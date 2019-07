Hoy por Hoy (09/07/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 a las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 00:22 la presidenta en funciones de Navarra Uxue Barkos se va a desplazar esta mañana Tafalla para reunirse allí con los alcaldes de las localidades afectadas las por las inundaciones que dejan ya la primera Gemma mortal Javier Alonso y poblaciones como la propia Tafalla

Voz 0858 00:34 ya Olite o pues yo ahora mismo está en marcha una reunión de coordinación entre los equipos de emergencia última hora Radio Tafalla María Alcalde

Voz 2 00:41 buenos días luego pendientes de los resultados de esa reunión para saber cómo se va a coordinar todo el dispositivo diferentes esta vez adquiere va a venir la presidenta en funciones puso de barcos porque como apuntaba es Tafalla ha llevado la peor parte de esta crecida del río Cidacos pero a lo largo de todo el caos si los municipios que están en las orillas de este río también han sufrido las consecuencias desde esa crecida la sin duda tiene problemas también como hemos visto haya con imágenes que desde luego nos han sobrecogido a todos

Voz 0858 01:10 es martes nueve de julio hay novedades sobre la investigación que llevó la semana pasada a la detención del máximo responsable de la Policía Judicial en Algeciras por colaborar supuestamente con el narco el capitán de la Guardia Civil Joaquín Franco

Voz 3 01:23 no no sólo daba chivatazos a capos de la droga presunta

Voz 0858 01:26 gente también avisaba a otros agentes de que estaban bajo investigación Ana Terradillos buenos

Voz 0125 01:31 buenos días les recojan las diligencias de este caso a cuyo contenido ha tenido acceso la SER el jefe de la Policía Judicial de Algeciras ha arrestado a alertó también a otro agente al menos de la Guardia Civil de que estaba siendo investigado ID que iba a ser detenido por sus contactos con el conocido como el Messi del hachís de hecho este guardia civil fue arrestado también por revelación de secretos y prevaricación en las diligencias aparecen también los contactos que mantuvo con dos capos in datos sobre como incrementó su patrimonio adquirió un inmueble en su casa se encontraron treinta mil euros en metálico

Voz 0858 02:02 esta mañana la jefa de Gobierno de Hong Kong ha dado por muerta la polémica ley de extradición que encendió la mecha de las protestas en Lacio

Voz 4 02:09 te la incrementados

Voz 5 02:12 de CAF no hay dudas persiste

Voz 0858 02:14 entre sobre si somos sinceros sonó así que quiero reiterar una cosa ha dicho

Voz 6 02:18 Reagan esté hecha la ley

Voz 0858 02:20 está muerta los manifestantes insisten en que las palabras no son suficientes y exigen que retire ya la iniciativa del Parlamento y en Estados Unidos el ala más progresista del Partido Demócrata va a presentar una proposición de ley para declarar la emergencia climática la apadrinan sus dos caras más conocidas el veterano Bernie Sanders la joven Alexandre Acacio Cortez saben que Trump puede vetarla pero no les importa quieren que el presidente dicen quede retratado en este tema corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 02:49 buenos días la propuesta de ley reconoce oficialmente el riesgo de que continúen las emisiones contaminantes al mismo nivel que hasta ahora incluye los pronósticos de mayor consenso científico sobre los efectos del clima para la salud pública y el medio ambiente y expone las formas en las que el cambio climático exacerba las desigualdades sociales ya existentes en este país como él nazismo y la pobreza está previsto que el candidato presidencial Bernie Sanders presente la resolución hoy en el Senado y simultáneamente en la Cámara Alexandre acaso cortes con el objetivo de movilizar fondos federales para afrontar la crisis phishing han más uno la congresista pido una respuesta a nivel federal equiparable a la que se puso en marcha tras la Gran Depresión Tram aseguró ayer que la preservación del medio ambiente es una prioridad en su administración a pesar de haber revertido decenas de normas contra el cambio climático

Voz 0858 03:40 y una cosa más es la banda sonora de la serie Stranger Things Netflix acaba de confirmar que el estreno de su tercera temporada ya es oficialmente el mayor taquillazo en la historia de la plataforma más de cuarenta millones de usuarios la han visto ya se estrenó hace sólo cinco días

Voz 7 04:10 hola qué tal muy buenos días tus mejores planes para este verano empiezan en las rebajas de El Corte Inglés tienes las mejores ofertas para todo lo que quieras hacer en tu día de playa piscina no pueden faltar los bañadores que mejor te sientan los de Dolores Cortés Tommy Hilfiger Tube Street vas Mar Red Point Banana Moon que ahora tienen hasta un treinta por ciento de descuento

Voz 8 04:33 para los demás planes pues tienes otro

Voz 7 04:35 cincuenta por ciento de descuento en una selección de corsetería de marcas como Play Tex Tre of the pasión Naza Antelo en ropa interior de marcas como Glory Marianne Pecado original que oye duermes fuera de casa pues hazlo con comodidad estilo

Voz 1321 04:50 no con un pijama o camisón de énfasis

Voz 7 04:53 por diecinueve con noventa y nueve dos por veintinueve coma noventa y nueve y no te olvides de alcanzado prisa fue

Voz 1 05:00 para allá donde vayas con un treinta

Voz 7 05:02 tanto en Gloria Ortiz Lodi Geox Wilders hispánicas y Callahan recuerda hasta el treinta y uno de agosto los mejores precios en las rebajas de El Corte Inglés arriba al verano abajo los precios nada más es todo feliz día a áreas

Voz 5 05:20 en el capítulo de hoy creo que es un día histórico que Madrid no puede pararse cuál es mi sorpresa que me encuentro escucha la radio hoy por lo que PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo que además lo cuentan en la radio abiertamente

Voz 4 05:33 pero hoy como hoy

Voz 5 05:38 por qué nosotros seguimos con la mano tendida a todos

Voz 4 05:43 no queremos sillones Irán

Voz 5 05:46 tanto remilgos y tantos adscritos a reunirse con nosotros

Voz 4 05:49 no nosotros mano tendida no respetan las reglas básicas sigo hablando de cooperación se al fue hablar de programa Hablar de equipos de gobierno de estabilidad de la legislatura es de propuestas de lo que se va a hablar es de política un gobierno de coalición un gobierno de coalición con el apoyo de Unidas Podemos y que pueda comenzar a rodar con la abstención del Partido Popular

