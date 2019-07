Hoy por Hoy (09/07/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día a las once en Canarias donde la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos muy buenos días

Voz 1018 00:09 hola qué tal buenos días este es el momento para esto que está previsto que comience que el Congreso de los Diputados la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para ver si son capaces de articular mecanismos de entendimiento de cara a la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno a priori parece que existe muy pocas posibilidades de acuerdo pero evidentemente hay que extremar la cautela Inma Carretero

Voz 0806 00:29 si esta es la quinta Reunión de Sánchez Iglesias y en realidad ahora están más alejados que la primera vez llegan cada uno tirando de un extremo de la cuerda en su pulso por el Gobierno de coalición y en las últimas horas se ha enrarecido además el ambiente después de que Iglesias haya insinuado que el presidente en funciones le ofreció en la primera cita dos ministerios que es algo que los socialistas niegan la reunión comienza ahora aquí en el Congreso a Sánchez le hemos visto entrar en coche en el garaje al término van a ofrecer ruedas de prensa Pablo Iglesias y Adriana Lastra y veremos si logran activar la negociación programática que persigue

Voz 1018 01:00 el PSOE Sánchez está previsto que ya con Pablo Casado líder del PP que no acudirá el que no va a acudir a la cita es el responsable máximo de Ciudadanos Albert Rivera que ha convocado una rueda de prensa en el Congreso para dentro de media hora ayer PP confirma al final que ha habido reunión entre casado ya Abascal que ha durado hora y media que ha terminado Ike siguen avanzando las negociaciones sin ofrecer más detalles a todo esto lo que parece que no se desbloquea es lo de la Comunidad de Madrid la candidata del PP Isabel Diaz Ayuso asume ya que públicamente que mañana habrá un debate de no investidura ante el veto de Vox al acuerdo entre PP y Ciudadanos Carolina Gómez

Voz 0393 01:33 el presidente de la Asamblea sigue deliberando hasta ahora pero la propia Díez Ayuso asume que mañana no habrá pleno de investidura porque Box no apoyará su acuerdo con Ciudadanos y emplazan a estrés derechas a seguir negociando durante el verano

Voz 1 01:43 no dejar que la izquierda se ilusionan lo más mínimo como una comunidad que si llega a tocarla la va a unir como lo tenemos claro es mucho más lo que no suene yo espero que tengamos un debate a mi me gustaría que fuera investidura pero tiene pinta de que va a ser de no

Voz 0393 02:00 monasterio apoyaría un gobierno monocolor del Partido Popular una salida que Ignacio Aguado rechaza

Voz 2 02:04 hay una posibilidad de Ciudadanos es relativo ya que tienen tanta repugnancia a tratar combo callan gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso

Voz 3 02:15 hemos estado comentando las ocurrencias de los ingentes de Vox pospone con tal de darles quince segundos de telediario

Voz 0393 02:21 en Gabilondo se quiere presentar está dispuesto asumir ese riesgo dice y así se lo ha trasladado al presidente de la Asamblea que dará a conocer su decisión en los próximos minutos

Voz 1018 02:32 hora doce y dos minutos lo vas a mediados los lleva a Barcelona por orden judicial agentes de la Guardia Civil han personado en varios departamentos de la Generalitat en busca de expedientes vinculados con el uno de octubre los agentes se encuentran ahora mismo en el propio Palau frente al cual está nuestro compañero Iker Álvarez

Voz 4 02:48 si se encuentran ahora mismo aquí han entrado por la puerta de atrás y también han accedido al departamento de Presidencia a exterior a través de la Intervención General del Govern que depende de la Conselleria de Economía en todos los casos cumplen con una orden del juzgado trece de Barcelona es el que investiga los preparativos del referéndum orden que fue emitida el pasado jueves Se trata de peticiones de información no de registros con lo cual sólo pueden pedir una información concreta a los responsables de la Generalitat e irse en cuanto la tengan fuentes del Govern aseguran que les facilitan todo lo que piden algo que según aseguran siempre han hecho los bomberos

Voz 1018 03:23 de Valencia han conseguido controlar ya el incendio desatado el Oceanográfico en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que ha obligado a evacuar el recinto Amparo Qods ya practicamente

Voz 0122 03:31 te no sale humo un humo que en un principio ha sido denso negro ha creado mucha alarma por eso sea desalojado todo el recinto como prevención afortunadamente no han resultado afectados ni personas de animales se ha producido en una de las torres de acceso a los acuarios del recinto Se trata de una torre prefabricada con material parecido al cartón piedra que ha provocado esa gran columna de humo negro visible desde gran distancia el incendio también ha obligado a cortar en ambos sentidos un puente cercano que acaba de abrir el tráfico los bomberos realizan ya tareas de remate y ventilación

