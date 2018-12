La Ventana (18/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:07 la Conferencia Episcopal Española está a la espera de recibir instrucciones del Vaticano sobre los casos de presuntos abusos el Vaticano ya ha remitido varias cartas para preparar la reunión convocada por el Papa en febrero para hablar de este tema pide entre otras cosas una aproximación a las víctimas

Voz 0011 00:22 Adela Molina los organizadores esa cumbre de febrero sobre abusos en la Iglesia han remitido una carta a las ciento treinta Conferencias Episcopales del mundo en la que adjuntan un cuestionario que deben remitir antes del quince de enero Illes piden que preparen esa reunión con visitas a las víctimas de sus respectivos países siguiendo el ejemplo del Papa Francisco la Conferencia Episcopal Española asegura que aún no ha recibido la misiva pero que responderá el cuestionario en cuanto les llegue sobre las reuniones con las víctimas Un portavoz ha explicado que nunca se informa de esos encuentros que no se ha hecho asegura cuando los ha habido en el pasado ni se va a hacer con los que haya en el futuro

Voz 1 00:53 este portavoz añade que el Papa tampoco informa de

Voz 0011 00:55 el uniones con víctimas de abusos y que si se hacen públicos es porque informan los afectados pero no la Iglesia

Voz 0313 01:00 además contamos Ester Bazán han terminado ya lo Regis

Voz 1915 01:02 los en las viviendas de la calle donde residía Laura luego hoy también el hombre detenido por su presunta relación con la muerte de la joven en El Campillo en Huelva el pleno del Congreso de los Diputados e iniciado esta tarde con un minuto de silencio previamente tras la reunión de la junta de portavoces en la portavoz parlamentaria del PP Dolors Montserrat ha aprovechado el tema para hacer un reproche así al presidente del Gobierno

Voz 1448 01:21 hoy Sánchez ha tenido el descaro de decir que luchará con leyes para amparar a las mujeres hoy Sánchez tiene la oportunidad de retirar la derogación de la prisión permanente revisable la protección y la seguridad no son palabras bonitas

Voz 3 01:44 ni hermosos tuits son leyes

Voz 1448 01:47 firmes y efectivas tiene la oportunidad hoy de retirar el apoyo a la derogación de la prisión permanente revisable íbamos ahora es lo mejor que puede hacer un preside el Gobierno para las mujeres de España

Voz 0055 02:00 vamos ahora decíamos con una noticia que acabamos de conocer abierto juicio oral contra Willy Toledo Alberto Pozas buenas tardes soy buenas tardes Esther el juzgado abre juicio contra Willy Toledo por esas expresiones vertidas sobre todo en su cuenta de Facebook cargando contra la religión y cargando contra algunas celebraciones religiosas juicio oral abierto la acusación popular la Asociación de Abogados Cristianos pide dos multas y además pide una indemnización de quinientos euros en esta misma documentación a la que acabamos de tener acceso la Fiscalía también el pasado veintinueve de noviembre pidió el archivo del caso el archivo el caso diciendo que los mensajes que dejó tuvieron un nivel de impacto medio y que no se puede equiparar con un delito vamos con los deportes

Voz 1915 02:36 López buenas tardes buenas el Real Madrid

Voz 1284 02:39 Brando el Mundial de Clubes hasta entrenando en Abu Dabi con todos menos Mariano que está al margen mañana juega la semifinal ante el caso japonés hoy se juega la otra semifinal a las cinco y media River Plate juega contra él Alain y en baloncesto empieza la jornada trece de Euroliga hoy Barça los Olympiacos hablando menos cuarto ya a las nueve y media Herbalife Gran Canaria

Voz 1915 02:56 a Corea cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 Nos han acordado quitar dos millones de euros del presupuesto para la renta mínima de inserción para destinarlos a la atención de los penas los menores extranjeros no acompañados los dos partidos han acordado una enmienda a los Presupuestos que contempla tapar ese hueco fundamental para los menores hacinados en el centro de Hortaleza pero que deja sin ayudas también a los más necesitados de la región el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado niega que esto suponga un problema

Voz 0771 03:24 en cualquier caso las partidas dedicadas a la renta mínima de inserción nunca van a ser insuficientes para cubrir las demandas que exista es decir que si llegado el caso el presupuesto de Renta Mínima Inserción que lo hemos aumentado en un ochenta por ciento de ciudadanos está en la Asamblea de Madrid viera que se viera que no llega para cubrir las demandas la necesidad de estas familias la Comunidad Ammari tendía a plena disposición de más crédito adicional para poder cubrirlo saque no sería un inconveniente esta minoración

Voz 1915 03:53 se lo venimos contando anticorrupción pide al juez del caso Lezo que embarga a Ignacio González el sueldo que está cobrando del Ayuntamiento de Madrid la Fiscalía quiere que el ex presidente de la comunidad y presunto cabecilla de la trama Lezo se quede solo con el salario mínimo la diputada de Podemos María Espinosa

Voz 4 04:07 esta es una medida necesaria para hacer frente a las responsabilidades económicas de señor Ignacio González que así debe llevarse a cabo después del desfalco que Se realizó mientras gobernaba la Comunidad de Madrid haciendo de las instituciones públicas un chiringuito de los servicios públicos un negocio

Voz 1915 04:22 el Tribunal Supremo ha condenado además al Ayuntamiento de Madrid a pagar más de cien mil euros por las costas del caso Guateque que investiga una presunta trama de corrupción en la etapa de Gallardón el alto Tribunal ya confirmó en junio en la absolución de todos los procesados y ahora da veinte días al Consistorio para abonar esa cantidad y una mujer de sesenta y cuatro años ha muerto atropellada este mediodía en Arroyomolinos la mujer estaba cruzando por un paso de peatones cuando la arrollado un coche que el arrastrado varios metros ahora la Guardia Civil ha abierto una investigación de lo ocurrido en cuanto al tiempo tarde de cielos nublados que van a dejar lluvias a última hora del día la mayor parte de la comunidad tenemos seis grados en el centro de la capital es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 5 05:17 un Botero siente la libertad el viento en su cara un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 6 05:23 trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 1 05:38 hola hija llamada porque