Voz 9 06:23 de ciudadano cuando alguien quiere negociar con Ciudadanos y con el Partido Popular el presidente en funciones le interesa ser presidente a toda costa con quién quieren negociar con Unidos Podemos

Voz 10 06:35 hay dos

Voz 9 06:38 como socio preferente no paramos de flexibilizar nuestra posición los a trabajar para que no haya repetición electoral

Voz 10 06:44 a creer

Voz 4 06:48 sois un auténtico equipo porque se nota en la mirada una oferta de mucho calado

Voz 6 06:58 hay una oferta de cooperación un acuerdo

Voz 1321 07:01 de cooperación de Cooperació Parlamento

Voz 6 07:05 este no

Voz 4 07:06 el gobierno en minoría no española no pueden seguir atrapa en Elche que no lleva a ninguna parte un gobierno monocolor

Voz 5 07:17 el Gobierno monocolor del Partido Popular corona

Voz 4 07:22 cómo es la España en blanco y negro de Fraga y es la España de los gobiernos monocolor de partido y desde luego que recapacitar Anguera en la situación en la que nos estamos encontrando no tengo ningún inconveniente en sentarme con todos los grupos a explicarles el acuerdo

Voz 5 07:40 Nos hace falta muchas gracias señor aguado ni sus explicaciones las tutelas de la señora Díaz ellos

Voz 12 07:48 Aimar Bretos

Voz 0027 08:07 y ocho de la mañana ocho y ocho en Canarias estamos en el tiempo de el análisis en Hoy por hoy con Miguel Mora con Ignacio Ruiz Jarabo y con Lucía Méndez hemos analizado ya el lo que nuestro tres analistas esperan o creen que puede suceder en la reunión de esta mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la tarde Pedro Sánchez con Pablo Casado cabe esperar Lucía algo más allá de confirmar las diferencias se abre algún resquicio en Génova a plantearse siquiera una abstención para facilitar la gobernabilidad eso es ciencia ficción

Voz 1321 08:39 pues hombre yo creo francamente que por mucho que podamos especular de la de la entrevista de hoy del señor casado y el señor Sánchez no creo que vaya a salir nada no sería una sorpresa tan grande que

Voz 13 08:54 en me caería que mimo vaya

Voz 1321 08:58 no yo yo además es que creo que francamente creo que esa entrevista carece de sentido es decir no no tiene sentido político no no no digo que

Voz 0027 09:08 Albert Rivera cree lo mismo derecho

Voz 1321 09:10 es que al a les yo tiene razón otra cosa es que ya no fue el anterior es decir que ya es reiterativo pero es verdad que aunque por razones de forma y de buena educación que por cierto una buena educación que en que en determinados momentos está bastante ausente no de de la vida política sobre todo de la vida política en las redes que es una vida política intensa por parte de los partidos y de algunos de sus portavoces yo creo que efectivamente no cabe esperar nada llama la atención llamar la atención bastante en esta temporada en la que estamos la la ausencia digamos escénica del Partido Popular del líder del Partido Popular es curioso pero siendo el segundo partido de España y el segundo partido más votado su papel político no está siendo exactamente bueno no no no está siendo muy visible no incluso en el enfrentamiento que tienen los tres partidos del centro derecha o de la derecha no es el Partido Popular el que lleva la voz cantante en este momento es decir son vox es ciudadanos en el caso de la investidura yo creo que el Partido Popular no no yo no creo que ni siquiera es decir no digo que no sólo haya planteado porque sí que conozco mucha gente que ha hablado sobre este tema con Pablo Casado

Voz 13 10:37 pero de

Voz 1321 10:39 en fin como una especie de debate teórico filosófico no que que que que ganaríamos y no estuviéramos que posibilidades tendríamos de que es verdad que hay muchas personas que le han dicho pues que una posible abstención del PSOE para dejar gobernar a Pedro Sánchez sería muy bien recibida por la sociedad dejaría muy bien al Partido Popular como partido responsable pero yo creo que Pablo Casado vamos lo último que se plantea en estos momentos esa hipótesis

Voz 0027 11:07 Miguel está casado casi está completa

Voz 14 11:09 digo en Chile en vista de cómo está Abascal hay Rivera han conseguido con convertirlo en un en un hombre moderado después de pasar unos meses también echaba al monte no creo que quepa esperar mucho de esa reunión pero por lo menos es un una cortesía institucional que vaya a la Reunión en en todo caso es un poco lo que se está jugando ahí es el liderazgo la derecha no ahí yo creo que ha casado no le viene mal ese esa posición más centrada no quiero un poquito más centrada de la que ha tenido aunque para descentrar centrarlo ya está también Isabel Diaz Ayuso y la parte del Ayuntamiento en Madrid no con lo cual qué qué están pactando a saco con con la extrema derecha en ese sentido bueno así el digamos que el objetivo de Casado es convertir convertirse en un líder del PP

Voz 15 12:02 o moderado y dialogante con el

Voz 14 12:04 gobierno y no en un jefe de la oposición digamos estilo Ribera pues eso yo creo que eso le va a beneficiar no yo pero en primer lugar lo que le pasa casados que el partido está hecho unos zorros no ha perdido un gran peso institucional gran peso económico y lo primero que tiene que hacer es recomponer el partido no yo no creo que esté para muchas más aventuras que esas fijación Pablo Casado ahora mismo paga paga o paga

Voz 3 12:28 día por cualquier acto que que

Voz 14 12:31 Real como hombre está o político estaba entonces yo creo en este

Voz 3 12:34 encantado de que le inviten a una reunión y acudir a sabiendas de que no no no va a tener utilidad ninguna para la cuestión de qué se trata no hombre la puesta

Voz 16 12:44 la abstención de porque popular nos ha planteado sólo en privado recuerda Esperanza Aguirre que lo he dicho

Voz 0027 12:50 de un micrófono no perdona Isabel Diaz Ayuso

Voz 14 12:53 al ser preguntada por esto

Voz 0027 12:56 dijo que ella preferiría que el PP se abstuviera a una hipotética investidura de Pedro Sánchez apoyada o vasco

