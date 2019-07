Hoy por Hoy (09/07/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0011 00:00 a las diez de la mañana a las nueve en Canarias primera cita en Tafalla ya terminado la reunión de los equipos de emergencia para coordinar los trabajos de sus de las fortísimas lluvias de las últimas horas en Navarra que han dejado un muerto hace unos minutos que ha comenzado la rueda de prensa novedades Mariví alcalde

Voz 1 00:19 tranquilidad es el mensaje que envía el alcalde nacido sabes tu dieta llenas a toda la ciudadanía que se va a hacer todo lo posible para ayudarles en lo que sea necesario en esa reunión de coordinación se han construido tres mesas técnicas una con bomberos Policía Municipal Policía Foral Guardia Civil Brigada Local para poder llevar como todas las tareas desde el limpieza que amigo necesita la ciudad de Tafalla muestras de solidaridad es de localidades vecinas que han prestado también ha llegado para poder trabajar una mesa para atender a la ciudadanía en la planta bajo al Ayuntamiento para recoger todos los partes de acepciones que se han producido y la tercera mesa de solidaridad en la que la ciudadanía castrista está tratando voluntaria para acudir a los puntos más problemáticos ahora mismo en Tafalla

Voz 0011 01:00 hace apenas quince minutos el presidente de la Asamblea de Madrid ha iniciado una nueva ronda de contactos para proponer candidato a la investidura después de que ayer PP y Ciudadanos firmara un acuerdo programático sin Vox clave para que pueda salir adelante la candidatura de la popular Diaz Ayuso a esta hora turno de Rocío Monasterio en la Cámara autonómica está Carolina Gómez adelante

Voz 0821 01:19 de Isabel Díaz allí esto querer ya la investidura la candidata popular se quiere presentaron sin contar con los votos de Vox tras el acuerdo con Ciudadanos pero el presidente de la Asamblea Juan Trinidad va a tener muy difícil justificar su candidatura porque sin los votos de la ultraderecha Diaz Ayuso tiene menos apoyos que el candidato que ganó las elecciones Ángel Gabilondo que también se quiere presentará a la investidura la portavoz de Vox en Madrid Rocío Monasterio no se mueve ayer subrayó en la antena de la SER que hoy le va a decir el presidente de la Asamblea lo mismo que le dijo la semana pasada que no va a apoyar a Diaz Ayuso nada se va a mover en Madrid dice hasta que Albert Rivera no acceda al menos a sentarse con Santiago Abascal así las cosas y nada cambia durante esta mañana iremos a un pleno desierto y sin candidato a la investidura mañana miércoles algo inédito en Madrid

Voz 0011 02:03 el Congreso Precisamente el presidente de Vox Santiago Abascal está en su despacho a la espera de poder mantener reuniones con Pablo Casado y con Albert Rivera precisamente para desbloquear las investiduras en Madrid Murcia la formación de ultraderecha dice que no quiere formar parte de los gobiernos pero sí participar de los pactos programáticos un juzgado de Melilla investiga el supuesto uso de firmas falsas en la lista local de ciudadanos que al final consiguió hacerse con la presidencia de la Ciudad Autónoma Vox denunció el caso y asegura que algunos de los miembros de esa lista nunca dieron su consentimiento Toñi Ramos

Voz 1941 02:33 el Juzgado de Instrucción número cinco de Melilla ha abierto diligencias previas al presidente de la Ciudad Autónoma Eduardo de Castro por presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude electoral por la lista con la que concurrió a las elecciones del veintiséis de mayo todo ello a raíz de una denuncia interpuesta por el partido vos al que fueran de varios militantes de Ciudadanos que habían sido incluidos en las listas del veintiséis de mayo según ellos sin su permiso por lo tanto su firma se habría manipulado

Voz 0011 03:09 más de ciento cincuenta entidades piden la destitución del director del CIE de Aluche en una hora tienen previsto entregar en el Ministerio del Interior un dossier en el que adjuntan once resoluciones judiciales que acreditan la violación de los derechos humanos de los internos las asociaciones advierten al ministro de que si no hace nada estará siendo cómplice de esa vulnera Margarita Martínez Escamilla catedrática de Derecho Penal es una de las portavoces de estas entidades

Voz 2 03:33 no hay mayor reproche al Estado de derecho que se tolere la tortura la arbitrariedad y los malos tratos de la policía sobre las personas que están sometidas a su custodia no es una apreciación subjetiva de las entidades sociales que exigimos el cese inmediato de este señor sino que existen numerosas resoluciones judiciales que así lo hacen constar