Voz 7 05:40 saltó una alarma para casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 8 05:51 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 06:05 este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión sabemos que para

Voz 9 06:10 nosotros los amantes de la buena cocina lo mejor de las fiestas es compartir lo que más nos gusta con quienes más queréis por eso os lo ponemos fácil para encontrarlo mejor nuestra mesa con ilusión en El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 10 06:30 todos los hitos de historia nos dicen que el Príncipe

Voz 1 06:33 de todo hay hay una explosión

Voz 11 06:36 pero un país de otro alguien muere cientos de miles más cierto has guerras empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 0230 06:47 a es la nueva ficción sonora de los creadores de gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 12 07:02 en general óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para

Voz 1 07:06 Navidad yo este año me he portado muy bien

Voz 0230 07:09 claro y tienes tu descuentos de cincuenta

Voz 5 07:11 con tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad escena Itu Dine como miras General Óptica tu mirada eres tú en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 0230 07:25 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad que ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 13 07:33 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 07:43 que esta Navidad te regalen el iPhone X R

Voz 5 07:46 va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble cámara cómodo retrato porque tienen colores muy chulo así porque se puede financiar hasta en veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 1 08:00 nunca había sido tan fácil regalar un iPhone hay Serres

Voz 12 08:06 este Navidad puede que te regalen un corta piñas muy Hotels sí pero mejor te vas a regalar un viaja a foja Jamaica

Voz 15 08:12 por el titular de la pilla ya cortada tumbado en la hamaca de la playa que te asiente caiga una raqueta bonita indirecta pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un Grand Slam en zona VIP que te gusta más de Gal apeló

Voz 2 08:25 Rasca de Navidad de la gana hasta doscientos cincuenta mil euros al instante hay más de mil millones en premios

Voz 12 08:32 k de Navidad de la ONCE regala apeló

Voz 4 08:37 hola cariño sabes que hace la Policía bajo si han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada nosotros ni ellos ni nadie se dentro de ahora que acaban de llegar de pasar unos días

Voz 8 08:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 09:03 cuál es el puesto del mercado que más te gusta qué relación tiene con el tendero de toda la vida

Voz 17 09:10 cómo es el mercado al que vas a comprar cuéntanos cómo es tu mercado yo pude es dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 5 09:21 en nuestra cuenta de Twitter arroba El Faro Serra muchas gracias vuelva pronto por favor los obra mucha verdura

Voz 12 09:27 com Frodo nombrarán marcó

Voz 18 09:30 esta noche convertimos el faro en un gran mercado

Voz 12 09:32 el Faro con Mara Torres

Voz 18 09:35 nos encontramos a partir de la una y media en la SER

Voz 2 09:41 a la patria una marca yo no veo rojos y azules yo españoles del blanco y Balbino por ellas y que más me atrajo la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo es tu problema tú

Voz 12 10:21 yo soy alcalde yo os garantizo que yo personalmente me iba a colgar arriba bajaremos apelando a lo que me dé la gana pero arranca este letrero arrancaban ese lazo algún tonto habrá que me ayude

Voz 1220 10:41 la peña está fatal verdad bueno acaba por cierto hoy es martes

Voz 0313 10:46 hoy tenemos desafío de de Iturriaga Jolín y cuidado elementos muy particulares Alberto Bastos lleva ocho semanas concursando con nosotros hoy opta al premio el tocadiscos cuidado y tiene un rival el ex ingeniero informático de un rival que es ingeniero de diseño industrial mago en su tiempo libre esta es una competición tan tan tan apretada de tan atractiva Keita

Voz 21 11:07 sí haga está acabando de perfilar las preguntas eres tema

Voz 0313 11:10 momento para no meter la pasta

Voz 0230 11:13 esta podría ser usado por el método por el método habitual que es decir yo decir esto que lo compromete demasiado

Voz 21 11:26 o deberíamos hacer una teoría sobre el abuso del por cierto eh también

Voz 0230 11:31 la gente está muy mal la gente está muy mal

Voz 21 11:33 cierto hoy tenemos desafió BitTorrent como bolso del por cierto si fuera todo bueno bueno bueno bueno o como se dice en algunos países well así que el Gobierno británico se prepara para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sin acuerdo

Voz 0230 11:58 hace apenas unas semanas el Banco de Inglaterra advirtió en un informe una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sin acuerdo será peor que la crisis de dos mil ocho se perderá el ocho por ciento de la economía británica habrá desempleo calamidades pero como ahora las decisiones políticas se toman por climas emocionales hay un clima de

Voz 21 12:22 ahora le llamamos Brexit sin acuerdo pero es lo de los adolescentes de toda la vida los padres preocupados parece que fue ayer cuando pedía Potito

Voz 2 12:32 Dean

Voz 0230 12:35 pues hay un clima en Gran Bretaña una espiral emocional que nos lleva al políticamente si escuchamos las noticias sobre Gran Bretaña se parece mucho las nuestras ayer a las seis de la tarde cuando acabamos todo por la radio en el boleto así explica Begoña Arce nuestra corresponsal la situación de Theresa May las críticas de la oposición de Geremek orden es muy parecido lo vais a escuchar algo que dice aquí la oposición con respecto a Cataluña

Voz 22 13:01 el líder de la oposición Jeremy Corbijn ha acusado a de provocar una crisis constitucional

Voz 0273 13:09 esto es una crisis constitucional y la primera ministra en su arquitecta está al frente de un Gobierno el más calamitoso el más caótico en la historia moderna que ya ni siquiera funcionó una primera ministra que ha perdido la autoridad

Voz 0230 13:22 eso es una crisis constitucional la oposición acusó al Gobierno de estar perdidos sin respeto es un clima que no sí

Voz 21 13:28 aquí también no

Voz 0230 13:30 que alguien dice oye prestó de Cataluña no no podemos poner tanto tenía

