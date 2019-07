Hoy por Hoy (09/07/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1508 00:00 siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:14 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:20 con Aimar Bretos media hora ha convocado en Tafalla Navarra una reunión de coordinación de los equipos de emergencia después de la tremenda tromba de agua que ha caído allí en las últimas horas

Voz 2 00:30 en qué burro

Voz 3 00:33 aquí en la mira

Voz 0027 00:42 más en apenas cuatro horas anoche cayó allí el triple de lo que llueve normalmente durante todo el mes de julio tanta agua ha convertido las calles de Tafalla de Olite de Pueyo en ríos Fabre embravecido y esta madrugada hemos conocido que ha muerto por lo menos una persona los bomberos de Navarra han rescatado

Voz 1772 01:00 ya sin vida el cuerpo de un conductor al que

Voz 0027 01:03 arrastró la corriente con su coche tan localizado en el municipio de situación a esta hora en Tafalla está a una compañera de la SER Mariví alcalde marbellí buenos días

Voz 4 01:12 buenos días hasta ahora dice esta ciudad empieza el nuevo movimiento de personas de vehículos porque es es gracias han abierto los accesos de Tafalla tanto por el norte nos queda el barro y continuar con las labores de limpieza que en las últimas horas han dado sobre todo acabo los efectivos de Bomberos acompañado de los asistentes y cuerpos policiales que han estado trabajando los vecinos pues quizás agotados se ha reciclado descansar un rato pero ya algunos de ellos ya que comienza de nuevo las tareas de limpieza

Voz 0027 01:39 estas tormentas han ido desplazando hacia el sur durante la noche ha llovido con mucha fuerza a lo largo de la madrugada en Teruel por ejemplo David Marqueta Aragón buenos días

Voz 5 01:47 los días la lluvia ha provocado un desplome de las temperaturas pero lo que más problemas ha provocado es el granizo ayer tarde en la provincia de Zaragoza en apenas unos minutos una granizada dejó numerosos daños materiales con pedrisco de varios centímetros de diámetro en Fuendetodos Villanueva de Huerva

Voz 0027 02:00 Aguiló ni Cariñena también hubo granizo por ejemplo

Voz 5 02:03 cecina Mainar y Fuentes de Ebro Ike es espera

Voz 6 02:05 hoy Luismi Pérez buenos días buenos días pendientes aún de las tormentas en Aragón y sobre todo en Cataluña esta mañana van a ser fuertes en esa zona catalana y otra vez acompañadas de pedrisco en algunos casos algunos chubascos ni muchísimo menos como los de ayer en Navarra en La Rioja en Euskadi Cantabria y el norte de Castilla y León y esta tarde algunos chubascos en el Sistema Ibérico el Pirineo y en algunas zonas del norte de Madrid cuanto más hacia el sur del país tiempo más tranquilo algunas nubes al norte de Canarias cada vez más alivio en esa zona y cuidado con la risa en el caso de Mallorca y Menorca subidas y bajadas destacables del nivel del mar todo ello con unas temperaturas que hoy no van a ser muy altas sólo en Murcia o en Andalucía pasaremos fácilmente de los treinta grados

Voz 0027 02:46 sí empieza el martes nueve de julio y la política sigue atascada entre vetos y exigencias hoy Pedro Sánchez se reúne por quinta vez con Pablo Iglesias antes de las generales sin grandes avances el líder de Unidas Podemos ya lo dijo anoche al candidato socialista en Telecinco que el documento programático que les plantea el PSOE no les gusta que les parece un corta y pega del programa socialista Javier Alonso buenos días buenos días Iglesias cree que

Voz 0858 03:12 es un paso atrás respecto a lo que los dos partidos firmaron en el proyecto de presupuestos

Voz 3 03:16 después de dos meses y medio Gobierno manda un documento quizá no sea la manera más seria de enviar una propuesta hacerlo a través de los medios de comunicación yo esta tarde de todas las maneras me he puesto a estudiar el documento es el programa del Partido Socialista Un corte pegar en su programa Iglesias insiste

Voz 0858 03:31 en entrar en el futuro Ejecutivo porque sin equipos dice los programas se quedan en papel mojado Sánchez acude a esa cita con el respaldo unánime de la ejecutiva del PSOE a su oferta de gobierno solo

Voz 6 03:40 si tienes no se van a reunir o no parece que se vayan a reunir

Voz 0027 03:43 son los líderes de PP Ciudadanos y blogs a pesar de que así lo ha exigido Abascal para desbloquear las investiduras de Murcia y Madrid

Voz 0858 03:50 Rivera descarta esa reunión a tres con casado y Abascal Inés Arrimadas irracional

Voz 0542 03:55 reunirnos con nuestros compañeros de Murcia con los señores calvos para que rectifiquen sí pero que no nos hagan perder más el tiempo

Voz 7 04:02 llegamos al al diez de septiembre no hay una investidura iremos unas elecciones sabe lo que va a pasar que una vez más vamos a ser determina

Voz 0027 04:10 les vamos a contar en unos minutos el informe el contenido del informe que publica hoy el diario El País un informe de la Policía que niega que los representantes del partido de Rivera C's sufrieran agresiones físicas durante la manifestación del Orgullo y además dice la policía que Ciudadanos no siguió las recomendaciones de los agentes que se encargaban de velar por la seguridad del partido hasta tres veces desoyeron los consejos de la policía según este informe pero el último cacho ciudadana sobre este asunto ha sido compararse con un icono de la lucha contra la discriminación como

Voz 0858 04:40 a París lo ha hecho el senador naranja Carlos Pérez en Twitter ha colgado una foto de Parcs y otra de su delegación en la manifestación de orgullo en mil novecientos cincuenta y cinco Rosa Parks se negó a cederle su asiento a un blanco ha dicho en dos mil diecinueve en ciudadanos nos negamos a cederle el orgullo a los totalitario

Voz 0027 05:01 el seleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo va a dar hoy la prevista de convocados para el Mundial de China Sampe

