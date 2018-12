La Ventana (17/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0230 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 2 00:08 la Universidad Rey Juan Carlos personada en el caso Máster pide

Voz 1704 00:11 cuatro años de prisión para Cristina

Voz 2 00:14 antes Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas tardes Carles la

Voz 0089 00:16 institución universitaria madrileña solicita cuatro años para la ex presidenta como autora de un delito de falsificación en documento público falsificación que se habría perpetrado al manipular el acta que le da como superado su trabajo de fin de máster es la misma solicitud de pena de prisión que la Universidad Rey Juan Carlos pide para el resto de acusados es decir para el catedrático Enrique Álvarez Conde perdón

Voz 1704 00:39 sus dos trabajadoras de ese campus madrileño

Voz 0089 00:42 la Universidad incluye en este escrito de acusación la inhabilitación especial por seis años para que Cifuentes no pueda ejercer en ese tiempo cargo o empleo público en ninguna administración

Voz 1454 00:53 qué otras noticias contamos Ester Bazán pues seguimos pendientes de las noticias que nos llegan desde la localidad de El Campillo ubicada en la zona minera de la sierra de Huelva donde ha sido encontrado el cadáver de una mujer que a falta de las pruebas definitivas es el de Laura lo Elmo como les hemos contado hace una hora fuentes próximas a la investigación sospechan que estamos de una muerte violenta como aparecido el cuerpo tapado con unas ramas en el Reino Unido una fecha que acabamos de conocer cuándo será la votación del acuerdo del Brexit aplazado el pasado

Voz 0313 01:20 Martes Theresa May acaba de anunciar en la Cámara

Voz 1454 01:22 de los Comunes que será en la semana del catorce de enero una semana antes se retomará el debate los abogados de algunos de los dirigentes independentistas encarcelados anuncian que llevarán al Constitucional

Voz 0188 01:34 al Tribunal de Estrasburgo Alberto Pozas

Voz 1454 01:36 las enseguida conectamos con Alberto Paz Pozas mientras tanto recuperamos unas declaraciones del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Hora catorce ha valorado aquí la decisión del Supremo de frenar las intenciones de la familia Franco de frenar el proceso de exhumación del Valle de los Caídos

Voz 3 01:53 bueno sería bastante grave que el Tribunal Supremo es de algún años hasta cubiertas en la voluntad de todo Gobierno no oí ni en este caso lo que es bastante grave digamos porque en cierto modo está paralizada porque si iba a hacer en verano luego iba a hacer en otoño yo ahora estamos llegando

Voz 1454 02:10 sabíamos que teníamos una comunicación pendiente con Alberto Pozas los abogados de algunos dirigentes independentistas anuncian que llevarán al Constitucional Estrasburgo Alberto

Voz 0055 02:18 si ninguno deja la huelga de hambre por ahora niegan categóricamente haber dejado de comer para condicionar el juicio que arranca mañana los portavoces de los encarcelados han anunciado hace unos minutos que internacional dicen más su situación por un lado ya han enviado cuarenta cartas a cuarenta líderes europeos denunciando que el Tribunal Constitucional no resuelve sus recursos y por otro llevan este bloqueo que denuncian que los tribunales españoles niegan ante Estrasburgo hemos preguntado al abogado de varios de ellos que cómo encara al juicio de mañana reconoce que no esperan que los jueces les hagan caso lleven el juicio al Tribunal Superior de Cataluña el titular

Voz 1704 02:46 el deporte Toni López termina entrenamiento del Real Madrid Ana

Voz 4 02:49 todavía el miércoles juega a semifinales contra el Kadima hoy no entrenado Asensio no han hecho al margen Bale Nacho Mariano hay también hoy a las nueve cierra jornada dieciséis a Santander

Voz 1704 02:58 en el Alavés Athletic Club cinco y tres minutos

Voz 1454 03:00 los cuatro y Teresa en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:06 las denuncias por violencia machista aumentaron más de un cuatro por ciento en Madrid en el tercer trimestre del año según los datos del Consejo General del Poder Judicial la comunidad se sitúa dos puntos por encima de la media nacional con diecinueve víctimas de maltrato por cada diez mil mujeres Yolanda Besteiro portavoz de la Federación de Mujeres Progresistas advierte de la necesidad de que el entorno de la víctima denuncie cuando la mujer no lo hace lo que más nos cuesta

Voz 5 03:27 no conseguí dieciséis implique el entorno de la víctima a la hora de dar el paso para para protegerla no no solamente es pequeñísimo ya era un dos veinticinco encima aún se ha reducido más

Voz 1454 03:38 pero con cualquiera en Ciempozuelos desconvocada la huelga de los trabajadores de limpieza que iba a empezar hoy un acuerdo de última hora entre la empresa concesionaria FCC y los trabajadores ha evitado los paros la principal exigencia era un aumento de sueldo para toda la plantilla Javier Gómez Comisiones Obreras

Voz 6 03:53 para el dos mil diecinueve dependiendo las tareas dependiendo las categorías sería una media del dos con cuatro Se han conseguido veinticuatro sábados más al mes distribuyendo la jornada perdón al año ir también la conversión de contratos indefinidos como bueno pues estabilidad en el empleo

Voz 1454 04:14 el Ayuntamiento de Pozuelo ha dejado sin clases a trescientos alumnos de la Escuela Municipal de Música Danza ante la quiebra de una de las adjudicatarias la empresa lleva meses sin pagar a los profesores pero el Consistorio no se ha querido hacer cargo del impago de los docentes en contra de lo que recoge el Estatuto de los Trabajadores David Guerra es uno de los docentes

Voz 7 04:30 es ir de repente él estar sucedido esto quiero cuatro años para pasaba al que medio Messi porque lo hemos cobrado nada menos

Voz 1454 04:40 y una cosa más la historia de Metro está desde hoy en el aeropuerto de Barajas la estación de metro del aeropuerto y la terminal dos acoge la exposición fotográfica Cien años de metro como parte de las actividades previstas por la Comunidad de Madrid para celebrar el centenario el suburbano medio centenar de imágenes que se podrán ver hasta el próximo treinta y uno de enero esto sí en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 2 05:07 venderse

