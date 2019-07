Hoy por Hoy (09/07/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 a las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:23 del trágicas consecuencias de las fortísimas lluvias de anoche en Navarra los bomberos han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida de un hombre que ha quedado atrapado dentro de su coche durante la riada

Voz 2 00:33 hola hola

Voz 0027 00:37 repentinas lluvias torrenciales han desbordado ríos han provocado numerosos daños materiales calles anegadas garajes inundados supermercados destrozados por el agua

Voz 3 00:51 viendo ese viene subiendo no sabíamos cómo iba a parar muchos portales y comercios inundados y nadie recordaba una cosa nos quedamos sin puente bestialidad

Voz 0027 01:07 la peor parte será llevado la localidad navarra de Tafalla ha sido una noche muy larga allí para los vecinos no sólo de Tafalla también de Olite de Puyo de toda esa zona de Navarra que han pasado la madrugada achicando agua literalmente Mariví alcalde periodista de la SER de radio Tafalla cuál es la imagen ahora mismo allí

Voz 5 01:23 buenos días comienza a solventar Payá es hacer presagiar que las lluvias de momento no va a llegar pero ya los efectivos de la Brigada Municipal con palas con pequeños tres están recibiendo el barro que es el principal protagonista a esta hora en la ciudad estamos en el puente en el que ha seguido el pretil afortunadamente el puente aguanta vecinos Banderas sintiendo también ese barro efectivos desde guardaba la Policía Local tratando de controlar el tráfico porque hasta ahora hay que decir que esto es que padece acceso Tafalla están ya reabiertas tan sólo es problemas en algunas carreteras secundarias de esta zona de la zona media haber Tafalla donde hay que decir que ha habido problemas más allá de Tafalla en otros puntos pero es que aquí nos hemos llevado la peor Marsé

Voz 0027 02:04 Luismi Pérez como se explican estas lluvias

Voz 4 02:06 tan tan intensas pues buenos días Aimar básicamente por tres motivos uno por el calor acumulado hemos tenido días de muchísimo calor en esa zona de Navarra también del Alto Ebro en general en Aragón se han llevado una buena parte también de tormentas fuertes ese calor acumulado segundo el hecho que nos ha atravesado una gota fría una gota fría es una zona in estable con formación de tormentas en esta época del año Aimar son bastante severas en algún caso un tercer elemento que es el que ha hecho que sean tan locales es lo que llaman las convergencias de viento en los sitios en los que los vientos son de direcciones opuestas se forman tormentas que son más estáticas y eso suele ir ligado a zonas de Valle de ríos por ejemplo el Cidacos el erró el Arga fueron zonas en las que ayer se mantuvieron esas tormentas durante más rato Luismi

Voz 0027 02:54 y hoy donde puede caer lo peor en qué parte de España

Voz 4 02:57 me parece ser que las tormentas severas se van acabando pero todavía esta mañana algunos chubascos intensos en el interior de Cataluña ya en la provincia de Huesca así como en Euskadi esta tarde chaparrones pero ya podemos decir más de andar por casa mucho más tranquilos en el Sistema Central Sistema Ibérico los Pirineos y esta mañana algún chubasco en Baleares

Voz 1321 03:15 eso del país no vamos a ver esa lluvia sí

Voz 4 03:18 una bajada de temperaturas que vamos a notar más todavía mañana por la mañana con alguna chaquetilla

Voz 0027 03:23 así empieza este martes nueve de julio en un minuto les vamos a contar la última hora de las reuniones que van a mantener hoy Pedro Sánchez con Pablo Iglesias también con Pablo Casado iremos al Congreso donde teóricamente a esta hora a las ocho de la mañana Santiago Abascal va a entrar a su despacho y se va a poner a esperar a que vayan a visitarle hoy casado y Rivera para intentar desbloquear las oye tienes de investidura para Madrid y Murcia y más allá de la política vamos a entrevistar en Hoy por hoy a la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO María Blasco porque han conseguido descifrar qué factor hace que algunas especies vivan noventa años de media como los humanos y otras sólo dos como los ratones tiene que ver con los telómeros que es una parte de la célula que se va haciendo cada vez más y más pequeña y eso influye en la supervivencia media de una especie se lo contamos ahora Nos queda el deporte Sampe hoy es día de presentaciones en varios equipos de primer

Voz 1161 04:22 en el Atlético de Madrid desde la una de la tarde la del lateral brasileño Renan Lodi queda presentar todavía el delantero serbio Sarpong además en el Barça desde las doce de la mañana del el portero ex del Valencia neto y el Valencia hará lo propio desde las doce y media en Paterna habrá doblete en el Leganés Juan Muñoz y el portero André gran día a las once y media doblete también en el vecino Getafe Raúl García que Harper en el estadio Alonso Pérez desde las doce y además vuelve el Granada sólo faltarán Osasuna Mallorca y Barça en el drama

Voz 0027 04:47 empieza si esta tercera hora de hoy por hoy son las ocho y cinco las cinco en Canarias

Voz 6 05:25 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 7 05:28 hasta cuarenta euros de descuento directo con tus neumáticos Goodyear Dunlop descuente exclusivo en un auto

Voz 6 05:35 condiciones en auto punto es el auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 8 05:41 es encanta de ciudad en verano pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad de escoger tu coche a parte a la playa con pequeños alertara de pieles hasta seis mil novecientos euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta dos mil veinte financiando con pérdidas Financial Services hasta el treinta y uno de julio así dices que te encanta la ciudad pero desde la playa condiciones especiales también en seminuevos y posventa consulte empellón punto tres nuevos

Voz 1 06:09 en la Cadena Ser

Voz 0027 06:17 vamos a contarles a esta hora exactamente qué sabemos de lo que se van a proponer hoy a mediodía Pedro Sánchez que Pablo Iglesias en la reunión que van a mantener en el Congreso dos semanas exactas del la votación de investidura Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 06:29 buenos días Aimar ahí nieve es un bloqueo total

Voz 0027 06:31 Podemos quiere ministerios el PSOE no quiere dárselos hizo tapón a cualquier otro carril de negociación

