La Ventana (19/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a cuatro las tres en Canarias

Voz 3 00:05 tenemos una última hora en Galicia el hundirá

Voz 1454 00:07 viento de un pesquero frente a la costa de Fisterra

Voz 1271 00:10 con los primeros datos hay varios muertos a Capello buenas tardes buenas tardes son tres los marineros fallecidos sus cuerpos han sido rescatados por el helicóptero Helimer cuatrocientos uno y el buque Salvamar Sargadelos los efectivos continúan las tareas de búsqueda de una cuarta persona desaparecida por el momento el hundimiento se produjo cerca de las dos de la tarde a cuatro millas y media del Cabo Fisterra ya están a salvo otros seis tripulantes rescatados por dos pesqueros y trasladados a tierra a muros y Fisterra la tripulación esta parte de la tripulación logró ponerse a salvo las balsas salvavidas se desconocen por el momento las causas del hundimiento

Voz 1454 00:44 seguiremos pendientes ya La Ventana de las noticias que nos vayan llegando desde Galicia vamos con otras cosas el Gobierno va a mantener el actual sistema de becas heredado del Partido Popular aunque con algunas modificaciones lo ha confirmado la ministra en la reunión del Observatorio de Becas que no se reunía desde hace siete años la información la adelantamos aquí en la SER el pasado lunes Adela Molina

Voz 0011 01:04 la ministra de Educación ha confirmado que se mantendrá el sistema que tanto criticó el PSOE la oposición con una parte fija y otra variable para las becas Isabel Cela asegura que harán cambios para mejorarlo pero reconoce que no se volverá al modelo anterior en el que no había un presupuesto cerrado por cuestiones económicas

Voz 4 01:17 es cierto que la parte fija puede ser más ampliable y la parte variable menos pero siempre tendrá que haber una parte fija hay una parte variable por la sencilla razón de que año año acuden un número Teeth frente de becarios para acceder a su beca por tanto en los presupuestos generales del Estado no tienen capacidad para trasladar tanto él

Voz 0011 01:39 sistema de becas que implantó el PP en dos mil trece ha sido criticado por rectores estudiantes y familia

Voz 1 01:43 con la con este modelo la cuantía de las becas un IVA

Voz 0011 01:46 en áreas ha caído de media un dieciocho por ciento

Voz 1454 01:48 el Supremo acaba de dar a conocer sus argumentos jurídicos para rechazar el recurso de la familia Franco en el que solicitaba paralizar la exhumación del Valle de los Caídos el Tribunal recuerda que estamos en un procedimiento abierto por tanto en un paso intermedio

Voz 0055 02:01 Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes los jueces son claros estamos en un procedimiento no concluso el Consejo de Ministros por ahora sólo ha aprobado actos intermedios que dan continuidad al procedimiento pero la exhumación del dictador toda

Voz 0313 02:12 Vian no ha sido firmada ya conocíamos el resultado

Voz 0055 02:15 la también los argumentos los jueces del Supremo explican eso sí que la familia Franco podrá recurrir el acuerdo que ya autorice la extracción de sus restos y recuerdan que si eso sucede el dictador no saldrá de Cuelgamuros hasta que ellos lo autoricen resolución cuenta con un voto particular de un magistrado que dice que el recurso de los nietos del dictador ni siquiera tendría que haber sido admitido

Voz 1454 02:32 el presidente de la Comisión Europea asegura que Umbría existen acuerdos sería una catástrofe absoluta y han señalado que se trabaja para lograr una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Juncker se ha expresado así después de que la comisión haya presentado esta mañana un plan con catorce medidas para proteger a los sectores que se verían más afectados por una situación extrema como serían las aduanas los servicios financieros o el transporte aéreo son las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:01 el veintisiete por ciento de la población madrileña está en riesgo de perder su vivienda es uno de los datos que arroja el último informe de Cáritas sobre pobreza sus residencias están en máximos históricos de ocupación calculan que cada día hay previstos unos cinco alzamientos aseguran además que la situación es muy crítica hay pero eso se dirigen a todas las administraciones para incentivar los alquileres sociales

Voz 0125 03:20 generar vivienda de protección oficial su portavoz

Voz 1454 03:22 Rosalía Portela estamos en un nivel de okupas

Voz 5 03:25 del máximo histórico eso es algo también que ha generado alarma al ver que no damos abasto a todas las necesidades que como entidad no tendremos la responsable

Voz 0125 03:35 las política pero sí moral pero que

Voz 5 03:38 queremos ayudar más pero no podemos porque en la medida que acogemos familias y las administraciones no nos facilitan la salida es imposible

Voz 1454 03:46 el presidente de la Federación Regional de vecinos de Madrid amenaza con movilizaciones si finalmente la Comunidad impone que los vertidos de la Mancomunidad del Este vayan temporalmente al vertedero de Valdemingómez el Ayuntamiento insiste en que es incompatible con una gestión sostenible de los residuos y que no está preparado para acoger doscientas treinta mil toneladas más un incremento del veinticinco por ciento Quique Villalobos es presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales

Voz 0928 04:08 tenga por seguro el consejero que no nos vamos a aguantar Ike así el vecindario se tiene que poner en pie de guerra lo va a hacer porque no vamos a admitir que políticos que en el pasado no han hecho nada por nuestros problemas vengan ahora a decirnos que tenemos que seguir aguantando que nuestra en los problemas de otros no

Voz 1454 04:24 que se lo venimos contando el PSOE de Madrid insta a la comunidad a que elimine la prohibición de que los portadores de VIH puedan ser taxistas Mayer mañana van a llevar al pleno una propuesta que acabe dicen con la discriminación basada en prejuicios

Voz 0125 04:35 la portavoz socialista Purificación Causapié

Voz 1752 04:38 queremos que que se modifique ese tipo de discriminaciones que todavía permanecen en nuestras ordenanzas en nuestros decretos para garantizar los derechos de ciudadanía a todas las personas incluidas a las que tiene VIH ositos

Voz 1 04:53 tenemos nueve grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:02 pues es todo empieza en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0976 05:09 en ese

