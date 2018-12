La Ventana (17/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:09 ha terminado ya la segunda reunión entre Juan Marín y José Manuel Moreno Bonilla en busca de un pacto para formar gobierno en Andalucía de momento no se ha podido alcanzar un acuerdo programático así que a las negociaciones en principio van a continuar donde están las discrepancias donde los puntos de aproximación pero preguntamos a nuestra compañera de Radio Sevilla Ana Fernández que acaba de seguir las ruedas de prensa de ambos Ana buenas tardes

Voz 0134 00:30 qué tal buenas tardes pues Ciudadanos y Partido Popular son optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para gobernar Andalucía pero han llegado esas primeras discrepancias la más importante sobre la composición de la Mesa del Parlamento para que la que Ciudadanos quiere apoyarse en la abstención del PSOE para salvar su imagen sin ligar la Vox así lo explicaba el líder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín

Voz 2 00:52 la discrepancia radica fundamentalmente en que nosotros queremos busca la vía constitucionalista

Voz 1546 00:56 que el Partido Popular está presentando quiere buscar

Voz 2 00:59 otra vida sí porque solo digo que es difícil

Voz 0134 01:01 bueno en el Partido Popular según acaba de explicar su líder Juan Manuel Moreno no encuentran sentido apoyarse en la participación de un partido el socialista que es precisamente lo que se pretende cambiar con este acuerdo también hay diferencias en el acuerdo de programa como la eliminación de aforamientos ambas partes confían no obstante en solventar estas diferencias antes del día veintisiete cuando se constituya el Parlament tú andaluz muy bien más noticias Ester Bazán la zona donde se ha encontrado el cadáver de Laura habría sido peinada en los primeros momentos de la búsqueda según ha explicado esta tarde la alcaldesa de la localidad onubense del Campillo donde esta joven acababa de llegar para dar clases en el vecino pueblo de Nerva información de Carmen

Voz 0265 01:38 que en estos momentos los investigadores se encuentran en el lugar donde se ha hallado el cadáver de Laura lo Elmo según ha confirmado la alcaldesa Susana Rivas la regidora ha sido muy cauta tanto es así que no habrá decreto de luto oficial hasta que la investigación estén más adelantada tampoco confirma si estamos ante una muerte violenta ni si hay sospechosos en caso de ser Serra se ha limitado a pedir calma y ha subrayado que la familia pide respeto en estos momentos tan duros

Voz 3 02:02 Clemente modesta hoy acompañando durante todo este tiempo te mientras ellos más o menos han ido reponiendo se pero que aún así a pesar de la ayuda psicológica si es verdad que esta que están destrozados porque Maicon

Voz 0134 02:15 la zona donde ha sido hallado el cuerpo está apenas a cinco kilo

Voz 0265 02:18 metros de El Campillo según la alcaldesa es un área que

Voz 0134 02:20 ya había sido peinada durante la búsqueda el origen de la migraña puede estar en la mutación de un gen según acaba de descubrir un grupo de investigadores franceses y nos cuenta Javier Gregori

Voz 0882 02:30 un equipo de científicos de la Universidad de la Costa Azul del CNRS uno de los principales centros de investigación en Francia demuestran como una mutación genética causa una disfunción en una proteína que inhibe la actividad eléctrica neuronal provoca de este modo migrañas un fuerte dolor de cabeza este descubrimiento abre un nuevo camino para el desarrollo de medicamentos contra la migraña porque a pesar de que el quince por ciento de la población adulta en todo el mundo sufre este dolor de cabeza hasta hoy no existe ningún medicamento efectivo y capaz de curar esta enfermedad a largo plazo la parte José Antonio Duro

Voz 0134 03:03 buenas tardes hola qué tal muy buenas se cierra este lunes la jornada

Voz 4 03:06 dieciséis en primera Se enfrentan desde las nueve en Mendizorroza Deportivo Alavés y Athletic de Bilbao los rojiblancos intentando escapar del descenso los vitorianos mirando ya Europa precisamente el día no ha dejado los emparejamientos de octavos de Champions Atlético Juve Ajax Real Madrid Olympique de Lyon Barça son las eliminatorias de Champions en la segunda competición continental dieciseisavos Celtic Valencia Betis lácteos Sevilla Sporting de Portugal Villarreal y además el Real Madrid están Abu Dhabi los de Solari entrenaron esta tarde sin Marco Asensio preparan el choque del miércoles ante el clima japonés en el Mundialito de Clubes

Voz 0134 03:36 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho y las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 1 03:45 los servicios informativos

Voz 5 03:53 la Ventana con Carles Francino

Voz 6 03:56 eh

Voz 7 04:16 eh yo caras es irrealizable

Voz 0313 04:49 sólo siete cinco las seis y cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana vamos a hablar en los próximos minutos de periodismo iré periodistas de uno concretamente que se llama Tomás Ocaña ganador enteró otros de tres premios Emmy de un pívot di Ida un premio de la Asociación de Periodistas de Investigación de Estados Unidos que no es poca cosa por sus trabajos sobre los papeles de Panamá sobre el imperio de Chapo o el asesinato de los estudiantes mexicanos en Iguala bueno pues esta noche el y su equipo en en Telemadrid a partir de las diez y media un programa de reportajes de investigación que se llama crónicas subterráneas

Voz 7 05:26 esa es una información periodística está el trabajo laborioso que un equipo de reporteros que busca la materia prima de la verdad de hechos incómodos huellas inéditas testimonios los su método eso se Gerardo sótanos para contarle a la gente sabe lo que no

Voz 0313 05:50 además es un doble estreno de hoy van a tratar por un lado el auge de las apuestas deportivas en España y por otro el negocio del Gobierno español con la venta de armas a países como Arabia Saudí precisamente hoy les recuerdo que hemos conocido gracias a ellos ya a través del diario El Mundo que nuestro país envío al Golfo Pérsico más de cinco mil toneladas de bombas en apenas quince meses Tomás Ocaña buenas tardes

Voz 0644 06:10 hola buenas tardes compañero un placer tenerte aquí en La Ventana igualmente voy