Voz 1161 05:07 a partir de las once de la mañana al menos dieciséis jugadores que se que tendrán que quedar en doce para afrontar el campeonato a celebrarse entre el treinta y uno de agosto y el quince de septiembre con bajas importantes seguras y muy señaladas las de Ibaka y Sergio Rodríguez que han decidido no acudir para preparar en condiciones la próxima temporada Ibaka con los recientes campeones de la NBA y el base canario decidiendo todavía su futuro baja asegura también Pau Gasol recuperándose de su lesión y posiblemente Mirotic que también habría renunciado

Voz 0027 05:31 si el mayor premio de la historia de la tele ya tiene dueño que golfo del mar Báltico está situado entre especies hacia Bosnia

Voz 1 05:49 ah sí celebrarán los lobos el equipo de los Lobos Aguer ganado

Voz 0027 05:53 el bote del programa Boomerang

Voz 5 05:55 a tres

Voz 1 05:58 en total más de seis millones seiscientos mil euros

Voz 0542 06:13 buenos días en los dos sorteos del triple de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 3 06:20 en el sorteo de la mañana tres seis en el sorteo de la noche

Voz 0542 06:32 ante unos billetes que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple ex de la ONCE a tu vendedor también en puntos de venta autorizados en juegos once punto es en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son gran día

Voz 8 06:50 queridos juvenil en la segunda cale encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona ya la vuelta un bañito en la piscina para quitar los basal y relajarnos con la puesta de sol

Voz 3 07:01 en Airbnb tienes miles de hogares para alquilar dónde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa este verano con Airbnb reserva un hogar para tus vacaciones

Voz 1 07:12 hoy por Aimar Bretos

Voz 0027 07:16 siete y siete de la mañana seis y siete en Canarias noticia que acabamos de conocer un juez ha decretado prisión provisional para tres jóvenes de en torno a veinte años por supuestamente violar en grupo a una chica en Cambrils una nueva violación múltiple supuesta violación múltiple última hora Joan Bofill adelante

Voz 0931 07:33 pues en las últimas horas el juez de instrucción han decidido mantener en prisión sin fianza a estos tres jóvenes por haber violado dentro de una casa de Cambrils a esta chica la madrugada de San Juan la chica perdón la chica habría ido a casa de algunas de uno de los presuntos agresores había entrado en una habitación con uno de ellos y minutos después pues se habrían añadido de los otros dos ella se negó a que participaran en esta relación sexual presentó denuncia ante los Mossos entonces estos tres jóvenes fueron detenidos poco después y ahora el juez les decreta prisión sin fianza

Voz 0027 08:04 una noticia que conocemos sólo unas horas después de este sonido el lo que se repitió en muchos ayuntamientos de España miles de personas se concentraron ayer en decenas de ciudades para mostrarse su apoyo a la víctima de la llamada manada de Manresa otra supuesta violación grupal una violación que la fiscalía da por acreditada pero sigue pidiendo el P no sólo por abusos sexuales y no agresión sexual contra los siete acusados la chica que tenía sólo catorce años cuando ocurrieron los hechos ha declarado lo hizo ayer y contó que algunos esos acusado ese pasaban una pistola mientras la agredía a una pistola que ella en aquel momento no sabía que era de fogueo Joan sí dice que tiene algunas frases

Voz 0931 08:42 desde la noche porque había herido sospecha además que la drogar a una escondí

Voz 0027 08:45 las sí que recordó haber una pistola que se la llevaron

Voz 0931 08:48 una caseta también recordar que la estaban violando primero por turnos y luego un grupo puedo identificar a como violadores a tres de los siete que están siendo juzgados el resto los ubicó en la fiesta ayer también declararon algunos testigos que en líneas generales también corroboraron lo que contó esta chica una de sus amigas dice que los chicos tenían intención de matar la de tirarla al río para que no contara nada esta cuestión de la pistola va a ser determinante porque como decías el fiscal ha empezado el juicio acusando sólo de abusos sexuales pero con este elemento de la pistola por lo tanto con esta violencia sigue podría acabar considerando que ha habido agresión sexual y por tanto violaciones

Voz 0027 09:24 gracias Joan buenos días

Voz 9 09:31 estoy siempre oí este sus alegrías sus tristezas es esta subir pero ello nuestras con los tuyos ahora

Voz 10 09:40 sí contrate el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santero sea punto de Santa Lucía estamos cerca de extras seguro empresa colaboradora del programa Universe

Voz 11 10:00 de lo que en caso griego

Voz 12 10:14 que nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el Corte Inglés seguros

Voz 3 10:19 es seguro segurísimo

Voz 1 10:23 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:31 Ciudadanos insiste en pedir la dimisión del ministro del Interior en funciones Fernando Grande-Marlaska al que acusan de incitar las supuestas agresiones que aseguren sufrieron el sábado en la manifestación del Orgullo la propia Inés Arrimadas insistía ayer en el concepto agresiones

Voz 0542 10:45 ha encontrado a un ministro Sanchis suministros Sanchis hasta que caliente la calla que calienta a la calle para que nos apunten y que después justifica las agresiones es una auténtica vergüenza

Voz 0027 10:56 agresiones que niega la policía en un informe al que ha tenido acceso el diario El País un documento oficial en el que además los agentes dejan constancia de Kenia Arrimadas ni el resto de dirigentes que fueron a la manifestación del Orgullo siguieron las recomendaciones de seguridad que les hicieron durante la tarde noche los agentes

Voz 1985 11:16 la mirada de Xavier Vidal Folch Fernando Grande Marlaska cuando ejerció de juez fue uno de los arietes más entregados a la persecución del terrorismo y a la defensa de las libertades puede alguien pensar de verdad de verdad que simplemente porque ahora exministro se dedica a recortar derechos ya incitar al odio por qué el partido que sustenta esa crítica tan rara reniega de la mínima cortesía institucional porque un líder que se califica de centrista y liberal se niega a acudir una y otra vez a la invitación al diálogo del presidente del Gobierno Cobo es que Inés Arrimadas logró encaramarse a la jefatura de la oposición es la Cataluña independentista de forma brillante no formuló en cuatro años una moción de censura porqué no patrocinó ninguna iniciativa parlamentaria conjunta de todos los opuestos a la secesión como no fraguó un gabinete en la sombra por qué no momento de reflujo cambió de escenario y abandonó la trinchera si su partido afirma que rechaza la agitación por qué está todo el día en la calle en campaña en confrontación porqué suscita sistemáticamente situaciones que le permitan presentarse como víctima por qué no coloca lazos naranjas en vez de retirar los amarillos por que su líder se proclama jefe de la oposición cuando el primer partido contra el Gobierno por número de escaños y de votos es el Partido Popular porque desde que se fue a casa dignamente su respetado dirigente Toni Roldán Albert Rivera no dice esta boca es mía ha descubierto acaso ciudadanos una tardía vocación antisistema

