Hoy por Hoy (09/07/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad de esta mañana con Raquel García buenos días

Voz 3 00:09 qué tal buenos días en Madrid Vox ofrece una salida para desbloquear la investidura un gobierno monocolor del Partido Popular la propuesta la hacía pública hace unos minutos la diputada Rocío Monasterio vamos a volver a la Asamblea Carolina Gómez

Voz 0237 00:21 sí esa salía que ofrece monasterio Días Ayuso que Pérez

Voz 4 00:23 dentro una candidatura paran gobiernos monocolor del Partido Popular si mañana quiere ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 6 00:30 pues la única posibilidad que ese abres un gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso porque ese acuerdo Kang firman ayer está muerto puesto que ese acuerdo no es válido si no tiene el apoyo de los votos de los entonces hay una posibilidad es que Ciudadanos se recibe ya que tienen tanta repugnancia a tratar con callan gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso

Voz 1480 00:54 la líder de Vox Madrid le ha dicho al presidente de la de la Asamblea que no va a apoyar un gobierno en coalición con Ciudadanos y PP y que lo lógico es que si nada cambia deja el pleno tal y como está un pleno sin candidato para que empiece a correr el reloj en Madrid

Voz 1510 01:07 pues en el Congreso el presidente Vox lleva desde primera hora de la mañana la espera de mantener una reunión con el líder del PP para desbloquear las investiduras de Madrid y de Murcia ninguno de los dos partidos confirman en estos momentos y de manera oficial que estén reunidos hace unos minutos Santiago Abascal en los pasillos del Congreso decía que su intención es mantener el encuentro lo largo del día

Voz 7 01:26 será a lo largo del día de hoy no quiero adelantar más cosas en nuestro ánimo está desbloquear la situación que es precisamente lo que otros no quieren porque no quieren reunirse pero por nosotros no va a quedar no estamos poniendo líneas rojas y lo que estamos pidiendo cosas razonable

Voz 1510 01:40 prisión preventiva para los tres jóvenes acusados de haber violado en grupo a una chica de Cambrils la pasada noche de San Juan la víctima mantuvo relaciones consentidas con uno de ellos según su denuncia otros dos jóvenes entraron en la habitación en la que se encontraban Illa agredieron sexualmente a pesar de que pidió que la dejaran en paz de que no lo hicieran daño en Burgos la policía ha detenido a otro hombre como el presunto autor de una violación a una chica a la que engañó con una falsa oferta de trabajo informa Pedro Sedano

Voz 1995 02:16 desnudas son muy ligeras de ropa la policía sospecha que

Voz 8 02:19 esta manera pudo abusar de varias jóvenes aunque la mayoría no han querido presentar denuncia dado lo peculiar de la situación La detención se produce a raíz de la denuncia de una de las supuestas víctimas una residente en Málaga que hace cuatro años respondió a uno de las ofertas de trabajo ficticios se citó con nombre en el metro de Madrid y desde allí fueron a un spa en su denuncia asegura que cuando se negó a los tocamientos que le pedía el supuesto contratada por el hombre la violó aunque ella no se resistió por miedo porque se quedó bloqueada

Voz 1510 02:42 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de condenar a Bélgica por no cumplir con su obligación de cooperar con España sino examinar a fondo una demanda contra una etarra implicada en el asesinato del teniente coronel Manuel Romero mil novecientos ochenta y uno once tres diez y tres en Canarias

Voz 1510 03:02 a la segunda ronda de contactos en la Asamblea de Madrid en busca de un candidato para la sesión de investidura de mañana de momento lo acaban de escuchar ninguno cuenta con el apoyo suficiente para alcanzar la presidencia de la Comunidad porque Vox sigue negándose a respaldar el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Ciudadanos Rocío Monasterio ha propuesto como única solución en este momento un gobierno monocolor sólo con el PP en ya que Ciudadanos se niega a negociar con ellos por su parte la candidata de Unidas Podemos apuesta por Ángel Gabilondo Isabel Serra Garrido la primera en reunirse esta mañana con el presidente de la Cámara al que ha advertido de que si propone Ayuso estará incumpliendo la ley

Voz 10 03:37 espero que no vayamos a una investidura en la que se presenta una candidata como Isabel Diaz Ayuso con menos apoyos de los que tiene a día de hoy Ángel Gabilondo espero que no haga eso porque a mi juicio creo que eso es no cumplir la legalidad lo que apostamos es porque vaya Ángel Gabilondo Si es quién tiene más apoyos en este momento nosotros consideramos que a día de hoy a esta ahora es quién más apoyos tiene

Voz 1510 04:01 tanto Serra como Íñigo Errejón demás Madrid que también apoya Gabilondo y que acaba de terminar su reunión con Juan Trinidad han acusado de mentir a ciudadanos basándose entre otras cosas en el informe policial que contradice la versión de la formación de Albert Rivera sobre los incidentes registrados en la manifestación del Orgullo según ese informe no presiones físicas y los miembros de ciudadanos desoyeron los consejos policial