Voz 0011 03:56 la Policía Nacional contradice la versión de ciudadanos sobre los incidentes registrados en la manifestación del Orgullo según un informe policial no hubo agresiones físicas y el despliegue fue el adecuado Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:08 hola buenos días hasta veinte agentes de paisano de la Brigada de Policía Judicial madrileña acompañaban a los representantes de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo que el pasado sábado los agentes solicitaron hasta en dos ocasiones a los políticos naranjas que abandonaran la marcha porque el ambiente se estaba poniendo agresivos estaba caldeando los cargos de ciudades Nos se negaron pero a la tercera vez llegó la vencida tras el lanzamiento de agua de una botella de plástico decidieron por fin salir de la protesta antes de iniciarse esa protesta esa manifestación Ciudadanos solicitó a estos agentes la creación de un cordón policial en torno a ellos pero siempre dentro de la marcha la policía les señaló que eso era una realidad imposible

Voz 1995 08:46 eso Carretero que está hoy en Cadena SER Melilla mi unos días Nacho

Voz 1136 08:50 hola buenos días tú estás trabajando verdad yo a diferencia de Gonzo estoy trabajando si está también de cielo despejado también mucho sol

Voz 1995 09:02 pero es que claro mi casos no sorprende tanto como Galicia vale vosotros una una curiosidad vosotros perdáis la la orla de Evo esta licenciatura sí a la hora de legislatura por supuesto y las dos de COU si vale cuántos profesores aparecen en ella Gonzo que la Guardia no quiere decir que la de habitualmente con mientras y sales de casa no no no no no eso no está colgada no me mi carrera universitaria no es para jactarse que no te acuerdas

Voz 8 09:34 yo recuerdo no recuerdo el número pero sí que recuerdo que en la

Voz 1136 09:37 desde el Colegio eh deben ser unos ocho mil quinientos aproximadamente digamos la salud

Voz 1995 09:44 Nos y profesores

Voz 1136 09:46 bueno total

Voz 1995 09:48 bueno segundo esto porque vamos a hablar de la la más atípica que hemos visto nunca ayer conocimos la hora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática ensobrado de Ingeniería de Computadores por la Universidad de Málaga correspondiente a la promoción dos mil quince mil diecinueve en la que sólo aparecen tres alumnos

Voz 1119 10:05 por quince profesores

Voz 1995 10:08 pero lo cierto es que es más habitual de lo que parece Ingeniería de Computadores es una carrera de gran dificultad que provoca una alta tasa de abandono otros los alumnos lo que convierte a Rafael Verónica hay Agustín en más que tres diferenciados entre supervivientes tres súper héroes con poderes para resistir a toda sólo han llegado al final tres Rafael Hormigos uno de los miembros ese trío mágico tiene veintidós años eso sí ha sacado la carrera en cuatro años casi antes de ser licenciado ya tiene trabajo en una empresa de tecnología en en Málaga Rafael buenos días

Voz 9 10:40 hola buenos días osea salvo lanzó

Voz 1995 10:42 el arte por el helicóptero al mar lo de supervivientes eh lo has dicho todo

Voz 9 10:48 bueno la verdad es que todo era trabajo desde el primer momento yo supe lo que quería hacer y vamos me metí un

Voz 10 10:58 sólo ha visitado al final

Voz 1995 11:00 es como supuesta relación con relación con los otros dos supervivientes

Voz 9 11:04 pues la verdad es que lo de tres es relativo porque hemos llegado unos dieciocho digamos que no hemos grabado entre comillas porque lo he dicho a mi me falta el se que lo pongas Stoner pero por ejemplo que una Agustín si tengo mucha relación desde espero porque estábamos dos años inicialmente porque tenía convalidaciones llegaron a priori con Verónica sí que he tenido menos claro pero vamos probablemente dos tres clase todo con ella los cuatro son ponen el hecho de que lleva ya más años sobre faltaban esas dos tres y Naturgas qué tal conmigo Cilic

Voz 1995 11:36 parecía que reafirma has dicho sólo a clase se hizo parece que has hecho con la habla la baza colgar en casa

Voz 9 11:44 una vez en casa pero la verdad es que ha estrenado cuando visto tanta repercusión me he dicho nueve llevarla que anhela marquen porque lo han hacer más preguntas de las que ya me están haciendo

Voz 1136 11:53 así que me operaron poquita que se como

Voz 1995 11:56 vale es tan difícil como como cuentan

Voz 9 12:00 no depende una persona por ejemplo a mi derecho mucho ya diez mil veces más difícil pero algo que se me extraña cuando la noticia que dice la la carrera más difícil de paño dependerá de cada persona yo por ejemplo verdad

Voz 1136 12:12 Caffarel para porque ahora empieza a caer mal en este momento es cuando empiezas a caer mal a los demás no ponerme pero ha sacado notable

Voz 10 12:21 para que esto que como pequen trabajo

Voz 1995 12:26 es muy muy muy difícil en algún momento ha pensado en dejarlo claro son muchos años de has hecho en cuatro eh pero en cuatro años muy muy muy intensas en algún momento Richard vaya lío dónde me he metido