Voz 1018 04:02 en Burgos frente a la Subdelegación del Gobierno concentración de repulsa por el crimen machista ocurrido ayer en Salas de los Infantes Pedro Sedano en estos momentos determinaron una concentración de un minuto en el que las autoridades fundamentalmente han expresado su repulsa por eso eso condena por ese asesinato que se produjo ayer y cuyo autor material confeso está en este momento todavía en las dependencias de la Guardia Civil a la espera de que pasen los próximos minutos decían que tal vez una hora a disposición judicial una de las claves es saber si la mujer saltó por la ventana para intentar huir o fue hombre que latino después ya cuchillo en el pecho sería unos diez mil agricultores de toda Andalucía protestan para exigir precios justos para el aceite de oliva pancartas de No hay futuro el olivar se muere en el la la avería de la palmera Mercedes Díaz

Voz 6 04:46 con tareas diez él dicen las organizadoras con gorra con sombrero de Caja han con mochila a la espalda caminan a paso ligero por la avenida de la Palmera de Sevilla hacen que haya del Palacio de San Telmo sede de la Presidencia de la Junta reclaman un precio justo de la y que en origen para no perder dinero que se permita también el almacenamiento privado que hoy de agencia específica dice que la pureza de la efectuando el IVA habilidad sin techo justo el y los pueblos se mueren han intermediarios especuladores a las importaciones no a las de son las frases con leemos en la escuela cartas de una manifestación amarilla y blanca que son los colores de las organizaciones agrarias Coag y UPA la gran patronal ASAJA no asistió

Voz 0159 05:25 yo todavía con Toñi Fernández y Giulietta Arroyo seis carreteras secundarias siguen cerradas por las lluvias torrenciales que provocaron ayer el desbordamiento del río Cidacos en la localidad navarra de Tafalla las lluvias dejan ya al menos un muerto el Ayuntamiento de la localidad va a pedir la declaración de zona catastrófica por las inundaciones

Voz 0202 05:42 prisión preventiva para tres individuos acusados de violar en grupo a una joven Cambrils los hechos ocurrieron en la pasada verbena de San Juan cuando la víctima acudió con un grupo de conocidos a un domicilio de la localidad tarraconense

Voz 0159 05:54 novedades sobre la investigación que permitió la detención la semana pasada del jefe de la Policía Judicial de Algeciras por sus vínculos con el narco el capitán arrestado no sólo daba chivatazos a los capos de la droga sino que también avisaba otros agentes que estaban siendo investigado

Voz 7 06:07 el tercer encierro de los Sanfermines termina con

Voz 0202 06:10 los heridos ninguno de ellos por asta de toro el encierro ha sido muy rápido ha durado dos minutos y trece segundos ya tenido momentos de tensión por la caída del animal en la calle Estafeta

Voz 1018 06:19 puesto el esto es algo de lo que podemos contar por ahora rebotes

Voz 5 06:22 muy bien

Voz 1995 06:25 hoy por hoy hora doce

Voz 8 06:30 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:34 con Toni Garrido a comienzos de la hora anterior les hemos hablado de una nueva películas en este viernes que se llama nunca visto lo que viene a continuación en cambio es lo nunca oído

Voz 9 06:45 sí

Voz 7 06:47 te

Voz 9 06:49 pero usted escribimos en tiempos se ruido

Voz 10 06:52 es saturación de exceso de oferta en muchos ámbitos

Voz 1995 06:56 se calcula que el veinte por ciento de las canciones incluidas en la base de datos de la plataforma de música en streaming Spotify el veinte por ciento

Voz 10 07:04 jamás han sido reproducidas piense lo más bajo de lo más bajo de la lista de reproducción

Voz 1995 07:13 existen millones de canciones esperando pacientemente a ser escuchada esporádica no les da pena canción citas en Spotify Quino o cara de niño algunas de ellas esta mañana les va a llegar su momento

Voz 7 07:29 cuáles Baptista muy buenos muy buenos días Toni muy buenas mira esta canción que escuchamos a fondo

Voz 1995 07:33 con esta canción

Voz 11 07:36 es la primera vez que suena pero no en la radio es la primera

Voz 7 07:39 suena en general bueno para ser rigurosos es la segunda vez que suena le he tenido yo que reproducir antes para poder grabarla duros además lo influenza la canción que mucha influencia pues no parece que eso no parece esto que vais a escuchar ahora por ejemplo tampoco había sonado nunca y eso que forma parte un disco que tiene un título que es difícilmente mejorable española con swing de Omar Valle a pensar en la poesía que siempre es la primera vez que hoy