Voz 0313 06:14 que antes de que entremos en el tallo de esta noticia que es muy relevante dentro de la venta de armas me gustaría ya un poco la careta de presentación lo define que explicaras la filosofía y el alcance de este de este programa porque parece que está todo inventado en la tele ITB inventado a unos géneros pero en programas de investigación queréis demostrar que hay todavía caminito rascar un poco

Voz 0644 06:32 sí bueno en el periodismo sí que está un poco todo inventado hoy no

Voz 5 06:36 dado la penicilina el periodismo periodismo

Voz 0644 06:39 periodismo en el formato hemos innovado intentando mostrarle a la gente las tripas de la investigación cómo conseguimos una entrevista como analizamos unos datos o qué ocurre cuando pues por ejemplo uno de los próximos programas te citan en un punto específico porque quieren mostrar algo específico

Voz 0313 06:55 pues ya que el espectador podrá colarse un poco en las tripas de la de la trastienda del equipo no donde fondo en la cocina

Voz 0644 07:01 exacto yo digo salvando las diferencias pero ojalá acercándonos mucho que me gustó mucho Spotlight IBI por supuesto

Voz 0313 07:07 todos por supuesto la historia importante ahí

Voz 0644 07:09 el abuso de los curas pero el ver cómo lo hace ni quién apoya una investigación y quién no pues es muy deficiente

Voz 5 07:17 cómo ser duda también desde el perímetro también se va a haber eso

Voz 0644 07:20 exacto fundamental de los ves frustrar unos senos ve pelear por las cosas y y bueno intentamos que el espectador entienda cómo es nuevo

Voz 0313 07:27 porque folleto más Se trata del del primer formato que realizas en televisión tras regresar a España vienes con mucho bagaje en la en la mochila que que fue más complicado irse os regresar

Voz 0644 07:38 eh bueno escribiría casi que regresar porque aquí en España no hay mucha tradición de periodismo de investigación sobre todo en televisión y bueno hay que ir abriendo brecha y haciendo entender a los directivos que hace falta tiempo y recursos para poder hacer investigación y bueno hemos tenido la suerte que en Telemadrid entendido

Voz 0313 07:54 yo celebro que sea además una televisión pública a la que ha liado la banda en la cabeza para llevar adelante este este proyecto la gente dirá que sí le pregunta ahora que que va a contestar él pero habéis podido trabajar bien en condiciones normales

Voz 8 08:05 pese a las presiones existen y existirán toda la vida el periodista debe tener mecánico

Voz 0313 08:11 pues para protegerse de ellas pero están ahí pero habéis trabajado con libertad con tranquilidad total Liber perdona que te lo pregunta

Voz 0644 08:17 soy muy transparente porque además lo llevamos en el ADN nos hubiese gustado tener más tiempo no hubiese gustado tener más recursos pero desde el punto de vista periodístico han respetado absolutamente aquello en lo que nosotros creemos lo que vais a ver sea bueno o malo es fruto del trabajo periodístico un equipo que sinceramente ha hecho lo que consideraba trascendente

Voz 0313 08:34 pues los que Telemadrid está está cambiando y creo en fin es mi modesta opinión que está cambiando para bien vayamos a los temas de hoy el primero muy importante muy llamativo además esta mañana ya veíamos la portada del del mundo con esos datos un dato realmente impresionante de la venta de armas yo te quiero preguntar concretamente de qué forma gana dinero España España como país España el Gobierno gana dinero con estas operaciones si son empresas privadas las que realizan no

Voz 0644 08:57 bueno en concreto hemos podido demostrar a través de peticiones de información pública que con el Obús ciento cincuenta y cinco milímetros es una investigación en la que el Gobierno el Estado español el Ministerio Defensa invirtió más de siete millones de euros hace ya unos cuantos años y cada vez que se vende uno de esos obuses pues revierte una cantidad de vuelta al Estado no sabemos esa cantidad porque este es un mercado muy opaco y la cantidad que recibe el Estado nos ha sido negada en el documento se ve el trozo en negro lo verán también en el programa pero esa es una de las formas en las que está revirtiendo el dinero a España además con un obús que es vendido a Arabia Saudí que está en esa cuenta guerra en Yemen

Voz 0313 09:37 hay armas españoles en Yemen si no o es posible

Voz 0644 09:40 nosotros hemos podido demostrar que añora lo que no podemos hemos podido determinar es cuándo fueron vendidas ya pero hemos tenido acceso a unos vídeos de los rebeldes sutiles que cuelgan en la red social telegrama haciendo un trabajo de búsqueda uno a uno en el que han colaborado los alumnos del Máster de Periodismo investigación del diario El Mundo hemos podido encontrar el centro venta de la empresa instalada sobre el tema

Voz 0313 10:02 bueno muy bien que conste una cosa y eso Roberto es acordará hace ya un tiempo cuando hablamos con con Ignacio Robles ese bombero de Bilbao que que muchos oyentes conocen ya su historia que en su momento dados se negó a participar en las tareas de de carga de este material de bombas

Voz 0827 10:17 casi le cuesta el puesto de trabajo tuvieran apunta

Voz 0313 10:19 pero un expediente que llevaban a suspensión muy dura detrás ya nos advertía hace unas semanas cuando después del verano se puso de moda este debate de las armas con la marcha adelante y atrás del del Gobierno que algo de eso se seguía realizando

Voz 9 10:32 pues hombre yo leo los periódicos oigo la radio y sino lo que está pasando en Yemen además justo el día anterior había había visto un vídeo de de una sala venia todos eh me acordé de las enfermedades llorando sacando a los niños de las incubadoras el polvo de las bombas bombas que igual pues es posible que se habían fabricado en España

Voz 10 10:50 hay de mirar a los contenedores vivir de aquello pensé que tenía que hacer algo

Voz 9 10:56 aunque sea no no no no podía no podía principalmente

Voz 0644 10:59 a esa ahora con Ignacio también verdad y también hemos hablado con Iker y PSOE muy importante porque él fue el primero que llamó la atención sobre lo que estaba ocurriendo en el puerto de Bilbao que es de donde salían las municiones importante decir que consiguieron las ONGs bloquear es es esos envíos desde Bilbao y lo que está ocurriendo es que desde Santander con lo cual tampoco el cambio es tan grande como lo hubiese gustado a a las

