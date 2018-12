La Ventana (17/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0313 00:00 con las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:07 hay nuevos datos sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en la zona donde se buscaba en El Campillo en Huelva Laura desaparecida el pasado miércoles fuentes próximas a la investigación sospechan que podríamos estar ante una muerte violenta Mariola ido buenas tardes

Voz 0259 00:22 buenas tardes Esther fuentes oficiales de la investigación aseguran a la Cadena Ser que a falta de las pruebas definitivas de ADN el cuerpo encontrado es el de Laura lo Elmo así lo han comprobado los agentes de la Guardia Civil en la primera inspección ocular realizada sobre las causas de la muerte estas mismas fuentes señalan a esta redacción que se descarta que el fallecimiento de la joven profesora se deba a un accidente por cómo han encontrado el cadáver los investigadores creen sospechan que podemos estar como dices ante una muerte violenta porque el cuerpo ha aparecido medio tapado con ramas

Voz 1454 00:56 a partir de esta hora está previsto que comience la segunda reunión negociadora entre el Partido Popular y Ciudadanos en andan

Voz 0089 01:02 Lucía la dirección nacional de la formación naranja

Voz 1454 01:04 el freno sobre los plazos para llegar a un acuerdo vienen a decir que todo tiene su tiempo Óscar García si fuentes de ciudad

Voz 1645 01:10 nos aseguran que aunque se llegue a un acuerdo para la Mesa del Parlamento andaluz antes de este viernes la estructura del futuro Gobierno irá para largo frenan así las intenciones del PP de querer cerrar todo mesa hay gobierno antes del día veintisiete que es cuando se constituya el Parlamento Juan Carlos Girauta portavoz de Ciudadanos mucho

Voz 3 01:27 por el Partido Popular Si

Voz 0827 01:30 quién creía que en cuatro días íbamos a despacho

Voz 3 01:32 es una cosa con tantísimas con tantísimas derivadas y de tan compleja tan larga

Voz 1645 01:42 las fuentes de Ciudadanos consultadas se marcan de plazo para alcanzar un posible acuerdo definitivo ya después de las naves

Voz 1454 01:48 además el Gobierno no podría aguantar hasta dos mil veinte si no son aprobados los presupuestos el próximo mes de enero el presidente Sánchez ha recordado que en enero se va a presentar el proyecto de ley de Presupuestos pero ha explicado que aún no tiene claro el momento exacto en el que los aprobará el Consejo de Ministros el presidente del Gobierno ha repasado en una conversación informal con los periodistas a mediodía en el Palacio de la Moncloa algunos de los temas de actualidad Sánchez tiene la esperanza de conseguir los apoyos que necesita para sacar adelante las cuentas del año que viene esta semana este se estrena haremos estación empezará el invierno que dice la Hemed será más lluvioso de lo normal en la península y en Baleares y con temperaturas más cálidas nos lo cuenta Javier Grey

Voz 0882 02:26 Corea tras un otoño húmedo y muy cálido Nos espera un invierno más lluvioso de lo habitual en la Península Ibérica hay Baleares normal en las Islas Canarias mientras tanto las temperaturas también serán superiores a la media en toda España aunque aquí los modelos todavía no muestran una tendencia muy clara como ha explicado hoy en rueda de prensa Delia Gutiérrez la portavoz de Aemet la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 4 02:46 toda la Península y Baleares La

Voz 5 02:49 el escenario más probable este que las precipitaciones sean superiores a la media en principio ahí

Voz 6 02:57 eh apunta a que podría ser un periodo más cálido de lo normal cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 1915 03:08 la comisión de investigación sobre universidades se retrasa al menos hasta febrero la Comisión está destinada a indagar entre otras cosas en las responsabilidades políticas en el caso del Master de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos pero PP y PSOE consideran que su celebración no es urgente Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0313 03:23 buenas tardes había propuesto una primera sesión otras dos

Voz 0861 03:25 en enero pero ese calendario no ha salido adelante lo ha tumbado PP y Partido Socialista según fuentes parlamentarias estos dos partidos ha alegado que no está justificada la urgencia de esta comisión de investigación sobre los supuestos fraudes en la Rey Juan Carlos al final esa comisión arrancará en febrero IED el mejor de los casos sólo se podrá celebrar un total de tres sesiones porque las conclusiones tendrán que presentarse en marzo para que puedan ser debatidas era Asamblea antes de la disolución de la Cámara

Voz 1915 03:50 gracias Javier y la policía ha detenido en la capital en nombre de dieciocho años por abusar sexualmente

Voz 0089 03:55 una mujer en el portal de su casa ha ocurrido en el distrito de Tetuán Alfonso Ojea agentes de la Policía Municipal detenían a este individuo sobre las siete de la mañana de ayer domingo porque fue identificado en un incidente de tráfico que se produjo minutos después de esta agresión una media hora antes una mujer regresaba a su domicilio en la calle de Los Molinos en el distrito de Tetuán cuando un joven

Voz 0313 04:15 en el edificio de su vivienda justo cuando ella

Voz 0089 04:18 acababa de abrir el portal ya dentro comenzó a perseguirla ya cursarla en las escaleras incluso el agresor tiró al suelo a su víctima y comenzó a tocarle en sus zonas íntimas la chica pudo escapar y refugiarse en una casa de un vecino quién le ayudó al oír sus gritos la descripción que la víctima hizo de su agresor ante los agentes lograba la detención del hombre le había robado también

