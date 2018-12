La Ventana (17/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 sobre las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0313 00:08 la alcaldesa de El Campillo en Huelva acaba de hablar con los periodistas después del hallazgo del cadáver de la joven profesora a Laura lo Elmo que estaba desaparecida recordemos desde el pasado miércoles Ester Bazán Susana Rivas explica

Voz 1915 00:18 dado como es el lugar en el que ha sido encontrado el cuerpo de la joven y los trabajos de rastreo que se habían realizado en la zona y ahí batidas

Voz 3 00:26 hay profesionales por ejemplo la gente de medio ambiente protección civil que dicen que sí que ellos habían pasado por ahí pero bueno es que ahora mismo no sabemos

Voz 4 00:35 vivir a lo mejor claro o lo han llevado después

Voz 3 00:38 no sé son conjetura o hipótesis que se hacen pero que eso obviamente con las pruebas Se va se va a esclarecer también no es de difícil acceso e de hecho desde el principio con los voluntario que de lo que se tenía

Voz 1915 00:50 no marcado desde el principio segundo encuentro negociador entre el PP y Ciudadanos después de las elecciones andaluzas informa Ana Fernández

Voz 0134 00:57 cuando encuentro entre Juan Manuel Moreno Juanma Arena al que también asisten como ya ocurrió el pasado martes los secretarios generales Teodoro García Egea del PP José Manuel Villegas de ciudadanos tras haber ultimado prácticamente su programa de gobierno esta tarde se han dado cita aquí en el Parlamento para cerrar el acuerdo de gobierno y comenzar a poner nombres y cargos sobre la mesa

Voz 1 01:16 danos da prioridad a la educación el empleo

Voz 0134 01:18 hoy la innovación y por tanto quiere controlar las consejerías que gestionan estas áreas en la negociación también entra la composición de la Mesa del Parlamento en el PP advierten a ciudadanos que sin el apoyo de Vox no podrán conseguir el control de este órgano

Voz 1915 01:31 el Londres ampliamos lo que ha dicho Theresa May en una nueva sesión de control en la que ha fijado la fecha de la votación del acuerdo sobre el Brexit para la semana del catorce de enero corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 1600 01:41 las tardes ese margen deja apenas a los ciudadanos capacidad para contestar para presentar otras alternativas en caso de que el pacto sea rechazado en la Cámara de los Comunes será su plan o una salida sin acuerdo el líder de la oposición Jeremy Corbijn ha acusado Amey de provocar una crisis constitucional

Voz 5 01:57 es es

Voz 6 01:59 no es es esta crisis constitucional y la primera ministra en su arquitecta está al frente de un Gobierno el más calamitoso el más caótico en la historia moderna que ya ni siquiera funcionó una primera ministra que

Voz 1600 02:11 perdido la autoridad Corbijn añadido que no hay justificación alguna para el retraso de esa votación hasta enero digamos con los titulares el deporte Toni López buenas tardes

Voz 1157 02:20 qué tal muy buenas último partido de la jornada dieciséis de Liga Santander a las nueve Se juega el derbi vasco entre árabes y Athletic Club además Marco Asensio nos ha entrenado con el Madrid que ya están Abudavi preparando las semifinales del Mundialito ante el casi más jabones y esta mañana se han sorteado los octavos de final de Champions League el Real Madrid jugará contra el Ajax y el Barça contra el Olympique de Lyon ambos con la vuelta en casa el Atlético de Madrid

Voz 0313 02:41 contra la Juventus de Cristiano con la ida en el Guan

Voz 1157 02:44 Metropolitano y la vuelta en Turín y también sorteados los dieciseisavos de Europa League los cuatro españoles jugarán la vuelta en sus estadios Celtic Valencia Sevilla Sporting de Portugal Villarreal gen

Voz 1915 02:56 son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 la Universidad Rey Juan Carlos pide cuatro años de cárcel para la ex presidenta Cristina Cifuentes por el caso Máster como autora de un delito de falsificación en documento público la Universidad incluye en el escrito de acusación la inhabilitación especial por seis años para que Cifuentes no pueda ejercer cargo o empleo público en ninguna administración entre tanto la mesa la Asamblea ha decidido retrasar al menos hasta febrero la comisión de investigación sobre universidades porque PP y PSOE consideran que su celebración no es urgente el diputado de Podemos Eduardo Fernández Robinho

Voz 7 03:29 es que hoy el Partido Socialista se ha aliado al Partido Popular para impedir que la comisión de investigación e comience sus trabajos nos parece una decisión lamentable por parte del Partido Socialista no entendemos el Partido Socialista SP

Voz 0609 03:43 venga del lado de eh de boicotear la actividad de la de la Cámara de boicotear la actividad

Voz 7 03:50 de esa comisión que tiene que depurar las responsabilidades por un bochorno político como el que hemos sufrido en esta legislatura hay que ha conllevado nada más y nada menos que la dimisión de la señora Cifuentes

Voz 1915 04:03 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el plan el Ayuntamiento para reformar el frontón Beti Jai en el distrito de Chamberí de la capital la Sala ha estimado los recursos interpuestos por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio por dos concejales del PSOE contra el proyecto que prevé construir una cubierta porque consideran que contraviene la protección patrimonial del edificio la concejal socialista Mercedes Gonzalo