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 8 05:17 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe Línea directa siempre en las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea Directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 9 05:42 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 10 05:45 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 9 05:47 ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y

Voz 10 05:50 carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 11 05:53 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 12 06:03 hola cariño sabes que hace la Policía bajo se han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada en nosotros ni ellos ni nadie se han lo Daura que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 13 06:15 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ago calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 06:30 este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión sabemos que para vosotros los amantes de la buena cocina lo mejor de las fiestas es compartir lo que más nos gusta con quienes más queréis por eso os lo ponemos fácil para encontrar lo mejor Iker vuestra mesa con ilusión en El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 12 06:51 en general óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para no

Voz 15 06:55 Abidal yo este año me he portado muy bien claro

Voz 12 06:59 si tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estrena o capas de tu dime cómo miras General Óptica tu mirada eres tú

Voz 16 07:11 yo hoy casi pachas con familias de novia comprar capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perros guía hebilla arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para acuñado cupón porque la bola cupón para novia ICO

Voz 17 07:27 hoy uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio mucho partido

Voz 19 07:41 a pienso yo

Voz 9 07:46 los libros de historia Nos dicen que al principio de todo hay hay una explosión un disparo Bicing va de otro alguien muere guardia cientos de miles personas cierto cajas empieza mucho antes del primer disparo

Voz 20 08:02 R3 la nueva ficción sonora de los creadores de gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 15 08:19 la patria una marca festiva yo no veo rojos y azules sobre españoles blanco y entonces vi Balbino por eso es el más caro abren así queman Pataky la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe un problema no soy yo tu problema eres tú Prado

Voz 22 08:58 que fue uno de los que inventó la conjunción y por esto Fedea de lo más tanto y yo pues uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo gracias

Voz 1509 09:12 habría ganado en el no venden embutidos

Voz 2 09:18 lo de Confucio es imbatible en el tiempo que no lo escuchábamos eh Antonio Martínez Especialistas secundarios Haarde

Voz 23 09:26 leí la Marina García

Voz 2 09:29 hasta aquí El gran arcano

Voz 23 09:31 sí estará en La Ventana por partida doble

Voz 2 09:34 la radio y luego La Ventana de los libros porque tiene segundo libro ya no a Javi en un ratito como siempre entrevista hoy una entrevista mágica así no diré más no digas no tenga una entrevista magia comenzamos con

Voz 24 09:50 él él él él comenzamos con arcano la opinión de Marcano hoy sobre la Cumbre del clima dos semanas de debate en Polonia hayan llegado a un acuerdo de mínimos como siempre por otra aparece toda reuniones sobre clima acaban con acuerdos de mínimos en realidad podrían llevar el acuerdo ya ha hecho antes de empezar el nuevo dos semanas de fiesta acuerdo de mínimos en la Cumbre del Clima la opinión

Voz 0684 10:11 el camino no siempre es lo típico o porque resulta que han llegado a un acuerdo de mínimos lo escucha Hadopi ya han dicho tantas tonterías que empezado a pensar que el primo de Rajoy lo presidía no se de por lo que estaba pensando en realidad se les está complicando para tomar decisiones han tenido mucha pereza o como John cuando decido dejar la cerveza cada uno lo estaba haciendo a su manera a estaban dentro Gil estaban haciéndolo fuera decían quería cambiar el mundo tenéis ganas decía el sí pero mejor mañana en la Cumbre del Clima realmente sabes que luego honesta arrima habla sobre el clima sobre la globalización pero no habla sobre el clima de desesperación que tenemos hoy en día a estas alturas porque sobre el clima hoy no sobre la cultura realmente la cosa está muy ATP definir el cambio climático pues te subido la temperatura sino no lo entiendo en esta cumbre la gente en realidad busca lumbre pero bueno estoy harto de este plan el cinismo que trae gente como el presidente

Voz 0313 11:09 eh

Voz 26 11:12 Dora a Papa

Voz 15 11:18 día llorar con darlo evitamos empezamos las tuberías con una petición muy mundana a cargo de Lea

Voz 27 11:27 normalice hemos no planchar la ropa por favor y gracias

Voz 1509 11:30 hola

Voz 27 11:32 todos sabemos que las Abuelas tienden a sobre alimentar a hijos nietos pero no sólo eso el Twitter este muy entonado le he dejado a mi abuela aún es el galgo y ahora tengo un dogo

Voz 15 11:43 vale

Voz 27 11:45 parece que madre de mamones ha encontrado el sitio que está a buscar

Voz 1509 11:48 no es este club de los que hay siempre viene a preguntarme a mí

Voz 27 11:54 los celos los celos amigos no sólo afectan a las personas ojito a este momento tenso ha caído el Piojo

Voz 1509 12:01 Alexa cuánto cuesta el peaje Guadarrama soy Siri hoy es verdad Siri cuánto cuesta el peaje Guadarrama no sé tú sabrás

Voz 27 12:11 y acabamos hay gente que parece que le importa un pito un ejemplo nos lo da capitán mongoloide acto aduana algo que declarar me acuesto con mi cuñada que sí tiene algo de valor le parece poco valor decía

Voz 15 12:23 lo con mi mujer delante

Voz 28 12:30 uterino

Voz 1704 12:31 nos llegan las noticias del Mundo Today

Voz 1509 12:34 Nerea Quique por este orden o Dios vuelve a poner excusas para no ir a la cena de Navidad del Vaticano le había tocado

Voz 0573 12:41 la miden invisible al Papa Francisco que se quedó sin regalo

Voz 1509 12:45 demanda de ella porque el agua le hace orinar

Voz 0573 12:48 en la etiqueta no pone nada de esto dice el hombre que ha tenido que comprarse unos pantalones nuevos con su propio dinero

Voz 1509 12:54 pide un viaje en globo le regalan una

Voz 0573 12:57 CIM pensaba que un viaje en globo sería más emocionante ha dicho la persona que recibió el regalo que tiene diez pedidos por entregar

Voz 1509 13:04 dos de cada tres españoles creen que el portugués es castellano con acento portugués