Voz 3 13:03 Nos sí algunos partido más radicales y yo creo que además es suficiente debe estar bastante extendido Lucía conoce más las las no Inter interioridades de del Partido Popular no lo que pasa es que claro no es una abstención sin más sería una abstención con algún tipo de pactos efectivamente es decir no una extensión para que Pedro Sánchez diga que su socio preferente es Pablo Iglesias claro en esos términos es imposible la abstención no ahora una abstención que consiga desplazar un poco la posición de que ahora pretende Pedro Sánchez respecto a la preferencia de Podemos yo creo que sí sería bien vista efectivamente no solamente por sectores amplios Partido Popular sino probablemente por por otras instituciones y otras capas

Voz 1321 13:47 señor yo francamente tengo mis reservas y mis dudas a propósito de que una abstención de un partido que no comparte programa y que no comparte política con el Partido Socialista esa fuera la solución para Pedro Sánchez quiero recordar que Mariano Rajoy forzó la abstención del Partido Socialista sin programa de gobierno como acabó la legislatura es verdad que fue por el asunto de la Cruz

Voz 3 14:14 son pero realmente no pudo gobernar en

Voz 1321 14:17 hombre en toda la legislatura

Voz 3 14:20 el diligente en el Partido especialista bueno medias

Voz 1321 14:22 no ya bueno sí precisamente por la abstención lo que es lo que digo es que esta manera de funcionar en el alambre de política y de los gobiernos españoles desde el año dos mil quince no es forma de gobernar un país es decir no una abstención digamos instrumental no como la que se plantea en este momento de ciudadanos del Partido Popular como la que algunos plantean no es la solución para la gobernación de este país es que no lo es porque Partido Socialista seguirá teniendo ciento veintitrés diputados seguirá teniendo que legislar cuánto tiempo hace que no sea un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados es decir si no pactan si pactan una abstención sin programa de gobierno y sin programa de legislatura estás en las mismas la inestabilidad está asegurada

Voz 14 15:09 bueno ahí el elefante la habitaciones que nadie se quiere plantear que la gobernabilidad depende de los partidos nacionalistas no entonces y no queremos entrar en ese debate porque está excluido por por no sé qué mandato divino entonces es imposible plantearse investiduras impositivo y todas tienen que ser como negativo es decir yo me acuerdo que Pedro Sánchez hace unos años cuando vio el día Le dije bueno y no será que España es imposible gobernar las y los nacionalismos periféricos no cree usted que que que es que es la única manera de gobernar este país en este momento dijo bueno sí entonces qué hacemos un referéndum en Cataluña luego hacemos en Galicia luego hacemos otro en Euskal digo bueno no creo que haya una epidemia de referéndums tampoco lo que quiero decir es que si el presidente del Gobierno que ha visto el mensaje de las urnas que es evidente que suma once millones de votos progresistas los billones de sumar a los los los votos progresistas que en Euskadi o en Cataluña y generalmente podría encontrar un gobierno estable no lo podrían

Voz 1321 16:07 pero si esos votos progresista que esos partidos progresistas de Cataluña se comportaban como partidos progresistas como partidos independentistas igual

Voz 14 16:17 sí pero si saliéramos un ratito de la histeria del golpe de Estado y de la esta idea de que separan serán independizar pasado mañana que no es verdad igual podríamos llegar entendimientos de otro tipo es decir gobernar poniendo por delante de la cuestión territorial cuestión social por ejemplo que es una cosa que España necesita muchos saldríamos del debate de territorial un poquito podríamos hablar de cosas que interesan más a la gente del el día a día podríamos hablar del paro juvenil de la pobreza infantil etcétera mientras estemos en el bucle o Cataluña sino Cataluña no este país va a ser ingobernable y esa crisis de Estado o la afrontamos de verdad o la vamos a aplazar para décadas oye vamos a ir al Congreso en un

Voz 0027 16:58 los minutos porque si es verdad lo que dijo ayer Santiago Abascal lleva ahora mismo el cuarto espera su despacho sentado a que pasen por allí Pablo Casado y Albert Riera casado la he dicho que en algún momento del día ira Rivera no parece que tenga mucha intención vamos al Congreso en unos minutos

Voz 17 17:23 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1 17:49 porque comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 4 17:55 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 1 18:00 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 0027 18:19 aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 5 18:22 venido malísimo mal buenismo bien vamos no volverán pues bienvenidos a buenismo bien

Voz 19 18:29 Burque hizo que Mainar y a las ocho

Voz 1 18:31 no sé qué programa de la vida moderna con David Broncano cada día un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 20 18:43 hoy martes tendríamos las noticias y protagonistas del día en SER Deportivos y contamos contigo en la sección de nuestros oyentes tu opinión cuenta con el seis treinta nueve dos tres seis cuatro seis como nuestro número de guasa para participar como

Voz 0858 18:54 SER Deportivos de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado eh

Voz 21 19:06 sí

Voz 6 19:18 el ruido son las ocho la siete en Canarias

Voz 1 19:24 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 0027 19:28 tres cosas hay en la vida

Voz 4 19:31 salud dinero y la Ser

Voz 5 19:34 quién tenga esas tres cosas que les den gracias adiós verdad que sí salud y dinero no podemos aquí en las gradas digno pero podemos dar gratis a todo el mundo la Cadena SER

Voz 4 19:46 el Barça Tina venga siempre te recordaremos la vida cuenta con las pase lo que pase

Voz 12 20:31 hoy por hoy con todos los eh

Voz 4 20:40 Watson a sí sí

Voz 0027 21:24 nueve veintiuno de la mañana ocho y veintiuno en Canarias y la imagen de el día va a ser sin duda la de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias esta mañana dentro de dos horas y media en el Congreso de los Diputados la otra imagen que vamos a ver hoy también en el Congreso es la de Santiago vasca muy probablemente reuniéndose con Pablo Casado sin embargo esperando a Albert Rivera porque el líder de Ciudadanos ya ha dicho que no piensa que no piensa acudir hoy a esa reunión a tres que ha convocado el líder de Vox que ha convocado teóricamente como condición para desbloquear las investiduras de Madrid de Murcia