Voz 6 05:11 vicios informativos

Voz 0313 05:36 hola buenas tardes Ana Ros Link es una investigadora sueca que analiza estudios estadísticas por todo el mundo la entrevistan hoy en La Vanguardia y ahí expone una teoría muy interesante la gente dice la gente se radicaliza porque prefiere sentir a razonar osea que mandan las emociones por encima de cualquier otra cosa dice más la investigadora asegura que la política se ha convertido en un espectáculo de identidades pasiones bueno no sé si gana Roslin se ha inspirado en nosotros pero confieso que esta definición nos viene al pelo y retrata casi a la perfección el clima político en el que nos en el que Txapote ambos ahora mismo un ejemplo hace diez días seguramente lo recordarán Quim Torra aludió la vía eslovena como alternativa para que Catalunya obtenga la independencia de España esta mañana Pablo Casado le ha acusado de querer provocar un baño de sangre y una guerra civil en Cataluña sí claro cuando Torra dijo lo que dijo hubo zafarrancho general contra él y con razón y hoy en el Parlamento catalán pues no ha pasado lo mismo pero en dirección contraria mucha gente indignada con Casado este rifirrafe que a mí me parece de una de una irresponsabilidad extrema muy grave muy grave en sus términos se ajusta perfectamente a lo que describe la investigadora sueca lo que no dice ella pero ya lo digo yo porque así lo creo es que esas personas que difunden esas ideas deberían quedar automáticamente inhabilitada osea es que vamos a ver tenemos un problema debate de enorme complejidad con el tema de Cataluña no olvidemos que hay dos millones de personas que quieren largarse de España y algunos de los dirigentes políticos con mayor responsabilidad se dedican a invocar el espantajo del conflicto

Voz 0125 07:08 la épica la resistencia incluso de la aquí

Voz 0313 07:11 el enfrentamiento con una frivolidad que francamente a congoja ir rezando porque algunos estarán rezando para que nos vamos a engañar para que el viernes en Barcelona se monte un buen pollo porque si eso ocurre Uros estarán contentos por lo que interpretarán como una gran demostración de fuerza otros porque será la confirmación según ellos de que sólo sirve la mano dura que en Hidalgo ni apaciguamiento ni leches en fin yo no sé a ustedes a mi me parece que estamos en una fase directamente demencial muy peligrosa muchísimo porque un conflicto ideas ya tiene tela pero un choque de identidades y de pasiones enfrentadas

Voz 7 07:42 lo más normal es que termina como el rosario de la aurora esperemos que no bienvenidos a La Ventana

Voz 2 09:35 ya

Voz 0313 10:32 estamos hablando hoy de de emociones por encima de la razón y nos aterriza Jon Sistiaga con su tabú con su series sobre los pecados capitales y esta semana toca precisamente sabes te toca la ira la ira hola qué tal amigo buenas tardes cómo está bien no hay días que no hay días tenías que no oye detectar contener a gestionar la ira es el paso imprescindible para

Voz 0976 11:00 la violencia obviamente date cuenta de que tienes un problema de excitación rápida de que eres un iracundo una iracunda de que eres un personaje que saltas a la primera y eso hay que controlarlo hoy Isabel que eso puede devenir en situaciones que luego no tienen no tienen vuelta atrás no has descubierto en tu investigación

Voz 0313 11:19 sobre la ira hablando con iracundo se cupos

Voz 0976 11:22 este territorio esas disimulado muy habíamos hecho

Voz 0313 11:26 una serie de tabús sobre la maldad no acabó de cómo ese detonante no que que hace de la maldad podemos hablar luego también

Voz 0976 11:33 eso es eso es lo que lo que esta vez hecho es es llevarla Aira lleva a un terreno que que a mi me parece que que nunca se trata de esa manera ahí es llevármelo al fútbol me llevo me llevó la el pecado capital de la ira a este deporte que tanto nos gusta pero que concita eh pues tanta cólera hay tanto griterío no y que saca lo peor de de de mucha gente no es un deporte que obviamente no es encanta ahí democratiza a todo el mundo pero que hace que en el mismo partido oí en el mismo estadio el director general de una empresa y el conductor hola almacenistas de esa misma empresa digan los mismos sin propina si se comportan de la misma manera y luego cuando salgan vuelvan a ser cada un

Voz 0313 12:17 no de en su en su estrato no que tiene el fútbol que no admite algo de eso ocurre en la política también ahora mi si lamentablemente lamentablemente lo de lo de lo de comparar lo de invocar el eh la rivalidad futbolística mal entendida como metáfora de cuernos una metáfora es que es una comparación muy claro es que es una muy acertada no

Voz 0976 12:37 lo que que pasa que pasa en el fútbol y no ocurre en otros deportes que que un padre permite a su hijo de ocho años llamarle hijo

Voz 0313 12:42 puta al árbitro o al delantero contrario hoy aguantado o el abultado hoy han multado a los padres de Murcia que se engancharon a a tortazos en un partido de infantiles han puesto seis mil euros de multa y tienen que estar dos años sin entrar en pista So pabellones que yo no sé si

Voz 0976 12:58 ahora que tenía no sepa cómo se va a controlar pero eso sólo se controla cuando alguien que claro las denuncias sabiendo que bueno esto es lo que ha ocurrido siempre en el fútbol base qué pasa que ahora existen los móviles no hay siempre hay alguien que lo acaba gravando no para denunciar

Voz 0313 13:11 lo o por gusto incluso no déjame que compartamos con los oyentes de La Ventana algún fragmento de los testimonios que ha recogido en este tabú sobre la ira porque hablabas del mundo del fútbol nombres en fin de colectivos que todos recordamos los Ultra Sur los radicales del Madrid mire David Santos nos explica cómo

Voz 8 13:25 vamos de según qué partido según qué grupo y según porque eso ya al la excusa la ponerse al fútbol la es la política la extrema derecha y la extrema izquierda

Voz 1 13:40 eso es

Voz 8 13:41 la estación de ultraderecha se juntan muchos luego en el campo suele pues pero alguna pedrada porque porque es de la lírica claro una cosa es el fútbol y otra cosa es la política