Voz 1915 04:39 su teléfono móvil gracias Alfonso del otoño en la Comunidad de Madrid ha sido más cálido de lo habitual con temperaturas un grado por encima de la media según la Agencia Estatal de Meteorología a falta de los datos de diciembre la M a la de un año extremadamente cálido en la región con una temperatura media de dieciséis grados a esta hora tenemos nueve en el centro de la capital

Voz 0313 05:36 le he estado dando algunas vueltas a cómo empezar hoy el programa porque no me resulta nada sencillo ese me había ocurrido tal vez elaborar un ranking de malas noticias de esas que nunca desearía recibir he pensado también en hacer un un elogio de la amistad destacando el valor terapéutico que tiene querer a los demás y que te quieran E incluso es sopesado llamar a alguien que nos aconseje sobre cómo reaccionar ante las dificultades es mejor afrontarlas en solitario o buscar el el calor y el cobijo de los demás llevo toda la mañana haciendo cábalas pero creo que lo mejor es ir directamente al grano porque es que además se mezcla todo la amistad las malas noticias y la manera de afrontarlas así callaba mi amigo nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer ya está ya lo he soltado a partir de ahora que hable él que es que me ha dado permiso para decirlo que buenas tardes

Voz 1546 06:23 hola qué tal quedara es desde cuándo lo sabes el día treinta de octubre me tienen un en mi axila y luego pues mira cuando lo sacaban mi daba unas noticias tremendas que Michael tienes cáncer un lo malo que no tiene cura y luego lo demás no me acuerdo haber escuchado muy bien porque yo pensaba que una pesadilla que no era de verdad a exactamente que tienes melanoma melanoma evidentemente melanoma no no si de en la axila visite más bien sabido la metástasis había viajado semana he visto en mi en mi axila no ha durante un par de días yo no sabía muy bien qué era pensaba quiero mal sueño y además seguramente es menor iré el día siguiente el hospital y haga hoy hemos confundido Michael no sé si porque yo me encontraba con una flor Carles no ha estaba francamente en el en el suelo y un buen día tomando una cerveza me dice una cosa es que la ciencia había hablado tenía cáncer yo mando avanzado a la ciencia había dictado una serie de circunstancias Él que tiene que vivir eso lo y esa es mi potestad de decidir cómo yo voy a vivir yo no quisiera que mis hijos a mi mujer puede hablar de que hay Michael previo a la enfermedad dio Michael A oye de repente me sentí empadronado es dirige yo voy a decidir como yo puede vivir tenían poca arriba pues un buen día mi mujer mi jefa han decidió en que tenemos que a buscar una segunda opinión lo cual lo recibí Cristóbal Belda que el jefe de Oncología de la paz cuando Severiano Ballesteros pareció de su tumor cancerígeno estuve nuestro Fundación Fundación de Seve yo había olvidado de Cristobal un momento y mi mujer le llama dentro de dos horas y estuve en un despacho con un oncólogo de que que esto ha dicho que es el mejor es el mejor es claro en España es el mejor el mejor no ante resulta que sí lo es a habiendo hablado con él me fui a hacer un partido de fútbol con Carlos y con Maldini Maldini me preguntaba todo como estaba yo quisiera Kiel entendida bien como estaba no porque ha Maldini tiene no demasiado registros de empatía sentir no te mira mal imagínate estoy jugando un partido de fútbol en esos instantes estoy perdiendo dos cero pero ojo eh a falta media hora yo tengo a Messi quitándose el pantalón del chándal va a entrar va a jugar a para mí entonces esto lo pueda quedar seguro porque a Emiliano Calvo me oncólogo ex madridista

Voz 0313 09:26 así el lema o Messi

Voz 1546 09:29 lo que siempre ha elogiado a Emiliano y son los padres de una una terapia quizás salvando vidas ideal para salvar la mía que esa inmunoterapia

Voz 0313 09:41 pues vamos a hacer una cosa nos dejas poner un poquito de música

Voz 1546 09:44 si no me voy a dar y La Ventana

Voz 0313 09:46 vamos a tu Messi particular de acuerdo muy bien Isaías Roberto buenas tardes compañeros un abrazo que lo que sí se deja así

Voz 10 12:19 estás pero le hemos dado un gran abrazo porque en porque quién cual y que cuando te has dicho a los oyentes Michael me ha dado permiso para contarlo todo esto lo sabías desde hace días pero nosotros no lo sabíamos por lo menos yo no lo sabía yo me he enterado esta mañana estaba ayer en la Reunión cuando he visto que claro que le daba un abrazo me ha contado cosas muy interesantes no como que has descubierto a otro Michael

Voz 0313 12:41 no sea que sí había otro Michael escondido por ahí bueno

Voz 1546 12:44 sí es cierto que yo llevo unos sesenta años conociendo me yo vi la conclusión aunque debo reconocer que he estado cómodo mi propia piel por fin han pero ya no obstante le conocí quiere más bien un avestruz no no me gustaba la películas tristes ni más noticia así pero esto y inclusive pensando que yo conozco gente hitos conocemos gente que padece de de este terrible enfermedad que no tiene cura ETA no sé que uno imagina subastaban a mí Nancy quizá de mi tal y que no se alcancen altos como yo imaginaba aún puedo aprender de mí habiendo seguido tantos antes conmigo mismo no era evidente y sumamente no hubiese preferido no tener esta batalla no pero las circunstancias y es lo que hay la tengo a estoy realmente para para labor estoy para la lucha estoy aprendiendo de mí y estoy seguro no estoy diciéndole en vano no estoy diciéndolo para que las que me quieren sin te envié no estaba no sé qué pero sí estoy para esta labor si la podían animar no