Voz 24 21:56 personalmente tenemos el deber de reunirnos los tres cuanto antes donde ellos quieran y cuando ellos quieran yo despejado mi agenda de mañana a partir de las ocho de la mañana estaré en el Congreso de los Diputados esperando cuando cualquiera de ellos Si son los dos mucho mejor se digna en a tener una reunión con nosotros y abordar la gravedad de la situación Javier Carrera hola de nuevo

Voz 0866 22:22 qué tal hola de nuevo buenos días Xavier Carrera S

Voz 0027 22:25 el compañero de la sección de política que cubre habitualmente la información de Vox es sabemos Javi sí Abascal está allí en el Congreso esperando a casado y Rivera como dijo

Voz 0866 22:33 pues nos acaban de confirmar que sí que ya está efectivamente el líder de Vox en el hemiciclo no nos confirma se ha sido a las ocho en punto de la mañana pero a esta hora ya está en Santiago Abascal en el hemiciclo incluso hay algún hay algún dirigente de Bush como Víctor Sánchez del Real que ya se ha encargado de subir alguna foto desde el Congreso para demostrar que hay movimiento del del grupo allí en teoría vasca al IVA despeja su agenda se lo dijo ayer en su despacho a las ocho de la mañana esperando a Casado ya Rivera Hilla ha hecho en

Voz 0027 22:58 pero en principio Rivera ya le he dicho a Abascal que no va a ir

Voz 0866 23:03 así es casado si que se mostró dispuesto fuentes populares señalaban que no tienen problemas en sentarse con nadie pero Rivera le contestó que no que si Vox va a rectificar el sentido del voto que es la única opción que plantean que lo trasladen a los equipos autonómicos Se da la circunstancia de que aunque no se produzca ese encuentro de forma formal sí que podría haber un encuentro

Voz 3 23:22 casual porque el líder de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 0866 23:25 ha anunciado hoy una rueda de prensa a eso de las doce y media en la sala de prensa del Congreso para hablar de actualidad también Pablo Casado como seis comentando acudirá al hemiciclo ya por la tarde para su encuentro con Pedro Sánchez veremos y los pasillos del Congreso como pasó el día en que encontró la de ascensor con Pablo Juan Pablo Iglesias nos dan esta vez algún tipo de sorpresa de momento Santiago Abascal el lider de Vox ya se encuentra en el hemiciclo en el Congreso esperando ese puesto

Voz 0027 23:49 es que es todo un poco surrealista

Voz 14 23:52 exacto después del KGB de cuatro horas y media de la semana

Voz 0027 23:54 qué pasa en Murcia hoy podemos tener la reunión no Reunión en el ascensor del Congreso Miguel Mora a que expira Vox fijando esta reunión A3 como requisito indispensable para las investiduras de Madrid y Murcia que aspira ciudadanos negándose a darle este gusto Abascal cuando esa Abascal quien les tiene cogidos ahora mismo en esas dos común

Voz 14 24:14 es autor vuelo son las cosas de todos los días uno tiene que sacar la cabeza por encima del otros dar el titular más llamativo hacer el escrache el auto escrache más potente es decir están en esa competición por por ver quién sale más en Twitter que sale más en la tele y esto es diario no entonces bueno mientras eso pasa por debajo de la mesa es verdad que van pactando cosas cosas gravísimas por ejemplo como lo que es a pactar en Madrid que incluye una reforma de la ley el eje TBI para educar según las convicciones morales de las familias que supone una vuelta al nacionalcatolicismo en toda regla que es una aberración y mientras Nos distraen Nos distraen con reuniones no reuniones si prioridad presuntos pactos van acordando políticas regresivas leído de restricciones de derechos

Voz 16 25:00 qué es lo que de verdad los los debería comprar de preocupar no yo creo que eh

Voz 14 25:04 qué es muy grave que Vox vaya a entrar en un gobierno en la Comunidad de Madrid es muy grave que hayan tardado Ayuntamiento y hemos visto que el las primeros actos del ayuntamiento han sido censurar cosas de asociaciones vecinales de cancelar conciertos es decir medidas autoritarias y a tomar medidas fiscales para favorecer a los más ricos y es decir estamos en un en una situación de verdad grave que es que Vox esta las instituciones está entrando las instrucciones yo creo que esto es realmente un una cosa que nos debe inquietar mucho no nos debe inquietar mucho más yo creo que que partidos periféricos apoyen gobiernos nacionales por ejemplo bueno estoy

Voz 3 25:51 hombre pues yo voy a discrepar de mí no existe una solución es porque ha sido han querido más o menos un diez por ciento de los españoles no es decir yo creo que eso hay que ser Si somos no hay duda de que lo somos demócratas hay que ser absolutamente respetuosos con lo que española nada menos por ciento no en todo caso lo que no se entiende es la la la conducta de Ciudadanos no Rivera apostó todo todo a ser líder de la izquierda no pero es que esa no Izquierda de la cual quiere ser el líder él

Voz 16 26:23 pues más o menos uno de cada cuatro de cada cinco ha votado a Vox uno de cada cinco

Voz 3 26:28 Clemente de lo que él quiere ser el líder la no izquierda uno de cada cinco ha votado a Vox y ahora él desprecia humilla aparte ningunea a vos bueno pues que tenga claro Rivera vamos yo creo que no hay que hacer un arco iglesia no que si finalmente Madrid Murcia no gobierna la izquierda por culpa de ciudadanos desde luego no va a ser jamás el lideraron izquierda su objetivo no lo va a cumplir jamás no y además tengo que decir que Vox está siendo bastante flexible en sus peticiones no ha querido entrar en un gobierno a diferencia de Podemos por ejemplo Vox no ha pedido estar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni en el Gobierno de Murcia está pidiendo simplemente algún punto por cierto retirándose además cuando ve que no aceptan al principio retirando parcialmente su propuesta con lo cual yo creo que está siendo bastante flexible Vox y en cambio Albert Rivera C's están siendo bastante rígidos no bueno pues insisto como la izquierda no gobierne en Madrid habiendo sido mayoritaria en las elecciones Albert Rivera jamás será líder de la izquierda