Voz 0313 11:21 pues oye Tomás estás hablando de las de las ONGs que estén jugando llegan juega un papel importante en toda esta historia estamos hablando del caso concreto de una persona de un bombero que se opuso y que por lo tanto hizo saltar la liebre de lo que estaba ocurriendo ahí del mundo político ha querido hablar mucha gente poca gente ha sido un agente nadie ha sido muy

Voz 0644 11:38 muy difícil hablar con los políticos y a quién no ha querido atender rompo una lanza por porel ha sido el ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde Babel con él hemos podido hablar le entrevistamos en Toledo donde él fue alcalde y la verdad que es tu intervención es importante porque creemos que toda las los puntos de vista tienen que estar representados en un buen reportaje para acreditados a que sus concluyó

Voz 0313 12:00 pues mira esto es algo de lo que se ha dicho

Voz 5 12:03 la ludopatía se encuadra qué garantías tenemos de aquí en Arabia Saudí no se están utilizando nuestras armas para incumplir los derechos humanos

Voz 11 12:11 a las que quiero pone el Gobierno porque el artículo cuatro punto tres de esa ley de la que estamos hablando cincuenta y tres dos mil siete establece que puede haber sistemas de verificación

Voz 5 12:19 pero en qué consiste esas garantías con un documento

Voz 12 12:22 en el que Riad dice que no lo va a utilizar en el ejemplo sí

Voz 11 12:25 y eso que garantía es más allá de un papel la confianza que tienen los países entre si los países unos de otros las relaciones internacionales se basan en la confianza

Voz 12 12:35 Alemania ha decidido no venderle más armas a Arabia Saudita después del asesinato del periodista Jamal

Voz 11 12:40 PSOE e Alemania ha vendido muchas armas árabe verdad pero desde hace tres años no vende nada en árabe saudita porque los árabes lluvias han decidido no comprarles de tal manera que esa pretensión de la manía de no vender más armas a Arabia Saudita es gratis para ellos porque no tiene nada que venderles no es nuestro caso como país

Voz 5 13:01 no está mal estoque que ha contado Agustín Conde

Voz 0644 13:03 cortante ponerle contexto a las decisiones de los países claro

Voz 0313 13:06 bueno porque Alemania en toda esta historia ha pasado como en fin como como la pionera como lo como la la sherpa de abrir camino decir vamos a ver porque en todo esto la campaña de Armas bajo control que apadrina sobretodo Amnistía Internacional pero hay otras muchas ONG detrás tiene algún sentido tiene algún peso vosotros lo habéis notado a la hora de hablar con todos los actores de este lío

Voz 0644 13:25 sí desde luego ellos por lo menos han dado digamos la voz de alarma ya han puesto el foco sobre el problema nosotros también les hemos entrevistado y creemos que su labor ha sido importante por lo menos para que se sepa nosotros eh siempre cuando vas a una entrevista este tipo la gente pregunta tu opinión yo siempre digo lo mismo creo que no me corresponde o no nos corresponde no hasta enero las opiniones sino abrir los micrófonos para que las tengan otro si ellos tienen algo muy claro

Voz 0313 13:50 pero te voy a preguntar una opinión Athletic después

Voz 0644 13:52 de de de arreglar de hablar con toda la gente

Voz 0313 13:55 de que habéis hablado de recopilar todo el material que que tenéis las explicaciones que ha dado el Gobierno español en todo este asunto las explicaciones los cambios lo rectificaciones a qué conclusión te llevan es decir estamos atados de pies y manos y tenemos el margen de maniobra que tenemos y no se puede más o menos

Voz 0644 14:13 yo voy a intentar no opinar mucho pero sí me

Voz 0313 14:15 la interpretación de todo lo que has recogido y me parece

Voz 0644 14:18 un poco perverso contraponer derechos humanos contra trabajo exactos creo que es un poco perverso y creo que no debería ser es el debate

Voz 5 14:25 sí

Voz 0644 14:25 que si decidimos vender armas o no a un país no tiene que tener en la en el otro lado de la balanza a los trabajadores un debate perverso estoy bastante de acuerdo

Voz 0313 14:34 eso bueno decíamos que el programa de hoy que se estrena esta crónica subterráneas tienen un doble formato tiene una doble propuesta una muy importante de esta de la venta de armas a Arabia Saudí y la otra la ludopatía una psicóloga explica las tres características de una adicción un ludópata ejemplifica lo que dice

Voz 5 14:52 la ludopatía sin cuadra lo que los expertos

Voz 0134 14:55 la psiquiatría llaman una adicción sin sustancia estuviésemos hablando Pedro

Voz 13 15:00 ahora es muy fácil cuanto más potente la droga más engancha de un euro dio partido litros pero viene Fanta más facilidad tener de consumo más engancha con esto siendo puerto lo pueblos trasladó puesto cuanta más rápido es el efecto más engancha debió tuvo que al punto siguiente posiblemente en el juego es igual necesitas estimulación continua

Voz 0313 15:26 Tomás en la ciudad de Madrid por poner sólo un ejemplo uno de cada cuatro institutos tiene un local de apuestas a menos de doscientos metros si es que ese paisaje no es idílico eh

Voz 0644 15:35 no ocurre que que en Madrid no está regulada la distancia de un instituto y una casa de apuestas como lo están otras comunidades autónomas hemos cogido las dos bases de datos la de las casas de apuestas y la de los institutos de la capital y a cruzarla Nos hemos dado cuenta de bueno que el veintiséis por ciento de de las casas de apuestas están cerca de un instituto

Voz 0313 15:53 y a qué conclusión no habéis llegado después de este trabajo

Voz 0644 15:56 eh bueno eso junto con declaraciones riesgo alto riesgo elevado de adicción precoz conocimos por ejemplo la semana pasada una nueva estadística un nuevo dato que hablaba de un millón ya de joven es que estaban se juega el sentir lo que es obvio es que el perfil de ludópata cambiado si antes era un señor que jugando a las tragaperras y ahora cada vez es más joven y cada vez están más en riesgo la gente joven además de con las casas de apuestas con online porque bueno aunque ahí sí está regulado para los menos dieciocho pero a partir de ahí es muy complicado el controlar que una persona joven formación esté apostando oí bueno hoy a los expertos decir lo que significa para tener brumario

