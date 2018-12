La Ventana (18/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

el Congreso de los Diputados va a rechazar esta tarde previsiblemente va a rechazar una iniciativa de Ciudadanos en la que se pide la activación inmediata del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 1454 00:18 ver el que ha fijado la posición de su partido ya ha descargado

Voz 0313 00:20 la responsabilidad en el Gobierno si el viernes ocurre

Voz 1454 00:23 salvo en Barcelona durante la celebración del Consejo de Ministros Cámara Baja Óscar García buenas tardes

Voz 2 00:28 buenas tardes Rivera dice que hay motivos de sobra para que el Estado vuelva a controlar la Generalitat advierte al Govern

Voz 3 00:33 no sean cuenta que si este viernes hay una desgracia si este viernes se cortan carreteras si este viernes no permite que se pueda reunir un Consejo de Ministros es una nación todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya

Voz 2 00:46 Esquerra IP de Kathryn rechazan de plano el planteamiento de Rivera desde el PSOE José Zaragoza asegura

Voz 1 00:51 señor Rivera no hay hechos jurídicos que

Voz 2 01:00 además de los nacionalistas Unidos Podemos y PSOE votarán en contra y aunque el PP si votará a favor la proposición será rechazada en unos minutos

Voz 1454 01:07 el duelo hoy la conmoción viajan de una ciudad a otra tras la muerte de la joven Laura lo Elmo Illa detención de uno de los vecinos del pueblo de El Campillo en Huelva a esta hora en Valencia se ha convocado una quedada de corredoras que reivindican poder ejercer con libertad y sin miedo sus derechos esta noche se ha convocado otra en Ourense el viernes hay una más en Bilbao en La Ventana hemos hablado con la periodista de corredor a Begoña Beristain es una de las promotoras de esa iniciativa

Voz 5 01:29 no queremos ser valientes queremos ser libre sí que tiene que haber un punto de valentía y un punto de cerrar los ojos y decir no puede ser yo no me puedo quejar en casa por esto a mi correo me Ope feliz ese tiempo que yo Bevilacqua correr sola es un tiempo para mí sin teléfonos y mensajes sin trabajo sin problemas es ni tiempo

Voz 1454 01:49 la prestigiosa revista Nature acaba de incluir entre los diez científicos que han hecho historia este dos mil dieciocho al médico chino que anunció el mes pasado que había manipulado genéticamente dos embriones esta vez

Voz 0313 02:00 según ha provocado tal polémica que la revista tenido Casal

Voz 1454 02:02 era el paso explicar los motivos Javier Gregori

Voz 0313 02:05 la revista científica más famoso del mundo la británica

Voz 0882 02:07 Nature ha incluido el polémico científico chino Shankly

Voz 6 02:11 el hipotético creador de los primeros bebes modificados

Voz 0882 02:14 en éticamente en su lista de los diez investigadores que han hecho historia en este año en el dos mil dieciocho sin embargo Nature presenta de forma negativa a este genetista porque lo llega a calificar como renegado porque sabía señala en un comunicado que con sus prácticas estaba cruzando una nueva barrera de la bioética Horsham Cruise sorprendió al mundo el pasado mes de noviembre cuando anunció que había realizado la primera edición genética de la historia en dos bebés

deporte José Antonio Duro buenas tardes que está en juego la primera semifinal del Mundialito de clubes están empatando a dos River Plate y ala Lin la gran veinte minutos a ese partido minuto setenta y dos mañana el turno va a ser para el Real Madrid desde las cinco y media la segunda semifinal ante el más japonés ya con Asensio en la sesión de entreno de hoy no estado el delantero Mariano que entrenó al margen y además tenemos jornada de Euroliga la décimo tercera antes desde las dos menos cuarto Barcelona Lassa Olympiacos desde las ocho y media Herbalife Gran Canaria Baskonia

Voz 0313 03:08 eso sí en La Ventana ya saben que lo tienen todo

cadena ser punto com y volvemos con el resumen de lo que ha pasado este martes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 8 03:58 señoras señores

Voz 15 06:02 la Ventana con Carles Francino y eh y a mí

Voz 0313 06:38 ayer en La Ventana seguramente lo recuerdan tuvimos oportunidad de presentar el primer poemario que adscrito arcano e un libro además con el que quiere apartarse un poquito de su perfil como como rapero como practicante del Free Style y Bono su nombre se une a una lista bastante larga de gente la música que ha adquirido esta inquietud

Voz 0827 06:58 las ganas tan irrefrenable de meterse de internarse en el en el sendero de

Voz 0313 07:03 la de la poesía estamos escuchando Santiago Auserón que es una de las voces del mundo de la música que precisamente participa en un proyecto del que vamos a hablar hoy en La Ventana amamos la poesía que se hace ahí recitar a cámara Un poema que luego se comparte a través de las redes sociales es una de las caras más positivas de esto que llamamos ya antiguamente nuevas tecnologías ya he dicho Santiago Auserón

Voz 0827 07:25 pero hay más gente yo que sé Marisa Paredes Miguel del Arco Juan Echanove Irene Escolar

Voz 16 07:32 o Marta Poveda es ser atreverse estar furioso pero si uno liberal esquivo alentado tal punto leal traidor cobarde y animoso mayas fuera del bien reposo mostrarse alegre triste humilde altivo enojado valiente fugitivo satisfecho ofendido

Voz 1 08:02 claro que sin vencer

Voz 16 08:11 me parece creer que un cielo un infierno cabe dar la vida Iolanda un desengaño