Voz 11 13:58 doctor Emiliano Calvo buenas tardes muy buenas tardes

Voz 0313 14:05 por Calvo el director de Investigación Clínica del Centro Integral Oncológico Clara campal en Madrid de verdad te deja que le llame Messi Michael

Voz 13 14:15 bueno la verdad es que refleja que que me tiene mucho aprecio y el aprecio es mutuo vivió la especie mucho llamar forma mirando desde desde que mismo al Osasuna hay empezaba entonces mi carrera de Medicina en mi mujer es una barricada líneas él y bueno en el mundo de la comunicación pues nos aprendimos el mismo futuro con él todos los de nuestra asignación y seguimos sin siguen a todo esto que es con lo cual además se aprecia hay una gran acción

Voz 0313 14:55 este tratamiento que comentaba Michael que está recibiendo y a él que salva muchas vidas y nuevo es exactamente que consiste Nos lo puedo explicar

Voz 13 15:03 sí bueno es es una nueva modalidad terapéutica que ha supuesto una revolución dentro de la oncología de hecho del Premio Nobel de este año la doctora Allison con yo qué sé es duda esto precisamente son tratamientos que me olvidé hacerlas malignas como hace la la quimioterapia

Voz 0313 15:26 sí

Voz 13 15:27 lo que hace es modular el sistema inmune del paciente para que pueda reconoce esas células madre sin Asia acabar con ella es como el sistema inmune habitualmente las bacterias con los Nurse etcétera para que el sistema inmune es capaz de hacer eso con cierta facilidad con los enemigos externos pero cuando el enemigo se generado se origina en el propio organismo que son células benignas que se convierten en malignas pues muchas veces tiene dificultad para detectarlas cierta al que estos tratamientos de alguna forma pues en que el sistema inmune las ecológica

Voz 0313 16:04 este tratamiento doctor se puede aplicar a cualquier persona que que padezca cáncer o depende de de de de de su propio organismo de su propia genética

Voz 13 16:13 sí la verdad que el descabello terapéutico de estos fármacos son fármacos que se empezaron a a en ferias de hace veinte veinticinco años brotó del besado yo que era pues de de esta última década empezaba a ver que es activo en diferentes tipos tumorales todavía hay tipos tumorales y los que no pido intento de los tipos tumorales donde demuestra ser eficaz pues igual en todos los pacientes ética pero desde luego hay pacientes y en muchos tipos tumorales de mayo melanoma pulmón de gira Adige tumores con alteraciones genéticas estabilidad los queremos saber se dedica a la vista de estos tratamientos además es que no sólo son eficaces en en un porcentaje relevante de paz íntimo que cuando ves ética son normales si estamos empezando a de pacientes con enfermedad metastáticas accionado vimos tipos de tumor que se cuidaban con estos tratamientos que antes era más bien algo muy muy mal

Voz 0313 17:24 efectos secundarios doctor tiene muchos o pocos

Voz 13 17:28 es otro perfil efectos secundarios se colean bastante mejor que la quimioterapia que pone la como referencia que cultura esa leyenda negra de de la mala tolerancia sin tratamiento pues tóxico especialmente tóxico para para las células malignas pero que es que con latino que Tapia pues se podía subir excepto secundario pues importantes no con una inmunoterapia lo habitual es que se den colado no terapia en día muy hay estimo porcentaje de pacientes pequeño otros real pues que como el sistema inmune se excita sobremanera pues que pueden tener efectos secundarios tipo enfermedades autoinmunes por ejemplo el sistema inmune ataca alcohol edad política si ataca a los pulmones mismo mitin sin ningún es altiva íntimos pero va mucho en general pero no secundario esas menores y cuando llueve lo sabemos detectar

Voz 0313 18:22 no no sé cómo se comporta Michael con usted como como paciente pero aquí hacia el ganso como siempre es decir tal como está tal como está hablando usted efectos secundarios Saporta hacer gestos cometieron Parra que es que la consulta se porta igual

Voz 13 18:38 Saras es una persona extraordinaria lo lo conocéis perfectamente cosa que es totalmente coherente entre lo que piensa lo que dice y lo que no hay ninguna diferencia tiene una gran inteligencia alguien definía la inteligencia como la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y él desde luego la adaptación a esta situación nueva que ha sido privilegiada después todas sus cualidades humanas que Klasnic además como comunicador pues las veo en consulta con él

Voz 1546 19:13 pues estuve recibiendo el viernes pasado a mi primera dosis de buena terapia estuve con unas enfermeras de Emiliano Cristina pues me hizo venir en ayunas para todo pues se caso efectos secundarios gitanos de que yo estaba esperando doctor de que hubo un efectos secundarios sería mejorar me pronunciamientos las Serres tuvo quizá un poco mejor pero resulta que no

Voz 14 19:40 sí todo todo

Voz 12 19:50 doctor

Voz 0827 19:50 la claro no nos está hablando en otra también desde luego que no solamente suscita gran esperanza por lo que no están contando tanto Michael como usted sino habrá un montón de oyentes no que tendrán depositadas grandes esperanzas en verano mejor lo mio tiene una solución por este tratamiento son tratamientos que podemos encontrar en el sistema público de salud en España

Voz 13 20:12 que si desde luego son tratamientos que están comercializados en sus indicaciones diferentes tipos tumorales indicaciones concretas dentro de de dichos tipos tumorales en donde ha demostrado ser más eficaces que lo que antes eran tratamientos estándar soy muchas en esos en muchas áreas yo yo creo que lo importante es hablar de estas cosas sin alarmismos