Voz 1161 12:58 la isla sueca obra del armario

Voz 0027 13:04 siete y trece de la mañana a seis y trece en Canarias novedades que les contamos a esta hora en la SER sobre la investigación que desembocó en la detención la semana pasada del jefe de la Policía Judicial de Algeciras el jefe de la Guardia Civil Joaquín Fran cinco por colaborar con el narcotráfico este mando llegó a avisar a otro agente de la Guardia Civil de que estaban investigando Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 13:25 buenos días según aparecen estas diligencias a cuyo contenido ha tenido acceso la ser el capitán del Instituto Armado arrestado también alertó a otro guardia civil de la zona de que iba a ser detenido en el informe que motivos de arrestos se añade que el agente de la Guardia Civil al que alertó era una persona cercana al entorno del que se conoce como el Messi del hachís que ahora mismo está en busca y captura le dijo un guardia civil del entorno de Messi que iba a ser detenido y también le avisó a Messi de que estaba siendo investigado se recogen estas diligencias este guardia civil también fue detenido por revelación de secretos y prevaricación después de

Voz 6 13:56 de comprobarse sus contactos con el entorno del

Voz 0125 13:59 narcotraficante en cuanto a la relación de Franco con los campos de la droga hay constancia de que al menos tuvo vinculaciones con dos de ellos con el Messi del hachís

Voz 1257 14:07 es también con Emilio el Moro que también estaba vincula

Voz 0125 14:09 dado con el Messi del hachís Asuntos Internos de la Guardia Civil ha comprobado el incremento patrimonial de este agentes según fuentes cercanas a esta investigación el aumento significativo como para investigarle además del dinero en metálico que se encontró en su casa de Tarifa treinta mil euros se ha podido comprobar la adquisición de un inmueble vinculado con estos contactos

Voz 1 14:30 eh

Voz 12 14:31 ahora que llegan las vacaciones disfrutarlas

Voz 14 14:34 que cuando terminen el setenta por ciento de los españoles sufrirá depresión posvacacional que incluya ansiedad nerviosismo e irritabilidad

Voz 12 14:40 en Midas nuestros profesionales siempre dicen la verdad aunque duela por eso te decimos que antes del verano pases la revisión oficial Midas que es igual a la del fabricante pero hasta un cuarenta por ciento más barata pide tu cita en punto es

Voz 0027 14:51 este verano si vas con tu coche leer

Voz 15 14:53 cortó cero sorpresas aparca en el Parking oficial de AENA más cómodo más cercano y más seguro reserva tu plaza llena en un punto com Parking oficial de AENA

Voz 3 15:02 rebajas en visión Galder de bajas de visión culturas cristales gafas de sol lentillas audífonos tubos rebajado hasta el cincuenta por ciento ven a las mejores rebajas en visión la consulta condiciones

Voz 12 15:16 soy Gabriel de Caracas tiene un impacto en tu parabrisas pide cita en tu taller más cercano en treinta minutos reparamos tu Luna nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros

Voz 0542 15:27 cada cargo

Voz 16 15:29 las repara

Voz 1 15:32 hoy por hoy como

Voz 0027 15:35 Aimar Bretos unos treinta mil españoles mueren cada año a causa de un accidente cerebrovascular de un ictus una enfermedad que si se detecta a tiempo ese tratar adecuadamente en las primeras cuatro horas puede revertirse en muchos casos sin consecuencias por eso es tan importante el avance que ha desarrollado un investigador valenciano que es una pulsera que en cuanto detecta los síntomas da la alerta a un equipo médico saldrá a la venta a finales de año y su creador dice que no costará más de doscientos euros Javier Gregori

Voz 0882 16:03 Livni es la primera pulsera inteligente que funciona las veinticuatro horas del día para prevenir un posible ictus porque cuando detecta una peligrosa arritmia cardiaca este pequeño dispositivo electrónico realiza un electrocardiograma que puede ser enviado entonces rápidamente a una plataforma online donde hay médicos especialistas la desarrollado el valenciano Óscar Lozano ya ha sido probada con pacientes en el Hospital de la Fe

Voz 17 16:25 al final es una pulsera que que lleva el sumario y que está monitorizado de veinticuatro horas que cuando detecta un caso de la arritmia la arritmia cardiaca Un que existe que es como como fibrilación auricular pues avisa al usuario

Voz 0882 16:40 esta pulseras disponible ya a finales de este año y su precio no superará los doscientos euros este proyecto es uno de los nueve finalistas a los premios internacionales que la Fundación Mapfre entrega cada año a las innovaciones por su valor son

Voz 0027 16:53 el artista navarro Abel Azcona lleva su provocación artística hasta los límites más extremos tanto que acumula siete ya siete causas abiertas por grupos ultraconservadores él se ha negado a declarar oficialmente ahora mismo está buscado por la justicia prepara el ahora prepara su próximo montaje que son carteles en museos de toda América Latina con el mensaje España os pide perdón Marta García ha hablado con él

Voz 1513 17:16 tiene siete causas abiertas contra él por Vox la Fundación Francisco Franco Hazte Oír el Arzobispado de Pamplona en Tudela y la Asociación de Abogados Cristianos estos últimos le enunciaron por su Performance amén en la que conformaba la palabra pederastia con hostias consagradas se marchó a Lisboa está en busca y captura tras no presentarse a dos citaciones judiciales Abel Azcona ha introducido fragmentos del Muro de Berlín en de Cisjordania quitado dado a quiénes le amenazó de muerte a que cumplan su promesa facilitándoles una pistola en su pieza empatía hay prostitución permitió que personas anónimas usaran y abusaron de su cuerpo tatuado en Elano un tatuaje contra Tram con la frase América grande