Voz 17 08:25 y eh

Voz 0827 08:29 mucho rato Iglesias buenas tardes buenas tardes felicidades por la idea pues muchísimas gracias y además crece y crece

Voz 1548 08:37 cómo surge como como se enciende esta chispa pues mira esta chispas enciende hace ya unos años eh yo era entonces directora de culturales van y la verdad es que viendo un anuncio

Voz 18 08:49 yo de la televisión americana

Voz 1548 08:51 Harvey Keitel a partir de ello algunos vídeos de la BBC dije cómo no vamos a hacer algo aquí parecido pero en ese momento no novia las circunstancias adecuadas y ahora que he empezado con la editorial Conde Nast un espacio de cultura pues pues me he lanzado con ello nace primero de un profundo amor por la poesía de siempre y luego de las ganas de compartirlo como muy bien has dicho utilizar las redes sociales que suelen estar muy denostada pero que tienen partes muy positivas

Voz 0313 09:21 qué está pasando con la poesía que esto ya no es una moda ya no es una tendencia estos un tsunami que está ocurriendo con la poesía

Voz 1548 09:27 está ocurriendo que de las formas artísticas creo que es de las que mejor se adaptan a esta nueva forma de comunicación que no está en las redes sociales hay muy buena poesía que es breve que es contundente que es como un flash que inspira que que descoloca Aguirre coloca es como decía eran poeta José Ángel Valente un gran caer en la cuenta y eso se puede hacer a través de un post de Instagram Facebook

Voz 0313 09:54 un vídeo en You Tube entonces

Voz 1548 09:56 izado estos medios para pues para hacer gran poesía está muy bien que haya ETA así que haya todo tipo de acercamientos más o menos ortodoxos no pero siempre que se hable de palabras estamos en un buen terreno pero yo quería pues dejar también una especie de archivo quede constancia de la gran poesía española o latinoamericana con grandísimos actores y actrices debo decir que tenemos dos tipos de vídeo lo digo para que nadie se Nos Desmond dice uno que lo hacen grandes actores profesionales mencionado algunos eh es que esos los ayuda además a difundir los la Real Academia Española y otros que son pues más de personalidades de la cultura de la sociedad ID gente común que animamos a participar a grabarse un vídeo recitando leyendo y a colgaron

Voz 0313 10:43 esto después qué impacto tiene o qué impacto ha tenido hasta el momento pues esto se mide siempre por números estamos en el que estamos si es fácil de Medina además

Voz 1548 10:50 más ser Google Analytics te da todos los datos casi te puedo decir desde que hace no en serio llevamos la la semana pasada superamos los diecisiete millones y medio de impactos diecisiete millones y medio cuánto tiempo muy poco desde mediados de octubre y con con seis vídeos es decir

Voz 0313 11:08 es una barbaridad

Voz 19 11:10 la barbaridad del esperado nuestras mejores es porque ahí desde

Voz 0313 11:12 qué casas quiero decir tirando de tu broma mucho en España imagino pero también que en qué partes del mundo os ha sorprendido que Google Analytics os da os da datos era América

Voz 1548 11:22 pues en América por supuesto pero no somos conscientes de la no somos de verdad conscientes del peso tan increíble que tiene el español y es que lo no solamente en América Latina se hablas que muchísima gente que estudia el español como segunda lengua la la segunda más estudiada después del inglés entonces esto de Nos hemos encanto

Voz 1 11:42 la contentos profesores institutos

Voz 1548 11:44 de universidades que lo están usando en las aulas y luego lo más importante es que la gente lo ve se emociona lo quiere compartir y bueno creo que asiste

Voz 20 11:53 por qué por lo que estamos creciendo tanto no

Voz 0313 11:56 déjame que compartamos con los oyentes de La Ventana otro recitado digamos entre comillas profesional venga de un actor

Voz 20 12:04 Israel Elejalde que al Ejido Si el hombre pudiera decir de Luis Cernuda

Voz 18 12:09 que el hombre pudiera decir lo que haga Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz como muros que se derrumban para saludar la verdad perdida en medio pudiera recuperar su curso

Voz 16 12:22 y cuando sólo la verdad la verdad de sí mismo

Voz 18 12:26 que no se llama Gloria fortuna o ambición sino amor o deseo yo sería aquel que imaginaba aquel que con su lengua sus ojos y sus manos proclaman te lo son

Voz 0313 12:36 es la verdad ignorada

Voz 18 12:38 su amor verdadera libertad conozco sino una libertad estar preso en alguien cuyo nombre no puedo vivir sin escalofrío alguien porque me olvido de esta existencia mezquina porque en el día y la noche son para mí lo que quiera y Mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como Leño esparcidos en el magazine levanta libremente

Voz 16 13:03 libertad exalta tú justifica su existencia

Voz 21 13:15 si no te conozco no he vivido sin mono sin conocerte no

Voz 20 13:22 que no iría este poema este vídeo donde ir

Voz 22 13:28 me dedicaba Isinbáyeva grabar sí sí sí señor

Voz 0313 13:31 es conmovedor proveedor yo lo he visto

Voz 1548 13:33 cien veces le he puesto música lo he repasado lo sigue afectando a me como en el primer momento y es que los vídeos es maravilloso oír los pero hay que verlos también la interpretación de todos yo creo que es extras