Voz 1468 06:36 si hasta ahora el bloqueo ha sido total porque Pablo Iglesias exige entra en el gobierno el mismo aspiraría a una vicepresidencia dicen fuentes de la negociación y Pedro Sánchez no se fía de El Nido el resto de dirigentes de Podemos se niega a tenerles dentro del Gabinete por eso el presidente hoy ofrecerá pactar un programa de gobierno sobre la base de

Voz 4 06:53 el documento aprobado ayer por la ejecutiva

Voz 1468 06:56 los intermedios en la Administración hablamos por ejemplo de secretarios de Estado o directores generales además persisten diferencias de fondo sobre Cataluña como explica la presidenta del PSOE Cristina Narbona

Voz 0443 07:09 hay discrepancias Lasalle hoy como hoy hay todavía una postura por parte de Unidas Podemos que difiere de la postura del Partido Socialista en la gestión de la cuestión de Catalunya

Voz 1468 07:24 Sánchez no tiene aún todos los apoyos para su investidura se lo recordó ayer Pablo Iglesias sólo tiene el respaldo del Partido Regionalista de Cantabria un voto más ciento veinticuatro y actúa decía el líder morado como si hubiera logrado mayoría absoluta

Voz 0789 07:38 que no hemos parado de ceder desde el Prince

Voz 10 07:40 libio y a partir de ahí esperamos que el Partido Socialista ceda algo en alguna cosa porque el planteamiento que están haciendo es un planteamiento que se podría entender si tuviera mayoría absoluta

Voz 1468 07:53 Iglesias va hoy Aimar con la mano tendida ha ofrecido un pacto integral para lograr un gobierno de coalición para lograr un programa político para estabilidad parlamentaria a cuatro años es optimista ante eso después pactar hemos dice porque sería irresponsable convocar otra vez elecciones generales sirve

Voz 0027 08:10 desgracias dentro de esta batalla en la que están las dos partes por fijar el relato de que es el otro el que bloquea toda la negociación y que lo está haciendo saltar todo por los aires anoche en Telecinco Pablo Iglesias dejó en el aire esto quedan escucharte

Voz 11 08:22 quería preguntarle algo porque había surgido una historia leyes que Pedro Sánchez le ofreció usted al menos dos ministerios es esto cierto en la privada

Voz 0771 08:33 yo no puedo hablar porque sería una falta de respeto de las conversaciones que tengo en la Moncloa con Pedro Sánchez es verdad que al final todo se sabe y creo que es

Voz 0789 08:43 es evidente el optimismo con el que nosotros salimos de la

Voz 0771 08:45 en la reunión después de las elecciones generales pero yo tengo que ser respetuoso con la discreción no puedo responder a a esa pregunta

Voz 0027 08:53 en la SER a Nolte consultamos al entorno más próximo de Pedro Sánchez acerca de esto himnos insisten en que no hubo ningún ofrecimiento inicial de ministerios y coincidiendo hoy con la ronda de contactos que ha convocado Sánchez en el Congreso Santiago Abascal ha pretendido montarse la suya propia ha citado también en el Congreso a los líderes nacionales de PP y Ciudadanos para reunirse teóricamente los tres para hacerse la foto juntos como condición para que Vox desbloquee las investiduras de Madrid Murcia boquilla ha dicho que no quiere entrar en un gobierno ni en otro que lo que quiere es negociar un pacto programático y que con eso le basta para apoyar la investidura de gobiernos sólo de PP y Ciudadanos tanto en Madrid como en Murcia por eso Javier Carrera buenos días qué tal guardias Si Abascal cumple lo que él dijo ayer a esta hora llevará un cuarto de hora desde las ocho en su despacho del Congreso esperando a Casado ya Rivera porque casado sí se ha comprometido a reunirse con él allí pero Rivera en principio no Bair

Voz 12 09:47 el líder de Vox aseguraba ayer que iba a despejar su agenda a partir de de esta ahora para tratar de facilitar

Voz 0866 09:53 un encuentro que por mucho que espere en ese despacho no se va a producir casado estaba dispuesto fuentes populares remarcaba ayer que no tienen problemas sentarse con nadie pero el líder de Ciudadanos ha evitado repetir la foto de Colón desde la formación naranja consideran que si Vox va a rectificar el sentido del voto es la única opción que plantean que lo trasladen a los equipos autonómicos sigue por tanto el bloqueo los de Rivera sólo aceptan acuerdos de programa de gobierno con los populares lo hicieron en Murcia y lo repitieron ayer en Madrid mientras Vox mantiene la presión renuncia a tener cargos pero exige acuerdos de investidura tres para dar su apoyo de lo contrario en Murcia plantean ya un escenario con el que dejar fuera a la formación naranja

Voz 13 10:34 propondremos al Partido Popular un gobierno en solitario en ese caso plantearemos que sea ciudadanos que es quién impide el diálogo y el acuerdo quién se tenga que a abstener

Voz 0866 10:46 son PP y C's quienes tienen la responsabilidad de lograr nuestro apoyo decía ayer Santiago Abascal que acusa a los de Ribera de chantajes por exigir sus votos y negoció

Voz 0027 10:56 gracias Javier todo este escenario político de varias pistas lo vamos a analizar a partir de y media con Lucía Méndez con Miguel Mora con Ignacio Ruiz Jarabo también la manera en la que se están empezando a banalizar en el lenguaje político algunas palabras algunos conceptos referentes históricos

