La Ventana (19/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias hay nuevos datos de la autopsia de la joven Lauro Olmo que desvelan que concretan cómo ocurrieron

Voz 0125 00:11 los hechos Ana Terradillos buenas tardes buenas tardes y en concreto que hubo agresión sexual la autopsia confirma lo que sospechaba la UCO por cómo se había encontrado el cadáver que Laura Olmo sufrió una agresión sexual el detenido esta mañana ha confesado ante la Guardia Civil que intentó violarla pero que no lo consiguió la autopsia contradice la versión del detenido Él insiste en que la dejó en el campo después de esa agresión es ahora lo que están comprobando los investigadores de la UCO in situ lloró

Voz 0313 00:36 vamos a Galicia Ester Bazán si vamos a actualizar los datos

Voz 1271 00:39 el naufragio ocurrido a mediodía frente a la costa de Fisterra allí continúa la búsqueda de un marinero desaparecido después del rescate de tres cadáveres otras seis personas recordamos han conseguido salir con vida a última hora larga Capello adelante la situación del mar y el viento complica en las tareas de búsqueda a los cuerpos de los tres fallecidos están siendo trasladados a tierra se desconoce por el momento su identidad la mayor parte de la tripulación es de la localidad pontevedresa de Cambados aunque también hay tres extranjeros entre ellos dos senegaleses rescatados con vida junto a otras cuatro personas el marinero desaparecido es el patrón del barco un amigo el ex presidente de la Cofradía de Cambados explica la peligrosidad de la zona del hundimiento y en la que se había decretado la alerta Benito González

Voz 2 01:18 tenido que sabemos que vais a ir porque entonces estaba Barcoj pero cuando lo remachó siempre sobre el discutido en fin

Voz 1271 01:27 se ha instalado en centro de recepción de familiares en Porto do Son adonde se trasladarán dos de los cuerpos de los fallecidos hacia allí se dirigen ya el vicepresidente de la Xunta irresponsables también de la empresa Villa dueña de sin querer dos desde dos mil catorce Renfe acaba de hacer públicos los servicios mínimos de cara a la huelga que sea convocado este viernes Eladio Meizoso buenas tardes buenas tardes una huelga como

Voz 0527 01:48 Renfe y Adif por CCOO CGT Intersindical CSC en Cataluña los servicios mínimos cubren en Cercanías hasta un setenta y cinco por ciento en hora punta cincuenta por en hora valle un sesenta y seis y un treinta y tres por ciento respectivamente en Cataluña entre el sesenta sesenta y cinco por ciento de media distancia y un setenta y ocho por ciento en AVE y larga distancia Renfe opta como otras veces porque sólo circulan los trenes protegidos por los servicios mínimos puede consultarse la lista en la sección de avisos de su página web

Voz 1271 02:17 vamos con los titulares del deporte con deporte en directo Toni López buenas tardes de toros duermen buenas jugando

Voz 0838 02:22 en la semifinal del Mundial de Clubes contra él les japonés minuto treinta y dos ahora mismo casi a cero Real Madrid cero te estamos contando del partido en el Carrusel deportivo por la antena más Cadena Ser punto com aplicaciones móviles y además en la jornada doce de la Euroliga baloncesto recordemos ayer victoria del Baskonia sobre el Herbalife Gran Canaria derrota del Barça las ante el Olympiacos que volverán a jugar mañana hoy a las nueve en el Real Madrid recibe al equipo griego de Panatinecos

Voz 1271 02:49 son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 02:57 trescientos voluntarios de Cruz Roja van salir esta noche veintidós municipios de la región para visibilizar la realidad de las personas sin hogar Se trata dicen desde la organización de dar a conocer de primera mano su situación y sus necesidades y una vez reúnan toda esa información será van a trasladar a la Comunidad de Madrid para que adapte sus políticas a esas nuevas necesidades David de Miguel es portavoz del sur de Cruz Roja

Voz 3 03:16 a conocer esa realidad a través de disponer de un instrumento que colabora la Universidad Comillas sea Complutense para conocer esa realidad después posteriormente pueden a la vez en proyectos recursos en políticas públicas esta información se da fascitis hablemos a la Comunidad de Madrid para que a ese informe final una bandera

Voz 1869 03:37 el Ayuntamiento de Madrid insiste en que el verde

Voz 1915 03:40 enero de Valdemingómez no asumirá temporalmente la gestión de residuos de la Mancomunidad del Este la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha explicado que es incompatible con su plan de gestión sostenible de residuos el presidente madrileño Ángel Garrido le pide solidaridad

Voz 0795 03:52 la disparatada idea del consejero que para esconder su ineficacia y su falta de compromiso con el tratamiento de los residuos de la Comunidad de Madrid quiere hacer algo tan torpe permítanme la palabra tan meditan desajustado como intentar responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid de su ineficacia de su falta de

Voz 0177 04:14 el atrás decisiones son soberanas de los ayuntamientos y yo confío confío en los si es mucho pedir que el Ayuntamiento de Madrid sea solidario con el resto ayuntamientos de de la comunidad muchos de ellos gobernados también por por la izquierda por lo tanto espero que la Sabanés una vez tenga sensibilidad a los problemas de los demás no