Voz 0313 13:53 claro claro con con cientos que dé para sonreír se pero desde luego para darle una vuelta eh

Voz 1826 13:58 me parece muy interesante eso del símil que ha buscado y ocho gone con el fútbol porque yo he contado más de una vez como hace un año después de no haber ido durante mucho tiempo a un campo de fútbol a mí me sorprendió me sobrecogió la ira que cada uno de los aficionados instado en la zona de tribuna en un partido que no tenía mayor transcendencia que era entre dos grandes equipos entre el Atlético de Madrid y el Barça pero me parece que fue un reflejo de cómo ha ido cambiando las sociedades decimos siempre que habita

Voz 0976 14:22 las redes sociales pero que estarán en la que si la colecta que se desata no en el en este capítulo hablamos con con algunos jugadores no hablamos por ejemplo con Pablo Alfaro es así va a tener el récord de tarjetas de tarjeta roja no sin embargo es un tío encantador un tío majísimo es de los pocos jugadores di voy a decirlo así cultos con un que se sacó la carrera de Medicina mientras estaba en el campo de fútbol aunque luego era era era un destrozo era era el jugador que otra cosa era el enero claro pues por ejemplo también con con Savia Alonso se un gentleman dentro del campo no que reconoce que al final es que hay mucho jugador pirómano no que que irá in tienes que gastar mucha energía dentro de tu propio equipo para calmar a esos jugadores que que que saben cómo incendiar a la a la a la afición no y que además les gusta hacerlo obviamente yo sabíamos de quién está hablando en esta entrevista no

Voz 0313 15:09 tú te quedas con la idea de que España es un país especialmente iracundo o no no o no o no o no han comparación con otros no me quedo con la idea de que el fútbol es un deporte especialmente iracundo y la culpa

Voz 0976 15:21 se tiene desde abajo se tiene desde el fútbol base con la inculpación a todos esos niños que al final a tan sólo un cero coma cero uno por ciento de ellos llegará jugador profesional de que el fútbol es un deporte donde hay que pegar al contrario hay que gritarle hay que ser marrullero de calle trampas el nueve por ciento de Angra

Voz 0313 15:42 así que yo detesto ese noventa y nueve por ciento de niño

Voz 0976 15:44 pues al final no Hoon no llegará a nada pero a sus propios hijos ellos mismos en el campo desarrollarán también esa esa forma de esa forma de ver el

Voz 0827 15:52 tiene un efecto multiplicador de la masa también no

Voz 0976 15:54 pues sí porque claro la ira es una emoción comer

Voz 0827 15:57 la felicidad y la felicidad y la exaltación de la amistad es mucho más efectiva cuando se produce un grupo que cuando era no

Voz 0976 16:05 si este listado dice dice otro par de cosas interesantes que también iluminan poco no cómo es este mundo al al al hablarle de que por ejemplo en otros deportes os sobre todo en el fútbol femenino no ocurre esto perdona es que el deporte es es que el fútbol es un deporte de hoy

Voz 0313 16:20 pues eso es lo que te iba a decir ha sido otra letanía de claro otra letanía

Voz 0976 16:25 es un deporte de machos no hay guerra

Voz 0313 16:27 vendarle a a David Santos que se lea el País Semanal de este próximo domingo hay un reportaje extensísima sobre la revolución del fútbol femenino que es una auténtica maravilla maravilla porque es uno es un bueno es es una ola maravilla una impresionante

Voz 0976 16:40 te vas a ver un partido de fútbol en Estados Unidos que sí que es un deporte que que para ellos tiene muy pocos años sí que lo han hecho con las reglas del fútbol pero con con la forma de ver el mando de de Siglo XXI no no existe no pasa lo que pasa lo que pasa en los campos en los campos

Voz 0313 16:53 bueno mira mira mira lo que pasa y lo que se grita mira

Voz 9 16:56 desde no sé si recordaremos cuando a Mikel insultaban ponente hemos Akira serán sin signos machistas puros y duros que se dieron en un campo de fútbol evidentemente homófobos a Cristiano Ronaldo le tildan de maricón para arriba eh podemos entender como Marcelo de llamar mono

Voz 0313 17:16 racista racismo lo vemos viaria

Voz 9 17:18 mente jugadores de color que además son pintados en los campos de fútbol cuando a veces van en el propio campo de invitados no cuando reciben el balón se les hace algún tipo de Cántico y por ejemplo es es es interesante como puta Rat

Voz 10 17:31 esta payaso niñato enano

Voz 9 17:35 Nos ha son términos que se repite y que aparecen en en en la mayoría de los insultos que que vemos largas

Voz 0313 17:41 el que habla Miguel Goyanes que es director de marketing de síntesis que es una empresa que se dedica a analizar los mensajes que se mueven durante los partidos de claro no esta idea esta idea

Voz 0976 17:48 me me surgió que además en La Ventana os acordáis trajimos

Voz 0313 17:51 los chavales de seis si es que había conforme para para no

Voz 0976 17:54 Nasser además entonces me puse en contacto con ellos Illes Retamosa que a que hicieran un análisis en directo online de lo que es un partido virtual Un Barça al Real Madrid en en las redes no ese partido que se juega ahí fuera no en el campo de fútbol en el Bernabéu o en o en el Nou Camp pero que se juega a nivel mundial porque entre los dos clubs tienen trescientos millones de sesiones en Twitter es que es una pasada bueno el intercambio de mensajes en en en los noventa minutos llega casi pasa de los quinientos mil el setenta por ciento de los mensajes que se mandan en la red del tío tío voy a decir del hombre que está que está viendo el partido hoy oyendo lo son negativos y de ese setenta por ciento el setenta por ciento sube son directamente violentos saco son constitutivos de delitos de odio eso es eso es lo que ocurre en la red imaginar lo que pasa en el campo no hay un problema ahí problemas

Voz 0313 18:41 pero yo insisto en que en que esto es absolutamente perfectamente trasladable hoy al ambiente de la de la política con sus jugadores que son los diputados los presidente lo ministro lo consejero Yesa cosas y con los seguidores

