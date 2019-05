La Hora Extra (19/05/2019)

Voz 1 00:00 extra en la Cadena Ser

Voz 4 01:00 el pasado martes por la tarde comenzaba la setenta y dos edición de Cannes con un jurado que este año preside Alejandro González Iñárritu fue la ceremonia de apertura emocionada comprometida políticamente hablo mexicano detrás del muro

Voz 4 01:15 mira que mueve el mundo

Voz 0116 01:20 por aquí ya es algo político pero además creo firmemente en que el no poder ver películas de todas las partes del mundo es algo negativo que aisla a los individuos y fomenta un nacionalismo excluyente con gente que sólo se identifica consigo misma eso es muy peligroso porque hace que no veamos a los otros como iguales estoy en contra de este fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo y espero que pare porque corremos el riesgo de volver a mil novecientos treinta y nueve y a toda esa retoques

Voz 4 01:52 en este gran mercado del cine que Scan este año películas para todos los gustos desde un Ken Loach que ha emocionado pasando por los hermanos Dardenne hasta propuestas mucho más comerciales como la que trae al festival Quentin Tarantino muy importante la presencia española con posibilidades de premio por primera vez se ha proyectado fuera de España dolor y gloria de Almodóvar que podría convertirse en la segunda Palma de Oro para un cineasta español después de la que consiguió Buñuel pero ojo porque no hay que perder de vista a los competidores que en esta edición vienen pegando fuerte

Voz 4 02:23 eres Pepa Blanes España sólo tiene

Voz 1463 02:25 a una Palma de Oro el galardón más prestigioso del cine de autor

Voz 8 02:29 metódico aquí hay actividad del filme Hiddink Llanada

Voz 1463 02:33 Buñuel Viridiana película que tras su proyección

Voz 2 02:36 están en coletazo al Vaticano desde entonces el director que más cerca ha estado devolver hagan alguna es Pedro Almodóvar lo estado curioso nunca he que Bellido

Voz 10 02:45 Cal é ciudad yo un festival en el que me siento muy a gusto

Voz 1463 02:50 en el año noventa y nueve se la quitaron los hermanos Dardenne dicen que Cronenberg presidente del jurado vetó la película española en una enemistad que sigue existiendo los Dardenne vuelven a ser competencia para el director manchego en esta edición en la que Almodóvar presenta una película redonda reflexiva cuidada que ha emocionado a la crítica española es dolor y Gloria

Voz 10 03:12 un clásico la han programado un ciclo de cine rodado de madre

Voz 11 03:16 mí me llamaron para pedirme que representará

Voz 1463 03:22 Almodóvar ha llenado de estrellas esta alfombra roja con Penélope Cruz iban veras dos de los reclamos de esta edición de Cannes pero aunque tiene posibilidades de ganar hay otro director que amenaza su Palma de Oro es Ken Loach que ya le ganó en dos mil seis cuando presentaba volver

Voz 1463 03:38 Almodóvar se tuvo que consolar con el premio a mejor guión y verá sus actrices entre ellas Penélope subir a recoger el premio a la mejor interpretación femenina después ha seguido viniendo por ejemplo con Julieta ha sido presidente del jurado en el año de la bronca con Netflix

Voz 13 03:52 no no no habido sangre nos hemos respetado mucho todos il eso no quiere decir que todos pensáramos lo mismo acerca de todas las categorías

Voz 1463 04:03 este año además CAM tiene más nombres españoles el gallego Oliver Laxe estrenan la sección Una cierta mirada este martes o que arde una curiosa historia sobre un pirómano que vuelve a su casa natal junto a su madre en la Galicia rural Un canto a la despoblación dio la España vacía da con el fuego como elemento principal acto

Voz 14 04:20 no entenderían que un invento tales como son que no tienen que actuar precisamente se les mes unos en Cuzco

Voz 1463 04:28 este domingo por la tarde hay otro director español que gusta mucho aquí en Cannes Albert Serra el catalán ya ha pasado por el certamen en varias ocasiones ahora regresa con otra provocación Liberté una película que nace de una obra de teatro de una exposición que puede verse todavía en el Museo Reina Sofía de Madrid

