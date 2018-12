La Ventana (18/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias a esta hora está prevista una concentración en señal de repulsa aire duelo por la muerte de la joven Laura en la localidad de El Campillo en en Huelva Ester Bazán el luto recorre este municipio y también la vecina localidad enervar donde

Voz 1462 00:19 tenía previsto dar clases el detenido vecino de la chica

Voz 0313 00:22 esta siendo interrogado por la Guardia Civil información desde Radio Huelva de Carmen Márquez

Voz 0809 00:26 la presencia policial Laura es menor en este municipio de apenas dos mil habitantes se han decretado tres días de luto oficial y suspendido toda la programación navideña de la esperanza y la solidaridad para buscar a Laura se ha pasado a la desolación el impacto por la muerte de la profesora y la detención de un vecino como principal sospechoso

Voz 1850 00:43 yo soy deportista ahí también es Celia correr siempre sola y miedo nunca inseguridad porque un pueblo en el que nos conocemos Estocolmo no es muy pequeño muy tranquilo

Voz 2 00:54 por por todas las mujeres que te das son muchas en este país es una cosa que no han caído como un jarro de agua fría

Voz 1280 01:01 esta mañana se ha producido concentraciones en distinto

Voz 0809 01:03 los puntos de la provincia muy destacable la de la Universidad de Huelva con presencia de miles de estudiantes

Voz 1462 01:09 detenido el que fuera jefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en el marco de la investigación abierta por las supuestas filtraciones del sumario del llamado caso cursada Radio Mallorca hechos Navarro la Policía lleva varios días investigando quién pudo filtrar documentos de una causa que está bajo secreto de sumario primera detención que éste produce justo en el día en el que también hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares va a investigar al juez Miquel Lóriz por prevaricación la Sala admitido a trámite la querella presentada por Europa Press y Diario de Mallorca contra el magistrado del caso cursa por ordenar la incautación de los teléfonos móviles C2 periodistas para averiguar el origen de una filtración la sala designado como instructora de la causa la magistrada Felisa Vidal el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse a partir de esta hora con el presidente de la Comunidad Valenciana en el marco de la ronda de los barones socialistas en pleno proceso de acercamiento a los independentistas esta mañana en la SER la vicepresidenta Carmen Calvo defendía el diálogo y achacaba la precampaña las voces críticas en su partido le ha respondido el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page que sigue marcando distancias

Voz 1462 02:59 la Comunidad de Madrid descarta marcar una distancia mínima entre los locales de apuestas y los centros educativos el Gobierno regional anunció en octubre que iba a adaptar la normativa para incrementar los controles de acceso a estas salas y su publicidad exterior en toda la comunidad hay cerca de cuatrocientos salones su número ha crecido notablemente especialmente en la capital pero el vicepresidente Pedro Rollán asegura que no existe una situación alarmante

Voz 4 03:19 el criterio técnico de la Consejería determina que parece ser que no se trata de algo absolutamente necesario habida cuenta de que el número de estos establecimientos el ratio en función de la población está muy por debajo de las principales ciudades de España y por lo tanto digamos que no existe una preocupación añadida

Voz 1462 03:39 declaraciones de Rollán durante la rueda posterior al Consejo de Gobierno en el que la Comunidad ha aprobado la inversión de doscientos millones de euros para poner en marcha el programa de préstamo de libros en los colegios e institutos de la región tanto públicos como concertados

Voz 5 03:51 Vicente Ángel Garrido estuvo adquirir más

Voz 0177 03:54 dos millones de unidades de libros durante el presente curso escolar primer año de la puesta en marcha del programa comida estima ya en cerca de ochocientos mil los volúmenes que ya forman parte de los bancos del libro de la región se trata de un programa el intercambio en el que habrá que conservar los libros niños que conserve los libros en condiciones para poderlos devolver

Voz 1462 04:15 más asuntos el Ayuntamiento de Rivas ha presentado una querella en los juzgados de Plaza de Castilla contra los crímenes del franquismo que aprobó el pleno en enero de dos mil dieciséis la denuncia cuenta con los testimonios de vecinos represaliados recogidos por la oficina municipal de atención a las víctimas de la dictadura el alcalde de Rivas Pedro del Cura

Voz 6 04:32 justicia lógicamente no puede haber

Voz 7 04:34 para por lo tanto es un acto impune

Voz 6 04:37 cortante

Voz 8 04:38 independientemente de el número de personas que se suman a esta querella en la clave es el cualitativo es el el daño que se ha hecho

Voz 1781 04:49 a gente como digo simplemente por defender la democracia por traer las libertades a esta a este país tenemos seis grados en el centro de Madrid

Voz 1462 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 7 05:07 Keynes eh

Voz 0313 06:42 hola hija llamaba porque

Voz 1280 06:44 en dos regalaron una alarma para vuestra casa pues porque hay desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas diré que es la que tengo yo

Voz 0313 09:10 sólo seis minutos de la tarde de las cinco y nueve en Canarias la Segunda Guerra mundial más allá de haber sido la peor tragedia de la humanidad ofrece un mono donde episodios muy interesantes en clave estrictamente militar y uno de los más destacados es sin duda el de la invasión nazi de la Unión Soviética porque allí allí cambió el signo de la de la contienda diríamos que Hitler atacó por encima de sus posibilidades