Voz 0313 13:46 los ocurre una cosa a menudo cuando sólo sabe Roberto también y lo saben muchos oyentes que habrán vivido la experiencia cuando hacemos La Ventana de cara al público que viajamos por ahí viaja Benjamín Prado con nosotros siempre hay un momento donde en fin en el lugar en el que estemos la ciudad por el motivo que sea él siempre saca algún poeta de la chistera y en un momento dado después a contar una historia la anécdota lo que sea acaba recitando no te puedes bueno sí te puedes imaginar El silencio y el recogimiento con el que auditorio

Voz 20 14:15 teatros llenos de centenares de oyentes se quedan en ese momento así se se recogidos escuchando

Voz 1548 14:22 que me lo imagino y creo en ello y de ahí viene un poco a o aunque se diga no pero bueno ahora la gente no le importa la poesía tiene una capacidad de llegar a la gente se emociona valor a las cosas que tienen de verdad calidad y eso tengo más

Voz 0313 14:41 pero es mentira que la gente no le ha no quiero decir nos gustaría que leyó éramos todos más pero con la cantidad de de poesía que se publica aquí en España es imposible que empleamos pues todo lo demás

Voz 1548 14:55 hace mucho que España es un país plenamente alfabetizada con unos índices de lectura que podrían por supuesto mejorar mucho pero si lo comparamos con décadas anteriores todo lo que hemos avanzado

Voz 0313 15:06 sí que se le creo que que la poesía

Voz 1548 15:09 permite gracias a las redes sociales como decíamos antes que se llegue también a las palabras de este otras desde otras vías y con una fuerza extraordinaria uno puede Cernuda uno puede leer a Quevedo Garcilaso que es el poema que hace Santiago pero si uno lo escucha de esa manera todavía más facilidad

Voz 20 15:26 o uno puede leer a Lorca escucharle en la voz Irene Escolar

Voz 23 15:32 Palmor de mis entrañas a muerte en vano espero tu palabra escrita pienso con la flor que se marchita que sí vivo sin mí quiero perderte el aire es inmortal la piedra inerte ni conoce la asombran y la evita corazón interior no necesita lamé delgada que la luna advierte pero yo te sufrí en mis venas Tigre Paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y Azucena llena pues de palabras Mi locura o Déjame vivir

Voz 1 16:16 en la noche del alma

Voz 0313 16:23 cómo es el proceso quién elige los caso Ireneo en fin ha hecho mucho Lorca en teatro no pero como es pues no te lo pones tú lo proponen ellos debate

Voz 1548 16:34 una todos son buenos amigos y por eso también han querido colaborar

Voz 0313 16:38 hasta ahora todas las

Voz 1548 16:39 siempre se lo ha propuesto yo también pensando un poco en sus perfiles no pues para Irene era cómodo hacer Lorca hay además este soneto porque lo ha hecho maravillosamente Jean el teatro y los demás también están muy relacionados con los con los autores que que están recitando así que todas las propuestas han ido enseguida a las han aceptado con muchísima generosidad muy las han hecho con muchísima dedicación y mucho

Voz 0313 17:03 claro tú decías yo no quiero asustar a nadie de que la gente no se eche para atrás pero en fin es que si no le uno oye

Voz 1 17:08 claro

Voz 19 17:12 ver si leía

Voz 0313 17:14 adiós tranquilamente el papel no hace falta saber de memoria

Voz 1548 17:18 ni siquiera ha venido a la peluquería tú te pones

Voz 0313 17:21 les Ultimo de la peluquería

Voz 1 17:24 vamos a hacer una cosa para cerrar esta conversación

Voz 0313 17:26 no que va a sorprender a más de uno la poesía tiene un poder evocador indescriptible y a veces a veces obra milagros yo milagro hoy en día sigue es un tópico pero es verdad es reunir en una mesa a políticos de distintos colores y que compartan algo bueno pues en este caso van a compartir la poesía Pablo Iglesias dando voz a Gabriel Celaya Meritxell Batet que recita Joan Vinyoli en catalán Íñigo Méndez de Vigo que es un crack que es un crack se decide por un soneto anónimo a Cristo crucificado y Marta Rivera de la Cruz elige un poema de Rosalía de Castro en gallego

Voz 2 18:01 no me mueve ni Dios para querer T

Voz 24 18:04 el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido

Voz 20 18:10 para dejar por eso con Fender

Voz 1454 18:12 en a ser aquel cabo de oro de Ferro o de amor suyos hay que me fije un fondo que tanto me atormentado qeu día en Hoy te sin cesar lloraba cochero dan a la pasión son preguntas que no tengan rasposa tu Cat no se parking absurda en un violín la Arquette Jamal cuando aduptor

Voz 1 18:34 poesía para el poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos trece veces por minuto para Sergi en tanto somos un sí que glorifica

Voz 25 18:46 sí

Voz 1548 18:49 y Ucrania Íñigo Méndez de Vigo se yo le he dicho que había equivocado de la profesión desde luego incluso es no no de verdad que canta muy bien a canto viento canta muy bien sí sí canta y recita muy bien muy bien nuestros políticos tienen virtudes escondidas

Voz 22 19:05 pues ojalá la vida no nos deja ver es verdad muchísimas gracias y felicidades por esta ya vosotros vamos a vamos la pose

Voz 1548 19:14 sí pero eso me hace mucha ilusión estar aquí porque de verdad que y hacéis mucho por la poesía gracias

Voz 0313 19:54 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 26 20:04 o con las olas el practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte playas vírgenes o en pueblos con encanto elige sumergirse

Voz 1 20:18 el destino nuestra cultura milenaria

Voz 26 20:22 elegir todo está el mejor plan elige el plan

Voz 1 20:26 Castellón mediterránea Patronato Provincial de Turismo

Voz 1 21:51 Red qui a la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico en la M40 provoca cuatro kilómetros de retenciones a la altura de Vallecas en dirección a tres cumplir

