La Ventana (18/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 son las cuatro las tres en Canarias la Guardia Civil interroga al hombre detenido por su presunta relación con la muerte de la joven Laura luego en El Campillo a lo largo del día en este pueblo en la vecina localidad enerva donde iba a dar clases y en Zamora desde donde se había trasladado a Huelva Se han celebrado concentraciones en señal de duelo y repulsa en las próximas horas además se han convocado en algunos casos a través de las redes sociales carreras de mujeres como expresión de homenaje vamos a resumir con Mariola

Voz 0259 00:30 esta misma tarde Esther la RAN es de Valencia están convocadas a correr durante media hora para reivindicar que las mujeres no quieren tener miedo cuando salen solas a hacer deporte también esta tarde a las ocho y media en Ourense concentración silenciosa de las corredoras bajo el lema soy libre para correr en Bilbao hay que dada el viernes promovida por la periodista y corredora Begoña Beristain

Voz 2 00:50 mire si la calle también mes nuestra las mujeres tenemos derecho a circular como cuando queramos y a correr por donde queramos

Voz 0259 00:59 queremos hacer deporte al aire sin miedo el eslogan de la carrera organizada en Sevilla para el domingo actos de homenaje y de protesta porque dicen que las mujeres no pueden quedarse paradas ante el asesinato de Laura

Voz 1454 01:11 el ministro británico de Defensa ha anunciado en la Cámara de los Comunes que se pondrá en alerta tres mil quinientos soldados por si deben asistir a otros departamentos del Gobierno por ejemplo en puertos aeropuertos en caso de un Brexit sin acuerdo incluirá dicho militares regulares de reserva la Audiencia Nacional han solicitado ya la extradición de uno de los condenados por la matanza de Atocha detenido en Brasil a principios de este mes de diciembre Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:36 tal y como les reclamó la Fiscalía por unanimidad el Tribunal pide al Gobierno que reclame a Brasil la extradición de uno de los asesinos de los abogados laboralistas en el número cincuenta y cinco

Voz 0313 01:46 lo de la madrileña calle de Atocha García

Voz 1552 01:48 Julia fue el encargado de darles el tiro de gracia el tribunal explica que no ha prescrito el quebrantamiento de condena en que incurrió al fugarse de la cárcel de Valladolid y pide su entrega para que cumpla los diez años de prisión que aún le faltan por aquellos asesinatos

Voz 1454 02:04 la UPA Unión de Pequeños Agricultores y la OCU la Organización de Consumidores y Usuarios quieren que sea una obligación la transparencia en el etiquetado de cualquier producto y para ello han puesto en marcha ya una iniciativa legislativa popular recogiendo firmas nos lo cuenta Miguel Crespo

Voz 0115 02:19 sí sí Pay la OCU se han unido a organizaciones de productores y consumidores de varios países europeos esperan recolectar unas cuarenta mil quinientas firmas en España del total de un millón que necesitan para que la iniciativa prospere en el Parlamento Europeo

Voz 0313 02:32 buscan que se obligue a todos los fabricantes a Kerry

Voz 0115 02:34 dejen en la etiqueta de los productos cuál es su lugar de origen ya sean alimentos frescos o sean procesados escuchamos a Enrique García portavoz de la

Voz 1098 02:41 poco lo fabricante de alimento envasado y elaborado usan el origen sólo cuando es una cuestión desde el punto de vista del marketing interesante lo usan a su favor Hinault pensando en los derechos del consumidor

Voz 0115 02:55 según un informe de la OCU más de la mitad de los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta un diez por ciento más si tienen una información clara sobre los alimentos que compra cuatro de tres minutos

Voz 1454 03:03 los tres de Teresa en Canarias

cadena SER Madrid el alcalde

Voz 1915 03:10 la de Henares pide la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de la comunidad para trasladar los residuos del vertedero de Loeches al de Valdemingómez en la capital hoy les estamos contando que el Gobierno de Carmena de negado esa posibilidad porque dicen es incompatible con su plan de gestión sostenible de residuos en declaraciones a la SER el alcalde Javier Rodríguez Palacios habla de un fracaso de la política de residuos lleva

Voz 0313 03:30 ah llevada a cabo por el PP en la Comunidad en los suyo

Voz 1915 03:32 dos años nosotros lo que estábamos pidiendo

Voz 3 03:35 no es que otros municipios fueran solidarios pero realmente en la Comunidad de Madrid a que creo que ha enfocado mal este problema porque en las últimas semanas en lugar de diálogo el que ha habido un enfrentamiento claro mezclado con otras cuestiones como Madrid central de otras cuestiones con el Ayuntamiento de Madrid que han hecho verdaderamente daña las razonada que era el diálogo bajo la tutela de la

Voz 1915 03:54 ahora es de hecho la comunidad la que tiene la última palabra el Gobierno regional podría actuar por decreto el consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo

Voz 4 04:01 terminan dijo en su momento que va a ser la ciudad de Los abrazos y está haciendo justo lo contrario que es lo que pedimos sensatez al Ayuntamiento de Madrid para que acoja temporalmente los residuos de la Mancomunidad del Este

Voz 1915 04:13 en Pozuelo los afectados por el cese del servicio de la Escuela Municipal de Música y Danza semana concentrar el próximo jueves para protestar por la decisión del Ayuntamiento la empresa Argel adjudicataria del servicio ha dejado tiradas a trescientas familias después de llevar meses