Voz 0827 18:54 pero hay una cierta tenía les vota es

Voz 0313 18:57 qué es eso o sea no hay lo decíamos ayer con la frase de Serrat no el consenso que no importa sólo cuenta la victoria y a ser posible porque lo de la política

Voz 0827 19:05 sí porque son representantes del pueblo y en segundo lugar porque hay mucho de teatralización es decir los mismos que se insultan en el hemiciclo del vuelve pues que a La Palma en el pasillo así que deberían de tenernos un respeto primero del que nos hemos elegido segundo porque los pagamos y en tercer lugar porque no somos tontos que en la en la ira a mi me parece que el iracundo bueno pero los gilipollas de la masa son los que peor lo llevan es decir porque son los que siguen al iracundos y hacen lo que el iracundo les va marcando sin que ellos mismos estén por la labor pero al final terminan siendo llevados por el rebaño

Voz 0313 19:42 con esta mañana me edad de verdad lo digo es una opinión personal y así las pero se me da repugnancia escuchar algunas cosas que he escuchado en el en el Congreso que ya empezaron ayer por la tarde del Juli citó a propósito de no ha ido a propósito del asesinato de de Laura y la detención del del asesino confeso a esta hora hay tal y aprovechar para reivindicar para atribuirse lo de la prisión permanente revisable otra vez que no sé de qué tal igual esa suerte de cadena perpetua encubierta aprovechar esto me parece mapa decidió absolutamente repugnante asqueroso por cierto por cierto perdona Isaías Ana Terradillos buenas tardes qué tal que no se ha hecho ya la reconstrucción de los hechos

Voz 0125 20:16 no estamos en ello y en ello estamos en ello de momento lo que está haciendo un registro en casa de Montoya es el segundo registro que hace ya en las últimas veinticuatro horas después viene no la reconstrucción de los hechos sino una especie de reconstrucción de hechos que hace la Guardia Civil operativa porque para hacer la reconstrucción de hechos hace falta que esté el juez lo que ellos van a hacer digamos dar forma comprobar que hay verosimilitud al relato que este señor ha aportado en en el cuartel de la Guardia Civil esta mañana sabes que confiesa esta mañana después de una noche de contradicciones de respuestas inverosímiles y finalmente esta mañana en presencia de su abogado el ha confesado entonces ahora lo que va la Guardia Civiles recorrer junto con en los diferentes este Larios para poder comprobar corroborar que el relato que él ha aportado en esa confesión es realmente cierto eso es en lo que estamos ahora las investigaciones eso por un lado otra parte de la investigación muy importantes está intentando localizar el móvil de Laura esto es un asunto muy importante sobre todo para determinar

Voz 0313 21:13 porque además lo lo triangular One Note en otra parte de donde aparece

Voz 0125 21:16 sí bueno un móvil la última la última señal queda es el miércoles ocho de la tarde cuatro horas después de hablar con su novio lo que el el la señal del repetidor da en una sentido contrario a donde se encuentra el cadáver es decir es más o menos a nueve kilómetros de donde ella vivía y ya se encuentra a cinco kilómetros de

Voz 0827 21:37 allí en el sentido contrario no con lo cual

Voz 0125 21:39 lo que dice John efectivamente es una de las principales hipótesis que se manejan desde desde prácticamente el principio de la investigación no la posibilidad de que haya movido el cuerpo no sabemos si vivo o muerto en qué en qué estado de un lado a otro no ahora mismo la investigación realmente lo que lo que él confeso ha señalado Se está investigando porque hay dudas al respecto lo que dice es que tuvo un forcejeo con ella que digamos tuvieron una discusión que la golpeó fuertemente que él abandonó en un lugar moribundo moribunda entonces ese sitio moribundos El Campillo donde donde se encontró el cadáver y lo que sí está intentando investigar ahora es efectivamente Si bueno como se trasladó si ya era cadáver el cuerpo de Laura si realmente le dejó ahí moribunda en sí es una situación terrible terrible que ahora descarta una cosa que ayer ya se planteaba cuando yo conocimos los resultados de la autopsia que yo colofón dato que nos dejó a todos consternados porque nos dijeron que el aura había muerto entre el día quince dieciséis de diciembre es decir dos días o tres después incluso de que yo hubiese desaparecido se manejaba también la posibilidad de que Montoya lo hubiese retenido parece que ahora está ahora la UCO descarta esa posibilidad y apuesta más por esta segunda comentando no ya está segunda es igual terrible pero es a la entonces bueno que faltan por esclarecer cosas pero digamos que esta mañana ha hablado con agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que están allí in situ sabéis que es el mismo que esclarecido el el el día perderían aquí y ellos me decían Ana está todo claro no lo vamos a contar pero está todo claro es decir osea falta por supuesto en contra resto de ADN en el cuerpo en cualquier escenario de de los que Montoya haya movido falta en contra del móvil pero a día de hoy a esta hora podemos decir directamente que el podríamos pasar a disposición judicial no necesitamos ninguna prueba más tenemos claramente todo el relato de los hechos y cómo fue

Voz 0313 23:30 porque además hay huellas de que ya se defendió hay rastro de queda

Voz 0125 23:32 el defendidos del que muy posiblemente golpe en la frente y tiene rasgado las años en el cuello eso es lo que ha salido la autopsia La autopsia es importante todavía de Francino queda por dirimir si realmente había restos de ADN no en el cadáver de la víctima pero de momento lo que sabemos es eso la lo tiene claro pasar a disposición judicial en las próximas horas bueno ya a partir de ahí pues eso es el debate que que que que

Voz 0313 23:52 a mí a mí esto es lo que me repugna porque además yo acepto que se pueda tener una posición favorable la prisión permanente revisable pues naturalmente como no lo voy a aceptar pero que se aproveche esto utilice como munición política contra un Gobierno encontrarse a medio haga esto me da un asco me da humedad

Voz 0827 24:11 esa rabia intelectualmente su guardameta entonces yo he escuchado a perdona yo escuchaba