Voz 12 11:12 se nos está acabando la generosidad

Voz 0089 11:14 misiones está acabando la paciencia orla

Voz 12 11:17 la de algunos

Voz 0027 11:18 de someter a vos aún Apartheid un Apartheid dice Vox que está sufriendo por parte de Ciudadanos C's uno de sus senadores Carlos Pérez comparó ayer a su partido con Rosa Parks escribió un mensaje en Twitter diciendo en mil novecientos cincuenta y cinco Rosa Parks se negó a cederle un asiento a un blanco en dos mil diecinueve ciudadanos nos negamos a cederle el orgullo a los totalitarios la lucha por los derechos civiles va en nuestro ADN este era el mensaje esto es de verdad lo ha escrito un senador de ciudadanos que se llama Carlos Pérez sobre el orgullo y el boicot que sufrió Ciudadanos el sábado existe una hoja de servicio de la Policía Nacional sobre lo que sucedió allí en esa marcha LGTB Easy esa hoja de servicio contradice la versión que ha dado el partido de aquellos incidentes la Policía niega que se produjeran agresiones físicas y además asegura la propia policía que el partido Ciudadanos no siguió las instrucciones ni los consejos de la Policía Alfonso Ojea muy buenos días

Voz 0089 12:18 qué tal buenos días hay madre en efecto hasta veinte policías que integran la Brigada de Policía Judicial madrileña acompañaban el sábado pasado a los representantes de Ciudadanos en la marcha del Orgullo hasta dos veces se le requirió por parte de estos agentes la posibilidad de salir de la manifestación ante la tensión que se iba incrementando siempre se negaron solicitaron eso sí antes de que se iniciara la manifestación que esos agentes les abrieran un cordón policial les abrieron un pasillo para poder eh penetrar dentro de la protesta evidentemente los policías dijeron que ese no era su cometido y atención sólo en la tercera ocasión en la que la policía estos veinte agentes de la Policía Judicial solicitaron a los representantes de Ciudadanos la posibilidad de salir de esa manifestación solamente en la tercera cuando ya habían recibido varias descargas de agua también el lanzamiento de una botella de plástico sólo en ese momento los representantes políticos de ciudadanos decidieron abandonar la marcha reivindicativa del orgullo

Voz 0027 13:18 gracias Alfonso solas ocho y trece de la mañana a las siete y tres en Canarias

Voz 0789 13:25 frustrante ser buen conductor y pagar de más por mi seguro

Voz 15 13:28 Mutua RTE traer tela mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero venta

Voz 16 13:33 la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche sea cual sea llamado

Voz 17 13:37 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones

Voz 18 13:43 ese mutua punto es

Voz 19 13:47 era justo

Voz 17 13:56 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros veinte premios desfilan en los comprar ya tocona porque el extra de verano

Voz 20 14:08 sí ya está a la venta iba Haidar

Voz 21 14:13 yo no

Voz 1 14:16 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos una de las historias más ya

Voz 0027 14:23 llamativas de este martes es la polémica que se ha generado en Conil provincia de Cádiz después de que un grupo de empresarios de la ciudad haya pagado de su bolsillo los cascos de moto para garantizar que los agentes de la Guardia Civil puedan patrullar allí este verano la Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que es berlanguiano que es vergonzante Cádiz ser La Janda José María Ruiz buenos días

Voz 22 14:44 la buenos días Aimar sí ha sido la asociación de empresarios de Conil la que ha sufragado la compra de esos doce cascos para que la Guardia Civil pueda establecer turnos de patrulla en esta localidad que en verano multiplica su población hasta cuatro llegando a las cien mil personas el Ministerio de Interior había arreglado la cinco motos del cuerpo en Conil pero alegaba que no tenía fondos para comprar esa docena de casco según ha expuesto la Asociación Unificada de Guardias Civiles fue el propio capitán de Zona de la Guardia Civil quien propuso a esta asociación empresarial con leña la compra de los doce Cascos la Guardia Civil confirma que este acuerdo forma parte de un programa llamado turismo seguro en la costa mientras que la Asociación Unificada de Guardia Civiles lo considera una chapuza que revela como la precariedad sigue instalada en la Benemérita

Voz 0027 15:26 gracias José María en Marbella en las últimas horas hemos conocido que ha muerto Benjamín un niño de siete años que padecía un tumor cerebral que le impedía moverse vivía en un cuarto piso sin ascensor sólo con su madre tenían tramitadas las ayudas para poder vivir en un lugar accesible fue en el que la mujer pudiera valerse por sí sola al niño ese dinero no llegó en todo este tiempo han sido los bomberos de Marbella quiénes han encargado altruista mente de subir y de bajar al niño todos los días a pulsos cuatro pisos que lo mantenían aislado de su casa Nieves De Gea buenos días

Voz 1876 15:56 buenos días una historia que ha conmovido no sólo a la provincia desde que el pequeño Benjamin no pudo jugar más al fútbol por el tumor cerebral que le obligaba a usar silla de ruedas los bomberos de Marbella se habían convertido en sus auténticos ángeles de la guarda cada día iban a su casa un cuarto sin ascensor para ayudarlo a bajar y que pudiera ir a clase luego lo recogían lo ayudaban a asumir incluso adaptaron su vivienda para hacerle la vida más fácil no sólo eso los bomberos llegaron ahorrar seis mil euros para ayudar a Benjamín a cambiar de casa vivir en una con ascensor o que le permitiera salir a la calle para ello su familia tenía las ayudas tramitadas pero ese dinero no llegó sí lo hizo la solidaridad de los bomberos que han pagado funeral con el dinero ahorrado porque su madre no podría cubrir los gastos Benjamín era bromista y tenía muy buenas notas les gustaban las matemáticas subidas apagó el pasado viernes

Voz 0027 16:39 gracias Nieves en Francia los padres del hombre tetrapléjico Vincent Lambert que se ha convertido ya en un símbolo de la necesidad de legislar la muerte digna los padres renuncian ya por fin a seguir presentando nuevos recursos para intentar mantener a su hijo respirando de forma artificial llevaba una década en estado vegetativo y los padres se habían enfrentado durante todo este tiempo con la mujer del hombre también con el equipo médico que abogaba por desconectar lo para evitarle más sufrimiento a diferencia de otras veces ahora los padres renuncian a intentar paralizar el proceso que se inició hace días para dejarlo morir Pascual Donate buenos días