Voz 9 12:38 para nada me tiene más lío a su atención de Richi que se he hecho todo lo que he podido ir nunca he dicho viejas a cada vez más sí que sí que sí que está terminado

Voz 1136 12:51 bueno es que no sé si has tenido la ensoñación de haber acabado tú solo estoy visualizando la contigo sólo ahí habría que ampliar poco la foto no hay centrarlo

Voz 9 13:03 y gracioso la verdad que lo cuatro año del grado yo soy la única persona que sí que lo completaban sus cuatro años yo me siento orgulloso si me mi cuatro años soy yo no que estoy ahí Peragón hubiésemos sido tarea que dieciocho que estaría igual de orgulloso

Voz 1995 13:20 Rafael sabemos que habéis acabado tres pero cuando tú empezaste cuantos erais en tu clase

Voz 9 13:26 pues en tramos uno sesenta pero había clases con repetidores de aproximadamente éramos Pinto mueve aproximadamente

Voz 1136 13:34 pero de de de los que empezaron contigo empezaron sesenta Ituri sin el único de esos sesenta que acabado el grado en cuatro años

Voz 9 13:42 soy correcto podido fácil

Voz 1136 13:44 el posible tiene que ser difícil derecho macho

Voz 1995 13:51 Rafael que tú tus estudios no tienen no conocen el paro se sacaba incluso antes de acabar ya tenías una propuesta de trabajo en Málaga precisamente pero porque te has querido quedara en Málaga podías haber elegido que el sitio me atrevo decir casi en Europa podías haber elegido con el centro de trabajo cómo llegó la propuesta

Voz 9 14:09 puede saber todo desgraciada la escuela agrega que la Escuela de Informática quien ha gracia no sé que Eurohypo camino consiguiendo Paco trabaja en Europa el traer empresas aquí a hacer un poquito de charla con estudiantes hace que te conozcan antes de determinar el grado ya digo mira pues esta persona puede vales y a partir de ahí planteaba la todo eso te van dando oferta o te van diciendo oye frente a una entrevista de trabajo ver qué tal te deseo que no se que en el proyecto tal y al final acaba siempre dentro de

Voz 1995 14:43 Rafael que nos gustan mucho empezar este programa hablando con gente que no inspira no gente que dice bien porque luego vienen los informativos y nos cuentan las cosas defiendo muy edificantes pero nosotros queremos dar como como contrapunto pero en tu caso parece que estamos haciendo un flaco favor pero es que oyéndote feliz contrabajo es todo te va bien que no no no no es muy representativo lo que está muy representativo Rafael estaría tú tienes algún secreto para tu estoy yo entiendo que en tu parte hay una vocación hay una parte de de de que parte de que te gusta mucho hoy Palatino sencillo pero tienes algún tipo de secreto para acabar una carrera como es en cuatro años estará en esa orla con sólo tres compañeros ser el único de sesenta tienes aún secretos

Voz 10 15:31 pues yo creo que nunca secreto trabajo yo

Voz 9 15:35 enero y febrero sin crear con mi amigo estudiando de la siete de la mañana estábamos para no

Voz 1136 15:41 así cualquiera puede saber así cualquier así también aprueba yo desde las siete hasta

Voz 1995 15:47 entre

Voz 1136 15:49 pero antes la baja Rafael entiendo que por ejemplo en secundaria y bachillerato no ibas arrastrando asignaturas de un curso para otro verdad

Voz 9 15:58 no no te de secundaria bachillerato casi todo o diez diez diez de hecho ha yo sabía que cuando llegue a la carrera vivieron cinco digo lo que quiero hacer

Voz 1995 16:11 es Rafel una última cuestión cómo se llaman tus padres

Voz 9 16:15 Ana María Rafaela G grandioso porque una familia mi padre recuerdo mi hogar es decir yo soy Rafa

Voz 10 16:22 no dan pues a mi hermano también insana

Voz 1995 16:26 te ves a tu hermano pero desde aquí déjame felicitar a tus padres porque no nos acordamos nunca ellos detrás de un estudiante brillante un tío que ha puesto a foco hay unos padres que han hecho todo lo posible para que eso ocurra así que todo el mérito tuyo por supuesto pero déjame que desde la Cadena SER felicitamos a dos padres haría haya Rafael porque tienen un hijo fantástico y seguro seguro seguro que ellos tienen mucho que ver que hoy estemos hablando con Rafael que en esta orla ya tres que en cuatro años de ellas a cada una de las carreras más difíciles que uno puede estudiar así que a María Rafael enhorabuena Rafael este verano va a tomar vacaciones no

Voz 10 17:02 pues la verdad que siempre me voy a Japón hasta que tienes tienes que trabajar hombre yo ya decidí en noviembre que han ido dejando el hombre para que no saliese barato lo bueno igual igual canciones

