con Pablo Iglesias le va a presentar una propuesta de programa pero las posiciones de ambos siguen enrocadas la cúpula socialista arropa de forma unánime la posición de Sánchez esa del Gobierno monocolor Cristina nada

Voz 0443 30:28 ahora un gobierno de cooperación con participación de personas propuestas por Podemos

Voz 6 30:34 pero podemos quiere esta a su vez en el Consejo de Ministros ilesas que los gobiernos puede haber algunas figuras independientes pero los sistemas democráticos normalmente la gente que gobierna se presenta a las elecciones porque si no tendríamos gobiernos tecnocrático

Voz 0858 30:47 Sánchez se va a reunir también por la tarde con Pablo Casado sin expectativas porque el líder del PP va a volver a decirle que no cuente con la abstención de su partido del PP para facilitarle la investidura Rivera ni siquiera aceptado la invitación de Sánchez hablar porque lo considera dice una pérdida de tiempo el líder de Ciudadanos tampoco se va a sentar a negociar con el presidente de Vox con Santiago Abascal que pone esa condición la de la foto como la de Colón una foto a tres como primer paso para desbloquear la formación de gobiernos en Madrid

Voz 7 31:14 estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos se digne a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad de la situación Rivero no

Voz 0858 31:24 ha dicho que eso es un asunto de sus equipos autonómicos por cierto que esta mañana el diario El País cuenta que un informe policial contradice la versión de ciudadanos sobre los incidentes en la Marcha del Orgullo Gay en Madrid los responsables del operativo niegan que se produjeran agresiones físicas y destacan que el partido no siguió en ningún momento las instrucciones de seguridad de los agentes ignoramos vamos a la DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 31:51 buenos días pues hasta ahora tenemos que destacar un accidente en Madrid en la M catorce la entrada al aeropuerto que está creando retenciones de un par de kilómetros Se que precaución en esa entrada del aeropuerto otra colisión en Girona en La Junquera en la Nacional II corta un carril en ambos sentidos crea problemas más problemas en Lleida complicada la A2 en Tàrrega en ambas direcciones por un vehículo accidentado también que está retirando en Bilbao un alcance alcancen la BI seiscientos treinta y cuatro en sentido Bermeo y otra colisión en Asturias en la sesenta y tres en Latores sentido la espina además la intensa

Voz 1973 32:22 lluvia de las últimas horas ha dejado intransitables dos vías

Voz 1277 32:25 en Navarra la nacional ciento veintiuno en Pueyo en Cantabria la A67 Enrique Jada sentido Torrelavega

Voz 0858 32:31 gracias Teresa les recordamos que esta mañana tienen que estar a lo largo el día muy atentos a esas tormentas esperan lluvias fuertes también granizo en zonas de Aragón de Catalunya de Navarra de La Rioja en Euskadi también van a bajar las temperaturas

Voz 0027 34:31 abrimos la Mesa de España en Navarra donde las inundaciones han cobrado la primera víctima mortal esta madrugada los bomberos han encontrado el cuerpo de un conductor arrastrado por el agua a unos cincuenta kilómetros de Pamplona Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 34:43 buenos días Aimar aunque las inundaciones más graves se han producido en Tafalla y alrededores hay otras zonas de la comunidad que se han visto también afectadas en el área de Sangüesa a unos catorce kilómetros de esa localidad concretamente en mociones con

Voz 0027 34:57 jode es Prodi ha sido hallado esta

Voz 0647 34:59 de madrugada el cuerpo sin vida de un conductor que fue arrastrado por el agua la Policía foral investiga las circunstancias precisas de este suceso que ocurrió a unos cincuenta kilómetros de Pamplona por lo demás la imprevista y repentina crecida del río Cidacos con cien litros de agua de precipitación

Voz 0027 35:15 metro cuadrado en dos horas en Tafalla aprobó

Voz 0647 35:17 dado importantes perjuicios en las comunicaciones con esa zona media de Navarra Tafalla quedaba prácticamente aislada con el corte de los accesos norte y sur la carretera nacional quedaba cortada

Voz 0027 35:28 siete cortada de hecho tras hundirse la calzada

Voz 0647 35:30 bien ha quedado interrumpido el tráfico ferroviario más de cuatrocientos viajeros que regresaban de Pamplona entren ayer tarde tuvieron que apearse y esperar la llegada de autobuses el tráfico se desvió por la autopista AP quince

Voz 0027 35:42 es la lluvia Fernando allí en Navarra está afectando también a las fiestas de San Fermín porque el agua obligó ayer a suspender una corrida por primera vez en veintidós años que se suspende una corrida por la lluvia ya esta mañana el suelo mojado pues evidentemente va a ser más peligroso del encierro

Voz 0647 35:56 si después del jarro de agua fría y nunca mejor dicho que supuso ayer esa tromba de agua que también afectó a Pamplona hoy se reanuda en principio con normalidad toda la programación San Fermín era prevista atención a este tercer encierro que van a correr esta mañana los toros de la ganadería de José Escolar es su quinto encierro consecutivo en Pamplona en los Sanfermines de Pamplona y evidentemente van a a correr hoy mozos y toros con pavimento UME decido eh aunque ya llevamos un tiempo