Voz 15 20:36 el en verdad datos con datos

Voz 13 20:39 deme ustedes en datos y efectivamente son tratamientos disponibles ellos pues tenemos la siguiente generaciones de no trapo Bali que además ha acelerado los que que se pueda acceder a ellos a través del que me ensayos clínicos pues en los que se muchas indicaciones no pero desde luego el sistema de Chabrier nacional privado público pues pues dispone de estos estos son las indicaciones de hecho son buenas

Voz 0313 21:09 les les les voy a aportar otros datos cuanto yo decía antes que de esta mañana me rondaba por la cabeza elaborar una lista de de Ranking de malas noticias de eso que no querrías que te dijeran nunca me parece que el que te comuniquen que estás enfermo de cáncer estarían un lugar muy muy destacado no seguramente por eso porque todos de una forma u otra hemos tenido directa o indirecta relación con esta con esta enfermedad lo comentábamos el pasado viernes Hacienda La Ventana en Orihuela se multó

Voz 1546 21:35 explican las iniciativas solidarias para

Voz 0313 21:38 echar una mano en la en la búsqueda de fondos de recursos para seguir investigando en una carrera en la que el viernes comentamos que se iba a celebrar ayer en Orihuela con más de cuatro mil personas corriendo para buscar fondos para investigar el cáncer de páncreas a esta hora se llevan recaudados casi cincuenta mil euros no ha terminado todavía la recaudación eso hallaron Orihuela pero ayer en TV3 en la televisión pública de Cataluña un año más un vamos un fenómeno yo casi considero que paranormal porque la la la la la la fortaleza de la sociedad civil en ese aspecto es año tras año una cosa inenarrable ayer se recogieron en la vigésimo séptima edición de La Marató de TV3 se recogieron casi once millones de euros dedicados a la investigación biomédica del cáncer sharia

Voz 11 22:24 actor de La Marató buenas tardes bona tarda hola buenas tardes buenas tardes

Voz 0313 22:27 lo primero felicidades además en un día como hoy y con lo que estamos comentando te puedes imaginar que es una una alegría enorme bueno casi once millones de euros y no está cerrada todavía la la cifra de verdad

Voz 16 22:38 exacto contenido han todavía abiertas las posibilidades de dar esos euros hasta finales de marzo y eso marcador increíble derecho

Voz 14 22:46 cor en el cierre de un programa en esta sentencia

Voz 16 22:48 Ediciones de La Marató a lo está diciendo el cáncer está muy cercano lo tenemos todos ahí esa sensibilización hizo que que fuera esta recaudación tan tan increíble de récord es verdad que es tú lo decías fenómeno paranormal no se tenemos hay una sociedad que que se ha hecho de La Marató trasciende la televisión pública ya autonómica de Cataluña hay hablabais también de actividades en catalán es organizan al lado de de de de de cada Marató como tres mil actividades en pequeños pueblos cosas pequeñitas grandes pero todo el mundo está ahí ha abocado Hay creciendo sea lo Nuestro lema este año era la investigación da vida que es un poco lo que sabes hablando no sea todos esos nuevos tratamientos como la inmunoterapia como los métodos de detección con nuevos

Voz 14 23:40 yo fui a líquida eh

Voz 16 23:43 la importancia al genoma de conocer to d s ADN que tenemos ahí y que puede facilitar hacer tratamientos personalizados eso se convirtió en quince horas de programa osea increíbles en los cuales cerramos a la una y media de la madrugada con con ese marcador de más de de casi once millones de euros increíble realmente

Voz 0313 24:03 doctor Calvo una pregunta once millones de euros en la lucha contra el cáncer y suponen una gota en mitad del mar o es algo más que eso

Voz 13 24:11 todo todo suma maestro desde luego es una cantidad muy importante pensando en que además en España pues no hay no hay la cultura de la de la filantropía muchos países anglosajones tampoco está y a veces eso pues coma se medidas buscar el siete a Podemos haya otra historia desde luego lo que implica que la gente cada vez más está no sólo sensibilizada sino implicada y comprometida

Voz 15 24:42 en que entre todos entre todos

Voz 13 24:44 el de ser donde podemos cada uno de nosotros pues consigamos y además estoy convencido que lo debe pues en los próximos quince años antes de retirarme con sus consigamos que sea una enfermedad cuya darle en los últimos años pues están siendo espectaculares estampado abismos en descubrimientos y hallazgos yo creo que esto se va a ir mejor cada año bueno pues entre todos entre todos creo que lo conseguiremos es importante que la gente pues ciudad aportando y ayudando cada uno se quitársela eh toda ayuda es Xavi

Voz 0313 25:27 este ahora algún proyecto concreto adonde vaya destinado este dinero o tiene que pasarse un proceso antes de selección

Voz 16 25:32 hay todo un proceso estudiadísimo que esos encargar la fundación de la Maratón de TV3 que se creó en los años noventa para justamente gestionar marcadores como las dos tanto tanta suma de dinero lo que pasa a partir de ahora es que ha sido una convocatoria para equipos de investigación ellos presentan sus proyectos se evalúan con un panel internacional es un proceso la muy exhaustivo hilos mejores proyectos pues elevan un pellizco de es de estos millones de euros sea que se llevan a de media unos trescientos doscientos cincuenta trescientos cuatrocientos mil euros que es mucho dinero que habitualmente suma pues a otros a otras fuentes de financiación que tienen para para sus proyectos osea que hay todo un proceso ahí y luego se va siguiendo año tras año y al cabo de cinco años tienen que dar cuentas de para qué han servido ese dinero que han dado los catalanes en este momento yo sé que a apunto sólo una cosa porque en este martes en este Master que me ha tocado hacer con el cáncer ah hablando con investigadores bueno luego se me han dicho es que ha cambiado un poco el paradigma porque está llegando más pronto lo que se investiga osea el los hallazgos del laboratorio