Voz 1995 17:18 voy a colgar de mala manera porque no se encima cuando te costará

Voz 9 17:26 pues billete y estancia unos ochocientos cincuenta

Voz 1136 17:30 y los saca este noviembre lo digo para ir apuntó

Voz 10 17:34 que el año que viene con olimpiada un poco harto de Raphael

Voz 1995 17:41 yo que sé un abrazo muy grande eres fantástico ejemplo enhorabuena a todos a la familia di sigue trabajando y sigue haciendo la vida lo que te dé la gana que vas a conseguirlo he de fruta en Japón un abrazo muy muy grande gracias enhorabuena me para que veáis Monzón ancho e pro es decir no hay gente buena

Voz 11 17:59 por si así da gusto eh Dry Layla

Voz 8 18:02 imagino el eslogan de esa facultad diciendo el primero

Voz 1136 18:05 ya sólo pueden quedar tres

Voz 1995 18:08 hay que ponerle la camiseta seguimos en Hoy por hoy

Voz 6 22:27 Toni Garrido

Voz 1995 22:30 verán hace unos días el Sindicato de Enfermería de nuestro país el Satse de que los recortes provocaría en el cierre de al menos doce mil setecientas camas piensa doce mil setecientas camas todas juntas doce mil setecientas camas y numerosos servicios médicos este verano en los hospitales españoles el informe denunciaba que lugar de aprovecharse el verano para seguir trabajando la reducción de las listas espera que te diga bastante sentido éstas incrementan aún más al paralizarse las consultas externas las pruebas diagnósticas las intervenciones quirúrgicas no urgentes provocando una masificación de pacientes que afectarán negativamente a la seguridad y lo que es más preocupante a la salud de muchos ciudadanos así como el trabajo de profesionales sanitarios como por ejemplo los eh de enfermería

Voz 26 23:13 los fisioterapeutas como el criterio ironizan es el del recorte contratan nada menos personas cierre más cámara serán necesarias y eso que pasar Kenny hizo rebajan las listas de espera al revés aumenta encima pacientes que tienen que venir nariz del hospital se pasan más tiempo lo que es lo que tendría que estar

Voz 1995 23:33 no tiene mucho sentido relato no que sean el verano justo cuando tomamos vacación no está al uno toma vacaciones cosa está ahí todo el rato Héctor buena o mala la que tengamos Héctor Castiñeira es enfermero en el Hospital Doce Octubre Madrid entorno buenos días muy buenos días todas trabaja en neonatos verdad sí que es una ya esas yo creo que la parte más sensible de todo el hospital y es difícil decir esto yo creo trajes la parte más más sensible

Voz 27 23:59 sí probablemente probablemente todas las línea de combate

Voz 1995 24:02 si todas son sensibles a cada uno

Voz 27 24:04 me duele su familiar y le duele el paciente que tiene ingresado

Voz 1995 24:07 sí que es cierto que los neonatos es una zona como mucho más sensible y más decir pues yo creo que la UCI de neonatos es un sitio que nadie debería pisar nunca en su vida nadie ni dónde voy por supuesto los los propios pacientes sin lugar más que

Voz 11 24:25 como ejemplo y de hecho es un es un golpe emocional muy

Voz 27 24:27 de para los padres pero claro todo el mundo espera que su niña nazca bien y llevárselo para el día siguiente a los dos días y cuando de repente era dice no se tiene que quedar aquí tu niño se tiene que quedar metido en una incubadora durante

Voz 1995 24:39 tres semanas asume mes dos meses pues claro es

Voz 27 24:42 a golpe emocional muy grande porque me voy para casa sin el niño

Voz 1995 24:45 el recuerdo Gonzo tú que tienes hijos que vamos hija mayor cuando nació tuvo un pequeño problema hay rápidamente a más yo recuerdo una madre que no he vuelto a ver nunca espero que le vaya muy bien y desde aquí vamos ojalá pero creo que su hijo no solamente repetía sino ha muerto ya ya no se va a morir hice agarraba porque nació con muchas complicaciones que gracias ya de entrada Víctor gracias cuántos años ibas ejerciendo como el camino

Voz 11 25:12 pues saca de Enfermería en el año dos mil tres y desde entonces

Voz 1136 25:16 es pues con contratos discontinuos

Voz 27 25:19 ya ya en la fijo en la temporalidad

Voz 1136 25:21 como digo yo me fijo en la fijo temporal los nuevos tiempos en el Doce de Octubre

Voz 1995 25:28 cuántas camas tiene ese centro médico cuantas iban a cerrar durante este periodo estival

Voz 27 25:35 sé cuántas tienen total en concreto no no tengo el dato pero sé que desde este verano se cierran con concrete en el doce de octubre doscientas setenta y nueve

Voz 1995 25:42 eso sería yo tengo que el dato un treinta por ciento de las camas del hospital sea próxima eso quiere decir que estamos un treinta por ciento mejor en Madrid