Voz 0573 13:08 es muy parecido al gallego castellano con acento gallego

Voz 1509 13:13 Mcdonald's ofrecerá un menú Premium que habrán comprado en otro sitio pagando

Voz 0573 13:17 más nuestro cocinero irá al lado por un bocadillo hecho de comida de verdad dicen desde la marca

Voz 1509 13:23 animalistas exigen que Papa Noel sea transportado por seis brócoli

Voz 0573 13:27 la fabricación diademas con cuernos de reno deja a miles de renos sin su defensa natural

Voz 1509 13:33 la frase en latín grabada en la entrada de la facultad de Filología significa los tontos pa letra enterado

Voz 0573 13:41 casi un siglo después certifica que la frase sigue siendo cierta comenta el rector

Voz 1509 13:46 Facebook monta un emotivo vídeo con todos los datos personales que te ha robado en dos mil dieciocho cobras

Voz 0573 13:52 veintitrés mil euros asestado buscando vuelos a París te gusta Marisa ayer es un votante potencial de Vox que ha dicho la buen con música alegre y enseñando te fotos tuyas que ni siquiera tu conocía

Voz 0188 14:01 ir al gimnasio a darse de baja ya es el principal propósito de los españoles para el año nuevo

Voz 0573 14:06 este año si llevo años queriendo hacerlo pero me da pereza dicen los españoles

Voz 1509 14:11 descubre tras quince años viendo la tele incómodo que la butaca es recrimina

Voz 0573 14:15 también acaba de descubrir que no le había quitado el plástico al la tele tras años viendo imágenes borrosas

Voz 29 14:29 lo va a la segunda fundamental es muy van a donde suele suceder muy buen fin Aaron Da Silva

Voz 1 14:49 Flo era

Voz 30 15:07 leemos en el diario El País que un estudio de la Universidad de Yale sostiene que no existen las personas normales que la normalidad es sólo una estadística que en realidad

Voz 0230 15:17 no todos somos raros esto lo han estudiado en la Universidad Anteriormente otros investigadores más modestos más a pie de obra ya habían detectado algo parecido todos somos raros

Voz 31 15:30 lo mismo te tiran un melón que tienen una sandía me pedían una

Voz 1704 15:33 la piedra que cedieron una

Voz 31 15:36 cada preservativo todo

Voz 0230 15:39 la frase del día es para un hombre al que no podemos llamar raro pero si hace unas manifestaciones peculiares el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona es un hombre de carácter se llama Josep Maria Bou dice que si resulta elegido el alcalde de Barcelona se colgará de la fachada del Ayuntamiento no que sea cara en realidad quiere decir Se supone que quiere decir que sedes colgará por la fachada aunque el inicio de su promesa sugiere el equívoco del ahorcamiento vamos a escuchar la promesa de Bou que si es alcalde se cuelga arriba si soy alcalde

Voz 0684 16:14 yo os garantizo que yo personalmente me iba a colgar arriba

Voz 0230 16:17 pero sería tremendo que un político prometiera esto sí me elegisteis me cuelgo de lo más alto me más ahorcó

Voz 1509 16:23 traigo de mi nieto este artefacto si me pongo encima me mato

Voz 0230 16:28 en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona se refiere hay un lazo amarillo y una pancarta con la leyenda libertad para los presos políticos y este candidato dice que si es elegido alcalde sedes colgará personalmente por la fachada para arrancar el lazo y el cartel pero hay algo aquí que no encaja porque si es elegido alcalde no hace falta que te descuelguen personalmente por la fachada si es elegido alcalde lo dices a un señor muy amable que estatus órdenes son una señora a la que le pides puede quitar eso por favor

Voz 32 17:03 tienen unos aparatos fabulosos grúas vehículos pesados de esos que hacen Momo cuando van marcha atrás como iberos también pueden ayudar mucha gente

Voz 0230 17:12 debe encargarse de ese trabajo no tiene que el alcalde Spiderman el Spider alcalde si soy alcalde acabar con la delincuencia no quiere decir que vayas personalmente a perseguir a los ladrones sería contraproducente además porque muchos ladrones corren más que tú si son rápidamente a veces pasa te cansas y luego te duermes los plenos y la gente se burla pero este señor quiere descolgarse por la fachada del Ayuntamiento siendo al Calderón escuchamos al completo si yo soy alcalde

Voz 0684 17:38 yo os garantizo que yo personalmente me voy a colgar arriba bajará pelando curse comisión lo místico lo que me dé la gana pero arrancar ese letrero y Aranca le ese golazo toma señores descolgar te tiene que ser antes de ser alcalde eligen para alcalde no para activistas de Greenpeace

Voz 0230 17:57 por cierto que la tarea no es que este señor sabe de lo que habla porque utiliza vamos a escucharlo técnica técnica esto es jerga tecnicismos de entendido

Voz 9 18:07 dice como me de la gana es Koke Dunn cerdo lo mítico

Voz 0230 18:14 se ve que son técnicas de él si sí esto sí se ve que va si eso hemos preguntado idea eh seguro que algún oyente saber de qué va porque estadísticamente es obligatorio si los otros mide a Kimi de lo hemos tengo que preguntar dice que se conoce la técnica

Voz 0313 18:30 como Rattle dulce Fher

Voz 0230 18:32 alemana españolas según donde consulte es que es un descenso para expertos eh cuidado porque según la Wikipedia es delicado porque Lacuerda roza contra el cuerpo te quema y además

Voz 1704 18:43 si no lo haces bien corres el riesgo de caer al vacío

Voz 0230 18:47 en lo que faltaba te eligen alcalde

Voz 1704 18:50 sí

Voz 0230 18:51 te subes a la fachada te descuelga con un acuérdate que te despeña si te matas el otro esto que dice del duelo mítico todavía es más peligroso porque según nos cuentan también es descenso con cuerdas y sí más o Tom Cruise

Voz 33 19:08 tradiciones navideñas

Voz 15 19:17 un test rápido somos de comprar lotería de Navidad sí sí no no sanos decenas de Navidad alguna no somos de Belén no esté no no pero somos de árbol si no no te villancico no no nunca si no somos regalos tomando notas regalos si no sí sí sí