Voz 0390 04:50 este Ray Laxe son dos de esos nombres que triunfan más fuera de nuestras fronteras que dentro aún así su tiene sigue siendo una halo de originalidad y reflexión que contribuye a expandir el cine español

Voz 4 05:03 cuestión polémica hay pendiente de resolver la presencia en los festivales de las películas de las plataformas digitales su mercado que ahora mismo está copando alguno de los grandes estrenos de la temporada como Netflix que en junio presenta la última cinta de Isabel Coixet escribe dirige Eliseu Marcela rodada en blanco y negro protagonizada por Natalia de Molina Greta Fernández cuenta la historia del primer matrimonio entre mujeres en la España de principios del siglo XX José Manuel Romero

Voz 1084 05:32 la conquista de derechos sociales siempre ha sido una travesía larga habitualmente marcada por la violencia y la represión en dos mil cinco en España se puso la cabeza de los países que legalizar el matrimonio homosexual tras años de marginación y persecución antes que todo eso más de cien años antes dos mujeres sortearon todas las trabas para oficializar son

Voz 1084 05:59 a Isabel Coixet recupera la fascinante historia de Elisa y Marcela dos maestras que se enamoraron en A Coruña a finales del siglo XIX y urdieron una complicada trama para burlar los prejuicios de aquellos años grises de la restauración una

Voz 4 06:13 ella se hizo pasar por hombre Mario se bautizó

Voz 1084 06:15 y contrajeron matrimonio por la Iglesia la realizadora catalana descubrió la historia hace años ya en dos mil doce trabajaba en el guión y ahora la lleva al cine con Greta Fernández y Natalia de Molina de protagonista

Voz 0268 06:25 es necesario recordar la historia ir yo no conocía esta historia sinceramente antes de recibir el guión con lo cual también me parecía increíble que algo así no no se supiera más y creo que esta película va a darles el lugar que que se merecen ha estado heroína

Voz 1084 06:43 dos heroínas dos pioneras que jamás pretendieron serlo que son lucharon por su amor a la ficción reivindica esas mujeres olvidadas que desafiaron al sistema las injusticias de una sociedad que arremete contra cualquiera que hace peligrar su concepto de normalidad

Voz 0268 06:56 históricamente en general las mujeres hemos estado invisible fijadas y el colectivo lésbico pues más todavía porque imagínate mujer lesbiana ínfima ya dos por ejemplo que eran independientes no en aquella época horas monja o ama de casa de repente era maestras no tenían inquietudes más allá de lo establecido social

Voz 1084 07:17 la cinta visibilizar la doble lucha la de las mujeres Illa de las lesbianas recuerda la necesidad de contar historias desde el punto de vista femenino para educar a las nuevas generaciones defiende Greta Fernández

Voz 1084 07:52 una historia vigente en el contexto sociopolítico actual la ola reaccionaria que recorre el mundo amenaza muchos de estos derechos y vuelve a exponer la homofobia latente que creíamos superada

Voz 0268 08:01 hay que poner las noticias y ver cómo

Voz 18 08:04 la homofobia está creciendo muchísimo en todo el mundo como hay millones

Voz 0268 08:07 ahí bueno miran hay muchos países donde todavía es un delito amar libremente

Voz 1084 08:14 el hice Marcela no pudieron ocultar su historia mucho tiempo fueron descubiertas fueron perseguidas y juzgadas se formó un enorme revuelo mediático huyeron a Portugal finalmente escaparon Argentina hasta Emilia Pardo Bazán precursora del feminismo les dedicó unas palabras a la cinta fue estrenada en la Berlinale con una acogida tibia y con polémica está producida por Netflix compitió en sección oficial

Voz 1084 08:40 Justo para la película para la historia para estas mujeres lo que estamos contando en nombre de la cultura tengamos que sacar esta película de la competición los ciento eso no es cultura