Voz 27 25:50 o Massa no si es es que para nada no al final no el cierre de camas es algo que nos afecte en toda España al final en todos los hospitales de toda España cierran camas es muy curioso porque siempre lo cierran alegando que la gente se va de vacaciones no que la gente se va a otros destinos vacacionales entonces bueno pues que no hay esa demanda pero luego ves que en hospitales de zonas que son altos destinos vacacionales ves que también cierran camas entonces claro dices a ver entonces qué es lo que pasa no sin la Comunidad Valenciana cierran tres mil camas cuando es un destino vacacional principal con Andalucía mil ochocientas dices pues la gente se va de vacaciones su salud también nadie se pone enfermo

Voz 1995 26:29 ese es el único argumento que la gente se va a diversos dramas de los las camas de los hospitales el argumento que suelen utilizar Príncipe

Voz 27 26:35 el ese no el hecho de decir bueno es que claro la gente se va de vacaciones hay menos población hay menos demanda cuando ves que al final en urgencias aumente la demanda es la misma y sobre todo en esos destinos vacacionales te da más tradicionales en los que ves que cierran camas igualmente cuando la población aumenta muchísimo

Voz 1995 26:53 buenos ejemplos concretos si yo voy al hospital hoy once octubre que es que es habitual encontrarse como paciente

Voz 27 26:59 en si llegase a urgencias de lo habitual en en prácticamente todos los servicios de urgencias en el doce también porque al final es un hospital más ves esa esa esa sobre masificación del Servicio de Urgencias no muchas veces también porque en los usuarios y los pacientes lo utilizan eh en momentos a lo mejor en los que no deberían acudir a urgencias pero sobretodo de ese en esa zona intermedia en la que muchas veces está a la espera de que te deriven a una planta o que te ingresen au a espera de pruebas ves que los pacientes han perdido totalmente la intimidad

Voz 1136 27:29 están pues eso literalmente tirados en camino

Voz 27 27:31 has en los pasillos o en zonas en las que realmente no hay ningún tipo de intimidad IBES al de al lado que vomita al otro que está con fiebre al otro qué tiene que ir al baño Besson es lo habitual en cualquier servicio

Voz 1995 27:43 en un momento en el que tú estás mal

Voz 27 27:46 en el que estas mal en el que has perdido el control sobre tu cuerpo en el que entre estas muy vulnerable

Voz 1995 27:52 es uno de los momentos más vulgares plenamente de tu vida en el que has

Voz 27 27:54 tienes esa enfermedad que que te ha llevado a estar

Voz 28 27:57 ahí hay Yves pues eso que está

Voz 27 27:59 un entorno muy hostil por desgracia justo en ese momento

Voz 1995 28:02 vosotros sois menos claro entonces mucho más trabajo con muchos menos recursos mucho más trabajo

Voz 27 28:09 claro y al final te dicen fueron pues prioriza es una frase muy habitual de de la supervisión eso de las gerencias bueno prioriza dices pero cómo voy a priorizar si realmente tengo muchos más paciente Si el tiempo es limitado y no llego a todo entonces qué hago solo atiendo al que está muy muy muy mal y al otro no lo de priorizar es que es muy muy relata

Voz 11 28:30 yo

Voz 1804 28:32 la situación de urgencias y lo que demuestra es que ese argumento habitual de cerrar camas por motivos de eficiencia y aprovechamiento de recursos está claro que que el dato de que haya más gente en urgencias esperando una cama lo que indica es que que no disminuye en la misma proporción la asistencia que que el cierre de camas porque si están esperando en esa camilla es porque no se dispone de una gama siguen Montse mantiene el flujo

Voz 1136 28:57 de gente que llega a urgencias

Voz 27 29:00 claro es que es es así el flujo de gente que Diego urgencias es el mismo porque la gente sigue estando enferma lógicamente en verano no no nos ponemos todos más sanos y al final la gente sigue viniendo pero no tenemos digamos ese sitio donde poder ubicar de luego porque hay plantas cerradas Laver pues en concreto pues doscientas cien trescientas según el hospital menos camas no tienes dónde colocarse

Voz 1995 29:21 la Torío como paciente voy a quejarte voy a decir intolerable esta tanda fatal yo me me encuentro vez Irati si tú qué vas a hacer yo no voy a poder hacer nada pero

Voz 27 29:33 al final los gritos siempre vienen pues al enfermero al médico que estén urgencias al enfermero que pasa por allí al celador al auxiliar que pasa por allí nosotros realmente no podemos hacer nada más porque nosotros lo único que podemos hacer es avisar admisión avisará a la dirección pero es que yo si no hay camas al final lo que van a hacer en planta es intentar apurar altas para poder en meter a los pacientes que están en