Voz 21 13:34 porque en Francia lo de los chalecos amarillos eh no se puede estos reconvertir hay que recorre Europa Europa va como de Hamen Enhamed en Italia el gobierno reducido un poco el JEME

Voz 0230 13:50 la advertencia de Bruselas de Jean Claude la tarde Frantino estamos distraídos para que Italia rebajara el nivel de gasto en el presupuesto ha sido una advertencia de Jean Claude Juncker que ha llevado Italia reducir el gasto en presupuesto la alternativa era Alexis aquí en España el Gobierno anuncia subida de sueldo a funcionarios hice hace el anuncio por el método posmoderno que ese anunciar que se anunciara y así lo anuncias varias veces

Voz 1722 14:23 en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del dos coma veinticinco por ciento para el año dos mil diecinueve

Voz 0230 14:33 esto es el próximo viernes en Barcelona lo volverá a anunciar ya sí parece que sube más en el Partido Popular dicen oye que esto ya estaba anunciado en marzo

Voz 1448 14:41 es un acuerdo que cerró el Partido Popular el pasado marzo con los sindicatos de funcionarios felices que el Partido Socialista venga a las propuestas económicas y políticas del Partido Popular

Voz 0230 14:52 él es verdad esto que dice Dolors Montserrat se anunció en marzo y como se anunció la subida para tres años parecía que subía todavía más marzo de dos mil dieciocho

Voz 23 15:02 empezamos con un asunto que interesa como mínimo a tres millones de personas los funcionarios si gobierne sindicatos han cerrado y el pacto que confirma una subida salarial de hasta el ocho por ciento para los empleados públicos en los próximos tres años

Voz 0230 15:13 eh y cada vez que se anuncia la subida subiera el sueldo realmente los funcionarios españoles serían conocidos como los Rockefeller ahora mismo serían multimillonarias la realidad es que después de nueve meses se sigue anunciando que pronto se anunciara

Voz 24 15:27 no

Voz 1494 15:33 anunciamos las twiterías su anuncia y ocurre ahora mismo empezamos las tuberías con Klaus Mann que define muy bien lo que es desayunar en invierno

Voz 1022 15:42 se te olvida sacar la mantequilla del Frigo cinco minutos antes de hacerte la tostada y luego son todo prisas con la radial vamos ahora con un fotón que tuitean sobre el dolor notar que un amor se acaba con un beso es duro pero anotara el hueso de jamón con el cuchillo esos otro nivel amigo

Voz 1494 16:00 te toca expediente ni toque tuitean dialogo enteramente

Voz 1022 16:03 pues mañana fiesta en mi casa te vienes poder divino con tiempo mañana parcialmente nublado fiesta en mi casa

Voz 1 16:12 ahora una reflexión navideño de soy Soria

Voz 1022 16:14 a queda los mantecados dejan de aparecer solos en tu vida y tienes que pasar tu

Voz 1 16:19 Carlos te mayor si yo acabábamos los teorías con una conversación entre Iturriaga y su hijo a cargo lo en qué año chino nací papá en dos mil trece

Voz 25 16:31 no

Voz 26 17:11 va acabando el año y tenemos que ir cumpliendo

Voz 0230 17:14 Nuestro ediciones este año casi se nos escapa a poner esta canción con esta canción que nos trae a la memoria en fin cada cual se sabe lo suyo yo creo que una vez llegamos hacer un concurso sobre la canción sobre un oyente recordaba llegamos a hemos hecho cosas raras antes de que acabe el año

Voz 1220 17:50 todavía no me acuerdo

Voz 0230 17:54 gente que recoge yo creo que sí que Rivero el ladrón no apareció más pistas por si acaso al pues bueno antes de que acabe el año se espera el pacto en Andalucía pacto de gobierno los ciudadanos se resiste al pacto con Vox se resiste Of Inge que se resiste no se sabe la política se ha convertido en un juego de apariencias es muy difícil saber si algo está pasando o todos fingen que está pasando el vicesecretario del Partido Popular Javier Maroto se declara sorprendido por ciudadanos

Voz 27 18:21 en Ciudadanos no se lo ayer una cuestión que no sorprende muchísimo y la sorpresa es el Ciudadanos pretende hacer el cambio

Voz 0230 18:30 con el cambiado esto significa que Ciudadanos sugiere la posibilidad de dejar a fuera del pacto de gobierno en Andalucía pero para eso se necesita al PSOE que no quiere salvar la cara de Ciudadanos

Voz 21 18:41 da no se queja de que el PP negoció en secreto

Voz 0230 18:44 con Vox Mori follón el Partido Popular dice que no negocia en secreto con vos escuchamos a Juanma Moreno Bonilla

Voz 1494 18:50 yo no conocía al portavoz del grupo parlamentario de voz por tanto yo creía que era interesante que nos tomamos un café y cambiarán impresiones

Voz 21 18:59 fue a tomar

Voz 0230 19:02 no tomar un café para conocerse haría falta un Kinder de política como para no tomar cafés sino mira pero no pero si se hiciera sí que haríamos con la reunión de eh la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra

Voz 28 19:23 muy bueno

Voz 1 19:29 no

Voz 21 19:33 es complicado explicar esto e la reunión

Voz 19 19:37 hola hola

Voz 0230 19:43 en Cataluña en Barcelona Pedro Sánchez y Quim Torra podrían reunirse el viernes que viene pero se trata de ver si se reúnen a solas si se reúnen con más miembros de cada uno de los gobiernos que no puede ser porque parecería una cumbre internacional o que se reúnan ellos dos a solas y sus acompañantes a solas también pero en otro sitio para estar a solas y sin conexión wifi para que no sea una reunión tumultuosa

Voz 1 20:11 Dios mío dame paciencia pero ya

Voz 0230 20:13 podría encontrarse podrían encontrarse fórmulas distintas reunirse con los ojos vendados reunirse de espaldas reunirse y no decir nada o crear un grupo de Whatsapp un poco de hartazgo sí que hay a estas alturas tan hartos todos de todos ayer habló Alfonso Guerra sobre las llamadas del presidente catalán a atacar el Estado dijo esto este señor es el representante máximo del Estado en Cataluña hubo una tribuna hay que atacar al Estado con Puñal hicimos clave si él es el representante más Ivo es muy Monty Python éste vamos dos hoy sí mira Alfonso Guerra habló en una conferencia sobre la Constitución sobre el aniversario de la Constitución