Voz 1995 08:09 está escuchando esto esto se lo hemos escuchado

Voz 7 08:12 Omar Valle vosotros yo antes porque lo he tenido que sea tres escuchas tienes Tomás olvido

Voz 1995 08:17 pero estoy donde

Voz 7 08:18 esto pues mira existe una plataforma que una plataforma web Gotti Fay cuya única función es ofrecer además lo hace de forma totalmente aleatoria canciones que jamás han sido reproducidas en Spotify es como el paraíso para ese hipster al que la música independiente le parece demasiado comercial porque te permite eso de a mí me gustaban cuando no les conocía nadie bueno pues esto es absoluta mete literal así sido íbamos a hay grumas no no hay una letra pequeña nadie nadie hoy vamos a escuchar juntos por primera vez canciones que nunca nadie ha escuchado antes buenísimo y no es que serranos ojos imaginar la cara que pondrán sus autores me reciban la carta con el céntimo de euro en derechos de autor por una canción que ellos mismos habían olvidado que un vía confusión lo que está sonando la radio bueno cuenta pero poco aunque line Macron claim acogiese un famoso pie claim Macron si lo recordarás yo no lo recordarás de autor de un disco que se llama My Love Weis con su de come recomendable canción rechazan to de ballad

Voz 13 09:14 hoy

Voz 8 09:24 la primera vez que alguien reproduce por algo activistas pero avalada desde donde quizá nunca debió volver caro siempre es siempre uno quedará esa dura sino que si nadie las ha reproducido Zola a lo mejor por alto

Voz 7 09:36 será Yee sería mejor no cambiar ese equilibrio pero era demasiado tentador seguir pulsando ese botón aleatorio de canciones que nunca nadie ha escuchado con vosotros sonando por primera vez seguramente por última vez también en Highbury con su pegadizo éxito Touch Wood

Voz 14 09:51 cinco que con Pekín en Ellis

Voz 1995 09:59 es buenísimo Touch sindicato ganadera no parece que le haya funcionado la superficie unos menos no en cuanto a su carrera

Voz 7 10:08 bueno al menos en una página de Wikipedia este señor gracias a la que descubierto que trabaja en Londres como administrador de bases de datos que publica todos sus discos bajo su propio sello de nombre reveladores artistas contra el éxito

Voz 1995 10:21 la verdad

Voz 7 10:23 este señor que se marxista coristas contra el éxito tiene un blog por cierto en el que cuenta una cosa es un tren que es realmente delirante pero esto de artista contra el éxito es una filosofía que muchos de los que vamos a escuchar hoy siguen a rajatabla por ejemplo Chloe Duck las reglas cuenta con la friolera de dos oyentes mensuales en Spotify unos somos nosotros calculo el otro probablemente ella misma

Voz 1995 10:49 no estoy pensando anoten Cloud Atlas porque la mismo hemos un favor y ahora vayan ustedes tengan sus canciones

Voz 7 10:57 la alegría que se lo llevó al club hombre por lo menos va a multiplicar por dos soportar piensa que esto ha pasado de ser escuchas a un millón ahora mismo escuchemos

Voz 1995 11:07 no yo porque no era una clara entre Dior Florence The Machine

Voz 7 11:12 el éxito de la Cherry Coke esto como planteamiento filosófico es cómo es esa esa duda que que se pregunta sobre de cien un árbol cae en medio de un bosque y no hay nadie que lo escuche el árbol hace ruido cultura canciones que la diera existen las canciones del nuevo estamos devolviendo a la vida estas canciones hoy y además una vez reproducidas y como ya han sido reproducidos una vez desaparecen de la plataforma con lo cual esto tiene todavía todavía más magia por eso no me gustaría que pasara desapercibida esta fantástica victoria polca del trompetista guíe tu cuerpo

Voz 5 11:51 en ese escuchando por primera vez todos juntos esta canción

Voz 7 11:54 yo nunca había habido escucho creo que nunca nada a lo mejor los alumnos de Guy porque parece ser que es un profesor de trompeta bastante afamado en Francia pero en Spotify os digo que ni siquiera los alumnos Seguí han pulsado Play en esta canción y no me digáis que no sería una pena que esto se perdiera o que nadie luchará por ejemplo la delicadeza de baby Main del tenor de origen irlandés Michael Daily Express especializado éste es absolutamente cierto enanas en canciones de amor para bebés