Voz 0313 16:35 tocado en este programa en crónica subterráneas el el aspecto de la publicidad es decir si la utilización de rostros famosos personajes potentes con mucho gancho debería no sé dónde la prohibición siempre es una palabra muy complicada pero tienen algún tipo de regulación de de cautela de algo

Voz 0644 16:52 si lo tratamos y mucho y es muy llamativo cuando ves todos los anuncios seguidos uno de esos ejercicios que hemos hecho en el programa llama mucho la atención es que el sector de las apuestas gasta más que el Corte Inglés en publicidad que es el mayor anunciante del país como bien sabes a vosotros y de hecho el Avi dos proyectos de ley para regular lo que han en un cajón en el acuerdo de presupuestos del Gobierno Podemos se intenta regular en base a lo que ocurre con el tabaco es decir lo proponen prohibir lo que pasa que no sabemos si saldrán esos presupuestos

Voz 0313 17:21 acción absoluta sería de publicidad sí exactamente

Voz 0644 17:24 por qué en el tabaco lo así lo plantea el acuerdo entre el Gobierno de Podemos hoy a Tomás ya atraco aprovechando que éste

Voz 8 17:29 aquí eh planes y proyectos para futuras ediciones de crónica subterráneas que que que os habéis pisado que que que territorios sabéis habéis transitados

Voz 0644 17:38 bueno en esta edición los quedan todavía ocho programas y la verdad que creo que van a ser muy llamativos son temas espinosos en los que hemos tenido la suerte de que te de Madrid unos apoyado y además buscamos un modelo de colaboración como esta que hemos hecho con el mundo

Voz 0313 17:51 en el mundo que veréis con otros medios de comunicación

Voz 0644 17:54 lo que intentamos poner el periodismo primero apoyarnos en aquellos que han hecho trabajo antes y espero que pronto para la segunda temporada sea con la Cadena Ser también

Voz 0313 18:02 ya ya algún tema concreto tienes por hayan cartera

Voz 0644 18:05 no me dejarán anunciaran lo ha anunciado que no te digo que son noticia en sí mismo que tratemos esas tengo

Voz 0313 18:09 James sin embargo sí decir una cosa los oyentes de La Ventana que muchos seguramente ya lo saben pero pero si lo no obtienen fresco en la cabeza este su programa de Telemadrid pero hoy en día en cualquier parte de España o del mundo se puede conseguir esta programa entrando en la web de la cadena ya tiene más extremas

Voz 0644 18:24 además nosotros entendemos el proyecto común tres sesenta y una de las cosas que vamos a hacer es poner a disposición del público todos los materiales con los que hemos trabajado es decir no tienes que fiarte de estas estadísticas de las hemos hablado sino que puedes ir a la página de Telemadrid ver los documentos de los que hemos sacado donde están los datos ver ese acuerdo de presupuesto del que hemos hablado tomar tus propias conclusiones fiarte o no de lo que hemos dicho en base al material incluso

Voz 0313 18:48 a Tomás Ocaña crónica subterráneas muchísima suerte amigo y felicidades por el drama

Voz 0644 18:51 muchas gracias a partir de las diez y media en Telemadrid

Voz 14 19:14 sí le extra

Voz 0313 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 15 20:04 libre contigo seis años de revisiones solidarias sólo por realizar el control de empiezo gratuito ayudas a miles de niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación a la Dina en pene y colabora servicio posventa Pello que esta moción

Voz 16 20:22 red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid

Voz 0530 20:25 elige a saltar con la mejor música internacional o con las olas él practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte playas vírgenes o en pueblos con encanto elige sumergirse en aguas cristalinas en nuestra cultura milenaria elegir todo está el mejor plan elige el plan Castellón Mediterráneo Patronato Provincial de Turismo

Voz 17 20:55 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente baila al ritmo de christmas musical y no te pierdas Lama en el bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde veinticinco con noventa en Parque Warner

Voz 1546 21:10 en la clase de enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías dañan nuestro medio ambiente

Voz 18 21:22 por eso las toallitas a la papelera

Voz 5 21:25 Súmate al reto

Voz 18 21:27 el segunda

Voz 5 21:30 dos mil setecientas cincuenta horas de sol cada año dan mucho juego

Voz 19 21:34 el municipio matriz impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros saca le partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informa TM cero doce en la web Comunidad punto Madrid Willian Fotovoltaica Madrid punto com

Voz 5 21:50 común te hace matriz Red Guía bien la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 20 21:57 tráfico intenso de entrada a la capital por la aún hasta el nudo de Manoteras lados en Canillejas y acceso a la M treinta y la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma circulación lenta de salida poblados en Alcalá de Henares la A tres en Rivas y la A42 en Getafe y Fuenlabrada complicaciones en ambos sentidos en la A uno en Alcobendas la tres en Santa Eugenia la cuatro San Cristóbal de los Ángeles y Pinto y la A6 en Majadahonda El Plantío Aravaca densidad circulatoria en la M cuarenta en Hortaleza reza

Voz 0134 22:23 dos feriales y Vallecas hacia la dos cosas la la dirección a tres Mercamadrid hacia cuatro Ciudad de la Imagen y Pozuelo dirección a cinco Las Tablas Montecarmelo túneles del Pardo Villamarín sentido así

Voz 1546 22:32 es un Madrid diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al aparcar es posible

Voz 21 22:40 gracias al que Niro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible Vera tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido de Ikea Cifuentes no se fue

Voz 0867 22:54 se quedó vuelven los directos de Cristina Cifuentes ha instado hoy vídeo proteste contra Carmena por las hojas de Madrid

Voz 22 23:03 buenos días estoy paseando en una

Voz 0434 23:07 la calle de Madrid una calle céntrica la venta de Madrid y me estoy quedando bastante sorprendida para más con las sucias y sobre todo a cantidad de hojas que hay pero qué pasa que aquí no bajan nazi el Ayuntamiento de Madrid no barre las calles verdad

Voz 7 23:28 detrás de los cristales llueve

Voz 23 23:31 hoy mirar cómo está todo

Voz 0434 23:33 aquí es que aquí unos limpiando nadie pero es que muchos días señor señora concejal o concejala para que se dedican ustedes exactamente con los impuestos que pagamos todos