Voz 0313 04:26 pagar a los profesores el Ayuntamiento les ha prometido

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes tampoco haría falta someterse a ese ejercicio de masoquismo pero si alguien tiene dudas de lo valiosa terapéutica e imprescindible que resulta la risa bastaría con echar un ojo a cualquier portada de periódico o cualquier página digital porque viendo lo que solemos ver hay la risa sinceramente reír para no llorar aparece casi siempre como la mejor alternativa y sin embargo terminamos este dos mil dieciocho con la sensación de que el humor como concepto como valor como incluso como patrimonio social y cívico ha entrado en zona de riesgo la cara más visible de este fenómeno o de este problema es que algunos humoristas han tenido que aclare incluso ante un juez para justificar su trabajo pero es que además en el día a día las tribus de ofendidos de todo tipo y por cualquier razón han colonizado el espacio condicionan el flujo del humor lo constriñe van censurando o provocando algo peor que es la autocensura por eso yo aplaudo cualquier iniciativa que vaya en dirección contraria y resulta que hoy nos hemos topado con una fantástica otra vez por cierto en el mundo de la publicidad porque es verdad que ese género de las historias anuncio o de los anuncios historia nos regala desde hace tiempo auténticas joyas la campaña navideña de de campo frío lo es sin duda una tienda muy chic de ese venden chistes como artículos de lujo ya al alcance de muy pocos es el punto de partida para un relato con el que evidentemente sonríe sí varias veces pero que también te obliga a reflexionar IMI conclusión la mía personal después de verlo ya lo tenía bastante claro pero ahora todavía más es que hay que ser muy beligerante con los que intentan domesticar el humor porque si perdemos esa batalla si acabamos cediendo que es una tentación al final seremos menos libres bueno creo que ya lo somos pero al menos que la cosa no vaya a peor bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:19 está

Voz 1 07:21 sí las la vida es legal

Voz 13 09:38 va a tardar

Voz 6 09:56 a noventa darme con Robert Fico revisar yo como todas las tardes compañeros bienvenidos buenas tardes con la colegas del país Luz Sánchez Mellado cuantas veces te puedes saber reído hoy y eso que hoy no es precisamente para un tercer intento hacer un calco pues tiene diez veces pero pero reírse con ganas su sea cinco muchas ganas dos hacíamos es un buen día ayer tampoco lo al abrir la ventana sin amparo luego te surge no presenta boca en la sonrisa risas sospechosa pero es que es apoyo sospechoso todos usted ahora pero pero la risa sospechosas recuerdo una broma recurrente los compañeros de trabajo de los grupitos de compañeros de trabajo entre los cuales bueno pues parece que la Reed

Voz 14 10:43 esa sospechosa no parece que todo tiene que ir mal no para que vaya bien en determinados ambientes en los laborales algunos también no y es verdad que la risa es sospechosa si alguien está arriendos lo está pasando bien

Voz 0313 10:53 algo habrá hecho Yell hacer bromas ha hecho y el hacer bromas también se está convirtiendo en un elemento convirtiendo elemento sospechoso

Voz 14 11:00 sí sobre todo según cree no se puede jugar según que según que no porque cualquier cosa con la que hagas chanza me iré

Voz 15 11:09 a ver a ver a ver a ver no a parar ahora mismo hay una tercera mofa

Voz 14 11:17 B parece que alguien se da por aludido por ofendido entonces es verdad que muchas veces Se te piensas a la hora de decir cualquier cosa y eso es lo que no puedo

Voz 0313 11:27 habéis visto todos Llor anunció de Campofrío Si bueno para el si algún oyente no podido todavía haberlo al menos va a escuchar el arranque del punto de partida insisto hoy el concepto sobretodo de fondo es que el humor el humor no debería ser un lujo sino un bien de primera necesidad y ojalá ojalá nunca veamos esta situación de de una tienda ahí donde hay dos dependientes se siga administrando chistes a la venta

Voz 0530 11:48 hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir

Voz 13 11:58 buenos días bienvenida que podemos venía compraron chiste una ocasión especial hambre un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los días cierto acompaña voto aquí tendríamos la sección de bodas cenas de empresa aquí entramos en tengo funerales a estos Allen

Voz 6 12:16 nos tenemos que hambre Sister de exhumaciones tienen que estén ya ha salido muy buena pero que al menos los chistes sí que sepa dónde meterlos ya sé ya sé lo importante va la cosa verdad Daniel Sánchez Arévalo buenas tardes hola cómo estás

Voz 16 12:37 qué tal amigo muy bien en Belén Cuesta buenas tardes buenas tardes venga de Lenin vaya papel de dependienta ahí dejó insiste Juan Antonio la oferta que hasta tarde

Voz 17 12:51 esta tarde tengo que con el género pero seguro que algo hay

Voz 0313 12:54 a ver en la oye Belén y cómo se te queda el cuerpo cuando te cuando te llega hasta esta proposición esta oferta de de de participar en este anunció el en esta peli favorita porque es una película

Voz 18 13:05 sí total pues yo me reí tanto leyendo lo que quise hacerlo lo tuve clarísimo que a mí me parecían como muy necesarios sabes sí es algo que ya has leído te hace gracia aparece como inteligente y ya que ve feliz contentísima de estar la verdad

Voz 0313 13:26 Daniel como director del del proyecto has hecho una alineación de lujo ahí de cómicos de cómicas de lo más granadino del paro yo creo que también el el el motivo del del proyecto debe sumar a la hora de de tomar decisiones es decir participo no participo yo creo que todos y todas las que están están están por la causa esa que comentamos hoy no

Voz 17 13:45 sí bueno sobre todo la principal causa para mí es todo lo que de lo que ha avistado hablando en la introducción de lo que llevamos hablando durante semanas meses en torno a los límites del humor ha aquí está ocurriendo a porque hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos de las cosas que siempre ha sido una seña identidad de nuestra sociedad