Voz 1321 27:36 bueno yo creo que hay iba varias instituciones bloqueadas efectivamente por por la división o en fin por el lío que hay entre los tres partidos que ahí podíamos encontrar incluso paralelismo no entre la del bloque de izquierdas y del bloque de derechas pues en ambos bloques tienen problemas sino iguales y parecidos yo creo que lo que está pidiendo Vox y en mi opinión con muchísima razón es respeto digamos respetabilidad es que se reconozca su papel decisivo en los gobiernos de esas autonomías es parecido a lo que sucede con Pe con Pedro Sánchez y Podemos no el Partido Popular y Ciudadanos necesitan Habbo para hacer esos gobiernos no pueden negociar gobiernos como si no existiera box como si no necesitaran a Bush como si solos necesitaran los votos del PP y Ciudadanos para el Gobierno en Murcia o elegir Gobierno en la Comunidad de Madrid por tanto si tienen que que contar con ellos tienen que contar con ellos con todas las consecuencias sino que busquen otra alternativa el caso de Ciudadanos es claro

Voz 13 28:50 parte yo creo Miguel que que

Voz 1321 28:54 el documento que han firmado el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid creo que es un documento que tan que tampoco es decir el compromiso genérico de respetar la voluntad de las familias en eso no quiere decir nada es decir no hay una propuesta de reforma de la ley LGTB no la hay no lo hay no hay un compromiso concreto

Voz 0027 29:18 pues eso que ya sí estaba abierta a reformar pero no en el papel no

Voz 1321 29:26 él no está es decir no hay nada afirmaba ahí que sea una regresión objetiva de esos derechos

Voz 0027 29:32 lo que pone en el papel en ese documento de ciento cincuenta y cinco meses

Voz 1321 29:36 la educación en el punto diecisiete padres garante

Voz 0027 29:39 haremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones moral

Voz 1321 29:43 eso no quiere decir nada es decir si se lleva a una práctica legislativa quiere decir o no digo que no hay en la concreción tú no puedes

Voz 14 29:52 sí

Voz 8 29:54 dos que se va a derogar la ley no pues porque eso digo posible derogación que se va a discutir aquel entonces creo que creo que son mucho más

Voz 1321 30:04 postureo

Voz 8 30:05 que que que de verdad pero vamos a ver qué os creó planteamos tesis de la extrema derecha que son preconstitucional

Voz 1321 30:12 creo que nadie está claro

Voz 8 30:14 estamos comparando a con Podemos como si fueran parecido uno esto es lo que se compara es la estamos hablando no no no no no la situación yo he comparado ya situación PSOE has visto lo que ha pasado con la extrema derecha el Parlamento europeo se ha hecho un cordón sanitario para evitar que entren ningún puesto de responsabilidad y eso es lo que se debería haber hecho en España

Voz 16 30:36 yo explico muy bien Praga solamente momento la diferencia entre Vox y la extrema derecha europea y yo todo lo expliques no lo hiciste muy bien pero sí que la nuestra es mejor que la de yo no sale ganando un voto sólo en barrios

Voz 3 30:51 obreros en que que no supone una

Voz 16 30:54 caso de movimientos habitualmente de izquierda ahí democráticos hacia una posición antidemocrática de extrema derecha pero caladero de votos de de Vox mejor que yo en España tradición

Voz 1321 31:04 la lista vivamente

Voz 16 31:06 la España de la Copa el puro era eh

Voz 8 31:10 vista digamos la España frase si bueno era una vuelta hace cincuenta años bueno y eso sí lo los restos del naufragio pero lo que lo que estamos normalizando es eso es una vuelta hace cinco hombre normalizando no superadas hace cincuenta sí estoy de acuerdo

Voz 1321 31:28 Miguel pero pero pero eso es decir estoy de acuerdo pero incluso incluso una así te diría que un box en las instituciones a las instituciones querido civilizar mucho debe de verdad las instituciones moderan mucho las instituciones democráticas moderan a la RIC la radicalidad digamos en fin digamos con con un con un incluso que tienen un componente Un poco de frikismo en ese sentido no es decir de ideas pues que no son efectivamente de este tiempo que parece que no son de este tiempo pero hay gente que la sostiene que ha votado a esas opciones

Voz 8 32:06 bueno al partido nazi Nole que no les sirvió mucho no no les quiero mucho pero yo creo que todo tipo Lucía

Voz 14 32:15 en cuanto yo las acabó en la zanjó lo caras que por ejemplo en Grecia Amanecer Dorado ha desaparecido el Parlamento las últimas elecciones porque ha desaparecido porque los medios no le han dedicado una línea de atención desde dos mil quince Esa es la razón por la que ha desaparecido

Voz 0027 32:31 Nos contó ayer aquí Marín yo prefiero añejo que es la enviada especial del diario El País a Atenas nos contó que hubo un pacto implícito entre todas las partes los partidos políticos los medios todo de no cubrir no darle ni una sola línea a Amanecer Dorado no

Voz 1321 32:46 que yo creo que eso no debe ser así perdona yo estoy en desacuerdo sea hay un partido que está en las instituciones como no vas a haber una línea está en las instituciones

Voz 14 32:55 sería previo Lucía tienes que informar Italia tiene que venir antes que un compromiso para cosa entre las instituciones como lo contrario de lo que ha pasado

Voz 1321 33:02 pero Miguel pero es que en Europa la extrema derecha en Europa en Francia en Alemania en otras partes es una extrema derecha muy enraizada profundamente desde hace mucho tiempo aquí esto no sucede

Voz 8 33:16 ha dicho el partido Vox ha perdido entre una selección

Voz 1321 33:18 es y otras un millón de votos

Voz 8 33:21 también veremos a ver los ha perdido podemos bueno no quiere decir nada

Voz 1321 33:26 os está bastante enraizado ya en la política pase lo que pase hay un espacio de Izquierda Unida está ocupando un espacio que antes lo ocupaba el Partido Popular se ha salido de allí esto es indudable no

Voz 14 33:37 desde luego ir está recogiendo el voto por ejemplo de las Fuerzas de Seguridad del Estado lo cual es preocupante ido y del Ejército en las zonas donde ha habido mayor voto a Vox son zonas de cuarto desde el ejército de policías es decir tenemos un problema y es que la extrema derecha es tan las Fuerzas de Seguridad del Estado bueno y eso es un problema serio y luego hemos visto podemos imaginar lo que hubiera sido Andalucía sino se hubiera pactado con Ciudadanos seguramente se hubiera visto obligado a pactar con el PSOE y con el PP si hubiera habido un gobierno tripartito de otro de otra forma no hubiéramos tenía las instituciones que hubiera pasado en Madrid Ciudadanos C's no que no hubiera querido pactar con Vox pues que ha Arrimadas la hubieran recibido con alegría y con aplausos el orgullo por ejemplo el otro día