Voz 1271 04:32 los préstamos bancarios para la compra de una vivienda aumentaron un catorce

Voz 0313 04:35 por ciento en la Comunidad el pasado mes de octubre respetando

los préstamos bancarios para la compra de una vivienda aumentaron un catorce por ciento en la Comunidad el pasado mes de octubre respetando un mes del año anterior según el Instituto Nacional de Estadística Madrid es la segunda región con mayor número de hipotecas después de Andalucía y una cosa más necesitan donaciones urgentes del Grupo Cero Positivo las reservas están en alerta roja también urge sangre de los grupos A positivo y negativo se necesitan novecientos cincuenta donaciones diarias para garantizar las transfusiones en la época de Navidad

Voz 0313 09:55 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias y uno abre las páginas de cualquier libro de historia lo más habitual pues es toparse con generales reyes reinas Mariscal es escritores investigadores aventureros descubridores hoy vamos a hablarles de una mujer con una vida que empezó fatal pero que ella misma enderezó con un par de narices cosa que les sirvió incluso pues para eso para pasar a la historia

Voz 1626 10:40 decir que hace ciento cincuenta años el diecinueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho nació en Valga un pueblo de Pontevedra Agustina Otero Iglesias es poco decir otras fuentes dicen que Agustina nació en noviembre pero bueno es queda igual un mes arriba o abajo porque lo importante es que esta pontevedresa se convirtió en una de las divas más admiradas en el París de la Belle Epoque un Abd de las de quitar el hipo Ike se movía entre la alta sociedad europea en neoyorquina como Perico por su casa la niña Agustina maltratada vejada acabó siendo La Bella Otero la reina del Follies

Voz 1 11:26 me

Voz 1626 11:37 tuvo que echarle mucho arrojo La Bella Otero paraban de darse por el mundo porque huyó de su pueblo y su mísera familia con apenas trece años después de sufrir una salvaje violación la dejaron medio desangrada en un camino con la pelvis rota estéril para los restos esa niña en aquella aldea gallega quedó marcada como una mujer inservible hice buscó su propia suerte dejó atrás la miseria y se metió en el artisteo para triunfar como bailarina con más instinto que técnica eh porque mezclaba aires flamencos con vaivenes exóticos pero esto es como lo que escribió un periodista en el New York Times de Lola Flores ni canta ni baila pero no se la pierda pues lo mismo La Bella Otero una mujer que puso sus límites donde quiso ya que le habían arrancado de golpe y sin preguntar la inocencia y la decencia se puso muy pocos límites eh eh en los que les dio la gana ella casi ninguno practicamente su lista de amantes es interminable y en ella hay cinco reyes europeos

Voz 16 12:35 sí claro que Alfonso XIII fue uno de ellos

Voz 1626 13:14 era guapa letona con un tipazo de escándalo cuello de cisne cintura de avispa is sabía explotar al máximo su erotismo sobre el escenario se convirtió en la española más famosa del mundo de aquel mundo de glamour joyas y ligues millonarios que la agasajar a un hasta extremos escandalosos con tal de casarse con ella nunca aceptó dicen que hasta siete pretendientes se suicidaron por el rechazo de la Bella Otero una mujer que nació mísera fue ultrajada ya acabó viviendo a granel murió en Montecarlo arruinada por el juego Icon noventa y seis tacos nadie pudo quitarle lo baila

Voz 0313 13:57 me ha encantado esa expresión de de vivir a granel eh la verdad es que cuadra muy bien a La Bella Otero con una vida hay una hay una historia desde luego de película

Voz 0324 14:10 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita que no no voy a contar que que final que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma alguien que se define con una palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine

Voz 1 14:41 Carlos Boyero

Voz 0313 14:53 Carlos Boyero buenas tardes amigo tan contento hombre acaba de marcar el el Madrid en la semifinal del Mundialito recalca Sheen uno cero

Voz 0324 15:02 tipo de Oceanía de emisiones

Voz 0313 15:05 el equipo japonés pero está la primera parte muy igualada eh gastamos en el minuto cuarenta y cuatro acaba de marcar el Bale

Voz 0324 15:11 pero bailar El Mundialito éste no no le veo yo el rollo sino

Voz 0313 15:15 bueno sí bueno es un campeonato que hace muchos años que que se disputa

Voz 0324 15:20 me gusta más cuando era directamente a ganarla

Voz 0313 15:24 Copa Libertadores y si es posible sí sí a mí también tienen que así habría asegurado la final Real Madrid líder que no vamos a Texas

Voz 0324 15:32 me me suena pues a lo que es el fútbol puro business negocio que negocie negocio no se inventa eran ocho mil torneos más enfrió estoy últimamente un poco quemado con el fútbol y sobre todo con con esa noticia pavorosa que auguran algunos de que vuelva a Mourinho el Madrid era el mono tenga