Voz 8 04:22 los alegramos profundamente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo haya declarado nulo e instamos al Ayuntamiento a que no recurra a que no tire la pelota para adelante a que no se tapan los ojos y piense que no le vemos tiene que rectificar ese plan especial y sobre todo tiene que hacer caso a la participación ciudadana si la alcaldesa de Madrid dice que quiere un urbanismo el consenso tiene que ejercer un urbanismo el consenso

en cuanto al tiempo hoy tenemos algunas nubes aunque no hay previsión de lluvias y sí temperaturas más bajas con máximas que no llegan a superar los diez grados hasta ahora tenemos nueve en el centro de Madrid

Voz 2 07:49 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 07:54 sólo seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias la historia incluye páginas para todos los gustos conocer las pautas de alimentación en distintas épocas pues yo creo que tiene un valor notable porque ayuda ayuda a entender muchas cosas hoy nos habláramos al siglo XIX

Voz 14 08:08 con nombre propio incluyo

Voz 15 08:10 como en La Ventana acontece que el grueso poco un relato personal ante la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser punto com

Voz 1626 08:29 no he comido alguna vez patatas a la mentir también lo llaman por mentir de patata está rico y engorda lo suyo porque es un elegante puré de patata con nata y mantequilla pero porque eso de par mentir no será un nombre pijo para cobrar más caro el plato pues no porque resulta que permitiera antes de ser un puré de patata Fun seño el diecisiete de diciembre de mil ochocientos trece moría en París Antoine par mentía un nutricionista de principios del XIX considerado el principal Sor de las papas para el consumo humano sino llega a ser porel lo mismo aún estaríamos echando las a los cerca

Voz 22 09:16 Carla

Voz 1626 09:21 la patata la trajimos los españoles de América pero allí llevaban consumiendo la los peruanos desde hacía ocho mil años aquí en Europa como éramos muy fino Luis decidimos que como mucho la patata servía para dar de comer al ganado y a los pobres los países católicos mosqueada especialmente que ese alimento no lo mencionada La Biblia mal asunto sería pecado en este plan estuvimos tres o cuatro siglos hasta que metidos en el XIX a la Academia de la ciudad francesa de Besançon se le ocurrió hacer un concurso de ideas para saber cuáles eran los vegetales más nutritivos en tiempos de hambruna varios presentaron la patata porque comer ya se sabía que se podía comer miles de pobres habían confirmado a lo largo de siglos que la patata quitaba el hambre pero fue Antón Paz mentía quién presentó la tesis más convincente el que demostró no sólo que la pata

Voz 0281 10:12 esta era apta para el consumo humano más allá de

Voz 1626 10:15 estómagos necesitados sino que con ellas se podían hacer verdaderas virguerías en la cocina

Voz 22 10:20 no y cuando se arruga regla

Voz 1626 10:41 cuando los gastrónomos se percataron del filón que tenían en sus fogones la patata se convirtió en la reina sola o en compañía de otros y cuando los otros son un par de huevos lo ya en fin por servir las papas sirven hasta para salir sonrientes en las fotos siempre y cuando lo digan en castellano patata son Frances dice Inditex sale fatal ahora que vienen fechas de derroche en la mesa que el PAR mentir de patata acompañará exquisito solomillo acuérdense de que hace doscientos años sólo los cerdos y los pobres hambrientos aceptaban comer papás

Voz 22 11:16 con eso

Voz 0313 11:20 no tendremos presente nuestra memoria igual que nos acordamos esta canción de La Trinca la verdad es que la letra no tiene desperdicio

Voz 22 11:30 el cura al morir también

Voz 0313 11:43 hoy por cierto en La Ventana de los libros palabra así música cruzan sus caminos pero antes adelante José Antonio Páramo o qué tal

Voz 23 11:51 vamos a hablar de sueños pero no de esos que tenemos cuando dormimos plácidamente vamos a hablar de los sueños que sueñan despiertos besos que mueve cada día llenan de ilusión sueños como el que tuvo Ramón Bilbao y que ahora el escritor Javier Reverte revela en un relato titulado el sueño de Ramón Bilbao una historia maravillosa que habla de la vida del sueño que un hombre tuvo Ike creó un vino único suena bien verdad pues si quieres descargártelo vivo

Voz 24 12:13 de forma gratuita en la web Bodegas Ramón Bilbao y quién sabe si encontrarás inspiración para hacer realidad tus sueños

Voz 2 12:24 ya no sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros con Benjamín Prado tener

Voz 1026 12:43 tres horas hasta que no son horas

Voz 0313 12:51 en Harbin Prado buenas tardes tenido descarta cómo estás Javier Sagarna director de la escuela de escritores bienvenido sea qué tal qué tal han dado esta semana lo de los relatos a ver pues Santa

Voz 0609 13:00 cuando haya ya la fastidioso

Voz 1026 13:02 la lengua de la que estamos

Voz 0313 13:05 no no complicándose que es casualidad pero estamos complicando mucho la frase pero llamó poniendo muy

Voz 1026 13:09 difícil leer esta frase era muy muy muy fastidioso como vía de decir una frase Iván han sido quinientos ochenta y nueve que no está nada mal no está nada mal pero sí es un poquito por debajo de perdón