Voz 29 21:05 pero no nos Mato

Voz 30 21:10 no voy a sus eh

Voz 1220 21:14 no hablabas hace un rato

Voz 0230 21:16 la frase de Joan Manuel Serrat actuando en Barcelona estos días en su gira Mediterráneo enterrando de capos se llama la gira decía decía una frase que dice si yo creo que sí pero bueno está discos no nos perdamos en asuntos laborales bueno decía Francino la frase que esta que ha dicho Serrat en el periódico Cataluña que se valora más la victoria que el consenso señor ahora sí señor tú estás de acuerdo porque es curioso que esto pase en en en que está mal lamentarlo denunciarlo desarrollarlo esto hay que aclararlo porque por goleada

Voz 24 21:56 no no no

Voz 0230 21:58 pero esto de acuerdo con Serrat eso que esto pase cuando la Constitución cumple cuarenta años porque la Constitución pues se hizo por consenso ese reivindica al mismo tiempo la Constitución y el no consenso porque si alguien pide consenso le apedrear o algo peor Jamal

Voz 18 22:12 equidistante

Voz 0230 22:16 con este clima la Constitución del setenta y ocho no hubiera salido seguro como vamos antes entre Fraga y Santiago Carrillo hubiera podido decir casi cualquier ciclista que es como un insulto de del capitán Haddock de Tintín eh loco equidistante marinero de agua dulce e podría ser la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo esta mañana en Hoy por hoy

Voz 31 22:35 es que el artículo dos de la Constitución obliga por igual a la unidad del Estado a que España es un solo Estado vida obliga por igual a que los territorios tienen el derecho a la autonomía ambas cosas tienen que ser sostenibles en un equilibrio en el que hace falta que todos nos dispongamos a la política en otras cosas

Voz 0230 22:54 es un poco equidistante este artículo de la Constitución

Voz 21 22:56 que esto es una cosa

Voz 0230 22:59 te has también mola es una cosa que decimos siempre si escoge si ahora cogemos a seis siete líderes políticos de ahora les encerrados en una habitación les dejamos no les dejamos salir hasta que haya un acuerdo político con las posiciones que hay ahora saldría algo muy parecido a la Constitución algunos querrían menos autonomía otros que piden la autodeterminación y el Gobierno quiere situarse en el centro esta mañana Pedro Sánchez en el Senado

Voz 1722 23:25 algunos ven en la crisis territorial la oportunidad para derruir la España autonómica hay volver al centralismo democrático

Voz 0230 23:33 es el de Fenosa con los todavía no está idea de situarse en el centro que tiene el Gobierno está bien si sintoniza con el clima general no eso el estado de ánimo del país José o lo que sea eso cuando en España hay un deseo mayoritario de acuerdo si es que lo hay de acuerdo y diálogo pues eso es una posición muy cotizada en Si estás ahí en esta posición pero si España está en modo Sálvame

Voz 32 23:55 por eso muy que Neguri de dimitir ese mensaje me parece un suciedad

Voz 0230 24:00 otro debate distinto a parte del general territoriales que se hace ahora concretamente sobre Cataluña si hay que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco y como Alfonso Guerra anoche él es partidario os ciento cincuenta y cinco qué horror una amenaza pero como una amenaza como es un artículo como otro y por qué no se oponga otra cosa es cómo se aplique en el caso e el caso de Carmen Calvo esta mañana

Voz 31 24:24 señor Aznar invita a todos los días a que incumple la Constitución

Voz 0230 24:30 ese refiere Carmen Calvo con esto a la propuesta de José María Aznar que es también la de Pablo Casado

Voz 5 24:35 que queremos es que se apruebe sin límite en el tiempo que se apruebe con mayor extensión competencial chica además en nombre del guber de la Generalitat desde el Gobierno de España

Voz 0230 24:46 bueno esto es considerado por Carmen Calvo como inconstitucional pero Alfonso Guerra propone algo muy parecido y hay razones para sospechar que otros dirigentes socialistas también son partidarios de aplicar este artículo de la Constitución de manera que la educación

Voz 12 25:00 con los medios de comunicación públicos las fuerzas teoría

Voz 0230 25:02 en público la justicia las cárceles dejen de estar gestionadas por las autoridades de las

Voz 5 25:07 todavía hay límites cuando vuelva a la legalidad y hay que hacerlo además controlando el dinero o la educación y los medios de comunicación

Voz 0230 25:16 bueno cuando vuelva a la legalidad otra cosa es para cambiar la legalidad esto claro hay quién opina que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de una manera tan amplia podría llegar a ser inconstitucional no el artículo el siglo lógicamente por el artículos de la Constitución sino cómo se aplica porque si se utiliza ese artículo para cambiar leyes que se han hecho con el voto de los catalanes en realidad se estaría anulando el voto de los catalanes sería un poco el debate académico sido que digámoslo así no porque aparte de discusiones sobre Derecho Constitucional hay un clima político también

Voz 21 25:47 déjame déjame claro hay un ambiente político

Voz 0230 25:54 en el que se sobreentiende que el artículo ciento cincuenta y cinco Se aplica por la rima Ike es ciento cincuenta y cinco a Cataluña es el ahínco

Voz 1448 26:01 no era esto

Voz 0230 26:04 tiene que ver poco con el derecho pero se van creando estos climas políticos aunque

Voz 21 26:08 digo me otras personas trabajan en climas políticos distintos

Voz 33 26:20 Momo

Voz 34 26:29 por ejemplo en clima japonés Marina García Miquel Iceta el secretario del Partido Socialista Catalán comparte en sus redes sociales cada día con un poema japonés corto el de hoy abierto a todas las invierta hace interpretaciones dice lluvia de primavera se lame un ratón río sumida