Voz 14 26:36 llegando antes a la al paciente no

Voz 16 26:39 al a los hospitales y eso pensó que es es es importante y es bueno no hay que ese dinero que ahora se ha recogido quizá a puede dar sus frutos en muy poco tiempo y la gente se puede aprovechar de ello

Voz 0313 26:51 muy bien Xavi Abad director de la de La Marató de TV3 un abrazo muy grande amigo y felicidades

Voz 11 26:56 dos de verdad e igualmente gracias un abrazo

Voz 0313 26:59 Tere Mariano Calvo ha sido un placer tener este ratito en La Ventana amo aunque sea por esto que estamos comentando pero ha sido muy instructiva de verdad

Voz 14 27:06 encantado encantado y un habrá una aldea a Michael

Voz 1546 27:09 pues nos veremos mañana doctor

Voz 14 27:11 mañana mañana te necesita sí sí tengo

Voz 1546 27:14 si bien

Voz 17 27:16 en pie cero que el tiempo es sumo el tiempo es incierto ahora que ya no creo que la vida se a que eso es lo único que estén qué es esperar a que la

Voz 18 27:40 eh

Voz 17 27:47 qué vida suerte es que la vida sevillista por qué

Voz 0313 34:48 el pasado viernes estuvimos en Orihuela presentando el nuevo disco de de la chica Condi Goodman ya hablamos largo y tendido con Elsa sobre aspectos distintos de la vida y en concreto sobre el feminismo ella que ha tenido siempre fama bien ganada además de ser una mujer rocosa que no se corta delante de casi nada admitió que sí que está pasando un buen momento la lucha feminista sin ninguna duda que hay procesos que no tienen vuelta atrás pero recuerdo que comentamos también las resistencias que aparecen a lo largo de este de este itinerario ahí a una de esas resistencias muy desagradable

Voz 4 35:20 parte enfocados nuestra polémica digo

Voz 2 35:25 polémica Science Lafuente

Voz 0827 35:30 varias firmas comerciales han decidio sacudir unos en fechas tan entrañables para hacernos ver que tenemos que jugar más con nuestros hijos charlar más con nuestros padres Iber más a nuestra gente porque si calculamos íbamos sumando tampoco nos queda tanto tiempo para estar juntos ahora sido la cadena de televisión Fox la que ha querido rendir homenaje a la lucha feminista muy activa este último año para hacerlo Itziar Castro actriz de Visa vis protagoniza un vídeo en el que jugando con las palabras y con el perfil de su personaje en la ficción anima a las mujeres españolas a seguir siendo malas después de un año en el que se han portado muy mal bueno pues una semana después ya os podéis imaginar la Fox se ha visto obligada a bloquear los comentarios porque las redes se han llenado de mensajes ofensivos de insultos y amenazas especialmente dirigidos a la actriz fundamentalmente centrados además en su aspecto físico bueno diremos una vez más en este programa que nos produce vómito este tipo de reacciones de gente que acumula tantas fobias contra los demás y que es además tan valiente que sólo se atreve a insultar desde el anonimato dicho esto diremos también que a estas alturas de la historia ya pocos podrán sorprenderse de que cuando nos arriesgamos a ser rompedores el pack de las reacciones que se producen en la red venga al completo cargado tanto de elogios desmedidos como de impresentables ofensas

Voz 6 36:53 buenas tardes

Voz 0313 36:55 hola buenas tardes Cristina Miquel ex directora de marketing de Fox España lo primero que quería preguntarte si estáis sorprendidos por la reacción hoy ya teníais que pudiera ocurrir algo así sinceramente

Voz 31 37:07 bueno sabíamos pero una campaña que podía ser controvertida todo lo que sea hablar defenderé siempre que te gusta gente que no lo entiende ya está ahí lo lo lo entenderíamos no es bueno como todo en la vida me gustan las cosas y otras que no lo que no esperábamos movimiento de odio de de de de repulsa hacia hacia una mujer sea es la parte que nos ha sorprendido muy negativamente a todos

Voz 0313 37:36 déjame que para los oyentes que no estén al corriente les compartamos con ellos un fragmento de lo que es esta campaña de dolor que es este anunció

Voz 32 37:44 quería reina este año nos hemos portado mal nos hemos saltado todas las normas Nos hemos pasado por el mismísimo lo de Haditha estás más guapa hemos gritado hemos luchado hemos demostrado que si nosotras el mundo separa le hemos plantado cara a todo lo que no nos dejaba avanzar hemos enseñado lo que nos querían censurar hemos conquistado gobiernos bancos empresas felicidades reina seguido luchando juntas que aún nos queda Navidad varios también los perfumes joyas exprés de niños con camiones y cubas de herramienta al dándole así que este Ibiza así reinas reclamando lo Quest

Voz 0313 38:39 claro está pensando Cristina que te te puede gustar más o menos pero confundirse no quiere decir no no no no no da lugar a confusión este mensaje en Hoy sin embargo he visto alguno de los que sí que que confundían al personaje con la con la suena un lío de verdad o sea no no no no no lo puedo entender a mí me queda meridianamente claro que su mensaje que está muy en la línea de lo que propone es así