Voz 7 23:45 en de crisis

Voz 0434 23:54 qué desastre eso sí el centro enteros cortado dos menos que vivimos aquí sí que no podemos casi entrar ni salir

Voz 7 24:08 Javier Casal al jurista

Voz 0867 24:19 la Universidad Rey Juan Carlos ha pedido para Cifuentes cuatro años de prisión por el caso Máster en el escrito de acusación ya atribuyen desde esa universidad un delito de falsedad documental buenas tardes a todos y los candidatos del Partido Popular para las elecciones de mayo de dos mil diecinueve serán redoble de tambores dos candidato es tendrán que esperar un poco comerse las uvas el XXXI recibir a los Reyes Magos el seis de enero y un poquito después el fin de semana del doce trece Pablo Casado dará a conocer los nombres nadie confirmado nadie descartado Adrián Prado yp pistas tenemos pocas ahora mismo no qué tal muy buenas tardes

Voz 0019 24:57 hola qué tal Javier buenas tardes y muy pocas pistas y fuentes de la dirección del PP en la calle Génova manejan esa fecha dará que tú hablabas la del fin de semana anterior a la Convención Nacional del partido que por cierto finalmente se va a celebrar aquí en Madrid en Ifema los días dieciocho diecinueve y veinte de enero está tratando de cuadrar el calendario pero sí es verdad que los candidatos madrileños serán los últimos en conocerse en la dirección nacional creen que tanto Ángel Garrido en la comunidad como José Luis Martínez Almeida al frente de la portavocía del Ayuntamiento lo están haciendo bien por eso nos dicen está por ver si fin

Voz 0313 25:26 Clemente hay no novedad en las listas lo que parece más o menos

Voz 0019 25:28 claro es que el PP no va a tener que tirar esta vez de independientes en sus filas hay quien está haciendo méritos para quedarse en Madrid a ir en las listas aunque no sea como candidatos el caso por ejemplo de Andrea Levy vicesecretaria de Estudios y Programas del PP no olvidemos Javier que otros nombres que en los últimos días han empezado a sonar con fuerza en las quinielas es el caso por ejemplo de Javier Maroto vicesecretario de Organización del PP

Voz 0867 25:48 pues ya veremos gracias Adrián hasta luego a la vuelta de Navidad daremos por inaugurada la precampaña electoral la incierta campaña en la que ya hemos asistido a dos aparentes contradicciones ayer el PSOE presentaba a sus candidatos municipales en Alcorcón candidatos con la silla vacía de Madrid capital se lo están tomando con calma o quizá con resignación los socialistas hoy Ángel Gabilondo ha dejado esta reflexión dirigida a los suyos tiempo hoy pero

Voz 5 26:13 no no creo que vaya a peor

Voz 0175 26:16 dedicar ni nada entre otras cosas porque de aquí al veintiséis de mayo puedan hay mucho tiempo pero además es el candidato para el PSOE no el candidato por Gabilondo sino por el PSOE y por tanto le corresponde el Partido Socialista a arbitrar el procedimiento como lo hace con procesos transparentes en primarias

Voz 0867 26:35 el segundo elemento que nos choca la campaña de promoción que ha emprendido Vox en barrios de Madrid como Vallecas que no parecen precisamente feudos de ultraderecha le uno de los pasquines que han colgado allí este fin de semana recupera tu barrio con Vox podrás vivir tranquilo en Vallecas ley orden y seguridad frente a socialistas y comunistas revela T en la izquierda breve ocupan estas ideas de Vox pero preocupa también los votos indignados que pueda arañar esta formación a todos aquellos que no han encontrado la izquierda una respuesta a sus problemas una complicación más para una campaña en la que por ejemplo en Madrid capital Carmina todavía trata de tejer su futura plataforma con o sin Podemos en el caso del resto de fuerzas de izquierda la cosa parece ir por buen camino pero las conversaciones que se llevan a cabo con Podemos el principal obstáculo sigue siendo la postura de esta formación de Pablo Iglesias que no reconoce a sus concejales suspendidos las negociaciones siguen a esta

Voz 0861 27:34 ahora Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes y siguen pero sin demasiados avances más bien la situación se ha estancado varias fuentes próximas hasta negociaciones nuestra admiten que no hay evolución en positivo con Podemos la situación sigue siendo tensa porque la formación que dirige el ex Jemad Julio Rodríguez Bueno nuestro poniendo demasiadas facilidades la dirección de Podemos insiste en colocar algunos nombres estos demasiado elevados aunque uno de los grandes problemas Javier sigue siendo el futuro de los seis concejales díscolos de Carmena que han sido suspendidos de militancia Podemos no quieren animal que eso seis nombres entre ellos la portavoz Rita Maestre computen en el cupo de puestos que podemos podrá integrar en la plataforma de más Madrid eso está generando Javier bastantes tensiones a diferencia de lo que sí está ocurriendo con Equo Izquierda Unida la corriente de Madrid ciento veintinueve donde el nivel de entendimiento es bastante bueno por cierto desde hace una hora están reunidos ahora mismo no va a pies todos los ideólogos de Ahora Madrid en reuniones dicen de trabajo para decidir principalmente qué hacer con esta plataforma ante el nacimiento de Madrid

Voz 0867 28:33 bueno e PSOE al margen parece complicado no que la izquierda pueda concurrir a esas elecciones sin Podemos que se descuelguen tal y como está el escenario político a punto de arrancar esa campaña electoral son las siete de la tarde y veintinueve minutos

Voz 6 28:54 la Ventana en las redes sociales con roja La Ventana Face Time la ventaja

Voz 1 29:07 venga vamos estamos todos dieron el contrabajo Relaño y sus teclados la aquí el yo Biel el ritmo normal la batería Pacojó al Banco Gallego

Voz 4 29:18 no

Voz 1 29:20 los vientos yo iba albergará Kiko Iturralde donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 0827 29:48 Nasser

Voz 26 29:52 a poner dial radiofónico no encuentro nada que me guste será culpa mía te en medio de comunicación no será que no has escuchado la ser escuchado y no no me gustó te tenías que decir que no que no has escuchado la SER yo no encontró la la la SER las no no me gusta mucho mucho relativismo moral Cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído la