Voz 17 09:35 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1850 09:51 no Hitler se levantó eufórico aquel dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta estaba decidido iba a invadir la Unión Soviética aniquilar al Ejército Rojo y quedarse con la parcela ese día reunió a sus generales les dijo que movieran el trasero que empezaran a diseñar una operación de ataque y hacerlo bien no como la que diseñó el torpe de Napoleón que atacó sólo por un sitio y la pifió porque la Unión Soviética era muy grande hay que entrar por muchos sitios a la vez les dijo también lo quiero rápido Quito e Hitler quería una guerra relámpago es decir invadir en mayo en julio estar de vuelta con los soviéticos sometidos comenzó a organizarse la Operación Barbarroja nada salió según lo previsto se atravesó Mussolini Se atravesó la meteorología sobretodo se atravesó Stalin la invasión alemana debería haber comenzado el quince de mayo siguiente pero un amigo te de Hitler Mussolini se metió en el fregado de invadir Grecia y como Hitler tuvo que echarle una mano perdió un tiempo precioso encima las lluvias de aquel mayo retrasaron los preparativos total que entre unas cosas y otras las tropas alemanas no pudieron poner la bota en tierra soviética hasta mes y pico después de lo previsto Man no pasa nada dijo Gil de meter el turbo y en dos o tres meses quiero que toméis Moscú in me traigáis el bigote de Stalin el veintidós de junio cuatro millones de soldados del Ejército alemán ocupando un frente de mil seiscientos kilómetros entraban la Unión Soviética al principio no fue mal pero Hitler calculó fatal la capacidad de Stalin para movilizar a la población

Voz 18 11:53 por mucho soviéticos que matara por muchos soldados que apresaron salían rusos de debajo de las piedras de

Voz 1850 12:12 en sólo unos días Stalin llevó a filas a quince millones de soldados entre diecinueve y cuarenta años Si a ello se añade que organizó una guerrilla que iba a hostigado a los alemanes por la retaguardia y estableció la famosa política de tierra quemada de tal forma que cuando vieron acercarse a los no CIS lo incendiaron todo para que nada útil cayera en sus manos resulta que el avance de Hitler más que relámpago fue a trompicones hasta que a los alemanes se les echó encima el peor de los generales soviéticos el general invierno igualito igualito que lo que le pasó a Napoleón solista

Voz 0313 12:51 pues sí es es verdad que la historia se repite que el cartero siempre llama dos veces y que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra todas esas frases idiotas pueden explicar el fracaso de Hitler a pesar del precedente de Napoleón lástima que quién le derrotó fuera Stalin que se convertiría después en el mayor asesino de la historia

Voz 7 13:11 en tiempos de paz pero eso ya lo dejamos para

Voz 0313 13:14 para otro día ahora

Voz 10 13:19 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida las Orbán pasito Branco y cacao monarquía os pone cachondos parece serán del choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrasca que penetran desde el Atlántico

Voz 1781 13:37 es que me encanta la Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 13:57 hoy desde los estudios de Radio Valencia a Mariola Cubells buenas tardes

Voz 5 14:00 buenas tardes Carles da la bienvenida a esta tarde

Voz 0313 14:04 estamos repasando con Roberto la lista de los premios min que viene entregaron ayer y hay hay algunos personajes que han desfilado por los micrófonos de la venta

Voz 5 14:11 bueno yo creo que todos me está mirando y creo que todo menos menos la actriz menos la actriz de comedia amarillos Yago que nunca la hemos invitado es verdad he de deciros porque todo lo demás culpa mía este eh todo lo demás ha pasado por ahí a mayor gloria porque además son series muy merecidas Fariña La otra mirada eh que te has hecho ya son vestido al que está

Voz 0444 14:31 muy bien eh es muy de la profesión y ahí es muy fresco muy muy distinto a todo lo que hay aquí la verdad es que bueno todos han pasado sí o sí

Voz 0313 14:42 entonces cuando te premian los colegas el el el sabores no

Voz 5 14:46 sí es muy particulares no hoy además que se lo toman me es muy serio pero muy divertido yo estuve el año pasado de jurado email lo pasé bueno ya sabéis que yo me lo paso pipa

Voz 0444 14:56 en cualquier sarao no pero

Voz 5 14:59 la noche de los premios puede especialmente diva

Voz 0313 15:02 Zidane coincide con tu hijo además casi con Carlitos muy bien sí allí estaba El Betis bueno cómo estáis pero bien como qué has dicho lo que sí te diste recuerdos espero sí sí

Voz 5 15:11 sí claro pero es que ella cuando nos vemos nos abrazamos ya sabemos que ya sabemos que

Voz 0313 15:16 nunca muy bien bueno a ver hoy en La Ventana de la tele vamos a hacer una cosa muy especial dentro de un ratito vamos a vamos a hacer una tertulia de campaneros me explico ya sabemos ya saben todos los oyentes que las doce campanadas el momento de la Nochevieja es el el momento estelar uno de los más llamativo si Fini simbólicos en en el año televisivo vamos a hablar con algunas de las personas que van a tener la suerte y el reto de hacer bien las campanadas que dices esto sencillo no es bueno sí oye tú tú lo hiciste