Voz 0313 13:18 se han tirado

Voz 1026 13:20 pues absolutamente por todos los lados que uno pueda imaginar

Voz 0313 13:23 sea esencialmente hemos tenido muchísimas

Voz 1026 13:25 muchísimas otras figuraciones de moscas transfiguración es demostrar si estoy hemos tenido un montón de cosas cuentos de hadas cuentos que hemos tenido y hemos conseguido llevárselo hacia lo serio que no parecía nada fácil lo a las FARC la verdad que ha habido un poco de todo pero ya digo unos poquitos menos porque era muy difícil

Voz 0313 13:45 muy bien bueno ya les hemos anunciado hace un ratito en Todo por la radio que hoy tenemos a un invitado de lujo que es que es arcano arcanos el que de todos los lunes Capea nos sorprende nos emociona Nos ilusiona pero detrás de arte arcano o a fulanito está

Voz 0281 13:59 Guillermo está Guillermo Rodríguez Godín es hiel él este último Guillermo

Voz 0313 14:04 acaba de publicar su segundo libro en este caso un poemario titulado castillos en el espacio editado por Ediciones Martínez Roca Guillermo va a seguir a partir de ahora luego se quede volvemos a alaricano quiénes son los habitantes de estos castillos en el espacio pues todo aquel que quiera entrar dijo hay plantados en el espacio para para todos

Voz 0609 14:23 que el que quiera o penetrar que quiera que quiera visitarlos

Voz 0313 14:26 Ivonne la presentación has dicho poemario pero es que a mí me da cosa llamarlo poema la pregunta la benjamín benjamín Mario sí o no hombre claro está porque además yo creo que no solamente creo que

Voz 0281 14:38 por Guillermo Rodríguez tiene que es un un cupo de Mar en el que yermo quiere huir un poquito de arcano de alguna manera del otro órgano del que rapera o eso me ha parecido a mí leyéndolo no

Voz 0609 14:49 sí la verdad es que hay esto me he dado cuenta después de determinar el libro que soy arcanos como que estoy más en el mundo exterior en lucha sociales arcanos como el que grita el valiente el enérgico aquí en este libro es como pues parte más emocional sentimientos más más introspectivo

Voz 0281 15:11 lo que decía el premio Nobel Elliot decía es que hoy en día cualquier poeta que levante mucho la voz suena falso tiene razón en la porque a la poesía no le vienen bien los gritos no

Voz 0313 15:19 que ya no pero entonces arcano es un alter ego tuyo

Voz 25 15:22 o qué es exactamente no o no te lo planteas Guillermo

Voz 0609 15:25 Tere cuál es el origen

Voz 5 15:29 no yo creo que lo que reflejó

Voz 0609 15:30 Cano es es de manera natural lo que yo soy pero solamente una parte ese esa parte ya te digo Valiente enérgica reivindicativa pero Guillermo realmente lo que lo que es es un chaval súper tímido con muchas carencias a nivel emocional muy inseguro yo creo que esta parte que a través de arcano no muestro es lo que lo que podamos

Voz 0313 15:52 pero dicho has dicho que arcanos valiente pero hay que ser bastante valiente para desnudar sentimientos en un poema eh eso eso no está tampoco al alcance de cualquiera

Voz 0609 15:59 sí bueno la verdad es que ha sido así una tarea complicada porque ya te digo no estoy y no estoy acostumbrado a este a este tipo de cosas entonces sí que ha sido un ejercicio de valentía a nivel personal pero bueno estoy estoy súper contento con el resultado

Voz 0281 16:13 yo creo que la poesía siempre lo he dicho este tímidos yo he conocido grandísimos poetas que leían sus obras delante de cientos de miles de personas y luego a gente muy muy tímida es claro en la poesía se dicen aquellas cosas a unos desconocidos que sería incapaz de decirle a una persona de tu entorno a la cara por alguna razón y si no te desnudas en el poema no

Voz 5 16:37 eso llegan mucho más lejos que vestido con los amigos

Voz 0281 16:40 donante de hecho lo que más apuros

Voz 0609 16:42 al lado de este libro es que lo leyera mi madre era yo puedo pensar que lo van a leer miles de personas y me da igual igual pues tiene algunas cosas como ostrás te puede dar más apuró menos pero sobre todo pensar que que mi madre podía leer ciertas cosas ciertos momentos de debilidad pusiera era complicado cosa que tú has hecho clases

Voz 0281 17:01 uno de los problemas que dice vivimos en una constante huida y nadie se explica que para escapar de lobo nos lo hacemos al acantilado ya has dicho bueno pues de Málaga Malagón

Voz 0609 17:10 eso es eso es eso es bueno esto es que acabas de leer de hecho es de de Soma que es uno de los textos de el del libro que bueno tengo acompañado ahí con con una música y me gustaría recitaron los vecinos gays como

Voz 0313 17:24 te dejamos por qué no lo hagas

Voz 26 17:27 y tú

Voz 27 17:35 en

Voz 15 17:37 mirarnos rodeados de despertador es si más dormidos que nunca

Voz 28 17:42 eh

Voz 29 17:46 sí

Voz 15 17:49 desnaturalizado atrapados sin cuatro líneas que simbolizan y delimitan el progreso