Voz 0230 26:46 no muchas interpretaciones darle más lluvia

Voz 26 26:57 lluvia de primavera entre las migraciones e lluvia de primavera

Voz 0230 27:03 se lame un ratón pienso en encanto traductor aquí pero bueno vamos a hacerlo Viamed lluvia de primavera se lame Ríos

Voz 1 27:19 esta vía de primavera

Voz 0230 27:28 se lame un relator Ríos sumida río sumida Ríos

Voz 21 27:38 bueno esto es lo dice Pedro Sánchez Joaquín Torra el viernes por lo menos desconcierto se lame un ratón Ríos sumido otro animal espabilado el loro que compra verdura nos lo cuenta Nerea

Voz 0230 27:56 sí sea malo

Voz 1915 27:59 ha calado de antes porque es un loro que tuvo que marcharse de un centro de animales de Reino Unido debido a que el personal de este lugar temía que el uso de frecuente de palabras malsonantes pues pudiera molestar a los visitantes entonces Mario en una de la trabajadora una de las trabajadoras la lo acogió hizo lo llevó a casa ahora contaba la historia al Daily Mail desde su llegada Rouco ha estado usando el Amazon Echo con la ayuda de la asistente personal que sacó

Voz 0230 28:23 lo pedidos de comida

Voz 1915 28:25 resulta que sí sabe los nombres de los artículos que a él más le gustan puede repetirse los a este aparato lo que más ha comprado es fruta verdura entre las que incluyen melones de agua pasas brócoli pero además también ha seleccionado cosas como helado

Voz 1 28:39 bombillas incluso una cometa baile de la dueña ahí de casa

Voz 18 28:44 llega a casa tiene que revisar siempre internet la cuenta que hay

Voz 1915 28:48 porque tiene que cancelar siempre los pedidos aparte de comida también hace una petición musical no sé si esos márgenes que grupo de música elepé gustará un loro

Voz 21 28:55 Barrero es bueno listo

Voz 35 29:04 esto es que no hay aviso aviso

Voz 36 29:20 casi casi seis eh muy bien

Voz 0536 29:36 quién es la hora que encantado cuestan poquita distinguir la porque más que cantar susurra es Amaya Romero célebre exconcursante de Operación Triunfo que estrena por fin su primera canción digo por fin por qué ha sido de las últimas de la Academia en sacar material propio hizo seguidores tenían muchas ganas se llama un nuevo lugar cuenta con la guitarra

Voz 1490 29:59 hora de Raúl Refree que ha producido todo

Voz 0536 30:01 disco que verá la luz seguramente en febrero la letra de la canción es muy breve es un intermedio está llena de nostalgia tiene un punto onírico también el vídeo que acompaña al tema

Voz 37 30:14 habla de sentirse observadas de ser libre dejarse llevar y no digo más porque si termina la canción donde por cierto la artista nos dice adiós a Amaya

Voz 36 30:25 a poco dados a la

Voz 35 30:37 ahí está lo adiós

Voz 2 30:45 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 38 30:57 con las horas del día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos

Voz 39 31:04 dado con la bici unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha mover cuidado con el que aquello que les parece bien a los provoca pro segundo malestar a los de aquí a poco todos quiere llevar razón y desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando quitado colabora

Voz 1 31:34 claro

Voz 39 31:37 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada y análisis

Voz 40 31:49 hora25 estamos esperando en la SER

Voz 24 32:07 Carlos

Voz 10 32:09 Ana

Voz 42 32:15 son las cinco menos veinte de Joaquín

Voz 0230 32:24 de buenas a primeras

Voz 43 32:29 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 39 32:42 tenemos a los comentaristas está por ahí Kiko Narváez Álvaro bonito a Gustavo López Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo Antoni Daimiel y qué tal muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 44 32:58 hola buenas noches Manuel hola Manu buenas noches Lorenzo buenas noches

Voz 0230 33:02 yo creo que estamos todos no qué tal Manu Gran Hermano que tal tal eran qué tal muy buenas Manu buenas noches bueno buenas tardes buenas tardes no pasa por qué no sé dónde vivo

Voz 5 33:15 así que estamos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 45 33:27 si cuenta con las de vas no que pasa

Voz 4 33:49 hola cariño sabes que hace la Policía bajo si han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 8 34:01 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 34:15 clase de duro de cocina sur o snowboard Lotus queremos que descubra tu pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 1203 34:31 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales te recomendaría hemos proteger Bogart así

Voz 46 34:36 por fuma toda tu coche a consumir un par de velan ni una presencia en esta grieta

Voz 1203 34:42 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta ahora con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 0530 34:52 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida Koldo ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos

Voz 2 35:09 Donna UNICEF en un nombre una vida punto es

Voz 39 35:12 Navidad en Visión Lab gafas graduadas para todos comprar unas gafas graduadas y te llevas tres si compras un ay te llevas tres partidos para quien tú quieras sólo visión consulta condiciones

Voz 2 35:23 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0230 35:31 no hace rato que está merodeando por aquí por la ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo quieres salgo José Antonio un abogado no te cancelan el vuelos sin explicaciones a todo correcta y reclama más tu compra on line no te te hace un quite a la habitación de su hotel pero qué es eso son los momentos hombre claro con un abogado de Jalisco fíjate como que tiene tiene aboga con uno bueno con uno de Liga alitas de Maravall claro esto yo tenéis consultas limitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar por solo diez euros al mes así que no hay que dejar pasar esta promoción os voy a dar el teléfono Vega que es gratis India vais ahora Veiga llame siempre claro novecientos seis seis tres seis seis vuelta vamos a ver novecientos

Voz 27 36:32 hay seis tres eh

Voz 0230 36:34 la forma

Voz 1494 36:43 Especialistas secundarios podríamos entrar dentro de lleno en la semana infernal pero es conocida como la semana del amigo invisible miles de personas tendrán que hacer un regalo a gente que les importa un pepino o qué vagamente Éste es el caso de nuestro invitado de hoy buenas tardes bueno