Voz 19 15:52 no no no no no no no no no

Voz 5 15:54 por eso no buenos bueno no no no no

Voz 0313 15:57 claro porque siempre me sobre gente de de gente se dio no no no no no no las campanadas las ha hecho gente de todo tipo de de todo tipo de perfil profesional

Voz 5 16:09 Matilla pero también también de informativos creo que en algún caso

Voz 0313 16:12 pero no yo no no no no eso será después pero ya que estamos con la tele y la Navidad y demás el primer elemento que no envuelve en este espíritu familiar que en fin a le gusta mucho y a otros poco o nada es la publicidad Icaria generación con esto de la tele tiene tenemos pues esa banda sonora publicitaria navideña en fin el almendro las burbujas Freixenet Campofrío que hemos hablado muñecas de Famosa las muñecas de Famosa el cabo de la lotería bueno sólo nombrarlos cada oyente estará imaginando ya el anuncio de sus de sus años de infancia o de juventud de lo que sea no pero también nos quedan en la mente personajes muy muy concretos vamos a fijarnos en uno un niño que abrió un poco la veda en el tiempo relacionado con esto que llamamos nuevas tecnologías y el móvil retrocedemos veinte años seguro segurísimo que muchos oyentes lo recordarán en mil novecientos noventa y ocho entre las manos una para Tejo que empezaba a tener cierta popularidad pero que de momento sólo varía para llamar que es para lo que nació el teléfono no existían y el SMS hace veinte años ni hablamos el móvil efectivamente Irene una compañía que tampoco existe ya que es Airtel aquel año hacía una promoción navideña un niño de ocho años llamado acuerdos no se educa

Voz 20 17:30 Feliz Navidad horas un feliz Navidad olas Toledo Feliz Navidad

Voz 1781 17:39 esta Navidad invita porque elimina musical Tey las cuotas y además te regalamos llamada este los tres primeros meses

Voz 21 17:47 la Narita hindú Trail el del invita

Voz 0313 17:52 lo recordamos todo verdad cuántas veces Mariola llamaste a un amigo o una amiga hiciste la vida o coles mira os cuento otro día hoy en día cuando te dicen hola soy Edu y tú completa felipista

Voz 5 18:04 lo piensas pero he de deciros que aquí en Valencia en ese momento gobernaba Eduardo Zaplana e hicimos muchas muchas bromas Ross con ese con esa frase en una frase se mucho más duro tres años sí sí sí

Voz 0313 18:19 tres navidades hoy forma parte del imagina

Voz 5 18:22 Mario esa se queda como coletilla lo que dice Robert vale positivismo sólo Edú

Voz 0313 18:26 pues démosle una vuelta y para anunciarles que Edú exhibiese duro no sólo existe sino que ha vuelto a televisión con otra marca y con un mensaje muy diferente

Voz 1781 18:46 hola hola

Voz 24 19:04 que su

Voz 1781 19:07 Feliz Navidad

Voz 0313 19:11 bueno este anuncio un joven de veintiocho años que es el mismo Ed Wood el mismo levante el teléfono para felicitar las fiestas pero se lo piensa mejor coge un coche marca Volkswagen decide en persona para felicitar a todos los familiares y allegados en estas fiestas se en el noventa y ocho era un niño que teléfono en mano llamaba los demás ahora veinte años después prefería haberlos directamente a tocarlos y este joven

Voz 0838 19:32 aquel niño que tú

Voz 0313 19:35 es Enrique Espinosa tenemos sentado en los estudios de Radio Barcelona

Voz 7 19:39 Enrique buenas tardes buenas tardes

Voz 0684 19:41 qué tal e ilusión de verdad de verdad que

Voz 7 19:46 así es que un placer estar con vosotros será un placer muchísimas gracias Enrique Espinosa

Voz 0313 19:51 esa es un hoy un joven emprendedor socio fundador de la empresa de marketing digital Ninja

Voz 7 19:56 ya decidido yo quiero saber porqué volver a protagonizar un anuncio en en Navidades si mira es bastante curioso porque salía yo de de la Agencia por la puerta sonó el teléfono dije ahí voy a acogerlo yo cogió el teléfono fijo pero sí dime sí sí sí sí sí el teléfono aquello prehistórico a las empresas a un bueno lo cogí entonces pues si pregunto por Enrique Espinosa yo hay sea es cuando te llaman empresa preguntan por Di bueno al final me empezó a explicar y tal yo al principio pensaba que me querían vender algo Chigi y me dice que soy de Volkswagen y que tengo a proponer esta idea con este concepto dije