Voz 0521 17:59 nuevo Llinares en la pieza también divertidas es una pieza jocosa es una pieza que al final hasta los propios políticos de del equipo de estuvieron tuitear sobre ella no

Voz 1513 18:06 Abel Azcona que entiende su cuerpo como un territorio artístico y político acaba de publicar el libro los pequeños brotes en el que habla de su madre prostituta llega hoy no mañana de su enfermedad mental o de los abusos que sufrió en su infancia le preguntamos si tiene pensada ya cuál será su última obra

Voz 0521 18:23 desde el día que yo decida morir tengo una pieza artística que donde la voy a hacer como la veo hacer cuando la voy a hacer en esa pieza va a haber una carga vital que creo que en lo que va a hacer vender todas mis piezas

Voz 1513 18:32 dice que responderá con silenció si les detienen y que en su próxima Performance instalará lonas y pintadas en las fachadas de los principales museos de arte contemporáneo de Latinoamérica con la frase España

Voz 3 18:44 los oyentes Danny De la Fuente barra libre política buenos días buenos días soy Nacho David después de de sobre el

Voz 18 18:54 el policial sobre los incidentes en una marcha de lo suyo y me puso una salida ciudadanos debe dimitir no Rivera abandonadas no ciudadanos al completo vinieron a regenerar la política y lo único que han hecho es en barrer la enhorabuena los lobos un merecidísimo premio a la sabiduría y al esfuerzo

Voz 0456 19:12 enhorabuena a los lobos especialmente al lobo Valentín que es amigo de Nacho de Alicante gracias sobre el

Voz 1257 19:18 mientras Sánchez e Iglesias Esther A Coruña

Voz 19 19:21 buenos días Aimar Dani de la reunión de San si decide Pablo no creo que haya nada nuevo cuando tienen que pactar algo para beneficio de de la gente de que los ciudadanos pues ahí no se ponen de acuerdo pero cuando tiene que es el sueldo como han hecho ahí una los ayuntamientos ahí se ponen de acuerdo en segundos

Voz 0456 19:42 gracias Esther gracias Nacho y gracias a los de hace media hora mañana más son las siete y veinte de la mañana a las seis y veinte en Canarias

Voz 1257 20:01 qué tal muy buenos días el antiguo jefe de gabinete de Ignacio González será el máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid Diego Lozano ha sido designado por el Consejo de Administración de la EMVS en su sesión constitutiva Lozano trabajó va con González cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió tres mil viviendas a un fondo buitre por debajo de su valor el revuelo

Voz 1981 20:24 con los votos en contra de PSOE más Madrid y Vox el PP ha colocado al frente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a Diego Lozano que hasta ahora trabajaba en la empresa municipal del suelo en Las Rozas y que fue jefe de gabinete de Ignacio González cuando el Gobierno regional realizó esa operación cuestionada en varias ocasiones por los tribunales según el PSOE la política el PP es liquidar la vivienda pública y acabar con el trabajo de los últimos cuatro años Mercedes González portavoz de Urbanismo

Voz 7 20:49 dice enteramente es que una persona que en realidad es un liquidador viene a eso alquilarla MV a liquidar la vivienda pública iba a hacer lo que hizo en la Comunidad de Madrid esperemos que que entre todos lo Amos no pero lo que alivia que trae el Partido Popular es claramente volver a la etapa anterior que es la extender la vivienda Bulli

Voz 1981 21:09 además de Lozano como consejero delegado PP y Ciudadanos se han repartido el resto de puestos del consejo tres para cada formación política más Madrid PSOE Bosch contarán con un consejero cada uno

Voz 1257 21:21 también ayer más cambios en el nuevo gobierno municipal era cesado el gerente de la EMT que estuvo al frente de la red municipal licitación de víctima o el teleférico la Empresa Municipal de Transportes que depende de la Concejalía de Movilidad el propio Álvaro Fernández de Heredia lo había publicado ayer en su cuenta de Twitter de momento no tiene sustituto lo que vi el retorno de Madrid central ya se nota en el tráfico así lo vivieron ayer mismo los ciudadanos

Voz 5 21:49 en mucha gente que no sabe si puede o no puede entrar cuando no ha multado a la gente aprovecha hay Irene con el privado

Voz 1257 21:57 es que hay demasiados coches

Voz 3 21:59 los híper contaminados de Campello accidentes

Voz 5 22:02 no yo lo veo que hay que mirar al futuro y cuanto menos coches mejor

Voz 1257 22:05 también necesitaría del alcalde ya no dice como si decía antes especialmente en campaña que acabará con la medida sino que la va a mejorar José Luis Martínez Almeida habló ayer a los medios por primera vez tras la sentencia judicial que suspende la moratoria de las multas y preguntado por qué tiene pensado hacer dijo que en los próximos tres meses pensarán en esa alternativa José Luis

Voz 1981 22:25 Manolete también tanto a estar tres meses vamos a construir una alternativa que va a luchar contra la contaminación que no va a perjudicar a los comerciantes

Voz 3 22:31 sobre todo respecto a la cual no iremos a los madrileños

Voz 1257 22:38 y hoy nueva ronda de consultas en la Asamblea para buscar candidato a poco más de veinticuatro horas del pleno de investidura les contamos esta y otras noticias en titulares con Paula Seco

Voz 0027 22:47 yo

Voz 6 22:48 el acuerdo entre PP y Ciudadanos contiene algunos punto de sintonía con Vox como el control parental de la educación de los hijos o el control de la inmigración ilegal pero la formación de Monasterio no está satisfecha e insiste en que hoy dirá no a la investidura de uso

Voz 1257 23:01 esta noche ha comenzado la primera acampada de varias asociaciones anti desahucios enfrente de la casa de Richard y Josefina padres de tres hijos uno de ellos de tan sólo veinte días estarán concentrados hasta el miércoles día del desahucio frente a su vivienda en San Cristóbal de los Ángeles el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha tapado una obra del artista San tres que interpretaba al cuadro el origen del mundo que representa la fertilidad con la imagen de uno genitales femeninos el Consistorio dice que han recibido quejas de vecinos de los reponsable del colegio la luna cercano al lugar el en deportes día de presentaciones también en Leganés y Getafe por partida doble en el Leganés Las de Juan Muñoz y el portero Andrés Andy y en su vecino las de Raúl García Jack Harper vamos a ver cómo se circula a esta hora por la ciudad centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:51 qué tal muy buenos días Virginia a esta hora de la mañana nos encontramos con un recorrido ya complejo en la M30 ese que comprende el sur Méndez Alvaro hasta de momento el puente de Ventas sentido norte al otro lado también ya avanzan a ritmo muy lento entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses mientras tanto en aumento Santa María de la Cabeza de entrada o la conexión entre General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido pirámides