Voz 29 22:02 acciones de entrada a la capital en la A uno hasta nudo de Manoteras y helados en el cruce con la M treinta dificultades de salida por la A uno en Alcobendas San Sebastián de los Reyes lados en Alcalá de Henares la A42 en Getafe Fuenlabrada en la A5 en Campamento de Alcorcón tráfico lento en ambos sentidos en la A dos en Canillejas y Torrejón Ella cuatro San Cristóbal y Pinto el A6 en Aravaca

Voz 2 22:23 matriz diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al aparcar es posible

Voz 30 22:29 gracias al aquí a Niro incluso y único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido de Ikea

Voz 0867 22:42 estómagos a prueba de bomba semana de brindis copas comidas y cenas de empresa hasta que el cuerpo aguante insisto es sólo el principio hoy la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha brindado con su equipo con la prensa en la Plaza de la Villa si allí se han presentado los chicos de la vida moderna hemos descubierto que si las elecciones no se le dan bien en mayo Carmena tiene futuro al frente de un programa de radio Broncano tiembla

Voz 31 23:08 no

Voz 32 23:18 ah no ya ya estamos muy contentos hoy es martes tenemos un programa ves El de ayer pues muchísimo José Puerta aplauso David Broncano donde estáis

Voz 8 23:37 pero a veces los dos coches el puesto Manuela Carmena te lo juro de lo el médico estoy habla

Voz 1 24:24 cuello de semana La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 24:42 buenas tardes a todos la Navidad con humor pero también como moderación Enrique Ossorio portavoz del PP la Asamblea de Madrid ha defendido el juego en su justa medida hemos pasado de Viva el vino aviva el juez

Voz 33 24:55 el juego es una actividad legal

Voz 34 24:58 y es una actividad que eh bien

Voz 35 25:00 arrollado pues lleva a la distracción de las personas y por eso jugamos desde los romanos o desde la Edad de Piedra de todo se puede hacer un mal uso la vida el vino es bueno hasta mi cardiólogo me lo recomienda pero hombre presidente es muchísimo porque es malo para todo en la vida hay muchas cosas buenas en la vida muchísimas buenas muy muchas cosas que haciendo un mal uso de ellas pues tienen pero bueno

Voz 0867 25:24 bueno bueno viva el juego que viva sin titubeos José Luis Martínez Almeida portavoz del PP en el Ayuntamiento de

Voz 12 25:33 así las cifras saliesen gobernaría usted con voz en el Ayuntamiento de Madrid si llegáramos a un acuerdo si llegáramos a un acuerdo sí

Voz 0867 25:54 veintiséis es el último cara a cara del año aquí La Ventana de Madrid PSOE Ciudadanos José Manuel Franco qué tal muy buenas tardes buenos tardes Ignacio Aguado qué tal muy buenas tardes buenas tardes

Voz 20 26:05 Almeida ni a titubear usted Ignacio Aguado lo tiene igual de claro gobernaría con Vox

Voz 0313 26:11 bueno yo en mayo trabajaré para aglutinar las los apoyos suficientes para no tener que depende de ellos yo creo que tenemos la capacidad el proyecto el equipo suficiente para hacerlo vamos a ver si

Voz 0771 26:21 Mayo los madrileños la confianza y podemos gobernar la Comunidad de Madrid le trasladó la pregunta José Manuel Franco porque ha sido precisamente con la contundencia de los otros

Voz 6 26:30 dos Es obvio que no vamos a gobernar con Vox ni con ninguna fuerza anticonstitucional pero bueno yo me usted a ver si nos va a hacer lo mismo en Andalucía porque entonces tendríamos un serio problema de gobernabilidad igual habría que a Torra que Santiago nacional es muy constitucionalista todos nosotros no gobernamos con Torra juega en la moción de censura darán es las y los nacionalistas catalanes apoyaban la moción de censura punto final terreno gobernamos quien tiene la llave de vuestro justito de helicóptero Torrado tiene nada no no la tiene el Parlamento nacional Torra día de hoy no es para congresos si no dependiera deciden si vas a hacer algo a mí no me preocupa en exceso pues apoye al fin acabo

Voz 0771 27:12 claro claro esto de la misma familia motivo hoy por hoy voy a pero no pasa nada

Voz 0867 27:16 a preguntar por Madrid y no les importa porque está muy bien lo de Cataluña Andalucía pero de momento esta es La Ventana de Madrid insisto en la pregunta Aguado supongamos que no obtiene la mayoría absoluta y que como ocurre en la actualidad ciudadanos tiene que dar su respaldo a un gobierno su apoyo para una investidura ustedes apoyarían en ese respaldo compartirían el mismo sentido de voto que Vox

Voz 0313 27:36 insisto que salimos a ganar gana que preguntan a PSOE y aprovechar la oportunidad que aquel señor Franco de si llegado el caso no apoyaría para gobernar la Comunidad de Madrid e igual que le pregunta sobre el Partido Popular pues sinceramente no apoyaría es Franco te quedes fuera la primera fuerza política la gobernabilidad de Madrid dependiente del apoyo el Partido Socialista yo creo que su seríamos esto va a generar una polémica lo suficientemente responsables como para facilitar un gobierno sino también también pediría la misma responsabilidad por parte de ustedes si somos cómo va a ser la primera fuerza política el Partido Socialista Obrero Español al Madrid