Voz 0272 14:05 tras

Voz 17 14:06 y claro cuando me llega esta idea tan brillante donde distanciado esta distopía en el futuro más cercano de lo que realmente deseamos identifiques que mucha gente que participa está siendo víctima de de de de todo esto de este escarnio público y bueno y más allá que más más que este no también es qué consecuencias legales no si entonces para mí eso pues ya un sí quiero saber por favor quiero contarles Historia quiero quiero rodar esto quiero quiero participar en esto no y luego la generosidad de todos los que participaron todo el elenco que efectivamente son de su padre a su madre pero con sus viviendas de sentido del humor para reírse de ellos mismos nadie sin ningún problema Yale lo pública gente para ver si encima relajamos todo es cierto no va a ser fácil ya mira a mi me gusta

Voz 0827 14:59 es como jugáis con la polisémico de la palabra lujo no el humor es un lujo porque efectivamente es un bien muy preciado pero por otro lado casi se está convirtiendo en algo inalcanzable en la sociedad en la que vivimos precisamente por esta censura que a veces marca incluso la autocensura que es la peor de las censuras

Voz 17 15:17 sí sí sí no es que yo estaba comentando que que yo siempre he sido muy activo en Twitter unas redes sociales yo he dejado de escribir practicamente

Voz 18 15:28 nada sobre nada porque tengo un miedo atroz

Voz 17 15:31 a a Millet que ya no porque país va más allá de humor es todo esto no

Voz 0313 15:36 SS sí que tiene siempre

Voz 17 15:38 durante decente esperando al otro lado no se sabe muy bien dónde esperando para para para machacar por lo que sea no

Voz 14 15:45 pero si no no crees que que que retirar es claudicar

Voz 17 15:50 pues pues igual sí sí sí claro que sí claro que sí pero pero pero que es que te somos conscientes de que tu carrera puede estar en peligro y que muchas cosas en juego y merece la pena pues si tengo que despotricar Gorriz me algo hacer un chiste o tal de una opinión un poquito beligerante sobre algo pues ya lo hago con mis colegas claro cenando

Voz 1826 16:13 el miedo es no sé si quizá un poquito de de hastío ya no ve aburrimiento de que digas lo que digas pongas lo que pongas te van a salir los ofendidos

Voz 6 16:22 le voy la manifestó

Voz 17 16:26 sí pero no tan bueno es fundamental en esta historia para mí ese grupo de personas que están fuera en la tienda que estar allí

Voz 0313 16:34 sí bueno una pancarta

Voz 17 16:37 mira dice entonces eso de que dices que sí que te van a mirar mal porque a comprado un chiste o bastamos hecho un chiste que va a estar siempre ahí pase lo que pase será algo también fundamental en esta historia como punto de giro en mitad de la historia de soy muy representativo de lo que ocurre

Voz 0313 16:55 preguntarle déjeme preguntarle a Belén sin si tú también as a ser retrocedido caso has dado un pasito atrás enredo

Voz 17 17:02 la en exposición pública porno Bauer

Voz 0313 17:04 Daria todo Labraza esta de de de de descalificaciones de no de debates sino de insultos de gustos de estas

Voz 18 17:12 yo la verdad es que siempre está como un poco retraída en sentido porque de siempre me ha parecido como o sea que al principio de usar Twitter y esto ya me pasaba como y me acuerdo cuando cuando empecé a trabajar como una fuente que que la gente me insultaba por por nada como a las dos de la mañana no entendía es ante todo no no no no lo llegué a entender nunca ahí esta inmediata de no de poder e insultar o al mar de igual manera alguien así tan rápido y esa falta de pudor está faltado de reflexión ante lo que uno quiere decir y opinar yo le tengo como mucho respeto a a Twitter estoy como muy poco activa pero porque por lo que ha dicho Daniel yo al final casero dar mi opinión a a culo con el que realmente yo pueda debatido pueda

Voz 17 18:03 es expresarme mi si detenidos sin no miedo no ha sido sin

Voz 18 18:10 esta cosa tan violenta cada vez que genera que que es una pena que pasa

Voz 0313 18:14 oye te dejan de comentar con los oyentes de La Ventana que seguramente no lo saben quién el anuncio que aparece la tienda latiendo tienda Loli donde donde se compra el humor que por cierto se la agencia McCann eh que además está yo que es de justicia decirlo porque llevan mucho tiempo con muy buena cabecita para estas cosas bueno la web cuenta con un con un repositorio de bromas contados por los propios protagonistas el anuncio que ayer parecéis todos y todas no ya hay cosas hay cosas muy son chistes esos pequeñito muchos Ras pero que pero pero que que que te te desata la carcajada no Silvia Abril con lo de cortarse por ejemplo

Voz 20 18:49 cómo se llama eso que cuando lo cortas te hace llorar

Voz 19 18:51 eh

Voz 1 18:53 b2

Voz 16 18:56 ah bueno yo o lo de las Kuwait Azúcar Moreno mira a ver

Voz 21 19:00 Antonio el les una cobaya otro pues sí que digo la verdad a los pues lo que les dicen que te seguiré siquiera quiera

Voz 16 19:10 el otro el otro dependiente Antonio de la Torre y su teoría sobre la verdad

Voz 21 19:15 ya otro que va a un juzgado dice

Voz 0313 19:20 a usted decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 21 19:23 la dice no

Voz 1 19:24 bueno por lo menos

Voz 16 19:28 el Belén Cuesta tiene uno de esos hiper breves mira

Voz 21 19:31 pues mira me hacen un detallado de todo

Voz 16 19:39 este me ha ofendido

Voz 17 19:43 ya ya ya que yo iría esta tierna artistas porque es la verdad es que se me da francamente remolón hay dudas además empieza con la última sabes cuando todo

Voz 0827 19:56 el chiste me ha recordado a uno de típico al que era hola soy paraguayo clamando su hija dice para que dice