Voz 0313 24:15 Santiago Abascal decir no nos piden que no legisle hemos en caliente los que no lo hacen ni en caliente en enfrían bien templado frase de verdad osea defiende tus posturas como quieras pero no aprovechó

Voz 0827 24:26 bueno pero Santiago Abascal lo que defiende es la cadena pero sí sí a directamente a calzón quitado después y me votan y un día llegó a gobernar pues a lo mejor incluso por la escuela el problema es la otra persona que ha sido Casado que ha defendido la prisión permanente Renault que hay

Voz 0976 24:40 aquí decir está en vigor sí señor

Voz 0827 24:42 cómo está en vigor y pagar lleva en vigor desde hace más de tres años resulta que ha sido perfectamente ineficaz para prevenir un asesinato como éste es decir porque el asesino de esta mujer pues no se ha leído el Código Penal antes de salir a asesinar lo o al menos no le condicionó no le ha condicionado mucho entonces es un poquito absurdo que tú en sede parlamentaria digas esta cosa cuando primero está vigente y en segundo lugar la vigencia no ha impedido un asesinato un presunto

Voz 1 25:10 sino sobre todo de biblias sobre todo Isaías que como líder

Voz 0125 25:13 no formación política pienso yo que te toca hablar con profesionales como catedráticos profesores de derecho penal funcionarios que trabajan en prisiones es decir lo hago yo como periodista tú como líder de formación política creo que también te toca no te toca investigar acerca de ese tema yo que hablo mucho con ello

Voz 0313 25:29 lo que me cuentan es que datos empíricos de muy

Voz 0125 25:32 TRAM que no se sostiene esa teoría es decir el hecho de tener penas más elevadas no supone automáticamente que se reduzcan los índices de criminalidad Nos podemos ir a Caracas por ejemplo donde ahora mismo tenemos setenta muertes incluso cien por cien mil habitantes al año aquí España tenemos y eso lo tienen que saber los oyentes uno de los índices más bajos del Riviera cuarto más bajo el mensaje es un cero coma seis por cien mil habitantes en un año es decir eso es prácticamente nada y aparte de eso y yo que de de ETA algo se que ellos han digo ETA porque son los miembros de todas son los que se han comido las condenas más largas nueva hablándolo coloquialmente está gente con dos XXIII año las lesbianas son largas y dos años en la cárcel son veintiocho desde la cárcel que sí que sí mucho hasta el punto de que cuando sales en fin yo creo que sales un poco en contra del principio que marca nuestra Constitución porque desde luego todo menor reinsertado ir a muchos casos en fin me refiero no gente aislamiento y tantos años en la cárcel sale con problemas pues de todo lo que lo ha hecho durante el tiro está en la cárcel hablo de droga habló de alcohol habló de maltrato en fin sí aunque todos son situaciones terribles hay un dato por cierto es el último que que con estas estadísticas sobre el crimen en España hay un dato que yo creo que merece que lo que lo subrayemos en los últimos veinte veinticinco treinta años los homicidios los asesinatos los robos con fuerza los atracos han descendido en porcentajes de entre el treinta y el cuarenta y cinco por ciento

Voz 0313 26:51 es una barbaridad en lo único que estamos igual desde los años ochenta hasta ahora es en el asesinato de mujeres eso no ha variado es verdad que luego en el número de de perfiles y tal entra un porcentaje notable de de gente que ha venido de fuera y con eso no criminaliza nadie pero el el la única estadística que anda que no ha variado para bien es el de asesinato de de mujeres en España que es un dato desde luego a a retener Ana Terradillos muchísimas gracias con asearse compañera lo venga hasta pronto

Voz 0125 27:23 si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros sigue escuchan

Voz 11 27:27 en coche en moto hogar vida mentía la mutua con cualquiera de estos seguros

Voz 0976 27:32 vamos su precio sea cual sea llama al nueve

Voz 11 27:35 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 1 27:44 en el Corte Inglés encontrarás promociones y regalos exclusivos para Navidad del trece al treinta y uno de diciembre por compras superiores a veinte euros en Hipercor y en el supermercado el Corte Inglés tienes un veinticinco por ciento de descuento en I Robot rumba además financiación hasta en doce meses tecnología para recalar en el Corte Inglés

Voz 12 28:04 Navidad en Vision Lab gafas graduadas para todos compró unas gafas graduadas y te llevas tres si compras un ay te llevas tres partío para quien tu quieras sólo indicio consulta condiciones

Voz 13 28:16 estas Navidad ha querido oyente escucha la SER el sorteo de la Lotería a ser el cuento de la vida

Voz 2 28:27 esta misma vitales

Voz 14 28:29 cuando escucho la SER dimitir después de Navidades

Voz 0827 28:32 después también claro

Voz 14 28:34 pues no parece que solamente que oigamos Dávila

Voz 7 28:37 no no siempre siempre se podía escuchar a ser siempre

Voz 2 28:41 ahora infeliz Narita

Voz 15 28:48 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 2 29:03 señoras señores

Voz 16 29:12 este miércoles a partir de las cinco de la tarde las cuatro en Canarias a semifinal del Mundial de Clubes en directo desde Abudavi Simat and Letters real Madrid directo el carro a toda la emoción de este partido con con el equipo líder de la radio deportiva conserva de la Cadena SER reunión la media carros deportivo dirige Dani Garrido téngase

Voz 1 29:41 empezamos en Cataluña vivimos la moción de censura la primera que triunfaban cambio de gobierno

Voz 3 29:45 el guionista loco del que yo hablaba la temporada pasada vivo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 1 29:52 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 17 30:07 desde los estudios centrales de la SER la vida moderna sin público la vida moderna sin ofensas la vida moderna

Voz 2 30:14 no gracias

Voz 7 30:21 triste

Voz 16 30:24 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en Omán Of My Lol con David Broncano