Voz 0799 04:23 tenemos que decir que intentar pactar con partidos homófobos los viernes y acudir a las marchas del Orgullo LGTB los sábados no es propio de Rosa Parks es propio de hipócritas por tanto yo creo que tienen que hacer una reflexión sobre cómo se están comportando sobre porqué están despertando ese nivel de protesta pacífica según dice la policía y nosotros le volvemos a llamar otra vez

Voz 1 04:47 la responsabilidad a la sensatez apoyar un Gobierno de regeneración veintidós grados a esta hora en el centro de la capital

cadena SER servicios informativos

Voz 1995 05:20 Carmen Machi muy buenos días me buenos días Toni Pepón Nieto muy buenos días

Voz 0042 05:25 hola buenos días Jon Kortajarena muy buenos días

Voz 1995 05:28 es es un poco raro bueno vosotros sois porque la gente no enseguida oscuridad pero la pregunta que voy a hacer un poco rara vosotros tenéis pueblo Carmen

Voz 0381 05:35 yo no tengo pueblo yo sí

Voz 1995 05:38 en doble trabajo

Voz 1 05:41 la verdad es que sí por lo que no es un pueblo no saben lo que es

Voz 1995 05:45 claro al pueblo es la infancia

Voz 0042 05:48 volver a casa por Navidad no quería también

Voz 1995 05:51 explicaría muchas cosas de vosotros ha dicho no tener Puebla

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:58 qué pena qué penita Tejón

Voz 0042 06:00 habló también es elige la gente que nace ciudad eligió un pueblo de irse en verano donde está el tener una casa

Voz 12 06:06 de hecho yo suele de elegir unos cuantos pueblos y pueblos de Finlandia yo digo yo digo que cada pueblo español debe debe tener un fue con un mínimo no lo mimo

Voz 1 06:17 no

Voz 1995 06:19 si te pone en el pueblo tu familia tiene algún tipo de mote de mote

Voz 12 06:23 no no no no lo nieto

Voz 1 06:28 así todo Nieto te hemos tenido bares

Voz 0042 06:30 toda la vida Hay llamaban los Nieto Éluard y sólo los nietos o lo de los nietos

Voz 0381 06:35 vaya

Voz 1995 06:37 vale hasta el viernes podemos hablar con propiedad de

Voz 1 06:41 lo nunca visto que queréis pasar otro invierno aislado como el del año pasado

Voz 3 06:49 Simón dieciocho habitantes es muy difícil que Manteca el médico oscura

Voz 1995 07:01 lo nunca visto literalmente al menos hasta que se estrena este viernes doce de julio una nueva comedia que aborda de una tacada dos realidades muy presentes en la España actual la de nuestros pueblos que además vacíos las dificultades de integración de diferente de que llega de fuera sí por si la reflexión a la que invita al argumento fuera poca además es una película escrita dirigida por una mujer producida por otra mujer protagonizada por una mujer más por Carmen Machi aquí presente JD ni junto a Adepal eh

Voz 1 07:29 mucha tela vino mucho tema mucha mujer mucho temática

Voz 0381 07:35 hay mucha temática hay mucha enjundia es eso es una comedia porque su etiqueta de comedia siempre que hay humor pero realmente yo creo que es un gran

Voz 1 07:43 la Real una reflejo de las

Voz 0381 07:45 sociedad nuestra con sus tintes dramáticos pero siempre que sea firmada por el humor y un vehículo maravilloso para que las cosas como la seda yo creo que Marin en ese sentido lo ha hecho muy bien porque lo que quiere contarlo cuenta pero te echas unas risas con lo cual reflexiones de una manera

Voz 1995 08:02 las ponga Kika diferente que en el dos mil diecinueve todavía estaríamos con más motivo todavía hablando de ese miedo al diferente de de de esos problemas que ocurren en en en todo el mundo pero que nosotros vemos una forma muy muy directa acuciada además fueron nuevos movimientos que estemos hablando

Voz 1 09:20 qué difícil esto habla la película también

Voz 1995 09:22 yo como todos los actos a películas de lo diferente Tuc Tuc y Tucker una beca viajado por el planeta no pensaba veces buscamos

Voz 12 09:33 rincones lejanos en lugar

Voz 1995 09:36 Ares exóticos cuando tenemos aquí apenas a una hora lugares maravillosos ir a mejor el exotismo existe Apolo

Voz 0042 09:43 absolutamente sí sí yo creo que es cuestión de de tu perspectiva de

Voz 1 09:50 de forma de apreciar las cosas suele dice dieciocho yo que viene va yo no no pero es verdad yo cuando vuelvo disfruto muchísimo tengo una casa en Lanzarote para mí es lo más exótico