Voz 4 08:49 tags NAP Concha

Voz 1084 08:51 a la prensa reaccionó con aplausos a esta defensa de Coixet finalmente la película se estrenará el próximo viernes sólo en algunos cine en los Verdi como pasó con Roma De4 ya a partir del siete de junio tendrá su lanzamiento global en la

Voz 19 09:04 la la La Extra la Cadena Ser

Voz 4 09:10 siempre es un reto enfrentarse un clásico pero aún más dirigir la obra que marcó la carrera artística de tu padre más de sesenta años después Natalia Menéndez estrena Tres sombreros de copa de Miguel Mihura en el Centro Dramático Nacional los una versión del texto es una adaptación mínima de la obra que gira en torno al compromiso nos contaba la directora que ha charlado con Marta García

Voz 1513 09:32 Miguel Mihura tenía veintisiete años cuando escribió Tres sombreros de copa la historia de Dionisio ese tipo que se tumba en su cama con su sombrero de copa puesto la noche previa a su boda es su vida se convierte en una especie de circo absurdo en un sueño delirante

Voz 2 09:47 buenas noches este señores malabarista es malabarista debuta también mañana el el mi Psicosis perdone que no le de la mano como tengo esto pues no puedo algún compañero entra dentro porque no entro

Voz 1513 10:01 pues la primera obra de teatro que escribió Mihura aunque no se estrenó hasta veinte años después fue también la obra tras su paso por el teatro universitario que le dio fama y popularidad al actor Juanjo Menéndez que tenía veintitrés años cuando interpretó a Dionisio a las órdenes de Gustavo Pérez Puig en el Teatro Español más de sesenta años después su hija Natalia Menéndez la lleva a escena en el teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional

Voz 20 10:27 el sombrero de copa está o en mi vida sin darme cuenta del todo no siendo muy consciente es un peso emocional tampoco demasiado elevado y probablemente los demás leen más que que yo ah pero porque mi padre está en todos en toda mi vida no a lo largo elegido tres sombreros de copa realmente porque porque parecía de las primeras suyas porque bueno porque hasta aquí yo no he hablado mucho de él no y entonces bueno pues me apetecía también pues porque no dedicarle ya cuando ya tienes otra madurez

Voz 1513 11:05 Miura nos sitúa en ese espacio de desasosiego previa tomar una decisión alrededor de una pregunta de verdad me quiero casar

Voz 2 11:12 a dos de un ejercicio con los sombreros así nos distraemos a Mining tanto los malabares es admirable desactivar las cosas al aire y luego cogerlos parece que se va a acabar y luego resulta que no se te lleva uno cada ataque yo si usted

Voz 1513 11:30 Natalia Menéndez cree que el ejercicio de la libertad es siempre difícil y que la renuncia siempre va unida al compromiso es absolutamente actual el tener miedo al compromiso creo que la mayoría de las personas hemos pasado por algún momento de de deseo de compromiso hemos pasado por un un miedo atroz pero que en el dos mil diecinueve en el dos mil cincuenta y tres seguirá este miedo al compromiso con otro ser humano dice la directora de escena que en su vida personal y profesional se ha encontrado también en el lugar de Dionisio frente a esas decisiones

Voz 21 12:05 era uno la vida con el amor en muchas ocasiones no es una persona muy enamorada Riza con el trabajo en unas cuantas ocasiones también pues me han ofrecido gestiones que no ha querido hacer porque querido dirigir he querido algo más frágil más difícil más complicado con lo que él no se puede comer pero que me alimenta

Voz 4 12:36 la política se sube a los escenarios con una nueva adaptación de Stefan Schwartz en esta ocasión a las tablas del Romea de Barcelona que acaba de estrenar una partida de ajedrez escrita en mil novecientos cuarenta y uno por el autor austriaco aquí convertirá en monólogo que interpreta Jordi Bosch que habla de la crisis de valores de Europa y el miedo a los totalitarismos nos lo cuenta Crisol Tuá