Voz 0976 30:32 yo soy síguenos también en nuestra aplicada

Voz 1 30:34 dio móvil Capriles ERP un poco

Voz 16 30:37 yo la Cadena SER

Voz 18 30:40 escucha joven y milenio

Voz 0684 30:43 Qaim Asher es por lo tanto estamos inmerso en la red social caldo K loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes tenemos Twitter quedado caduca loca juventud era ascenso de las nuevas tecnologías no nos

Voz 7 31:07 ha pillado

Voz 0684 31:12 somos clásicos clásico

Voz 1 31:19 es el momento de poner las cartas sobre la mesa harán ustedes lo mismo una salida que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir no lo suspendió inmediatamente militancia no tiene respuesta para eso muestra una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena SER

Voz 2 31:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 19 31:57 enemigo de ya Rice sur no propuso otra batalla que libra corazón

Voz 20 32:09 no puedo Diarra juegue Historia alzar hasta la gloria el tren de a lo más alto y salvos aunque las Fall

Voz 22 32:42 claro

Voz 23 32:44 la grave

Voz 24 32:49 nada

Voz 20 32:52 sí es verdad que

Voz 0313 32:53 políticas ha convertido en un teatro de enfrentamiento entre identidades y pasiones que es verdad si estamos viendo lo que estamos viendo en en España y no sólo en España de de confrontación no no no no vale sino de enemigos si estamos viendo todo esto hombre una de las salidas siempre la podemos encontrar en el teatro en el humor en la ironía hay temas con los que cuesta mucho reírse pero hay que buscarlo siempre se imaginan ustedes por ejemplo una historia de amor en el Valle de los Caídos de amor y de humor en el valle no cuando estaban construyendo lo que construyeron sino ahora ahora en la en la actualidad bueno pues eso eso existe o ha existido o alguien lo ha creado a partir de este fin de semana y de momento durante todo el mes de diciembre se va a representar en el Teatro del Barrio en Madrid una obra que está situado ahí en el Valle de los Caídos

Voz 25 33:42 y con este argumento en el montaje de la muerte escondida contamos la historia de Mariana Mariana es una atractiva mujer de unos cuarenta años responsable de limpieza del Valle de los Caídos es que tiene un plan que llevar a cabo vengar la humillación que supuso para su abuelo trabajar como preso político en la construcción de monumento pero en el camino surge un gran obstáculo resulta que Mariana se enamora de uno de sus enemigos a vencer en fin no puedo contar más pero sí puedo decir que el público será testigo durante la representación del espectáculo de de la lucha interna llamarían a su historia personal y la de su familia que como otras muchas familias fue marcada por un país separado por lo absurdo por la guerra Joy seguimos

Voz 0313 34:39 hemos hecho algunas cosas bueno pero esto tiene más aún porque la historia la creó el escritor y guionista Jon Arretxe que falleció el año pasado de forma bastante repentina y que en su momento en su día cuando era joven fue acusado de pertenecer a un comando de ETA le aplicaron la ley antiterrorista el le torturaron denunció torturas después de todo aquello como es obvio su visión del mundo digamos que cambió un poquito ya que se dedicó durante toda su vida bueno pues a denunciar injusticias

Voz 10 35:05 con el humor con el humor con la palabra como

Voz 0313 35:09 a su mujer que será Nabil a Il actriz y cantante Pilar igual a la que acabamos de escuchar han querido cumplir su sueño de llevar ese texto a los escenarios

Voz 2 35:25 atún

Voz 26 35:31 estoy en contra de las mordazas tapen la boca que tape con mi vientre retenido en un informe que me buscaba con urgencia

Voz 28 35:47 Ruth

Voz 7 35:52 hola buenas tardes hola Ana qué tal

Voz 0313 35:59 estoy va a preguntar estamos con los nervios propios de un estreno de pero aclara un estreno muy particular muy singular para ti por muchos motivos claro

Voz 29 36:11 es una obra que él tenía mucha muchas ganas de entrenar

Voz 15 36:20 bueno al final pues hay esta como el trabajo destilar largo y duro pero al final

Voz 0313 36:29 tú que tuviste la posibilidad de vivir tan de cerca todo el proceso de creación de este texto por qué porqué situó la historia en el en el Valle de los Caídos por qué eligió ese escenario

Voz 29 36:41 bueno pues pienso que el Valle de los Caídos es común símbolo un símbolo de de las dos partes es del enfrentamiento pero se puede tras polar a cualquier situación de la vida también es el símbolo de los vencedores hecho por los vencidos hacía a los vertidos siempre abajo siempre en el trabajo John también los gays o la va a su vida no a lo que le había pasado me como a él tampoco me venía a la cabeza un poco todo

Voz 0313 37:24 tú en el libro que escribió titulado Intxaurrondo la sombra del Nogal el contaba su historia que Bono que era una historia dura eh porque estuvo días estuvo tiempo y pasó lo que pasó lo lo que lo hicieron pero siempre metía por ahí el el el tonillo es sede de una cierta distancia con con el humor que contaba de que el esto que llegó a dibujar mapas con dirección con emplazamiento ficticio de zulos muy bien porque el dibujaba muy bien claro buscar instaban como como es obvio no

Voz 29 37:54 el dibuja además es muy bien los montes que aquí también se quedó allí conocí al entorno entonces él siempre ya yo yo más raros pues lo pensaba y lo dibujaba negativamente volvía me dejado a mí no me me me cantaba un poquito lo que pasa que yo tenso que hay más que el humor es la la hechos Pegaso Jaume

Voz 15 38:19 claro

Voz 29 38:20 la desesperación agudiza algo ingenua no

Voz 0313 38:22 claro como no de descanso

Voz 29 38:26 oye ahora con lo que

Voz 0313 38:27 con lo que le ocurrió a John más allá de en fin el escribir siempre es terapéutico oí crear sin duda pero él en algún momento hay que estamos hablando de de emociones de sentimientos estamos hablando de todo esto en algún momento llegó no sé si la palabra odios muy fuerte pero tampoco estaría muy fuera de lugar llegó a tener les mucha inquina a quienes le habían torcido