Voz 0230 19:42 no cada cual tiene sus tradiciones aquí tenemos cada año nuestro villancico

Voz 18 19:46 ahí

Voz 15 19:48 ya

Voz 0230 19:51 a ver estos una predicción hay gente más apegada a las tradiciones gente menos apegada a las tradiciones Eduardo Mendoza escribió una vez que en realidad el año acaba en verano para convencernos de que acaba en diciembre es por lo que tenemos que montar todo este follón alrededor del treinta y uno de diciembre porque si no lo hiciéramos nadie se creería que el fin de año es diciembre

Voz 15 20:22 y con la tele además nacieron las tradiciones

Voz 24 20:26 lógicamente esta melodía no es medieval no esta afición media pero

Voz 36 20:31 todos sabemos que es Navidad

Voz 0230 20:34 que hay porrón otra tradición el turrón las tradiciones son una costumbre para las bueno para los creyentes son algo más que una costumbre por supuesto

Voz 9 20:42 aquí cada tema que no tenga tema que es a lo que aquí se aproxima al debate

Voz 0230 20:47 debido a que tenemos pocos sobre los símbolos religiosos en espacios públicos Jai Ho promovidos por las instituciones y otra pregunta El belén navideño es tradición os símbolo religioso cuidado con esto escuchamos a Pepa Bueno esta mañana en Hoy

Voz 1727 21:03 con este miércoles hay sesión de control al Gobierno porqué qué cuestiones pregunta al PP por Cataluña por supuesto pero también por la Navidad si por la Navidad pregunta al PP si el Gobierno es partidario de respetar las tradiciones navideñas en los espacios públicos y pregunta también por la caza por los toros lo llamativo no es que pregunten por estos temas lo llamativo es que lo hagan ahora porque son la agenda exacta de Vox

Voz 0230 21:32 caza los toros el Belén parece

Voz 33 21:34 cree que hay aquí en niveles distintos

Voz 0230 21:37 pero son temas de la nueva agenda política ya escuchamos en realidad hace unos días os acordaréis al secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea hacer un elogio de las tradiciones incluyendo árbol de navidad caza agricultores y Semana Santa por qué no

Voz 37 21:52 celebramos la Navidad ponemos el Belén ponemos el árbol celebramos nuestras tradiciones nuestras

Voz 2 21:57 las ante y nos sentimos orgullosos ya que no le guste

Voz 38 22:00 que se aguante porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores y defendemos la CAF da dependemos que quiera ir a los toros que vaya y al que no le guste que no vaya pero que no se prohibe nada octavo

Voz 0230 22:20 bueno por cierto hay que fijarse en que hay frases que piden trompeta esta esta hay frases esta manera de alzar la voz nos gusta poner el belén

Voz 37 22:30 yo soy ya que no le guste

Voz 0230 22:34 son frases que piden trompeta al que no le guste que no lo ponga es otra posibilidad que cada cual haga lo que quiera pero este discurso lo vamos a oir bastante si el discurso de la nueva derecha llámale nueva es el discurso de moda también importado de Estados Unidos es la queja lo que consideran moralina de Izquierdas eh gente gente o más conservadora o más tradicionales más arraigadas a las tradiciones lo que les gusta el orden

Voz 1704 22:56 sí perciben que desde la izquierda cada vez se lanzan más

Voz 0230 22:59 proclamas Morales que dice la izquierda como hay que ser buenos buenas personas como relacionarse con el medio ambiente con tus vecinos con los extranjeros con tu familia con tus hijos con tu pareja con los animales con la mascota etcétera La Izquierda demasiada moralina dice miedo desaparece la derecho de déjame en paz esto ha pasado en Estados Unidos era lo veremos aquí el Partido Popular pregunta por las tradiciones navideñas en espacios públicos

Voz 1727 23:25 pregunta al PP si el Gobierno es partidario de respetar las tradiciones navideñas en los espacios públicos

Voz 0230 23:31 a espacios públicos esos belenes en la calle los belenes públicos

Voz 0313 23:34 lo Teodoro García Egea habla de poner el belén

Voz 37 23:37 hemos el Belén

Voz 0230 23:40 ponemos en primera persona ofreciera ponerlo en casa o ponerlo desde las instituciones que la instituciones pongan un belén porque es tradición o porque España es católica como se sugiere en el siguiente grito de centro hechas

Voz 38 23:51 lo somos españoles IPE liberarlo la Navidad y la Semana Santa

Voz 0230 23:56 eh es decir si no se entiende mal esta nueva derecha reclama el derecho a que las instituciones estén gobernadas por la derecha por la izquierda garanticen la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos hablando de regalos navideños la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena visitó un puesto de regalos navideños y se encontró con su doble Alá nos lo cuenta Marina García

Voz 0188 24:16 el pasado viernes de alcaldesa de Madrid Manuela Carmena visitó la navideña Feria Internacional de las Culturas se encontró con la embajadora de Polonia en España Marchena Adams y majísimo que es una mujer muy parecida a Manuela Carmena es como el doble de alcaldes San Roque donde la embajadora polaca hizo varios regalos navideños a la alcaldesa de Madrid y en el puesto navideño polaco había entre otras cosas muchos no hemos de trapo muchas velas muchos adornos navideños artesanales y un altar lleno de ángeles detrás de la embajadora la alcaldesa acabó besando uno de los muñecos también

Voz 0230 24:47 es acabó besando uno de los muñecos porque hay gente que se toma cosas tremendas de manera muy tranquila hay gente que se cosa que se toma cosas muy tranquilas

Voz 2 24:55 la tremendo de manera tremenda

Voz 0230 24:57 ya hay gente que hace una demostración de flema británica en las peores circunstancias este es el caso de los atracados respetuoso nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 0188 25:08 un ladrones pero la cola del banco para robar sin que nadie le dijera nada así informa The Telegraph se llama Simon Jones tiene treinta y ocho años y se quedó en silencio durante quince minutos en la fila de una sucursal de Reino Unido a la espera de que llegase su turno para robar al banco el caso es que nadie quiso acercarse a él porque temían herir su sensibilidad el día del robo era un día caluroso y Simon iba con abrigo guantes de látex azules una máscara facial y unas gafas oscuras que también una botella el gerente explicado ante el juez que no se atrevió a decir nada porque pienso que tendría una enfermedad de la piel no quería herir