Voz 17 20:02 no no es bien

Voz 14 20:08 también es la capacidad de reírse de uno mismo las Azúcar Moreno que has también los en los ejemplos más bueno presuntamente ofensivos como pudo ser os acordáis a concejal Zapatero le profesaba no

Voz 0313 20:21 bueno pues pues claro hacer determinados chiste sobre

Voz 14 20:23 de víctimas del terrorismo la propia Irene Villa más víctima del terrorismo más emblemática imposibles salió diciendo que a ella le hacía gracia ese chiste claro es que no solamente nos ofendemos por nosotros mismos sino por nosotros y por todos nuestros compañeros aunque no se ofendan no yo creo que al final esa esa ofensa pero entraba también es lo que más daño hace es la clave

Voz 0313 20:43 es la clave de lo que estamos comentando hoy a Serrat le entrevistan porque cumple setenta y cinco años en el en el Periódico de Cataluña dice una frase que me parece sensacional dice hoy ya no ya no interesa al consenso hoy sólo cuenta la victoria es decir cuando debate es cuando discute es que es de lo más hermoso que hay bueno hemos tenido la bronca esta mañana en la reunión de equipo de La Ventana pero tan sana Gordon Brown bronca en el mejor sentido de la expresión porque hablaba todo el mundo todo el mundo a la vez de Ci diciendo cosas distintas de algo que vamos a comentar ahora oye no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva para nadie se ha quedado todo el mundo más o menos con lo que hay hoy tal vez en la forja ahora incorporada algo más ha habido más rápido pagadas o no no pasa absolutamente nada no lo digo esto porque estas últimas horas por ejemplo estamos hoy todos conmocionados todavía por el efecto del del asesinato de de de Laura de la profesora ahí en un en un pueblecito de Huelva ya saben los oyentes que está detenido a un sospechoso que le están interrogando a ver si realmente ser autor del crimen pero ya ayer por la tarde verdad luz y eso lo comentabas tú estabas

Voz 1826 21:44 Ana o no había va

Voz 0313 21:47 había mucha discusión sobre si los mensajes que estaban surgiendo a partir de esta historia

Voz 22 21:52 eh pescaban de alarmismo o eran realista

Voz 0313 21:55 los hombres ofendidos hombres cabreados también pollo que todos somos iguales qué qué significa esto es una discusión complicada también esta obra la

Voz 14 22:03 ves que lo que tiene Twitter es como una especie de oleaje Sasser genera el tsunami inmediatamente a no estaba todavía allá donde el el cuerpo cuando ya se estaba tuitean do en términos muy grueso y muy graves respecto bueno pues a un posible ataque sexual y un posible asesinato cuando ni siquiera había aparecido el cuerpo y claro una esta apareció se lio una una una guerra de bandos que que que ni siquiera estaba estaban causas claras las causas de la muerte ni siquiera había nadie tenido todavía y entonces se creó una especie como de gran ola de partidarios y detractores de una presunta teoría de una qué sexual unos o una sobretodo aludiendo a la libertad de las mujeres por supuesto a salir a correr olas va a hacer con el tiempo nos de la gana solas y otra de hombres acusando a las mujeres de criminalizar a todos los barones X X si del planeta no entonces esa esa espuma esa espuma que que bueno que una vez que reposa puede ser puede ser enriquecedor I puede ayudarnos a todos es verdad que esa espuma pues lleva muchísimo detritus no no retrata a cada uno y en ese sentido yo creo que que que con un acontecimiento de estas características que es verdad que que estamos nos estamos acostumbrando y que es verdad que es que yo no creo que sean más frecuentes yo creo que eso

Voz 0313 23:23 los más solicitados y que crean más

Voz 14 23:26 alarma social bienvenida sea pero creo que no tienen que generar miedo yo desde luego ayer por ejemplo con mi hija de veintiuno años que sale a correr sola por el campus de la Universidad en algún momento llegue y lo primero que le dije ni se te ocurra volver a salir a correr sola y me dio en los morros y me dije voy a salir corriendo a correr sola porque quiero porque puede porque soy libre y me tuve que callar muerta de miedo pero me tuve que confieso que muerta de miedo

Voz 0313 23:49 Belén tú sales a correr de vez en cuando

Voz 18 23:51 pues yo mira Inge hoy al andando con mi padre de de esta barbaridad nosotros estuvimos Pelli en primavera en la sierra de Huelva en un pueblecito

Voz 17 24:05 pequeñito también hay

Voz 18 24:08 sale a correr ahí porque era primavera y era por ahí está el campo preciosos y me acuerdo es un día comí como esa

Voz 17 24:15 ha estado hijo que bonito que qué gusto de de no de naturaleza de correr ha de ir me acuerdo de mi padre me dijo pero qué haces salir donado es es también se puso a correr con el que barbaridad dijo la edad que tengo creo que tonterías no

Voz 18 24:32 y la verdad que ayer me quedé

Voz 17 24:34 como donde no porque además pues como bueno yo aquí en Madrid la verdad que no voy a citar pero que que aún así pues mira lo que te ha dicho a tu hija que tan pues pues no Collor si lo a correr sola otra vez porque no pues

Voz 0313 24:49 pues mira al al hilo de lo que estamos comentando Begoña Beristain buenas tardes Begoña

Voz 17 24:54 hola qué tal va hasta León

Voz 0313 24:56 Begoña es periodista es corredora ya convocado para este viernes ha convocado para este viernes una quedada de mujeres de hombres de quién quiera bueno de homenaje y de recuerdo o Laura sin duda pero para visibilizar poner sobre la mesa el derecho algo tan básico y tan simple como poder hacer deporte al aire libre en este caso todos juntitos todos tal pero pero reivindicar algo tan obvio verdad Begoña