Voz 1995 29:55 en urgencias apurará altas muy claro claro susto a su casa en fin de vamos a saludar desde allí en su propia cama Búrdalo a urgencias para volver a saturar el sistema porque como vemos ahora altas vamos en este punto a saludar Rafael Bengoa es exconsejero de Sanidad algo que nuevas consenso internacional en políticas de salud entre otros en la administración del presidente Barack Obama señor Bengoa muy buenos días un placer que nos acompaña esta mañana buenos días y parece el relato que acabo de escuchar de doctor

Voz 11 30:26 pues que tiene soluciones y primero una muy mucho más macro y que no tiene que ver con los gestores que toman estas decisiones sino que la sanidad en general la sanidad pública que queremos todos esta infracción anunciada entonces cuando ya se parte de una infracción financiación en la que hemos estado obviamente durante siete ocho años haciendo recortes que hay una demanda que es esta sub estimando porque como sabéis ya el este año que viene el dos mil veinte va a haber por primera vez en la historia de la humanidad más personas de sesenta y cinco años que de menos de veinticinco y esto nunca ha pasado esto se expresa esa demografía se expresa en Atención Primaria en urgencias en los hospitales de una forma que digamos muy aguda que sacaba de explicar cuando digo que hay soluciones es porque que pensamos que sea verano o no que durante todo el año es muy importante que cambiemos eh ya de una vez por todas el modelo asistencial que esto pues obviamente es o no es algo que se va a conseguir este verano pero me explico con un ejemplo concreto que hemos dicho ahora que hay mucha demanda en urgencias lo que nosotros pensamos que es importante es que la lo los que están verdaderamente enfermos si vienen urgencias muchos es porque descompensado en casa Antesa es un vamos a suponer que que Carlos comenzó que está ahí tiene una diabetes hipertensión una enfermedad crónica respiratoria lo que sea un asma sabemos que estas personas durante una o dos semanas antes de aparecer en urgencias ocupar una cama te se descompensado que lo que estamos intentando todos hacer aquí en otros países y que hay que acelerar el paso y para eso hace falta más fondos qué es hacer que un control a distancia de de esa persona en el siguiente sentido sabemos que ella podemos controlar y hacer un seguimiento virtual lo que se llama medicina no presencial de estos enfermos a distancia en su casa de sabríamos que están descompensado en lugar de estar esperando que aparezcan lo urgencias las Aturem ocupen una cama a ver intervenir ha ido pro activamente antes en su casa sobre todo con enfermería especializada porque la enfermería va a ser mucho más importante que la medicina que los clínicos en en ese control proactivo y sabemos que podemos hacer esto con doce enfermedades esto bajaría muchísimo la demanda en urgencias sabemos que entonces las personas que están digamos en la en urgencias atendiendo a las personas que realmente lo necesitan ese momento porque no ha podido controlar ante ese el tema pues sabemos que a esas personas estarían atendiendo realmente a las personas que digamos eso ocurre algo de forma imprevista

Voz 1995 33:38 vamos a hacer una una pequeña pausa vamos a ver actor Castiñeira tenemos que dejar que vuelva a trabajar entonces habrá trabajas no si en el Hospital Doce Octubre gracias por acompañarnos gracias por dar voz a tantos y tantos y tantos hombres y mujeres los que ponemos nuestra salud ponemos nuestra salud en sus manos y como dice Rafael vais a ser cada día más importante sector muchísimas gracias a vosotros un verdadero placer hacemos una pausa

Voz 6 34:05 Moore hoy

Voz 1995 38:23 deja Nacho Gonzo a ver si se van a cerrar a diecisiete mil doscientas camas y cada camas en dos metros podrías ir saltando de que lo vimos en la idea podía sin saltando de cama en cama de Barcelona Sitges de vacaciones

Voz 1136 38:39 sólo en las camas se podría pasar de casa Alcalá de Sanidad en casa de consejero de Sanidad estaría bien no las casas de los consejeros de Sanidad con las camas que van cerramos a lo largo de los veranos en calentando

Voz 1995 38:52 hablamos esta mañana de los recortes sanitarios Abbas que se ven obligados a estos hospitales de salud públicos durante el periodo estival y que según como les contábamos el sindicato enfermería de nuestro país llevaba cierre de diecisiete mil doscientas camas de distintos servicios sanitarios en todo el país lo hacemos junto a Nacho Carretero junto al once y junto a Rafael Bengoa que es especialista en salud pública profesor de la Universidad de Harvard y de de la Deusto Business School exconsejero de Sanidad el Gobierno vasco y ex asesor internacional Devine sanciones como la el presidente norteamericano Barack Obama ahí dejamos la conversación Rafael incremente el modelo que necesita más recursos también tiene necesita un nuevo concepto necesita volver a pensar en el sistema sanitario cuáles son las necesidades de ahora cuáles serán las del futuro

Voz 11 39:34 eso es la la idea centrales que estamos en un momento político en el que sólo se están apagando fuegos Si tomando decisiones sobre quién es quién mientras eso está pasando eh no estamos tomando decisiones de tipo más