Voz 1509 25:39 al llegar el turno de Bush

Voz 39 25:43 al llegar el turno de el hombre le dijo a la persona que estaba atendiendo que llevaba ácido y una bomba y le obligó a darle todo el dinero que tenía

Voz 0188 25:49 ya sí con el dinero se montó en el coche y se marchó después de esos Simon fue detenido porque el coche sí que fue identificado y ahora ante el juez ha confesado su robo ya ha sido condenado a cuarenta meses de prisión

Voz 0313 25:59 los bien educados estuvo la rima

Voz 15 26:02 claro

Voz 0684 26:05 ya ya ya ya atracados bien educados resulta que esto me suena ya ya ya ya escucha esta historia yo en realidad no me extraña atracados bien educados es lo que pasa en España porque no atacan respondemos con fiesta porque nos atraca Anil pueblo no se manifiesta y quiénes son los que nos tras la amenaza pues los mismos que luego se ponen a defender la caza y lo ponen muy oscuro defienden la caza porque van a la caza discos duros lo siento sabes que estoy en el museo han dicho que defienden la caza también el toreo claro que sí arcanos es sale defienden el toreo porque toreando a los jueces y a los fiscales en realidad y luego dicen que están robando estamos demasiado educados es complicado que lo siento yo traigo la solución ante tanto Perón presenta una falta de educación ya hasta es la forma de rebelarse y en realidad hay que salir a manifestarse pero yo sí Corrie mando con elegancia Éste es el atraco de la rima perdón y mucha gracia

Voz 3 27:11 sí he hola buenas Antonioni si eso yo soy Céline

Voz 40 27:14 que de casas que he visto que tenías una reserva para seis personas eso es pues llamó porque porque es de las que cancelar la reserva cuando Gavà tener la reserva pues ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en el sitio para nadie más así que me creo que una manera de lo puede hacer estar reservados yo ya sé gritar una vuelta a ver si encuentra otro restaurante

Voz 41 27:36 no no no no no es otra vuelta sea nosotros tenemos ahí reserva la pena así que tú me llame para decir que si cancela la reserva porque ha habido un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas perdón por las pasé ahí

Voz 1704 27:45 pues por él

Voz 42 27:45 hemos sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad no ocupe su sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 12 27:56 sabes ese momento en el que llega al portátil que comprar este por internet pero el teclado está en que reclama Sierra aclamas Peer parece que el que hablen chino pero esto es es es un momento

Voz 8 28:07 calizas de manual desde diez euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos cien seis seis tres desde la con el reggaeton lo has bailado todo eso ya no te lo va a quitar nadie así que sufrió fíjate sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que

Voz 15 28:34 más

Voz 43 28:38 que esta Navidad te regalen el iPhone X

Voz 9 28:40 R va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble

Voz 1704 28:48 Mara cómodo retrato porque tienen colores

Voz 9 28:50 muy chula así porque se puede financiar hasta

Voz 12 28:53 veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 9 28:55 nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XL

Voz 44 28:59 sí

Voz 45 29:04 te sigue a La Ventana en las redes sociales al Roma La Ventana en Facebook

Voz 25 29:12 la Ventana Cadena

Voz 46 29:20 se presenta el placer de escuchar

Voz 10 29:25 la tierra parecía algo no terrenal estamos acostumbrados a verla bajo la forma encadenada de un monstruo lado pero allí allí podías algo monstruos libre eran no era Nino manos bueno sabéis subiera lo peor de todo esa sospecha de que no fueran inhumanos brotaba y uno en tamén a implicaban daban vueltas y hacían muecas horribles pero era pensar en su manida como la de uno mismo pensar en el remoto parentesco de uno con ese salvaje y apasionado alboroto era francamente desagradable pero fuera lo bastante hombre reconocería que había en su interior una ligerísima señal de respuesta a la terrible franqueza de aquel Ruiz un oscura sospecha de que había en ello un significado que uno para dejado de la noche de los primeros tiempos podía comprender la mente del hombre es capaz de cualquier cosa porque está todo en ella tanto el pasado como el futuro que había allí después de todo UVI a pesar de fusión valor gira como saberlo pero había una verdad la verdad despojada de su tiempo

Voz 1 30:55 en México seas hombre es es que el hombres

Voz 9 31:00 pueden mirar sin parpadear El corazón de las tinieblas Joseph Conrad mil ochocientos noventa y nueve

Voz 46 31:08 cadena SER el placer de escuchar

Voz 1 31:20 no quiero

Voz 15 31:28 escucha escucha

Voz 39 31:37 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta Joe mil millones de descargas

Voz 12 31:47 en la sección a la carta de la app de Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad toda la SER Century

Voz 8 31:56 Marzo lo que quieras

Voz 13 31:58 cuando tú quieras descarga T nuestra

Voz 1509 32:01 aplicación

Voz 0230 32:05 en La Ventana con Carles Francino

Voz 2 32:20 cuando he dicho hace un ratito que teníamos una entrevista mágica en todo para entrar no lo decía porque sí ni muchísimo menos nuestro invitado ha llegado pero antes antes especialista segundas venga

Voz 47 32:37 bueno yo quiero ir quiero hablar hoy de de pues de espectáculos de entretenimiento porque hay mucho mucho talento en el mundo hay gente que hace cosas increíbles encima un escenario pero para mí lo fascinante es que antes alguien vio ese talento hay gente que tiene una percepción lo especial para captar el talento en su en su versión primigenia son son lo que llevan cazatalentos y uno está personas uno estos cazar talentos alucinantes Checho castellano que representante Chacho

Voz 48 33:01 bueno bueno bueno más que representa también a verme como una especie de mánager de no no no no no no no me sale la palabra portavoz no no no no no se amigo no no

Voz 39 33:16 la cantante Bono así que remedio para no tener que ver

Voz 27 33:19 vale vale pero no con bueno pues Checho no sé si representante no pero tiene talento para el talento por eso he hecho representa a una serie de artistas