Voz 19 25:21 eso de mira yo tengo una sensación y me da mucha rabia en de que las mujeres hemos ido ganando terreno en muchos aspectos un terreno que nos merecíamos pero me da la sensación de que estamos perdiendo un me Un perro importantísimo en algo tan clave como la calle ganar la calle es es importante porque nos da visibilidad porque la gente sabe que estamos ahí y que hacemos las cosas porque queremos y cómo queremos pero con cosas con que como las que tengamos que seis delinquiendo y ese es comentando lo que hacemos es perder terreno es que sintamos que la K

Voz 17 25:56 no está estás nuestras como me decíamos

Voz 19 25:58 para hacer cosas que nosotros queremos hacer solas necesitamos que nos tutele chinos

Voz 17 26:04 te dejan y ese es el gran

Voz 19 26:07 ahora el miedo que yo tengo y lo que ayer cuando ya se había encontrado el cuerpo de Laura cuando sabía que más o menos lo que había pasado me decidí a lanzar la convocatoria porque sé no no algo tenemos que hacer porque esto

Voz 0313 26:21 muchas mujeres que han dado el paso

Voz 19 26:23 de ponerse en las que han salido a correr se queden en su casa porque en su propia casa les va a decir lo que les a todas estas mujeres y aquellas donde vas a estas horas nombre cómodo hacer sola no llevaba mucho contigo te va a volver a estar condicionada que yo no quiero

Voz 14 26:39 pero qué difíciles e difíciles sí habló por la herida porque yo lo suscribo absolutamente Trus tus palabras pero pero ver a tu hija de veinte años insisto salir a las nueve y media diez de la noche que es cuando acaba de estudiar y cuando tiene tiempo de ponerse a a dar unas zancadas y en fin hay una lucha de sentimientos

Voz 19 26:58 sí claro claro fíjate al final eso es lo de siempre no queremos ser valientes queremos ser libre sí que tiene que haber un punto de valentía y un punto de cerrar los ojos y decir no puede ser yo no me puedo quejar en casa por esto mira a mí me paso mucho cuando yo salgo a correr yo corro muy prontito corre entre las seis y media de la mañana y corro con zonas donde prácticamente no nadie algún paseante yo hay veces que si lo pienso no que de repente se me enciende la bombilla yo madre mía cómo Salgado llena ahora estoy vendidas no tengo escapatoria inmediatamente intento borrar eso de mí de mi cabeza porque sé que me está resultando me está reclamando libertad a mi correo me Ope feliz ese tiempo que yo Bevilacqua correr sola es un tiempo para mí sin teléfonos y mensajes sin trabajo sin problemas es mi tiempo también van a robar mi tiempo tengo que cerrar los ojos y decir no puede ser y eso es lo que yo quiero que hagan las mujeres entiendo si tu hija va a salir a correr ligas pues yo por volver siempre que tenemos que tomar ciertas precauciones

Voz 0827 27:58 yo creo que frente a la emoción lo que hay que hacer es aplicar Larra Tom es decir la la emoción la consternación por lo que le ha sucedido esta mujer desde luego es algo tangible y es algo palpable y es algo que como nos puede llevar a a pensar a lo mejor a mi hija le puede pasar exactamente lo mismo pero es que frente a eso hay que aplicar no solamente el deseo del que nos habla Begoña el deseo de libertad de seguir siendo uno o una misma sino también la razón es decir es que cada día salen decenas de miles de mujeres a correr vuelven a su casa con toda normalidad y no les pasa absolutamente nada lo que ha pasado con Laura es una absoluta excepción ya hay que desde luego profundizar en la excepción hay que ver qué es lo que ha pasado ahí posiblemente toda

Voz 17 28:38 todas las cosas que encontré

Voz 0827 28:41 hemos las encontraremos en ese hombre concreto asesinado a esta mujer concreta presuntamente

Voz 14 28:46 claro porque además ayer se producía un fenómeno en la red en Twitter de de de es verdad yo siempre lo siempre lo digo hay hay cierto feminismo furioso que puede venir muy bien en un momento determinado para provocar para para poner el asunto encima de la mesa en unos términos y bueno pues radicales en el mejor sentido de la palada

Voz 15 29:06 el feminismo y también porque solía bueno pero ya no yo te entiendo pero eso entendemos que a veces

Voz 14 29:14 a mí me agrede lo digo sinceramente y me arriesgo a la que me caiga que me caerá y que me agrede por qué porque es verdad

Voz 23 29:22 no no no

Voz 14 29:24 criminalizar a todo a todo

Voz 1826 29:27 no masculino presuntamente con el tema

Voz 14 29:29 de la cultura de la violación y demás yo a veces me siento agredida e lo confieso evidentemente no vamos a tomarla

Voz 19 29:36 te el todo nunca yo creo que decía que ese mismo nuca estudioso el feminismo nunca subió sonido de radical el mismo sólo quiere igualdad entre hombres y mujeres más no vamos a buscarle otras cosas pero bueno si quería otro debate

Voz 0313 29:49 el debate del feminismo pero fijaros amigo

Voz 19 29:51 mañana me escribía una mujer y me decía que ya había encontrado la fórmula para salir a correr tranquila porque haya también les daba miedo salir a correr en fórmula había sido salir a correr con su marido qué pasa que su marido no corre ella es la que corre y su marido le acompaña en bicicleta va en paralelo a ella a mí eso me ha padecido sí sí ríe me porque me que citas que tu marido te proteja pero donde vivimos estamos en Irán no estamos estamos en España ya está en hemos ganado ciertas libertades detrás de dar un paso adelante debe pensar efectivamente que el caso de Laura no es un caso que ocurra todos los días que las mujeres suelen a correr vuelven a su casa otra cosa es que tengan que aguantar en las mirada él lo sé las palabras que por un sitio donde hay un grupo de hombres te hagan un corro y que lo haces muy bien porque tú estás corriendo hija mira cómo corre no sé que y no sé cuántos así volvemos a nuestra casa eso es lo que hay que hacer no entre hombres