Voz 14 10:01 soy yo el sitio más maravilloso que puedo pasatiempo

Voz 1995 10:04 deberías no lo cuentes sea porque yo creo que hay que empezar a no contar ya las cosas con carne visto no lo cuentes

Voz 1 10:10 me piquetes preservarlo claro si lanzaron ya no que es el nombre pero vaya no te va a gustar Instagram no venga no nos va a gustar

Voz 1995 10:20 eh lo nunca visto muy interesante pero no olviden que por más que nos pongamos serios estamos dando de una comedia

Voz 3 10:29 hay el llama inmediatamente los partiendo gol realista que no que no que no que no que les hemos dejado atrás nosotros no porque estábamos dentro de filósofo era vienen de muy lejos se han venido desde tan lejos justo aquí en este pueblo de mierda a boca mamá y a boca os vienen de un sitio peor Encarnita

Voz 1 10:45 peor que no me haga reír

Voz 1995 10:49 si algo Siruela comedias para ponernos en espejo delante y está muy bien que así sea verdad es el drama no consiguen un efecto de consiga una frase como acabamos de escucharla

Voz 0381 10:59 sí sí el quitar de esa capa de de de peso lo que lleva está para todos los oídos en la comedia tiene tiene esa gran virtud pero también tiene la complicación no sea lo difícil que es hacer comedias precisamente eso porque tiene un objetivo muy claro que requiere el esfuerzo de que tiene que quedar muy claro lo que cuenta sin siéntate con parafernalia es tienes que son muy técnico muy muy preciso con con mucho ritmo con con el objetivo muy claro no aquí lo bueno es que yo creo que lo importante es que los objetivos están muy claros y luego el taxi hace como después de haber dado el hachazo que a veces Curro poco la inversa yo aquí por eso yo creo que funciona funciona bien y es lo que tú bien dices yo creo que en la película hay que anunciar la como una comedia una comedia es lo que ocurre es que no vas a salir con pena vas a salir con lo que te decía con una reflexión porque es verdad que el el vehículo del humor es infalible

Voz 1995 11:56 Fuentes lo digo pero si hay que votar sí está las cosas mal si que me darse no tenía el nombre fuente juega de arriba es un pueblo va a las fuerzas vivas del pueblo están presentes en esta estoy era mil la totalidad casi de la población del aquí anoten porque la cosa se recrudece hacemos una pausa pero anoten fuente Juega Diarra

Voz 11 12:19 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 20 12:57 no siempre son de tela que venías el Congo no venías a un sitio tampoco y lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos ella he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura la memoria el olvido es la falsificación del pasado impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 14 13:17 hasta la historia es el referente para no repetir errores

Voz 21 13:22 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis no os habéis enterado que arruinó culturalmente

Voz 14 13:29 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar por qué es tan importante que

Voz 22 13:34 los adolescentes aprendan a filosofar fundamental

Voz 14 13:36 gente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías

Voz 1 13:44 por qué no estoy haciendo nada y que estás haciendo

Voz 23 13:47 así como comenzó un proyecto de prevención en institutos y universidades sobrevivencia sexual

Voz 14 13:52 la Ventana séptima temporada con Carlos

hoy por hoy con Toni Garrido fuente Juan

Voz 1995 16:57 la de arriba es es el nombre la última película de la directora argentina Marina seres skin por ciento ciento veinticinco años se cumplen hoy el independencia Argentina un abrazo nuestros hermanos porque ya después de ciento veinticinco años da igual de quién se liberaran fuéramos nosotros no un abrazo anoche a manos argentinos Felipe es hoy más que no les queremos mucho la última película decía directora argentina Marina se sitúan

Voz 12 17:24 la pequeña aldea de montaña al norte de España que en medio de una

Voz 1995 17:27 la severa crisis a causa de la despoblación esto les suena

Voz 32 17:31 recibe una visita inesperada querido recuperar el médico si queréis máquina quitanieves durante todo el invierno que es gente joven y trabajadora que vuelva a colocar falta Juan el mapa

Voz 1 17:51 Charlene

Voz 1995 17:54 esto nunca vistas y alcaldable total

Voz 1 17:57 claro yo estoy bien pero

Voz 0381 18:00 no no lo ves claro bueno a ver es que Teresa Teresa una mujer que está pasando por un momento en su vida crítico que tampoco sabe muy bien qué hacer con con la vida es como si lo hubiera venido todo abajo su marido sea se ha ido al alcalde su hijo ya crecido adolescente ella está en edad edad en la que tienes que reencontrarte con cosas está confundida y de pronto dice Pérez aquí nadie mueve un dedo vamos a mover muchos dedos ella se levante a ellas manga tira p'alante y ahí es esa señora que