Voz 23 12:56 en un transatlántico que viaja de Europa América poco después de la Segunda Guerra Mundial coinciden el campeón mundial de ajedrez y un hombre cualquiera el señor Rubaie un burgués de Viena que huye de los nazis Un personaje empecinado en dos en el arte del ajedrez el director Iván Morales dice que uno de los temas de la obra es la obsesión como aquello que te ayuda a levantarte por las mañanas puede ser nocivo en este caso una obsesión como respuesta a una situación límite como ésta

Voz 1135 13:24 personaje como el señor B se siente amenazado por por el el advenimiento del nazismo pues su cerebro responde con un con una locura con obsesión que les Alba y que le da placer y que le que le hace le da sentido a su vida hilera el poder incluso no podría se podría ser una película al final de superhéroes porque le hace ser el el mayor genio posible ver ajedrez pero también le abre la puerta a la locura en el fondo creo que es alguien haya es algo con lo que todo el mundo se puede sentir identificado porque todos todas tenemos esas cosas que nos ayudan a vivir pero que sabemos que si no vamos con cuidado

Voz 23 14:05 también nos pueden destruir no para esta adaptación el actor Jordi Bosch que interpreta todos los personajes de la historia han creado el recurso de un maestro de ceremonias que narra esta partida de ajedrez entre un campeón del mundo y este hombre desconocido pues yo me quedaría con el con el maestro de ceremonias

Voz 24 14:23 dos el son todos un poco cuando

Voz 25 14:28 es un hombre que está el el el su mono manía personal sería un poco todos estos personajes que sería él el que acogida en ese caso la novela o puede vivir de tal manera cuando hace un personaje hace otro hace Lot pero en el fondo es es él mismo

Voz 23 14:45 la partida da ESCAC utiliza el recurso del ajedrez para preguntarse cómo unos seres humanos con una inteligencia tan elevada llevaron a una sociedad al desastre un retrato con ecos que hoy todavía resuenan sobre la crisis moral de Europa frente al ascenso de los totalitarios

Voz 4 15:01 hablamos ahora de una reflexión sobre el diálogo entre generaciones de un ejercicio sobre la memoria es la propuesta que nos presenta la compañía números imaginarios que estrena en los Teatros del Canal El rey Lear uno de los clásicos de Shakespeare personaje que termina volviéndose loco por la traición de sus hijas y que aquí en este montaje participan enfermos de Alzheimer es una experiencia con la que la compañía ha querido explorar la manera que tenemos de tender puentes con los demás Enrique García

Voz 7 15:26 día el Rey Lear el al principio de la función hecho empezase el Rey divide su reino en tres partes entregar cada parte a una de sus hijas

Voz 26 15:37 en esta señora

Voz 20 15:46 y nosotros traducimos eso

Voz 7 15:48 que la los actores de la compañía cuando sean Lía van a repartir tres partes de su reino y hacemos que el público van a pujar para ganar esos retos portando convertimos al público las hijas de liar

Voz 2 16:01 Leo

Voz 28 16:21 era de personaje cada día una noche serán

Voz 1553 16:24 día y otra noche una de sus hijas

Voz 7 16:26 procedimiento de esta función que para nosotros es muy muy importante que surgió de los talleres los participantes con Alzheimer y familiares ese la ida de los roles es decir que nosotros ante la vida adoptamos roles diferentes pues dependerá de las circunstancias a veces somos cuidadores a veces los cuidan con esta idea decidimos todos los actores de la compañía iban a poder ser liar era una función

Voz 1553 16:48 diálogo teatral una propuesta con la que Carlos Tuñón director utiliza al texto de liar reelaborar todo y expandido por John Ramos en un montaje donde un grupo de personas con Alzheimer tendrán un papel tan protagonista como imprevisible serán público pero público participante

Voz 7 17:07 el hacer un proceso en el que hemos hecho un taller

Voz 24 17:11 con personas afectadas

Voz 7 17:14 Zeid Mary sus familiares coger el marco del Rey qué es un Rey de mente teníamos una un peligro que no se convierta en un montaje sobre el Alzheimer o montajes sobre la demencia porque no lo es para nosotros es un montaje sobre gente que acompaña gente ir para nosotros y la tormenta es esto es un desafío a a lo que viene a lo que a lo que no puedes detener que hacer con