Voz 0313 15:52 las ninguna duda de devolver al Madrid lo

Voz 0324 15:55 me dan escalofríos esa me

Voz 0313 15:57 nosotros lo tenéis claro que va yo creo que es yo creo que es bastante probable que me gustaría que si va a depender también de cómo terminar la temporada del Madrid pero si termina

Voz 0324 16:06 regular pues si termina regular y él

Voz 0313 16:10 equipo sigue dando muestras de que le falta un pelín de

Voz 0324 16:12 de de ambición pero que elevará bueno pues Mourinho mal rollo por todos los y su Sautuola atracos

Voz 0313 16:19 no tendrá autoridad para llevar firmes a la gente pues cree que el velo

Voz 0324 16:24 la firmes que hay al menos

Voz 0313 16:27 si quería Mata mata de todos esos te así pero vamos yo a mí no me extraña en absoluto que volviera al Madrid

Voz 0324 16:33 ya no te gustaría pero no no no no

Voz 0313 16:35 ya lo creo que que haya

Voz 0324 16:38 muchos madridistas sensatos que piensen lo mismo que yo

Voz 0313 16:41 pero no te gustaría luego futbolístico tampoco no no no

Voz 0324 16:44 en político no no no me interesa el fútbol de Mourinho si es que además el decía en Le ponen como ejemplo del resultadismo no

Voz 0313 16:53 es hora hay que ganar como sea pero si es que pierde

Voz 0324 16:55 todo no desde en el Manchester ha sido un como un desastre absoluto y con el Madrid que yo sepa cuando el fulano es deshelar Ghoga hemos ganado cuatro chan si no ganó ninguna no no no no me Buzz me pone de muy mala leche esa pero me lo decís con tanta seguridad yo creo que es muy probable que va

Voz 0313 17:17 les es eh pues ahí las encuestas que se publican por ahí reflejan que una parte mayoritaria de seguidores del Madrid quiere que el coronel de la Legio poner ser raya daba pero no no vamos a hablar de venga va

Voz 20 17:36 hacer Anthony T no de este día

Voz 0313 17:46 en ese estrena un asunto de familia

Voz 20 17:49 el japonés Hirokazu Kore eda

Voz 0313 17:51 la ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes

Voz 16 17:57 y olvidado cogerlo con tu pesca del día no vamos a salir de pobres

Voz 1 18:04 Puerta la historia

Voz 20 18:05 es el el retrato de una familia pues eso una familia pobre que sobrevive gracias a robar en supermercados qué tal está Carlos es una película

Voz 0324 18:15 la dura con un punto conmovedor delicada al mismo tiempo bonita Hay trágica fíjate la cantidad de adjetivos que que empleo es de uno de los directores japoneses yo que no me va no estoy enamorado precisamente del cine oriental que que a mi más me interesa uno de los pocos que me interesa que es orégano y aquí plantea eh pues algo tremendo plantea no sólo de la de la familia en la que nace Si impuestas sino la la familia que que se buscan unos cuantos seres que andan muy perdían los muy muy a la deriva incluyo y ejercen pues hay una abuela como unos padres una tía y unos mil años nadie es familia no San juntarse repite continuamente en la película los diálogos fuera hace mucho frío fuera va a nevar la sensación esa de de intemperie no iluso algo pues se lo monta como pueden desde los críos rodando en los supermercados por pura supervivencia no hasta una hermana medio prostituye yéndose en un sex shop para mirones no es

Voz 20 19:44 sí es una película compleja muy compleja nada aconseja

Voz 0324 19:51 hable que se olviden de de ir a verla los amantes de los Blockbuster sí de lado del cine de superhéroes esas cosas con un ritmo que algunos definiría han como lento no es el ritmo que necesita Corea da para contar es sexto haría intimista no que premia hecho gracia

Voz 0313 20:14 yo me han llamado la atención esto de que esta peli

Voz 0324 20:16 cosas muy le fue muy bueno no podría decir yo lo de lenta podrían decir es muy aburrida claro di es sólo lo entiendo perfectamente no yo empleo normalmente el término pues me aburre mogollón pero lenta o rápida te quiero decir

Voz 0313 20:32 del puesto

Voz 0324 20:33 el cine de superhéroes es lo más rápido del mundo por imposición y es una gilipollez en importante casi todas para mal o para mi gusto que cada película necesita su ritmo os lo lo importante es que que sepa es como imprimirlos y que ese ritmo sirva para despertar sensaciones en el espectador no está ya te digo a mí me me gusta me parece bonita Hay triste que se puede ser las dos cosas a la vez pues

Voz 0313 21:07 un asunto de familia es una de las nueve

Voz 0324 21:10 en un original es sí aclaro es que oido el doblaje claro pero esto qué tiene que ver con lo que yo estoy contando no es Japón se habla de esa forma asunto de familia es una de las nueve películas que

Voz 0313 21:23 qué ha pasado el corte para ser una de las cinco candidatas definitivas a los cara a mejor peli de habla no de habla no inglesa no una carrera de la que ya sabrán que él ha se ha caído la española campeones ha quedado fuera y en la que si siguen Bono pues la mexicana Roma