Voz 0313 20:43 me encanta me interesa dice espérate

Voz 7 20:45 estoy saliendo por la puerta te llamo ahora mismo y en esos momentos que está a mi pareja en la puerta me dice quién era no porque al cogerlo Jos extraño dice digo o no que quién en cada uno anuncio de que dices no sé qué que no me lo creo lo que Volkswagen te lo digo de verdad y encima quiere que los vaya a ver con coche Togo Vincent sí sí sí entonces llamé a Volkswagen hereje cuando tengo que ir a recoger el coche me dice no no espérate primera tenemos que contarte poco más de detalles y me encantó la verdad es que la idea es cambiar completamente el concepto del anuncio nos vamos de no llames ves haberlos ese ser Duque se arrepiente sí que hay que sigue veinte años en el en el sofá

Voz 0313 21:28 bueno este año tiene en este año tenemos un montón de anuncios de campañas publicitarias con el foco puesto en la Navidad donde se coloca el acento en eso en de y sin que las prioridades las tenemos a veces equivocadas que nunca encontramos tiempo para estar con la gente que realmente no importa en la vida etcétera etcétera

Voz 5 21:45 que va directo al claro también es el de Ruavieja no personalizado los anuncias tal enviándonos hay Mariola no no dejas de ver a la gente que conoce eso es una cosa

Voz 7 21:57 qué ha cambiado totalmente al concepto de decir en en Navidades antes pues se anuncia más las marcas ya horas anunció un mensaje de unión que sí que es verdad que lo que más me gustó cuando me lo ofrecieron full que era totalmente positivo es decir eh iba de cara es un anuncio muy alegres un anuncio en el en el que en el que te invita a hacerlo ya en el que no te dice oye no así donó sino oye ves a verlos ese es el momento y en este caso Volkswagen incluso ha dejado en segundo plano el coche

Voz 0313 22:27 es verdad para para enfocar realmente realmente

Voz 7 22:30 Sage y eso fue algo que me gustó que querían darle mucho protagonismo y que mejor vuelta que que que que de esta forma tan profesional y de la que estoy tan altamente agradecido de que me han dado esta magnífica

Voz 0313 22:42 la gente que te importa Enrique por supuesto sí

Voz 7 22:44 el puesto es algo que es algo que que que hay que esforzarse a veces porque es el día a día te puede pero que para sí dices es que tengo que sabe Si voy a dejar todo aparte voy a hacer esto porque realmente al final por el día el estrés puedes decir vas dejando aparte no la familiares y amigos y luego te das cuenta que cuando pasa sólo un minuto con ellos no realmente eran suficientemente pilas para seguir al día a día tu mucho

Voz 0313 23:14 pero estas engancha Hadid un poquito al teléfono

Voz 1781 23:17 como buen milenio eh

Voz 0313 23:21 hay una Caster siquiera Ricky hay tres

Voz 1781 23:24 no no no no

Voz 5 23:29 hay una cosa del anuncio de aquellos años no sé si os habéis catado el el niño está ahí llamando por teléfono sin sin sin sin sin estar solo no momento dado ya al final el padre está leyendo el periódico y la madre está trasladando en la cocina es una imagen claro que veinte años después el a la agencia aseguró que la cuida haría que la crearía mucho más no no sé si

Voz 7 23:51 si era así de claro si bueno era no con siete años no eres consciente yo creo que que que que siete años teníamos

Voz 1850 24:00 sí sí sí sí sí sí yo creo que

Voz 7 24:02 de este caso no no quisieron solamente decir cogemos el anuncio nos aprovechamos del boom hilo volvemos a sacar sino que le buscamos una continuidad la victoria señor conectamos todo aquello para mí que me dedico al marketing digital cuando me lo contó desde le dije es que es una pasaba me encanta me encanta me encanta además de me da la oportunidad de de estar también pues a lo mejor con vosotros hablando comentando un poco este mensaje yo creo que eso ya merece la pena eh por lo que tengo que estar agradecido

Voz 0313 24:33 el próximo paso ya será dar las campanadas en algún en una cadena de televisión bueno es que aquel año seguro que fue el último el primer a ver yo no lo recuerdo pero seguro

Voz 5 24:42 claro es que ya eso se ha acabado queridos lo del primer anuncio que ello murió como el calvo de la lotería no ha muerto pero que no

Voz 0313 24:50 como que murió no hay primer anuncio

Voz 5 24:53 yo pues que ahora claro con el con la fragmentación de las audiencias donde el primer anuncio en qué momento hay mucho

Voz 0313 24:58 primeros anuncia muchos poner lo digo ya no hay

Voz 5 25:01 el anuncio como digo uno de las campanadas por qué no funciona

Voz 0313 25:03 es un ratito que en La Ventana de la tele vamos a hacer una tertulia de campaneros y campaneros Cristina Pardo buenas tardes que te he visto llegar de que deja un poquito es si tú recortes era anunció de luz feliz Navidad mira ahí lo tienes Gemma Buesa

Voz 7 25:19 a ver yo creo que que esos anuncios

Voz 0444 25:22 que que se extienden tanto con una frase por ejemplo creo que luego al final fue una losa para el que lo ha hecho

Voz 0313 25:28 yo quería preguntarle eso Enrique

Voz 0444 25:30 cinco hay más no lo más por etapas es decir

Voz 0313 25:33 sino que aún hoy algún amigo o conocido te hace la bromista de Edu feliz Navidad que no pasa nada pero en ese momento que fumo bidón que fue una cosa inesperada y que tenías ocho años las pasaste canutas en algún momento te te te sobrepasó todo a la ola antes