Voz 1189 17:58 más hay conectada

Voz 15 18:00 que retroalimenta su desconexión del mundo víctima Iber tu conspiración ni conspiradores máquina perfecta que funciona mediante la implícita droga que es el reconocimiento que como todas las

Voz 1189 18:21 todas nos aleja aparentemente del miedo y nos acerca al amor debe ser el nuestro mundo de cristal

Voz 15 18:32 pues la luz refractario a distorsión al éxito social caminamos a toda velocidad en busca de aquello que no compramos pero sí Nos vendieron amamos a toda prisa invocando una paz que no tenemos pero sí prometimos cuando nos cansamos de correr volveremos sobre nuestros pasos enmarcando a la nostalgia en el arte de la destrucción vivimos en una constante huida in Addis explica

Voz 30 19:11 es que para escapar

Voz 15 19:15 Nos Lance hemos al acantilado

Voz 0609 19:22 tú te has cansado de correr ya puestas en ello y el testigo momento estás en ello estoy cansado pero todavía sigo corriendo muchas ver es que soy inconsciente que me encantaría estar continuamente mi plano consciente Ibar me que estoy corriendo y parar pero lamentablemente hay muchas veces que la inconsciencia actúa Hay estoy pues como pollos sin cabeza

Voz 0281 19:45 esa para este poema leído así con esa voz de espacial de la había comprado Bowie Ziggy Stardust seguro que lo había comprado Miguel Ríos para la guarda en la huerta atómica había una voce cita también que hablaba así que sabes quién era era Jeanette sí sí

Voz 5 20:01 no dejaré gracias al disco de Miguel

Voz 0281 20:03 es la amiga pero ves que cuidado tiene arcano para en estos sistemas no parecer arcano para escapar del arrima como como alma que lleva el diablo

Voz 0609 20:11 claro claro otra cosa no haber de hecho mi la parte cercano me encanta me encanta rapera Ari formar parte hay en la vida voy a renegar de ello pero sí que es cierto que cuando empezamos con la comunicación

Voz 5 20:22 no

Voz 0609 20:23 desde la editorial era como poesía urbana versos callejeros aquí yo le dije que no tiene nada que ver si es que es otra historia

Voz 0313 20:33 esto que acabas de leer no tiene nada que ver claro claro nada

Voz 0609 20:35 absolutamente nada que ver ir ya te digo me da cosa llamarlo poesía por respeto a los verdaderos poetas que esto simplemente es la feria que tengo mi cabeza que bueno es que a mí me esas presiones pero sí

Voz 0313 20:45 es la feria que tengo mi cabeza allí para bajarte de la fe ya para para ver que un poquito en esa prisa de la que hablabas por eso te has bajado de las redes sociales te has bajado tú se ha bajado Guillermo Cano o los dos

Voz 0609 20:56 sí bueno Guillermo arcano yo sólo tengo ahora mismo lo tengo instalado el whatsapp las redes sociales en las sedes instalado porque precisamente por esto precisamente por parar de correr por intentar dejar de vivir en cabezas ajenas no dejarme influir tanto por comentarios por mensajes no porque llegó un momento en el que me di cuenta que cuando iba a crear o cuando iba a expresarme estaba más pensando en cómo lo iba a recibir la gente que lo que yo quería decir de verdad entonces de momento estoy como un poco alejado de tema sí quiero publicar algo pues es como que lo envío para que lo publique pero estoy como

Voz 0313 21:37 todo esto que acabas de describir de pensar primero cómo será recibido antes de lo que yo voy a crear es el bromuro del talento quiero decir

Voz 0281 21:45 de ahí que ahí editoriales ya donde llega a un joven con un manuscrito de lo primero que miran a es seguidores tienen en Twitter y demás no pero a mí lo que me hace lo que me gusta mucho es esto que está pasando en esto arcano Guillermo no es nada original porque viene es es uno más en este cambio que ha habido antes los poetas soñábamos con que no es musical van ahora son los músicos los que sueñan con escribir un libro de poemas es una cosa maravillosa verdad poesía porque la está llevando a sitios donde no la esperada las tal leyendo gente que ni siquiera sabía que le gustaba la poesía probablemente tú eras muy lector de poesía que yo antes no no no no ya te digo

Voz 0609 22:26 la precisamente por eso no quiero cargar con esa con esa pretensión literaria sería hipócrita decir que me están publicando por calidad literaria o pop eso por mi figura como escritor obviamente esto viene por ser arcano como tú decías por tener una repercusión por lo que viene de la música islámico han dejado soltar lo que llevo dentro pues aquí aquí sin sin pretensiones y sin complejos

Voz 0281 22:49 que está mintiendo como un bellaco sea él sabe que son buenos poemas

Voz 5 22:52 no me no me creo nada que sea tampoco lector los está Gontán fíjate fíjate Guillermo arcano

Voz 0313 23:00 además nos lo dijo una vez aquí lo ha comentado en más más entrevistas que antes de de una de una pelea de gallos que es que es el duelo de los raperos y tal con la experiencia que tiene los récords que atesora el tío está nervioso nervioso más nervios antes de la publicación de de un libro que se lo lleves dos o de una final de estas Osona sentimientos

Voz 0609 23:18 seiscientos son sentimientos distintos pero hay hay nervios siempre hay nervios bueno más más con esto que no es no es mi terreno no sabes tampoco cómo lo va a recibir la gente lo que tú decías el al final es el el bromuro del talento y es algo de lo que no puede escapar