Voz 20 21:39 la danesa y la polaca Coll Word

Voz 23 21:51 ya

Voz 0313 21:57 el colmo por por cierto ha sido la gran triunfadora en los premios de cine europeo ha entregado el pasado fin de semana en en Sevilla en ustedes seguidores habituales de La Ventana ya sabrán que es una de las mejores pelis que ha visto Carlos Boyero en bastante tiempo me atrevo decir verdad

Voz 0324 22:11 sí me atrevería más que un año en en varios años las películas que más me han impresionado han sido colgó Ida la película anterior desde director ir Roma Roma que de que la gente ha llenado los cines en los Roma que también es temblando oscile si es iba a mí eso me encanta el saque que películas en blanco y negro que es algo vamos las televisiones no programa nada en blanco y negro dicen que es como la maldición que eso no lo ve nadie no puedes

Voz 0313 22:45 no las televisiones convencionales porque claro arde Madrid bueno Lola si así que empecé a ver si

Voz 0324 22:51 pero que que las películas más hermosas que que he visto últimamente sea Anne en blanco y negro que es es un color tan tan bonito y en la historia del cine yo creo de alguno de sus mejores épocas es Steen en en blanco y negro no el blanco y negro de estas películas es que no me imagino

Voz 0313 23:15 yo tampoco después de verla tampoco un no nos nos bueno no

Voz 0324 23:19 el Gobierno ahora no ahora no puedo ni broma no para poco

Voz 1938 23:23 no no yo roman a la vista todas has visto Roberto ya es una delicia sorprendió sí sí sí sí sí sí sí

Voz 0313 23:31 yo por ejemplo antes que decía la serie está de Paco León sí que me la imaginaba un color pastel por ejemplo pero Roma no imposible

Voz 0324 23:39 el color Luxe pues eso que que viva el blanco y negro y además no lo hacen los directores por esnobismo es que es

Voz 20 23:47 el el color como imaginan las Historia

Voz 0324 23:49 y es que que cuentan no digo pues varios de mis mejores recuerdos de delfines lo en blanco y negro por eso

Voz 0313 23:59 claro lo mucho como los records de porque es muy autobiográfica pues eso queda muy obtuviera si te dijeran Boyero durante Paca que tienes que decir tú quién se lleva el Oscar a la mejor película de habla no inglesa quedaran Roma y con qué te quedarías no me hagas

Voz 0324 24:17 elegir entre dos amores handling tan maravilloso sita me casaría con las dos sólo puedo responder no me parece tan injusto que se lo den a una a la otra no sea cada una en su estilo son dos obras

Voz 0313 24:35 maestras y hoy la tercera que he comentado que es esta de no no sólo un asunto de familia que ya hemos hablado de ella sino Kitty la danesa

Voz 0324 24:43 sí la del policía que está ahí contestando que alega

Voz 0313 24:45 me da vive va a tener va a tener versión en Hollywood y más si si si hace anunciado será Jake Gyllenhaal el protagonista pues le pega sí sí sí sí tiene esa cara

Voz 0324 24:57 mandíbula era poco especial buenas

Voz 0313 24:59 bien es también es una peli para competir al Oscar eh

Voz 0324 25:02 si tiene un mérito ya hemos hablado de ella

Voz 0313 25:05 sí sí que es que es un tío

Voz 0324 25:07 no con unos cascos en un teléfono durante hora y media el saque que cuál quiera espectador sensato diría como ella era haber algún

Voz 1869 25:18 claro que está hablando por teléfono plano

Voz 0324 25:21 de su rostro durante hora y media el la película es es excelente vamos a mí suspense un actor un guión esa es muy difícil hacer eso hablábamos la de las la España la encerrado grotescas y enterrado ese que dices hay que ser muy bueno para tenerte ahí dentro de un ataúd con un tío con un con un teléfono hora y media y que tú estés pendiente de lo de S hombre no hay que ser muy buen director y sobre todo tener un guión y una

Voz 20 25:57 por ser excelentes no estamos hablando de películas muy muy buenas mucho

Voz 0313 26:03 sí Ximo hay otras en opinión de

Voz 20 26:06 buenos MONUC malas que es todo lo contrario

Voz 24 26:15 huy

Voz 25 26:16 eh

Voz 1938 26:22 la canción de tiene que sonar a muchos oyentes porque forma parte de la banda sonora de de Crepúsculo que es una de las tecnologías más taquilleras de los últimos años sin duda bueno pues Crepúsculo esta semana ha sido elegida por los usuarios de una web especializada en cine que se llama arrancar como la peor película esto el cine que no habrá peores no pero bueno ahora dirigido y es que tú tú tuviste que pudo no has visto

Voz 0324 26:47 de abril habrá que nunca más con los van pinitos esto tan romántica

Voz 0313 26:53 pero por lo menos no no ha caído en saco roto en el olimpo ha caído en el olvido

Voz 0324 26:57 no no no ella bueno que sea algo aunque sea lo peor hace diez años que se estrenó oscuro hasta no lo mí me me daba un poquito de de Grima así pero yo tengo tengo otras que pasan por ser eh obras maestras en todas las historias del cine que a mí me parecen insoportables por ejemplo tiene una Muerte en Venecia de Luchino Visconti me parece un horror pero un horror o les separe de guardia por por