Voz 0027 36:23 yo sin lluvia pero o porque todavía hay

Voz 0647 36:26 alza cielos muy cubiertos aunque también parece posible que hoy a lo largo de la jornada veamos en Pamplona el sol la lluvia afectó ayer a la corrida el mal estado en el que quedó el albero del coso pamplonés motivó la suspensión de la corrida con los toros de Cebada Gago algo que no sucedía en Pamplona pues desde hace dos décadas la plaza que tiene un aforo de veinte mil personas muchas de ellas se resistían a la suspensión pero finalmente

Voz 0027 36:48 lo honor lo aconsejable fue suspender esa corriente mente hablamos en unos minutos Fernando hasta ahora hasta luego y amanece el primero de los tres días de luto oficial decretados en Salas de los Infantes en Burgos por el último crimen machista con estos aplausos desatinos rompían anoche el minuto de silencio en recuerdo a la mujer de veintinueve años apuñalada por su pareja pareja que ayer reconoció ese crimen va a pasar hoy el detenido a disposición judicial a Marín buenos días

Voz 0603 37:17 buenos días cientos de personas se concentraban frente al Ayuntamiento de Salas de los Infantes en repulsa del asesinato de esta mujer a manos de su pareja el suceso ha sorprendido a los habitantes de salas porque la pareja de origen búlgaro contrabajo estable y dos hijas de trece y catorce años de edad estaban perfectamente integrados en el pueblo nada disparó las alarmas in nadie investigó como posible caso de violencia de género el incendio que se registró a finales de junio en la vivienda que compartían una investigación que se va a retomar ahora tras los últimos hechos este incendio hizo que la mujer y sus hijas se marcharon en la provincia de Soria donde viven los padres de ella por eso en el momento de los hechos las hijas estaban investiga para que acudió la mujer a esta vivienda clausurada desde el fuego registrado el pasado veintiocho de junio

Voz 0027 37:59 en Barcelona una joven ha difundido a través de las redes sociales un vídeo con los insultos homófobos y las amenazas que recibió por parte de una pasajera del metro cuando se besó con su novia esa para esta pasajera denuncia además en día Joan estas Pride aquí estoy además no sé si me dais sí ahora sí que te decía que esta pasajera además denuncia que el vagón estaba repleto de gente que nadie hizo nada si

Voz 0011 38:23 denunciando los hechos tanto amó sus como también al Observatorio el controlado Mo

Voz 0931 38:27 Cobián que aseguran que les han dicho que esto no es motivo suficiente para denunciar la agresión en sí no hubo agresión sino que simplemente hubo insultos era miércoles por la tarde la línea dos del metro las dos chicas se dan un beso y una mujer aparentemente joven que iba a con un carrito de un bebé empieza a recriminar las que se besan en público maricón a hay un pasajero que le pide a esta mujer que se calle y no me callo todo el mundo lo piensa no dice nada si está al mundo por defender a esta gente decía las continúa recriminando este beso en público yo también tengo un hermano maricón y no se come la boca delante mío porque me da asco y cuando ve que les siguen grabando intenta quitárselo de un golpe ya que es cuando otra pasajera le pide que se calme y que se vaya algo que ella se niega finalmente las excusa también hablar en catalán encima catalana y así según esta chica que colgó este vídeo durante diez minutos en un balón vagón lleno de gente hubo insultos in nadie ningún pasajero hizo nada

Voz 0027 39:29 gracias Bofill en Cádiz la polémica gira en torno a doce cascos de moto Julio Camacho cómo estás buenos días

Voz 10 39:35 unos días Aimar doce Cascos que un grupo de empresas

Voz 0027 39:38 este Conil ha comprado a la Guardia Civil para que los agentes puedan patrullar este verano porque se ve que el Ministerio había arreglado en las motos de los guardias pero no había presupuesto para Cascos eso dice ni la Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que le parece chapucero precario

Voz 10 39:52 en no doce los empresarios habían comprado los doce Caco para que la Guardia Civil pueda como decías establecer turnos de patrulla la localidad que en verano multiplica su población por el turismo es un área costera de la provincia de Khadija El Ministerio del Interior había arreglado las cinco motos el cuerpo Conil pero alega que no tenían fondos para comprar esos doce casco según explica la Asociación Unificada de Guardias Civiles fue el propio capitán de Zona de la Guardia Civil quien propuso a la asociación de empresarios la compra de los cacos la Guardia Civil confirma que el acuerdo forma parte de un programa llamado turismo seguro en la costa pero la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya lo ha considerado una chapuza que revela dice como la precariedad sigue instalada en la gestión de la Guardia