Voz 1 18:36 con tanto que Manuela Carmena fue una inspiración tu personaje

Voz 0381 18:41 pero nunca lo había pensado realmente pero alguien me lo dijo alguien dijo después de ver la película Un colega de prensa después de ver la película me comentó tiene tintes de Manuela digo a pues no lo había pensado pero realmente eh está Teresa es una señora como yo concibo las alcaldías en gente que está muy cerca del pueblo porque es lo que siempre he tenido en la cabeza el alcalde es un vecino que está que arrima el hombro a mí Manuela Carmena es una señora que me ha parecido que eso es lo que me ha proyectado pero no me inspiren ella para hacerlo pero sí que creo que tienen puntos en común esa cercanía con el pueblo ese caminar junto con el con el vecino yo creo que Manuela lo lo tiene igual menos entonces sí bueno pero me parece una buena fuente de inspiración sí

Voz 1995 19:27 no tiene ya te digo tiene el teléfono encendido tal tema de consejerías ministerios ahora mismo está a tope de pagos yo te elegir bueno pues

Voz 0042 19:39 alguna yo vamos no no dijo ya clarísimo con lo que con lo cómo está el panorama me fío más que de ninguno menor

Voz 1995 19:49 es más más verdad que ya la nueva política la gente llega ya robada de casa como nos enseñó señor Trump así que posibles tienes no no porque haya roto digo sí

Voz 1 19:59 vale vale te has hecho envía

Voz 0381 20:01 era una vuelta yo

Voz 1995 20:04 otro asunto es lo de gente que viene fuera tú que has estado fuera tú te sentido algunas forastero

Voz 0042 20:09 sí muchas veces pero también en mi propio país sea que muchas veces te sientes muy raro y te sientes que no entiendes

Voz 2 20:16 alguien que está pasando pero pero

Voz 0042 20:20 bueno también otras veces estado fuera de mi país y me he sentido como en casa final yo creo que depende la gente con la que te Rodés

Voz 1995 20:28 en el momento en el que está esto que la palabra forastero que que suena como a lejano oeste de un pueblo a otro español lo típico forastero no aprende inglés es peor una Diamond cediendo en Inglaterra para Noval Atlas

Voz 12 20:42 residencia dicen

Voz 1 20:51 tenía que ser así pues mira me gusta esta pregunta formulada Jon Kortajarena tú ha sido alguien alguna vez yo creo que nuestra nuestro

Voz 12 21:13 aunque si quieres suele dos plantas tóxicas que a ver si ya agrupados colectivos

Voz 1995 21:21 bueno sí el rodaje la película que se ha hecho en verano cuando se hace la película de invierno

Voz 1 21:28 hola buenas buena en agosto

Voz 1995 21:32 estaba obligado a llevar jersey de esos buenas

Voz 1 21:35 suena gordos en plena canícula

Voz 1995 21:37 que de profesión suena habéis elegido que sea así

Voz 0381 21:40 muy duro ha sido el rodaje la verdad es que le dio un golpe de calor golpe calumniosa que lo que era un golpe de calor

Voz 1 21:46 en medio

Voz 0042 21:48 se empieza a poner muy malo muy malo con ganas de vomitar pero no tienen nada echar sí sí no no me te mareas de su da frío pero sin sudar se te pone muy mal es muy muy chungo no no solamente era ir con lana cuarenta grados sino que dentro de las casas donde rodábamos la chimenea estaba encendida

Voz 1995 22:09 lo que se supone que era invierno luego como

Voz 0042 22:12 habíamos rodado en el en el Roncal el Bayern Roncal en arroz habíamos rodado como la parte más los exteriores del del pueblo que es un pueblo precioso pues toda la luz que había era luz de invierno esa luz había que reproducir la con aparatos dentro de las casas donde rodábamos con lo cual también había cincuenta focos encendido la chimenea los jerseys de lana nosotros haciendo como que teníamos mucho frío fue fue terrible no salieron Suert sarpullidos

Voz 1 22:40 muy duro muy duro sí pero lo bueno lo pasamos mal

Voz 1995 22:46 ahora imaginemos un equipo amplio de profesionales técnicos un equipo humano maravilloso rodando en unos Roncal eso sería lo más parecido a un campamento de verano

Voz 1 22:55 no era maravillosamente bien fuera siempre estás

Voz 0381 23:03 un periodo largo a lo mejor son de un par de meses más o menos y los fines de semana que les tienes libre este no te vienes a casa te quedas a descansar no descansas porque luego empiezas la semana agotado

Voz 1 23:14 en fin pero bueno pero

Voz 0381 23:17 suele crearse ese generarse un rollo muy bueno una energía estupenda