Voz 29 38:47 no no no sentía mucha rabia en la rabias puede con quién mantuvo durante mucho tiempo porque además la tortura es lo que tiene que te va a caer creando cada día más te va comiendo un poco más luego tanquetas son problema si no lo cuentas todo nadie consciente de lo que es lo que pasa hecha pero si lo cuentas todo con pelos él a esa persona a la que tú lo cuentas involucrar la ese momento agonía Nan tu dolor porque es muy difícil historia no lo que echa Cuéntame el libro

Voz 15 39:29 hoy el actor ya de verdad sino un hacer partícipe de no de hecho

Voz 29 39:37 entonces un camino largo el que me llega pero obvio no porque yo sea el carácter de John

Voz 7 39:46 o llena

Voz 0976 39:48 igual que en la obra la protagonista que efectivamente tiene una misión en su vida no que es vengar la humillación de de de su abuelo en la construcción de del Valle de los Caídos algo pasa no vamos a desvelar no pero algo pasa encontrándose con encontrándose con el enemigo no como decía Pilar

Voz 30 40:06 eh yo después de denunciar torturas después de que de que la querella o fuera archivada o no se demostraran tuvo también Inter donde encontrarse con sus torturadores llegó a hacerlo

Voz 29 40:22 nunca nunca al bien a nosotros ni a él y a mí nunca nadie salió ahí dijo aquí estoy yo lo hice porque porque yo decía yo no quiero que nadie me pida perdón porque si me piden perdón es insultar ni todavía encima yo quiero que se ponerme frente me llaman pues sí señor lo hicimos porque cuando solo depende de tu palabra es como que

Voz 15 40:52 sí o no el siempre

Voz 29 40:56 sí a que él después de de que pasa todo con el tiempo el hecho puedo por un lado sentía como le miraban unos como que era un chivato yo otros como que era que ETA ya diera lo mismo Miera lo otro porque no tenía pero al final la situación Te envuelve arte entre esa gente alguien se ponga en idioma consisten nadie le hizo fue así tal como lo cuentan ustedes muy poco el reconocimiento a tu palabra no quede yo por ejemplo ahora mismo yo tenemos en unas ocho años yo no sé cómo lo voy a explicar eso a mi hija

Voz 7 41:40 ya pensara salvo bueno ya te saldrá

Voz 29 41:43 sí pero es porque él cuando él está las Malone sabe en el relato de su padre pero esta pequeña como que les Nico como les explicó yo que dos personas tan distintas como Dámaso su padre yo con vivíamos bien vivíamos bien

Voz 15 41:59 ya le pasó

Voz 29 42:02 es complicado breves tener frente una realidad porque además ya está eh yo tampoco es aquí nadie ni los familiares de los delicado ya que él por cierto volvió ya no queda ninguno cuatro una palabra discriminado ocurrió

Voz 15 42:25 fue tienen toda la razón nadie pide más El perdón muy logrado

Voz 0827 42:33 yo creo que a la mayoría de las víctimas les mueve exactamente lo mismo es decir la mayoría de las víctimas no digan lo que quieren es justicia y reconoce para que haya justicia tiene que haber verdad yo esto es lo que piden todas las víctimas las que piden también las víctimas que están ahí enterradas en el Valle de los Caídos no parece desde luego una gran injusticia que estén enterradas al lado del dictador lo que pasa es que hay un discurso interesado que se está haciendo precisamente desde el otro lado y que están defendiendo los defensores del dictador que intentan presentar a los familiares y a los descendientes de estas víctimas como una especie de o diabetes profesionales Hinault hay que recordar que fueron las víctimas y que lo único que quieren es verdad

Voz 29 43:17 pero es es lo mismo que sea el John yo creo que cuando pensó me dan las dos partes que pensaba en ha sentimientos de que al final las víctimas somos como bueno hablo en primera persona yo lo viví con John como ojos como nada todavía encima nos tenemos que cargar de culpa por no no tenemos la culpa de nada no tenemos la culpa de nada en cuanto al Valle de los Caídos yo también hubo un poquito más allá mi a mi abuelo los vapuleo a mi padre dio a mi abuelo y me lo Diego donde la ellos sabe que cuando no hay nada está muy poco de dar también en la pinta pues un poquito de gira

Voz 0313 44:08 la mucha suerte con la con la muerte escondida que lo que lo había mucha gente que que saquen sus conclusiones si yo un abrazo un abrazo muy grande para que de verdad

Voz 29 44:18 muchísimas gracias y buena suerte

Voz 0313 44:21 me suena

Voz 15 44:22 un beso

Voz 32 44:25 pues ha de hecho la Sendín este Luiña está dando triste Bratz eh eh el quite eh So far llegué ahí has Force eh tú es al lado eh eh eh

Voz 33 45:25 ah sí

Voz 32 45:29 se eh va Blue di

Voz 0976 45:37 que te pasas John que te veo inquieto que tenga bueno que me ha hecho recordar la historia de de aquellos años y fatídicos y tremendos en el País Vasco donde donde sí se cometían muchos asesinatos por parte de ETA pero también muchas injusticias no por parte de las fuerzas de seguridad que desde mi punto de vista siguieron de amplificando y ampliando sobre Eto'o en el conflicto por ejemplo la detención de de Jon Arretxe junta junto con la de Mikel Zabalza los detuvo en la Miren Zabaleta bancario Mikel Zabalza murió en Río lo que pasó veinte años después no se consiguió demostró le eh que había sido que había muerto bajo torturas no ir había sido luego arrojado al río Bidasoa no pero se sabe porque estoy sola preguntas serán los guardia civiles implicado se sabe que las órdenes partían de del color del Galindo entonces hice sabe quiénes habían participado en aquel operativo no por eso esta obra escrita por Arretxe eh no sé si está hablando de del Valle de los Caídos solo otro sitio tan infames en su momento en su momento como era el cuarto eje de dicha

Voz 32 46:34 no estaba ahí sí eh Talgo BT hace eh está aquí de un ver eh

Voz 34 47:09 así de dura o de cocina Zur o snowboard Loftus queremos que descubre su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 35 47:27 en hora25 es la mejor