Voz 1257 24:16 ibamos a ver las carreteras de Teresa Serrano buenos

Voz 0393 24:19 las buenos días pues hasta ahora encontramos a dificultades por todas las entradas destacamos la A uno en San Agustín de Guadalix San Sebastián de los Reyes grados Torrejón San Fernando A tres Santa Eugenia cuatro Pinto a cuarenta y dos Varley Fuenlabrada cinco Navalcarnero y Alcorcón y Campamento y la A6 de Las Rozas al Plantío también en Colmenar Viejo la M seiscientos siete M40 en los tramos habituales especialmente en sí

Voz 1257 24:39 ha sido norte previsión del tiempo Luis ni Pérez buenos días

Voz 6 24:42 hola buenos días martes de temperatura bastante más baja hasta ahora un ambiente que incluso es fresco después de los chubascos que tuvimos ayer sólo se llegaron a recoger ocho litros por metro cuadrado en forma de tormenta en Lozoyuela seis litros por metro cuadrado en Pozuelo de Alarcón o por ejemplo cuatro litros por metro cuadrado en Alcalá de Henares hoy todavía tendremos algunos nubarrones sobre todo cuanto más al norte de hecho esta tarde dejarán algún chubasco cuanto más hacia el sur muchos más claros y unas temperaturas de calorcito aunque no de una forma desorbitada esta tarde poco más de treinta grados de máxima sobretodo cerca del Tajo

Voz 12 25:17 en México Putin tenemos un buen plan para tu casa esta semana césped artificial de cuarenta milímetros por sólo nueve euros con noventa y cinco el metro cuadrado venga a tu tienda brinco de precios bajos todos los días

Voz 3 25:29 que deberían estudiar nuestros hijos que buscan exactamente las empresas qué importancia tienen los idiomas cómo se consigue un perfil profesional transversal

Voz 20 25:38 el mundo tiene preguntas se titula respuesta en tren Nebrija punto com que descubre todos nuestros varados Universidad Nebrija

Voz 21 25:49 conducir un mil Countryman híbridos enchufables como retrasar cinco minutitos el despertador simplemente lo haces sin pensar como aparcar gratis tu Mini en zona verde o azul circular por el carril Bus VAO y moverte sin restricciones Mini Countryman híbrido enchufable con distintivo cero emisiones entre Madrid con enchufe

Voz 12 26:03 informa te en concesionarios de Madrid punto

Voz 0027 26:06 mini punto es bueno durante muchos años

Voz 12 26:08 me ha llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado para ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo fea HF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Hain CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra Tu futuro laboral cariño

Voz 1257 26:30 qué película vamos a ver nuestra pro

Voz 12 26:32 la película

Voz 1161 26:36 te has hecho un Boston

Voz 22 26:39 la disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group llama al novecientos novecientos cinco cero seis cero o entra en Hazte un Boston punto es

Voz 23 26:49 necesitas ayuda cuántos padres este verano quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos cool de la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores

Voz 1 27:00 si hay un camino para quedar

Voz 24 27:02 de el habita que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo geles de Mercedes su con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en la X para que llegue sin problemas al final de ese camino

Voz 3 27:16 y con siete plazas para que lo recorra sólo descubre en tu concesionario Mercedes

Voz 1 27:23 sin concesiones indias Mercedes Delgado cincuenta yo

Voz 0277 27:28 yo yo elijo gustar pero también el hijo ahorrar ICOM para Ari disfrutar y cambiar yo elijo las rebajas de Plaza Norte dos

Voz 0027 27:36 llegan las rebajas de Plaza Norte dos con más propuestas más diseño más ahorro porque tú eliges Bustelo Beni disfruta de las mejores rebajas Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 25 27:51 rebajas para en camino a casa inspira te con las mejores rebajas de muebles y decoración en camino a casa disfruta de entrega inmediata en cientos de muebles y artículos de decoración direcciones horarios de mucho más en camino a casa punto com ahora en camino a casa las rebajas Baratillo en muebles de decoración tu casa hacerte feliz

Voz 1257 28:08 consulto horarios y direcciones en camino a casa punto com los vecinos de Chueca recurrirán a la justicia si el Ayuntamiento no toma medidas para evitar la suciedad y sobre todo el ruido que generan fiestas como la del orgullo que acaba de finalizar en este céntrico barrio madrileño los vecinos reclaman al Ayuntamiento que cumpla con la normativa europea vigente dicen que se triplica el ruido permitido por esta legislación Esteban Benito ex presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca

Voz 26 28:40 vamos a pedir amparo si es necesario a la justicia porque es intolerable que es Hübner la legislación de ruido por parte el Ayuntamiento de una manera tan tan tremenda desautoriza a superar los niveles legales

Voz 27 28:53 inconcebibles vamos es que el madre es un evento privado no es un festejo popular

Voz 1257 28:58 y en la cárcel de Valdemoro los sindicatos denuncian una posible plaga de chinches después de que varios funcionarios hayan sufrido picado

Voz 0027 29:05 las nos lo cuenta David Calleja al principio parecía

Voz 1965 29:07 han hechos aislados pero pronto los representantes sindicales empezaron a sospechar de que en poco más de una semana coincidieran hasta seis compañeros con picaduras uno de ellos incluso necesitó fumigar su casa porque habían aparecido sin explicación aparente chinches así que los sindicatos creen que el origen podría ser la propia cárcel ir reclaman medidas para atajar el problema un problema que de hecho viene de largo Juan Valentín ex delegado de Comisiones Obreras