Voz 5 30:32 frase tuya ni tenía sentido si yo decía que no

Voz 26 30:35 yo digo la Ser pero la Serla la Cadena SER no podemos gustar a todos pero nos conformamos con gustar Teatinos

Voz 0867 30:43 me pongo

Voz 26 30:45 cabo meloso

Voz 0827 30:48 cuenta con la SER pase

Voz 16 30:50 lo que pase

Voz 27 30:55 de Madrid Javier Casal

Voz 0867 31:00 las puertas de la Navidad trescientos alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo están sin clase Is sus profesores en la calle sin cobrar sus nóminas desde hace ya varios meses navidades amargas Easy música David cierra qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana en Madrid como está David

Voz 5 31:17 hola buenas tardes David tú ha sido profesor

Voz 0867 31:19 que en esa escuela durante los últimos años verdad cuántos años extra Baños los cuando la empresa tenía la concesión de esa escuela de Pozuelo la empresa quebrado y haya dejado los profesores sin trabajo y a los alumnos sin clase en el caso de Pozuelo que creo que seis cuatro docentes no cuatro profesores afectados

Voz 9 31:38 si en nuestro caso somos cuatro centros los afectados

Voz 0867 31:41 pero hay situaciones me cuentan parecidas en otros centros de la Comunidad de Madrid en algunos casos se en actividades extraescolares de algún colegio

Voz 9 31:50 sí en Las Rozas en Pinto somos afectados en Coslada también es el más afectado que que ha habido ya información en Internet a través de Comisiones Obreras sí sí son son son muchos los afectados a través de esta

Voz 0867 32:06 pues están Xavi desde cuando no cobra is

Voz 9 32:11 pero seamos no cobramos desde octubre octubre noviembre y este mes de diciembre pues de momento tampoco

Voz 0867 32:19 digamos que tres meses después diciendo que que el Ayuntamiento no sé si ha hecho algo o no pero la situación no les ha pillado de nuevas

Voz 9 32:26 claro el ayuntamiento me imagino a vernos en estado contando que si no está haciendo todo lo posible para poder solventar pero bueno al final pues como ya está de no echó a la calle bueno que estamos en juicio para puede recuperar el dinero la solución que los que no son dado que ven factible David en plenas Navidades nombradas no sé si no los las novedades todos los puentes en los pidió por medio de entonces que desde que empezó el primer mes el problema esto pues fueron un poco dando largas no

Voz 5 33:01 no dimos el aviso a la directora del

Voz 9 33:03 dentro pues nuestro ocupe el mes que viene esperar dos semanas tal hasta que al final pues bueno pues hemos visto que que lo que me va a ningún puerto y que hacía muy complicado todo hasta lo que no había dinero que no haya forma de solventar el problema

Voz 0867 33:19 es tremendo David déjame Un segundo que salude a Marta que es madre de dos hijas y cuya hermana también acudía o acude a la escuela Marta qué tal muy buenas tardes

Voz 28 33:28 hola buenas tardes sí se ha quedado sin clase

Voz 0867 33:30 pero en el caso de Thurman además creo que tiene una discapacidad y la danza es mucho más necesaria para ella no para su vida

Voz 28 33:38 hombre empezó en septiembre con Pilar Vega es otra de las hasta aceptada estaba ilusión Hadid Inma y además que desde aquí decirte Pilar Vega también se ha volcado con ella llevaba muchos años intentando entrar en la escuela porque no es fácil acceder a a las plazas de la Escuela Municipal de Mosquera la de Pozuelo ir cuando por fin lo ha conseguido que estaba ilusionada involucrada muy feliz básicamente eh pues nos encontramos con esta situación me consta que a Pilar y a todos los profesores les ha costado tomar la decisión de dejar de dar clase pero también se entiende que si no cobran pues no pueden seguir impartiendo una clase para la que se preparan que ponen todo su empeño y su dedicación

Voz 0867 34:21 yo entiendo que habéis pagado las cuotas necesarias os van a compensar de alguna manera os han devuelto el dinero pues mira yo

Voz 28 34:29 en su momento lo pensé pero creo que ahora estamos todos más volcados en que su situación personal y económica bueno personal no perdón profesional y económica se solucione y luego ya veremos sí se reclama cuando se reclama porque no saben que estoy pagando la clase de mi hermana estoy pagando también la de mi hija pequeña que también se ha quedado sin clase porque Almudena Paniagua otras profesoras se ha visto afectada por este problema

Voz 6 34:53 no hago muchos recelos en los colores música

Voz 0867 34:56 ayuntamiento asegura que tiene que haber ahora un nuevo concurso una nueva adjudicación vosotros veis evidentemente por lo que me cuentas que siga los mismos profesores

Voz 28 35:03 hombre es que los conocen y están completamente involucrados con los con los niños sea Almudena no sólo ha dado clase a mi hija pequeña mi hija mediana también íbamos que que tienen conocimiento de los niños de lo que les gusta he si tienen un mal día pues imagínate es un llevan años trabajando con ellos

Voz 0867 35:22 David eso puede ocurrir que aunque haya un cambio de empresa adjudicataria se mantenga la actual plantilla de Jorge

Voz 9 35:30 que de momento no nos han confirmado exactamente que vamos a seguir nosotros es más caro que hubo niños comentó que que bueno es que eso depende de la empresa que que no tenemos no tenemos la certeza que esa mono vemos profesores poco también en un poco el miedo que tenemos pues nuestros este año firmamos un gol no firmamos contratos más extraño esa palabra un contrato de cuatro años después de un mes de medio mes perdón no hemos visto ahora que pues esta esta situación que nos vamos a la calle el más quería matizar que nosotros hicimos solo un día de Huelva que fue el jueves fue el viernes cuando ya racimos una llamada en la que no se nos decían que no se echaron a la calle paseamos tuneado es que estaba convocada huelga desde el día ocho de diciembre otro décimos hacerla dónde o cuando desde Renta ayuntamientos no dijo que bueno pues que no que no encontrado una solución factible más que pues esto que la empresa no tiene dinero oí que bueno que estaba en la calle