Voz 5 23:33 Sanz esa frase me gusta opte preciosas

Voz 0313 23:35 bueno he pensado digo si yo lo hice la mili porque habla pero se pero se

Voz 0281 23:41 fíjate preguntando yo siempre cuenta que Rafael Alberti que era un tipo que parecía recortado de un manual echado a andar por por las calles Rafael iba a sus lecturas de poemas siempre aterrorizado siempre pensando que no iba a ver la gente que iban a fallar que no le iba a salir bien Yeray Alberti no porque

Voz 0313 23:57 el otro día otro día Manolo García con su banda de músicos americanos acuérdate Roberto bueno no sabes como estaba antes de empezar y cuando te ha salido bien ha sonado bien Manolo García de verdad miedo respeto sí sí sí gran que no se pierda

Voz 0281 24:16 hacéis llegue de verdad como tiene que llegar a la gente con mueva ahí demás es es respeto no es miedo

Voz 0313 24:21 además existe Javier perdona no sé que tengo con respecto al proceso creativo de estos poemas de arcana no porque tú eres famoso por tu rapidez mental no lo rápido que y las por cualquier cosa etc este proceso creativo ha sido el mismo o así o ha sido muy distintos y más pausado como ha funcionado claro es la gente dice cuál es el libro tras una mañana estaba o no pero que va que va es otro proceso creativo

Voz 0609 24:44 con completamente distinto mucho más pausado

Voz 0313 24:46 las más reflexionado bueno estar pues como cualquier persona que escribe realmente has salido se has salido algunos si así de corrido o todos han necesitado revisión Ribó viraje mirar retirar algunos

Voz 0609 25:00 cálido frase siquiera ávido momentos a lo mejor algún viaje de de inspiración que que de repente te empiezan a venir las ideas te vienen te vienen lo hacen Príncipe a fin pero es

Voz 0281 25:10 es raro que pasa de la frase famosa sobre la poesía que la dijo el una de las más famosas el romántico inglés Julian Word Botín además una emoción Rey elaboraban calma ahí reelaboración y calma

Voz 0313 25:23 muy buena definición sí porque es la selfie

Voz 0281 25:26 no pero también la forma es por cierto este segundo libro de arcano este poemario de arcano

Voz 0313 25:32 sí que se une contribuye y forma parte de un movimiento del que hemos hablado muy a menudo aquí en La Ventana del de los libros que es no sé si la resurrección en la palabra de la poesía en general en todos los ámbitos en todos los los segmentos en la gente joven bueno no sé si los oyentes saben que hay bares bares que organizan sesiones monográficas de micros abiertos que habitaban parir a leer poesía no nuestra compañera Marina García ha estado en una en una Jam Session de eso de poesía

Voz 31 26:02 tengo una palabra o de gran mentira siempre por la espalda y la paciencia de la palabra mentira siempre por las

Voz 32 26:11 atrás quedan los años en los que la poesía se reducía las hojas de los libros ahora vive no sólo en la red también en los pequeños bares de luces bajas y sillas amontonadas en las esquinas y un micro abierto en el centro las jam sesión

Voz 33 26:23 qué pasa ahora mismo hay unas cincuenta ya su sesión de todo el país y algunas son semanales otras mensuales porque porque estado mucho tiempo pero de golpeo hará antes incluso de las redes a mucha gente decir esa que poder contrastar dominio con gente número no sé escuchar

Voz 32 26:40 el escritor Carlos Allen es uno de los culpables de que cada miércoles se habla desde hace años la persiana del bar aleatorio de Malasaña sobre las ocho de la tarde conjugue la fórmula sencilla pero mágica de las palabras

Voz 33 26:52 será que los miércoles poesía micro abierto le cualquiera cinco minutos poemas propios la gente es auto regular su propio nivel hay una variedad tan grande de del TDAH desde el tema de todo lo que claro hay mucha Tir al mejor mucha poesía romántica también a leer otra cosa alguien que contagio no puede ser contrario mucho

Voz 32 27:08 contagio y entro en el bar cuento más de cincuenta personas entre las que no distingo quién se levantará a recitar en cualquier momento y quién viene sólo escucharlo y quizás ahí resida el truco de las jam de poesía aleatorio que no hay dos lados el escenario y el micro se confunden continuamente todo el mundo comparte el hambre de poesía

Voz 34 27:29 no nos siga basuras nunca pero necesita de Mello por aquí ya sé que mis padres mi abuela están ahí llorando mil prima las risas mientras exista el mismo

Voz 32 27:47 Sara sin H una joven delgada y alta que le poesía en su teléfono que capta la atención de todo el loco

Voz 35 27:54 con plata las flores en las esta hábil

Voz 32 27:57 en cambio es ya una cara conocida de la aleatorio bar lleva escribiendo poesía desde hace ocho años IB3 asistiendo a la sesión me reconoce que la primera vez tuvo que afrontar nervios pero ahora para ella es un refugio donde compartir poesía para mí estos espacios donde la poesía

Voz 25 28:15 compartía esa hablada él gritaba significan un refugio porque no voy allí solamente para expresarme sino que también voy para aprender y me parece super importante que las personas tengamos sitios de reunión donde compartir experiencias puntos de vista en este caso compartir poesía ese lugar común