Voz 17 30:50 esta mujer conciencia sabes

Voz 19 30:52 no están libros como nosotros

Voz 0313 30:55 a qué horas Maqueda del viernes y donde pues mira

Voz 19 30:57 con la quedadas a las siete de la tarde en la explanada del Museo Guggenheim es abierto a todo el mundo hombres mujeres gente que corre gente que no corre vamos a hacer un pequeño recorrido de nada simbólico de un par de kilómetros un poco como homenaje es como Rey

Voz 0313 31:11 invitación Begoña Beristain un abrazo muy grande compañera de verdad

Voz 19 31:15 gracias gracias de verdad

Voz 0313 31:17 a mí Daniel oye gracias porque los este ratito eh pero yo creo que me

Voz 17 31:20 gran hecho una pena fíjate como pues transitado de la risa

Voz 0313 31:23 por donde hemos terminado verdad pero al final todo se conecta

Voz 21 31:27 claro gracias gracias a todos hasta luego

Voz 8 36:09 inventado

la Ventana con Carles Francino

Voz 31 36:16 ha estado hoy Kareem enfadadas a ver si eso voy a ir en mi terraza va más que ambas estampas ves que en Gavà

Voz 1 36:33 a que no voy a ir a todo

Voz 32 36:52 a ha

Voz 0313 37:04 como es jóvenes dice la letra de esta de esta canción podremos añadir somos jóvenes y las estamos pasando bastante canutas y además el futuro no lo tenemos nada claro este sería el titular o la conclusión de un estudio publicado hoy donde enfocados nuestra polémica desatada

Voz 33 37:23 la polémica Science

Voz 6 37:27 la juventud es el territorio vital en el que

Voz 0827 37:29 la pobreza está echando raíces en nuestro país según el informe del Consejo de la Juventud el cuarenta y siete por ciento de los españoles entre dieciséis y veintinueve años vive en riesgo de pobreza y más de seiscientos mil de ellos ya sufre pobreza extrema no tienen para comer ni para vestirse la fotografía no es homogénea ellas son más pobres es que ellos los jóvenes pobres andaluces cuadruplica en por ejemplo a los navarros la precariedad laboral los bajos salarios y el paro están entre las causas de esta situación que sólo se mitiga a corto plazo gracias al colchón familiar pero claro qué es lo que pasa a lo largo de la vida que pasa a largo plazo pues que la independencia Se retrasan la la natalidad se posterga la hucha de la futura pensión no acaba de llenarse así que aún joven pobre el esperará con toda probabilidad una mísera vejez pasa algo más nos dicen desde el Consejo de la Juventud que se sienten ignorados por un sistema al que progresivamente dan la espalda ahora revisen algunas de las noticias de las últimas semanas desde la caída histórica de la natalidad que anunciaba el INE a la emergencia de formaciones políticas de las que nos creíamos vacunados a que ahora se entiende mejor

Voz 0313 38:44 podríamos apostillar muchísimas cosas a la polémica que acaba de plantear Isaías pero vamos a hacer algo algo mucho más directo más rotundo Lorenzo bueno

Voz 17 38:52 tardes buenas tardes Ángela buenas tardes

Voz 0272 38:56 buenas tardes que grosso tiene veintidós años Ángel

Voz 0313 38:58 la XXXII Lorenzo está dentro de esa franja que ha estudiado a fondo el Consejo de la Juventud Ángela ha salido hace muy poquito pero como tiene la experiencia nos va a interesar también muchísimo su testimonio Lorenzo tú momento vital cuáles ahora a nivel de trabajo de estudios cómo te encuentras cómo te va la vida

Voz 17 39:14 ahora mismo estoy sacando el carné tipo B y entornos muy deportivo en Puerto del Rosario Pardo Compañet estoy trabajando para el grupo Iceta para una empresa eran sí sí sí la verdad que trabajan no está nada mal pero es un trabajo que no que ofrecen promoción entonces en los dos ofrecen una formación a largo plazo sin hay servicio como la mayoría de que por lo menos toro en el sector eléctrico el sector de obra la mayoría de los contratos son de servicio al menos que tengan mucha experiencia para el mantenimiento de arregla el problema y tal adquieren una cierta formación propia no encontraba una tú que eres entonces a crisis todo nos dices sí sí soy electricista superior de el sistema electrónico informatizado esto es el primer trabajo que tienes has tenido como antes trabajaba como electricista previamente prácticas Mi hermano mayor tiene una empresas una forma bastante en el sector la verdad solo si no tendría problemas con mi madre Desde que vivo con mi madre pues porque denota económico entre todos bueno pues que el que pueda hoy sólo podría pues tendría que financiar una deuda con Hacienda que ahora mismo no me interesa pagar porque es que los vivimos tres mi casa y tenemos dos sueldos pero no son grandes sueldos tampoco

Voz 0313 40:35 una deuda con una deuda con Hacienda porque Lorenzo

Voz 17 40:38 por un año Universidad una beca de tres mil seiscientos nunca más malo si se me reclama una cantidad de cuatro mil cuatrocientos ahora mismo cuatro mil doscientos creo si no la y nada yo estoy que me han me han pasado doscientos cincuenta euros al primer el que Gore pero está acusado pero porque porque no me puedo permitir pagar doscientos cincuenta euros al mes tampoco

Voz 19 41:04 Lorenzo los datos

Voz 0313 41:06 eh repasaba Isaías hace un momento de este informe del Consejo de la Juventud cuando los escuchas te sientes retratado te sientes identificado y sobretodo