Voz 1684 17:11 buenos días los padres dicen que no tienen más recursos y que ya es demasiado tarde para su hijo porque la situación en la que le han dejado los médicos es irreversible su muerte es inevitable escriben en un comunicado le ha sido impuesta tanto a él como a nosotros y aunque no la aceptamos sólo podemos resignarnos a pesar de estas palabras los padres católicos devotos anunciaban una demanda contra el equipo médico por la muerte de Vincent que se espera para las próximas horas o días porque hoy se cumple ya una semana desde que el hospital Ledo le retiró la alimentación artificial por una orden judicial

Voz 6 17:51 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 7 17:54 hasta cuarenta euros de descuento directo con tus neumáticos Goodyear Dunlop descuente exclusivo en un auto

Voz 6 18:01 condiciones el auto punto es el auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1 18:15 hoy por hoy como Aimar Bretos que Woody Allen empieza a rodar

Voz 0027 18:26 por hoy en San Sebastián su nueva película es una comedia romántica protagonizada por Elena Anaya Ike por lo poco que se sabe todavía Eva Perón transcurre en torno al Festival de Cine de San Sebastián

Voz 24 18:38 si no tiene título todavía que sepamos pero lo que sí conocemos es que la película narra la historia de un matrimonio estadounidense que viene al Zinemaldia donostiarra y que queda prendado del festival así como de la belleza y el encanto de España de la fantasía del mundo del cine ella tendrá un affaire con un brillante director de cine francés Eagles se enamora de una bella española residente en la ciudad una comedia romántica con final resuelto de un modo divertido entre los escenarios de la peli la parte vieja y la playa de la Concha en Donosti

Voz 0027 19:07 qué pasa idóneo gane o la playa de de Zumaia

Voz 24 19:10 con algunas afecciones para el día a día de sus vecinos hoy se van a desvelar todos los detalles del rodaje porque

Voz 3 19:15 la de prensa con presencia del propio Woody Allen la grabación empieza mañana serán cuarenta y cinco

Voz 24 19:20 días de rodaje gracias hasta luego

Voz 25 19:27 la marcha eh

Voz 0027 19:53 llegamos así a las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 4 20:07 qué tal buenos días cambios significativos en el Ayuntamiento de Madrid y en las entidades municipales el antiguo jefe de gabinete de Ignacio González será el máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo la entidad que gestiona las viviendas públicas en la capital Diego Lozano ha sido designado por el Consejo de Administración de la EMVS en su sesión constitutiva y atención porque Lozano trabajaba con González cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió tres mil viviendas a un fondo buitre por debajo de su valor ayer mismo otro cambio este en la EMT el gerente de la Empresa Municipal de Transportes que depende del Área de Movilidad ha sido cesado aunque todavía no tiene sustituto Álvaro Fernández Heredia estuvo al frente de la red municipal de Bici Mad y también del teleférico y este martes nueva ronda de consultas en la Asamblea de Madrid para intentar otra vez buscar candidato para el pleno de investidura de mañana a las doce de la noche de hoy acaba el plazo para poder hacerlo y las reuniones entre el presidente de la mesa y los seis grupos parlamentarios tendrán lugar a lo largo de esta mañana salvo sorpresa no parece que las cosas vayan a cambiar Vox sigue en sus trece Rocío Monasterio en La Ventana de Madrid

Voz 26 21:15 porque la primera ronda yo dije que no mañana unos diez que por lo cual eh objetivamente no hay ninguna razón para presentar a su peso yo creo que el miércoles vamos a un pleno sin candidato donde cada uno dispondremos nuestras posiciones nosotros desde luego seguiremos con la mano tendida para ver si por fin pase a ciudadanos al señor Rivera se le quitan los remilgos seré quitándose adscritos a sentarse con los representantes de doscientos ochenta mil madrileños

Voz 4 21:46 se niega a apoyar Ayuso a pesar de que el acuerdo entre PP y Ciudadanos ciento cincuenta y cinco medidas tienen numerosos guiños a las propuestas de Vox Carolina Gómez

Voz 0393 21:55 sí hay guiños a Vox camuflados en ese documento de PP y Ciudadanos Rocío Monasterio cree que en los colegios de Madrid sea doctrina a los niños sobre ideología de género e identidad de género y el acuerdo PP Ciudadanos habla de garantizar la libertad de los padres a educar a sus hijos en función de sus convicciones morales Diaz Ayuso está dispuesta incluso a modificar la ley contra la LGTB y fobia que aprobó Cifuentes en

Voz 27 22:16 Parlamento Se trata de trasladar una leían Parlamento y volver a abrirla en el Parlamento no será la voluntad ni del PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida

Voz 4 22:27 ah si revisamos la ley aquí

Voz 27 22:29 qué aspectos se cambian

Voz 0393 22:31 Vox pedía que los hospitales identificara a los inmigrantes irregulares que acuden a la sanidad pública y que se expulse a los menores extranjeros no acompañados a los Mena si el documento incluye medidas para evitar el turismo sanitario el control de la inmigración irregular en el acuerdo también se accede a evaluar las ayudas al desarrollo Vox pedía directamente eliminarlas

Voz 4 22:53 el martes nueve de julio más en titulares con Paul Asensio ciento cincuenta y ocho entidades piden el cese inmediato del director del CIE de Aluche ante la violaciones de derechos humanos cometidas en el centro a las once de la mañana entregarán en el Ministerio del Interior un dossier

Voz 1161 23:06 las últimas resoluciones judiciales del caso la aún

Voz 4 23:09 la de gestión de la diversidad de la Policía Municipal investigará los carteles que ha pegado el grupo neonazi Hogar Social contra los nenas los menores extranjeros no acompañados en varios centros en los que están internos alertando de su peligrosidad el incendio de Cadalso de lo vidrio ya está casi extinguido quince efectivos de bomberos están trabajando en la zona para extinguir pequeños rebrotes en la vegetación que aún no se había quemado y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha tapado una obra del artista San tres que interpretaba al cuadro el origen del mundo en la que aparece la imagen de unos genitales femeninos el Consistorio ha tomado la decisión tras recibir quejas de vecinos de los responsables de un colegio cercano