Voz 6 28:12 si lo he entendido bien no es decir el

Voz 0867 28:14 caso de Madrid Si hay que frenaron neutralizar a una fuerza como Vox el PSOE se plantearía no tendría problemas en llegar a gobernar o al menos a admitir recibir o incluso a impulsar un Gobierno de Ciudadanos o viceversa

Voz 0313 28:26 con rotundidad fantástico es un paso que hemos dado hoy es nosotros ya lo hemos hecho en Andalucía que te he preguntado en caso contrario como la primera fuerza nosotros ciudadanos apoyaría un gobierno de señor Gabilondo pero yo he contestado no no no no no has contestado Ignacio de verdad nosotros siempre hemos defendido que queremos liderar un gobierno que para estar Ramis apoyaba derecha siempre no y por eso te pregunto dispuestos a apoyar un Gobierno se reabrieron en Andalucía había gobernado con el apoyo de Ciudadanos porque hemos sido corresponsal sí sí entendimos que la legislatura pasada esta legislatura que está a punto de terminar

Voz 6 28:57 de hecho Madrid ha sido has pensado que gobernaba en Madrid David Franco con sables no pues pero si no es con es gobernar con el PSOE aquí habéis sido responsable no vamos a entrar a hacer cábala ya dijimos lo que pensábamos en dos mil quince y fuimos coherentes y en dos mil diecinueve El objetivo es ganar aquí a vosotros

Voz 0867 29:15 intento de estar moción de censura durante esta legislatura que quería impulsar el PSOE al final aquello se fue al traste el Partido Popular siguió gobernando después del caso Máster había una comisión que además era una de las condiciones que ponía Ciudadanos para para continuar con el respaldo al Partido Popular había eh una comisión de investigación sobre la universidad sobre el escándalo una universidad pública madrileña en concreto en la Rey Juan Carlos una comisión que ha visto la luz que se va a poner en marcha pero que va a tener muy poquitas sesiones creo que ciudadanos están francamente cabreados enfadados porque básicamente nos vamos a ir a las urnas pero de la de la universidad se va a hablar más bien poco en esa comisión

Voz 0313 29:51 es una pena una pena porque llevamos siete meses pidiendo esa comisión de investigación de hecho exigimos la dimisión la dimisión de Cifuentes cuando se negó a poner en marcha esa comisión de investigación por fin habíamos constituido formalmente la la la Comisión ha costado lo suyo ha mostrado siete meses y ahora PP y PSOE Paco están en los despachos que no se ponga en marcha hasta febrero casualmente la comisión que va a investigar o que pretende investigar la tesis de Sánchez en el Senado también se va a posponer al menos hasta verano por el acuerdo de PP y del PSOE básicamente que el PSOE pactan no

Voz 6 30:23 hay un pacto franco para que ves fantasmas portón Nozar creo que no Nights que como estáis confundiendo los papeles la Asamblea es la que ha decidido no ha sido el grupo parlamentario socialista con el voto del Partido Popular eso y la mesa la Mesa es soberana ya decididos luego hay que cumplir el reglamento lo primero que tienes que hacer es decir la el presidente de dicha comisión que es de vuestro grupo parlamentario que cumpla con su obligación y no ha presentado ni siquiera un borrador de plan de trabajo eso tenéis que exigir al presidente de esa comisión que esto vuestro partido con nuestro grupo parlamentario Paulino hecho absolutamente nada Ignacio es decir pero para las responsabilidades cada uno acaso más careto que les va

Voz 0867 30:59 hace una pregunta porque a lo mejor es que no controló bien el reglamento de la Asamblea de Madrid pero por qué no puede haber una comisión de investigación en enero ya sé que no es mes hábil de trabajo en asamblea pero por qué no puede haber esta comisión de la universidad y puede haber otras comisiones como la sabido no se caso amianto o la la comisión que investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid esa tuvo lugar en enero no me fallan

Voz 6 31:23 Soria sí efectivamente pero no hay que comprar unas con otras no hay que comprar el volumen de trabajo que tenía

Voz 0313 31:28 estarán interesada Teresa Illa otras

Voz 6 31:30 Ignacio no tenemos nada que ocultar yo era no que si lo sabes sabes que no sabes si no no tiene sentido personal y lo que estéis sabes bien el lunes inhábil vamos a tener un pleno iba a tener vais a tener ambos a tener todos tiempo de sobra para investigar lo que hay que investigar porque hoy ha quedado claro también que se puede prorrogar durante el mes de marzo es decir ver tiempo de verdad

Voz 0905 31:47 bueno a ver si hay que tratar a la gente hacia aguas de verdad es que es que es evidente es que se está ahí

Voz 6 31:53 Concha mandó con el Partido Popular para que no haya comisión de investigación de la tesis de Sánchez en el Senado ni tampoco haya comisión de investigación que nosotros le hemos apoyado en la Asamblea de Madrid y tú lo sabes algo que hasta febrero no podemos empezar a ponerla en marcha cuando la otra legislatura en abril es dinero al presidente que cumpla con su obligación y luego ya hablaremos si allí no

Voz 0905 32:11 la cogiera el que quieren de verdad siempre se decía que vea que presente su borrador de programa siete de la tarde treinta y XXXII