Voz 17 41:15 claro tienes tantos años como te imaginas dentro de sí

Voz 0313 41:18 de cinco ya no te digo diez de cinco al menos

Voz 17 41:21 a ver yo no yo no puedo hablar por mí porque yo sé que yo me voy quiero seguir formando y quiero yo sé que si busca la oportunidad o no lo encuentran pero pero sé que mucha gente le cuesta mucho más Camí formarse cuesta mucho más conseguir experiencia conseguir un trabajo voy yo tengo la suerte que vive en una isla pequeña y nos conocemos mucho todo el mundo y tal pero pero en la península sitúa a buscar trabajo es una persona muy preparada muy forma con experiencia a los jóvenes nos cuesta mucho darle experiencia además de un contrato en prácticas en los que cobramos cuatrocientos euros a nosotros yo contratos en prácticas non contrato directamente sino ven aquí a trabaja conmigo y a trabajar te pago lo que pueda doscientos trescientos euros al mes no te digo la semana doscientos treinta euros al mes tú trabajas como como lo que es una mula de carga de falta sí

Voz 14 42:10 sí claro

Voz 1826 42:12 Ángela

Voz 0313 42:14 cómo es tu momento vital ahora en todo

Voz 0272 42:18 mi momento ahora mismo podría decir que soy una afortunada porque pues en fin después de diez años de experiencia en comercio que afirma que ve con lo que yo he estudiado pero tengo experiencia en eso por fin encontrar un trabajo en el que el trabajo te hacen contratos normal incontables de jornada completa que me da para poder que me daría para poder vivir yo por mí misma o eso pensaba yo ante porque ahora el problema es el precio del alquiler ahora tengo el sueldo pero el alquiler yo vivo en Málaga entonces aquí es imposible comprar alquilar

Voz 0313 42:59 el primer contrato primer contrato normal no has dicho en diez años si bien todos los años

Voz 0272 43:06 con treinta y dos años todos los contratos hasta ahora fue han sido veinte hora aunque luego trabajan mucho más veinte horas cotizada trabajadas cuarentas pero claro en en ese momento pensabas eh voy a buscar al otro tengo que buscar otra cosa porque si no no voy a cotizar lo suficiente aunque ahora lo mira mira hacia atrás de cotizar

Voz 0313 43:31 y nos decías que trabajas en algo que no es lo tuyo que es lo tuyo para que te preparas te Ángela

Voz 0272 43:37 sí pero lo hacen es laboral pero nunca llegué a ejercer de lo mío porque siempre con terminen la carrera siempre me decían que era acaba de salir de la carrera que buscaban gente con experiencia que ya llegaría a mi momento después de paso es tiempo aquí llegó la época de la crisis y ahora lo que buscaban era becario contraten plástica y claro cuál puede el problema que yo ya hacía un año que había acabado la carrera entonces ya no podían tampoco Group así

Voz 17 44:08 sí

Voz 0313 44:08 sí yo eso lo tienes aparcado lo de las relaciones laborales ya renuncie

Voz 0272 44:14 como miento llega un momento que si llega un momento que te canchas le da vuelta fe ya es que para que si hace la respuesta y bueno ahora como digo soy afortunada tengo un trabajo que una gran empresa a nivel nacional que aunque no sabe lo mío pero sí es verdad que a ser una gran empresa si tiene la posibilidad o si sabes que hay una posibilidad real de que en algún momento pueda llegar el momento de ejercer de de algo o de lo tuyo similar a lo tuyo aunque lo que esté haciendo ahora no tenga nada que ver entonces

Voz 17 44:47 lo que no parece nada ahora

Voz 0272 44:49 tengo cierta tranquilidad

Voz 14 44:51 alumnos de segundo de Bachillerato y habló porque los conozco el percal están híper estresados para sacar una décima más para poder optar a la carrera que que quiere pero pero hiper estresados es que no les da la vida yo soy soy testigo de del asunto

Voz 0313 45:08 haciendo cuentas y cábalas con las que van a

Voz 14 45:10 claro a ver cuál pueden optar en su en su barco de preferencia eso eso antes de pero caro teniendo en cuenta que cuando salen el panorama puede estar de estas maneras la verdad es que

Voz 23 45:21 es muy motivador menos mal que que bueno que que ve evidentemente no

Voz 14 45:26 el el el no todas las personas tienen estas estas dificultades pero la verdad es que evidencia una una hiper competitividad desde la escuela desde la escuela para un futuro absolutamente incierto

Voz 0827 45:39 Ángela y no hace falta que nos des cifras pero nos has hablado de tu salario del alquiler cuánto tendrías que gastar de tu salario para poder alquilar una casa en Málaga

Voz 0272 45:50 pues más del ochenta por ciento

Voz 0827 45:53 más del ochenta sólo para pagar el alquiler

Voz 0272 45:56 sí sí ahora mismo el alquiler en Málaga es imposible es imposible o tienen un conocido que te haga el favor el favor de su casa o imposible porque los pocos pisos que quedan de alquiler para gente normal normal me refiero no Turing no pisos turísticos él lo poco que quedaba es como una odisea te hacen veinte mil entrevistados te tienen que poner en una lista de espera tienes que estar todo el día mirando las páginas web para ser el primero en aplicar a al piso

Voz 1826 46:27 el y no tienes que tener bueno

Voz 0272 46:30 entrega nómina tienes que entregar tres meses decía

Voz 1826 46:36 para que para que después ascienda a cuanto un piso medio no se de sesenta de setenta metros cuadrados el alquiler

Voz 0272 46:43 pues puede echar ya por los setecientos

Voz 17 46:45 es un euro depende la zona ya tendrán hasta

Voz 0313 46:48 oye Lorenzo John Fuerteventura como están los alquileres por curiosidad