Voz 39 33:27 qué es lo que hago es representar de su claro eso así

Voz 27 33:30 no sea representante

Voz 39 33:32 habrá que mejor explica lo que hago coño lo primero Leire no desea no nos cabeceros complicaban la vida la verdad es que sí no no no vemos la realidad liderando lo que te dicha nada que te interrumpa no no no

Voz 27 33:46 lo que decía que que usted es capaz de ver el talento antes que nadie no

Voz 39 33:50 a mí me gusta verme como un buscador de oro no picando la roca yerma allí día tras día

Voz 27 33:54 es un brillo parques una veta de oro de saque la miseria desde que la sede como representante y hablando de la metáfora nota metáfora porque hablando de la miseria tú llevas diecisiete años el negocio está fuertemente instalado en la miseria del pozo

Voz 39 34:11 nada porque el problema es que lo artista que yo llevo pues no se adaptan al canon de lo que entendemos por éxito en Creta

Voz 27 34:17 el artista llevas por ejemplo

Voz 39 34:20 la niña completa a la escucha escucha mucho España el problema que se llama Rafa tenía cincuenta años

Voz 15 34:33 nosotros no somos de cincuenta y dos años conozco no pero estamos Los increíbles

Voz 39 34:42 pero igual los prejuicio anti muy grande nunca chocar metro un Royo García Albiol no me diga claro verle cantar así yo te juro que da escalofríos la gente no quiere ver eso creemos también tenía una cosa que se llamaba idiota en el aire idiotas en el aire de León grupo de payaso paracaidista que hacen suya en el aire queda muy lejos muy arriba lo malo es que el remate del número de Elche final era que sabían tira sin paracaídas risa risa sepa hacer una actuación

Voz 27 35:16 vamos que no fingen ser idiotas quieren realmente la verdad

Voz 39 35:22 espera también llevo a arcano espada arcano espada es un rapero de derechas protesta contra la dictadura polemista obra dando a España

Voz 27 35:41 suya

Voz 18 35:50 nombre suelen con Dusko Sergio Ramos

Voz 15 36:26 increíble es que el de viva el patriarcado osea que ya lo conocen no voy a no es un mundo

Voz 39 36:39 el Estado no ha dicho lo dejo aquí mi tarjeta

Voz 27 36:42 esto es un vale descuento el Carrefour chuta castellano muchísimas gracias a estos artistas

Voz 0313 36:53 las ocho bueno y ahora presenta nuestro invitado como siempre con su banda sonora Olga Nebra

Voz 12 37:00 buenas tardes señor J donde se aquí perfecto me decía que ha perdido su fuerza que no recuerda nada nada de nada que quiere que fue alguien muy brillante ajá que jugaba mucho con con cartas con números bueno tan bien déjenme ayudarle escuche

Voz 50 37:27 tres

Voz 25 37:28 a era uno de sus grupos favoritos adora esta canción sabe porqué porque tiene que ver con su profesión

Voz 12 37:43 de Ludovico en tiempo inspiraba para crear su uso

Voz 1 37:48 empieza a recordar nunca estamos Mostra suma somos padres hijos nietos y bisnietos de inmigrantes

Voz 12 37:55 esta canción de Jorge Drexler me decía que le transmitía algo increíble algo que había que tener en cuenta escuche me bien si algo quieres que muera dejan esta esta canción la recuerda el nave sous usted mismo me decía que levantaba un muerto nada

Voz 52 38:16 bueno pues entonces voy

Voz 12 38:20 a tener que ponerle estas palabras creo que va a ser

Voz 52 38:23 lo definitivo hayan de cara pero sí desde el mes de mayo

Voz 1 38:32 Jorge Blass

Voz 2 38:36 Jorge Blass buenas tardes

Voz 15 38:38 tarde

Voz 2 38:40 el presente dedicó perfil los de punta a esta presentación nacido pelos de punta se cuando tenías doce añitos ya por aquel entonces decidiste que te ibas a dedicar a la magia no lo podía ni soñar con pero uno con doce años uno puede decir algo de ni de lejos yo yo pensaba yo voy a hacer magia quiero dedicarme a esto pero pero veía este hombre que hacía desaparecer aviones que atravesar la muralla china que hizo pensar que un día min para preguntarme un truco de magia de El Mundo es surrealista es una Tussam llevas veinticinco años lo está celebrando con un espectáculo

Voz 0230 39:11 decía el magia trescientos sesenta grados en el Gran Teatro

Voz 2 39:14 bankia a Príncipe Pío donde el reto es actuar rodeado por el publico completan ves algo que es difícil porque para un mago imagínate gente detrás por delante putas partes y mira llevamos ya

Voz 1704 39:24 a cuatro funciones y estoy feliz porque es un nuevo formato es algo que no se había hecho en magia

Voz 0313 39:29 pero tienes que renunciar a algo al tener gente

Voz 1704 39:32 tengo que hay en el trastero porque no Dahl tengo que reinventar un poco algunas magia tengo que conseguir que sobre todo que le llegue a la gente no porque la energía muchas veces va en una sola dirección pero aquí tienes que repartirla tienes que conseguir que que el que está detrás el que está delante todos vivan ese momento no a la magia es efímera muchas veces sucede en un instante no

Voz 0313 39:54 cuál fue el primer truco con el que dijiste uf estoy yo voy a triunfar el primer era era una fíjate era una cuerda

Voz 1704 40:03 que se unía así eran escuelas parecía una cosa tonta pero yo lo pt muy fuerte con eso Chayo en el instituto era el Rey con iba no hacía sí que se convirtió en una sola y años más tarde hizo un spot para una compañía de teléfonos con unas cuerdas también tiene tiene una cosa una especie de premonición

Voz 2 40:21 este acuerdo para candidato el PP la alcaldía Barcelona barcelonesa una tontería la máquina para para subir y bajar de la fachada

Voz 0313 40:28 oye que convierte aún porque esto vale para todas las profesiones pero en este caso la tuya que convierte a un aficionado a un gran fan de la magia en este caso en un gran mago