Voz 20 23:43 los deportes en Hoy por hoy

Voz 4 23:50 el Atlético de Madrid sigue con sus presentaciones Sampe buenos días

Voz 1161 23:53 buenos días hoy toca desde la una de la tarde en el Metropolitan no la del lateral brasileño Lodi queda por presentar todavía delantero serbio ayer se vestía de gordo Joe Félix del que hablaba en El Larguero Paulo Futre le augura un magnífico futuro

Voz 1787 24:05 Se es que se queda con el siete de Griezmann y Fruit Futre avisa

Voz 28 24:09 Springsteen aunque revoluciones y la afición no confundir el quién tiene muy bien el fútbol cancillera o lamentos que tiene este dinero lo seguro que va a ser mejor que tiene todo para hacer mejor

Voz 1161 24:21 el Real Madrid viaja hoy a Montreal para realizar la primera parte de la pretemporada sin varios jugadores con días de vacaciones Ceballos y Vallejo por el Europeo sub veintiuno y milita o Casemiro James y Valverde por la Copa América tampoco disco que va a ser padre y es día de presentaciones también en Leganés y Getafe por partida doble en el Leganés Las de Juan Muñoz y el portero André grande desde las once y media y en su vecino las de Raúl García ella Harper

Voz 0789 24:40 en Pérez desde las doce Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 29 24:45 en España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija

Voz 0789 24:50 la mejor ruta veamos vamos a decir

Voz 1277 24:53 hola por las carreteras madrileñas Teresa Serrano DGT buenos días buenos días pues hasta ahora complicaciones todavía en todas las entradas más mejorando en algunas ya de salida encontramos la A tres en Rivas la A6 en Aravaca también la cuatro en Butarque así que complicaciones en esas entradas y salidas m cuarenta lo peor Pozo de Lehman en sentido A seis Valdemar in en ambos sentidos en la zona de Vicálvaro también encontramos en ambos sentidos se sabía muy saturada desde Vallecas hasta Coslada en sentido A dos en la M50 también problemas en Boadilla en sentido A seis

Voz 4 25:24 en Madrid capital centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar hola de no

Voz 1322 25:27 hola qué tal buenas buenos días Virginia bueno se acaba de producir un accidente en el acceso de la avenida del Cardenal Herrera Oria la M seiscientos piensa generar retenciones en la zona Por otro lado un vehículo averiado en el puente de Ventas sentido Manuel Becerra que ocupa el carril central y que afecta sobre todo al acceso de M30 sentido norte ir recordar que continúa ese accidente en el paseo de la Infanta Isabel con Alfonso XII que hay cortados dos carriles en sentido Glorieta de Carlos Quinto

Voz 30 25:56 hay un camino para llegar lejos en la Vita que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GL de Mercedes con su con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X para que llegue sin problemas al final de ese camino y con siete plazas para que no lo recorra sólo muevo GL expresión de interior

Voz 17 26:18 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 15 26:23 más información en el novecientos catorce dos mil cuatro en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es

Voz 0789 26:32 enseñar todos los coches de coches punto net era una cuña de radio sería imposible por eso les hemos puesto a tocar una canción de Mozart Coches punto net la mayor oferta de coches

Voz 31 26:41 citas ayudas con tus padres este verano quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos cool de la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores Q1 B

Voz 32 26:53 el secreto ahora de Kus Sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno cazas graduadas más sol graduadas puso los setenta y nueve euros informa Ical punto com sólo implicando Soro grandes ópticas

Voz 18 27:12 la durante muchos años me ha llamado la atención este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte y del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Hain CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra tu futuro laboral

Voz 32 27:34 de Kus esto se dio en ocasiones veo oferta

Voz 17 27:37 dos por uno gafas graduadas más sol graduadas

Voz 32 27:40 los setenta y nueve euros informa tenso

Voz 17 27:43 el óptica el punto com te imaginas pasar

Voz 33 27:45 anoche con Steen Rafael John Legend Katy menú Roger Hodgson de Supertramp in vivo Pen Harper's Magazine Osborne Pitingo Armando Manzanero y Mocedades y muchos más entradas a la venta en Star Light

Voz 1432 27:59 estival punto com rebajas para TI en camino de casa inspira te con las mejores rebajas de muebles y decoración en camino a casa disfruta de entrega inmediata en cientos de muebles y artículos de decoración direcciones horario estoy mucho más en camino a casa punto com ahora en camino a casa las rebajas Baratillo en muebles de decoración tu casa hacerte

Voz 34 28:17 es consulta horarios y direcciones en camino a casa a punto com miren y nuevo Fiat Tipo es el más espacioso de su categoría con quinientos veinte litros el totalmente equipado desde nueve mil ochocientos euros como el más espacioso de su categoría totalmente equipado nueve mil ochocientos

Voz 35 28:30 cuando el coche que quieres está Cuén precio te gusta más lleva tenía tipos eran desde nueve mil ochocientos euros con diez años de garantía unidades militares en

Voz 15 28:36 Stoke más automóviles Carlos Sainz cincuenta y tres Leganés más automóviles punto es

Voz 36 28:45 un informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid contradice la versión de ciudadanos sobre los incidentes en su participación en la manifestación del Orgullo fuentes policiales aseguran que no hay constancia de agresiones físicas y que el partido no siguió en ningún momento las instrucciones ni los consejos de los agentes Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 29:01 qué tal buenos días hasta veinte agentes de la Brigada de Policía Judicial de el Cuerpo Nacional en Madrid formaban parte del dispositivo de seguridad centrado en los representantes políticos de Ciudadanos el pasado sábado por tanto si había un dispositivo de seguridad hasta en dos ocasiones estos funcionarios policiales vestidos de paisano son de Aaron a Ciudadanos la posibilidad de abandonar la marcha los parlamentarios en todo momento se negaron sólo cuando la situación se fue encontrando que fue a la tercera a la tercera fue la vencida y entonces decidieron abandonar la marcha atrás el lanzamiento de una botella de agua y también recibir varias descargas de agua directamente en su