Voz 1995 23:20 por la noche gracioso que va no no no es como encantamiento

Voz 1 23:24 no ha gracioso ya que no me toca a la puerta

Voz 1995 23:31 las cosas claras y habéis desarrollado rodando en un pueblo porque al final un tiempo largo que es necesario algún tipo de espíritu rural es más mira tenemos aquí unas cuestiones interesantes medir vuestro espíritu rural habéis preguntado en este tiempo alguna vez a alguien y tú de quién eres yo sí

Voz 0042 23:49 pregunta continuamente cada vez que me encuentro con alguien que de mi pueblo y me dice lo que tú de quién eres lo pregunto muchísimo porque bueno ahora en mi en mi pueblo ya muy grande es un pueblo muy grande es una ciudad casi hay y entonces pues no hay mucha gente que desde fuera pero si es alguien del pueblo con un apellido reconocible sabría ubicar

Voz 33 24:09 lo consulta es después de Vuestra Excelencia intensa en el Valle del Roncal consulta es las esquelas de los periódicos pero eh

Voz 12 24:20 en algunos pueblos es hoy quién han muerto últimamente no ves si así pies angustiantes

Voz 0381 24:26 la de hecho ocurre

Voz 1 24:31 venga vamos a recordar

Voz 0381 24:34 pero hasta hasta se habla si con con con con humor porque momento qué ocurre

Voz 0042 24:39 sí sí que no se muere

Voz 0381 24:42 no solamente lo pueblos porque los pueblos porque además como ya es gente más mayor también se muere pero no no lo que es

Voz 0042 24:51 no no no nos interesa enterrarlo porque sino se nos baja uno descenso y el problema que tenemos que no tenemos gente censada y como es invierno

Voz 11 24:58 lo duro crudo el crudo invierno no

Voz 1 25:00 pues casi no huele osea queden comenta que me queda bien

Voz 1995 25:05 dejó el rodaje en vosotros viviendo vuestra nuestro nivel rural dejó el rodaje vosotros alguna cicatriz en las rodillas producto de una caída en bicicleta

Voz 0042 25:15 pues el rodaje no porque yo no monto en bicicleta pero sí que me pego un buen opción encontrar una fuente

Voz 1 25:23 a mí me pasa de todo

Voz 1995 25:26 está AVE Toni el señor este ver que sale a fin de supervivencia extrema secundaron creo que es lo de la Pantoja el helicóptero quede pasó

Voz 1 25:35 pues que me tenía que caía una fuente en principio había escrito que había un charco

Voz 0042 25:39 lo de nieve donde yo me resbalaba me caí me mojaba pero como no en cómo era verano no no había nieve de verdad la nivel artificial pues pusieron que me caía una fuente había que hacerlo me metía dentro de la Fuente literalmente le había que hacerlo a una sola toma con dos cámaras pero a una sola toma porque claro me caía ya con todo lo que llevaba encima era un muy complicado hacerlo varias veces y me pegue con buenos tío me pegó buenas ciudad cadera pero

Voz 1 26:02 pero pero están

Voz 0381 26:07 sí se cayó de la moto

Voz 1 26:10 hay sí siguió una chica detrás una moto pequeñita

Voz 0042 26:14 bueno sí pero yo soy vasco

Voz 1 26:18 vale bien

Voz 1995 26:25 soltaron tu madre Carmen qué tal baila la película nueva obra tu preguntas en Casalarreina

Voz 0381 26:30 sí

Voz 1 26:35 llamado

Voz 0381 26:40 pero es que ahora mismo está en un pueblo ella hay problemas de cobertura ahora mismo pues no se lo he preguntado pero yo sé que va a ir bien porque yo lo veo si dice como no ha dicho nada y acierta pero no ellas medio bruja no ha dicho nada esos que va bien

Voz 1995 27:03 sigues siendo tan aficionada a más que el tenis Rafa Nadal

Voz 1 27:08 sí sí pero hablando la vida misma muy pillados

Voz 1995 27:18 porque el tenis te gusta pero sobre todo Rafa Nadal

Voz 0381 27:21 me gusta él pero además tengo es la empatía tan absurda forme parte que yo reconozco tan enfermiza que me afecta sobremanera o sea yo lo han visto yo estoy rodando y estoy pero comedia acción yo estoy mirando en esta juegan bueno fue de hecho Wimbledon el año pasado justo

Voz 0042 27:38 el estábamos comiendo Illes saltó

Voz 1 27:41 pero que suena al partido de

Voz 0381 27:44 pero es que luego como pieza es como pierda y sobre todo cómo se lesioné yo de verdad me pongo mala yo me empieza a pasar algo a mí que no como duermo

Voz 1 27:56 hay gente que te puede ayudar lo primero después todo depende de si sale de dónde viene eso porque no sé no lo sé Le quiero tanto una adolescente con con carpeta por ejemplo tenemos un grupo de aguas cuando juega Rafa Nadal la conversación del grupo durante lo que dure el partido sólo vale si no puedo