Voz 8 34:24 es que es la clave hubiera evitado

Voz 1321 34:27 Miguel no es es la clave no es la la asunto que decirse extrema hecha la claves Ciudadanos la clave es que Ciudadanos ha decidido ponerse hay ya decidió dejar de ser transversal claro este es el problema porque sino Vox no tendría el papel que claro

Voz 14 34:45 es es eso pero pero la responsabilidad de ciudadanos cuál es ese esa desde luego pero hoy cuál es la de los medios cuál es la nuestra

Voz 1321 34:51 hombre yo creo que contar las cosas

Voz 14 34:53 no pero dijo no tenemos pacientes con tan que hubiera blanqueaba Vox desde el primer minuto desde el minuto uno normalizando absolutamente desde periódicos muy grandes y desde televisiones muy importantes un discurso que es preconstitucional en sólo se hubiera producido

Voz 1321 35:07 ya pero es que si no estuviera

Voz 14 35:10 Ignacio Ruiz Jarabo si no no yo yo es que

Voz 3 35:12 que no tengo tan claro siendo ultraconservador sea preconstitucional no lo tengo tan claro

Voz 14 35:17 bueno ataque a los a los a los colectivos LGTB que hasta que los inmigrantes hombre no vamos a aquí

Voz 3 35:24 a ver si la quema parcial

Voz 14 35:26 se ha considerado que son enfermos eso son ataques no eso

Voz 3 35:29 simplemente ese enfermo el que lo piensa el que lo piensa así

Voz 14 35:31 claro pero pero hoy perdón

Voz 3 35:34 es que la posición de Vox no es esa Serrano el juez famoso este de Andalucía se pasó tres pueblos y mira lo que evidentemente eran aparcan seguida yo creo que que si frivoliza un poco perdona explosión se fue un poco cuando se que demonizar a voz de esa manera no Vox siendo ultraconservador es evidente siendo la derecha más derecha es PP Dida Vox no ha planteo nada que sea antidemocrático entendió por democrático lo que es la

Voz 8 35:58 Pedro es para quitarles las subvenciones por perseguir a los activistas no perdona

Voz 14 36:06 desde el Gobierno regional es antidemocrático

Voz 3 36:08 Elena Miguel respecto a subvenciones yo

Voz 16 36:11 de acuerdo al informe de de los escriba

Voz 3 36:13 de la consolidación fiscal independiente que es un escandalazo el dinero que va por las subvenciones y la ausencia de control sobre cómo se utiliza el subvenciones recoge que arrancan

Voz 14 36:24 por ejemplo que ha trabajado en Euskal cosa que lo que cuenta

Voz 3 36:27 pero pero digo digo cuenta según hablar de blanquear a Vox Si Vox no hubiera sacó el porcentaje de votos has acabado la victoria de Partido Socialista hubiera sido bastante más reducida yo siempre he mantenido que ha Vox o hacia la extrema derecha de este país a los ultraconservadores este país se les ha hecho crecer no desde los medios que a lo mejor también sino básicamente desde decisiones gubernamentales e con lo cual bueno no sé si es un problema que haya o box con el peso que tiene pero sí es un problema vamos a ver quién ha sido la causa el problema yo creo insisto que los medios han hecho su papel yo todos los medios tiene que cumplir la realidad y no pueden omitir lo que es una realidad social sin embargo el Gobierno no tenía porque haber hecho esa alimentación el crecimiento de Vox que existe

Voz 14 37:15 pero antes de que el Gobierno hablas Ignacio Sánchez Hall de Pedro Sanz pero pero lo será más

Voz 8 37:20 bien la inacción de la digamos la postura de Rajoy en Cataluña lo que

Voz 14 37:25 sacó a la ultraderecha Lacalle el creo que la por ellos no será ese clima

Voz 1321 37:30 siendo de de esté por la unidad

Voz 8 37:33 la crisis en parques y bueno luego te hemos a Pedro Sánchez que una cosa no

Voz 14 37:39 lo que está diciendo Ignacio

Voz 1321 37:40 no es que Pedro Sánchez ha estimulado un poquito

Voz 8 37:43 lo ha hablado de que Madeleine se venía de que ha servido para movilizar el voto pero yo lo hubiera hecho

Voz 14 37:50 ya nadie hace pasar la campaña

Voz 3 37:53 elecciones andaluzas hablando de Vox

Voz 14 37:57 con lo que es lo que yo así de lo que yo veo

Voz 1321 38:00 definitiva lo que está pasando en el día de hoy va a pasar en la Comunidad de Madrid que probablemente va a pasar lo mismo que en la Comunidad de Murcia porque poco al al dar ese aldabonazo de digamos cruzó el Rubicón de de bloquear gobiernos pues ya la segunda vez que puede ser la Comunidad de Madrid ya pues no no no les era tan complicado hacerlo

Voz 0027 38:21 el monasterio fue clarísima ayer en claro

Voz 1321 38:23 la decisión de Murcia fue una decisión trascendente por parte de fue decir hasta aquí hemos llegado en todo caso yo creo que sí al Partido Popular Ciudadanos quieren contar con los votos de Vox han de sentarse con los señores de vos y que Ciudadanos está en su propio laberinto en una situación interna complicada porque las personas que se han ido precisamente una de las razones que han alegado es el los pactos con vos pues evidentemente está en relación complicada in in no nigún supongo yo que Albert Rivera que por cierto va a reaparecer hoy otra vez en escena es decir en el Congreso con una rueda de prensa aunque yo no creo que vaya a haber Abascal y no creo que se encuentre tampoco por el pasillo menos bromas esto no yo creo que habrá que sentarse con Ike sino en sino dan carta de naturaleza a la existencia de Vox les reconocen como un socio que es lo único que están pidiendo respetabilidad lo único Pascal De hecho ayer en la rueda de prensa prácticamente lo único que pidió fue eso decir quiero que me reconozcan como interlocutores que me reconozcan como socio si eso no sucede yo creo que la Comunidad de Madrid seguirá bloqueada