Voz 3 29:39 el cuerpo fue el momento del lanzamiento de agua

Voz 0089 29:42 les obligó a tener que salir de la manifestación

Voz 3 29:45 por cierto y en último por último veinte de policías como decimos nada más y nada menos que veinte policías formaban parte de ese dispositivo de seguridad gracias Alfonso llegamos hacia las ocho y media

Voz 0027 30:12 son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa patrocina este espacio después de que la justicia italiana dejara en evidencia al ministro el interior del país Salvini avalara que varios barcos hayan desembarcado en puertos italianos a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo empezando por el barco capitaneado por la joven alemana Karol raquetas que se ha convertido ya en un símbolo dispuesta a esos episodios que Salvini encajado casi como una humillación el Gobierno de Italia anuncia que desplegará a su marina militar en el Mediterráneo para que bloquee la llegada de más barcos de ONGs corresponsal Joan Solés solo

Voz 0946 30:50 ha sido necesario que el ministro italiano del Interior Salvini se expresara así en las redes sociales sólo confeso con posó lo confieso minuto me siento un poco solo hacer ahumado el líder de la derechista Liga políticamente a menudo ha repetido me siento solo no exento sólo enfática heredero ministro de la Defensa por ello el pedido a la ministra de la Defensa que me ayuden esta batalla que esté a nuestro lado en la defensa de las canteras las calles y el espíritu de un país de leyes Espírito de un país de inmediato la titular de la defensa Elisabetta treinta del movimiento populista cinco Estrellas arremetía dos la soledad de Salvini y ha ordenado el despliegue de unidades de la Marina militar para impedir que naves de salvamento de ONGs entren en aguas territoriales italianas además Italia suministrará con urgencia otras diez patrulleras y asistencia técnica a la guardia de costas de Libia llegados a este punto cabe preguntarse dónde está y que hace Frontex la agencia europea de vigilancia de fronteras Costas que en su momento proclamó a bombo y platillo su despliegue en el Mediterráneo y cabe preguntarse además si las patrulleras italianas en este caso susceptibles de ser utilizadas en el conflicto armado libio violan o no el embargo vigente de todo tipo de armamento decretado por las Naciones Unidas

Voz 0027 32:11 vamos a esta hora a Pamplona se acaba de conocer el parte médico del tercer encierro de los Sanfermines Fernando Nieto adelante

Voz 37 32:17 dos personas trasladadas al Complejo Hospitalario de Navarra una con fractura abierta en tobillo derecho otro corredor con una contusión craneal leve y contusión en el hombro escueto parte médico el que ha dejado el tercer encierro corrido en dos minutos trece segundos por los morlacos de José Escolar bajo un cielo encapotado

Voz 0027 32:35 pero la noticia hoy en Navarra este todo menos festiva las inundaciones de anoche se saldan con una persona muerta Un conductor atrapado en un coche cuyo cadáver han recuperado los equipos de rescate esta madrugada se cree que la lluvia arrastró el coche Mariví alcalde Radio Tafalla nos contabas hace media hora Kill la situación empieza a mejorar poco a poco

Voz 38 32:53 la verdad es que esos segundos se han vuelto a cerrar yo ahora mismo más pensamos que amenaza lluvia la dice él dice que no se espera mucho en esta jornada pero que tampoco esperábamos tanta como cayó en esta comarca a esta hora continúan la Junta Local de Seguridad de esa reunión de todos los efectivos de Protección Ciudadana que tienen que encargarse de coordinar labores de de limpieza de recuperación poco a poco de la normal de esta localidad que se ha visto bastante alterada es verdad que nada tiene que ver la taza ya que está junto al río del resto de la ciudad porque allí prácticamente nada se nota de lo que tuvimos ayer por la tarde pendientes de ha venido como tú estará con todos los efectivos pero sí que es verdad también que elabora este índice hayan comenzado por parte de la Brigada Municipal como socia a las ocho de la mañana a última hora que sabemos es que la presidenta del Gobierno de Navarra en fin excusó de barcos ha convocado los alcaldes de la zona media aún no redime esta mañana en el Ayuntamiento de Tafalla para conocer sobre el terreno es la situación ETA uno de estos municipios poder movilizó a los efectivos necesarios para poder recuperar a cooperar esa normalidad a la que hacíamos referencia

Voz 39 34:00 esta es que con My box de Caixabank también puedes incluir tu seguro de salud es que ahora además de contar con toda la protección que necesitas para los tuyos podrás disfrutar de ventajas exclusivas como un seguro dental un chequeo anual gratuito y acceso al programa es la salud y bienestar informa en Caixabank punto es Caixabank escuchar hablar

Voz 40 34:19 eh

Voz 0027 34:25 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 34:27 buenos días a todos como desde la noche del veintiocho de marzo en el mismo momento en que se conoció el resultado de las elecciones generales y por supuesto que el PSOE Unidas Podemos tendrían que entenderse y sumar sus votos como desde la noche del veintiséis de mayo y por supuesto que el tiro de Colón sumaría los suyos tiene el caso de Madrid sin el menor género de dudas nunca he podido tomarme en serio el alarde táctico de bravatas de gestos feroces de palabras de honor de no nos moverán que andan lanzándose unos a otros con destino sobre todo sus propias clientela me parece pero que con la importancia de las tareas que aguardan unos y otros estén perdiendo el tiempo en Gaillard como si tuvieran alternativa que no la tienen como si se lo pudieran permitir que no pueden creí y creo que ese arreglar antes de que acabe julio pero de repente en el día en el Sánchez va a verse con Iglesias y Abascal con casado no sé si también con Rivera me pongo a pesar de riegos a los que hace tres meses hice referencia quién lo inverosímil parece menos demasiados pavos reales juntos y mal avenidos Abascal tiene la gallardía en sus genes el matrimonio Rocío Monasterio Espinosa de los Monteros este casa bien lleva fatal los desprecios riberas e instalado en el trono virtual de pero el líder de la oposición IPREM presidente del Gobierno sólo se habla con Casado el único al que los desastrosos resultados el han bajado los humos en la gran liga de la gobernación nacional pues más de lo mismo Sánchez desde que se mueve en el Olimpo de los grandes foros internacionales más pequeño iglesias y quiere que éste lo note y Pablo que vaya si lo nota se