Voz 0381 28:25 pero pero realmente nos no creo que sea la única persona a este nivel de de delirio de mitomanía sí pero me pasaba con y con Alejandro Sanz con Alejandro me pasaba hasta que Alejandro yo Nos conocimos me bajo un poco dar iba a plantear una cosa pero la voy a contar no se puede contar así

Voz 1 28:48 vale no no no no

Voz 0381 28:51 sí sí me oyen yo te quiero yo no lo puedo contar por qué te crees

Voz 1995 28:55 en Obama quién quema oír este programa

Voz 1 28:57 qué qué pasó no puedo contar no luego te lo cuento

Voz 3 29:01 no no lo puedo contar porque no entendería en los protagonistas de la esteticista que porque cuenta esto

Voz 0381 29:07 no lo puedo cuenta yo sólo puedo decir de mí misma que muchas veces el ridículo ante esa situación yo como tenga Rafa adelante porque fui a verle al hombre claro supuestísimo lleva Wimbledon John que ha estado allí el tío

Voz 1 29:27 que fuerte yo no es que no estaba Rafa en ese momento vale pero por ejemplo esta semana que habita cierta ponen en la cara

Voz 1995 29:36 Kyrgios el otro bueno bueno

Voz 1 29:39 no me saques el tema no pero hay que salir

Voz 0381 29:42 qué pasa que yo creo efectivamente escribió

Voz 1 29:44 de no no

Voz 0381 29:47 yo pasé un estado porque además además estaba dilatando tanto ya el tiempo Rafa que ya de posibles un poco nervioso poniendo nervioso hasta mi porque claro porque les llevó al terreno de pierde la paciencia tú no yo evidentemente una guerra la batalla psicológica pero este chico lo que pasa que es tiene es es buenísimo es una cosa que más si te gusta el tenis dice que Tina de verdad que pena os el comentario que pueda hacer cualquier entendido que lo sea pero sí pero pero es verdad que dices es que ese es chico es que es muy bueno cuando juega juega es es que es muy bueno pero bueno no me decía nada más porque me nervioso

Voz 1 30:30 no sabe todo

Voz 0381 30:32 lo peor porque sientes que se pueden tambalear los cimientos de alguien que tiene los cimientos muy anclados como Rafa y como muchos muchos tenista de repente estamos viendo deporte y ahora resulta que si no pasa a la siguiente fase porque no para estar leal al juez de silla todo lo que tarda pero bueno

Voz 1 30:50 Javier vamos a provocar una pero bueno no pasa nada pero

Voz 33 30:56 es la hubiese quieres en la Cadena Ser tenemos a una especialista maravilloso migajas Zubiarrain conoces ya

Voz 1 31:05 conozco de escucharle quedamos un día con él claro pero

Voz 0381 31:10 Pina como yo

Voz 1 31:12 no creo que también demente

Voz 0381 31:14 me ha provocado más pincha y no me sobreactuado muy comedida

Voz 1995 31:19 ha visto se estrena el próximo viernes es una buenísima idea ahora más verano ir al cine y es una buenísima idea ver una comida que nos va a poner delante un espejo muy muy muy innecesario parece mentira pero todavía más John toda la suerte del mundo muchos ganadero placer es verdad que los vascos lo que gana hay no tenis además cayendo de la moto ni nada por todo el mundo un placer Carmen de lo tuyo son siempre es un placer Danilo muchas gracias fíjate mucho lo nunca visto se estrena el próximo viernes

Voz 35 31:56 a ya hambre a a modo Trías Le Le Pepe el de

Voz 36 32:27 quizá

Voz 1 32:32 con toldos

Voz 39 33:39 yo diría que una es la diversificación que ha habido porque ahora hay muchas más oportunidades cuando yo empecé estaba La uno La dos Antena tres recién estrenada hoy Telecinco recién estrenados islas y las autonómicas ahora cada vez hay más posibilidades y luego el papel el papel de la mujer en la televisión aún queda mucho por andar pero no solamente delante de las cámaras detrás de las cámaras en fama por ejemplo era directora realizadora todos los jefes de equipo era mujeres esto hace veinticinco años no se veía

Voz 11 34:05 si miras Mariola Cubells programa disponible en nuestra aplicación en Cadena Ser punto com bueno yo como todos lo primero pero

Voz 1 34:14 beber es un creador

Voz 40 34:16 el alguna hay todos los colegios mayúsculas tiene que ser un creador que cree una historia yo creo que eso es lo que es de donde parte de lo que parece todo es una buena historia sino una buena historia no vas a ningún lado único buenos actores ni con buenos directores no

Voz 1 34:43 los primeros no es una prioridad esta semana rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto pero cuarto hay poco saber que las mejores respuestas