Voz 0027 40:27 el cine nos quedamos en Andalucía en Málaga los bomberos de Marbella van a pagar el funeral de un niño de siete años que ha muerto por cáncer este viernes pasado y cuya familia no tiene ese llama Benjamin no podía andar en su casa no había extenderlo vivirían un cuarto así que la única manera de que salía a la calle era que los bomberos le subieran y bajaran a pulso cada día en su casa lo hicieran lo hicieron cada día mientras recaudaba en ese dinero en Egea buenas y

Voz 35 40:53 muy buenos días los bomberos de Marbella habían ahorrado seis mil euros para ayudar al pequeño Benjamin a cambiar de casa a vivir en una con ascensor o que le permitirá salir a la calle ese dinero así va destinado a pagar el funeral del pequeño toda vez que su madre no podía cubrir los gastos el tumor Le había provocado este niño una parálisis eran los bomberos como comentas Aimar de forma voluntaria los que iban a su casa para bajarlo a pulso cada día desde un cuarto piso sin ascensor y que podía

Voz 1973 41:16 la clase después lo recogían lo ayudaban a su

Voz 35 41:19 E incluso adaptaron su vivienda Benjamin era bromista tenía buenas notas fallecía el pasado viernes

Voz 0027 41:28 yo esta historia que va a traer cola el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid eh ha censurado pues ha tapado un graffiti del artista San tres graffiti que molaba la obra de Gustave Courbet El origen del mundo un cuadro que muestra en primer término la vagina de una mujer esa obra estaba cerca de un colegio un colegio infantil se ve que había quejas del Ayuntamiento la tapado Radio Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 1973 41:53 qué tal Aimar buenos días del proyecto se llama reversible está organizado por Madrid Tap Project trece artistas intervinieron en trece vallas publicitarias en la localidad de Rivas Vaciamadrid en la suya el artista Sam tres interpretó ese famoso cuadro pintando pintado en mil ochocientos sesenta y seis que muestra el sexo de una mujer desnuda y tumbada en primer plano el Ayuntamiento ha cubierto la valla con una lona negra después de las quejas de la dirección del colegio público La Luna frente a la valla Fran Lorenzo es portavoz municipal

Voz 36 42:20 si se va a trasladar pero en ningún caso a ningún problema con la obra simplemente se va a colocar en un contexto en el que no se hable decía avistaron coleccionan nosotros no queremos que sale de eso tenemos que sables de la obra

Voz 0027 42:30 la obra del grafitero que duró allí sólo unas horas para prevenir más quejas al mundo en Nueva York porque la Fiscalía denunció el magnate Jeffrey Epstein de crear una red de abusos de menores según los investigadores este millonario pagaba cientos de dólares a sus trabajadores para que le llevaran a niñas sus mansiones de Manhattan y Florida el pudiera abusar de ellas en lo sigue negando todo Ángel Carreño buenas

Voz 0931 42:53 las buenos días Epstein de sesenta años e íntimo amigo de Donald Trump Bill Clinton lo habría hecho entre dos mil dos y dos mil cinco por cada encuentro además de pagar a los trabajadores las niñas de unos catorce años recibían cientos de dólares is te crearon una nueva potencia víctima va recibían pagos extras en una rueda de prensa el fiscal Geoffrey Berman ha informado de la incautación de muchísimo material pornográfico que incluye fotografías de menores desnudas también ha solicitado al juez Epstein eh Stein permanezca detenido sin posibilidad de fianza por alto riesgo de fuga El magnate ya se enfrentó cargos similares en Florida pero en dos mil ocho alcanzó acuerdo extraoficial con la fiscalía para cerrar la investigación

Voz 0027 43:31 en Italia la justicia condenado a cadena perpetua a veinticuatro militares latinoamericanos por el asesinato de veintitrés italianos entre los años setenta y ochenta los acusados formaban parte de la Operación Cóndor el plan de represión entre dictador este América Latina también Luis buenos días buenos días en el trío

Voz 1161 43:47 el de apelación de Roma cambia si la sentencia de primera instancia que se emitió en enero de dos mil diecisiete y que fallo ocho cadenas perpetuas pero absolvió a diecinueve imputados algo que decepcionó enormemente a los familiares

Voz 26 44:00 de este lunes sin embargo

Voz 1161 44:03 han respirado aliviados al escuchar que la jueza condenaba a cadena perpetua a veinticuatro jerarcas y militares de Bolivia Chile Uruguay y Perú por delitos de homicidio voluntario durante la época en la que las dictaduras sudamericanas se aliaron entre ellas y con Estados Unidos para detener y eliminar la disidencia los condenados deberán también pagar las costas del juicio y una serie de indemnizaciones a los familiares hasta Ramos ha desplazado el viceministro de Justicia Derechos Fundamentales de Bolivia que ha aplaudido el fallo

Voz 37 44:30 tener una sentencia de esta naturaleza hoy en la Corte de apelaciones el Tribunal Supremo Italia significa permanente justicia impecable hoy es posible decirle a la impunidad que no pasará que es posible esperar justicia

Voz 0027 44:44 son las siete menos cuarto las seis menos cuarto en Canal