Voz 0027 36:08 coge pero sólo por fuera tiene orgullo

Voz 0789 36:10 arrobas los que le han retado lo sabe así que la lógica nos dice que todo tendrá que resolverse

Voz 0027 36:17 Julio pero mucho

Voz 41 36:20 pavo real junto mal avenido peligro

Voz 23 36:27 nada nada

Voz 1 36:29 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido setenta mil ochocientos veinticuatro Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 16 37:07 cómo estás pues estoy estupendamente bueno decirlo acabo de recibir la renovación del seguro de mi coche un poco desconcertado porque desconcertar es no tener multas pagar de más pero no pasa nada porque lo que voy a hacer es Mou tu arte que es llevar tu seguro de Mutua Lamu a tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio sea cual sea nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción el voto a punto es vamos

Voz 21 37:36 hoy por hoy

Voz 1 37:38 como Aimar Bretos Lucía Méndez

Voz 0027 37:41 esta del mundo buenos días buenos días e Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria muy buenos días

Voz 0048 37:46 muy buenos días esta mañana incorpora a la mesa

Voz 0027 37:49 de análisis de Hoy por hoy Miguel Mora director de COM esto Miguel bienvenidos gracias en antes que nada y aprovechando que tenemos a todo un ex director de la Agencia Tributaria aquí quiero preguntarte Ignacio por la noticia del día que ni ronda de contactos nuestro cuarto es la noticia del día que es el premio más grande de la historia de la tele

Voz 35 38:10 que se repartió anoche en Antena tres el cantante popularizó en mil novecientos setenta y trata canción se El juez Washington a cuál de sus obras hacía referencia a Picasso cuando dijo que era un instrumento de guerra ofensivo y defensivo y canción niega que golfo del mar Báltico está situado entre especies día Botnia

Voz 20 38:37 cada Lucia de ello es la pierda

Voz 0027 38:41 se volvieron locos de emoción cómo estamos escuchando Adri metió sabía porque Fran embolsar una pasta a los dos millones y medio de euros que habían acumulado ya a lo largo del concurso llevan allí dos años a esos dos millones y medio ahora les suman el bote

Voz 20 38:59 era de cuatro millones ciento treinta mil euros en total todo la suma seis millones seiscientos ochenta y nueve mil shekels

Voz 2 39:14 que sepáis que es el mayor premio

Voz 20 39:16 Hamás gana en un concurso de tiro

Voz 2 39:19 prisión en España

Voz 0027 39:23 a ver Ignacio Ruiz Jarabo seis millones seiscientos mil euros a dividir entre cuatro que son los lobos de todo esto cuánto se queda Hacienda una pasta

Voz 15 39:34 es decir los lobos inmerecido se llevó un buen premio pero el premio gordo como

Voz 0048 39:40 paso también con la lotería se lo lleva la ministra monte Montor vamos a ver como Montes con un rendimiento capital mobiliario los ingresos que supone este premio van a tarifa general hombre va a depender también de de los otros ingresos que haga uno de ellos pero dado el importe que cada uno de ellos es una cuarta parte un veinticinco por ciento el premio total pues casi todo lo que van a percibir Baida tipo marginal dirá cuarenta y tres cierto lo cual quiere decir que en números redondos la Agencia Tributaria se va a llevar unos dos millones seiscientos mil euros ó setecientos mil euros o sea que se lleva ahora a ellos les queda por tanto cuatro cuatro a uno por el premio gordo se lo lleva la Agencia Tributaria tú que maneja información de la buena qué les recomendaría es que hiciera a alguien que le entra de repente un millón de euros pues si vive en Madrid no estaría mal adquirir una vivienda o dos viviendas por qué ha elegido bien la zona los precios van a seguir subiendo en en en la almendra central de Madrid no por otra parte la bolsa esta baja luego bien invertido el dinero embolsa tampoco iría mal como es bueno como es bueno dispersar inversiones pues yo diría que parte lo llevara la bolsa bien elegida la inversión se compraron un apartamento o una vivienda pequeña en Madrid

Voz 0027 40:58 en visteis el programa Lucía Miguel eran preguntas difíciles algunas hemos escuchado por ejemplo es la de que golfo de Mar Báltico está situada entre Suecia Finlandia otras también quién es el autor de la novela El hombre que fue jueves sí es cierto que sustancia líquida bueno esta es más fácil que sustancia líquida componen mayor proporción la leche materna

Voz 1321 41:22 Lucía no participa participase pues es que ahora mismo no en fin no estoy preparada

Voz 42 41:26 eso venía preparada de política Aimar que estoy intentando resistir al pero sí avisa resistir por lo del Golfo es imposible vamos una pregunta imposible

Voz 0027 41:38 bueno tanto me resisto que vamos a hablar de política pero antes de no con nuestro bloqueo político en todo creo que dedicamos a unos minutos a un avance científico impresionante que lleva firma española un equipo del cinismo que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha descubierto Un factor que explica la longevidad de cada especie por qué los humanos vivimos de media noventa años los elefantes sesenta los delfines diecisiete los ratones dos años María Blasco directora Eugenio buenos días

Voz 14 42:09 hola buenos días directora y autora principal de

Voz 0027 42:12 estudio excede han descubierto que las especies viven más cuanto más tardan en acortarse los telómeros que tenemos en cada una de las células lo primero para los que no tenemos ni idea que son los telómeros

Voz 14 42:23 este protegen nuestro material genético y por lo tanto son esenciales para la vida de que ocurre conforme llevamos viviendo general son nuestros tejidos pues esto usted lo medio se van acortando

Voz 5 42:34 si hasta ahora se sabía que se determinaba la los

Voz 14 42:37 voy a tu manga pero no sabíamos si esto era algo general universal a otras especies que podía explicar velocidad de de muchas especies esto es lo que hemos hecho en este trabajo hemos visto que la velocidad de acortamiento no la longitud perfeccionó la sociedad a la cual se acortan realmente determinan longevidad de de todas las especies que hemos estudiado este trabajo