Voz 7 25:49 os cuento un poco primero yo creo que este este sufrimiento ha sido compartido por todos los dedos de España cierto y entonces los desde aquí quiero hacer un llamamiento a la disculpa que lo siento mucho ha sido compartido algo sí sí sí lo siento de verdad que no miren el anuncio que no me reconozcan por la calle por favor porque es que hay gente que lo está comentando su propio vídeo que ha salido por redes sociales otra vez no

Voz 26 26:21 pavo

Voz 7 26:24 ah lo siento sabes no me podía resistir al mensaje veinte años más de sufrimiento

Voz 5 26:29 oye pero tú a mí me persiguió durante

Voz 1781 26:32 Enrique me da igual lo plantean

Voz 5 26:38 años le persiguió o la radio la os acordáis de ese sí hombre pues claro a mí también me decían la bromitas

Voz 1781 26:45 no hay dinero con aquel claro

Voz 7 26:49 ya se fue no piensas cosas si pues sobre el tema de este del sufrimiento fetal es sí que es verdad que cuando tienes siete años hay sigues con tu día a día ellas causa un impacto publicitario realmente no entiendes esa situación avión momento que incluso los medios de comunicación esperaban debajo de mi casa sabes hizo una situación que que era un poco complicada para un niño

Voz 0313 27:14 a veces somos muy impresentables e no militares qué pena

Voz 7 27:20 que era alumnos es que es que una foto no no sabría explica así es complicado no entender el por qué un anuncio hoy en el cole causarían tímpano no colegios los compañeros estaban un poco hartos de ti

Voz 0313 27:34 o no o o estaban orgullosos digamos

Voz 7 27:37 sí que me convertí lo sea llegó un momento que lo quise dejar ir me convertí en una diana gigante en la que sequías con tu día a día todo el mundo te conocía yo había visto por la tele y quieras o no pues a veces los niños pues no tienen conciencia de sus actos y claro pues sí sufrí un poquito de bueno sufrí bullying realmente había

Voz 0313 27:58 también te lo digo sí sufrí

Voz 5 28:00 el anuncio

Voz 7 28:01 sí sí bueno el anuncios desencadenante piensa que eran otras épocas ahora hay muchos programas en contra de ello yo creo que sí se tendría que seguir trabajando para que realmente esto no le pasara a nadie y que se pusieran más medios pero anteriormente no se miraba tanto es entendía que era cosas de críos de guión fue un poco complicado sí y nunca me he arrepentido de hacer el anuncio porque entonces sería como que cualquier persona que destaque con una cualidad en el colegio tendría que ocultarla para no pasar y por encima hay que nadie pues le hiciera nada yo creo que hay que destacar todas las cualidades de que no hay que arrepentirse ni osea Mike arrepentirse ni decir no no no quiero ser esto porque sino voy a ser motivo de burla no hay que ser tal y como tú eres poner más medios para que esto tenga una solución pero entonces llegó veinte años después ir digo el por qué no sabes sigo hacia adelante tengo la historia

Voz 0313 28:58 pensando vendido sabes me estoy pensando que alguno de los compañeros que en fin que te las hizo pasar

Voz 5 29:05 ahora

Voz 0313 29:06 estará escuchando la radio o estará el anuncio no sé si a lo mejor lo puede no se me no aquí no no no no llamarle dar un trono mira ahí éramos críos si la que hasta luego hice lo tiene claro ese tiempo en estos veinte años para aprender muchas cosas como hemos aprendido

Voz 5 29:24 muy bueno más a lo mejor no quiero decir a lo mejor los profesores

Voz 0313 29:27 que no hicieron de muro de contención en aquel momento porque eran cosas de críos lo que ahora sabemos que es bullen pues a lo mejor de valientes

Voz 27 29:34 lo que era con esto con todas las consecuencias que está contando es que al final uno termina pensando que cobrará lo que cobrará probablemente

Voz 5 29:40 a poco pasados

Voz 0313 29:43 es que está contando hoy que la fama y la popularidad y el impacto de ser viral y esas cosas hay que gestionar con un poquito de cuidado sobretodo estamos hablando de queremos oye Enrique vivos si los pido más claro es que

Voz 7 29:58 trabajos a seis en India nosotros nos dedicamos a desarrollar el marketing digital para pymes y grandes empresas nos quedamos en en esa rama del marketing digital y la comunicación entonces pues eso damos un servicio tres sesenta y queremos pues eso al final perdón que sí

Voz 0313 30:17 servicio tres sesenta perdona pues es decir

Voz 7 30:20 es alas es es es un servicio global es decir una pyme te viene hoy necesito comunicar necesito enseñar mi producto porque aunque tengas un buen producto no significa que sean la clave del éxito entonces pues llevamos a desde desde medios físicos a medios dijo tal a pesar de estar dedicados a medios digitales hacemos un tres sesenta es decir