Voz 1704 40:37 bueno pues yo creo que es a ver creo que en la magia lo más difícil como en todo como en el rap como en la radio hay que innovar al Lodi lo más difícil es hacer algo nuevo que antes nunca nadie ha hecho no y eso es lo que estamos todos trabajando no yo me levanto todos los días pensando que magia puede inventar que que puedo crear no yo creo que el aficionado es aquel bueno pues que disfruta con la magia lo comparte con amigos familia hay muchos y muy buenos aficionados hay jueces de la Audiencia Nacional tal hay pilotos de avión perdona si tienen de sí sí sí sí hay hay todavía hace más de un chiste como abogado es que ocultan que oculta no hay mucha gente político es que le gusta la magia de todo esto yo me he encontrado mucha gente alarga los años son aficionados lo hacen lo comparten bien pero para dedicarte a ello necesitas de alguna forma innovando sea hacer algo distinto al resto

Voz 0313 41:25 oye Jorge tú tienes método quiero decir

Voz 1704 41:28 a día dedicas x horas tú entrenas cada día yo entreno cada día lo que pasa es que depende de en qué momento esté seis estoy de gira pues es es más complejo pero sí cuando estoy en Madrid e intento tener una rutina esto aunque es una profesión muy loca que te levantas a las tantas ya te da pero sí que tengo una rutina a la hora de trabajar de

Voz 0313 41:47 hala cuánto necesita au descubres que tienes que renovar el repertorio hay que inventar cosas

Voz 1704 41:52 nuevas pues fíjate cuántos años cuánta vida tiene un truco un truco algún elevan siempre si algunos Duran siempre pero depende un poco de de del ciclo pero mira yo ahora un show por ejemplo como el que estoy haciendo estas dos tres años en los tres años necesito cambiar pero el propio Joe está vivo sea nunca el show es igual y en la primera función dice en esta estación principio de repente sucedieron cosas que ahora mismo en la cuarta funciones distinto cambia por ejemplo

Voz 0313 42:18 el dame un ejemplo Lampard que hagamos a la idea es decir qué pasa aquí

Voz 1704 42:21 alguien se cayó de la silla fue un incidente honor del clima de repente ves algo que no funciona o que si o que quieres repetir o que el espacio mismo te produce una sensación que te acercan ya el repertorio yo esto lo aprendido mago de Las Vegas que se llama Lance Burton él es curiosa empezaba el shock sin saber cómo iba a terminar desde el decía durante el show según ve al público según Bernal voy a elegir este repertorio el equipo estaba loco puedan treinta personas pensando que va a hacer ahora te pero pero yo creo que tienes que tener es esa sensación de ser flexible en el escenario que no no sea todo un guión muy cerrado no

Voz 0313 42:56 en un truco improvisar debe ser muy complicado directamente imposible otra cosa es que los magos los Magos ya de nuestro tiempo modernos hoy monologuistas tocáis la tecla del humor el de la empatía y la complicidad con el público eso está eso sí lo puedes ir cambiando coño pero un truco

Voz 2 43:12 desde que empieza hasta que termina hombre tiene que estar bien nuestro futuro no que estar

Voz 1704 43:16 estructurado tienes que saber dónde vas no pero en el camino pues es fantástico pues desviar te perfectamente no y a veces sube niños y gente que que participa y eso es genial porque nunca sabes no lo que te van a decir en su cuando subió alguien al escenario sea adulto o chaval ya ves si es alguien que realmente cree

Voz 0313 43:35 la magia y viene a disfrutar de eso

Voz 1704 43:38 Sde G desde hace unos años yo porque hay gente que lo pasa fatal cuando haber magia porque piensan me van a sacar hay gente que sufre

Voz 2 43:47 sí sí sí sí sí yo desde hace unos años lo caos

Voz 1704 43:49 sí siempre pregunto quién quiere particular y es maravilloso porque está muy bien diez o quince personas eso veinte lo que quieren y son de los que de verdad quieren no entonces no no subes a nadie que esté incómodo que esté molesto disfrutan todo el público disfruta lo bueno es que la gente arriba enfatiza mucho no con la persona que está hoyo por si no tuviera bastante tarea desde el pasado

Voz 0313 44:10 seis de diciembre tienes en el Teatro Capitol también en Madrid de grandes Pepote que has creado tú y que me gustaría que con

Voz 2 44:16 Clara sí desmenuzar as de los oyentes de La Ventana de pivote es un despelote total es una parodia no autorizada meter un poco

Voz 0313 44:24 hay tres magos que ese sacan el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que por ejemplo

Voz 2 44:30 pero al principio todo va bien porque las cosas

Voz 0313 44:32 arrancan correctamente pero luego se empieza a complicar ella es la más poderosa porque hay una pero ya se pasa un poco de la magia es psicóloga ya decididas para TUP

Voz 1704 44:41 bueno y de ahí para arregla nada es una idea que empezamos a escribir Vaquero JJ Vaquero sí sí es verdad que es mago extraordinario los tres Nos reunimos empezando a escribir esto es una parodia no autorizada del universo a Harry Potter de la magia no está Herminia está Harry Gómez y estar rondó Aldo Ronaldo es muy gracioso porque los tres tienen claro problemas de adultos no hay dientes tienen tienen montón de aventuras desventuras hay magia hay risas y hay muchas situaciones que a los amantes de Harry Potter y a los que no tienen idea lesbiana les van a demoler que esto te has metido como como como terapia como como desahogo pues es fíjate veía del todo me puesta producirlo con la gente Let's go que estos hacen grandes musicales La familia Adams llegan sin ellos me propusieron hacer un show de magia y pensamos esto que que yo creo que es muy chulo la gente que viene ese tronco risa y disfrutamos un montón porque porque es mezclar la magia con el teatro con la música cantan en directo ahí canciones escritas para el show están Ángel Martín Ángel Martín también canta Ángel canta muy bien toca el piano y canta tuvo es otro Herminia que es Cristina Medina que es una crack hiló Jaime que hace magia catastróficas una magia distinta porque es aquella magia que sale todo mal que está es un pero al final te sorprende pero eso es un sí sí