Voz 32 28:35 que nace siempre del respeto estos espacios

Voz 25 28:38 son muy respetuosos con la gente que respeta porque una cosa es que también me gusta un montón es que cuando hay cualquier comentario homófobo racista la gente salta ir no deja no deja que que se diga eso

Voz 32 28:50 las micro con estas jam session libres conviven otras iniciativas como las la torneos de poesía en los que los poetas disponen de tres minutos para recitar sus poemas en los que el público decide quiénes son los que pasan a la siguiente fase otra cita más con las letras sean versión micro abierto o en torneo ganan las palabras libres que son siempre las mejores

Voz 35 29:11 se iría encaminada componía comparado con entradas y buscaba encontraba contaba y cantaba cantando ópera Tricky encanta tu Boadilla hoy aquí esos cinco kilos gente que lo haría un terrible magnífico criado sin desbloquear espero contactar no barata las esquelas contempla las flores en las esta labor seguros de a Flores baila

Voz 5 29:38 ya hemos yo no sé si es que si las has visto no las he visto bailar un par de la eso es visto como mar de donde estaba la liga benjamín benjamín está feliz con este movimiento Rosario Lolita bailan muy bien benjamines tras feliz

Voz 0313 29:50 feliz porque yo estoy feliz porque

Voz 5 29:52 más he visto todo el proceso no yo he visto mira fíjate es que por ejemplo en el en el bar aleatorio y claro lo llevan un editor que es Marcus Versus un poeta magnífico que es escándalo tememos si soy un novelista como Carlos Salem que saben de lo que están hablando y la verdad es que yo siempre me gusta mucho en las lecturas mirara al a quién está leyendo eso también me gusta mucho mirar a quienes están escuchando una es Cáritas de felicidad ABC sin tienes estar escuchando a gente que les habla de Mali vamos con la inmediatez de su edad de en el lenguaje de este momento es una maravilla estoy feliz además de que está saliendo gente realmente muy buena hoy los cascarrabias que siempre vienen conga bueno ellos peor para ellos Cassel inventado para eso están

Voz 0313 30:35 pues con castillos en el espacio de Guillermo de arcano hito pueda pedir sino no te importa que no recientes otro puede Baba el y luego te quedas hacer de jurado el concurso Relatos eh pero eso sí que es duro aquí os eso es eso es un honor cesio ya ya puesto tocará también pues muchas gracias y esto es epifanía

Voz 1189 31:05 pedía inspiración a la vida ya está me hizo llegar la mentira más bella jamás contada por suerte nadie estaba allí para sentirlo hizo única prueba de existencias mi perfectamente desordenado relato ocho de agosto a las ocho de la tarde sus palabras subían en globos tanto que veían a los aviones como hormigas despegando a escasos metros de nuestros cuerpos desocupados de todo lo que no fuera instante cómo te atreves a caminar desnuda de miedos deberían juzgar Depor escándalo bíblico su expresión tenía la fortaleza de quién no necesita defenderse de nada el caudal de subrayó la abundancia de quién ha sabido desprenderse de todo hablaba sin parar que no sin detenerse y con juraba espíritus con el ímpetu del poeta que se fuga del manicomio para convertir su historia han premonición desprovisto de todo oficio me permitió ser fotógrafo de todos aquellos demonios que hacen el mal de forma altruista ocho de agosto a las diez de la noche los aviones se mantiene suspendidos en el aire para vernos despegar ocho de agosto a las seis de la tarde te pregunto tu nombre a sabiendas de que lo olvidaré para mí siempre serás epifanía

Voz 14 32:16 cuéntame otra historia antes de irte

Voz 38 33:31 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien friki La Ventana

Voz 49 37:46 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 38:09 hoy tenemos final semanal del concurso de Relatos en cadena de los tres finalistas dos son ingenieros informáticos entre un dato llamativo

Voz 1026 38:18 curioso sistema es llamativo no tanto porque hay muchísima gente de ingenierías que escribe pero aún así es una casualidad no no recuerdo muchos filólogos en las últimas finales fíjate eso yo creo que el Raquel pero que son los que menos escribiera el día

Voz 5 38:32 temáticos de hoy son los médicos llega antes en las familias había AUME iba decía yo tengo yo aquí un dolor cito ya rateros un ingeniero informático le dices oye que el teléfono Leo ya que el ordenador ETA

Voz 0313 38:43 bueno pues los finalistas son Víctor Sanguino Agustín Fraga Joaquim Bains Víctor Sanguino tiene cuarenta y ocho años ese Cáceres aunque vive en Madrid ese genio informático como digo tiene una empresa de desarrollo con otros socios Víctor buenas tardes hola o la Víctor Sanguino buenas tardes qué tal hola oigo odio algo de fondo no sé si es Víctor Ruiz hola Víctor eres tú la Víctor cómo estás qué tal hombre oye que nos estábamos exclamando de la coincidencia de que esta semana de los tres finalistas dos seáis ingenieros informáticos en tu caso lo describir cómo y cuándo surge

Voz 50 39:22 básicamente surge como consecuencia de él es porque yo soy un lector compulsivo y bueno cualquiera te puede mucho daño leyendo porque hay que deberían empezar así que bueno pues nada como otro concurso de hecho empecé porque para saber había socorrido para mí pero bueno debe empezar a enviar para para para concursar con vosotros