Voz 0889 29:32 toda la semana entera que no hay una sé que todas las celdas pueden están libres de chinches por ejemplo hay un protocolo de desinterés que no parece ser el para limpiar los indios que no parece del todo esto eficiente programas sido más grave porque ya está saltando a las oficinas de la Seguridad los trabajadores salen están llevando a casa

Voz 1981 29:50 en Instituciones Penitenciarias han contactado con una empresa de plagas para que analice la situación If humilde los módulos que pueden estar afectados

Voz 1257 29:59 diecisiete grados

Voz 0027 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1 30:08 hoy

Voz 0027 30:09 con Aimar Bretos justo hasta ahora empieza en Tafalla Navarra una Reunión de Protección Civil para coordinar los trabajos de emergencia tras las inundaciones de anoche por la crecida del río Cidacos local de aquella remite pero que durante unas horas interminables ha arrastrado coches ha inundado casas carreteras no sólo en Tafalla también en los vecinos municipios de Olite Pueyo pitillo has hay una vía Gemma mortal al menos una los bomberos han localizado esta madrugada el cadáver de un conductor arrastrado por el agua vamos a hablar en unos minutos aquí en Hoy por hoy con el alcalde de Tafalla de Sara localidad la más anegada en la más perjudicada por esta Naciones y la lluvia el granizo también el viento han provocado problemas además en la provincia de Ourense varias personas han tenido que ser rescatadas por las inundaciones y los agricultores van a hacer hoy balance de los daños en su

Voz 0542 31:03 cultivos porque

Voz 0027 31:06 tenemos a esta hora dos noticias económicas la primera económico política Griselda Pastor buenos días

Voz 1257 31:13 durante unos días y ayer terminó anoche

Voz 0027 31:16 el Eurogrupo la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro han llegado todos a la conclusión de que es prioritario para la Unión Europea que ahora Christine Lagarde que ese va a venir a presidir el BCE deje ese cargo el de el Fondo Monetario Internacional La en la dirección de del FMI a otra persona europea están de acuerdo en que sólo van a conseguir protegerla hace ese cargo si proponen en bloque a un único candidato hablaste ayer Griselda con la ministra española Nadia Calviño que te dice de la posibilidad de que la terminen proponiendo a ella para el FMI

Voz 0542 31:48 bueno donde algunos como Francia consideran urgente no poner ya nombre sobre la mesa ella cree que es demasiado pronto para hacer circular expectativas casi casi podríamos decir un poco sorprendida porque abiertamente quisiéramos saber si estaba disponible para el cargo la escuchamos

Voz 1360 32:03 no hemos empezado las discusiones ni siquiera de tipo informal con lo cual me parece prematuro no reflexionar sobre estos temas creo que la prioridad está clara íbamos a ver cómo se desarrollan las discusiones

Voz 0542 32:15 bueno en hacia Calviño ayer llegando a esta reunión en la que todos todos como tú has dicho creen que es necesario encontrar el consenso pero de momento sin haber logrado todavía

Voz 0027 32:24 gracias Griselda y aquí en España miles de agricultores andaluces están convocados hoy en Sevilla para protestar por los bajos precios del aceite denuncian que las grandes distribuidoras les están pagando dos euros por litro cuando a ellos producirlo les cuesta dos euros con setenta céntimos Miguel López buenos días

Voz 29 32:41 buenos días secretario general de Coag Andalucía la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos para hacernos una idea de la dimensión de este problema cuentas personas trabajan en el sector del aceite

Voz 27 32:52 estamos hablando de más de doscientos mil de protección en octubre murieron a entornos los veinte millones de empleos

Voz 29 33:00 porque están los precios de de la City tan bajos en origen

Voz 27 33:05 bueno mente porque hay una maniobra de especulación clarísima intenta o un teórico excedente porque este año hemos tenido una gran cosecha y a partir de aquí sin tener en cuenta que la producción han caído en Italia en Grecia hay en todo el arco mediterráneo ser pues a partir de aquí esta ha sido la excusa podríamos decir para parace mineros no entonces están tratando de alguna manera con el flujo de importaciones que sean hechos desde otras zonas producto concepto clave en Andalucía una sobreproducción para tratar de maquillar podríamos decir esta maniobra especulativa que nos va a costar de los veinte mil quinientos millones de euros los productores

Voz 0027 33:45 cómo iban a salir a la calle en una manifestación que se prevé masiva allí en Andalucía pidiendo exactamente qué qué soluciones viables proponen ustedes

Voz 27 33:52 no bueno mira en primer lugar es decir te hace falta controles

Voz 0027 33:57 pues

Voz 27 34:00 como decir con una situación de presión más o menos razonable qué importa tanto hacen falta controles en este caso los controles son competencia de la Junta es decir aparte de que las importaciones entraran a través de Aduanas ICE localice que se se se centran ya en nuestro país pues evidentemente son las comunidades autónomas las que tiene que hacer esos controles tanto la introducción de envasadora etc porque aunque existe un cierto control de plantillas a través de la agencia de información y con todo alimentario pero es exclusivamente hablar de volúmenes y hablar de depósito nosotros necesitamos donde la actualidad se controlan la prudencia que se controle todo el proceso independentista aunque sé que en ocasiones se somete al producto y que evidentemente se exactamente cada partido donde termina nosotros sospechamos que las cosas se están haciendo bien esta maniobra de especulación que están controlando cuatro-cinco que dicho sea de paso ya debería la agencia de la de Competencia haber metido mano que parece mentira pero pero el cruce de brazos que hay en situaciones como ésta que se entablan o porque de verdad esto es inaceptable e inasumible por parte del sector no entonces no cabe duda en este caso nosotros pensamos decir los controles funcionan que además exigimos a Bruselas una serie de mecanismos para ordenar los mercado

Voz 0027 35:26 evidentemente no podemos ordenar

Voz 27 35:28 el mercado con un precio de almacenamiento de hace veintisiete años se los toman por fin entonces pero pintamos poco lo toman por tonta