Voz 0867 36:33 pues David Guerra profesor de la Escuela de Música y Danza de Pozuelo y Marta madre hermana de tres alumnas gracias por estar con nosotros y mucha suerte

Voz 6 36:42 gracias

Voz 26 36:45 ventana de Madrid siete de la tarde y treinta y seis

Voz 0867 36:48 minutos vamos a completar la crónica del día en Madrid el juicio la empresa británica de Lieberman se ha suspendido esta mañana poco después de que hubiese empezado un juzgado de lo social de la capital en la calle Princesa la denuncia buhardilla de la Seguridad Social que considera que la empresa mantiene contratados a sus repartidores como falsos autónomos pero una de las asociaciones que representa a parte de los trabajadores cree que no Gonzalo Pino portavoz de UGT

Voz 1534 37:09 Nos bueno a la espera de que se produce ese cambio no cambio político de este país que les permita seguir eh pero estabilizando el punto de trabajo que les permita seguir dejarnos sin derecho de los trabajadores y trabajadoras que tienen relación con las plataformas es una estrategia amante de las plataformas digitales

Voz 0867 37:25 las denuncias por violencia contra la mujer aumentaron más de un cuatro por ciento en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior según los datos que ha dado a conocer el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial Yolanda Besteiro es la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

Voz 28 37:41 que todavía les cuesta identificar a los vez y el hecho de que un maltratador mundo es buen padre y que los menores son víctimas del maltratador y por lo tanto a la posibilidad de la suspensión de la guarda y custodia o la suspensión del régimen lleva oxida solamente ese concedió con carácter excepcional

Voz 0867 38:02 el Tribunal Supremo avala la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos y el Gobierno insiste insisten sacarle de allí a finales de enero la Fundación Franco confía todavía en la paralización de los trabajos y Emilio Silva desde la Asociación de la recuperación de la memoria histórica decía este mediodía en Hora catorce

Voz 29 38:16 el Gobierno alemán hace unos años hecho los restos de Rudolf Hess al mar o lo hizo Israel con los de hecho más no quiere decir que son decisiones que entre comillas están por encima au responden a un interés social no que yo soy de una familia de un desaparecido que el Estado nos obliga a par con nuestros impuestos es la tumba de un dictador que causó tanto daño tanta

Voz 6 38:41 no

Voz 0867 38:42 es en granos hoy Madrid está dividida los de Rafael en el Real los de Mariah Carey en el Palacio de los Deportes a las nueve los dos conciertos de la Navidad para no quedarnos sólo con uno en exclusiva esta tarde en La Ventana de Madrid Rafael cantando por Mariah Carey o al revés

Voz 1 39:42 Nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana

Voz 32 40:01 miedo da errar tiene tres pelo con estos pelos esta noche en el faro hablamos del pelo

Voz 0530 40:15 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba eh

Voz 32 40:26 Nos encontramos con pelo o sin él a la una y media en SER

Voz 5 40:31 el paro con Mara Torres Cadena SER

Voz 0530 40:37 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 33 40:45 venga Isaías hay días y días ya hoy

Voz 0827 40:47 sin duda no ha sido especial no lo pasamos muy bien en La Ventana casi todos los días pero es verdad que hay días en que no es fácil abrir este programa

Voz 5 40:56 le está dando algunas vueltas a cómo empezar hoy el programa porque no me resulta nada sencillo

Voz 0313 41:00 llevo toda la mañana haciendo clavadas pero creo que lo mejor es ir directamente al grano así callaba mi amigo nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer a partir de ahora que hable él que es quien me ha dado permiso para decir

Voz 5 41:11 lo Yell ha hablado y nos ha contado

Voz 1 41:17 para contado Michael cómo se enteró como lo supo el frente de octubre me tiene un busto en mi axila y luego pues cuando lo sacaban miraba

Voz 1546 41:27 las noticias tremendas que Michael tienes cáncer uno malo que no tiene cura

Voz 0827 41:34 Nos ha hablado de los días posteriores todavía noqueado

Voz 1546 41:39 durante un par de días yo no sabía si era pensaba quiero mal sueño más seguro mentir Teror la ciencia había hablado tenía Katy la ciencia había dictado una serie circunstancia él que tiene que vivir eso lo decido yo eso es mi potestad de decidir como yo voy a vivir yo no quisiera que mis hijos a mi mujer puede hablar de que hay Michael previo a la enfermedad Dion Michael Post y de repente me sentí empadronados es decir yo voy a decidir cómo ir tenían poca arriba

Voz 0827 42:11 hice sintió en ponderado y se vino arriba por sí mismo pero también porque se le cruzó la esperanza en forma de oncólogo Emiliano Calvo quién es este hombre bueno pues a Maldini para que lo entendiera se lo explico Ahmidan

Voz 1546 42:23 alineó imagínate estoy jugando un partido de fútbol en esos instantes estoy perdiendo dos cero pero ojo eh falta en medio ahora yo tengo a Messi quitándose el pantalón del chándal va a entrar va a jugar a para mí entonces esto lo pueda quedar seguro

Voz 0827 42:42 Messi Emiliano Calvo el oncólogo a quien conoció también ha conocido a otros Michael Robinson

Voz 1546 42:48 yo llevo unos sesenta años conociendo mi yo vi ahora conclusión aunque debo reconocer que estado cómodo mi propia piel por fin han pero ya no obstante reconocí quiere más vieron lazos un avestruz una imagina su paso a mí no han si quisiera de mi Italia y que no se alcancen a como yo imaginaba aún puedo aprender de mí habiendo seguido tantos antes cómico

Voz 0827 43:17 lo mismo no pues está aprendiendo ahora otra vez del está aprendiendo y además está convencido de que esto lo va a luchar

Voz 1546 43:24 estoy aprendiendo de mí y esto es lo que estoy seguro no estoy diciéndole en vano no estoy diciéndolo para que las que me quieren sin te envié no estaban no sé qué pero sí estoy para esta labor DC la podemos armar

Voz 0827 43:41 que no se para él pero desde luego para nosotros ha sido terapéutico escucharle hablar así ya has ido terapéutico también escuchar al oncólogo a Emiliano Calvo al director de Investigación Clínica del Centro Integral Oncológico Clara campal ahí están no tratando con un tratamiento de inmunoterapia que no acaba el doctor cómo funciona siempre hasta mil dos