Voz 0027 42:56 me cuentas especies

Voz 14 42:58 bueno pues hemos colaborado con el Zoo Aquarium de Madrid y también con la Universidad de Barcelona y hemos mirado los telómeros en distintas especies de mamíferos y de Avis por ejemplo de delfines de elefantes

Voz 43 43:09 sí de aves pues entonces

Voz 14 43:12 estudiado el flamenco el buitre es vamos basalto

Voz 0027 43:18 cuanto más tardan en reducirse los telómeros mayor imagen mayor esperanza de vida de la especie de media

Voz 14 43:26 lo que es lo que tenemos por ejemplo es que la longitud de los telómeros las especies no no hay ninguna relación con la longevidad por ejemplo un ratón tiene telómeros que son mucho más largos que los humanos no en camiones ratón vive solo dos tres años y nosotros podemos llegar a vivir noventa encaminarse cordial

Voz 0027 43:42 la rápido

Voz 14 43:43 se agolpan muchísimo más rápido como es mil veces más rápido y hemos visto que cada especie tiene una velocidad pensamiento eh por ejemplo nosotros nos parecemos bastante a los flamencos a los elefantes aunque no tenemos nada que ver genéticamente osea porque somos bastante distantes genéticamente sí que tenemos que ver pero somos bastante distantes en somos muy parecidos esta velocidad de acortamiento de los telómeros y por eso tenemos localidades larga no entonces esto es pues lo que hemos visto es que es un factor que parece un pacto universal que puede explicar la longevidad pues de las distintas especies

Voz 0027 44:15 de aquí viene la pregunta clave ahora que sabemos que cuanto más rápido se reducen los telómeros menos vivimos podemos intentar mantener grandes los telómeros de forma artificial para aumentar nuestra esperanza de vida o esto es una locura porque esto en ratones ya lo han conseguido no

Voz 14 44:31 sí sí bueno no no es una locura en el sentido de que en ratones por ejemplo en el grupo hemos lo demostramos hace años y éramos capaz de mantener los lomos de los ratones largo durante más tiempo los ratones consigamos que vivirán un cuarenta por ciento más y lo que estamos haciendo ahora eh es de aplicar esto pues a al tratamiento de enfermedades asociadas con el envejecimiento no sabemos que se producen enfermedades en humanos que son debidas este por ciento en los telómeros y lo que estamos intentando es en estas enfermedades ver si el mantenerlos telones sería una manera de evitar su progresión incluso conseguir la curación de enfermedades degenerativas no asociadas al envejecimiento

Voz 0027 45:10 así que este descubrimiento abre la puerta a aumentar nuestra esperanza de vida en un futuro

Voz 14 45:17 bueno esto es algo que ya sabíamos que los humanos yo creo que esto descubrimiento lo que haces ver que esto de la también que es algo universal

Voz 0027 45:26 como todas las es un proceso proceso molecular

Voz 14 45:29 eh que podría explicar lo que explica en este caso esa velocidad agotamiento la lógica de las especies de vemos que de hecho si medimos esta velocidad acortamiento eh eh versus la longevidad está se ajusta a una a una seamos la curva potencial de la cual puede suponer una Croacia que aquí simplemente metiendo el dato de la sociedad acortamiento pues podemos

Voz 0027 45:52 verla lo fui a una especie esto indica que está

Voz 14 45:55 entonces está conservado puede explicar a los que ya de muchas especies

Voz 0027 46:00 María Blasco directora del CNIO enhorabuena y gracias por contar la aquí en la SER

Voz 14 46:05 muchas gracias a vosotros gracias buenos días

Voz 0789 46:09 ochenta y un millones con el mote de Euromillones para Pablo una maga una de esas hechas a mano para así que habrá que construir un Porsche para colgar hamaca bueno o plantar un par de palmeras que de sombra

Voz 3 46:19 hace mucho Jaime y piscina no puedes parar de pensar en cómo repartir el voto de Euromillones este Martinsa ochenta y un millones y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España cuenta Euromillones

Voz 15 46:32 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si eres mayor de edad

Voz 8 46:36 que es te encanta la ciudad en verano pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad de escoger tu coche a parte a la playa con pollos alertara de pieles hasta seis mil novecientos euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta dos mil veinte financiando con pese a Financial Services hasta el treinta y uno de julio así dices que te encanta la ciudad pero desde la playa condiciones especiales también en seminuevos y posventa consulta empellón punto tres

Voz 1 47:01 y paletos

Voz 0027 47:04 que tenemos que esperar de la reunión esta mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que es la quinta que mantienen desde las elecciones generales pero sin avances por ahora porque hay un veto mutuo que lo sigue condicionando todo es que Sánchez no quiere meter a Podemos en el gobierno a cambio de sus votos Podemos no quiere darle sus votos a Sánchez sino es a cambio de entrar en el Gobierno y además al máximo nivel en el Consejo de Ministros no con cargos intermedios qué podemos esperar de la reunión de esta mañana Lucía cuál es tu análisis en el punto en el que está la negociación

Voz 1321 47:34 pues yo creo que los prolegómenos de la reunión dan poca poco a poco optimismo no al al al resultado es verdad que han llegado a esta quinta reunión creo que es la que van a mantener Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y en un momento de máxima tensión no con con con han pasado más de dos meses de las elecciones generales en estos dos meses lo único que se ha hecho es lo que lo que se llama en estos momentos políticos a mantener el relato cada uno no culpando al otro del posible explico fracaso de las negociaciones no lo sé supongo que hoy a lo mejor e intentar rebajar un poco la tensión para abrir una expectativa de esperanza yo tengo muy pocas Aimar francamente porque creo que y ayer lo dijo es así yo estoy bastante de acuerdo con él que lo que está pasando en España en torno de las negociaciones de la investidura bueno ya otras cosas también no me parece serio es decir no es forma de negociar sal

Voz 0027 48:40 a la Moncloa