Voz 0027 35:37 pienso yo de la cuestión es

Voz 27 35:39 de que que negociarlo que hay que trasladarlo a un problema de Estado porque entre otras cosas amigas mucho al medio rural que no que la gente que los pueblos están vacíos pero cuando hay que arreglar las cosas porque en definitiva para que los pueblos no se va si la gente tiene que poder vivir por tanto si el aceite no se sitúa en torno a los tres euros significa que estamos cubriendo costes de producción y que no y que no podemos obtener una renta mínimamente líneas entonces aunque productivo como el que es sostenible que genera empleo que distribuye riqueza que fija población que tienen a territorio además de un bosque natural que te dicho sea de paso en un marco de cambio climático imprescindible pues yo me parece que de verdad no estamos

Voz 1257 36:19 el que

Voz 0027 36:21 tres ahora mismo está en en dos euros es lo que les están pagando a Miguel López vamos a dejarlo aquí muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana buenos días

Voz 27 36:30 ha sido un placer muchas gracias

Voz 0277 36:34 bienvenida mi calle opuesto cohetes super coche volador puede esperar con abrazos

Voz 1508 36:40 en efectivo no siento no puedo con arte con tarjeta

Voz 30 36:44 sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo

Voz 12 36:48 es lo en Bankia te ofrecemos un TPV hay tarifas adaptar

Voz 30 36:50 las a ti para sacar tu negocio adelante consulta condiciones en Bankia

Voz 0542 36:53 no es oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y que tal vez que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta de quitas de un montón de problemas además que también no es la pusimos antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 22 37:08 protege Securitas Direct de la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece y por hoy

Voz 1 37:22 Aimar Bretos una de las noticias de este martes en

Voz 0027 37:25 prensa es el informe del cree seguimos hablando de lo publica El País un informe de la Policía Nacional sobre lo que ocurrió con Ciudadanos en la manifestación del Orgullo este sábado en Madrid la Policía contradice la versión de los dirigentes naranjas asegura la policía que no sufrieran agresiones físicas y que los miembros de la delegación de Ciudadanos no hicieron caso de los consejos de los responsables policiales Rafa Martínez buenos días buenos días ese Info

Voz 1772 37:48 me asegura que los dirigentes de Ciudadanos fueron insultados que se les lanzó agua y hasta una botella de plástico vacía un incidente que la policía califica como lanzamiento aislado de un objeto no peligroso pero en ningún momento se produjeron agresiones físicas como si sostiene Begoña Villacís

Voz 31 38:04 lo que ocurrió el sábado en Madrid eso fue violencia violencia de la más extrema e de puedo decir que que

Voz 0027 38:10 el sábado hubo el informe asegura que los naranja

Voz 1772 38:13 no no hicieron caso a los agentes hasta en tres ocasiones el partido no siguió en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos

Voz 0027 38:21 lo que dice la prensa sobre la reunión hoy a mediodía de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias El Mundo titula que San

Voz 1772 38:26 se trata de doblegar a Iglesias con una oferta sin condiciones eldiario punto es dice que el PSOE le ofrece Iglesias una síntesis de su programa electoral y ABC opina que Sánchez se mofa y humilla a Podemos sabe el presidente que si Iglesias no se aviene a facilitar su investidura el movimiento Podem mita podría quedar arrastrado por unas nuevas elecciones por eso plantea este

Voz 0027 38:47 todo el país ha accedido a los vídeos audios e informes en los que se muestra el espionaje al que fue sometido Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres

Voz 1772 38:55 el ciberactivistas estuvo espiado las veinticuatro horas del día durante sus siete años de estancia en la embajada en esas conversaciones grabadas por cámaras de seguridad se puede escuchar a Julian Assange por ejemplo acordando las estrategias de defensa con sus abogados la empresa encargada de la seguridad de la delegación diplomática era española y cuando el Gobierno de Ecuador canceló ese contrato la empresa siguió espiando a Assange para intentar chantajear le exigirle más de tres millones

Voz 0027 39:21 duros les estamos contando esta mañana que el ala más progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos a presentar hoy una proposición de ley para declarar la emergencia climática precisamente de cambio climático aunque sin mencionarlo hablado en estas últimas horas Donald Trump en un discurso Dani que ha dejado unos cuantos titulares en la prensa internacional

Voz 0456 39:40 de de la Europea pero empiezo con el New York Times que cuenta que según los track in internos del equipo de campaña del presidente tiene un problema con los millennials y con las mujeres especialmente por el cambio climático no le ven responsable en esta materia así que durante casi una hora

Voz 32 39:52 de izquierda te quedas derecha examen claro publicado este tipo de nuevo en vagamente anual yo en vez

Voz 0456 40:03 pero han hablado de Medio Ambiente para decir que su Gobierno es el que mejor está haciendo las cosas en todo el mundo que desde el día uno de su mandato su administración tiene como prioridad asegurar que Estados Unidos es el país con el aire y con el agua más limpios del planeta queremos agua aires limpios y por eso estamos trabajando con tanto esfuerzo dice Tram León el New York Times que este discurso recuerda mil novecientos ochenta y cuatro de George Orwell las mentiras son mentiras y los hechos importan menos para Trump con sus Faith News esos hechos alternativos para el alemán Die Welt es el discurso más surrealista que pronunciado Trump y eso que lo hemos escuchado afirmaciones como que los chinos habían inventado el cambio climático para dañar la economía estadounidense Trump que ha luchado como nadie

Voz 0027 40:42 la industria del carbón que quiere perforar y buscar petróleo

Voz 0456 40:45 en Parques Nacionales o que ha dicho que las turbinas que generan energía eólica provocan cáncer ningún presidente anterior había despreciado tanto el ecologismo con

Voz 0027 40:53 él concluye nivel muy ayer aquí analizamos algunos artículos de urgencia en la prensa internacional sobre el resultado electoral en Grecia hoy encontramos Dani algunos análisis más

Voz 0456 41:03 como el editorial de Le Mon que se alegra de la fuerte derrota y salida de la extrema derecha neonazi así como de la vuelta del bipartidismo Leo con la que Grecia se convierte de nuevo

Voz 0027 41:11 en un país normal la victoria rotunda

Voz 0456 41:14 centro derecha es ante todo una garantía de estabilidad y la derrota de Syriza está lejos de ser una derrota con más del treinta por ciento de los votos el Süddeutsche recuerda que en Grecia como en tantas cosas en la vida y como reza la canción