Voz 15 12:20 y mucho

Voz 7 12:24 jo

Voz 1995 12:26 entiende esto lo están Gotti Fay mirarlos en Spotify canciones nunca reproducidas en Yas Marina

Voz 7 12:34 contó alguna forma brillante que acabar este segmento por ejemplo otra canción infantil una señora que tienen nombre artístico es impagable que es Mónica Lipsky lo que muestra Monica Ali lo que demuestra que el brandy no siempre es sinónimo de éxito gracias a nuestros oídos canciones nunca antes escuchadas jornada gracias a vosotros por un abrazo

Voz 14 13:06 hoy por hoy con Toni Garrido es lo normal sientes este seísmo esquemas dice Marleen libio directa supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero la consulta condiciones el INE directa punto com un

Voz 16 13:26 Peñón Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos son dos tres cero once nueve cero dos dos tres cero once

Voz 14 13:42 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 8 13:46 arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 18 13:53 queda polemista diez y ahí está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 8 13:59 otros tener derechos de autor cronista sea bueno pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada que es muy buenas noticias vigilante vamos a buscar otro otro reverso graves él es más que suficiente en esa moneda claro Isaías Lafuente de Byrne La Ventana con Carles Francino

Voz 20 14:35 con las horas del día va acumulan hechos contradicciones discrepancia si desatinos

Voz 5 14:44 unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba hacia abajo te llevan a la izquierda hecho cuidado con el que aquello que les parece bien a los provoca profundo malestar a los de aquí poco todos quiere llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que está pasando y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 21 15:26 hora veinticinco le estamos esperando

Voz 7 15:28 la SER

Voz 22 15:31 a cuenta con la sí lo que pasa

Voz 23 15:46 hola a Juan Costa tras otra vez los neumáticos no cuentes con nosotros estas vacaciones yo no estoy pone sus dibujos en Internet

Voz 24 15:56 bueno informa tus neumáticos en la red por elige entre primeras marcas continental Estolkin Descubre nuestros precios imbatibles tienes es la medida más vendida por sólo sesenta y nueve euros consulto otras medidas y condiciones en punto es por la increíble sensación de de preocuparse

Voz 14 16:26 nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el Corte Inglés seguro segurísimo

Voz 25 16:31 en la Cadena Ser cinco días del país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa y Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 26 16:52 siempre oí este sus alegrías y tristezas esta subida pero ello nuestras muere su piensen los tuyos ahora

Voz 27 17:02 el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios El día que no estés contrata lo antes del dos de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas consulta a las bases de la producción Santero sea a punto de es Santa Lucía estamos cerca extras seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 28 17:21 sí me vine un cinturón

Voz 29 17:28 ya están aquí las rebajas de El Corte Ingles con una selección de bañadores de mujer por sólo quince euros hasta el treinta y uno de agosto de arriba el verano bajo los precios en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 8 17:43 esto no se busca

Voz 30 17:46 si piensas que sólo tu mascota le gustan las cosas que ruedan no conoces los días redondos de Open trae cualquier cosa que ruede te damos hasta siete mil euros y el doce y trece de julio puertas abiertas consigue regalos y entradas para mascotas dos sólo en fines Opel nacido en Alemanía pensado para todos y también para tus mascotas consulte condiciones en la red de concesionarios Opel España

Voz 8 18:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 18:11 con Toni Garrido y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día explicará hoy Pedro Sánchez a Pablo Iglesias que no piensa ir en un gobierno de coalición con con una marioneta de color con negando de la mano con otra vestida morado cuando de repente sale el señor de la casi por un poco chocante que Abascal pida Rivera que se sienten a negociar a gritos de que se ponga fin al Apartheid contra Vox

Voz 31 18:38 por contra los fans

Voz 1995 18:42 dan una salud de hierro los miembros del PP y Ciudadanos de Madrid que ayer acordaron impulsar una tarjeta sanitaria única que en realidad existe desde el año dos mil cinco Estos partidos PP Ciudadanos han llegado a un acuerdo de gobierno Madrid con un total de ciento cincuenta y cinco propuestas ciento cincuenta y cinco es casualidad un poco obsesivo cuánto pueden llegar a ahorrarse en el Atlético de Madrid con Griezmann después de que la Audiencia Nacional avale que las empresas puedan descontar dinero de la nómina los empleados que lleguen tarde al trabajo inglés tampoco se ha presentado madre mía que disgustó nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Aimar Bretos hasta entonces