Voz 1136 39:53 estructural del estoy deberíamos deberíamos cambiar pues deberíamos cambiar eh

Voz 11 39:59 fija prácticamente todos los partidos políticos en una comunidad a otra tiene el mismo problema por lo tanto no es la cosa no va de un partido político versus otro no hay uno que está recortando necesariamente más que otro lo que está ocurriendo es que todos tienen el mismo modelo absolutamente pasivo en el que andamos esperando que una persona se ponga enferma parezca en urgencias y ocupa una cama además muchas veces lo que fue una cama y como no hemos invertido en servicios sociales se nos queda en una cama y no lo podemos enviar a una una cama social o una residencia o o a casa con apoyo social todas estas cosas están unidas el modelo que que al que se está atendiendo a nivel de ya de los países europeos en Estados Unidos es precisamente uno que actúe pro activamente en aquellos enfermos que ya sabemos que lo están los tenemos fichados sabemos dónde vive en sabemos quiénes son sabemos cuántos medicamentos toman sabemos cuántas veces han venido urgencias el año pasado pues en lugar de estar esperando que ese modelo se repita empezar a controlar domicilio y enviar gente a domicilio a una vez que una vez que sepamos y sean de esquí descompensado no como ya lo podemos hacer con doce enfermedades sabemos que esto bajaría la tensión sobre urgencias y sobre las camas no treinta y XXXV porción

Voz 1995 41:23 por ejemplo sabemos que demográficamente nuestro país bueno todo el mundo va cambiando va madurando y va hacer que en nuestro país por ejemplo pues tenga más gente con mucha más avanzada edad vez menos jóvenes en el modelo justo de de para no hospitalizados precisamente hablamos este modelo está teniendo en cuenta a la hora de revisar las necesidades el sistema sanitario

Voz 11 41:46 bueno todos los ex consejeros si los ministerios se tienen que poner de acuerdo en juntos en diseñar un plan a cuatro cinco años para no estar todos los veranos eh con quejas como la que estamos escuchando y de Satse eh que tiene su legitimidad como queja pero la queja no se debe a una mala intención sino a que tenemos un mal modelo entonces si nos ponemos todos de acuerdo sabemos dónde ir sabemos qué modelo queremos estructurar es importante empezar a caminar en esa dirección se tardaría tres cuatro cinco años son estructurar lo pero es perfectamente posible ya está dando muchos otros países está funcionando mejor además el modelo que va a salvar el que hace sostenible la el Sistema Nacional de Salud sin nos quedamos en el modelo pasivo que hemos descrito antes en los está haciendo de insostenible y es por eso que notamos por un lado en Atención Primaria Por otro lado en estas quejas de enfermería o la sobredosis en la sobre esa actuación en en urgencias pero sé lo que está claro es que se nos está desestabilizando del Sistema Nacional de Salud Iker que intervenir para estabilizar

Voz 1995 43:02 pero claro usted menciona el Sistema Nacional de Salud usted ha sido consejero en el Gobierno vasco de Salud tiene sentido mantener diecisiete sistemas distintos de salud en el mismo país es más fecundo no tendría sentido crear un único modelo europeo

Voz 11 43:17 sí bueno primero que eso sería bastante complejo porque todos eh europeo que es digamos

Voz 1995 43:23 sí sí luego practicamente imposible una por como pero hablemos entonces de la donación aquí no tiene sentido y siete modelos distintos

Voz 11 43:30 pues ha ido bien es decir el modelo descentralizado en el sentido que sí se han duplicado o un poquito excesivamente las las administraciones yo creo que habría que reducir algo el digamos la la el exceso de de de de funcionarios que hay en las administraciones pero de cara a los resultados finales o en el sistema de salud de cómo va vacuna Amos como estamos controlando los niños como se atiende cuáles son los resultados finales de salud de la población y la verdad es que el modelo está funcionando muy bien si Hatem nos atenemos a eso sé que hay una tendencia a pensar en una recentralización pero es si esa recentralización no encadena el modelo asistencial proactivo que hemos mencionado antes pues básicamente se retiene a todo el mundo en el modelo digamos que no necesitamos por lo menos ahora hay cuatro cinco comunidades autónomas que ya han empezado hay a caminar en el en la dirección que hemos comentado antes y que ahora son un ejemplo de lo que tienen que seguirlas en no

Voz 1995 44:36 Bart tiene también que ver con con las soflamas políticas que llegan desde los nuevos partidos del conocíamos por ejemplo quieren utilizar la sanidad como una forma de perseguir a a los inmigrantes quienes sentido que a su juicio tiene sentido que dejemos en manos de políticos de manera local esa forma de manejarla la sanidad

Voz 11 44:58 no de hecho esta polarización de de la política española lo que hace es desestabilizar aún más el sistema de salud que necesitamos los digamos proteger ya esa protección pasa por eh una despolitización del sistema nervioso y desde luego dejar de de de de decir digamos falsedades e que es que digamos la las sólo saturación en un sitio otros se deba a los inmigrantes esto no es cierto somos los españoles los que saturemos los sistemas y vamos camas etc