Voz 31 39:04 claro eso es nosotros al final este año y cosa hacer bueno queríamos felicitar a todas las mujeres coincidiendo con la emisión de la temporada cuatro de David empezar es una historia de mujeres de mujeres fuertes luchadoras una serie que apuesta por la diversidad y bueno creíamos que este año el año del mito el año en el que las mujeres hemos salido a la calle a defender nuestros derechos era un bonito era un bonito gesto en felicitar a todas las mujeres pues por todo este año no y bueno jugando un poco con la ironía de nos hemos portado mal no el gritar el usar el defender lo nuestro es era un poco él en Bilbao que tenía el IVA argumental que tenía a toda la la campaña Ahora bien el linchamiento hace ya Itziar Castro es lo que está

Voz 15 39:49 absolutamente fuera de lugar aparte que sí absolutamente comprensible

Voz 1546 39:54 esto es que Becerra atrevida campaña yo estaba esperando algo más políticamente incorrecto pero en el mundo que estamos viviendo ahora sin cien de que en lo políticamente incorrecto o el muy atrevido le único mensaje qué hace que llegue a la gente ha de ser más atrevido cada vez para que el mensaje llega

Voz 31 40:20 fíjate yo creo que en este caso yo creo tanto que haya sido el mensaje

Voz 1546 40:25 no no no no Arasti casos digo en general porque a mí personalmente no me paradigma absoluto políticamente incorrecto Senén Barro a mí me encuentro rodeado con mensajes mucho más políticamente incorrectos mucho más atrevidos como como si en el mundo que vivimos hoy sólo llega a vorágine avalancha de informaciones de redes sociales en distintos lugares sino a un superlativo

Voz 0313 40:50 más gorda si si si no es por eso

Voz 33 40:53 eh

Voz 31 40:53 sí estamos muy polarizado no en Hoy extremo pues si es cierto que al final no tienen bastante información tanto ruido tanto es verdad que desgraciadamente cada vez que las dos mensajes extremos podría existir acuerdo

Voz 0313 41:08 oye Cristina en una pregunta no curiosidad vais a hacer algún tipo de de estudio de análisis de de esta corriente que os ha sorprendido sobre todo por la dimensión no de donde tiene sus orígenes alguien algún sociólogo o alguien podría estudiar de dónde viene esto son mensajes anti feministas son mensajes de de gente cabreada con la tele que de gente que le tiene manía a las personas obesas no lo sé vais a hacer algún tipo de análisis sobre esto

Voz 31 41:33 hombre yo creo que es un mensaje de de cobardía no mensaje desde el anonimato un mensaje deciros que tanto en Facebook como en gran los mensajes negativos sobre lo hemos encontrado sobre todo han sido en Youtube donde ha sido escándalo soy por eso decidimos directamente cerrar los comentarios porque una cosa es el diálogo estamos encantados de que la te digan no gusta o que dic perfecto pero lo que no estamos dispuestos es a a escuchar leer barbaridades y además de lo que esa es entonces lo que tú planteas pues mira es interesante no él él qué qué sociedad tenemos que que es capaz de de que tiendo a aceptar al prójimo de criticar que no es igual como como tú no si sería muy interesante la verdad

Voz 0827 42:19 y con alguno de estos mensajes rais planteado digamos intentar localizar a los autores llevarlos a los tribunales porque a lo mejor alguno se ha pasado de la raya es decir una cosa es en digamos un comentario aunque sea lo más desagradable del mundo y otra cosa es algo que raya el delito usáis plantear algún tipo de acción

Voz 31 42:38 no no nos hemos planteado cobrar ningún tipo de reacción es verdad que hemos hablado mucho con con Itziar sobre sobre este tema y al final creemos que afortunadamente lo que hemos escuchado igual que hemos escuchado estos mensajes terribles queremos escuchar a muchas mujeres defendiendo hay muchísimas muchísimas mujeres las que ha quieren mostrar mostrar su apoyo yo creo que esa es la parte bonita con la que nos tenemos que quedar luego con el con el con la persona que oculta detrás de de una fotografía anónima creo que lo único que hay que hacer es

Voz 15 43:10 estallarle Cor precisamente con mensajes positivos

Voz 13 43:13 sí

Voz 15 43:13 Texas esas nuestra teoría ahora ya veremos muy bien directora de marketing de Fox España enviarle un abrazo muy grande

Voz 0313 43:20 crear de nuestra parte y otro para ti gracias por estar aquí

Voz 15 43:22 gracias a vosotros a vosotros para hacerse eco de todo gracias un abrazo adiós

Voz 0313 43:27 buenas no hay manera eh no no desde el punto de vista periodístico siempre nos queda la duda Si al hablar de esto en realidad estamos dándole mayor

Voz 0861 43:34 el escaparate y repercusión a aquellos que han hecho de esto un another

Voz 0313 43:38 soy lo hemos discutido claro de uno de esto pero es que me importe es que esta sido gorda eh

Voz 0827 43:44 yo yo creo Michael ella cuando te ha respondido pero yo creo que sí que la publicidad digamos que está exigiendo cada vez más digamos jugar con con determinados límites no yo recuerdo la campaña de Netflix fue hace un año con arcos y con él no te pases de la raya por ejemplo en las estaciones de metro claro que son que quiero decir es un eslogan muy atrevido es un eslogan muy rompedor es un eslogan muy provocador es un eslogan que suscita por un lado un debate educado y por otro lado digamos que despierta bueno pues hala pero las fieras que hay por ahí desenvolvía no sé también en las redes