Voz 0313 30:43 que no quede ningún ángulo muerto exacto

Voz 7 30:45 saltó una soluble exacto y un y un poco para que las pymes grandes empresas que no pueden contratar tampoco de aquí de allí de equipos tengan en un sitio pues todos los servicios muy bien hay ISS sobre el tema último que quería un pomo recalcar que lo que decíamos antes que me vuelvan a llamar diciéndome hoy el lo siento por lo que hicimos y tal yo prefiero que que que a raíz de lo que han hecho y que pueden estar arrepentidos que se una una lucha contra el bullying vale participen en ello ya sea hablando pues con los más pequeños que tengan cerca o intentando educar a quién tengan al lado diciendo oye yo hice esto ir realmente me he dado cuenta de que no es el camino correcto yo creo que al final está ayudar a más que bien Enric

Voz 0313 31:31 Espinosa un placer escucharte Amigos de Belén

Voz 7 31:34 es que tengas muchísima agradecía un abrazo grande y feliz Navidad muchas gracias

Voz 0313 31:47 lo Cristina Pardo No te muevas aquí eh que tenemos estás ya con lo de las campeonato preguntar

Voz 5 31:53 vale se entrenaron de las campanadas Carrillo

Voz 0313 31:55 si esas cosas pienso que no

Voz 30 31:58 e Iñaki López y yo no tenemos un idioma que no teníamos guion y esto vamos a hacer exactamente lo mismo fíjate

Voz 0313 32:13 es que me saludar un momentito Laura Piñero porque ya saben los oyentes que en la Cadena Ser este año estamos empeñados en destacar una ilusión cada día hoy hemos puesto el foco el ojo el cuerno y el colmillo en la importancia de tener tiempo o no de tener tiempo Laura buenas tardes hola buenas

Voz 1280 32:31 tardes que difíciles describir la emoción que sentimos cuando nos dicen que vamos a tener unos días libres y más tiempo para nosotros durante estas fiestas tiempo por ejemplo para ver una película pendiente para pasear hacer deporte cocinar para hacer recados que llevan meses en la pizarra de la nevera viajar lejos o volví la casa para estar más con la familia con los niños los amigos para alargar la sobremesa para acostarte y levantarte tarde para escribir un mensaje pendiente o leer con calma su libro tiempo para perder el tiempo sin prisa sin remordimientos para ver pasar el tiempo no mirar el reloj ni la agenda ni el calendario tiempo para elegir lo que es el tiempo para ti y ahora que lo tienes que vas a hacer con él

Voz 1781 33:19 tu ilusión es mi ilusión un mensaje en colaboración con el Corte Inglés

Voz 10 33:31 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 31 33:35 todos los AVE línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com recuerda así USA es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 7 33:53 Línea Directa una compañía Bankinter

Voz 39 39:47 desde sí

Voz 5 39:47 no se lo dan

Voz 40 39:56 ahora

Voz 41 39:58 trata cosas pero esto que parece muy sencillo pues a veces ha generado problemas acordemos caso concreto sola no por ser

Voz 5 40:07 el año dos mil quince

Voz 41 40:09 de Canal Sur bueno metieron dos anuncios entre las campanadas la cuarto no solo

Voz 0684 40:15 nada cuatro jueves tras la campanada preceptivo pase listos con pantallas problemas y no

Voz 1781 40:29 hombre verano

Voz 42 40:35 la lucha con Andalucía le presta su luces en su diversidad acapara la Ruber de su país aparece Andalucía café la despierta

Voz 0684 40:48 y lo era pero las

Voz 0313 40:51 cosa no termina aquí otro del año dos

Voz 43 40:54 mancillar el año dos mil diecisiete La ciudad de Jerez se convertirá en capital mundial del motociclismo esto traerá consigo la llegada a la ciudad de nuevas pruebas internacionales como el Mundial de Enduro de Free Style de trial super mot

Voz 0684 41:08 yo a casa

Voz 0313 41:20 por eso que les queda es que sabes sabes exactamente lo que dicen puede expresar cosas antes de que se cumplen los anuncios él dice va a salir todo en pantalla Illa dice pero no nos tenemos que

Voz 5 41:30 buenos caballos otros enteraron luego la cadena reaccionó bien porque creo que hizo una preocupación

Voz 0444 41:36 alguien no entiendo que además

Voz 5 41:39 es verdad que luego no no se busco responsables que está muy contento porque fue una fue Navas

Voz 0313 41:44 sería de errores en cadena de detrás de otro con el realizador Bono Cristina Pardo estará repiten la sexta con Iñaki López sillón como nos acaba de decir que Jesús Calleja estará en cuatro con Lara Álvarez y Roberto Leal en Televisión Española con la legendaria Anne Igartiburu Jesús buenas tardes

Voz 26 42:03 hola buenas tardes Carles al golpe la Cope contigo

Voz 0684 42:06 la Cope a tope a Roberto

Voz 0313 42:12 la Roberto me diciendo cosas porque como lo dejas a Jesús no abre la boca

Voz 26 42:17 lo que pasa que dejaba también digo pues que que me llame cambios ratito