Voz 1995 45:39 nadie nadie iba a L'Hospitalet no tengo una de rifi una terrible todos de izquierdas aunque no me deja si no cómo estás muy de derechas en el

Voz 11 45:48 cuando estás como Héctor en en en el hospital puestas en urgencias como yo estuve hace mucho tiempo nadie viene con el carné político en la boca dice me duele aquí allí pero nadie dice soy el PP o el PSOE debe o de Podemos

Voz 1995 46:02 es un placer escucharle Rafael Bengoa uno de los mayores expertos mundiales en sanidad pública sugestión muchas gracias por acompañarnos esta mañana en placer a ustedes gracias

Voz 36 46:17 con

Voz 6 46:20 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 51:18 la ansiedad es el mal de nuestro tiempo que están se da especialmente en verano cuando de repente abre El Páramo de no tener nada que hacer dicen los psicólogos que en verano van aún más pacientes en la consulta por ansiedad que los meses de trabajo once vosotros como Vice ansiedad las vacaciones

Voz 1136 51:42 pero no es un tema que a mí me pasa habitualmente que la última semana de trabajo y los primeros días de vacaciones no sé si es ansiedad angustia prisa pero no un Estado que que no me gusta nada la semana pasada que llegue aquí de vacaciones el lunes hasta el jueves no no le dije a mis amigos y a mi mujer bueno ya me empiezo a relajar pero sí que hay un algo de será el traslado el cambio de de de ritmo que a mí me genera los primeros días cierta cierta ansiedad el resto del tiempo la ansiedad es un leve recuerdo ansiedad es traicionera porque cuando tú estás tenso en estrés pues como que tu mente se bloquea hay te permite seguir adelante y podía supera sexo y te relaja dice ahora ahora voy yo unas agujetas no después de hacer un esfuerzo mientras lo tienes que hacer bien pero siente te vas a acordar

Voz 1995 52:33 vale que cualquier caso sino tienes ansiedad es porque no vives en el siglo XXI con con un trabajo en estos en estos tiempos con esa existencia virtual que no se olvide conocer por ejemplo el hecho de que Gonzo ha ido a a trabajar hoy en un Dayan seis desleal

Voz 1136 52:51 notable es lo perdona perdona la la capota es de pobres es de recita las la lona la Lola la lona en el Mariela claro cuando lo compré lo compre más o menos estropea Edinho pues me puse a buscar capota partían seis y sino no aparecía por ningún lado para fue poner lona paralizan seis y la cantidad de ofertas era tremenda así que entonces les recuerdo mis hijos cuando dicen tenemos un coche descapotable digo no no desveló nada les recuerda a mis hijos y a Nacho cuando dice en fin enseguida

Voz 1995 53:27 es una industria editorial lo Sabin esa ofrece un verano más propuestas interesantes Eva Cruz Edwards

Voz 24 53:33 hola buenos días de las editoriales ya no sólo nos ofrecen grandes novelón es en los que perdernos en verano ellos saben que las nuevas tecnologías nos han hecho perder capacidad de concentración y que nuestros tenemos ya no están acostumbrados a textos largos por otro lado como también saben que echamos de menos los tiempos más fáciles de la infancia cuando nuestras Acebes estaban regladas y al llegar el verano sólo teníamos que rellenar los cuadernillos de vacaciones pues llevan ya varios años sacando cuadernillos para adulto

Voz 1119 54:02 todos los veranos ellos mismos la Editorial

Voz 24 54:06 si estos son los cuadernos de vacaciones para adultos de Daniel López Valle Cristóbal Fortune que son una delicia ofrecen anuncios del tipo encuentra las siete diferencias con dos imágenes de Albert Rivera y Pablo Casado en pijama un sopas de letras o laberintos juegos de lógica ya está la venta el volumen ocho de ese clásico ya del verano hipster pero hoy vengo a proponeros otro libro en la misma línea que se llama El Gran Libro de actividades para gente ansiosa

Voz 1995 54:30 se llama así lo denuncia el gran libro de actividades para gente ansiosa contenido que ansiedad pero funciona rebaja la

Voz 24 54:41 bueno lo podemos probar si os parece lo abrimos al azar intentamos hacer algunos de los ejercicios navales por ejemplo nada más empezar te propone una lista de miedos totalmente irracionales entre los que se contarían que siete coma en los lobos

Voz 1136 54:53 es decir tener sólo un diez pariente de baterías

Voz 24 54:55 miedo muy contemporáneo sacar un notable alto tal vez ya no para nosotros o los asesinos con hachas

Voz 0137 55:01 muchas debería

Voz 1995 55:03 no parece el algunas otros sistemas cosas ofrecen buenas