Voz 34 44:02 que a ser las malignas como hace la la quimioterapia si lo que hace es modular el sistema inmune del paciente para que pueda reconoce esas células madre hacia acabar con ellas es como hace el sistema inmune habitualmente cuando el enemigo se gemela origina en el propio organismo que son células malignas que se convierte en malignas pues muchas veces tienen dificultad para detectarlas Carlos

Voz 5 44:27 yo que esto es una forma

Voz 34 44:30 es en que el sistema inmune las ecológicas

Voz 0827 44:33 es un tratamiento eficaz es un tratamiento con menos efectos secundarios y aunque no es para todos los cánceres de momento cree el doctor que Vera al final en su vida profesional que el cáncer es una enfermedad curable

Voz 34 44:44 todavía hay tipos tumorales en los que nos ha sido intento de los tipos tumorales eficaz pues en todos los pacientes eficaz pero desde luego hay pacientes muchos tipos tumorales el melanoma pulmón es ciega Adige tumores con alteraciones genéticas estabilidad los que ha demostrado ser eficaz estoy convencido que lo de los próximos Birch quince años antes de retirarme con sus consigamos que sea una enfermedad cura

Voz 0827 45:18 al doctor que es por cierto aficionado al Real Madrid aunque se me Messi Michael Robinson no ha dicho que conocía y que admiraba mucho como deportista Michael Robinson desde que empezó a jugar en España en Osasuna pero ahora le ha descubierto como paciente y cree que como pacientes tan buen paciente como jugador

Voz 34 45:36 es una persona extraordinaria razona que es totalmente coherente entre lo que piensa lo que dice lo que no hay ninguna diferencia tiene una inteligencia alguien definió la inteligencia como la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas y él desde luego la adaptación a esta situación nueva os ha sido privilegiada después a sus cualidades humanas que Klasnic además como comunicador pues las veo en consulta con él

Voz 35 46:08 eh Liliane

Voz 5 46:10 lo que está trabajando en la medicina del futuro

Voz 0827 46:13 que será un presente muy próximo según

Voz 5 46:15 Nos cuenta hay otros que tienen que pelear día a día en su consulta por ejemplo el doctor Franz Betanzos es otorrino de un pequeño hospital el Hospital Obispo Polanco en Teruel y que ha conseguido desarrollar un prototipo para poder diagnosticar trastornos de vértigo le ha costado setenta euros tan sólo podríamos decir que es que anduvo buscando el aparato homologado costaba catorce mil encuentro trabajando con el hospital

Voz 36 46:41 al pequeño y no contamos con tantos medios como hospital grande entonces pensé que tenía que hacer algo para poder confirmar los trastornos vértigo claro empecé a mirar en Internet para componer

Voz 10 46:54 entonces sí se podía adquirir los ir

Voz 36 46:57 también fui a la escuela politécnica Pepe Well para preguntar si podía realmente es conectar las componentes Sir Charles me ayudaron temas hilos Perviy luego Hermés Hospital

Voz 0827 47:15 y no sólo ahorrado casi los catorce mil euros que costaba el otro aparato sino que encima tiene un aparato para diagnosticar a sus pacientes la innovación a base de imaginación y la imaginación que tienen que estar siempre al servicio de la innovación nos decía hoy un mago este de verdad Jorge Blass

Voz 37 47:33 a ver yo creo que en la magia lo más difícil comentó como en el rap como en la radio hay que innovar lo de lo más difícil es hacer algo nuevo que antes nunca nadie ha hecho no y eso es lo que estamos todos trabajando no yo me levanto por los de todos los días pensando que magia pudo inventar que que puedo crear no mira yo ahora un show por ejemplo como el que estoy haciendo estas dos tres años en los tres años necesito cambiar pero el propio Joe está vivo sea nunca el show es igual

Voz 0827 47:57 muy so en trescientos sesenta grados es decir todos los espectadores tienen la misma imagen según él va haciendo el truco no tiene controlado hasta las espaldas hemos hablado del primer truco que hizo en su vida

Voz 37 48:10 era una cuerda que se unía así era en varias cosas parecía una cosa tonta pero yo lo pt muy fuerte con esa Chayo en el instituto era el Rey con eso iba con mis no hacía sí que se convirtió en una sola

Voz 0827 48:22 a partir de ahí veinticinco años de trabajo de éxito y el mejor mago del mundo El último truco por cierto lo ha hecho esta tarde en La Ventana pero eso se lo contaremos más tarde y Nieves Concostrina nos ha hablado de otro innovador

Voz 38 48:36 el vistan darla

Voz 1 48:42 viajar hasta el siglo XIX para contarnos la muerte de Antoine

Voz 0827 48:47 por mentir el diecisiete y diciembre de mil ochocientos treinta el hombre que dignificó definitivamente

Voz 5 48:52 la patata en nuestras mesas esa misma patata que trajimos los españoles a Europa aunque los peruanos la comienza desde hacía ocho mil años pero no estábamos habituados a llevarla a la misa aquí en Europa como éramos muy fino Ellis decidimos que como mucho la patata servía para dar de comer al ganado y a los pobres hasta que metidos en el XIX a la Academia de la ciudad francesa de Besançon

Voz 1626 49:16 se le ocurrió hacer un concurso de ideas para saber cuáles eran los vegetales más nutritivos en tiempos de hambruna varios presentaron la patata pero fue Antón Paz mentía quién presentó la tesis más convincente el que demostró que con ellas se podían hacer verdaderas virguerías en la cocina ahora que vienen fechas de derroche la mesa que el PAR mentir de patata acompañará exquisito solomillo acuérdense de que hace doscientos años sólo los cerdos y los pobres hambrientos aceptaban comer papás

Voz 0827 49:47 pues sí merecido homenaje a permitir en estas vísperas navideñas y también el homenaje que la cadena Vox ha querido rendir a las mujeres a su lucha feminista en este año en vísperas de la Navidad también y para hacerlo la actriz Itziar Castro actriz de vis a vis ha protagonizado un vídeo en el que jugando con las palabras anima a las mujeres a seguir siendo malas después de un año en que se han portado muy pero que muy

Voz 1 50:11 mal quería Reina