Voz 14 34:56 están en las segundas pregunta segunda una luna

Voz 1 34:59 pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la flamenco alzó la respuesta muy profesor

Voz 14 35:05 bueno tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con cara

Voz 41 35:16 sí

Voz 18 35:19 hola

en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 37:33 ese día concreto pues tomamos lejana infancia había una una debida de sabor

Voz 1995 37:40 de pera paros pero pero suda en España nuestro país el gesto acompañado de un sonidos este

Voz 0237 37:54 lleva irremediablemente esto otro

Voz 46 38:00 esto es más de granizo

Voz 1995 38:02 en organizado que ya que yo está congelado los salarios apetece necesitamos refrescar los buscamos muchas maneras de hacerlo muchos sitios de España por ejemplo cortan esto no lo hacéis en Suecia pepinillos en la frente eso

Voz 12 38:22 no yo creo que

Voz 1995 38:24 no sólo en España en especial no porque sombría tampoco no tenemos duras para esas cosas no comemos

Voz 0237 38:32 Mikel López Iturriaga está muy buenos días buenos días Toni estoy pepino lo has hecho verdad

Voz 1584 38:37 bueno estoy alucinando porque se lo estás vendiendo como una costumbre española como así lo hiciéramos todos los días

Voz 1995 38:43 qué pero yo sí lo he hecho yo en casa lo hacía si Madrid no

Voz 1584 38:47 a ver yo he visto gente poniéndose rodajas en los ojos en plan mascarillas sus Barajas ojeras pero esto que tú cuentas no mucho

Voz 1995 38:55 ah vale pues probando en día cuando cuando una ensalada un gazpacho o lo que sea acoge una lámina larga del pepino en la frente

Voz 1584 39:04 sí

Voz 1995 39:04 lo que no es broma Cervera

Voz 1 39:07 a ver

Voz 1995 39:09 prueba Lou y luego que no nos cuentas porque lo de los refrescos en verano

Voz 1584 39:17 que no

Voz 1995 39:17 consejos ahí nueva Si variadas formas de de refrescarse tú que nos aconseja para combatir el calor

Voz 1584 39:24 hombre pues a ver si me pongo en plan un poco defensor de la buena nutrición yo recomendaría el agua no que al final bueno pues eso es lo más saludable lo más barato y lo mejor para tu cuerpo no agua bueno anormal agua con gas la que quieras pero bueno sí que es verdad que hay veces pues que estamos un poco aburridos ya de tanta agua en determinadas situaciones algo con más sabor no entonces bueno claro lo más fácil los refrescos de toda la vida no es refrescos industriales de las marcas que todos conocemos que están en todos los supermercados etcétera pero sí que es verdad que en los últimos años han aparecido están apareciendo un poco en paralelo al fenómeno éste de las cervezas artesanas no que que bueno están coincidiendo con las industriales pues también unos refrescos digamos más artesanales de marcas más pequeñitas más locales no más más circunscrita a una provincia una ciudad que están haciendo cosas bastante eh yo creo que bastante interesantes en este terreno no sólo los y los de más calidad eh

Voz 47 40:25 sí yo creo que que bueno más satisfactorias no desde un punto de vista el sabor de las entrevistas ya hay cervezas industriales artesanas que es claro es verdad eh

Voz 1584 40:35 claro es que la las ver caras las grandes marcas de cerveza están viendo que hay un filón oye están intentando ya hacer cervezas pues un poquito más especializadas mí esto del refresco me parece muy muy interesante porque hay cosas que realmente están muertos

Voz 1995 40:48 más vale vamos a empezar con estos nuevos nuevos viejo refrescos hablando con uno muy concreto que es la Zarza Parrilla que en los años sesenta se anunciaba así

Voz 48 40:56 mil uno a base de cola es totalmente nacional presente en todos los bares y cerca de todos para las familias al optan Zarza Parrilla virus más a menos precio pues la botella familiar de un litro pueda adquirirse por sólo siete cincuenta pesetas

Voz 0237 41:11 mira que me lo quitan de las manos ahora no parrilla bueno pues es es

Voz 1584 41:21 es una debida a ver la Zarza parecías una planta de vida que tiene de ella a partir de ellas hace un un refresco que se intentó popularizar en España en aquella época un poco para competir con con los refrescos de cola americanos no yo creo que sin gran éxito porque bueno el hecho es que estaba prácticamente desaparecida pero bueno ahora sí que hay hay una marca por ejemplo que es la modernista que está intentando recuperar este este esta razón con no me el otro día lo probé en un restaurante aquí en Barcelona y me hizo mucha ilusión por eso porque es una cosa como de la que siempre había oído hablar en los tebeos no sé yo recuerdo que se hablaba mucho me voy a tomar una Zarza Parrilla yo vamos en mi casa que había bueno sí había cuando había Coca Cola pues claro de repente decías Zarza que será esto no y bueno tiene un sabor interesante digamos