Voz 0027 39:37 vamos a habla rebasa seguir hablando en unos minutos os voy a preguntar por vuestro análisis acerca de esa hoja de servicio de la Policía Nacional

Voz 25 39:44 al que contradice

Voz 0027 39:47 la versión que ha mantenido hasta ahora ciudadanos de lo que pasó el sábado en la manifestación de lo Orgullo LGTB

Voz 1 39:55 un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros espera que pensé me lo quedo pero un Nissan Micra con tecnología inteligente de este nueve mil novecientos euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que éste están seguro que emite lo pienses solo este mes aprovecha esta opción

Voz 6 40:12 la única financiando con Iván Nissan Innovation una red de concesionarios Nissan

Voz 26 40:18 que móvil María arremetió Marc especial veinte aniversario lleva triunfo Vitesse Mar Z con doble cámara trasera hay sesenta y cuatro gigas de memoria por doscientos veintinueve euros precio medio amar y hasta el veinticuatro de cuyo financia cero por ciento a partir de doscientos noventa y nueve euros ya está veinte meses

Voz 1 40:34 con la media art ciento financiación de Caixabank con Schubert

Voz 6 40:40 sabes dónde están los mejores

Voz 27 40:42 qué plazas siempre tienes hombre en verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres

Voz 1 40:47 lo cuatro sin reservar

Voz 27 40:51 acto y a la ciudad con tu Arona tú Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 28 40:59 Ana quite parece City que tamos nuestras vacaciones hasta que aquí condón al en Disneyland París tengo Amar es la mejor

Voz 1 41:07 Vive tu verano junto a Donald Dylan Paris el lugar donde los sueños se hacen realidad reservando con ve detrás Travel Brann tendrás hasta un veinticinco por ciento de descuento en estancia media pensión gratis podrás pagar en diez meses vena Disneyland París volando con Iberia reserva en nuestras tiendas ve de Travel verán en el novecientos dos doscientos cuatrocientos detrás Beltrán punto com

Voz 6 41:31 oye David has pensado en cambiar el aceite del coche

Voz 29 41:34 pero pedía el aceite no escaló punto es ya hecho el cambio de aceite ella solita obtuso súper

Voz 1 41:39 Cillo súper económico es caro

Voz 14 41:42 en este momento gastos de envío

Voz 30 41:44 si te vas ves condiciones en la web hongos caro punto es el especialista en recambios de coche online

Voz 1 41:51 en Tallín millones con el bote de Euromillones

Voz 31 41:53 de Pablo una hamaca una de esas hechas a mano bragas y que habrá que construir un Porsche para colgar hamaca bueno o plantar un par de palmeras que dé sombra

Voz 7 42:01 ocho y piscina no podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones este martes ochenta y un millones y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España Cueta Euromillones

Voz 6 42:13 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad

Voz 14 42:15 los ir eres mayor de edad

Voz 5 42:18 buenas vengo de Securitas Direct reinstalar la alarma gracias por venir tan rápido necesita instalarla hoy urgentemente preocupe ha sufrido algún robo no no es que nos vamos mañana de vacaciones si queremos dejar la puesta para irnos tranquilos

Voz 1 42:30 nos protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que responden según segundos llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece White pensamos que hay movimiento

Voz 7 42:44 otra cambiando por eso durante los seis si cambias tu antiguo coche nuevo tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos cambia con las eh sólo durante el mes de julio descuentos sujeto a financiación ofrecida

Voz 30 42:59 el Banco Cetelem S A o consulta condiciones en Day punto es

Voz 1 43:02 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 43:07 nueve y cuarenta y tres de la mañana ocho y cuarenta y tres en Canarias tenemos noticia llamativa día hola donde hay Manuela Carmen

Voz 0931 43:14 no va a ser la pregonera de las fiestas de la Mercè en Barcelona las fiestas grandes de Barcelona si la hasta ahora alcaldesa de Madrid será esta pregonera de las próximas fiestas que son las que se hacen en el mes de septiembre el acaba de anunciar Ada Colau en Twitter dice una alegría una pregonera excepcional será el día veinte en el salón grande del Ayuntamiento el salón de ciento otro años por ejemplo Colau ha escogido a Letizia a Leticia Dolera o también la filósofa Marina Garcés a Javier Pérez Andújar o Andreu Buenafuente como lo interpreta Lucía

Voz 1321 43:42 oye pues me parece bien yo creo que que la exalcaldesa de Madrid pues me parece creo que es en fin son amigas ella yo creo que representa políticamente el espacio el mismo que Ada Colau me parece bien que sea pregonera yo lo que tengo es dudas es de que en este momento apreció que hay un movimiento en cierta parte de la izquierda para digamos sostener a Manuela Carmena como un personaje político y eso es lo que creo que está destinado al fracaso yo creo que Manuela Carmena en mi opinión es la cara del fracaso de la izquierda en Madrid

Voz 0027 44:23 o sea si fracasa en la gestión totalmente

Voz 14 44:26 no lo veo así si no lo veo parecido eh bueno ya ser pregonera de un de de unas fiestas de otra ciudad pues es un poco lo que queda de yo creo que la carrera política de Carmena

Voz 0027 44:38 en esta decisión no no habéis una una simbología Buero puentes uno gol Aus

Voz 14 44:46 bueno sí pero solo

Voz 8 44:47 estado clave Carmena siempre se han llevado bien no ya

Voz 14 44:49 es casi el único Puente Castro entendido durante estos años

Voz 3 44:53 sí a mí que no me ha gustado la gestión de Carmena es decir que me cautivó la noche electoral por su elegancia reconociendo la derrota no cosa que no sabe hacer todos los políticos y a eh

Voz 16 45:07 Puente Madrid Barcelona Puente del entorno de Podemos no porque es mucho más próxima Paul

Voz 3 45:12 Iglesias que evidentemente Manuela Carmena que ya no podemos siquiera vamos cuál ha sido pero que ya no está en Podemos hasta que a lo mejor también pueden tener ningún puente

Voz 1510 45:19 no sé yo soy de cada con los aproxima Pablo Iglesias

Voz 14 45:22 como bastante más en algunos hasta Carmena o no bueno señores

Voz 25 45:27 ah y el informe el informe de la Guardia Civil la hoja de de la Guardia Civil y la Policía Nacional la hoja de servicio de lo que pasó el sábado en el Orgullo LGTB y dice