Voz 1 36:58 tu nombre es que no sé si funky Patxi te plan perdona aquí Paqui Patxi de plano a plano ni un nombre de Inca Mallorca Inca Mallorca estar aquí en La Ventana porque muchas gracias sin ganas sin ganas

Voz 1494 37:20 el igual con ganas eso sí lo importante es bueno el miércoles mañana hace la empresa el regalo invisible entre los empleados verdad hito empresa es no dedicamos a Alex por ir un poco importa

Voz 1 37:32 de momento no por importe de Boomerang lo enviamos

Voz 21 37:37 por si vuelven impone cuando los que Webber

Voz 1 37:40 más es porque impone

Voz 1220 37:43 pues bien hay muchos alguna siempre que hay mucho gesto por medio choca mucho es decir no

Voz 1494 37:51 te invito a que lo extraño y aquí como ya he dicho ya TIC un regalo de un amigo también ha tocado bajo esto eh

Voz 1 38:00 lleva las las redes sociales de la empresa le su que Merck Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg de Facebook en los símbolos creador

Voz 1494 38:10 lleva resoluciones sociales dentro de empresa no fichamos cuando no

Voz 1 38:12 a mí sí lo escuchamos cuando no era nadie ha querido que da para acumular trienios de la jubilación es hormiguita hormiguita acumula bienes siempre al hacer la Navidad lo informático aparte hay como enganche y punto no bueno pues como todo el mundo

Voz 1494 38:35 al verlo a marzo burguer pues te dan ganas de invitarlo un cortado hace saber que Marc es una de las personas más ricas del

Voz 1 38:41 junto a una pistola que tiene todo yo había pensado que chupa los ordenado con un cabreo se ve pero ya te está bien pero no sé si es tan rico tenía Iturriaga corrige aquí no sé que tú a ver un rato

Voz 21 39:02 aunque se lame

Voz 1 39:03 un rato no le va a venir bien hacer informático bueno yo escuché otro anuncio digo a lo mejor le tiene Pita que va a gustar escucharlo te es literatura no no

Voz 24 39:21 club

Voz 1494 39:24 has crecido con las aventuras de Theo que súper fuerte no te acuerdas aquel simpático

Voz 1022 39:28 la gente pues estás de enhorabuena loco porque Theo ha vuelto hola soy Teo y me echó más mayor más maduro pero no por eso vivir bonitas experiencias me acuerdo gallega no te pierdas estas navidades las nuevas aventuras de Theo son tres nada menos Teo en la cola del paro

Voz 21 39:46 en el lupanar

Voz 1022 39:48 Getafe Sporting hola soy yo saludó no no es para decir que con las tres primeras entregas de regalo las mejores fotos de Theo en pelotas que bueno si alguien me quiere dejar un mensaje tengo un web blog

Voz 0230 40:03 un web dejando ver déjalo visitarlo WWF

Voz 1 40:12 David tiene que gustar

Voz 1494 40:16 me va a gustar hace parece ha tenido pero es verdad pues ya lo tienes debes hacer por cierto

Voz 1 40:20 bueno no han dejado no deja un salón te lo pasas bien hay espero liarme con Beyoncé la empresa también claro porque trabaja no hace la música Llamada en espera por gracias tipo te llame plan respeta los incas Mallorca

Voz 1490 40:52 el otro pilar de Francisco buenas tardes las buenas tardes algo un poco pero muy bueno porque como dice Iñaki Gabilondo mucha manda Anguita no daban al tuve una de sus frases estrellas junto donde la gente se forme su propia opinión en el Canal Play It ha estrenado la nueva temporada de señoras fetén Un programa de humor que presentarla youtuber Avispa Wert I vamos a escuchar un momentito en el que hace Entesa culturas

Voz 1 41:22 como se dice en inglés en ser mito vivían compra Kanye nueve respiran con Elano va a la persona que gana una carrera en tercera que en las vacas leche cuatro

Voz 1490 41:46 programa en televisión aparecen los cannabis esto es la única consistía en acertar como haría un concursante de Gran Hermano cultura acertar mal otro talento Youtube catalana ella hace las animaciones true story cuenta pequeñas malas experiencias por las que ha pasado con veinticuatro años lado para todo ella por ejemplo quería ser modelo fue a una agencia con una maleta cargada ilusiones

Voz 18 42:15 la nave el bienvenida si estamos súper contentas de tenerte pero siempre este se defina es que nos gusta más Monroyo cara el AVE es más gruesa se iban ahora mira hacemos una cosa te las cejas gruesas otra vez dentro de unos meses nos volvemos a ver vale estás mucho por cierto sabes que la gelatina que tienes el pelo así como muy encrespado de Vic Esteve súper feo de verdad sólo atina

Voz 1 42:41 vale

Voz 18 42:44 o es que vamos a tope recogeremos fotos de la primera sesión y si que además se queda estoy con tu perfil tenemos mucha angustia haremos sí

Voz 1490 42:54 ya te llamaremos ya te llamaremos pobre Anabel de fue meses inmensa esté en la misma probabilidad de ese modelo que conseguir el tocadiscos del desafío pero por porque las cosas buenas se hacen hay que forzar que no estoy bien la luchar interpretó

Voz 22 43:09 más talento foco Sheen blogs

Voz 1490 43:12 hockey sin blogs más de doscientos setenta mil seguidores cuenta las ventajas de ser teleoperadora esta youtuber se dedica a parte de Youtube pues no habla con gente real eso teleoperador hay Ruth youtuber ICE que esta profesión tienen muchas ventajas por ejemplo sigues teleoperadora una ventaja puedes trabajar en chándal muy poca gente puede hacer esto te lo operadoras vosotros y Rosalía

Voz 1 43:35 los tres divas de este país

Voz 1490 43:38 cuenta también otra de las ventajas si el cliente puede este está insultando se está portando de manera agresiva la venganza se sirve con un silencio bien frío de belgas así que puede

Voz 36 43:53 cliente no de cambiando diciendo algo desagradable puede poner toda la cara que te la arena por que los beber si ya están tocando las narices has fecundo de querer