Voz 11 17:36 el padre

Voz 26 17:44 yo no podría pero todo esto no existe por eso hablo Si yo fuera ligar esto fueron una tormenta ni si todo esto fuera verdadero yo miraría lentamente con los ojos detrás de todas mis arrugas mis pensamientos no son el reflejo de nada porque no hay nadie nadie que me sujeta pero no están todos rotos

Voz 10 18:09 yo no voy a bajar la cabeza para verano fiesta

Voz 1553 18:12 la compañía esperará después de meses de ensayo a que sea ese diálogo teatral el que invite a que esos padres en cada función sean los que decidan cómo participar

Voz 19 18:24 como recordar es muy molesto coincidir con todo ha venido

Voz 29 18:31 aunque no nos conozcamos pero sí que perdamos viendo en vamos yo por el homenaje que voy a muchas personas que conozco

Voz 30 18:54 si hace un mes

Voz 31 19:06 en Segovia estos días está celebrando

Voz 4 19:08 Titirimundi un festival que lleva más de treinta años acercándonos a las culturas del mundo a través del teatro de marionetas marionetas de hilo títeres de guante con sombras objetos antropomorfos formas abstractas este edición comenzaba con una alegoría sobre el movimiento de la mano de los españoles cero en conducta Javier de Andrés

Voz 33 19:33 todo con la magia de los títeres convierte a Segovia en una ciudad con todavía más encanto de la habitual treinta y cinco compañías de dieciséis países hacen reír a pequeños y reflexionar a mayores en una edición dos mil diecinueve en la que el arte de teatro

Voz 9 19:48 gestos más intimista el de las cosas pequeñas trasladadas a los segovianos y turistas a caravanas carpas y espacios poco convencionales es el auténtico protagonista Marián Palma es la directora de Titirimundi

Voz 10 20:00 la marioneta tiene una forma de comunicación totalmente diferente llega llega de otra de otra manera llega a todo el mundo a todos los público

Voz 5 20:10 no es una forma

Voz 10 20:13 de comunicar que fantasiosa puede ser directa puede ser y te te puedo hacer soñar

Voz 9 20:24 con Julio Michel director original del festival en el recuerdo después de su reciente fallecimiento Titirimundi no olvida su labor social con funciones que llegan a centros sanitarios Institut pero es que protegen a los más desfavorecidos como colegios de educación especial residencias de ancianos y hospitales el macedonio Alex Mijáilovski es el acompañante del títere Arctic un clásico en Sevilla

Voz 34 20:47 visto Party soy soy yo por los hilos dentro de un personaje ni si es un trabajo que ha hecho casi toda mi vida cada año tengo nuevo público porque mi espectáculo es den para niños de cero hasta nueve y nueve entonces cada año tengo nuevo público como yo tengo un personaje que puede caminar muy fácil entre el público y saludar todos es la oportunidad de ver también público que están los hospitales es un gran placer también

Voz 9 21:19 los voluntarios tienen una importancia capital en Titirimundi con cerca de ciento cincuenta personas venidas de diferentes puntos de España para entrar en contacto con las compañías y que se encuentren como en casa además Titirimundi utiliza las marionetas como herramienta pedagógica en Titiricole que convierta los centros escolares de la provincia en pequeños escenarios donde los menores disfrutan de hasta treinta representaciones Segovia repite un año más como el núcleo de las artes de la marioneta cientos de segovianos y miles de visitantes que año a año validan el festival como el más importante del mundo bien justifica los doscientos cincuenta mil euros de presupuesto que maneja la organización consiguen gracias a subvenciones públicas yp patrocinadores privada

Voz 4 22:30 this que la creatividad sólo se puede sustituir por la valentía la trayectoria del pintor francés fue una continua experimentación que ahora podemos descubrir en su faceta más desconocida la de grabador la Fundación Canal en Madrid reúne una exquisita selección de sesenta y tres grabados que ponen en valor la importancia de esta técnica en su proceso creativo y que Matisse también utilizo para desarrollar las ideas de sus cuadros Cristian Ruiz Orfila es el responsable de exposiciones de la Fundación