Voz 0313 27:29 pretenciosa si por lo por todo

Voz 0324 27:32 por seudo estética por efectista por el el tono e como Tango lado hablando de la decadencia Hay la belleza y todos esos conceptos que cuando es que la la intensidad hay determinado tipo de intensidad que Mi carro tanto que me parece tan tan tan pedante y tan aburridas o hay otras Solaris de Andréi Tarkovski

Voz 1938 28:00 seis pero es otro de los genios del cine a Miami a mí no me desagradó si no me desagradó pero tampoco me entusiasma pero no me pareció horrorosa la he visto en más de una vez dolares y sigo sin entender

Voz 0324 28:11 nada hay aparte me provoca una modorra

Voz 1938 28:14 pero te hablo de películas que Muerte en Venecia habría mucha gente que te lo discutirá verdad no no no para muchos algún íntimo amigo mío que tu película favorita de imagínate lo que da eso para discusiones y mantienen la amistad con sí pero vamos Miguel eh helador a esa película esto es bueno es curioso porque las películas que te tocan tanto lograra que te resbalan en este ranking de de la web arranques el número dos detrás de Crepúsculo de peli más horrorosa de la historia del cine está una relación peligrosa de Ben Affleck y Jennifer López que yo no la recuerdo sinceramente pues yo tampoco bien tercera mala que debía y no tenemos Over roto y en tercera posición está Batman y Robin

Voz 0324 28:57 de John Baker con Clooney como el superhéroe incluso Donell como su ayudante me pareció floja muy floja pero no me atrevería decir que la peor la peor del cine español

Voz 1938 29:11 o ese no debe ser una web de no no español al menos en los primeros lugares e ignoro me tires de la lengua venga vamos con la música a decir

Voz 24 29:20 ah bueno fue la eh

Voz 1 29:49 Woods

Voz 24 29:52 a ver

Voz 1 29:55 B

Voz 1626 30:00 no

Voz 1 30:03 aquí

Voz 24 30:06 refleja en muerte será tan y eh eh eh

Voz 0324 30:26 ya no sé si preguntarte porque a estrellas

Voz 24 30:28 la canción hoy

Voz 0324 30:29 pues porque no para cerrar el año yo quiero se pocas canciones tan hermosas como estas ITA negó céntricas hay que ser Sinatra salir lo que contaba decía que él no vendía voz le decía yo vendo estilo entonces

Voz 0313 30:47 hay que tener mucha chulería para programar para proclamar

Voz 0324 30:51 pues todo mis aciertos a lo largo la vida mis equivocaciones mis amores todo ello lo hice a mi manera hay que ser Sinatra para es como la reivindicación del individualismo absolutos pero siendo Sinatra pues claro a su manera más

Voz 1 31:13 Is

Voz 1938 31:37 Carlos Boyero feliz no mira amigo feliz Navidad vosotros también queridos oyen esas clara los All

y apuntamos otra razón más para celebrar la Navidad a la lista de ilusiones que venimos repasando aquí en la Cadena Ser sumamos un tema muy concreto y muy muy vistoso además la iluminación navideña Laura Piñero buenas tardes de nuevo hola

Voz 1280 32:18 Carlas

Voz 27 32:21 no

Voz 1280 32:23 podría hacer una lista con el nombre de cada pueblo o ciudad que nuestros oyentes consideran que luce más bonitos en Navidad gracias a la iluminación Vall de errores Morella rulos de Mora Guadalupe comillas Puebla de Sanabria Villanueva de los Infantes Medina Sidonia Ayllón son sólo algunos ejemplos sí podría estar toda la tarde porque hay muchos lugares que se ponen especialmente bonitos con la iluminación navideña sin embargo no sólo se trata de embellecer una calle aumentar el turismo o las visitas a monumentos las luces para muchos son algo más son paseos en familia recuerdos y momentos que convierten estas fiestas en una de las épocas más especiales del año no es la magia de la Navidad es la magia de nuestra propia ilusión

Voz 0313 39:05 qué tal

Voz 36 39:10 la main NPD los números

Voz 0313 39:35 Santiago Niño Becerra cómo estás amigo qué tal buenas qué tal Santiago de tal hoy tenemos el comentar una paradoja una más eh que al mismo tiempo que las decisiones políticas apuntan a subidas de salarios de los funcionarios por ejemplo o de salario mínimo o el sostenimiento del actual sistema de pensiones hay decisiones que en fin tratan de apuntalar estas tres patas es la realidad del día a día nos dice que el panorama es complicado que algunas cuentas no no acaban de cuadrar mira un ejemplo el sector de la automoción no en España hay casi una veintena de plantas de ensamblaje de vehículos pero pero ningún centro donde se tomen las decisiones por eso apuntan a un ERE en en Almussafes en Fort la planta de Nissan de Barcelona está ahora mismo al creo que al cuarenta por ciento hay nuevos modelos de Seat que se han diseñado en España pero que se van a fabricar en Alemania todo tie pinta a ser un poquito como como cogido con pinzas un poquito frágil inseguro no pero el problema no sólo nuestro eh en en en Francia también se han tomado decisiones políticas para frenar la la movilización de los chalecos amarillos que van a tener consecuencias en el déficit e Italia que tenía que situar su déficit a final de dos mil diecinueve el cero con ocho a bajar del dos por ciento que es que es mucha diferencia además el Dow Jones ha caído últimamente hasta hasta quinientos puntos el gigante chino también da alguna señal de en fin de de de problemas y de de crisis económica todo tiene un pelín de mala pinta no Santiago no quiero parecer catastrofista pero sí vamos sumando cosas no