Voz 44 42:25 ves que la cosa iba de liarse un poco no he es una muy gorda

Voz 45 42:31 por como esto no llamarte así dice que sí que es la Cope pues son tan finas nuestras filas buenas malas allí no

Voz 0313 42:36 no sería la primera vez además yo trabajé en la Cope siempre digo todos pues bueno

Voz 45 42:41 te voy a puntualizar no es pues las campanadas en la cuatro dos las campanadas

Voz 5 42:44 en medias verdades en todo el grupo

Voz 0313 42:49 si sois si sois así bueno además

Voz 5 42:52 sí y además las voy con Lara Álvarez ha dicho ha dicho a Francia su ya lo ha dicho Ayala de Robert Jesús vuestra

Voz 0313 43:01 primera vez cómo es esto puede esta frase fuera de contexto Roberto tú primero

Voz 26 43:06 es es pieza yo he pues para mí imagínate tu soy quedó privilegio también hay una hay una responsabilidad porque al fin y a cabo por lo menos para para lo que estamos ahí por primera vez es verdad que no tenemos ninguno guión hay un auto aquí más o menos sabes por dónde van los tiros yo tengo la suerte en este caso de de la mano de alguien que este año hace catorce años seguidos no y hablé el otro día con ella me dijo oye si necesitas tomarte un café conmigo tanto tú tranquilo disfrútalo hoy cuando te quiero alzar cuenta está citando el pinganillo oí diciendo que esto me voy para casa así que nada lo viviré así como como sea bonita primera B que que esos único

Voz 0313 43:42 que siga la del café no lo del café diga que sí lo del café de tomar un café para que te enseña cosas

Voz 26 43:48 sí sí sí lo que pasa es que te digo sabes que pasa que con lo de Operación Triunfo con con los especiales que estamos haciendo tal vez no me lo tomo ni en casa no tengo tiempo de nada Carlos de Vega

Voz 5 43:58 de Cristina yo quiero yo quiero saber es los ante los prolegómenos de la

Voz 0444 44:03 primera vez vale sí de bueno

Voz 5 44:07 tu caso más adelante desde casa a veces suenan un poco ridículos polla decíroslo cómo llenar el vacío eh yo quiero saber si pensáis hacer algo distinto esta vez

Voz 0313 44:19 la tertulia política

Voz 0444 44:22 pero nosotros al al dar las campanadas en la SER que está siempre tiene unas connotaciones que a lo mejor en otras en otras cadenas esa noche pues permiten a la gente vivir un rato en paz claro nosotros tenemos siempre bueno pues una connotación propia de la cadena y esa noche también se se mantendrá probamos los prolegómenos mira el año pasado eh hicimos un ensayo que luego nos parecía en nada a la realidad y entonces Nos dijeron ella Weiss muy largos total que empiezan las campanadas empezamos a hablar Iñaki yo pues un poco más o menos en la misma línea pero más deprisa en unos cupiera todo de pronto acabamos dicen por el pinganillo tenéis ahí llenar un minuto y entonces claro yo miro a Iñaki ya quise gire lo primero que me dices bueno Cristina vamos a comentar tu estilismo digo yo

Voz 0684 45:15 ya me había tu estilismo

Voz 0444 45:19 encima veleña y luego me llamó Pedroche porque lema con los nombres me llama o Cifuentes Almeida me llamó Pedroche y claro ya

Voz 0684 45:27 le dije oye pero la cantidad de ropa que llevo no te da ninguna pista

Voz 0313 45:31 es feliz We Pedro ahí oye Jesús un detalle que es muy interesante que lo sepan los de los oyentes Cristina hay Roberto estarán en la en la puerta el sol como se como es tradicional pero para Mediaset la y tú vas a estar en mayor en en San Llorente descarta esa que es calidad recordemos que sufrió lo más bestia y lo más duro de las de la de la Torre entradas de la de la riada famosa verdad

Voz 45 45:53 sí vamos a estar allí yo creo que es muy bonita pues por qué no nos hemos dado mucho la gente de los pueblos los mola esa gente que probablemente es la que menos oportunidades y les da para expresarse que un medio de comunicación porque parece que la vida sea actividades y no puedo están llenos de vida y también hay que ir a darle las gracias y este año pues fíjate que fiestón se va a remar allí imagínate y luego pues me pasó poco más Roberto es decir yo me he peleado un poco no no a mí no me tenéis ni pinganillo que no verlos ni me deis un guión decirme si hay algo importante y Altadis oye pues el concepto de todas las un concepto que muy fuerte en la televisión es la improvisación porque creo que la vida en sí misma es una improvisación o alguien sale con un guión de casa pues yo creo que todo lo que yo hago nada

Voz 5 46:42 buenos debería Jesús ya te lo he usado debería

Voz 45 46:45 sí bueno pero pero estoy me entiendes no yo creo que te levantas por la mañana con con una guía de lo que sería pero nos lleva a un guión de lo que tienes que decir ni hacer yo creo que que la televisión también hay que empezar a acostumbrarse a contar las cosas de verdad a expresar los sentimientos y hacer las cosas un poquito menos sin yo porque entonces van a salir mucho mejor iban a salir de verdad