Voz 0313 39:40 el lector compulsivo ahora mismo que tiene entre manos Víctor

Voz 50 39:44 llevo una serie de de libros de ciencia ficción hoy una serie de trece que llevo doce

Voz 0313 39:50 la serie de tres metros

Voz 50 39:52 no que libros que ya en los que sí bueno un autor que se llama de que Webber no serían suficientes crecieron Barça que interesante sí sí ha leído últimamente pues el el último libro de Pérez Reverte

Voz 0313 40:07 Eva ha estado muy bien el tercero sabotaje te gustará mucho también ya lo verás

Voz 50 40:11 sí sí estoy esperando a ver si me cae muy bien que tengan mucha suerte amigo Agustín Franco tiene treinta años es en Madrid también es ingeniero

Voz 0313 40:21 informático trabaja en el departamento de informática de una multinacional agustín buenas tardes hola

Voz 50 40:26 hola buenas tardes finalista por primera vez verdad eso es nos envía relatos desde cuando Agustín bueno pues creo que la primera vez sería mejor hace dos años pero sí Comas con más frecuencia desde el año pasado más o menos

Voz 0313 40:40 está bien hoy para unos fotos como nosotros que dice no no anda ingenieros informáticos describiendo que que les dirías

Voz 50 40:47 bueno pues que cabía todo no como en todas las profesiones que ojos pero informáticos primos un poco el mucho no pero bueno en en el fondo la verdad que no es así

Voz 0313 40:59 tú eres tan bien tan compulsivo a la hora de cómo como Víctor o no te lo tomas con un poquito más de calma

Voz 50 41:04 bueno pues rachas he tenido temporadas de leer mucho por falta de tiempo por lo que se claro

Voz 0313 41:10 ahora en qué andas

Voz 50 41:12 porque hablando con bueno con patria nieve oye a nivel de y luego también estoy bueno he un libro de bueno que es un poco parte de una afición que se buena teoría de juegos son libro suele tirar de juego

Voz 0313 41:27 volvía de juegos no no la teoría de juegos aplicada algunos aspectos de nuestra actualidad seguro que resultarían pero muy muy útil segurísimo Agustín que tengas mucha suerte amigo

Voz 50 41:36 gracias

Voz 0313 41:38 lona trabaja en un organismo público locales son viejo conocido yo creo que de los más veteranos concursantes que tenemos en nóminas Jokin buenas tardes hola hola buenas tardes Joaquim cómo estás no sé si estaremos ante un récord porque Joachim tú Soros habrás Javier ha sido finalista semanal veinte veces siguió en dos mil doce llegó a la final de temporada la final definitiva sin un récord lo puedo confirmar ahora mismo porque también hay dos o tres hay dos o tres que sólo disputan yo creo pero vamos desde luego de los que más de los que más sin duda en el podio de los más de personas que han sido más veces que la lista semanal por lo que sí se porque nuestro contó en alguna ocasión es que su afición por escribir nace en la Cadena Ser con Juan José Millás en La Ventana en la época de Gemma Nierga de hecho ha publicado una recopilación de relatos con varios autores que se llama crónicas ventanilla no Joaquim

Voz 51 42:23 exacto se llama algo que me urge contar tiene como título de como título Crónicas ventanas

Voz 50 42:28 en el periodismo vivir un título

Voz 0313 42:31 nueve muchísimas de amigo de que queda nuestros finalistas en antena porque ahora Benjamín llega con sus recomendaciones literarias de todas las

Voz 22 42:54 la qué

Voz 5 43:17 que me duele por el pero bueno por una buena causa porque vamos a hablar ni más ni menos que del gran Joan Maragall sobre bien grandísimo poeta que tantas veces ha estado en La Ventana también no acaba de publicar la primera parte de sus memorias tanto en catalán su lengua materna como en como en castellano para tener casa hay que ganar la guerra se llama tras este libro está mal el título bueno es la historia de una persona que pertenece al bando de los derrotados en la Guerra Civil y que se da cuenta de que de que para hacerse Casasbuenas había que hacerse arquitecto como terminó haciendo El problema es que Joanes arquitecto antes que poeta o por lo menos por lo menos a la vez bueno es una historia verdaderamente escrita de una manera Marat

Voz 0281 43:59 Llosa con una prosa que ni siquiera aparece de poeta que decir que no es una prosa adornada con una prosa florida es una prosa exacta y con una capacidad para contar maravillosa no bueno Joan Margarit cuenta cómo en plena Guerra Civil el año mil novecientos XXXVIII sus padres habían son el veintinueve el padre cuando llega la guerra lo llaman a filas dice que ni hablar del peluquero que no quiere ir Se esconde sale a la calle Pólvora dándose tal el pelo para parecer mayor y con algo que no lo que ver bien bien la cara pero al final termina termina teniendo que que irse al al frente aunque bueno él después de pasar por el el campo de concentración bueno termina convenciendo les a los mandos de que en realidad es un especialista en volar puentes en la retaguardia consigue escaparse volver bueno y es un libro lleno de reflexiones muy interesantes y me ha impresionado mucha mucho una en la que dice que a ver si toda la historia de España se podría explicar a través de la frase y las hecha pasas más hambre que un maestro de escuela ostras que es lo tomas no está mal visto de muchas cosas está mal visto