Voz 1 47:30 su manera de que son las diez las nueve en Cannes por la información el resto de asuntos del día comenzando por la apuesta por la continuidad en Madrid Mariano Javier Bañuelos buenas

Voz 35 47:37 es que tal buenas noches ni por el análisis la democracia es alternancia Hay y el Partido Popular lleva muchos años gobernando en la Comunidad de Madrid tiene la hegemonía del centro derecha así dice el Madrid quieren a veinticinco de lunes a viernes es y es un partido en descomposición busque usted una alternativa ellos y que desde las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 1 48:04 porque sabemos que eres

Voz 16 48:05 muy de celebrar y muy de salmón ahumado en Navidad en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés que ofrecemos un cincuenta por ciento en la segunda unidad en todo el salmón ahumado El Corte Inglés y los jueces convivir como quieras muy de Navidad muy de Hipercor del supermercado El Corte Inglés

Voz 36 48:23 soy Álvaro de cábalas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porten Carlyle nos encargamos de todo realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros cambia

Voz 37 48:38 Carlas repara no

Voz 38 49:04 la B

Voz 1 49:06 con Carles Francino

Voz 38 49:08 sí

Voz 6 49:20 en Libia

Voz 0313 50:10 creo que vamos a tener que acabar creando una a una sección de proyectos de ideas de campañas de lo que sea que en un momento dado tienen que ser retiradas fruto de la presión digamos entre comillas popular hemos tratado muchos ejemplos en las últimas semanas que yo recuerde hoy queremos otro muy interesante para ilustrar nuestra polémica

Voz 16 50:34 la polémica Science Lafuente

Voz 0827 50:38 pues resulta que la sección holandesa de Amnistía Internacional ha tenido que retirar la portada de su revista digital llamada la moría dedicada monográficamente al campo de refugiados de Moria en Lesbos y lo ha hecho tras el rechazo suscitado por su arriesgada imagen de portada en ella una actriz posa vestida con chaleco salvavidas recostar nada en un mar de chalecos salvavidas y con una actitud propia de un catálogo de moda de belleza en realidad la modelo escogida tuvo que huir de Siria hasta Holanda cuando era pequeña pero esta sutileza en la elección al parecer no ha sido captada por todo el mundo las críticas han subrayado el supuesto sexismo de la imagen ah y cargan contra Amnistía Internacional por frivolizar un asunto tan grave como es el de los refugiados la ONG se ha disculpado ya explicado lo evidente que no era esa su intención que tan sólo pretendían llamar la atención de otra manera porque ojo las imágenes convencionales sobre este drama ya provocan indiferencia o sencillamente rechazo en realidad se comprenden perfectamente ambas posturas y como es extraño que Amnistía Internacional no prohibiera la posible reacción contraria quizás ahora muchos le critiquen su marcha atrás

Voz 2 51:53 Isabel Ferrer

Voz 0313 51:54 las tardes

Voz 7 51:55 hola buenas tardes Isabel como saben los oyentes

Voz 0313 51:58 colaboradora del diario El País en en Holanda oye lo primero que la memoria es el nombre de la revista como tal os sólo de esta edición en particular ese mix entre glamour Moria

Voz 39 52:07 no es justamente una mezcla de las dos palabras es un número monográfico y simplemente era para esto para recordar el drama de los refugiados han querido unir la palabra glamour que se supone que se asocia a todas las revistas de moda o de o de cosméticos con humor ya que es el nombre de un campo de refugiados que está en la isla griega de Lesbos es un campo de refugiados donde antes había una base militar hay alrededor de ocho mil personas quizá un poco menos porque algunas han sido llevadas a la a Grecia continental pero no caben más de tres mil de modo que ahí dentro hay de todo hay violencia de todo tipo incluida la sexual hay intentos de suicidio y tráfico de drogas todo ese problema toda esa problemática es lo que quería Amnistía Internacional enarbolan pieza destacar pero no lo han explicado bien aparentemente porque a pesar de que como decíais la modelo es un antiguo refugiada siria es una ahora una actriz conocida en en Holanda la puse el hecho de que los salvavidas que son muy llamativos porque son de color naranja dominen la portada llama la atención era lo que querían por lo visto todos nosotros cuando vemos una foto de un campo de refugiados miramos hacia otro lado o decimos una más que cansancio era lo que querían evitar pero claro de eso al estereotipo que es lo que ha visto algunas personas mucha gente el estereotipo de cómo vas a frivolizar darle un toque

Voz 29 53:23 acaramelados algo tan trágico

Voz 0313 53:26 esto es lo que dicen básicamente las críticas

Voz 39 53:29 esto es lo que dicen las criticas fundamentalmente una de una periodista muy conocida que es libanesa que se llama llenas Moussa que ha estado entrevistando a miembros de Is que se mueve por la zona muy bien ya dicho bueno no se puede poner a una modelos semidesnuda por más que la intención sea buena porque es una foto sexy la mires como lo mires y aunque ya se refugiada esos chalecos no valen para nada no sirven en caso de catástrofe se ha visto que se quedan por ahí tirados pero que no ayudan a no ahogarse íbamos hay mucha gente que muere en el Mediterráneo entonces es muy difícil el equilibrio que ha intentado buscar y que no ha encontrado claramente

Voz 0313 54:08 hoy Amnistía que va a rectificar que que que ha hecho ha cambiado ya la portada o la va a cambiar va retirar a la modelo o la va a mantener que que que se sabe lo que no

Voz 39 54:15 no le hicieron le hicieron una sesión de fotos porque es que está chica allí

Voz 29 54:18 no a los cuatro años a Holanda con sus familias refugiadas

Voz 39 54:20 Siria es una holandesa de origen sirio técnicamente ahora está incluso ha sido nominada al equivalente en España en el premio parece que series de televisión en por una por una serie de televisión es muy conocida pero quizá no tan conocida como para que todo el mundo supiera que era una refugiada en en origen al cambio una portada en han cambiado esta tarde y han puesto a la misma chica vestida sólo en la cara con un alambre de espino en los ojos esos alambres que suponen para ser