Voz 2 44:04 mañana de insultarle el mote

Voz 1490 44:08 muerto mucha más joder claro Tatiana este sensor para detectar tus horas de sueño son heroínas en de luego vamos con la gran estrella Youtube el hijo pródigo este año el rubio se volvió en cuestión de meses ha hecho un buen regalo a sus seguidores este diciembre ha contestado a las preguntas que más les preocupan pregunta hasta gran calado

Voz 47 44:35 es rubia blues pregunta bien

Voz 21 44:40 por qué eres un crack yo para pues porque eres un máquina para él es enserio gracias porque eres tan guapo no pensaríamos lo mismo si midiera escalando cuál es el que lo hace memoria para chistes y eso ya es que sólo me se este tío que le hice el pago a la Pava cuando se va a dormir

Voz 44 45:02 oye vale vale no está bien no está mal

Voz 1490 45:11 treinta y dos millones de seguidores son la clave parece poco buena anuncios de perdió Campofrío que buen y para terminar una canción como estas que te ponen para echarte del bar Pascua y Rodri más de setecientos mil suscriptores and Unidos habló de este tema el jueves pasado las palabras que más emboscada en Youtube ya existe una

Voz 1915 45:32 canción cinco días después por supuesto está roto

Voz 1490 45:34 alía faltaría más

Voz 2 45:37 pero unas Torrevieja pero opinamos mal no nos salen sin venir a cuento y los preguntó que por aquí que se cocía casi de mostaza de Torrico Acebes demente digamos prepararse NASA están

Voz 12 45:58 madre mía esto nosotros tenemos ninguna parte de esta historia presentemos

Voz 1490 46:06 al OIEA Sinde pero te Freddie Mercury tocadiscos no por no pueden la canción entera pero bueno es lo nombra ahora vamos bien discos es la palabra

Voz 2 46:16 con hoy más que nunca

Voz 1220 46:19 venga venga vamos clarísimo desafía espera que el micro vamos a saludar rápidamente a nuestra aspirante de hoy a lo largo del año no el último del año si Marcos Marcos a estas por hola que es mago no bueno pseudo más o si se así es bueno no quería decir algo malo no quería has terminado la carrera de mago

Voz 27 46:41 están tirando Marta a dejó esbozó

Voz 1220 46:44 estáis es perfecto venga he tenemos a nuestro campeón Alberto Alberto andas por ahí aquí estoy bien recuerda que Alberto llevaba once puntos en la primera ronda con lo cual aspirar a llevarse el tocadiscos antes vamos a empezar a jugar con con Marc vale jugamos con Marcos diez preguntas y luego vamos con con Alberto candidata las diez regalazo oí bueno Marcos viene el año que viene ok Marcos con qué quieres jugar

Voz 0230 47:15 quiero jugar padrino de padrino padrino padrino Pilar es muy buena venga muy buena de quién perdona que te has a verdad

Voz 1220 47:27 sí veo veo que eres un tío con criterio venga perfecto a ver te hay tres opciones tengo tres clases de preguntas bloques de diez tenemos un repaso a noticias del año vale fallecidos en dos mil dieciocho

Voz 27 47:40 vale o argentinos a que bueno sin duda argentinos

Voz 1220 47:45 algo así por algo en especial no me gusta tengo algún amigo te gusta perfecto estarán preguntas claro de la semana pasada cuando jugaron haya como sabéis no me gusta tirar ninguna pregunta que no venga acuerdo deberías Sakamoto Dalian a ver argentinos que hay en la mitad en medio de la Argentina que hay

Voz 27 48:07 que un sol no

Voz 1220 48:10 perfecto muy bien hay más argentinos pregunta es preguntar hay más argentinos o Españoles en el mundo

Voz 27 48:18 he hablado con lo que habla cuidado si bien

Voz 1220 48:23 españoles sí señor españoles cuarenta y seis millones argentinos cuarenta y cuatro sí Villén esgrime por favor ay los cinco países que tienen frontera con Argentina

Voz 27 48:37 venga Brasil seguro se Guayre Bolivia creo eh

Voz 44 48:48 ha ganado al lado largo Bille queda uno todos empieza por P Paraguay para ha dicho

Voz 1220 48:57 en qué siglo en qué siglo Argentina se independizó independizó sí sí claro de España en que si que correcto la independencia en mil ochocientos dieciséis hice reconoció en mil ochocientos cincuenta y nueve cuarenta y dos treinta y tres perdón de que metal sale argentina de que metal sale a Argentina si Pla estaba muy bien no

Voz 48 49:37 al ser el creador de más tal de nombre

Voz 21 49:47 sube el volumen Marcos

Voz 1220 49:49 a la gente creador de Mafalda de nombre sí hombre correcto también es argentino jugador de tenis que le gusta mucho adiós a ver por importe de como lo defiendan que sería bueno hemos visto recientemente a los argentinos les vuelve loco al fútbol cuántas han sido campeones del mundo Argentina la camiseta dos dos setenta y ocho ochenta y seis flaca no mezclaban los puñales cantaba un argentino antiguo antes un componente

Voz 27 50:32 delos Rodríguez eres grandes calamar

Voz 1220 50:36 gran Andrés Marcos han dicho doble Marcos todavía es que da igual porque es que arrasa venga apueste esta doble porque es la última ok hace tres años falleció Rennella van de que les mago claro tú le conoce hola no venga apostado una lado Rennella gente sino que os recomiendo que ves en Youtube cuál era su particularidad

Voz 49 51:02 no sé decir que no conocían pero sí

Voz 27 51:05 Gemma Nierga uno de

Voz 1220 51:07 a la pregunta es que Román era manco no se puede hacer más lento bajo los Juegos y cabe lo hace más lento el juego sigue siendo increíble oye pues once eso pero bueno se perfilan dos tocadiscos e fiel al sobre diez y bueno pues me habrá que echar medio programas lo dejamos lo dejamos lo dejamos ahí Marcos vence prepárate porque en enero tienes que volver a resolver esto vamos con Alberto que es el que se puede llevar sí