Voz 0867 34:26 ardid XXXIV mira con otra cuestión les quiero plantear esta tarde tiene que ver con las ayudas que se van a destinar a la gestión de los minas entre los menores extranjeros no acompaña los dos dos millones de euros que iban a salir de la caja que ese destina habitualmente a la renta mínima de inserción Ciudadanos ha introducido una enmienda en los presupuestos para destinar este dinero bueno Nos aseguran que en ningún caso se van a ver afectadas esa rentas mínimas esas pagas que en cualquier caso cada vez y esto lo hemos contado muchas veces aquí en la Cadena Ser cada vez se recorta en más y más de verdad que no van a tocar el dinero de la UE

Voz 0313 35:02 bueno es una enmienda que presenta el PP hizo una enmienda además que sale con el apoyo de los cuatro grupos y ahí me gustaría también decir una cosa con respecto a la a la renta mínima de inserción desde que Ciudadanos está en la Asamblea de Madrid desde el año dos mil quince ha pasado de noventa millones de euros a ciento ochenta es decir se ha duplicado la renta mínima de inserción casualmente el PSOE ha votado en contra de los peores presupuestos que han permitido esto dicho lo cual que pasen dos millones esta renta mínima de inserción a garantizar que los menos que los menores extranjeros no acompañados tienen una vida digna en la Comunidad de Madrid me parece que es oportuno y acertado además cuando sabemos que el crédito destinado a la renta mínima de inserción es ampliable es decir que si llegado el caso hiciera falta

Voz 0867 35:44 sin ayuda nadie se va a quedar sin ayuda

Voz 0313 35:47 el mundo esté tranquilo y que sepan que si no va a estar disponible

Voz 0867 35:50 matizó que dicho efectivamente que era una enmienda de Ciudadanos es una enmienda que ha presentado el Partido Popular Blanco

Voz 6 35:54 bien yo siempre que esto no suponga vestir a un santo dicho vulgarmente a otro pues bueno no me parecería mal ahora bien yo creo que con la desigualdad que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid fruto de las políticas de de la derecha es decir el Partido Popular y de Ciudadanos hombre a detraer dinero de la renta mínima de impresión bueno pues tiene tiene tiene cierto peligro eh yo no sé si si al final conseguiremos que el grado de pobreza en Madrid disminuya sean serio menos dinero para atender a estas personas pero ahora mismo parece que el camino no es el adecuado ahora mismo parece que la desigualdad aumenta y eso hay que tenerlo en cuenta yo creo que todos los partidos responsables tenemos que luchar para evitar esa enorme brecha social y económica cae en la Comunidad de Madrid y esto es una herramienta que tenemos a día de hoy por mucho que todos intentemos a rogar nos el incremento de los fondos destinados a esto yo creo que hay que seguir luchando contra la pobreza contra la exclusión y sobre todo contra la gran desigualdad a José Manuel cómo se lucha contra eso sí

Voz 0313 36:57 es en contra de los tres perdón de los cuatro presupuestos que han permitido aumentar el presupuesto en ocho noventa

Voz 6 37:02 en ese damos encontrar por eso votamos en contra los presupuestos de los madrileños sí pero fue en el Gran Premio una persona los presupuestos no son buenos cuando aumenta esta desigualdad Ignacio José

Voz 0313 37:13 no yo a una persona práctica pragmática Si votase en contra los Presupuestos estos noventa millones de euros de más no se habrían podido consignar los presupuestos regionales contribuyen no sé si es pragmático porque yo creo que si hubiese dicho que vota revotar siendo la primera fuerza eso es para evitar que Vox partido constitucional tenga el Gobierno de Madrid si para eso soy pragmático puede serlo pero no me quita nadie pero porque bueno

Voz 6 37:40 Putin es encontrar presupuesto lo que he visto

Voz 0867 37:45 a dos minutos he arrancado diciendo que ésta era la última tertulia el último cara a cara político de esta Hurtado de la temporada no nos queda temporada alarga este año dos mil dieciocho haber una cosa quédense con lo mejor y lo peor de este dos mil dieciocho José Manuel

Voz 0771 38:02 hija algo lo peor presupuesto la corrupción ir a lo mejor era la moción de censura que llevó al Partido Socialista gobernaba España para mí lo mejor que en la Comunidad de Madrid ha sido seamos capaces de garantizar la gratuidad en las escuelas públicas infantiles que fuera tres años a partir del año que viene me parece que es una magnífica noticia para miles de familias y lo peor lo peor es el desprestigio de la imagen de la universidad pública madrileña como consecuencia del caso Cifuentes el caso cansado del caso un montón de todos los políticos irresponsables que se han aprovechado de ella por llevar el carné repartiendo lo que te y no de todas la Universidad de su ciudad en su conjunto es una o honestidad era que asumió hace un flaco favor no hay claves Ancelotti casos Gabi dos en casos aislados sí pero que caso podemos poner siempre venció el viernes ya pública madrileña que es la gente les pongo un villancico de fondo de vamos

Voz 0867 38:52 el atracón de las copas navideñas aquí uno que se baja ya ya volveremos con las pilas cargadas pueden haría billetes están tanta energía para la campaña electoral creo que ya va a tener más llevamos lleva de fábrica hace ya que te con que José Manuel Franco el anillo para cuando te quiero decir cambie el candidato cuando en enero Derek eran anunció en una reunión anuncia que elegirán los militantes es Martín las primarias pero el candidato del PSOE del candidato que esos procedimientos madre mía yo sólo pensarlo que nos queda por delante les vamos les deseó una feliz Navidad un próspero año dos mil diecinueve y lo que venga y nos vemos aquí igual se hacía los mejores deseos para todas madrileñas preparatoria

Voz 0771 39:34 alguien que vaya muy bien felices fiestas de estará perdone causado