Voz 1869 41:05 yo sí yo pero no hablo siempre de aquí yo creo que Italia es un ejemplo

Voz 0313 41:11 del muy en cuenta en en Italia

Voz 1869 41:13 les cuando dentro de este Gobierno y dijo que iba a llegar al dos coma cuatro por ciento de déficit en la Comisión Europea les amenazó con fuego y azufre literal

Voz 0313 41:23 desde hoy azufre unas multas horror

Voz 1869 41:26 cosas del cero coma cinco por ciento del PIB bueno el Gobierno y se inmutó hay yo pasando el tiempo han ido pasando las semanas y al final lo que tú has dicho han aceptado el dos tenía que ser cero ocho Aranceta veintidós porque todos han estado contentos cuál es mi lectura de esto evidentemente lo que tú has dicho todos los otros países es mi lectura de esto yo creo que de alguna forma el mensaje político el mensaje que que dicen los políticos las palabras de los políticos sea socio de la realidad económicos y sociales

Voz 0313 41:55 en realidad económica que están haciendo los políticos aquí

Voz 1869 41:58 el país da igual el color da igual dando mensajes de calma mensajes de que bueno de que si algún problemilla hombre por ejemplo el ERE el ERE de de de Ford no lo pueden tapar sea esto esto esto es evidente no pero bueno si se es decir están dando por un lado unos mensajes que eso que que son no se pueden tapar pero por otro lado lo lo que lo que hemos apuntado al principio no subía del del sueldo de los funcionarios subida del salario mínimo subida de las pensiones y con lo cual claro yo insisto yo veo que por un lado la realidad las perdón las previsiones ya que van saliendo de organismos internacionales van a peor en la última del Banco de España que ayer en los mensajes de los políticos son diez que bueno de que esto parece que no está tan mal pero la realidad es otra con lo cual claro yo ni pregunta es qué es lo que se está liando

Voz 0313 42:53 la concesión de hipotecas en España que ha vuelto a dispararse quedó que el dato de de un veinte por ciento

Voz 0324 42:57 sí sí lo que pasa es que esto

Voz 1869 43:00 Carla Roberto yo creo que hay que mirar un poco con con distancia es decir a ver en primer lugar quién está comprando es esta compran ya básicamente es está comprando viviendas segunda mano los extranjeros están comprando mucha vivienda en España y en un un trimestre y yo creo que indica bastante poco a la la la tendencia es verdad que crece pero estamos lejísimos de lo que estábamos yo estoy gato si queréis lo aparcamos aquí el año que viene pues

Voz 0313 43:36 Marzo volvemos a hablar no hay motivo de preocupación no hay otra burbuja por ahí a la vuelta de la esquina no no que va no hay gente que alerta sobre eso

Voz 1869 43:43 no no pero no Roberto a ver una burbuja por ejemplo y por ejemplo en el año dos mil seis siete en Ávila por ejemplo los precios de la vivienda estarán disparados hoy están bajando los precios sabiendo en Ávila osea no están sirviendo donde pues en algunas zonas de Barcelona en algunas zonas de Madrid San Sebastián pero pero lo mismo que los alquileres vamos yo digo que no hay burbuja a claro si tú me dices hay burbuja en el barrio de Salamanca pues posiblemente sí

Voz 0313 44:09 ya

Voz 1869 44:10 pues posiblemente el burbuja en Pedralbes en Sarriá en Barcelona

Voz 0313 44:14 es decir pues no aparece por contagio no sé yo te pregunto

Voz 1869 44:17 no porque no porque a ver lo lo que lo que está pasando es otro fenómeno que esto sí que es realmente muy preocupante es decir en proporción los alquileres de los barrios más baratos están subiendo mucho más que los alquileres de los barrios más caros se esto sí que es verdad que está pasando a pesar de que si hay una distancia muy grande entre alquiler de rival tenía que ir de barrio barato con con lo cual claro en proporción la las personas de menor renta pensionistas etcétera etcétera están sufriendo más vivienda

Voz 0313 44:49 ayer fue ayer no Roberto cuando hablamos de la encuesta del Consejo de la Juventud bueno con ese dato estremecedor de que el el cuarenta y siete por ciento de jóvenes de entre dieciséis y veintinueve años están en riesgo de pobreza que se barbaridad treinta y dos años había conseguido su contrato normal nos decía en una gran empresa después de diez años vivir en Málaga y cuando le preguntamos cuánto tendrías que invertir de tu salario para alquilar un piso nos dijo el ochenta por ciento