Voz 3 41:28 el ganador se lo lleva todo en referencia a los cincuenta escaños regalados a los conservadores por vencer en las elecciones el nuevo primer ministro griego es más

Voz 0456 41:37 más liberal que la vieja guardia de su partido de

Voz 3 41:39 Cuba Democracia a la que por cierto ha dado aire una nueva democracia aquella vieja guardia que hundió a Grecia en la crisis

Voz 0027 41:48 y cerramos con un reportaje que te ha llamado la atención en el mundo Rafa madres de día para ayer

Voz 1772 41:53 dar la España vacía la Xunta de Galicia está pagando educadoras para cuidar en sus casas a los niños que viven en pueblos pequeños donde no hay guarderías es el caso de Rocío es educadora y tiene a su cargo a cinco pequeños cuida de ellos en su casa la suya es una de las sesenta casas nido que se han ofrecido de forma experimental en Galicia y que financia la Xunta los padres no pagan por esos servicios

Voz 3 42:15 sí tienen un horario flexible de entrega y recogida de sus hijos

Voz 0027 42:34 son las siete y cuarenta y dos de la mañana las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 0277 42:44 Ventana o pasito vista Maro montaña su hito bungalow biquini otro más o calamar fallo chill out

Voz 33 42:50 te guste cómo te guste Ponte modo verano en tres dos uno y personalista tu Citroën como quieras hasta tres mil euros puerto antiguo vehículo dos mil más se financia simil de verano

Voz 12 43:01 financiando complexidad Financial Services

Voz 34 43:03 les en Citroën punto es

Voz 35 43:06 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis Yuste agendas de servicios útiles

Voz 1508 43:24 buenos días y le gusta viajar pero le cuesta dejar en casa a su mascota sepa que puede hacerlo con ella la Guardia Civil recuerda que para hacerlo sólo tiene que respetar la normativa por ejemplo el pasaporte para animales de compañía de la Unión Europea sólo es válido para gatos perros y hurones si no es el caso tiene que consultar las normas nacionales de los países a los que vaya viajar si tiene dudas sobre qué requisitos tiene que cumplir su mascota para un viaje internacional entre en la web del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Voz 35 43:54 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE pues

Voz 36 44:03 Fedra

Voz 37 44:10 justo

Voz 1 44:12 todo el mundo quiere que llegue el verano

Voz 3 44:14 aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte mil euros porque el extra de verano

Voz 1 44:24 sí

Voz 0456 44:37 la sintonía del Tour en la SER tour que ha dejado ya atrás tierras belgas para meterse de lleno en Francia Sampe

Voz 1161 44:43 etapa en la que se estrena líder y prácticamente plana Borja Cuadrado Francia buenos días

Voz 0298 44:48 hola buenos días hoy se va a disputar la cuarta etapa del Tour de Francia un trayecto de doscientos catorce kilómetros entre rain in an si es una jornada propicia para los velocistas los Elia Viviane y Dylan jóvenes Peter Sagan y compañía deberán pelear por el triunfo una jornada que llega marcaba por la exhibición de Giulia la Philippe el francés del Quick Step que logró la victoria en la tercera etapa camino de Pernía un triunfo autoritario atacó de lejos y consiguió además el maillot amarillo con el que va a tomar la salida en la jornada de hoy

Voz 1161 45:20 sin dejar Francia Neymar ya ha comenzado a forzar su salida del PSD ayer decidió no presentarse a los entrenamientos del club que emitió un comunicado en el que dicen no tenía permiso para ausentarse y tomarán medidas ondeando por el larguero en torno del jugador de que club sabía que Neymar tenía esos días de compromisos publicitarios y su instituto en Santos tenía permiso del club para volver el día quince y se muestran enfadados por el comunicado en el propio universo Neymar hay disensiones porque el padre quiere que vuelve al quince para evitar represalias el jugador ya no quiere regresar más amarillo tampoco parece tener muchas dudas muchas ganas el club mejor dicho Le Parisien publica una entrevista con el director deportivo Leonardo la que reconoce que si llega una oferta que a a todos el jugador puede marcharse y han tenido contactos leves con el Barça quiere volver Neymar junto a Messi pero la operación es muy castrante para los azulgranas los franceses no bajan de doscientos veintidós millones que les costó hace dos veranos y el Barça tiene que afrontar esta semana el fichaje de Griezmann y sigue esperando por The League entre los dos le se le irían casi doscientos millones ya acecho sigue el Real Madrid con el viejo

Voz 6 46:15 Muñoz de Florentino precisamente el Real Madrid Se marcha

Voz 1161 46:18 a las dos de la tarde rumbo a Montreal para realizar la primera parte de la pretemporada allí está ya el enviado de la Cadena SER Antón Meana buenos días

Voz 0231 46:24 qué tal buenos días todo preparada aquí en Canadá para que a eso de las diez de la noche hora española aterrice el avión del Real Madrid en el aeropuerto de Montreal sin Luca Zidane el portero que se marcha al Racing en principio sí mismo que va a tener permiso para quedarse en España porque está a punto de ser padre seguro sin James Rodríguez que está de vacaciones y que no se va a incorporar en ningún momento del verano que se va a marchar del conjunto blanco Él quiere jugar en el Atlético de Madrid se lo dijo ayer Méndez a los colchoneros pero la dificultad de la operación de hacer con poco más al Nápoles de Ancelotti

Voz 1161 46:53 en Wimbledon sólo nos quedan ya Rafa Nadal hay Roberto Bautista en cuartos Nadal se las verá mañana con el excelente Kerry Bautista con el argentino Guido pela y en baloncesto Sergio Scariolo dará hoy desde las once de la mañana la lista de preselección para él mundial de China que se disputará entre el treinta y uno de agosto el quince de septiembre al menos dieciséis jugadores se tendrán que quedar doce fue ser teniendo en doce no estarán seguro Ibaka Sergio Rodríguez parece que tampoco Mirotic y desde luego no Pau Gasol

Voz 0277 47:18 playa o montaña playa con un poco de montaña osea plató daña o monta Jaume en playa o playa año

Voz 33 47:24 te guste cómo te gusta Ponte modo verano en tres dos uno y personaliza tu Citroën como quieras hasta tres mil euros puerto antiguo vehículo dos mil más financia simil de verano