Voz 1 39:41 marchamos ahora estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana

Voz 0867 39:44 madre

Voz 1 41:08 con Carles Francino

Voz 0313 41:10 recta final de la Ventana vamos a destacar como cada tarde lo más notable que nos deja este día

Voz 1 41:17 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 32 41:21 bueno el primer titular económica no está mal eh hombre de

Voz 0827 41:24 hemos imaginar que hoy hay mucha gente feliz en España porque el Gobierno ha anunciado que subiera el sueldo de los funcionarios bueno ha sido el anuncio de al anuncio de algo que ya se había anunciado

Voz 12 41:34 aquí en España el Gobierno anuncia subida de sueldo a funcionarios Celan

Voz 1296 41:38 anunció por el método posmoderno que ese anunciar que si anunciara y así lo anuncias varias veces

Voz 1626 41:43 en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aprobaremos la subida salarial de los funcionarios

Voz 1296 41:48 en el Partido Popular dicen oye que esto ya estaba anunciado en marzo

Voz 43 41:52 es un acuerdo que cerró el Partido Popular el pasado marzo con los

Voz 0313 41:55 sindicatos de funcionarios CSI

Voz 1296 41:57 es verdad esto que dice Dolors Montserrat se anunció en marzo y como se anunció la subida para tres años parecía que subía todavía más marzo de dos mil dieciocho

Voz 1548 42:06 hoy viernes sindicatos han cerrado y el pacto confirma una subida salarial de hasta el ocho por ciento para los empleados públicos en los próximos tres

Voz 1296 42:12 eh ese cada vez que se anuncia la subida subiera el sueldo realmente los funcionarios españoles hayan conocidos como los Rockefeller la realidad es que después de nueve meses sigue anunciando que pronto se anunciara pues nada

Voz 0827 42:24 queremos que el viernes llegue la buena noticia y hoy han llegado como todos los días las Twitter

Voz 0867 42:29 vamos ahora con fotón que tuitean sobre el dolor notar que un amor se acaba con un beso es duro pero anotara el hueso de jamón con el cuchillo esos otro nivel amigo P toca expediente ni Toquero tuiteó un dialogo también los mañana fiesta en mi casa te vienes poder divino con tiempo mañana parcialmente nublado fiesta mi casa pedía ahora una reflexión navideña des Soria ha queda los mantecados dejan de aparecer solos en tu vida y tienes que pasar tú Carlos eh yo acabábamos los criterios con una conversación entre Iturriaga y su hijo a cargo de Josef K perdón en qué año chino nací papá en dos mil trece

Voz 0827 43:21 Nos han ido llegando con cuentagotas los grandes anuncios de la Navidad solamente faltaba el de campo y el de Campofrío ya llegado hoy el marco una tienda la Hacienda Lol donde se vende eso se venden chistes es una tienda de lujo porque el humor es un bien preciado porque puede salirle caro hacer un chiste y la idea es la contraria oye que el humor no debería ser un lujo sino un bien de primera necesidad nos decía Daniel Sánchez Arévalo que es el director de la anunció

Voz 45 43:48 de lo que llevamos hablando durante semanas meses entorno a los límites de lo mejor a a qué está ocurriendo a porque hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos de las cosas que siempre ha sido una seña identidad de identidades

Voz 46 44:01 tras que mucha gente que participa está haciendo

Voz 45 44:03 la cima de de de todo esto de este escarnio público y entonces que para mí esos pues ya un sí quiero por favor quiero contarles historias

Voz 0827 44:12 no se pudo negar el a dirigir el anuncio y no se pudo negar la actriz Belén Cuesta

Voz 47 44:18 a participar en El Rey

Voz 45 44:20 ante leyendo alega que que quise hacerlo no tuve clarísimo es que me parecían como muy necesarios si es algo que ya leídos llame gracias aparece como inteligente y ya nada me quedé feliz contentísima de poder estar la verdad

Voz 0827 44:39 es un anuncio que es una reivindicación del humor una alarma también contra la censura y sobre todo lo más peligroso la autocensura ya ambos nos decían que a veces lo hacen se autocensura en en las redes

Voz 45 44:53 yo siempre he sido muy activo

Voz 0313 44:56 twitter sociales

Voz 45 44:58 a escribir prácticamente nada sobre nada porque tengo un miedo atroz a a que ya que para él va más allá del humor todo esto no es éste que tiene siempre hordas decente esperando al otro lado no se sabe muy bien dónde

Voz 47 45:13 esperando para para para machacarse herido como porque lo que sea esto les decía y esto es decía Belén

Voz 5 45:20 me acuerdo cuando cuando empecé a trabajar como una fuente que

Voz 45 45:22 que la gente me encantaba por por nada como a las dos de la mañana no entendía es ante todo no no no lo llegué a entender nunca ahí esta inmediatez

Voz 48 45:33 lo de poder e insultar o

Voz 45 45:35 mar de igual manera alguien así tan rápido y esa falta de pudor está agotado de reflexión antes lo que uno quiere decir y opinar yo le tengo como mucho respeto a

Voz 0827 45:49 respeto que sería un eufemismo porque yo creo que Belén quería decir miedo miedo hay algunos que son cansancio y ayudas que se van y que después vuelven como le pasó al rubios del que hoy no es atraído noticias Pilar de Francisco

Voz 1480 46:02 vamos con la gran estrella Youtube el hijo pródigo este año en rubios se volvió en cuestión de meses ha hecho un buen regalo a sus seguidores este diciembre ha contestado a las preguntas que más les preocupan preguntas de gran calado