Voz 1869 45:19 bueno esto es viable esto es viable Carlos Roberto para situarnos siempre te paras

Voz 0313 45:24 jugar no sé

Voz 1869 45:26 en lo más duro del Gobierno de John Melchor en el Reino Unido el neoliberalismo a tope es decir era etcétera la la pobreza infantil era del treinta por ciento estamos hablando de lo más duro de lo más duro que que bueno que aquello fue lo que le catapultó a Tony Blair para ganar las elecciones lo más duro es lo más duro de aquel momento estamos hablando el año noventa y cuatro noventa y tres por ciento y aquí fíjate dónde está

Voz 0313 45:51 aquí tenemos mayor capacidad de asunción de es robo

Voz 1869 45:54 que bueno aquí en España juega algo a favor que es la familia

Voz 0313 45:59 ya ya la unidad familiar

Voz 1869 46:02 y bueno es que hay un dato hay un dato que es también pueden los pelos de punta del cuarenta por ciento de los pensionistas están contribuyendo a complementar la renta familiar en España

Voz 0313 46:12 a esto dentro de unos años obra acabado sea Pedro

Voz 1869 46:15 sí sí evidentemente y entonces claro en el caso de España sea estudiado ya han venido expertos de fuera cómo es posible que aquí haya disturbios sociales

Voz 0324 46:25 claro la pobreza y la la precariedad

Voz 1869 46:28 hay entonces claro lo que se ha visto es que la unidad familiar en España siguen funcionando cosa que por ejemplo países anglosajones funcionó muchísimo menos

Voz 0313 46:35 Santiago encuesta del Instituto de Estudios Fiscales titular más de la mitad de los españoles cree que pagan muchos tributos para los servicios que recibe

Voz 1869 46:43 eh si eso tiene mucha mucha mucha miga a ver esto de alguna forma lo hemos tratado en otras ocasiones vamos a ver si tiene presión fiscal lo lo digo porque he podido utilizar el término eh se define presión fiscal como la proporción que sobre el PIB sobre el producto interior bruto representa la totalidad de ingresos fiscales vale sea entendido bien vale pregunta en España la presión fiscal es baja o alta en España es muy baja la presión fiscal para que nos hagamos una idea la presión fiscal en España el setenta y cuatro por ciento y en Francia es de cuarenta y cinco por ciento

Voz 0313 47:16 así bien así están en Francia bueno no es que

Voz 1869 47:18 en Francia el problema es otro bien la la presión fiscal en España es baja el consecuencia en en teoría los impuestos podrían subir en España sí podrían subir en España en pues los vuelos impuestos el problema el problema es que básicamente los impuestos los está pagando el trabajo los asalariados y por qué en primer lugar porque bancos empresas a las que las que no tienen la delegación eso negocio en el extranjero tienen aquí en el interior un porrón de deducciones fiscales Gali por favor todo y deducciones etc etcétera cosa que evidentemente un trabajador no tiene y en segundo lugar las que tienen delegaciones en el exterior claro con el tema de la doble imposición los impuestos que pagan fuera pues los pagan fuera no entonces no tienen que pagar los aquí bien entonces qué es lo que pasa bueno pues lo que pasa es que en realidad si si cogemos la proporción de impuestos pagados impuestos pagados efectivamente sobre el volumen de negocio integración sentido amplio quién está pagando en proporción más de impuestos

Voz 0313 48:23 los claro claro

Voz 1869 48:25 no por la vía de la imposición directa IRPF como por la vía de la imposición indirecta IVAs etc etc entonces entonces entonces claro en España la presión fiscal es baja pero la la percepción que tienen las personas

Voz 0313 48:38 se injusticia de mal de mal reparto bueno mala distribución

Voz 1869 48:41 yo estoy pagando impuestos un porrón y sin embargo los Reyes los servicios que recibo entonces claro yo yo espero yo espero que a ningún político se le ocurre decir que en España la presión fiscales baja porque como lo diga bueno se lo comen eh se lo comen porque porque en qué te tendría razón pero claro luego la realidad muestra otra cosa

Voz 0313 49:05 estamos hablando de presente estamos tratando de proyectar el futuro hace unas semanas estuvo con nosotros aquí en La Ventana de los números Sara Berbel te acuerdas verdad Santiago presentando el Libro Blanco del futuro del trabajo nos hablaba sobre qué nos íbamos a encontrar dentro de nada de unos poquitos años

Voz 38 49:20 a inventar profesiones que nos resultan más curiosas en bloque

Voz 1271 49:24 Saviano existe por ejemplo pues imagínate y manipulador de impresor

Voz 38 49:28 las tres de que esto en este momento dirías esto que profesa

Voz 0313 49:31 entonces bueno pues ahí tenemos un ejemplo concreto esto que parece casi ciencia ficción que ya lo veremos dentro de un tiempo no no no

Voz 0324 49:38 ya es una realidad ahora mismo hoy vamos a hablarles

Voz 0313 49:40 de Miguel que se dedica precisamente a este mundo al de las impresoras de con él ha podido hablar nuestro compañero Ignacio Barrón