Voz 1546 44:16 yo no yo no sé lo que esperamos tras mujeres porque llevamos siglos de los siglos de las mujeres teniendo que conformarse con un papel en la vida mucho más pasiva que el hombre no entonces si mantiene ese elegancia pasiva a igual nunca toma un paso hacia adelante y no entonces no llegan ni que sí sí me he pensado de lo que yo estaba escuchando en la campaña deba ser a que aunaba vamos a traernos si vamos a pasar un poco ETA realmente no hay nada malo no hay nada atrevido es simplemente están buscando un lugar de confort al del hombre digamos un paso hacia adelante y si alguien piensa que esto es políticamente incorrecto es que deben

Voz 0313 45:05 es que había algunas de las reacciones son típicas de alguien que se siente agredido y alguien que se siente agredido por éste por el mensaje del del feminismo es que bueno seguimos teniendo un problema y eso es así además ocurre con los grandes movimientos puede ser el de el de la inmigración con este caso del feminismo cuanto un discurso se vuelve muy homogéneo muy contundente que gana terreno en que avanza la reacción también es más furibunda en este caso lo que lo más cafés bolas más cafés que hay que hay de todo no porque algunas reacciones eran absolutamente hoy insisto te pueden no gustar anuncio te puedes meter con la actriz incluso en casita pero hombre algunas cosas destilaba en fin destilaba algo muy feo sincera

Voz 0827 45:43 voy hay otra cosa con las navidades también eh claro yendo al liquidar político defendiendo que somos muy españoles porque ponemos el belén y el árbol

Voz 0313 45:50 bueno bueno claro también ha habido gente porque tan

Voz 0827 45:53 en iniciar en el mensaje digamos que va no contra esa navidad de del regalo de etcétera no bueno pues claro es que ha salido los correcto

Voz 1546 46:02 es cierto que el nombre Santa Claus el ser mujer no Santa Fe Santa sí

Voz 0827 46:09 yo creo que tanto el árbol como los nacimientos dos llegaron de fuera

Voz 0313 46:13 cos es verdad que llegado desde hemos aplicado

Voz 0827 46:16 muy bien pero ambos Nos llegaron donde fuera

Voz 37 47:28 esta grieta por suerte somos expertos

Voz 1203 47:30 en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta y con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 1 47:41 la Ventana con Carles Francino

Voz 38 48:10 eh eh eh era

Voz 0313 48:28 faltan doce minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hoy hemos abierto la ventana hablando de temas relacionados con con la salud íbamos a cerrar esta primera hora exactamente igual porque tenemos a doctor uno de los médicos otorrino del Hospital Obispo Polanco de Teruel que se ha convertido pues se ha convertido en todo un inventor este especialista veía hace tiempo con con preocupación que uno de los sistemas de detección más utilizados en pacientes con vértigos pues no siempre estaba disponible en las consultas no porque porque cuesta mucho dinero porque tiene un coste muy muy elevado Ike ha hecho bueno pues ha desarrollado un prototipo para detectar este transtorno cuyo coste atención es de setenta euros setenta euros Guirós hombre setenta euros no

Voz 1546 49:10 el pero es que el aparato

Voz 0313 49:13 el aparato homologado cuesta ni más ni menos que catorce mil catorce mil a setenta Frank Betanzos buenas tardes

Voz 11 49:21 hola muy buenas tardes que te al doctor como eso muy bien bueno

Voz 0313 49:25 yo no sé si quieres te en los milagros pero contado así casi que lo parece esto no

Voz 14 49:29 bueno sí la verdad que no me lo esperaba que iba a ser algo tan barato yo pensaba que era muy costoso también

Voz 0313 49:35 nos cuenta la historia porque además recientemente y es uno de los reconocimientos que ha obtenido el Premio de Jóvenes Creadores aragoneses como empieza la historia de cómo cómo se desarrolla doctor

Voz 14 49:46 básicamente me encuentro trabajando con L'Hospitalet pero él es un chico al pequeño no contamos con tantos medios como hospital grande como Zaragoza o en Madrid entonces que pensé que tenía que hacer algo para poder confirmar los trastornos de vértigo muy claro empecé a mirar en Internet fueran los componentes Si si podía adquirir los ir también fui a la escuela politécnica despegó el para preguntar si podía realmente he conectar las componentes y claro me ayudaron temas hilos los Peggy lo Garmendia el hospital

Voz 0313 50:28 porque usted ingeniería mucho no sabe claro claro yo no tengo ninguna vocación de Mac Gyver ni cosas de estas dos menos para nada para nada cuánto tiempo cuánto tiempo le llevó a armar el prototipo

Voz 14 50:40 realmente desde que llegaron las piezas es prácticamente con una semana ya veremos listas

Voz 0313 50:45 semana pero doctor como se explica esta diferencia de precio quiere decir hombre se puede entender que de manera artesanal se consiga fabricar multen sido el tipo que sea más barato pero tanto más barato de de setenta euros a catorce mil que se nos pierde por el camino el aire ocasionó pero por el camino

Voz 14 51:02 claro es que ahí vienen la parte te sito estas cosas pero realmente yo no infringe ningún problema que utilizando ni el programa informático niega sino que lo hemos hecho nosotros mismos

Voz 7 51:15 y ya está

Voz 0313 51:19 ya está así más y el prototipo funciona exactamente igual que el que está homologado por Sanidad porque

Voz 14 51:26 el sembrar en términos prácticos lo mismo o sea usted no está utilizando la consulta vamos pues a utilizar la consulta porque me ayuda bastante

Voz 1546 51:36 doctor desde que has hecho en el aparato has encontrado mucha gente con el trastorno

Voz 14 51:43 pues la que vemos bastantes pacientes con este tipo de trastornos de vértigo la consulta es algo muy prevalente y sobre todo ahora más con el empobrecimiento de La Pola