Voz 34 46:52 pues depende de la zona la verdad aquí en la capital rondan los cuatrocientos euros quinientos dos habitaciones en el norte en corran

Voz 17 47:00 lejos y son mucho más caras fue una zona mucho más turísticas silos alquiler en Corralejo una habitación muy muy fácil te sales seiscientos el

Voz 0313 47:09 no si hablando hablando de esto ayer se Montoto

Voz 14 47:11 en otra en Twitter hablando como termómetro social

Voz 0313 47:14 por un tuit de Fernández es el el

Voz 1915 47:16 dado que hablar

Voz 14 47:19 da un poco de la bruja del alquiler y además crecía uno vive donde puede no donde quiere ya sea de alquiler o de compra pero parece que hay personas que no consiguen digerir o aceptar algo tan obvio sencillo simple y exigen poder vivir donde quieran y al precio que ellos decidan claro las respuestas ascendió tras puedes imaginar no

Voz 6 47:35 con la realidad tiene muchas perspectivas

Voz 0827 47:37 sin de vez es indecente que alguien pueda escribir un tuit así porque la realidad hace treinta años no era así es decir tampoco es que se ganase mucho ni estuviéramos tocando castañuelas pero digamos que todo estaba estabilizado de de otra manera como para que la gente normal pudiera tener una vida normal sobre todo cuando cumplía sus exigencias y ahora tenemos a una generación que como tú dices está estresada desde Bachillerato pero después sí que siga después haciéndose cuantos másteres para ser los mejores preparados de la historia después llegan les pasan cosas pues como él el pasado Angela por ejemplo no eso es una gran estafa es una gran amistad

Voz 0313 48:12 Ángela Lorenzo muchísimas gracias a los dos poroso moros este este ratito La Ventana You y un abrazo de mucha suerte

Voz 17 48:19 ha sido un placer adiós adiós consta Leo Messi

Voz 1 48:34 un día ya Gad Peter Pan tras estar solo

Voz 0313 48:52 seguimos abierto La Ventana reivindicando el poder del del humor de la risa la sonrisa íbamos a cerrar esta primera hora de programa buscándola de nuevo a través de una historia fantástica del futuro el futuro de los de los que hoy son jóvenes es complicado puede ser duro puede ser puede ser muy complejo pero desde luego siempre será un pelín mejor si estamos hablando de personas leídas de personas formadas de personas que han mamado educación y ahí pues los libros la literatura juegan un papel muy importante por eso cuando nos enteramos de iniciativa concreta

Voz 6 49:23 que que que siembra este este deseo

Voz 0313 49:26 entre los más jóvenes pues le damos una salida aquí en La Ventana porque merece la pena comentarlo este curso en el colegio el valle Valdebernardo ha comenzado algo que han titulado Una experiencia en títulos de la trae la horda del lector la horda del lector es un proyecto de de fomento de la lectura Bono tan serio y tan comprometido que exige incluso un juramento

Voz 0564 49:48 lectura te prometemos uno suerte fieles y leales al zambullirse en tus historias dos no abandonar de películas aburridas pantallas adictiva son programas vacíos tres promocionar te con compañeros familiares amigos pensando en que les guste tanto como a mí cuatro colaborar para que todos tengamos un repertorio amplio y variado cinco proteger cuidarte hasta que el final no separe

Voz 28 50:14 ajá

Voz 0313 50:16 Pepe Hernández buenas tardes Carles Fernández es profesor de Lengua y Literatura de este colegio el Valle Valdebernardo bueno el juramento suena como a cosa muy muy seria eh con las típicas fichas de lectura y análisis de un libro sino que tenéis una página web donde colgar sugerencias de personajes conocidos un blog fotomontajes con libros osea que es un proyecto ambicioso ambicioso no sé si sólo de profesores de también de alumnos

Voz 17 50:42 tres de casitas y todo cubrió el castigo porque soy profesora chicos que son el el peso principal pero también lo que es el más apasionante es que las familias también están implicadas en el proyecto con lo cual es va más allá de una actividad de aulas sino el hecho de beber directora historia siempre han dado por las familias ese papel del matriarcado la lectura y además que los chicos depende ya que ese juramento que no son chicos de trece años no son chicos de dieciséis como decíamos antes eh de Bachillerato no son chico de trece años que el futuro más el más lejos muy lejos así es fantástico en cuanto al que dio sean capaces de mostrase comunicar no sólo con el texto sino en múltiples formatos que ahora qué es lo que yo te mandan a día de hoy

Voz 0313 51:27 salvarles de trece años como Juan García que nos está escuchando Juan buenas tardes hola hola buenas tardes cómo estás Juan qué tal a ver qué hay que te has leído últimamente por cierto cuéntanos algún algún título algún libro que te hayas que te hayas leído

Voz 18 51:40 pues últimamente me leído por ejemplo su libro de Malala

Voz 17 51:44 sí que relacionan

Voz 18 51:46 mucho con el diré de la FRAM porque los dos me parecen que que narra la historia de una familia que sufre las secuelas de la guerra

Voz 0313 51:55 Malala es la activista afgana e para que lo recuerden los los los oyentes de La Ventana oye tú la curiosidad por leer desde cuándo y por qué te viene Juan

Voz 18 52:04 pues con desde que era pequeñito cuando mi familia Bosma ayudaba poner mi madre y mi padre cada uno leí una página y así aprendí a leer un poco ya me empezó a gustar y allí fue cuando ya ley sólo himen ya la lectura ahí me encantó todo

Voz 0313 52:21 qué tipo de qué tipo de lectura qué tipo de libro te te tira más te gusta más

Voz 18 52:25 la novela policiaca aunque leo de todo por ejemplo me gustan muchas cosas de curiosidades y datos pero lo que más me gusta es la policía hay que tengo como referente a Conan Doyle con su inmortal serlo