Voz 39 22:55 pese conoce Matisse con sus colores planos esos formas bastante sinuosas en estos grabados en blanco y negro el lenguaje es completamente distinto es extraordinariamente moderno

Voz 40 23:08 sorprende en el siglo XXI ver eh estos trazos realmente

Voz 1084 23:14 eh eh la capacidad de transmisión

Voz 39 23:17 a la capacidad de conexión con con la persona que mueve a través de trazos muy rápidos muy fluidos es verdaderamente sorprendente

Voz 41 23:26 que me

Voz 4 23:29 antes de hablar de libros vamos a viajar hasta París porque ya estos días se puede ver en el Museo d'Orsay la exposición Le Noir el modelo negro una interesante reflexión sobre cómo ha evolucionado la representación de los negros en la reciente historia del arte no como grupo social sino como individuo la manera que la artista tiene de retratar lo es un repaso que nos lleva desde la primera abolición de la esclavitud a finales del XVIII hasta los felices veinte en los que triunfaba jazz ya la visto la corresponsal de la Ser en Francia Carmen Vela qué tal

Voz 0390 23:58 buenos días durante siglos las personas de piel negra estaban relegadas también en el arte a papeles secundarios a menudo invisibles sirvientes esclavos prostitutas con mucha suerte nodrizas el Museo d'Orsay quiere romper un tabú histórico identificarla las negras y negros que han servido de modelos que han contribuido a las obras de los artistas la presidenta del Museo doce Decca sirven y se puso que es una revolución de la mirada la que proponemos devolverlos a la identidad con el comienzo de las biografías que tratamos de reconstituir darles un poco de visibilidad de singularidad de presencia en el

Voz 20 24:33 no

Voz 0390 24:36 uno de los óleos más conocidos es Olimpia de Mané que provocó un escándalo cuando fue exhibido en mil ochocientos sesenta y cinco por el desnudo de la joven blanca pero quién sabe que la bellísima mujer que ofrece las flores detrás se llama Laura era negra hay vivía en París en una colonia de obreros alguien ha pensado en el nombre de una de las modelos preferidas de Matisse pues será haitiana se llamaba Carmen o que recuerda que la figura que destaca entre los náufragos de la balsa de la Medusa de Jerry co era Joseph algunas obras han tenido que ser rebautizada por el museo es el caso del retrato de una nodriza pintado en mil ochocientos por Maris ya min Benoit titulado en un principio retrato de la negra más tarde una mujer negra Joy retrato de Madeleine el rapero y poeta al Dick Malik se ha inspirado en un óleo de este museo negrito con espada de Pierre Puig de Saban para hacer su último álbum

Voz 2 25:31 sí sí me parece necio y cuarto

Voz 0390 25:37 la exposición abarca más de dos siglos desde los prolegómenos de la primera abolición de la esclavitud en las colonias francesas en mil setecientos noventa y cuatro hasta el periodo de entreguerras europeo además de los artistas citados están presentes otros como de Lakua gustó Courbet Matisse o Giacometti algunos dicen que esta muestra es un principio de la descolonización del arte pero hay un larguísimo

Voz 4 26:02 Game Boy abre las recomendaciones de la acuse que como siempre nos trae Emma Valle espinos

Voz 42 26:14 eh

Voz 0564 26:24 es una verdad incontestable eran largos soleados despreocupados acumulamos costras en las rodillas helados arena de playa los dedos de los pies la editorial errata Natura he ha publicado los felices días del verano de Full Cody verdura último duque de verdura fallecido en Londres en mil novecientos setenta y ocho este es un libro de memorias lleno de nostalgia pasó su niñez en Sicilia en una villa cerca de Palermo en un mundo idílico en el que no existían los problemas es un libro que es un retrato de aquellos años de su familia de los vecinos y en suma de la felicidad de la minis

Voz 43 26:58 es que yo esté Un falle

Voz 12 27:36 un ERE que dicen que dan ahí

Voz 12 28:12 la veis