Voz 0313 45:04 no en absoluto pero no desde luego un pelín de miedo

Voz 0281 45:07 digamos no bueno y cómo va abriéndose paso en el mundo de la poesía también en el mundo de de la arquitectura como se va a vivir a a Girona después de Girona por fin va a Barcelona en Barcelona de un vecindario estupendo a la izquierda hay un señor que sale a fumar al balcón y que tiran las colillas en su patio a menudo que está creando una editorial que va a tener mucho éxito después de que se llama José Manuel Lara es un poquito al lado está un señor que está empezando a escribir una novela con la que da tener bastante éxito que es Los cipreses creen en Dios que harás José María Gironella y luego hay una chica muy jovencita en el piso en el piso de arriba que bueno se llama Carmen iba a tener algunas vicisitudes al final va a terminar siendo la la marquesa Thyssen no sea realmente del vecindario son el vecindario promedio prometía realmente no bueno dice Joan Margarit en otra frase me ha gustado mucho del libro que él cree en las historias personales lo mismo que desconfían la historia universal yo comparto eso desde la primera letra hasta la última su libro muy humano un libro de historias de la familia de los tíos de las hermanas la hermana muerta jovencita la lucha de los padres por abrirse camino y la lucha suya por abrirse camino en la vida y también entre la familia y a su boda no fue su padre ahí lo dejo

Voz 52 46:24 mira a mí after

Voz 0281 46:40 según el recomendación esta semana aparecidos a maravillosa foto de Van Gogh que al que ha dado la vuelta al mundo no habíamos visto la cara de Van Gogh y toda esa edad nunca es una una maravilla bueno pues hoy quiero hablar de otro grande de Julian Barnes el autor del loro de del loro de Flaubert el autor del ruido del tiempo uno de los mejores narradores de este de estos tiempos ya que ha hecho unos con los ojos bien abiertos se llama el libro unos ensayos sobre arte donde también si lo emparejado con el libro de Joan Margarit hay mucha biografía cuenta las historias de de de cuadros de pintores no sabe de pintoresco traté Delacroix Courbet Manet Degas y VRAC Magritte ir por ejemplo de de Freud no es una historia verdaderamente tremendo de la Lucian Freud no un tipo que tenía una fobia absolutamente a social que no le daba casi nadie su teléfono que exigía casi confidencialidad absoluta sobre sobre su casa sobre su vida hay tal a todo el mundo intentaron dos veces hacer un hacer una biografía suya una le mandó dos matones al biógrafo disuadió

Voz 5 47:43 sí de semejante historia la otro LAN Cargo él

Voz 0281 47:46 cuando lo habían hecho la cogió la leyó despidió al biógrafo la quemó ya está ya está hoy bueno o un día tenía haciendo un cuadro hoy tenía de modelos sabes a quién a la antigua mujer de Mick Jagger Jerry Hall que estaba sentada en una en una silla amamantando a un niño después de estar varias semanas trabajando y de pronto una semana no pudo ir él la cabeza pintó la de su secretario es un cuadro en el que un secretario un señor secretario da de mamar a un niño Michael lo entienda no bueno también le gustaba salir de sus problemas pero hasta los ochenta años y en los supermercados a puñetazos no llegó a casa de su tu de Suu amigo Francis Bacon de subraya Francis Bacon vio que tenía como uno unos golpes en la cara que le había dado su novio novio español salió a puñetazos con el novio mientras Bacon gritaba por izado pero que hace si es que a mí me gusta me gusta es que soy masoquista Nole P

Voz 5 48:39 el libro maravilloso con los ojos bien abiertos Julian Valls publicado por Anagrama

Voz 0313 49:33 llega el momento de la verdad de nuestro concurso de Relatos en cadena a final semanal con tres finalistas Víctor Sanguino Agustín Fraga Joaquín Valls vamos ahora en los relatos luego votamos y arcano también vota que consta el primero el de Víctor Sanguino se titula la mano de la princesa

Voz 32 49:48 la fastidió Samos mosquita con su lengua veloz dijo Elvis ir dejó en la comida un rastro atroz contestó el caballero enhorabuena dijo el Califa puede ser la peor rima de todas las que han presentado los candidatos guardias el tratamiento habitual maldita sea es Teramo uno pensó la princesa no ha de haber un caballero con algo de cultura en todo el orbe porque no tuve un padre amante de los combates se lamentó mientras contemplaba cómo llevaban al cadalso al último candidato

Voz 1026 50:19 no está mal no me mal la verdad es que bueno no hay no sabíamos que iba a estar arcano aquí lanzaron enredando de rimas no la verdad que tiene toda la gracia como plantea efectivamente como un duelo como un bueno en el viejo el viejo duelo por la por la princesa pero en este caso es de rimas en este caso es estupendo acaban todos en el patíbulo cosa

Voz 0313 50:40 dos Toda va a la ruina no es tan mala la rima tampoco eh

Voz 1 50:45 esa es otro Brega el segundo de Agustín tragos se titula la emboscada la fastidioso mosquita con su lengua veloz me contó que en realidad se llamaba Ramón y me pidió ayuda y ahora soy yo el que revolotea por el salón mientras se ve de mi cerveza