Voz 0313 47:06 si las disfrutas más Jesús no sí no

Voz 45 47:09 Berto me ha despistado un poco por dónde le has preguntado por la primera vez que ya ha empezado nervios y me invita a tomar un café e incentivar con ella entonces yo no sé

Voz 26 47:20 mente a Roberto Heras fíjate gente lo voy montar toros porque si quieres te vienes Jesús sabes te traes el violencia y yo creo que sí

Voz 45 47:31 Roberto tengo tanto morro que si tengo que dar la Puerta de Sol salgo de balcón Cruz Pallín un beso ahí que somos buenos amigos aquí te desmontó el Tien grite y huevos

Voz 0313 47:44 oye Roberto y Jesús una cosa que compartís este año joder vaya año eh de bueno digo eh no sé qué les diecinueve pero con que sea igual que este verdad

Voz 45 47:53 sí que ya que eso no lo eh tú Roberto que ya yo mucho fíjate va

Voz 26 48:00 ha sido un arqueólogo entregando la verdad es que el año pasado fue muy bueno en mi caso con con bueno como con esta cierto no me muy bien como de Operación Triunfo que al final estamos recogiendo lo sembrado el año pasado y muy feliz y encima luego viene esto no viene las campanadas que que aunque el sonaba también el año pasado pero sí que es cierto que no era el momento que hasta ahora era una manera de ser a este ciclo oí ya lo que venga Dios dirá no pero sí sí virgencita que me quede como estoy y ojalá le las oportunidades que me han dado a mi canción

Voz 45 48:33 muchas inesperadas a otra gente que está bien

Voz 26 48:36 exacto

Voz 45 48:37 venga pues bueno es lo mismo que que he tenido un año pues pues se ha ido los programas estupendamente Volando voy ha sido yo creo que una revolución este año careta Calleja fantástico

Voz 5 48:49 te has llevado un Ondas te has llevado non da a dos

Voz 45 48:56 me falta eso me falta la Operación Triunfo sabes a nuestros dos años tiene un año fantástico y luego rematar poder dar las campanadas

Voz 0313 49:04 qué tal qué tal es qué tal se te da lo de cantar Jesús

Voz 45 49:09 horrible sea escucha ese es mi punto débil en la Liga Mundial Millán bailar y cantar es más la directora del programa mi amiga dice te prohibido

Voz 5 49:20 Carlyle

Voz 45 49:23 así que ya es cómo me toca bailar como tengo el Men ello SM Caen

Voz 5 49:28 que va a una boda a y no no es eso no pues no lo hagas no lo hagas en París

Voz 45 49:34 es verdad que tengo palabra que me me me me me vi todos Sakhir comida me pasa como tiene Oberto que tengo a la hora que lo sabe todo

Voz 0313 49:42 amigo siempre y además que baila canta estupendamente

Voz 45 49:44 de sea yo estoy que juegan al visto como bailar ahora la gran

Voz 5 49:49 sí me lo creí increíble

Voz 0313 49:51 Cristina que les pides a dos mil diecinueve

Voz 5 49:54 la salud también que me quede como estoy algo

Voz 0313 49:56 eso sí yo no yo no

Voz 0444 49:59 no yo nunca ambición estoy y todo lo que ha venido no aparecía bien yo salud para mí y para las personas a las que quiero ir suerte ya está

Voz 5 50:08 bueno y ahora la pregunta ahora si la pregunta impertinente es vosotros en vuestras casas cuando estabais sabéis las campanadas que cadena veía estamos

Voz 0313 50:16 pues empiezo yo siempre empieza por normalmente por número sería Televisión Española claro

Voz 5 50:23 sí claro yo de pequeño

Voz 0444 50:26 recuerdo si Televisión Española algo pasa que luego Mi Familia Nochevieja hemos sido muy muy despegado yo a las horas a las horas de las uvas están cada año

Voz 5 50:35 de una manera habido años que no me tomo

Voz 0444 50:37 a las uvas pero a mí lo que más feliz madre mía sí sí

Voz 5 50:39 también sacada de contexto ya verán

Voz 0444 50:42 mí lo que más feliz me hace dar las uvas es que estabas en segundo año consecutivo consecutivo de consigo que mi padre aguante despierta

Voz 0684 50:49 es Kaká

Voz 0444 50:53 de lo compensan todo hacemos vosotros dos

Voz 0313 50:56 Roberto tú primero en Picasso

Voz 26 50:59 fíjate que que me porque allí ya sabes en Andalucía y tradicional de Canal Sur y allí ha bailado siempre han visto en la uno pero es verdad que por ejemplo en este estábamos Ante Tomic quince mi familia que lo celebramos en el sótano de casa de mi madre allí que un bloque al que tiene se las comieron o no

Voz 45 51:15 no se las comieron

Voz 26 51:18 a ver cuánto que es gravísima y ahora es cuando dijeron mi nombre para la campanada dijo se equivocara en el grupo de Phantom ella ni te digo que confianza

Voz 5 51:38 que su bidón se equivocará en el grupo de Familia es bueno pero bueno a partir de ahí todo puede cambiar para bien y tú no te vas tú no te vas a librar en qué cadena no