Voz 0027 45:38 la policía que no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas asegura que sólo hubo insultos que hubo lanzamiento de agua que hubo un lanzamiento aislado de un objeto no peligroso que era una botella de plástico vacía dicen a ciudadanos en ningún momento siguió las instrucciones policiales ni los consejos de los agentes que les daban a los agentes que estaban ahí sí dice la policía que su actuación fue la correcta para evitar situaciones de riesgo que consideran si se habrían producido si se hubiese actuado como pedían los dirigentes de Ciudadanos vuestro Canalis

Voz 3 46:14 Irma siempre por pues para mí fue infumable lo que sucedió allí a mi me da igual que hubiera agresión física o agresión menos física es decir a unos señores que querían manifestarse por los derechos de del colectivo LGTB se les impidió de forma evidentemente física porque se les bloqueo que seguirán manifestándose por tanto Se impidieron su derecho de manifestación de circulación por parte de gente de que estaban allí en orgullo gay sin que por cierto lo haya habido ningún tipo de manifestación recriminando esa actitud por parte de los organizadores no respecto al al comunicó a la Policía es sorprendente no porque yo al principio me quedé asustado cuando decían durante tres veces no siguieron nuestro consejo

Voz 14 47:00 pero luego dicen cuál fue su consejo y su consejo fue

Voz 3 47:02 renuncien a su derecho de manifestación en circulación váyanse caray vaya Consejo de la Policía Nacional que cuando alguien está viendo violentado sus derechos de manifestación en circulación el Consejo la policía fue hayan en se retiren se incautó limiten sus derechos meramente

Voz 14 47:19 bueno yo creo que cuando más más que un derecho de manifestación ahí está está en juego el el orden público yo creo que Ciudadanos se ha convertido en un partido

Voz 1321 47:28 sí

Voz 14 47:29 peligroso para el orden público el grave situación así si de verdad lo digo Torner Twitter que sobretodo corrupción verbal ciudadanos es decir partido que venía regenerar la política ha convertido la política en una permanente confrontación en un permanente escrache en un auto escrache en en como si fuera incapaz de asumir su papel de secundario que es que es lo que la han dado las urnas quiere sacar la cabeza como sea y que se hable de ellos como sea por la razón que sea ya el colmo es ir a una manifestación que es que es la que no había digamos citados partidos políticos que suman una manifestación del movimiento social que reivindica una lucha de muchos años sí pero ellas digamos que venían de pactar con el con el con Vox en el Ayuntamiento de Madrid de vivo Vox había dicho cosas como que el orgulloso tendría que ir a la Casa de Campo para que las familias no hubiera eso es decir evidentemente en esa situación en intentar entrar en esa manifestación provocando es un peligro de orden público supone un peligro público gravísimo y de hecho la policía les dijo que lo lo hicieran y ya encima además de de de de provocar ese tipo de situación resulta que luego mienten y encima acaban llamando fascistas a los organizadores de un de un evento que es está concebido por personas que han sido oprimidas represaliadas asesinadas perseguidas por el fascismo es el colmo de la corrupción del lenguaje escoltas pero seco

Voz 8 49:04 pues como fascista donde la gente no yo también las he visto débil

Voz 32 49:10 son las llamadas provocando computaron como provocando una cosa lúdica y festiva provocando

Voz 16 49:16 de una manera macarra es decir ese es un tema la teoría pero que era con Ciudadanos

Voz 14 49:22 arte granjero perdona eh tú vas protegido por veinte policías a un sitio aún sitio que es que están donde están celebrando una fiesta pero qué tipo de de derechos manifestaciones ese tipo de

Voz 3 49:33 que reconoce la que tipo de mensajes ese osea que hizo la conciliación

Voz 14 49:37 pero bueno pero si tú les insultan pactan

Voz 8 49:40 venir a darnos luego única

Voz 16 49:43 la perdóname para darnos ha insultado a al LGTB perdona

Voz 14 49:48 Ignacio ha pactado con Vox es un partido o moda

Voz 32 49:50 este es un partido homófobo esa es la única realidad ha pactado con un partido homófobo

Voz 14 49:56 creo que tú crees que el movimiento se tiene que quedar caña

Voz 16 49:58 no podrá decir lo que quiera pero no queda una conducta fascistas pero quiero no cuenta la conducta de una conducta

Voz 8 50:05 has estado mayor colectivo oprimido el perseguido por el fascismo Coca Cola perdono la fue fascista Nieto pero falló pero si la policía ha dicho que no hubo agresión a qué te refieres a pedir que alguien se manifieste por la calle que es un derecho constitucional el derecho de más de la ovulación impedirlo de forma física impedirlo es lo impidió nadie estuvieron allí una hora en abril rompiendo el desfile una hora interrumpiendo el desfile se una hora según los medios tres osea según como si yo formo una peña atlética

Voz 15 50:34 voy a me voy a animar al Alcampo

Voz 8 50:37 Madrid y osea tú que a recibir bien no sé un mensaje es la continua provocación lucía como esto Lucía Mendez

Voz 16 50:43 bueno creo que todas las personas que podemos orar delante de un micrófono tenemos la obligación de de

Voz 1321 50:48 decir que aquí no hay fascismo no hay fascistas y nazis no no no vivimos en el Apartheid no vivimos en la en la Alemania de Hitler por favor sea es que a mí esto me ofende por parte de los políticos y me parece que que que son unas discusiones que que no tiene sentido en la sociedad española de hoy de verdad que que en la calle no es que no sea que la sociedad española no es eso yo creo que todo esto que se ha organizado en torno al a los incidentes de la manifestación del Orgullo de estas de este fin de semana ha sido hiperbólico y exagerado como lo es todo en la política española en este momento Hidalgo hiperbólico y exagerado por todas las partes por supuesto empezando por ciudadano yo no voy a llegar tan lejos como Miguel pero sí que en términos generales de aparecer ante la sociedad española común partido vinculado siempre cada día a la tensión no creo que sea bueno para ciudadanos en términos generales

Voz 0027 51:54 hemos llamado a ciudadanos esta mañana por si quería esta

Voz 25 51:56 dar aquí quería