Voz 20 46:16 sí

Voz 1296 46:17 Farrow pregunta ruso porque eres guapo

Voz 49 46:24 no pensaríamos lo mismo si midiera escalando cuál es el chiste que conoce entre

Voz 1 46:28 Soria atento a sus deseos

Voz 49 46:30 ya es que sólo me este tío plan que le hice el pago a la Pava cuando se va a dormir

Voz 28 46:38 perdona oye muy bueno vale vale no

Voz 1 46:44 Silván es buena el pobre y tú

Voz 0827 46:47 quejándose quejándose buen el de Campofrío ya va siendo un anunció mítico que pasa a los grandes anuncios de las Navidades como lo fue en su día os acordáis cuando creamos tan jóvenes él de Edú

Voz 50 47:00 hola soy feliz navidad hojas

Voz 1 47:03 el inicio que se convirtió en viral cuando

Voz 0827 47:06 existía el concepto viral Edú no era Edú era Enrique Espinosa entonces tenía ocho años ahora XXVIII yo y se ha asomado a la vez

Voz 51 47:15 yo creo que este este sufrimiento ha sido compartido por todos los dedos de España

Voz 1 47:21 cierto lo que quiero hacer un llamamiento a la disculpa que lo siento mucho vale lo siento de verdad que no miren el anuncio que no me reconozcan por la calle por favor por qué porque es que hay gente que lo

Voz 51 47:37 está comentando es otra vez no por favor

Voz 1 47:39 sabes lo siento sabes no me podían Maeztu que no vuelva

Voz 0827 47:44 que vuelve para protagonizar en este caso un anuncio de coches no Sábado veinte años después de la popularidad que adquirió con este anuncio una popularidad que se fue de las manos sobre todo cuando eres tan pequeño

Voz 51 47:57 no tiene siete años y sigues con tu día a día ellas causa un impacto publicitario realmente no entiendes esa situación

Voz 6 48:05 yo momento que incluso los medios de comunicación

Voz 51 48:08 esperaban debajo de mi casa una situación que que era un poco complicada para un niño sea llegó un momento que lo quise dejar ir me convertí en una diana gigante todo el mundo te conocía yo había visto por la tele y quieras o no pues a veces los niños pues no tienen conciencia de sus actos y claro pues sí sufrí un poquito de bueno sufrí bullying realmente

Voz 0827 48:28 pues la verdad es que nos ha impactado escuchar ido escuchar a Enrique Espinosa

Voz 33 48:33 pues sí

Voz 0827 48:39 el del país sigue todavía impactado por el presunto asesinato de la profesora Laura luego un detenido como presunto autor del crimen está siendo interrogado por la Guardia Civil en toda España sobre todo en las mujeres buena corrido una sensación de temor una sensación que nos comentaba Luz Sánchez Mellado respecto a una de sus hijas

Voz 52 48:59 ayer por ejemplo con mi hija de veintiún años que sale a correr sola por el campus de la Universidad en algún momento llegue y lo primero que le dije ni se te ocurra volver a salir a correr sola y medio en los morros y me dije voy a salir corriendo a correr sola porque quiere porque puede porque soy libre y me tuve que callar muerta de miedo pero me tuve que lo confieso que muerta de miedo

Voz 0867 49:19 eso que muerta de miedo la verdad es que es una sensación

Voz 0827 49:21 la lógica pero más emocional que racional seguramente para romperla en todo caso la periodista Begoña Beristain ha convocado una gran quedada en Bilbao el próximo viernes para reivindicar el derecho de todos pero sobre todo de las mujeres a poder salir a la calle y hacer deporte libres solas

Voz 5 49:40 es la sensación y le da mucha rabia en difiere de las mujeres hemos ido ganando terreno en muchos aspectos su terreno que nos merecíamos pero me da la sensación de que estamos perdiendo un de un terreno importantísimo en algo tan clave como la calle pero con cosas con la que debe como las que Félix limpiando y es comenzando

Voz 0313 50:00 lo que hacemos es perder terreno

Voz 5 50:03 que sintamos que la calle no está no está como me deseamos que para hacer cosas que nosotras queremos hacer solas necesitamos que nos tutele que nos protejan

Voz 0827 50:13 una reivindicación de la libertad de una reivindicación de su actividad que a ella dice le hace muy feliz

Voz 5 50:19 a mi correo me hace feliz ese tiempo que yo dedico a correr sola es un tiempo para mí sin teléfonos y mensajes sin trabajo sin problemas es mi tiempo también van a robar mi tiempo

Voz 15 50:37 estoy yo y hemos conocido el informe

Voz 0827 50:40 el Consejo de la Juventud en el que el cuarenta y siete por ciento de los españoles entre dieciséis y veintinueve años se constata que vive en riesgo de pobreza y más de seiscientos mil ya sufre pobreza extrema vamos no tienen ni para comer ni para vestirse la fotografía no es homogénea ellas también son más pobres que ellos y los jóvenes pobres andaluces pues cuadruplica a los navarros y además tiene consecuencias nos decían desde el Consejo de la Juventud preocupantes

Voz 53 51:07 vea una profunda desafección unas desafección social también se traduce en una desafección política caldo perfecto para discursos populistas y muy alejada de lo que entendemos que es una sociedad democrática avanzada socialmente justa solidaria

Voz 0827 51:25 ya hemos hablado con una mujer Ángela que tiene treinta y dos años ya ha salido de ese arco de edad nos ha dicho que por fin a su edad después de diez años ha conseguido un trabajo estable