Voz 0313 46:03 yo también el de la magia y lógica desde luego magia cómica o magia del desastre no oye la magia actual desde hace unos cuantos años todo lo que son nuevas tecnologías redes sociales está perfectamente incorporados está incrustado cómo será la la magia del siglo XXII sobrevivirá

Voz 1704 46:20 yo creo que sí yo creo el ser humano siempre tiene la necesidad de fascinar no de la magia toca al niño que todos llevamos dentro de repente te despierta cosas que a mí me gustaría hacer algo aquí si queréis

Voz 15 46:31 pero vamos a hombre

Voz 2 46:34 magia tecnológica a quienes mira un teléfono mes el premio sino muy moderno pero en abril abre lo abre a ver vamos a

Voz 1704 46:41 por si tiene que me acuerdo

Voz 2 46:44 en perfectas y una dieta eh bueno bueno bueno a ver

Voz 1704 46:47 no sé si podremos si tienes calculadora perfecto por ciento

Voz 2 46:50 no se Harlan calcula que el volante teléfonos buenos eso verse lo dicho antes donde está aquí

Voz 1704 46:59 ah bueno entonces quiero que pienses número de dos cifras Carles vale yo estoy a su número dos hijas en tu mente seguro segurísimo te voy a pedir en un momento que lo que lo escribas Lucrecia o no aquí en un folio en un folio si prepara un folio tú crees que es posible que yo lo adivina como posible no no no no no lo voy a adivinar voy a hacer algo más difíciles voy a pedir a Cano que haga de aquí de mediador quiero que nombre es es ir de número de dos cifras que has pensado y marca lo aquí que todos lo veamos nombra el número sesenta y nueve mira buen número récord ahora qué quieres sumar restar multiplicar que quieres sumar está bien perfecta sumar ahora pon arcano yo qué sé tres cifras improvisa las que se hoy en esto en tienen las digo sí dilas dilas da igual

Voz 0313 47:44 cientos ochenta vale ahora multiplica da la múltiple

Voz 1704 47:46 pon o si cinco seis cifras al azar las que tú quieras y sin decir las venga misterio queremos un número muy larga un muro imposible ir multiplica otra vez con dos cifras las que tú quieras vale vale entonces dale sin igual bueno hay un número muy largo no lo pierdas porque vamos a pedir la Carles que que me deje el papel porque vamos a notarlo cifra por cifra hemos vuelto a puede decirme

Voz 0230 48:08 qué follón cifra por cifra el número de que lo digo

Voz 0313 48:11 a uno siete uno siete uno dos uno uno dos uno ocho cinco uno ocho cinco uno siete cuatro nueve siete cuatro nueve son los que ya había pensado cuatro nueve perfecto

Voz 1704 48:20 que Carles tú has dicho las cifras que has querido es tu teléfono móvil tú has hecho las operaciones no hemos hablado antes

Voz 2 48:26 no no no no no no nadie podía saber esta cifra

Voz 0313 48:29 ha sido una improvisación total esto es curiosísimo sabéis porque porque mirar las cifras si hay algo muy curioso en ellas diecisiete luego viene un doce Iñigo Bynum dieciocho es curioso

Voz 25 48:41 porque diecisiete del doce

Voz 2 48:45 del dos mil dieciocho Hedi esos de hoy también oye sois esto un poquito de miedo bueno la fecha de hoy no arcano preparando rápido de esto pero espera

Voz 0313 48:58 es que ahora mismo en el estudio ahora mismo en la asiente cifra cuales un cincuenta y uno la píldora cinco AIS por qué porque en este estudio ahora mismo somos una dos tres cuatro cinco personas sí sí sí sí pero espera las Cuatro últimas cifras son las más emocionantes mirad las últimas cifras y haber sido dicen algo uno siete cuatro nueve Emirates todos

Voz 1704 49:22 el riesgo y mirar son las diez

Voz 15 49:30 entreteniendo dos vino

Voz 2 49:35 es increíble la devuelvo el teléfono porque yo no tengo la que eso es lo importante lo que más te ha sorprendido es que tienes calculadoras hombre y quiénes mágica a sí yo quiero sí si increíble que grande yo yo yo no digo además preguntado nosotros entramos ya en rueda de prensa yo me escribió me quedo

Voz 0313 50:02 Sando venga luego a notar

Voz 2 50:04 no grande pero muy grandes que Jorge desde Barcelona aquí hombre también

Voz 39 50:08 qué tal adiós

Voz 27 50:11 cincuenta que no sé qué cabrón

Voz 2 50:13 eh produce

Voz 1704 50:16 dice que cabrón del automóvil

Voz 2 50:18 es lo más te vale

Voz 39 50:21 a la pregunta antes de la pregunta aunque cabrón oye no que creó después de este de este truco aún más creo que sería este este mundo un mundo mejor si la siembre las empresas se decidiesen a cambiar el departamento informático la gente

Voz 27 50:35 pero informático por magos irían mejor este mundo magos en la empresa que sí

Voz 1704 50:42 ACS al parecer discos duros lo hace como más que

Voz 2 50:45 eso eso

Voz 0313 50:46 pero en fin que cabrón más preguntas Arman

Voz 27 50:51 hola Jorge yo sé que para llegar donde tú has llegado es uno de los mejores magos del mundo ha seguido practicar mucho no he hablabas de que en vano se practica con amigos con con familiares alguna vez alguno de estos amigos familia está dicho

Voz 0230 51:06 para ya muchas veces

Voz 1704 51:10 que es un peligro a veces nos dice examen trucos y hacemos siete

Voz 2 51:13 pero eso cuando eres un niño

Voz 1704 51:16 yo era un niño muy pesado pues mi hermano que tiene seis aquí

Voz 27 51:19 es mi hermano mi hermana malo

Voz 1704 51:21 más damnificado de todo pero es parte de tu éxito porque mi madre al final veía los trucos para de madre como que la ilusión Son Llàtzer de la madre nunca te dice no me lo hagas más pero un hermano sí pira acabar yo quiero felicitar de verdad la paciencia de mi madre y mi padre han sido fundamentales a ellos han aguantado estoicamente