Voz 39 49:47 las impresoras 3D parecen sacadas de la ciencia ficción una máquina futurista pero lo cierto es que ya son una realidad y comienzan a aparecer trabajos relacionados con ellas no somos desplazado hasta asignaba 3D en Madrid para conocer a Miguel de veintitrés años técnico de impresoras 3D

Voz 40 50:04 yo concretamente me dedico a la parte del servicio técnico todas las máquinas que están en garantía o que se rompe cliente que tienen algún fallo pues vienen aquí al taller ello la reparo y luego por otra parte me encargo del servicio de producción todas las piezas de clientes que haya que poner pues nos encargamos de suministrarles

Voz 39 50:22 la suya es una profesión bastante nueva tanto que aún no existe un título oficial

Voz 40 50:26 algunas empresas te obligan a estar certificado en cierto tipo de máquinas y de tecnologías para que puedas dar el servicio técnico de sus máquinas yo personalmente empecé reparando las primeras máquinas que salieron que son el modelo prosa yo empecé dando cursos y montando máquinas para creyentes y dando dos cursos de montaje de esas máquinas que era cómo empezó toda la tecnología de cómo se empezó a introducir esta tecnología en el mercado

Voz 39 50:51 aunque la patente de las impresoras 3D data de mil novecientos ochenta y cuatro hasta hace menos de una década su uso no estaba tan extendido

Voz 41 50:58 gente dedicándose a esto en exclusiva como trabajo no creo que haya tanta pero sí que hay un montón de gente que tiene este tipo de máquinas para uso propio o que en su trabajo las utilizan para desarrollar ciertas acciones nosotros llevamos unos cinco años abiertos y la verdad es que el sector ha cambiado bastante empezó siendo un sector dedicado a tener una máquina en cada casa y ahora es un sector dedicado exclusivamente al ámbito industrial

Voz 39 51:22 las impresoras 3D ofrecen facilidades a una gran cantidad de sectores

Voz 40 51:26 las aplicaciones principales de esta tecnología son la fabricación de piezas únicas en una escala de producción muy pequeña el utillaje piezas de herramientas para ciertos trabajo

Voz 1869 51:38 también existe

Voz 40 51:39 de aplicaciones en el sector médico tanto en el dental como en la fabricación de modelos o piezas únicas de venta luego en hospitales tenemos máquinas haciendo cirugías guiadas guías para Talal

Voz 39 51:50 sus posibilidades son casi infinitas aunque hay algunas un poco perturbadoras

Voz 40 51:55 una vez vinieron un grupo de artistas a pedirnos que hiciésemos un montón de figuras como estatuas griegas y unas pequeñas pilas de bebés muertos para una obra que se llamaba La matanza de los inocentes es una pieza da igual como dos mesas de estas gira y entonces qué luces Cobos copita se va moviendo porque son las mismas figuras como bienes un poco me pasé cuatro meses fijando pieza

Voz 39 52:18 le hemos pedido a Miguel que los fabrique una pieza como muestra para ver cómo funciona

Voz 41 52:22 esto es una máquina de Gerena trabaja viendo temo plásticos instruyendo los por una boquilla que en este caso es de dos coma cuatro milímetros esta máquina genera la pieza depositando un filamento de cero coma cuatro milímetros de un termo clásico en este caso es pelear capa sobre capa generando la pieza una vez hemos hecho el diseño en el ordenador ya hemos cargado el plástico en la máquina la máquina era depositando un hilo de cero coma cuatro milímetros capa sobre capa hasta generar la pizza

Voz 0313 52:51 con idéntica al modelo que hemos y en apenas dos horas la impresora creado una pieza de diez centímetros dedicada a La Ventana

Voz 42 52:59 ya que tenemos la pieza efectivamente de color amarillo además eh como el como las espumas de los micrófonos de la de la Cadena SER yo siempre recuerdo y además

Voz 0313 53:09 pero perfectamente además lo tengo la memoria la primera vez que Santiago Niño Becerra no habla de las impresoras 3D que hace unos cuantos años en Santiago unos cuantos años eh bueno es que con esto se podrá fabricar Se abre un mundo casi y dije pensé

Voz 1626 53:22 no será tanto bueno es más de lo que imaginábamos yo yo simplemente para para resumir una de las cosas que va a pasar con la impresión en 3D es que la fundición va a desaparecer la fundición hoy hoy en día este este señor Miguel es verdad sí

Voz 1869 53:44 solamente hay un sector que las está usando masivamente que es la fabricación de piezas para

Voz 1626 53:50 aviación militar

Voz 1869 53:52 sí pero es que esto es lógico porque el coste ahí no importa es decir a nivel militar se están usando una estación espacial por ejemplo hay una impresión una impresora 3D para para fabricar piezas que va subiendo y bajando constantemente

Voz 0313 54:07 pero

Voz 1869 54:10 cómo lo que tú has dicho las posibilidades infinitas

Voz 0313 54:13 déjame comentar otra que también va a dejar a los oyentes absolutamente Patricio el chip los chips bajo la piel cuántas personas llevan en Suecia un chip bajo la piel para entrar a las tiendas para pagar Si bueno será para pagar supongo no bueno