Voz 44 51:37 hoy el Juan Alberto Belloch ver todo pasa

Voz 1220 51:40 tienes fallecidos en dos mil dieciocho o cosas que han pasado en el dos mil dieciocho pues fallecidos pues venga vamos a hacer una lista de la vamos a recordar a gente que ya no está con quién que contiene no quién es el padre no de Alberto es lo que funciona no se toca eso mira elegido cosas eh pero bueno tú ves es elegido cosas mal tenga he primera pregunta estamos en el mes de enero fallece dolores o no vale cantante irlandesa vocalista de que banda de rock de Crumb Berners de Strawberry So The Pepper ver Fecam Belén no es bueno pues se te quedan nueve eh vale he en febrero falleció Reyes Abades hombre de cine ganador de casi todo lo ganaba cuál era su especialidad

Voz 44 52:35 no hay opciones aquí efectos especial

Voz 1220 52:40 correcto pues ya tenemos trece puntito Si ya Francino tú tranquilo ya ya ya para la cosa estamos en el mes de marzo sigue sigue siendo gente si ya estamos ya en el valle ese Stephen Hawkins chico teórico astrofísico con consumó luego divulgador científico

Voz 0230 52:59 después de padecer de padecer durante cincuenta y cinco años que enfermedad

Voz 44 53:06 la esclerosis múltiple no

Voz 1220 53:11 bueno vale voy a darme ellos puntos nombre

Voz 21 53:19 el tilo por decir no cuando la criatura todavía estaba en su espacio aéreo

Voz 1220 53:23 a veces cuesta tomemos bueno dejémoslo ahí estamos sabía que sí que lo sabía bueno dicho mal he dicho verla catorce te hace falta hacer tres Gerard quedan seis preguntas que tonto soy yo

Voz 0230 53:40 ya había chistes pero bueno vamos a ver cero

Voz 1220 53:48 bueno pues sabiendo que en rayos gamma secciones su sección la verdad de la radio la rayos porosa claro estamos cuestiones

Voz 1 53:57 a eso

Voz 1220 54:00 el como si a las emociones hay minutos venga estamos en abril fallece Stephen Bach como productor de una de las series que cambiaron la tele en los setenta que estaba el teniente tan setenta y ochenta y lo vale de qué estamos hablando o Canción triste de muy dado que esta es una de las más difícil

Voz 21 54:36 eh

Voz 1220 54:36 eh estamos en el mes de mayo y ahora ya exactamente en el mes de mayo falleció María Dolores Pradera cantante actriz mítica vale

Voz 27 54:47 falleció muy mayor vale

Voz 21 54:50 pero cuánto de mayor a quedas te voy a dar dos años del mar tres bueno venga abajo

Voz 1220 54:58 quatre son muy mayor trece mayor es decir min noventa el sueño no sería muy bueno estamos en el mes de julio bueno te quedan cinco preguntas necesita estar cuatro vale venga silencio por favor que ya entonces Julio falleció Paco Costas Paco Costas fue un periodista sería ochenta y seis años cuando falleció un periodista y presentador de televisión es de Televisión Española bueno de aquella época suele estaba tenemos cuál era la especialidad de Paco Costas digo eh mítico rápido rápido a ver el motor de verdad

Voz 0230 55:42 echó el eh

Voz 1220 55:46 ha sido el mítico aquello la segunda oportunidad que hubiera aquella roca el coche que hay siempre da la segunda oportunidad hizo muy bien en una época donde no se tomaban las medidas como estamos y puedo decir fallece fallece la dama del soul la reina del soul sí

Voz 44 56:08 en esa Franklin tolerar el perfecto

Voz 1220 56:13 nos quedan tres bueno notáis que son muy fácil acertar dos no

Voz 0230 56:18 no hombre no

Voz 1220 56:24 es fallece nuestra Aretha Franklin

Voz 44 56:29 bueno bueno

Voz 1220 56:31 pero ahí no está Aretha Franklin Columbia un poquito pesado más o menos humano

Voz 44 56:36 el más urgente ah vale debe ser la Caballé también

Voz 1220 56:47 lo que hemos preparado tiene de la muerte de la madre mía de que nos podría imaginar el ambiente que hay aquí el título el título venga que estamos en el mes de diciembre siempre por qué difícil lo bueno es que son diez pregunta ya el doce de diciembre Puno falleció falleció José Luis Núñez hace poco el presidente ex presidente

Voz 1 57:20 es fácil

Voz 1220 57:23 cuántos años fue

Voz 44 57:26 presidente del Barça Jose Luis cien años arriba haciendo no hay margen de error

Voz 1220 57:34 hoy hace un año

Voz 0230 57:38 parece que para muchos muchos

Voz 44 57:42 voy a decir veinte años si bien yo creo que no estamos estamos estamos veinte años son más

Voz 1220 57:51 hace veinte pero no sé cuantas porque he cambiado la pregunta porque era muy fácil ya no sé si la respuesta momento de silencio por favor ha dicho veinte

Voz 44 58:04 no yo lo prefiero

Voz 21 58:07 eso veinticuatro pero lo que sí creo yo creo que son creo XXII

Voz 1220 58:11 pero a ver a Dios y dos al dicho veinte pena fallado el pasado año dos dejando mucho demás hemos dicho toda pero ah bueno la venga otra otra otra

Voz 44 58:29 no es que acertar porque si te quedas y a la que este con Obama en noviembre en noviembre falleció el Algarrobo de nombre yo dos a una

Voz 1220 58:52 hola la venta

Voz 21 59:00 Alberto puede caro coreando no para

Voz 1220 59:02 sé que el tocadiscos es la leche pero bueno e Iván

Voz 0230 59:07 os puede empezar el año más exacta

Voz 1220 59:10 ante el ocho de enero que volveremos oye pues es feliz la a todos los buzones Últimamente me estoy bien ya me iba Pilar pilares no habla nadie

Voz 2 59:34 las Canarias recupera el buen clima