Voz 1995 42:17 vale otra de las nuevas bebidas que están teniendo éxitos nos llama Le tribute le tributó que que es

Voz 1584 42:25 pues bueno le tributó es una es una es una a ver todo este fenómeno de los refrescos artesanos está teniendo mucho que ver con el de la coctelería también no y bueno le tributó es una marca que hace refrescos aunque ellos les llaman no que es la manera un poco técnica de llamarles dentro de este mundo de la coctelería en teoría son bebidas que están pensadas para hacer cócteles con ellas no sí bueno tienen cosas pues como el Ginger Ale por ejemplo no la cerveza de jengibre que es una bebida no alcohólica Iggy bueno que a mí me parece me paré son bebidas que bueno igualarse a palo seco con hielo pues no te dicen mucho pero sí lo

Voz 0237 43:06 los es con otras cosas yo creo que sí que vale eso ya es más estamos en territorio del Perotti

Voz 1995 43:12 que está ahí nos asalta no sé si es para refrescarse otra bebida interesante que el nombre quizá no no suena muy mal Frida que es la feria

Voz 1584 43:20 pues la vida es un refresco que hace en en en Valencia es un refresco de cola que tiene una historia bastante peculiar no porque bueno hay una leyenda que dice que que torero de hielo de mal Feriz que es un pueblo de Valencia presentó en la feria de en una feria pues de no ser productos alimentarios en en Filadelfia en Estados Unidos en mil ochocientos ochenta y cinco un refresco que había inventado El hecho con nuez de cola resulta que al año siguiente pues eh yo comprendo que eran farmacéutico americano lanzó la Coca Cola en Atlanta no entonces hay un poco la leyenda esta de que la la traslación pues no es que una cola la inventamos en Valencia no pero bueno esto a ver entrar en el terreno de la leyenda pero bueno el hecho es que este refresco de cola coge el nombre pues eso es lo de mal Feriz la herida no bueno sí es un refresco bueno pues bastante parecido a la a la Coca Cola que que realmente está está bastante bueno una cosa interesante que hacen estas estos refrescos artesanales en general que a mi me gusta es bajar la la cantidad de azúcar o incluso suprimirla en algunos casos in tampoco usar demasiados edulcorantes sintéticos no potenciador de sabor no sea que son bebidas que que para mí personalmente tienen un sabor más agradable son digamos menos dañinas para para la salud que que los refrescos convencional

Voz 1995 44:52 pues bien en el fondo también parten de una nueva tendencia Miquel tiene que ver con la proximidad con la cercanía una de ellas por ejemplo apura que apuesta por la por la materia prima cercana a hacer si tenemos Ramones pues si la vida te da limones pues ya lo hizo limonada

Voz 1584 45:08 sí sí sí son en general marcas que venden un poco esa esa conciencia medioambiental no de de usar ingredientes de proximidad también hay otro ejemplo que se llama Linda otra marca que éstas sí que tiene más implantación nacional que hace un zumo de tomate y garantizan que todos los tomates son locales etcétera etcétera no también muchos utilizan productos cuando tienen que traer ingredientes de otros continentes por ejemplo garantizan que sean de de Comercio Justo no también tienen cierto rechazo general estas marcas por el uso de plástico en los envases no tira más hacia el cristal general me defienden un poco una mayor conciencia o al menos eso es lo que venden

Voz 1995 45:49 vale y tienen un además también de diferencia porque estamos un poco hasta las narices de la siempre lo mismo siempre lo mismo ir mezclar siempre con lo mismo

Voz 1584 45:58 claro claro a mí a ver eso es lo que en el fondo me interesa no que al final lo que aportan estas marcas pues es diversidad no y más más oferta de sabores no que no siempre te tengas que hacer eh que tengas que tomar la misma tónica o el mismo reflex refresco de cola no sino que tengas diferentes sabores en general bueno pues yo creo que es Sabores un poquito más cercanos a lo que tenemos en la naturaleza

Voz 1995 46:22 además esa cosa tan homogénea

Voz 1 46:25 ahí tan lineal como los refrescos

Voz 1995 46:27 los diales Mikel Iturriaga el comunista siento un placer un abrazo muy muy grande que hace mucho que tengas verano

Voz 1584 46:33 no me más alargado nada eh no me has llamado ni Dios ni genio estoy un poco decepcionado Toni estamos faltos si fíjate que está

Voz 1995 46:41 los llegando al final de la temporada con escasez

Voz 0237 46:43 sí pero sabes que te queremos que pedido entramos no de por un pepino la es es un homenaje

Voz 1584 46:51 no me lo pondré en la cabeza no en otras más

Voz 0237 46:57 un abrazo feliz verano

Voz 49 47:02 en la Cadena Ser

hoy por hoy con Toni Garrido