Voz 0313 51:52 qué tanto por ciento de la población sufre trastornos relacionados con el vértigo doctor

Voz 14 51:56 qué pues es la población mayor por ciento comentó tienen está en rueda de Pegida y Sito eh que es lo que hace exactamente el aparato para detectar invertido ves básicamente creado a los movimientos de los ojos y me ayuda a complementar el diagnóstico la Unidad de Seguridad ido comentarlo

Voz 0313 52:19 a partir de ahora cuál puede ser el el desarrollo de este de este prototipo de este aparato que ha ideado usted

Voz 14 52:25 yo espero que sea lo que sea el canje todos no sólo en España sino en el resto del mundo hoy en los puertos los países siempre desarrollo

Voz 0313 52:32 ahora puede poner un manual en Internet para que la gente lo construya igualarlo a usted

Voz 14 52:39 en síntesis Serbia idea

Voz 0827 52:41 nadie el asunto es si usted está creando escuela quiero decir porque habrá otro tipo de aparato seguramente que se manejan en los hospitales y que a lo mejor investigando investigando probando probando pues hombre de catorce mil se pueden construir por setenta

Voz 7 52:56 a lo mejor

Voz 0827 52:57 en su ámbito en su consulta digamos hay otro tipo de aparatos que podrían fabricarse de una manera artesanal como usted

Voz 14 53:05 bueno lo que no tengo mucha idea sabes que en Jerez pero creo que que saldrá que se puede intentar y que quizás con el tiempo se pueda desarrollar equipo mucho más baratos y que estén Galache acceso

Voz 39 53:17 Jobs pero usted es capaz de arruinar las Company que estaba vendiendo hay catorce mil porque dice que la patente no la tocaron claro claro claro claro

Voz 0313 53:25 el doctor cuántos años hace que ejerce usted la medicina

Voz 14 53:28 pues eh desde estoy aquí en España gracias siete años de donde se muestran nazi República Dominica

Voz 0313 53:35 lleva siete añitos aquí iba a preguntarle esta diferencia de precios en un en un equipamiento sanitario es lo más escandaloso que se ha encontrado en su profesión o hay más cosas de estas de las que no pensamos los que no lo conocemos

Voz 14 53:49 pues yo creo que ver mucho más y que no solamente se verá que sanidad sino también en otros ámbitos

Voz 0313 53:55 estoy hablando de precios de medicamentos de precios de coste de consultas raro

Voz 14 54:01 hace poco pasaba con un medicamento también que el costo de producción era tres dólares cien

Voz 7 54:07 detrás esas sí claro

Voz 1546 54:12 muy bien doctor francés pues

Voz 0313 54:13 se muchas gracias por asomarse a la ventana Hay jo felicidad después el descubrimiento de verdad

Voz 14 54:18 muchas gracias a ustedes que le vaya muy bien

Voz 0313 54:20 eso más fantástica IVAs más increíble también es decir ha sido muy prudente tampoco ha puesto otros ejemplos pero creo que a quién más quién menos se le viene a la cabeza nombres de eso de medicamentos tratamientos concretos para cualquier tipo de de enfermedad de repente que sin que alguien te descubra que puedes acceder de manera mucho menos onerosa pues mira

Voz 1546 54:43 a mis curioso la pregunta que hizo ese as

Voz 0313 54:46 ah el doctor Calvo sobre las

Voz 1546 54:49 disponibilidad de edad en una terapia la pública yo fue ofrecido un medicamento el cinturón critique hoy en Michael esto no tiene cura pero quién sabe si lo podemos confiar la tendrías que tomar un medicamento ah mínimamente durante un año posiblemente veinticinco Si la cosa llega eso sí pero claro no lo cobró no play es caro de cuanto de cargo es Erice catorce mil al mes al mes al mes en mi mujer me dice pero esto yo cien hija mes a meses

Voz 0313 55:29 bueno

Voz 0827 55:30 hay hay muchos tratamientos que se que cubre la Seguridad Social que son igual de caros Michael pero en este caso se sepa no y es verdad que

Voz 0313 55:39 hay medicamentos que bueno digamos que

Voz 0827 55:41 tienen un precio porque son fruto de años de investigación etcétera ahora lo que es cierto también es que nosotros hemos descubierto relativamente hace poco tiempo los medicamentos genéricos que antes oralmente podrías comprar marcas y resulta que te das cuenta de que un mismo principio activo si es genérico te cuesta x Easyjet bajo una marca

Voz 0313 56:02 por diez no y eso sí que es un escándalo eso sí que es un escarceo encantado lo del mes a mes no no cambia

Voz 39 56:07 nunca amigo cura tenga además de curar te cambios no recuerdo mucho un abrazo muy grande Michael

Voz 1 56:16 sí

Voz 0313 56:40 bueno entre unas cosas y otras estas Navidades en la Ser tenemos el compromiso de compartir cada día cada día una ilusión distinta no sólo para ir y le pedimos ayuda Laura Piñero Laura hola

Voz 4 56:50 hola qué tal tenemos muchas razones para celebrar estas fechas por ejemplo la emoción de ese encuentro con amigos que hace tiempo que no vemos que suelen darse más en Navidad por falta de tiempo o distancia el resto del año el escritor argentino José Luis Borges describió a la perfección en una entrevista lo que supone la verdadera amistad

Voz 40 57:12 me gusta no necesita frecuencia el amor se prolongue está todo demostrado hermanos no

Voz 2 58:28 las celebrar muy de corderito asado en Navidad en Hipercor y en el supermercado el Corte Inglés te ofrecemos el cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros por sólo doce con noventa y cinco euros el kilo